FXCM Liquidity Connection

Account: 2088737242 Name: DemoAccount1 Currency: USD 2010 August 27, 17:50
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
301991562010.07.22 12:38balanceBT Deposit of 100000 100 000.00
302441282010.07.23 09:15buy0.01gbpchf1.597180.000000.000002010.07.23 09:171.595770.000.000.00-1.35
302441382010.07.23 09:15sell0.01gbpchf1.596790.000000.000002010.07.23 09:171.596340.000.000.000.43
302441702010.07.23 09:16sell0.11gbpchf1.596390.000000.000002010.07.23 09:171.596160.000.000.002.43
305087442010.07.29 12:08buy0.01eurgbp0.836950.000000.000002010.07.29 12:110.837470.000.000.000.81
305101762010.07.29 12:42buy0.01eurgbp0.837150.000000.000002010.07.29 13:540.837660.000.000.000.79
305274852010.07.29 16:49buy0.01eurgbp0.838750.000000.000002010.07.29 18:070.839220.000.000.000.73
305896592010.07.30 14:55sell0.01eurgbp0.834040.000000.000002010.07.30 15:110.833530.000.000.000.79
305977292010.07.30 17:05sell0.01eurgbp0.831070.000000.000002010.07.30 17:480.830550.000.000.000.82
306186512010.08.02 08:02sell0.01eurgbp0.830510.000000.000002010.08.02 08:120.828990.000.000.002.39
306233462010.08.02 09:13sell0.01eurgbp0.827510.000000.000002010.08.02 12:260.825990.000.000.002.40
306235032010.08.02 09:15buy0.01gbpusd1.579350.000000.000002010.08.02 10:391.580880.000.000.001.53
306251722010.08.02 10:00buy0.01usdchf1.047330.000000.000002010.08.03 16:171.038000.000.000.01-8.99
306269302010.08.02 10:43buy0.02usdchf1.045090.000000.000002010.08.03 16:171.037960.000.000.02-13.74
306291422010.08.02 11:48buy0.01eurusd1.307940.000000.000002010.08.02 13:401.309520.000.000.001.58
306323672010.08.02 13:16buy0.01gbpusd1.582780.000000.000002010.08.02 13:251.584210.000.000.001.43
306324422010.08.02 13:17sell0.01eurgbp0.825620.000000.000002010.08.03 16:180.829850.000.000.01-6.75
306360472010.08.02 14:05buy0.04usdchf1.042830.000000.000002010.08.03 16:171.038000.000.000.03-18.61
306373382010.08.02 14:28sell0.02eurgbp0.827850.000000.000002010.08.03 16:180.829850.000.000.02-6.38
306380612010.08.02 14:37buy0.01eurusd1.312160.000000.000002010.08.02 14:441.313800.000.000.001.64
306432972010.08.02 15:13buy0.08usdchf1.040210.000000.000002010.08.03 16:171.038000.000.000.06-17.03
306464142010.08.02 15:47buy0.16usdchf1.038000.000000.000002010.08.03 16:171.038000.000.000.120.00
306490222010.08.02 16:09buy0.32usdchf1.035630.000000.000002010.08.03 16:171.038000.000.000.2473.06
306516662010.08.02 16:53buy0.01gbpusd1.590530.000000.000002010.08.03 07:331.590180.000.000.02-0.35
306528982010.08.02 17:25sell0.01usdjpy86.3690.0000.0002010.08.03 02:5386.4160.000.00-0.02-0.54
306548632010.08.02 18:43buy0.01eurusd1.317690.000000.000002010.08.03 07:381.317350.000.00-0.01-0.34
306674672010.08.02 23:46sell0.02usdjpy86.5920.0000.0002010.08.03 02:5386.4110.000.000.004.19
306782502010.08.03 02:44buy0.02gbpusd1.588260.000000.000002010.08.03 07:331.590180.000.000.003.84
307004312010.08.03 06:56buy0.02eurusd1.315390.000000.000002010.08.03 07:381.317350.000.000.003.92
307114472010.08.03 08:17buy0.01eurusd1.317980.000000.000002010.08.03 08:331.319730.000.000.001.75
307117362010.08.03 08:19buy0.01gbpusd1.591370.000000.000002010.08.03 08:321.592940.000.000.001.57
307204192010.08.03 09:14buy0.01gbpusd1.595390.000000.000002010.08.03 10:391.593840.000.000.00-1.55
307214702010.08.03 09:21sell0.01usdjpy85.9820.0000.0002010.08.03 11:4285.8280.000.000.001.79
307223132010.08.03 09:31sell0.04eurgbp0.830180.000000.000002010.08.03 16:180.829850.000.000.002.10
307224112010.08.03 09:31buy0.02gbpusd1.593240.000000.000002010.08.03 10:391.593840.000.000.001.20
307230592010.08.03 09:43buy0.01eurusd1.323240.000000.000002010.08.03 11:011.324890.000.000.001.65
307247702010.08.03 09:56buy0.04gbpusd1.590920.000000.000002010.08.03 10:391.593730.000.000.0011.24
307351472010.08.03 11:35buy0.01gbpusd1.595620.000000.000002010.08.03 13:371.595230.000.000.00-0.39
307361002010.08.03 11:46buy0.01eurusd1.325050.000000.000002010.08.03 16:111.323340.000.000.00-1.71
307400942010.08.03 12:43buy0.02gbpusd1.593280.000000.000002010.08.03 13:371.595220.000.000.003.88
307402702010.08.03 12:47buy0.02eurusd1.322780.000000.000002010.08.03 16:111.323340.000.000.001.12
307470032010.08.03 14:08buy0.01gbpusd1.594930.000000.000002010.08.03 15:371.592940.000.000.00-1.99
307487042010.08.03 14:18buy0.02gbpusd1.592530.000000.000002010.08.03 15:371.592990.000.000.000.92
307551372010.08.03 14:56buy0.04eurusd1.320480.000000.000002010.08.03 16:111.323340.000.000.0011.44
307589792010.08.03 15:14buy0.04gbpusd1.590100.000000.000002010.08.03 15:371.592990.000.000.0011.56
307618372010.08.03 15:32sell0.01usdjpy85.8320.0000.0002010.08.03 16:1785.8370.000.000.00-0.06
307696272010.08.03 16:32buy0.01gbpusd1.594870.000000.000002010.08.03 20:041.594600.000.000.00-0.27
