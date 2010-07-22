FXCM Liquidity Connection

Account: 2088737261 Name: DemoAccount16 Currency: USD 2010 September 3, 17:20
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
301994682010.07.22 12:42balanceBT Deposit of 100000 100 000.00
315497212010.08.17 19:19sell0.01usdchf1.044150.000000.000002010.08.17 19:501.044090.000.000.000.06
315498062010.08.17 19:20sell0.02usdchf1.044410.000000.000002010.08.17 19:501.044090.000.000.000.61
315503892010.08.17 19:29sell0.01gbpchf1.626220.000000.000002010.08.17 19:461.625280.000.000.000.90
315509532010.08.17 19:47buy0.01gbpusd1.555650.000000.000002010.08.17 19:541.556490.000.000.000.84
315509932010.08.17 19:48buy0.02gbpusd1.555430.000000.000002010.08.17 19:541.556490.000.000.002.12
315586462010.08.17 22:51sell0.01usdchf1.043790.000000.000002010.08.17 22:551.043630.000.000.000.15
315899582010.08.18 06:38buy0.01gbpusd1.555030.000000.000002010.08.18 09:121.554460.000.000.00-0.57
315899732010.08.18 06:38buy0.01gbpjpy132.8340.0000.0002010.08.18 09:12132.8250.000.000.00-0.11
315899942010.08.18 06:39buy0.02gbpjpy132.8290.0000.0002010.08.18 09:12132.8250.000.000.00-0.09
315899962010.08.18 06:39buy0.02gbpusd1.554960.000000.000002010.08.18 09:121.554460.000.000.00-1.00
315900662010.08.18 06:40buy0.03gbpusd1.554930.000000.000002010.08.18 09:121.554460.000.000.00-1.41
315900682010.08.18 06:40buy0.03gbpjpy132.8210.0000.0002010.08.18 09:12132.8250.000.000.000.14
315901212010.08.18 06:41buy0.05gbpjpy132.8050.0000.0002010.08.18 09:12132.8200.000.000.000.88
315901272010.08.18 06:41buy0.05gbpusd1.554850.000000.000002010.08.18 09:121.554490.000.000.00-1.80
316675452010.08.18 19:59buy0.01eurusd1.286540.000000.000002010.08.18 20:391.286380.000.000.00-0.16
316677292010.08.18 20:00buy0.02eurusd1.286290.000000.000002010.08.18 20:391.286380.000.000.000.18
316699922010.08.18 21:05buy0.01usdjpy85.4180.0000.0002010.08.18 21:1985.4620.000.000.000.51
316702012010.08.18 21:07buy0.02usdjpy85.4130.0000.0002010.08.18 21:1985.4620.000.000.001.15
316723162010.08.18 22:09sell0.01gbpusd1.560180.000000.000002010.08.18 22:541.559910.000.000.000.27
316723622010.08.18 22:10sell0.02gbpusd1.560160.000000.000002010.08.18 22:541.559910.000.000.000.50
316723732010.08.18 22:11sell0.03gbpusd1.560270.000000.000002010.08.18 22:541.559910.000.000.001.08
316723982010.08.18 22:11sell0.01eurusd1.285720.000000.000002010.08.18 22:581.285570.000.000.000.15
316724932010.08.18 22:12sell0.05gbpusd1.560350.000000.000002010.08.18 22:541.559910.000.000.002.20
316729152010.08.18 22:38buy0.01usdjpy85.3510.0000.0002010.08.18 23:0085.3890.000.000.000.45
316865472010.08.19 06:05sell0.01usdchf1.044460.000000.000002010.08.19 06:261.044450.000.000.000.01
316865832010.08.19 06:06sell0.02usdchf1.044750.000000.000002010.08.19 06:261.044450.000.000.000.57
316865992010.08.19 06:07sell0.03usdchf1.044700.000000.000002010.08.19 06:261.044450.000.000.000.72
316866322010.08.19 06:09sell0.05usdchf1.044710.000000.000002010.08.19 06:261.044450.000.000.001.24
316867042010.08.19 06:12sell0.08usdchf1.044930.000000.000002010.08.19 06:261.044330.000.000.004.60
316867482010.08.19 06:13sell0.12usdchf1.045170.000000.000002010.08.19 06:261.044330.000.000.009.65
316867742010.08.19 06:14sell0.18usdchf1.045260.000000.000002010.08.19 06:261.044330.000.000.0016.03
316868002010.08.19 06:14buy0.01eurusd1.278290.000000.000002010.08.19 06:251.279410.000.000.001.12
317376742010.08.19 20:48buy0.01eurchf1.322820.000000.000002010.08.19 21:321.323080.000.000.000.25
317376972010.08.19 20:49buy0.02eurchf1.322640.000000.000002010.08.19 21:321.323080.000.000.000.86
317391672010.08.19 21:59sell0.01gbpchf1.610230.000000.000002010.08.19 22:051.609950.000.00-0.090.27
317392352010.08.19 22:00sell0.01gbpjpy133.2710.0000.0002010.08.19 22:01133.2300.000.00-0.110.48
317401032010.08.19 22:39buy0.01gbpjpy132.9960.0000.0002010.08.19 23:07133.0280.000.000.000.37
317401532010.08.19 22:39buy0.01usdjpy85.2940.0000.0002010.08.19 23:0785.3200.000.000.000.30
