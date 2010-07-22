FXCM Liquidity Connection
|Account: 2088737242
|Name: DemoAccount1
|Currency: USD
|2010 August 13, 19:07
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30199156
|2010.07.22 12:38
|balance
|BT Deposit of 100000
|100 000.00
|30244128
|2010.07.23 09:15
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.59718
|0.00000
|0.00000
|2010.07.23 09:17
|1.59577
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|30244138
|2010.07.23 09:15
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59679
|0.00000
|0.00000
|2010.07.23 09:17
|1.59634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|30244170
|2010.07.23 09:16
|sell
|0.11
|gbpchf
|1.59639
|0.00000
|0.00000
|2010.07.23 09:17
|1.59616
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|30508744
|2010.07.29 12:08
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83695
|0.00000
|0.00000
|2010.07.29 12:11
|0.83747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|30510176
|2010.07.29 12:42
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83715
|0.00000
|0.00000
|2010.07.29 13:54
|0.83766
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|30527485
|2010.07.29 16:49
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83875
|0.00000
|0.00000
|2010.07.29 18:07
|0.83922
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|30589659
|2010.07.30 14:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83404
|0.00000
|0.00000
|2010.07.30 15:11
|0.83353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|30597729
|2010.07.30 17:05
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83107
|0.00000
|0.00000
|2010.07.30 17:48
|0.83055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|30618651
|2010.08.02 08:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83051
|0.00000
|0.00000
|2010.08.02 08:12
|0.82899
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|30623346
|2010.08.02 09:13
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82751
|0.00000
|0.00000
|2010.08.02 12:26
|0.82599
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|30623503
|2010.08.02 09:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57935
|0.00000
|0.00000
|2010.08.02 10:39
|1.58088
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|30625172
|2010.08.02 10:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.04733
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:17
|1.03800
|0.00
|0.00
|0.01
|-8.99
|30626930
|2010.08.02 10:43
|buy
|0.02
|usdchf
|1.04509
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:17
|1.03796
|0.00
|0.00
|0.02
|-13.74
|30629142
|2010.08.02 11:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30794
|0.00000
|0.00000
|2010.08.02 13:40
|1.30952
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|30632367
|2010.08.02 13:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58278
|0.00000
|0.00000
|2010.08.02 13:25
|1.58421
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|30632442
|2010.08.02 13:17
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82562
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:18
|0.82985
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.75
|30636047
|2010.08.02 14:05
|buy
|0.04
|usdchf
|1.04283
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:17
|1.03800
|0.00
|0.00
|0.03
|-18.61
|30637338
|2010.08.02 14:28
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82785
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:18
|0.82985
|0.00
|0.00
|0.02
|-6.38
|30638061
|2010.08.02 14:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31216
|0.00000
|0.00000
|2010.08.02 14:44
|1.31380
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|30643297
|2010.08.02 15:13
|buy
|0.08
|usdchf
|1.04021
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:17
|1.03800
|0.00
|0.00
|0.06
|-17.03
|30646414
|2010.08.02 15:47
|buy
|0.16
|usdchf
|1.03800
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:17
|1.03800
|0.00
|0.00
|0.12
|0.00
|30649022
|2010.08.02 16:09
|buy
|0.32
|usdchf
|1.03563
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:17
|1.03800
|0.00
|0.00
|0.24
|73.06
|30651666
|2010.08.02 16:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59053
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 07:33
|1.59018
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.35
|30652898
|2010.08.02 17:25
|sell
|0.01
|usdjpy
|86.369
|0.000
|0.000
|2010.08.03 02:53
|86.416
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.54
|30654863
|2010.08.02 18:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31769
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 07:38
|1.31735
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.34
|30667467
|2010.08.02 23:46
|sell
|0.02
|usdjpy
|86.592
|0.000
|0.000
|2010.08.03 02:53
|86.411
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|30678250
|2010.08.03 02:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58826
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 07:33
|1.59018
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|30700431
|2010.08.03 06:56
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31539
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 07:38
|1.31735
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|30711447
|2010.08.03 08:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31798
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 08:33
|1.31973
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|30711736
|2010.08.03 08:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59137
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 08:32
|1.59294
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|30720419
|2010.08.03 09:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59539
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 10:39
|1.59384
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|30721470
|2010.08.03 09:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.982
|0.000
|0.000
|2010.08.03 11:42
|85.828
