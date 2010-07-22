FXCM Liquidity Connection

Account: 2088737263 Name: DemoAccount18 Currency: USD 2010 September 17, 17:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
301994922010.07.22 12:43balanceBT Deposit of 100000 100 000.00
316723612010.08.18 22:10sell0.02nzdusd0.714520.000000.000002010.08.19 00:080.713460.000.000.002.12
316723632010.08.18 22:10sell0.04nzdusd0.714380.000000.000002010.08.19 00:080.713460.000.000.003.68
316723652010.08.18 22:10sell0.08nzdusd0.714380.000000.000002010.08.19 00:080.713460.000.000.007.36
316723672010.08.18 22:10sell0.16nzdusd0.714380.000000.000002010.08.19 00:090.713460.000.000.0014.72
316723782010.08.18 22:11sell0.32nzdusd0.714100.000000.000002010.08.19 00:090.713460.000.000.0020.48
317071652010.08.19 12:00sell0.08usdjpy85.5710.0000.0002010.08.19 12:4685.5180.000.000.004.96
317070952010.08.19 12:00sell0.02usdjpy85.5690.0000.0002010.08.19 12:4685.5190.000.000.001.17
317071402010.08.19 12:00sell0.04usdjpy85.5700.0000.0002010.08.19 12:4685.5180.000.000.002.43
317071742010.08.19 12:00sell0.32usdjpy85.5670.0001.3362010.08.19 12:4685.5180.000.000.0018.34
317071712010.08.19 12:00sell0.16usdjpy85.5670.0000.0002010.08.19 12:4685.5180.000.000.009.17
317085782010.08.19 12:46sell0.02usdjpy85.4970.0000.0002010.08.19 13:3085.4200.000.000.001.80
317085862010.08.19 12:46sell0.04usdjpy85.4940.0000.0002010.08.19 13:3085.4120.000.000.003.84
317085952010.08.19 12:46sell0.16usdjpy85.5030.0000.0002010.08.19 13:3085.4050.000.000.0018.36
317085982010.08.19 12:46sell0.32usdjpy85.5030.0000.0002010.08.19 13:3085.4080.000.000.0035.59
317085932010.08.19 12:46sell0.08usdjpy85.5030.0000.0002010.08.19 13:3085.4100.000.000.008.71
317072452010.08.19 12:01buy0.01eurusd1.283360.0000082.226522010.08.19 15:101.285680.000.000.002.32
317946592010.08.20 19:00buy0.02nzdusd0.706190.000000.000002010.08.23 14:370.711020.000.000.019.66
318595912010.08.23 19:00sell0.04audusd0.892850.000000.000002010.08.23 20:400.891930.000.000.003.68
318595632010.08.23 19:00sell0.02audusd0.892860.000000.000002010.08.23 20:400.891930.000.000.001.86
318596432010.08.23 19:00sell0.16audusd0.892870.000000.000002010.08.23 20:400.891930.000.000.0015.04
318596442010.08.23 19:00sell0.32audusd0.892860.000000.000002010.08.23 20:400.891930.000.000.0029.76
318596142010.08.23 19:00sell0.08audusd0.892860.000000.000002010.08.23 20:400.891930.000.000.007.44
320388252010.08.26 12:00sell0.01gbpchf1.593440.000000.000002010.08.26 12:161.591570.000.000.001.82
320388432010.08.26 12:00sell0.04gbpchf1.593460.000000.000002010.08.26 12:161.591570.000.000.007.37
320388502010.08.26 12:00sell0.16gbpchf1.593360.000000.000002010.08.26 12:161.591570.000.000.0027.92
320388462010.08.26 12:00sell0.08gbpchf1.593380.000000.000002010.08.26 12:161.591570.000.000.0014.11
320388392010.08.26 12:00sell0.02gbpchf1.593460.000000.000002010.08.26 12:161.591570.000.000.003.69
