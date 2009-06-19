Alpari NZ Limited
A/C No: 1690102Name: 23_23_23_232010.09.10 13:00 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
14675183450101002009.06.16 17:04buy0.25eurusd1.390391.395321.400392009.06.17 20:441.395320.000.00493.00
24695900150101002009.06.18 08:18buy0.25eurusd1.396731.397031.406732009.06.18 16:261.397030.000.0030.00
34697400950101002009.06.18 10:07sell0.25eurusd1.393891.390281.383892009.06.18 20:401.390280.000.00361.00
44707707050101002009.06.19 10:19sell0.25eurusd1.391461.391451.381462009.06.19 11:281.391450.000.001.00
54709019050101002009.06.19 12:16buy0.25eurusd1.392671.397981.402672009.06.19 18:101.397980.000.00531.00
64709218050101002009.06.19 12:37sell0.25eurusd1.391121.401121.381122009.06.19 17:571.401120.000.00-1000.00
74710424950101002009.06.19 15:13sell0.25eurusd1.391061.401061.381062009.06.19 17:571.401060.000.00-1000.00
84720758850101002009.06.22 16:08buy0.10eurusd1.387411.388221.397412009.06.23 10:281.388220.000.0081.00
94736085150101002009.06.24 08:33buy0.25eurusd1.411741.401741.421742009.06.24 13:301.401740.000.00-1000.00
104756041550101002009.06.26 08:14buy0.25eurusd1.404911.407801.414912009.06.26 14:541.407800.000.00289.00
114756402150101002009.06.26 08:59sell0.25eurusd1.403231.401431.393232009.06.29 09:111.401430.000.00180.00
124756636650101002009.06.26 09:16buy0.25eurusd1.405371.407701.415372009.06.26 14:541.407700.000.00233.00
134760166550101002009.06.26 16:00sell0.25eurusd1.406861.403401.396862009.06.29 05:311.403400.000.00346.00
144766876250101002009.06.29 12:00buy0.25eurusd1.402261.404371.412262009.06.29 15:521.404370.000.00211.00
154769642850101002009.06.29 17:32sell0.25eurusd1.404661.414661.394662009.06.30 08:221.414660.000.00-1000.00
164775881250101002009.06.30 11:47buy0.25eurusd1.412361.402361.422362009.06.30 16:171.402360.000.00-1000.00
174777607150101002009.06.30 15:00sell0.25eurusd1.409991.403251.399992009.06.30 16:591.403250.000.00674.00
184783939850101002009.07.01 08:15buy0.25eurusd1.403481.405571.413482009.07.01 11:321.405570.000.00209.00
194786418550101002009.07.01 13:14sell0.25eurusd1.405261.415261.395262009.07.01 15:251.415260.000.00-1000.00
204786831350101002009.07.01 14:02buy0.25eurusd1.407611.413861.417612009.07.01 16:001.413860.000.00625.00
214806736250101002009.07.03 17:06sell0.24eurusd1.399341.398461.389342009.07.06 03:431.398460.000.0088.00
224810156750101002009.07.06 08:26sell0.24eurusd1.396591.390961.386592009.07.06 14:541.390960.000.00563.00
234832504750101002009.07.08 08:00buy0.25eurusd1.391671.395431.401672009.07.09 13:041.395430.000.00376.00
244838078750101002009.07.08 17:01sell0.24eurusd1.389681.386471.379682009.07.08 19:011.386470.000.00321.00
254848011950101002009.07.09 15:47sell0.25eurusd1.395561.405561.385562009.07.09 18:221.405560.000.00-1000.00
264849038650101002009.07.09 17:22buy0.25eurusd1.399301.404031.409302009.07.09 18:501.404030.000.00473.00
274857766050101002009.07.10 14:25sell0.25eurusd1.389401.399401.379402009.07.13 21:411.399400.000.00-1000.00
284858030550101002009.07.10 14:47buy0.25eurusd1.391951.394221.401952009.07.10 20:111.394220.000.00227.00
294869290250101002009.07.13 17:38buy0.25eurusd1.397191.397651.407192009.07.14 02:571.397650.000.0046.00
304877982250101002009.07.14 13:38buy0.25eurusd1.399391.403931.409392009.07.15 10:051.403930.000.00454.00
314878780050101002009.07.14 14:41sell0.25eurusd1.395491.394271.385492009.07.14 22:011.394270.000.00122.00
324895621850101002009.07.16 10:48buy0.25eurusd1.408301.410661.418302009.07.16 12:511.410660.000.00236.00
334895822450101002009.07.16 11:30sell0.25eurusd1.407581.417581.397582009.07.20 03:311.417580.000.00-1000.00
344898497450101002009.07.16 16:11sell0.25eurusd1.410571.409501.400572009.07.17 14:591.409500.000.00107.00
354903278950101002009.07.17 08:34sell0.25eurusd1.409121.419121.399122009.07.20 09:191.419120.000.00-1000.00
364911279550101002009.07.20 09:07sell0.25eurusd1.414931.424931.404932009.07.20 15:351.424930.000.00-1000.00
374911422950101002009.07.20 09:19buy0.25eurusd1.418631.421711.428632009.07.20 12:521.421710.000.00308.00
384921605350101002009.07.21 10:05buy0.25eurusd1.422061.424631.432062009.07.21 15:451.424630.000.00257.00
394923594650101002009.07.21 13:38buy0.25eurusd1.422431.424621.432432009.07.21 15:451.424620.000.00219.00
404932102250101002009.07.22 09:11sell0.25eurusd1.418621.428621.408622009.07.23 17:151.428620.000.00-1000.00
414933470850101002009.07.22 12:02buy0.25eurusd1.419391.422651.429392009.07.22 20:081.422650.000.00326.00
424942636550101002009.07.23 09:58buy0.25eurusd1.424251.425981.434252009.07.23 18:391.425980.000.00173.00
434946488650101002009.07.23 16:16buy0.25eurusd1.422591.425971.432592009.07.23 18:391.425970.000.00338.00
444956806550101002009.07.24 15:49buy0.25eurusd1.423361.423681.433362009.07.27 09:471.423680.000.0032.00
454956989750101002009.07.24 16:04sell0.25eurusd1.421891.421871.411892009.07.24 18:181.421870.000.002.00
464971491050101002009.07.28 11:02sell0.25eurusd1.426601.419741.416602009.07.28 16:141.416600.000.001000.00
474971714950101002009.07.28 11:26buy0.25eurusd1.428211.418211.438212009.07.28 16:011.418210.000.00-1000.00
484972195250101002009.07.28 12:46sell0.25eurusd1.427401.420451.417402009.07.28 16:131.417400.000.001000.00
494980774250101002009.07.29 09:50buy0.25eurusd1.416971.406971.426972009.07.29 16:321.406970.000.00-1000.00
504981385350101002009.07.29 10:49sell0.25eurusd1.415061.412181.405062009.07.29 14:321.412180.000.00288.00
514991431350101002009.07.30 09:54sell0.25eurusd1.404711.404571.394712009.07.30 16:081.404570.000.0014.00
524992098350101002009.07.30 11:13buy0.25eurusd1.407951.411411.417952009.07.31 09:001.411410.000.00346.00
534993251050101002009.07.30 13:16sell0.25eurusd1.406301.404631.396302009.07.30 16:081.404630.000.00167.00
545000353050101002009.07.31 09:03sell0.25eurusd1.411251.421251.401252009.07.31 17:211.421250.000.00-1000.00
555004111950101002009.07.31 15:38buy0.25eurusd1.414161.421091.424162009.07.31 17:511.424160.000.001000.00
565010990450101002009.08.03 10:37buy0.25eurusd1.424621.428411.434622009.08.03 11:451.428410.000.00379.00
575020431450101002009.08.04 08:33buy0.25eurusd1.441111.441651.451112009.08.05 21:321.441650.000.0054.00
585021134750101002009.08.04 09:39sell0.25eurusd1.438291.437011.428292009.08.06 16:421.437010.000.00128.00
595021324750101002009.08.04 10:00buy0.25eurusd1.440341.440671.450342009.08.05 14:111.440670.000.0033.00
605038336850101002009.08.06 09:04sell0.25eurusd1.438931.437011.428932009.08.06 16:421.437010.000.00192.00
615041502050101002009.08.06 15:48sell0.25eurusd1.436831.436071.426832009.08.06 22:061.436070.000.0076.00
625047592150101002009.08.07 09:08buy0.25eurusd1.436611.437851.446612009.08.07 14:341.437850.000.00124.00
635048712150101002009.08.07 12:03sell0.25eurusd1.435581.430391.425582009.08.07 14:491.430390.000.00519.00
645048950050101002009.08.07 12:56buy0.25eurusd1.436561.437771.446562009.08.07 14:341.437770.000.00121.00
655050006750101002009.08.07 14:44sell0.10eurusd1.431021.430571.421022009.08.07 14:491.430570.000.0045.00
665055826250101002009.08.10 08:15sell0.25eurusd1.418491.413581.408492009.08.10 20:561.413580.000.00491.00
675056247050101002009.08.10 09:10buy0.25eurusd1.421191.411191.431192009.08.10 19:251.411190.000.00-1000.00
685056452550101002009.08.10 09:34sell0.25eurusd1.418941.413611.408942009.08.10 20:561.413610.000.00533.00
695064267850101002009.08.11 08:26buy0.25eurusd1.415201.415441.425202009.08.11 14:421.415440.000.0024.00
705065715750101002009.08.11 11:56sell0.25eurusd1.415131.414121.405132009.08.11 16:531.414120.000.00101.00
715066137650101002009.08.11 12:54buy0.25eurusd1.417131.421581.427132009.08.12 18:541.421580.000.00445.00
