Alpari NZ Limited
A/C No: 2519992Name: ScalpNet_Turbo2010.08.26 01:00 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
181169187276002010.07.21 02:15sell0.10eurusd1.288711.282271.278712010.07.21 14:051.282270.000.00644.00
281169602276002010.07.21 02:20sell0.10eurusd1.289101.282291.279102010.07.21 14:051.282290.000.00681.00
381169910276002010.07.21 02:25sell0.10eurusd1.289031.282301.279032010.07.21 14:051.282300.000.00673.00
481263651276002010.07.21 16:20buy0.10eurusd1.281901.284851.291902010.07.22 15:261.284850.000.00295.00
581269756276002010.07.21 17:15sell0.10eurusd1.281081.276371.271082010.07.21 21:151.276370.000.00471.00
681294139276002010.07.21 21:20buy0.10eurusd1.275871.282611.285872010.07.22 12:411.285870.000.001000.00
781299616276002010.07.21 22:55sell0.10eurusd1.275071.285071.265072010.07.22 11:011.285070.000.00-1000.00
881383355276002010.07.22 15:45buy0.10eurusd1.287501.289831.297502010.07.22 17:581.289830.000.00233.00
981479067276002010.07.23 11:25sell0.10eurusd1.293481.287131.283482010.07.23 15:161.283480.000.001000.00
1081553053276002010.07.26 01:35buy0.10eurusd1.290751.291261.300752010.07.26 07:311.291260.000.0051.00
1181572720276002010.07.26 08:15buy0.10eurusd1.293251.299011.303252010.07.27 09:231.299010.000.00576.00
1281581055276002010.07.26 09:15sell0.10eurusd1.292661.292001.282662010.07.26 13:131.292000.000.0066.00
1381582319276002010.07.26 09:30sell0.10eurusd1.293111.292031.283112010.07.26 13:131.292030.000.00108.00
1481635505276002010.07.26 17:15buy0.10eurusd1.295931.298951.305932010.07.27 09:231.298950.000.00302.00
1581667277276002010.07.27 01:35sell0.10eurusd1.298621.298321.288622010.07.27 17:321.298320.000.0030.00
1681719832276002010.07.27 12:00buy0.10eurusd1.298581.301531.308582010.07.27 14:541.301530.000.00295.00
1781782562276002010.07.27 19:00sell0.10eurusd1.298441.308441.288442010.07.29 11:411.308440.000.00-1000.00
1881811646276002010.07.28 04:00sell0.10eurusd1.297291.307291.287292010.07.29 10:251.307290.000.00-1000.00
1981822920276002010.07.28 07:15buy0.10eurusd1.300531.301101.310532010.07.28 09:461.301100.000.0057.00
2081857904276002010.07.28 11:55sell0.10eurusd1.300181.300011.290182010.07.28 22:291.300010.000.0017.00
2182007963276002010.07.29 16:00sell0.10eurusd1.307641.301161.297642010.07.30 13:151.301160.000.00648.00
2282023565276002010.07.29 18:15buy0.10eurusd1.308671.298671.318672010.07.30 11:581.298670.000.00-1000.00
2382046639276002010.07.30 00:30sell0.10eurusd1.307131.301171.297132010.07.30 13:151.301170.000.00596.00
2482120776276002010.07.30 16:15buy0.10eurusd1.302521.303971.312522010.07.30 18:481.303970.000.00145.00
2582143992276002010.07.30 22:50buy0.10eurusd1.305421.305731.315422010.08.02 09:141.305730.000.0031.00
2682155204276002010.08.02 05:10buy0.10eurusd1.308281.315261.318282010.08.02 16:591.318280.000.001000.00
2782155708276002010.08.02 05:25buy0.10eurusd1.308301.315221.318302010.08.02 16:591.318300.000.001000.00
2882177876276002010.08.02 10:40sell0.10eurusd1.306211.316211.296212010.08.02 16:121.316210.000.00-1000.00
2982257600276002010.08.03 07:25sell0.10eurusd1.316591.316281.306592010.08.04 17:411.316280.000.0031.00
3082257804276002010.08.03 07:30sell0.10eurusd1.316611.316481.306612010.08.04 17:441.316480.000.0013.00
3182264763276002010.08.03 08:40buy0.10eurusd1.317681.323101.327682010.08.03 13:271.323100.000.00542.00
3282305249276002010.08.03 14:40buy0.10eurusd1.324311.314311.334312010.08.04 16:351.314310.000.00-1000.00
3382446758276002010.08.04 19:05sell0.10eurusd1.314681.324681.304682010.08.06 14:431.324680.000.00-1000.00
3482447358276002010.08.04 19:10sell0.10eurusd1.314161.324161.304162010.08.06 14:431.324160.000.00-1000.00
3582537430276002010.08.05 14:40buy0.10eurusd1.321991.328881.331992010.08.06 16:051.331990.000.001000.00
3682750416276002010.08.09 16:55sell0.10eurusd1.323501.316701.313502010.08.10 08:331.316700.000.00680.00
3782786699276002010.08.10 04:30sell0.10eurusd1.317171.316731.307172010.08.10 08:341.316730.000.0044.00
3882956509276002010.08.11 11:30sell0.10eurusd1.305341.302111.295342010.08.11 14:021.302110.000.00323.00
3982957775276002010.08.11 11:35sell0.10eurusd1.304921.302171.294922010.08.11 14:021.302170.000.00275.00
