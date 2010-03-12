Alpari NZ Limited

Account: 2252084 Name: mandarine_fibo_true Currency: USD 2010 October 22, 17:30
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
690427392010.03.12 09:45balanceDeposit25 000.00
692143072010.03.15 22:01buy0.34audusd0.914750.920490.950792010.03.18 06:110.920490.000.009.29195.16
694350902010.03.17 15:28buy0.33usdchf1.052101.059791.092272010.03.18 18:031.059790.000.000.28239.45
694617122010.03.17 20:00sell0.14gbpjpy138.224135.618130.1582010.03.22 15:23135.6180.000.00-2.00404.65
694701022010.03.17 23:00sell0.38nzdusd0.713690.704480.680612010.03.22 15:240.704480.000.00-12.31349.98
695812902010.03.18 20:00sell0.34usdchf1.057171.048381.018772010.04.01 17:491.048380.000.00-4.52285.07
697462282010.03.22 12:00buy0.19gbpusd1.500561.521831.568272010.04.02 15:011.521830.000.00-0.97404.13
697798582010.03.22 16:33buy0.14gbpjpy135.552137.067143.8182010.03.26 09:30137.0670.000.000.44229.18
697821542010.03.22 17:00buy0.38audusd0.915410.921890.949572010.04.06 14:200.921890.000.0029.91246.24
697893942010.03.22 18:00buy0.40nzdusd0.705820.715820.738572010.04.12 05:040.715820.000.0022.32400.00
703519242010.03.29 19:14sell0.26eurusd1.344641.334091.295192010.04.08 15:521.334090.000.00-2.59274.30
703606522010.03.29 22:00sell0.16gbpjpy138.497142.278131.0962010.04.01 01:04142.2780.000.00-2.10-646.09
704112312010.03.30 09:35buy0.38usdjpy92.56393.19595.6932010.03.31 08:0293.1950.000.00-0.04257.70
705618592010.03.31 16:08sell0.38usdjpy93.04594.63189.9012010.04.02 15:2594.6310.000.00-1.31-636.87
707938982010.04.05 11:01sell0.17gbpjpy143.939142.983136.9232010.04.06 17:50142.9830.000.00-0.45173.18
709582602010.04.06 19:00buy0.21gbpusd1.523261.540821.583932010.04.12 08:521.540820.000.00-0.43368.76
709756392010.04.06 23:23buy0.41usdcad1.001381.006441.033122010.04.08 16:481.006440.000.00-0.86206.13
711514192010.04.08 16:00buy0.28eurusd1.333351.363181.379442010.04.12 08:381.363180.000.00-0.44835.24
711514972010.04.08 16:00sell0.36usdchf1.074291.060131.035372010.04.12 08:281.060130.000.00-0.67480.85
712465042010.04.09 14:55buy0.43usdcad1.003911.012221.035232010.04.16 22:471.012220.000.00-1.33353.02
712564852010.04.09 16:00sell0.41usdjpy93.45992.97690.3452010.04.13 09:1492.9760.000.00-0.74212.99
712763712010.04.09 19:00sell0.18gbpjpy143.201140.253136.2002010.04.19 13:52140.2530.000.00-4.05576.77
712763972010.04.09 19:00sell0.25gbpchf1.639151.631191.580092010.04.13 10:431.631190.000.00-1.37187.95
713460652010.04.12 12:00buy0.38usdchf1.060801.066301.099862010.04.21 10:121.066300.000.000.86196.00
714534632010.04.13 11:00buy0.43usdjpy93.05793.92496.1492010.04.23 22:2993.9240.000.00-0.38396.93
715853272010.04.14 13:28sell0.31eurusd1.361421.347401.315442010.04.19 16:201.347400.000.00-1.59434.62
718013642010.04.16 12:00buy0.45audusd0.932750.916760.964332010.04.19 08:400.916760.000.002.75-719.55
719399562010.04.19 14:00buy0.29gbpchf1.627111.647121.681282010.04.22 10:131.647120.000.001.48543.37
719552752010.04.19 16:00buy0.20gbpjpy140.828142.665147.4122010.04.21 02:32142.6650.000.000.22395.05
