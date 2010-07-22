FXCM Liquidity Connection
|Account: 2088737242
|Name: DemoAccount1
|Currency: USD
|2010 August 27, 17:50
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30199156
|2010.07.22 12:38
|balance
|BT Deposit of 100000
|100 000.00
|30244128
|2010.07.23 09:15
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.59718
|0.00000
|0.00000
|2010.07.23 09:17
|1.59577
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|30244138
|2010.07.23 09:15
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59679
|0.00000
|0.00000
|2010.07.23 09:17
|1.59634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|30244170
|2010.07.23 09:16
|sell
|0.11
|gbpchf
|1.59639
|0.00000
|0.00000
|2010.07.23 09:17
|1.59616
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|30508744
|2010.07.29 12:08
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83695
|0.00000
|0.00000
|2010.07.29 12:11
|0.83747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|30510176
|2010.07.29 12:42
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83715
|0.00000
|0.00000
|2010.07.29 13:54
|0.83766
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|30527485
|2010.07.29 16:49
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83875
|0.00000
|0.00000
|2010.07.29 18:07
|0.83922
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|30589659
|2010.07.30 14:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83404
|0.00000
|0.00000
|2010.07.30 15:11
|0.83353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|30597729
|2010.07.30 17:05
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83107
|0.00000
|0.00000
|2010.07.30 17:48
|0.83055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|30618651
|2010.08.02 08:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83051
|0.00000
|0.00000
|2010.08.02 08:12
|0.82899
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|30623346
|2010.08.02 09:13
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82751
|0.00000
|0.00000
|2010.08.02 12:26
|0.82599
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|30623503
|2010.08.02 09:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57935
|0.00000
|0.00000
|2010.08.02 10:39
|1.58088
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|30625172
|2010.08.02 10:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.04733
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:17
|1.03800
|0.00
|0.00
|0.01
|-8.99
|30626930
|2010.08.02 10:43
|buy
|0.02
|usdchf
|1.04509
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:17
|1.03796
|0.00
|0.00
|0.02
|-13.74
|30629142
|2010.08.02 11:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30794
|0.00000
|0.00000
|2010.08.02 13:40
|1.30952
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|30632367
|2010.08.02 13:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58278
|0.00000
|0.00000
|2010.08.02 13:25
|1.58421
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|30632442
|2010.08.02 13:17
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82562
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:18
|0.82985
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.75
|30636047
|2010.08.02 14:05
|buy
|0.04
|usdchf
|1.04283
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:17
|1.03800
|0.00
|0.00
|0.03
|-18.61
|30637338
|2010.08.02 14:28
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82785
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:18
|0.82985
|0.00
|0.00
|0.02
|-6.38
|30638061
|2010.08.02 14:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31216
|0.00000
|0.00000
|2010.08.02 14:44
|1.31380
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|30643297
|2010.08.02 15:13
|buy
|0.08
|usdchf
|1.04021
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:17
|1.03800
|0.00
|0.00
|0.06
|-17.03
|30646414
|2010.08.02 15:47
|buy
|0.16
|usdchf
|1.03800
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:17
|1.03800
|0.00
|0.00
|0.12
|0.00
|30649022
|2010.08.02 16:09
|buy
|0.32
|usdchf
|1.03563
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:17
|1.03800
|0.00
|0.00
|0.24
|73.06
|30651666
|2010.08.02 16:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59053
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 07:33
|1.59018
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.35
|30652898
|2010.08.02 17:25
|sell
|0.01
|usdjpy
|86.369
|0.000
|0.000
|2010.08.03 02:53
|86.416
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.54
|30654863
|2010.08.02 18:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31769
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 07:38
|1.31735
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.34
|30667467
|2010.08.02 23:46
|sell
|0.02
|usdjpy
|86.592
|0.000
|0.000
|2010.08.03 02:53
|86.411
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|30678250
|2010.08.03 02:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58826
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 07:33
|1.59018
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|30700431
|2010.08.03 06:56
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31539
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 07:38
|1.31735
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|30711447
|2010.08.03 08:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31798
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 08:33
|1.31973
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|30711736
|2010.08.03 08:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59137
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 08:32
|1.59294
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|30720419
|2010.08.03 09:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59539
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 10:39
|1.59384
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|30721470
|2010.08.03 09:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.982
|0.000
|0.000
|2010.08.03 11:42
|85.828
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|30722313
|2010.08.03 09:31
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83018
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:18
|0.82985
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|30722411
|2010.08.03 09:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59324
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 10:39
|1.59384
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|30723059
|2010.08.03 09:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32324
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 11:01
|1.32489
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|30724770
|2010.08.03 09:56
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.59092
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 10:39
|1.59373
|0.00
|0.00
|0.00
|11.24
|30735147
|2010.08.03 11:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59562
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 13:37
|1.59523
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|30736100
|2010.08.03 11:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32505
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:11
|1.32334
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.71
|30740094
|2010.08.03 12:43
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59328
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 13:37
|1.59522
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|30740270
|2010.08.03 12:47
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32278
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:11
|1.32334
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|30747003
|2010.08.03 14:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59493
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 15:37
|1.59294
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.99
|30748704
|2010.08.03 14:18
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59253
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 15:37
|1.59299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|30755137
|2010.08.03 14:56
|buy
|0.04
|eurusd
|1.32048
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:11
|1.32334
|0.00
|0.00
|0.00
|11.44
|30758979
|2010.08.03 15:14
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.59010
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 15:37
|1.59299
|0.00
|0.00
|0.00
|11.56
|30761837
|2010.08.03 15:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.832
|0.000
|0.000
|2010.08.03 16:17
|85.837
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|30769627
|2010.08.03 16:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59487
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 20:04
|1.59460
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|30772921
