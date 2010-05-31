|Account: 2415306
|Name: tick344moresafe_eurgbp
|Currency: USD
|2010 September 24, 18:42
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|76366824
|2010.05.31 14:23
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84854
|0.00000
|0.00000
|2010.05.31 14:26
|0.84799
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|76368872
|2010.05.31 14:39
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84833
|0.00000
|0.00000
|2010.05.31 15:50
|0.84783
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|76380403
|2010.05.31 16:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84668
|0.00000
|0.00000
|2010.05.31 16:52
|0.84615
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|76387344
|2010.05.31 17:26
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84536
|0.00000
|0.00000
|2010.05.31 17:46
|0.84485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|76461154
|2010.06.01 08:14
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84549
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 08:24
|0.84496
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|76478516
|2010.06.01 09:26
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84365
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 09:36
|0.84315
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|76487799
|2010.06.01 10:03
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84248
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 10:14
|0.84198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|76513261
|2010.06.01 12:17
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83734
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 13:01
|0.83679
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|76530260
|2010.06.01 14:16
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83438
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 14:21
|0.83386
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|76550993
|2010.06.01 16:28
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83839
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 17:00
|0.83588
|0.00
|0.00
|0.00
|14.75
|76547581
|2010.06.01 16:16
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83607
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 17:00
|0.83587
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|76533779
|2010.06.01 15:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83371
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 17:00
|0.83588
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.19
|76585360
|2010.06.01 21:22
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83558
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 22:54
|0.83507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|76620655
|2010.06.02 07:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83044
|0.00000
|0.00000
|2010.06.02 07:03
|0.82993
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|76705109
|2010.06.02 16:43
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.83782
|0.00000
|0.00000
|2010.06.02 17:52
|0.83305
|0.00
|0.00
|0.00
|111.91
|76662538
|2010.06.02 12:02
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.83550
|0.00000
|0.00000
|2010.06.02 17:53
|0.83293
|0.00
|0.00
|0.00
|30.14
|76653673
|2010.06.02 11:01
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83317
|0.00000
|0.00000
|2010.06.02 17:53
|0.83301
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|76643458
|2010.06.02 09:47
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83081
|0.00000
|0.00000
|2010.06.02 17:53
|0.83313
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|76626768
|2010.06.02 07:59
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82845
|0.00000
|0.00000
|2010.06.02 17:53
|0.83316
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.90
|76784823
|2010.06.03 08:27
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83534
|0.00000
|0.00000
|2010.06.03 09:57
|0.83674
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|76779031
|2010.06.03 07:47
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83762
|0.00000
|0.00000
|2010.06.03 09:57
|0.83677
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|76816925
|2010.06.03 12:42
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83461
|0.00000
|0.00000
|2010.06.03 14:50
|0.83607
|0.00
|0.00
|0.00
|4.28
|76810798
|2010.06.03 12:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83695
|0.00000
|0.00000
|2010.06.03 14:50
|0.83619
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|77121644
|2010.06.07 15:34
|buy
|0.64
|eurgbp
|0.82302
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:09
|0.83007
|0.00
|0.00
|-1.11
|649.11
|76973862
|2010.06.04 14:56
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.82535
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:09
|0.83007
|0.00
|0.00
|-1.15
|217.30
|76957335
|2010.06.04 13:40
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.82769
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:09
|0.83007
|0.00
|0.00
|-0.58
|54.78
|76947739
|2010.06.04 13:03
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.83000
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:09
|0.83011
|0.00
|0.00
|-0.29
|1.26
|76884118
|2010.06.03 20:56
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.83236
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:09
|0.83009
|0.00
|0.00
|-0.22
|-13.06
|76856719
|2010.06.03 16:53
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83457
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:09
|0.83009
|0.00
|0.00
|-0.11
|-12.89
|76841324
|2010.06.03 15:33
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83690
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:09
|0.83010
|0.00
|0.00
|-0.06
|-9.78
|77276450
|2010.06.08 16:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83030
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:49
|0.83082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|77288654
|2010.06.08 17:47
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83245
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 17:49
|0.83300
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|77430210
|2010.06.09 15:25
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82747