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|30722313
|2010.08.03 09:31
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83018
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:18
|0.82985
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|30722411
|2010.08.03 09:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59324
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 10:39
|1.59384
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|30723059
|2010.08.03 09:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32324
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 11:01
|1.32489
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|30724770
|2010.08.03 09:56
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.59092
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 10:39
|1.59373
|0.00
|0.00
|0.00
|11.24
|30735147
|2010.08.03 11:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59562
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 13:37
|1.59523
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|30736100
|2010.08.03 11:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32505
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:11
|1.32334
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.71
|30740094
|2010.08.03 12:43
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59328
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 13:37
|1.59522
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|30740270
|2010.08.03 12:47
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32278
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:11
|1.32334
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|30747003
|2010.08.03 14:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59493
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 15:37
|1.59294
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.99
|30748704
|2010.08.03 14:18
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59253
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 15:37
|1.59299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|30755137
|2010.08.03 14:56
|buy
|0.04
|eurusd
|1.32048
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:11
|1.32334
|0.00
|0.00
|0.00
|11.44
|30758979
|2010.08.03 15:14
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.59010
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 15:37
|1.59299
|0.00
|0.00
|0.00
|11.56
|30761837
|2010.08.03 15:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.832
|0.000
|0.000
|2010.08.03 16:17
|85.837
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|30769627
|2010.08.03 16:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59487
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 20:04
|1.59460
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|30772921
|2010.08.03 16:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32364
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 11:42
|1.32226
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.38
|30774667
|2010.08.03 17:44
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.738
|0.000
|0.000
|2010.08.04 01:43
|85.590
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.73
|30775712
|2010.08.03 18:16
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59267
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 20:04
|1.59453
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|30784632
|2010.08.03 20:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59486
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 07:50
|1.59439
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.47
|30811186
|2010.08.04 04:53
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32136
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 11:42
|1.32218
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|30812357
|2010.08.04 05:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59264
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 07:50
|1.59444
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|30819712
|2010.08.04 09:03
|buy
|0.04
|eurusd
|1.31906
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 11:42
|1.32212
|0.00
|0.00
|0.00
|12.24
|30820153
|2010.08.04 09:13
|buy
|0.01
|usdchf
|1.04230
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 13:41
|1.04172
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|30823795
|2010.08.04 10:28
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.443
|0.000
|0.000
|2010.08.05 13:37
|85.865
|0.00
|0.00
|-0.05
|-4.91
|30826171
|2010.08.04 11:22
|buy
|0.02
|usdchf
|1.03958
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 13:41
|1.04170
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|30835915
|2010.08.04 13:23
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.665
|0.000
|0.000
|2010.08.05 13:37
|85.865
|0.00
|0.00
|-0.11
|-4.66
|30836509
|2010.08.04 13:34
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82842
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 17:17
|0.82880
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.60
|30840869
|2010.08.04 14:46
|buy
|0.01
|usdchf
|1.04246
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 15:04
|1.04405
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|30843007
|2010.08.04 15:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|85.896
|0.000
|0.000
|2010.08.05 13:37
|85.865
|0.00
|0.00
|-0.21
|1.44
|30844270
|2010.08.04 15:05
|sell
|0.08
|usdjpy
|86.153
|0.000
|0.000
|2010.08.05 13:37
|85.865
|0.00
|0.00
|-0.42
|26.83
|30857019
|2010.08.04 16:18
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05113
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 17:52
|1.05270
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|30857537
|2010.08.04 16:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31439
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 03:07
|1.31469
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.30
|30871706
|2010.08.04 18:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58636
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 07:36