|2010.08.03 16:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32364
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 11:42
|1.32226
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.38
|30774667
|2010.08.03 17:44
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.738
|0.000
|0.000
|2010.08.04 01:43
|85.590
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.73
|30775712
|2010.08.03 18:16
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59267
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 20:04
|1.59453
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|30784632
|2010.08.03 20:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59486
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 07:50
|1.59439
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.47
|30811186
|2010.08.04 04:53
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32136
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 11:42
|1.32218
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|30812357
|2010.08.04 05:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59264
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 07:50
|1.59444
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|30819712
|2010.08.04 09:03
|buy
|0.04
|eurusd
|1.31906
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 11:42
|1.32212
|0.00
|0.00
|0.00
|12.24
|30820153
|2010.08.04 09:13
|buy
|0.01
|usdchf
|1.04230
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 13:41
|1.04172
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|30823795
|2010.08.04 10:28
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.443
|0.000
|0.000
|2010.08.05 13:37
|85.865
|0.00
|0.00
|-0.05
|-4.91
|30826171
|2010.08.04 11:22
|buy
|0.02
|usdchf
|1.03958
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 13:41
|1.04170
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|30835915
|2010.08.04 13:23
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.665
|0.000
|0.000
|2010.08.05 13:37
|85.865
|0.00
|0.00
|-0.11
|-4.66
|30836509
|2010.08.04 13:34
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82842
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 17:17
|0.82880
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.60
|30840869
|2010.08.04 14:46
|buy
|0.01
|usdchf
|1.04246
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 15:04
|1.04405
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|30843007
|2010.08.04 15:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|85.896
|0.000
|0.000
|2010.08.05 13:37
|85.865
|0.00
|0.00
|-0.21
|1.44
|30844270
|2010.08.04 15:05
|sell
|0.08
|usdjpy
|86.153
|0.000
|0.000
|2010.08.05 13:37
|85.865
|0.00
|0.00
|-0.42
|26.83
|30857019
|2010.08.04 16:18
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05113
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 17:52
|1.05270
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|30857537
|2010.08.04 16:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31439
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 03:07
|1.31469
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.30
|30871706
|2010.08.04 18:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58636
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 07:36
|1.58687
|0.00
|0.00
|-0.16
|-0.51
|30874904
|2010.08.04 19:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58896
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 07:36
|1.58687
|0.00
|0.00
|-0.32
|4.18
|30876755
|2010.08.04 19:58
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31690
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 03:07
|1.31479
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.22
|30883812
|2010.08.04 21:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05344
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 16:57
|1.04808
|0.00
|0.00
|0.02
|-5.11
|30888074
|2010.08.04 23:11
|sell
|0.16
|usdjpy
|86.370
|0.000
|0.000
|2010.08.05 13:37
|85.872
|0.00
|0.00
|0.00
|92.79
|30937789
|2010.08.05 08:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31242
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:35
|1.31676
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.34
|30940255
|2010.08.05 08:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58246
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:20
|1.58673
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.27
|30941201
|2010.08.05 08:49
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31471
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:35
|1.31677
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.12
|30941468
|2010.08.05 08:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58474
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:20
|1.58673
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.98
|30941862
|2010.08.05 09:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.05112
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 16:57
|1.04808
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|30945148
|2010.08.05 09:33
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83073
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 17:17
|0.82880
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|30945512
|2010.08.05 09:41
|sell
|0.04
|eurusd
|1.31704
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:35
|1.31669
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|30945997
|2010.08.05 09:44
|buy
|0.04
|usdchf
|1.04876
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 16:57
|1.04807
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|30949071
|2010.08.05 10:10
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.58710
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:20
|1.58673
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|30949112
|2010.08.05 10:10
|sell
|0.08
|eurusd
|1.31925
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:34
|1.31663
|0.00
|0.00
|0.00
|20.96
|30950536
|2010.08.05 10:23
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.58936
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:20
|1.58675
|0.00
|0.00
|0.00
|20.88
|30950985
|2010.08.05 10:26
|buy
|0.08
|usdchf
|1.04649
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 16:57
|1.04806
|0.00
|0.00
|0.00
|11.98
|30955587
|2010.08.05 11:00
|sell
|0.16
|eurusd
|1.32165
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:34
|1.31658
|0.00
|0.00
|0.00
|81.12
|30962599
|2010.08.05 11:59
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.59162
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:20
|1.58675
|0.00
|0.00
|0.00
|77.92
|30971951
|2010.08.05 13:33
|buy
|0.16
|usdchf
|1.04433
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 16:57
|1.04803
|0.00
|0.00
|0.00
|56.49
|30973029
|2010.08.05 13:41
|buy
|0.32
|usdchf
|1.04177
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 16:57
|1.04795
|0.00
|0.00
|0.00
|188.71
|30987639
|2010.08.05 15:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58612
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 15:51
|1.58457
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|30993832
|2010.08.05 16:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31453
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 11:11
|1.31624
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.71
|30996288
|2010.08.05 17:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.810
|0.000
|0.000
|2010.08.06 12:40
|85.854
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.51
|31002586
|2010.08.05 18:27
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31682
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 11:11
|1.31624
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.16
|31009514
|2010.08.05 19:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83009
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 09:55
|0.83159
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.37
|31013388
|2010.08.05 20:52
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04637
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 09:28
|1.04690
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.51
|31014241
|2010.08.05 21:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.31911
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 11:11
|1.31624
|0.00
|0.00
|-0.03
|11.48
|31023377
|2010.08.06 04:13
|sell
|0.02
|usdchf
|1.04860
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 09:28
|1.04689
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|31023873
|2010.08.06 04:31
|sell
|0.02
|usdjpy
|86.042
|0.000
|0.000
|2010.08.06 12:40
|85.847
|0.00
|0.00
|0.00
|4.54
|31030454
|2010.08.06 08:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59087
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:30
|1.58932
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|31031452