719632242010.04.19 17:00buy0.46audusd0.920030.929670.951952010.04.21 13:300.929670.000.005.66443.44
719701632010.04.19 18:00buy0.32eurusd1.345811.323031.391152010.04.23 01:061.323030.000.00-1.57-728.96
722091552010.04.21 15:00buy0.45usdcad0.996921.002241.030802010.04.23 16:131.002240.000.00-0.91238.86
726657172010.04.26 19:00sell0.21gbpjpy145.355142.522138.3572010.04.27 19:19142.5220.000.00-0.58637.94
726721602010.04.26 20:00sell0.31gbpusd1.544851.521161.495022010.04.28 13:411.521160.000.00-1.45734.39
732138342010.04.30 17:00sell0.48usdjpy94.01092.53190.8352010.05.06 18:1292.5310.000.00-2.65767.22
732322162010.04.30 20:00sell0.35eurusd1.328801.321381.282102010.05.03 20:581.321380.000.00-0.39259.70
732384962010.04.30 22:00sell0.54nzdusd0.726700.718510.696602010.05.05 16:520.718510.000.00-10.32442.26
733095882010.05.03 16:30buy0.30gbpusd1.526271.499211.579952010.05.06 16:401.499210.000.00-0.99-811.80
737106412010.05.06 15:35sell0.51nzdusd0.724720.711930.692922010.05.06 20:250.711930.000.000.00652.29
739445712010.05.07 19:00buy0.30gbpchf1.642401.654671.705492010.05.10 18:001.654670.000.000.30332.40
740626882010.05.10 16:00buy0.43usdchf1.104841.120431.148322010.05.14 14:391.120430.000.001.07598.31
740808742010.05.10 18:03sell0.48nzdusd0.722270.715500.686332010.05.12 09:310.715500.000.00-6.00324.96
740880052010.05.10 19:00sell0.26gbpusd1.485181.459741.420222010.05.14 14:301.459740.000.00-3.49661.44
740961542010.05.10 20:00sell0.15gbpjpy138.333135.395128.1062010.05.14 14:46135.3950.000.00-2.66475.91
742391852010.05.11 19:00buy0.26eurusd1.274371.242861.337162010.05.14 16:011.242860.000.00-1.76-819.26
744714542010.05.13 15:00sell0.40audusd0.896810.878270.852862010.05.17 08:400.878270.000.00-11.92741.60
744715052010.05.13 15:00buy0.33usdcad1.017541.036871.071592010.05.17 09:121.036870.000.00-0.35615.21
746144392010.05.14 17:07buy0.47nzdusd0.712060.692610.750312010.05.17 18:000.692610.000.001.13-914.15
747124932010.05.17 13:00sell0.34usdcad1.036971.064740.981962010.05.20 14:221.064740.000.00-1.47-886.77
747125372010.05.17 13:00buy0.14gbpjpy132.985126.924144.9932010.05.20 16:25126.9240.000.000.33-952.23
747205422010.05.17 14:00buy0.26eurusd1.235331.249981.303522010.05.20 22:121.249980.000.00-1.81380.90
747206192010.05.17 14:00sell0.42usdchf1.134201.158961.085072010.05.24 11:391.158960.000.00-3.94-897.29
747226162010.05.17 14:14buy0.23gbpusd1.443411.465591.521052010.06.02 12:301.465590.000.00-2.89510.14
747447282010.05.17 16:41buy0.40audusd0.879480.856840.924382010.05.19 02:400.856840.000.004.48-905.60
751130122010.05.19 23:00buy0.31usdjpy91.71189.15896.7702010.05.20 16:2489.1580.000.000.20-887.67
756185872010.05.24 14:27sell0.19gbpchf1.666451.652951.571512010.06.17 12:591.652950.000.00-14.51230.24
756675012010.05.24 21:00sell0.33usdchf1.156991.149931.101752010.06.04 13:121.149930.000.00-5.36202.60
758041092010.05.25 18:00buy0.10gbpjpy129.051131.464142.9502010.05.28 16:59131.4640.000.000.25265.24
758041692010.05.25 18:00buy0.31nzdusd0.665780.679260.716162010.05.28 00:570.676720.000.004.25339.14
758123572010.05.25 19:00buy0.19eurusd1.228841.238801.311362010.06.21 12:401.238800.000.00-4.12189.24
