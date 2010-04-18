Interbank FX, LLC

Account: 2610986 Name: terminator_fibo1 Currency: USD 2010 August 27, 16:31
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1720325042010.04.18 05:18balanceDeposit3 000.00
1722297862010.04.21 14:00buy0.01gbpjpy143.895137.895144.1452010.04.22 08:52144.1450.000.000.002.68
1722302072010.04.21 14:05buy0.02gbpjpy143.695143.935144.1452010.04.22 08:52144.1450.000.000.009.64
1722338222010.04.21 15:06buy0.03gbpjpy143.455137.895144.1452010.04.22 06:17143.5900.000.000.004.36
1722607572010.04.22 00:02buy0.05gbpjpy143.250137.895144.1452010.04.22 06:17143.5900.000.000.0018.30
1722630602010.04.22 01:24buy0.09gbpjpy143.030137.895144.1452010.04.22 05:38143.3200.000.000.0028.10
1723090882010.04.22 16:45buy0.01gbpjpy143.295143.815144.3952010.04.22 20:06143.8150.000.000.005.56
1724436562010.04.26 13:15buy0.01gbpjpy145.845139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.00-8.10
1724466952010.04.26 13:46buy0.02gbpjpy145.625139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.00-11.51
1724504652010.04.26 14:19buy0.03gbpjpy145.415139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.00-10.55
1724690592010.04.26 21:16buy0.05gbpjpy145.205139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.00-6.40
1724761442010.04.27 00:48buy0.09gbpjpy145.005139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.007.67
1724764852010.04.27 00:54buy0.15gbpjpy144.795139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.0046.34
1724832882010.04.27 05:30buy0.01gbpjpy145.245139.245145.3152010.05.06 15:09139.2450.000.000.00-64.39
1724847162010.04.27 06:03buy0.02gbpjpy145.045139.245145.3152010.05.06 15:09139.2450.000.000.00-124.49
1724853212010.04.27 06:14buy0.03gbpjpy144.835139.245145.3152010.04.27 08:16144.5050.000.000.00-10.55
1724858812010.04.27 06:18buy0.05gbpjpy144.635139.245145.3152010.04.27 08:16144.5050.000.000.00-6.93
1724898172010.04.27 07:11buy0.09gbpjpy144.425139.245145.3152010.04.27 08:16144.5050.000.000.007.67
1724916942010.04.27 07:27buy0.15gbpjpy144.215139.245145.3152010.04.27 08:16144.5050.000.000.0046.36
1734378272010.05.11 09:15buy0.01gbpjpy137.355131.355137.1452010.05.11 12:41137.1450.000.000.00-2.27
1734396642010.05.11 09:28buy0.02gbpjpy137.135131.355137.1452010.05.11 12:09136.7750.000.000.00-7.78
1734401872010.05.11 09:32buy0.03gbpjpy136.905131.355137.1452010.05.11 12:09136.7750.000.000.00-4.21
1734416522010.05.11 09:55buy0.05gbpjpy136.685131.355137.1452010.05.11 12:09136.7750.000.000.004.87
1734435192010.05.11 10:31buy0.09gbpjpy136.475131.355137.1452010.05.11 12:09136.7750.000.000.0029.18
1734438392010.05.11 10:36buy0.15gbpjpy136.265131.355137.1452010.05.11 11:34136.3550.000.000.0014.61
1734453352010.05.11 11:03buy0.25gbpjpy136.045131.355137.1452010.05.11 11:34136.3550.000.000.0083.88
1734567532010.05.11 14:00buy0.01gbpjpy137.795138.105138.4752010.05.11 15:03138.1050.000.000.003.34
1734577292010.05.11 14:10buy0.02gbpjpy137.585131.795138.4752010.05.11 14:55137.7550.000.000.003.67
1734601592010.05.11 14:37buy0.03gbpjpy137.375131.795138.4752010.05.11 14:55137.7550.000.000.0012.29
1734984822010.05.12 01:15buy0.01gbpjpy138.405132.405139.0752010.05.12 03:18138.3550.000.000.00-0.53
1734990202010.05.12 01:22buy0.02gbpjpy138.195132.405139.0752010.05.12 03:18138.3550.000.000.003.45