320398132010.08.26 12:16sell0.02gbpchf1.591160.000000.000002010.08.26 23:051.589250.000.00-0.183.73
320398092010.08.26 12:16sell0.01gbpchf1.591160.000000.000002010.08.26 23:051.589250.000.00-0.091.87
320398222010.08.26 12:17sell0.08gbpchf1.591110.000000.000002010.08.26 23:051.589250.000.00-0.7214.53
320398232010.08.26 12:17sell0.16gbpchf1.591180.000001.097132010.08.26 23:051.589250.000.00-1.4430.16
320398172010.08.26 12:17sell0.04gbpchf1.591160.000000.000002010.08.26 23:051.589250.000.00-0.367.46
320648492010.08.26 21:00buy0.02usdcad1.056740.000000.000002010.08.27 09:571.058240.000.00-0.032.83
320894972010.08.27 10:27buy0.03gbpjpy131.3340.688132.4332010.08.27 13:57131.6250.000.000.0010.28
320893432010.08.27 10:22buy0.03usdchf1.022840.962961.033962010.08.27 13:571.023930.000.000.003.19
320885302010.08.27 09:56buy0.02gbpjpy131.5360.688132.4332010.08.27 13:57131.6200.000.000.001.98
320882292010.08.27 09:51buy0.02usdchf1.025000.965011.033962010.08.27 13:571.023920.000.000.00-2.11
320002072010.08.25 21:01buy0.02usdchf1.030540.000001.033962010.08.27 13:571.023890.000.000.07-12.99
317871922010.08.20 16:00buy0.01gbpjpy132.9930.688132.4332010.08.27 13:57131.6200.000.000.14-16.16
319203912010.08.24 16:00buy0.02nzdusd0.705460.000001.080902010.08.27 13:580.706880.000.000.042.84
321176372010.08.27 18:10sell0.15usdjpy85.40685.12884.7162010.08.30 08:0185.1280.000.00-0.2748.99
321326262010.08.30 02:42sell0.42usdjpy85.82685.12884.7162010.08.30 08:0185.1280.000.000.00344.38
321256052010.08.29 23:13sell0.25usdjpy85.61685.12884.7162010.08.30 08:0185.1280.000.000.00143.31
321161002010.08.27 17:27sell0.09usdjpy85.20584.92584.7162010.08.30 10:1484.9250.000.00-0.1629.67
321065112010.08.27 15:15sell0.03usdjpy84.78790.38284.7162010.08.30 11:0384.7160.000.00-0.052.51
321057262010.08.27 15:09sell0.02usdjpy84.58290.38284.7162010.08.30 11:0384.7160.000.00-0.04-3.16
321045472010.08.27 15:03sell0.01usdjpy84.37290.38284.7162010.08.30 11:0384.7160.000.00-0.02-4.06
321073702010.08.27 15:26sell0.05usdjpy84.99290.38284.7162010.08.30 11:0384.7160.000.00-0.0916.29
321594512010.08.30 13:10sell0.01gbpchf1.597761.591241.586762010.08.30 14:481.591240.000.000.006.36
321543392010.08.30 12:00buy0.01usdcad1.050211.053871.061262010.08.30 15:541.053870.000.000.003.47
322456992010.08.31 09:18buy0.01eurusd1.267281.271561.278472010.08.31 14:391.271560.000.000.004.28
322899182010.08.31 22:00buy0.01audusd0.890560.898260.901562010.09.01 05:330.898260.000.000.187.70
322862662010.08.31 20:15buy0.05usdjpy83.94584.37085.0432010.09.01 05:3484.3700.000.000.0125.19
322734342010.08.31 15:59buy0.03usdjpy84.14684.36785.0432010.09.01 05:3484.3670.000.000.017.86
322912722010.08.31 22:49buy0.01nzdusd0.700010.702650.710942010.09.01 08:120.702650.000.000.002.64
323398212010.09.01 13:15buy0.05usdjpy83.79184.39884.9552010.09.01 15:2484.3980.000.000.0035.96
323360602010.09.01 12:02buy0.03usdjpy84.07084.39884.9552010.09.01 15:2484.3980.000.000.0011.66