4082984424276002010.08.11 14:55sell0.10eurusd1.300621.293971.290622010.08.11 16:361.290620.000.001000.00
4183047368276002010.08.12 04:25buy0.10eurusd1.288131.288801.298132010.08.12 08:371.288800.000.0067.00
4283050571276002010.08.12 06:00buy0.10eurusd1.288461.288771.298462010.08.12 08:371.288770.000.0031.00
4383055851276002010.08.12 07:25buy0.10eurusd1.289131.290201.299132010.08.12 10:291.290200.000.00107.00
4483101038276002010.08.12 13:55sell0.10eurusd1.280481.290481.270482010.08.13 09:101.290480.000.00-1000.00
4583101553276002010.08.12 14:00sell0.10eurusd1.280531.290531.270532010.08.13 09:101.290530.000.00-1000.00
4683133636276002010.08.12 18:10buy0.10eurusd1.286431.287521.296432010.08.13 09:531.287520.000.00109.00
4783196092276002010.08.13 11:00buy0.10eurusd1.285931.275931.295932010.08.13 16:281.275930.000.00-1000.00
4883196656276002010.08.13 11:05buy0.10eurusd1.285841.275841.295842010.08.13 16:321.275840.000.00-1000.00
4983212874276002010.08.13 13:35sell0.10eurusd1.278871.278401.268872010.08.13 18:431.278400.000.0047.00
5083281294276002010.08.16 08:35buy0.10eurusd1.280751.284051.290752010.08.16 15:221.284050.000.00330.00
5183302450276002010.08.16 11:20buy0.10eurusd1.281581.283971.291582010.08.16 15:221.283970.000.00239.00
5283303310276002010.08.16 11:25buy0.10eurusd1.282001.283921.292002010.08.16 15:221.283920.000.00192.00
5383331857276002010.08.16 15:25sell0.10eurusd1.283611.283541.273612010.08.17 03:121.283540.000.007.00
5483338487276002010.08.16 16:15buy0.10eurusd1.283571.286751.293572010.08.17 11:001.286750.000.00318.00
5583339415276002010.08.16 16:20buy0.10eurusd1.284951.286741.294952010.08.17 11:001.286740.000.00179.00
5683401449276002010.08.17 09:30buy0.10eurusd1.286231.286661.296232010.08.17 11:001.286660.000.0043.00
5783417212276002010.08.17 11:35sell0.10eurusd1.288461.288321.278462010.08.17 14:331.288320.000.0014.00
5883444681276002010.08.17 16:00sell0.10eurusd1.287571.286641.277572010.08.17 16:491.286640.000.0093.00
5983456015276002010.08.17 17:10buy0.10eurusd1.287691.287831.297692010.08.18 12:591.287830.000.0014.00
6083578419276002010.08.18 15:35sell0.10eurusd1.287901.287461.277902010.08.18 17:371.287460.000.0044.00
6183654838276002010.08.19 07:45buy0.10eurusd1.280891.287201.290892010.08.19 15:311.287200.000.00631.00
6283695332276002010.08.19 13:25buy0.10eurusd1.284701.287031.294702010.08.19 15:311.287030.000.00233.00
6383696591276002010.08.19 13:35buy0.10eurusd1.284391.287011.294392010.08.19 15:311.287010.000.00262.00
6483746669276002010.08.19 19:05buy0.10eurusd1.282671.272671.292672010.08.20 11:451.272670.000.00-1000.00
6583747216276002010.08.19 19:10buy0.10eurusd1.282911.272911.292912010.08.20 11:451.272910.000.00-1000.00
6683753880276002010.08.19 20:10sell0.10eurusd1.279551.272691.269552010.08.20 12:241.269550.000.001000.00
6783877886276002010.08.20 13:15buy0.10eurusd1.271181.261181.281182010.08.24 09:311.261180.000.00-1000.00
6883889192276002010.08.20 14:45sell0.10eurusd1.269151.267831.259152010.08.23 19:341.267830.000.00132.00
6983912066276002010.08.20 17:15sell0.10eurusd1.267551.265151.257552010.08.24 08:251.265150.000.00240.00
7084124735276002010.08.24 00:40sell0.10eurusd1.264201.263861.254202010.08.24 10:431.263860.000.0034.00
7184268631276002010.08.24 17:15sell0.10eurusd1.267871.264801.257872010.08.25 02:371.264800.000.00307.00
7284312777276002010.08.25 00:25buy0.10eurusd1.263861.269451.273862010.08.25 10:381.269450.000.00559.00
7384327330276002010.08.25 04:50buy0.10eurusd1.266201.269381.276202010.08.25 10:381.269380.000.00318.00
7484346503276002010.08.25 08:15buy0.10eurusd1.265311.269301.275312010.08.25 10:381.269300.000.00399.00
7584372460276002010.08.25 10:40sell0.10eurusd1.268571.264031.258572010.08.25 14:351.264030.000.00454.00
0.000.005230.00
 
Summary P/L:5230.00
 
Winning trades:(60) 20230.00
Losing trades:(15) -15000.00
Max summary P/L:6032.00
Largest winning trade:1000.00
Largest losing trade:-1000.00
Max consecutive winners:15 (2646.00)
Max consecutive losers:3 (-3000.00)
Max consecutive profit:3764.00 (6)
Max consecutive loss:-3000.00 (3)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:3891.00 (0.00%)
Profit factor:1.35
Avg. profit factor:0.34
Risk factor:1.34
 
* * *