|A/C No: 2519992
|Name: ScalpNet_Turbo
|2010.08.26 01:00 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|81169187
|27600
|2010.07.21 02:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28871
|1.28227
|1.27871
|2010.07.21 14:05
|1.28227
|0.00
|0.00
|644.00
|2
|81169602
|27600
|2010.07.21 02:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28910
|1.28229
|1.27910
|2010.07.21 14:05
|1.28229
|0.00
|0.00
|681.00
|3
|81169910
|27600
|2010.07.21 02:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28903
|1.28230
|1.27903
|2010.07.21 14:05
|1.28230
|0.00
|0.00
|673.00
|4
|81263651
|27600
|2010.07.21 16:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28190
|1.28485
|1.29190
|2010.07.22 15:26
|1.28485
|0.00
|0.00
|295.00
|5
|81269756
|27600
|2010.07.21 17:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28108
|1.27637
|1.27108
|2010.07.21 21:15
|1.27637
|0.00
|0.00
|471.00
|6
|81294139
|27600
|2010.07.21 21:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27587
|1.28261
|1.28587
|2010.07.22 12:41
|1.28587
|0.00
|0.00
|1000.00
|7
|81299616
|27600
|2010.07.21 22:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27507
|1.28507
|1.26507
|2010.07.22 11:01
|1.28507
|0.00
|0.00
|-1000.00
|8
|81383355
|27600
|2010.07.22 15:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28750
|1.28983
|1.29750
|2010.07.22 17:58
|1.28983
|0.00
|0.00
|233.00
|9
|81479067
|27600
|2010.07.23 11:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29348
|1.28713
|1.28348
|2010.07.23 15:16
|1.28348
|0.00
|0.00
|1000.00
|10
|81553053
|27600
|2010.07.26 01:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29075
|1.29126
|1.30075
|2010.07.26 07:31
|1.29126
|0.00
|0.00
|51.00
|11
|81572720
|27600
|2010.07.26 08:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29325
|1.29901
|1.30325
|2010.07.27 09:23
|1.29901
|0.00
|0.00
|576.00
|12
|81581055
|27600
|2010.07.26 09:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29266
|1.29200
|1.28266
|2010.07.26 13:13
|1.29200
|0.00
|0.00
|66.00
|13
|81582319
|27600
|2010.07.26 09:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29311
|1.29203
|1.28311
|2010.07.26 13:13
|1.29203
|0.00
|0.00
|108.00
|14
|81635505
|27600
|2010.07.26 17:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29593
|1.29895
|1.30593
|2010.07.27 09:23
|1.29895
|0.00
|0.00
|302.00
|15
|81667277
|27600
|2010.07.27 01:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29862
|1.29832
|1.28862
|2010.07.27 17:32
|1.29832
|0.00
|0.00
|30.00
|16
|81719832
|27600
|2010.07.27 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29858
|1.30153
|1.30858
|2010.07.27 14:54
|1.30153
|0.00
|0.00
|295.00
|17
|81782562
|27600
|2010.07.27 19:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29844
|1.30844
|1.28844
|2010.07.29 11:41
|1.30844
|0.00
|0.00
|-1000.00
|18
|81811646
|27600
|2010.07.28 04:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29729
|1.30729
|1.28729
|2010.07.29 10:25
|1.30729
|0.00
|0.00
|-1000.00
|19
|81822920
|27600
|2010.07.28 07:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30053
|1.30110
|1.31053
|2010.07.28 09:46
|1.30110
|0.00
|0.00
|57.00
|20
|81857904
|27600
|2010.07.28 11:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30018
|1.30001
|1.29018
|2010.07.28 22:29
|1.30001
|0.00
|0.00
|17.00
|21
|82007963
|27600
|2010.07.29 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30764
|1.30116
|1.29764
|2010.07.30 13:15
|1.30116
|0.00
|0.00
|648.00
|22
|82023565
|27600
|2010.07.29 18:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30867
|1.29867
|1.31867
|2010.07.30 11:58
|1.29867
|0.00
|0.00
|-1000.00
|23
|82046639
|27600
|2010.07.30 00:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30713
|1.30117
|1.29713
|2010.07.30 13:15
|1.30117
|0.00
|0.00
|596.00
|24
|82120776
|27600
|2010.07.30 16:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30252
|1.30397
|1.31252
|2010.07.30 18:48
|1.30397
|0.00
|0.00
|145.00
|25
|82143992
|27600
|2010.07.30 22:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30542
|1.30573
|1.31542
|2010.08.02 09:14
|1.30573
|0.00
|0.00
|31.00
|26
|82155204
|27600
|2010.08.02 05:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30828
|1.31526
