|Account: 2657625
|Name: poly173_nohedge
|Currency: USD
|2010 September 10, 16:50
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|176445683
|2010.06.22 10:39
|balance
|Deposit
|5 000.00
|176528938
|2010.06.24 05:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49767
|0.00000
|1.49530
|2010.06.24 05:58
|1.49680
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|176528971
|2010.06.24 05:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.49770
|0.00000
|1.49530
|2010.06.24 05:58
|1.49680
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|176687403
|2010.06.29 06:44
|sell
|0.01
|eurchf
|1.32880
|0.00000
|1.32640
|2010.06.29 07:38
|1.32890
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|176687409
|2010.06.29 06:45
|sell
|0.02
|eurchf
|1.32900
|0.00000
|1.32660
|2010.06.29 07:38
|1.32880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|176723527
|2010.06.30 01:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.180
|0.000
|132.940
|2010.06.30 05:32
|133.170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|176769730
|2010.07.01 00:52
|buy
|0.01
|eurchf
|1.31750
|0.00000
|1.31990
|2010.07.01 08:15
|1.31750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|176769754
|2010.07.01 00:53
|buy
|0.02
|eurchf
|1.31740
|0.00000
|1.31980
|2010.07.01 08:15
|1.31740
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|176770295
|2010.07.01 01:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49440
|0.00000
|1.49680
|2010.07.01 01:34
|1.49470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|176770330
|2010.07.01 01:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.49400
|0.00000
|1.49640
|2010.07.01 01:34
|1.49460
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|176770610
|2010.07.01 01:08
|buy
|0.03
|eurchf
|1.31210
|0.00000
|1.31450
|2010.07.01 05:04
|1.31230
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|176770615
|2010.07.01 01:08
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.60550
|0.00000
|1.60790
|2010.07.01 05:13
|1.60570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|176770701
|2010.07.01 01:12
|buy
|0.05
|eurchf
|1.31100
|0.00000
|1.31340
|2010.07.01 04:26
|1.31120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|176770747
|2010.07.01 01:13
|buy
|0.08
|eurchf
|1.31070
|0.00000
|1.31310
|2010.07.01 04:06
|1.31090
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|176770764
|2010.07.01 01:13
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.60390
|0.00000
|1.60630
|2010.07.01 04:18
|1.60410
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|176770836
|2010.07.01 01:14
|buy
|0.12
|eurchf
|1.31030
|0.00000
|1.31270
|2010.07.01 02:06
|1.31050
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|176770846
|2010.07.01 01:14
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.60310
|0.00000
|1.60550
|2010.07.01 04:06
|1.60330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|176838902
|2010.07.01 19:49
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.60670
|0.00000
|1.60910
|2010.07.01 20:06
|1.60790
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|176850341
|2010.07.02 02:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|88.060
|0.000
|88.300
|2010.07.02 06:22
|88.080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|176853132
|2010.07.02 05:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51550
|0.00000
|1.51790
|2010.07.02 05:41
|1.51620
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|176853374
|2010.07.02 05:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24870
|0.00000
|1.25110
|2010.07.02 05:45
|1.24990
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|176887674
|2010.07.05 01:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51770
|0.00000
|1.51530
|2010.07.05 05:03
|1.51753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|176938934
|2010.07.06 01:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50977
|0.00000
|1.50740
|2010.07.07 07:15
|1.50963
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|176938972
|2010.07.06 01:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.113
|0.000
|131.870
|2010.07.07 04:18
|132.097
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.18
|176953168
|2010.07.06 06:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|87.740
|0.000
|87.980
|2010.07.06 07:19
|87.790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|176953187
|2010.07.06 06:32
|buy
|0.02
|usdjpy
|87.740
|0.000
|87.980
|2010.07.06 07:19
|87.790
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|177058107
|2010.07.08 01:06
|buy
|0.01
|usdjpy
|87.918
