InstaForex Companies Group

Account: 8056773 Name: sujono Currency: USD 2010 September 16, 17:36
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
7017798782010.09.16 14:18balanceDeposit1 000.00
7017798832010.09.16 14:18buy0.60eurusd1.30830.00001.30852010.09.16 14:201.30850.000.000.001.20
7017798852010.09.16 14:19buy0.60eurusd1.30840.00001.30862010.09.16 14:201.30840.000.000.000.00
7017799272010.09.16 14:21buy0.60eurusd1.30870.00001.30892010.09.16 14:431.30880.000.000.000.60
7017799672010.09.16 14:23buy0.60eurusd1.30850.00001.30872010.09.16 14:421.30870.000.000.001.20
7017799732010.09.16 14:23buy0.60eurusd1.30840.00001.30862010.09.16 14:261.30860.000.000.001.20
7017799772010.09.16 14:23buy0.60eurusd1.30860.00001.30872010.09.16 14:421.30870.000.000.000.60
7017799802010.09.16 14:24buy0.60eurusd1.30850.00001.30872010.09.16 14:421.30870.000.000.001.20
7017799882010.09.16 14:24buy0.60eurusd1.30860.00001.30882010.09.16 14:421.30880.000.000.001.20
7017799922010.09.16 14:24buy0.60eurusd1.30870.00001.30892010.09.16 14:431.30870.000.000.000.00
7017799952010.09.16 14:24buy0.60eurusd1.30860.00001.30882010.09.16 14:421.30880.000.000.001.20
7017799962010.09.16 14:24buy0.60eurusd1.30860.00001.30882010.09.16 14:421.30880.000.000.001.20
7017799982010.09.16 14:24buy0.60eurusd1.30850.00001.30872010.09.16 14:421.30870.000.000.001.20
7017800032010.09.16 14:25buy0.50gbpusd1.56130.00001.56232010.09.16 14:271.56100.000.000.00-1.50
7017800172010.09.16 14:25buy0.60eurusd1.30840.00001.30862010.09.16 14:261.30860.000.000.001.20
7017800202010.09.16 14:25buy0.60eurusd1.30850.00001.30872010.09.16 14:421.30870.000.000.001.20
7017800322010.09.16 14:25buy0.60eurusd1.30850.00001.30872010.09.16 14:421.30870.000.000.001.20
7017800412010.09.16 14:25buy0.60eurusd1.30860.00001.30882010.09.16 14:421.30880.000.000.001.20
7017800422010.09.16 14:25buy0.60eurusd1.30870.00001.30892010.09.16 14:431.30870.000.000.000.00
7017800452010.09.16 14:25buy0.60eurusd1.30870.00001.30892010.09.16 14:431.30880.000.000.000.60
7017800472010.09.16 14:26buy0.60eurusd1.30880.00001.30902010.09.16 14:441.30900.000.000.001.20
7017800492010.09.16 14:26buy0.60eurusd1.30880.00001.30902010.09.16 14:441.30900.000.000.001.20
7017800512010.09.16 14:26buy0.60eurusd1.30860.00001.30882010.09.16 14:421.30870.000.000.000.60
7017800742010.09.16 14:27buy0.60eurusd1.30870.00001.30892010.09.16 14:421.30870.000.000.000.00
7017800772010.09.16 14:27buy0.60eurusd1.30850.00001.30872010.09.16 14:421.30860.000.000.000.60
7017800922010.09.16 14:27buy0.60eurusd1.30850.00001.30872010.09.16 14:411.30860.000.000.000.60
7017800972010.09.16 14:27buy0.60eurusd1.30830.00001.30852010.09.16 14:371.30850.000.000.001.20
7017801062010.09.16 14:28buy0.60eurusd1.30840.00001.30862010.09.16 14:411.30860.000.000.001.20