|2010.08.06 09:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58799
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:30
|1.58932
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|31032436
|2010.08.06 09:55
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.58567
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:30
|1.58932
|0.00
|0.00
|0.00
|14.60
|31034935
|2010.08.06 10:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83167
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 14:14
|0.83314
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|31044134
|2010.08.06 13:16
|buy
|0.01
|usdchf
|1.04973
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:34
|1.04787
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|31045525
|2010.08.06 13:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.04898
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:34
|1.04787
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.12
|31045604
|2010.08.06 13:30
|buy
|0.04
|usdchf
|1.04751
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:34
|1.04773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|31045631
|2010.08.06 13:30
|buy
|0.08
|usdchf
|1.04571
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:34
|1.04773
|0.00
|0.00
|0.00
|15.42
|31045852
|2010.08.06 13:30
|buy
|0.16
|usdchf
|1.04452
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:34
|1.04766
|0.00
|0.00
|0.00
|47.95
|31046402
|2010.08.06 13:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.576
|0.000
|0.000
|2010.08.06 13:33
|85.415
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|31053492
|2010.08.06 14:18
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.153
|0.000
|0.000
|2010.08.10 19:15
|85.543
|0.00
|0.00
|-0.04
|-4.56
|31053836
|2010.08.06 14:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59330
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 14:46
|1.59505
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|31058472
|2010.08.06 15:06
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83342
|0.00000
|0.00000
|2010.08.09 09:03
|0.83328
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.22
|31060594
|2010.08.06 15:39
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03472
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 18:40
|1.03506
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|31062257
|2010.08.06 16:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59838
|0.00000
|0.00000
|2010.08.08 22:36
|1.59763
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.75
|31065089
|2010.08.06 17:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59609
|0.00000
|0.00000
|2010.08.08 22:36
|1.59763
|0.00
|0.00
|0.04
|3.08
|31065778
|2010.08.06 17:56
|sell
|0.02
|usdchf
|1.03699
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 18:40
|1.03506
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|31067890
|2010.08.06 19:23
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.374
|0.000
|0.000
|2010.08.10 19:15
|85.543
|0.00
|0.00
|-0.08
|-3.95
|31072392
|2010.08.08 22:39
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83164
|0.00000
|0.00000
|2010.08.09 09:03
|0.83328
|0.00
|0.00
|0.00
|5.23
|31082407
|2010.08.09 07:14
|sell
|0.04
|usdjpy
|85.599
|0.000
|0.000
|2010.08.10 19:15
|85.543
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.62
|31091307
|2010.08.09 09:32
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83329
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 03:26
|0.83288
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.64
|31093401
|2010.08.09 10:29
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03831
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:31
|1.05656
|0.00
|0.00
|-0.03
|-17.27
|31096012
|2010.08.09 11:35
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83095
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 03:26
|0.83288
|0.00
|0.00
|-0.10
|6.10
|31100228
|2010.08.09 12:37
|sell
|0.02
|usdchf
|1.04066
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:31
|1.05656
|0.00
|0.00
|-0.06
|-30.10
|31104498
|2010.08.09 14:19
|sell
|0.04
|usdchf
|1.04287
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:31
|1.05656
|0.00
|0.00
|-0.13
|-51.83
|31108578
|2010.08.09 15:25
|sell
|0.08
|usdchf
|1.04515
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:31
|1.05656
|0.00
|0.00
|-0.25
|-86.39
|31111715
|2010.08.09 16:35
|sell
|0.08
|usdjpy
|85.826
|0.000
|0.000
|2010.08.10 19:15
|85.546
|0.00
|0.00
|-0.14
|26.18
|31114161
|2010.08.09 17:20
|sell
|0.16
|usdchf
|1.04738
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:31
|1.05654
|0.00
|0.00
|-0.50
|-138.72
|31114593
|2010.08.09 17:23
|sell
|0.32
|usdchf
|1.04953
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:30
|1.05654
|0.00
|0.00
|-1.01
|-212.32
|31137692
|2010.08.10 03:46
|sell
|0.64
|usdchf
|1.05180
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:30
|1.05654
|0.00
|0.00
|0.00
|-287.13
|31142309
|2010.08.10 05:03
|sell
|1.28
|usdchf
|1.05399
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:30
|1.05636
|0.00
|0.00
|0.00
|-287.17
|31151664
|2010.08.10 07:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57980
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 08:33
|1.57997
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|31154627
|2010.08.10 08:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58210
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 08:33
|1.57999
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|31155487
|2010.08.10 08:25
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83348
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 11:11
|0.83504
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|31157171
|2010.08.10 08:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57959
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 09:47
|1.57992
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|31160396
|2010.08.10 09:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58178
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 09:47
|1.57994
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|31165953
|2010.08.10 10:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31593
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 13:02
|1.31440
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|31170472
|2010.08.10 11:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83573
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 09:52
|0.82324
|0.00
|0.00
|-0.35
|-19.55
|31170777
|2010.08.10 11:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57496
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 12:56
|1.57332
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|31176101
|2010.08.10 12:58
|sell
|2.56
|usdchf
|1.05639
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:30
|1.05636
|0.00
|0.00
|0.00
|7.27
|31177216
|2010.08.10 13:09
|sell
|0.16
|usdjpy
|86.052
|0.000
|0.000
|2010.08.10 19:15
|85.546
|0.00
|0.00
|0.00
|94.64
|31179556
|2010.08.10 13:28
|sell
|5.12
|usdchf
|1.05860
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:30
|1.05636
|0.00
|0.00
|0.00
|1 085.69
|31180742
|2010.08.10 13:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57184
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 14:52
|1.57223
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|31181595
|2010.08.10 13:48
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57428
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 14:52
|1.57223
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|31181827
|2010.08.10 13:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31215
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 14:52
|1.31049
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|31186430
|2010.08.10 14:52
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83342
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 09:52
|0.82321
|0.00
|0.00
|-0.71
|-31.97
|31189322
|2010.08.10 15:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57191
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:09
|1.58763
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.72
|31191955
|2010.08.10 15:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57414
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:09
|1.58768
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.08
|31192877
|2010.08.10 16:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30859
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 01:26
|1.31444
|0.00
|0.00
|-0.01
|-5.85
|31195087
|2010.08.10 16:38
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.83114
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 09:52
|0.82326
|0.00
|0.00
|-1.46
|-49.34
|31196188
|2010.08.10 16:58
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.57643
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:09