|0.000
|88.158
|2010.07.08 01:30
|88.033
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|177059683
|2010.07.08 01:37
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59799
|0.00000
|1.59559
|2010.07.08 01:50
|1.59646
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|177059716
|2010.07.08 01:38
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.59799
|0.00000
|1.59559
|2010.07.08 01:50
|1.59646
|0.00
|0.00
|0.00
|2.91
|177064293
|2010.07.08 05:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|134.222
|0.000
|133.982
|2010.07.08 06:11
|134.174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|177093479
|2010.07.08 20:01
|sell
|0.12
|eurusd
|1.27026
|0.00000
|1.26786
|2010.07.08 20:22
|1.27001
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|177093773
|2010.07.08 20:04
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59167
|0.00000
|1.58927
|2010.07.08 20:08
|1.59076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|177108843
|2010.07.09 06:43
|sell
|0.01
|eurchf
|1.33624
|0.00000
|1.33384
|2010.07.09 07:00
|1.33565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|177108978
|2010.07.09 06:44
|sell
|0.02
|eurchf
|1.33657
|0.00000
|1.33417
|2010.07.09 07:00
|1.33565
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|177109128
|2010.07.09 06:45
|sell
|0.03
|eurchf
|1.33708
|0.00000
|1.33468
|2010.07.09 07:00
|1.33565
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|178118648
|2010.07.27 06:34
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04958
|0.00000
|1.04710
|2010.07.27 06:46
|1.04906
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|178118683
|2010.07.27 06:35
|sell
|0.02
|usdchf
|1.04953
|0.00000
|1.04713
|2010.07.27 06:46
|1.04913
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|178118716
|2010.07.27 06:38
|sell
|0.03
|usdchf
|1.04963
|0.00000
|1.04723
|2010.07.27 06:46
|1.04917
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|178223500
|2010.07.28 01:08
|sell
|0.12
|eurusd
|1.29848
|0.00000
|1.29608
|2010.07.28 01:26
|1.29805
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|178367229
|2010.07.29 05:58
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05410
|0.00000
|1.05650
|2010.07.29 07:28
|1.05427
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|178749624
|2010.08.03 06:48
|sell
|0.12
|eurusd
|1.31803
|0.00000
|1.31566
|2010.08.03 07:08
|1.31665
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|178823132
|2010.08.04 04:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|136.009
|0.000
|135.771
|2010.08.04 05:43
|135.991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|178823144
|2010.08.04 04:58
|sell
|0.02
|gbpjpy
|136.014
|0.000
|135.774
|2010.08.04 05:43
|135.986
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|179048766
|2010.08.09 05:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59746
|0.00000
|1.59496
|2010.08.09 06:42
|1.59735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|179154240
|2010.08.10 00:58
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.884
|0.000
|86.120
|2010.08.10 02:33
|85.862
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|179154287
|2010.08.10 00:59
|buy
|0.02
|usdjpy
|85.847
|0.000
|86.087
|2010.08.10 02:33
|85.862
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|179388935
|2010.08.12 01:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56552
|0.00000
|1.56802
|2010.08.12 02:17
|1.56562
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|179389081
|2010.08.12 01:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56566
|0.00000
|1.56806
|2010.08.12 02:17
|1.56562
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|179397893
|2010.08.12 04:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.829
|0.000
|133.589
|2010.08.12 04:53
|133.701
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|179397905
|2010.08.12 04:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.369
|0.000
|85.129
|2010.08.12 04:53
|85.257
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|179397971
|2010.08.12 04:39
|sell
|0.02
|gbpjpy
|133.819
|0.000
|133.569
|2010.08.12 04:53
|133.704
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|179398018
|2010.08.12 04:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.359
|0.000
|85.119
|2010.08.12 04:53
|85.257
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|179647645
|2010.08.16 06:42
|sell
|0.12
|eurusd
|1.28112
|0.00000
|1.27872
|2010.08.16 07:03
|1.28077
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|179923340
|2010.08.18 00:48
|buy
|0.01
|eurchf
|1.34079
|0.00000
|1.34319
|2010.08.18 01:40