|0.00000
|0.00000
|2010.06.09 16:41
|0.82604
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|77415046
|2010.06.09 13:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82512
|0.00000
|0.00000
|2010.06.09 16:41
|0.82604
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|77464403
|2010.06.09 20:03
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82507
|0.00000
|0.00000
|2010.06.09 22:40
|0.82456
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|77539316
|2010.06.10 10:38
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82659
|0.00000
|0.00000
|2010.06.10 10:57
|0.82516
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|77536789
|2010.06.10 10:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82426
|0.00000
|0.00000
|2010.06.10 10:57
|0.82508
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|77605301
|2010.06.10 19:05
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82400
|0.00000
|0.00000
|2010.06.10 20:53
|0.82349
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|77644935
|2010.06.11 07:31
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82257
|0.00000
|0.00000
|2010.06.11 08:23
|0.82207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|77681209
|2010.06.11 13:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82848
|0.00000
|0.00000
|2010.06.11 13:45
|0.82898
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|77703688
|2010.06.11 15:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83109
|0.00000
|0.00000
|2010.06.11 18:35
|0.83159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|77975035
|2010.06.15 19:51
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.83357
|0.00000
|0.00000
|2010.06.16 11:39
|0.82990
|0.00
|0.00
|-0.05
|43.52
|77918177
|2010.06.15 12:22
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83123
|0.00000
|0.00000
|2010.06.16 11:39
|0.82973
|0.00
|0.00
|-0.02
|8.89
|77903426
|2010.06.15 10:33
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82885
|0.00000
|0.00000
|2010.06.16 11:39
|0.82973
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.61
|77900856
|2010.06.15 10:01
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82650
|0.00000
|0.00000
|2010.06.16 11:39
|0.82971
|0.00
|0.00
|-0.01
|-4.76
|78118596
|2010.06.16 21:52
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83233
|0.00000
|0.00000
|2010.06.16 21:55
|0.83284
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|78166458
|2010.06.17 08:03
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83530
|0.00000
|0.00000
|2010.06.17 08:44
|0.83605
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|78181082
|2010.06.17 09:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83649
|0.00000
|0.00000
|2010.06.17 10:10
|0.83699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|78189031
|2010.06.17 10:22
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83675
|0.00000
|0.00000
|2010.06.17 10:27
|0.83728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|78216677
|2010.06.17 12:59
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83455
|0.00000
|0.00000
|2010.06.17 14:57
|0.83599
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|78213127
|2010.06.17 12:31
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83692
|0.00000
|0.00000
|2010.06.17 14:57
|0.83598
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.39
|78233989
|2010.06.17 15:23
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83615
|0.00000
|0.00000
|2010.06.17 16:06
|0.83667
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|78273458
|2010.06.17 20:38
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83614
|0.00000
|0.00000
|2010.06.18 01:37
|0.83664
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.74
|78380086
|2010.06.18 16:46
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83651
|0.00000
|0.00000
|2010.06.18 17:02
|0.83701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|78520888
|2010.06.21 17:07
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83570
|0.00000
|0.00000
|2010.06.21 18:44
|0.83422
|0.00
|0.00
|0.00
|4.37
|78479392
|2010.06.21 11:49
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83336
|0.00000
|0.00000
|2010.06.21 18:44
|0.83419
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.23
|78540999
|2010.06.21 19:35
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83385
|0.00000
|0.00000
|2010.06.22 04:12
|0.83333
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.76
|78597902
|2010.06.22 09:00
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83556
|0.00000
|0.00000
|2010.06.22 11:59
|0.83410
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|78587617
|2010.06.22 07:04
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83320
|0.00000
|0.00000
|2010.06.22 11:59
|0.83410
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|78631833
|2010.06.22 13:56
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83457
|0.00000
|0.00000
|2010.06.22 14:28
|0.83315
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|78629538
|2010.06.22 13:38
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83227
|0.00000
|0.00000
|2010.06.22 14:28
|0.83304
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|78649820
|2010.06.22 16:18
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82944
|0.00000
|0.00000
|2010.06.22 17:14
|0.82891
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|78661568
|2010.06.22 17:54
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82872
|0.00000
|0.00000
|2010.06.22 19:27
|0.82822
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|78672385
|2010.06.22 20:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82849
|0.00000
|0.00000
|2010.06.22 20:25
|0.82798
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|78714011
|2010.06.23 08:09
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82704
|0.00000
|0.00000
|2010.06.23 09:21
|0.82650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|78735540
|2010.06.23 11:29
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82420
|0.00000
|0.00000
|2010.06.23 11:47
|0.82365
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|78740314
|2010.06.23 12:23
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82356
|0.00000
|0.00000
|2010.06.23 13:11
|0.82305
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|78756694
|2010.06.23 14:57
