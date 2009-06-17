Alpari NZ Limited
A/C No: 1691257Name: 6_6_6_62010.09.10 13:00 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
14675504210122009.06.16 17:30buy0.10gbpusd1.647921.637641.655922009.06.17 01:181.637640.000.00-1028.00
24681887910122009.06.17 08:30buy0.10gbpusd1.647021.636771.655022009.06.17 10:031.636770.000.00-1025.00
34683623010122009.06.17 10:30sell0.10gbpusd1.637801.643081.629802009.06.17 10:301.643080.000.00-528.00
44690025710122009.06.17 18:30buy0.10gbpusd1.632471.622231.640472009.06.17 20:171.640470.000.00800.00
54695659910122009.06.18 08:00sell0.10gbpusd1.636811.642091.628812009.06.18 08:501.642090.000.00-528.00
64715890010122009.06.22 08:30sell0.10gbpusd1.644241.649501.635992009.06.22 11:131.649500.000.00-526.00
74729105110122009.06.23 13:30buy0.10gbpusd1.631011.632611.646462009.06.23 18:411.643250.000.001224.00
84752436810122009.06.25 18:30buy0.10gbpusd1.635051.643151.656222009.06.26 13:101.648460.000.001341.00
94764825710122009.06.29 08:00sell0.10gbpusd1.647811.653091.639222009.06.29 09:321.653090.000.00-528.00
104767149510122009.06.29 12:30buy0.10gbpusd1.654511.656111.672012009.06.30 08:181.672010.000.001750.00
114775099710122009.06.30 10:30sell0.10gbpusd1.663261.662061.650312009.06.30 13:471.662060.000.00120.00
124869143810122009.07.13 17:30buy0.10gbpusd1.616121.624221.639182009.07.14 20:261.624220.000.00810.00
134927163510122009.07.21 19:00sell0.10gbpusd1.639921.645181.631922009.07.21 22:151.645180.000.00-526.00
144934151010122009.07.22 13:31buy0.10gbpusd1.644351.652451.665152009.07.23 19:161.652450.000.00810.00
154950305110122009.07.23 22:30sell0.10gbpusd1.647351.652631.639352009.07.24 07:581.652630.000.00-528.00
164984198310122009.07.29 15:30buy0.10gbpusd1.645521.635271.653522009.07.29 17:431.635270.000.00-1025.00
175024882510122009.08.04 17:00sell0.10gbpusd1.690161.695421.682162009.08.04 17:201.695420.000.00-526.00
185076799810122009.08.12 16:30buy0.10gbpusd1.655571.645331.663572009.08.12 20:281.645330.000.00-1024.00
195079019410122009.08.12 20:30sell0.10gbpusd1.643601.648881.635602009.08.12 20:531.648880.000.00-528.00
205082882110122009.08.13 08:00buy0.10gbpusd1.653541.655141.670962009.08.14 07:231.655140.000.00160.00
215100880710122009.08.14 19:30sell0.10gbpusd1.650461.655731.642462009.08.17 00:001.650740.000.00-28.00
225114596910122009.08.18 08:00buy0.10gbpusd1.636771.638371.653362009.08.18 16:211.653360.000.001659.00
235138696910122009.08.20 13:00sell0.10gbpusd1.647201.652471.639202009.08.20 21:261.652470.000.00-527.00
245148916410122009.08.21 12:30buy0.10gbpusd1.653561.648421.665422009.08.21 17:131.648420.000.00-514.00
255151887810122009.08.21 17:30sell0.10gbpusd1.649141.654411.641142009.08.21 18:001.650340.000.00-120.00
265195456510122009.08.27 20:30buy0.10gbpusd1.627881.629481.643962009.08.28 16:221.629480.000.00160.00
275203424210122009.08.28 16:30sell0.10gbpusd1.627761.633021.619762009.08.28 17:001.631190.000.00-343.00