7017806642010.09.16 14:44buy0.60eurusd1.30930.00001.30952010.09.16 15:041.30890.000.000.00-2.40
7017807152010.09.16 14:44sell0.60eurusd1.30890.00001.30872010.09.16 14:511.30900.000.000.00-0.60
7017807272010.09.16 14:44sell0.60eurusd1.30890.00001.30872010.09.16 14:511.30890.000.000.000.00
7017807512010.09.16 14:45sell0.60eurusd1.30880.00001.30862010.09.16 14:521.30880.000.000.000.00
7017816852010.09.16 14:52buy0.60eurusd1.30860.00001.30882010.09.16 14:541.30860.000.000.000.00
7017816982010.09.16 14:52buy0.60eurusd1.30860.00001.30872010.09.16 14:541.30860.000.000.000.00
7017817002010.09.16 14:52buy0.60eurusd1.30860.00001.30882010.09.16 14:541.30860.000.000.000.00
7017817702010.09.16 14:53sell0.60eurusd1.30850.00001.30832010.09.16 14:571.30830.000.000.001.20
7017823112010.09.16 14:56buy0.60eurusd1.30860.00001.30882010.09.16 15:041.30880.000.000.001.20
7017823172010.09.16 14:56buy0.60eurusd1.30860.00001.30882010.09.16 15:041.30880.000.000.001.20
7017823282010.09.16 14:56buy0.60eurusd1.30850.00001.30872010.09.16 15:001.30870.000.000.001.20
7017823392010.09.16 14:57buy0.60eurusd1.30860.00001.30882010.09.16 15:041.30880.000.000.001.20
7017823712010.09.16 14:57buy0.60eurusd1.30850.00001.30872010.09.16 15:001.30870.000.000.001.20
7017823722010.09.16 14:57buy0.50gbpusd1.56070.00001.56082010.09.16 14:581.56080.000.000.000.50
7017824152010.09.16 14:57buy0.50gbpusd1.56060.00001.56072010.09.16 14:581.56070.000.000.000.50
7017824262010.09.16 14:57buy0.60eurusd1.30840.00001.30862010.09.16 15:001.30860.000.000.001.20
7017824472010.09.16 14:57buy0.50gbpusd1.56060.00001.56072010.09.16 14:581.56070.000.000.000.50
7017824592010.09.16 14:57buy0.50gbpusd1.56060.00001.56062010.09.16 14:581.56060.000.000.000.00
7017824612010.09.16 14:57buy0.60eurusd1.30850.00001.30872010.09.16 15:001.30870.000.000.001.20
7017824632010.09.16 14:57buy0.50gbpusd1.56060.00001.56062010.09.16 14:581.56060.000.000.000.00
7017824642010.09.16 14:57buy0.60eurusd1.30840.00001.30862010.09.16 15:001.30860.000.000.001.20
7017824672010.09.16 14:57buy0.60eurusd1.30840.00001.30862010.09.16 15:001.30860.000.000.001.20
7017824692010.09.16 14:58buy0.50gbpusd1.56060.00001.56072010.09.16 14:581.56070.000.000.000.50
7017824702010.09.16 14:58buy0.60eurusd1.30850.00001.30872010.09.16 15:001.30870.000.000.001.20
7017824722010.09.16 14:58buy0.60eurusd1.30850.00001.30872010.09.16 15:001.30870.000.000.001.20
7017824752010.09.16 14:58buy0.60eurusd1.30840.00001.30852010.09.16 15:001.30850.000.000.000.60
7017824762010.09.16 14:58sell0.50gbpusd1.56070.00001.56062010.09.16 14:581.56060.000.000.000.50
7017824782010.09.16 14:58buy0.60eurusd1.30850.00001.30872010.09.16 15:001.30870.000.000.001.20
7017824792010.09.16 14:58buy0.60eurusd1.30850.00001.30872010.09.16 15:001.30870.000.000.001.20
7017824812010.09.16 14:58buy0.60eurusd1.30860.00001.30882010.09.16 15:041.30880.000.000.001.20