725067038550101002009.08.11 14:45sell0.25eurusd1.413851.412011.403852009.08.12 10:151.412010.000.00184.00
735086855750101002009.08.13 14:00sell0.25eurusd1.424501.419151.414502009.08.14 22:001.419150.000.00535.00
745086981950101002009.08.13 14:05buy0.25eurusd1.427871.429141.437872009.08.13 14:301.429140.000.00127.00
755089885950101002009.08.13 17:28sell0.25eurusd1.427551.420721.417552009.08.14 20:301.417550.000.001000.00
765094858150101002009.08.14 08:39buy0.25eurusd1.427711.417711.437712009.08.14 20:201.417710.000.00-1000.00
775110149650101002009.08.17 17:35buy0.25eurusd1.408261.410271.418262009.08.18 05:201.410270.000.00201.00
785115930350101002009.08.18 10:42sell0.25eurusd1.411021.410091.401022009.08.18 16:131.410090.000.0093.00
795116146550101002009.08.18 11:02buy0.25eurusd1.414411.421191.424412009.08.19 17:231.421190.000.00678.00
805116623450101002009.08.18 11:59sell0.25eurusd1.411761.410101.401762009.08.18 16:131.410100.000.00166.00
815127704250101002009.08.19 13:03buy0.25eurusd1.411671.416971.421672009.08.19 16:311.421670.000.001000.00
825128936450101002009.08.19 14:46buy0.25eurusd1.411581.416831.421582009.08.19 16:311.421580.000.001000.00
835136547350101002009.08.20 09:02sell0.25eurusd1.421611.431611.411612009.08.21 11:491.431610.000.00-1000.00
845137344550101002009.08.20 10:21buy0.25eurusd1.423991.424311.433992009.08.21 02:591.424310.000.0032.00
855138304750101002009.08.20 12:06buy0.25eurusd1.423711.424231.433712009.08.21 02:591.424230.000.0052.00
865146404450101002009.08.21 08:50buy0.25eurusd1.423771.430741.433772009.08.21 13:301.433770.000.001000.00
875161124450101002009.08.24 16:48sell0.25eurusd1.431811.430521.421812009.08.25 05:411.430520.000.00129.00
885168106350101002009.08.25 11:27buy0.25eurusd1.428971.433021.438972009.08.25 16:061.433020.000.00405.00
895180875950101002009.08.26 12:22sell0.25eurusd1.430751.428571.420752009.08.26 14:531.428570.000.00218.00
905188418550101002009.08.27 08:09sell0.25eurusd1.423411.433411.413412009.08.27 20:151.433410.000.00-1000.00
915188739950101002009.08.27 08:46buy0.25eurusd1.425851.432401.435852009.08.27 20:271.435850.000.001000.00
925189636550101002009.08.27 10:06sell0.25eurusd1.423971.433971.413972009.08.27 20:151.433970.000.00-1000.00
935199014250101002009.08.28 08:16sell0.25eurusd1.435511.435281.425512009.08.28 19:301.435280.000.0023.00
945200620850101002009.08.28 11:03buy0.25eurusd1.435841.425841.445842009.08.31 08:211.425840.000.00-1000.00
955202366050101002009.08.28 14:51sell0.25eurusd1.434821.431291.424822009.08.31 02:521.431290.000.00353.00
965211349150101002009.08.31 13:05sell0.25eurusd1.427891.437891.417892009.09.01 08:061.437890.000.00-1000.00
975220258250101002009.09.01 10:18sell0.25eurusd1.434631.431771.424632009.09.01 14:161.431770.000.00286.00
985224645550101002009.09.01 17:00sell0.25eurusd1.430361.423561.420362009.09.01 19:171.420360.000.001000.00
995233886650101002009.09.02 11:54sell0.25eurusd1.421551.431551.411552009.09.03 13:191.431550.000.00-1000.00
1005233967850101002009.09.02 12:01buy0.25eurusd1.422531.426361.432532009.09.02 22:271.426360.000.00383.00
1015234710650101002009.09.02 13:07buy0.25eurusd1.422911.426331.432912009.09.02 22:281.426330.000.00342.00
1025267484850101002009.09.04 17:42buy0.25eurusd1.425451.429621.435452009.09.04 21:141.429620.000.00417.00
1035277864150101002009.09.07 13:54sell0.25eurusd1.433811.443811.423812009.09.08 10:051.443810.000.00-1000.00
1045279819050101002009.09.07 17:11buy0.25eurusd1.434311.441251.444312009.09.08 10:191.444310.000.001000.00
1055279986250101002009.09.07 17:29sell0.25eurusd1.433411.443411.423412009.09.08 10:031.443410.000.00-1000.00
1065299077150101002009.09.09 09:04sell0.25eurusd1.448561.458561.438562009.09.09 15:101.458560.000.00-1000.00
1075300348650101002009.09.09 11:03buy0.25eurusd1.449711.456501.459712009.09.09 16:391.459710.000.001000.00
1085314418050101002009.09.10 16:59buy0.25eurusd1.456511.458171.466512009.09.10 19:281.458170.000.00166.00
1095319705850101002009.09.11 08:50sell0.25eurusd1.459331.459041.449332009.09.11 16:261.459040.000.0029.00
1105320201450101002009.09.11 09:35buy0.25eurusd1.461501.462111.471502009.09.14 17:401.462110.000.0061.00
1115320369550101002009.09.11 09:51sell0.25eurusd1.459841.459081.449842009.09.11 16:261.459080.000.0076.00
1125330942750101002009.09.14 11:09sell0.25eurusd1.453241.463241.443242009.09.14 16:011.463240.000.00-1000.00
1135331915750101002009.09.14 13:25buy0.25eurusd1.454831.461601.464832009.09.14 17:211.464830.000.001000.00
1145341961150101002009.09.15 09:01sell0.25eurusd1.460831.459251.450832009.09.15 15:121.459250.000.00158.00
1155345714750101002009.09.15 14:14buy0.25eurusd1.461181.467771.471182009.09.16 10:591.471180.000.001000.00
1165346131750101002009.09.15 14:43sell0.25eurusd1.459211.469211.449212009.09.16 08:101.469210.000.00-1000.00
1175348646850101002009.09.15 17:39buy0.25eurusd1.460661.467201.470662009.09.16 09:261.470660.000.001000.00
1185360120450101002009.09.16 15:08buy0.26eurusd1.470311.470601.480312009.09.16 23:491.470600.000.0029.00
1195360730050101002009.09.16 15:42sell0.26eurusd1.466071.476071.456072009.09.17 08:321.476070.000.00-1000.00
1205369504350101002009.09.17 10:34sell0.25eurusd1.473281.471911.463282009.09.17 15:361.471910.000.00137.00
1215370074850101002009.09.17 11:36buy0.25eurusd1.474031.464031.484032009.09.21 08:361.464030.000.00-1000.00
1225370548150101002009.09.17 12:15sell0.25eurusd1.473021.471921.463022009.09.17 15:361.471920.000.00110.00
1235381039050101002009.09.18 08:43sell0.25eurusd1.469871.467871.459872009.09.18 10:441.467870.000.00200.00
1245383576850101002009.09.18 11:51buy0.25eurusd1.470361.470501.480362009.09.18 15:571.470500.000.0014.00
1255386668150101002009.09.18 16:17sell0.25eurusd1.468541.466851.458542009.09.21 08:501.466850.000.00169.00
1265387146350101002009.09.18 17:00buy0.25eurusd1.472031.462031.482032009.09.21 14:241.462030.000.00-1000.00
1275394909450101002009.09.21 13:13buy0.25eurusd1.466361.467131.476362009.09.21 18:501.467130.000.0077.00
1285395514950101002009.09.21 14:23sell0.25eurusd1.463551.473551.453552009.09.22 08:411.473550.000.00-1000.00
1295403292950101002009.09.22 08:02sell0.25eurusd1.470731.480731.460732009.09.22 11:561.480730.000.00-1000.00
1305403400150101002009.09.22 08:12buy0.25eurusd1.471921.478451.481922009.09.22 12:031.481920.000.001000.00
1315407766650101002009.09.22 14:48buy0.25eurusd1.479951.481101.489952009.09.23 01:461.481100.000.00115.00
1325435465650101002009.09.24 15:49sell0.25eurusd1.476401.470941.466402009.09.24 16:521.470940.000.00546.00
1335446014350101002009.09.25 10:16sell0.25eurusd1.467111.465541.457112009.09.25 15:081.465540.000.00157.00
1345446329250101002009.09.25 10:48buy0.25eurusd1.468401.468931.478402009.09.25 13:011.468930.000.0053.00
1355451300650101002009.09.25 16:08buy0.25eurusd1.470821.460821.480822009.09.28 03:391.460820.000.00-1000.00
1365459088950101002009.09.28 08:17buy0.25eurusd1.460791.463831.470792009.09.28 15:201.463830.000.00304.00
1375464363150101002009.09.28 15:50buy0.25eurusd1.465391.455391.475392009.09.29 12:221.455390.000.00-1000.00
1385465342250101002009.09.28 17:03sell0.25eurusd1.462801.461891.452802009.09.28 22:351.461890.000.0091.00
1395465985450101002009.09.28 17:46sell0.25eurusd1.464051.461901.454052009.09.28 22:351.461900.000.00215.00
1405477588450101002009.09.29 15:39buy0.25eurusd1.457201.461371.467202009.09.30 09:111.461370.000.00417.00
1415477748650101002009.09.29 15:50sell0.25eurusd1.454041.464041.444042009.09.30 08:071.464040.000.00-1000.00
1425487619350101002009.09.30 10:50buy0.25eurusd1.463701.464301.473702009.09.30 13:511.464300.000.0060.00