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82233
|0.00000
|0.00000
|2010.06.23 16:01
|0.82183
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|78773931
|2010.06.23 16:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82170
|0.00000
|0.00000
|2010.06.23 17:08
|0.82103
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|78855824
|2010.06.24 11:12
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81994
|0.00000
|0.00000
|2010.06.24 11:25
|0.81944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|78957327
|2010.06.25 09:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82639
|0.00000
|0.00000
|2010.06.25 10:28
|0.82692
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|79002473
|2010.06.25 16:07
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82259
|0.00000
|0.00000
|2010.06.25 16:39
|0.82208
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|79076697
|2010.06.28 09:19
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82183
|0.00000
|0.00000
|2010.06.28 10:35
|0.82131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|79097806
|2010.06.28 12:19
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82130
|0.00000
|0.00000
|2010.06.28 12:26
|0.82079
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79106343
|2010.06.28 13:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81931
|0.00000
|0.00000
|2010.06.28 14:41
|0.81880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79121478
|2010.06.28 15:12
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81853
|0.00000
|0.00000
|2010.06.28 15:51
|0.81802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79141459
|2010.06.28 17:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81616
|0.00000
|0.00000
|2010.06.28 18:04
|0.81565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79163027
|2010.06.28 20:06
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81259
|0.00000
|0.00000
|2010.06.29 08:27
|0.81196
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.95
|79238517
|2010.06.29 12:19
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81008
|0.00000
|0.00000
|2010.06.29 12:30
|0.80950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|79244680
|2010.06.29 13:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80937
|0.00000
|0.00000
|2010.06.29 14:58
|0.80886
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79264931
|2010.06.29 16:04
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80743
|0.00000
|0.00000
|2010.06.29 17:44
|0.80688
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|79394082
|2010.06.30 12:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81738
|0.00000
|0.00000
|2010.06.30 12:59
|0.81791
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|79401753
|2010.06.30 13:36
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81803
|0.00000
|0.00000
|2010.06.30 14:40
|0.81854
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|79497945
|2010.07.01 08:05
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81885
|0.00000
|0.00000
|2010.07.01 08:32
|0.81936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79505204
|2010.07.01 09:20
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81946
|0.00000
|0.00000
|2010.07.01 09:21
|0.81998
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|79519951
|2010.07.01 11:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82425
|0.00000
|0.00000
|2010.07.01 12:16
|0.82481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|79526295
|2010.07.01 12:17
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82507
|0.00000
|0.00000
|2010.07.01 12:22
|0.82559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|79566231
|2010.07.01 16:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82380
|0.00000
|0.00000
|2010.07.01 16:36
|0.82430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|79570878
|2010.07.01 16:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82382
|0.00000
|0.00000
|2010.07.01 17:49
|0.82433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79582438
|2010.07.01 18:10
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82408
|0.00000
|0.00000
|2010.07.01 18:33
|0.82459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79659732
|2010.07.02 10:53
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.82273
|0.00000
|0.00000
|2010.07.02 11:40
|0.82415
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|79585438
|2010.07.01 18:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82506
|0.00000
|0.00000
|2010.07.02 11:40
|0.82415
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.38
|79693382
|2010.07.02 15:16
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82905
|0.00000
|0.00000
|2010.07.02 16:55
|0.82955
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|79712202
|2010.07.02 18:36
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.82743
|0.00000
|0.00000
|2010.07.05 16:09
|0.82886
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.32
|79706239
|2010.07.02 17:31
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82976
|0.00000
|0.00000
|2010.07.05 16:09
|0.82885
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.38
|79846250
|2010.07.06 03:40
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.82709
|0.00000
|0.00000
|2010.07.06 06:49
|0.82846
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|79803926
|2010.07.05 16:47
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82931
|0.00000
|0.00000
|2010.07.06 06:49
|0.82849
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.24
|79893986
|2010.07.06 10:38
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82927
|0.00000
|0.00000
|2010.07.06 10:44
|0.82977
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|79924710
|2010.07.06 14:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82919
|0.00000
|0.00000
|2010.07.06 14:17
|0.82970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79932845
|2010.07.06 14:51
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82954
|0.00000
|0.00000
|2010.07.06 16:03
|0.83013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|79954132
|2010.07.06 16:43
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83013
|0.00000
|0.00000
|2010.07.06 16:54
|0.83095
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|80075306
|2010.07.07 12:10
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83126
|0.00000
|0.00000
