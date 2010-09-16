InstaForex Companies Group
|Account: 8056773
|Name: sujono
|Currency: USD
|2010 September 16, 17:36
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|701779878
|2010.09.16 14:18
|balance
|Deposit
|1 000.00
|701779883
|2010.09.16 14:18
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3083
|0.0000
|1.3085
|2010.09.16 14:20
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701779885
|2010.09.16 14:19
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3086
|2010.09.16 14:20
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701779927
|2010.09.16 14:21
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3087
|0.0000
|1.3089
|2010.09.16 14:43
|1.3088
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|701779967
|2010.09.16 14:23
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3087
|2010.09.16 14:42
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701779973
|2010.09.16 14:23
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3086
|2010.09.16 14:26
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701779977
|2010.09.16 14:23
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3087
|2010.09.16 14:42
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|701779980
|2010.09.16 14:24
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3087
|2010.09.16 14:42
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701779988
|2010.09.16 14:24
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3088
|2010.09.16 14:42
|1.3088
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701779992
|2010.09.16 14:24
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3087
|0.0000
|1.3089
|2010.09.16 14:43
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701779995
|2010.09.16 14:24
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3088
|2010.09.16 14:42
|1.3088
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701779996
|2010.09.16 14:24
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3088
|2010.09.16 14:42
|1.3088
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701779998
|2010.09.16 14:24
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3087
|2010.09.16 14:42
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701780003
|2010.09.16 14:25
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5613
|0.0000
|1.5623
|2010.09.16 14:27
|1.5610
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|701780017
|2010.09.16 14:25
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3086
|2010.09.16 14:26
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701780020
|2010.09.16 14:25
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3087
|2010.09.16 14:42
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701780032
|2010.09.16 14:25
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3087
|2010.09.16 14:42
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701780041
|2010.09.16 14:25
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3088
|2010.09.16 14:42
|1.3088
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701780042
|2010.09.16 14:25
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3087
|0.0000
|1.3089
|2010.09.16 14:43
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701780045
|2010.09.16 14:25
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3087
|0.0000
|1.3089
|2010.09.16 14:43
|1.3088
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|701780047
|2010.09.16 14:26
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3088
|0.0000
|1.3090
|2010.09.16 14:44
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701780049
|2010.09.16 14:26
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3088
|0.0000
|1.3090
|2010.09.16 14:44
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701780051
|2010.09.16 14:26
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3088
|2010.09.16 14:42
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|701780074
|2010.09.16 14:27
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3087
|0.0000
|1.3089
|2010.09.16 14:42
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701780077
|2010.09.16 14:27
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3087
|2010.09.16 14:42
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|701780092
|2010.09.16 14:27
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3087
|2010.09.16 14:41
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|701780097
|2010.09.16 14:27
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3083
|0.0000
|1.3085
|2010.09.16 14:37
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701780106
|2010.09.16 14:28
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3086
|2010.09.16 14:41
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701780664
|2010.09.16 14:44
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3093
|0.0000
|1.3095
|2010.09.16 15:04
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|701780715
|2010.09.16 14:44
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3089
|0.0000
|1.3087
|2010.09.16 14:51
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|701780727
|2010.09.16 14:44
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3089
|0.0000
|1.3087
|2010.09.16 14:51
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701780751
|2010.09.16 14:45
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3088
|0.0000
|1.3086
|2010.09.16 14:52
|1.3088
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701781685
|2010.09.16 14:52
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3088
|2010.09.16 14:54
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701781698
|2010.09.16 14:52
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3087
|2010.09.16 14:54
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701781700
|2010.09.16 14:52
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3088
|2010.09.16 14:54
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701781770
|2010.09.16 14:53
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3083
|2010.09.16 14:57
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782311
|2010.09.16 14:56
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3088
|2010.09.16 15:04
|1.3088
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782317
|2010.09.16 14:56
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3088
|2010.09.16 15:04
|1.3088
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782328
|2010.09.16 14:56
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3087
|2010.09.16 15:00
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782339
|2010.09.16 14:57
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3088
|2010.09.16 15:04
