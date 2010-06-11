Interbank FX, LLC

Account: 2650672 Name: poly161_nohedge Currency: USD 2010 September 10, 16:49
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1758976722010.06.11 07:14balanceDeposit5 000.00
1761171672010.06.15 01:06buy0.01gbpjpy134.9500.000135.1902010.06.15 02:04134.9700.000.000.000.22
1761334232010.06.15 06:31buy0.01gbpjpy134.0400.000134.2802010.06.15 06:41134.2800.000.000.002.63
1761986342010.06.16 02:40buy0.01gbpchf1.676570.000001.679002010.06.16 09:501.676700.000.000.000.12
1761986402010.06.16 02:41buy0.02eurchf1.393700.000001.396102010.06.16 05:121.393870.000.000.000.30
1761986522010.06.16 02:41buy0.02gbpchf1.675570.000001.678002010.06.16 09:421.675700.000.000.000.23
1762519602010.06.16 20:01buy0.01gbpchf1.667070.000001.669502010.06.17 07:141.659530.000.000.06-6.66
1762520572010.06.16 20:03buy0.02gbpchf1.666100.000001.668502010.06.16 20:461.666330.000.000.000.41
1762521072010.06.16 20:04buy0.04gbpchf1.665200.000001.667602010.06.16 20:411.665500.000.000.001.06
1762641252010.06.17 04:17buy0.02gbpchf1.661570.000001.664002010.06.17 04:441.661830.000.000.000.46
1762670242010.06.17 06:43buy0.01gbpjpy134.0900.000134.3302010.06.17 08:13134.1130.000.000.000.25
1762670512010.06.17 06:44buy0.02gbpchf1.659570.000001.662002010.06.17 07:141.659570.000.000.000.00
1762670732010.06.17 06:44buy0.02gbpjpy134.0000.000134.2402010.06.17 08:11134.0200.000.000.000.44
1762671912010.06.17 06:45buy0.04gbpchf1.658330.000001.660702010.06.17 07:141.659500.000.000.004.13
1762673062010.06.17 06:46buy0.04gbpjpy133.9070.000134.1502010.06.17 08:09133.9170.000.000.000.44
1762676122010.06.17 06:53buy0.08gbpchf1.657400.000001.659802010.06.17 07:141.659500.000.000.0014.83
1762676342010.06.17 06:53buy0.01eurusd1.226100.000001.228502010.06.17 07:261.226530.000.000.000.43
1762676442010.06.17 06:53buy0.08gbpjpy133.8100.000134.0502010.06.17 07:24133.8370.000.000.002.36
1762676612010.06.17 06:53buy0.02eurchf1.386030.000001.388402010.06.17 07:001.387670.000.000.002.90
1763124112010.06.17 22:41buy0.02eurchf1.376000.000001.378402010.06.17 22:491.376630.000.000.001.14
1763257272010.06.18 05:00buy0.01eurusd1.239700.000001.242102010.06.18 05:541.239900.000.000.000.20
1763257872010.06.18 05:00sell0.01usdchf1.111430.000001.109002010.06.18 05:531.111300.000.000.000.12
1763278402010.06.18 06:42buy0.01eurusd1.237630.000001.240002010.06.18 07:001.238100.000.000.000.47
1763704912010.06.21 01:30sell0.01usdchf1.108600.000001.106202010.06.21 01:561.107800.000.000.000.72
1763705342010.06.21 01:30buy0.01eurusd1.237870.000001.240302010.06.21 02:001.239200.000.000.001.33
1763803522010.06.21 05:53sell0.01gbpchf1.644300.000001.641902010.06.21 06:201.644100.000.000.000.18
1764191372010.06.21 19:22sell0.01usdchf1.113470.000001.111102010.06.21 19:531.113300.000.000.000.15
1764338742010.06.22 04:42buy0.01eurusd1.229800.000001.232202010.06.22 04:581.230570.000.000.000.77