285220767910122009.09.01 11:00sell0.10gbpusd1.626311.618111.606312009.09.02 08:141.618110.000.00820.00
295234613610122009.09.02 13:00buy0.10gbpusd1.622951.631051.645602009.09.03 20:201.631050.000.00810.00
305280618610122009.09.07 18:30sell0.10gbpusd1.633861.639141.625862009.09.08 08:311.639140.000.00-528.00
315287171010122009.09.08 10:00buy0.10gbpusd1.643311.645371.662372009.09.08 13:181.653510.000.001020.00
325403262010122009.09.22 08:00buy0.10gbpusd1.623211.637811.651152009.09.23 17:551.640220.000.001701.00
335465675110122009.09.28 17:30buy0.10gbpusd1.591291.584091.601092009.09.29 11:271.584090.000.00-720.00
345581125310122009.10.09 08:00sell0.10gbpusd1.601571.589651.575152009.10.12 09:201.575150.000.002642.00
355614231110122009.10.13 15:30buy0.10gbpusd1.582611.603711.616792009.10.15 09:551.616790.000.003418.00
365654431810122009.10.16 09:00sell0.10gbpusd1.628551.633801.620552009.10.16 10:301.633800.000.00-525.00
375675762810122009.10.19 16:30buy0.10gbpusd1.635241.636841.649572009.10.20 09:211.636840.000.00160.00
385690388910122009.10.20 18:00sell0.10gbpusd1.637861.643051.628552009.10.21 07:001.642860.000.00-500.00
395733612510122009.10.26 15:00buy0.10gbpusd1.636501.632411.649412009.10.27 15:071.632410.000.00-409.00
405748311710122009.10.27 15:30sell0.10gbpusd1.633421.638661.625422009.10.27 19:301.638660.000.00-524.00
415770566810122009.10.29 08:00sell0.10gbpusd1.638321.643591.630322009.10.29 08:111.643590.000.00-527.00
425773470910122009.10.29 11:30buy0.10gbpusd1.645011.635941.653012009.10.29 12:511.647020.000.00201.00
435896301610122009.11.11 12:00sell0.10gbpusd1.662561.667781.654562009.11.11 12:311.667780.000.00-522.00
445922628610122009.11.13 09:00buy0.10gbpusd1.664421.679021.692532009.11.17 11:461.679020.000.001460.00
455953139410122009.11.17 18:00sell0.10gbpusd1.676731.681971.668732009.11.17 18:301.679120.000.00-239.00
466048403710122009.11.27 11:00buy0.10gbpusd1.640311.648491.665492009.11.30 09:151.648490.000.00818.00
476059286710122009.11.30 09:30sell0.10gbpusd1.648261.653501.640262009.11.30 10:441.653500.000.00-524.00
486073065310122009.12.01 10:00buy0.10gbpusd1.651931.660031.675662009.12.02 19:151.664610.000.001268.00
496091952610122009.12.02 19:30sell0.10gbpusd1.665111.669661.655162009.12.02 20:301.665320.000.00-21.00
506108758810122009.12.04 09:30buy0.10gbpusd1.662891.655881.672882009.12.04 14:581.655880.000.00-701.00
516158031410122009.12.09 10:00buy0.10gbpusd1.628651.623231.640232009.12.09 15:091.623230.000.00-542.00
526162282810122009.12.09 15:30sell0.10gbpusd1.624051.628341.613842009.12.09 23:181.628340.000.00-429.00
536167240210122009.12.09 23:30buy0.10gbpusd1.630151.623611.640612009.12.10 16:171.623610.000.00-654.00
546176764910122009.12.10 16:30sell0.10gbpusd1.624711.629971.616712009.12.10 17:001.625380.000.00-67.00
556195757410122009.12.14 08:00buy0.10gbpusd1.627911.621171.638172009.12.14 12:001.621740.000.00-617.00
566244278810122009.12.18 16:30sell0.10gbpusd1.612701.615931.601432009.12.18 22:401.615930.000.00-323.00
576286605010122009.12.29 09:00buy0.10gbpusd1.602651.596201.613202009.12.29 16:581.596200.000.00-645.00