|2010.07.07 22:27
|0.83271
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|79976543
|2010.07.06 19:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83365
|0.00000
|0.00000
|2010.07.07 22:27
|0.83275
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.37
|80201681
|2010.07.08 10:46
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83424
|0.00000
|0.00000
|2010.07.08 11:02
|0.83476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|80208677
|2010.07.08 11:39
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83494
|0.00000
|0.00000
|2010.07.08 11:50
|0.83545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|80215338
|2010.07.08 12:38
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83567
|0.00000
|0.00000
|2010.07.08 12:46
|0.83618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|80225649
|2010.07.08 14:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83590
|0.00000
|0.00000
|2010.07.08 14:56
|0.83643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|80231443
|2010.07.08 15:28
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83699
|0.00000
|0.00000
|2010.07.08 15:31
|0.83750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|80236787
|2010.07.08 15:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83779
|0.00000
|0.00000
|2010.07.09 08:44
|0.83830
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.78
|80451275
|2010.07.12 17:23
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83692
|0.00000
|0.00000
|2010.07.13 09:35
|0.83532
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.81
|80446635
|2010.07.12 16:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83423
|0.00000
|0.00000
|2010.07.13 09:35
|0.83531
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.62
|80510831
|2010.07.13 10:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83552
|0.00000
|0.00000
|2010.07.13 10:30
|0.83497
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|80513045
|2010.07.13 10:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83490
|0.00000
|0.00000
|2010.07.13 10:36
|0.83438
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|80622647
|2010.07.14 09:35
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83496
|0.00000
|0.00000
|2010.07.14 09:35
|0.83433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|80625976
|2010.07.14 10:09
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83466
|0.00000
|0.00000
|2010.07.14 10:30
|0.83405
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|80633177
|2010.07.14 11:20
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83312
|0.00000
|0.00000
|2010.07.14 12:00
|0.83261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|80648587
|2010.07.14 14:22
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83434
|0.00000
|0.00000
|2010.07.15 09:51
|0.83290
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.40
|80639236
|2010.07.14 12:36
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83198
|0.00000
|0.00000
|2010.07.15 09:51
|0.83288
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.37
|80770481
|2010.07.15 16:05
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83801
|0.00000
|0.00000
|2010.07.15 16:43
|0.83856
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|80800527
|2010.07.15 20:50
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83684
|0.00000
|0.00000
|2010.07.16 06:37
|0.83820
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.19
|80793779
|2010.07.15 19:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83904
|0.00000
|0.00000
|2010.07.16 06:37
|0.83822
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.26
|80846190
|2010.07.16 09:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83798
|0.00000
|0.00000
|2010.07.16 09:39
|0.83848
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|80850094
|2010.07.16 09:57
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83838
|0.00000
|0.00000
|2010.07.16 10:30
|0.83889
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|80861979
|2010.07.16 11:37
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84123
|0.00000
|0.00000
|2010.07.16 11:48
|0.84175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|80869493
|2010.07.16 12:42
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84350
|0.00000
|0.00000
|2010.07.16 13:20
|0.84401
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|80895449
|2010.07.16 16:07
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84314
|0.00000
|0.00000
|2010.07.16 17:14
|0.84466
|0.00
|0.00
|0.00
|4.65
|80881028
|2010.07.16 14:11
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84549
|0.00000
|0.00000
|2010.07.16 17:14
|0.84466
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|80907849
|2010.07.16 17:54
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84501
|0.00000
|0.00000
|2010.07.16 18:06
|0.84552
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|80969635
|2010.07.19 10:11
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84587
|0.00000
|0.00000
|2010.07.19 10:17
|0.84638
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|80977630
|2010.07.19 11:18
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84713
|0.00000
|0.00000
|2010.07.19 11:25
|0.84764
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|81000494
|2010.07.19 14:54
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84870
|0.00000
|0.00000
|2010.07.19 15:22
|0.84925
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|81028667
|2010.07.19 19:51
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.85030
|0.00000
|0.00000
|2010.07.20 10:31
|0.85174
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.39
|81014283
|2010.07.19 16:48
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85264
|0.00000
|0.00000
|2010.07.20 10:31
|0.85168
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.46
|81145451
|2010.07.20 19:38
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84358
|0.00000
|0.00000
|2010.07.21 07:04
|0.84306
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.80
|81202090
|2010.07.21 09:00
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84514
|0.00000
|0.00000
|2010.07.21 09:17
|0.84329
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|81192856
|2010.07.21 08:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84266
|0.00000
|0.00000
|2010.07.21 09:17
|0.84303
