|A/C No: 1691257
|Name: 6_6_6_6
|2010.09.10 13:00 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|46755042
|1012
|2009.06.16 17:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64792
|1.63764
|1.65592
|2009.06.17 01:18
|1.63764
|0.00
|0.00
|-1028.00
|2
|46818879
|1012
|2009.06.17 08:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64702
|1.63677
|1.65502
|2009.06.17 10:03
|1.63677
|0.00
|0.00
|-1025.00
|3
|46836230
|1012
|2009.06.17 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63780
|1.64308
|1.62980
|2009.06.17 10:30
|1.64308
|0.00
|0.00
|-528.00
|4
|46900257
|1012
|2009.06.17 18:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63247
|1.62223
|1.64047
|2009.06.17 20:17
|1.64047
|0.00
|0.00
|800.00
|5
|46956599
|1012
|2009.06.18 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63681
|1.64209
|1.62881
|2009.06.18 08:50
|1.64209
|0.00
|0.00
|-528.00
|6
|47158900
|1012
|2009.06.22 08:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64424
|1.64950
|1.63599
|2009.06.22 11:13
|1.64950
|0.00
|0.00
|-526.00
|7
|47291051
|1012
|2009.06.23 13:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63101
|1.63261
|1.64646
|2009.06.23 18:41
|1.64325
|0.00
|0.00
|1224.00
|8
|47524368
|1012
|2009.06.25 18:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63505
|1.64315
|1.65622
|2009.06.26 13:10
|1.64846
|0.00
|0.00
|1341.00
|9
|47648257
|1012
|2009.06.29 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64781
|1.65309
|1.63922
|2009.06.29 09:32
|1.65309
|0.00
|0.00
|-528.00
|10
|47671495
|1012
|2009.06.29 12:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65451
|1.65611
|1.67201
|2009.06.30 08:18
|1.67201
|0.00
|0.00
|1750.00
|11
|47750997
|1012
|2009.06.30 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66326
|1.66206
|1.65031
|2009.06.30 13:47
|1.66206
|0.00
|0.00
|120.00
|12
|48691438
|1012
|2009.07.13 17:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61612
|1.62422
|1.63918
|2009.07.14 20:26
|1.62422
|0.00
|0.00
|810.00
|13
|49271635
|1012
|2009.07.21 19:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63992
|1.64518
|1.63192
|2009.07.21 22:15
|1.64518
|0.00
|0.00
|-526.00
|14
|49341510
|1012
|2009.07.22 13:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64435
|1.65245
|1.66515
|2009.07.23 19:16
|1.65245
|0.00
|0.00
|810.00
|15
|49503051
|1012
|2009.07.23 22:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64735
|1.65263
|1.63935
|2009.07.24 07:58
|1.65263
|0.00
|0.00
|-528.00
|16
|49841983
|1012
|2009.07.29 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64552
|1.63527
|1.65352
|2009.07.29 17:43
|1.63527
|0.00
|0.00
|-1025.00
|17
|50248825
|1012
|2009.08.04 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.69016
|1.69542
|1.68216
|2009.08.04 17:20
|1.69542
|0.00
|0.00
|-526.00
|18
|50767998
|1012
|2009.08.12 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65557
|1.64533
|1.66357
|2009.08.12 20:28
|1.64533
|0.00
|0.00
|-1024.00
|19
|50790194
|1012
|2009.08.12 20:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64360
|1.64888
|1.63560
|2009.08.12 20:53
|1.64888
|0.00
|0.00
|-528.00
|20
|50828821
|1012
|2009.08.13 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65354
|1.65514
|1.67096
|2009.08.14 07:23
|1.65514
|0.00
|0.00
|160.00
|21
|51008807
|1012
|2009.08.14 19:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.65046
|1.65573
|1.64246
|2009.08.17 00:00
|1.65074
|0.00
|0.00
|-28.00
|22
|51145969
|1012
|2009.08.18 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63677
|1.63837
|1.65336
|2009.08.18 16:21
|1.65336
|0.00
|0.00
|1659.00
|23
|51386969
|1012
|2009.08.20 13:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64720
|1.65247
|1.63920
|2009.08.20 21:26
|1.65247
|0.00
|0.00
|-527.00
|24
|51489164
|1012
|2009.08.21 12:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65356