586289313810122009.12.29 17:00sell0.10gbpusd1.596001.601371.588002009.12.29 17:241.588000.000.00800.00
596295850510122009.12.30 16:30buy0.10gbpusd1.596501.612221.629222009.12.31 16:311.612220.000.001572.00
606309341110122010.01.04 17:00sell0.10gbpusd1.611681.603481.590632010.01.06 09:101.603480.000.00820.00
616331861010122010.01.07 08:00buy0.10gbpusd1.596901.594661.611662010.01.07 08:541.594660.000.00-224.00
626332551010122010.01.07 09:00sell0.10gbpusd1.595141.599391.584892010.01.08 09:411.599390.000.00-425.00
636341280610122010.01.08 10:00buy0.10gbpusd1.601781.593061.610062010.01.08 14:551.610060.000.00828.00
646345847510122010.01.08 16:30sell0.10gbpusd1.599161.604421.590402010.01.08 20:421.604420.000.00-526.00
656352037510122010.01.11 08:00buy0.10gbpusd1.607561.609161.626052010.01.11 20:561.609160.000.00160.00
666360537410122010.01.11 21:00sell0.10gbpusd1.609821.615101.601822010.01.11 21:301.611860.000.00-204.00
676369032710122010.01.12 16:30buy0.10gbpusd1.616691.624791.641392010.01.15 17:101.624790.000.00810.00
686401738310122010.01.15 17:30sell0.10gbpusd1.623101.628361.615102010.01.18 00:301.628360.000.00-526.00
696469663310122010.01.25 17:00buy0.10gbpusd1.620881.616331.633332010.01.26 10:301.616330.000.00-455.00
706477433310122010.01.26 11:00sell0.10gbpusd1.613681.618931.605142010.01.27 10:581.618930.000.00-525.00
716489711610122010.01.27 11:30buy0.10gbpusd1.622231.617351.634352010.01.28 16:101.617350.000.00-488.00
726504893710122010.01.28 16:30sell0.10gbpusd1.614281.619521.605572010.01.29 14:541.605570.000.00871.00
736642034310122010.02.11 18:00buy0.10gbpusd1.567301.561571.578572010.02.12 11:291.561570.000.00-573.00
746652888910122010.02.12 11:30sell0.10gbpusd1.560371.565631.552372010.02.12 16:091.565630.000.00-526.00
756784515510122010.02.26 10:30buy0.10gbpusd1.531501.521221.539502010.02.26 13:401.521220.000.00-1028.00
766795555210122010.03.01 08:00sell0.10gbpusd1.511671.516931.503672010.03.01 10:181.516930.000.00-526.00
776803714810122010.03.01 17:30buy0.10gbpusd1.498681.490801.507802010.03.02 04:331.490800.000.00-788.00
786808949010122010.03.02 08:00sell0.10gbpusd1.486611.491871.478612010.03.02 08:441.491870.000.00-526.00
796813036510122010.03.02 12:30buy0.10gbpusd1.496721.498321.513282010.03.03 08:241.498320.000.00160.00
806838079010122010.03.04 09:00sell0.10gbpusd1.503131.508381.495132010.03.04 09:301.503730.000.00-60.00
816856823510122010.03.05 17:30buy0.10gbpusd1.514641.508571.525572010.03.08 16:221.508570.000.00-607.00
826864834410122010.03.08 16:30sell0.10gbpusd1.507751.497581.483082010.03.10 17:001.497160.000.001059.00
836927273410122010.03.16 11:00buy0.10gbpusd1.509811.517911.532482010.03.17 10:431.532480.000.002267.00
846995096410122010.03.24 08:00sell0.10gbpusd1.497981.495431.480932010.03.25 09:201.495430.000.00255.00
857009643410122010.03.25 11:30buy0.10gbpusd1.496461.487681.504682010.03.25 15:301.488100.000.00-836.00
867088587810122010.04.06 08:00sell0.10gbpusd1.523521.528781.515522010.04.06 08:301.522380.000.00114.00
