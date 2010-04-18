|Account: 2610986
|Name: terminator_fibo1
|Currency: USD
|2010 August 6, 18:08
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|172032504
|2010.04.18 05:18
|balance
|Deposit
|3 000.00
|172229786
|2010.04.21 14:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|143.895
|137.895
|144.145
|2010.04.22 08:52
|144.145
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|172230207
|2010.04.21 14:05
|buy
|0.02
|gbpjpy
|143.695
|143.935
|144.145
|2010.04.22 08:52
|144.145
|0.00
|0.00
|0.00
|9.64
|172233822
|2010.04.21 15:06
|buy
|0.03
|gbpjpy
|143.455
|137.895
|144.145
|2010.04.22 06:17
|143.590
|0.00
|0.00
|0.00
|4.36
|172260757
|2010.04.22 00:02
|buy
|0.05
|gbpjpy
|143.250
|137.895
|144.145
|2010.04.22 06:17
|143.590
|0.00
|0.00
|0.00
|18.30
|172263060
|2010.04.22 01:24
|buy
|0.09
|gbpjpy
|143.030
|137.895
|144.145
|2010.04.22 05:38
|143.320
|0.00
|0.00
|0.00
|28.10
|172309088
|2010.04.22 16:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|143.295
|143.815
|144.395
|2010.04.22 20:06
|143.815
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|172443656
|2010.04.26 13:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|145.845
|139.845
|145.895
|2010.04.27 01:18
|145.085
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|172446695
|2010.04.26 13:46
|buy
|0.02
|gbpjpy
|145.625
|139.845
|145.895
|2010.04.27 01:18
|145.085
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.51
|172450465
|2010.04.26 14:19
|buy
|0.03
|gbpjpy
|145.415
|139.845
|145.895
|2010.04.27 01:18
|145.085
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.55
|172469059
|2010.04.26 21:16
|buy
|0.05
|gbpjpy
|145.205
|139.845
|145.895
|2010.04.27 01:18
|145.085
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|172476144
|2010.04.27 00:48
|buy
|0.09
|gbpjpy
|145.005
|139.845
|145.895
|2010.04.27 01:18
|145.085
|0.00
|0.00
|0.00
|7.67
|172476485
|2010.04.27 00:54
|buy
|0.15
|gbpjpy
|144.795
|139.845
|145.895
|2010.04.27 01:18
|145.085
|0.00
|0.00
|0.00
|46.34
|172483288
|2010.04.27 05:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|145.245
|139.245
|145.315
|2010.05.06 15:09
|139.245
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.39
|172484716
|2010.04.27 06:03
|buy
|0.02
|gbpjpy
|145.045
|139.245
|145.315
|2010.05.06 15:09
|139.245
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.49
|172485321
|2010.04.27 06:14
|buy
|0.03
|gbpjpy
|144.835
|139.245
|145.315
|2010.04.27 08:16
|144.505
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.55
|172485881
|2010.04.27 06:18
|buy
|0.05
|gbpjpy
|144.635
|139.245
|145.315
|2010.04.27 08:16
|144.505
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.93
|172489817
|2010.04.27 07:11
|buy
|0.09
|gbpjpy
|144.425
|139.245
|145.315
|2010.04.27 08:16
|144.505
|0.00
|0.00
|0.00
|7.67
|172491694
|2010.04.27 07:27
|buy
|0.15
|gbpjpy
|144.215
|139.245
|145.315
|2010.04.27 08:16
|144.505
|0.00
|0.00
|0.00
|46.36
|173437827
|2010.05.11 09:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|137.355
|131.355
|137.145
|2010.05.11 12:41
|137.145
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.27
|173439664
|2010.05.11 09:28
|buy
|0.02
|gbpjpy
|137.135
|131.355
|137.145
|2010.05.11 12:09
|136.775
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.78
|173440187
|2010.05.11 09:32
|buy
|0.03
|gbpjpy
|136.905
|131.355
|137.145
|2010.05.11 12:09
|136.775