307729212010.08.03 16:59buy0.01eurusd1.323640.000000.000002010.08.04 11:421.322260.000.00-0.01-1.38
307746672010.08.03 17:44sell0.01usdjpy85.7380.0000.0002010.08.04 01:4385.5900.000.00-0.021.73
307757122010.08.03 18:16buy0.02gbpusd1.592670.000000.000002010.08.03 20:041.594530.000.000.003.72
307846322010.08.03 20:32buy0.01gbpusd1.594860.000000.000002010.08.04 07:501.594390.000.000.02-0.47
308111862010.08.04 04:53buy0.02eurusd1.321360.000000.000002010.08.04 11:421.322180.000.000.001.64
308123572010.08.04 05:32buy0.02gbpusd1.592640.000000.000002010.08.04 07:501.594440.000.000.003.60
308197122010.08.04 09:03buy0.04eurusd1.319060.000000.000002010.08.04 11:421.322120.000.000.0012.24
308201532010.08.04 09:13buy0.01usdchf1.042300.000000.000002010.08.04 13:411.041720.000.000.00-0.56
308237952010.08.04 10:28sell0.01usdjpy85.4430.0000.0002010.08.05 13:3785.8650.000.00-0.05-4.91
308261712010.08.04 11:22buy0.02usdchf1.039580.000000.000002010.08.04 13:411.041700.000.000.004.07
308359152010.08.04 13:23sell0.02usdjpy85.6650.0000.0002010.08.05 13:3785.8650.000.00-0.11-4.66
308365092010.08.04 13:34sell0.01eurgbp0.828420.000000.000002010.08.05 17:170.828800.000.000.04-0.60
308408692010.08.04 14:46buy0.01usdchf1.042460.000000.000002010.08.04 15:041.044050.000.000.001.52
308430072010.08.04 15:00sell0.04usdjpy85.8960.0000.0002010.08.05 13:3785.8650.000.00-0.211.44
308442702010.08.04 15:05sell0.08usdjpy86.1530.0000.0002010.08.05 13:3785.8650.000.00-0.4226.83
308570192010.08.04 16:18buy0.01usdchf1.051130.000000.000002010.08.04 17:521.052700.000.000.001.49
308575372010.08.04 16:23sell0.01eurusd1.314390.000000.000002010.08.05 03:071.314690.000.00-0.02-0.30
308717062010.08.04 18:57sell0.01gbpusd1.586360.000000.000002010.08.05 07:361.586870.000.00-0.16-0.51
308749042010.08.04 19:39sell0.02gbpusd1.588960.000000.000002010.08.05 07:361.586870.000.00-0.324.18
308767552010.08.04 19:58sell0.02eurusd1.316900.000000.000002010.08.05 03:071.314790.000.00-0.054.22
308838122010.08.04 21:31buy0.01usdchf1.053440.000000.000002010.08.05 16:571.048080.000.000.02-5.11
308880742010.08.04 23:11sell0.16usdjpy86.3700.0000.0002010.08.05 13:3785.8720.000.000.0092.79
309377892010.08.05 08:23sell0.01eurusd1.312420.000000.000002010.08.05 14:351.316760.000.000.00-4.34
309402552010.08.05 08:42sell0.01gbpusd1.582460.000000.000002010.08.05 14:201.586730.000.000.00-4.27
309412012010.08.05 08:49sell0.02eurusd1.314710.000000.000002010.08.05 14:351.316770.000.000.00-4.12
309414682010.08.05 08:55sell0.02gbpusd1.584740.000000.000002010.08.05 14:201.586730.000.000.00-3.98
309418622010.08.05 09:00buy0.02usdchf1.051120.000000.000002010.08.05 16:571.048080.000.000.00-5.80
309451482010.08.05 09:33sell0.02eurgbp0.830730.000000.000002010.08.05 17:170.828800.000.000.006.13
309455122010.08.05 09:41sell0.04eurusd1.317040.000000.000002010.08.05 14:351.316690.000.000.001.40
309459972010.08.05 09:44buy0.04usdchf1.048760.000000.000002010.08.05 16:571.048070.000.000.00-2.63
309490712010.08.05 10:10sell0.04gbpusd1.587100.000000.000002010.08.05 14:201.586730.000.000.001.48
309491122010.08.05 10:10sell0.08eurusd1.319250.000000.000002010.08.05 14:341.316630.000.000.0020.96
309505362010.08.05 10:23sell0.08gbpusd1.589360.000000.000002010.08.05 14:201.586750.000.000.0020.88
309509852010.08.05 10:26buy0.08usdchf1.046490.000000.000002010.08.05 16:571.048060.000.000.0011.98
309555872010.08.05 11:00sell0.16eurusd1.321650.000000.000002010.08.05 14:341.316580.000.000.0081.12
309625992010.08.05 11:59sell0.16gbpusd1.591620.000000.000002010.08.05 14:201.586750.000.000.0077.92
309719512010.08.05 13:33buy0.16usdchf1.044330.000000.000002010.08.05 16:571.048030.000.000.0056.49
309730292010.08.05 13:41buy0.32usdchf1.041770.000000.000002010.08.05 16:571.047950.000.000.00188.71
309876392010.08.05 15:32sell0.01gbpusd1.586120.000000.000002010.08.05 15:511.584570.000.000.001.55
309938322010.08.05 16:38sell0.01eurusd1.314530.000000.000002010.08.06 11:111.316240.000.00-0.01-1.71
309962882010.08.05 17:01sell0.01usdjpy85.8100.0000.0002010.08.06 12:4085.8540.000.00-0.02-0.51
310025862010.08.05 18:27sell0.02eurusd1.316820.000000.000002010.08.06 11:111.316240.000.00-0.021.16
310095142010.08.05 19:58buy0.01eurgbp0.830090.000000.000002010.08.06 09:550.831590.000.00-0.052.37
310133882010.08.05 20:52sell0.01usdchf1.046370.000000.000002010.08.06 09:281.046900.000.00-0.03-0.51
310142412010.08.05 21:00sell0.04eurusd1.319110.000000.000002010.08.06 11:111.316240.000.00-0.0311.48
310233772010.08.06 04:13sell0.02usdchf1.048600.000000.000002010.08.06 09:281.046890.000.000.003.27
310238732010.08.06 04:31sell0.02usdjpy86.0420.0000.0002010.08.06 12:4085.8470.000.000.004.54
310304542010.08.06 08:57buy0.01gbpusd1.590870.000000.000002010.08.06 13:301.589320.000.000.00-1.55
310314522010.08.06 09:30buy0.02gbpusd1.587990.000000.000002010.08.06 13:301.589320.000.000.002.66