1735018162010.05.12 01:42buy0.03gbpjpy137.975132.405139.0752010.05.12 03:18138.3550.000.000.0012.29
1735214752010.05.12 07:15buy0.01gbpjpy138.405139.255139.5052010.05.12 07:45139.2550.000.000.009.14
1735917012010.05.12 18:45buy0.01gbpjpy138.285138.865139.1652010.05.13 06:24138.8650.000.000.006.22
1735938692010.05.12 20:18buy0.02gbpjpy138.065138.425139.1652010.05.13 02:18138.4250.000.000.007.73
1748384852010.05.27 16:00buy0.01gbpjpy132.140132.470133.0302010.05.27 17:43132.4700.000.000.003.63
1748397902010.05.27 16:22buy0.02gbpjpy131.930132.470133.0302010.05.27 17:43132.4700.000.000.0011.88
1749100782010.05.30 23:15buy0.01gbpjpy131.680132.020132.7802010.05.31 00:31132.0200.000.000.003.72
1749325632010.05.31 09:30buy0.01gbpjpy132.510132.710133.6102010.05.31 14:04132.7100.000.000.002.19
1749494342010.05.31 17:30buy0.01gbpjpy132.530126.530132.7902010.06.01 01:30131.9900.000.000.00-5.93
1749571522010.05.31 23:59buy0.02gbpjpy132.320126.530132.7902010.06.01 01:30131.9900.000.000.00-7.25
1749576692010.06.01 00:01buy0.03gbpjpy132.110126.530132.7902010.06.01 01:30131.9900.000.000.00-3.96
1749587832010.06.01 00:31buy0.05gbpjpy131.910126.530132.7902010.06.01 01:30131.9900.000.000.004.39
1749596692010.06.01 00:51buy0.09gbpjpy131.690126.530132.7902010.06.01 01:30131.9900.000.000.0029.65
1749669802010.06.01 05:30buy0.01gbpjpy132.220132.450133.3202010.06.01 05:51132.4500.000.000.002.52
1749841012010.06.01 11:15buy0.01gbpjpy132.470132.890133.5702010.06.01 11:38132.8900.000.000.004.61
1750267022010.06.02 00:30buy0.01gbpjpy133.450134.340134.5502010.06.02 00:59134.5500.000.000.0012.03
1750464802010.06.02 05:45buy0.01gbpjpy134.770135.020135.6702010.06.02 07:18135.0200.000.000.002.72
1750502932010.06.02 06:32buy0.02gbpjpy134.570134.790135.6702010.06.02 07:07134.7900.000.000.004.80
1750750402010.06.02 11:30buy0.01gbpjpy134.870128.870135.0902010.06.02 15:25134.8300.000.000.00-0.44
1750755252010.06.02 11:34buy0.02gbpjpy134.670128.870135.0902010.06.02 15:25134.8300.000.000.003.47
1750794662010.06.02 12:28buy0.03gbpjpy134.460128.870135.0902010.06.02 15:25134.8300.000.000.0012.02
1750795812010.06.02 12:29buy0.05gbpjpy134.200128.870135.0902010.06.02 13:05134.3000.000.000.005.44
1750821902010.06.02 12:56buy0.09gbpjpy133.990128.870135.0902010.06.02 13:05134.3000.000.000.0030.34
1750958952010.06.02 15:45buy0.01gbpjpy135.010135.400135.9002010.06.03 01:52135.4000.000.000.004.24
1751047512010.06.02 18:04buy0.02gbpjpy134.800135.400135.9002010.06.03 01:52135.4000.000.000.0013.02
1751860742010.06.03 19:15buy0.01gbpjpy135.530136.050136.4202010.06.04 08:54136.0500.000.000.005.60
1751864092010.06.03 19:19buy0.02gbpjpy135.320135.530136.4202010.06.04 00:22135.5300.000.000.004.54
1754605592010.06.07 05:30buy0.01gbpjpy131.840132.040132.7402010.06.07 07:35132.0400.000.000.002.19
1754626332010.06.07 06:15buy0.02gbpjpy131.640131.970132.7402010.06.07 07:06131.9700.000.000.007.21
1755252642010.06.07 17:45buy0.01gbpjpy133.000127.000133.2702010.06.07 22:20132.4600.000.000.00-5.90
1755273822010.06.07 18:36buy0.02gbpjpy132.790127.000133.2702010.06.07 22:20132.4600.000.000.00-7.22
1755310542010.06.07 19:29buy0.03gbpjpy132.580127.000133.2702010.06.07 22:20132.4600.000.000.00-3.93
1755333982010.06.07 20:14buy0.05gbpjpy132.380127.000133.2702010.06.07 22:20132.4600.000.000.004.37