1435506674250101002009.10.01 16:21sell0.25eurusd1.454691.453361.444692009.10.02 03:381.453360.000.00133.00
1445516113650101002009.10.02 09:04sell0.25eurusd1.452861.451641.442862009.10.02 14:401.451640.000.00122.00
1455516983650101002009.10.02 10:46buy0.25eurusd1.455051.461001.465052009.10.02 16:101.461000.000.00595.00
1465520285450101002009.10.02 15:25buy0.25eurusd1.455991.460991.465992009.10.02 16:101.460990.000.00500.00
1475528915850101002009.10.05 09:09sell0.25eurusd1.461911.471911.451912009.10.06 07:151.471910.000.00-1000.00
1485531333550101002009.10.05 12:50buy0.25eurusd1.463241.470021.473242009.10.06 07:571.473240.000.001000.00
1495531504750101002009.10.05 13:13sell0.25eurusd1.462211.462201.452212009.10.05 16:001.462200.000.001.00
1505551967650101002009.10.07 08:13buy0.25eurusd1.471551.474131.481552009.10.08 08:161.474130.000.00258.00
1515555147650101002009.10.07 12:55sell0.25eurusd1.470261.468801.460262009.10.07 16:171.468800.000.00146.00
1525567211350101002009.10.08 08:20sell0.25eurusd1.474181.473431.464182009.10.09 06:271.473430.000.0075.00
1535567484750101002009.10.08 08:37buy0.25eurusd1.475971.476841.485972009.10.08 15:091.476840.000.0087.00
1545570971250101002009.10.08 12:53sell0.25eurusd1.476251.474961.466252009.10.08 16:311.474960.000.00129.00
1555573090050101002009.10.08 15:26sell0.25eurusd1.474951.473571.464952009.10.09 06:321.473570.000.00138.00
1565574576450101002009.10.08 17:06buy0.25eurusd1.476691.478531.486692009.10.08 19:221.478530.000.00184.00
1575581840350101002009.10.09 08:46buy0.25eurusd1.473441.474181.483442009.10.09 14:281.474180.000.0074.00
1585582004750101002009.10.09 08:58sell0.25eurusd1.471581.470391.461582009.10.09 18:581.470390.000.00119.00
1595582629150101002009.10.09 09:37buy0.25eurusd1.473831.474171.483832009.10.09 14:301.474170.000.0034.00
1605586469350101002009.10.09 14:54sell0.25eurusd1.473521.470421.463522009.10.09 18:581.470420.000.00310.00
1615589167450101002009.10.09 17:47sell0.25eurusd1.472141.470431.462142009.10.09 18:581.470430.000.00171.00
1625594882750101002009.10.12 08:35sell0.25eurusd1.469581.479581.459582009.10.12 15:551.479580.000.00-1000.00
1635609235150101002009.10.13 09:10sell0.25eurusd1.476911.486911.466912009.10.13 13:131.486910.000.00-1000.00
1645610108250101002009.10.13 10:28buy0.25eurusd1.479491.484341.489492009.10.13 14:561.484340.000.00485.00
1655614299450101002009.10.13 15:34sell0.25eurusd1.482221.492221.472222009.10.14 20:001.492220.000.00-1000.00
1665628543950101002009.10.14 15:15buy0.25eurusd1.490451.493511.500452009.10.15 09:011.493510.000.00306.00
1675629935450101002009.10.14 17:15sell0.25eurusd1.487871.487351.477872009.10.15 14:161.487350.000.0052.00
1685658382850101002009.10.16 12:59sell0.25eurusd1.490281.487861.480282009.10.16 15:061.487860.000.00242.00
1695661458950101002009.10.16 17:07buy0.25eurusd1.490551.492171.500552009.10.19 14:081.492170.000.00162.00
1705673269350101002009.10.19 14:03sell0.25eurusd1.492391.491401.482392009.10.20 19:021.491400.000.0099.00
1715684112150101002009.10.20 09:01buy0.25eurusd1.498581.488581.508582009.10.20 17:451.488580.000.00-1000.00
1725686705250101002009.10.20 13:31buy0.25eurusd1.497801.498661.507802009.10.21 17:111.498660.000.0086.00
1735716280450101002009.10.22 16:53buy0.25eurusd1.499731.502951.509732009.10.23 02:581.502950.000.00322.00
1745722546450101002009.10.23 09:48buy0.25eurusd1.502851.492851.512852009.10.26 17:021.492850.000.00-1000.00
1755722849550101002009.10.23 10:11sell0.25eurusd1.501061.494561.491062009.10.26 17:041.491060.000.001000.00
1765723158250101002009.10.23 10:36buy0.25eurusd1.502601.492601.512602009.10.26 17:031.492600.000.00-1000.00
1775745652550101002009.10.27 12:06sell0.25eurusd1.488491.481941.478492009.10.27 15:291.481940.000.00655.00
1785774162650101002009.10.29 12:38sell0.25eurusd1.473031.483031.463032009.10.29 16:331.483030.000.00-1000.00
1795775174150101002009.10.29 13:46buy0.25eurusd1.476811.482801.486812009.10.29 20:441.482800.000.00599.00
1805786177850101002009.10.30 10:25buy0.25eurusd1.484291.474291.494292009.10.30 16:141.474290.000.00-1000.00
1815787682950101002009.10.30 12:32sell0.25eurusd1.480971.475351.470972009.10.30 16:591.475350.000.00562.00
1825798303950101002009.11.02 09:41buy0.25eurusd1.476721.481401.486722009.11.02 17:081.481400.000.00468.00
1835802073750101002009.11.02 14:19sell0.25eurusd1.477151.477121.467152009.11.02 15:531.477120.000.003.00
1845803763650101002009.11.02 16:04buy0.25eurusd1.480891.481361.490892009.11.02 17:081.481360.000.0047.00
1855819467450101002009.11.03 16:44buy0.26eurusd1.467821.470141.477822009.11.03 21:001.470140.000.00232.00
1865829719850101002009.11.04 12:47buy0.26eurusd1.475901.482441.485902009.11.04 20:091.485900.000.001000.00
1875830603950101002009.11.04 14:00sell0.26eurusd1.474741.484741.464742009.11.04 19:351.484740.000.00-1000.00
1885830949350101002009.11.04 14:23buy0.26eurusd1.476641.483041.486642009.11.04 20:151.486640.000.001000.00
1895843374050101002009.11.05 10:26buy0.26eurusd1.484501.488571.494502009.11.05 14:531.488570.000.00407.00
1905849568050101002009.11.05 17:54sell0.26eurusd1.485771.485531.475772009.11.06 14:411.485530.000.0024.00
1915855225650101002009.11.06 08:55buy0.26eurusd1.487891.488331.497892009.11.06 16:251.488330.000.0044.00
1925857394850101002009.11.06 12:27sell0.26eurusd1.488041.485881.478042009.11.06 14:411.485880.000.00216.00
1935860568750101002009.11.06 15:46buy0.26eurusd1.490251.497021.500252009.11.09 11:331.500250.000.001000.00
1945879435250101002009.11.10 08:54sell0.26eurusd1.496581.495741.486582009.11.12 11:241.495740.000.0084.00
1955879965950101002009.11.10 09:47buy0.26eurusd1.499131.501731.509132009.11.11 14:381.501730.000.00260.00
1965882662350101002009.11.10 13:20sell0.26eurusd1.498171.496981.488172009.11.10 20:001.496980.000.00119.00
1975893487650101002009.11.11 08:42buy0.26eurusd1.499321.501731.509322009.11.11 14:381.501730.000.00241.00
1985907854550101002009.11.12 08:32sell0.26eurusd1.498841.495811.488842009.11.12 11:241.495810.000.00303.00
1995924071950101002009.11.13 11:23sell0.26eurusd1.487401.485571.477402009.11.13 16:201.485570.000.00183.00
2005925056650101002009.11.13 13:33sell0.26eurusd1.487411.485611.477412009.11.13 16:201.485610.000.00180.00
2015934577550101002009.11.16 10:06sell0.26eurusd1.496531.491291.486532009.11.16 18:281.491290.000.00524.00
2025934687150101002009.11.16 10:15buy0.26eurusd1.498111.488111.508112009.11.16 18:231.488110.000.00-1000.00
2035935008450101002009.11.16 10:49sell0.26eurusd1.497241.491891.487242009.11.16 18:331.491890.000.00535.00
2045945903950101002009.11.17 08:19buy0.26eurusd1.497381.487381.507382009.11.17 13:091.487380.000.00-1000.00
2055962527850101002009.11.18 14:47sell0.26eurusd1.492941.487821.482942009.11.19 10:031.487820.000.00512.00
2065963197850101002009.11.18 15:28buy0.26eurusd1.496501.486501.506502009.11.19 09:041.486500.000.00-1000.00
2075963820450101002009.11.18 16:12sell0.26eurusd1.494031.487871.484032009.11.19 10:031.487870.000.00616.00
2085974289850101002009.11.19 14:42buy0.26eurusd1.487051.490421.497052009.11.20 02:091.490420.000.00337.00
2095976138150101002009.11.19 17:01sell0.26eurusd1.485831.483281.475832009.11.20 14:341.483280.000.00255.00
2105976542550101002009.11.19 17:42buy0.26eurusd1.488091.490361.498092009.11.20 02:091.490360.000.00227.00
2115983705650101002009.11.20 08:37sell0.26eurusd1.490111.483311.480112009.11.20 14:341.483310.000.00680.00
2125988839450101002009.11.20 15:51buy0.26eurusd1.486171.493131.496172009.11.23 08:211.496170.000.001000.00
2135989192550101002009.11.20 16:16buy0.26eurusd1.485131.492031.495132009.11.23 08:151.495130.000.001000.00
2145998646450101002009.11.23 13:44buy0.27eurusd1.497711.503991.507712009.11.25 12:391.507710.000.001000.00
