|A/C No: 1690102
|Name: 23_23_23_23
|2010.09.10 13:00 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|46751834
|5010100
|2009.06.16 17:04
|buy
|0.25
|eurusd
|1.39039
|1.39532
|1.40039
|2009.06.17 20:44
|1.39532
|0.00
|0.00
|493.00
|2
|46959001
|5010100
|2009.06.18 08:18
|buy
|0.25
|eurusd
|1.39673
|1.39703
|1.40673
|2009.06.18 16:26
|1.39703
|0.00
|0.00
|30.00
|3
|46974009
|5010100
|2009.06.18 10:07
|sell
|0.25
|eurusd
|1.39389
|1.39028
|1.38389
|2009.06.18 20:40
|1.39028
|0.00
|0.00
|361.00
|4
|47077070
|5010100
|2009.06.19 10:19
|sell
|0.25
|eurusd
|1.39146
|1.39145
|1.38146
|2009.06.19 11:28
|1.39145
|0.00
|0.00
|1.00
|5
|47090190
|5010100
|2009.06.19 12:16
|buy
|0.25
|eurusd
|1.39267
|1.39798
|1.40267
|2009.06.19 18:10
|1.39798
|0.00
|0.00
|531.00
|6
|47092180
|5010100
|2009.06.19 12:37
|sell
|0.25
|eurusd
|1.39112
|1.40112
|1.38112
|2009.06.19 17:57
|1.40112
|0.00
|0.00
|-1000.00
|7
|47104249
|5010100
|2009.06.19 15:13
|sell
|0.25
|eurusd
|1.39106
|1.40106
|1.38106
|2009.06.19 17:57
|1.40106
|0.00
|0.00
|-1000.00
|8
|47207588
|5010100
|2009.06.22 16:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.38741
|1.38822
|1.39741
|2009.06.23 10:28
|1.38822
|0.00
|0.00
|81.00
|9
|47360851
|5010100
|2009.06.24 08:33
|buy
|0.25
|eurusd
|1.41174
|1.40174
|1.42174
|2009.06.24 13:30
|1.40174
|0.00
|0.00
|-1000.00
|10
|47560415
|5010100
|2009.06.26 08:14
|buy
|0.25
|eurusd
|1.40491
|1.40780
|1.41491
|2009.06.26 14:54
|1.40780
|0.00
|0.00
|289.00
|11
|47564021
|5010100
|2009.06.26 08:59
|sell
|0.25
|eurusd
|1.40323
|1.40143
|1.39323
|2009.06.29 09:11
|1.40143
|0.00
|0.00
|180.00
|12
|47566366
|5010100
|2009.06.26 09:16
|buy
|0.25
|eurusd
|1.40537
|1.40770
|1.41537
|2009.06.26 14:54
|1.40770
|0.00
|0.00
|233.00
|13
|47601665
|5010100
|2009.06.26 16:00
|sell
|0.25
|eurusd
|1.40686
|1.40340
|1.39686
|2009.06.29 05:31
|1.40340
|0.00
|0.00
|346.00
|14
|47668762
|5010100
|2009.06.29 12:00
|buy
|0.25
|eurusd
|1.40226
|1.40437
|1.41226
|2009.06.29 15:52
|1.40437
|0.00
|0.00
|211.00
|15
|47696428
|5010100
|2009.06.29 17:32
|sell
|0.25
|eurusd
|1.40466
|1.41466
|1.39466
|2009.06.30 08:22
|1.41466
|0.00
|0.00
|-1000.00
|16
|47758812
|5010100
|2009.06.30 11:47
|buy
|0.25
|eurusd
|1.41236
|1.40236
|1.42236
|2009.06.30 16:17
|1.40236
|0.00
|0.00
|-1000.00
|17
|47776071
|5010100
|2009.06.30 15:00
|sell
|0.25
|eurusd
|1.40999
|1.40325
|1.39999
|2009.06.30 16:59
|1.40325
|0.00
|0.00
|674.00
|18
|47839398
|5010100
|2009.07.01 08:15
|buy
|0.25
|eurusd
|1.40348
|1.40557
|1.41348
|2009.07.01 11:32
|1.40557
|0.00
|0.00
|209.00
|19
|47864185
|5010100
|2009.07.01 13:14
|sell
|0.25
|eurusd
|1.40526
|1.41526
|1.39526
|2009.07.01 15:25
|1.41526
|0.00
|0.00
|-1000.00
|20
|47868313
|5010100
|2009.07.01 14:02
|buy
|0.25
|eurusd
|1.40761
|1.41386
|1.41761
|2009.07.01 16:00
|1.41386
|0.00
|0.00
|625.00
|21
|48067362
|5010100
|2009.07.03 17:06
|sell
|0.24
|eurusd
|1.39934
|1.39846
|1.38934
|2009.07.06 03:43
|1.39846
|0.00
|0.00
|88.00
|22
|48101567
|5010100
|2009.07.06 08:26
|sell
|0.24
|eurusd
|1.39659
|1.39096
|1.38659
|2009.07.06 14:54
|1.39096
|0.00
|0.00
|563.00
|23
|48325047
|5010100
|2009.07.08 08:00
|buy
|0.25
|eurusd
|1.39167
|1.39543
|1.40167
|2009.07.09 13:04
|1.39543
|0.00
|0.00
|376.00
|24
|48380787
|5010100
|2009.07.08 17:01
|sell
|0.24
|eurusd
|1.38968
|1.38647
|1.37968
|2009.07.08 19:01
|1.38647
|0.00
|0.00
|321.00
|25
|48480119
|5010100
|2009.07.09 15:47
|sell
|0.25
|eurusd
|1.39556
|1.40556
|1.38556
|2009.07.09 18:22
|1.40556
|0.00
|0.00
|-1000.00
|26
|48490386
|5010100
|2009.07.09 17:22
|buy
|0.25
|eurusd
|1.39930
|1.40403
|1.40930
|2009.07.09 18:50
|1.40403
|0.00
|0.00
|473.00
|27
|48577660
|5010100
|2009.07.10 14:25
|sell
|0.25
|eurusd
|1.38940
|1.39940
|1.37940
|2009.07.13 21:41
|1.39940
|0.00
|0.00
|-1000.00
|28
|48580305
|5010100
|2009.07.10 14:47
|buy
|0.25
|eurusd
|1.39195
|1.39422
|1.40195
|2009.07.10 20:11
|1.39422
|0.00
|0.00
|227.00
|29
|48692902
|5010100
|2009.07.13 17:38
|buy
|0.25
|eurusd
|1.39719
|1.39765
|1.40719
|2009.07.14 02:57
|1.39765
|0.00
|0.00
|46.00
|30
|48779822
|5010100
|2009.07.14 13:38
|buy
|0.25
|eurusd
|1.39939
|1.40393
|1.40939
|2009.07.15 10:05
|1.40393
|0.00
|0.00
|454.00
|31
|48787800
|5010100
|2009.07.14 14:41
|sell
|0.25
|eurusd
|1.39549
|1.39427
|1.38549
|2009.07.14 22:01
|1.39427
|0.00
|0.00
|122.00
|32
|48956218
|5010100
|2009.07.16 10:48
|buy
|0.25
|eurusd
|1.40830
|1.41066
|1.41830
|2009.07.16 12:51
|1.41066
|0.00
|0.00
|236.00
|33
|48958224
|5010100
|2009.07.16 11:30
|sell
|0.25
|eurusd
|1.40758
|1.41758
|1.39758
|2009.07.20 03:31
|1.41758
|0.00
|0.00
|-1000.00
|34
|48984974
|5010100
|2009.07.16 16:11
|sell
|0.25
|eurusd
|1.41057
|1.40950
|1.40057
|2009.07.17 14:59
|1.40950
|0.00
|0.00
|107.00
|35
|49032789
|5010100
|2009.07.17 08:34
|sell
|0.25
|eurusd
|1.40912
|1.41912
|1.39912
|2009.07.20 09:19
|1.41912
|0.00
|0.00
|-1000.00
|36
|49112795
|5010100
|2009.07.20 09:07
|sell
|0.25
|eurusd
|1.41493
|1.42493
|1.40493
|2009.07.20 15:35
|1.42493
|0.00
|0.00
|-1000.00
|37
|49114229
|5010100
|2009.07.20 09:19
|buy
|0.25
|eurusd
|1.41863
|1.42171
|1.42863
|2009.07.20 12:52
|1.42171
|0.00
|0.00
|308.00
|38
|49216053
|5010100
|2009.07.21 10:05
|buy
|0.25
|eurusd
|1.42206
|1.42463
|1.43206
|2009.07.21 15:45
|1.42463
|0.00
|0.00
|257.00
|39
|49235946
|5010100
|2009.07.21 13:38
|buy
|0.25
|eurusd
|1.42243
|1.42462
|1.43243
|2009.07.21 15:45
|1.42462
|0.00
|0.00
|219.00
|40
|49321022
|5010100
|2009.07.22 09:11
|sell
|0.25
|eurusd
|1.41862
|1.42862
|1.40862
|2009.07.23 17:15
|1.42862
|0.00
|0.00
|-1000.00
|41
|49334708
|5010100
|2009.07.22 12:02
|buy
|0.25
|eurusd
|1.41939
|1.42265
|1.42939
|2009.07.22 20:08
|1.42265
|0.00
|0.00
|326.00
|42
|49426365
|5010100
|2009.07.23 09:58
|buy
|0.25
|eurusd
|1.42425
|1.42598
|1.43425
|2009.07.23 18:39
|1.42598
|0.00
|0.00
|173.00
|43
|49464886
|5010100
|2009.07.23 16:16
|buy
|0.25
|eurusd
|1.42259
|1.42597
|1.43259
|2009.07.23 18:39
|1.42597
|0.00
|0.00
|338.00
|44
|49568065
|5010100
|2009.07.24 15:49
|buy
|0.25
|eurusd
|1.42336
|1.42368
|1.43336
|2009.07.27 09:47
|1.42368
|0.00
|0.00
|32.00
|45
|49569897
|5010100
|2009.07.24 16:04
|sell
|0.25
|eurusd
|1.42189
|1.42187
|1.41189
|2009.07.24 18:18
|1.42187
|0.00
|0.00
|2.00
|46
|49714910
|5010100
|2009.07.28 11:02
|sell
|0.25
|eurusd
|1.42660
|1.41974
|1.41660
|2009.07.28 16:14
|1.41660
|0.00
|0.00
|1000.00
|47
|49717149
|5010100
|2009.07.28 11:26
|buy
|0.25
|eurusd
|1.42821
|1.41821
|1.43821
|2009.07.28 16:01
|1.41821
|0.00
|0.00
|-1000.00
|48
|49721952
|5010100
|2009.07.28 12:46
|sell
|0.25
|eurusd
|1.42740
|1.42045
|1.41740
|2009.07.28 16:13
|1.41740
|0.00
|0.00
|1000.00
|49
|49807742
|5010100
|2009.07.29 09:50
|buy
|0.25
|eurusd
|1.41697
|1.40697
|1.42697
|2009.07.29 16:32
|1.40697
|0.00
|0.00
|-1000.00
|50
|49813853
|5010100
|2009.07.29 10:49
|sell
|0.25
|eurusd
|1.41506
|1.41218
|1.40506
|2009.07.29 14:32
|1.41218
|0.00
|0.00
|288.00
|51
|49914313
|5010100
|2009.07.30 09:54
|sell
|0.25
|eurusd
|1.40471
|1.40457
|1.39471
|2009.07.30 16:08
|1.40457
|0.00
|0.00
|14.00
|52
|49920983
|5010100
|2009.07.30 11:13
|buy
|0.25
|eurusd
|1.40795
|1.41141
|1.41795
|2009.07.31 09:00
|1.41141
|0.00
|0.00
|346.00
|53
|49932510
|5010100
|2009.07.30 13:16
|sell
|0.25
|eurusd
|1.40630
|1.40463
|1.39630
|2009.07.30 16:08
|1.40463
|0.00
|0.00
|167.00
|54
|50003530
|5010100
|2009.07.31 09:03
|sell
|0.25
|eurusd
|1.41125
|1.42125
|1.40125
|2009.07.31 17:21
|1.42125
|0.00
|0.00
|-1000.00
|55
|50041119
|5010100
|2009.07.31 15:38
|buy
|0.25
|eurusd
|1.41416
|1.42109
|1.42416
|2009.07.31 17:51
|1.42416
|0.00
|0.00
|1000.00
|56
|50109904
|5010100
|2009.08.03 10:37
|buy
|0.25
|eurusd
|1.42462
|1.42841
|1.43462
|2009.08.03 11:45
|1.42841
|0.00
|0.00
|379.00
|57
|50204314
|5010100
|2009.08.04 08:33
|buy
|0.25
|eurusd
|1.44111
|1.44165
|1.45111
|2009.08.05 21:32
|1.44165
|0.00
|0.00
|54.00
|58
|50211347
|5010100
|2009.08.04 09:39
|sell
|0.25
|eurusd
|1.43829
|1.43701
|1.42829
|2009.08.06 16:42
|1.43701
|0.00
|0.00
|128.00
|59
|50213247
|5010100
|2009.08.04 10:00
|buy
|0.25
|eurusd
|1.44034
|1.44067
|1.45034
|2009.08.05 14:11
|1.44067
|0.00
|0.00
|33.00
|60
|50383368
|5010100
|2009.08.06 09:04
|sell
|0.25
|eurusd
|1.43893
|1.43701
|1.42893
|2009.08.06 16:42
|1.43701
|0.00
|0.00
|192.00
|61
|50415020
|5010100
|2009.08.06 15:48
|sell
|0.25
|eurusd
|1.43683
|1.43607
|1.42683
|2009.08.06 22:06
|1.43607
|0.00
|0.00
|76.00
|62
|50475921
|5010100
|2009.08.07 09:08
|buy
|0.25
|eurusd
|1.43661
|1.43785
|1.44661
|2009.08.07 14:34
|1.43785
|0.00
|0.00
|124.00
|63
|50487121
|5010100
|2009.08.07 12:03
|sell
|0.25
|eurusd
|1.43558
|1.43039
|1.42558
|2009.08.07 14:49
|1.43039
|0.00
|0.00
|519.00
|64
|50489500
|5010100
|2009.08.07 12:56
|buy
|0.25
|eurusd
|1.43656
|1.43777
|1.44656
|2009.08.07 14:34
|1.43777
|0.00
|0.00
|121.00
|65
|50500067
|5010100
|2009.08.07 14:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.43102
|1.43057
|1.42102
|2009.08.07 14:49
|1.43057
|0.00
|0.00
|45.00
|66
|50558262
|5010100
|2009.08.10 08:15
|sell
|0.25
|eurusd
|1.41849
|1.41358
|1.40849
|2009.08.10 20:56
|1.41358
|0.00
|0.00
|491.00
|67
|50562470
|5010100
|2009.08.10 09:10
|buy
|0.25
|eurusd
|1.42119
|1.41119
|1.43119
|2009.08.10 19:25
|1.41119
|0.00
|0.00
|-1000.00
|68
|50564525
|5010100
|2009.08.10 09:34
|sell
|0.25
|eurusd
|1.41894
|1.41361
|1.40894
|2009.08.10 20:56
|1.41361
|0.00
|0.00
|533.00
|69
|50642678
|5010100
|2009.08.11 08:26
|buy
|0.25
|eurusd
|1.41520
|1.41544
|1.42520
|2009.08.11 14:42
|1.41544
|0.00
|0.00
|24.00
|70
|50657157
|5010100
|2009.08.11 11:56
|sell
|0.25
|eurusd
|1.41513
|1.41412
|1.40513
|2009.08.11 16:53
|1.41412
|0.00
|0.00
|101.00
|71
|50661376
|5010100
|2009.08.11 12:54
|buy
|0.25
|eurusd
|1.41713
|1.42158
|1.42713
|2009.08.12 18:54
|1.42158
|0.00
|0.00
|445.00
|72
|50670385
|5010100
|2009.08.11 14:45
|sell
|0.25
|eurusd
|1.41385