317403172010.08.19 22:47buy0.02usdjpy85.2640.0000.0002010.08.19 23:0785.3190.000.000.001.29
317415922010.08.19 23:44buy0.01eurusd1.280780.000000.000002010.08.20 00:471.280910.000.000.000.13
317417992010.08.19 23:53buy0.01gbpusd1.557970.000000.000002010.08.20 00:481.557860.000.000.00-0.11
317418402010.08.19 23:54buy0.02gbpusd1.557860.000000.000002010.08.20 00:481.557860.000.000.000.00
317418682010.08.19 23:55buy0.03gbpusd1.557790.000000.000002010.08.20 00:481.557860.000.000.000.21
317523432010.08.20 06:17sell0.01gbpusd1.558620.000000.000002010.08.20 06:381.557350.000.000.001.27
317523542010.08.20 06:17sell0.01gbpjpy133.0060.0000.0002010.08.20 06:50132.8300.000.000.002.07
317523572010.08.20 06:17sell0.01eurusd1.281140.000000.000002010.08.20 06:531.280700.000.000.000.44
317523672010.08.20 06:18sell0.02gbpusd1.558720.000000.000002010.08.20 06:381.557360.000.000.002.72
317523732010.08.20 06:18sell0.02eurusd1.281180.000000.000002010.08.20 06:531.280590.000.000.001.18
318644142010.08.23 20:33buy0.01usdjpy85.1990.0000.0002010.08.23 20:5985.1960.000.000.00-0.04
318644462010.08.23 20:34buy0.02usdjpy85.1960.0000.0002010.08.23 20:5985.1960.000.000.000.00
318646412010.08.23 20:35buy0.03usdjpy85.1820.0000.0002010.08.23 20:5985.1960.000.000.000.49
318646462010.08.23 20:35buy0.01eurchf1.317360.000000.000002010.08.23 20:501.317820.000.000.000.44
318646592010.08.23 20:35buy0.01gbpjpy132.2680.0000.0002010.08.23 21:08132.2500.000.000.00-0.21
318646722010.08.23 20:36buy0.05usdjpy85.1800.0000.0002010.08.23 20:5985.1960.000.000.000.94
318648822010.08.23 20:38buy0.08usdjpy85.1680.0000.0002010.08.23 20:5985.1960.000.000.002.63
318649092010.08.23 20:39buy0.02gbpjpy132.2290.0000.0002010.08.23 21:08132.2500.000.000.000.49
318657032010.08.23 20:50sell0.01usdchf1.040930.000000.000002010.08.23 21:121.040670.000.000.000.25
318657122010.08.23 20:51sell0.02usdchf1.040850.000000.000002010.08.23 21:121.040670.000.000.000.35
318686102010.08.23 22:10buy0.01usdjpy85.0830.0000.0002010.08.23 22:3285.1130.000.000.000.35
318702072010.08.23 22:44buy0.01gbpusd1.549900.000000.000002010.08.23 22:581.550450.000.000.000.55
318702402010.08.23 22:45buy0.02gbpusd1.549770.000000.000002010.08.23 22:581.550450.000.000.001.36
318711972010.08.23 23:15sell0.01eurusd1.265490.000000.000002010.08.23 23:291.265110.000.000.000.38
318720442010.08.23 23:32buy0.01eurusd1.263820.000000.000002010.08.24 00:041.263940.000.000.000.12
318721422010.08.23 23:32buy0.01gbpusd1.548750.000000.000002010.08.23 23:381.549770.000.000.001.02
318860262010.08.24 06:44sell0.01eurchf1.316900.000000.000002010.08.24 07:041.316640.000.000.000.25
319303972010.08.24 19:45buy0.01gbpusd1.544790.000000.000002010.08.24 20:251.544610.000.000.00-0.18
319304362010.08.24 19:46buy0.02gbpusd1.544650.000000.000002010.08.24 20:251.544610.000.000.00-0.08
319304942010.08.24 19:48buy0.03gbpusd1.544560.000000.000002010.08.24 20:251.544610.000.000.000.15
319310212010.08.24 20:00sell0.01eurchf1.306980.000000.000002010.08.24 20:371.306510.000.000.000.46
319344202010.08.24 21:53buy0.01usdjpy83.9870.0000.0002010.08.24 22:0983.9910.000.000.000.05
319345882010.08.24 21:54buy0.02usdjpy83.9850.0000.0002010.08.24 22:0983.9910.000.000.000.14
319346392010.08.24 21:54buy0.01eurusd1.265430.000000.000002010.08.25 01:371.264970.000.00-0.01-0.46
319347792010.08.24 21:54sell0.01usdchf1.032570.000000.000002010.08.24 22:011.031970.000.00-0.030.58
319349062010.08.24 21:54buy0.01gbpjpy129.3910.0000.0002010.08.24 22:06129.3930.000.000.020.03
319349492010.08.24 21:55buy0.02eurusd1.264680.000000.000002010.08.25 01:371.264820.000.00-0.020.28
319349962010.08.24 21:55sell0.02usdchf1.032500.000000.000002010.08.24 22:011.031480.000.00-0.061.98
319350282010.08.24 21:55buy0.02gbpjpy129.3480.0000.0002010.08.24 22:06129.3930.000.000.041.07
319350762010.08.24 21:55buy0.01gbpusd1.539980.000000.000002010.08.24 22:061.541250.000.000.021.27
319350822010.08.24 21:56buy0.03eurusd1.263340.000000.000002010.08.24 23:051.263560.000.00-0.040.66
319350842010.08.24 21:56buy0.03gbpjpy129.3510.0000.0002010.08.24 22:06129.3930.000.000.061.50