|1.3088
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782371
|2010.09.16 14:57
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3087
|2010.09.16 15:00
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782372
|2010.09.16 14:57
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5607
|0.0000
|1.5608
|2010.09.16 14:58
|1.5608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701782415
|2010.09.16 14:57
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5606
|0.0000
|1.5607
|2010.09.16 14:58
|1.5607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701782426
|2010.09.16 14:57
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3086
|2010.09.16 15:00
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782447
|2010.09.16 14:57
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5606
|0.0000
|1.5607
|2010.09.16 14:58
|1.5607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701782459
|2010.09.16 14:57
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5606
|0.0000
|1.5606
|2010.09.16 14:58
|1.5606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701782461
|2010.09.16 14:57
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3087
|2010.09.16 15:00
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782463
|2010.09.16 14:57
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5606
|0.0000
|1.5606
|2010.09.16 14:58
|1.5606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701782464
|2010.09.16 14:57
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3086
|2010.09.16 15:00
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782467
|2010.09.16 14:57
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3086
|2010.09.16 15:00
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782469
|2010.09.16 14:58
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5606
|0.0000
|1.5607
|2010.09.16 14:58
|1.5607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701782470
|2010.09.16 14:58
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3087
|2010.09.16 15:00
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782472
|2010.09.16 14:58
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3087
|2010.09.16 15:00
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782475
|2010.09.16 14:58
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3085
|2010.09.16 15:00
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|701782476
|2010.09.16 14:58
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5607
|0.0000
|1.5606
|2010.09.16 14:58
|1.5606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701782478
|2010.09.16 14:58
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3087
|2010.09.16 15:00
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782479
|2010.09.16 14:58
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3087
|2010.09.16 15:00
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782481
|2010.09.16 14:58
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3088
|2010.09.16 15:04
|1.3088
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782482
|2010.09.16 14:58
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3087
|2010.09.16 15:00
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782484
|2010.09.16 14:59
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5607
|0.0000
|1.5608
|2010.09.16 15:02
|1.5608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701782486
|2010.09.16 14:59
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3087
|2010.09.16 15:00
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782488
|2010.09.16 14:59
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3086
|2010.09.16 15:00
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782491
|2010.09.16 14:59
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3087
|2010.09.16 15:00
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782494
|2010.09.16 14:59
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5606
|0.0000
|1.5607
|2010.09.16 15:02
|1.5607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701782497
|2010.09.16 14:59
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3083
|0.0000
|1.3085
|2010.09.16 15:00
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782503
|2010.09.16 14:59
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5606
|0.0000
|1.5606
|2010.09.16 15:02
|1.5606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701782504
|2010.09.16 14:59
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5604
|0.0000
|1.5605
|2010.09.16 15:01
|1.5605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701782506
|2010.09.16 14:59
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5605
|0.0000
|1.5605
|2010.09.16 15:01
|1.5605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701782796
|2010.09.16 15:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|0.0000
|2010.09.16 15:04
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|701782824
|2010.09.16 15:04
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3089
|0.0000
|1.3088
|2010.09.16 15:08
|1.3088
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|701782826
|2010.09.16 15:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5607
|0.0000
|1.5606
|2010.09.16 15:27
|1.5606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701782831
|2010.09.16 15:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5606
|0.0000
|1.5605
|2010.09.16 15:34
|1.5605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701782834
|2010.09.16 15:05
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3091
|0.0000
|1.3089
|2010.09.16 15:08
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782843
|2010.09.16 15:05
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3091
|0.0000
|1.3089
|2010.09.16 15:08
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782854
|2010.09.16 15:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5606
|0.0000
|1.5605
|2010.09.16 15:34
|1.5605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701782857
|2010.09.16 15:05
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3093
|0.0000
|1.3091
|2010.09.16 15:07
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782859
|2010.09.16 15:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5609
|0.0000
|1.5608
|2010.09.16 15:07
|1.5608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701782861
|2010.09.16 15:05
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3094
|0.0000
|1.3092
|2010.09.16 15:07
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782864
|2010.09.16 15:05
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3094
|0.0000
|1.3092
|2010.09.16 15:07
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782866
|2010.09.16 15:05
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3095