323581762010.09.01 16:53sell0.01eurusd1.281410.000000.000002010.09.01 16:551.281690.000.000.00-0.28
322714162010.08.31 15:36buy0.02usdjpy84.35084.73084.9552010.09.03 13:3084.9550.000.000.0114.24
322679842010.08.31 15:00buy0.01usdjpy84.55078.47584.9552010.09.03 13:3084.9550.000.000.014.77
325390052010.09.06 20:00sell0.01nzdusd0.722360.719700.711362010.09.08 01:000.719700.000.00-0.022.66
326355472010.09.08 02:17buy0.02gbpjpy128.473129.152129.3672010.09.08 08:20129.3670.000.000.0021.41
326271352010.09.07 23:00buy0.01gbpjpy128.671129.128129.3672010.09.08 08:20129.3670.000.000.008.34
326407952010.09.08 04:47buy0.03gbpjpy128.267129.159129.3672010.09.08 08:20129.3670.000.000.0039.51
326203632010.09.07 19:56buy0.02audusd0.911790.914930.922772010.09.08 08:440.914930.000.000.376.28
326170202010.09.07 18:34buy0.01audusd0.913770.916130.922772010.09.08 12:320.916130.000.000.182.36
327322042010.09.09 10:04buy0.03usdjpy83.55084.07684.6622010.09.10 04:3984.0760.000.000.0118.77
326600782010.09.08 10:16buy0.02usdjpy83.76584.07684.6622010.09.10 04:3984.0760.000.000.017.40
326589162010.09.08 09:58buy0.01usdjpy83.96584.17384.6622010.09.10 14:3884.1730.000.000.012.47
328095762010.09.10 12:00buy0.03usdcad1.030121.033021.041122010.09.10 14:511.033020.000.000.008.42
327796412010.09.10 01:44buy0.02usdcad1.032271.035311.041122010.09.10 19:281.035310.000.000.005.87
328814652010.09.13 15:59sell0.15audusd0.935810.933510.924802010.09.14 08:170.933510.000.00-5.9034.50
328561232010.09.13 08:17sell0.09nzdusd0.733110.729040.722202010.09.14 12:330.729040.000.00-0.0536.63
328330022010.09.12 22:16sell0.05nzdusd0.731190.729080.722202010.09.14 12:520.729080.000.00-0.0310.55
329511242010.09.14 15:25buy0.02gbpjpy128.417128.791129.5162010.09.14 16:20128.7910.000.000.009.01
329528502010.09.14 15:35buy0.05gbpchf1.542451.547501.551442010.09.14 16:521.547500.000.000.0025.37
329496072010.09.14 15:12buy0.03gbpchf1.544281.547501.551442010.09.14 16:521.547500.000.000.009.71
329547572010.09.14 15:50buy0.09gbpchf1.540261.547501.551442010.09.14 16:521.547500.000.000.0065.47
329488162010.09.14 15:04buy0.01gbpjpy128.618129.138129.5162010.09.14 17:19129.1380.000.000.006.26
329492012010.09.14 15:09buy0.02gbpchf1.546211.549181.551442010.09.14 19:061.549180.000.000.005.96
329622452010.09.14 17:06buy0.09usdcad1.022051.025091.033052010.09.14 19:371.025090.000.000.0026.69
329537022010.09.14 15:44buy0.05usdcad1.024071.026191.033052010.09.15 01:071.026190.000.00-0.0810.33
329623392010.09.14 17:07sell0.70audusd0.944230.940710.933222010.09.15 01:070.940710.000.00-27.51246.40
329642302010.09.14 17:43sell0.15nzdusd0.739230.734420.728252010.09.15 01:110.734420.000.00-0.0972.15
329565692010.09.14 16:01sell0.09nzdusd0.737250.734420.728252010.09.15 01:110.734420.000.00-0.0525.47
329486262010.09.14 15:02buy0.01gbpchf1.548341.488341.551442010.09.15 03:161.551440.000.000.043.10
329549312010.09.14 15:51sell0.05nzdusd0.735160.732960.728252010.09.15 06:200.732960.000.00-0.0311.00
