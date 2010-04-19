Interbank FX, LLC

Account: 2601991 Name: terminator Currency: USD 2010 August 13, 18:42
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1713143872010.04.04 14:38balanceDeposit10 000.00
1713505912010.04.05 05:30buy0.01gbpusd1.526501.466501.533502010.04.05 08:301.524100.000.000.00-2.40
1713511152010.04.05 06:00buy0.02gbpusd1.524501.466501.533502010.04.05 08:311.523900.000.000.00-1.20
1713514532010.04.05 06:07buy0.03gbpusd1.522501.466501.533502010.04.05 08:311.523900.000.000.004.20
1713516562010.04.05 06:15buy0.01usdchf1.062301.002301.073302010.04.05 07:111.063100.000.000.000.75
1713516572010.04.05 06:15buy0.01usdjpy94.54088.54095.6402010.04.05 08:3194.4800.000.000.00-0.64
1713665092010.04.05 11:00buy0.01usdjpy94.51088.51094.8102010.04.07 02:3694.2300.000.000.00-2.97
1713677072010.04.05 11:30buy0.01gbpusd1.527701.529801.536702010.04.05 14:361.529800.000.000.002.10
1713700442010.04.05 11:41buy0.02gbpusd1.525701.529501.536702010.04.05 14:001.529500.000.000.007.60
1713966702010.04.05 13:52buy0.02usdjpy94.31088.51094.8102010.04.07 02:3694.2300.000.000.00-1.70
1713997432010.04.05 14:15buy0.01eurusd1.351201.291201.360202010.04.05 17:161.349900.000.000.00-1.30
1714049232010.04.05 15:00buy0.01audusd0.920500.922900.929502010.04.06 07:110.922900.000.000.002.40
1714072402010.04.05 15:22buy0.02eurusd1.349200.000001.360202010.04.05 17:161.349900.000.000.001.40
1714215962010.04.05 17:05buy0.03usdjpy94.11088.51094.8102010.04.07 02:3694.2300.000.000.003.82
1714219522010.04.05 17:15buy0.01usdchf1.060901.069801.071902010.04.06 12:541.071900.000.000.0010.26
1714232812010.04.05 18:01buy0.01gbpusd1.528501.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.00-5.20
1714423162010.04.06 00:17buy0.02gbpusd1.526401.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.00-6.20
1714425032010.04.06 00:20buy0.02audusd0.918500.922900.929502010.04.06 07:110.922900.000.000.008.80
1714461352010.04.06 01:22buy0.03gbpusd1.524401.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.00-3.30
1714513422010.04.06 04:19buy0.05usdjpy93.91088.51094.8102010.04.07 02:3694.2300.000.000.0016.98
1714524592010.04.06 04:45buy0.05gbpusd1.522401.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.004.50
1714571812010.04.06 07:10buy0.09gbpusd1.520401.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.0026.10
1714577432010.04.06 07:15buy0.15gbpusd1.518401.468501.529402010.04.06 15:311.521300.000.000.0043.50
1714792572010.04.06 15:30buy0.01audusd0.925400.927600.936402010.04.07 19:010.927600.000.000.002.20
1714871142010.04.06 18:30buy0.09usdjpy93.71088.51094.8102010.04.07 01:3894.0000.000.000.0027.77
1714977462010.04.07 00:45buy0.01usdchf1.070201.072401.081202010.04.07 13:081.072400.000.000.002.05
1715430702010.04.07 19:45buy0.01usdchf1.073601.076401.084602010.04.08 09:421.076400.000.000.002.60
1715526602010.04.08 04:01buy0.01audusd0.927700.867700.934702010.04.08 15:520.927600.000.000.00-0.10
1715556462010.04.08 06:29buy0.02audusd0.925700.867700.934702010.04.08 15:520.927600.000.000.003.80
1715585402010.04.08 07:36buy0.03audusd0.923700.867700.934702010.04.08 15:520.927600.000.000.0011.70
1715979462010.04.08 20:15buy0.01usdchf1.073701.013701.062602010.04.15 09:491.061000.000.000.00-11.97
1716063922010.04.08 23:34buy0.02usdchf1.071701.074101.082702010.04.09 13:341.074100.000.000.004.47