1755338102010.06.07 20:25buy0.09gbpjpy132.170127.000133.2702010.06.07 22:20132.4600.000.000.0028.52
1760141792010.06.13 22:45buy0.01gbpjpy133.850134.090134.7402010.06.14 04:09134.0900.000.000.002.61
1760179002010.06.13 23:27buy0.02gbpjpy133.650133.870134.7402010.06.14 01:58133.8700.000.000.004.79
1761127912010.06.15 00:30buy0.01gbpjpy135.300129.300135.1402010.06.15 13:52135.1400.000.000.00-1.76
1761169122010.06.15 01:01buy0.02gbpjpy135.070129.300135.1402010.06.15 13:52135.1400.000.000.001.54
1761179422010.06.15 01:20buy0.03gbpjpy134.860129.300135.1402010.06.15 09:51134.7500.000.000.00-3.61
1761308382010.06.15 06:04buy0.05gbpjpy134.650129.300135.1402010.06.15 09:51134.7500.000.000.005.48
1761314512010.06.15 06:11buy0.09gbpjpy134.450129.300135.1402010.06.15 09:51134.7500.000.000.0029.57
1761320762010.06.15 06:16buy0.15gbpjpy134.240129.300135.1402010.06.15 07:14134.3400.000.000.0016.44
1761334252010.06.15 06:31buy0.25gbpjpy134.040129.300135.1402010.06.15 07:14134.3400.000.000.0082.24
1761975532010.06.16 01:30buy0.01gbpjpy135.630129.630135.7002010.06.16 15:08135.7000.000.000.000.77
1761985522010.06.16 02:38buy0.02gbpjpy135.420135.750136.5202010.06.16 07:01135.7500.000.000.007.20
1762143032010.06.16 08:21buy0.02gbpjpy135.200135.750136.3102010.06.16 09:57135.7500.000.000.0012.01
1762298422010.06.16 11:50buy0.02gbpjpy135.010135.230135.7002010.06.16 14:09135.2300.000.000.004.82
1762329112010.06.16 12:26buy0.03gbpjpy134.800129.630135.7002010.06.16 12:58134.9800.000.000.005.92
1762334002010.06.16 12:30buy0.05gbpjpy134.600129.630135.7002010.06.16 12:58134.9700.000.000.0020.28
1762432952010.06.16 15:15buy0.01gbpjpy135.680129.680135.1502010.06.17 09:45135.1500.000.000.04-5.80
1762461342010.06.16 16:33buy0.02gbpjpy135.480129.680135.1502010.06.17 09:45135.1500.000.000.09-7.23
1762467172010.06.16 16:51buy0.03gbpjpy135.280129.680135.1502010.06.17 09:45135.1500.000.000.13-4.27
1762501162010.06.16 19:19buy0.05gbpjpy135.070129.680135.1502010.06.17 00:38134.4000.000.000.22-36.66
1762531512010.06.16 21:03buy0.09gbpjpy134.670129.680135.1502010.06.17 00:38134.3700.000.000.00-29.56
1762536542010.06.16 21:27buy0.15gbpjpy134.470129.680135.1502010.06.17 00:38134.3700.000.000.00-16.42
1762566832010.06.17 00:03buy0.25gbpjpy134.259129.680135.1502010.06.17 00:38134.3700.000.000.0030.38
1762572712010.06.17 00:12buy0.42gbpjpy134.050129.680135.1502010.06.17 00:38134.3700.000.000.00147.13
1763098792010.06.17 20:00buy0.01gbpjpy134.810135.130135.3402010.06.21 05:50135.3400.000.000.025.84
1763124702010.06.17 22:42buy0.02gbpjpy134.590134.980135.7002010.06.18 07:47134.9800.000.000.008.60
1763642362010.06.20 23:02buy0.02gbpjpy134.240134.630135.3402010.06.21 01:18134.6100.000.000.008.15
1764256252010.06.22 00:00buy0.01gbpjpy134.410128.410134.3302010.06.22 13:25134.2200.000.000.00-2.09
1764261122010.06.22 00:07buy0.02gbpjpy134.210134.560135.3002010.06.22 01:42134.5700.000.000.007.91
1764349832010.06.22 05:47buy0.02gbpjpy134.020128.410134.3302010.06.22 13:25134.2200.000.000.004.41
1764355182010.06.22 05:59buy0.03gbpjpy133.830128.410134.3302010.06.22 13:25134.2200.000.000.0012.90
1764406222010.06.22 08:32buy0.05gbpjpy133.640128.410134.3302010.06.22 11:41133.7300.000.000.004.97
1764420332010.06.22 09:10buy0.09gbpjpy133.440128.410134.3302010.06.22 11:41133.7300.000.000.0028.78