2155998926250101002009.11.23 14:16sell0.27eurusd1.496791.491951.486792009.11.24 09:321.491950.000.00484.00
2165999162550101002009.11.23 14:38buy0.27eurusd1.497771.502931.507772009.11.25 12:391.507770.000.001000.00
2176013704950101002009.11.24 15:57sell0.27eurusd1.495091.505091.485092009.11.25 12:301.505090.000.00-1000.00
2186035868450101002009.11.26 12:00buy0.27eurusd1.509671.499671.519672009.11.26 16:551.499670.000.00-1000.00
2196048210750101002009.11.27 10:40buy0.27eurusd1.491381.495841.501382009.11.27 17:311.495840.000.00446.00
2206049860450101002009.11.27 13:33sell0.27eurusd1.488971.498971.478972009.11.27 17:081.498970.000.00-1000.00
2216050114950101002009.11.27 14:01buy0.27eurusd1.491831.495791.501832009.11.27 17:311.495790.000.00396.00
2226059114350101002009.11.30 09:17sell0.27eurusd1.504231.502791.494232009.11.30 16:011.502790.000.00144.00
2236061353050101002009.11.30 12:16sell0.27eurusd1.504021.502801.494022009.11.30 16:011.502800.000.00122.00
2246064578250101002009.11.30 16:58sell0.27eurusd1.500971.500431.490972009.11.30 19:291.500430.000.0054.00
2256071620250101002009.12.01 08:01buy0.27eurusd1.502271.508631.512272009.12.01 21:221.508630.000.00636.00
2266087609150101002009.12.02 12:32sell0.27eurusd1.508891.506341.498892009.12.03 00:081.506340.000.00255.00
2276100220050101002009.12.03 14:35sell0.27eurusd1.510891.509601.500892009.12.03 15:461.509600.000.00129.00
2286100399850101002009.12.03 14:40buy0.27eurusd1.513211.503211.523212009.12.04 14:341.503210.000.00-1000.00
2296110817350101002009.12.04 13:10buy0.27eurusd1.507041.497041.517042009.12.04 14:571.497040.000.00-1000.00
2306122848550101002009.12.07 08:09sell0.10eurusd1.488061.481191.478062009.12.07 09:501.478060.000.001000.00
2316128167950101002009.12.07 15:07sell0.27eurusd1.479141.475871.469142009.12.08 14:471.475870.000.00327.00
2326128807850101002009.12.07 15:48buy0.27eurusd1.481601.484981.491602009.12.07 18:401.484980.000.00338.00
2336157140050101002009.12.09 09:09buy0.27eurusd1.473061.475051.483062009.12.09 12:151.475050.000.00199.00
2346160249750101002009.12.09 13:18sell0.27eurusd1.474181.473071.464182009.12.09 15:541.473070.000.00111.00
2356161169050101002009.12.09 14:20buy0.27eurusd1.476511.466511.486512009.12.11 15:281.466510.000.00-1000.00
2366161471150101002009.12.09 14:41sell0.27eurusd1.473621.473151.463622009.12.09 16:021.473150.000.0047.00
2376164008750101002009.12.09 17:31sell0.27eurusd1.472071.470671.462072009.12.09 20:351.470670.000.00140.00
2386170836650101002009.12.10 08:52sell0.27eurusd1.471071.464171.461072009.12.11 16:171.461070.000.001000.00
2396172540450101002009.12.10 11:08buy0.27eurusd1.473191.474541.483192009.12.11 14:311.474540.000.00135.00
2406196652750101002009.12.14 09:26sell0.27eurusd1.465621.464791.455622009.12.14 13:141.464790.000.0083.00
2416197233750101002009.12.14 10:28buy0.27eurusd1.467121.457121.477122009.12.15 09:161.457120.000.00-1000.00
2426197342650101002009.12.14 10:41sell0.27eurusd1.466181.464801.456182009.12.14 13:141.464800.000.00138.00
2436200127650101002009.12.14 15:45sell0.27eurusd1.463861.456921.453862009.12.15 10:321.453860.000.001000.00
2446200443050101002009.12.14 16:21sell0.27eurusd1.463241.456351.453242009.12.15 10:331.453240.000.001000.00
2456216066250101002009.12.16 08:46sell0.27eurusd1.452801.446161.442802009.12.17 03:501.442800.000.001000.00
2466217153650101002009.12.16 10:06buy0.27eurusd1.455061.455321.465062009.12.16 14:101.455320.000.0026.00
2476220027850101002009.12.16 14:25sell0.27eurusd1.454871.453691.444872009.12.16 22:061.453690.000.00118.00
2486233338550101002009.12.17 16:36sell0.28eurusd1.434541.433581.424542009.12.17 19:311.433580.000.0096.00
2496233502250101002009.12.17 16:52buy0.28eurusd1.436531.437991.446532009.12.18 03:431.437990.000.00146.00
2506253179050101002009.12.21 15:49sell0.28eurusd1.433371.429751.423372009.12.22 02:441.429750.000.00362.00
2516262128750101002009.12.22 15:54sell0.28eurusd1.428571.424931.418572009.12.22 18:071.424930.000.00364.00
2526266777650101002009.12.23 08:09buy0.28eurusd1.425911.432851.435912009.12.23 18:411.435910.000.001000.00
2536267278350101002009.12.23 09:23buy0.28eurusd1.425911.432751.435912009.12.23 18:411.435910.000.001000.00
2546276212350101002009.12.24 10:11buy0.28eurusd1.436001.438711.446002009.12.24 14:341.438710.000.00271.00
2556282380350101002009.12.28 09:45buy0.28eurusd1.438691.442721.448692009.12.29 14:211.442720.000.00403.00
2566283697550101002009.12.28 15:56sell0.28eurusd1.439431.438631.429432009.12.29 09:431.442660.000.00-323.00
2576288932550101002009.12.29 15:52sell0.28eurusd1.441801.436361.431802009.12.29 18:241.436360.000.00544.00
2586300013750101002009.12.31 11:34sell0.28eurusd1.440221.433871.430222009.12.31 16:461.433870.000.00635.00
2596300143150101002009.12.31 12:10buy0.28eurusd1.440961.430961.450962009.12.31 16:311.430960.000.00-1000.00
2606300667850101002009.12.31 13:56sell0.28eurusd1.440671.433871.430672009.12.31 16:461.433870.000.00680.00
2616305291150101002010.01.04 09:03buy0.28eurusd1.431801.438621.441802010.01.04 13:031.438620.000.00682.00
2626313656550101002010.01.05 09:12sell0.29eurusd1.442841.441901.432842010.01.05 16:041.441900.000.0094.00
2636315551250101002010.01.05 13:32buy0.29eurusd1.443551.433551.453552010.01.06 01:491.433550.000.00-1000.00
2646316330450101002010.01.05 15:03sell0.29eurusd1.441491.436581.431492010.01.06 02:561.436580.000.00491.00
2656325022150101002010.01.06 14:22buy0.29eurusd1.436131.438551.446132010.01.06 19:091.438550.000.00242.00
2666325886050101002010.01.06 16:06buy0.29eurusd1.437821.438501.447822010.01.06 19:091.438500.000.0068.00
2676340561050101002010.01.08 08:27buy0.29eurusd1.432071.433861.442072010.01.08 14:341.433860.000.00179.00
2686356205450101002010.01.11 14:29sell0.29eurusd1.452001.448541.442002010.01.12 03:551.448540.000.00346.00
2696358075750101002010.01.11 16:53buy0.29eurusd1.454961.444961.464962010.01.14 17:111.444960.000.00-1000.00
2706365971650101002010.01.12 12:13sell0.29eurusd1.447241.457241.437242010.01.13 13:081.457240.000.00-1000.00
2716368282650101002010.01.12 15:38buy0.29eurusd1.450641.451471.460642010.01.12 18:221.451470.000.0083.00
2726375082150101002010.01.13 09:07sell0.29eurusd1.447121.457121.437122010.01.13 13:081.457120.000.00-1000.00
2736385372550101002010.01.14 08:48sell0.28eurusd1.452921.450901.442922010.01.14 14:301.450900.000.00202.00
2746389433950101002010.01.14 15:13sell0.28eurusd1.448491.447941.438492010.01.14 17:281.447940.000.0055.00
2756400880050101002010.01.15 16:06sell0.28eurusd1.437461.436881.427462010.01.15 21:171.436880.000.0058.00
2766406880450101002010.01.18 09:59sell0.28eurusd1.437121.430171.427122010.01.19 13:421.427120.000.001000.00
2776407547850101002010.01.18 11:15buy0.28eurusd1.438341.428341.448342010.01.19 13:201.428340.000.00-1000.00
2786408606850101002010.01.18 13:30buy0.28eurusd1.438261.438281.448262010.01.19 10:311.438280.000.002.00
2796430150950101002010.01.20 10:59sell0.28eurusd1.418691.411861.408692010.01.20 18:031.408690.000.001000.00
2806439734550101002010.01.21 08:53sell0.28eurusd1.407841.406021.397842010.01.21 12:581.406020.000.00182.00
2816442762350101002010.01.21 13:17buy0.28eurusd1.407951.408011.417952010.01.21 16:231.408010.000.006.00
2826446910050101002010.01.21 17:58buy0.28eurusd1.410471.411141.420472010.01.21 18:251.411140.000.0067.00
2836455593850101002010.01.22 12:25sell0.28eurusd1.413391.413191.403392010.01.22 15:151.413190.000.0020.00
2846459255850101002010.01.22 17:04buy0.28eurusd1.414681.415071.424682010.01.22 19:481.415070.000.0039.00
2856464373050101002010.01.25 08:19sell0.28eurusd1.415431.410361.405432010.01.26 09:071.410360.000.00507.00
2866466080150101002010.01.25 11:10buy0.28eurusd1.415701.416381.425702010.01.25 13:161.416380.000.0068.00