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.21
|173441652
|2010.05.11 09:55
|buy
|0.05
|gbpjpy
|136.685
|131.355
|137.145
|2010.05.11 12:09
|136.775
|0.00
|0.00
|0.00
|4.87
|173443519
|2010.05.11 10:31
|buy
|0.09
|gbpjpy
|136.475
|131.355
|137.145
|2010.05.11 12:09
|136.775
|0.00
|0.00
|0.00
|29.18
|173443839
|2010.05.11 10:36
|buy
|0.15
|gbpjpy
|136.265
|131.355
|137.145
|2010.05.11 11:34
|136.355
|0.00
|0.00
|0.00
|14.61
|173445335
|2010.05.11 11:03
|buy
|0.25
|gbpjpy
|136.045
|131.355
|137.145
|2010.05.11 11:34
|136.355
|0.00
|0.00
|0.00
|83.88
|173456753
|2010.05.11 14:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|137.795
|138.105
|138.475
|2010.05.11 15:03
|138.105
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|173457729
|2010.05.11 14:10
|buy
|0.02
|gbpjpy
|137.585
|131.795
|138.475
|2010.05.11 14:55
|137.755
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|173460159
|2010.05.11 14:37
|buy
|0.03
|gbpjpy
|137.375
|131.795
|138.475
|2010.05.11 14:55
|137.755
|0.00
|0.00
|0.00
|12.29
|173498482
|2010.05.12 01:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.405
|132.405
|139.075
|2010.05.12 03:18
|138.355
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|173499020
|2010.05.12 01:22
|buy
|0.02
|gbpjpy
|138.195
|132.405
|139.075
|2010.05.12 03:18
|138.355
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|173501816
|2010.05.12 01:42
|buy
|0.03
|gbpjpy
|137.975
|132.405
|139.075
|2010.05.12 03:18
|138.355
|0.00
|0.00
|0.00
|12.29
|173521475
|2010.05.12 07:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.405
|139.255
|139.505
|2010.05.12 07:45
|139.255
|0.00
|0.00
|0.00
|9.14
|173591701
|2010.05.12 18:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.285
|138.865
|139.165
|2010.05.13 06:24
|138.865
|0.00
|0.00
|0.00
|6.22
|173593869
|2010.05.12 20:18
|buy
|0.02
|gbpjpy
|138.065
|138.425
|139.165
|2010.05.13 02:18
|138.425
|0.00
|0.00
|0.00
|7.73
|174838485
|2010.05.27 16:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.140
|132.470
|133.030
|2010.05.27 17:43
|132.470
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|174839790
|2010.05.27 16:22
|buy
|0.02
|gbpjpy
|131.930
|132.470
|133.030
|2010.05.27 17:43
|132.470
|0.00
|0.00
|0.00
|11.88
|174910078
|2010.05.30 23:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.680
|132.020
|132.780
|2010.05.31 00:31
|132.020
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|174932563
|2010.05.31 09:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.510
|132.710
|133.610
|2010.05.31 14:04
|132.710
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|174949434
|2010.05.31 17:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.530
|126.530
|132.790
|2010.06.01 01:30
|131.990
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.93
|174957152
|2010.05.31 23:59
|buy
|0.02
|gbpjpy
|132.320
|126.530
|132.790
|2010.06.01 01:30
|131.990
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.25
|174957669
|2010.06.01 00:01
|buy
|0.03
|gbpjpy
|132.110
|126.530
|132.790
|2010.06.01 01:30
|131.990
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.96
|174958783
|2010.06.01 00:31
|buy
|0.05
|gbpjpy
|131.910
|126.530
|132.790
|2010.06.01 01:30
|131.990
|0.00
|0.00
|0.00
|4.39
|174959669
|2010.06.01 00:51
|buy
|0.09
|gbpjpy
|131.690
|126.530
|132.790
|2010.06.01 01:30
|131.990
|0.00
|0.00
|0.00
|29.65
|174966980
|2010.06.01 05:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.220
|132.450