1764349062010.06.22 05:47buy0.01gbpjpy134.0400.000134.2802010.06.22 07:27134.0500.000.000.000.11
1764349142010.06.22 05:47buy0.01eurusd1.229800.000001.232202010.06.22 06:161.229770.000.000.00-0.03
1764351072010.06.22 05:49buy0.02eurusd1.228900.000001.231302010.06.22 06:161.229770.000.000.001.74
1764351372010.06.22 05:50buy0.02gbpjpy133.9470.000134.1902010.06.22 07:27133.9630.000.000.000.36
1764354752010.06.22 05:58buy0.04gbpjpy133.8500.000134.0902010.06.22 06:22133.8800.000.000.001.32
1764735432010.06.23 00:58buy0.01eurusd1.225070.000001.227502010.06.23 01:071.225900.000.000.000.83
1764735552010.06.23 00:58sell0.01usdchf1.109530.000001.107102010.06.23 01:071.109000.000.000.000.48
1764758792010.06.23 02:42sell0.01gbpchf1.644770.000001.642402010.06.23 03:061.644600.000.000.000.16
1765172692010.06.23 19:17sell0.01usdchf1.104900.000001.102502010.06.23 20:221.104600.000.000.000.27
1765277072010.06.24 04:31buy0.01eurusd1.233470.000001.235902010.06.24 05:341.233570.000.000.000.10
1765282652010.06.24 05:08sell0.01gbpchf1.654670.000001.652302010.06.24 05:261.654300.000.000.000.34
1765282702010.06.24 05:08sell0.01usdchf1.104970.000001.102602010.06.24 05:271.104700.000.000.000.24
1765303122010.06.24 06:51buy0.01eurusd1.232200.000001.234602010.06.24 14:211.232400.000.000.000.20
1765719792010.06.25 05:11sell0.01usdjpy89.5100.00089.2702010.06.25 06:2489.5000.000.000.000.11
1766776152010.06.29 02:31sell0.01usdchf1.088100.000001.085702010.06.29 02:511.087700.000.000.000.37
1766776942010.06.29 02:34buy0.01gbpusd1.510000.000001.512402010.06.29 13:021.510200.000.000.000.20
1766871412010.06.29 06:32sell0.01usdjpy88.8400.00088.6002010.06.29 07:0688.7800.000.000.000.68
1766873992010.06.29 06:44sell0.01usdchf1.085200.000001.082802010.06.29 13:021.085000.000.000.000.18
1766874632010.06.29 06:45sell0.02usdchf1.086200.000001.083802010.06.29 12:411.086000.000.000.000.37
1766876362010.06.29 06:50sell0.01gbpchf1.635800.000001.633402010.06.29 07:381.635600.000.000.000.18
1766876842010.06.29 06:52sell0.02gbpchf1.636700.000001.634302010.06.29 07:381.636500.000.000.000.37
1767176332010.06.29 20:06sell0.01usdchf1.081400.000001.079002010.06.29 23:131.081200.000.00-0.020.18
1767255462010.06.30 02:42sell0.01usdchf1.083100.000001.080702010.06.30 03:081.082600.000.000.000.46
1767290702010.06.30 05:31buy0.01gbpusd1.504400.000001.506802010.06.30 05:481.505300.000.000.000.90
1767696522010.07.01 00:52buy0.01gbpusd1.495400.000001.497802010.07.01 01:341.494700.000.000.00-0.70
1767697942010.07.01 00:54buy0.02gbpusd1.494500.000001.496902010.07.01 01:341.494600.000.000.000.20
1767707652010.07.01 01:13buy0.04gbpusd1.493600.000001.496002010.07.01 01:341.494700.000.000.004.40
1767767642010.07.01 04:29sell0.01usdjpy88.2300.00087.9902010.07.01 10:4088.2200.000.000.000.11
1767786252010.07.01 05:05sell0.02usdjpy88.3400.00088.1002010.07.01 05:2688.3300.000.000.000.23