310324362010.08.06 09:55buy0.04gbpusd1.585670.000000.000002010.08.06 13:301.589320.000.000.0014.60
310349352010.08.06 10:45buy0.01eurgbp0.831670.000000.000002010.08.06 14:140.833140.000.000.002.34
310441342010.08.06 13:16buy0.01usdchf1.049730.000000.000002010.08.06 13:341.047870.000.000.00-1.78
310455252010.08.06 13:30buy0.02usdchf1.048980.000000.000002010.08.06 13:341.047870.000.000.00-2.12
310456042010.08.06 13:30buy0.04usdchf1.047510.000000.000002010.08.06 13:341.047730.000.000.000.84
310456312010.08.06 13:30buy0.08usdchf1.045710.000000.000002010.08.06 13:341.047730.000.000.0015.42
310458522010.08.06 13:30buy0.16usdchf1.044520.000000.000002010.08.06 13:341.047660.000.000.0047.95
310464022010.08.06 13:31sell0.01usdjpy85.5760.0000.0002010.08.06 13:3385.4150.000.000.001.88
310534922010.08.06 14:18sell0.01usdjpy85.1530.0000.0002010.08.10 19:1585.5430.000.00-0.04-4.56
310538362010.08.06 14:23buy0.01gbpusd1.593300.000000.000002010.08.06 14:461.595050.000.000.001.75
310584722010.08.06 15:06buy0.01eurgbp0.833420.000000.000002010.08.09 09:030.833280.000.00-0.05-0.22
310605942010.08.06 15:39sell0.01usdchf1.034720.000000.000002010.08.06 18:401.035060.000.000.00-0.33
310622572010.08.06 16:05buy0.01gbpusd1.598380.000000.000002010.08.08 22:361.597630.000.000.02-0.75
310650892010.08.06 17:26buy0.02gbpusd1.596090.000000.000002010.08.08 22:361.597630.000.000.043.08
310657782010.08.06 17:56sell0.02usdchf1.036990.000000.000002010.08.06 18:401.035060.000.000.003.73
310678902010.08.06 19:23sell0.02usdjpy85.3740.0000.0002010.08.10 19:1585.5430.000.00-0.08-3.95
310723922010.08.08 22:39buy0.02eurgbp0.831640.000000.000002010.08.09 09:030.833280.000.000.005.23
310824072010.08.09 07:14sell0.04usdjpy85.5990.0000.0002010.08.10 19:1585.5430.000.00-0.072.62
310913072010.08.09 09:32buy0.01eurgbp0.833290.000000.000002010.08.10 03:260.832880.000.00-0.05-0.64
310934012010.08.09 10:29sell0.01usdchf1.038310.000000.000002010.08.10 17:311.056560.000.00-0.03-17.27
310960122010.08.09 11:35buy0.02eurgbp0.830950.000000.000002010.08.10 03:260.832880.000.00-0.106.10
311002282010.08.09 12:37sell0.02usdchf1.040660.000000.000002010.08.10 17:311.056560.000.00-0.06-30.10
311044982010.08.09 14:19sell0.04usdchf1.042870.000000.000002010.08.10 17:311.056560.000.00-0.13-51.83
311085782010.08.09 15:25sell0.08usdchf1.045150.000000.000002010.08.10 17:311.056560.000.00-0.25-86.39
311117152010.08.09 16:35sell0.08usdjpy85.8260.0000.0002010.08.10 19:1585.5460.000.00-0.1426.18
311141612010.08.09 17:20sell0.16usdchf1.047380.000000.000002010.08.10 17:311.056540.000.00-0.50-138.72
311145932010.08.09 17:23sell0.32usdchf1.049530.000000.000002010.08.10 17:301.056540.000.00-1.01-212.32
311376922010.08.10 03:46sell0.64usdchf1.051800.000000.000002010.08.10 17:301.056540.000.000.00-287.13
311423092010.08.10 05:03sell1.28usdchf1.053990.000000.000002010.08.10 17:301.056360.000.000.00-287.17
311516642010.08.10 07:41sell0.01gbpusd1.579800.000000.000002010.08.10 08:331.579970.000.000.00-0.17
311546272010.08.10 08:19sell0.02gbpusd1.582100.000000.000002010.08.10 08:331.579990.000.000.004.22
311554872010.08.10 08:25buy0.01eurgbp0.833480.000000.000002010.08.10 11:110.835040.000.000.002.46
311571712010.08.10 08:49sell0.01gbpusd1.579590.000000.000002010.08.10 09:471.579920.000.000.00-0.33
311603962010.08.10 09:31sell0.02gbpusd1.581780.000000.000002010.08.10 09:471.579940.000.000.003.68
311659532010.08.10 10:52sell0.01eurusd1.315930.000000.000002010.08.10 13:021.314400.000.000.001.53
311704722010.08.10 11:45buy0.01eurgbp0.835730.000000.000002010.08.17 09:520.823240.000.00-0.35-19.55
311707772010.08.10 11:49sell0.01gbpusd1.574960.000000.000002010.08.10 12:561.573320.000.000.001.64
311761012010.08.10 12:58sell2.56usdchf1.056390.000000.000002010.08.10 17:301.056360.000.000.007.27
311772162010.08.10 13:09sell0.16usdjpy86.0520.0000.0002010.08.10 19:1585.5460.000.000.0094.64
311795562010.08.10 13:28sell5.12usdchf1.058600.000000.000002010.08.10 17:301.056360.000.000.001 085.69
311807422010.08.10 13:38sell0.01gbpusd1.571840.000000.000002010.08.10 14:521.572230.000.000.00-0.39
311815952010.08.10 13:48sell0.02gbpusd1.574280.000000.000002010.08.10 14:521.572230.000.000.004.10
311818272010.08.10 13:55sell0.01eurusd1.312150.000000.000002010.08.10 14:521.310490.000.000.001.66
311864302010.08.10 14:52buy0.02eurgbp0.833420.000000.000002010.08.17 09:520.823210.000.00-0.71-31.97
311893222010.08.10 15:25sell0.01gbpusd1.571910.000000.000002010.08.10 20:091.587630.000.000.00-15.72
311919552010.08.10 15:52sell0.02gbpusd1.574140.000000.000002010.08.10 20:091.587680.000.000.00-27.08
311928772010.08.10 16:01sell0.01eurusd1.308590.000000.000002010.08.11 01:261.314440.000.00-0.01-5.85
311950872010.08.10 16:38buy0.04eurgbp0.831140.000000.000002010.08.17 09:520.823260.000.00-1.46-49.34