|1.58749
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.24
|31197405
|2010.08.10 17:24
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.57885
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:09
|1.58744
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.72
|31197843
|2010.08.10 17:40
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31084
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 01:26
|1.31440
|0.00
|0.00
|-0.02
|-7.12
|31201662
|2010.08.10 19:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.31386
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 01:26
|1.31447
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.44
|31201770
|2010.08.10 19:15
|sell
|0.08
|eurusd
|1.31554
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 01:26
|1.31452
|0.00
|0.00
|-0.06
|8.16
|31202002
|2010.08.10 19:15
|sell
|0.16
|eurusd
|1.31712
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 01:26
|1.31450
|0.00
|0.00
|-0.13
|41.92
|31202037
|2010.08.10 19:15
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.58065
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:09
|1.58736
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.36
|31203256
|2010.08.10 19:18
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.58294
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:08
|1.58774
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.60
|31203803
|2010.08.10 19:20
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.58531
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:08
|1.58734
|0.00
|0.00
|0.00
|-129.92
|31203825
|2010.08.10 19:20
|sell
|0.32
|eurusd
|1.31935
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 01:26
|1.31451
|0.00
|0.00
|-0.26
|154.88
|31204457
|2010.08.10 19:23
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.58809
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:08
|1.58726
|0.00
|0.00
|0.00
|106.24
|31205815
|2010.08.10 19:32
|sell
|0.64
|eurusd
|1.32174
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 01:26
|1.31451
|0.00
|0.00
|-0.52
|462.72
|31205989
|2010.08.10 19:32
|sell
|2.56
|gbpusd
|1.59039
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:08
|1.58734
|0.00
|0.00
|0.00
|780.80
|31208711
|2010.08.10 20:08
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.58712
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:09
|1.58793
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.84
|31210688
|2010.08.10 20:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.291
|0.000
|0.000
|2010.08.11 08:25
|85.140
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.77
|31235049
|2010.08.11 05:36
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.82889
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 09:52
|0.82312
|0.00
|0.00
|-2.46
|-72.27
|31236843
|2010.08.11 06:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31039
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 06:51
|1.30879
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|31241417
|2010.08.11 07:57
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.82657
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 09:52
|0.82312
|0.00
|0.00
|-4.92
|-86.42
|31243551
|2010.08.11 08:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30422
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 10:33
|1.30451
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|31246142
|2010.08.11 09:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.090
|0.000
|0.000
|2010.08.11 12:03
|84.929
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|31246151
|2010.08.11 09:09
|sell
|0.02
|eurusd
|1.30653
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 10:33
|1.30447
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|31255438
|2010.08.11 11:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30162
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 11:57
|1.30014
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|31258837
|2010.08.11 12:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29951
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 13:58
|1.29959
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|31259032
|2010.08.11 12:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.910
|0.000
|0.000
|2010.08.12 01:02
|85.109
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.34
|31260330
|2010.08.11 13:01
|sell
|0.02
|eurusd
|1.30173
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 13:58
|1.29962
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|31268787
|2010.08.11 15:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29610
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 15:16
|1.29387
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|31270123
|2010.08.11 15:29
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.145
|0.000
|0.000
|2010.08.12 01:02
|85.109
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.85
|31271598
|2010.08.11 15:41
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.82396
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 09:52
|0.82313
|0.00
|0.00
|-9.84
|-41.58
|31271757
|2010.08.11 15:43
|sell
|0.04
|usdjpy
|85.417
|0.000
|0.000
|2010.08.12 01:02
|85.109
|0.00
|0.00
|-0.21
|14.48
|31276220
|2010.08.11 17:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28891
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 17:41
|1.28921
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|31277578
|2010.08.11 17:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.29122
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 17:41
|1.28923
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|31279158
|2010.08.11 18:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28775
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 22:01
|1.28627
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.48
|31282499
|2010.08.11 20:39
|buy
|0.64
|eurgbp
|0.82173
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 09:51
|0.82310
|0.00
|0.00
|-19.69
|137.27
|31314013
|2010.08.12 10:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28424
|0.00000
|0.00000
|2010.08.12 10:53
|1.28226
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|31316189
|2010.08.12 11:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28155
|0.00000
|0.00000
|2010.08.12 13:03
|1.27980
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|31320061
|2010.08.12 13:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.460
|0.000
|0.000
|2010.08.12 13:14
|85.609
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|31333796
|2010.08.12 16:27
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.931
|0.000
|0.000
|2010.08.12 23:58
|86.082
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|31338952
|2010.08.12 19:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28278
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 09:00
|1.28594
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.16
|31350158
|2010.08.13 03:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.28522
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 09:00
|1.28594
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|31354907
|2010.08.13 06:49
|sell
|0.04
|eurusd
|1.28752
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 09:00
|1.28594
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|31356687
|2010.08.13 07:23
|sell
|0.08
|eurusd
|1.28988
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 09:00
|1.28594
|0.00
|0.00
|0.00
|31.52
|31357353
|2010.08.13 07:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|86.130
|0.000
|0.000
|2010.08.13 15:40
|85.971
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|31359187
|2010.08.13 08:15
|buy
|0.02
|usdjpy
|85.897
|0.000
|0.000
|2010.08.13 15:40
|85.969
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|31366861
|2010.08.13 10:47
|buy
|0.04
|usdjpy
|85.665
|0.000
|0.000
|2010.08.13 15:40
|85.967
|0.00
|0.00
|0.00
|14.05
|31370617
|2010.08.13 11:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28064
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 12:34
|1.27916
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|31374101
|2010.08.13 12:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27893
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 15:21
|1.27929
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|31377171
|2010.08.13 13:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.28151
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 15:21
|1.27929
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|31385099
|2010.08.13 15:24
|buy
|1.28
|eurgbp
|0.81940
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 09:51
|0.82302
|0.00
|0.00
|-13.14
|725.40
|31388912
|2010.08.13 16:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27548
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 19:38
|1.27573