319351042010.08.24 21:56sell0.03usdchf1.033090.000000.000002010.08.24 22:011.031380.000.00-0.094.97
319351282010.08.24 21:56buy0.02gbpusd1.539910.000000.000002010.08.24 22:061.541250.000.000.042.68
319351392010.08.24 21:56sell0.01gbpchf1.591290.000000.000002010.08.24 22:001.590520.000.00-0.090.75
319352472010.08.24 21:56buy0.03usdjpy83.9720.0000.0002010.08.24 22:0983.9800.000.000.010.29
319352522010.08.24 21:57sell0.05usdchf1.033050.000000.000002010.08.24 22:011.031360.000.00-0.168.19
319352562010.08.24 21:57buy0.05eurusd1.263680.000000.000002010.08.25 01:091.263830.000.00-0.060.75
319352652010.08.24 21:57buy0.05gbpjpy129.3060.0000.0002010.08.24 22:06129.3930.000.000.095.19
319352832010.08.24 21:57buy0.05usdjpy83.9630.0000.0002010.08.24 22:0983.9800.000.000.011.01
319353712010.08.24 21:57buy0.03gbpusd1.539600.000000.000002010.08.24 22:061.541250.000.000.064.95
319353852010.08.24 21:58buy0.05gbpusd1.539550.000000.000002010.08.24 22:061.541250.000.000.108.50
319353872010.08.24 21:58buy0.08gbpjpy129.2450.0000.0002010.08.24 22:06129.3930.000.000.1514.11
319353882010.08.24 21:58buy0.08eurusd1.263530.000000.000002010.08.24 23:241.263650.000.00-0.100.96
319354172010.08.24 21:58sell0.08usdchf1.033150.000000.000002010.08.24 22:011.031360.000.00-0.2513.88
319354952010.08.24 21:59sell0.12usdchf1.033470.000000.000002010.08.24 22:011.031360.000.00-0.3824.55
319354972010.08.24 21:59buy0.12eurusd1.262990.000000.000002010.08.24 22:571.263110.000.00-0.151.44
319355162010.08.24 21:59buy0.12gbpjpy129.2610.0000.0002010.08.24 22:06129.3930.000.000.2318.86
319355402010.08.24 21:59sell0.02gbpchf1.591160.000000.000002010.08.24 22:001.590670.000.00-0.180.95
319355502010.08.24 21:59buy0.08usdjpy83.9480.0000.0002010.08.24 22:0983.9800.000.000.023.05
319355722010.08.24 21:59buy0.01eurchf1.304490.000000.000002010.08.24 22:351.302990.000.00-0.01-1.45
319357902010.08.24 22:00buy0.18eurusd1.262880.000000.000002010.08.24 22:491.262980.000.00-0.221.80
319358022010.08.24 22:00buy0.18gbpjpy129.2360.0000.0002010.08.24 22:06129.3930.000.000.3433.67
319358372010.08.24 22:00buy0.02eurchf1.304490.000000.000002010.08.24 22:351.302970.000.00-0.02-2.95
319359532010.08.24 22:00buy0.12usdjpy83.9260.0000.0002010.08.24 22:0983.9800.000.000.037.72
319362902010.08.24 22:01buy0.03eurchf1.303210.000000.000002010.08.24 22:351.302970.000.000.00-0.70
319362972010.08.24 22:01buy0.27eurusd1.262580.000000.000002010.08.24 22:471.262690.000.000.002.97
319363322010.08.24 22:01buy0.27gbpjpy129.1960.0000.0002010.08.24 22:06129.3930.000.000.0063.36
319363682010.08.24 22:01buy0.01gbpchf1.587560.000000.000002010.08.24 22:091.588670.000.000.001.07
319364252010.08.24 22:01buy0.18usdjpy83.9480.0000.0002010.08.24 22:0983.9800.000.000.006.86
319364272010.08.24 22:02buy0.05eurchf1.302460.000000.000002010.08.24 22:351.302970.000.000.002.48
319364282010.08.24 22:02buy0.41eurusd1.262480.000000.000002010.08.24 22:481.262590.000.000.004.51
319365132010.08.24 22:02buy0.02gbpchf1.587290.000000.000002010.08.24 22:091.588670.000.000.002.68
319365262010.08.24 22:03buy0.62eurusd1.262710.000000.000002010.08.24 22:481.262890.000.000.0011.16
319365272010.08.24 22:03buy0.08eurchf1.302330.000000.000002010.08.24 22:351.302970.000.000.004.96
319365642010.08.24 22:04buy0.93eurusd1.262170.000000.000002010.08.24 22:381.262550.000.000.0035.34
319365652010.08.24 22:04buy0.12eurchf1.302570.000000.000002010.08.24 22:351.302970.000.000.004.65
319366152010.08.24 22:05buy0.18eurchf1.302640.000000.000002010.08.24 22:351.302970.000.000.005.76
319366822010.08.24 22:06buy0.27eurchf1.302620.000000.000002010.08.24 22:351.302970.000.000.009.16
319368052010.08.24 22:07buy0.41eurchf1.302620.000000.000002010.08.24 22:351.302970.000.000.0013.90
319379322010.08.24 22:37sell0.01gbpchf1.590670.000000.000002010.08.24 22:411.589210.000.000.001.42
319383692010.08.24 22:48sell0.01gbpusd1.541270.000000.000002010.08.24 23:561.540770.000.000.000.50
319383722010.08.24 22:48sell0.01gbpjpy129.5200.0000.0002010.08.25 05:16130.0760.000.000.00-6.59
319383902010.08.24 22:49sell0.02gbpjpy129.5410.0000.0002010.08.25 05:16130.0760.000.000.00-12.70