311961882010.08.10 16:58sell0.04gbpusd1.576430.000000.000002010.08.10 20:091.587490.000.000.00-44.24
311974052010.08.10 17:24sell0.08gbpusd1.578850.000000.000002010.08.10 20:091.587440.000.000.00-68.72
311978432010.08.10 17:40sell0.02eurusd1.310840.000000.000002010.08.11 01:261.314400.000.00-0.02-7.12
312016622010.08.10 19:15sell0.04eurusd1.313860.000000.000002010.08.11 01:261.314470.000.00-0.03-2.44
312017702010.08.10 19:15sell0.08eurusd1.315540.000000.000002010.08.11 01:261.314520.000.00-0.068.16
312020022010.08.10 19:15sell0.16eurusd1.317120.000000.000002010.08.11 01:261.314500.000.00-0.1341.92
312020372010.08.10 19:15sell0.16gbpusd1.580650.000000.000002010.08.10 20:091.587360.000.000.00-107.36
312032562010.08.10 19:18sell0.32gbpusd1.582940.000000.000002010.08.10 20:081.587740.000.000.00-153.60
312038032010.08.10 19:20sell0.64gbpusd1.585310.000000.000002010.08.10 20:081.587340.000.000.00-129.92
312038252010.08.10 19:20sell0.32eurusd1.319350.000000.000002010.08.11 01:261.314510.000.00-0.26154.88
312044572010.08.10 19:23sell1.28gbpusd1.588090.000000.000002010.08.10 20:081.587260.000.000.00106.24
312058152010.08.10 19:32sell0.64eurusd1.321740.000000.000002010.08.11 01:261.314510.000.00-0.52462.72
312059892010.08.10 19:32sell2.56gbpusd1.590390.000000.000002010.08.10 20:081.587340.000.000.00780.80
312087112010.08.10 20:08sell0.64gbpusd1.587120.000000.000002010.08.10 20:091.587930.000.000.00-51.84
312106882010.08.10 20:35sell0.01usdjpy85.2910.0000.0002010.08.11 08:2585.1400.000.00-0.021.77
312350492010.08.11 05:36buy0.08eurgbp0.828890.000000.000002010.08.17 09:520.823120.000.00-2.46-72.27
312368432010.08.11 06:46sell0.01eurusd1.310390.000000.000002010.08.11 06:511.308790.000.000.001.60
312414172010.08.11 07:57buy0.16eurgbp0.826570.000000.000002010.08.17 09:520.823120.000.00-4.92-86.42
312435512010.08.11 08:22sell0.01eurusd1.304220.000000.000002010.08.11 10:331.304510.000.000.00-0.29
312461422010.08.11 09:09sell0.01usdjpy85.0900.0000.0002010.08.11 12:0384.9290.000.000.001.90
312461512010.08.11 09:09sell0.02eurusd1.306530.000000.000002010.08.11 10:331.304470.000.000.004.12
312554382010.08.11 11:45sell0.01eurusd1.301620.000000.000002010.08.11 11:571.300140.000.000.001.48
312588372010.08.11 12:32sell0.01eurusd1.299510.000000.000002010.08.11 13:581.299590.000.000.00-0.08
312590322010.08.11 12:36sell0.01usdjpy84.9100.0000.0002010.08.12 01:0285.1090.000.00-0.05-2.34
312603302010.08.11 13:01sell0.02eurusd1.301730.000000.000002010.08.11 13:581.299620.000.000.004.22
312687872010.08.11 15:14sell0.01eurusd1.296100.000000.000002010.08.11 15:161.293870.000.000.002.23
312701232010.08.11 15:29sell0.02usdjpy85.1450.0000.0002010.08.12 01:0285.1090.000.00-0.110.85
312715982010.08.11 15:41buy0.32eurgbp0.823960.000000.000002010.08.17 09:520.823130.000.00-9.84-41.58
312717572010.08.11 15:43sell0.04usdjpy85.4170.0000.0002010.08.12 01:0285.1090.000.00-0.2114.48
312762202010.08.11 17:03sell0.01eurusd1.288910.000000.000002010.08.11 17:411.289210.000.000.00-0.30
312775782010.08.11 17:35sell0.02eurusd1.291220.000000.000002010.08.11 17:411.289230.000.000.003.98
312791582010.08.11 18:22sell0.01eurusd1.287750.000000.000002010.08.11 22:011.286270.000.00-0.021.48
312824992010.08.11 20:39buy0.64eurgbp0.821730.000000.000002010.08.17 09:510.823100.000.00-19.69137.27
313140132010.08.12 10:49sell0.01eurusd1.284240.000000.000002010.08.12 10:531.282260.000.000.001.98
313161892010.08.12 11:23sell0.01eurusd1.281550.000000.000002010.08.12 13:031.279800.000.000.001.75
313200612010.08.12 13:03buy0.01usdjpy85.4600.0000.0002010.08.12 13:1485.6090.000.000.001.74
313337962010.08.12 16:27buy0.01usdjpy85.9310.0000.0002010.08.12 23:5886.0820.000.000.001.75
313389522010.08.12 19:25sell0.01eurusd1.282780.000000.000002010.08.13 09:001.285940.000.00-0.01-3.16
313501582010.08.13 03:33sell0.02eurusd1.285220.000000.000002010.08.13 09:001.285940.000.000.00-1.44
313549072010.08.13 06:49sell0.04eurusd1.287520.000000.000002010.08.13 09:001.285940.000.000.006.32
313566872010.08.13 07:23sell0.08eurusd1.289880.000000.000002010.08.13 09:001.285940.000.000.0031.52
313573532010.08.13 07:40buy0.01usdjpy86.1300.0000.0002010.08.13 15:4085.9710.000.000.00-1.85
313591872010.08.13 08:15buy0.02usdjpy85.8970.0000.0002010.08.13 15:4085.9690.000.000.001.68
313668612010.08.13 10:47buy0.04usdjpy85.6650.0000.0002010.08.13 15:4085.9670.000.000.0014.05
313706172010.08.13 11:41sell0.01eurusd1.280640.000000.000002010.08.13 12:341.279160.000.000.001.48
313741012010.08.13 12:52sell0.01eurusd1.278930.000000.000002010.08.13 15:211.279290.000.000.00-0.36
313771712010.08.13 13:35sell0.02eurusd1.281510.000000.000002010.08.13 15:211.279290.000.000.004.44
313850992010.08.13 15:24buy1.28eurgbp0.819400.000000.000002010.08.17 09:510.823020.000.00-13.14725.40