1764424452010.06.22 09:14buy0.15gbpjpy133.230128.410134.3302010.06.22 10:40133.5700.000.000.0056.26
1766627882010.06.28 16:15buy0.01gbpjpy134.830135.040135.9302010.06.28 19:51135.0400.000.000.002.35
1766773042010.06.29 02:15buy0.01gbpjpy135.000129.000134.8302010.07.13 22:59134.8300.000.000.16-1.91
1766776102010.06.29 02:31buy0.02gbpjpy134.7900.000134.8302010.07.13 22:59134.8300.000.000.340.90
1766778882010.06.29 02:39buy0.03gbpjpy134.580129.000134.8302010.07.13 22:59134.8300.000.000.518.44
1766792172010.06.29 03:22buy0.05gbpjpy134.370129.000134.8302010.07.08 02:15134.4340.000.000.823.62
1766806232010.06.29 03:58buy0.09gbpjpy134.160129.000134.8302010.07.08 02:15134.4340.000.001.4827.90
1766828472010.06.29 05:07buy0.15gbpjpy133.950129.000134.8302010.06.29 07:18134.0300.000.000.0013.51
1766831692010.06.29 05:12buy0.25gbpjpy133.730129.000134.8302010.06.29 07:18134.0300.000.000.0084.45
1773130922010.07.15 04:00buy0.01gbpjpy134.801128.791135.4862010.07.15 08:22134.7510.000.000.00-0.57
1773140012010.07.15 04:17buy0.02gbpjpy134.593128.791135.4862010.07.15 08:22134.7440.000.000.003.43
1773162602010.07.15 04:57buy0.03gbpjpy134.380128.791135.4862010.07.15 08:22134.7440.000.000.0012.42
1773335452010.07.15 10:15buy0.01gbpjpy135.037135.246136.1352010.07.15 11:59135.2460.000.000.002.37
1773730632010.07.15 19:15buy0.01gbpjpy134.683135.169135.7842010.07.15 19:57135.1690.000.000.005.56
1780464182010.07.26 13:30buy0.01gbpjpy135.171129.171135.6542010.07.27 05:53134.9490.000.00-0.04-2.56
1780469462010.07.26 13:39buy0.02gbpjpy134.957135.180136.0552010.07.26 14:21135.1800.000.000.005.11
1780642582010.07.26 16:50buy0.02gbpjpy134.756129.171135.6542010.07.27 05:53134.9490.000.00-0.084.44
1780672032010.07.26 17:17buy0.03gbpjpy134.566129.171135.6542010.07.27 05:53134.9490.000.00-0.1213.21
1782434972010.07.28 04:30buy0.01gbpjpy136.756137.214137.8562010.07.28 06:26137.2140.000.000.005.21
1783088252010.07.28 16:30buy0.01gbpjpy136.893130.891137.1892010.07.28 20:20136.3690.000.000.00-5.99
1783138162010.07.28 17:29buy0.02gbpjpy136.703130.891137.1892010.07.28 20:20136.3690.000.000.00-7.64
1783152192010.07.28 17:40buy0.03gbpjpy136.491130.891137.1892010.07.28 20:20136.3690.000.000.00-4.18
1783256242010.07.28 18:49buy0.05gbpjpy136.291130.891137.1892010.07.28 20:20136.3690.000.000.004.46
1783271162010.07.28 19:09buy0.09gbpjpy136.089130.891137.1892010.07.28 20:20136.3690.000.000.0028.81
1783480552010.07.29 00:00buy0.01gbpjpy136.441130.441137.1262010.07.29 06:28136.3940.000.000.00-0.54
1783505872010.07.29 00:53buy0.02gbpjpy136.227130.441137.1262010.07.29 06:28136.3940.000.000.003.83
1783522192010.07.29 01:10buy0.03gbpjpy136.026130.441137.1262010.07.29 06:28136.3940.000.000.0012.64
1783691262010.07.29 06:30buy0.01gbpjpy136.481130.481136.7612010.07.29 12:39135.9290.000.000.00-6.34
1783795292010.07.29 08:34buy0.02gbpjpy136.273130.481136.7612010.07.29 12:39135.9290.000.000.00-7.90
1783871302010.07.29 10:48buy0.03gbpjpy136.068130.481136.7612010.07.29 12:39135.9390.000.000.00-4.45
1783873532010.07.29 10:51buy0.05gbpjpy135.862130.481136.7612010.07.29 12:39135.9390.000.000.004.43
1783876202010.07.29 10:56buy0.09gbpjpy135.656130.481136.7612010.07.29 12:39135.9390.000.000.0029.27
1784076132010.07.29 15:00buy0.01gbpjpy136.015130.009136.2962010.07.29 17:26135.4970.000.000.00-5.97