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|81237937
|2010.07.21 12:34
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83933
|0.00000
|0.00000
|2010.07.21 12:46
|0.83882
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|81291523
|2010.07.21 20:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84113
|0.00000
|0.00000
|2010.07.21 23:37
|0.84062
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|81394644
|2010.07.22 16:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84565
|0.00000
|0.00000
|2010.07.22 17:00
|0.84616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|81484806
|2010.07.23 12:22
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83892
|0.00000
|0.00000
|2010.07.23 12:49
|0.83841
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|81494530
|2010.07.23 13:58
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83753
|0.00000
|0.00000
|2010.07.23 14:19
|0.83702
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|81510190
|2010.07.23 15:53
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83382
|0.00000
|0.00000
|2010.07.23 16:38
|0.83332
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|81573935
|2010.07.26 08:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83592
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 08:39
|0.83540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|81580151
|2010.07.26 09:07
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83519
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 09:14
|0.83468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|81582673
|2010.07.26 09:34
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83504
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 10:32
|0.83453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|81596645
|2010.07.26 11:29
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83330
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 11:52
|0.83280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|81672717
|2010.07.27 04:05
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.83965
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 15:01
|0.83605
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|81635295
|2010.07.26 17:14
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83744
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 15:01
|0.83609
|0.00
|0.00
|-0.02
|8.40
|81623357
|2010.07.26 15:37
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83501
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 15:01
|0.83609
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.36
|81600066
|2010.07.26 12:07
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83262
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 15:01
|0.83609
|0.00
|0.00
|-0.01
|-5.40
|81763957
|2010.07.27 16:48
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83553
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 16:59
|0.83501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|81772453
|2010.07.27 17:36
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83492
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 18:48
|0.83441
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|81785058
|2010.07.27 19:28
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83381
|0.00000
|0.00000
|2010.07.28 10:28
|0.83329
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.81
|81864445
|2010.07.28 12:53
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83377
|0.00000
|0.00000
|2010.07.28 14:45
|0.83327
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|82017002
|2010.07.29 17:14
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.83897
|0.00000
|0.00000
|2010.07.30 09:42
|0.83525
|0.00
|0.00
|-0.05
|46.48
|81970502
|2010.07.29 10:34
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83660
|0.00000
|0.00000
|2010.07.30 09:42
|0.83527
|0.00
|0.00
|-0.02
|8.30
|81954287
|2010.07.29 08:31
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83422
|0.00000
|0.00000
|2010.07.30 09:42
|0.83527
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.28
|81881165
|2010.07.28 15:35
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83181
|0.00000
|0.00000
|2010.07.30 09:42
|0.83529
|0.00
|0.00
|-0.03
|-5.44
|82118399
|2010.07.30 15:59
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83371
|0.00000
|0.00000
|2010.07.30 16:18
|0.83320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|82175354
|2010.08.02 10:13
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82757
|0.00000
|0.00000
|2010.08.02 10:14
|0.82704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|82181509
|2010.08.02 11:23
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82690
|0.00000
|0.00000
|2010.08.02 13:24
|0.82638
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|82281332
|2010.08.03 10:31
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83038
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 10:16
|0.82785
|0.00
|0.00
|-0.03
|16.13
|82205587
|2010.08.02 15:29
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82801
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 10:16
|0.82786
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.48
|82195788
|2010.08.02 14:17
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82566
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 10:16
|0.82786
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.50
|82413623
|2010.08.04 14:34
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82850
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 14:42
|0.82798
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|82432495
|2010.08.04 16:42
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82801
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 18:17
|0.82889
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.40
|82506066
|2010.08.05 09:46
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83036
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 18:17
|0.82890
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|82574036
|2010.08.05 20:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83018
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 04:31
|0.83069
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.81
|82619255
|2010.08.06 11:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83160
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 14:43