2876476187750101002010.01.26 09:37sell0.28eurusd1.408771.407361.398772010.01.26 17:111.407360.000.00141.00
2886476408350101002010.01.26 09:54buy0.28eurusd1.409881.399881.419882010.01.27 21:131.399880.000.00-1000.00
2896478357350101002010.01.26 12:26sell0.28eurusd1.408491.407411.398492010.01.26 17:111.407410.000.00108.00
2906491589250101002010.01.27 14:45sell0.28eurusd1.406021.405741.396022010.01.27 17:551.405740.000.0028.00
2916498883750101002010.01.28 08:05buy0.28eurusd1.401831.402151.411832010.01.28 11:181.402150.000.0032.00
2926501267850101002010.01.28 11:27sell0.28eurusd1.401901.397881.391902010.01.28 17:471.397880.000.00402.00
2936502843450101002010.01.28 14:07sell0.28eurusd1.400491.397891.390492010.01.28 17:471.397890.000.00260.00
2946515427150101002010.01.29 14:32sell0.28eurusd1.395381.388481.385382010.02.01 03:111.385380.000.001000.00
2956537887950101002010.02.02 09:41sell0.28eurusd1.391241.401241.381242010.02.03 10:021.401240.000.00-1000.00
2966538379750101002010.02.02 10:25buy0.28eurusd1.393631.399541.403632010.02.03 11:591.399540.000.00591.00
2976541558050101002010.02.02 15:17buy0.28eurusd1.395431.399531.405432010.02.03 11:591.399530.000.00410.00
2986552013250101002010.02.03 13:26sell0.28eurusd1.399701.392771.389702010.02.03 20:251.389700.000.001000.00
2996576675450101002010.02.05 08:43sell0.28eurusd1.368191.368071.358192010.02.05 09:481.368070.000.0012.00
3006580058950101002010.02.05 12:10buy0.28eurusd1.370241.371111.380242010.02.05 15:061.371110.000.0087.00
3016581898650101002010.02.05 14:26buy0.28eurusd1.370451.371011.380452010.02.05 15:061.371010.000.0056.00
3026592313150101002010.02.08 08:27buy0.28eurusd1.366001.368271.376002010.02.08 12:101.368270.000.00227.00
3036598438450101002010.02.08 15:28buy0.28eurusd1.367831.368071.377832010.02.08 19:121.368070.000.0024.00
3046599493650101002010.02.08 16:38buy0.28eurusd1.368731.371281.378732010.02.09 09:491.371280.000.00255.00
3056608833650101002010.02.09 11:57sell0.28eurusd1.371851.381851.361852010.02.09 18:061.381850.000.00-1000.00
3066610005750101002010.02.09 13:24buy0.28eurusd1.373051.374051.383052010.02.09 14:531.374050.000.00100.00
3076613893550101002010.02.09 17:50buy0.28eurusd1.377151.380801.387152010.02.09 18:411.376930.000.00-22.00
3086649439250101002010.02.12 08:35sell0.28eurusd1.365791.358861.355792010.02.12 11:031.355790.000.001000.00
3096656513850101002010.02.12 15:38sell0.28eurusd1.355901.365901.345902010.02.16 07:511.365900.000.00-1000.00
3106656933050101002010.02.12 15:57buy0.28eurusd1.362711.365231.372712010.02.16 10:361.365230.000.00252.00
3116664224050101002010.02.15 08:49buy0.28eurusd1.361111.365211.371112010.02.16 10:361.365210.000.00410.00
3126678112750101002010.02.16 10:49sell0.28eurusd1.364361.374361.354362010.02.16 17:361.374360.000.00-1000.00
3136704910250101002010.02.18 10:50buy0.28eurusd1.357991.362331.367992010.02.18 16:201.362330.000.00434.00
3146706269550101002010.02.18 13:41buy0.28eurusd1.358361.362241.368362010.02.18 16:201.362240.000.00388.00
3156706711450101002010.02.18 14:34sell0.28eurusd1.355311.365311.345312010.02.18 15:421.365310.000.00-1000.00
3166718667450101002010.02.19 09:26sell0.28eurusd1.346561.356561.336562010.02.19 18:081.356560.000.00-1000.00
3176719010050101002010.02.19 09:49buy0.28eurusd1.348531.351411.358532010.02.19 14:381.351410.000.00288.00
3186733732450101002010.02.22 14:12buy0.28eurusd1.362771.366121.372772010.02.23 10:081.366120.000.00335.00
3196734638650101002010.02.22 15:57sell0.28eurusd1.360461.358281.350462010.02.23 13:131.358280.000.00218.00
3206754813650101002010.02.24 09:40buy0.28eurusd1.354341.354831.364342010.02.24 16:001.354830.000.0049.00
3216755035950101002010.02.24 09:59sell0.28eurusd1.352641.348191.342642010.02.25 08:071.348190.000.00445.00
3226755974550101002010.02.24 11:09buy0.28eurusd1.354421.354761.364422010.02.24 16:001.354760.000.0034.00
3236769059050101002010.02.25 08:51sell0.28eurusd1.346611.356611.336612010.02.25 20:001.356610.000.00-1000.00
3246772460550101002010.02.25 13:26sell0.28eurusd1.348611.358611.338612010.02.26 02:451.358610.000.00-1000.00
3256774794250101002010.02.25 15:53buy0.28eurusd1.350451.350781.360452010.02.25 17:071.350780.000.0033.00
3266786497450101002010.02.26 13:41sell0.28eurusd1.358321.358271.348322010.02.26 14:471.358270.000.005.00
3276788621550101002010.02.26 16:27buy0.28eurusd1.359671.365211.369672010.02.26 18:011.365210.000.00554.00
3286812555850101002010.03.02 11:57buy0.28eurusd1.351881.356801.361882010.03.02 15:241.356800.000.00492.00
3296816207550101002010.03.02 16:08sell0.28eurusd1.352791.362791.342792010.03.03 01:041.362790.000.00-1000.00
3306817544750101002010.03.02 17:31buy0.28eurusd1.356501.362161.366502010.03.03 01:591.362160.000.00566.00
3316828023250101002010.03.03 13:50sell0.28eurusd1.362161.372161.352162010.03.03 17:161.372160.000.00-1000.00
3326828445750101002010.03.03 14:22buy0.28eurusd1.365191.370501.375192010.03.03 20:261.370500.000.00531.00
3336839821550101002010.03.04 11:23buy0.28eurusd1.367261.357261.377262010.03.04 17:341.357260.000.00-1000.00
3346841677850101002010.03.04 14:22sell0.28eurusd1.366231.361451.356232010.03.04 17:041.361450.000.00478.00
3356851035450101002010.03.05 09:10buy0.28eurusd1.359381.359931.369382010.03.05 18:011.359930.000.0055.00
3366852982550101002010.03.05 12:24sell0.28eurusd1.358531.357681.348532010.03.05 14:331.357680.000.0085.00
3376855917550101002010.03.05 16:20buy0.28eurusd1.358761.359891.368762010.03.05 18:011.359890.000.00113.00
3386860745150101002010.03.08 08:06buy0.28eurusd1.368991.358991.378992010.03.09 09:531.358990.000.00-1000.00
3396861366350101002010.03.08 09:21sell0.28eurusd1.366641.363681.356642010.03.08 18:531.363680.000.00296.00
3406870350750101002010.03.09 09:51sell0.28eurusd1.359971.356811.349972010.03.09 15:351.356810.000.00316.00
3416892677350101002010.03.11 09:40buy0.28eurusd1.364751.365621.374752010.03.11 14:421.365620.000.0087.00
3426895991150101002010.03.11 14:56sell0.28eurusd1.364661.374661.354662010.03.12 10:531.374660.000.00-1000.00
3436907647350101002010.03.12 14:40sell0.10eurusd1.374691.368021.364692010.03.15 17:011.364690.000.001000.00
3446909450950101002010.03.12 17:10buy0.10eurusd1.376201.366201.386202010.03.15 16:141.366200.000.00-1000.00
3456913578650101002010.03.15 08:00buy0.10eurusd1.375291.365291.385292010.03.15 16:171.365290.000.00-1000.00
3466939680050101002010.03.17 09:35sell0.27eurusd1.377871.375781.367872010.03.17 17:061.375780.000.00209.00
3476941929150101002010.03.17 12:52sell0.27eurusd1.377471.375861.367472010.03.17 17:081.375860.000.00161.00
3486951819850101002010.03.18 10:48buy0.27eurusd1.369121.359121.379122010.03.18 16:341.359120.000.00-1000.00
3496952733650101002010.03.18 12:24sell0.27eurusd1.366611.361741.356612010.03.18 17:181.361740.000.00487.00
3506954765950101002010.03.18 15:42sell0.27eurusd1.365861.361801.355862010.03.18 17:231.361800.000.00406.00
3516963336550101002010.03.19 09:07sell0.27eurusd1.361221.354351.351222010.03.19 15:501.351220.000.001000.00
3526963706750101002010.03.19 09:44sell0.27eurusd1.359781.353411.349782010.03.19 17:501.353410.000.00637.00
3536973019850101002010.03.22 09:01buy0.27eurusd1.351881.353871.361882010.03.23 06:481.353870.000.00199.00
3546984691250101002010.03.23 10:44sell0.28eurusd1.351901.350681.341902010.03.23 13:401.350680.000.00122.00
3556984921050101002010.03.23 11:06sell0.27eurusd1.351941.350701.341942010.03.23 13:401.350700.000.00124.00
3566996239750101002010.03.24 09:41sell0.10eurusd1.341391.339671.331392010.03.24 10:001.339670.000.00172.00
3577001024550101002010.03.24 16:13sell0.28eurusd1.334711.333681.324712010.03.25 00:101.333680.000.00103.00
3587011385350101002010.03.25 14:32sell0.28eurusd1.334331.331041.324332010.03.25 19:081.331040.000.00329.00