|1.64842
|1.66542
|2009.08.21 17:13
|1.64842
|0.00
|0.00
|-514.00
|25
|51518878
|1012
|2009.08.21 17:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64914
|1.65441
|1.64114
|2009.08.21 18:00
|1.65034
|0.00
|0.00
|-120.00
|26
|51954565
|1012
|2009.08.27 20:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62788
|1.62948
|1.64396
|2009.08.28 16:22
|1.62948
|0.00
|0.00
|160.00
|27
|52034242
|1012
|2009.08.28 16:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.62776
|1.63302
|1.61976
|2009.08.28 17:00
|1.63119
|0.00
|0.00
|-343.00
|28
|52207679
|1012
|2009.09.01 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.62631
|1.61811
|1.60631
|2009.09.02 08:14
|1.61811
|0.00
|0.00
|820.00
|29
|52346136
|1012
|2009.09.02 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62295
|1.63105
|1.64560
|2009.09.03 20:20
|1.63105
|0.00
|0.00
|810.00
|30
|52806186
|1012
|2009.09.07 18:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63386
|1.63914
|1.62586
|2009.09.08 08:31
|1.63914
|0.00
|0.00
|-528.00
|31
|52871710
|1012
|2009.09.08 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64331
|1.64537
|1.66237
|2009.09.08 13:18
|1.65351
|0.00
|0.00
|1020.00
|32
|54032620
|1012
|2009.09.22 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62321
|1.63781
|1.65115
|2009.09.23 17:55
|1.64022
|0.00
|0.00
|1701.00
|33
|54656751
|1012
|2009.09.28 17:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59129
|1.58409
|1.60109
|2009.09.29 11:27
|1.58409
|0.00
|0.00
|-720.00
|34
|55811253
|1012
|2009.10.09 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.60157
|1.58965
|1.57515
|2009.10.12 09:20
|1.57515
|0.00
|0.00
|2642.00
|35
|56142311
|1012
|2009.10.13 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.58261
|1.60371
|1.61679
|2009.10.15 09:55
|1.61679
|0.00
|0.00
|3418.00
|36
|56544318
|1012
|2009.10.16 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.62855
|1.63380
|1.62055
|2009.10.16 10:30
|1.63380
|0.00
|0.00
|-525.00
|37
|56757628
|1012
|2009.10.19 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63524
|1.63684
|1.64957
|2009.10.20 09:21
|1.63684
|0.00
|0.00
|160.00
|38
|56903889
|1012
|2009.10.20 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63786
|1.64305
|1.62855
|2009.10.21 07:00
|1.64286
|0.00
|0.00
|-500.00
|39
|57336125
|1012
|2009.10.26 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63650
|1.63241
|1.64941
|2009.10.27 15:07
|1.63241
|0.00
|0.00
|-409.00
|40
|57483117
|1012
|2009.10.27 15:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63342
|1.63866
|1.62542
|2009.10.27 19:30
|1.63866
|0.00
|0.00
|-524.00
|41
|57705668
|1012
|2009.10.29 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63832
|1.64359
|1.63032
|2009.10.29 08:11
|1.64359
|0.00
|0.00
|-527.00
|42
|57734709
|1012
|2009.10.29 11:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64501
|1.63594
|1.65301
|2009.10.29 12:51
|1.64702
|0.00
|0.00
|201.00
|43
|58963016
|1012
|2009.11.11 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66256
|1.66778
|1.65456
|2009.11.11 12:31
|1.66778
|0.00
|0.00
|-522.00
|44
|59226286
|1012
|2009.11.13 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66442
|1.67902
|1.69253
|2009.11.17 11:46
|1.67902
|0.00
|0.00
|1460.00
|45
|59531394
|1012
|2009.11.17 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.67673
|1.68197
|1.66873
|2009.11.17 18:30
|1.67912
|0.00
|0.00
|-239.00
|46
|60484037
|1012
|2009.11.27 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64031
|1.64849
|1.66549
|2009.11.30 09:15
|1.64849
|0.00
|0.00
|818.00
|47
|60592867
|1012
|2009.11.30 09:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64826
|1.65350
|1.64026
|2009.11.30 10:44
|1.65350
|0.00
|0.00
|-524.00
|48
|60730653
|1012
|2009.12.01 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.65193