319383912010.08.24 22:49sell0.02gbpusd1.541220.000000.000002010.08.24 23:561.540800.000.000.000.84
319384092010.08.24 22:49sell0.01usdjpy84.0660.0000.0002010.08.25 02:4484.3670.000.000.00-3.57
319384922010.08.24 22:50sell0.02usdjpy84.1550.0000.0002010.08.25 02:4484.3670.000.000.00-5.03
319385032010.08.24 22:50sell0.03gbpjpy129.7000.0000.0002010.08.25 00:24129.6960.000.000.000.14
319385442010.08.24 22:51sell0.03usdjpy84.1140.0000.0002010.08.25 02:4484.3670.000.000.00-9.00
319385512010.08.24 22:51sell0.05gbpjpy129.6150.0000.0002010.08.25 05:16130.0760.000.000.00-27.35
319385732010.08.24 22:52sell0.08gbpjpy129.5980.0000.0002010.08.25 05:16130.0760.000.000.00-45.36
319385762010.08.24 22:52sell0.05usdjpy84.1170.0000.0002010.08.25 02:4484.3670.000.000.00-14.82
319386132010.08.24 22:53sell0.08usdjpy84.1130.0000.0002010.08.25 02:4484.3670.000.000.00-24.09
319386322010.08.24 22:54sell0.12usdjpy84.1170.0000.0002010.08.25 02:4484.3670.000.000.00-35.56
319386572010.08.24 22:55sell0.18usdjpy84.1430.0000.0002010.08.25 02:4484.3670.000.000.00-47.79
319386912010.08.24 22:56sell0.12gbpjpy129.6200.0000.0002010.08.25 05:16130.0760.000.000.00-64.91
319386962010.08.24 22:56sell0.27usdjpy84.1600.0000.0002010.08.25 02:4484.3670.000.000.00-66.25
319503832010.08.25 06:28buy0.01eurchf1.301350.000000.000002010.08.25 06:481.301300.000.000.00-0.05
319503852010.08.25 06:28buy0.01usdchf1.029610.000000.000002010.08.25 06:491.029750.000.000.000.14
319503922010.08.25 06:28buy0.01gbpchf1.586980.000000.000002010.08.25 06:481.587300.000.000.000.31
319504842010.08.25 06:28buy0.01eurusd1.263280.000000.000002010.08.25 06:381.263740.000.000.000.46
319505432010.08.25 06:29buy0.02eurchf1.299800.000000.000002010.08.25 06:481.301300.000.000.002.92
319505482010.08.25 06:29buy0.02gbpchf1.586160.000000.000002010.08.25 06:481.587300.000.000.002.21
319505502010.08.25 06:29buy0.02usdchf1.028920.000000.000002010.08.25 06:491.029750.000.000.001.61
319506112010.08.25 06:30buy0.03gbpchf1.586000.000000.000002010.08.25 06:481.587300.000.000.003.78
319506162010.08.25 06:30buy0.03usdchf1.028490.000000.000002010.08.25 06:491.029750.000.000.003.67
319506372010.08.25 06:30buy0.03eurchf1.299510.000000.000002010.08.25 06:481.301640.000.000.006.20
319506792010.08.25 06:31buy0.05usdchf1.028410.000000.000002010.08.25 06:491.029750.000.000.006.51
319506802010.08.25 06:31buy0.05eurchf1.299300.000000.000002010.08.25 06:481.301610.000.000.0011.22
319506822010.08.25 06:31buy0.05gbpchf1.585610.000000.000002010.08.25 06:481.587300.000.000.008.21
319507322010.08.25 06:32buy0.08usdchf1.028830.000000.000002010.08.25 06:491.029750.000.000.007.15
319507362010.08.25 06:32buy0.08gbpchf1.585630.000000.000002010.08.25 06:481.587300.000.000.0012.98
319507412010.08.25 06:32buy0.08eurchf1.299560.000000.000002010.08.25 06:481.301690.000.000.0016.55
319507662010.08.25 06:32buy0.02eurusd1.263080.000000.000002010.08.25 06:381.263730.000.000.001.30
319508142010.08.25 06:33buy0.12usdchf1.028700.000000.000002010.08.25 06:491.029750.000.000.0012.24
319508152010.08.25 06:33buy0.12gbpchf1.585210.000000.000002010.08.25 06:481.587300.000.000.0024.36
319508172010.08.25 06:33buy0.12eurchf1.299080.000000.000002010.08.25 06:481.301690.000.000.0030.42
319508362010.08.25 06:33buy0.03eurusd1.263100.000000.000002010.08.25 06:381.263730.000.000.001.89
319508792010.08.25 06:34buy0.18eurchf1.299330.000000.000002010.08.25 06:481.301690.000.000.0041.26
319511692010.08.25 06:44sell0.01gbpjpy130.0430.0000.0002010.08.25 07:28129.9920.000.000.000.61
319511712010.08.25 06:44sell0.01gbpusd1.542330.000000.000002010.08.25 06:571.541630.000.000.000.70
319976132010.08.25 19:32sell0.01gbpusd1.545590.000000.000002010.08.25 19:571.545210.000.000.000.38
319976772010.08.25 19:34sell0.02gbpusd1.545520.000000.000002010.08.25 19:571.545210.000.000.000.62
319977212010.08.25 19:35sell0.03gbpusd1.545720.000000.000002010.08.25 19:571.545210.000.000.001.53
319977582010.08.25 19:36sell0.05gbpusd1.545770.000000.000002010.08.25 19:571.545210.000.000.002.80