1767831912010.07.01 06:33buy0.01gbpusd1.489500.000001.491902010.07.01 06:511.490200.000.000.000.70
1768526682010.07.02 05:16buy0.01gbpusd1.516400.000001.518802010.07.02 05:411.516200.000.000.00-0.20
1768527242010.07.02 05:18buy0.01eurusd1.250500.000001.252902010.07.02 05:451.249900.000.000.00-0.60
1768529792010.07.02 05:23buy0.02eurusd1.249600.000001.252002010.07.02 05:451.249900.000.000.000.60
1768531192010.07.02 05:27buy0.02gbpusd1.515500.000001.517902010.07.02 05:411.516200.000.000.001.40
1768531872010.07.02 05:28buy0.04eurusd1.248700.000001.251102010.07.02 05:451.250000.000.000.005.20
1768559022010.07.02 06:54sell0.01usdchf1.062300.000001.059902010.07.02 07:101.061600.000.000.000.66
1769449072010.07.06 04:15buy0.01eurusd1.252700.000001.255102010.07.06 04:401.253500.000.000.000.80
1769449232010.07.06 04:15sell0.01usdchf1.061700.000001.059302010.07.06 04:391.060670.000.000.000.97
1769449552010.07.06 04:16buy0.01gbpusd1.512900.000001.515302010.07.06 04:401.513500.000.000.000.60
1769464982010.07.06 04:50sell0.01gbpchf1.606830.000001.604402010.07.06 06:171.606730.000.000.000.09
1770023662010.07.06 22:15buy0.01eurusd1.262130.000001.264502010.07.06 22:471.262270.000.000.000.14
1770025622010.07.06 22:30sell0.01usdchf1.060400.000001.058002010.07.06 22:461.060000.000.000.000.38
1770510032010.07.07 19:38sell0.01usdjpy87.6300.00087.3902010.07.15 13:4587.6180.000.00-0.220.14
1770511592010.07.07 19:44sell0.02usdjpy87.7170.00087.4802010.07.07 20:0687.6900.000.000.000.62
1770581802010.07.08 01:09sell0.01usdchf1.050370.000001.047972010.07.08 01:321.049210.000.000.001.11
1770586532010.07.08 01:30sell0.01gbpchf1.597440.000001.595042010.07.08 01:501.596460.000.000.000.93
1770598782010.07.08 01:42sell0.02usdjpy88.2280.00087.9882010.07.08 01:5888.1550.000.000.001.66
1770659462010.07.08 06:43sell0.02usdjpy88.3940.00088.1542010.07.08 07:0988.3750.000.000.000.43
1770937722010.07.08 20:04sell0.01gbpchf1.591670.000001.589272010.07.08 20:081.590760.000.000.000.86
1771056852010.07.09 05:46sell0.02usdjpy88.6750.00088.4352010.07.09 06:0188.6340.000.000.000.93
1781190362010.07.27 06:47buy0.01gbpchf1.626110.000001.628332010.07.27 06:511.627240.000.000.001.08
1782226392010.07.28 00:53buy0.01gbpjpy136.5340.000136.7612010.07.28 01:09136.5990.000.000.000.74
1782287192010.07.28 01:30buy0.02eurchf1.377620.000001.380072010.07.28 01:391.377930.000.000.000.59
1782288722010.07.28 01:30buy0.01eurusd1.296850.000001.299172010.07.28 01:341.297790.000.000.000.94
1782297722010.07.28 01:34buy0.01gbpchf1.652210.000001.654512010.07.28 01:391.652990.000.000.000.73
1783278252010.07.28 19:15buy0.02eurchf1.371830.000001.374232010.07.28 19:221.372460.000.000.001.20
1783508672010.07.29 00:54buy0.01gbpusd1.559120.000001.561512010.07.29 01:241.559310.000.000.000.19
1783512622010.07.29 00:55buy0.01eurusd1.298290.000001.300702010.07.29 01:241.298540.000.000.000.25
1783522342010.07.29 01:10buy0.01gbpjpy136.0140.000136.2542010.07.29 01:28136.0740.000.000.000.69