|0.0000
|1.3093
|2010.09.16 15:06
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701782870
|2010.09.16 15:05
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3096
|0.0000
|1.3094
|2010.09.16 15:05
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782872
|2010.09.16 15:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5609
|0.0000
|1.5609
|2010.09.16 15:05
|1.5609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701782873
|2010.09.16 15:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5609
|0.0000
|1.5608
|2010.09.16 15:07
|1.5608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701782874
|2010.09.16 15:05
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3096
|0.0000
|1.3094
|2010.09.16 15:05
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782878
|2010.09.16 15:05
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3094
|0.0000
|1.3092
|2010.09.16 15:07
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701782973
|2010.09.16 15:08
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5605
|0.0000
|1.5605
|2010.09.16 15:34
|1.5605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701782975
|2010.09.16 15:08
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3087
|0.0000
|1.3089
|2010.09.16 16:21
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|701782976
|2010.09.16 15:08
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3088
|2010.09.16 15:12
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701782977
|2010.09.16 15:08
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5605
|0.0000
|1.5604
|2010.09.16 15:34
|1.5604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701782978
|2010.09.16 15:08
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3087
|2010.09.16 15:12
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701782980
|2010.09.16 15:08
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3087
|0.0000
|1.3089
|2010.09.16 16:21
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701783259
|2010.09.16 15:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3082
|0.0000
|0.0000
|2010.09.16 16:21
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|701783331
|2010.09.16 15:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3079
|0.0000
|0.0000
|2010.09.16 16:21
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|701783361
|2010.09.16 15:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3075
|0.0000
|0.0000
|2010.09.16 16:09
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701783532
|2010.09.16 15:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3075
|0.0000
|0.0000
|2010.09.16 16:09
|1.3076
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701783786
|2010.09.16 15:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3073
|0.0000
|0.0000
|2010.09.16 16:09
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|701783837
|2010.09.16 15:33
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5612
|0.0000
|1.5613
|2010.09.16 16:35
|1.5613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701783839
|2010.09.16 15:33
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5612
|0.0000
|1.5613
|2010.09.16 16:35
|1.5613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701783855
|2010.09.16 15:33
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5611
|0.0000
|1.5612
|2010.09.16 16:34
|1.5612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701783863
|2010.09.16 15:33
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3068
|0.0000
|1.3070
|2010.09.16 16:03
|1.3070
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701783868
|2010.09.16 15:33
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5608
|0.0000
|1.5609
|2010.09.16 15:34
|1.5609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701783871
|2010.09.16 15:33
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5609
|0.0000
|1.5610
|2010.09.16 16:34
|1.5610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701783875
|2010.09.16 15:33
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5609
|0.0000
|1.5610
|2010.09.16 16:34
|1.5610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701783878
|2010.09.16 15:34
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3067
|0.0000
|1.3069
|2010.09.16 15:37
|1.3069
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701783886
|2010.09.16 15:34
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5612
|0.0000
|1.5612
|2010.09.16 16:34
|1.5612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701783891
|2010.09.16 15:34
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5611
|0.0000
|1.5612
|2010.09.16 16:34
|1.5612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701783897
|2010.09.16 15:34
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3066
|0.0000
|1.3068
|2010.09.16 15:36
|1.3068
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|701783900
|2010.09.16 15:34
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5609
|0.0000
|1.5610
|2010.09.16 16:34
|1.5610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701783903
|2010.09.16 15:34
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5608
|0.0000
|1.5609
|2010.09.16 16:34
|1.5609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701783908
|2010.09.16 15:34
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5607
|0.0000
|1.5608
|2010.09.16 16:28
|1.5608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701783914
|2010.09.16 15:34
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5606
|0.0000
|1.5607
|2010.09.16 16:28
|1.5607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701783920
|2010.09.16 15:34
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5605
|0.0000
|1.5606
|2010.09.16 16:28
|1.5606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701783925
|2010.09.16 15:34
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5606
|0.0000
|1.5606
|2010.09.16 16:28
|1.5606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701786174
|2010.09.16 16:32
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5604
|0.0000
|1.5603
|2010.09.16 16:44
|1.5603
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786176
|2010.09.16 16:32
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5604
|0.0000
|1.5603
|2010.09.16 16:44
|1.5603
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786178
|2010.09.16 16:32
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5604
|0.0000
|1.5603
|2010.09.16 16:44
|1.5603
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786179
|2010.09.16 16:32
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3083
|2010.09.16 16:33
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786184
|2010.09.16 16:32
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3084