329562772010.09.14 16:00sell0.25audusd0.940120.937840.933222010.09.15 06:210.937840.000.00-9.8357.00
329567642010.09.14 16:02sell0.42audusd0.942170.937840.933222010.09.15 06:210.937840.000.00-16.51181.86
329421642010.09.14 13:30buy0.03usdcad1.026021.029901.033052010.09.15 07:021.029900.000.00-0.0511.30
327997132010.09.10 08:43sell0.02nzdusd0.726270.784250.728252010.09.15 22:020.728250.000.00-0.07-3.96
327742172010.09.09 22:00sell0.01nzdusd0.724270.784250.728252010.09.15 22:020.728250.000.00-0.06-3.98
328094792010.09.10 12:00sell0.03nzdusd0.728300.784250.728252010.09.15 22:020.728250.000.00-0.110.15
327726982010.09.09 21:00sell0.01audusd0.923760.983810.933222010.09.16 06:350.933220.000.00-2.74-9.46
328083812010.09.10 11:30sell0.02audusd0.925750.983810.933222010.09.16 06:350.933220.000.00-4.73-14.94
328328472010.09.12 22:15sell0.03audusd0.929770.983810.933222010.09.16 06:350.933220.000.00-5.90-10.35
328386602010.09.13 01:17sell0.05audusd0.931800.983810.933222010.09.16 06:350.933220.000.00-9.84-7.10
328748312010.09.13 14:20sell0.09audusd0.933670.983810.933222010.09.16 06:350.933220.000.00-17.694.05
329525142010.09.14 15:32sell0.15audusd0.937920.935390.933222010.09.16 06:350.933220.000.00-23.5970.50
331556062010.09.17 13:24sell0.02gbpchf1.582901.580891.572012010.09.17 13:571.580890.000.000.003.97
327760202010.09.09 23:27buy0.01usdcad1.034290.974241.033052010.09.17 15:011.033050.000.00-0.13-1.20
328779652010.09.13 15:06buy0.02usdcad1.028071.030721.033052010.09.17 15:011.033050.000.00-0.189.64
  0.00 0.00 -127.54 2 036.36
Closed P/L: 1 908.82
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
331540282010.09.17 13:09sell0.01gbpchf1.580931.640991.57201 1.580020.000.000.000.90
331640442010.09.17 15:01sell0.01audusd0.937750.997750.92675 0.937450.000.000.000.30
331659112010.09.17 15:31sell0.01nzdusd0.725560.785520.71658 0.725460.000.000.000.10
331685492010.09.17 16:15sell0.01gbpusd1.564361.624381.55338 1.564530.000.000.00-0.17
331685622010.09.17 16:15sell0.02nzdusd0.727580.785520.71658 0.725460.000.000.004.24
  0.00 0.00 0.00 5.37
 Floating P/L: 5.37
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 908.82 Floating P/L: 5.37 Margin: 74.00
Balance: 101 908.82 Equity: 101 914.19 Free Margin: 101 840.19
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 035.53 Gross Loss: 126.71 Total Net Profit: 1 908.82
Profit Factor: 16.06 Expected Payoff: 18.71  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 86.73 (0.09%) Relative Drawdown: 0.09% (86.73)
 
Total Trades: 102 Short Positions (won %): 60 (83.33%) Long Positions (won %): 42 (90.48%)
Profit Trades (% of total): 88 (86.27%) Loss trades (% of total): 14 (13.73%)
Largest profit trade: 344.38 loss trade: -19.67
Average profit trade: 23.13 loss trade: -9.05
Maximum consecutive wins ($): 36 (350.62) consecutive losses ($): 5 (-78.70)
Maximal consecutive profit (count): 931.75 (32) consecutive loss (count): -78.70 (5)
Average consecutive wins: 15 consecutive losses: 2