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|31391243
|2010.08.13 17:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.27775
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 19:38
|1.27576
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|31420741
|2010.08.16 08:37
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04181
|0.00000
|0.00000
|2010.08.16 08:54
|1.04022
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|31427035
|2010.08.16 10:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55592
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 12:05
|1.56167
|0.00
|0.00
|-0.05
|-5.75
|31427590
|2010.08.16 10:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55814
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 12:05
|1.56170
|0.00
|0.00
|-0.11
|-7.12
|31428530
|2010.08.16 10:27
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.734
|0.000
|0.000
|2010.08.16 11:32
|85.564
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|31433454
|2010.08.16 11:51
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03687
|0.00000
|0.00000
|2010.08.16 13:30
|1.03872
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|31433996
|2010.08.16 11:59
|sell
|0.02
|usdchf
|1.03921
|0.00000
|0.00000
|2010.08.16 13:30
|1.03867
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|31435231
|2010.08.16 12:20
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.56073
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 12:05
|1.56170
|0.00
|0.00
|-0.21
|-3.88
|31438461
|2010.08.16 13:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.472
|0.000
|0.000
|2010.08.16 13:37
|85.307
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|31438507
|2010.08.16 13:04
|sell
|0.04
|usdchf
|1.04148
|0.00000
|0.00000
|2010.08.16 13:30
|1.03866
|0.00
|0.00
|0.00
|10.86
|31441840
|2010.08.16 13:34
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.56300
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 12:05
|1.56168
|0.00
|0.00
|-0.42
|10.56
|31444051
|2010.08.16 13:50
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.56572
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 12:05
|1.56158
|0.00
|0.00
|-0.84
|66.24
|31445483
|2010.08.16 14:07
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.329
|0.000
|0.000
|2010.08.17 00:27
|85.179
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.76
|31454299
|2010.08.16 15:19
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.56826
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 12:05
|1.56153
|0.00
|0.00
|-1.69
|215.36
|31456044
|2010.08.16 15:38
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03729
|0.00000
|0.00000
|2010.08.16 17:02
|1.03763
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|31458120
|2010.08.16 16:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.03956
|0.00000
|0.00000
|2010.08.16 17:02
|1.03763
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|31463701
|2010.08.16 17:22
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03736
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 01:38
|1.03781
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.43
|31464954
|2010.08.16 17:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28484
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 02:26
|1.28448
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.36
|31467779
|2010.08.16 18:59
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28254
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 02:26
|1.28450
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.92
|31468419
|2010.08.16 19:10
|sell
|0.02
|usdchf
|1.03966
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 01:38
|1.03781
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.57
|31490276
|2010.08.17 06:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28510
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 08:21
|1.28502
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|31495653
|2010.08.17 08:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28278
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 08:21
|1.28507
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|31498718
|2010.08.17 08:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.237
|0.000
|0.000
|2010.08.17 13:13
|85.284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|31500721
|2010.08.17 09:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28697
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 09:13
|1.28861
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|31501026
|2010.08.17 09:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03750
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 08:49
|1.04050
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.88
|31504894
|2010.08.17 09:59
|sell
|0.02
|usdchf
|1.03989
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 08:49
|1.04050
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.17
|31506069
|2010.08.17 10:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29008
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 13:36
|1.28851
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|31508059
|2010.08.17 10:27
|sell
|0.04
|usdchf
|1.04222
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 08:49
|1.04050
|0.00
|0.00
|-0.13
|6.61
|31509712
|2010.08.17 10:50
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28785
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 13:36
|1.28843
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|31513150
|2010.08.17 11:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.473
|0.000
|0.000
|2010.08.17 13:13
|85.284
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|31513774
|2010.08.17 11:37
|sell
|0.08
|usdchf
|1.04448
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 08:49
|1.04050
|0.00
|0.00
|-0.25
|30.60
|31516540
|2010.08.17 12:05
|buy
|0.04
|eurusd
|1.28540
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 13:36
|1.28844
|0.00
|0.00
|0.00
|12.16
|31525030
|2010.08.17 14:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28867
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 14:25
|1.29025
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|31539051
|2010.08.17 16:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55764
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 17:03
|1.55801
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|31543841
|2010.08.17 16:48
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55991
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 17:03
|1.55799
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|31545854
|2010.08.17 17:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55811
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:15
|1.55655
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|31548014
|2010.08.17 18:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28909
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 09:35
|1.28753
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.56
|31550937
|2010.08.17 19:47
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55588
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 01:04
|1.55619
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.31
|31556337
|2010.08.17 21:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55814
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 01:04
|1.55619
|0.00
|0.00
|-0.11
|3.90
|31563835
|2010.08.18 00:43
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28681
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 09:35
|1.28753
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|31574377
|2010.08.18 02:20
|buy
|0.04
|eurusd
|1.28459
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 09:35
|1.28753
|0.00
|0.00
|0.00
|11.76
|31596541
|2010.08.18 07:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55146
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 15:26
|1.55880
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.34
|31606304
|2010.08.18 09:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55374
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 15:26
|1.55880
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.12
|31606556
|2010.08.18 09:13
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.55621
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 15:26
|1.55880
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.36
|31608897
|2010.08.18 09:30
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.55989
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 15:26
|1.55880
|0.00
|0.00
|0.00
|8.72
|31610103
|2010.08.18 09:35
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.56204
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 15:26
|1.55880
|0.00
|0.00
|0.00
|51.84
|31613608
|2010.08.18 09:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.404
|0.000
|0.000
|2010.08.18 10:08
|85.248