1783666022010.07.29 05:49buy0.02eurchf1.373470.000001.375872010.07.29 07:131.373530.000.000.000.11
1783666722010.07.29 05:50buy0.01gbpchf1.648310.000001.650712010.07.29 06:281.645940.000.000.00-2.25
1783669762010.07.29 05:55buy0.02gbpchf1.647110.000001.649712010.07.29 06:281.645940.000.000.00-2.22
1783669802010.07.29 05:55buy0.04eurchf1.372430.000001.374852010.07.29 06:281.372650.000.000.000.83
1783670212010.07.29 05:56buy0.04gbpchf1.645910.000001.648362010.07.29 06:281.645940.000.000.000.12
1783672492010.07.29 05:59buy0.01gbpusd1.560500.000001.563042010.07.29 06:151.561420.000.000.000.92
1783672552010.07.29 05:59buy0.08gbpchf1.644840.000001.647242010.07.29 06:281.645940.000.000.008.35
1783672652010.07.29 05:59buy0.08eurchf1.371510.000001.373912010.07.29 06:271.371930.000.000.003.19
1784419692010.07.29 19:53buy0.01gbpjpy135.5910.000135.8262010.07.29 20:21135.6570.000.000.000.76
1786070102010.08.02 05:50sell0.01usdjpy86.6360.00086.4022010.08.02 06:2386.6190.000.000.000.20
1786144692010.08.02 06:39sell0.01usdchf1.041160.000001.038912010.08.02 13:451.041040.000.000.000.12
1786145552010.08.02 06:41buy0.01eurusd1.306940.000001.309352010.08.02 07:051.307360.000.000.000.42
1786147602010.08.02 06:43sell0.02usdchf1.042100.000001.039712010.08.02 13:441.041980.000.000.000.23
1787155562010.08.02 22:46sell0.01usdjpy86.5940.00086.3562010.08.02 23:2186.5800.000.000.000.16
1787430462010.08.03 05:24buy0.01eurusd1.316650.000001.319052010.08.03 06:111.316060.000.000.00-0.59
1787434522010.08.03 05:44sell0.01usdchf1.038620.000001.036222010.08.03 07:041.038450.000.000.000.16
1787435592010.08.03 05:48buy0.02eurusd1.315670.000001.318072010.08.03 06:111.316060.000.000.000.78
1788222472010.08.04 04:16sell0.01usdchf1.041380.000001.039042010.08.04 06:331.041310.000.000.000.07
1788701072010.08.04 19:46buy0.01eurusd1.316270.000001.318672010.08.04 21:351.316430.000.00-0.030.16
1788719752010.08.04 22:03sell0.01usdjpy86.3710.00086.1242010.08.04 22:2186.3590.000.000.000.14
1788846682010.08.05 06:33buy0.02eurchf1.384350.000001.386992010.08.06 09:331.384530.000.00-0.040.34
1788846742010.08.05 06:33buy0.01eurusd1.314940.000001.317352010.08.05 08:001.315230.000.000.000.29
1788846992010.08.05 06:33buy0.01gbpusd1.588280.000001.590682010.08.05 09:211.588550.000.000.000.27
1788847992010.08.05 06:35buy0.02eurusd1.314030.000001.316442010.08.05 07:431.314140.000.000.000.22
1788848942010.08.05 06:35buy0.02gbpusd1.587370.000001.589772010.08.05 09:101.587540.000.000.000.34
1788848982010.08.05 06:36buy0.01gbpjpy136.7460.000136.9862010.08.05 07:56136.7590.000.000.000.15
1788850972010.08.05 06:40buy0.04gbpusd1.586480.000001.588832010.08.05 09:101.586820.000.000.001.36
1788851132010.08.05 06:40buy0.02gbpjpy136.6410.000136.8812010.08.05 07:50136.6540.000.000.000.30
1788852832010.08.05 06:40buy0.04eurchf1.383400.000001.385822010.08.06 03:301.383520.000.00-0.080.45