758124222010.05.25 19:00buy0.24usdjpy89.89190.68095.5942010.05.28 17:0590.6800.000.000.14208.82
758124822010.05.25 19:00buy0.24audusd0.815990.830560.880062010.05.26 17:040.830560.000.001.39349.68
763896482010.05.31 17:59sell0.26usdjpy91.27190.72685.5012010.06.21 03:1790.7260.000.00-5.06156.18
765578372010.06.01 17:00buy0.22audusd0.841480.856810.915542010.06.14 23:190.856810.000.0016.32337.26
767080392010.06.02 17:00sell0.10gbpjpy134.425132.651120.1232010.06.07 11:54132.6510.000.00-1.37193.46
768582992010.06.03 17:05sell0.28nzdusd0.683210.668110.626622010.06.07 12:320.668110.000.00-3.61422.80
770949232010.06.07 11:55buy0.12gbpjpy132.637134.497144.6702010.06.15 08:07134.4970.000.000.32244.42
774794192010.06.09 22:25sell0.30nzdusd0.667070.695040.612032010.06.14 08:210.695040.000.00-9.66-839.10
778470792010.06.14 20:00buy0.35usdchf1.143421.116421.196972010.06.17 10:471.116420.000.000.15-846.46
778540902010.06.14 21:00buy0.26usdcad1.030171.038961.094582010.06.23 20:021.038960.000.00-1.81219.97
778623722010.06.14 23:00sell0.28nzdusd0.694420.685330.636102010.07.01 11:570.685330.000.00-35.57254.52
784809702010.06.21 12:00buy0.35usdchf1.109831.083921.161262010.06.28 13:571.083920.000.000.21-836.64
785518352010.06.21 21:00sell0.45usdjpy90.98389.64887.6572010.06.24 19:5389.6480.000.00-1.75670.12
786473552010.06.22 16:00buy0.26gbpchf1.639691.648711.710122010.06.23 20:161.648710.000.000.19212.19
786540462010.06.22 17:00buy0.16gbpjpy134.095135.017143.1652010.07.14 13:11135.0170.000.001.13166.56
786672342010.06.22 19:00buy0.27eurusd1.230701.253821.291792010.07.02 18:551.253820.000.00-1.94624.24
789206562010.06.24 23:12buy0.46usdjpy89.55187.88292.8492010.07.01 13:3387.8820.000.00-0.36-873.60
791551492010.06.28 19:00buy0.26gbpchf1.642431.607301.711402010.07.01 02:541.607300.000.000.96-848.58
791731572010.06.28 22:00buy0.37usdchf1.087351.062901.135772010.07.01 14:471.062900.000.000.16-851.11
795332892010.07.01 13:08buy0.28audusd0.840230.849290.896962010.07.06 19:570.849290.000.004.98253.68
795355702010.07.01 13:31sell0.31usdcad1.065231.054651.012802010.07.06 19:271.054650.000.00-0.36310.98
795356852010.07.01 13:32buy0.34nzdusd0.683560.690690.728582010.07.02 07:270.690690.000.000.95242.42
795598432010.07.01 16:00buy0.25gbpchf1.605501.620741.672642010.07.01 17:331.620740.000.000.00356.26
798670102010.07.06 08:00buy0.50usdjpy87.76888.26890.6462010.07.08 21:1588.2680.000.00-0.23283.23
799342852010.07.06 15:00buy0.37usdchf1.063161.039361.110252010.07.22 17:171.039360.000.000.67-847.25
800014162010.07.06 23:00sell0.38nzdusd0.693650.715610.650692010.07.13 16:210.715610.000.00-17.68-834.48
802585112010.07.08 19:00sell0.30audusd0.871470.899040.816692010.07.26 16:020.899040.000.00-69.87-827.10
804197742010.07.12 11:00sell0.51usdjpy88.73288.23785.8742010.07.15 13:5288.2370.000.00-2.01286.10
804400842010.07.12 15:00buy0.27gbpusd1.504751.521531.564882010.07.14 15:041.521530.000.00-0.10453.06
804639482010.07.12 20:22buy0.30eurusd1.258871.271161.312002010.07.15 02:531.271160.000.00-1.05368.70
806812462010.07.14 19:41sell0.26gbpchf1.610071.600291.543982010.07.20 16:261.600290.000.00-4.49242.19
