FXCM Liquidity Connection
|Account: 2088737261
|Name: DemoAccount16
|Currency: USD
|2010 September 3, 17:20
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30199468
|2010.07.22 12:42
|balance
|BT Deposit of 100000
|100 000.00
|31549721
|2010.08.17 19:19
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04415
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:50
|1.04409
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|31549806
|2010.08.17 19:20
|sell
|0.02
|usdchf
|1.04441
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:50
|1.04409
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|31550389
|2010.08.17 19:29
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.62622
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:46
|1.62528
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|31550953
|2010.08.17 19:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55565
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:54
|1.55649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|31550993
|2010.08.17 19:48
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55543
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:54
|1.55649
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|31558646
|2010.08.17 22:51
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04379
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 22:55
|1.04363
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|31589958
|2010.08.18 06:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55503
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 09:12
|1.55446
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|31589973
|2010.08.18 06:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.834
|0.000
|0.000
|2010.08.18 09:12
|132.825
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|31589994
|2010.08.18 06:39
|buy
|0.02
|gbpjpy
|132.829
|0.000
|0.000
|2010.08.18 09:12
|132.825
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|31589996
|2010.08.18 06:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55496
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 09:12
|1.55446
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|31590066
|2010.08.18 06:40
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55493
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 09:12
|1.55446
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|31590068
|2010.08.18 06:40
|buy
|0.03
|gbpjpy
|132.821
|0.000
|0.000
|2010.08.18 09:12
|132.825
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|31590121
|2010.08.18 06:41
|buy
|0.05
|gbpjpy
|132.805
|0.000
|0.000
|2010.08.18 09:12
|132.820
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|31590127
|2010.08.18 06:41
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55485
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 09:12
|1.55449
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|31667545
|2010.08.18 19:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28654
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 20:39
|1.28638
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|31667729
|2010.08.18 20:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28629
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 20:39
|1.28638
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|31669992
|2010.08.18 21:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.418
|0.000
|0.000
|2010.08.18 21:19
|85.462
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|31670201
|2010.08.18 21:07
|buy
|0.02
|usdjpy
|85.413
|0.000
|0.000
|2010.08.18 21:19
|85.462
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|31672316
|2010.08.18 22:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56018
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 22:54
|1.55991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|31672362
|2010.08.18 22:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56016
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 22:54
|1.55991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|31672373
|2010.08.18 22:11
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.56027
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 22:54
|1.55991
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|31672398
|2010.08.18 22:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28572
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 22:58
|1.28557
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|31672493
|2010.08.18 22:12
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.56035
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 22:54
|1.55991
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|31672915
|2010.08.18 22:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.351
|0.000
|0.000
|2010.08.18 23:00
|85.389
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|31686547
|2010.08.19 06:05
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04446
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 06:26
|1.04445
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|31686583
|2010.08.19 06:06
|sell
|0.02
|usdchf
|1.04475
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 06:26
|1.04445
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|31686599
|2010.08.19 06:07
|sell
|0.03
|usdchf
|1.04470
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 06:26
|1.04445
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|31686632
|2010.08.19 06:09
|sell
|0.05
|usdchf
|1.04471
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 06:26
|1.04445
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|31686704
|2010.08.19 06:12
|sell
|0.08
|usdchf
|1.04493
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 06:26
|1.04433
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|31686748
|2010.08.19 06:13
|sell
|0.12
|usdchf
|1.04517
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 06:26
|1.04433
|0.00
|0.00
|0.00
|9.65
|31686774
|2010.08.19 06:14
|sell
|0.18
|usdchf
|1.04526
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 06:26
|1.04433
|0.00
|0.00
|0.00
|16.03
|31686800
|2010.08.19 06:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27829
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 06:25
|1.27941
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|31737674
|2010.08.19 20:48
|buy
|0.01
|eurchf
|1.32282
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 21:32
|1.32308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|31737697
|2010.08.19 20:49
|buy
|0.02
|eurchf
|1.32264
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 21:32
|1.32308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|31739167
|2010.08.19 21:59
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.61023
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 22:05
|1.60995
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.27
|31739235
|2010.08.19 22:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.271
|0.000
|0.000
|2010.08.19 22:01
|133.230
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.48
|31740103
|2010.08.19 22:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.996
|0.000
|0.000
|2010.08.19 23:07
|133.028
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|31740153
|2010.08.19 22:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.294