|1.58687
|0.00
|0.00
|-0.16
|-0.51
|30874904
|2010.08.04 19:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58896
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 07:36
|1.58687
|0.00
|0.00
|-0.32
|4.18
|30876755
|2010.08.04 19:58
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31690
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 03:07
|1.31479
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.22
|30883812
|2010.08.04 21:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05344
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 16:57
|1.04808
|0.00
|0.00
|0.02
|-5.11
|30888074
|2010.08.04 23:11
|sell
|0.16
|usdjpy
|86.370
|0.000
|0.000
|2010.08.05 13:37
|85.872
|0.00
|0.00
|0.00
|92.79
|30937789
|2010.08.05 08:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31242
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:35
|1.31676
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.34
|30940255
|2010.08.05 08:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58246
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:20
|1.58673
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.27
|30941201
|2010.08.05 08:49
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31471
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:35
|1.31677
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.12
|30941468
|2010.08.05 08:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58474
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:20
|1.58673
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.98
|30941862
|2010.08.05 09:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.05112
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 16:57
|1.04808
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|30945148
|2010.08.05 09:33
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83073
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 17:17
|0.82880
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|30945512
|2010.08.05 09:41
|sell
|0.04
|eurusd
|1.31704
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:35
|1.31669
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|30945997
|2010.08.05 09:44
|buy
|0.04
|usdchf
|1.04876
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 16:57
|1.04807
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|30949071
|2010.08.05 10:10
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.58710
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:20
|1.58673
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|30949112
|2010.08.05 10:10
|sell
|0.08
|eurusd
|1.31925
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:34
|1.31663
|0.00
|0.00
|0.00
|20.96
|30950536
|2010.08.05 10:23
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.58936
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:20
|1.58675
|0.00
|0.00
|0.00
|20.88
|30950985
|2010.08.05 10:26
|buy
|0.08
|usdchf
|1.04649
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 16:57
|1.04806
|0.00
|0.00
|0.00
|11.98
|30955587
|2010.08.05 11:00
|sell
|0.16
|eurusd
|1.32165
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:34
|1.31658
|0.00
|0.00
|0.00
|81.12
|30962599
|2010.08.05 11:59
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.59162
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:20
|1.58675
|0.00
|0.00
|0.00
|77.92
|30971951
|2010.08.05 13:33
|buy
|0.16
|usdchf
|1.04433
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 16:57
|1.04803
|0.00
|0.00
|0.00
|56.49
|30973029
|2010.08.05 13:41
|buy
|0.32
|usdchf
|1.04177
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 16:57
|1.04795
|0.00
|0.00
|0.00
|188.71
|30987639
|2010.08.05 15:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58612
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 15:51
|1.58457
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|30993832
|2010.08.05 16:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31453
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 11:11
|1.31624
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.71
|30996288
|2010.08.05 17:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.810
|0.000
|0.000
|2010.08.06 12:40
|85.854
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.51
|31002586
|2010.08.05 18:27
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31682
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 11:11
|1.31624
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.16
|31009514
|2010.08.05 19:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83009
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 09:55
|0.83159
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.37
|31013388
|2010.08.05 20:52
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04637
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 09:28
|1.04690
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.51
|31014241
|2010.08.05 21:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.31911
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 11:11
|1.31624
|0.00
|0.00
|-0.03
|11.48
|31023377
|2010.08.06 04:13
|sell
|0.02
|usdchf
|1.04860
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 09:28
|1.04689
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|31023873
|2010.08.06 04:31
|sell
|0.02
|usdjpy
|86.042
|0.000
|0.000
|2010.08.06 12:40
|85.847
|0.00
|0.00
|0.00
|4.54
|31030454
|2010.08.06 08:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59087
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:30
|1.58932
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|31031452
|2010.08.06 09:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58799
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:30
|1.58932
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|31032436
|2010.08.06 09:55
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.58567
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:30
|1.58932
|0.00
|0.00
|0.00
|14.60
|31034935
|2010.08.06 10:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83167
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 14:14