1788853102010.08.05 06:41buy0.08gbpchf1.668890.000001.671292010.08.06 07:591.669060.000.00-0.151.30
1788853122010.08.05 06:41buy0.04gbpjpy136.5190.000136.7512010.08.05 07:31136.5490.000.000.001.39
1788853142010.08.05 06:41buy0.08gbpusd1.584570.000001.586972010.08.05 07:551.584690.000.000.000.96
1788854412010.08.05 06:44buy0.16gbpchf1.667960.000001.670362010.08.06 07:281.668090.000.00-0.311.98
1788857032010.08.05 06:49buy0.04eurusd1.313010.000001.315502010.08.05 07:171.313540.000.000.002.12
1788858002010.08.05 06:49buy0.16gbpusd1.583600.000001.586052010.08.05 07:371.584000.000.000.006.40
1788858112010.08.05 06:49sell0.01usdchf1.053910.000001.051512010.08.05 07:021.053180.000.000.000.69
1789364622010.08.05 19:15buy0.01gbpjpy136.1910.000136.4272010.08.05 19:42136.2040.000.000.000.15
1789496062010.08.06 05:10buy0.01eurusd1.317950.000001.320352010.08.06 05:291.318250.000.000.000.30
1790481482010.08.09 05:28sell0.01usdjpy85.5110.00085.2722010.08.09 05:4885.4840.000.000.000.32
1790503372010.08.09 06:30sell0.01usdchf1.039360.000001.036972010.08.09 08:321.038850.000.000.000.49
1790522562010.08.09 06:49sell0.02usdchf1.040400.000001.037922010.08.09 07:311.040270.000.000.000.25
1791535942010.08.10 00:50buy0.01eurusd1.320170.000001.322312010.08.10 18:231.320620.000.000.000.45
1791536662010.08.10 00:50buy0.01gbpusd1.586280.000001.588682010.08.10 18:231.586500.000.000.000.22
1791536832010.08.10 00:50buy0.02eurchf1.386330.000001.388722010.08.10 05:131.386460.000.000.000.25
1791538062010.08.10 00:52buy0.02eurusd1.319300.000001.321652010.08.10 01:221.319410.000.000.000.22
1791539102010.08.10 00:53buy0.02gbpusd1.585430.000001.587702010.08.10 01:211.585570.000.000.000.28
1791539792010.08.10 00:54buy0.08gbpchf1.665510.000001.667912010.08.10 04:071.665790.000.000.002.13
1791660902010.08.10 02:48sell0.01usdchf1.052380.000001.049952010.08.10 08:411.052260.000.000.000.11
1792523732010.08.10 19:15buy0.02eurchf1.380700.000001.383082010.08.10 19:341.381800.000.000.002.10
1792720262010.08.11 00:45buy0.01eurusd1.310020.000001.312452010.08.11 01:031.311380.000.000.001.36
1793052682010.08.11 04:35buy0.01eurusd1.311000.000001.313402010.08.11 05:061.311120.000.000.000.12
1793065232010.08.11 05:50buy0.01eurusd1.309420.000001.311772010.08.11 06:071.309790.000.000.000.37
1793068642010.08.11 05:54buy0.02eurusd1.308500.000001.310912010.08.11 06:071.309790.000.000.002.58
1793069622010.08.11 05:55sell0.01usdjpy85.3010.00085.0642010.08.11 07:0485.2960.000.000.000.06
1793798892010.08.11 19:53sell0.01usdjpy85.3520.00085.1112010.08.11 20:4485.3570.000.000.00-0.06
1793947282010.08.12 04:31sell0.01usdjpy85.2690.00085.0242010.08.12 04:5385.2570.000.000.000.14
1793950562010.08.12 04:31sell0.01gbpjpy133.6970.000133.4572010.08.12 04:53133.7010.000.000.00-0.05
1793951392010.08.12 04:32sell0.02usdjpy85.3690.00085.1292010.08.12 04:5385.2570.000.000.002.63
1793966622010.08.12 04:34sell0.02gbpjpy133.8140.000133.5742010.08.12 04:53133.7040.000.000.002.58