7017824822010.09.16 14:58buy0.60eurusd1.30850.00001.30872010.09.16 15:001.30870.000.000.001.20
7017824842010.09.16 14:59buy0.50gbpusd1.56070.00001.56082010.09.16 15:021.56080.000.000.000.50
7017824862010.09.16 14:59buy0.60eurusd1.30850.00001.30872010.09.16 15:001.30870.000.000.001.20
7017824882010.09.16 14:59buy0.60eurusd1.30840.00001.30862010.09.16 15:001.30860.000.000.001.20
7017824912010.09.16 14:59buy0.60eurusd1.30850.00001.30872010.09.16 15:001.30870.000.000.001.20
7017824942010.09.16 14:59buy0.50gbpusd1.56060.00001.56072010.09.16 15:021.56070.000.000.000.50
7017824972010.09.16 14:59buy0.60eurusd1.30830.00001.30852010.09.16 15:001.30850.000.000.001.20
7017825032010.09.16 14:59buy0.50gbpusd1.56060.00001.56062010.09.16 15:021.56060.000.000.000.00
7017825042010.09.16 14:59buy0.50gbpusd1.56040.00001.56052010.09.16 15:011.56050.000.000.000.50
7017825062010.09.16 14:59buy0.50gbpusd1.56050.00001.56052010.09.16 15:011.56050.000.000.000.00
7017827962010.09.16 15:03buy1.00eurusd1.30840.00000.00002010.09.16 15:041.30920.000.000.008.00
7017828242010.09.16 15:04sell0.60eurusd1.30890.00001.30882010.09.16 15:081.30880.000.000.000.60
7017828262010.09.16 15:04sell0.50gbpusd1.56070.00001.56062010.09.16 15:271.56060.000.000.000.50
7017828312010.09.16 15:04sell0.50gbpusd1.56060.00001.56052010.09.16 15:341.56050.000.000.000.50
7017828342010.09.16 15:05sell0.60eurusd1.30910.00001.30892010.09.16 15:081.30890.000.000.001.20
7017828432010.09.16 15:05sell0.60eurusd1.30910.00001.30892010.09.16 15:081.30890.000.000.001.20
7017828542010.09.16 15:05sell0.50gbpusd1.56060.00001.56052010.09.16 15:341.56050.000.000.000.50
7017828572010.09.16 15:05sell0.60eurusd1.30930.00001.30912010.09.16 15:071.30910.000.000.001.20
7017828592010.09.16 15:05sell0.50gbpusd1.56090.00001.56082010.09.16 15:071.56080.000.000.000.50
7017828612010.09.16 15:05sell0.60eurusd1.30940.00001.30922010.09.16 15:071.30920.000.000.001.20
7017828642010.09.16 15:05sell0.60eurusd1.30940.00001.30922010.09.16 15:071.30920.000.000.001.20
7017828662010.09.16 15:05sell0.60eurusd1.30950.00001.30932010.09.16 15:061.30950.000.000.000.00
7017828702010.09.16 15:05sell0.60eurusd1.30960.00001.30942010.09.16 15:051.30940.000.000.001.20
7017828722010.09.16 15:05sell0.50gbpusd1.56090.00001.56092010.09.16 15:051.56090.000.000.000.00
7017828732010.09.16 15:05sell0.50gbpusd1.56090.00001.56082010.09.16 15:071.56080.000.000.000.50
7017828742010.09.16 15:05sell0.60eurusd1.30960.00001.30942010.09.16 15:051.30940.000.000.001.20
7017828782010.09.16 15:05sell0.60eurusd1.30940.00001.30922010.09.16 15:071.30920.000.000.001.20
7017829732010.09.16 15:08sell0.50gbpusd1.56050.00001.56052010.09.16 15:341.56050.000.000.000.00
7017829752010.09.16 15:08buy0.60eurusd1.30870.00001.30892010.09.16 16:211.30860.000.000.00-0.60