|1.41201
|1.40385
|2009.08.12 10:15
|1.41201
|0.00
|0.00
|184.00
|73
|50868557
|5010100
|2009.08.13 14:00
|sell
|0.25
|eurusd
|1.42450
|1.41915
|1.41450
|2009.08.14 22:00
|1.41915
|0.00
|0.00
|535.00
|74
|50869819
|5010100
|2009.08.13 14:05
|buy
|0.25
|eurusd
|1.42787
|1.42914
|1.43787
|2009.08.13 14:30
|1.42914
|0.00
|0.00
|127.00
|75
|50898859
|5010100
|2009.08.13 17:28
|sell
|0.25
|eurusd
|1.42755
|1.42072
|1.41755
|2009.08.14 20:30
|1.41755
|0.00
|0.00
|1000.00
|76
|50948581
|5010100
|2009.08.14 08:39
|buy
|0.25
|eurusd
|1.42771
|1.41771
|1.43771
|2009.08.14 20:20
|1.41771
|0.00
|0.00
|-1000.00
|77
|51101496
|5010100
|2009.08.17 17:35
|buy
|0.25
|eurusd
|1.40826
|1.41027
|1.41826
|2009.08.18 05:20
|1.41027
|0.00
|0.00
|201.00
|78
|51159303
|5010100
|2009.08.18 10:42
|sell
|0.25
|eurusd
|1.41102
|1.41009
|1.40102
|2009.08.18 16:13
|1.41009
|0.00
|0.00
|93.00
|79
|51161465
|5010100
|2009.08.18 11:02
|buy
|0.25
|eurusd
|1.41441
|1.42119
|1.42441
|2009.08.19 17:23
|1.42119
|0.00
|0.00
|678.00
|80
|51166234
|5010100
|2009.08.18 11:59
|sell
|0.25
|eurusd
|1.41176
|1.41010
|1.40176
|2009.08.18 16:13
|1.41010
|0.00
|0.00
|166.00
|81
|51277042
|5010100
|2009.08.19 13:03
|buy
|0.25
|eurusd
|1.41167
|1.41697
|1.42167
|2009.08.19 16:31
|1.42167
|0.00
|0.00
|1000.00
|82
|51289364
|5010100
|2009.08.19 14:46
|buy
|0.25
|eurusd
|1.41158
|1.41683
|1.42158
|2009.08.19 16:31
|1.42158
|0.00
|0.00
|1000.00
|83
|51365473
|5010100
|2009.08.20 09:02
|sell
|0.25
|eurusd
|1.42161
|1.43161
|1.41161
|2009.08.21 11:49
|1.43161
|0.00
|0.00
|-1000.00
|84
|51373445
|5010100
|2009.08.20 10:21
|buy
|0.25
|eurusd
|1.42399
|1.42431
|1.43399
|2009.08.21 02:59
|1.42431
|0.00
|0.00
|32.00
|85
|51383047
|5010100
|2009.08.20 12:06
|buy
|0.25
|eurusd
|1.42371
|1.42423
|1.43371
|2009.08.21 02:59
|1.42423
|0.00
|0.00
|52.00
|86
|51464044
|5010100
|2009.08.21 08:50
|buy
|0.25
|eurusd
|1.42377
|1.43074
|1.43377
|2009.08.21 13:30
|1.43377
|0.00
|0.00
|1000.00
|87
|51611244
|5010100
|2009.08.24 16:48
|sell
|0.25
|eurusd
|1.43181
|1.43052
|1.42181
|2009.08.25 05:41
|1.43052
|0.00
|0.00
|129.00
|88
|51681063
|5010100
|2009.08.25 11:27
|buy
|0.25
|eurusd
|1.42897
|1.43302
|1.43897
|2009.08.25 16:06
|1.43302
|0.00
|0.00
|405.00
|89
|51808759
|5010100
|2009.08.26 12:22
|sell
|0.25
|eurusd
|1.43075
|1.42857
|1.42075
|2009.08.26 14:53
|1.42857
|0.00
|0.00
|218.00
|90
|51884185
|5010100
|2009.08.27 08:09
|sell
|0.25
|eurusd
|1.42341
|1.43341
|1.41341
|2009.08.27 20:15
|1.43341
|0.00
|0.00
|-1000.00
|91
|51887399
|5010100
|2009.08.27 08:46
|buy
|0.25
|eurusd
|1.42585
|1.43240
|1.43585
|2009.08.27 20:27
|1.43585
|0.00
|0.00
|1000.00
|92
|51896365
|5010100
|2009.08.27 10:06
|sell
|0.25
|eurusd
|1.42397
|1.43397
|1.41397
|2009.08.27 20:15
|1.43397
|0.00
|0.00
|-1000.00
|93
|51990142
|5010100
|2009.08.28 08:16
|sell
|0.25
|eurusd
|1.43551
|1.43528
|1.42551
|2009.08.28 19:30
|1.43528
|0.00
|0.00
|23.00
|94
|52006208
|5010100
|2009.08.28 11:03
|buy
|0.25
|eurusd
|1.43584
|1.42584
|1.44584
|2009.08.31 08:21
|1.42584
|0.00
|0.00
|-1000.00
|95
|52023660
|5010100
|2009.08.28 14:51
|sell
|0.25
|eurusd
|1.43482
|1.43129
|1.42482
|2009.08.31 02:52
|1.43129
|0.00
|0.00
|353.00
|96
|52113491
|5010100
|2009.08.31 13:05
|sell
|0.25
|eurusd
|1.42789
|1.43789
|1.41789
|2009.09.01 08:06
|1.43789
|0.00
|0.00
|-1000.00
|97
|52202582
|5010100
|2009.09.01 10:18
|sell
|0.25
|eurusd
|1.43463
|1.43177
|1.42463
|2009.09.01 14:16
|1.43177
|0.00
|0.00
|286.00
|98
|52246455
|5010100
|2009.09.01 17:00
|sell
|0.25
|eurusd
|1.43036
|1.42356
|1.42036
|2009.09.01 19:17
|1.42036
|0.00
|0.00
|1000.00
|99
|52338866
|5010100
|2009.09.02 11:54
|sell
|0.25
|eurusd
|1.42155
|1.43155
|1.41155
|2009.09.03 13:19
|1.43155
|0.00
|0.00
|-1000.00
|100
|52339678
|5010100
|2009.09.02 12:01
|buy
|0.25
|eurusd
|1.42253
|1.42636
|1.43253
|2009.09.02 22:27
|1.42636
|0.00
|0.00
|383.00
|101
|52347106
|5010100
|2009.09.02 13:07
|buy
|0.25
|eurusd
|1.42291
|1.42633
|1.43291
|2009.09.02 22:28
|1.42633
|0.00
|0.00
|342.00
|102
|52674848
|5010100
|2009.09.04 17:42
|buy
|0.25
|eurusd
|1.42545
|1.42962
|1.43545
|2009.09.04 21:14
|1.42962
|0.00
|0.00
|417.00
|103
|52778641
|5010100
|2009.09.07 13:54
|sell
|0.25
|eurusd
|1.43381
|1.44381
|1.42381
|2009.09.08 10:05
|1.44381
|0.00
|0.00
|-1000.00
|104
|52798190
|5010100
|2009.09.07 17:11
|buy
|0.25
|eurusd
|1.43431
|1.44125
|1.44431
|2009.09.08 10:19
|1.44431
|0.00
|0.00
|1000.00
|105
|52799862
|5010100
|2009.09.07 17:29
|sell
|0.25
|eurusd
|1.43341
|1.44341
|1.42341
|2009.09.08 10:03
|1.44341
|0.00
|0.00
|-1000.00
|106
|52990771
|5010100
|2009.09.09 09:04
|sell
|0.25
|eurusd
|1.44856
|1.45856
|1.43856
|2009.09.09 15:10
|1.45856
|0.00
|0.00
|-1000.00
|107
|53003486
|5010100
|2009.09.09 11:03
|buy
|0.25
|eurusd
|1.44971
|1.45650
|1.45971
|2009.09.09 16:39
|1.45971
|0.00
|0.00
|1000.00
|108
|53144180
|5010100
|2009.09.10 16:59
|buy
|0.25
|eurusd
|1.45651
|1.45817
|1.46651
|2009.09.10 19:28
|1.45817
|0.00
|0.00
|166.00
|109
|53197058
|5010100
|2009.09.11 08:50
|sell
|0.25
|eurusd
|1.45933
|1.45904
|1.44933
|2009.09.11 16:26
|1.45904
|0.00
|0.00
|29.00
|110
|53202014
|5010100
|2009.09.11 09:35
|buy
|0.25
|eurusd
|1.46150
|1.46211
|1.47150
|2009.09.14 17:40
|1.46211
|0.00
|0.00
|61.00
|111
|53203695
|5010100
|2009.09.11 09:51
|sell
|0.25
|eurusd
|1.45984
|1.45908
|1.44984
|2009.09.11 16:26
|1.45908
|0.00
|0.00
|76.00
|112
|53309427
|5010100
|2009.09.14 11:09
|sell
|0.25
|eurusd
|1.45324
|1.46324
|1.44324
|2009.09.14 16:01
|1.46324
|0.00
|0.00
|-1000.00
|113
|53319157
|5010100
|2009.09.14 13:25
|buy
|0.25
|eurusd
|1.45483
|1.46160
|1.46483
|2009.09.14 17:21
|1.46483
|0.00
|0.00
|1000.00
|114
|53419611
|5010100
|2009.09.15 09:01
|sell
|0.25
|eurusd
|1.46083
|1.45925
|1.45083
|2009.09.15 15:12
|1.45925
|0.00
|0.00
|158.00
|115
|53457147
|5010100
|2009.09.15 14:14
|buy
|0.25
|eurusd
|1.46118
|1.46777
|1.47118
|2009.09.16 10:59
|1.47118
|0.00
|0.00
|1000.00
|116
|53461317
|5010100
|2009.09.15 14:43
|sell
|0.25
|eurusd
|1.45921
|1.46921
|1.44921
|2009.09.16 08:10
|1.46921
|0.00
|0.00
|-1000.00
|117
|53486468
|5010100
|2009.09.15 17:39
|buy
|0.25
|eurusd
|1.46066
|1.46720
|1.47066
|2009.09.16 09:26
|1.47066
|0.00
|0.00
|1000.00
|118
|53601204
|5010100
|2009.09.16 15:08
|buy
|0.26
|eurusd
|1.47031
|1.47060
|1.48031
|2009.09.16 23:49
|1.47060
|0.00
|0.00
|29.00
|119
|53607300
|5010100
|2009.09.16 15:42
|sell
|0.26
|eurusd
|1.46607
|1.47607
|1.45607
|2009.09.17 08:32
|1.47607
|0.00
|0.00
|-1000.00
|120
|53695043
|5010100
|2009.09.17 10:34
|sell
|0.25
|eurusd
|1.47328
|1.47191
|1.46328
|2009.09.17 15:36
|1.47191
|0.00
|0.00
|137.00
|121
|53700748
|5010100
|2009.09.17 11:36
|buy
|0.25
|eurusd
|1.47403
|1.46403
|1.48403
|2009.09.21 08:36
|1.46403
|0.00
|0.00
|-1000.00
|122
|53705481
|5010100
|2009.09.17 12:15
|sell
|0.25
|eurusd
|1.47302
|1.47192
|1.46302
|2009.09.17 15:36
|1.47192
|0.00
|0.00
|110.00
|123
|53810390
|5010100
|2009.09.18 08:43
|sell
|0.25
|eurusd
|1.46987
|1.46787
|1.45987
|2009.09.18 10:44
|1.46787
|0.00
|0.00
|200.00
|124
|53835768
|5010100
|2009.09.18 11:51
|buy
|0.25
|eurusd
|1.47036
|1.47050
|1.48036
|2009.09.18 15:57
|1.47050
|0.00
|0.00
|14.00
|125
|53866681
|5010100
|2009.09.18 16:17
|sell
|0.25
|eurusd
|1.46854
|1.46685
|1.45854
|2009.09.21 08:50
|1.46685
|0.00
|0.00
|169.00
|126
|53871463
|5010100
|2009.09.18 17:00
|buy
|0.25
|eurusd
|1.47203
|1.46203
|1.48203
|2009.09.21 14:24
|1.46203
|0.00
|0.00
|-1000.00
|127
|53949094
|5010100
|2009.09.21 13:13
|buy
|0.25
|eurusd
|1.46636
|1.46713
|1.47636
|2009.09.21 18:50
|1.46713
|0.00
|0.00
|77.00
|128
|53955149
|5010100
|2009.09.21 14:23
|sell
|0.25
|eurusd
|1.46355
|1.47355
|1.45355
|2009.09.22 08:41
|1.47355
|0.00
|0.00
|-1000.00
|129
|54032929
|5010100
|2009.09.22 08:02
|sell
|0.25
|eurusd
|1.47073
|1.48073
|1.46073
|2009.09.22 11:56
|1.48073
|0.00
|0.00
|-1000.00
|130
|54034001
|5010100
|2009.09.22 08:12
|buy
|0.25
|eurusd
|1.47192
|1.47845
|1.48192
|2009.09.22 12:03
|1.48192
|0.00
|0.00
|1000.00
|131
|54077666
|5010100
|2009.09.22 14:48
|buy
|0.25
|eurusd
|1.47995
|1.48110
|1.48995
|2009.09.23 01:46
|1.48110
|0.00
|0.00
|115.00
|132
|54354656
|5010100
|2009.09.24 15:49
|sell
|0.25
|eurusd
|1.47640
|1.47094
|1.46640
|2009.09.24 16:52
|1.47094
|0.00
|0.00
|546.00
|133
|54460143
|5010100
|2009.09.25 10:16
|sell
|0.25
|eurusd
|1.46711
|1.46554
|1.45711
|2009.09.25 15:08
|1.46554
|0.00
|0.00
|157.00
|134
|54463292
|5010100
|2009.09.25 10:48
|buy
|0.25
|eurusd
|1.46840
|1.46893
|1.47840
|2009.09.25 13:01
|1.46893
|0.00
|0.00
|53.00
|135
|54513006
|5010100
|2009.09.25 16:08
|buy
|0.25
|eurusd
|1.47082
|1.46082
|1.48082
|2009.09.28 03:39
|1.46082
|0.00
|0.00
|-1000.00
|136
|54590889
|5010100
|2009.09.28 08:17
|buy
|0.25
|eurusd
|1.46079
|1.46383
|1.47079
|2009.09.28 15:20
|1.46383
|0.00
|0.00
|304.00
|137
|54643631
|5010100
|2009.09.28 15:50
|buy
|0.25
|eurusd
|1.46539
|1.45539
|1.47539
|2009.09.29 12:22
|1.45539
|0.00
|0.00
|-1000.00
|138
|54653422
|5010100
|2009.09.28 17:03
|sell
|0.25
|eurusd
|1.46280
|1.46189
|1.45280
|2009.09.28 22:35
|1.46189
|0.00
|0.00
|91.00
|139
|54659854
|5010100
|2009.09.28 17:46
|sell
|0.25
|eurusd
|1.46405
|1.46190
|1.45405
|2009.09.28 22:35
|1.46190
|0.00
|0.00
|215.00
|140
|54775884
|5010100
|2009.09.29 15:39
|buy
|0.25
|eurusd
|1.45720
|1.46137
|1.46720
|2009.09.30 09:11
|1.46137
|0.00
|0.00
|417.00
|141
|54777486
|5010100
|2009.09.29 15:50
|sell
|0.25
|eurusd
|1.45404
|1.46404
|1.44404
|2009.09.30 08:07
|1.46404
|0.00
|0.00
|-1000.00
|142
|54876193
|5010100
|2009.09.30 10:50
|buy
|0.25
|eurusd
|1.46370
|1.46430
|1.47370
|2009.09.30 13:51
|1.46430
|0.00
|0.00
|60.00
|143
|55066742
|5010100
|2009.10.01 16:21
|sell
|0.25
|eurusd
|1.45469
|1.45336
|1.44469
|2009.10.02 03:38
|1.45336
|0.00
|0.00
|133.00
|144
|55161136
|5010100
|2009.10.02 09:04
|sell
|0.25
|eurusd
|1.45286
|1.45164
|1.44286
|2009.10.02 14:40