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|31614823
|2010.08.18 10:05
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.56448
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 15:26
|1.55880
|0.00
|0.00
|0.00
|181.76
|31619218
|2010.08.18 10:39
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.283
|0.000
|0.000
|2010.08.19 13:30
|85.400
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.37
|31619314
|2010.08.18 10:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28899
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 10:53
|1.29057
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|31620834
|2010.08.18 10:52
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.56675
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 15:26
|1.55890
|0.00
|0.00
|0.00
|502.40
|31622737
|2010.08.18 11:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04081
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 13:51
|1.03924
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|31622832
|2010.08.18 11:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29040
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 13:41
|1.29013
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|31626741
|2010.08.18 11:59
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28811
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 13:41
|1.29013
|0.00
|0.00
|0.00
|4.04
|31640181
|2010.08.18 14:14
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03915
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 09:00
|1.04196
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.70
|31648875
|2010.08.18 15:23
|sell
|0.02
|usdchf
|1.04150
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 09:00
|1.04215
|0.00
|0.00
|-0.19
|-1.25
|31664691
|2010.08.18 18:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28804
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 10:15
|1.28391
|0.00
|0.00
|-0.04
|-4.13
|31668822
|2010.08.18 20:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28579
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 10:15
|1.28391
|0.00
|0.00
|-0.07
|-3.76
|31676050
|2010.08.19 00:34
|buy
|0.04
|eurusd
|1.28354
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 10:15
|1.28391
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|31676955
|2010.08.19 00:51
|buy
|0.08
|eurusd
|1.28128
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 10:15
|1.28387
|0.00
|0.00
|0.00
|20.72
|31677060
|2010.08.19 00:51
|sell
|0.04
|usdchf
|1.04370
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 08:59
|1.04221
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|31678538
|2010.08.19 01:14
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.514
|0.000
|0.000
|2010.08.19 13:30
|85.412
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|31678705
|2010.08.19 01:15
|buy
|0.16
|eurusd
|1.27917
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 10:15
|1.28387
|0.00
|0.00
|0.00
|75.20
|31682152
|2010.08.19 03:01
|sell
|0.04
|usdjpy
|85.742
|0.000
|0.000
|2010.08.19 13:30
|85.420
|0.00
|0.00
|0.00
|15.08
|31687659
|2010.08.19 06:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55560
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 07:34
|1.55405
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|31690237
|2010.08.19 07:40
|sell
|0.08
|usdchf
|1.04595
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 08:59
|1.04221
|0.00
|0.00
|0.00
|28.71
|31691635
|2010.08.19 08:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55469
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 08:24
|1.55317
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|31695921
|2010.08.19 08:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55238
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 17:11
|1.55953
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.15
|31697831
|2010.08.19 09:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55549
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 17:11
|1.55953
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.08
|31697871
|2010.08.19 09:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.55775
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 17:11
|1.55953
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.12
|31698279
|2010.08.19 09:31
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.56004
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 17:11
|1.55955
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|31699419
|2010.08.19 09:48
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.56224
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 17:11
|1.55955
|0.00
|0.00
|0.00
|43.04
|31700778
|2010.08.19 10:10
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.56447
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 17:11
|1.55955
|0.00
|0.00
|0.00
|157.44
|31704190
|2010.08.19 11:02
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03960
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 11:12
|1.03810
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|31708272
|2010.08.19 12:33
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03880
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 13:31
|1.03726
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|31716738
|2010.08.19 14:26
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03029
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 15:00
|1.02893
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|31718787
|2010.08.19 14:59
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.56666
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 17:11
|1.55955
|0.00
|0.00
|0.00
|455.04
|31734724
|2010.08.19 19:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28095
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 23:20
|1.28134
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.39
|31737051
|2010.08.19 20:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.28319
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 23:20
|1.28134
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.70
|31737707
|2010.08.19 20:49
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03150
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 08:02
|1.02987
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.58
|31752174
|2010.08.20 06:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.287
|0.000
|0.000
|2010.08.23 01:59
|85.459
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.01
|31757212
|2010.08.20 07:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55547
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 08:12
|1.55598
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|31758548
|2010.08.20 08:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55773
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 08:12
|1.55588
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|31762295
|2010.08.20 09:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55499
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 09:13
|1.55346
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|31768405
|2010.08.20 10:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27603
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 10:43
|1.27449
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|31772110
|2010.08.20 11:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55196
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 11:24
|1.54998
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|31773822
|2010.08.20 11:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26995
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 13:45
|1.26842
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|31779871
|2010.08.20 13:51
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.513
|0.000
|0.000
|2010.08.23 01:59
|85.459
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.26
|31781504
|2010.08.20 14:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26928
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 15:11
|1.26760
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|31781548
|2010.08.20 14:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54996
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 16:05
|1.55013
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|31785954
|2010.08.20 15:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26791
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 08:28
|1.26970
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.79
|31786222
|2010.08.20 15:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55238
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 16:05
|1.55013
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|31787156
|2010.08.20 15:59
|sell
|0.04
|usdjpy
|85.741
|0.000
|0.000
|2010.08.23 01:59
|85.459
|0.00
|0.00
|-0.07
|13.20
|31792034