7017829762010.09.16 15:08buy0.60eurusd1.30860.00001.30882010.09.16 15:121.30860.000.000.000.00
7017829772010.09.16 15:08sell0.50gbpusd1.56050.00001.56042010.09.16 15:341.56040.000.000.000.50
7017829782010.09.16 15:08buy0.60eurusd1.30860.00001.30872010.09.16 15:121.30860.000.000.000.00
7017829802010.09.16 15:08buy0.60eurusd1.30870.00001.30892010.09.16 16:211.30870.000.000.000.00
7017832592010.09.16 15:15buy1.00eurusd1.30820.00000.00002010.09.16 16:211.30850.000.000.003.00
7017833312010.09.16 15:18buy1.00eurusd1.30790.00000.00002010.09.16 16:211.30860.000.000.007.00
7017833612010.09.16 15:18buy1.00eurusd1.30750.00000.00002010.09.16 16:091.30750.000.000.000.00
7017835322010.09.16 15:24buy1.00eurusd1.30750.00000.00002010.09.16 16:091.30760.000.000.001.00
7017837862010.09.16 15:32buy1.00eurusd1.30730.00000.00002010.09.16 16:091.30750.000.000.002.00
7017838372010.09.16 15:33buy0.50gbpusd1.56120.00001.56132010.09.16 16:351.56130.000.000.000.50
7017838392010.09.16 15:33buy0.50gbpusd1.56120.00001.56132010.09.16 16:351.56130.000.000.000.50
7017838552010.09.16 15:33buy0.50gbpusd1.56110.00001.56122010.09.16 16:341.56120.000.000.000.50
7017838632010.09.16 15:33buy0.60eurusd1.30680.00001.30702010.09.16 16:031.30700.000.000.001.20
7017838682010.09.16 15:33buy0.50gbpusd1.56080.00001.56092010.09.16 15:341.56090.000.000.000.50
7017838712010.09.16 15:33buy0.50gbpusd1.56090.00001.56102010.09.16 16:341.56100.000.000.000.50
7017838752010.09.16 15:33buy0.50gbpusd1.56090.00001.56102010.09.16 16:341.56100.000.000.000.50
7017838782010.09.16 15:34buy0.60eurusd1.30670.00001.30692010.09.16 15:371.30690.000.000.001.20
7017838862010.09.16 15:34buy0.50gbpusd1.56120.00001.56122010.09.16 16:341.56120.000.000.000.00
7017838912010.09.16 15:34buy0.50gbpusd1.56110.00001.56122010.09.16 16:341.56120.000.000.000.50
7017838972010.09.16 15:34buy0.60eurusd1.30660.00001.30682010.09.16 15:361.30680.000.000.001.20
7017839002010.09.16 15:34buy0.50gbpusd1.56090.00001.56102010.09.16 16:341.56100.000.000.000.50
7017839032010.09.16 15:34buy0.50gbpusd1.56080.00001.56092010.09.16 16:341.56090.000.000.000.50
7017839082010.09.16 15:34buy0.50gbpusd1.56070.00001.56082010.09.16 16:281.56080.000.000.000.50
7017839142010.09.16 15:34buy0.50gbpusd1.56060.00001.56072010.09.16 16:281.56070.000.000.000.50
7017839202010.09.16 15:34buy0.50gbpusd1.56050.00001.56062010.09.16 16:281.56060.000.000.000.50
7017839252010.09.16 15:34buy0.50gbpusd1.56060.00001.56062010.09.16 16:281.56060.000.000.000.00
7017861742010.09.16 16:32sell0.50gbpusd1.56040.00001.56032010.09.16 16:441.56030.000.000.000.50
7017861762010.09.16 16:32sell0.50gbpusd1.56040.00001.56032010.09.16 16:441.56030.000.000.000.50
7017861782010.09.16 16:32sell0.50gbpusd1.56040.00001.56032010.09.16 16:441.56030.000.000.000.50