|0.83314
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|31044134
|2010.08.06 13:16
|buy
|0.01
|usdchf
|1.04973
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:34
|1.04787
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|31045525
|2010.08.06 13:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.04898
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:34
|1.04787
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.12
|31045604
|2010.08.06 13:30
|buy
|0.04
|usdchf
|1.04751
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:34
|1.04773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|31045631
|2010.08.06 13:30
|buy
|0.08
|usdchf
|1.04571
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:34
|1.04773
|0.00
|0.00
|0.00
|15.42
|31045852
|2010.08.06 13:30
|buy
|0.16
|usdchf
|1.04452
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:34
|1.04766
|0.00
|0.00
|0.00
|47.95
|31046402
|2010.08.06 13:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.576
|0.000
|0.000
|2010.08.06 13:33
|85.415
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|31053492
|2010.08.06 14:18
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.153
|0.000
|0.000
|2010.08.10 19:15
|85.543
|0.00
|0.00
|-0.04
|-4.56
|31053836
|2010.08.06 14:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59330
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 14:46
|1.59505
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|31058472
|2010.08.06 15:06
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83342
|0.00000
|0.00000
|2010.08.09 09:03
|0.83328
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.22
|31060594
|2010.08.06 15:39
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03472
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 18:40
|1.03506
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|31062257
|2010.08.06 16:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59838
|0.00000
|0.00000
|2010.08.08 22:36
|1.59763
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.75
|31065089
|2010.08.06 17:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59609
|0.00000
|0.00000
|2010.08.08 22:36
|1.59763
|0.00
|0.00
|0.04
|3.08
|31065778
|2010.08.06 17:56
|sell
|0.02
|usdchf
|1.03699
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 18:40
|1.03506
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|31067890
|2010.08.06 19:23
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.374
|0.000
|0.000
|2010.08.10 19:15
|85.543
|0.00
|0.00
|-0.08
|-3.95
|31072392
|2010.08.08 22:39
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83164
|0.00000
|0.00000
|2010.08.09 09:03
|0.83328
|0.00
|0.00
|0.00
|5.23
|31082407
|2010.08.09 07:14
|sell
|0.04
|usdjpy
|85.599
|0.000
|0.000
|2010.08.10 19:15
|85.543
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.62
|31091307
|2010.08.09 09:32
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83329
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 03:26
|0.83288
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.64
|31093401
|2010.08.09 10:29
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03831
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:31
|1.05656
|0.00
|0.00
|-0.03
|-17.27
|31096012
|2010.08.09 11:35
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83095
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 03:26
|0.83288
|0.00
|0.00
|-0.10
|6.10
|31100228
|2010.08.09 12:37
|sell
|0.02
|usdchf
|1.04066
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:31
|1.05656
|0.00
|0.00
|-0.06
|-30.10
|31104498
|2010.08.09 14:19
|sell
|0.04
|usdchf
|1.04287
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:31
|1.05656
|0.00
|0.00
|-0.13
|-51.83
|31108578
|2010.08.09 15:25
|sell
|0.08
|usdchf
|1.04515
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:31
|1.05656
|0.00
|0.00
|-0.25
|-86.39
|31111715
|2010.08.09 16:35
|sell
|0.08
|usdjpy
|85.826
|0.000
|0.000
|2010.08.10 19:15
|85.546
|0.00
|0.00
|-0.14
|26.18
|31114161
|2010.08.09 17:20
|sell
|0.16
|usdchf
|1.04738
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:31
|1.05654
|0.00
|0.00
|-0.50
|-138.72
|31114593
|2010.08.09 17:23
|sell
|0.32
|usdchf
|1.04953
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:30
|1.05654
|0.00
|0.00
|-1.01
|-212.32
|31137692
|2010.08.10 03:46
|sell
|0.64
|usdchf
|1.05180
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:30
|1.05654
|0.00
|0.00
|0.00
|-287.13
|31142309
|2010.08.10 05:03
|sell
|1.28
|usdchf
|1.05399
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:30
|1.05636
|0.00
|0.00
|0.00
|-287.17
|31151664
|2010.08.10 07:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57980
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 08:33
|1.57997
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|31154627
|2010.08.10 08:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58210
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 08:33
|1.57999
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|31155487
|2010.08.10 08:25
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83348
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 11:11
|0.83504
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|31157171
|2010.08.10 08:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57959
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 09:47
|1.57992
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|31160396
|2010.08.10 09:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58178
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 09:47
|1.57994
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|31165953
|2010.08.10 10:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31593
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 13:02
|1.31440
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|31170777
|2010.08.10 11:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57496
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 12:56
|1.57332
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|31176101
|2010.08.10 12:58