|0.000
|0.000
|2010.08.19 23:07
|85.320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|31740317
|2010.08.19 22:47
|buy
|0.02
|usdjpy
|85.264
|0.000
|0.000
|2010.08.19 23:07
|85.319
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|31741592
|2010.08.19 23:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28078
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 00:47
|1.28091
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|31741799
|2010.08.19 23:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55797
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 00:48
|1.55786
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|31741840
|2010.08.19 23:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55786
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 00:48
|1.55786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31741868
|2010.08.19 23:55
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55779
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 00:48
|1.55786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|31752343
|2010.08.20 06:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55862
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 06:38
|1.55735
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|31752354
|2010.08.20 06:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.006
|0.000
|0.000
|2010.08.20 06:50
|132.830
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|31752357
|2010.08.20 06:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28114
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 06:53
|1.28070
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|31752367
|2010.08.20 06:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55872
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 06:38
|1.55736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|31752373
|2010.08.20 06:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.28118
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 06:53
|1.28059
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|31864414
|2010.08.23 20:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.199
|0.000
|0.000
|2010.08.23 20:59
|85.196
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|31864446
|2010.08.23 20:34
|buy
|0.02
|usdjpy
|85.196
|0.000
|0.000
|2010.08.23 20:59
|85.196
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31864641
|2010.08.23 20:35
|buy
|0.03
|usdjpy
|85.182
|0.000
|0.000
|2010.08.23 20:59
|85.196
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|31864646
|2010.08.23 20:35
|buy
|0.01
|eurchf
|1.31736
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 20:50
|1.31782
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|31864659
|2010.08.23 20:35
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.268
|0.000
|0.000
|2010.08.23 21:08
|132.250
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|31864672
|2010.08.23 20:36
|buy
|0.05
|usdjpy
|85.180
|0.000
|0.000
|2010.08.23 20:59
|85.196
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|31864882
|2010.08.23 20:38
|buy
|0.08
|usdjpy
|85.168
|0.000
|0.000
|2010.08.23 20:59
|85.196
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|31864909
|2010.08.23 20:39
|buy
|0.02
|gbpjpy
|132.229
|0.000
|0.000
|2010.08.23 21:08
|132.250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|31865703
|2010.08.23 20:50
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04093
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 21:12
|1.04067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|31865712
|2010.08.23 20:51
|sell
|0.02
|usdchf
|1.04085
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 21:12
|1.04067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|31868610
|2010.08.23 22:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.083
|0.000
|0.000
|2010.08.23 22:32
|85.113
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|31870207
|2010.08.23 22:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54990
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 22:58
|1.55045
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|31870240
|2010.08.23 22:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54977
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 22:58
|1.55045
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|31871197
|2010.08.23 23:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26549
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 23:29
|1.26511
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|31872044
|2010.08.23 23:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26382
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 00:04
|1.26394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|31872142
|2010.08.23 23:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54875
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 23:38
|1.54977
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|31886026
|2010.08.24 06:44
|sell
|0.01
|eurchf
|1.31690
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 07:04
|1.31664
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|31930397
|2010.08.24 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54479
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 20:25
|1.54461
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|31930436
|2010.08.24 19:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54465
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 20:25
|1.54461
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|31930494
|2010.08.24 19:48
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.54456
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 20:25
|1.54461
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|31931021
|2010.08.24 20:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.30698
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 20:37
|1.30651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|31934420
|2010.08.24 21:53
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.987
|0.000
|0.000
|2010.08.24 22:09
|83.991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|31934588
|2010.08.24 21:54
|buy
|0.02
|usdjpy
|83.985
|0.000
|0.000
|2010.08.24 22:09
|83.991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|31934639
|2010.08.24 21:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26543
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 01:37
|1.26497
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.46
|31934779
|2010.08.24 21:54
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03257
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:01
|1.03197
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.58
|31934906
|2010.08.24 21:54
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.391
|0.000
|0.000
|2010.08.24 22:06
|129.393
|0.00
|0.00
|0.02
|0.03
|31934949
|2010.08.24 21:55
|buy
|0.02
|eurusd
|1.26468
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 01:37
|1.26482
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.28
|31934996
|2010.08.24 21:55
|sell
|0.02
|usdchf
|1.03250
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:01
|1.03148
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.98
|31935028
|2010.08.24 21:55
|buy
