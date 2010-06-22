Interbank FX, LLC

Account: 2657625 Name: poly173_nohedge Currency: USD 2010 September 10, 16:50
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1764456832010.06.22 10:39balanceDeposit5 000.00
1765289382010.06.24 05:49sell0.01gbpusd1.497670.000001.495302010.06.24 05:581.496800.000.000.000.87
1765289712010.06.24 05:51sell0.02gbpusd1.497700.000001.495302010.06.24 05:581.496800.000.000.001.80
1766874032010.06.29 06:44sell0.01eurchf1.328800.000001.326402010.06.29 07:381.328900.000.000.00-0.09
1766874092010.06.29 06:45sell0.02eurchf1.329000.000001.326602010.06.29 07:381.328800.000.000.000.37
1767235272010.06.30 01:37sell0.01gbpjpy133.1800.000132.9402010.06.30 05:32133.1700.000.000.000.11
1767697302010.07.01 00:52buy0.01eurchf1.317500.000001.319902010.07.01 08:151.317500.000.000.000.00
1767697542010.07.01 00:53buy0.02eurchf1.317400.000001.319802010.07.01 08:151.317400.000.000.000.00
1767702952010.07.01 01:01buy0.01gbpusd1.494400.000001.496802010.07.01 01:341.494700.000.000.000.30
1767703302010.07.01 01:02buy0.02gbpusd1.494000.000001.496402010.07.01 01:341.494600.000.000.001.20
1767706102010.07.01 01:08buy0.03eurchf1.312100.000001.314502010.07.01 05:041.312300.000.000.000.55
1767706152010.07.01 01:08buy0.01gbpchf1.605500.000001.607902010.07.01 05:131.605700.000.000.000.19
1767707012010.07.01 01:12buy0.05eurchf1.311000.000001.313402010.07.01 04:261.311200.000.000.000.93
1767707472010.07.01 01:13buy0.08eurchf1.310700.000001.313102010.07.01 04:061.310900.000.000.001.48
1767707642010.07.01 01:13buy0.02gbpchf1.603900.000001.606302010.07.01 04:181.604100.000.000.000.38
1767708362010.07.01 01:14buy0.12eurchf1.310300.000001.312702010.07.01 02:061.310500.000.000.002.24
1767708462010.07.01 01:14buy0.03gbpchf1.603100.000001.605502010.07.01 04:061.603300.000.000.000.55
1768389022010.07.01 19:49buy0.01gbpchf1.606700.000001.609102010.07.01 20:061.607900.000.000.001.13
1768503412010.07.02 02:39buy0.01usdjpy88.0600.00088.3002010.07.02 06:2288.0800.000.000.000.23
1768531322010.07.02 05:28buy0.01gbpusd1.515500.000001.517902010.07.02 05:411.516200.000.000.000.70
1768533742010.07.02 05:36buy0.01eurusd1.248700.000001.251102010.07.02 05:451.249900.000.000.001.20
1768876742010.07.05 01:39sell0.01gbpusd1.517700.000001.515302010.07.05 05:031.517530.000.000.000.17
1769389342010.07.06 01:01sell0.01gbpusd1.509770.000001.507402010.07.07 07:151.509630.000.000.000.14
1769389722010.07.06 01:01sell0.01gbpjpy132.1130.000131.8702010.07.07 04:18132.0970.000.00-0.030.18
1769531682010.07.06 06:31buy0.01usdjpy87.7400.00087.9802010.07.06 07:1987.7900.000.000.000.57
1769531872010.07.06 06:32buy0.02usdjpy87.7400.00087.9802010.07.06 07:1987.7900.000.000.001.14
1770581072010.07.08 01:06buy0.01usdjpy87.9180.00088.1582010.07.08 01:3088.0330.000.000.001.31
1770596832010.07.08 01:37sell0.01gbpchf1.597990.000001.595592010.07.08 01:501.596460.000.000.001.46
1770597162010.07.08 01:38sell0.02gbpchf1.597990.000001.595592010.07.08 01:501.596460.000.000.002.91
1770642932010.07.08 05:40sell0.01gbpjpy134.2220.000133.9822010.07.08 06:11134.1740.000.000.000.54
1770934792010.07.08 20:01sell0.12eurusd1.270260.000001.267862010.07.08 20:221.270010.000.000.003.00
1770937732010.07.08 20:04sell0.01gbpchf1.591670.000001.589272010.07.08 20:081.590760.000.000.000.86
1771088432010.07.09 06:43sell0.01eurchf1.336240.000001.333842010.07.09 07:001.335650.000.000.000.56
1771089782010.07.09 06:44sell0.02eurchf1.336570.000001.334172010.07.09 07:001.335650.000.000.001.75
1771091282010.07.09 06:45sell0.03eurchf1.337080.000001.334682010.07.09 07:001.335650.000.000.004.09
1781186482010.07.27 06:34sell0.01usdchf1.049580.000001.047102010.07.27 06:461.049060.000.000.000.50