3597013520750101002010.03.25 17:31sell0.28eurusd1.334391.329861.324392010.03.26 00:461.329860.000.00453.00
3607023294950101002010.03.26 15:09buy0.28eurusd1.339881.344181.349882010.03.29 01:051.344180.000.00430.00
3617034311050101002010.03.29 17:06buy0.28eurusd1.347191.350631.357192010.03.30 09:521.350630.000.00344.00
3627041520950101002010.03.30 10:15sell0.28eurusd1.349561.348441.339562010.03.30 12:271.348440.000.00112.00
3637043748450101002010.03.30 14:27sell0.28eurusd1.347681.342661.337682010.03.31 01:121.342660.000.00502.00
3647061532750101002010.04.01 08:22sell0.28eurusd1.349401.349131.339402010.04.01 14:421.349130.000.0027.00
3657062875850101002010.04.01 10:45sell0.28eurusd1.349551.349161.339552010.04.01 14:421.349160.000.0039.00
3667063757450101002010.04.01 12:51sell0.28eurusd1.349211.349181.339212010.04.01 14:421.349180.000.003.00
3677065230150101002010.04.01 15:39buy0.28eurusd1.349941.356011.359942010.04.02 08:101.356010.000.00607.00
3687072259850101002010.04.02 13:54buy0.28eurusd1.355931.345931.365932010.04.06 02:021.345930.000.00-1000.00
3697072285350101002010.04.02 13:58sell0.28eurusd1.354951.350641.344952010.04.05 02:211.350640.000.00431.00
3707072395350101002010.04.02 14:09buy0.28eurusd1.356081.346081.366082010.04.05 13:501.346080.000.00-1000.00
3717080322050101002010.04.05 13:43sell0.28eurusd1.347181.340361.337182010.04.06 14:311.337180.000.001000.00
3727080961450101002010.04.05 14:48buy0.28eurusd1.348501.349751.358502010.04.05 17:051.349750.000.00125.00
3737083000850101002010.04.05 17:31sell0.28eurusd1.347691.340921.337692010.04.06 14:301.337690.000.001000.00
3747089097950101002010.04.06 08:48buy0.28eurusd1.343651.333651.353652010.04.07 13:331.333650.000.00-1000.00
3757102653150101002010.04.07 12:30sell0.28eurusd1.337241.335731.327242010.04.07 15:361.335730.000.00151.00
3767106037850101002010.04.07 17:55buy0.28eurusd1.336321.338761.346322010.04.09 11:431.338760.000.00244.00
3777110288450101002010.04.08 08:21sell0.28eurusd1.331771.331341.321772010.04.08 11:541.331340.000.0043.00
3787120855050101002010.04.09 08:17buy0.28eurusd1.337251.338721.347252010.04.09 11:431.338720.000.00147.00
3797125351050101002010.04.09 15:43buy0.28eurusd1.342381.344231.352382010.04.09 16:281.344230.000.00185.00
3807131833950101002010.04.12 08:18sell0.28eurusd1.363801.362991.353802010.04.12 10:491.362990.000.0081.00
3817137121650101002010.04.12 15:41buy0.28eurusd1.361551.363451.371552010.04.14 08:371.363450.000.00190.00
3827144985250101002010.04.13 10:25sell0.28eurusd1.358131.357771.348132010.04.13 17:341.357770.000.0036.00
3837146641450101002010.04.13 12:52buy0.28eurusd1.359891.363431.369892010.04.14 08:371.363430.000.00354.00
3847155219150101002010.04.14 08:36sell0.28eurusd1.363971.362791.353972010.04.14 14:431.362790.000.00118.00
3857156799350101002010.04.14 10:48buy0.28eurusd1.364821.354821.374822010.04.15 11:141.354820.000.00-1000.00
3867157658750101002010.04.14 12:11sell0.28eurusd1.362531.355571.352532010.04.15 11:481.352530.000.001000.00
3877159407750101002010.04.14 14:57buy0.28eurusd1.363311.364771.373312010.04.14 21:041.364770.000.00146.00
3887170583750101002010.04.15 15:30buy0.28eurusd1.356041.346041.366042010.04.19 03:301.346040.000.00-1000.00
3897178965350101002010.04.16 10:05buy0.28eurusd1.354961.344961.364962010.04.19 04:241.344960.000.00-1000.00
3907180498750101002010.04.16 12:19sell0.28eurusd1.352151.351471.342152010.04.16 17:411.351470.000.0068.00
3917190300250101002010.04.19 08:02buy0.10eurusd1.347351.348331.357352010.04.20 11:061.348330.000.0098.00
3927190763050101002010.04.19 08:42sell0.10eurusd1.344941.344731.334942010.04.19 15:521.344730.000.0021.00
3937195261850101002010.04.19 15:42buy0.10eurusd1.343911.346971.353912010.04.20 03:561.346970.000.00306.00
3947203772750101002010.04.20 10:01buy0.28eurusd1.348081.349211.358082010.04.20 13:191.349210.000.00113.00
3957206671050101002010.04.20 14:08sell0.28eurusd1.349181.342971.339182010.04.21 07:511.342970.000.00621.00
3967218565850101002010.04.21 12:23sell0.28eurusd1.342211.338941.332212010.04.21 14:361.338940.000.00327.00
3977222421750101002010.04.21 16:48buy0.28eurusd1.340011.330011.350012010.04.22 15:381.330010.000.00-1000.00
3987232302450101002010.04.22 11:09sell0.28eurusd1.338641.331781.328642010.04.22 15:501.328640.000.001000.00
3997245980950101002010.04.23 08:58buy0.28eurusd1.323801.330451.333802010.04.23 11:031.333800.000.001000.00
4007258709450101002010.04.26 08:02sell0.28eurusd1.336511.332281.326512010.04.26 12:151.332280.000.00423.00
4017259765350101002010.04.26 09:07buy0.28eurusd1.337691.338361.347692010.04.27 02:041.338360.000.0067.00
4027260543850101002010.04.26 10:09sell0.28eurusd1.334491.332381.324492010.04.26 12:151.332380.000.00211.00
4037263338150101002010.04.26 14:04buy0.28eurusd1.333581.338311.343582010.04.27 02:051.338310.000.00473.00
4047263479950101002010.04.26 14:19sell0.28eurusd1.332011.330921.322012010.04.27 15:461.330920.000.00109.00
4057278661050101002010.04.27 16:32buy0.28eurusd1.331711.321711.341712010.04.27 18:111.321710.000.00-1000.00
4067286859050101002010.04.28 08:15buy0.28eurusd1.321421.323541.331422010.04.28 15:211.323540.000.00212.00
4077287200050101002010.04.28 08:49sell0.28eurusd1.319071.317431.309072010.04.28 11:111.317430.000.00164.00
4087292712850101002010.04.28 16:03sell0.28eurusd1.318441.314601.308442010.04.28 18:251.314600.000.00384.00
4097300695550101002010.04.29 08:37sell0.28eurusd1.320691.330691.310692010.04.30 09:141.330690.000.00-1000.00
4107306158650101002010.04.29 15:30sell0.28eurusd1.322351.332351.312352010.04.30 11:481.332350.000.00-1000.00
4117314865250101002010.04.30 08:05buy0.28eurusd1.325601.330341.335602010.04.30 12:211.330340.000.00474.00
4127320696550101002010.04.30 16:09sell0.10eurusd1.329471.328761.319472010.04.30 17:191.328760.000.0071.00
4137327287950101002010.05.03 09:12sell0.28eurusd1.321731.318551.311732010.05.03 18:011.318550.000.00318.00
4147329075850101002010.05.03 13:36buy0.28eurusd1.324001.314001.334002010.05.04 10:311.314000.000.00-1000.00
4157352571050101002010.05.05 09:39sell0.27eurusd1.294971.289081.284972010.05.05 15:001.284970.000.001000.00
4167353734850101002010.05.05 11:04buy0.27eurusd1.297831.287831.307832010.05.05 14:551.287830.000.00-1000.00
4177354672550101002010.05.05 12:36sell0.27eurusd1.294851.287911.284852010.05.05 15:001.284850.000.001000.00
4187367786050101002010.05.06 11:34sell0.27eurusd1.277431.274251.267432010.05.06 14:301.274250.000.00318.00
4197384340650101002010.05.07 08:11buy0.27eurusd1.269031.271201.279032010.05.07 09:551.271200.000.00217.00
4207384754150101002010.05.07 08:42sell0.27eurusd1.267621.266721.257622010.05.07 09:101.266720.000.0090.00
4217385556650101002010.05.07 09:33buy0.27eurusd1.271211.274231.281212010.05.07 10:311.274230.000.00302.00
4227421977250101002010.05.11 16:57sell0.28eurusd1.269361.264721.259362010.05.12 02:031.264720.000.00464.00
4237429057350101002010.05.12 08:01buy0.28eurusd1.264481.270821.274482010.05.12 11:041.270820.000.00634.00
4247434159950101002010.05.12 14:39sell0.28eurusd1.266701.264271.256702010.05.13 00:431.264270.000.00243.00
4257454316950101002010.05.14 08:03sell0.27eurusd1.252501.252461.242502010.05.14 10:341.252460.000.004.00
4267454516050101002010.05.14 08:16buy0.27eurusd1.255841.245841.265842010.05.14 11:381.245840.000.00-1000.00
4277458820550101002010.05.14 14:13buy0.27eurusd1.249451.250261.259452010.05.14 15:021.250260.000.0081.00
4287469613150101002010.05.17 10:39sell0.27eurusd1.227601.237601.217602010.05.17 15:221.237600.000.00-1000.00
4297487252850101002010.05.18 16:12sell0.27eurusd1.238241.231471.228242010.05.18 19:351.231470.000.00677.00
4307497559350101002010.05.19 08:12sell0.27eurusd1.216671.226671.206672010.05.19 14:141.226670.000.00-1000.00