|0.02
|gbpjpy
|129.348
|0.000
|0.000
|2010.08.24 22:06
|129.393
|0.00
|0.00
|0.04
|1.07
|31935076
|2010.08.24 21:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53998
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:06
|1.54125
|0.00
|0.00
|0.02
|1.27
|31935082
|2010.08.24 21:56
|buy
|0.03
|eurusd
|1.26334
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 23:05
|1.26356
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.66
|31935084
|2010.08.24 21:56
|buy
|0.03
|gbpjpy
|129.351
|0.000
|0.000
|2010.08.24 22:06
|129.393
|0.00
|0.00
|0.06
|1.50
|31935104
|2010.08.24 21:56
|sell
|0.03
|usdchf
|1.03309
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:01
|1.03138
|0.00
|0.00
|-0.09
|4.97
|31935128
|2010.08.24 21:56
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53991
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:06
|1.54125
|0.00
|0.00
|0.04
|2.68
|31935139
|2010.08.24 21:56
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59129
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:00
|1.59052
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.75
|31935247
|2010.08.24 21:56
|buy
|0.03
|usdjpy
|83.972
|0.000
|0.000
|2010.08.24 22:09
|83.980
|0.00
|0.00
|0.01
|0.29
|31935252
|2010.08.24 21:57
|sell
|0.05
|usdchf
|1.03305
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:01
|1.03136
|0.00
|0.00
|-0.16
|8.19
|31935256
|2010.08.24 21:57
|buy
|0.05
|eurusd
|1.26368
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 01:09
|1.26383
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.75
|31935265
|2010.08.24 21:57
|buy
|0.05
|gbpjpy
|129.306
|0.000
|0.000
|2010.08.24 22:06
|129.393
|0.00
|0.00
|0.09
|5.19
|31935283
|2010.08.24 21:57
|buy
|0.05
|usdjpy
|83.963
|0.000
|0.000
|2010.08.24 22:09
|83.980
|0.00
|0.00
|0.01
|1.01
|31935371
|2010.08.24 21:57
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.53960
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:06
|1.54125
|0.00
|0.00
|0.06
|4.95
|31935385
|2010.08.24 21:58
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.53955
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:06
|1.54125
|0.00
|0.00
|0.10
|8.50
|31935387
|2010.08.24 21:58
|buy
|0.08
|gbpjpy
|129.245
|0.000
|0.000
|2010.08.24 22:06
|129.393
|0.00
|0.00
|0.15
|14.11
|31935388
|2010.08.24 21:58
|buy
|0.08
|eurusd
|1.26353
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 23:24
|1.26365
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.96
|31935417
|2010.08.24 21:58
|sell
|0.08
|usdchf
|1.03315
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:01
|1.03136
|0.00
|0.00
|-0.25
|13.88
|31935495
|2010.08.24 21:59
|sell
|0.12
|usdchf
|1.03347
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:01
|1.03136
|0.00
|0.00
|-0.38
|24.55
|31935497
|2010.08.24 21:59
|buy
|0.12
|eurusd
|1.26299
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:57
|1.26311
|0.00
|0.00
|-0.15
|1.44
|31935516
|2010.08.24 21:59
|buy
|0.12
|gbpjpy
|129.261
|0.000
|0.000
|2010.08.24 22:06
|129.393
|0.00
|0.00
|0.23
|18.86
|31935540
|2010.08.24 21:59
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.59116
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:00
|1.59067
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.95
|31935550
|2010.08.24 21:59
|buy
|0.08
|usdjpy
|83.948
|0.000
|0.000
|2010.08.24 22:09
|83.980
|0.00
|0.00
|0.02
|3.05
|31935572
|2010.08.24 21:59
|buy
|0.01
|eurchf
|1.30449
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:35
|1.30299
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.45
|31935790
|2010.08.24 22:00
|buy
|0.18
|eurusd
|1.26288
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:49
|1.26298
|0.00
|0.00
|-0.22
|1.80
|31935802
|2010.08.24 22:00
|buy
|0.18
|gbpjpy
|129.236
|0.000
|0.000
|2010.08.24 22:06
|129.393
|0.00
|0.00
|0.34
|33.67
|31935837
|2010.08.24 22:00
|buy
|0.02
|eurchf
|1.30449
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:35
|1.30297
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.95
|31935953
|2010.08.24 22:00
|buy
|0.12
|usdjpy
|83.926
|0.000
|0.000
|2010.08.24 22:09
|83.980
|0.00
|0.00
|0.03
|7.72
|31936290
|2010.08.24 22:01
|buy
|0.03
|eurchf
|1.30321
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:35
|1.30297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|31936297
|2010.08.24 22:01
|buy
|0.27
|eurusd
|1.26258
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:47
|1.26269
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|31936332
|2010.08.24 22:01
|buy
|0.27
|gbpjpy
|129.196
|0.000
|0.000
|2010.08.24 22:06
|129.393
|0.00
|0.00
|0.00
|63.36
|31936368
|2010.08.24 22:01
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.58756
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:09
|1.58867
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|31936425
|2010.08.24 22:01
|buy
|0.18
|usdjpy
|83.948
|0.000
|0.000
|2010.08.24 22:09
|83.980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.86
|31936427
|2010.08.24 22:02
|buy
|0.05
|eurchf
|1.30246
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:35
|1.30297
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|31936428
|2010.08.24 22:02
|buy
|0.41
|eurusd
|1.26248
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:48
|1.26259
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|31936513
|2010.08.24 22:02
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.58729
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:09
|1.58867
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|31936526
|2010.08.24 22:03
|buy
|0.62
|eurusd
|1.26271
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:48
|1.26289
|0.00
|0.00
|0.00
|11.16
|31936527
|2010.08.24 22:03
|buy
|0.08
|eurchf
|1.30233
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:35
|1.30297
|0.00
|0.00
|0.00
|4.96
|31936564
|2010.08.24 22:04
|buy
|0.93
|eurusd
|1.26217
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:38
|1.26255
|0.00
|0.00
|0.00
|35.34
|31936565
|2010.08.24 22:04
|buy
|0.12
|eurchf
|1.30257
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:35
|1.30297
|0.00
|0.00
|0.00
|4.65
|31936615
|2010.08.24 22:05
|buy
|0.18
|eurchf
|1.30264
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:35
|1.30297
|0.00
|0.00
|0.00
|5.76
|31936682
|2010.08.24 22:06
|buy
|0.27
|eurchf
|1.30262
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:35
|1.30297
|0.00
|0.00
|0.00
|9.16
|31936805
|2010.08.24 22:07
|buy
|0.41
|eurchf
|1.30262
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:35
|1.30297
|0.00
|0.00
|0.00
|13.90
|31937932
|2010.08.24 22:37
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59067
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 22:41
|1.58921
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|31938369
|2010.08.24 22:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54127
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 23:56
|1.54077
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|31938372
|2010.08.24 22:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.520
|0.000
|0.000
|2010.08.25 05:16
|130.076
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.59
|31938390
|2010.08.24 22:49
|sell
|0.02
|gbpjpy
|129.541
|0.000
|0.000
|2010.08.25 05:16
|130.076
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.70