313889122010.08.13 16:11sell0.01eurusd1.275480.000000.000002010.08.13 19:381.275730.000.000.00-0.25
313912432010.08.13 17:26sell0.02eurusd1.277750.000000.000002010.08.13 19:381.275760.000.000.003.98
314207412010.08.16 08:37sell0.01usdchf1.041810.000000.000002010.08.16 08:541.040220.000.000.001.53
314270352010.08.16 10:08sell0.01gbpusd1.555920.000000.000002010.08.17 12:051.561670.000.00-0.05-5.75
314275902010.08.16 10:15sell0.02gbpusd1.558140.000000.000002010.08.17 12:051.561700.000.00-0.11-7.12
314285302010.08.16 10:27sell0.01usdjpy85.7340.0000.0002010.08.16 11:3285.5640.000.000.001.99
314334542010.08.16 11:51sell0.01usdchf1.036870.000000.000002010.08.16 13:301.038720.000.000.00-1.78
314339962010.08.16 11:59sell0.02usdchf1.039210.000000.000002010.08.16 13:301.038670.000.000.001.04
314352312010.08.16 12:20sell0.04gbpusd1.560730.000000.000002010.08.17 12:051.561700.000.00-0.21-3.88
314384612010.08.16 13:04sell0.01usdjpy85.4720.0000.0002010.08.16 13:3785.3070.000.000.001.93
314385072010.08.16 13:04sell0.04usdchf1.041480.000000.000002010.08.16 13:301.038660.000.000.0010.86
314418402010.08.16 13:34sell0.08gbpusd1.563000.000000.000002010.08.17 12:051.561680.000.00-0.4210.56
314440512010.08.16 13:50sell0.16gbpusd1.565720.000000.000002010.08.17 12:051.561580.000.00-0.8466.24
314454832010.08.16 14:07sell0.01usdjpy85.3290.0000.0002010.08.17 00:2785.1790.000.00-0.021.76
314542992010.08.16 15:19sell0.32gbpusd1.568260.000000.000002010.08.17 12:051.561530.000.00-1.69215.36
314560442010.08.16 15:38sell0.01usdchf1.037290.000000.000002010.08.16 17:021.037630.000.000.00-0.33
314581202010.08.16 16:00sell0.02usdchf1.039560.000000.000002010.08.16 17:021.037630.000.000.003.72
314637012010.08.16 17:22sell0.01usdchf1.037360.000000.000002010.08.17 01:381.037810.000.00-0.03-0.43
314649542010.08.16 17:51buy0.01eurusd1.284840.000000.000002010.08.17 02:261.284480.000.00-0.01-0.36
314677792010.08.16 18:59buy0.02eurusd1.282540.000000.000002010.08.17 02:261.284500.000.00-0.023.92
314684192010.08.16 19:10sell0.02usdchf1.039660.000000.000002010.08.17 01:381.037810.000.00-0.063.57
314902762010.08.17 06:25buy0.01eurusd1.285100.000000.000002010.08.17 08:211.285020.000.000.00-0.08
314956532010.08.17 08:00buy0.02eurusd1.282780.000000.000002010.08.17 08:211.285070.000.000.004.58
314987182010.08.17 08:35sell0.01usdjpy85.2370.0000.0002010.08.17 13:1385.2840.000.000.00-0.55
315007212010.08.17 09:00buy0.01eurusd1.286970.000000.000002010.08.17 09:131.288610.000.000.001.64
315010262010.08.17 09:04sell0.01usdchf1.037500.000000.000002010.08.18 08:491.040500.000.00-0.03-2.88
315048942010.08.17 09:59sell0.02usdchf1.039890.000000.000002010.08.18 08:491.040500.000.00-0.06-1.17
315060692010.08.17 10:08buy0.01eurusd1.290080.000000.000002010.08.17 13:361.288510.000.000.00-1.57
315080592010.08.17 10:27sell0.04usdchf1.042220.000000.000002010.08.18 08:491.040500.000.00-0.136.61
315097122010.08.17 10:50buy0.02eurusd1.287850.000000.000002010.08.17 13:361.288430.000.000.001.16
315131502010.08.17 11:30sell0.02usdjpy85.4730.0000.0002010.08.17 13:1385.2840.000.000.004.43
315137742010.08.17 11:37sell0.08usdchf1.044480.000000.000002010.08.18 08:491.040500.000.00-0.2530.60
315165402010.08.17 12:05buy0.04eurusd1.285400.000000.000002010.08.17 13:361.288440.000.000.0012.16
315250302010.08.17 14:12buy0.01eurusd1.288670.000000.000002010.08.17 14:251.290250.000.000.001.58
315390512010.08.17 16:04sell0.01gbpusd1.557640.000000.000002010.08.17 17:031.558010.000.000.00-0.37
315438412010.08.17 16:48sell0.02gbpusd1.559910.000000.000002010.08.17 17:031.557990.000.000.003.84
315458542010.08.17 17:26sell0.01gbpusd1.558110.000000.000002010.08.17 19:151.556550.000.000.001.56
315480142010.08.17 18:44buy0.01eurusd1.289090.000000.000002010.08.18 09:351.287530.000.00-0.01-1.56
315509372010.08.17 19:47sell0.01gbpusd1.555880.000000.000002010.08.18 01:041.556190.000.00-0.05-0.31
315563372010.08.17 21:52sell0.02gbpusd1.558140.000000.000002010.08.18 01:041.556190.000.00-0.113.90
315638352010.08.18 00:43buy0.02eurusd1.286810.000000.000002010.08.18 09:351.287530.000.000.001.44
315743772010.08.18 02:20buy0.04eurusd1.284590.000000.000002010.08.18 09:351.287530.000.000.0011.76
315965412010.08.18 07:41sell0.01gbpusd1.551460.000000.000002010.08.18 15:261.558800.000.000.00-7.34
316063042010.08.18 09:12sell0.02gbpusd1.553740.000000.000002010.08.18 15:261.558800.000.000.00-10.12
316065562010.08.18 09:13sell0.04gbpusd1.556210.000000.000002010.08.18 15:261.558800.000.000.00-10.36
316088972010.08.18 09:30sell0.08gbpusd1.559890.000000.000002010.08.18 15:261.558800.000.000.008.72
316101032010.08.18 09:35sell0.16gbpusd1.562040.000000.000002010.08.18 15:261.558800.000.000.0051.84
316136082010.08.18 09:59sell0.01usdjpy85.4040.0000.0002010.08.18 10:0885.2480.000.000.001.83
316148232010.08.18 10:05sell0.32gbpusd1.564480.000000.000002010.08.18 15:261.558800.000.000.00181.76