319978412010.08.25 19:38sell0.08gbpusd1.546080.000000.000002010.08.25 19:571.545210.000.000.006.96
319978772010.08.25 19:39sell0.12gbpusd1.545910.000000.000002010.08.25 19:571.545210.000.000.008.40
319979642010.08.25 19:41sell0.18gbpusd1.546070.000000.000002010.08.25 19:571.545210.000.000.0015.48
319979952010.08.25 19:42sell0.27gbpusd1.546110.000000.000002010.08.25 19:571.545210.000.000.0024.30
319985982010.08.25 20:01sell0.01usdchf1.029270.000000.000002010.08.26 00:151.029120.000.00-0.090.15
320002412010.08.25 21:03buy0.01usdjpy84.6750.0000.0002010.08.25 23:5184.6680.000.000.01-0.08
320002672010.08.25 21:04buy0.02usdjpy84.6670.0000.0002010.08.25 23:5184.6630.000.000.01-0.09
320003122010.08.25 21:05buy0.03usdjpy84.6610.0000.0002010.08.25 23:5184.6610.000.000.020.00
320003162010.08.25 21:05buy0.01gbpjpy130.7780.0000.0002010.08.25 22:22130.7950.000.000.060.20
320018792010.08.25 22:24sell0.01gbpusd1.547200.000000.000002010.08.25 23:201.547060.000.000.000.14
320018862010.08.25 22:24sell0.02gbpusd1.547200.000000.000002010.08.25 23:201.547060.000.000.000.28
320019742010.08.25 22:25sell0.03gbpusd1.547140.000000.000002010.08.25 23:201.547060.000.000.000.24
320020092010.08.25 22:25sell0.01gbpjpy130.9220.0000.0002010.08.25 23:20130.9260.000.000.00-0.04
320020352010.08.25 22:26sell0.05gbpusd1.547200.000000.000002010.08.25 23:201.547040.000.000.000.80
320020972010.08.25 22:26sell0.02gbpjpy130.9430.0000.0002010.08.25 23:20130.9260.000.000.000.40
320021222010.08.25 22:27sell0.03gbpjpy130.9330.0000.0002010.08.25 23:20130.9260.000.000.000.25
320195702010.08.26 06:35sell0.01eurchf1.310870.000000.000002010.08.26 07:101.310840.000.000.000.02
320195742010.08.26 06:35sell0.01usdchf1.031050.000000.000002010.08.26 07:031.031020.000.000.000.03
320196442010.08.26 06:36sell0.02eurchf1.310650.000000.000002010.08.26 07:101.310840.000.000.00-0.37
320196472010.08.26 06:36sell0.02usdchf1.030930.000000.000002010.08.26 07:031.031030.000.000.00-0.19
320197122010.08.26 06:37sell0.03eurchf1.311210.000000.000002010.08.26 07:101.310790.000.000.001.22
320197352010.08.26 06:37sell0.03usdchf1.031060.000000.000002010.08.26 07:031.031060.000.000.000.00
320197792010.08.26 06:38sell0.05eurchf1.311400.000000.000002010.08.26 07:101.310820.000.000.002.81
320198002010.08.26 06:38sell0.05usdchf1.031110.000000.000002010.08.26 07:031.031070.000.000.000.19
320198252010.08.26 06:39sell0.08eurchf1.311350.000000.000002010.08.26 07:101.310820.000.000.004.11
320198302010.08.26 06:39sell0.08usdchf1.031180.000000.000002010.08.26 07:031.031070.000.000.000.85
320620632010.08.26 19:49buy0.01usdjpy84.3760.0000.0002010.08.26 20:1684.3870.000.000.000.13
320629202010.08.26 20:09buy0.01usdchf1.023880.000000.000002010.08.26 21:041.023830.000.000.00-0.05
320629532010.08.26 20:09sell0.01eurusd1.271500.000000.000002010.08.26 21:581.271560.000.000.00-0.06
320630262010.08.26 20:10sell0.02eurusd1.271400.000000.000002010.08.26 21:581.271560.000.000.00-0.32
320630402010.08.26 20:10buy0.02usdchf1.023730.000000.000002010.08.26 21:041.023830.000.000.000.20
320631122010.08.26 20:11sell0.03eurusd1.271620.000000.000002010.08.26 21:581.271560.000.000.000.18
320631222010.08.26 20:11buy0.03usdchf1.023790.000000.000002010.08.26 21:041.023830.000.000.000.12
320631562010.08.26 20:12sell0.05eurusd1.271730.000000.000002010.08.26 21:581.271560.000.000.000.85
320632142010.08.26 20:13sell0.08eurusd1.271710.000000.000002010.08.26 21:581.271560.000.000.001.20
320632452010.08.26 20:14sell0.12eurusd1.271710.000000.000002010.08.26 21:581.271560.000.000.001.80
320633532010.08.26 20:15sell0.18eurusd1.272070.000000.000002010.08.26 21:181.271940.000.000.002.34
320633962010.08.26 20:16sell0.27eurusd1.272060.000000.000002010.08.26 21:191.271890.000.000.004.59
320634802010.08.26 20:16buy0.05usdchf1.023290.000000.000002010.08.26 21:011.023420.000.000.000.64
320634882010.08.26 20:16sell0.01gbpusd1.553900.000000.000002010.08.26 20:381.553010.000.000.000.89
320635102010.08.26 20:17sell0.02gbpusd1.553870.000000.000002010.08.26 20:381.553010.000.000.001.72
320635142010.08.26 20:17sell0.41eurusd1.272690.000000.000002010.08.26 21:021.272540.000.000.006.15
