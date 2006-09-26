Alpari Ltd.
A/C No: 288093Name: 1313_13132006.12.27 02:11 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1756743210072006.09.19 13:30buy1.50gbpusd1.88151.89751.91742006.09.26 10:141.89750.000.00160.00
2769176410072006.09.26 10:30sell1.30gbpusd1.89671.87281.85272006.09.29 18:381.87280.000.00239.00
3784055110072006.10.04 11:00sell1.50gbpusd1.88121.89241.86762006.10.04 23:301.88680.000.00-56.00
4785745610072006.10.04 23:30buy1.40gbpusd1.88681.87321.89802006.10.05 15:001.87840.000.00-84.00
5787223910072006.10.05 15:00sell1.40gbpusd1.87841.88671.86192006.10.06 14:301.88300.000.00-46.00
6789516310072006.10.06 14:30buy1.30gbpusd1.88301.86941.89422006.10.06 15:001.87480.000.00-82.00
7789878110072006.10.06 15:00sell1.40gbpusd1.87481.86551.84072006.10.12 10:001.86060.000.00142.00
8800040410072006.10.12 10:00buy1.60gbpusd1.86061.87591.90092006.10.23 10:401.87590.000.00153.00
9822092610072006.10.24 20:01buy1.50gbpusd1.87581.89971.92332006.11.03 14:381.89970.000.00239.00
10839561610072006.11.03 15:00sell1.60gbpusd1.89811.90891.88412006.11.07 06:001.90520.000.00-71.00
11842854810072006.11.07 06:00buy1.50gbpusd1.90521.89791.92272006.11.08 16:301.90300.000.00-22.00
12847091210072006.11.08 16:30sell1.30gbpusd1.90301.91181.88702006.11.09 18:001.90700.000.00-40.00
13865651710072006.11.17 16:30buy1.10gbpusd1.89471.90441.92802006.11.24 09:331.92800.000.00333.00
14880992210072006.11.28 09:00buy1.50gbpusd1.94281.94301.96522006.11.29 19:301.94450.000.0017.00
15886949810072006.11.29 19:30sell1.10gbpusd1.94451.95801.93322006.11.30 08:301.95450.000.00-100.00
16887828810072006.11.30 08:30buy1.10gbpusd1.95451.97051.99402006.12.05 11:301.97690.000.00224.00
17896668510072006.12.05 11:30sell1.40gbpusd1.97691.96881.94632006.12.08 15:011.96880.000.0081.00
18931604510072006.12.15 15:00buy1.50gbpusd1.96641.95261.97742006.12.15 16:051.95260.000.00-138.00
19932581010072006.12.15 16:30sell1.60gbpusd1.95161.95731.93252006.12.19 09:001.95340.000.00-18.00
20938212510072006.12.19 09:00buy1.20gbpusd1.95341.96151.98592006.12.20 17:001.96550.000.00121.00
21942839610072006.12.20 17:00sell1.50gbpusd1.96551.97151.94672006.12.22 10:001.96600.000.00-5.00
22947167810072006.12.22 10:00buy1.20gbpusd1.96601.95371.97852006.12.22 16:301.95840.000.00-76.00
23948184110072006.12.22 16:30sell1.20gbpusd1.95841.96481.94002006.12.27 07:001.95970.000.00-13.00
0.000.00958.00
 
Summary P/L:958.00
 
Winning trades:(10) 1709.00
Losing trades:(13) -751.00
Max summary P/L:1087.00
Largest winning trade:333.00
Largest losing trade:-138.00
Max consecutive winners:3 (534.00)
Max consecutive losers:4 (-268.00)
Max consecutive profit:534.00 (3)
Max consecutive loss:-268.00 (4)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:268.00 (0.00%)
Profit factor:2.28
Avg. profit factor:2.96
Risk factor:3.57
 
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