|0.83221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|82696942
|2010.08.09 08:07
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83106
|0.00000
|0.00000
|2010.08.09 09:02
|0.83266
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|82651576
|2010.08.06 16:06
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83339
|0.00000
|0.00000
|2010.08.09 09:03
|0.83259
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.27
|82705285
|2010.08.09 09:19
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83231
|0.00000
|0.00000
|2010.08.09 09:27
|0.83281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|82723304
|2010.08.09 12:35
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83088
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 02:46
|0.83231
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.53
|82712363
|2010.08.09 10:33
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83324
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 02:46
|0.83231
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.48
|82812341
|2010.08.10 09:25
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83343
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 10:49
|0.83394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|82834558
|2010.08.10 12:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83559
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 12:47
|0.83611
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|83234698
|2010.08.13 16:34
|buy
|1.28
|eurgbp
|0.81892
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:49
|0.82775
|0.00
|0.00
|-4.80
|1 760.93
|83022103
|2010.08.11 19:27
|buy
|0.64
|eurgbp
|0.82188
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:49
|0.82775
|0.00
|0.00
|-7.21
|585.31
|83003752
|2010.08.11 16:41
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.82420
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:49
|0.82775
|0.00
|0.00
|-3.61
|176.99
|82938558
|2010.08.11 08:57
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.82656
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:49
|0.82775
|0.00
|0.00
|-1.80
|29.66
|82923033
|2010.08.11 06:36
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.82892
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:49
|0.82775
|0.00
|0.00
|-0.90
|-14.58
|82864385
|2010.08.10 16:53
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.83127
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:49
|0.82775
|0.00
|0.00
|-0.52
|-21.94
|82856014
|2010.08.10 15:51
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83362
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:49
|0.82775
|0.00
|0.00
|-0.27
|-18.29
|82837314
|2010.08.10 13:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83598
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:49
|0.82775
|0.00
|0.00
|-0.14
|-12.82
|83523480
|2010.08.18 08:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82720
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 09:50
|0.82773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|83664112
|2010.08.19 09:04
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82424
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 10:30
|0.82218
|0.00
|0.00
|0.00
|6.42
|83651100
|2010.08.19 07:10
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82188
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 10:30
|0.82168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|83704214
|2010.08.19 14:53
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82320
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 17:49
|0.82151
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|83688144
|2010.08.19 11:36
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82043
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 17:49
|0.82144
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|83824492
|2010.08.20 08:39
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82369
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 10:51
|0.82224
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|83744861
|2010.08.19 18:52
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82129
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 10:51
|0.82227
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.52
|83886388
|2010.08.20 14:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81860
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 16:06
|0.81808
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|83907092
|2010.08.20 16:39
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81759
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 01:27
|0.81709
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.78
|83990458
|2010.08.23 08:31
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81634
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 08:43
|0.81582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|83999347
|2010.08.23 09:17
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81498
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 09:32
|0.81448
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|84070224
|2010.08.23 16:37
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81611
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 17:32
|0.81560
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|84101146
|2010.08.23 20:20
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81598
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 01:09
|0.81546
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.81
|84165781
|2010.08.24 07:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82015
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 08:40
|0.82070
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|84261390
|2010.08.24 16:37
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82127
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 09:26
|0.82178
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.78
|84358727
|2010.08.25 09:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82196
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 10:01
|0.82256
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|84513197
|2010.08.26 08:26
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.81595
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 06:57