|133.320
|2010.06.01 05:51
|132.450
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|174984101
|2010.06.01 11:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.470
|132.890
|133.570
|2010.06.01 11:38
|132.890
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|175026702
|2010.06.02 00:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.450
|134.340
|134.550
|2010.06.02 00:59
|134.550
|0.00
|0.00
|0.00
|12.03
|175046480
|2010.06.02 05:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.770
|135.020
|135.670
|2010.06.02 07:18
|135.020
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|175050293
|2010.06.02 06:32
|buy
|0.02
|gbpjpy
|134.570
|134.790
|135.670
|2010.06.02 07:07
|134.790
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|175075040
|2010.06.02 11:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.870
|128.870
|135.090
|2010.06.02 15:25
|134.830
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|175075525
|2010.06.02 11:34
|buy
|0.02
|gbpjpy
|134.670
|128.870
|135.090
|2010.06.02 15:25
|134.830
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|175079466
|2010.06.02 12:28
|buy
|0.03
|gbpjpy
|134.460
|128.870
|135.090
|2010.06.02 15:25
|134.830
|0.00
|0.00
|0.00
|12.02
|175079581
|2010.06.02 12:29
|buy
|0.05
|gbpjpy
|134.200
|128.870
|135.090
|2010.06.02 13:05
|134.300
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|175082190
|2010.06.02 12:56
|buy
|0.09
|gbpjpy
|133.990
|128.870
|135.090
|2010.06.02 13:05
|134.300
|0.00
|0.00
|0.00
|30.34
|175095895
|2010.06.02 15:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.010
|135.400
|135.900
|2010.06.03 01:52
|135.400
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|175104751
|2010.06.02 18:04
|buy
|0.02
|gbpjpy
|134.800
|135.400
|135.900
|2010.06.03 01:52
|135.400
|0.00
|0.00
|0.00
|13.02
|175186074
|2010.06.03 19:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.530
|136.050
|136.420
|2010.06.04 08:54
|136.050
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|175186409
|2010.06.03 19:19
|buy
|0.02
|gbpjpy
|135.320
|135.530
|136.420
|2010.06.04 00:22
|135.530
|0.00
|0.00
|0.00
|4.54
|175460559
|2010.06.07 05:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.840
|132.040
|132.740
|2010.06.07 07:35
|132.040
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|175462633
|2010.06.07 06:15
|buy
|0.02
|gbpjpy
|131.640
|131.970
|132.740
|2010.06.07 07:06
|131.970
|0.00
|0.00
|0.00
|7.21
|175525264
|2010.06.07 17:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.000
|127.000
|133.270
|2010.06.07 22:20
|132.460
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.90
|175527382
|2010.06.07 18:36
|buy
|0.02
|gbpjpy
|132.790
|127.000
|133.270
|2010.06.07 22:20
|132.460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.22
|175531054
|2010.06.07 19:29
|buy
|0.03
|gbpjpy
|132.580
|127.000
|133.270
|2010.06.07 22:20
|132.460
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.93
|175533398
|2010.06.07 20:14
|buy
|0.05
|gbpjpy
|132.380
|127.000
|133.270
|2010.06.07 22:20
|132.460
|0.00
|0.00
|0.00
|4.37
|175533810
|2010.06.07 20:25
|buy
|0.09
|gbpjpy
|132.170
|127.000
|133.270
|2010.06.07 22:20
|132.460
|0.00
|0.00
|0.00
|28.52
|176014179
|2010.06.13 22:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.850
|134.090
|134.740
|2010.06.14 04:09
|134.090
|0.00
|0.00
|0.00
|2.61
|176017900
|2010.06.13 23:27
|buy
|0.02
|gbpjpy
|133.650
|133.870
|134.740
|2010.06.14 01:58
|133.870
|0.00