|1.34091
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|179941058
|2010.08.18 05:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55292
|0.00000
|1.55530
|2010.08.18 06:30
|1.55285
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|179941067
|2010.08.18 05:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55268
|0.00000
|1.55508
|2010.08.18 06:30
|1.55288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|179941100
|2010.08.18 05:59
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55216
|0.00000
|1.55458
|2010.08.18 06:27
|1.55222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|179941114
|2010.08.18 05:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.590
|0.000
|132.834
|2010.08.18 06:21
|132.690
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|179941151
|2010.08.18 05:59
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.62052
|0.00000
|1.62292
|2010.08.18 08:18
|1.62081
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|180047713
|2010.08.18 20:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.418
|0.000
|85.660
|2010.08.18 20:24
|85.459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|180047777
|2010.08.18 20:07
|buy
|0.02
|usdjpy
|85.416
|0.000
|85.655
|2010.08.18 20:24
|85.459
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|180141404
|2010.08.19 21:47
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.264
|0.000
|85.508
|2010.08.19 22:07
|85.311
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|180303773
|2010.08.23 06:49
|buy
|0.01
|usdchf
|1.03066
|0.00000
|1.03306
|2010.08.23 07:03
|1.03210
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|180524545
|2010.08.24 21:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.469
|0.000
|129.229
|2010.08.31 12:35
|129.451
|0.00
|0.00
|-0.48
|0.21
|180524573
|2010.08.24 21:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54132
|0.00000
|1.53868
|2010.08.24 22:55
|1.54095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|180524598
|2010.08.24 21:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54112
|0.00000
|1.53872
|2010.08.24 22:55
|1.54095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|180545127
|2010.08.25 05:38
|buy
|0.01
|usdchf
|1.02832
|0.00000
|1.03072
|2010.08.25 05:49
|1.02981
|0.00
|0.00
|0.00
|1.45
|180545280
|2010.08.25 05:44
|sell
|0.02
|gbpjpy
|130.029
|0.000
|129.789
|2010.08.25 06:28
|129.990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|180545282
|2010.08.25 05:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54234
|0.00000
|1.53996
|2010.08.25 05:57
|1.54165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|180545453
|2010.08.25 05:51
|sell
|0.03
|gbpjpy
|130.070
|0.000
|129.830
|2010.08.25 06:28
|129.992
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|180545492
|2010.08.25 05:51
|sell
|0.12
|eurusd
|1.26447
|0.00000
|1.26207
|2010.08.25 06:02
|1.26361
|0.00
|0.00
|0.00
|10.32
|180545503
|2010.08.25 05:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54260
|0.00000
|1.54012
|2010.08.25 05:57
|1.54166
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|180545535
|2010.08.25 05:52
|sell
|0.18
|eurusd
|1.26462
|0.00000
|1.26218
|2010.08.25 07:34
|1.26440
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|180545601
|2010.08.25 05:55
|sell
|0.27
|eurusd
|1.26449
|0.00000
|1.26214
|2010.08.25 06:02
|1.26363
|0.00
|0.00
|0.00
|23.22
|180618920
|2010.08.26 04:18
|sell
|0.01
|usdchf
|1.02919
|0.00000
|1.02683
|2010.08.26 05:15
|1.02921
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|180619062
|2010.08.26 04:26
|sell
|0.02
|usdchf
|1.02937
|0.00000
|1.02698
|2010.08.26 05:15
|1.02921
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|180680672
|2010.08.26 19:24
|sell
|0.12
|eurusd
|1.27273
|0.00000
|1.27026
|2010.08.26 20:02
|1.27255
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|180680705
|2010.08.26 19:25
|sell
|0.18
|eurusd
|1.27291
|0.00000
|1.27051
|2010.08.26 20:01
|1.27283
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|180711491
|2010.08.27 05:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55166
|0.00000
|1.55396
|2010.08.27 06:35
|1.55180
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|180712049
|2010.08.27 05:58
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.681
|0.000
|84.921
|2010.08.27 06:11
|84.809
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|180845128
|2010.08.31 06:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.222
|0.000
|83.982
|2010.08.31 07:56
|84.209
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|180893251
|2010.09.01 01:01
|sell