877147698010122010.04.13 15:00buy0.10gbpusd1.543761.545361.558362010.04.15 11:101.545360.000.00160.00
887168519510122010.04.15 12:00sell0.10gbpusd1.540431.545671.532432010.04.15 15:431.545670.000.00-524.00
897195996810122010.04.19 16:30buy0.10gbpusd1.530911.532701.549702010.04.21 19:591.541220.000.001031.00
907235596110122010.04.22 15:00sell0.10gbpusd1.536151.539821.525322010.04.26 02:101.539820.000.00-367.00
917303165710122010.04.29 12:00buy0.10gbpusd1.525471.528611.545612010.04.30 15:381.528610.000.00314.00
927320444210122010.04.30 16:00sell0.10gbpusd1.527361.503441.488942010.05.06 17:431.488940.000.003842.00
937384123210122010.05.07 08:00buy0.10gbpusd1.467241.461781.478782010.05.07 11:071.461780.000.00-546.00
947387480510122010.05.07 11:30sell0.10gbpusd1.451551.456821.443552010.05.07 11:421.456820.000.00-527.00
957388382310122010.05.07 12:30buy0.10gbpusd1.465441.461651.478652010.05.07 18:111.478650.000.001321.00
967408473710122010.05.10 18:30sell0.10gbpusd1.486361.485161.471112010.05.11 09:111.485160.000.00120.00
977420488610122010.05.11 15:30buy0.10gbpusd1.483671.491771.505952010.05.11 21:181.491770.000.00810.00
987429024710122010.05.12 08:00sell0.10gbpusd1.491101.495181.480682010.05.12 09:221.495180.000.00-408.00
997430176010122010.05.12 09:30buy0.10gbpusd1.497021.493281.510282010.05.12 11:301.493280.000.00-374.00
1007432454710122010.05.12 12:00sell0.10gbpusd1.493061.490911.476412010.05.13 09:131.490910.000.00215.00
1017459453710122010.05.14 15:00buy0.10gbpusd1.462361.452111.470362010.05.14 17:091.452110.000.00-1025.00
1027461884810122010.05.14 17:30sell0.10gbpusd1.452531.457781.444532010.05.14 18:551.457780.000.00-525.00
1037468316510122010.05.17 09:00buy0.10gbpusd1.441721.437051.454052010.05.17 18:011.437050.000.00-467.00
1047516696210122010.05.20 08:00sell0.10gbpusd1.434371.439651.426372010.05.20 08:561.439650.000.00-528.00
1057544709510122010.05.21 13:00sell0.10gbpusd1.435431.440701.427432010.05.21 15:411.440700.000.00-527.00
1067565933810122010.05.24 19:30buy0.10gbpusd1.445631.435351.453632010.05.25 02:561.435350.000.00-1028.00
1077610628610122010.05.27 15:00sell0.10gbpusd1.447521.452801.439522010.05.27 15:301.447790.000.00-27.00
1087621431610122010.05.28 10:00sell0.10gbpusd1.450661.455941.442662010.05.28 10:301.454000.000.00-334.00
1097652396710122010.06.01 13:30buy0.10gbpusd1.457181.466561.483562010.06.02 10:591.466560.000.00938.00
1107665338310122010.06.02 11:00sell0.10gbpusd1.467031.465831.451342010.06.02 17:521.465830.000.00120.00
1117710294910122010.06.07 13:00buy0.10gbpusd1.450401.444021.461022010.06.08 10:561.444020.000.00-638.00
1127723180510122010.06.08 11:00sell0.10gbpusd1.444661.443461.431332010.06.08 18:571.443460.000.00120.00
1137732683210122010.06.08 23:00buy0.10gbpusd1.447121.455221.468182010.06.10 13:381.460150.000.001303.00
1147788963310122010.06.15 08:30sell0.10gbpusd1.470421.475651.462422010.06.15 10:001.475650.000.00-523.00
1157795391510122010.06.15 17:00buy0.10gbpusd1.481751.473601.490602010.06.16 22:041.473600.000.00-815.00