|1.45164
|0.00
|0.00
|122.00
|145
|55169836
|5010100
|2009.10.02 10:46
|buy
|0.25
|eurusd
|1.45505
|1.46100
|1.46505
|2009.10.02 16:10
|1.46100
|0.00
|0.00
|595.00
|146
|55202854
|5010100
|2009.10.02 15:25
|buy
|0.25
|eurusd
|1.45599
|1.46099
|1.46599
|2009.10.02 16:10
|1.46099
|0.00
|0.00
|500.00
|147
|55289158
|5010100
|2009.10.05 09:09
|sell
|0.25
|eurusd
|1.46191
|1.47191
|1.45191
|2009.10.06 07:15
|1.47191
|0.00
|0.00
|-1000.00
|148
|55313335
|5010100
|2009.10.05 12:50
|buy
|0.25
|eurusd
|1.46324
|1.47002
|1.47324
|2009.10.06 07:57
|1.47324
|0.00
|0.00
|1000.00
|149
|55315047
|5010100
|2009.10.05 13:13
|sell
|0.25
|eurusd
|1.46221
|1.46220
|1.45221
|2009.10.05 16:00
|1.46220
|0.00
|0.00
|1.00
|150
|55519676
|5010100
|2009.10.07 08:13
|buy
|0.25
|eurusd
|1.47155
|1.47413
|1.48155
|2009.10.08 08:16
|1.47413
|0.00
|0.00
|258.00
|151
|55551476
|5010100
|2009.10.07 12:55
|sell
|0.25
|eurusd
|1.47026
|1.46880
|1.46026
|2009.10.07 16:17
|1.46880
|0.00
|0.00
|146.00
|152
|55672113
|5010100
|2009.10.08 08:20
|sell
|0.25
|eurusd
|1.47418
|1.47343
|1.46418
|2009.10.09 06:27
|1.47343
|0.00
|0.00
|75.00
|153
|55674847
|5010100
|2009.10.08 08:37
|buy
|0.25
|eurusd
|1.47597
|1.47684
|1.48597
|2009.10.08 15:09
|1.47684
|0.00
|0.00
|87.00
|154
|55709712
|5010100
|2009.10.08 12:53
|sell
|0.25
|eurusd
|1.47625
|1.47496
|1.46625
|2009.10.08 16:31
|1.47496
|0.00
|0.00
|129.00
|155
|55730900
|5010100
|2009.10.08 15:26
|sell
|0.25
|eurusd
|1.47495
|1.47357
|1.46495
|2009.10.09 06:32
|1.47357
|0.00
|0.00
|138.00
|156
|55745764
|5010100
|2009.10.08 17:06
|buy
|0.25
|eurusd
|1.47669
|1.47853
|1.48669
|2009.10.08 19:22
|1.47853
|0.00
|0.00
|184.00
|157
|55818403
|5010100
|2009.10.09 08:46
|buy
|0.25
|eurusd
|1.47344
|1.47418
|1.48344
|2009.10.09 14:28
|1.47418
|0.00
|0.00
|74.00
|158
|55820047
|5010100
|2009.10.09 08:58
|sell
|0.25
|eurusd
|1.47158
|1.47039
|1.46158
|2009.10.09 18:58
|1.47039
|0.00
|0.00
|119.00
|159
|55826291
|5010100
|2009.10.09 09:37
|buy
|0.25
|eurusd
|1.47383
|1.47417
|1.48383
|2009.10.09 14:30
|1.47417
|0.00
|0.00
|34.00
|160
|55864693
|5010100
|2009.10.09 14:54
|sell
|0.25
|eurusd
|1.47352
|1.47042
|1.46352
|2009.10.09 18:58
|1.47042
|0.00
|0.00
|310.00
|161
|55891674
|5010100
|2009.10.09 17:47
|sell
|0.25
|eurusd
|1.47214
|1.47043
|1.46214
|2009.10.09 18:58
|1.47043
|0.00
|0.00
|171.00
|162
|55948827
|5010100
|2009.10.12 08:35
|sell
|0.25
|eurusd
|1.46958
|1.47958
|1.45958
|2009.10.12 15:55
|1.47958
|0.00
|0.00
|-1000.00
|163
|56092351
|5010100
|2009.10.13 09:10
|sell
|0.25
|eurusd
|1.47691
|1.48691
|1.46691
|2009.10.13 13:13
|1.48691
|0.00
|0.00
|-1000.00
|164
|56101082
|5010100
|2009.10.13 10:28
|buy
|0.25
|eurusd
|1.47949
|1.48434
|1.48949
|2009.10.13 14:56
|1.48434
|0.00
|0.00
|485.00
|165
|56142994
|5010100
|2009.10.13 15:34
|sell
|0.25
|eurusd
|1.48222
|1.49222
|1.47222
|2009.10.14 20:00
|1.49222
|0.00
|0.00
|-1000.00
|166
|56285439
|5010100
|2009.10.14 15:15
|buy
|0.25
|eurusd
|1.49045
|1.49351
|1.50045
|2009.10.15 09:01
|1.49351
|0.00
|0.00
|306.00
|167
|56299354
|5010100
|2009.10.14 17:15
|sell
|0.25
|eurusd
|1.48787
|1.48735
|1.47787
|2009.10.15 14:16
|1.48735
|0.00
|0.00
|52.00
|168
|56583828
|5010100
|2009.10.16 12:59
|sell
|0.25
|eurusd
|1.49028
|1.48786
|1.48028
|2009.10.16 15:06
|1.48786
|0.00
|0.00
|242.00
|169
|56614589
|5010100
|2009.10.16 17:07
|buy
|0.25
|eurusd
|1.49055
|1.49217
|1.50055
|2009.10.19 14:08
|1.49217
|0.00
|0.00
|162.00
|170
|56732693
|5010100
|2009.10.19 14:03
|sell
|0.25
|eurusd
|1.49239
|1.49140
|1.48239
|2009.10.20 19:02
|1.49140
|0.00
|0.00
|99.00
|171
|56841121
|5010100
|2009.10.20 09:01
|buy
|0.25
|eurusd
|1.49858
|1.48858
|1.50858
|2009.10.20 17:45
|1.48858
|0.00
|0.00
|-1000.00
|172
|56867052
|5010100
|2009.10.20 13:31
|buy
|0.25
|eurusd
|1.49780
|1.49866
|1.50780
|2009.10.21 17:11
|1.49866
|0.00
|0.00
|86.00
|173
|57162804
|5010100
|2009.10.22 16:53
|buy
|0.25
|eurusd
|1.49973
|1.50295
|1.50973
|2009.10.23 02:58
|1.50295
|0.00
|0.00
|322.00
|174
|57225464
|5010100
|2009.10.23 09:48
|buy
|0.25
|eurusd
|1.50285
|1.49285
|1.51285
|2009.10.26 17:02
|1.49285
|0.00
|0.00
|-1000.00
|175
|57228495
|5010100
|2009.10.23 10:11
|sell
|0.25
|eurusd
|1.50106
|1.49456
|1.49106
|2009.10.26 17:04
|1.49106
|0.00
|0.00
|1000.00
|176
|57231582
|5010100
|2009.10.23 10:36
|buy
|0.25
|eurusd
|1.50260
|1.49260
|1.51260
|2009.10.26 17:03
|1.49260
|0.00
|0.00
|-1000.00
|177
|57456525
|5010100
|2009.10.27 12:06
|sell
|0.25
|eurusd
|1.48849
|1.48194
|1.47849
|2009.10.27 15:29
|1.48194
|0.00
|0.00
|655.00
|178
|57741626
|5010100
|2009.10.29 12:38
|sell
|0.25
|eurusd
|1.47303
|1.48303
|1.46303
|2009.10.29 16:33
|1.48303
|0.00
|0.00
|-1000.00
|179
|57751741
|5010100
|2009.10.29 13:46
|buy
|0.25
|eurusd
|1.47681
|1.48280
|1.48681
|2009.10.29 20:44
|1.48280
|0.00
|0.00
|599.00
|180
|57861778
|5010100
|2009.10.30 10:25
|buy
|0.25
|eurusd
|1.48429
|1.47429
|1.49429
|2009.10.30 16:14
|1.47429
|0.00
|0.00
|-1000.00
|181
|57876829
|5010100
|2009.10.30 12:32
|sell
|0.25
|eurusd
|1.48097
|1.47535
|1.47097
|2009.10.30 16:59
|1.47535
|0.00
|0.00
|562.00
|182
|57983039
|5010100
|2009.11.02 09:41
|buy
|0.25
|eurusd
|1.47672
|1.48140
|1.48672
|2009.11.02 17:08
|1.48140
|0.00
|0.00
|468.00
|183
|58020737
|5010100
|2009.11.02 14:19
|sell
|0.25
|eurusd
|1.47715
|1.47712
|1.46715
|2009.11.02 15:53
|1.47712
|0.00
|0.00
|3.00
|184
|58037636
|5010100
|2009.11.02 16:04
|buy
|0.25
|eurusd
|1.48089
|1.48136
|1.49089
|2009.11.02 17:08
|1.48136
|0.00
|0.00
|47.00
|185
|58194674
|5010100
|2009.11.03 16:44
|buy
|0.26
|eurusd
|1.46782
|1.47014
|1.47782
|2009.11.03 21:00
|1.47014
|0.00
|0.00
|232.00
|186
|58297198
|5010100
|2009.11.04 12:47
|buy
|0.26
|eurusd
|1.47590
|1.48244
|1.48590
|2009.11.04 20:09
|1.48590
|0.00
|0.00
|1000.00
|187
|58306039
|5010100
|2009.11.04 14:00
|sell
|0.26
|eurusd
|1.47474
|1.48474
|1.46474
|2009.11.04 19:35
|1.48474
|0.00
|0.00
|-1000.00
|188
|58309493
|5010100
|2009.11.04 14:23
|buy
|0.26
|eurusd
|1.47664
|1.48304
|1.48664
|2009.11.04 20:15
|1.48664
|0.00
|0.00
|1000.00
|189
|58433740
|5010100
|2009.11.05 10:26
|buy
|0.26
|eurusd
|1.48450
|1.48857
|1.49450
|2009.11.05 14:53
|1.48857
|0.00
|0.00
|407.00
|190
|58495680
|5010100
|2009.11.05 17:54
|sell
|0.26
|eurusd
|1.48577
|1.48553
|1.47577
|2009.11.06 14:41
|1.48553
|0.00
|0.00
|24.00
|191
|58552256
|5010100
|2009.11.06 08:55
|buy
|0.26
|eurusd
|1.48789
|1.48833
|1.49789
|2009.11.06 16:25
|1.48833
|0.00
|0.00
|44.00
|192
|58573948
|5010100
|2009.11.06 12:27
|sell
|0.26
|eurusd
|1.48804
|1.48588
|1.47804
|2009.11.06 14:41
|1.48588
|0.00
|0.00
|216.00
|193
|58605687
|5010100
|2009.11.06 15:46
|buy
|0.26
|eurusd
|1.49025
|1.49702
|1.50025
|2009.11.09 11:33
|1.50025
|0.00
|0.00
|1000.00
|194
|58794352
|5010100
|2009.11.10 08:54
|sell
|0.26
|eurusd
|1.49658
|1.49574
|1.48658
|2009.11.12 11:24
|1.49574
|0.00
|0.00
|84.00
|195
|58799659
|5010100
|2009.11.10 09:47
|buy
|0.26
|eurusd
|1.49913
|1.50173
|1.50913
|2009.11.11 14:38
|1.50173
|0.00
|0.00
|260.00
|196
|58826623
|5010100
|2009.11.10 13:20
|sell
|0.26
|eurusd
|1.49817
|1.49698
|1.48817
|2009.11.10 20:00
|1.49698
|0.00
|0.00
|119.00
|197
|58934876
|5010100
|2009.11.11 08:42
|buy
|0.26
|eurusd
|1.49932
|1.50173
|1.50932
|2009.11.11 14:38
|1.50173
|0.00
|0.00
|241.00
|198
|59078545
|5010100
|2009.11.12 08:32
|sell
|0.26
|eurusd
|1.49884
|1.49581
|1.48884
|2009.11.12 11:24
|1.49581
|0.00
|0.00
|303.00
|199
|59240719
|5010100
|2009.11.13 11:23
|sell
|0.26
|eurusd
|1.48740
|1.48557
|1.47740
|2009.11.13 16:20
|1.48557
|0.00
|0.00
|183.00
|200
|59250566
|5010100
|2009.11.13 13:33
|sell
|0.26
|eurusd
|1.48741
|1.48561
|1.47741
|2009.11.13 16:20
|1.48561
|0.00
|0.00
|180.00
|201
|59345775
|5010100
|2009.11.16 10:06
|sell
|0.26
|eurusd
|1.49653
|1.49129
|1.48653
|2009.11.16 18:28
|1.49129
|0.00
|0.00
|524.00
|202
|59346871
|5010100
|2009.11.16 10:15
|buy
|0.26
|eurusd
|1.49811
|1.48811
|1.50811
|2009.11.16 18:23
|1.48811
|0.00
|0.00
|-1000.00
|203
|59350084
|5010100
|2009.11.16 10:49
|sell
|0.26
|eurusd
|1.49724
|1.49189
|1.48724
|2009.11.16 18:33
|1.49189
|0.00
|0.00
|535.00
|204
|59459039
|5010100
|2009.11.17 08:19
|buy
|0.26
|eurusd
|1.49738
|1.48738
|1.50738
|2009.11.17 13:09
|1.48738
|0.00
|0.00
|-1000.00
|205
|59625278
|5010100
|2009.11.18 14:47
|sell
|0.26
|eurusd
|1.49294
|1.48782
|1.48294
|2009.11.19 10:03
|1.48782
|0.00
|0.00
|512.00
|206
|59631978
|5010100
|2009.11.18 15:28
|buy
|0.26
|eurusd
|1.49650
|1.48650
|1.50650
|2009.11.19 09:04
|1.48650
|0.00
|0.00
|-1000.00
|207
|59638204
|5010100
|2009.11.18 16:12
|sell
|0.26
|eurusd
|1.49403
|1.48787
|1.48403
|2009.11.19 10:03
|1.48787
|0.00
|0.00
|616.00
|208
|59742898
|5010100
|2009.11.19 14:42
|buy
|0.26
|eurusd
|1.48705
|1.49042
|1.49705
|2009.11.20 02:09
|1.49042
|0.00
|0.00
|337.00
|209
|59761381
|5010100
|2009.11.19 17:01
|sell
|0.26
|eurusd
|1.48583
|1.48328
|1.47583
|2009.11.20 14:34
|1.48328
|0.00
|0.00
|255.00
|210
|59765425
|5010100
|2009.11.19 17:42
|buy
|0.26
|eurusd
|1.48809
|1.49036
|1.49809
|2009.11.20 02:09
|1.49036
|0.00
|0.00
|227.00
|211
|59837056
|5010100
|2009.11.20 08:37
|sell
|0.26
|eurusd
|1.49011
|1.48331
|1.48011
|2009.11.20 14:34
|1.48331
|0.00
|0.00
|680.00
|212
|59888394
|5010100
|2009.11.20 15:51
|buy
|0.26
|eurusd
|1.48617
|1.49313
|1.49617
|2009.11.23 08:21
|1.49617
|0.00
|0.00
|1000.00
|213
|59891925
|5010100
|2009.11.20 16:16
|buy
|0.26
|eurusd
|1.48513
|1.49203
|1.49513
|2009.11.23 08:15
|1.49513
|0.00
|0.00
|1000.00
|214
|59986464
|5010100
|2009.11.23 13:44
|buy
|0.27
|eurusd
|1.49771
|1.50399
|1.50771
|2009.11.25 12:39
|1.50771
|0.00
|0.00
|1000.00
|215
|59989262
|5010100
|2009.11.23 14:16
|sell
|0.27
|eurusd
|1.49679
|1.49195
|1.48679
|2009.11.24 09:32
|1.49195
|0.00
|0.00
|484.00
|216
|59991625
|5010100
|2009.11.23 14:38
|buy
|0.27
|eurusd
|1.49777
|1.50293
|1.50777
|2009.11.25 12:39
|1.50777
|0.00