|2010.08.20 17:48
|sell
|0.02
|eurusd
|1.27028
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 08:28
|1.26970
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.16
|31815575
|2010.08.23 07:16
|sell
|0.04
|eurusd
|1.27257
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 08:28
|1.26970
|0.00
|0.00
|0.00
|11.48
|31818890
|2010.08.23 08:17
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81498
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 00:37
|0.81533
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.54
|31821423
|2010.08.23 09:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26893
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 10:19
|1.26926
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|31822650
|2010.08.23 09:27
|sell
|0.02
|eurusd
|1.27124
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 10:19
|1.26926
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|31824565
|2010.08.23 10:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.342
|0.000
|0.000
|2010.08.23 12:18
|85.189
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|31825498
|2010.08.23 10:26
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.81718
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 00:37
|0.81533
|0.00
|0.00
|0.02
|5.73
|31826364
|2010.08.23 10:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26905
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 14:01
|1.26922
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|31828192
|2010.08.23 11:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.27131
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 14:01
|1.26918
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|31834137
|2010.08.23 13:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.133
|0.000
|0.000
|2010.08.24 02:43
|84.981
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.79
|31839581
|2010.08.23 14:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26941
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 15:16
|1.26979
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|31839640
|2010.08.23 14:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.03743
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 15:24
|1.03911
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|31840870
|2010.08.23 14:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.27174
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 15:16
|1.26977
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|31848425
|2010.08.23 16:13
|buy
|0.01
|usdchf
|1.04015
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 00:27
|1.04170
|0.00
|0.00
|0.01
|1.49
|31849610
|2010.08.23 16:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26601
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 23:31
|1.26449
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.52
|31867022
|2010.08.23 21:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55177
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 22:43
|1.55000
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.77
|31885246
|2010.08.24 06:26
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.933
|0.000
|0.000
|2010.08.24 08:20
|84.758
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|31886427
|2010.08.24 06:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54201
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 07:01
|1.54052
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|31886503
|2010.08.24 06:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82017
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 15:15
|0.82172
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|31890198
|2010.08.24 08:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53908
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 08:17
|1.53749
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|31890216
|2010.08.24 08:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26276
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 09:04
|1.26133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|31893030
|2010.08.24 08:58
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.697
|0.000
|0.000
|2010.08.24 08:59
|84.474
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|31893638
|2010.08.24 09:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53840
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 10:07
|1.53874
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|31896329
|2010.08.24 09:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54067
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 10:07
|1.53874
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|31897024
|2010.08.24 10:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.427
|0.000
|0.000
|2010.08.24 11:04
|84.269
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|31900318
|2010.08.24 11:18
|buy
|0.01
|usdchf
|1.04364
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 15:03
|1.02741
|0.00
|0.00
|0.04
|-15.80
|31900421
|2010.08.24 11:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26132
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 13:18
|1.25969
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|31902660
|2010.08.24 12:12
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.355
|0.000
|0.000
|2010.08.24 12:30
|84.200
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|31904147
|2010.08.24 12:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.254
|0.000
|0.000
|2010.08.24 13:20
|84.096
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|31908830
|2010.08.24 13:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26007
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 21:54
|1.26481
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.74
|31909645
|2010.08.24 14:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.957
|0.000
|0.000
|2010.08.24 15:00
|83.802
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|31910565
|2010.08.24 14:24
|buy
|0.02
|usdchf
|1.04128
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 15:03
|1.02721
|0.00
|0.00
|0.09
|-27.39
|31910746
|2010.08.24 14:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.26245
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 21:54
|1.26462
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.34
|31911689
|2010.08.24 14:42
|buy
|0.04
|usdchf
|1.03896
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 15:03
|1.02721
|0.00
|0.00
|0.15
|-45.76
|31913576
|2010.08.24 15:02
|buy
|0.08
|usdchf
|1.03673
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 15:03
|1.02740
|0.00
|0.00
|0.30
|-72.65
|31914159
|2010.08.24 15:03
|sell
|0.04
|eurusd
|1.26474
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 21:54
|1.26459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|31914375
|2010.08.24 15:04
|buy
|0.16
|usdchf
|1.03454
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 15:03
|1.02709
|0.00
|0.00
|0.60
|-116.06
|31915145
|2010.08.24 15:06
|sell
|0.08
|eurusd
|1.26729
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 21:54
|1.26461
|0.00
|0.00
|0.00
|21.44
|31916538
|2010.08.24 15:17
|sell
|0.16
|eurusd
|1.26981
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 21:54
|1.26461
|0.00
|0.00
|0.00
|83.20
|31916576
|2010.08.24 15:17
|buy
|0.32
|usdchf
|1.03225
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 15:02
|1.02737
|0.00
|0.00
|1.20
|-152.00
|31917133
|2010.08.24 15:23
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.784
|0.000
|0.000
|2010.08.24 21:53
|83.965
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.16
|31918912
|2010.08.24 15:37
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82132
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 09:01
|0.82287
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.40
|31920284
|2010.08.24 15:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|84.020
|0.000
|0.000
|2010.08.24 21:53
|83.965
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|31922088
|2010.08.24 16:19
|buy
|0.64
|usdchf
|1.02992
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 15:02
|1.02778
|0.00
|0.00
|2.40
|-133.26
|31923486
|2010.08.24 16:41
|sell
|0.04
|usdjpy
|84.257
|0.000
|0.000
|2010.08.24 21:53
|83.965
|0.00
|0.00
|0.00
|13.91
|31951278
|2010.08.25 06:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26348
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 10:37
|1.26766
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.18
|31951870
|2010.08.25 07:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54122
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 08:17
|1.53975
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|31953380
|2010.08.25 07:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.26574
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 10:37
|1.26766
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|31957101