7017861792010.09.16 16:32sell0.50eurusd1.30840.00001.30832010.09.16 16:331.30830.000.000.000.50
7017861842010.09.16 16:32sell0.50eurusd1.30850.00001.30842010.09.16 16:331.30840.000.000.000.50
7017861852010.09.16 16:32sell0.50gbpusd1.56050.00001.56042010.09.16 16:331.56040.000.000.000.50
7017861862010.09.16 16:32sell0.50eurusd1.30840.00001.30832010.09.16 16:331.30830.000.000.000.50
7017861942010.09.16 16:32sell0.50gbpusd1.56050.00001.56042010.09.16 16:331.56040.000.000.000.50
7017861972010.09.16 16:32sell0.50gbpusd1.56040.00001.56032010.09.16 16:441.56030.000.000.000.50
7017861982010.09.16 16:32sell0.50eurusd1.30840.00001.30832010.09.16 16:331.30830.000.000.000.50
7017862002010.09.16 16:32sell0.50gbpusd1.56040.00001.56032010.09.16 16:441.56030.000.000.000.50
7017862022010.09.16 16:32sell0.50eurusd1.30830.00001.30822010.09.16 16:381.30820.000.000.000.50
7017862052010.09.16 16:33sell0.50eurusd1.30850.00001.30842010.09.16 16:331.30840.000.000.000.50
7017862092010.09.16 16:33sell0.50eurusd1.30840.00001.30832010.09.16 16:331.30830.000.000.000.50
7017862122010.09.16 16:33sell0.50eurusd1.30840.00001.30832010.09.16 16:331.30830.000.000.000.50
7017862172010.09.16 16:33sell0.50gbpusd1.56040.00001.56042010.09.16 16:331.56040.000.000.000.00
7017862192010.09.16 16:33sell0.50eurusd1.30830.00001.30822010.09.16 16:381.30820.000.000.000.50
7017862242010.09.16 16:33sell0.50gbpusd1.56020.00001.56022010.09.16 16:441.56020.000.000.000.00
7017862932010.09.16 16:34sell0.50eurusd1.30830.00001.30822010.09.16 16:381.30820.000.000.000.50
7017863052010.09.16 16:34sell0.50gbpusd1.56100.00001.56102010.09.16 16:411.56100.000.000.000.00
7017863172010.09.16 16:34sell0.50eurusd1.30810.00001.30812010.09.16 16:381.30810.000.000.000.00
7017863252010.09.16 16:35sell0.50gbpusd1.56090.00001.56082010.09.16 16:411.56080.000.000.000.50
7017863482010.09.16 16:35sell0.50gbpusd1.56100.00001.56092010.09.16 16:411.56090.000.000.000.50
7017863602010.09.16 16:35sell0.50gbpusd1.56110.00001.56102010.09.16 16:411.56100.000.000.000.50
7017863772010.09.16 16:35sell0.50gbpusd1.56130.00001.56122010.09.16 16:401.56120.000.000.000.50
7017863852010.09.16 16:35buy0.50eurusd1.30840.00001.30842010.09.16 16:371.30840.000.000.000.00
7017863922010.09.16 16:35buy0.50eurusd1.30840.00001.30842010.09.16 16:371.30840.000.000.000.00
7017864002010.09.16 16:35sell0.50gbpusd1.56140.00001.56132010.09.16 16:391.56130.000.000.000.50
7017864072010.09.16 16:35sell0.50gbpusd1.56140.00001.56132010.09.16 16:391.56130.000.000.000.50
7017864382010.09.16 16:36sell0.50gbpusd1.56140.00001.56132010.09.16 16:391.56130.000.000.000.50
7017864642010.09.16 16:36sell0.50eurusd1.30820.00001.30822010.09.16 16:381.30820.000.000.000.00
7017865102010.09.16 16:36sell0.50gbpusd1.56110.00001.56102010.09.16 16:411.56100.000.000.000.50
7017865232010.09.16 16:37sell0.50gbpusd1.56120.00001.56112010.09.16 16:401.56110.000.000.000.50