|0.00
|0.00
|4.79
|176112791
|2010.06.15 00:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.300
|129.300
|135.140
|2010.06.15 13:52
|135.140
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|176116912
|2010.06.15 01:01
|buy
|0.02
|gbpjpy
|135.070
|129.300
|135.140
|2010.06.15 13:52
|135.140
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|176117942
|2010.06.15 01:20
|buy
|0.03
|gbpjpy
|134.860
|129.300
|135.140
|2010.06.15 09:51
|134.750
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.61
|176130838
|2010.06.15 06:04
|buy
|0.05
|gbpjpy
|134.650
|129.300
|135.140
|2010.06.15 09:51
|134.750
|0.00
|0.00
|0.00
|5.48
|176131451
|2010.06.15 06:11
|buy
|0.09
|gbpjpy
|134.450
|129.300
|135.140
|2010.06.15 09:51
|134.750
|0.00
|0.00
|0.00
|29.57
|176132076
|2010.06.15 06:16
|buy
|0.15
|gbpjpy
|134.240
|129.300
|135.140
|2010.06.15 07:14
|134.340
|0.00
|0.00
|0.00
|16.44
|176133425
|2010.06.15 06:31
|buy
|0.25
|gbpjpy
|134.040
|129.300
|135.140
|2010.06.15 07:14
|134.340
|0.00
|0.00
|0.00
|82.24
|176197553
|2010.06.16 01:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.630
|129.630
|135.700
|2010.06.16 15:08
|135.700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|176198552
|2010.06.16 02:38
|buy
|0.02
|gbpjpy
|135.420
|135.750
|136.520
|2010.06.16 07:01
|135.750
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|176214303
|2010.06.16 08:21
|buy
|0.02
|gbpjpy
|135.200
|135.750
|136.310
|2010.06.16 09:57
|135.750
|0.00
|0.00
|0.00
|12.01
|176229842
|2010.06.16 11:50
|buy
|0.02
|gbpjpy
|135.010
|135.230
|135.700
|2010.06.16 14:09
|135.230
|0.00
|0.00
|0.00
|4.82
|176232911
|2010.06.16 12:26
|buy
|0.03
|gbpjpy
|134.800
|129.630
|135.700
|2010.06.16 12:58
|134.980
|0.00
|0.00
|0.00
|5.92
|176233400
|2010.06.16 12:30
|buy
|0.05
|gbpjpy
|134.600
|129.630
|135.700
|2010.06.16 12:58
|134.970
|0.00
|0.00
|0.00
|20.28
|176243295
|2010.06.16 15:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.680
|129.680
|135.150
|2010.06.17 09:45
|135.150
|0.00
|0.00
|0.04
|-5.80
|176246134
|2010.06.16 16:33
|buy
|0.02
|gbpjpy
|135.480
|129.680
|135.150
|2010.06.17 09:45
|135.150
|0.00
|0.00
|0.09
|-7.23
|176246717
|2010.06.16 16:51
|buy
|0.03
|gbpjpy
|135.280
|129.680
|135.150
|2010.06.17 09:45
|135.150
|0.00
|0.00
|0.13
|-4.27
|176250116
|2010.06.16 19:19
|buy
|0.05
|gbpjpy
|135.070
|129.680
|135.150
|2010.06.17 00:38
|134.400
|0.00
|0.00
|0.22
|-36.66
|176253151
|2010.06.16 21:03
|buy
|0.09
|gbpjpy
|134.670
|129.680
|135.150
|2010.06.17 00:38
|134.370
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.56
|176253654
|2010.06.16 21:27
|buy
|0.15
|gbpjpy
|134.470
|129.680
|135.150
|2010.06.17 00:38
|134.370
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.42
|176256683
|2010.06.17 00:03
|buy
|0.25
|gbpjpy
|134.259
|129.680
|135.150
|2010.06.17 00:38
|134.370
|0.00
|0.00
|0.00
|30.38
|176257271
|2010.06.17 00:12
|buy
|0.42
|gbpjpy
|134.050
|129.680
|135.150
|2010.06.17 00:38
|134.370
|0.00
|0.00
|0.00
|147.13
|176309879
|2010.06.17 20:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.810
|135.130
|135.340
|2010.06.21 05:50
|135.340
|0.00
|0.00
|0.02
|5.84
|176312470
|2010.06.17 22:42
|buy
|0.02
|gbpjpy
|134.590
|134.980
|135.700
|2010.06.18 07:47
|134.980
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|176364236
|2010.06.20 23:02
|buy
|0.02
|gbpjpy
|134.240
|134.630
|135.340
|2010.06.21 01:18
|134.610
|0.00
|0.00
|0.00
|8.15
|176425625