|sell
|2.56
|usdchf
|1.05639
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:30
|1.05636
|0.00
|0.00
|0.00
|7.27
|31177216
|2010.08.10 13:09
|sell
|0.16
|usdjpy
|86.052
|0.000
|0.000
|2010.08.10 19:15
|85.546
|0.00
|0.00
|0.00
|94.64
|31179556
|2010.08.10 13:28
|sell
|5.12
|usdchf
|1.05860
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:30
|1.05636
|0.00
|0.00
|0.00
|1 085.69
|31180742
|2010.08.10 13:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57184
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 14:52
|1.57223
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|31181595
|2010.08.10 13:48
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57428
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 14:52
|1.57223
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|31181827
|2010.08.10 13:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31215
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 14:52
|1.31049
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|31189322
|2010.08.10 15:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57191
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:09
|1.58763
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.72
|31191955
|2010.08.10 15:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57414
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:09
|1.58768
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.08
|31192877
|2010.08.10 16:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30859
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 01:26
|1.31444
|0.00
|0.00
|-0.01
|-5.85
|31196188
|2010.08.10 16:58
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.57643
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:09
|1.58749
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.24
|31197405
|2010.08.10 17:24
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.57885
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:09
|1.58744
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.72
|31197843
|2010.08.10 17:40
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31084
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 01:26
|1.31440
|0.00
|0.00
|-0.02
|-7.12
|31201662
|2010.08.10 19:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.31386
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 01:26
|1.31447
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.44
|31201770
|2010.08.10 19:15
|sell
|0.08
|eurusd
|1.31554
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 01:26
|1.31452
|0.00
|0.00
|-0.06
|8.16
|31202002
|2010.08.10 19:15
|sell
|0.16
|eurusd
|1.31712
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 01:26
|1.31450
|0.00
|0.00
|-0.13
|41.92
|31202037
|2010.08.10 19:15
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.58065
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:09
|1.58736
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.36
|31203256
|2010.08.10 19:18
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.58294
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:08
|1.58774
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.60
|31203803
|2010.08.10 19:20
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.58531
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:08
|1.58734
|0.00
|0.00
|0.00
|-129.92
|31203825
|2010.08.10 19:20
|sell
|0.32
|eurusd
|1.31935
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 01:26
|1.31451
|0.00
|0.00
|-0.26
|154.88
|31204457
|2010.08.10 19:23
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.58809
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:08
|1.58726
|0.00
|0.00
|0.00
|106.24
|31205815
|2010.08.10 19:32
|sell
|0.64
|eurusd
|1.32174
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 01:26
|1.31451
|0.00
|0.00
|-0.52
|462.72
|31205989
|2010.08.10 19:32
|sell
|2.56
|gbpusd
|1.59039
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:08
|1.58734
|0.00
|0.00
|0.00
|780.80
|31208711
|2010.08.10 20:08
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.58712
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:09
|1.58793
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.84
|31210688
|2010.08.10 20:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.291
|0.000
|0.000
|2010.08.11 08:25
|85.140
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.77
|31236843
|2010.08.11 06:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31039
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 06:51
|1.30879
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|31243551
|2010.08.11 08:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30422
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 10:33
|1.30451
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|31246142
|2010.08.11 09:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.090
|0.000
|0.000
|2010.08.11 12:03
|84.929
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|31246151
|2010.08.11 09:09
|sell
|0.02
|eurusd
|1.30653
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 10:33
|1.30447
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|31255438
|2010.08.11 11:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30162
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 11:57
|1.30014
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|31258837
|2010.08.11 12:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29951
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 13:58
|1.29959
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|31259032
|2010.08.11 12:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.910
|0.000
|0.000
|2010.08.12 01:02
|85.109
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.34
|31260330
|2010.08.11 13:01
|sell
|0.02
|eurusd
|1.30173
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 13:58
|1.29962
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|31268787
|2010.08.11 15:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29610
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 15:16
|1.29387