|0.00
|1000.00
|217
|60137049
|5010100
|2009.11.24 15:57
|sell
|0.27
|eurusd
|1.49509
|1.50509
|1.48509
|2009.11.25 12:30
|1.50509
|0.00
|0.00
|-1000.00
|218
|60358684
|5010100
|2009.11.26 12:00
|buy
|0.27
|eurusd
|1.50967
|1.49967
|1.51967
|2009.11.26 16:55
|1.49967
|0.00
|0.00
|-1000.00
|219
|60482107
|5010100
|2009.11.27 10:40
|buy
|0.27
|eurusd
|1.49138
|1.49584
|1.50138
|2009.11.27 17:31
|1.49584
|0.00
|0.00
|446.00
|220
|60498604
|5010100
|2009.11.27 13:33
|sell
|0.27
|eurusd
|1.48897
|1.49897
|1.47897
|2009.11.27 17:08
|1.49897
|0.00
|0.00
|-1000.00
|221
|60501149
|5010100
|2009.11.27 14:01
|buy
|0.27
|eurusd
|1.49183
|1.49579
|1.50183
|2009.11.27 17:31
|1.49579
|0.00
|0.00
|396.00
|222
|60591143
|5010100
|2009.11.30 09:17
|sell
|0.27
|eurusd
|1.50423
|1.50279
|1.49423
|2009.11.30 16:01
|1.50279
|0.00
|0.00
|144.00
|223
|60613530
|5010100
|2009.11.30 12:16
|sell
|0.27
|eurusd
|1.50402
|1.50280
|1.49402
|2009.11.30 16:01
|1.50280
|0.00
|0.00
|122.00
|224
|60645782
|5010100
|2009.11.30 16:58
|sell
|0.27
|eurusd
|1.50097
|1.50043
|1.49097
|2009.11.30 19:29
|1.50043
|0.00
|0.00
|54.00
|225
|60716202
|5010100
|2009.12.01 08:01
|buy
|0.27
|eurusd
|1.50227
|1.50863
|1.51227
|2009.12.01 21:22
|1.50863
|0.00
|0.00
|636.00
|226
|60876091
|5010100
|2009.12.02 12:32
|sell
|0.27
|eurusd
|1.50889
|1.50634
|1.49889
|2009.12.03 00:08
|1.50634
|0.00
|0.00
|255.00
|227
|61002200
|5010100
|2009.12.03 14:35
|sell
|0.27
|eurusd
|1.51089
|1.50960
|1.50089
|2009.12.03 15:46
|1.50960
|0.00
|0.00
|129.00
|228
|61003998
|5010100
|2009.12.03 14:40
|buy
|0.27
|eurusd
|1.51321
|1.50321
|1.52321
|2009.12.04 14:34
|1.50321
|0.00
|0.00
|-1000.00
|229
|61108173
|5010100
|2009.12.04 13:10
|buy
|0.27
|eurusd
|1.50704
|1.49704
|1.51704
|2009.12.04 14:57
|1.49704
|0.00
|0.00
|-1000.00
|230
|61228485
|5010100
|2009.12.07 08:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.48806
|1.48119
|1.47806
|2009.12.07 09:50
|1.47806
|0.00
|0.00
|1000.00
|231
|61281679
|5010100
|2009.12.07 15:07
|sell
|0.27
|eurusd
|1.47914
|1.47587
|1.46914
|2009.12.08 14:47
|1.47587
|0.00
|0.00
|327.00
|232
|61288078
|5010100
|2009.12.07 15:48
|buy
|0.27
|eurusd
|1.48160
|1.48498
|1.49160
|2009.12.07 18:40
|1.48498
|0.00
|0.00
|338.00
|233
|61571400
|5010100
|2009.12.09 09:09
|buy
|0.27
|eurusd
|1.47306
|1.47505
|1.48306
|2009.12.09 12:15
|1.47505
|0.00
|0.00
|199.00
|234
|61602497
|5010100
|2009.12.09 13:18
|sell
|0.27
|eurusd
|1.47418
|1.47307
|1.46418
|2009.12.09 15:54
|1.47307
|0.00
|0.00
|111.00
|235
|61611690
|5010100
|2009.12.09 14:20
|buy
|0.27
|eurusd
|1.47651
|1.46651
|1.48651
|2009.12.11 15:28
|1.46651
|0.00
|0.00
|-1000.00
|236
|61614711
|5010100
|2009.12.09 14:41
|sell
|0.27
|eurusd
|1.47362
|1.47315
|1.46362
|2009.12.09 16:02
|1.47315
|0.00
|0.00
|47.00
|237
|61640087
|5010100
|2009.12.09 17:31
|sell
|0.27
|eurusd
|1.47207
|1.47067
|1.46207
|2009.12.09 20:35
|1.47067
|0.00
|0.00
|140.00
|238
|61708366
|5010100
|2009.12.10 08:52
|sell
|0.27
|eurusd
|1.47107
|1.46417
|1.46107
|2009.12.11 16:17
|1.46107
|0.00
|0.00
|1000.00
|239
|61725404
|5010100
|2009.12.10 11:08
|buy
|0.27
|eurusd
|1.47319
|1.47454
|1.48319
|2009.12.11 14:31
|1.47454
|0.00
|0.00
|135.00
|240
|61966527
|5010100
|2009.12.14 09:26
|sell
|0.27
|eurusd
|1.46562
|1.46479
|1.45562
|2009.12.14 13:14
|1.46479
|0.00
|0.00
|83.00
|241
|61972337
|5010100
|2009.12.14 10:28
|buy
|0.27
|eurusd
|1.46712
|1.45712
|1.47712
|2009.12.15 09:16
|1.45712
|0.00
|0.00
|-1000.00
|242
|61973426
|5010100
|2009.12.14 10:41
|sell
|0.27
|eurusd
|1.46618
|1.46480
|1.45618
|2009.12.14 13:14
|1.46480
|0.00
|0.00
|138.00
|243
|62001276
|5010100
|2009.12.14 15:45
|sell
|0.27
|eurusd
|1.46386
|1.45692
|1.45386
|2009.12.15 10:32
|1.45386
|0.00
|0.00
|1000.00
|244
|62004430
|5010100
|2009.12.14 16:21
|sell
|0.27
|eurusd
|1.46324
|1.45635
|1.45324
|2009.12.15 10:33
|1.45324
|0.00
|0.00
|1000.00
|245
|62160662
|5010100
|2009.12.16 08:46
|sell
|0.27
|eurusd
|1.45280
|1.44616
|1.44280
|2009.12.17 03:50
|1.44280
|0.00
|0.00
|1000.00
|246
|62171536
|5010100
|2009.12.16 10:06
|buy
|0.27
|eurusd
|1.45506
|1.45532
|1.46506
|2009.12.16 14:10
|1.45532
|0.00
|0.00
|26.00
|247
|62200278
|5010100
|2009.12.16 14:25
|sell
|0.27
|eurusd
|1.45487
|1.45369
|1.44487
|2009.12.16 22:06
|1.45369
|0.00
|0.00
|118.00
|248
|62333385
|5010100
|2009.12.17 16:36
|sell
|0.28
|eurusd
|1.43454
|1.43358
|1.42454
|2009.12.17 19:31
|1.43358
|0.00
|0.00
|96.00
|249
|62335022
|5010100
|2009.12.17 16:52
|buy
|0.28
|eurusd
|1.43653
|1.43799
|1.44653
|2009.12.18 03:43
|1.43799
|0.00
|0.00
|146.00
|250
|62531790
|5010100
|2009.12.21 15:49
|sell
|0.28
|eurusd
|1.43337
|1.42975
|1.42337
|2009.12.22 02:44
|1.42975
|0.00
|0.00
|362.00
|251
|62621287
|5010100
|2009.12.22 15:54
|sell
|0.28
|eurusd
|1.42857
|1.42493
|1.41857
|2009.12.22 18:07
|1.42493
|0.00
|0.00
|364.00
|252
|62667776
|5010100
|2009.12.23 08:09
|buy
|0.28
|eurusd
|1.42591
|1.43285
|1.43591
|2009.12.23 18:41
|1.43591
|0.00
|0.00
|1000.00
|253
|62672783
|5010100
|2009.12.23 09:23
|buy
|0.28
|eurusd
|1.42591
|1.43275
|1.43591
|2009.12.23 18:41
|1.43591
|0.00
|0.00
|1000.00
|254
|62762123
|5010100
|2009.12.24 10:11
|buy
|0.28
|eurusd
|1.43600
|1.43871
|1.44600
|2009.12.24 14:34
|1.43871
|0.00
|0.00
|271.00
|255
|62823803
|5010100
|2009.12.28 09:45
|buy
|0.28
|eurusd
|1.43869
|1.44272
|1.44869
|2009.12.29 14:21
|1.44272
|0.00
|0.00
|403.00
|256
|62836975
|5010100
|2009.12.28 15:56
|sell
|0.28
|eurusd
|1.43943
|1.43863
|1.42943
|2009.12.29 09:43
|1.44266
|0.00
|0.00
|-323.00
|257
|62889325
|5010100
|2009.12.29 15:52
|sell
|0.28
|eurusd
|1.44180
|1.43636
|1.43180
|2009.12.29 18:24
|1.43636
|0.00
|0.00
|544.00
|258
|63000137
|5010100
|2009.12.31 11:34
|sell
|0.28
|eurusd
|1.44022
|1.43387
|1.43022
|2009.12.31 16:46
|1.43387
|0.00
|0.00
|635.00
|259
|63001431
|5010100
|2009.12.31 12:10
|buy
|0.28
|eurusd
|1.44096
|1.43096
|1.45096
|2009.12.31 16:31
|1.43096
|0.00
|0.00
|-1000.00
|260
|63006678
|5010100
|2009.12.31 13:56
|sell
|0.28
|eurusd
|1.44067
|1.43387
|1.43067
|2009.12.31 16:46
|1.43387
|0.00
|0.00
|680.00
|261
|63052911
|5010100
|2010.01.04 09:03
|buy
|0.28
|eurusd
|1.43180
|1.43862
|1.44180
|2010.01.04 13:03
|1.43862
|0.00
|0.00
|682.00
|262
|63136565
|5010100
|2010.01.05 09:12
|sell
|0.29
|eurusd
|1.44284
|1.44190
|1.43284
|2010.01.05 16:04
|1.44190
|0.00
|0.00
|94.00
|263
|63155512
|5010100
|2010.01.05 13:32
|buy
|0.29
|eurusd
|1.44355
|1.43355
|1.45355
|2010.01.06 01:49
|1.43355
|0.00
|0.00
|-1000.00
|264
|63163304
|5010100
|2010.01.05 15:03
|sell
|0.29
|eurusd
|1.44149
|1.43658
|1.43149
|2010.01.06 02:56
|1.43658
|0.00
|0.00
|491.00
|265
|63250221
|5010100
|2010.01.06 14:22
|buy
|0.29
|eurusd
|1.43613
|1.43855
|1.44613
|2010.01.06 19:09
|1.43855
|0.00
|0.00
|242.00
|266
|63258860
|5010100
|2010.01.06 16:06
|buy
|0.29
|eurusd
|1.43782
|1.43850
|1.44782
|2010.01.06 19:09
|1.43850
|0.00
|0.00
|68.00
|267
|63405610
|5010100
|2010.01.08 08:27
|buy
|0.29
|eurusd
|1.43207
|1.43386
|1.44207
|2010.01.08 14:34
|1.43386
|0.00
|0.00
|179.00
|268
|63562054
|5010100
|2010.01.11 14:29
|sell
|0.29
|eurusd
|1.45200
|1.44854
|1.44200
|2010.01.12 03:55
|1.44854
|0.00
|0.00
|346.00
|269
|63580757
|5010100
|2010.01.11 16:53
|buy
|0.29
|eurusd
|1.45496
|1.44496
|1.46496
|2010.01.14 17:11
|1.44496
|0.00
|0.00
|-1000.00
|270
|63659716
|5010100
|2010.01.12 12:13
|sell
|0.29
|eurusd
|1.44724
|1.45724
|1.43724
|2010.01.13 13:08
|1.45724
|0.00
|0.00
|-1000.00
|271
|63682826
|5010100
|2010.01.12 15:38
|buy
|0.29
|eurusd
|1.45064
|1.45147
|1.46064
|2010.01.12 18:22
|1.45147
|0.00
|0.00
|83.00
|272
|63750821
|5010100
|2010.01.13 09:07
|sell
|0.29
|eurusd
|1.44712
|1.45712
|1.43712
|2010.01.13 13:08
|1.45712
|0.00
|0.00
|-1000.00
|273
|63853725
|5010100
|2010.01.14 08:48
|sell
|0.28
|eurusd
|1.45292
|1.45090
|1.44292
|2010.01.14 14:30
|1.45090
|0.00
|0.00
|202.00
|274
|63894339
|5010100
|2010.01.14 15:13
|sell
|0.28
|eurusd
|1.44849
|1.44794
|1.43849
|2010.01.14 17:28
|1.44794
|0.00
|0.00
|55.00
|275
|64008800
|5010100
|2010.01.15 16:06
|sell
|0.28
|eurusd
|1.43746
|1.43688
|1.42746
|2010.01.15 21:17
|1.43688
|0.00
|0.00
|58.00
|276
|64068804
|5010100
|2010.01.18 09:59
|sell
|0.28
|eurusd
|1.43712
|1.43017
|1.42712
|2010.01.19 13:42
|1.42712
|0.00
|0.00
|1000.00
|277
|64075478
|5010100
|2010.01.18 11:15
|buy
|0.28
|eurusd
|1.43834
|1.42834
|1.44834
|2010.01.19 13:20
|1.42834
|0.00
|0.00
|-1000.00
|278
|64086068
|5010100
|2010.01.18 13:30
|buy
|0.28
|eurusd
|1.43826
|1.43828
|1.44826
|2010.01.19 10:31
|1.43828
|0.00
|0.00
|2.00
|279
|64301509
|5010100
|2010.01.20 10:59
|sell
|0.28
|eurusd
|1.41869
|1.41186
|1.40869
|2010.01.20 18:03
|1.40869
|0.00
|0.00
|1000.00
|280
|64397345
|5010100
|2010.01.21 08:53
|sell
|0.28
|eurusd
|1.40784
|1.40602
|1.39784
|2010.01.21 12:58
|1.40602
|0.00
|0.00
|182.00
|281
|64427623
|5010100
|2010.01.21 13:17
|buy
|0.28
|eurusd
|1.40795
|1.40801
|1.41795
|2010.01.21 16:23
|1.40801
|0.00
|0.00
|6.00
|282
|64469100
|5010100
|2010.01.21 17:58
|buy
|0.28
|eurusd
|1.41047
|1.41114
|1.42047
|2010.01.21 18:25
|1.41114
|0.00
|0.00
|67.00
|283
|64555938
|5010100
|2010.01.22 12:25
|sell
|0.28
|eurusd
|1.41339
|1.41319
|1.40339
|2010.01.22 15:15
|1.41319
|0.00
|0.00
|20.00
|284
|64592558
|5010100
|2010.01.22 17:04
|buy
|0.28
|eurusd
|1.41468
|1.41507
|1.42468
|2010.01.22 19:48
|1.41507
|0.00
|0.00
|39.00
|285
|64643730
|5010100
|2010.01.25 08:19
|sell
|0.28
|eurusd
|1.41543
|1.41036
|1.40543
|2010.01.26 09:07
|1.41036
|0.00
|0.00
|507.00
|286
|64660801
|5010100
|2010.01.25 11:10
|buy
|0.28
|eurusd
|1.41570
|1.41638
|1.42570
|2010.01.25 13:16
|1.41638
|0.00
|0.00
|68.00
|287
|64761877
|5010100
|2010.01.26 09:37
|sell
|0.28
|eurusd
|1.40877
|1.40736
|1.39877
|2010.01.26 17:11
|1.40736
|0.00
|0.00
|141.00
|288
|64764083
|5010100
|2010.01.26 09:54
|buy
|0.28
|eurusd
|1.40988
|1.39988
|1.41988
|2010.01.27 21:13