|0.81959
|0.00
|0.00
|-0.15
|45.21
|84399177
|2010.08.25 13:40
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.81829
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 06:57
|0.81961
|0.00
|0.00
|-0.29
|8.20
|84388224
|2010.08.25 12:26
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.82064
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 06:57
|0.81962
|0.00
|0.00
|-0.15
|-3.16
|84375188
|2010.08.25 10:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82298
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 06:57
|0.81962
|0.00
|0.00
|-0.08
|-5.22
|84643360
|2010.08.27 07:32
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81976
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 07:47
|0.82027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|84681142
|2010.08.27 11:52
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82024
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 14:22
|0.82074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|84721954
|2010.08.27 16:29
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82172
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 17:06
|0.82240
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|84820283
|2010.08.30 09:56
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.81797
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 17:27
|0.82041
|0.00
|0.00
|0.00
|15.09
|84779098
|2010.08.30 02:52
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.82027
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 17:28
|0.82047
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|84735681
|2010.08.27 17:26
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82248
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 17:28
|0.82047
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.11
|84962932
|2010.08.31 10:07
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82149
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 10:24
|0.82202
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|84970221
|2010.08.31 10:54
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82163
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 11:08
|0.82213
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|84977506
|2010.08.31 11:54
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82249
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 12:05
|0.82300
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|84985334
|2010.08.31 12:53
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82359
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 13:42
|0.82452
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|85013810
|2010.08.31 16:12
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82698
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 17:09
|0.82751
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|85114787
|2010.09.01 09:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82610
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 10:16
|0.82660
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|85131555
|2010.09.01 11:29
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83113
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 11:54
|0.83164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|85144562
|2010.09.01 13:04
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83196
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 14:30
|0.83253
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|85279887
|2010.09.02 11:46
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83351
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 14:46
|0.83402
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|85348737
|2010.09.03 03:15
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83201
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 10:51
|0.83337
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|85303379
|2010.09.02 15:16
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83422
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 10:51
|0.83337
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.31
|85385045
|2010.09.03 11:42
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83365
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 12:24
|0.83416
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|85428164
|2010.09.03 17:46
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83333
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 17:55
|0.83388
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|85498926
|2010.09.06 11:23
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83733
|0.00000
|0.00000
|2010.09.06 12:16
|0.83802
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|85716272
|2010.09.08 09:19
|buy
|1.28
|eurgbp
|0.82173
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 02:17
|0.83050
|0.00
|0.00
|-11.88
|1 729.06
|85713869
|2010.09.08 09:08
|buy
|0.64
|eurgbp
|0.82410
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 02:17
|0.83044
|0.00
|0.00
|-5.93
|624.98
|85667637
|2010.09.07 21:09
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.82674
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 02:17
|0.83044
|0.00
|0.00
|-3.56
|182.37
|85605674
|2010.09.07 11:47
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.82899
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 02:17
|0.83046
|0.00
|0.00
|-1.79
|36.23
|85586219
|2010.09.07 09:08
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.83142
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 02:17
|0.83042
|0.00
|0.00
|-0.90
|-12.32
|85555669
|2010.09.07 01:51
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.83378
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 02:17
|0.83031
|0.00
|0.00
|-0.43
|-21.38
|85523930
|2010.09.06 16:24
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83646
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 02:17
|0.83023
|0.00
|0.00
|-0.27
|-19.19
|85507755
|2010.09.06 12:51
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83882
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 02:18
|0.83026
|0.00
|0.00
|-0.14
|-13.18
|86179993
|2010.09.13 13:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83182
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 15:09
|0.83237
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|86203526