7017865292010.09.16 16:37sell0.50gbpusd1.56130.00001.56122010.09.16 16:401.56120.000.000.000.50
7017865362010.09.16 16:37sell0.50gbpusd1.56140.00001.56132010.09.16 16:391.56130.000.000.000.50
7017865372010.09.16 16:37sell0.50eurusd1.30820.00001.30822010.09.16 16:381.30820.000.000.000.00
7017865392010.09.16 16:37sell0.50gbpusd1.56140.00001.56132010.09.16 16:391.56130.000.000.000.50
7017865402010.09.16 16:37sell0.50eurusd1.30840.00001.30832010.09.16 16:381.30830.000.000.000.50
7017865422010.09.16 16:37sell0.50gbpusd1.56130.00001.56122010.09.16 16:401.56120.000.000.000.50
7017865722010.09.16 16:38buy0.50eurusd1.30830.00001.30842010.09.16 17:041.30840.000.000.000.50
7017865782010.09.16 16:38sell0.50gbpusd1.56110.00001.56102010.09.16 16:411.56100.000.000.000.50
7017865852010.09.16 16:38buy0.50eurusd1.30820.00001.30822010.09.16 17:041.30820.000.000.000.00
7017865862010.09.16 16:39sell0.50gbpusd1.56110.00001.56102010.09.16 16:411.56100.000.000.000.50
7017865892010.09.16 16:39sell0.50gbpusd1.56100.00001.56092010.09.16 16:411.56090.000.000.000.50
7017865912010.09.16 16:39sell0.50gbpusd1.56100.00001.56092010.09.16 16:411.56090.000.000.000.50
7017865952010.09.16 16:39buy0.50eurusd1.30820.00001.30832010.09.16 17:041.30830.000.000.000.50
7017865972010.09.16 16:39sell0.50gbpusd1.56100.00001.56102010.09.16 16:411.56100.000.000.000.00
7017866022010.09.16 16:39sell0.50gbpusd1.56100.00001.56092010.09.16 16:411.56090.000.000.000.50
7017866042010.09.16 16:39sell0.50gbpusd1.56110.00001.56102010.09.16 16:411.56100.000.000.000.50
7017866052010.09.16 16:39buy0.50eurusd1.30810.00001.30822010.09.16 17:041.30820.000.000.000.50
7017866082010.09.16 16:39sell0.50gbpusd1.56100.00001.56092010.09.16 16:411.56090.000.000.000.50
7017866372010.09.16 16:40sell0.50gbpusd1.56100.00001.56092010.09.16 16:411.56090.000.000.000.50
7017866402010.09.16 16:41sell0.50gbpusd1.56090.00001.56082010.09.16 16:411.56080.000.000.000.50
7017866442010.09.16 16:41buy0.50eurusd1.30820.00001.30832010.09.16 17:041.30830.000.000.000.50
7017866482010.09.16 16:41sell0.50gbpusd1.56100.00001.56102010.09.16 16:411.56100.000.000.000.00
7017866642010.09.16 16:41buy0.50eurusd1.30790.00001.30802010.09.16 17:041.30800.000.000.000.50
7017866672010.09.16 16:42buy0.50eurusd1.30800.00001.30812010.09.16 17:041.30810.000.000.000.50
7017866702010.09.16 16:42sell0.50gbpusd1.56070.00001.56062010.09.16 16:431.56060.000.000.000.50
7017866802010.09.16 16:42buy0.50eurusd1.30790.00001.30802010.09.16 17:041.30800.000.000.000.50
7017866842010.09.16 16:42sell0.50gbpusd1.56060.00001.56052010.09.16 16:431.56050.000.000.000.50
7017866882010.09.16 16:42buy0.50eurusd1.30790.00001.30792010.09.16 17:041.30790.000.000.000.00
7017866932010.09.16 16:42sell0.50gbpusd1.56060.00001.56052010.09.16 16:431.56050.000.000.000.50