|1.39988
|0.00
|0.00
|-1000.00
|289
|64783573
|5010100
|2010.01.26 12:26
|sell
|0.28
|eurusd
|1.40849
|1.40741
|1.39849
|2010.01.26 17:11
|1.40741
|0.00
|0.00
|108.00
|290
|64915892
|5010100
|2010.01.27 14:45
|sell
|0.28
|eurusd
|1.40602
|1.40574
|1.39602
|2010.01.27 17:55
|1.40574
|0.00
|0.00
|28.00
|291
|64988837
|5010100
|2010.01.28 08:05
|buy
|0.28
|eurusd
|1.40183
|1.40215
|1.41183
|2010.01.28 11:18
|1.40215
|0.00
|0.00
|32.00
|292
|65012678
|5010100
|2010.01.28 11:27
|sell
|0.28
|eurusd
|1.40190
|1.39788
|1.39190
|2010.01.28 17:47
|1.39788
|0.00
|0.00
|402.00
|293
|65028434
|5010100
|2010.01.28 14:07
|sell
|0.28
|eurusd
|1.40049
|1.39789
|1.39049
|2010.01.28 17:47
|1.39789
|0.00
|0.00
|260.00
|294
|65154271
|5010100
|2010.01.29 14:32
|sell
|0.28
|eurusd
|1.39538
|1.38848
|1.38538
|2010.02.01 03:11
|1.38538
|0.00
|0.00
|1000.00
|295
|65378879
|5010100
|2010.02.02 09:41
|sell
|0.28
|eurusd
|1.39124
|1.40124
|1.38124
|2010.02.03 10:02
|1.40124
|0.00
|0.00
|-1000.00
|296
|65383797
|5010100
|2010.02.02 10:25
|buy
|0.28
|eurusd
|1.39363
|1.39954
|1.40363
|2010.02.03 11:59
|1.39954
|0.00
|0.00
|591.00
|297
|65415580
|5010100
|2010.02.02 15:17
|buy
|0.28
|eurusd
|1.39543
|1.39953
|1.40543
|2010.02.03 11:59
|1.39953
|0.00
|0.00
|410.00
|298
|65520132
|5010100
|2010.02.03 13:26
|sell
|0.28
|eurusd
|1.39970
|1.39277
|1.38970
|2010.02.03 20:25
|1.38970
|0.00
|0.00
|1000.00
|299
|65766754
|5010100
|2010.02.05 08:43
|sell
|0.28
|eurusd
|1.36819
|1.36807
|1.35819
|2010.02.05 09:48
|1.36807
|0.00
|0.00
|12.00
|300
|65800589
|5010100
|2010.02.05 12:10
|buy
|0.28
|eurusd
|1.37024
|1.37111
|1.38024
|2010.02.05 15:06
|1.37111
|0.00
|0.00
|87.00
|301
|65818986
|5010100
|2010.02.05 14:26
|buy
|0.28
|eurusd
|1.37045
|1.37101
|1.38045
|2010.02.05 15:06
|1.37101
|0.00
|0.00
|56.00
|302
|65923131
|5010100
|2010.02.08 08:27
|buy
|0.28
|eurusd
|1.36600
|1.36827
|1.37600
|2010.02.08 12:10
|1.36827
|0.00
|0.00
|227.00
|303
|65984384
|5010100
|2010.02.08 15:28
|buy
|0.28
|eurusd
|1.36783
|1.36807
|1.37783
|2010.02.08 19:12
|1.36807
|0.00
|0.00
|24.00
|304
|65994936
|5010100
|2010.02.08 16:38
|buy
|0.28
|eurusd
|1.36873
|1.37128
|1.37873
|2010.02.09 09:49
|1.37128
|0.00
|0.00
|255.00
|305
|66088336
|5010100
|2010.02.09 11:57
|sell
|0.28
|eurusd
|1.37185
|1.38185
|1.36185
|2010.02.09 18:06
|1.38185
|0.00
|0.00
|-1000.00
|306
|66100057
|5010100
|2010.02.09 13:24
|buy
|0.28
|eurusd
|1.37305
|1.37405
|1.38305
|2010.02.09 14:53
|1.37405
|0.00
|0.00
|100.00
|307
|66138935
|5010100
|2010.02.09 17:50
|buy
|0.28
|eurusd
|1.37715
|1.38080
|1.38715
|2010.02.09 18:41
|1.37693
|0.00
|0.00
|-22.00
|308
|66494392
|5010100
|2010.02.12 08:35
|sell
|0.28
|eurusd
|1.36579
|1.35886
|1.35579
|2010.02.12 11:03
|1.35579
|0.00
|0.00
|1000.00
|309
|66565138
|5010100
|2010.02.12 15:38
|sell
|0.28
|eurusd
|1.35590
|1.36590
|1.34590
|2010.02.16 07:51
|1.36590
|0.00
|0.00
|-1000.00
|310
|66569330
|5010100
|2010.02.12 15:57
|buy
|0.28
|eurusd
|1.36271
|1.36523
|1.37271
|2010.02.16 10:36
|1.36523
|0.00
|0.00
|252.00
|311
|66642240
|5010100
|2010.02.15 08:49
|buy
|0.28
|eurusd
|1.36111
|1.36521
|1.37111
|2010.02.16 10:36
|1.36521
|0.00
|0.00
|410.00
|312
|66781127
|5010100
|2010.02.16 10:49
|sell
|0.28
|eurusd
|1.36436
|1.37436
|1.35436
|2010.02.16 17:36
|1.37436
|0.00
|0.00
|-1000.00
|313
|67049102
|5010100
|2010.02.18 10:50
|buy
|0.28
|eurusd
|1.35799
|1.36233
|1.36799
|2010.02.18 16:20
|1.36233
|0.00
|0.00
|434.00
|314
|67062695
|5010100
|2010.02.18 13:41
|buy
|0.28
|eurusd
|1.35836
|1.36224
|1.36836
|2010.02.18 16:20
|1.36224
|0.00
|0.00
|388.00
|315
|67067114
|5010100
|2010.02.18 14:34
|sell
|0.28
|eurusd
|1.35531
|1.36531
|1.34531
|2010.02.18 15:42
|1.36531
|0.00
|0.00
|-1000.00
|316
|67186674
|5010100
|2010.02.19 09:26
|sell
|0.28
|eurusd
|1.34656
|1.35656
|1.33656
|2010.02.19 18:08
|1.35656
|0.00
|0.00
|-1000.00
|317
|67190100
|5010100
|2010.02.19 09:49
|buy
|0.28
|eurusd
|1.34853
|1.35141
|1.35853
|2010.02.19 14:38
|1.35141
|0.00
|0.00
|288.00
|318
|67337324
|5010100
|2010.02.22 14:12
|buy
|0.28
|eurusd
|1.36277
|1.36612
|1.37277
|2010.02.23 10:08
|1.36612
|0.00
|0.00
|335.00
|319
|67346386
|5010100
|2010.02.22 15:57
|sell
|0.28
|eurusd
|1.36046
|1.35828
|1.35046
|2010.02.23 13:13
|1.35828
|0.00
|0.00
|218.00
|320
|67548136
|5010100
|2010.02.24 09:40
|buy
|0.28
|eurusd
|1.35434
|1.35483
|1.36434
|2010.02.24 16:00
|1.35483
|0.00
|0.00
|49.00
|321
|67550359
|5010100
|2010.02.24 09:59
|sell
|0.28
|eurusd
|1.35264
|1.34819
|1.34264
|2010.02.25 08:07
|1.34819
|0.00
|0.00
|445.00
|322
|67559745
|5010100
|2010.02.24 11:09
|buy
|0.28
|eurusd
|1.35442
|1.35476
|1.36442
|2010.02.24 16:00
|1.35476
|0.00
|0.00
|34.00
|323
|67690590
|5010100
|2010.02.25 08:51
|sell
|0.28
|eurusd
|1.34661
|1.35661
|1.33661
|2010.02.25 20:00
|1.35661
|0.00
|0.00
|-1000.00
|324
|67724605
|5010100
|2010.02.25 13:26
|sell
|0.28
|eurusd
|1.34861
|1.35861
|1.33861
|2010.02.26 02:45
|1.35861
|0.00
|0.00
|-1000.00
|325
|67747942
|5010100
|2010.02.25 15:53
|buy
|0.28
|eurusd
|1.35045
|1.35078
|1.36045
|2010.02.25 17:07
|1.35078
|0.00
|0.00
|33.00
|326
|67864974
|5010100
|2010.02.26 13:41
|sell
|0.28
|eurusd
|1.35832
|1.35827
|1.34832
|2010.02.26 14:47
|1.35827
|0.00
|0.00
|5.00
|327
|67886215
|5010100
|2010.02.26 16:27
|buy
|0.28
|eurusd
|1.35967
|1.36521
|1.36967
|2010.02.26 18:01
|1.36521
|0.00
|0.00
|554.00
|328
|68125558
|5010100
|2010.03.02 11:57
|buy
|0.28
|eurusd
|1.35188
|1.35680
|1.36188
|2010.03.02 15:24
|1.35680
|0.00
|0.00
|492.00
|329
|68162075
|5010100
|2010.03.02 16:08
|sell
|0.28
|eurusd
|1.35279
|1.36279
|1.34279
|2010.03.03 01:04
|1.36279
|0.00
|0.00
|-1000.00
|330
|68175447
|5010100
|2010.03.02 17:31
|buy
|0.28
|eurusd
|1.35650
|1.36216
|1.36650
|2010.03.03 01:59
|1.36216
|0.00
|0.00
|566.00
|331
|68280232
|5010100
|2010.03.03 13:50
|sell
|0.28
|eurusd
|1.36216
|1.37216
|1.35216
|2010.03.03 17:16
|1.37216
|0.00
|0.00
|-1000.00
|332
|68284457
|5010100
|2010.03.03 14:22
|buy
|0.28
|eurusd
|1.36519
|1.37050
|1.37519
|2010.03.03 20:26
|1.37050
|0.00
|0.00
|531.00
|333
|68398215
|5010100
|2010.03.04 11:23
|buy
|0.28
|eurusd
|1.36726
|1.35726
|1.37726
|2010.03.04 17:34
|1.35726
|0.00
|0.00
|-1000.00
|334
|68416778
|5010100
|2010.03.04 14:22
|sell
|0.28
|eurusd
|1.36623
|1.36145
|1.35623
|2010.03.04 17:04
|1.36145
|0.00
|0.00
|478.00
|335
|68510354
|5010100
|2010.03.05 09:10
|buy
|0.28
|eurusd
|1.35938
|1.35993
|1.36938
|2010.03.05 18:01
|1.35993
|0.00
|0.00
|55.00
|336
|68529825
|5010100
|2010.03.05 12:24
|sell
|0.28
|eurusd
|1.35853
|1.35768
|1.34853
|2010.03.05 14:33
|1.35768
|0.00
|0.00
|85.00
|337
|68559175
|5010100
|2010.03.05 16:20
|buy
|0.28
|eurusd
|1.35876
|1.35989
|1.36876
|2010.03.05 18:01
|1.35989
|0.00
|0.00
|113.00
|338
|68607451
|5010100
|2010.03.08 08:06
|buy
|0.28
|eurusd
|1.36899
|1.35899
|1.37899
|2010.03.09 09:53
|1.35899
|0.00
|0.00
|-1000.00
|339
|68613663
|5010100
|2010.03.08 09:21
|sell
|0.28
|eurusd
|1.36664
|1.36368
|1.35664
|2010.03.08 18:53
|1.36368
|0.00
|0.00
|296.00
|340
|68703507
|5010100
|2010.03.09 09:51
|sell
|0.28
|eurusd
|1.35997
|1.35681
|1.34997
|2010.03.09 15:35
|1.35681
|0.00
|0.00
|316.00
|341
|68926773
|5010100
|2010.03.11 09:40
|buy
|0.28
|eurusd
|1.36475
|1.36562
|1.37475
|2010.03.11 14:42
|1.36562
|0.00
|0.00
|87.00
|342
|68959911
|5010100
|2010.03.11 14:56
|sell
|0.28
|eurusd
|1.36466
|1.37466
|1.35466
|2010.03.12 10:53
|1.37466
|0.00
|0.00
|-1000.00
|343
|69076473
|5010100
|2010.03.12 14:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.37469
|1.36802
|1.36469
|2010.03.15 17:01
|1.36469
|0.00
|0.00
|1000.00
|344
|69094509
|5010100
|2010.03.12 17:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.37620
|1.36620
|1.38620
|2010.03.15 16:14
|1.36620
|0.00
|0.00
|-1000.00
|345
|69135786
|5010100
|2010.03.15 08:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.37529
|1.36529
|1.38529
|2010.03.15 16:17
|1.36529
|0.00
|0.00
|-1000.00
|346
|69396800
|5010100
|2010.03.17 09:35
|sell
|0.27
|eurusd
|1.37787
|1.37578
|1.36787
|2010.03.17 17:06
|1.37578
|0.00
|0.00
|209.00
|347
|69419291
|5010100
|2010.03.17 12:52
|sell
|0.27
|eurusd
|1.37747
|1.37586
|1.36747
|2010.03.17 17:08
|1.37586
|0.00
|0.00
|161.00
|348
|69518198
|5010100
|2010.03.18 10:48
|buy
|0.27
|eurusd
|1.36912
|1.35912
|1.37912
|2010.03.18 16:34
|1.35912
|0.00
|0.00
|-1000.00
|349
|69527336
|5010100
|2010.03.18 12:24
|sell
|0.27
|eurusd
|1.36661
|1.36174
|1.35661
|2010.03.18 17:18
|1.36174
|0.00
|0.00
|487.00
|350
|69547659
|5010100
|2010.03.18 15:42
|sell
|0.27
|eurusd
|1.36586
|1.36180
|1.35586
|2010.03.18 17:23
|1.36180
|0.00
|0.00
|406.00
|351
|69633365
|5010100
|2010.03.19 09:07
|sell
|0.27
|eurusd
|1.36122
|1.35435
|1.35122
|2010.03.19 15:50
|1.35122
|0.00
|0.00
|1000.00
|352
|69637067
|5010100
|2010.03.19 09:44
|sell
|0.27
|eurusd
|1.35978
|1.35341
|1.34978
|2010.03.19 17:50
|1.35341
|0.00
|0.00
|637.00
|353
|69730198
|5010100
|2010.03.22 09:01
|buy
|0.27
|eurusd
|1.35188
|1.35387
|1.36188
|2010.03.23 06:48
|1.35387
|0.00
|0.00
|199.00
|354
|69846912
|5010100
|2010.03.23 10:44
|sell
|0.28
|eurusd
|1.35190
|1.35068
|1.34190
|2010.03.23 13:40
|1.35068
|0.00
|0.00
|122.00
|355
|69849210
|5010100
|2010.03.23 11:06
|sell
|0.27
|eurusd
|1.35194
|1.35070
|1.34194
|2010.03.23 13:40
|1.35070
|0.00
|0.00
|124.00
|356
|69962397
|5010100
|2010.03.24 09:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34139
|1.33967
|1.33139
|2010.03.24 10:00
|1.33967
|0.00
|0.00
|172.00
|357
|70010245
|5010100
|2010.03.24 16:13
|sell
|0.28
|eurusd
|1.33471
|1.33368
|1.32471
|2010.03.25 00:10
|1.33368
|0.00
|0.00
|103.00
|358
|70113853
|5010100
|2010.03.25 14:32
|sell
|0.28
|eurusd
|1.33433
|1.33104
|1.32433
|2010.03.25 19:08
|1.33104
|0.00
|0.00
|329.00
|359
|70135207
|5010100
|2010.03.25 17:31
|sell
|0.28
|eurusd
|1.33439
|1.32986
|1.32439
|2010.03.26 00:46
|1.32986
|0.00
|0.00
|453.00
|360