320635252010.08.26 20:17buy0.08usdchf1.023210.000000.000002010.08.26 20:531.023380.000.000.001.33
320635702010.08.26 20:18sell0.62eurusd1.272530.000000.000002010.08.26 21:111.272410.000.000.007.44
320635792010.08.26 20:18sell0.03gbpusd1.553760.000000.000002010.08.26 20:381.553010.000.000.002.25
320637482010.08.26 20:24sell0.93eurusd1.272810.000000.000002010.08.26 21:021.272590.000.000.0020.46
320645032010.08.26 20:51sell0.01gbpusd1.554460.000000.000002010.08.26 20:591.553450.000.000.001.01
320682232010.08.26 23:22buy0.01usdjpy84.3790.0000.0002010.08.26 23:5384.4020.000.000.000.27
320684052010.08.26 23:26sell0.01usdchf1.024500.000000.000002010.08.27 00:091.024320.000.000.000.18
320684692010.08.26 23:26sell0.01gbpchf1.590340.000000.000002010.08.26 23:281.590080.000.000.000.25
320797912010.08.27 06:37buy0.01gbpusd1.551960.000000.000002010.08.27 07:351.551780.000.000.00-0.18
320798642010.08.27 06:38buy0.02gbpusd1.551830.000000.000002010.08.27 07:351.551790.000.000.00-0.08
322011482010.08.30 19:42sell0.01gbpusd1.546710.000000.000002010.08.30 20:161.546340.000.000.000.37
322012542010.08.30 19:44sell0.02gbpusd1.546930.000000.000002010.08.30 20:161.546340.000.000.001.18
322013702010.08.30 19:45sell0.03gbpusd1.546960.000000.000002010.08.30 20:161.546340.000.000.001.86
322014542010.08.30 19:46sell0.05gbpusd1.546960.000000.000002010.08.30 20:161.546340.000.000.003.10
322120402010.08.30 21:58sell0.01usdjpy84.6040.0000.0002010.08.30 22:5784.6050.000.00-0.02-0.01
322120642010.08.30 21:59sell0.02usdjpy84.6050.0000.0002010.08.30 22:5784.6050.000.00-0.040.00
322121302010.08.30 22:00sell0.03usdjpy84.6120.0000.0002010.08.30 22:5784.6050.000.00-0.050.25
322332282010.08.31 06:37buy0.01gbpusd1.544870.000000.000002010.08.31 08:241.541230.000.000.00-3.64
322332382010.08.31 06:37buy0.01gbpchf1.580780.000000.000002010.08.31 06:471.581260.000.000.000.47
322333392010.08.31 06:38buy0.02gbpusd1.544830.000000.000002010.08.31 08:241.541160.000.000.00-7.34
322334102010.08.31 06:39buy0.03gbpusd1.544350.000000.000002010.08.31 08:241.541180.000.000.00-9.51
322334182010.08.31 06:39buy0.02gbpchf1.580460.000000.000002010.08.31 06:471.581290.000.000.001.62
322335072010.08.31 06:40buy0.05gbpusd1.544430.000000.000002010.08.31 08:241.541110.000.000.00-16.60
322335882010.08.31 06:41buy0.08gbpusd1.544510.000000.000002010.08.31 08:241.541090.000.000.00-27.36
322337192010.08.31 06:42buy0.01eurusd1.264520.000000.000002010.08.31 07:321.264630.000.000.000.11
322337412010.08.31 06:42buy0.12gbpusd1.544420.000000.000002010.08.31 08:241.541090.000.000.00-39.96
322337662010.08.31 06:42buy0.01gbpjpy130.0030.0000.0002010.08.31 08:15129.9200.000.000.00-0.98
322338502010.08.31 06:43buy0.18gbpusd1.544130.000000.000002010.08.31 08:241.541110.000.000.00-54.36
322339012010.08.31 06:43buy0.02eurusd1.264670.000000.000002010.08.31 07:321.264630.000.000.00-0.08
322339272010.08.31 06:43buy0.02gbpjpy129.9530.0000.0002010.08.31 08:15129.9200.000.000.00-0.79
322341492010.08.31 06:44buy0.27gbpusd1.543750.000000.000002010.08.31 08:241.541110.000.000.00-71.28
322341572010.08.31 06:44buy0.03gbpjpy129.9030.0000.0002010.08.31 08:15129.9310.000.000.000.99
322341582010.08.31 06:44buy0.03eurusd1.264390.000000.000002010.08.31 07:321.264570.000.000.000.54
322834612010.08.31 19:29buy0.01usdjpy84.0420.0000.0002010.08.31 19:5084.0770.000.000.000.42
322842602010.08.31 19:42buy0.01eurchf1.289470.000000.000002010.09.01 01:091.287940.000.00-0.01-1.51
322842912010.08.31 19:43buy0.02eurchf1.289440.000000.000002010.09.01 01:091.287940.000.00-0.02-2.95
322846722010.08.31 19:48buy0.03eurchf1.288800.000000.000002010.09.01 01:091.287900.000.00-0.02-2.66
322846752010.08.31 19:48buy0.01eurusd1.267290.000000.000002010.08.31 20:161.267330.000.000.000.04
322848062010.08.31 19:50buy0.02eurusd1.267020.000000.000002010.08.31 20:161.267300.000.000.000.56
322849082010.08.31 19:51buy0.03eurusd1.266950.000000.000002010.08.31 20:161.267300.000.000.001.05
322850172010.08.31 19:52buy0.05eurchf1.288460.000000.000002010.09.01 01:091.287900.000.00-0.04-2.76