1784080932010.07.29 15:06buy0.02gbpjpy135.816130.009136.2962010.07.29 17:26135.4970.000.000.00-7.35
1784084912010.07.29 15:11buy0.03gbpjpy135.614130.009136.2962010.07.29 17:26135.4970.000.000.00-4.04
1784092792010.07.29 15:20buy0.05gbpjpy135.411130.009136.2962010.07.29 17:26135.4940.000.000.004.78
1784120402010.07.29 16:05buy0.09gbpjpy135.193130.009136.2962010.07.29 17:26135.4890.000.000.0030.70
1784511232010.07.29 20:30buy0.01gbpjpy135.745129.745136.4502010.07.30 14:43135.7040.000.00-0.04-0.47
1784550972010.07.29 20:54buy0.02gbpjpy135.551129.745136.4502010.07.30 14:43135.7090.000.00-0.083.64
1784643412010.07.29 22:58buy0.03gbpjpy135.361129.745136.4502010.07.30 14:43135.7140.000.000.0012.22
1787494982010.08.03 06:45buy0.01gbpjpy137.641131.641138.1152010.08.03 07:33137.3570.000.000.00-3.29
1787502302010.08.03 07:02buy0.02gbpjpy137.431131.641138.1152010.08.03 07:33137.3420.000.000.00-2.07
1787504462010.08.03 07:06buy0.03gbpjpy137.221131.641138.1152010.08.03 07:33137.3490.000.000.004.46
1787513012010.08.03 07:22buy0.05gbpjpy137.026131.641138.1152010.08.03 07:33137.3390.000.000.0018.16
1788062842010.08.03 17:00buy0.01gbpjpy136.682130.664137.1762010.08.04 06:51136.3670.000.00-0.04-3.69
1788161532010.08.04 00:43buy0.02gbpjpy136.478130.664137.1762010.08.04 06:51136.3670.000.000.00-2.60
1788206522010.08.04 03:14buy0.03gbpjpy136.276130.664137.1762010.08.04 06:51136.3670.000.000.003.19
1788211452010.08.04 03:34buy0.05gbpjpy136.080130.664137.1762010.08.04 06:51136.3670.000.000.0016.79
1788288382010.08.04 08:30buy0.01gbpjpy136.096136.529136.9962010.08.04 12:37136.5290.000.000.005.05
1788297442010.08.04 08:59buy0.02gbpjpy135.886136.532136.9962010.08.04 12:37136.5320.000.000.0015.08
1788997642010.08.05 09:45buy0.01gbpjpy137.057131.057137.1032010.08.05 16:17136.2890.000.000.00-8.95
1789032922010.08.05 09:59buy0.02gbpjpy136.849131.057137.1032010.08.05 16:17136.2890.000.000.00-13.04
1789174362010.08.05 12:36buy0.03gbpjpy136.641131.057137.1032010.08.05 16:17136.2890.000.000.00-12.30
1789198052010.08.05 13:18buy0.05gbpjpy136.401131.057137.1032010.08.05 16:17136.2890.000.000.00-6.52
1789223232010.08.05 13:35buy0.09gbpjpy136.207131.057137.1032010.08.05 16:17136.2890.000.000.008.59
1789263422010.08.05 14:57buy0.15gbpjpy136.009131.057137.1032010.08.05 16:17136.2890.000.000.0048.91
1789364442010.08.05 19:15buy0.01gbpjpy136.216136.829137.3102010.08.06 06:45136.8290.000.00-0.047.12
  0.00 0.00 3.37 1 022.39
Closed P/L: 1 025.76
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 025.76 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 4 025.76 Equity: 4 025.76 Free Margin: 4 025.76
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 537.35 Gross Loss: 511.59 Total Net Profit: 1 025.76
Profit Factor: 3.01 Expected Payoff: 6.70  
Absolute Drawdown: 66.24 Maximal Drawdown: 199.43 (6.37%) Relative Drawdown: 6.37% (199.43)
 
Total Trades: 153 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 153 (67.32%)
Profit Trades (% of total): 103 (67.32%) Loss trades (% of total): 50 (32.68%)
Largest profit trade: 147.13 loss trade: -124.49
Average profit trade: 14.93 loss trade: -10.23
Maximum consecutive wins ($): 9 (230.05) consecutive losses ($): 6 (-99.46)
Maximal consecutive profit (count): 230.05 (9) consecutive loss (count): -199.43 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2