4317498276850101002010.05.19 08:59buy0.27eurusd1.221311.225611.231312010.05.19 14:161.225610.000.00430.00
4327502060950101002010.05.19 13:09buy0.27eurusd1.219891.225491.229892010.05.19 14:161.225490.000.00560.00
4337517611250101002010.05.20 08:48buy0.27eurusd1.237411.240641.247412010.05.20 09:021.240640.000.00323.00
4347521359750101002010.05.20 11:52sell0.27eurusd1.237471.234681.227472010.05.20 13:021.234680.000.00279.00
4357543669350101002010.05.21 11:52sell0.27eurusd1.252651.251631.242652010.05.21 13:411.251630.000.00102.00
4367556225750101002010.05.24 08:40sell0.27eurusd1.250161.243221.240162010.05.24 11:551.240160.000.001000.00
4377556911250101002010.05.24 09:25buy0.27eurusd1.250941.240941.260942010.05.24 11:251.240940.000.00-1000.00
4387564693350101002010.05.24 17:32buy0.27eurusd1.239091.229091.249092010.05.25 02:561.229090.000.00-1000.00
4397577635950101002010.05.25 15:05sell0.27eurusd1.219171.229171.209172010.05.25 18:011.229170.000.00-1000.00
4407589587750101002010.05.26 10:02buy0.27eurusd1.230481.231241.240482010.05.26 12:081.231240.000.0076.00
4417606777250101002010.05.27 10:25sell0.27eurusd1.225891.223511.215892010.05.27 16:141.223510.000.00238.00
4427609447350101002010.05.27 13:35sell0.27eurusd1.226331.223521.216332010.05.27 16:141.223520.000.00281.00
4437624271650101002010.05.28 13:52buy0.27eurusd1.240951.230951.250952010.05.28 18:371.230950.000.00-1000.00
4447624618350101002010.05.28 14:19sell0.27eurusd1.237421.235701.227422010.05.28 15:511.235700.000.00172.00
4457636348550101002010.05.31 13:58buy0.27eurusd1.230821.220821.240822010.06.01 09:161.220820.000.00-1000.00
4467637816750101002010.05.31 16:14sell0.27eurusd1.229781.227701.219782010.06.01 07:061.227700.000.00208.00
4477662979250101002010.06.02 08:19buy0.28eurusd1.222371.224191.232372010.06.02 12:251.224190.000.00182.00
4487665137250101002010.06.02 10:45sell0.28eurusd1.220531.230531.210532010.06.03 03:321.230530.000.00-1000.00
4497665506750101002010.06.02 11:10buy0.28eurusd1.224321.227641.234322010.06.03 04:511.227640.000.00332.00
4507691615250101002010.06.04 08:06buy0.28eurusd1.218271.218501.228272010.06.04 11:541.218500.000.0023.00
4517694160250101002010.06.04 12:10sell0.28eurusd1.217661.211351.207662010.06.04 13:391.207660.000.001000.00
4527711360050101002010.06.07 14:27buy0.28eurusd1.196981.197801.206982010.06.08 18:071.197800.000.0082.00
4537720839350101002010.06.08 08:43buy0.28eurusd1.196981.197761.206982010.06.08 18:071.197760.000.0078.00
4547725245550101002010.06.08 13:40buy0.28eurusd1.194101.197681.204102010.06.08 18:071.197680.000.00358.00
4557738600150101002010.06.09 10:34sell0.28eurusd1.194311.204311.184312010.06.09 15:271.204310.000.00-1000.00
4567739635250101002010.06.09 11:50buy0.28eurusd1.196431.203361.206432010.06.09 17:051.206430.000.001000.00
4577753272350101002010.06.10 09:49sell0.28eurusd1.202571.212571.192572010.06.10 15:501.212570.000.00-1000.00
4587764925150101002010.06.11 08:26sell0.28eurusd1.210071.207651.200072010.06.11 17:591.207650.000.00242.00
4597765258150101002010.06.11 09:04buy0.28eurusd1.211851.212191.221852010.06.11 14:171.212190.000.0034.00
4607766234250101002010.06.11 10:13sell0.28eurusd1.209811.207831.199812010.06.11 18:001.207830.000.00198.00
4617769107650101002010.06.11 14:37sell0.28eurusd1.209161.208091.199162010.06.11 20:451.208090.000.00107.00
4627777261350101002010.06.14 09:48sell0.28eurusd1.216961.226961.206962010.06.14 14:241.226960.000.00-1000.00
4637781957450101002010.06.14 16:03buy0.28eurusd1.224711.226741.234712010.06.14 18:581.226740.000.00203.00
4647790482550101002010.06.15 10:46buy0.28eurusd1.220841.224601.230842010.06.15 14:061.224600.000.00376.00
4657802614050101002010.06.16 09:38sell0.28eurusd1.231481.230501.221482010.06.16 12:001.230500.000.0098.00
4667816678050101002010.06.17 08:05buy0.28eurusd1.228031.234841.238032010.06.17 11:171.238030.000.001000.00
4677817413450101002010.06.17 08:54sell0.28eurusd1.225751.235751.215752010.06.17 11:151.235750.000.00-1000.00
4687831629550101002010.06.18 08:04buy0.28eurusd1.240521.240831.250522010.06.21 03:171.240830.000.0031.00
4697831742950101002010.06.18 08:14sell0.28eurusd1.239401.238881.229402010.06.18 16:271.238880.000.0052.00
4707837771450101002010.06.18 16:29buy0.28eurusd1.238651.239901.248652010.06.21 01:201.239900.000.00125.00
4717838450650101002010.06.18 17:23sell0.28eurusd1.235431.245431.225432010.06.21 07:331.245430.000.00-1000.00
4727846188950101002010.06.21 09:52sell0.28eurusd1.242561.241021.232562010.06.21 13:111.241020.000.00154.00
4737851880850101002010.06.21 16:54sell0.28eurusd1.237381.233521.227382010.06.22 03:161.233520.000.00386.00
4747852360550101002010.06.21 17:28buy0.28eurusd1.239131.229131.249132010.06.22 04:181.229130.000.00-1000.00
4757852682950101002010.06.21 17:59sell0.28eurusd1.238211.233521.228212010.06.22 03:161.233520.000.00469.00
4767861325850101002010.06.22 11:09sell0.28eurusd1.230011.228321.220012010.06.22 14:361.228320.000.00169.00
4777863996850101002010.06.22 14:59buy0.28eurusd1.229121.231301.239122010.06.23 20:501.231300.000.00218.00
4787871651450101002010.06.23 08:32buy0.28eurusd1.228451.231181.238452010.06.23 21:061.231180.000.00273.00
4797874212550101002010.06.23 12:46sell0.28eurusd1.227831.224071.217832010.06.23 16:551.224070.000.00376.00
4807883371450101002010.06.24 08:14buy0.28eurusd1.234011.235651.244012010.06.24 19:171.235650.000.00164.00
4817883639150101002010.06.24 08:47sell0.28eurusd1.232721.229281.222722010.06.24 12:121.229280.000.00344.00
4827894391350101002010.06.25 08:04buy0.28eurusd1.232721.236651.242722010.06.28 08:151.236650.000.00393.00
4837896045650101002010.06.25 10:21sell0.28eurusd1.231881.228521.221882010.06.25 12:331.228520.000.00336.00
4847900650150101002010.06.25 16:42sell0.28eurusd1.228691.238691.218692010.06.25 19:361.238690.000.00-1000.00
4857901211250101002010.06.25 17:30buy0.28eurusd1.230591.236641.240592010.06.28 08:161.236640.000.00605.00
4867906752250101002010.06.28 08:04sell0.28eurusd1.237591.234181.227592010.06.28 17:051.234180.000.00341.00
4877925224050101002010.06.29 14:35buy0.28eurusd1.220711.220841.230712010.06.30 10:441.220840.000.0013.00
4887942681450101002010.06.30 16:09buy0.28eurusd1.227861.228101.237862010.07.01 11:251.228100.000.0024.00
4897950732350101002010.07.01 09:35buy0.28eurusd1.223231.227881.233232010.07.01 11:291.227880.000.00465.00
4907975329250101002010.07.05 08:04sell0.27eurusd1.252851.251141.242852010.07.06 04:151.251140.000.00171.00
4917975559150101002010.07.05 08:35buy0.27eurusd1.254831.257651.264832010.07.06 12:101.257650.000.00282.00
4927976412850101002010.07.05 09:51sell0.27eurusd1.253161.251191.243162010.07.06 04:451.251190.000.00197.00
4937991838150101002010.07.06 13:17sell0.28eurusd1.257731.267731.247732010.07.08 03:311.267730.000.00-1000.00
4948009559450101002010.07.07 14:57buy0.27eurusd1.259221.261261.269222010.07.07 17:411.261260.000.00204.00
4958018873350101002010.07.08 09:03sell0.10eurusd1.264481.263991.254482010.07.09 16:211.263990.000.0049.00
4968020200350101002010.07.08 10:48buy0.27eurusd1.266321.266971.276322010.07.08 16:101.266970.000.0065.00
4978021370050101002010.07.08 12:22sell0.27eurusd1.264771.264031.254772010.07.09 16:211.264030.000.0074.00
4988025060650101002010.07.08 17:31sell0.27eurusd1.265861.264141.255862010.07.09 16:211.264140.000.00172.00
4998036240550101002010.07.09 17:44buy0.27eurusd1.264901.254901.274902010.07.13 08:271.254900.000.00-1000.00
5008043447350101002010.07.12 13:46buy0.27eurusd1.258001.258271.268002010.07.13 08:001.258270.000.0027.00
5018044398150101002010.07.12 16:16buy0.27eurusd1.258241.258271.268242010.07.13 08:001.258270.000.003.00
5028063923550101002010.07.14 12:36buy0.28eurusd1.272251.274661.282252010.07.14 19:521.274660.000.00241.00