316192182010.08.18 10:39sell0.01usdjpy85.2830.0000.0002010.08.19 13:3085.4000.000.00-0.05-1.37
316193142010.08.18 10:40buy0.01eurusd1.288990.000000.000002010.08.18 10:531.290570.000.000.001.58
316208342010.08.18 10:52sell0.64gbpusd1.566750.000000.000002010.08.18 15:261.558900.000.000.00502.40
316227372010.08.18 11:08sell0.01usdchf1.040810.000000.000002010.08.18 13:511.039240.000.000.001.51
316228322010.08.18 11:09buy0.01eurusd1.290400.000000.000002010.08.18 13:411.290130.000.000.00-0.27
316267412010.08.18 11:59buy0.02eurusd1.288110.000000.000002010.08.18 13:411.290130.000.000.004.04
316401812010.08.18 14:14sell0.01usdchf1.039150.000000.000002010.08.19 09:001.041960.000.00-0.09-2.70
316488752010.08.18 15:23sell0.02usdchf1.041500.000000.000002010.08.19 09:001.042150.000.00-0.19-1.25
316646912010.08.18 18:45buy0.01eurusd1.288040.000000.000002010.08.19 10:151.283910.000.00-0.04-4.13
316688222010.08.18 20:30buy0.02eurusd1.285790.000000.000002010.08.19 10:151.283910.000.00-0.07-3.76
316760502010.08.19 00:34buy0.04eurusd1.283540.000000.000002010.08.19 10:151.283910.000.000.001.48
316769552010.08.19 00:51buy0.08eurusd1.281280.000000.000002010.08.19 10:151.283870.000.000.0020.72
316770602010.08.19 00:51sell0.04usdchf1.043700.000000.000002010.08.19 08:591.042210.000.000.005.72
316785382010.08.19 01:14sell0.02usdjpy85.5140.0000.0002010.08.19 13:3085.4120.000.000.002.39
316787052010.08.19 01:15buy0.16eurusd1.279170.000000.000002010.08.19 10:151.283870.000.000.0075.20
316821522010.08.19 03:01sell0.04usdjpy85.7420.0000.0002010.08.19 13:3085.4200.000.000.0015.08
316876592010.08.19 06:41sell0.01gbpusd1.555600.000000.000002010.08.19 07:341.554050.000.000.001.55
316902372010.08.19 07:40sell0.08usdchf1.045950.000000.000002010.08.19 08:591.042210.000.000.0028.71
316916352010.08.19 08:07sell0.01gbpusd1.554690.000000.000002010.08.19 08:241.553170.000.000.001.52
316959212010.08.19 08:59sell0.01gbpusd1.552380.000000.000002010.08.19 17:111.559530.000.000.00-7.15
316978312010.08.19 09:30sell0.02gbpusd1.555490.000000.000002010.08.19 17:111.559530.000.000.00-8.08
316978712010.08.19 09:30sell0.04gbpusd1.557750.000000.000002010.08.19 17:111.559530.000.000.00-7.12
316982792010.08.19 09:31sell0.08gbpusd1.560040.000000.000002010.08.19 17:111.559550.000.000.003.92
316994192010.08.19 09:48sell0.16gbpusd1.562240.000000.000002010.08.19 17:111.559550.000.000.0043.04
317007782010.08.19 10:10sell0.32gbpusd1.564470.000000.000002010.08.19 17:111.559550.000.000.00157.44
317041902010.08.19 11:02sell0.01usdchf1.039600.000000.000002010.08.19 11:121.038100.000.000.001.44
317082722010.08.19 12:33sell0.01usdchf1.038800.000000.000002010.08.19 13:311.037260.000.000.001.48
317167382010.08.19 14:26sell0.01usdchf1.030290.000000.000002010.08.19 15:001.028930.000.000.001.32
317187872010.08.19 14:59sell0.64gbpusd1.566660.000000.000002010.08.19 17:111.559550.000.000.00455.04
317347242010.08.19 19:01sell0.01eurusd1.280950.000000.000002010.08.19 23:201.281340.000.00-0.01-0.39
317370512010.08.19 20:16sell0.02eurusd1.283190.000000.000002010.08.19 23:201.281340.000.00-0.023.70
317377072010.08.19 20:49sell0.01usdchf1.031500.000000.000002010.08.20 08:021.029870.000.00-0.031.58
317521742010.08.20 06:14sell0.01usdjpy85.2870.0000.0002010.08.23 01:5985.4590.000.00-0.02-2.01
317572122010.08.20 07:55sell0.01gbpusd1.555470.000000.000002010.08.20 08:121.555980.000.000.00-0.51
317585482010.08.20 08:06sell0.02gbpusd1.557730.000000.000002010.08.20 08:121.555880.000.000.003.70
317622952010.08.20 09:08sell0.01gbpusd1.554990.000000.000002010.08.20 09:131.553460.000.000.001.53
317684052010.08.20 10:31sell0.01eurusd1.276030.000000.000002010.08.20 10:431.274490.000.000.001.54
317721102010.08.20 11:18sell0.01gbpusd1.551960.000000.000002010.08.20 11:241.549980.000.000.001.98
317738222010.08.20 11:41sell0.01eurusd1.269950.000000.000002010.08.20 13:451.268420.000.000.001.53
317798712010.08.20 13:51sell0.02usdjpy85.5130.0000.0002010.08.23 01:5985.4590.000.00-0.041.26
317815042010.08.20 14:07sell0.01eurusd1.269280.000000.000002010.08.20 15:111.267600.000.000.001.68
317815482010.08.20 14:09sell0.01gbpusd1.549960.000000.000002010.08.20 16:051.550130.000.000.00-0.17
317859542010.08.20 15:33sell0.01eurusd1.267910.000000.000002010.08.23 08:281.269700.000.00-0.01-1.79
317862222010.08.20 15:40sell0.02gbpusd1.552380.000000.000002010.08.20 16:051.550130.000.000.004.50
317871562010.08.20 15:59sell0.04usdjpy85.7410.0000.0002010.08.23 01:5985.4590.000.00-0.0713.20
317920342010.08.20 17:48sell0.02eurusd1.270280.000000.000002010.08.23 08:281.269700.000.00-0.021.16
318155752010.08.23 07:16sell0.04eurusd1.272570.000000.000002010.08.23 08:281.269700.000.000.0011.48
318188902010.08.23 08:17sell0.01eurgbp0.814980.000000.000002010.08.24 00:370.815330.000.000.01-0.54
