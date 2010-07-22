FXCM Liquidity Connection

Account: 2088737263 Name: DemoAccount18 Currency: USD 2010 September 3, 16:56
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
301994922010.07.22 12:43balanceBT Deposit of 100000 100 000.00
316723612010.08.18 22:10sell0.02nzdusd0.714520.000000.000002010.08.19 00:080.713460.000.000.002.12
316723632010.08.18 22:10sell0.04nzdusd0.714380.000000.000002010.08.19 00:080.713460.000.000.003.68
316723652010.08.18 22:10sell0.08nzdusd0.714380.000000.000002010.08.19 00:080.713460.000.000.007.36
316723672010.08.18 22:10sell0.16nzdusd0.714380.000000.000002010.08.19 00:090.713460.000.000.0014.72
316723782010.08.18 22:11sell0.32nzdusd0.714100.000000.000002010.08.19 00:090.713460.000.000.0020.48
317070952010.08.19 12:00sell0.02usdjpy85.5690.0000.0002010.08.19 12:4685.5190.000.000.001.17
317071402010.08.19 12:00sell0.04usdjpy85.5700.0000.0002010.08.19 12:4685.5180.000.000.002.43
317071652010.08.19 12:00sell0.08usdjpy85.5710.0000.0002010.08.19 12:4685.5180.000.000.004.96
317071712010.08.19 12:00sell0.16usdjpy85.5670.0000.0002010.08.19 12:4685.5180.000.000.009.17
317071742010.08.19 12:00sell0.32usdjpy85.5670.0001.3362010.08.19 12:4685.5180.000.000.0018.34
317072452010.08.19 12:01buy0.01eurusd1.283360.0000082.226522010.08.19 15:101.285680.000.000.002.32
317085782010.08.19 12:46sell0.02usdjpy85.4970.0000.0002010.08.19 13:3085.4200.000.000.001.80
317085862010.08.19 12:46sell0.04usdjpy85.4940.0000.0002010.08.19 13:3085.4120.000.000.003.84
317085932010.08.19 12:46sell0.08usdjpy85.5030.0000.0002010.08.19 13:3085.4100.000.000.008.71
317085952010.08.19 12:46sell0.16usdjpy85.5030.0000.0002010.08.19 13:3085.4050.000.000.0018.36
317085982010.08.19 12:46sell0.32usdjpy85.5030.0000.0002010.08.19 13:3085.4080.000.000.0035.59
317871922010.08.20 16:00buy0.01gbpjpy132.9930.688132.4332010.08.27 13:57131.6200.000.000.14-16.16
317946592010.08.20 19:00buy0.02nzdusd0.706190.000000.000002010.08.23 14:370.711020.000.000.019.66
318595632010.08.23 19:00sell0.02audusd0.892860.000000.000002010.08.23 20:400.891930.000.000.001.86
318595912010.08.23 19:00sell0.04audusd0.892850.000000.000002010.08.23 20:400.891930.000.000.003.68
318596142010.08.23 19:00sell0.08audusd0.892860.000000.000002010.08.23 20:400.891930.000.000.007.44
318596432010.08.23 19:00sell0.16audusd0.892870.000000.000002010.08.23 20:400.891930.000.000.0015.04
318596442010.08.23 19:00sell0.32audusd0.892860.000000.000002010.08.23 20:400.891930.000.000.0029.76
319203912010.08.24 16:00buy0.02nzdusd0.705460.000001.080902010.08.27 13:580.706880.000.000.042.84
320002072010.08.25 21:01buy0.02usdchf1.030540.000001.033962010.08.27 13:571.023890.000.000.07-12.99
320388252010.08.26 12:00sell0.01gbpchf1.593440.000000.000002010.08.26 12:161.591570.000.000.001.82
320388392010.08.26 12:00sell0.02gbpchf1.593460.000000.000002010.08.26 12:161.591570.000.000.003.69
320388432010.08.26 12:00sell0.04gbpchf1.593460.000000.000002010.08.26 12:161.591570.000.000.007.37
320388462010.08.26 12:00sell0.08gbpchf1.593380.000000.000002010.08.26 12:161.591570.000.000.0014.11
320388502010.08.26 12:00sell0.16gbpchf1.593360.000000.000002010.08.26 12:161.591570.000.000.0027.92
320398092010.08.26 12:16sell0.01gbpchf1.591160.000000.000002010.08.26 23:051.589250.000.00-0.091.87
320398132010.08.26 12:16sell0.02gbpchf1.591160.000000.000002010.08.26 23:051.589250.000.00-0.183.73
320398172010.08.26 12:17sell0.04gbpchf1.591160.000000.000002010.08.26 23:051.589250.000.00-0.367.46