1167812244110122010.06.16 22:30sell0.10gbpusd1.472931.475381.460882010.06.17 10:471.475380.000.00-245.00
1177820392010122010.06.17 11:30buy0.10gbpusd1.477801.479401.494442010.06.18 13:341.479400.000.00160.00
1187849985810122010.06.21 14:30sell0.10gbpusd1.482241.479281.464782010.06.22 12:281.472100.000.001014.00
1197900876510122010.06.25 17:00buy0.10gbpusd1.497811.505911.518292010.06.28 18:231.509470.000.001166.00
1207922595710122010.06.29 10:30sell0.10gbpusd1.503391.508611.495392010.06.29 11:001.503460.000.00-7.00
1217988315810122010.07.06 09:30buy0.10gbpusd1.520221.512061.529062010.07.07 06:001.512460.000.00-776.00
1228004381010122010.07.07 08:00sell0.10gbpusd1.513141.518111.503612010.07.07 16:001.518110.000.00-497.00
1238010969510122010.07.07 16:30buy0.10gbpusd1.519421.513241.530242010.07.08 12:101.513240.000.00-618.00
1248021467910122010.07.08 12:30sell0.10gbpusd1.513681.518921.505682010.07.09 08:591.518920.000.00-524.00
1258052019910122010.07.13 11:30buy0.10gbpusd1.510241.518341.532282010.07.14 11:121.523890.000.001365.00
1268109435610122010.07.20 12:00sell0.10gbpusd1.520351.524911.510412010.07.20 17:001.524380.000.00-403.00
1278113547210122010.07.20 17:30buy0.10gbpusd1.527251.521391.538392010.07.21 08:571.521390.000.00-586.00
1288276300810122010.08.09 19:30sell0.10gbpusd1.589991.595271.581992010.08.09 20:001.590390.000.00-40.00
1298288567310122010.08.10 20:30buy0.10gbpusd1.588111.577831.596112010.08.11 02:431.577830.000.00-1028.00
1308292952610122010.08.11 08:00sell0.10gbpusd1.579931.583901.569402010.08.11 11:451.569400.000.001053.00
1318318501410122010.08.13 09:30buy0.10gbpusd1.566431.556241.574432010.08.16 02:171.556240.000.00-1019.00
1328344473510122010.08.17 16:00sell0.10gbpusd1.560061.560081.545582010.08.18 10:301.560080.000.00-2.00
1338354345310122010.08.18 11:00buy0.10gbpusd1.561731.557341.574342010.08.18 16:511.557340.000.00-439.00
1348375615910122010.08.19 20:30sell0.10gbpusd1.557771.563031.549772010.08.19 21:001.559490.000.00-172.00
1358450783910122010.08.26 08:00buy0.10gbpusd1.555891.548011.565012010.08.27 14:311.548010.000.00-788.00
1368487536510122010.08.30 16:30sell0.10gbpusd1.547801.553081.539802010.08.30 17:001.547740.000.006.00
1378516230010122010.09.01 15:00buy0.10gbpusd1.546321.536971.554322010.09.02 14:591.536970.000.00-935.00
1388549615910122010.09.06 11:00sell0.10gbpusd1.538631.537431.524742010.09.07 21:351.537430.000.00120.00
1398571184010122010.09.08 09:00buy0.10gbpusd1.541461.543061.559002010.09.09 08:311.543060.000.00160.00
1408585010810122010.09.09 09:00sell0.10gbpusd1.541731.546941.533512010.09.09 16:511.546940.000.00-521.00
0.000.002711.00
 
Summary P/L:2711.00
 
Winning trades:(53) 48206.00
Losing trades:(87) -45495.00
Max summary P/L:10790.00
Largest winning trade:3842.00
Largest losing trade:-1028.00
Max consecutive winners:3 (3581.00)
Max consecutive losers:9 (-3999.00)
Max consecutive profit:6060.00 (2)
Max consecutive loss:-4461.00 (8)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:8079.00 (0.00%)
Profit factor:1.06
Avg. profit factor:1.74
Risk factor:0.34
 
* * *