1781186832010.07.27 06:35sell0.02usdchf1.049530.000001.047132010.07.27 06:461.049130.000.000.000.76
1781187162010.07.27 06:38sell0.03usdchf1.049630.000001.047232010.07.27 06:461.049170.000.000.001.32
1782235002010.07.28 01:08sell0.12eurusd1.298480.000001.296082010.07.28 01:261.298050.000.000.005.16
1783672292010.07.29 05:58buy0.01usdchf1.054100.000001.056502010.07.29 07:281.054270.000.000.000.16
1787496242010.08.03 06:48sell0.12eurusd1.318030.000001.315662010.08.03 07:081.316650.000.000.0016.56
1788231322010.08.04 04:57sell0.01gbpjpy136.0090.000135.7712010.08.04 05:43135.9910.000.000.000.22
1788231442010.08.04 04:58sell0.02gbpjpy136.0140.000135.7742010.08.04 05:43135.9860.000.000.000.65
1790487662010.08.09 05:58sell0.01gbpusd1.597460.000001.594962010.08.09 06:421.597350.000.000.000.11
1791542402010.08.10 00:58buy0.01usdjpy85.8840.00086.1202010.08.10 02:3385.8620.000.000.00-0.26
1791542872010.08.10 00:59buy0.02usdjpy85.8470.00086.0872010.08.10 02:3385.8620.000.000.000.35
1793889352010.08.12 01:31buy0.01gbpusd1.565520.000001.568022010.08.12 02:171.565620.000.000.000.10
1793890812010.08.12 01:32buy0.02gbpusd1.565660.000001.568062010.08.12 02:171.565620.000.000.00-0.08
1793978932010.08.12 04:38sell0.01gbpjpy133.8290.000133.5892010.08.12 04:53133.7010.000.000.001.50
1793979052010.08.12 04:38sell0.01usdjpy85.3690.00085.1292010.08.12 04:5385.2570.000.000.001.31
1793979712010.08.12 04:39sell0.02gbpjpy133.8190.000133.5692010.08.12 04:53133.7040.000.000.002.69
1793980182010.08.12 04:39sell0.02usdjpy85.3590.00085.1192010.08.12 04:5385.2570.000.000.002.39
1796476452010.08.16 06:42sell0.12eurusd1.281120.000001.278722010.08.16 07:031.280770.000.000.004.20
1799233402010.08.18 00:48buy0.01eurchf1.340790.000001.343192010.08.18 01:401.340910.000.000.000.12
1799410582010.08.18 05:57buy0.01gbpusd1.552920.000001.555302010.08.18 06:301.552850.000.000.00-0.07
1799410672010.08.18 05:58buy0.02gbpusd1.552680.000001.555082010.08.18 06:301.552880.000.000.000.40
1799411002010.08.18 05:59buy0.03gbpusd1.552160.000001.554582010.08.18 06:271.552220.000.000.000.18
1799411142010.08.18 05:59buy0.01gbpjpy132.5900.000132.8342010.08.18 06:21132.6900.000.000.001.17
1799411512010.08.18 05:59buy0.01gbpchf1.620520.000001.622922010.08.18 08:181.620810.000.000.000.27
1800477132010.08.18 20:05buy0.01usdjpy85.4180.00085.6602010.08.18 20:2485.4590.000.000.000.48
1800477772010.08.18 20:07buy0.02usdjpy85.4160.00085.6552010.08.18 20:2485.4590.000.000.001.01
1801414042010.08.19 21:47buy0.01usdjpy85.2640.00085.5082010.08.19 22:0785.3110.000.000.000.55
1803037732010.08.23 06:49buy0.01usdchf1.030660.000001.033062010.08.23 07:031.032100.000.000.001.40
1805245452010.08.24 21:47sell0.01gbpjpy129.4690.000129.2292010.08.31 12:35129.4510.000.00-0.480.21
1805245732010.08.24 21:48sell0.01gbpusd1.541320.000001.538682010.08.24 22:551.540950.000.000.000.37
1805245982010.08.24 21:49sell0.02gbpusd1.541120.000001.538722010.08.24 22:551.540950.000.000.000.34
1805451272010.08.25 05:38buy0.01usdchf1.028320.000001.030722010.08.25 05:491.029810.000.000.001.45
1805452802010.08.25 05:44sell0.02gbpjpy130.0290.000129.7892010.08.25 06:28129.9900.000.000.000.93
1805452822010.08.25 05:44sell0.01gbpusd1.542340.000001.539962010.08.25 05:571.541650.000.000.000.69
1805454532010.08.25 05:51sell0.03gbpjpy130.0700.000129.8302010.08.25 06:28129.9920.000.000.002.78
1805454922010.08.25 05:51sell0.12eurusd1.264470.000001.262072010.08.25 06:021.263610.000.000.0010.32
1805455032010.08.25 05:51sell0.02gbpusd1.542600.000001.540122010.08.25 05:571.541660.000.000.001.88
1805455352010.08.25 05:52sell0.18eurusd1.264620.000001.262182010.08.25 07:341.264400.000.000.003.96
1805456012010.08.25 05:55sell0.27eurusd1.264490.000001.262142010.08.25 06:021.263630.000.000.0023.22
1806189202010.08.26 04:18sell0.01usdchf1.029190.000001.026832010.08.26 05:151.029210.000.000.00-0.02