1794042592010.08.12 05:41sell0.01eurusd1.290010.000001.287612010.08.12 06:151.290500.000.000.00-0.49
1794057492010.08.12 05:48sell0.01gbpusd1.571040.000001.568642010.08.12 06:001.570150.000.000.000.89
1794063302010.08.12 05:52sell0.02eurusd1.291130.000001.288612010.08.12 06:151.290540.000.000.001.18
1794126922010.08.12 06:49sell0.01usdjpy85.6270.00085.3932010.08.12 08:1085.6150.000.000.000.14
1794925062010.08.12 22:18sell0.01gbpjpy133.8490.000133.6142010.08.13 09:24133.8610.000.000.00-0.14
1794926082010.08.12 22:23sell0.02gbpjpy133.9490.000133.7092010.08.13 09:24133.8610.000.000.002.05
1795051822010.08.13 02:33sell0.01eurusd1.285420.000001.283022010.08.13 02:541.285210.000.000.000.21
1795059012010.08.13 02:39sell0.02eurusd1.286380.000001.283982010.08.13 02:541.285210.000.000.002.34
1795144542010.08.13 05:49sell0.01eurusd1.287420.000001.284952010.08.13 07:551.286950.000.000.000.47
1796223262010.08.16 01:33sell0.01gbpjpy133.4510.000133.2122010.08.16 09:07133.4000.000.000.000.59
1796403632010.08.16 05:28sell0.02gbpjpy134.0070.000133.7592010.08.16 07:56134.0010.000.000.000.14
1796403642010.08.16 05:28sell0.01gbpusd1.560970.000001.558612010.08.16 06:001.560720.000.000.000.25
1796461012010.08.16 06:31sell0.01gbpusd1.563740.000001.561202010.08.16 06:391.563000.000.000.000.74
1796475912010.08.16 06:41sell0.01eurusd1.280890.000001.278542010.08.16 07:031.280770.000.000.000.12
1796486822010.08.16 06:46sell0.02eurusd1.281860.000001.279452010.08.16 07:031.280810.000.000.002.10
1797493272010.08.16 19:56sell0.01eurusd1.282090.000001.279682010.08.16 22:521.281930.000.00-0.020.16
1797925772010.08.17 01:12sell0.01eurusd1.283500.000001.281132010.08.17 01:471.283400.000.000.000.10
1797928372010.08.17 01:13sell0.01gbpusd1.566770.000001.564502010.08.17 01:321.566580.000.000.000.19
1798156622010.08.17 05:30sell0.01eurusd1.285900.000001.283482010.08.17 05:571.285780.000.000.000.12
1800712482010.08.19 05:00sell0.01usdchf1.044220.000001.041882010.08.19 05:261.044470.000.000.00-0.24
1800722182010.08.19 05:13sell0.02usdchf1.045120.000001.042722010.08.19 05:261.044470.000.000.001.24
1800817062010.08.19 06:40sell0.01usdchf1.045880.000001.043562010.08.19 07:031.045100.000.000.000.75
1801676922010.08.20 05:16sell0.01gbpusd1.558570.000001.556182010.08.20 05:381.557440.000.000.001.13
1803028592010.08.23 06:43sell0.01gbpusd1.560170.000001.557562010.08.23 07:011.559270.000.000.000.90
1803029122010.08.23 06:43sell0.01gbpjpy133.2390.000132.9992010.08.23 07:01133.1410.000.000.001.15
1803035902010.08.23 06:48sell0.02gbpusd1.561120.000001.558722010.08.23 07:011.559330.000.000.003.58
1804077642010.08.23 19:50sell0.01usdchf1.040880.000001.038462010.08.23 20:141.040670.000.000.000.20
1804156162010.08.23 22:15sell0.01eurusd1.265460.000001.263072010.08.23 22:291.265060.000.000.000.40
1804325092010.08.24 01:44sell0.01usdchf1.042370.000001.039972010.08.24 01:541.041600.000.000.000.74