320398222010.08.26 12:17sell0.08gbpchf1.591110.000000.000002010.08.26 23:051.589250.000.00-0.7214.53
320398232010.08.26 12:17sell0.16gbpchf1.591180.000001.097132010.08.26 23:051.589250.000.00-1.4430.16
320648492010.08.26 21:00buy0.02usdcad1.056740.000000.000002010.08.27 09:571.058240.000.00-0.032.83
320882292010.08.27 09:51buy0.02usdchf1.025000.965011.033962010.08.27 13:571.023920.000.000.00-2.11
320885302010.08.27 09:56buy0.02gbpjpy131.5360.688132.4332010.08.27 13:57131.6200.000.000.001.98
320893432010.08.27 10:22buy0.03usdchf1.022840.962961.033962010.08.27 13:571.023930.000.000.003.19
320894972010.08.27 10:27buy0.03gbpjpy131.3340.688132.4332010.08.27 13:57131.6250.000.000.0010.28
321045472010.08.27 15:03sell0.01usdjpy84.37290.38284.7162010.08.30 11:0384.7160.000.00-0.02-4.06
321057262010.08.27 15:09sell0.02usdjpy84.58290.38284.7162010.08.30 11:0384.7160.000.00-0.04-3.16
321065112010.08.27 15:15sell0.03usdjpy84.78790.38284.7162010.08.30 11:0384.7160.000.00-0.052.51
321073702010.08.27 15:26sell0.05usdjpy84.99290.38284.7162010.08.30 11:0384.7160.000.00-0.0916.29
321161002010.08.27 17:27sell0.09usdjpy85.20584.92584.7162010.08.30 10:1484.9250.000.00-0.1629.67
321176372010.08.27 18:10sell0.15usdjpy85.40685.12884.7162010.08.30 08:0185.1280.000.00-0.2748.99
321256052010.08.29 23:13sell0.25usdjpy85.61685.12884.7162010.08.30 08:0185.1280.000.000.00143.31
321326262010.08.30 02:42sell0.42usdjpy85.82685.12884.7162010.08.30 08:0185.1280.000.000.00344.38
321543392010.08.30 12:00buy0.01usdcad1.050211.053871.061262010.08.30 15:541.053870.000.000.003.47
321594512010.08.30 13:10sell0.01gbpchf1.597761.591241.586762010.08.30 14:481.591240.000.000.006.36
322456992010.08.31 09:18buy0.01eurusd1.267281.271561.278472010.08.31 14:391.271560.000.000.004.28
322679842010.08.31 15:00buy0.01usdjpy84.55078.47584.9552010.09.03 13:3084.9550.000.000.014.77
322714162010.08.31 15:36buy0.02usdjpy84.35084.73084.9552010.09.03 13:3084.9550.000.000.0114.24
322734342010.08.31 15:59buy0.03usdjpy84.14684.36785.0432010.09.01 05:3484.3670.000.000.017.86
322862662010.08.31 20:15buy0.05usdjpy83.94584.37085.0432010.09.01 05:3484.3700.000.000.0125.19
322899182010.08.31 22:00buy0.01audusd0.890560.898260.901562010.09.01 05:330.898260.000.000.187.70
322912722010.08.31 22:49buy0.01nzdusd0.700010.702650.710942010.09.01 08:120.702650.000.000.002.64
323360602010.09.01 12:02buy0.03usdjpy84.07084.39884.9552010.09.01 15:2484.3980.000.000.0011.66
323398212010.09.01 13:15buy0.05usdjpy83.79184.39884.9552010.09.01 15:2484.3980.000.000.0035.96
323581762010.09.01 16:53sell0.01eurusd1.281410.000000.000002010.09.01 16:551.281690.000.000.00-0.28
  0.00 0.00 -2.97 1 026.79
Closed P/L: 1 023.82
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 023.82 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 101 023.82 Equity: 101 023.82 Free Margin: 101 023.82
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 062.43 Gross Loss: 38.61 Total Net Profit: 1 023.82
Profit Factor: 27.52 Expected Payoff: 17.06  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 31.05 (0.03%) Relative Drawdown: 0.03% (31.05)
 
Total Trades: 60 Short Positions (won %): 40 (92.50%) Long Positions (won %): 20 (85.00%)
Profit Trades (% of total): 54 (90.00%) Loss trades (% of total): 6 (10.00%)
Largest profit trade: 344.38 loss trade: -16.02
Average profit trade: 19.67 loss trade: -6.44
Maximum consecutive wins ($): 36 (350.62) consecutive losses ($): 3 (-31.05)
Maximal consecutive profit (count): 568.80 (5) consecutive loss (count): -31.05 (3)
Average consecutive wins: 14 consecutive losses: 2