|1.66003
|1.67566
|2009.12.02 19:15
|1.66461
|0.00
|0.00
|1268.00
|49
|60919526
|1012
|2009.12.02 19:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66511
|1.66966
|1.65516
|2009.12.02 20:30
|1.66532
|0.00
|0.00
|-21.00
|50
|61087588
|1012
|2009.12.04 09:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66289
|1.65588
|1.67288
|2009.12.04 14:58
|1.65588
|0.00
|0.00
|-701.00
|51
|61580314
|1012
|2009.12.09 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62865
|1.62323
|1.64023
|2009.12.09 15:09
|1.62323
|0.00
|0.00
|-542.00
|52
|61622828
|1012
|2009.12.09 15:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.62405
|1.62834
|1.61384
|2009.12.09 23:18
|1.62834
|0.00
|0.00
|-429.00
|53
|61672402
|1012
|2009.12.09 23:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63015
|1.62361
|1.64061
|2009.12.10 16:17
|1.62361
|0.00
|0.00
|-654.00
|54
|61767649
|1012
|2009.12.10 16:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.62471
|1.62997
|1.61671
|2009.12.10 17:00
|1.62538
|0.00
|0.00
|-67.00
|55
|61957574
|1012
|2009.12.14 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62791
|1.62117
|1.63817
|2009.12.14 12:00
|1.62174
|0.00
|0.00
|-617.00
|56
|62442788
|1012
|2009.12.18 16:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61270
|1.61593
|1.60143
|2009.12.18 22:40
|1.61593
|0.00
|0.00
|-323.00
|57
|62866050
|1012
|2009.12.29 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60265
|1.59620
|1.61320
|2009.12.29 16:58
|1.59620
|0.00
|0.00
|-645.00
|58
|62893138
|1012
|2009.12.29 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.59600
|1.60137
|1.58800
|2009.12.29 17:24
|1.58800
|0.00
|0.00
|800.00
|59
|62958505
|1012
|2009.12.30 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59650
|1.61222
|1.62922
|2009.12.31 16:31
|1.61222
|0.00
|0.00
|1572.00
|60
|63093411
|1012
|2010.01.04 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61168
|1.60348
|1.59063
|2010.01.06 09:10
|1.60348
|0.00
|0.00
|820.00
|61
|63318610
|1012
|2010.01.07 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59690
|1.59466
|1.61166
|2010.01.07 08:54
|1.59466
|0.00
|0.00
|-224.00
|62
|63325510
|1012
|2010.01.07 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.59514
|1.59939
|1.58489
|2010.01.08 09:41
|1.59939
|0.00
|0.00
|-425.00
|63
|63412806
|1012
|2010.01.08 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60178
|1.59306
|1.61006
|2010.01.08 14:55
|1.61006
|0.00
|0.00
|828.00
|64
|63458475
|1012
|2010.01.08 16:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.59916
|1.60442
|1.59040
|2010.01.08 20:42
|1.60442
|0.00
|0.00
|-526.00
|65
|63520375
|1012
|2010.01.11 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60756
|1.60916
|1.62605
|2010.01.11 20:56
|1.60916
|0.00
|0.00
|160.00
|66
|63605374
|1012
|2010.01.11 21:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.60982
|1.61510
|1.60182
|2010.01.11 21:30
|1.61186
|0.00
|0.00
|-204.00
|67
|63690327
|1012
|2010.01.12 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61669
|1.62479
|1.64139
|2010.01.15 17:10
|1.62479
|0.00
|0.00
|810.00
|68
|64017383
|1012
|2010.01.15 17:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.62310
|1.62836
|1.61510
|2010.01.18 00:30
|1.62836
|0.00
|0.00
|-526.00
|69
|64696633
|1012
|2010.01.25 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62088
|1.61633
|1.63333
|2010.01.26 10:30
|1.61633
|0.00
|0.00
|-455.00
|70
|64774333
|1012
|2010.01.26 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61368
|1.61893
|1.60514
|2010.01.27 10:58
|1.61893
|0.00
|0.00
|-525.00
|71
|64897116
|1012
|2010.01.27 11:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62223
|1.61735
|1.63435
|2010.01.28 16:10
|1.61735
|0.00
|0.00
|-488.00
|72
|65048937
|1012
|2010.01.28 16:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61428