1805239262010.08.24 21:37sell0.01usdchf1.033400.000001.031502010.08.24 21:381.032290.000.000.001.08
1805245442010.08.24 21:47sell0.01gbpjpy129.4690.000129.2292010.08.25 06:28129.9920.000.000.00-6.20
1805245742010.08.24 21:48sell0.01gbpusd1.541320.000001.538772010.08.24 22:551.540890.000.000.000.43
1805245922010.08.24 21:48sell0.01usdjpy84.0550.00083.8152010.08.25 14:0084.0810.000.000.00-0.31
1805246092010.08.24 21:49sell0.02gbpjpy129.5590.000129.3192010.08.25 06:28129.9900.000.000.00-10.22
1805246532010.08.24 21:49sell0.02usdjpy84.1380.00083.9082010.08.25 14:0084.0810.000.000.001.36
1805246802010.08.24 21:50sell0.04gbpjpy129.6990.000129.4592010.08.24 23:31129.6760.000.000.001.09
1805327802010.08.25 00:46sell0.01eurusd1.265350.000001.262952010.08.25 01:561.265170.000.000.000.18
1805452792010.08.25 05:44sell0.04gbpjpy130.0290.000129.7892010.08.25 06:28129.9920.000.000.001.76
1805452832010.08.25 05:44sell0.01gbpusd1.542320.000001.539912010.08.25 05:571.541670.000.000.000.65
1805454542010.08.25 05:51sell0.04usdjpy84.3400.00084.1032010.08.25 06:2684.3180.000.000.001.04
1805454692010.08.25 05:51sell0.08gbpjpy130.1600.000129.9192010.08.25 06:28129.9920.000.000.0015.94
1805454932010.08.25 05:51sell0.01eurusd1.264470.000001.262072010.08.25 10:561.264280.000.000.000.19
1806189212010.08.26 04:18sell0.01usdchf1.029190.000001.026832010.08.26 09:021.029060.000.000.000.13
1806205632010.08.26 05:35sell0.02usdchf1.031160.000001.028822010.08.26 06:031.031040.000.000.000.23
1806784352010.08.26 19:15sell0.01eurusd1.272240.000001.269822010.08.26 19:591.272970.000.000.00-0.73
1806788452010.08.26 19:16sell0.01gbpusd1.553750.000001.551412010.08.26 20:011.553400.000.000.000.35
1806827442010.08.26 19:44sell0.02eurusd1.273920.000001.271562010.08.26 19:591.272970.000.000.001.90
1807825842010.08.30 01:32sell0.01gbpusd1.554770.000001.552372010.08.30 02:041.555020.000.000.00-0.25
1807826012010.08.30 01:32sell0.01eurusd1.274960.000001.272562010.08.30 02:141.274850.000.000.000.11
1807828582010.08.30 01:41sell0.01gbpjpy133.4920.000133.2492010.08.30 03:11133.4830.000.000.000.10
1807828802010.08.30 01:42sell0.02gbpusd1.555670.000001.553272010.08.30 02:041.555020.000.000.001.30
1807936072010.08.30 05:53sell0.01eurusd1.273710.000001.271262010.08.30 06:311.273630.000.000.000.08
1807961282010.08.30 06:41sell0.01usdchf1.030040.000001.027642010.08.30 07:261.029930.000.000.000.11
1808428052010.08.31 05:50sell0.01usdchf1.024370.000001.021972010.08.31 06:071.023890.000.000.000.47
1808929822010.09.01 00:55sell0.01usdjpy84.3650.00084.1162010.09.01 01:1484.3150.000.000.000.59
1808929972010.09.01 00:56sell0.01gbpjpy129.3900.000129.1742010.09.01 01:15129.3560.000.000.000.40
1808932022010.09.01 01:01sell0.02gbpjpy129.4820.000129.2452010.09.01 01:15129.3520.000.000.003.09
1808932072010.09.01 01:01sell0.01gbpusd1.534800.000001.532402010.09.01 02:081.534600.000.000.000.20
1808932872010.09.01 01:02sell0.04gbpjpy129.5890.000129.3492010.09.01 01:15129.3520.000.000.0011.25