|2010.09.16 16:33
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786185
|2010.09.16 16:32
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5605
|0.0000
|1.5604
|2010.09.16 16:33
|1.5604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786186
|2010.09.16 16:32
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3083
|2010.09.16 16:33
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786194
|2010.09.16 16:32
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5605
|0.0000
|1.5604
|2010.09.16 16:33
|1.5604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786197
|2010.09.16 16:32
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5604
|0.0000
|1.5603
|2010.09.16 16:44
|1.5603
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786198
|2010.09.16 16:32
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3083
|2010.09.16 16:33
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786200
|2010.09.16 16:32
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5604
|0.0000
|1.5603
|2010.09.16 16:44
|1.5603
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786202
|2010.09.16 16:32
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3083
|0.0000
|1.3082
|2010.09.16 16:38
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786205
|2010.09.16 16:33
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3084
|2010.09.16 16:33
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786209
|2010.09.16 16:33
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3083
|2010.09.16 16:33
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786212
|2010.09.16 16:33
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3083
|2010.09.16 16:33
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786217
|2010.09.16 16:33
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5604
|0.0000
|1.5604
|2010.09.16 16:33
|1.5604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701786219
|2010.09.16 16:33
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3083
|0.0000
|1.3082
|2010.09.16 16:38
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786224
|2010.09.16 16:33
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5602
|0.0000
|1.5602
|2010.09.16 16:44
|1.5602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701786293
|2010.09.16 16:34
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3083
|0.0000
|1.3082
|2010.09.16 16:38
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786305
|2010.09.16 16:34
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5610
|0.0000
|1.5610
|2010.09.16 16:41
|1.5610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701786317
|2010.09.16 16:34
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3081
|0.0000
|1.3081
|2010.09.16 16:38
|1.3081
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701786325
|2010.09.16 16:35
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5609
|0.0000
|1.5608
|2010.09.16 16:41
|1.5608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786348
|2010.09.16 16:35
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5610
|0.0000
|1.5609
|2010.09.16 16:41
|1.5609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786360
|2010.09.16 16:35
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5611
|0.0000
|1.5610
|2010.09.16 16:41
|1.5610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786377
|2010.09.16 16:35
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5613
|0.0000
|1.5612
|2010.09.16 16:40
|1.5612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786385
|2010.09.16 16:35
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3084
|2010.09.16 16:37
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701786392
|2010.09.16 16:35
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3084
|2010.09.16 16:37
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701786400
|2010.09.16 16:35
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5614
|0.0000
|1.5613
|2010.09.16 16:39
|1.5613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786407
|2010.09.16 16:35
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5614
|0.0000
|1.5613
|2010.09.16 16:39
|1.5613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786438
|2010.09.16 16:36
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5614
|0.0000
|1.5613
|2010.09.16 16:39
|1.5613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786464
|2010.09.16 16:36
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3082
|0.0000
|1.3082
|2010.09.16 16:38
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701786510
|2010.09.16 16:36
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5611
|0.0000
|1.5610
|2010.09.16 16:41
|1.5610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786523
|2010.09.16 16:37
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5612
|0.0000
|1.5611
|2010.09.16 16:40
|1.5611
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786529
|2010.09.16 16:37
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5613
|0.0000
|1.5612
|2010.09.16 16:40
|1.5612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786536
|2010.09.16 16:37
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5614
|0.0000
|1.5613
|2010.09.16 16:39
|1.5613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786537
|2010.09.16 16:37
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3082
|0.0000
|1.3082
|2010.09.16 16:38
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701786539
|2010.09.16 16:37
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5614
|0.0000
|1.5613
|2010.09.16 16:39
|1.5613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786540
|2010.09.16 16:37
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3083
|2010.09.16 16:38
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786542
|2010.09.16 16:37
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5613
|0.0000
|1.5612
|2010.09.16 16:40
|1.5612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786572
|2010.09.16 16:38
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3083
|0.0000
|1.3084
|2010.09.16 17:04
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786578
|2010.09.16 16:38
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5611
|0.0000
|1.5610
|2010.09.16 16:41
|1.5610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786585
|2010.09.16 16:38
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3082
|0.0000
|1.3082
|2010.09.16 17:04
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701786586
|2010.09.16 16:39
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5611
|0.0000
|1.5610
|2010.09.16 16:41
|1.5610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786589
|2010.09.16 16:39
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5610
|0.0000