5038064243250101002010.07.14 13:11sell0.28eurusd1.270541.280541.260542010.07.15 12:231.280540.000.00-1000.00
5048065454550101002010.07.14 15:08sell0.28eurusd1.269601.279601.259602010.07.15 10:471.279600.000.00-1000.00
5058071740450101002010.07.15 08:13sell0.28eurusd1.273211.283211.263212010.07.15 12:311.283210.000.00-1000.00
5068084664250101002010.07.16 09:18buy0.27eurusd1.292431.295491.302432010.07.16 12:591.295490.000.00306.00
5078095086350101002010.07.19 08:11buy0.27eurusd1.290901.296031.300902010.07.19 11:031.296030.000.00513.00
5088108428450101002010.07.20 10:31buy0.27eurusd1.299111.289111.309112010.07.20 12:411.289110.000.00-1000.00
5098108856650101002010.07.20 11:12sell0.27eurusd1.297201.290321.287202010.07.20 13:461.287200.000.001000.00
5108119393050101002010.07.21 08:08buy0.28eurusd1.290201.280201.300202010.07.21 12:341.280200.000.00-1000.00
5118121370350101002010.07.21 10:07sell0.28eurusd1.287481.282301.277482010.07.21 14:051.282300.000.00518.00
5128126706550101002010.07.21 16:49buy0.27eurusd1.282051.284821.292052010.07.22 15:261.284820.000.00277.00
5138126984550101002010.07.21 17:16sell0.27eurusd1.280841.276401.270842010.07.21 21:151.276400.000.00444.00
5148132963750101002010.07.22 08:16sell0.27eurusd1.275471.285471.265472010.07.22 12:381.285470.000.00-1000.00
5158133836950101002010.07.22 09:20buy0.27eurusd1.279111.284781.289112010.07.22 15:261.284780.000.00567.00
5168146761650101002010.07.23 10:07buy0.27eurusd1.291701.293421.301702010.07.23 11:261.293420.000.00172.00
5178149185450101002010.07.23 13:34sell0.27eurusd1.291571.284701.281572010.07.23 15:171.281570.000.001000.00
5188152317550101002010.07.23 17:57buy0.28eurusd1.287581.289891.297582010.07.26 00:001.289890.000.00231.00
5198158431750101002010.07.26 09:45sell0.28eurusd1.292481.292001.282482010.07.26 13:131.292000.000.0048.00
5208168838350101002010.07.27 08:20sell0.28eurusd1.299321.298321.289322010.07.27 17:321.298320.000.00100.00
5218169344550101002010.07.27 08:53buy0.28eurusd1.301871.306071.311872010.07.29 14:281.306070.000.00420.00
5228169952450101002010.07.27 09:26sell0.28eurusd1.297961.307961.287962010.07.29 11:321.307960.000.00-1000.00
5238184408350101002010.07.28 10:03sell0.28eurusd1.298691.308691.288692010.07.29 12:021.308690.000.00-1000.00
5248207854150101002010.07.30 09:42sell0.27eurusd1.305321.301161.295322010.07.30 13:151.301160.000.00416.00
5258210475050101002010.07.30 14:03buy0.27eurusd1.303591.303971.313592010.07.30 18:481.303970.000.0038.00
5268211368450101002010.07.30 15:28sell0.27eurusd1.300321.310321.290322010.08.02 14:461.310320.000.00-1000.00
5278216460150101002010.08.02 08:38sell0.27eurusd1.307281.317281.297282010.08.02 16:371.317280.000.00-1000.00
5288219597150101002010.08.02 14:18buy0.27eurusd1.307991.314771.317992010.08.02 16:491.317990.000.001000.00
5298226578350101002010.08.03 08:49buy0.28eurusd1.318011.323021.328012010.08.03 13:411.323020.000.00501.00
5308230848950101002010.08.03 15:15sell0.28eurusd1.322461.321401.312462010.08.03 16:441.321400.000.00106.00
5318239586050101002010.08.04 11:48sell0.28eurusd1.319241.316281.309242010.08.04 17:411.316280.000.00296.00
5328240045750101002010.08.04 12:31buy0.28eurusd1.321301.328081.331302010.08.06 15:581.331300.000.001000.00
5338241470450101002010.08.04 14:40sell0.28eurusd1.320031.316371.310032010.08.04 17:411.316370.000.00366.00
5348249698450101002010.08.05 08:37sell0.28eurusd1.313911.323911.303912010.08.06 14:431.323910.000.00-1000.00
5358253479750101002010.08.05 14:20sell0.28eurusd1.318071.316521.308072010.08.05 19:261.316520.000.00155.00
5368261309750101002010.08.06 10:34sell0.28eurusd1.318141.328141.308142010.08.06 14:561.328140.000.00-1000.00
5378270498050101002010.08.09 09:15sell0.10eurusd1.327361.320441.317362010.08.10 04:281.317360.000.001000.00
5388270725550101002010.08.09 09:38buy0.10eurusd1.329301.319301.339302010.08.10 02:501.319300.000.00-1000.00
5398271783350101002010.08.09 11:38sell0.10eurusd1.328211.321411.318212010.08.10 03:371.318210.000.001000.00
5408282747050101002010.08.10 11:33sell0.28eurusd1.315801.310581.305802010.08.10 18:251.310580.000.00522.00
5418307894850101002010.08.12 10:47sell0.28eurusd1.286491.283051.276492010.08.12 12:491.283050.000.00344.00
5428330363850101002010.08.16 11:28buy0.28eurusd1.281551.283971.291552010.08.16 15:221.283970.000.00242.00
5438340195250101002010.08.17 09:33buy0.28eurusd1.286321.286751.296322010.08.17 11:001.286750.000.0043.00
5448358127550101002010.08.18 15:51sell0.28eurusd1.286661.281391.276662010.08.19 03:231.281390.000.00527.00
5458368276750101002010.08.19 11:03buy0.28eurusd1.281271.287211.291272010.08.19 15:311.287210.000.00594.00
5468373440050101002010.08.19 17:49sell0.28eurusd1.284101.282351.274102010.08.19 18:591.282350.000.00175.00
5478381806550101002010.08.20 08:00sell0.28eurusd1.279811.272951.269812010.08.20 12:241.269810.000.001000.00
5488382494350101002010.08.20 08:41buy0.28eurusd1.282721.272721.292722010.08.20 11:451.272720.000.00-1000.00
5498398708250101002010.08.23 08:15buy0.28eurusd1.272161.262161.282162010.08.24 03:431.262160.000.00-1000.00
5508400010050101002010.08.23 09:20sell0.28eurusd1.270301.267841.260302010.08.23 19:361.267840.000.00246.00
5518406122150101002010.08.23 15:49buy0.28eurusd1.271911.261911.281912010.08.24 09:161.261910.000.00-1000.00
5528417605250101002010.08.24 08:58sell0.28eurusd1.263601.261961.253602010.08.24 15:231.261960.000.00164.00
5538420612850101002010.08.24 11:52sell0.10eurusd1.262231.262001.252232010.08.24 15:241.262000.000.0023.00
5548451731850101002010.08.26 08:55buy0.28eurusd1.270911.271421.280912010.08.26 09:521.271420.000.0051.00
5558454710950101002010.08.26 12:07buy0.28eurusd1.271841.273331.281842010.08.26 16:531.273330.000.00149.00
5568458971250101002010.08.26 17:44sell0.28eurusd1.269211.266411.259212010.08.31 07:221.266410.000.00280.00
5578465428850101002010.08.27 08:58sell0.28eurusd1.270921.266421.260922010.08.31 07:221.266420.000.00450.00
5588466379950101002010.08.27 09:48buy0.28eurusd1.272911.274561.282912010.08.27 18:521.274560.000.00165.00
5598480940250101002010.08.30 08:34sell0.28eurusd1.273561.267061.263562010.08.31 02:091.263560.000.001000.00
5608525113850101002010.09.02 08:23buy0.10eurusd1.281061.281551.291062010.09.02 15:011.281550.000.0049.00
5618526793450101002010.09.02 10:19buy0.10eurusd1.280741.280751.290742010.09.02 14:191.280750.000.001.00
5628529979350101002010.09.02 14:51buy0.28eurusd1.283741.283991.293742010.09.03 14:451.283990.000.0025.00
5638530558350101002010.09.02 15:32sell0.28eurusd1.281641.291641.271642010.09.06 08:581.291640.000.00-1000.00
5648531484750101002010.09.02 16:51buy0.28eurusd1.283451.283511.293452010.09.03 14:511.283510.000.006.00
5658549011350101002010.09.06 10:21buy0.10eurusd1.290701.280701.300702010.09.07 01:491.280700.000.00-1000.00
5668549287350101002010.09.06 10:39sell0.10eurusd1.289621.282761.279622010.09.07 02:431.279620.000.001000.00
5678551942950101002010.09.06 15:21sell0.28eurusd1.287981.281321.277982010.09.07 08:581.281320.000.00666.00
5688572222150101002010.09.08 09:48sell0.28eurusd1.268601.267521.258602010.09.10 06:481.267520.000.00108.00
5698586613450101002010.09.09 10:49buy0.28eurusd1.271521.273471.281522010.09.09 16:061.273470.000.00195.00
0.000.0022146.00
 
Summary P/L:22146.00
 
Winning trades:(440) 149491.00
Losing trades:(129) -127345.00
Max summary P/L:22936.00
Largest winning trade:1000.00
Largest losing trade:-1000.00
Max consecutive winners:19 (6096.00)
Max consecutive losers:3 (-3000.00)
Max consecutive profit:6924.00 (14)
Max consecutive loss:-3000.00 (3)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:6239.00 (0.00%)
Profit factor:1.17
Avg. profit factor:0.34
Risk factor:3.55
 
* * *