322850372010.08.31 19:52buy0.01gbpchf1.559700.000000.000002010.09.01 01:201.558990.000.000.04-0.70
322850632010.08.31 19:52buy0.05eurusd1.266860.000000.000002010.08.31 20:161.267300.000.000.002.20
322851042010.08.31 19:53buy0.01usdchf1.016500.000000.000002010.09.01 01:111.016100.000.000.01-0.39
322851142010.08.31 19:53buy0.02gbpchf1.558970.000000.000002010.09.01 01:201.558990.000.000.070.04
322851222010.08.31 19:53buy0.08eurchf1.287340.000000.000002010.09.01 00:351.287450.000.00-0.060.87
322851762010.08.31 19:54buy0.02usdchf1.016420.000000.000002010.09.01 01:111.016100.000.000.02-0.63
322851772010.08.31 19:54buy0.12eurchf1.288060.000000.000002010.09.01 01:091.287900.000.00-0.09-1.89
322852902010.08.31 19:55buy0.18eurchf1.287460.000000.000002010.09.01 01:081.287590.000.00-0.142.30
322852992010.08.31 19:55buy0.03gbpchf1.559080.000000.000002010.09.01 01:201.558990.000.000.11-0.27
322853072010.08.31 19:55buy0.03usdchf1.015860.000000.000002010.09.01 01:111.016050.000.000.020.56
322854332010.08.31 19:56buy0.27eurchf1.287640.000000.000002010.09.01 01:091.287750.000.00-0.212.92
322855382010.08.31 19:57buy0.08eurusd1.266260.000000.000002010.08.31 20:161.267300.000.000.008.32
322855912010.08.31 19:58buy0.05gbpchf1.559020.000000.000002010.09.01 01:201.558990.000.000.18-0.15
322856002010.08.31 19:59buy0.08gbpchf1.558830.000000.000002010.09.01 01:201.558990.000.000.291.26
322856182010.08.31 19:59buy0.01gbpusd1.533440.000000.000002010.08.31 20:161.534420.000.000.000.98
322856492010.08.31 20:00buy0.12gbpchf1.558440.000000.000002010.09.01 01:091.558540.000.000.441.18
322857882010.08.31 20:01buy0.18gbpchf1.558380.000000.000002010.09.01 01:011.558460.000.000.651.41
322857902010.08.31 20:01buy0.05usdchf1.015990.000000.000002010.09.01 01:111.016100.000.000.040.54
322859682010.08.31 20:07buy0.08usdchf1.015730.000000.000002010.09.01 01:091.015730.000.000.060.00
322859832010.08.31 20:08buy0.12usdchf1.015370.000000.000002010.09.01 00:561.015450.000.000.090.95
322860132010.08.31 20:09buy0.18usdchf1.015350.000000.000002010.09.01 00:571.015550.000.000.143.54
322860512010.08.31 20:10buy0.27usdchf1.015260.000000.000002010.08.31 21:371.015380.000.000.003.19
322860692010.08.31 20:11buy0.41usdchf1.015120.000000.000002010.08.31 20:591.015250.000.000.005.25
322862092010.08.31 20:15buy0.01usdjpy83.9790.0000.0002010.08.31 20:4083.9500.000.000.00-0.35
322863222010.08.31 20:16buy0.02usdjpy83.9370.0000.0002010.08.31 20:4083.9500.000.000.000.31
322863552010.08.31 20:16buy0.01gbpjpy128.7900.0000.0002010.08.31 20:37128.8350.000.000.000.53
322865452010.08.31 20:17buy0.03usdjpy83.9250.0000.0002010.08.31 20:4083.9500.000.000.000.89
322866402010.08.31 20:19buy0.05usdjpy83.9440.0000.0002010.08.31 20:4083.9500.000.000.000.36
322866532010.08.31 20:19buy0.02gbpjpy128.7430.0000.0002010.08.31 20:37128.8270.000.000.002.01
322867132010.08.31 20:20buy0.08usdjpy83.8930.0000.0002010.08.31 20:4083.9500.000.000.005.43
322867192010.08.31 20:20buy0.03gbpjpy128.7250.0000.0002010.08.31 20:37128.8270.000.000.003.65
322868922010.08.31 20:21buy0.05gbpjpy128.7310.0000.0002010.08.31 20:37128.8270.000.000.005.72
322869122010.08.31 20:21buy0.12usdjpy83.8860.0000.0002010.08.31 20:4083.9500.000.000.009.15
322869492010.08.31 20:22buy0.18usdjpy83.8580.0000.0002010.08.31 20:4083.9500.000.000.0019.73
322869662010.08.31 20:22buy0.62usdchf1.014080.000000.000002010.08.31 20:511.014580.000.000.0030.55
322869922010.08.31 20:23buy0.27usdjpy83.8580.0000.0002010.08.31 20:4083.9500.000.000.0029.59
322886492010.08.31 21:09sell0.01usdjpy84.0830.0000.0002010.09.01 00:1184.0740.000.00-0.020.11
322887522010.08.31 21:13sell0.01gbpjpy129.0400.0000.0002010.09.01 00:11129.0240.000.00-0.110.19
323663212010.09.01 21:07sell0.01eurusd1.280760.000000.000002010.09.01 22:231.280660.000.00-0.020.10
323696992010.09.01 22:47buy0.01gbpusd1.544810.000000.000002010.09.01 22:561.545220.000.000.000.41
323832052010.09.02 06:41buy0.01gbpusd1.543190.000000.000002010.09.02 15:381.538260.000.000.00-4.93
323832212010.09.02 06:41buy0.01gbpchf1.569420.000000.000002010.09.02 15:421.558240.000.000.00-11.04