|70232949
|5010100
|2010.03.26 15:09
|buy
|0.28
|eurusd
|1.33988
|1.34418
|1.34988
|2010.03.29 01:05
|1.34418
|0.00
|0.00
|430.00
|361
|70343110
|5010100
|2010.03.29 17:06
|buy
|0.28
|eurusd
|1.34719
|1.35063
|1.35719
|2010.03.30 09:52
|1.35063
|0.00
|0.00
|344.00
|362
|70415209
|5010100
|2010.03.30 10:15
|sell
|0.28
|eurusd
|1.34956
|1.34844
|1.33956
|2010.03.30 12:27
|1.34844
|0.00
|0.00
|112.00
|363
|70437484
|5010100
|2010.03.30 14:27
|sell
|0.28
|eurusd
|1.34768
|1.34266
|1.33768
|2010.03.31 01:12
|1.34266
|0.00
|0.00
|502.00
|364
|70615327
|5010100
|2010.04.01 08:22
|sell
|0.28
|eurusd
|1.34940
|1.34913
|1.33940
|2010.04.01 14:42
|1.34913
|0.00
|0.00
|27.00
|365
|70628758
|5010100
|2010.04.01 10:45
|sell
|0.28
|eurusd
|1.34955
|1.34916
|1.33955
|2010.04.01 14:42
|1.34916
|0.00
|0.00
|39.00
|366
|70637574
|5010100
|2010.04.01 12:51
|sell
|0.28
|eurusd
|1.34921
|1.34918
|1.33921
|2010.04.01 14:42
|1.34918
|0.00
|0.00
|3.00
|367
|70652301
|5010100
|2010.04.01 15:39
|buy
|0.28
|eurusd
|1.34994
|1.35601
|1.35994
|2010.04.02 08:10
|1.35601
|0.00
|0.00
|607.00
|368
|70722598
|5010100
|2010.04.02 13:54
|buy
|0.28
|eurusd
|1.35593
|1.34593
|1.36593
|2010.04.06 02:02
|1.34593
|0.00
|0.00
|-1000.00
|369
|70722853
|5010100
|2010.04.02 13:58
|sell
|0.28
|eurusd
|1.35495
|1.35064
|1.34495
|2010.04.05 02:21
|1.35064
|0.00
|0.00
|431.00
|370
|70723953
|5010100
|2010.04.02 14:09
|buy
|0.28
|eurusd
|1.35608
|1.34608
|1.36608
|2010.04.05 13:50
|1.34608
|0.00
|0.00
|-1000.00
|371
|70803220
|5010100
|2010.04.05 13:43
|sell
|0.28
|eurusd
|1.34718
|1.34036
|1.33718
|2010.04.06 14:31
|1.33718
|0.00
|0.00
|1000.00
|372
|70809614
|5010100
|2010.04.05 14:48
|buy
|0.28
|eurusd
|1.34850
|1.34975
|1.35850
|2010.04.05 17:05
|1.34975
|0.00
|0.00
|125.00
|373
|70830008
|5010100
|2010.04.05 17:31
|sell
|0.28
|eurusd
|1.34769
|1.34092
|1.33769
|2010.04.06 14:30
|1.33769
|0.00
|0.00
|1000.00
|374
|70890979
|5010100
|2010.04.06 08:48
|buy
|0.28
|eurusd
|1.34365
|1.33365
|1.35365
|2010.04.07 13:33
|1.33365
|0.00
|0.00
|-1000.00
|375
|71026531
|5010100
|2010.04.07 12:30
|sell
|0.28
|eurusd
|1.33724
|1.33573
|1.32724
|2010.04.07 15:36
|1.33573
|0.00
|0.00
|151.00
|376
|71060378
|5010100
|2010.04.07 17:55
|buy
|0.28
|eurusd
|1.33632
|1.33876
|1.34632
|2010.04.09 11:43
|1.33876
|0.00
|0.00
|244.00
|377
|71102884
|5010100
|2010.04.08 08:21
|sell
|0.28
|eurusd
|1.33177
|1.33134
|1.32177
|2010.04.08 11:54
|1.33134
|0.00
|0.00
|43.00
|378
|71208550
|5010100
|2010.04.09 08:17
|buy
|0.28
|eurusd
|1.33725
|1.33872
|1.34725
|2010.04.09 11:43
|1.33872
|0.00
|0.00
|147.00
|379
|71253510
|5010100
|2010.04.09 15:43
|buy
|0.28
|eurusd
|1.34238
|1.34423
|1.35238
|2010.04.09 16:28
|1.34423
|0.00
|0.00
|185.00
|380
|71318339
|5010100
|2010.04.12 08:18
|sell
|0.28
|eurusd
|1.36380
|1.36299
|1.35380
|2010.04.12 10:49
|1.36299
|0.00
|0.00
|81.00
|381
|71371216
|5010100
|2010.04.12 15:41
|buy
|0.28
|eurusd
|1.36155
|1.36345
|1.37155
|2010.04.14 08:37
|1.36345
|0.00
|0.00
|190.00
|382
|71449852
|5010100
|2010.04.13 10:25
|sell
|0.28
|eurusd
|1.35813
|1.35777
|1.34813
|2010.04.13 17:34
|1.35777
|0.00
|0.00
|36.00
|383
|71466414
|5010100
|2010.04.13 12:52
|buy
|0.28
|eurusd
|1.35989
|1.36343
|1.36989
|2010.04.14 08:37
|1.36343
|0.00
|0.00
|354.00
|384
|71552191
|5010100
|2010.04.14 08:36
|sell
|0.28
|eurusd
|1.36397
|1.36279
|1.35397
|2010.04.14 14:43
|1.36279
|0.00
|0.00
|118.00
|385
|71567993
|5010100
|2010.04.14 10:48
|buy
|0.28
|eurusd
|1.36482
|1.35482
|1.37482
|2010.04.15 11:14
|1.35482
|0.00
|0.00
|-1000.00
|386
|71576587
|5010100
|2010.04.14 12:11
|sell
|0.28
|eurusd
|1.36253
|1.35557
|1.35253
|2010.04.15 11:48
|1.35253
|0.00
|0.00
|1000.00
|387
|71594077
|5010100
|2010.04.14 14:57
|buy
|0.28
|eurusd
|1.36331
|1.36477
|1.37331
|2010.04.14 21:04
|1.36477
|0.00
|0.00
|146.00
|388
|71705837
|5010100
|2010.04.15 15:30
|buy
|0.28
|eurusd
|1.35604
|1.34604
|1.36604
|2010.04.19 03:30
|1.34604
|0.00
|0.00
|-1000.00
|389
|71789653
|5010100
|2010.04.16 10:05
|buy
|0.28
|eurusd
|1.35496
|1.34496
|1.36496
|2010.04.19 04:24
|1.34496
|0.00
|0.00
|-1000.00
|390
|71804987
|5010100
|2010.04.16 12:19
|sell
|0.28
|eurusd
|1.35215
|1.35147
|1.34215
|2010.04.16 17:41
|1.35147
|0.00
|0.00
|68.00
|391
|71903002
|5010100
|2010.04.19 08:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34735
|1.34833
|1.35735
|2010.04.20 11:06
|1.34833
|0.00
|0.00
|98.00
|392
|71907630
|5010100
|2010.04.19 08:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34494
|1.34473
|1.33494
|2010.04.19 15:52
|1.34473
|0.00
|0.00
|21.00
|393
|71952618
|5010100
|2010.04.19 15:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34391
|1.34697
|1.35391
|2010.04.20 03:56
|1.34697
|0.00
|0.00
|306.00
|394
|72037727
|5010100
|2010.04.20 10:01
|buy
|0.28
|eurusd
|1.34808
|1.34921
|1.35808
|2010.04.20 13:19
|1.34921
|0.00
|0.00
|113.00
|395
|72066710
|5010100
|2010.04.20 14:08
|sell
|0.28
|eurusd
|1.34918
|1.34297
|1.33918
|2010.04.21 07:51
|1.34297
|0.00
|0.00
|621.00
|396
|72185658
|5010100
|2010.04.21 12:23
|sell
|0.28
|eurusd
|1.34221
|1.33894
|1.33221
|2010.04.21 14:36
|1.33894
|0.00
|0.00
|327.00
|397
|72224217
|5010100
|2010.04.21 16:48
|buy
|0.28
|eurusd
|1.34001
|1.33001
|1.35001
|2010.04.22 15:38
|1.33001
|0.00
|0.00
|-1000.00
|398
|72323024
|5010100
|2010.04.22 11:09
|sell
|0.28
|eurusd
|1.33864
|1.33178
|1.32864
|2010.04.22 15:50
|1.32864
|0.00
|0.00
|1000.00
|399
|72459809
|5010100
|2010.04.23 08:58
|buy
|0.28
|eurusd
|1.32380
|1.33045
|1.33380
|2010.04.23 11:03
|1.33380
|0.00
|0.00
|1000.00
|400
|72587094
|5010100
|2010.04.26 08:02
|sell
|0.28
|eurusd
|1.33651
|1.33228
|1.32651
|2010.04.26 12:15
|1.33228
|0.00
|0.00
|423.00
|401
|72597653
|5010100
|2010.04.26 09:07
|buy
|0.28
|eurusd
|1.33769
|1.33836
|1.34769
|2010.04.27 02:04
|1.33836
|0.00
|0.00
|67.00
|402
|72605438
|5010100
|2010.04.26 10:09
|sell
|0.28
|eurusd
|1.33449
|1.33238
|1.32449
|2010.04.26 12:15
|1.33238
|0.00
|0.00
|211.00
|403
|72633381
|5010100
|2010.04.26 14:04
|buy
|0.28
|eurusd
|1.33358
|1.33831
|1.34358
|2010.04.27 02:05
|1.33831
|0.00
|0.00
|473.00
|404
|72634799
|5010100
|2010.04.26 14:19
|sell
|0.28
|eurusd
|1.33201
|1.33092
|1.32201
|2010.04.27 15:46
|1.33092
|0.00
|0.00
|109.00
|405
|72786610
|5010100
|2010.04.27 16:32
|buy
|0.28
|eurusd
|1.33171
|1.32171
|1.34171
|2010.04.27 18:11
|1.32171
|0.00
|0.00
|-1000.00
|406
|72868590
|5010100
|2010.04.28 08:15
|buy
|0.28
|eurusd
|1.32142
|1.32354
|1.33142
|2010.04.28 15:21
|1.32354
|0.00
|0.00
|212.00
|407
|72872000
|5010100
|2010.04.28 08:49
|sell
|0.28
|eurusd
|1.31907
|1.31743
|1.30907
|2010.04.28 11:11
|1.31743
|0.00
|0.00
|164.00
|408
|72927128
|5010100
|2010.04.28 16:03
|sell
|0.28
|eurusd
|1.31844
|1.31460
|1.30844
|2010.04.28 18:25
|1.31460
|0.00
|0.00
|384.00
|409
|73006955
|5010100
|2010.04.29 08:37
|sell
|0.28
|eurusd
|1.32069
|1.33069
|1.31069
|2010.04.30 09:14
|1.33069
|0.00
|0.00
|-1000.00
|410
|73061586
|5010100
|2010.04.29 15:30
|sell
|0.28
|eurusd
|1.32235
|1.33235
|1.31235
|2010.04.30 11:48
|1.33235
|0.00
|0.00
|-1000.00
|411
|73148652
|5010100
|2010.04.30 08:05
|buy
|0.28
|eurusd
|1.32560
|1.33034
|1.33560
|2010.04.30 12:21
|1.33034
|0.00
|0.00
|474.00
|412
|73206965
|5010100
|2010.04.30 16:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32947
|1.32876
|1.31947
|2010.04.30 17:19
|1.32876
|0.00
|0.00
|71.00
|413
|73272879
|5010100
|2010.05.03 09:12
|sell
|0.28
|eurusd
|1.32173
|1.31855
|1.31173
|2010.05.03 18:01
|1.31855
|0.00
|0.00
|318.00
|414
|73290758
|5010100
|2010.05.03 13:36
|buy
|0.28
|eurusd
|1.32400
|1.31400
|1.33400
|2010.05.04 10:31
|1.31400
|0.00
|0.00
|-1000.00
|415
|73525710
|5010100
|2010.05.05 09:39
|sell
|0.27
|eurusd
|1.29497
|1.28908
|1.28497
|2010.05.05 15:00
|1.28497
|0.00
|0.00
|1000.00
|416
|73537348
|5010100
|2010.05.05 11:04
|buy
|0.27
|eurusd
|1.29783
|1.28783
|1.30783
|2010.05.05 14:55
|1.28783
|0.00
|0.00
|-1000.00
|417
|73546725
|5010100
|2010.05.05 12:36
|sell
|0.27
|eurusd
|1.29485
|1.28791
|1.28485
|2010.05.05 15:00
|1.28485
|0.00
|0.00
|1000.00
|418
|73677860
|5010100
|2010.05.06 11:34
|sell
|0.27
|eurusd
|1.27743
|1.27425
|1.26743
|2010.05.06 14:30
|1.27425
|0.00
|0.00
|318.00
|419
|73843406
|5010100
|2010.05.07 08:11
|buy
|0.27
|eurusd
|1.26903
|1.27120
|1.27903
|2010.05.07 09:55
|1.27120
|0.00
|0.00
|217.00
|420
|73847541
|5010100
|2010.05.07 08:42
|sell
|0.27
|eurusd
|1.26762
|1.26672
|1.25762
|2010.05.07 09:10
|1.26672
|0.00
|0.00
|90.00
|421
|73855566
|5010100
|2010.05.07 09:33
|buy
|0.27
|eurusd
|1.27121
|1.27423
|1.28121
|2010.05.07 10:31
|1.27423
|0.00
|0.00
|302.00
|422
|74219772
|5010100
|2010.05.11 16:57
|sell
|0.28
|eurusd
|1.26936
|1.26472
|1.25936
|2010.05.12 02:03
|1.26472
|0.00
|0.00
|464.00
|423
|74290573
|5010100
|2010.05.12 08:01
|buy
|0.28
|eurusd
|1.26448
|1.27082
|1.27448
|2010.05.12 11:04
|1.27082
|0.00
|0.00
|634.00
|424
|74341599
|5010100
|2010.05.12 14:39
|sell
|0.28
|eurusd
|1.26670
|1.26427
|1.25670
|2010.05.13 00:43
|1.26427
|0.00
|0.00
|243.00
|425
|74543169
|5010100
|2010.05.14 08:03
|sell
|0.27
|eurusd
|1.25250
|1.25246
|1.24250
|2010.05.14 10:34
|1.25246
|0.00
|0.00
|4.00
|426
|74545160
|5010100
|2010.05.14 08:16
|buy
|0.27
|eurusd
|1.25584
|1.24584
|1.26584
|2010.05.14 11:38
|1.24584
|0.00
|0.00
|-1000.00
|427
|74588205
|5010100
|2010.05.14 14:13
|buy
|0.27
|eurusd
|1.24945
|1.25026
|1.25945
|2010.05.14 15:02
|1.25026
|0.00
|0.00
|81.00
|428
|74696131
|5010100
|2010.05.17 10:39
|sell
|0.27
|eurusd
|1.22760
|1.23760
|1.21760
|2010.05.17 15:22
|1.23760
|0.00
|0.00
|-1000.00
|429
|74872528
|5010100
|2010.05.18 16:12
|sell
|0.27
|eurusd
|1.23824
|1.23147
|1.22824
|2010.05.18 19:35
|1.23147
|0.00
|0.00
|677.00
|430
|74975593
|5010100
|2010.05.19 08:12
|sell
|0.27
|eurusd
|1.21667
|1.22667
|1.20667
|2010.05.19 14:14
|1.22667
|0.00
|0.00
|-1000.00
|431
|74982768
|5010100
|2010.05.19 08:59
|buy