|2010.08.25 08:53
|sell
|0.04
|eurusd
|1.26823
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 10:37
|1.26769
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|31958299
|2010.08.25 09:00
|sell
|0.08
|eurusd
|1.27002
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 10:37
|1.26769
|0.00
|0.00
|0.00
|18.64
|31958818
|2010.08.25 09:01
|buy
|1.28
|usdchf
|1.02733
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 15:02
|1.02667
|0.00
|0.00
|3.84
|-82.29
|31959796
|2010.08.25 09:09
|sell
|0.16
|eurusd
|1.27248
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 10:37
|1.26768
|0.00
|0.00
|0.00
|76.80
|31962745
|2010.08.25 09:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82304
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 06:46
|0.82000
|0.00
|0.00
|-0.20
|-4.71
|31970195
|2010.08.25 11:25
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.82073
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 06:46
|0.82000
|0.00
|0.00
|-0.41
|-2.27
|31974265
|2010.08.25 12:40
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.81847
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 06:46
|0.82000
|0.00
|0.00
|-0.83
|9.50
|31974665
|2010.08.25 12:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26163
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 15:36
|1.26346
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.83
|31974869
|2010.08.25 12:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54110
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 15:46
|1.54274
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|31978226
|2010.08.25 13:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.26384
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 15:36
|1.26338
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|31978751
|2010.08.25 13:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54314
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 15:46
|1.54274
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|31982568
|2010.08.25 14:12
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.54546
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 15:46
|1.54274
|0.00
|0.00
|0.00
|10.88
|31984743
|2010.08.25 14:50
|sell
|0.04
|eurusd
|1.26635
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 15:36
|1.26343
|0.00
|0.00
|0.00
|11.68
|31997118
|2010.08.25 19:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.738
|0.000
|0.000
|2010.08.26 13:34
|84.700
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.45
|32000974
|2010.08.25 21:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54540
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 22:24
|1.54719
|0.00
|0.00
|0.06
|1.79
|32020150
|2010.08.26 06:51
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55598
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 07:05
|1.55774
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|32020559
|2010.08.26 07:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27189
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 07:05
|1.27339
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|32021764
|2010.08.26 07:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55687
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 08:03
|1.55861
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|32022012
|2010.08.26 07:21
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.81619
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 06:46
|0.82000
|0.00
|0.00
|-0.41
|47.30
|32032110
|2010.08.26 10:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|84.510
|0.000
|0.000
|2010.08.26 13:34
|84.700
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|32037919
|2010.08.26 11:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27164
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 14:28
|1.26990
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|32039171
|2010.08.26 12:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.26932
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 14:28
|1.26990
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|32043965
|2010.08.26 13:38
|buy
|0.04
|eurusd
|1.26698
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 14:28
|1.26990
|0.00
|0.00
|0.00
|11.68
|32047700
|2010.08.26 14:44
|buy
|2.56
|usdchf
|1.02501
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 15:01
|1.02763
|0.00
|0.00
|1.92
|652.69
|32049865
|2010.08.26 15:03
|buy
|5.12
|usdchf
|1.02276
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 15:01
|1.02680
|0.00
|0.00
|3.84
|2 014.49
|32051758
|2010.08.26 15:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27459
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 15:38
|1.27627
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|32084227
|2010.08.27 08:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.756
|0.000
|0.000
|2010.08.27 13:30
|84.942
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|32086231
|2010.08.27 09:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27277
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 13:40
|1.27267
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|32090198
|2010.08.27 10:52
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82032
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 14:53
|0.82181
|0.00
|0.00
|0.00
|2.31
|32096846
|2010.08.27 13:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.27065
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 13:40
|1.27266
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|32099043
|2010.08.27 13:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54900
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 15:00
|1.54722
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|32100126
|2010.08.27 14:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27241
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 14:55
|1.27387
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|32100351
|2010.08.27 14:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.998
|0.000
|0.000
|2010.08.27 15:17
|84.815
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.16
|32102803
|2010.08.27 14:56
|buy
|0.02
|usdjpy
|84.761
|0.000
|0.000
|2010.08.27 15:17
|84.815
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|32104422
|2010.08.27 15:03
|buy
|0.04
|usdjpy
|84.529
|0.000
|0.000
|2010.08.27 15:17
|84.815
|0.00
|0.00
|0.00
|13.49
|32110599
|2010.08.27 16:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.005
|0.000
|0.000
|2010.08.27 17:21
|85.154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|
|0.00
|0.00
|-49.67
|6 817.33
|Closed P/L:
|6 767.66
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32107738
|2010.08.27 15:28
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82183
|0.00000
|0.00000
|
|0.82138
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|32108804
|2010.08.27 15:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54535
|0.00000
|0.00000
|
|1.55225
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.90
|32109547
|2010.08.27 15:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54760
|0.00000
|0.00000
|
|1.55225
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.30
|32111107
|2010.08.27 16:05
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.54986
|0.00000
|0.00000
|
|1.55225
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.56
|32111916
|2010.08.27 16:08
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.55230
|0.00000
|0.00000
|
|1.55225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|32115221
|2010.08.27 17:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27717
|0.00000
|0.00000
|
|1.27494
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.23
|32116439
|2010.08.27 17:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.27494
|0.00000
|0.00000
|
|1.27494
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.29
|
|Floating P/L:
|-28.29
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|6 767.66
|Floating P/L:
|-28.29
|Margin:
|315.00
|Balance:
|106 767.66
|Equity:
|106 739.37
|Free Margin:
|106 424.37
|
|Details:
|Gross Profit:
|9 739.92
|Gross Loss:
|2 972.26
|Total Net Profit:
|6 767.66
|Profit Factor:
|3.28
|Expected Payoff:
|18.34
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 112.91 (1.09%)
|Relative Drawdown:
|1.09% (1 112.91)
|
|Total Trades:
|369
|Short Positions (won %):
|232 (62.93%)
|Long Positions (won %):
|137 (62.04%)
|Profit Trades (% of total):
|231 (62.60%)
|Loss trades (% of total):
|138 (37.40%)
|Largest
|profit trade:
|2 018.33
|loss trade:
|-287.17
|Average
|profit trade:
|42.16
|loss trade:
|-21.54
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (19.10)
|consecutive losses ($):
|8 (-1 112.91)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 678.49 (5)
|consecutive loss (count):
|-1 112.91 (8)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2