318214232010.08.23 09:06sell0.01eurusd1.268930.000000.000002010.08.23 10:191.269260.000.000.00-0.33
318226502010.08.23 09:27sell0.02eurusd1.271240.000000.000002010.08.23 10:191.269260.000.000.003.96
318245652010.08.23 10:06sell0.01usdjpy85.3420.0000.0002010.08.23 12:1885.1890.000.000.001.80
318254982010.08.23 10:26sell0.02eurgbp0.817180.000000.000002010.08.24 00:370.815330.000.000.025.73
318263642010.08.23 10:47sell0.01eurusd1.269050.000000.000002010.08.23 14:011.269220.000.000.00-0.17
318281922010.08.23 11:30sell0.02eurusd1.271310.000000.000002010.08.23 14:011.269180.000.000.004.26
318341372010.08.23 13:04sell0.01usdjpy85.1330.0000.0002010.08.24 02:4384.9810.000.00-0.021.79
318395812010.08.23 14:30sell0.01eurusd1.269410.000000.000002010.08.23 15:161.269790.000.000.00-0.38
318396402010.08.23 14:31buy0.01usdchf1.037430.000000.000002010.08.23 15:241.039110.000.000.001.62
318408702010.08.23 14:46sell0.02eurusd1.271740.000000.000002010.08.23 15:161.269770.000.000.003.94
318484252010.08.23 16:13buy0.01usdchf1.040150.000000.000002010.08.24 00:271.041700.000.000.011.49
318496102010.08.23 16:28sell0.01eurusd1.266010.000000.000002010.08.23 23:311.264490.000.00-0.011.52
318670222010.08.23 21:23sell0.01gbpusd1.551770.000000.000002010.08.23 22:431.550000.000.00-0.051.77
318852462010.08.24 06:26sell0.01usdjpy84.9330.0000.0002010.08.24 08:2084.7580.000.000.002.06
318864272010.08.24 06:56sell0.01gbpusd1.542010.000000.000002010.08.24 07:011.540520.000.000.001.49
318865032010.08.24 06:58buy0.01eurgbp0.820170.000000.000002010.08.24 15:150.821720.000.000.002.39
318901982010.08.24 08:15sell0.01gbpusd1.539080.000000.000002010.08.24 08:171.537490.000.000.001.59
318902162010.08.24 08:15sell0.01eurusd1.262760.000000.000002010.08.24 09:041.261330.000.000.001.43
318930302010.08.24 08:58sell0.01usdjpy84.6970.0000.0002010.08.24 08:5984.4740.000.000.002.64
318936382010.08.24 09:02sell0.01gbpusd1.538400.000000.000002010.08.24 10:071.538740.000.000.00-0.34
318963292010.08.24 09:43sell0.02gbpusd1.540670.000000.000002010.08.24 10:071.538740.000.000.003.86
318970242010.08.24 10:00sell0.01usdjpy84.4270.0000.0002010.08.24 11:0484.2690.000.000.001.87
319003182010.08.24 11:18buy0.01usdchf1.043640.000000.000002010.08.27 15:031.027410.000.000.04-15.80
319004212010.08.24 11:20sell0.01eurusd1.261320.000000.000002010.08.24 13:181.259690.000.000.001.63
319026602010.08.24 12:12sell0.01usdjpy84.3550.0000.0002010.08.24 12:3084.2000.000.000.001.84
319041472010.08.24 12:50sell0.01usdjpy84.2540.0000.0002010.08.24 13:2084.0960.000.000.001.88
319088302010.08.24 13:43sell0.01eurusd1.260070.000000.000002010.08.24 21:541.264810.000.000.00-4.74
319096452010.08.24 14:00sell0.01usdjpy83.9570.0000.0002010.08.24 15:0083.8020.000.000.001.85
319105652010.08.24 14:24buy0.02usdchf1.041280.000000.000002010.08.27 15:031.027210.000.000.09-27.39
319107462010.08.24 14:26sell0.02eurusd1.262450.000000.000002010.08.24 21:541.264620.000.000.00-4.34
319116892010.08.24 14:42buy0.04usdchf1.038960.000000.000002010.08.27 15:031.027210.000.000.15-45.76
319135762010.08.24 15:02buy0.08usdchf1.036730.000000.000002010.08.27 15:031.027400.000.000.30-72.65
319141592010.08.24 15:03sell0.04eurusd1.264740.000000.000002010.08.24 21:541.264590.000.000.000.60
319143752010.08.24 15:04buy0.16usdchf1.034540.000000.000002010.08.27 15:031.027090.000.000.60-116.06
319151452010.08.24 15:06sell0.08eurusd1.267290.000000.000002010.08.24 21:541.264610.000.000.0021.44
319165382010.08.24 15:17sell0.16eurusd1.269810.000000.000002010.08.24 21:541.264610.000.000.0083.20
319165762010.08.24 15:17buy0.32usdchf1.032250.000000.000002010.08.27 15:021.027370.000.001.20-152.00
319171332010.08.24 15:23sell0.01usdjpy83.7840.0000.0002010.08.24 21:5383.9650.000.000.00-2.16
319189122010.08.24 15:37buy0.01eurgbp0.821320.000000.000002010.08.25 09:010.822870.000.00-0.052.40
319202842010.08.24 15:59sell0.02usdjpy84.0200.0000.0002010.08.24 21:5383.9650.000.000.001.31
319220882010.08.24 16:19buy0.64usdchf1.029920.000000.000002010.08.27 15:021.027780.000.002.40-133.26
319234862010.08.24 16:41sell0.04usdjpy84.2570.0000.0002010.08.24 21:5383.9650.000.000.0013.91
319512782010.08.25 06:47sell0.01eurusd1.263480.000000.000002010.08.25 10:371.267660.000.000.00-4.18
319518702010.08.25 07:00sell0.01gbpusd1.541220.000000.000002010.08.25 08:171.539750.000.000.001.47
319533802010.08.25 07:46sell0.02eurusd1.265740.000000.000002010.08.25 10:371.267660.000.000.00-3.84
319571012010.08.25 08:53sell0.04eurusd1.268230.000000.000002010.08.25 10:371.267690.000.000.002.16
319582992010.08.25 09:00sell0.08eurusd1.270020.000000.000002010.08.25 10:371.267690.000.000.0018.64
319588182010.08.25 09:01buy1.28usdchf1.027330.000000.000002010.08.27 15:021.026670.000.003.84-82.29
319597962010.08.25 09:09sell0.16eurusd1.272480.000000.000002010.08.25 10:371.267680.000.000.0076.80