|2010.06.22 00:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.410
|128.410
|134.330
|2010.06.22 13:25
|134.220
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.09
|176426112
|2010.06.22 00:07
|buy
|0.02
|gbpjpy
|134.210
|134.560
|135.300
|2010.06.22 01:42
|134.570
|0.00
|0.00
|0.00
|7.91
|176434983
|2010.06.22 05:47
|buy
|0.02
|gbpjpy
|134.020
|128.410
|134.330
|2010.06.22 13:25
|134.220
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|176435518
|2010.06.22 05:59
|buy
|0.03
|gbpjpy
|133.830
|128.410
|134.330
|2010.06.22 13:25
|134.220
|0.00
|0.00
|0.00
|12.90
|176440622
|2010.06.22 08:32
|buy
|0.05
|gbpjpy
|133.640
|128.410
|134.330
|2010.06.22 11:41
|133.730
|0.00
|0.00
|0.00
|4.97
|176442033
|2010.06.22 09:10
|buy
|0.09
|gbpjpy
|133.440
|128.410
|134.330
|2010.06.22 11:41
|133.730
|0.00
|0.00
|0.00
|28.78
|176442445
|2010.06.22 09:14
|buy
|0.15
|gbpjpy
|133.230
|128.410
|134.330
|2010.06.22 10:40
|133.570
|0.00
|0.00
|0.00
|56.26
|176662788
|2010.06.28 16:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.830
|135.040
|135.930
|2010.06.28 19:51
|135.040
|0.00
|0.00
|0.00
|2.35
|176677304
|2010.06.29 02:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.000
|129.000
|134.830
|2010.07.13 22:59
|134.830
|0.00
|0.00
|0.16
|-1.91
|176677610
|2010.06.29 02:31
|buy
|0.02
|gbpjpy
|134.790
|0.000
|134.830
|2010.07.13 22:59
|134.830
|0.00
|0.00
|0.34
|0.90
|176677888
|2010.06.29 02:39
|buy
|0.03
|gbpjpy
|134.580
|129.000
|134.830
|2010.07.13 22:59
|134.830
|0.00
|0.00
|0.51
|8.44
|176679217
|2010.06.29 03:22
|buy
|0.05
|gbpjpy
|134.370
|129.000
|134.830
|2010.07.08 02:15
|134.434
|0.00
|0.00
|0.82
|3.62
|176680623
|2010.06.29 03:58
|buy
|0.09
|gbpjpy
|134.160
|129.000
|134.830
|2010.07.08 02:15
|134.434
|0.00
|0.00
|1.48
|27.90
|176682847
|2010.06.29 05:07
|buy
|0.15
|gbpjpy
|133.950
|129.000
|134.830
|2010.06.29 07:18
|134.030
|0.00
|0.00
|0.00
|13.51
|176683169
|2010.06.29 05:12
|buy
|0.25
|gbpjpy
|133.730
|129.000
|134.830
|2010.06.29 07:18
|134.030
|0.00
|0.00
|0.00
|84.45
|177313092
|2010.07.15 04:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.801
|128.791
|135.486
|2010.07.15 08:22
|134.751
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|177314001
|2010.07.15 04:17
|buy
|0.02
|gbpjpy
|134.593
|128.791
|135.486
|2010.07.15 08:22
|134.744
|0.00
|0.00
|0.00
|3.43
|177316260
|2010.07.15 04:57
|buy
|0.03
|gbpjpy
|134.380
|128.791
|135.486
|2010.07.15 08:22
|134.744
|0.00
|0.00
|0.00
|12.42
|177333545
|2010.07.15 10:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.037
|135.246
|136.135
|2010.07.15 11:59
|135.246
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|177373063
|2010.07.15 19:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.683
|135.169
|135.784
|2010.07.15 19:57
|135.169
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|178046418
|2010.07.26 13:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.171
|129.171
|135.654
|2010.07.27 05:53
|134.949
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.56
|178046946
|2010.07.26 13:39
|buy
|0.02
|gbpjpy
|134.957
|135.180
|136.055
|2010.07.26 14:21
|135.180
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|178064258
|2010.07.26 16:50
|buy
|0.02
|gbpjpy
|134.756
|129.171
|135.654
|2010.07.27 05:53
|134.949
|0.00
|0.00
|-0.08
|4.44
|178067203
|2010.07.26 17:17
|buy
|0.03
|gbpjpy
|134.566
|129.171
|135.654
|2010.07.27 05:53
|134.949
|0.00
|0.00
|-0.12
|13.21
|178243497
|2010.07.28 04:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.756