7017866992010.09.16 16:42buy0.50eurusd1.30750.00001.30762010.09.16 17:031.30760.000.000.000.50
7017867182010.09.16 16:43buy0.50eurusd1.30760.00001.30772010.09.16 17:031.30770.000.000.000.50
7017867212010.09.16 16:43buy0.50eurusd1.30760.00001.30762010.09.16 17:031.30760.000.000.000.00
7017867382010.09.16 16:43buy0.50eurusd1.30750.00001.30762010.09.16 17:031.30760.000.000.000.50
7017867432010.09.16 16:43buy0.50eurusd1.30750.00001.30762010.09.16 17:031.30760.000.000.000.50
7017867472010.09.16 16:43buy0.50eurusd1.30760.00001.30772010.09.16 17:031.30770.000.000.000.50
7017867492010.09.16 16:43buy0.50eurusd1.30760.00001.30762010.09.16 17:031.30760.000.000.000.00
7017867582010.09.16 16:43buy0.50eurusd1.30770.00001.30782010.09.16 17:041.30780.000.000.000.50
7017867622010.09.16 16:44buy0.50eurusd1.30770.00001.30782010.09.16 17:041.30780.000.000.000.50
7017867702010.09.16 16:44buy0.50eurusd1.30760.00001.30772010.09.16 17:031.30770.000.000.000.50
7017867732010.09.16 16:44buy0.50eurusd1.30760.00001.30762010.09.16 17:031.30760.000.000.000.00
7017867762010.09.16 16:44buy0.50gbpusd1.56040.00001.56052010.09.16 17:051.56050.000.000.000.50
7017867822010.09.16 16:44buy0.50eurusd1.30720.00001.30732010.09.16 17:031.30730.000.000.000.50
7017867912010.09.16 16:44buy0.50eurusd1.30740.00001.30742010.09.16 17:031.30740.000.000.000.00
7017868002010.09.16 16:44buy0.50gbpusd1.56040.00001.56052010.09.16 17:051.56050.000.000.000.50
7017868032010.09.16 16:44buy0.50eurusd1.30740.00001.30752010.09.16 17:031.30750.000.000.000.50
7017868062010.09.16 16:44buy0.50eurusd1.30730.00001.30742010.09.16 17:031.30740.000.000.000.50
7017868242010.09.16 16:45buy0.50gbpusd1.56030.00001.56042010.09.16 17:051.56040.000.000.000.50
7017888882010.09.16 17:06sell0.50gbpusd1.56050.00001.56042010.09.16 17:071.56040.000.000.000.50
7017889342010.09.16 17:06sell0.50gbpusd1.56030.00001.56022010.09.16 17:071.56020.000.000.000.50
7017889502010.09.16 17:06sell0.50eurusd1.30970.00001.30972010.09.16 17:071.30970.000.000.000.00
7017889602010.09.16 17:07sell0.50eurusd1.30960.00001.30952010.09.16 17:071.30950.000.000.000.50
7017889902010.09.16 17:07sell0.50gbpusd1.56020.00001.56022010.09.16 17:071.56020.000.000.000.00
7017891102010.09.16 17:08sell0.50eurusd1.30950.00001.30942010.09.16 17:161.30940.000.000.000.50
7017891222010.09.16 17:08sell0.50eurusd1.30960.00001.30942010.09.16 17:161.30940.000.000.001.00
7017891272010.09.16 17:09sell0.50eurusd1.30950.00001.30932010.09.16 17:171.30930.000.000.001.00
7017891332010.09.16 17:09sell0.50eurusd1.30940.00001.30922010.09.16 17:171.30920.000.000.001.00
7017891362010.09.16 17:09sell0.50eurusd1.30950.00001.30932010.09.16 17:171.30930.000.000.001.00
7017891412010.09.16 17:09sell0.50eurusd1.30940.00001.30922010.09.16 17:171.30920.000.000.001.00