809675582010.07.19 10:00buy0.38nzdusd0.710940.733910.755142010.07.27 16:090.733910.000.008.77872.86
812679362010.07.21 17:00buy0.35usdcad1.042481.017061.092732010.08.04 20:151.017060.000.00-3.77-874.78
813737722010.07.22 14:29buy0.47usdjpy86.78387.32089.8262010.07.26 09:0387.3200.000.00-0.10289.04
813930762010.07.22 16:44buy0.26gbpchf1.589071.625761.653712010.07.26 15:181.625760.000.000.40910.12
815973822010.07.26 11:38sell0.21gbpjpy135.063133.740128.0282010.08.11 16:42133.7400.000.00-8.98325.69
817764972010.07.27 18:09sell0.31audusd0.901860.891270.847882010.08.16 06:330.891270.000.00-92.91328.29
821282122010.07.30 17:24buy0.46usdjpy86.61085.00689.7772010.08.11 10:0285.0060.000.00-0.51-867.99
825630052010.08.05 18:00buy0.38usdcad1.015741.033451.059472010.08.10 20:151.033450.000.00-0.88651.20
825741082010.08.05 21:00buy0.43nzdusd0.728680.709600.765962010.08.12 03:570.709600.000.008.74-820.44
830151242010.08.11 18:00buy0.41usdjpy85.37485.93888.8442010.08.16 01:4685.9380.000.00-0.24269.08
830310212010.08.11 22:00buy0.25gbpchf1.659791.623991.729792010.08.16 09:541.623990.000.000.94-860.67
832156922010.08.13 14:00buy0.40usdcad1.041301.046411.084092010.08.23 08:461.046410.000.00-2.47195.33
833568532010.08.16 20:00buy0.23gbpchf1.628311.590301.702732010.08.24 17:191.590300.000.001.43-848.95
836982652010.08.19 13:52buy0.30eurusd1.283701.297591.337312010.09.15 04:101.297590.000.00-5.25416.70
839099232010.08.20 17:00buy0.21gbpjpy133.002129.785139.3152010.08.24 10:04129.7850.000.000.14-800.95
839249952010.08.20 20:00buy0.45nzdusd0.706260.720690.741812010.09.07 01:510.720690.000.0020.16649.35
844599812010.08.25 22:01buy0.31usdchf1.030521.005131.080822010.09.14 05:071.005130.000.000.60-783.07
845573552010.08.26 14:00sell0.20gbpjpy131.134130.330124.9372010.08.31 11:48130.3300.000.00-1.55190.32
845574192010.08.26 14:00sell0.21gbpchf1.594451.564021.521812010.09.01 04:391.564020.000.00-2.54627.88
846117482010.08.26 22:00buy0.40usdcad1.056741.061981.096832010.09.01 08:041.061980.000.00-1.20197.37
848690322010.08.30 16:00sell0.28gbpusd1.552561.539511.498242010.09.01 07:501.539510.000.00-1.24365.40
849861612010.08.31 13:00buy0.38usdjpy84.54485.12687.9702010.09.15 12:1785.1260.000.00-0.72259.80
850443852010.08.31 20:00buy0.38audusd0.890750.906420.931452010.09.02 04:120.906420.000.009.57595.46
856489002010.09.07 18:00buy0.37audusd0.914280.922400.957802010.09.10 01:560.922400.000.0011.65300.44
856722152010.09.07 22:00buy0.30gbpusd1.536811.546681.590312010.09.08 21:351.546680.000.00-0.06296.10
856759052010.09.07 23:00buy0.20gbpjpy128.801131.954135.5132010.09.15 12:13131.9540.000.000.56740.50
856759292010.09.07 23:00buy0.22gbpchf1.553721.565391.627462010.09.10 06:551.565390.000.000.86252.84
859436022010.09.09 23:45sell0.45nzdusd0.724800.743700.687912010.10.01 16:160.743700.000.00-68.22-850.50
860551932010.09.10 18:00sell0.24gbpchf1.565401.547281.494012010.09.14 10:361.547280.000.00-1.47433.77
864255402010.09.14 23:00buy0.39usdcad1.027771.005241.072152010.10.13 13:161.005240.000.00-8.84-874.09
867805172010.09.17 14:00sell0.23gbpchf1.584251.563901.508472010.09.21 18:591.563900.000.00-1.36465.26