|137.214
|137.856
|2010.07.28 06:26
|137.214
|0.00
|0.00
|0.00
|5.21
|178308825
|2010.07.28 16:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.893
|130.891
|137.189
|2010.07.28 20:20
|136.369
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.99
|178313816
|2010.07.28 17:29
|buy
|0.02
|gbpjpy
|136.703
|130.891
|137.189
|2010.07.28 20:20
|136.369
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.64
|178315219
|2010.07.28 17:40
|buy
|0.03
|gbpjpy
|136.491
|130.891
|137.189
|2010.07.28 20:20
|136.369
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.18
|178325624
|2010.07.28 18:49
|buy
|0.05
|gbpjpy
|136.291
|130.891
|137.189
|2010.07.28 20:20
|136.369
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|178327116
|2010.07.28 19:09
|buy
|0.09
|gbpjpy
|136.089
|130.891
|137.189
|2010.07.28 20:20
|136.369
|0.00
|0.00
|0.00
|28.81
|178348055
|2010.07.29 00:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.441
|130.441
|137.126
|2010.07.29 06:28
|136.394
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|178350587
|2010.07.29 00:53
|buy
|0.02
|gbpjpy
|136.227
|130.441
|137.126
|2010.07.29 06:28
|136.394
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|178352219
|2010.07.29 01:10
|buy
|0.03
|gbpjpy
|136.026
|130.441
|137.126
|2010.07.29 06:28
|136.394
|0.00
|0.00
|0.00
|12.64
|178369126
|2010.07.29 06:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.481
|130.481
|136.761
|2010.07.29 12:39
|135.929
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.34
|178379529
|2010.07.29 08:34
|buy
|0.02
|gbpjpy
|136.273
|130.481
|136.761
|2010.07.29 12:39
|135.929
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.90
|178387130
|2010.07.29 10:48
|buy
|0.03
|gbpjpy
|136.068
|130.481
|136.761
|2010.07.29 12:39
|135.939
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.45
|178387353
|2010.07.29 10:51
|buy
|0.05
|gbpjpy
|135.862
|130.481
|136.761
|2010.07.29 12:39
|135.939
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|178387620
|2010.07.29 10:56
|buy
|0.09
|gbpjpy
|135.656
|130.481
|136.761
|2010.07.29 12:39
|135.939
|0.00
|0.00
|0.00
|29.27
|178407613
|2010.07.29 15:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.015
|130.009
|136.296
|2010.07.29 17:26
|135.497
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.97
|178408093
|2010.07.29 15:06
|buy
|0.02
|gbpjpy
|135.816
|130.009
|136.296
|2010.07.29 17:26
|135.497
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.35
|178408491
|2010.07.29 15:11
|buy
|0.03
|gbpjpy
|135.614
|130.009
|136.296
|2010.07.29 17:26
|135.497
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.04
|178409279
|2010.07.29 15:20
|buy
|0.05
|gbpjpy
|135.411
|130.009
|136.296
|2010.07.29 17:26
|135.494
|0.00
|0.00
|0.00
|4.78
|178412040
|2010.07.29 16:05
|buy
|0.09
|gbpjpy
|135.193
|130.009
|136.296
|2010.07.29 17:26
|135.489
|0.00
|0.00
|0.00
|30.70
|178451123
|2010.07.29 20:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.745
|129.745
|136.450
|2010.07.30 14:43
|135.704
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.47
|178455097
|2010.07.29 20:54
|buy
|0.02
|gbpjpy
|135.551
|129.745
|136.450
|2010.07.30 14:43
|135.709
|0.00
|0.00
|-0.08
|3.64
|178464341
|2010.07.29 22:58
|buy
|0.03
|gbpjpy
|135.361
|129.745
|136.450
|2010.07.30 14:43
|135.714
|0.00
|0.00
|0.00
|12.22
|178749498
|2010.08.03 06:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|137.641
|131.641
|138.115
|2010.08.03 07:33
|137.357