|2010.09.13 16:06
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83318
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 16:59
|0.83372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|86218431
|2010.09.13 17:25
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83402
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 19:24
|0.83453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|86291299
|2010.09.14 07:18
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83625
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 08:03
|0.83678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|86304033
|2010.09.14 08:37
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83806
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 09:21
|0.83859
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|86414680
|2010.09.14 20:39
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83661
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 02:23
|0.83720
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.92
|86460528
|2010.09.15 07:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83818
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 08:37
|0.83869
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|86551474
|2010.09.15 17:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83265
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 17:59
|0.83212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|86635633
|2010.09.16 12:16
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83888
|0.00000
|0.00000
|2010.09.16 12:20
|0.83945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|86650696
|2010.09.16 14:18
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83719
|0.00000
|0.00000
|2010.09.16 15:04
|0.83864
|0.00
|0.00
|0.00
|4.52
|86638748
|2010.09.16 12:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83956
|0.00000
|0.00000
|2010.09.16 15:04
|0.83871
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|86799351
|2010.09.17 16:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83454
|0.00000
|0.00000
|2010.09.17 16:31
|0.83379
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|86876628
|2010.09.20 10:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83877
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 10:39
|0.83930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|86882365
|2010.09.20 11:17
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83983
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 11:22
|0.84040
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|86925735
|2010.09.20 17:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84004
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 18:46
|0.84055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|86930692
|2010.09.20 19:12
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84042
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 09:26
|0.84116
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.15
|86986917
|2010.09.21 10:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84445
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 10:52
|0.84508
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|87013871
|2010.09.21 14:45
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84421
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 20:18
|0.84596
|0.00
|0.00
|0.00
|5.45
|87000463
|2010.09.21 12:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84656
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 20:18
|0.84591
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|87052696
|2010.09.21 20:19
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84625
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 20:24
|0.84685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|87168674
|2010.09.22 12:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85449
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 14:15
|0.85509
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|87184611
|2010.09.22 14:48
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85594
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 15:06
|0.85663
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|87418629
|2010.09.23 19:13
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.85008
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 02:03
|0.84855
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.79
|87400793
|2010.09.23 17:11
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84764
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 02:03
|0.84851
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.37
|87532358
|2010.09.24 11:49
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85369
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 11:58
|0.85420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|0.00
|0.00
|-49.32
|6 441.23
|Closed P/L:
|6 391.91
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|87539613
|2010.09.24 12:18
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85424
|0.00000
|0.00000
|
|0.85095
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.21
|87560833
|2010.09.24 14:43
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.85190
|0.00000
|0.00000
|
|0.85095
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.01
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.22
|
|Floating P/L:
|-8.22
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|6 391.91
|Floating P/L:
|-8.22
|Margin:
|8.06
|Balance:
|16 391.91
|Equity:
|16 383.69
|Free Margin:
|16 375.63
|
|Details:
|Gross Profit:
|6 657.80
|Gross Loss:
|265.89
|Total Net Profit:
|6 391.91
|Profit Factor:
|25.04
|Expected Payoff:
|24.87
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|69.46 (0.50%)
|Relative Drawdown:
|0.50% (69.46)
|
|Total Trades:
|257
|Short Positions (won %):
|114 (80.70%)
|Long Positions (won %):
|143 (79.72%)
|Profit Trades (% of total):
|206 (80.16%)
|Loss trades (% of total):
|51 (19.84%)
|Largest
|profit trade:
|1 756.13
|loss trade:
|-22.46
|Average
|profit trade:
|32.32
|loss trade:
|-5.21
|Maximum
|consecutive wins ($):
|30 (27.36)
|consecutive losses ($):
|4 (-69.46)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 552.17 (7)
|consecutive loss (count):
|-69.46 (4)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1