1808942372010.09.01 01:32sell0.02gbpusd1.535910.000001.533512010.09.01 01:571.535560.000.000.000.70
1809858702010.09.02 01:40sell0.01gbpusd1.544580.000001.542152010.09.02 02:081.543980.000.000.000.60
1809923532010.09.02 04:24sell0.01gbpusd1.544560.000001.542172010.09.02 04:591.544340.000.000.000.22
1809924052010.09.02 04:25sell0.01gbpjpy130.0890.000129.8492010.09.02 04:56130.0010.000.000.001.04
1810862232010.09.06 01:30sell0.01gbpusd1.545570.000001.543172010.09.06 07:541.545460.000.000.000.11
1811342092010.09.07 00:59sell0.01gbpusd1.537000.000001.534602010.09.07 05:191.536870.000.000.000.13
1811342112010.09.07 00:59sell0.01gbpjpy129.4310.000129.1912010.09.07 02:30129.4180.000.000.000.16
1811407382010.09.07 05:33sell0.01usdchf1.011130.000001.008732010.09.07 06:291.010870.000.000.000.26
1811407612010.09.07 05:34sell0.02usdchf1.012030.000001.009632010.09.07 06:221.011810.000.000.000.43
1812492182010.09.08 22:48sell0.01usdjpy83.9220.00083.6852010.09.08 23:3483.9100.000.000.000.14
1812492362010.09.08 22:49sell0.01gbpjpy129.8900.000129.6552010.09.08 23:34129.8760.000.000.000.16
1812527882010.09.09 01:32sell0.01gbpusd1.546390.000001.544062010.09.09 02:121.545880.000.000.000.51
1812607532010.09.09 05:34sell0.01gbpusd1.547190.000001.544792010.09.09 05:551.546420.000.000.000.77
1812919652010.09.09 19:22sell0.01gbpusd1.544100.000001.541672010.09.09 20:001.543780.000.000.000.32
1812944832010.09.09 22:25sell0.01usdjpy83.9110.00083.6772010.09.10 05:1683.8970.000.000.000.17
  0.00 0.00 -0.81 168.09
Closed P/L: 167.28
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1761986332010.06.16 02:40buy0.01eurchf1.394730.000001.39710 1.295510.000.00-1.18-97.47
1788846722010.08.05 06:33buy0.01gbpchf1.672310.000001.67471 1.564790.000.00-0.72-105.63
1788849052010.08.05 06:36buy0.02gbpchf1.671400.000001.67380 1.564790.000.00-1.39-209.47
1788851392010.08.05 06:40buy0.04gbpchf1.670350.000001.67276 1.564790.000.00-2.63-414.83
1813051662010.09.10 05:46sell0.01usdchf1.016370.000001.01394 1.018230.000.000.00-1.83
  0.00 0.00 -5.92 -829.23
 Floating P/L: -835.15
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 167.28 Floating P/L: -835.15 Margin: 33.34
Balance: 5 167.28 Equity: 4 332.13 Free Margin: 4 298.79
 
Details:
Graph
Gross Profit: 199.24 Gross Loss: 31.96 Total Net Profit: 167.28
Profit Factor: 6.23 Expected Payoff: 0.76  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 16.42 (0.32%) Relative Drawdown: 0.32% (16.42)
 
Total Trades: 219 Short Positions (won %): 124 (91.13%) Long Positions (won %): 95 (91.58%)
Profit Trades (% of total): 200 (91.32%) Loss trades (% of total): 19 (8.68%)
Largest profit trade: 15.94 loss trade: -10.22
Average profit trade: 1.00 loss trade: -1.68
Maximum consecutive wins ($): 39 (31.02) consecutive losses ($): 2 (-16.42)
Maximal consecutive profit (count): 31.02 (39) consecutive loss (count): -16.42 (2)
Average consecutive wins: 11 consecutive losses: 1