|1.61952
|1.60557
|2010.01.29 14:54
|1.60557
|0.00
|0.00
|871.00
|73
|66420343
|1012
|2010.02.11 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56730
|1.56157
|1.57857
|2010.02.12 11:29
|1.56157
|0.00
|0.00
|-573.00
|74
|66528889
|1012
|2010.02.12 11:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56037
|1.56563
|1.55237
|2010.02.12 16:09
|1.56563
|0.00
|0.00
|-526.00
|75
|67845155
|1012
|2010.02.26 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.53150
|1.52122
|1.53950
|2010.02.26 13:40
|1.52122
|0.00
|0.00
|-1028.00
|76
|67955552
|1012
|2010.03.01 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.51167
|1.51693
|1.50367
|2010.03.01 10:18
|1.51693
|0.00
|0.00
|-526.00
|77
|68037148
|1012
|2010.03.01 17:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.49868
|1.49080
|1.50780
|2010.03.02 04:33
|1.49080
|0.00
|0.00
|-788.00
|78
|68089490
|1012
|2010.03.02 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.48661
|1.49187
|1.47861
|2010.03.02 08:44
|1.49187
|0.00
|0.00
|-526.00
|79
|68130365
|1012
|2010.03.02 12:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.49672
|1.49832
|1.51328
|2010.03.03 08:24
|1.49832
|0.00
|0.00
|160.00
|80
|68380790
|1012
|2010.03.04 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.50313
|1.50838
|1.49513
|2010.03.04 09:30
|1.50373
|0.00
|0.00
|-60.00
|81
|68568235
|1012
|2010.03.05 17:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.51464
|1.50857
|1.52557
|2010.03.08 16:22
|1.50857
|0.00
|0.00
|-607.00
|82
|68648344
|1012
|2010.03.08 16:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.50775
|1.49758
|1.48308
|2010.03.10 17:00
|1.49716
|0.00
|0.00
|1059.00
|83
|69272734
|1012
|2010.03.16 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.50981
|1.51791
|1.53248
|2010.03.17 10:43
|1.53248
|0.00
|0.00
|2267.00
|84
|69950964
|1012
|2010.03.24 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.49798
|1.49543
|1.48093
|2010.03.25 09:20
|1.49543
|0.00
|0.00
|255.00
|85
|70096434
|1012
|2010.03.25 11:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.49646
|1.48768
|1.50468
|2010.03.25 15:30
|1.48810
|0.00
|0.00
|-836.00
|86
|70885878
|1012
|2010.04.06 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.52352
|1.52878
|1.51552
|2010.04.06 08:30
|1.52238
|0.00
|0.00
|114.00
|87
|71476980
|1012
|2010.04.13 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54376
|1.54536
|1.55836
|2010.04.15 11:10
|1.54536
|0.00
|0.00
|160.00
|88
|71685195
|1012
|2010.04.15 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54043
|1.54567
|1.53243
|2010.04.15 15:43
|1.54567
|0.00
|0.00
|-524.00
|89
|71959968
|1012
|2010.04.19 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.53091
|1.53270
|1.54970
|2010.04.21 19:59
|1.54122
|0.00
|0.00
|1031.00
|90
|72355961
|1012
|2010.04.22 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.53615
|1.53982
|1.52532
|2010.04.26 02:10
|1.53982
|0.00
|0.00
|-367.00
|91
|73031657
|1012
|2010.04.29 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.52547
|1.52861
|1.54561
|2010.04.30 15:38
|1.52861
|0.00
|0.00
|314.00
|92
|73204442
|1012
|2010.04.30 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.52736
|1.50344
|1.48894
|2010.05.06 17:43
|1.48894
|0.00
|0.00
|3842.00
|93
|73841232
|1012
|2010.05.07 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.46724
|1.46178
|1.47878
|2010.05.07 11:07
|1.46178
|0.00
|0.00
|-546.00
|94
|73874805
|1012
|2010.05.07 11:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.45155
|1.45682
|1.44355
|2010.05.07 11:42
|1.45682
|0.00
|0.00
|-527.00
|95
|73883823
|1012
|2010.05.07 12:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.46544
|1.46165
|1.47865
|2010.05.07 18:11
|1.47865
|0.00
|0.00
|1321.00
|96
|74084737
|1012
|2010.05.10 18:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.48636