|31938391
|2010.08.24 22:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54122
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 23:56
|1.54080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|31938409
|2010.08.24 22:49
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.066
|0.000
|0.000
|2010.08.25 02:44
|84.367
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.57
|31938492
|2010.08.24 22:50
|sell
|0.02
|usdjpy
|84.155
|0.000
|0.000
|2010.08.25 02:44
|84.367
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.03
|31938503
|2010.08.24 22:50
|sell
|0.03
|gbpjpy
|129.700
|0.000
|0.000
|2010.08.25 00:24
|129.696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|31938544
|2010.08.24 22:51
|sell
|0.03
|usdjpy
|84.114
|0.000
|0.000
|2010.08.25 02:44
|84.367
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|31938551
|2010.08.24 22:51
|sell
|0.05
|gbpjpy
|129.615
|0.000
|0.000
|2010.08.25 05:16
|130.076
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.35
|31938573
|2010.08.24 22:52
|sell
|0.08
|gbpjpy
|129.598
|0.000
|0.000
|2010.08.25 05:16
|130.076
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.36
|31938576
|2010.08.24 22:52
|sell
|0.05
|usdjpy
|84.117
|0.000
|0.000
|2010.08.25 02:44
|84.367
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.82
|31938613
|2010.08.24 22:53
|sell
|0.08
|usdjpy
|84.113
|0.000
|0.000
|2010.08.25 02:44
|84.367
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.09
|31938632
|2010.08.24 22:54
|sell
|0.12
|usdjpy
|84.117
|0.000
|0.000
|2010.08.25 02:44
|84.367
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.56
|31938657
|2010.08.24 22:55
|sell
|0.18
|usdjpy
|84.143
|0.000
|0.000
|2010.08.25 02:44
|84.367
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.79
|31938691
|2010.08.24 22:56
|sell
|0.12
|gbpjpy
|129.620
|0.000
|0.000
|2010.08.25 05:16
|130.076
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.91
|31938696
|2010.08.24 22:56
|sell
|0.27
|usdjpy
|84.160
|0.000
|0.000
|2010.08.25 02:44
|84.367
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.25
|31950383
|2010.08.25 06:28
|buy
|0.01
|eurchf
|1.30135
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:48
|1.30130
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|31950385
|2010.08.25 06:28
|buy
|0.01
|usdchf
|1.02961
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:49
|1.02975
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|31950392
|2010.08.25 06:28
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.58698
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:48
|1.58730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|31950484
|2010.08.25 06:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26328
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:38
|1.26374
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|31950543
|2010.08.25 06:29
|buy
|0.02
|eurchf
|1.29980
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:48
|1.30130
|0.00
|0.00
|0.00
|2.92
|31950548
|2010.08.25 06:29
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.58616
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:48
|1.58730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.21
|31950550
|2010.08.25 06:29
|buy
|0.02
|usdchf
|1.02892
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:49
|1.02975
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|31950611
|2010.08.25 06:30
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.58600
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:48
|1.58730
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|31950616
|2010.08.25 06:30
|buy
|0.03
|usdchf
|1.02849
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:49
|1.02975
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|31950637
|2010.08.25 06:30
|buy
|0.03
|eurchf
|1.29951
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:48
|1.30164
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|31950679
|2010.08.25 06:31
|buy
|0.05
|usdchf
|1.02841
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:49
|1.02975
|0.00
|0.00
|0.00
|6.51
|31950680
|2010.08.25 06:31
|buy
|0.05
|eurchf
|1.29930
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:48
|1.30161
|0.00
|0.00
|0.00
|11.22
|31950682
|2010.08.25 06:31
|buy
|0.05
|gbpchf
|1.58561
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:48
|1.58730
|0.00
|0.00
|0.00
|8.21
|31950732
|2010.08.25 06:32
|buy
|0.08
|usdchf
|1.02883
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:49
|1.02975
|0.00
|0.00
|0.00
|7.15
|31950736
|2010.08.25 06:32
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.58563
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:48
|1.58730
|0.00
|0.00
|0.00
|12.98
|31950741
|2010.08.25 06:32
|buy
|0.08
|eurchf
|1.29956
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:48
|1.30169
|0.00
|0.00
|0.00
|16.55
|31950766
|2010.08.25 06:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.26308
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:38
|1.26373
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|31950814
|2010.08.25 06:33
|buy
|0.12
|usdchf
|1.02870
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:49
|1.02975
|0.00
|0.00
|0.00
|12.24
|31950815
|2010.08.25 06:33
|buy
|0.12
|gbpchf
|1.58521
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:48
|1.58730
|0.00
|0.00
|0.00
|24.36
|31950817
|2010.08.25 06:33
|buy
|0.12
|eurchf
|1.29908
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:48
|1.30169
|0.00
|0.00
|0.00
|30.42
|31950836
|2010.08.25 06:33
|buy
|0.03
|eurusd
|1.26310
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:38
|1.26373
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|31950879
|2010.08.25 06:34
|buy
|0.18
|eurchf
|1.29933
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:48
|1.30169
|0.00
|0.00
|0.00
|41.26
|31951169
|2010.08.25 06:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.043
|0.000
|0.000
|2010.08.25 07:28
|129.992
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|31951171
|2010.08.25 06:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54233
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:57
|1.54163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|31997613
|2010.08.25 19:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54559
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 19:57
|1.54521
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|31997677
|2010.08.25 19:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54552
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 19:57
|1.54521
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|31997721
|2010.08.25 19:35
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.54572
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 19:57
|1.54521
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|31997758
|2010.08.25 19:36
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.54577
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 19:57
|1.54521
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|31997841
|2010.08.25 19:38
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.54608
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 19:57
|1.54521
|0.00
|0.00
|0.00
|6.96
|31997877
|2010.08.25 19:39
|sell
|0.12
|gbpusd
|1.54591