|0.12
|eurusd
|1.26805
|0.00000
|1.26562
|2010.09.01 02:04
|1.26787
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|180893289
|2010.09.01 01:02
|sell
|0.18
|eurusd
|1.26813
|0.00000
|1.26573
|2010.09.01 02:02
|1.26800
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|180893340
|2010.09.01 01:03
|sell
|0.27
|eurusd
|1.26835
|0.00000
|1.26589
|2010.09.01 01:59
|1.26823
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|180994400
|2010.09.02 05:53
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.56572
|0.00000
|1.56812
|2010.09.03 07:08
|1.56589
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.17
|180994402
|2010.09.02 05:53
|buy
|0.01
|eurchf
|1.29872
|0.00000
|1.30115
|2010.09.02 10:19
|1.29887
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|181045509
|2010.09.03 02:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54176
|0.00000
|1.54416
|2010.09.03 04:02
|1.54189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|181181646
|2010.09.08 01:05
|buy
|0.01
|eurchf
|1.28327
|0.00000
|1.28566
|2010.09.08 01:37
|1.28337
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|181181820
|2010.09.08 01:09
|buy
|0.02
|eurchf
|1.28311
|0.00000
|1.28551
|2010.09.08 01:37
|1.28336
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|181181863
|2010.09.08 01:10
|buy
|0.03
|eurchf
|1.28282
|0.00000
|1.28530
|2010.09.08 01:37
|1.28336
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|181200069
|2010.09.08 05:55
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55299
|0.00000
|1.55059
|2010.09.08 06:42
|1.55297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|181200078
|2010.09.08 05:56
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.55299
|0.00000
|1.55059
|2010.09.08 06:42
|1.55297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|181252769
|2010.09.09 01:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54642
|0.00000
|1.54400
|2010.09.09 02:12
|1.54588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|181260532
|2010.09.09 05:25
|sell
|0.12
|eurusd
|1.27026
|0.00000
|1.26786
|2010.09.09 05:58
|1.26951
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|181260545
|2010.09.09 05:26
|sell
|0.18
|eurusd
|1.27039
|0.00000
|1.26799
|2010.09.09 05:59
|1.26950
|0.00
|0.00
|0.00
|16.02
|181260756
|2010.09.09 05:34
|sell
|0.27
|eurusd
|1.27066
|0.00000
|1.26834
|2010.09.09 05:58
|1.26952
|0.00
|0.00
|0.00
|30.78
|181304495
|2010.09.10 05:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.864
|0.000
|84.106
|2010.09.10 05:35
|83.883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|181305182
|2010.09.10 05:47
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.56609
|0.00000
|1.56379
|2010.09.10 06:02
|1.56387
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|0.00
|0.00
|-0.53
|196.99
|Closed P/L:
|196.46
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|176938855
|2010.07.06 01:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24910
|0.00000
|1.24670
|1.27237
|0.00
|0.00
|-1.44
|-23.27
|176938896
|2010.07.06 01:01
|sell
|0.02
|eurusd
|1.24920
|0.00000
|1.24680
|1.27237
|0.00
|0.00
|-2.84
|-46.34
|176939081
|2010.07.06 01:03
|sell
|0.03
|eurusd
|1.24920
|0.00000
|1.24680
|1.27237
|0.00
|0.00
|-4.30
|-69.51
|176939100
|2010.07.06 01:04
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24950
|0.00000
|1.24710
|1.27237
|0.00
|0.00
|-7.13
|-114.35
|176939157
|2010.07.06 01:05
|sell
|0.08
|eurusd
|1.24920
|0.00000
|1.24680
|1.27237
|0.00
|0.00
|-11.42
|-185.36
|181305167
|2010.09.10 05:46
|sell
|0.01
|usdchf
|1.01637
|0.00000
|1.01394
|1.01855
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.14
|0.00
|0.00
|-27.13
|-440.97
|Floating P/L:
|-468.10
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|196.46
|Floating P/L:
|-468.10
|Margin:
|61.84
|Balance:
|5 196.46
|Equity:
|4 728.36
|Free Margin:
|4 666.52
|Details:
|Gross Profit:
|197.25
|Gross Loss:
|0.79
|Total Net Profit:
|196.46
|Profit Factor:
|249.68
|Expected Payoff:
|2.03
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.27 (0.01%)
|Relative Drawdown:
|0.01% (0.27)
|Total Trades:
|97
|Short Positions (won %):
|54 (94.44%)
|Long Positions (won %):
|43 (93.02%)
|Profit Trades (% of total):
|91 (93.81%)
|Loss trades (% of total):
|6 (6.19%)
|Largest
|profit trade:
|30.78
|loss trade:
|-0.27
|Average
|profit trade:
|2.17
|loss trade:
|-0.13
|Maximum
|consecutive wins ($):
|40 (55.65)
|consecutive losses ($):
|1 (-0.27)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|69.16 (17)
|consecutive loss (count):
|-0.27 (1)
|Average
|consecutive wins:
|13
|consecutive losses:
|1