|1.5609
|2010.09.16 16:41
|1.5609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786591
|2010.09.16 16:39
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5610
|0.0000
|1.5609
|2010.09.16 16:41
|1.5609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786595
|2010.09.16 16:39
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3082
|0.0000
|1.3083
|2010.09.16 17:04
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786597
|2010.09.16 16:39
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5610
|0.0000
|1.5610
|2010.09.16 16:41
|1.5610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701786602
|2010.09.16 16:39
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5610
|0.0000
|1.5609
|2010.09.16 16:41
|1.5609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786604
|2010.09.16 16:39
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5611
|0.0000
|1.5610
|2010.09.16 16:41
|1.5610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786605
|2010.09.16 16:39
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3081
|0.0000
|1.3082
|2010.09.16 17:04
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786608
|2010.09.16 16:39
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5610
|0.0000
|1.5609
|2010.09.16 16:41
|1.5609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786637
|2010.09.16 16:40
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5610
|0.0000
|1.5609
|2010.09.16 16:41
|1.5609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786640
|2010.09.16 16:41
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5609
|0.0000
|1.5608
|2010.09.16 16:41
|1.5608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786644
|2010.09.16 16:41
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3082
|0.0000
|1.3083
|2010.09.16 17:04
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786648
|2010.09.16 16:41
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5610
|0.0000
|1.5610
|2010.09.16 16:41
|1.5610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701786664
|2010.09.16 16:41
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3079
|0.0000
|1.3080
|2010.09.16 17:04
|1.3080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786667
|2010.09.16 16:42
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3080
|0.0000
|1.3081
|2010.09.16 17:04
|1.3081
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786670
|2010.09.16 16:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5607
|0.0000
|1.5606
|2010.09.16 16:43
|1.5606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786680
|2010.09.16 16:42
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3079
|0.0000
|1.3080
|2010.09.16 17:04
|1.3080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786684
|2010.09.16 16:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5606
|0.0000
|1.5605
|2010.09.16 16:43
|1.5605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786688
|2010.09.16 16:42
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3079
|0.0000
|1.3079
|2010.09.16 17:04
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701786693
|2010.09.16 16:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5606
|0.0000
|1.5605
|2010.09.16 16:43
|1.5605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786699
|2010.09.16 16:42
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3075
|0.0000
|1.3076
|2010.09.16 17:03
|1.3076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786718
|2010.09.16 16:43
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3076
|0.0000
|1.3077
|2010.09.16 17:03
|1.3077
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786721
|2010.09.16 16:43
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3076
|0.0000
|1.3076
|2010.09.16 17:03
|1.3076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701786738
|2010.09.16 16:43
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3075
|0.0000
|1.3076
|2010.09.16 17:03
|1.3076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786743
|2010.09.16 16:43
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3075
|0.0000
|1.3076
|2010.09.16 17:03
|1.3076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786747
|2010.09.16 16:43
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3076
|0.0000
|1.3077
|2010.09.16 17:03
|1.3077
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786749
|2010.09.16 16:43
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3076
|0.0000
|1.3076
|2010.09.16 17:03
|1.3076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701786758
|2010.09.16 16:43
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3077
|0.0000
|1.3078
|2010.09.16 17:04
|1.3078
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786762
|2010.09.16 16:44
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3077
|0.0000
|1.3078
|2010.09.16 17:04
|1.3078
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786770
|2010.09.16 16:44
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3076
|0.0000
|1.3077
|2010.09.16 17:03
|1.3077
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786773
|2010.09.16 16:44
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3076
|0.0000
|1.3076
|2010.09.16 17:03
|1.3076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701786776
|2010.09.16 16:44
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5604
|0.0000
|1.5605
|2010.09.16 17:05
|1.5605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786782
|2010.09.16 16:44
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3072
|0.0000
|1.3073
|2010.09.16 17:03
|1.3073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786791
|2010.09.16 16:44
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3074
|0.0000
|1.3074
|2010.09.16 17:03
|1.3074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701786800
|2010.09.16 16:44
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5604
|0.0000
|1.5605
|2010.09.16 17:05
|1.5605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786803
|2010.09.16 16:44
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3074
|0.0000
|1.3075
|2010.09.16 17:03
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786806
|2010.09.16 16:44
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3073
|0.0000
|1.3074
|2010.09.16 17:03
|1.3074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701786824
|2010.09.16 16:45
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.5603
|0.0000
|1.5604
|2010.09.16 17:05
|1.5604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701788888
|2010.09.16 17:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5605
|0.0000
|1.5604
|2010.09.16 17:07
|1.5604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701788934
|2010.09.16 17:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5603