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|31270123
|2010.08.11 15:29
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.145
|0.000
|0.000
|2010.08.12 01:02
|85.109
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.85
|31271757
|2010.08.11 15:43
|sell
|0.04
|usdjpy
|85.417
|0.000
|0.000
|2010.08.12 01:02
|85.109
|0.00
|0.00
|-0.21
|14.48
|31276220
|2010.08.11 17:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28891
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 17:41
|1.28921
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|31277578
|2010.08.11 17:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.29122
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 17:41
|1.28923
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|31279158
|2010.08.11 18:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28775
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 22:01
|1.28627
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.48
|31314013
|2010.08.12 10:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28424
|0.00000
|0.00000
|2010.08.12 10:53
|1.28226
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|31316189
|2010.08.12 11:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28155
|0.00000
|0.00000
|2010.08.12 13:03
|1.27980
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|31320061
|2010.08.12 13:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.460
|0.000
|0.000
|2010.08.12 13:14
|85.609
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|31333796
|2010.08.12 16:27
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.931
|0.000
|0.000
|2010.08.12 23:58
|86.082
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|31338952
|2010.08.12 19:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28278
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 09:00
|1.28594
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.16
|31350158
|2010.08.13 03:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.28522
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 09:00
|1.28594
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|31354907
|2010.08.13 06:49
|sell
|0.04
|eurusd
|1.28752
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 09:00
|1.28594
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|31356687
|2010.08.13 07:23
|sell
|0.08
|eurusd
|1.28988
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 09:00
|1.28594
|0.00
|0.00
|0.00
|31.52
|31357353
|2010.08.13 07:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|86.130
|0.000
|0.000
|2010.08.13 15:40
|85.971
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|31359187
|2010.08.13 08:15
|buy
|0.02
|usdjpy
|85.897
|0.000
|0.000
|2010.08.13 15:40
|85.969
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|31366861
|2010.08.13 10:47
|buy
|0.04
|usdjpy
|85.665
|0.000
|0.000
|2010.08.13 15:40
|85.967
|0.00
|0.00
|0.00
|14.05
|31370617
|2010.08.13 11:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28064
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 12:34
|1.27916
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|31374101
|2010.08.13 12:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27893
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 15:21
|1.27929
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|31377171
|2010.08.13 13:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.28151
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 15:21
|1.27929
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|
|0.00
|0.00
|-4.85
|1 926.87
|Closed P/L:
|1 922.02
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|31170472
|2010.08.10 11:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83573
|0.00000
|0.00000
|
|0.81825
|0.00
|0.00
|-0.25
|-27.27
|31186430
|2010.08.10 14:52
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83342
|0.00000
|0.00000
|
|0.81825
|0.00
|0.00
|-0.51
|-47.34
|31195087
|2010.08.10 16:38
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.83114
|0.00000
|0.00000
|
|0.81825
|0.00
|0.00
|-1.04
|-80.44
|31235049
|2010.08.11 05:36
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.82889
|0.00000
|0.00000
|
|0.81825
|0.00
|0.00
|-1.64
|-132.79
|31241417
|2010.08.11 07:57
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.82657
|0.00000
|0.00000
|
|0.81825
|0.00
|0.00
|-3.28
|-207.67
|31271598
|2010.08.11 15:41
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.82396
|0.00000
|0.00000
|
|0.81825
|0.00
|0.00
|-6.56
|-285.06
|31282499
|2010.08.11 20:39
|buy
|0.64
|eurgbp
|0.82173
|0.00000
|0.00000
|
|0.81825
|0.00
|0.00
|-13.13
|-347.45
|31385099
|2010.08.13 15:24
|buy
|1.28
|eurgbp
|0.81940
|0.00000
|0.00000
|
|0.81825
|0.00
|0.00
|0.00
|-229.64
|31388912
|2010.08.13 16:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27548
|0.00000
|0.00000
|
|1.27706
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|31391243
|2010.08.13 17:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.27775
|0.00000
|0.00000
|
|1.27706
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|
|0.00
|0.00
|-26.41
|-1 357.86
|
|Floating P/L:
|-1 384.27
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 922.02
|Floating P/L:
|-1 384.27
|Margin:
|3 870.00
|Balance:
|101 922.02
|Equity:
|100 537.75
|Free Margin:
|96 667.75
|
|Details:
|Gross Profit:
|3 802.36
|Gross Loss:
|1 880.34
|Total Net Profit:
|1 922.02
|Profit Factor:
|2.02
|Expected Payoff:
|10.50
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 112.91 (1.09%)
|Relative Drawdown:
|1.09% (1 112.91)
|
|Total Trades:
|183
|Short Positions (won %):
|111 (56.76%)
|Long Positions (won %):
|72 (65.28%)
|Profit Trades (% of total):
|110 (60.11%)
|Loss trades (% of total):
|73 (39.89%)
|Largest
|profit trade:
|1 085.69
|loss trade:
|-287.17
|Average
|profit trade:
|34.57
|loss trade:
|-25.76
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (19.10)
|consecutive losses ($):
|8 (-1 112.91)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 092.96 (2)
|consecutive loss (count):
|-1 112.91 (8)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2