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 19:57
|1.54521
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|31997964
|2010.08.25 19:41
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.54607
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 19:57
|1.54521
|0.00
|0.00
|0.00
|15.48
|31997995
|2010.08.25 19:42
|sell
|0.27
|gbpusd
|1.54611
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 19:57
|1.54521
|0.00
|0.00
|0.00
|24.30
|31998598
|2010.08.25 20:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.02927
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 00:15
|1.02912
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.15
|32000241
|2010.08.25 21:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.675
|0.000
|0.000
|2010.08.25 23:51
|84.668
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.08
|32000267
|2010.08.25 21:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|84.667
|0.000
|0.000
|2010.08.25 23:51
|84.663
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.09
|32000312
|2010.08.25 21:05
|buy
|0.03
|usdjpy
|84.661
|0.000
|0.000
|2010.08.25 23:51
|84.661
|0.00
|0.00
|0.02
|0.00
|32000316
|2010.08.25 21:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.778
|0.000
|0.000
|2010.08.25 22:22
|130.795
|0.00
|0.00
|0.06
|0.20
|32001879
|2010.08.25 22:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54720
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 23:20
|1.54706
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|32001886
|2010.08.25 22:24
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54720
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 23:20
|1.54706
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|32001974
|2010.08.25 22:25
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.54714
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 23:20
|1.54706
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|32002009
|2010.08.25 22:25
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.922
|0.000
|0.000
|2010.08.25 23:20
|130.926
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|32002035
|2010.08.25 22:26
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.54720
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 23:20
|1.54704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|32002097
|2010.08.25 22:26
|sell
|0.02
|gbpjpy
|130.943
|0.000
|0.000
|2010.08.25 23:20
|130.926
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|32002122
|2010.08.25 22:27
|sell
|0.03
|gbpjpy
|130.933
|0.000
|0.000
|2010.08.25 23:20
|130.926
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|32019570
|2010.08.26 06:35
|sell
|0.01
|eurchf
|1.31087
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 07:10
|1.31084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|32019574
|2010.08.26 06:35
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03105
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 07:03
|1.03102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|32019644
|2010.08.26 06:36
|sell
|0.02
|eurchf
|1.31065
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 07:10
|1.31084
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|32019647
|2010.08.26 06:36
|sell
|0.02
|usdchf
|1.03093
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 07:03
|1.03103
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|32019712
|2010.08.26 06:37
|sell
|0.03
|eurchf
|1.31121
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 07:10
|1.31079
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|32019735
|2010.08.26 06:37
|sell
|0.03
|usdchf
|1.03106
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 07:03
|1.03106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32019779
|2010.08.26 06:38
|sell
|0.05
|eurchf
|1.31140
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 07:10
|1.31082
|0.00
|0.00
|0.00
|2.81
|32019800
|2010.08.26 06:38
|sell
|0.05
|usdchf
|1.03111
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 07:03
|1.03107
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|32019825
|2010.08.26 06:39
|sell
|0.08
|eurchf
|1.31135
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 07:10
|1.31082
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|32019830
|2010.08.26 06:39
|sell
|0.08
|usdchf
|1.03118
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 07:03
|1.03107
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|32062063
|2010.08.26 19:49
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.376
|0.000
|0.000
|2010.08.26 20:16
|84.387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|32062920
|2010.08.26 20:09
|buy
|0.01
|usdchf
|1.02388
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 21:04
|1.02383
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|32062953
|2010.08.26 20:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27150
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 21:58
|1.27156
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|32063026
|2010.08.26 20:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.27140
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 21:58
|1.27156
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|32063040
|2010.08.26 20:10
|buy
|0.02
|usdchf
|1.02373
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 21:04
|1.02383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|32063112
|2010.08.26 20:11
|sell
|0.03
|eurusd
|1.27162
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 21:58
|1.27156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|32063122
|2010.08.26 20:11
|buy
|0.03
|usdchf
|1.02379
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 21:04
|1.02383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|32063156
|2010.08.26 20:12
|sell
|0.05
|eurusd
|1.27173
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 21:58
|1.27156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|32063214
|2010.08.26 20:13
|sell
|0.08
|eurusd
|1.27171
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 21:58
|1.27156
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|32063245
|2010.08.26 20:14
|sell
|0.12
|eurusd
|1.27171
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 21:58
|1.27156
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|32063353
|2010.08.26 20:15
|sell
|0.18
|eurusd
|1.27207
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 21:18
|1.27194
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|32063396
|2010.08.26 20:16
|sell
|0.27
|eurusd
|1.27206
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 21:19
|1.27189
|0.00
|0.00
|0.00
|4.59
|32063480
|2010.08.26 20:16
|buy
|0.05
|usdchf
|1.02329
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 21:01
|1.02342
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|32063488
|2010.08.26 20:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55390
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 20:38
|1.55301
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|32063510
|2010.08.26 20:17
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55387
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 20:38
|1.55301
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|32063514
|2010.08.26 20:17
|sell
|0.41
|eurusd
|1.27269
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 21:02