|0.27
|eurusd
|1.22131
|1.22561
|1.23131
|2010.05.19 14:16
|1.22561
|0.00
|0.00
|430.00
|432
|75020609
|5010100
|2010.05.19 13:09
|buy
|0.27
|eurusd
|1.21989
|1.22549
|1.22989
|2010.05.19 14:16
|1.22549
|0.00
|0.00
|560.00
|433
|75176112
|5010100
|2010.05.20 08:48
|buy
|0.27
|eurusd
|1.23741
|1.24064
|1.24741
|2010.05.20 09:02
|1.24064
|0.00
|0.00
|323.00
|434
|75213597
|5010100
|2010.05.20 11:52
|sell
|0.27
|eurusd
|1.23747
|1.23468
|1.22747
|2010.05.20 13:02
|1.23468
|0.00
|0.00
|279.00
|435
|75436693
|5010100
|2010.05.21 11:52
|sell
|0.27
|eurusd
|1.25265
|1.25163
|1.24265
|2010.05.21 13:41
|1.25163
|0.00
|0.00
|102.00
|436
|75562257
|5010100
|2010.05.24 08:40
|sell
|0.27
|eurusd
|1.25016
|1.24322
|1.24016
|2010.05.24 11:55
|1.24016
|0.00
|0.00
|1000.00
|437
|75569112
|5010100
|2010.05.24 09:25
|buy
|0.27
|eurusd
|1.25094
|1.24094
|1.26094
|2010.05.24 11:25
|1.24094
|0.00
|0.00
|-1000.00
|438
|75646933
|5010100
|2010.05.24 17:32
|buy
|0.27
|eurusd
|1.23909
|1.22909
|1.24909
|2010.05.25 02:56
|1.22909
|0.00
|0.00
|-1000.00
|439
|75776359
|5010100
|2010.05.25 15:05
|sell
|0.27
|eurusd
|1.21917
|1.22917
|1.20917
|2010.05.25 18:01
|1.22917
|0.00
|0.00
|-1000.00
|440
|75895877
|5010100
|2010.05.26 10:02
|buy
|0.27
|eurusd
|1.23048
|1.23124
|1.24048
|2010.05.26 12:08
|1.23124
|0.00
|0.00
|76.00
|441
|76067772
|5010100
|2010.05.27 10:25
|sell
|0.27
|eurusd
|1.22589
|1.22351
|1.21589
|2010.05.27 16:14
|1.22351
|0.00
|0.00
|238.00
|442
|76094473
|5010100
|2010.05.27 13:35
|sell
|0.27
|eurusd
|1.22633
|1.22352
|1.21633
|2010.05.27 16:14
|1.22352
|0.00
|0.00
|281.00
|443
|76242716
|5010100
|2010.05.28 13:52
|buy
|0.27
|eurusd
|1.24095
|1.23095
|1.25095
|2010.05.28 18:37
|1.23095
|0.00
|0.00
|-1000.00
|444
|76246183
|5010100
|2010.05.28 14:19
|sell
|0.27
|eurusd
|1.23742
|1.23570
|1.22742
|2010.05.28 15:51
|1.23570
|0.00
|0.00
|172.00
|445
|76363485
|5010100
|2010.05.31 13:58
|buy
|0.27
|eurusd
|1.23082
|1.22082
|1.24082
|2010.06.01 09:16
|1.22082
|0.00
|0.00
|-1000.00
|446
|76378167
|5010100
|2010.05.31 16:14
|sell
|0.27
|eurusd
|1.22978
|1.22770
|1.21978
|2010.06.01 07:06
|1.22770
|0.00
|0.00
|208.00
|447
|76629792
|5010100
|2010.06.02 08:19
|buy
|0.28
|eurusd
|1.22237
|1.22419
|1.23237
|2010.06.02 12:25
|1.22419
|0.00
|0.00
|182.00
|448
|76651372
|5010100
|2010.06.02 10:45
|sell
|0.28
|eurusd
|1.22053
|1.23053
|1.21053
|2010.06.03 03:32
|1.23053
|0.00
|0.00
|-1000.00
|449
|76655067
|5010100
|2010.06.02 11:10
|buy
|0.28
|eurusd
|1.22432
|1.22764
|1.23432
|2010.06.03 04:51
|1.22764
|0.00
|0.00
|332.00
|450
|76916152
|5010100
|2010.06.04 08:06
|buy
|0.28
|eurusd
|1.21827
|1.21850
|1.22827
|2010.06.04 11:54
|1.21850
|0.00
|0.00
|23.00
|451
|76941602
|5010100
|2010.06.04 12:10
|sell
|0.28
|eurusd
|1.21766
|1.21135
|1.20766
|2010.06.04 13:39
|1.20766
|0.00
|0.00
|1000.00
|452
|77113600
|5010100
|2010.06.07 14:27
|buy
|0.28
|eurusd
|1.19698
|1.19780
|1.20698
|2010.06.08 18:07
|1.19780
|0.00
|0.00
|82.00
|453
|77208393
|5010100
|2010.06.08 08:43
|buy
|0.28
|eurusd
|1.19698
|1.19776
|1.20698
|2010.06.08 18:07
|1.19776
|0.00
|0.00
|78.00
|454
|77252455
|5010100
|2010.06.08 13:40
|buy
|0.28
|eurusd
|1.19410
|1.19768
|1.20410
|2010.06.08 18:07
|1.19768
|0.00
|0.00
|358.00
|455
|77386001
|5010100
|2010.06.09 10:34
|sell
|0.28
|eurusd
|1.19431
|1.20431
|1.18431
|2010.06.09 15:27
|1.20431
|0.00
|0.00
|-1000.00
|456
|77396352
|5010100
|2010.06.09 11:50
|buy
|0.28
|eurusd
|1.19643
|1.20336
|1.20643
|2010.06.09 17:05
|1.20643
|0.00
|0.00
|1000.00
|457
|77532723
|5010100
|2010.06.10 09:49
|sell
|0.28
|eurusd
|1.20257
|1.21257
|1.19257
|2010.06.10 15:50
|1.21257
|0.00
|0.00
|-1000.00
|458
|77649251
|5010100
|2010.06.11 08:26
|sell
|0.28
|eurusd
|1.21007
|1.20765
|1.20007
|2010.06.11 17:59
|1.20765
|0.00
|0.00
|242.00
|459
|77652581
|5010100
|2010.06.11 09:04
|buy
|0.28
|eurusd
|1.21185
|1.21219
|1.22185
|2010.06.11 14:17
|1.21219
|0.00
|0.00
|34.00
|460
|77662342
|5010100
|2010.06.11 10:13
|sell
|0.28
|eurusd
|1.20981
|1.20783
|1.19981
|2010.06.11 18:00
|1.20783
|0.00
|0.00
|198.00
|461
|77691076
|5010100
|2010.06.11 14:37
|sell
|0.28
|eurusd
|1.20916
|1.20809
|1.19916
|2010.06.11 20:45
|1.20809
|0.00
|0.00
|107.00
|462
|77772613
|5010100
|2010.06.14 09:48
|sell
|0.28
|eurusd
|1.21696
|1.22696
|1.20696
|2010.06.14 14:24
|1.22696
|0.00
|0.00
|-1000.00
|463
|77819574
|5010100
|2010.06.14 16:03
|buy
|0.28
|eurusd
|1.22471
|1.22674
|1.23471
|2010.06.14 18:58
|1.22674
|0.00
|0.00
|203.00
|464
|77904825
|5010100
|2010.06.15 10:46
|buy
|0.28
|eurusd
|1.22084
|1.22460
|1.23084
|2010.06.15 14:06
|1.22460
|0.00
|0.00
|376.00
|465
|78026140
|5010100
|2010.06.16 09:38
|sell
|0.28
|eurusd
|1.23148
|1.23050
|1.22148
|2010.06.16 12:00
|1.23050
|0.00
|0.00
|98.00
|466
|78166780
|5010100
|2010.06.17 08:05
|buy
|0.28
|eurusd
|1.22803
|1.23484
|1.23803
|2010.06.17 11:17
|1.23803
|0.00
|0.00
|1000.00
|467
|78174134
|5010100
|2010.06.17 08:54
|sell
|0.28
|eurusd
|1.22575
|1.23575
|1.21575
|2010.06.17 11:15
|1.23575
|0.00
|0.00
|-1000.00
|468
|78316295
|5010100
|2010.06.18 08:04
|buy
|0.28
|eurusd
|1.24052
|1.24083
|1.25052
|2010.06.21 03:17
|1.24083
|0.00
|0.00
|31.00
|469
|78317429
|5010100
|2010.06.18 08:14
|sell
|0.28
|eurusd
|1.23940
|1.23888
|1.22940
|2010.06.18 16:27
|1.23888
|0.00
|0.00
|52.00
|470
|78377714
|5010100
|2010.06.18 16:29
|buy
|0.28
|eurusd
|1.23865
|1.23990
|1.24865
|2010.06.21 01:20
|1.23990
|0.00
|0.00
|125.00
|471
|78384506
|5010100
|2010.06.18 17:23
|sell
|0.28
|eurusd
|1.23543
|1.24543
|1.22543
|2010.06.21 07:33
|1.24543
|0.00
|0.00
|-1000.00
|472
|78461889
|5010100
|2010.06.21 09:52
|sell
|0.28
|eurusd
|1.24256
|1.24102
|1.23256
|2010.06.21 13:11
|1.24102
|0.00
|0.00
|154.00
|473
|78518808
|5010100
|2010.06.21 16:54
|sell
|0.28
|eurusd
|1.23738
|1.23352
|1.22738
|2010.06.22 03:16
|1.23352
|0.00
|0.00
|386.00
|474
|78523605
|5010100
|2010.06.21 17:28
|buy
|0.28
|eurusd
|1.23913
|1.22913
|1.24913
|2010.06.22 04:18
|1.22913
|0.00
|0.00
|-1000.00
|475
|78526829
|5010100
|2010.06.21 17:59
|sell
|0.28
|eurusd
|1.23821
|1.23352
|1.22821
|2010.06.22 03:16
|1.23352
|0.00
|0.00
|469.00
|476
|78613258
|5010100
|2010.06.22 11:09
|sell
|0.28
|eurusd
|1.23001
|1.22832
|1.22001
|2010.06.22 14:36
|1.22832
|0.00
|0.00
|169.00
|477
|78639968
|5010100
|2010.06.22 14:59
|buy
|0.28
|eurusd
|1.22912
|1.23130
|1.23912
|2010.06.23 20:50
|1.23130
|0.00
|0.00
|218.00
|478
|78716514
|5010100
|2010.06.23 08:32
|buy
|0.28
|eurusd
|1.22845
|1.23118
|1.23845
|2010.06.23 21:06
|1.23118
|0.00
|0.00
|273.00
|479
|78742125
|5010100
|2010.06.23 12:46
|sell
|0.28
|eurusd
|1.22783
|1.22407
|1.21783
|2010.06.23 16:55
|1.22407
|0.00
|0.00
|376.00
|480
|78833714
|5010100
|2010.06.24 08:14
|buy
|0.28
|eurusd
|1.23401
|1.23565
|1.24401
|2010.06.24 19:17
|1.23565
|0.00
|0.00
|164.00
|481
|78836391
|5010100
|2010.06.24 08:47
|sell
|0.28
|eurusd
|1.23272
|1.22928
|1.22272
|2010.06.24 12:12
|1.22928
|0.00
|0.00
|344.00
|482
|78943913
|5010100
|2010.06.25 08:04
|buy
|0.28
|eurusd
|1.23272
|1.23665
|1.24272
|2010.06.28 08:15
|1.23665
|0.00
|0.00
|393.00
|483
|78960456
|5010100
|2010.06.25 10:21
|sell
|0.28
|eurusd
|1.23188
|1.22852
|1.22188
|2010.06.25 12:33
|1.22852
|0.00
|0.00
|336.00
|484
|79006501
|5010100
|2010.06.25 16:42
|sell
|0.28
|eurusd
|1.22869
|1.23869
|1.21869
|2010.06.25 19:36
|1.23869
|0.00
|0.00
|-1000.00
|485
|79012112
|5010100
|2010.06.25 17:30
|buy
|0.28
|eurusd
|1.23059
|1.23664
|1.24059
|2010.06.28 08:16
|1.23664
|0.00
|0.00
|605.00
|486
|79067522
|5010100
|2010.06.28 08:04
|sell
|0.28
|eurusd
|1.23759
|1.23418
|1.22759
|2010.06.28 17:05
|1.23418
|0.00
|0.00
|341.00
|487
|79252240
|5010100
|2010.06.29 14:35
|buy
|0.28
|eurusd
|1.22071
|1.22084
|1.23071
|2010.06.30 10:44
|1.22084
|0.00
|0.00
|13.00
|488
|79426814
|5010100
|2010.06.30 16:09
|buy
|0.28
|eurusd
|1.22786
|1.22810
|1.23786
|2010.07.01 11:25
|1.22810
|0.00
|0.00
|24.00
|489
|79507323
|5010100
|2010.07.01 09:35
|buy
|0.28
|eurusd
|1.22323
|1.22788
|1.23323
|2010.07.01 11:29
|1.22788
|0.00
|0.00
|465.00
|490
|79753292
|5010100
|2010.07.05 08:04
|sell
|0.27
|eurusd
|1.25285
|1.25114
|1.24285
|2010.07.06 04:15
|1.25114
|0.00
|0.00
|171.00
|491
|79755591
|5010100
|2010.07.05 08:35
|buy
|0.27
|eurusd
|1.25483
|1.25765
|1.26483
|2010.07.06 12:10
|1.25765
|0.00
|0.00
|282.00
|492
|79764128
|5010100
|2010.07.05 09:51
|sell
|0.27
|eurusd
|1.25316
|1.25119
|1.24316
|2010.07.06 04:45
|1.25119
|0.00
|0.00
|197.00
|493
|79918381
|5010100
|2010.07.06 13:17
|sell
|0.28
|eurusd
|1.25773
|1.26773
|1.24773
|2010.07.08 03:31
|1.26773
|0.00
|0.00
|-1000.00
|494
|80095594
|5010100
|2010.07.07 14:57
|buy
|0.27
|eurusd
|1.25922
|1.26126
|1.26922
|2010.07.07 17:41
|1.26126
|0.00
|0.00
|204.00
|495
|80188733
|5010100
|2010.07.08 09:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26448
|1.26399
|1.25448
|2010.07.09 16:21
|1.26399
|0.00
|0.00
|49.00
|496
|80202003
|5010100
|2010.07.08 10:48
|buy
|0.27
|eurusd
|1.26632
|1.26697
|1.27632
|2010.07.08 16:10
|1.26697
|0.00
|0.00
|65.00
|497
|80213700
|5010100
|2010.07.08 12:22
|sell
|0.27
|eurusd
|1.26477
|1.26403
|1.25477
|2010.07.09 16:21
|1.26403
|0.00
|0.00
|74.00
|498
|80250606
|5010100
|2010.07.08 17:31
|sell
|0.27
|eurusd
|1.26586
|1.26414
|1.25586
|2010.07.09 16:21
|1.26414
|0.00
|0.00
|172.00
|499
|80362405
|5010100
|2010.07.09 17:44
|buy
|0.27
|eurusd
|1.26490
|1.25490
|1.27490
|2010.07.13 08:27
|1.25490
|0.00
|0.00
|-1000.00
|500
|80434473
|5010100
|2010.07.12 13:46
|buy
|0.27
|eurusd
|1.25800
|1.25827
|1.26800
|2010.07.13 08:00
|1.25827
|0.00
|0.00
|27.00
|501
|80443981
|5010100
|2010.07.12 16:16
|buy
|0.27
|eurusd
|1.25824
|1.25827
|1.26824
|2010.07.13 08:00
|1.25827
|0.00
|0.00
|3.00
|502
|80639235
|5010100
|2010.07.14 12:36
|buy
|0.28
|eurusd
|1.27225
|1.27466
|1.28225
|2010.07.14 19:52
|1.27466
|0.00
|0.00
|241.00
|503
|80642432
|5010100
|2010.07.14 13:11