1806190622010.08.26 04:26sell0.02usdchf1.029370.000001.026982010.08.26 05:151.029210.000.000.000.31
1806806722010.08.26 19:24sell0.12eurusd1.272730.000001.270262010.08.26 20:021.272550.000.000.002.16
1806807052010.08.26 19:25sell0.18eurusd1.272910.000001.270512010.08.26 20:011.272830.000.000.001.44
1807114912010.08.27 05:47buy0.01gbpusd1.551660.000001.553962010.08.27 06:351.551800.000.000.000.14
1807120492010.08.27 05:58buy0.01usdjpy84.6810.00084.9212010.08.27 06:1184.8090.000.000.001.51
1808451282010.08.31 06:52sell0.01usdjpy84.2220.00083.9822010.08.31 07:5684.2090.000.000.000.15
1808932512010.09.01 01:01sell0.12eurusd1.268050.000001.265622010.09.01 02:041.267870.000.000.002.16
1808932892010.09.01 01:02sell0.18eurusd1.268130.000001.265732010.09.01 02:021.268000.000.000.002.34
1808933402010.09.01 01:03sell0.27eurusd1.268350.000001.265892010.09.01 01:591.268230.000.000.003.24
1809944002010.09.02 05:53buy0.01gbpchf1.565720.000001.568122010.09.03 07:081.565890.000.00-0.020.17
1809944022010.09.02 05:53buy0.01eurchf1.298720.000001.301152010.09.02 10:191.298870.000.000.000.14
1810455092010.09.03 02:45buy0.01gbpusd1.541760.000001.544162010.09.03 04:021.541890.000.000.000.13
1811816462010.09.08 01:05buy0.01eurchf1.283270.000001.285662010.09.08 01:371.283370.000.000.000.10
1811818202010.09.08 01:09buy0.02eurchf1.283110.000001.285512010.09.08 01:371.283360.000.000.000.49
1811818632010.09.08 01:10buy0.03eurchf1.282820.000001.285302010.09.08 01:371.283360.000.000.001.60
1812000692010.09.08 05:55sell0.01gbpchf1.552990.000001.550592010.09.08 06:421.552970.000.000.000.02
1812000782010.09.08 05:56sell0.02gbpchf1.552990.000001.550592010.09.08 06:421.552970.000.000.000.04
1812527692010.09.09 01:32sell0.01gbpusd1.546420.000001.544002010.09.09 02:121.545880.000.000.000.54
1812605322010.09.09 05:25sell0.12eurusd1.270260.000001.267862010.09.09 05:581.269510.000.000.009.00
1812605452010.09.09 05:26sell0.18eurusd1.270390.000001.267992010.09.09 05:591.269500.000.000.0016.02
1812607562010.09.09 05:34sell0.27eurusd1.270660.000001.268342010.09.09 05:581.269520.000.000.0030.78
1813044952010.09.10 05:18buy0.01usdjpy83.8640.00084.1062010.09.10 05:3583.8830.000.000.000.23
1813051822010.09.10 05:47sell0.01gbpchf1.566090.000001.563792010.09.10 06:021.563870.000.000.002.18
  0.00 0.00 -0.53 196.99
Closed P/L: 196.46
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1769388552010.07.06 01:00sell0.01eurusd1.249100.000001.24670 1.272370.000.00-1.44-23.27
1769388962010.07.06 01:01sell0.02eurusd1.249200.000001.24680 1.272370.000.00-2.84-46.34
1769390812010.07.06 01:03sell0.03eurusd1.249200.000001.24680 1.272370.000.00-4.30-69.51
1769391002010.07.06 01:04sell0.05eurusd1.249500.000001.24710 1.272370.000.00-7.13-114.35
1769391572010.07.06 01:05sell0.08eurusd1.249200.000001.24680 1.272370.000.00-11.42-185.36
1813051672010.09.10 05:46sell0.01usdchf1.016370.000001.01394 1.018550.000.000.00-2.14
  0.00 0.00 -27.13 -440.97
 Floating P/L: -468.10
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 196.46 Floating P/L: -468.10 Margin: 61.84
Balance: 5 196.46 Equity: 4 728.36 Free Margin: 4 666.52
 
Details:
Graph
Gross Profit: 197.25 Gross Loss: 0.79 Total Net Profit: 196.46
Profit Factor: 249.68 Expected Payoff: 2.03  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.27 (0.01%) Relative Drawdown: 0.01% (0.27)
 
Total Trades: 97 Short Positions (won %): 54 (94.44%) Long Positions (won %): 43 (93.02%)
Profit Trades (% of total): 91 (93.81%) Loss trades (% of total): 6 (6.19%)
Largest profit trade: 30.78 loss trade: -0.27
Average profit trade: 2.17 loss trade: -0.13
Maximum consecutive wins ($): 40 (55.65) consecutive losses ($): 1 (-0.27)
Maximal consecutive profit (count): 69.16 (17) consecutive loss (count): -0.27 (1)
Average consecutive wins: 13 consecutive losses: 1