|1.27254
|0.00
|0.00
|0.00
|6.15
|32063525
|2010.08.26 20:17
|buy
|0.08
|usdchf
|1.02321
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 20:53
|1.02338
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|32063570
|2010.08.26 20:18
|sell
|0.62
|eurusd
|1.27253
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 21:11
|1.27241
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|32063579
|2010.08.26 20:18
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.55376
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 20:38
|1.55301
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|32063748
|2010.08.26 20:24
|sell
|0.93
|eurusd
|1.27281
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 21:02
|1.27259
|0.00
|0.00
|0.00
|20.46
|32064503
|2010.08.26 20:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55446
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 20:59
|1.55345
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|32068223
|2010.08.26 23:22
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.379
|0.000
|0.000
|2010.08.26 23:53
|84.402
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|32068405
|2010.08.26 23:26
|sell
|0.01
|usdchf
|1.02450
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 00:09
|1.02432
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|32068469
|2010.08.26 23:26
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59034
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 23:28
|1.59008
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|32079791
|2010.08.27 06:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55196
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 07:35
|1.55178
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|32079864
|2010.08.27 06:38
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55183
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 07:35
|1.55179
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|32201148
|2010.08.30 19:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54671
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 20:16
|1.54634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|32201254
|2010.08.30 19:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54693
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 20:16
|1.54634
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|32201370
|2010.08.30 19:45
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.54696
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 20:16
|1.54634
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|32201454
|2010.08.30 19:46
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.54696
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 20:16
|1.54634
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|32212040
|2010.08.30 21:58
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.604
|0.000
|0.000
|2010.08.30 22:57
|84.605
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.01
|32212064
|2010.08.30 21:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|84.605
|0.000
|0.000
|2010.08.30 22:57
|84.605
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.00
|32212130
|2010.08.30 22:00
|sell
|0.03
|usdjpy
|84.612
|0.000
|0.000
|2010.08.30 22:57
|84.605
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.25
|32233228
|2010.08.31 06:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54487
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 08:24
|1.54123
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.64
|32233238
|2010.08.31 06:37
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.58078
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 06:47
|1.58126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|32233339
|2010.08.31 06:38
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54483
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 08:24
|1.54116
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.34
|32233410
|2010.08.31 06:39
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.54435
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 08:24
|1.54118
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.51
|32233418
|2010.08.31 06:39
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.58046
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 06:47
|1.58129
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|32233507
|2010.08.31 06:40
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.54443
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 08:24
|1.54111
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.60
|32233588
|2010.08.31 06:41
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.54451
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 08:24
|1.54109
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.36
|32233719
|2010.08.31 06:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26452
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 07:32
|1.26463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|32233741
|2010.08.31 06:42
|buy
|0.12
|gbpusd
|1.54442
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 08:24
|1.54109
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.96
|32233766
|2010.08.31 06:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.003
|0.000
|0.000
|2010.08.31 08:15
|129.920
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|32233850
|2010.08.31 06:43
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.54413
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 08:24
|1.54111
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.36
|32233901
|2010.08.31 06:43
|buy
|0.02
|eurusd
|1.26467
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 07:32
|1.26463
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|32233927
|2010.08.31 06:43
|buy
|0.02
|gbpjpy
|129.953
|0.000
|0.000
|2010.08.31 08:15
|129.920
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|32234149
|2010.08.31 06:44
|buy
|0.27
|gbpusd
|1.54375
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 08:24
|1.54111
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.28
|32234157
|2010.08.31 06:44
|buy
|0.03
|gbpjpy
|129.903
|0.000
|0.000
|2010.08.31 08:15
|129.931
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|32234158
|2010.08.31 06:44
|buy
|0.03
|eurusd
|1.26439
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 07:32
|1.26457
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|32283461
|2010.08.31 19:29
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.042
|0.000
|0.000
|2010.08.31 19:50
|84.077
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|32284260
|2010.08.31 19:42
|buy
|0.01
|eurchf
|1.28947
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 01:09
|1.28794
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.51
|32284291
|2010.08.31 19:43
|buy
|0.02
|eurchf
|1.28944
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 01:09
|1.28794
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.95
|32284672
|2010.08.31 19:48
|buy
|0.03
|eurchf
|1.28880
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 01:09
|1.28790
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.66
|32284675
|2010.08.31 19:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26729
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 20:16