|sell
|0.28
|eurusd
|1.27054
|1.28054
|1.26054
|2010.07.15 12:23
|1.28054
|0.00
|0.00
|-1000.00
|504
|80654545
|5010100
|2010.07.14 15:08
|sell
|0.28
|eurusd
|1.26960
|1.27960
|1.25960
|2010.07.15 10:47
|1.27960
|0.00
|0.00
|-1000.00
|505
|80717404
|5010100
|2010.07.15 08:13
|sell
|0.28
|eurusd
|1.27321
|1.28321
|1.26321
|2010.07.15 12:31
|1.28321
|0.00
|0.00
|-1000.00
|506
|80846642
|5010100
|2010.07.16 09:18
|buy
|0.27
|eurusd
|1.29243
|1.29549
|1.30243
|2010.07.16 12:59
|1.29549
|0.00
|0.00
|306.00
|507
|80950863
|5010100
|2010.07.19 08:11
|buy
|0.27
|eurusd
|1.29090
|1.29603
|1.30090
|2010.07.19 11:03
|1.29603
|0.00
|0.00
|513.00
|508
|81084284
|5010100
|2010.07.20 10:31
|buy
|0.27
|eurusd
|1.29911
|1.28911
|1.30911
|2010.07.20 12:41
|1.28911
|0.00
|0.00
|-1000.00
|509
|81088566
|5010100
|2010.07.20 11:12
|sell
|0.27
|eurusd
|1.29720
|1.29032
|1.28720
|2010.07.20 13:46
|1.28720
|0.00
|0.00
|1000.00
|510
|81193930
|5010100
|2010.07.21 08:08
|buy
|0.28
|eurusd
|1.29020
|1.28020
|1.30020
|2010.07.21 12:34
|1.28020
|0.00
|0.00
|-1000.00
|511
|81213703
|5010100
|2010.07.21 10:07
|sell
|0.28
|eurusd
|1.28748
|1.28230
|1.27748
|2010.07.21 14:05
|1.28230
|0.00
|0.00
|518.00
|512
|81267065
|5010100
|2010.07.21 16:49
|buy
|0.27
|eurusd
|1.28205
|1.28482
|1.29205
|2010.07.22 15:26
|1.28482
|0.00
|0.00
|277.00
|513
|81269845
|5010100
|2010.07.21 17:16
|sell
|0.27
|eurusd
|1.28084
|1.27640
|1.27084
|2010.07.21 21:15
|1.27640
|0.00
|0.00
|444.00
|514
|81329637
|5010100
|2010.07.22 08:16
|sell
|0.27
|eurusd
|1.27547
|1.28547
|1.26547
|2010.07.22 12:38
|1.28547
|0.00
|0.00
|-1000.00
|515
|81338369
|5010100
|2010.07.22 09:20
|buy
|0.27
|eurusd
|1.27911
|1.28478
|1.28911
|2010.07.22 15:26
|1.28478
|0.00
|0.00
|567.00
|516
|81467616
|5010100
|2010.07.23 10:07
|buy
|0.27
|eurusd
|1.29170
|1.29342
|1.30170
|2010.07.23 11:26
|1.29342
|0.00
|0.00
|172.00
|517
|81491854
|5010100
|2010.07.23 13:34
|sell
|0.27
|eurusd
|1.29157
|1.28470
|1.28157
|2010.07.23 15:17
|1.28157
|0.00
|0.00
|1000.00
|518
|81523175
|5010100
|2010.07.23 17:57
|buy
|0.28
|eurusd
|1.28758
|1.28989
|1.29758
|2010.07.26 00:00
|1.28989
|0.00
|0.00
|231.00
|519
|81584317
|5010100
|2010.07.26 09:45
|sell
|0.28
|eurusd
|1.29248
|1.29200
|1.28248
|2010.07.26 13:13
|1.29200
|0.00
|0.00
|48.00
|520
|81688383
|5010100
|2010.07.27 08:20
|sell
|0.28
|eurusd
|1.29932
|1.29832
|1.28932
|2010.07.27 17:32
|1.29832
|0.00
|0.00
|100.00
|521
|81693445
|5010100
|2010.07.27 08:53
|buy
|0.28
|eurusd
|1.30187
|1.30607
|1.31187
|2010.07.29 14:28
|1.30607
|0.00
|0.00
|420.00
|522
|81699524
|5010100
|2010.07.27 09:26
|sell
|0.28
|eurusd
|1.29796
|1.30796
|1.28796
|2010.07.29 11:32
|1.30796
|0.00
|0.00
|-1000.00
|523
|81844083
|5010100
|2010.07.28 10:03
|sell
|0.28
|eurusd
|1.29869
|1.30869
|1.28869
|2010.07.29 12:02
|1.30869
|0.00
|0.00
|-1000.00
|524
|82078541
|5010100
|2010.07.30 09:42
|sell
|0.27
|eurusd
|1.30532
|1.30116
|1.29532
|2010.07.30 13:15
|1.30116
|0.00
|0.00
|416.00
|525
|82104750
|5010100
|2010.07.30 14:03
|buy
|0.27
|eurusd
|1.30359
|1.30397
|1.31359
|2010.07.30 18:48
|1.30397
|0.00
|0.00
|38.00
|526
|82113684
|5010100
|2010.07.30 15:28
|sell
|0.27
|eurusd
|1.30032
|1.31032
|1.29032
|2010.08.02 14:46
|1.31032
|0.00
|0.00
|-1000.00
|527
|82164601
|5010100
|2010.08.02 08:38
|sell
|0.27
|eurusd
|1.30728
|1.31728
|1.29728
|2010.08.02 16:37
|1.31728
|0.00
|0.00
|-1000.00
|528
|82195971
|5010100
|2010.08.02 14:18
|buy
|0.27
|eurusd
|1.30799
|1.31477
|1.31799
|2010.08.02 16:49
|1.31799
|0.00
|0.00
|1000.00
|529
|82265783
|5010100
|2010.08.03 08:49
|buy
|0.28
|eurusd
|1.31801
|1.32302
|1.32801
|2010.08.03 13:41
|1.32302
|0.00
|0.00
|501.00
|530
|82308489
|5010100
|2010.08.03 15:15
|sell
|0.28
|eurusd
|1.32246
|1.32140
|1.31246
|2010.08.03 16:44
|1.32140
|0.00
|0.00
|106.00
|531
|82395860
|5010100
|2010.08.04 11:48
|sell
|0.28
|eurusd
|1.31924
|1.31628
|1.30924
|2010.08.04 17:41
|1.31628
|0.00
|0.00
|296.00
|532
|82400457
|5010100
|2010.08.04 12:31
|buy
|0.28
|eurusd
|1.32130
|1.32808
|1.33130
|2010.08.06 15:58
|1.33130
|0.00
|0.00
|1000.00
|533
|82414704
|5010100
|2010.08.04 14:40
|sell
|0.28
|eurusd
|1.32003
|1.31637
|1.31003
|2010.08.04 17:41
|1.31637
|0.00
|0.00
|366.00
|534
|82496984
|5010100
|2010.08.05 08:37
|sell
|0.28
|eurusd
|1.31391
|1.32391
|1.30391
|2010.08.06 14:43
|1.32391
|0.00
|0.00
|-1000.00
|535
|82534797
|5010100
|2010.08.05 14:20
|sell
|0.28
|eurusd
|1.31807
|1.31652
|1.30807
|2010.08.05 19:26
|1.31652
|0.00
|0.00
|155.00
|536
|82613097
|5010100
|2010.08.06 10:34
|sell
|0.28
|eurusd
|1.31814
|1.32814
|1.30814
|2010.08.06 14:56
|1.32814
|0.00
|0.00
|-1000.00
|537
|82704980
|5010100
|2010.08.09 09:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32736
|1.32044
|1.31736
|2010.08.10 04:28
|1.31736
|0.00
|0.00
|1000.00
|538
|82707255
|5010100
|2010.08.09 09:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32930
|1.31930
|1.33930
|2010.08.10 02:50
|1.31930
|0.00
|0.00
|-1000.00
|539
|82717833
|5010100
|2010.08.09 11:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32821
|1.32141
|1.31821
|2010.08.10 03:37
|1.31821
|0.00
|0.00
|1000.00
|540
|82827470
|5010100
|2010.08.10 11:33
|sell
|0.28
|eurusd
|1.31580
|1.31058
|1.30580
|2010.08.10 18:25
|1.31058
|0.00
|0.00
|522.00
|541
|83078948
|5010100
|2010.08.12 10:47
|sell
|0.28
|eurusd
|1.28649
|1.28305
|1.27649
|2010.08.12 12:49
|1.28305
|0.00
|0.00
|344.00
|542
|83303638
|5010100
|2010.08.16 11:28
|buy
|0.28
|eurusd
|1.28155
|1.28397
|1.29155
|2010.08.16 15:22
|1.28397
|0.00
|0.00
|242.00
|543
|83401952
|5010100
|2010.08.17 09:33
|buy
|0.28
|eurusd
|1.28632
|1.28675
|1.29632
|2010.08.17 11:00
|1.28675
|0.00
|0.00
|43.00
|544
|83581275
|5010100
|2010.08.18 15:51
|sell
|0.28
|eurusd
|1.28666
|1.28139
|1.27666
|2010.08.19 03:23
|1.28139
|0.00
|0.00
|527.00
|545
|83682767
|5010100
|2010.08.19 11:03
|buy
|0.28
|eurusd
|1.28127
|1.28721
|1.29127
|2010.08.19 15:31
|1.28721
|0.00
|0.00
|594.00
|546
|83734400
|5010100
|2010.08.19 17:49
|sell
|0.28
|eurusd
|1.28410
|1.28235
|1.27410
|2010.08.19 18:59
|1.28235
|0.00
|0.00
|175.00
|547
|83818065
|5010100
|2010.08.20 08:00
|sell
|0.28
|eurusd
|1.27981
|1.27295
|1.26981
|2010.08.20 12:24
|1.26981
|0.00
|0.00
|1000.00
|548
|83824943
|5010100
|2010.08.20 08:41
|buy
|0.28
|eurusd
|1.28272
|1.27272
|1.29272
|2010.08.20 11:45
|1.27272
|0.00
|0.00
|-1000.00
|549
|83987082
|5010100
|2010.08.23 08:15
|buy
|0.28
|eurusd
|1.27216
|1.26216
|1.28216
|2010.08.24 03:43
|1.26216
|0.00
|0.00
|-1000.00
|550
|84000100
|5010100
|2010.08.23 09:20
|sell
|0.28
|eurusd
|1.27030
|1.26784
|1.26030
|2010.08.23 19:36
|1.26784
|0.00
|0.00
|246.00
|551
|84061221
|5010100
|2010.08.23 15:49
|buy
|0.28
|eurusd
|1.27191
|1.26191
|1.28191
|2010.08.24 09:16
|1.26191
|0.00
|0.00
|-1000.00
|552
|84176052
|5010100
|2010.08.24 08:58
|sell
|0.28
|eurusd
|1.26360
|1.26196
|1.25360
|2010.08.24 15:23
|1.26196
|0.00
|0.00
|164.00
|553
|84206128
|5010100
|2010.08.24 11:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26223
|1.26200
|1.25223
|2010.08.24 15:24
|1.26200
|0.00
|0.00
|23.00
|554
|84517318
|5010100
|2010.08.26 08:55
|buy
|0.28
|eurusd
|1.27091
|1.27142
|1.28091
|2010.08.26 09:52
|1.27142
|0.00
|0.00
|51.00
|555
|84547109
|5010100
|2010.08.26 12:07
|buy
|0.28
|eurusd
|1.27184
|1.27333
|1.28184
|2010.08.26 16:53
|1.27333
|0.00
|0.00
|149.00
|556
|84589712
|5010100
|2010.08.26 17:44
|sell
|0.28
|eurusd
|1.26921
|1.26641
|1.25921
|2010.08.31 07:22
|1.26641
|0.00
|0.00
|280.00
|557
|84654288
|5010100
|2010.08.27 08:58
|sell
|0.28
|eurusd
|1.27092
|1.26642
|1.26092
|2010.08.31 07:22
|1.26642
|0.00
|0.00
|450.00
|558
|84663799
|5010100
|2010.08.27 09:48
|buy
|0.28
|eurusd
|1.27291
|1.27456
|1.28291
|2010.08.27 18:52
|1.27456
|0.00
|0.00
|165.00
|559
|84809402
|5010100
|2010.08.30 08:34
|sell
|0.28
|eurusd
|1.27356
|1.26706
|1.26356
|2010.08.31 02:09
|1.26356
|0.00
|0.00
|1000.00
|560
|85251138
|5010100
|2010.09.02 08:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28106
|1.28155
|1.29106
|2010.09.02 15:01
|1.28155
|0.00
|0.00
|49.00
|561
|85267934
|5010100
|2010.09.02 10:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28074
|1.28075
|1.29074
|2010.09.02 14:19
|1.28075
|0.00
|0.00
|1.00
|562
|85299793
|5010100
|2010.09.02 14:51
|buy
|0.28
|eurusd
|1.28374
|1.28399
|1.29374
|2010.09.03 14:45
|1.28399
|0.00
|0.00
|25.00
|563
|85305583
|5010100
|2010.09.02 15:32
|sell
|0.28
|eurusd
|1.28164
|1.29164
|1.27164
|2010.09.06 08:58
|1.29164
|0.00
|0.00
|-1000.00
|564
|85314847
|5010100
|2010.09.02 16:51
|buy
|0.28
|eurusd
|1.28345
|1.28351
|1.29345
|2010.09.03 14:51
|1.28351
|0.00
|0.00
|6.00
|565
|85490113
|5010100
|2010.09.06 10:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29070
|1.28070
|1.30070
|2010.09.07 01:49
|1.28070
|0.00
|0.00
|-1000.00
|566
|85492873
|5010100
|2010.09.06 10:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28962
|1.28276
|1.27962
|2010.09.07 02:43
|1.27962
|0.00
|0.00
|1000.00
|567
|85519429
|5010100
|2010.09.06 15:21
|sell
|0.28
|eurusd
|1.28798
|1.28132
|1.27798
|2010.09.07 08:58
|1.28132
|0.00
|0.00
|666.00
|568
|85722221
|5010100
|2010.09.08 09:48
|sell
|0.28
|eurusd
|1.26860
|1.26752
|1.25860
|2010.09.10 06:48
|1.26752
|0.00
|0.00
|108.00
|569
|85866134
|5010100
|2010.09.09 10:49
|buy
|0.28
|eurusd
|1.27152
|1.27347
|1.28152
|2010.09.09 16:06
|1.27347
|0.00
|0.00
|195.00
|0.00
|0.00
|22146.00
|Summary P/L:
|22146.00
|Winning trades:
|(440) 149491.00
|Losing trades:
|(129) -127345.00
|Max summary P/L:
|22936.00
|Largest winning trade:
|1000.00
|Largest losing trade:
|-1000.00
|Max consecutive winners:
|19 (6096.00)
|Max consecutive losers:
|3 (-3000.00)
|Max consecutive profit:
|6924.00 (14)
|Max consecutive loss:
|-3000.00 (3)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|6239.00 (0.00%)
|Profit factor:
|1.17
|Avg. profit factor:
|0.34
|Risk factor:
|3.55