867846612010.09.17 14:31sell0.38eurusd1.308061.331561.261352010.09.22 08:411.331560.000.00-1.26-893.00
867885132010.09.17 15:00sell0.20gbpjpy134.045132.649126.5492010.09.23 08:50132.6490.000.00-3.09330.04
867885472010.09.17 15:00sell0.35gbpusd1.564261.556971.513462010.09.21 15:461.556970.000.00-1.54255.15
867970472010.09.17 16:00sell0.46audusd0.939420.958950.900842010.09.22 15:190.958950.000.00-21.57-898.38
870434892010.09.21 18:59buy0.22gbpchf1.563891.522741.644912010.10.07 09:261.522740.000.003.24-944.25
871860272010.09.22 15:00sell0.33gbpusd1.562921.588801.511602010.09.28 11:541.588800.000.00-4.43-854.04
874171632010.09.23 19:00buy0.43audusd0.953640.959380.992672010.09.28 00:210.959380.000.008.72246.82
875355962010.09.24 12:00sell0.20gbpjpy132.496131.691125.4542010.10.01 10:05131.6910.000.00-3.67193.09
875356322010.09.24 12:00sell0.44usdjpy84.31883.89181.0752010.09.29 15:3783.8910.000.00-0.93223.96
881669632010.09.29 23:00buy0.47usdjpy83.71482.18486.7242010.10.07 14:5982.1840.000.00-0.58-874.99
887915732010.10.05 16:36sell0.22gbpjpy132.302131.543126.2352010.10.07 10:27131.5430.000.00-2.33202.54
891628802010.10.07 18:00sell0.28eurusd1.391901.377591.335882010.10.20 05:511.377590.000.00-3.46400.68
891729852010.10.07 19:00sell0.28gbpusd1.587621.572601.531282010.10.20 05:561.572600.000.00-7.03420.56
895948412010.10.12 14:00buy0.37audusd0.982780.993921.026012010.10.14 12:230.993920.000.0010.36412.18
899551672010.10.14 15:00sell0.35audusd0.994420.985750.951562010.10.18 11:340.985750.000.00-11.52303.45
899770602010.10.14 17:00buy0.34usdchf0.953590.959720.995552010.10.18 12:220.959720.000.000.08217.17
903029262010.10.18 17:06sell0.40usdcad1.014171.034540.973932010.10.19 15:101.034540.000.00-0.16-787.60
905131162010.10.19 22:00sell0.50usdjpy81.53081.18378.9632010.10.20 20:5781.1830.000.00-0.37213.71
  0.00 0.00 -339.45 8 354.88
Closed P/L: 8 015.43
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
902870392010.10.18 15:31buy0.36audusd0.987440.965301.03129 0.979080.000.0015.08-300.96
891545562010.10.07 17:00sell0.46nzdusd0.750420.767960.71602 0.745720.000.00-49.51216.20
902721072010.10.18 14:00sell0.37usdchf0.959920.980720.91881 0.976520.000.00-2.07-628.97
  0.00 0.00 -36.50 -713.73
 Floating P/L: -750.23
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 8 015.43 Floating P/L: -750.23 Margin: 214.13
Balance: 33 015.43 Equity: 32 265.20 Free Margin: 32 051.07
 
Details:
Graph
Gross Profit: 38 453.61 Gross Loss: 30 438.18 Total Net Profit: 8 015.43
Profit Factor: 1.26 Expected Payoff: 57.66  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 5 548.11 (14.91%) Relative Drawdown: 14.91% (5 548.11)
 
Total Trades: 139 Short Positions (won %): 58 (79.31%) Long Positions (won %): 81 (70.37%)
Profit Trades (% of total): 103 (74.10%) Loss trades (% of total): 36 (25.90%)
Largest profit trade: 910.52 loss trade: -951.90
Average profit trade: 373.34 loss trade: -845.51
Maximum consecutive wins ($): 11 (3 782.01) consecutive losses ($): 5 (-4 541.75)
Maximal consecutive profit (count): 3 799.10 (7) consecutive loss (count): -4 541.75 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1