|1.26733
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|32284806
|2010.08.31 19:50
|buy
|0.02
|eurusd
|1.26702
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 20:16
|1.26730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|32284908
|2010.08.31 19:51
|buy
|0.03
|eurusd
|1.26695
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 20:16
|1.26730
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|32285017
|2010.08.31 19:52
|buy
|0.05
|eurchf
|1.28846
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 01:09
|1.28790
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.76
|32285037
|2010.08.31 19:52
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.55970
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 01:20
|1.55899
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.70
|32285063
|2010.08.31 19:52
|buy
|0.05
|eurusd
|1.26686
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 20:16
|1.26730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|32285104
|2010.08.31 19:53
|buy
|0.01
|usdchf
|1.01650
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 01:11
|1.01610
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.39
|32285114
|2010.08.31 19:53
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.55897
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 01:20
|1.55899
|0.00
|0.00
|0.07
|0.04
|32285122
|2010.08.31 19:53
|buy
|0.08
|eurchf
|1.28734
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 00:35
|1.28745
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.87
|32285176
|2010.08.31 19:54
|buy
|0.02
|usdchf
|1.01642
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 01:11
|1.01610
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.63
|32285177
|2010.08.31 19:54
|buy
|0.12
|eurchf
|1.28806
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 01:09
|1.28790
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.89
|32285290
|2010.08.31 19:55
|buy
|0.18
|eurchf
|1.28746
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 01:08
|1.28759
|0.00
|0.00
|-0.14
|2.30
|32285299
|2010.08.31 19:55
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.55908
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 01:20
|1.55899
|0.00
|0.00
|0.11
|-0.27
|32285307
|2010.08.31 19:55
|buy
|0.03
|usdchf
|1.01586
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 01:11
|1.01605
|0.00
|0.00
|0.02
|0.56
|32285433
|2010.08.31 19:56
|buy
|0.27
|eurchf
|1.28764
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 01:09
|1.28775
|0.00
|0.00
|-0.21
|2.92
|32285538
|2010.08.31 19:57
|buy
|0.08
|eurusd
|1.26626
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 20:16
|1.26730
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|32285591
|2010.08.31 19:58
|buy
|0.05
|gbpchf
|1.55902
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 01:20
|1.55899
|0.00
|0.00
|0.18
|-0.15
|32285600
|2010.08.31 19:59
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.55883
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 01:20
|1.55899
|0.00
|0.00
|0.29
|1.26
|32285618
|2010.08.31 19:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53344
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 20:16
|1.53442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|32285649
|2010.08.31 20:00
|buy
|0.12
|gbpchf
|1.55844
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 01:09
|1.55854
|0.00
|0.00
|0.44
|1.18
|32285788
|2010.08.31 20:01
|buy
|0.18
|gbpchf
|1.55838
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 01:01
|1.55846
|0.00
|0.00
|0.65
|1.41
|32285790
|2010.08.31 20:01
|buy
|0.05
|usdchf
|1.01599
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 01:11
|1.01610
|0.00
|0.00
|0.04
|0.54
|32285968
|2010.08.31 20:07
|buy
|0.08
|usdchf
|1.01573
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 01:09
|1.01573
|0.00
|0.00
|0.06
|0.00
|32285983
|2010.08.31 20:08
|buy
|0.12
|usdchf
|1.01537
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 00:56
|1.01545
|0.00
|0.00
|0.09
|0.95
|32286013
|2010.08.31 20:09
|buy
|0.18
|usdchf
|1.01535
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 00:57
|1.01555
|0.00
|0.00
|0.14
|3.54
|32286051
|2010.08.31 20:10
|buy
|0.27
|usdchf
|1.01526
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 21:37
|1.01538
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|32286069
|2010.08.31 20:11
|buy
|0.41
|usdchf
|1.01512
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 20:59
|1.01525
|0.00
|0.00
|0.00
|5.25
|32286209
|2010.08.31 20:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.979
|0.000
|0.000
|2010.08.31 20:40
|83.950
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|32286322
|2010.08.31 20:16
|buy
|0.02
|usdjpy
|83.937
|0.000
|0.000
|2010.08.31 20:40
|83.950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|32286355
|2010.08.31 20:16
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.790
|0.000
|0.000
|2010.08.31 20:37
|128.835
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|32286545
|2010.08.31 20:17
|buy
|0.03
|usdjpy
|83.925
|0.000
|0.000
|2010.08.31 20:40
|83.950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|32286640
|2010.08.31 20:19
|buy
|0.05
|usdjpy
|83.944
|0.000
|0.000
|2010.08.31 20:40
|83.950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|32286653
|2010.08.31 20:19
|buy
|0.02
|gbpjpy
|128.743
|0.000
|0.000
|2010.08.31 20:37
|128.827
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|32286713
|2010.08.31 20:20
|buy
|0.08
|usdjpy
|83.893
|0.000
|0.000
|2010.08.31 20:40
|83.950
|0.00
|0.00
|0.00
|5.43
|32286719
|2010.08.31 20:20
|buy
|0.03
|gbpjpy
|128.725
|0.000
|0.000
|2010.08.31 20:37
|128.827
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|32286892
|2010.08.31 20:21
|buy
|0.05
|gbpjpy
|128.731
|0.000
|0.000
|2010.08.31 20:37
|128.827
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|32286912
|2010.08.31 20:21
|buy
|0.12
|usdjpy
|83.886
|0.000
|0.000
|2010.08.31 20:40
|83.950
|0.00
|0.00
|0.00
|9.15
|32286949
|2010.08.31 20:22
|buy
|0.18
|usdjpy
|83.858
|0.000
|0.000
|2010.08.31 20:40
|83.950
|0.00
|0.00
|0.00
|19.73
|32286966
|2010.08.31 20:22
|buy
|0.62
|usdchf
|1.01408
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 20:51
|1.01458
|0.00
|0.00
|0.00
|30.55
|32286992
|2010.08.31 20:23
|buy
|0.27
|usdjpy
|83.858
|0.000
|0.000
|2010.08.31 20:40
|83.950
|0.00
|0.00
|0.00
|29.59
|32288649
|2010.08.31 21:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.083
|0.000
|0.000
|2010.09.01 00:11
|84.074
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.11
|32288752
|2010.08.31 21:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.040
|0.000
|0.000
|2010.09.01 00:11
|129.024
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.19
|32366321
|2010.09.01 21:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28076
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 22:23
|1.28066
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.10
|32369699
|2010.09.01 22:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54481
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 22:56
|1.54522
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|32383205
|2010.09.02 06:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54319
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 15:38