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.29
|178750230
|2010.08.03 07:02
|buy
|0.02
|gbpjpy
|137.431
|131.641
|138.115
|2010.08.03 07:33
|137.342
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.07
|178750446
|2010.08.03 07:06
|buy
|0.03
|gbpjpy
|137.221
|131.641
|138.115
|2010.08.03 07:33
|137.349
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|178751301
|2010.08.03 07:22
|buy
|0.05
|gbpjpy
|137.026
|131.641
|138.115
|2010.08.03 07:33
|137.339
|0.00
|0.00
|0.00
|18.16
|178806284
|2010.08.03 17:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.682
|130.664
|137.176
|2010.08.04 06:51
|136.367
|0.00
|0.00
|-0.04
|-3.69
|178816153
|2010.08.04 00:43
|buy
|0.02
|gbpjpy
|136.478
|130.664
|137.176
|2010.08.04 06:51
|136.367
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|178820652
|2010.08.04 03:14
|buy
|0.03
|gbpjpy
|136.276
|130.664
|137.176
|2010.08.04 06:51
|136.367
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|178821145
|2010.08.04 03:34
|buy
|0.05
|gbpjpy
|136.080
|130.664
|137.176
|2010.08.04 06:51
|136.367
|0.00
|0.00
|0.00
|16.79
|178828838
|2010.08.04 08:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.096
|136.529
|136.996
|2010.08.04 12:37
|136.529
|0.00
|0.00
|0.00
|5.05
|178829744
|2010.08.04 08:59
|buy
|0.02
|gbpjpy
|135.886
|136.532
|136.996
|2010.08.04 12:37
|136.532
|0.00
|0.00
|0.00
|15.08
|178899764
|2010.08.05 09:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|137.057
|131.057
|137.103
|2010.08.05 16:17
|136.289
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.95
|178903292
|2010.08.05 09:59
|buy
|0.02
|gbpjpy
|136.849
|131.057
|137.103
|2010.08.05 16:17
|136.289
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.04
|178917436
|2010.08.05 12:36
|buy
|0.03
|gbpjpy
|136.641
|131.057
|137.103
|2010.08.05 16:17
|136.289
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.30
|178919805
|2010.08.05 13:18
|buy
|0.05
|gbpjpy
|136.401
|131.057
|137.103
|2010.08.05 16:17
|136.289
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.52
|178922323
|2010.08.05 13:35
|buy
|0.09
|gbpjpy
|136.207
|131.057
|137.103
|2010.08.05 16:17
|136.289
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|178926342
|2010.08.05 14:57
|buy
|0.15
|gbpjpy
|136.009
|131.057
|137.103
|2010.08.05 16:17
|136.289
|0.00
|0.00
|0.00
|48.91
|178936444
|2010.08.05 19:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.216
|136.829
|137.310
|2010.08.06 06:45
|136.829
|0.00
|0.00
|-0.04
|7.12
|0.00
|0.00
|3.37
|1 022.39
|Closed P/L:
|1 025.76
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 025.76
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|4 025.76
|Equity:
|4 025.76
|Free Margin:
|4 025.76
|Details:
|Gross Profit:
|1 537.35
|Gross Loss:
|511.59
|Total Net Profit:
|1 025.76
|Profit Factor:
|3.01
|Expected Payoff:
|6.70
|Absolute Drawdown:
|66.24
|Maximal Drawdown:
|199.43 (6.37%)
|Relative Drawdown:
|6.37% (199.43)
|Total Trades:
|153
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|153 (67.32%)
|Profit Trades (% of total):
|103 (67.32%)
|Loss trades (% of total):
|50 (32.68%)
|Largest
|profit trade:
|147.13
|loss trade:
|-124.49
|Average
|profit trade:
|14.93
|loss trade:
|-10.23
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (230.05)
|consecutive losses ($):
|6 (-99.46)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|230.05 (9)
|consecutive loss (count):
|-199.43 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2