|0.0000
|1.5602
|2010.09.16 17:07
|1.5602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701788950
|2010.09.16 17:06
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3097
|0.0000
|1.3097
|2010.09.16 17:07
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701788960
|2010.09.16 17:07
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3096
|0.0000
|1.3095
|2010.09.16 17:07
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701788990
|2010.09.16 17:07
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5602
|0.0000
|1.5602
|2010.09.16 17:07
|1.5602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|701789110
|2010.09.16 17:08
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3095
|0.0000
|1.3094
|2010.09.16 17:16
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701789122
|2010.09.16 17:08
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3096
|0.0000
|1.3094
|2010.09.16 17:16
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701789127
|2010.09.16 17:09
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3095
|0.0000
|1.3093
|2010.09.16 17:17
|1.3093
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701789133
|2010.09.16 17:09
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3094
|0.0000
|1.3092
|2010.09.16 17:17
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701789136
|2010.09.16 17:09
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3095
|0.0000
|1.3093
|2010.09.16 17:17
|1.3093
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701789141
|2010.09.16 17:09
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3094
|0.0000
|1.3092
|2010.09.16 17:17
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701789152
|2010.09.16 17:09
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3094
|0.0000
|1.3092
|2010.09.16 17:17
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701789328
|2010.09.16 17:14
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5612
|0.0000
|1.5610
|2010.09.16 17:17
|1.5610
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701789333
|2010.09.16 17:14
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3101
|0.0000
|1.3099
|2010.09.16 17:15
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701789341
|2010.09.16 17:14
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5615
|0.0000
|1.5613
|2010.09.16 17:16
|1.5613
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701789343
|2010.09.16 17:14
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3100
|0.0000
|1.3099
|2010.09.16 17:15
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701789344
|2010.09.16 17:14
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3099
|0.0000
|1.3097
|2010.09.16 17:16
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701789346
|2010.09.16 17:14
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3099
|0.0000
|1.3097
|2010.09.16 17:16
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701789347
|2010.09.16 17:14
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5614
|0.0000
|1.5612
|2010.09.16 17:16
|1.5612
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701789351
|2010.09.16 17:14
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3101
|0.0000
|1.3100
|2010.09.16 17:15
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701789665
|2010.09.16 17:22
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5618
|0.0000
|1.5616
|2010.09.16 17:30
|1.5616
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701789672
|2010.09.16 17:22
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3106
|0.0000
|1.3104
|2010.09.16 17:31
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701789675
|2010.09.16 17:22
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5615
|0.0000
|1.5614
|2010.09.16 17:31
|1.5614
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701789678
|2010.09.16 17:22
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5615
|0.0000
|1.5613
|2010.09.16 17:32
|1.5613
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701789680
|2010.09.16 17:22
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5615
|0.0000
|1.5613
|2010.09.16 17:32
|1.5613
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701789683
|2010.09.16 17:22
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3106
|0.0000
|1.3104
|2010.09.16 17:31
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701789688
|2010.09.16 17:22
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5614
|0.0000
|1.5612
|2010.09.16 17:32
|1.5613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701789691
|2010.09.16 17:22
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5615
|0.0000
|1.5613
|2010.09.16 17:32
|1.5614
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|701789702
|2010.09.16 17:22
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3108
|0.0000
|1.3106
|2010.09.16 17:26
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701789705
|2010.09.16 17:22
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3109
|0.0000
|1.3107
|2010.09.16 17:26
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701789706
|2010.09.16 17:22
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3110
|0.0000
|1.3108
|2010.09.16 17:26
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701789710
|2010.09.16 17:22
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5619
|0.0000
|1.5617
|2010.09.16 17:30
|1.5617
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701789715
|2010.09.16 17:22
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5621
|0.0000
|1.5619
|2010.09.16 17:26
|1.5619
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|701789743
|2010.09.16 17:22
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5622
|0.0000
|1.5620
|2010.09.16 17:24
|1.5620
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|149.60
|Closed P/L:
|149.60
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|701788856
|2010.09.16 17:05
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3089
|0.0000
|1.3089
|
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|701788905
|2010.09.16 17:06
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3092
|0.0000
|1.3091
|
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|701789114
|2010.09.16 17:08
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5606
|0.0000
|1.5604
|
|1.5610
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|701789143
|2010.09.16 17:09
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.5605
|0.0000
|1.5603
|
|1.5610
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|
|Floating P/L:
|-14.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|149.60
|Floating P/L:
|-14.00
|Margin:
|57.39
|Balance:
|1 149.60
|Equity:
|1 135.60
|Free Margin:
|1 078.21