|1.53826
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.93
|32383221
|2010.09.02 06:41
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.56942
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 15:42
|1.55824
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.04
|32383286
|2010.09.02 06:42
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.56922
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 15:42
|1.55824
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.68
|32383293
|2010.09.02 06:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54226
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 07:29
|1.54259
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|32383309
|2010.09.02 06:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.861
|0.000
|0.000
|2010.09.02 07:53
|129.835
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|32383317
|2010.09.02 06:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27893
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 06:59
|1.27932
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|32383381
|2010.09.02 06:43
|buy
|0.02
|gbpjpy
|129.829
|0.000
|0.000
|2010.09.02 07:53
|129.834
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|32383383
|2010.09.02 06:43
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.54153
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 07:22
|1.54156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|32383387
|2010.09.02 06:43
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.56866
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 15:42
|1.55824
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.86
|32383388
|2010.09.02 06:43
|buy
|0.02
|eurusd
|1.27869
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 06:59
|1.27932
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|32383436
|2010.09.02 06:44
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.54126
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 07:22
|1.54145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|32383440
|2010.09.02 06:44
|buy
|0.05
|gbpchf
|1.56822
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 15:42
|1.55824
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.28
|32383452
|2010.09.02 06:44
|buy
|0.03
|eurusd
|1.27879
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 06:59
|1.27932
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|32383457
|2010.09.02 06:44
|buy
|0.03
|gbpjpy
|129.744
|0.000
|0.000
|2010.09.02 07:24
|129.771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|32418133
|2010.09.02 19:28
|sell
|0.01
|usdchf
|1.01528
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 19:36
|1.01503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|32418219
|2010.09.02 19:30
|sell
|0.02
|usdchf
|1.01563
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 19:36
|1.01503
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|32418506
|2010.09.02 19:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53899
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 22:24
|1.53927
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.28
|32418520
|2010.09.02 19:46
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53909
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 22:24
|1.53927
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.36
|32418596
|2010.09.02 19:50
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.53928
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 22:24
|1.53927
|0.00
|0.00
|-0.16
|0.03
|32418633
|2010.09.02 19:52
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.228
|0.000
|0.000
|2010.09.02 20:36
|84.229
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|32421131
|2010.09.02 21:20
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.293
|0.000
|0.000
|2010.09.02 21:58
|84.309
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|32421148
|2010.09.02 21:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.842
|0.000
|0.000
|2010.09.02 21:58
|129.821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|32421195
|2010.09.02 21:21
|sell
|0.02
|gbpjpy
|129.856
|0.000
|0.000
|2010.09.02 21:58
|129.821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|32421214
|2010.09.02 21:21
|sell
|0.02
|usdjpy
|84.309
|0.000
|0.000
|2010.09.02 21:58
|84.309
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32421237
|2010.09.02 21:22
|sell
|0.03
|usdjpy
|84.312
|0.000
|0.000
|2010.09.02 21:58
|84.309
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|32421298
|2010.09.02 21:23
|sell
|0.05
|usdjpy
|84.315
|0.000
|0.000
|2010.09.02 21:58
|84.309
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|32422562
|2010.09.02 22:24
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53927
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 23:19
|1.53929
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|32422690
|2010.09.02 22:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53941
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 23:19
|1.53929
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|32422740
|2010.09.02 22:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.739
|0.000
|0.000
|2010.09.03 00:01
|129.751
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|32422745
|2010.09.02 22:29
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.53941
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 23:19
|1.53929
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|32422805
|2010.09.02 22:30
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.53931
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 23:19
|1.53929
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|32422865
|2010.09.02 22:31
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.53911
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 23:19
|1.53929
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|32423083
|2010.09.02 22:36
|sell
|0.01
|usdchf
|1.01323
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 23:35
|1.01312
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|32434561
|2010.09.03 06:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54061
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 06:54
|1.54122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|
|0.00
|0.00
|0.15
|155.17
|Closed P/L:
|155.32
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|155.32
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|100 155.32
|Equity:
|100 155.32
|Free Margin:
|100 155.32
|
|Details:
|Gross Profit:
|897.19
|Gross Loss:
|741.87
|Total Net Profit:
|155.32
|Profit Factor:
|1.21
|Expected Payoff:
|0.49
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|363.49 (0.36%)
|Relative Drawdown:
|0.36% (363.49)
|
|Total Trades:
|320
|Short Positions (won %):
|120 (80.00%)
|Long Positions (won %):
|200 (74.00%)
|Profit Trades (% of total):
|244 (76.25%)
|Loss trades (% of total):
|76 (23.75%)
|Largest
|profit trade:
|63.36
|loss trade:
|-71.28
|Average
|profit trade:
|3.68
|loss trade:
|-9.76
|Maximum
|consecutive wins ($):
|31 (234.50)
|consecutive losses ($):
|14 (-363.49)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|234.50 (31)
|consecutive loss (count):
|-363.49 (14)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|2