|1.48516
|1.47111
|2010.05.11 09:11
|1.48516
|0.00
|0.00
|120.00
|97
|74204886
|1012
|2010.05.11 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.48367
|1.49177
|1.50595
|2010.05.11 21:18
|1.49177
|0.00
|0.00
|810.00
|98
|74290247
|1012
|2010.05.12 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.49110
|1.49518
|1.48068
|2010.05.12 09:22
|1.49518
|0.00
|0.00
|-408.00
|99
|74301760
|1012
|2010.05.12 09:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.49702
|1.49328
|1.51028
|2010.05.12 11:30
|1.49328
|0.00
|0.00
|-374.00
|100
|74324547
|1012
|2010.05.12 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.49306
|1.49091
|1.47641
|2010.05.13 09:13
|1.49091
|0.00
|0.00
|215.00
|101
|74594537
|1012
|2010.05.14 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.46236
|1.45211
|1.47036
|2010.05.14 17:09
|1.45211
|0.00
|0.00
|-1025.00
|102
|74618848
|1012
|2010.05.14 17:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.45253
|1.45778
|1.44453
|2010.05.14 18:55
|1.45778
|0.00
|0.00
|-525.00
|103
|74683165
|1012
|2010.05.17 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.44172
|1.43705
|1.45405
|2010.05.17 18:01
|1.43705
|0.00
|0.00
|-467.00
|104
|75166962
|1012
|2010.05.20 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.43437
|1.43965
|1.42637
|2010.05.20 08:56
|1.43965
|0.00
|0.00
|-528.00
|105
|75447095
|1012
|2010.05.21 13:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.43543
|1.44070
|1.42743
|2010.05.21 15:41
|1.44070
|0.00
|0.00
|-527.00
|106
|75659338
|1012
|2010.05.24 19:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.44563
|1.43535
|1.45363
|2010.05.25 02:56
|1.43535
|0.00
|0.00
|-1028.00
|107
|76106286
|1012
|2010.05.27 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.44752
|1.45280
|1.43952
|2010.05.27 15:30
|1.44779
|0.00
|0.00
|-27.00
|108
|76214316
|1012
|2010.05.28 10:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.45066
|1.45594
|1.44266
|2010.05.28 10:30
|1.45400
|0.00
|0.00
|-334.00
|109
|76523967
|1012
|2010.06.01 13:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.45718
|1.46656
|1.48356
|2010.06.02 10:59
|1.46656
|0.00
|0.00
|938.00
|110
|76653383
|1012
|2010.06.02 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.46703
|1.46583
|1.45134
|2010.06.02 17:52
|1.46583
|0.00
|0.00
|120.00
|111
|77102949
|1012
|2010.06.07 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.45040
|1.44402
|1.46102
|2010.06.08 10:56
|1.44402
|0.00
|0.00
|-638.00
|112
|77231805
|1012
|2010.06.08 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.44466
|1.44346
|1.43133
|2010.06.08 18:57
|1.44346
|0.00
|0.00
|120.00
|113
|77326832
|1012
|2010.06.08 23:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.44712
|1.45522
|1.46818
|2010.06.10 13:38
|1.46015
|0.00
|0.00
|1303.00
|114
|77889633
|1012
|2010.06.15 08:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.47042
|1.47565
|1.46242
|2010.06.15 10:00
|1.47565
|0.00
|0.00
|-523.00
|115
|77953915
|1012
|2010.06.15 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.48175
|1.47360
|1.49060
|2010.06.16 22:04
|1.47360
|0.00
|0.00
|-815.00
|116
|78122441
|1012
|2010.06.16 22:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.47293
|1.47538
|1.46088
|2010.06.17 10:47
|1.47538
|0.00
|0.00
|-245.00
|117
|78203920
|1012
|2010.06.17 11:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.47780
|1.47940
|1.49444
|2010.06.18 13:34
|1.47940
|0.00
|0.00
|160.00
|118
|78499858
|1012
|2010.06.21 14:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.48224
|1.47928
|1.46478
|2010.06.22 12:28
|1.47210
|0.00
|0.00
|1014.00
|119
|79008765
|1012
|2010.06.25 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.49781
|1.50591
|1.51829
|2010.06.28 18:23
|1.50947
|0.00
|0.00
|1166.00
|120
|79225957
|1012