|1.31828
|2010.08.02 16:59
|1.31828
|0.00
|0.00
|1000.00
|27
|82155708
|27600
|2010.08.02 05:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30830
|1.31522
|1.31830
|2010.08.02 16:59
|1.31830
|0.00
|0.00
|1000.00
|28
|82177876
|27600
|2010.08.02 10:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30621
|1.31621
|1.29621
|2010.08.02 16:12
|1.31621
|0.00
|0.00
|-1000.00
|29
|82257600
|27600
|2010.08.03 07:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31659
|1.31628
|1.30659
|2010.08.04 17:41
|1.31628
|0.00
|0.00
|31.00
|30
|82257804
|27600
|2010.08.03 07:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31661
|1.31648
|1.30661
|2010.08.04 17:44
|1.31648
|0.00
|0.00
|13.00
|31
|82264763
|27600
|2010.08.03 08:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31768
|1.32310
|1.32768
|2010.08.03 13:27
|1.32310
|0.00
|0.00
|542.00
|32
|82305249
|27600
|2010.08.03 14:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32431
|1.31431
|1.33431
|2010.08.04 16:35
|1.31431
|0.00
|0.00
|-1000.00
|33
|82446758
|27600
|2010.08.04 19:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31468
|1.32468
|1.30468
|2010.08.06 14:43
|1.32468
|0.00
|0.00
|-1000.00
|34
|82447358
|27600
|2010.08.04 19:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31416
|1.32416
|1.30416
|2010.08.06 14:43
|1.32416
|0.00
|0.00
|-1000.00
|35
|82537430
|27600
|2010.08.05 14:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32199
|1.32888
|1.33199
|2010.08.06 16:05
|1.33199
|0.00
|0.00
|1000.00
|36
|82750416
|27600
|2010.08.09 16:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32350
|1.31670
|1.31350
|2010.08.10 08:33
|1.31670
|0.00
|0.00
|680.00
|37
|82786699
|27600
|2010.08.10 04:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31717
|1.31673
|1.30717
|2010.08.10 08:34
|1.31673
|0.00
|0.00
|44.00
|38
|82956509
|27600
|2010.08.11 11:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30534
|1.30211
|1.29534
|2010.08.11 14:02
|1.30211
|0.00
|0.00
|323.00
|39
|82957775
|27600
|2010.08.11 11:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30492
|1.30217
|1.29492
|2010.08.11 14:02
|1.30217
|0.00
|0.00
|275.00
|40
|82984424
|27600
|2010.08.11 14:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30062
|1.29397
|1.29062
|2010.08.11 16:36
|1.29062
|0.00
|0.00
|1000.00
|41
|83047368
|27600
|2010.08.12 04:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28813
|1.28880
|1.29813
|2010.08.12 08:37
|1.28880
|0.00
|0.00
|67.00
|42
|83050571
|27600
|2010.08.12 06:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28846
|1.28877
|1.29846
|2010.08.12 08:37
|1.28877
|0.00
|0.00
|31.00
|43
|83055851
|27600
|2010.08.12 07:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28913
|1.29020
|1.29913
|2010.08.12 10:29
|1.29020
|0.00
|0.00
|107.00
|44
|83101038
|27600
|2010.08.12 13:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28048
|1.29048
|1.27048
|2010.08.13 09:10
|1.29048
|0.00
|0.00
|-1000.00
|45
|83101553
|27600
|2010.08.12 14:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28053
|1.29053
|1.27053
|2010.08.13 09:10
|1.29053
|0.00
|0.00
|-1000.00
|46
|83133636
|27600
|2010.08.12 18:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28643
|1.28752
|1.29643
|2010.08.13 09:53
|1.28752
|0.00
|0.00
|109.00
|47
|83196092
|27600
|2010.08.13 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28593
|1.27593
|1.29593
|2010.08.13 16:28
|1.27593
|0.00
|0.00
|-1000.00
|48
|83196656
|27600
|2010.08.13 11:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28584
|1.27584
|1.29584
|2010.08.13 16:32
|1.27584
|0.00
|0.00
|-1000.00
|49
|83212874
|27600
|2010.08.13 13:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27887
|1.27840
|1.26887
|2010.08.13 18:43
|1.27840
|0.00
|0.00
|47.00
|50
|83281294
|27600
|2010.08.16 08:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28075
|1.28405
|1.29075
|2010.08.16 15:22
|1.28405
|0.00
|0.00
|330.00
|51
|83302450
|27600
|2010.08.16 11:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28158
|1.28397
|1.29158
|2010.08.16 15:22
|1.28397
|0.00
|0.00
|239.00
|52
|83303310
|27600
|2010.08.16 11:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28200
|1.28392
|1.29200
|2010.08.16 15:22