7017891522010.09.16 17:09sell0.50eurusd1.30940.00001.30922010.09.16 17:171.30920.000.000.001.00
7017893282010.09.16 17:14sell0.50gbpusd1.56120.00001.56102010.09.16 17:171.56100.000.000.001.00
7017893332010.09.16 17:14sell0.50eurusd1.31010.00001.30992010.09.16 17:151.30990.000.000.001.00
7017893412010.09.16 17:14sell0.50gbpusd1.56150.00001.56132010.09.16 17:161.56130.000.000.001.00
7017893432010.09.16 17:14sell0.50eurusd1.31000.00001.30992010.09.16 17:151.30990.000.000.000.50
7017893442010.09.16 17:14sell0.50eurusd1.30990.00001.30972010.09.16 17:161.30970.000.000.001.00
7017893462010.09.16 17:14sell0.50eurusd1.30990.00001.30972010.09.16 17:161.30970.000.000.001.00
7017893472010.09.16 17:14sell0.50gbpusd1.56140.00001.56122010.09.16 17:161.56120.000.000.001.00
7017893512010.09.16 17:14sell0.50eurusd1.31010.00001.31002010.09.16 17:151.31000.000.000.000.50
7017896652010.09.16 17:22sell0.50gbpusd1.56180.00001.56162010.09.16 17:301.56160.000.000.001.00
7017896722010.09.16 17:22sell0.50eurusd1.31060.00001.31042010.09.16 17:311.31040.000.000.001.00
7017896752010.09.16 17:22sell0.50gbpusd1.56150.00001.56142010.09.16 17:311.56140.000.000.000.50
7017896782010.09.16 17:22sell0.50gbpusd1.56150.00001.56132010.09.16 17:321.56130.000.000.001.00
7017896802010.09.16 17:22sell0.50gbpusd1.56150.00001.56132010.09.16 17:321.56130.000.000.001.00
7017896832010.09.16 17:22sell0.50eurusd1.31060.00001.31042010.09.16 17:311.31040.000.000.001.00
7017896882010.09.16 17:22sell0.50gbpusd1.56140.00001.56122010.09.16 17:321.56130.000.000.000.50
7017896912010.09.16 17:22sell0.50gbpusd1.56150.00001.56132010.09.16 17:321.56140.000.000.000.50
7017897022010.09.16 17:22sell0.50eurusd1.31080.00001.31062010.09.16 17:261.31060.000.000.001.00
7017897052010.09.16 17:22sell0.50eurusd1.31090.00001.31072010.09.16 17:261.31070.000.000.001.00
7017897062010.09.16 17:22sell0.50eurusd1.31100.00001.31082010.09.16 17:261.31080.000.000.001.00
7017897102010.09.16 17:22sell0.50gbpusd1.56190.00001.56172010.09.16 17:301.56170.000.000.001.00
7017897152010.09.16 17:22sell0.50gbpusd1.56210.00001.56192010.09.16 17:261.56190.000.000.001.00
7017897432010.09.16 17:22sell0.50gbpusd1.56220.00001.56202010.09.16 17:241.56200.000.000.001.00
  0.00 0.00 0.00 149.60
Closed P/L: 149.60
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
7017888562010.09.16 17:05sell0.50eurusd1.30890.00001.3089 1.31000.000.000.00-5.50
7017889052010.09.16 17:06sell0.50eurusd1.30920.00001.3091 1.31000.000.000.00-4.00
7017891142010.09.16 17:08sell0.50gbpusd1.56060.00001.5604 1.56100.000.000.00-2.00
7017891432010.09.16 17:09sell0.50gbpusd1.56050.00001.5603 1.56100.000.000.00-2.50
  0.00 0.00 0.00 -14.00
 Floating P/L: -14.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 149.60 Floating P/L: -14.00 Margin: 57.39
Balance: 1 149.60 Equity: 1 135.60 Free Margin: 1 078.21