319627452010.08.25 09:59buy0.01eurgbp0.823040.000000.000002010.08.27 06:460.820000.000.00-0.20-4.71
319701952010.08.25 11:25buy0.02eurgbp0.820730.000000.000002010.08.27 06:460.820000.000.00-0.41-2.27
319742652010.08.25 12:40buy0.04eurgbp0.818470.000000.000002010.08.27 06:460.820000.000.00-0.839.50
319746652010.08.25 12:48sell0.01eurusd1.261630.000000.000002010.08.25 15:361.263460.000.000.00-1.83
319748692010.08.25 12:50sell0.01gbpusd1.541100.000000.000002010.08.25 15:461.542740.000.000.00-1.64
319782262010.08.25 13:34sell0.02eurusd1.263840.000000.000002010.08.25 15:361.263380.000.000.000.92
319787512010.08.25 13:39sell0.02gbpusd1.543140.000000.000002010.08.25 15:461.542740.000.000.000.80
319825682010.08.25 14:12sell0.04gbpusd1.545460.000000.000002010.08.25 15:461.542740.000.000.0010.88
319847432010.08.25 14:50sell0.04eurusd1.266350.000000.000002010.08.25 15:361.263430.000.000.0011.68
319971182010.08.25 19:07buy0.01usdjpy84.7380.0000.0002010.08.26 13:3484.7000.000.000.01-0.45
320009742010.08.25 21:44buy0.01gbpusd1.545400.000000.000002010.08.25 22:241.547190.000.000.061.79
320201502010.08.26 06:51buy0.01gbpusd1.555980.000000.000002010.08.26 07:051.557740.000.000.001.76
320205592010.08.26 07:01buy0.01eurusd1.271890.000000.000002010.08.26 07:051.273390.000.000.001.50
320217642010.08.26 07:18buy0.01gbpusd1.556870.000000.000002010.08.26 08:031.558610.000.000.001.74
320220122010.08.26 07:21buy0.08eurgbp0.816190.000000.000002010.08.27 06:460.820000.000.00-0.4147.30
320321102010.08.26 10:01buy0.02usdjpy84.5100.0000.0002010.08.26 13:3484.7000.000.000.004.49
320379192010.08.26 11:36buy0.01eurusd1.271640.000000.000002010.08.26 14:281.269900.000.000.00-1.74
320391712010.08.26 12:05buy0.02eurusd1.269320.000000.000002010.08.26 14:281.269900.000.000.001.16
320439652010.08.26 13:38buy0.04eurusd1.266980.000000.000002010.08.26 14:281.269900.000.000.0011.68
320477002010.08.26 14:44buy2.56usdchf1.025010.000000.000002010.08.27 15:011.027630.000.001.92652.69
320498652010.08.26 15:03buy5.12usdchf1.022760.000000.000002010.08.27 15:011.026800.000.003.842 014.49
320517582010.08.26 15:30buy0.01eurusd1.274590.000000.000002010.08.26 15:381.276270.000.000.001.68
320842272010.08.27 08:30buy0.01usdjpy84.7560.0000.0002010.08.27 13:3084.9420.000.000.002.19
320862312010.08.27 09:05buy0.01eurusd1.272770.000000.000002010.08.27 13:401.272670.000.000.00-0.10
320901982010.08.27 10:52buy0.01eurgbp0.820320.000000.000002010.08.27 14:530.821810.000.000.002.31
320968462010.08.27 13:31buy0.02eurusd1.270650.000000.000002010.08.27 13:401.272660.000.000.004.02
320990432010.08.27 13:52sell0.01gbpusd1.549000.000000.000002010.08.27 15:001.547220.000.000.001.78
321001262010.08.27 14:11buy0.01eurusd1.272410.000000.000002010.08.27 14:551.273870.000.000.001.46
321003512010.08.27 14:15buy0.01usdjpy84.9980.0000.0002010.08.27 15:1784.8150.000.000.00-2.16
321028032010.08.27 14:56buy0.02usdjpy84.7610.0000.0002010.08.27 15:1784.8150.000.000.001.27
321044222010.08.27 15:03buy0.04usdjpy84.5290.0000.0002010.08.27 15:1784.8150.000.000.0013.49
321105992010.08.27 16:01buy0.01usdjpy85.0050.0000.0002010.08.27 17:2185.1540.000.000.001.75
  0.00 0.00 -49.67 6 817.33
Closed P/L: 6 767.66
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
321077382010.08.27 15:28buy0.01eurgbp0.821830.000000.00000 0.821380.000.000.00-0.70
321088042010.08.27 15:36sell0.01gbpusd1.545350.000000.00000 1.552250.000.000.00-6.90
321095472010.08.27 15:47sell0.02gbpusd1.547600.000000.00000 1.552250.000.000.00-9.30
321111072010.08.27 16:05sell0.04gbpusd1.549860.000000.00000 1.552250.000.000.00-9.56
321119162010.08.27 16:08sell0.08gbpusd1.552300.000000.00000 1.552250.000.000.000.40
321152212010.08.27 17:07buy0.01eurusd1.277170.000000.00000 1.274940.000.000.00-2.23
321164392010.08.27 17:31buy0.02eurusd1.274940.000000.00000 1.274940.000.000.000.00
  0.00 0.00 0.00 -28.29
 Floating P/L: -28.29
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 6 767.66 Floating P/L: -28.29 Margin: 315.00
Balance: 106 767.66 Equity: 106 739.37 Free Margin: 106 424.37
 
Details:
Graph
Gross Profit: 9 739.92 Gross Loss: 2 972.26 Total Net Profit: 6 767.66
Profit Factor: 3.28 Expected Payoff: 18.34  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 112.91 (1.09%) Relative Drawdown: 1.09% (1 112.91)
 
Total Trades: 369 Short Positions (won %): 232 (62.93%) Long Positions (won %): 137 (62.04%)
Profit Trades (% of total): 231 (62.60%) Loss trades (% of total): 138 (37.40%)
Largest profit trade: 2 018.33 loss trade: -287.17
Average profit trade: 42.16 loss trade: -21.54
Maximum consecutive wins ($): 12 (19.10) consecutive losses ($): 8 (-1 112.91)
Maximal consecutive profit (count): 2 678.49 (5) consecutive loss (count): -1 112.91 (8)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2