323832862010.09.02 06:42buy0.02gbpchf1.569220.000000.000002010.09.02 15:421.558240.000.000.00-21.68
323832932010.09.02 06:42buy0.02gbpusd1.542260.000000.000002010.09.02 07:291.542590.000.000.000.66
323833092010.09.02 06:42buy0.01gbpjpy129.8610.0000.0002010.09.02 07:53129.8350.000.000.00-0.31
323833172010.09.02 06:42buy0.01eurusd1.278930.000000.000002010.09.02 06:591.279320.000.000.000.39
323833812010.09.02 06:43buy0.02gbpjpy129.8290.0000.0002010.09.02 07:53129.8340.000.000.000.12
323833832010.09.02 06:43buy0.03gbpusd1.541530.000000.000002010.09.02 07:221.541560.000.000.000.09
323833872010.09.02 06:43buy0.03gbpchf1.568660.000000.000002010.09.02 15:421.558240.000.000.00-30.86
323833882010.09.02 06:43buy0.02eurusd1.278690.000000.000002010.09.02 06:591.279320.000.000.001.26
323834362010.09.02 06:44buy0.05gbpusd1.541260.000000.000002010.09.02 07:221.541450.000.000.000.95
323834402010.09.02 06:44buy0.05gbpchf1.568220.000000.000002010.09.02 15:421.558240.000.000.00-49.28
323834522010.09.02 06:44buy0.03eurusd1.278790.000000.000002010.09.02 06:591.279320.000.000.001.59
323834572010.09.02 06:44buy0.03gbpjpy129.7440.0000.0002010.09.02 07:24129.7710.000.000.000.96
324181332010.09.02 19:28sell0.01usdchf1.015280.000000.000002010.09.02 19:361.015030.000.000.000.25
324182192010.09.02 19:30sell0.02usdchf1.015630.000000.000002010.09.02 19:361.015030.000.000.001.18
324185062010.09.02 19:45sell0.01gbpusd1.538990.000000.000002010.09.02 22:241.539270.000.00-0.05-0.28
324185202010.09.02 19:46sell0.02gbpusd1.539090.000000.000002010.09.02 22:241.539270.000.00-0.11-0.36
324185962010.09.02 19:50sell0.03gbpusd1.539280.000000.000002010.09.02 22:241.539270.000.00-0.160.03
324186332010.09.02 19:52buy0.01usdjpy84.2280.0000.0002010.09.02 20:3684.2290.000.000.000.01
324211312010.09.02 21:20sell0.01usdjpy84.2930.0000.0002010.09.02 21:5884.3090.000.000.00-0.19
324211482010.09.02 21:20sell0.01gbpjpy129.8420.0000.0002010.09.02 21:58129.8210.000.000.000.25
324211952010.09.02 21:21sell0.02gbpjpy129.8560.0000.0002010.09.02 21:58129.8210.000.000.000.83
324212142010.09.02 21:21sell0.02usdjpy84.3090.0000.0002010.09.02 21:5884.3090.000.000.000.00
324212372010.09.02 21:22sell0.03usdjpy84.3120.0000.0002010.09.02 21:5884.3090.000.000.000.11
324212982010.09.02 21:23sell0.05usdjpy84.3150.0000.0002010.09.02 21:5884.3090.000.000.000.36
324225622010.09.02 22:24buy0.01gbpusd1.539270.000000.000002010.09.02 23:191.539290.000.000.000.02
324226902010.09.02 22:28buy0.02gbpusd1.539410.000000.000002010.09.02 23:191.539290.000.000.00-0.24
324227402010.09.02 22:28buy0.01gbpjpy129.7390.0000.0002010.09.03 00:01129.7510.000.000.000.15
324227452010.09.02 22:29buy0.03gbpusd1.539410.000000.000002010.09.02 23:191.539290.000.000.00-0.36
324228052010.09.02 22:30buy0.05gbpusd1.539310.000000.000002010.09.02 23:191.539290.000.000.00-0.10
324228652010.09.02 22:31buy0.08gbpusd1.539110.000000.000002010.09.02 23:191.539290.000.000.001.44
324230832010.09.02 22:36sell0.01usdchf1.013230.000000.000002010.09.02 23:351.013120.000.000.000.11
324345612010.09.03 06:39buy0.01gbpusd1.540610.000000.000002010.09.03 06:541.541220.000.000.000.61
  0.00 0.00 0.15 155.17
Closed P/L: 155.32
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 155.32 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 100 155.32 Equity: 100 155.32 Free Margin: 100 155.32
 
Details:
Graph
Gross Profit: 897.19 Gross Loss: 741.87 Total Net Profit: 155.32
Profit Factor: 1.21 Expected Payoff: 0.49  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 363.49 (0.36%) Relative Drawdown: 0.36% (363.49)
 
Total Trades: 320 Short Positions (won %): 120 (80.00%) Long Positions (won %): 200 (74.00%)
Profit Trades (% of total): 244 (76.25%) Loss trades (% of total): 76 (23.75%)
Largest profit trade: 63.36 loss trade: -71.28
Average profit trade: 3.68 loss trade: -9.76
Maximum consecutive wins ($): 31 (234.50) consecutive losses ($): 14 (-363.49)
Maximal consecutive profit (count): 234.50 (31) consecutive loss (count): -363.49 (14)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 2