|1.28392
|0.00
|0.00
|192.00
|53
|83331857
|27600
|2010.08.16 15:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28361
|1.28354
|1.27361
|2010.08.17 03:12
|1.28354
|0.00
|0.00
|7.00
|54
|83338487
|27600
|2010.08.16 16:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28357
|1.28675
|1.29357
|2010.08.17 11:00
|1.28675
|0.00
|0.00
|318.00
|55
|83339415
|27600
|2010.08.16 16:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28495
|1.28674
|1.29495
|2010.08.17 11:00
|1.28674
|0.00
|0.00
|179.00
|56
|83401449
|27600
|2010.08.17 09:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28623
|1.28666
|1.29623
|2010.08.17 11:00
|1.28666
|0.00
|0.00
|43.00
|57
|83417212
|27600
|2010.08.17 11:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28846
|1.28832
|1.27846
|2010.08.17 14:33
|1.28832
|0.00
|0.00
|14.00
|58
|83444681
|27600
|2010.08.17 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28757
|1.28664
|1.27757
|2010.08.17 16:49
|1.28664
|0.00
|0.00
|93.00
|59
|83456015
|27600
|2010.08.17 17:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28769
|1.28783
|1.29769
|2010.08.18 12:59
|1.28783
|0.00
|0.00
|14.00
|60
|83578419
|27600
|2010.08.18 15:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28790
|1.28746
|1.27790
|2010.08.18 17:37
|1.28746
|0.00
|0.00
|44.00
|61
|83654838
|27600
|2010.08.19 07:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28089
|1.28720
|1.29089
|2010.08.19 15:31
|1.28720
|0.00
|0.00
|631.00
|62
|83695332
|27600
|2010.08.19 13:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28470
|1.28703
|1.29470
|2010.08.19 15:31
|1.28703
|0.00
|0.00
|233.00
|63
|83696591
|27600
|2010.08.19 13:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28439
|1.28701
|1.29439
|2010.08.19 15:31
|1.28701
|0.00
|0.00
|262.00
|64
|83746669
|27600
|2010.08.19 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28267
|1.27267
|1.29267
|2010.08.20 11:45
|1.27267
|0.00
|0.00
|-1000.00
|65
|83747216
|27600
|2010.08.19 19:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28291
|1.27291
|1.29291
|2010.08.20 11:45
|1.27291
|0.00
|0.00
|-1000.00
|66
|83753880
|27600
|2010.08.19 20:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27955
|1.27269
|1.26955
|2010.08.20 12:24
|1.26955
|0.00
|0.00
|1000.00
|67
|83877886
|27600
|2010.08.20 13:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27118
|1.26118
|1.28118
|2010.08.24 09:31
|1.26118
|0.00
|0.00
|-1000.00
|68
|83889192
|27600
|2010.08.20 14:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26915
|1.26783
|1.25915
|2010.08.23 19:34
|1.26783
|0.00
|0.00
|132.00
|69
|83912066
|27600
|2010.08.20 17:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26755
|1.26515
|1.25755
|2010.08.24 08:25
|1.26515
|0.00
|0.00
|240.00
|70
|84124735
|27600
|2010.08.24 00:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26420
|1.26386
|1.25420
|2010.08.24 10:43
|1.26386
|0.00
|0.00
|34.00
|71
|84268631
|27600
|2010.08.24 17:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26787
|1.26480
|1.25787
|2010.08.25 02:37
|1.26480
|0.00
|0.00
|307.00
|72
|84312777
|27600
|2010.08.25 00:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26386
|1.26945
|1.27386
|2010.08.25 10:38
|1.26945
|0.00
|0.00
|559.00
|73
|84327330
|27600
|2010.08.25 04:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26620
|1.26938
|1.27620
|2010.08.25 10:38
|1.26938
|0.00
|0.00
|318.00
|74
|84346503
|27600
|2010.08.25 08:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26531
|1.26930
|1.27531
|2010.08.25 10:38
|1.26930
|0.00
|0.00
|399.00
|75
|84372460
|27600
|2010.08.25 10:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26857
|1.26403
|1.25857
|2010.08.25 14:35
|1.26403
|0.00
|0.00
|454.00
|0.00
|0.00
|5230.00
|Summary P/L:
|5230.00
|Winning trades:
|(60) 20230.00
|Losing trades:
|(15) -15000.00
|Max summary P/L:
|6032.00
|Largest winning trade:
|1000.00
|Largest losing trade:
|-1000.00
|Max consecutive winners:
|15 (2646.00)
|Max consecutive losers:
|3 (-3000.00)
|Max consecutive profit:
|3764.00 (6)
|Max consecutive loss:
|-3000.00 (3)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|3891.00 (0.00%)
|Profit factor:
|1.35
|Avg. profit factor:
|0.34
|Risk factor:
|1.34