|2010.06.29 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.50339
|1.50861
|1.49539
|2010.06.29 11:00
|1.50346
|0.00
|0.00
|-7.00
|121
|79883158
|1012
|2010.07.06 09:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.52022
|1.51206
|1.52906
|2010.07.07 06:00
|1.51246
|0.00
|0.00
|-776.00
|122
|80043810
|1012
|2010.07.07 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.51314
|1.51811
|1.50361
|2010.07.07 16:00
|1.51811
|0.00
|0.00
|-497.00
|123
|80109695
|1012
|2010.07.07 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.51942
|1.51324
|1.53024
|2010.07.08 12:10
|1.51324
|0.00
|0.00
|-618.00
|124
|80214679
|1012
|2010.07.08 12:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.51368
|1.51892
|1.50568
|2010.07.09 08:59
|1.51892
|0.00
|0.00
|-524.00
|125
|80520199
|1012
|2010.07.13 11:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.51024
|1.51834
|1.53228
|2010.07.14 11:12
|1.52389
|0.00
|0.00
|1365.00
|126
|81094356
|1012
|2010.07.20 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.52035
|1.52491
|1.51041
|2010.07.20 17:00
|1.52438
|0.00
|0.00
|-403.00
|127
|81135472
|1012
|2010.07.20 17:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.52725
|1.52139
|1.53839
|2010.07.21 08:57
|1.52139
|0.00
|0.00
|-586.00
|128
|82763008
|1012
|2010.08.09 19:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.58999
|1.59527
|1.58199
|2010.08.09 20:00
|1.59039
|0.00
|0.00
|-40.00
|129
|82885673
|1012
|2010.08.10 20:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.58811
|1.57783
|1.59611
|2010.08.11 02:43
|1.57783
|0.00
|0.00
|-1028.00
|130
|82929526
|1012
|2010.08.11 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57993
|1.58390
|1.56940
|2010.08.11 11:45
|1.56940
|0.00
|0.00
|1053.00
|131
|83185014
|1012
|2010.08.13 09:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56643
|1.55624
|1.57443
|2010.08.16 02:17
|1.55624
|0.00
|0.00
|-1019.00
|132
|83444735
|1012
|2010.08.17 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56006
|1.56008
|1.54558
|2010.08.18 10:30
|1.56008
|0.00
|0.00
|-2.00
|133
|83543453
|1012
|2010.08.18 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56173
|1.55734
|1.57434
|2010.08.18 16:51
|1.55734
|0.00
|0.00
|-439.00
|134
|83756159
|1012
|2010.08.19 20:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55777
|1.56303
|1.54977
|2010.08.19 21:00
|1.55949
|0.00
|0.00
|-172.00
|135
|84507839
|1012
|2010.08.26 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55589
|1.54801
|1.56501
|2010.08.27 14:31
|1.54801
|0.00
|0.00
|-788.00
|136
|84875365
|1012
|2010.08.30 16:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54780
|1.55308
|1.53980
|2010.08.30 17:00
|1.54774
|0.00
|0.00
|6.00
|137
|85162300
|1012
|2010.09.01 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54632
|1.53697
|1.55432
|2010.09.02 14:59
|1.53697
|0.00
|0.00
|-935.00
|138
|85496159
|1012
|2010.09.06 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.53863
|1.53743
|1.52474
|2010.09.07 21:35
|1.53743
|0.00
|0.00
|120.00
|139
|85711840
|1012
|2010.09.08 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54146
|1.54306
|1.55900
|2010.09.09 08:31
|1.54306
|0.00
|0.00
|160.00
|140
|85850108
|1012
|2010.09.09 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54173
|1.54694
|1.53351
|2010.09.09 16:51
|1.54694
|0.00
|0.00
|-521.00
|0.00
|0.00
|2711.00
|Summary P/L:
|2711.00
|Winning trades:
|(53) 48206.00
|Losing trades:
|(87) -45495.00
|Max summary P/L:
|10790.00
|Largest winning trade:
|3842.00
|Largest losing trade:
|-1028.00
|Max consecutive winners:
|3 (3581.00)
|Max consecutive losers:
|9 (-3999.00)
|Max consecutive profit:
|6060.00 (2)
|Max consecutive loss:
|-4461.00 (8)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|8079.00 (0.00%)
|Profit factor:
|1.06
|Avg. profit factor:
|1.74
|Risk factor:
|0.34