1716967312010.04.11 22:00buy0.02usdchf1.057601.013701.062602010.04.15 09:491.061000.000.000.006.41
1717072532010.04.12 03:31buy0.01usdcad1.003801.006601.014802010.04.12 12:111.006600.000.000.002.78
1717090392010.04.12 04:57buy0.03usdchf1.055601.058701.066602010.04.12 07:071.058700.000.000.008.78
1717313932010.04.12 14:15buy0.01audusd0.928500.868500.933402010.04.13 06:540.925600.000.000.00-2.90
1717345722010.04.12 15:30buy0.01eurusd1.359101.363901.366102010.04.14 03:531.366100.000.000.007.00
1717389062010.04.12 16:56buy0.02eurusd1.357101.360001.368102010.04.13 07:191.360000.000.000.005.80
1717465772010.04.12 21:24buy0.02audusd0.926400.000000.933402010.04.13 06:540.925600.000.000.00-1.60
1717471532010.04.12 21:53buy0.03audusd0.924400.868500.933402010.04.13 06:540.925600.000.000.003.60
1717515452010.04.13 00:30buy0.01usdcad1.004000.944001.007002010.04.15 09:100.999400.000.000.00-4.60
1717581662010.04.13 05:14buy0.05audusd0.922400.868500.933402010.04.13 06:540.925600.000.000.0016.00
1717604552010.04.13 06:15buy0.01gbpusd1.539001.479001.545902010.04.13 08:381.538800.000.000.00-0.20
1717622872010.04.13 06:59buy0.02gbpusd1.537001.479001.545902010.04.13 08:381.538800.000.000.003.60
1717637942010.04.13 07:30buy0.01audusd0.926100.930300.935102010.04.14 01:530.930300.000.000.004.20
1717651082010.04.13 08:00buy0.03gbpusd1.534901.479001.545902010.04.13 08:381.538800.000.000.0011.70
1717789882010.04.13 12:53buy0.02usdcad1.002001.004401.013002010.04.13 15:301.004400.000.000.004.78
1717866592010.04.13 14:36buy0.02audusd0.924100.927200.935102010.04.13 22:460.927200.000.000.006.20
1717887062010.04.13 15:11buy0.02eurusd1.355101.363901.366102010.04.14 03:531.366100.000.000.0022.00
1717968922010.04.13 20:45buy0.01gbpusd1.538701.541701.549702010.04.14 06:051.541700.000.000.003.00
1718007962010.04.14 00:13buy0.03usdchf1.053601.058901.062602010.04.15 09:491.061000.000.000.0020.92
1718040432010.04.14 01:14buy0.05usdchf1.051601.053901.062602010.04.14 12:401.053900.000.000.0010.91
1718068892010.04.14 02:36buy0.02usdcad1.000000.944001.007002010.04.15 09:100.999400.000.000.00-1.20
1718179012010.04.14 08:16buy0.03usdcad0.998000.944001.007002010.04.15 09:100.999400.000.000.004.20
1718217472010.04.14 09:45buy0.01gbpusd1.544701.484701.551702010.04.14 12:141.544700.000.000.000.00
1718231172010.04.14 10:13buy0.02gbpusd1.542701.484701.551702010.04.14 12:141.544700.000.000.004.00
1718245762010.04.14 10:46buy0.03gbpusd1.540701.542701.551702010.04.14 12:141.544700.000.000.0012.00
1718442672010.04.14 15:07buy0.05usdcad0.996000.944001.007002010.04.15 09:100.999400.000.000.0017.01
1718449532010.04.14 15:15buy0.01eurusd1.365701.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.00-26.30
1718592432010.04.15 00:15buy0.01gbpusd1.548901.488901.551702010.04.15 14:321.548800.000.000.00-0.10
1718701072010.04.15 04:42buy0.02eurusd1.363701.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.00-48.60
1718793952010.04.15 07:04buy0.03eurusd1.361701.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.00-66.90
1718819112010.04.15 07:30buy0.02gbpusd1.546901.488901.551702010.04.15 14:321.548800.000.000.003.80
1718821752010.04.15 07:32buy0.05eurusd1.359701.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.00-101.50
1718890252010.04.15 08:23buy0.09eurusd1.357701.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.00-164.70
1718937512010.04.15 09:11buy0.15eurusd1.355701.305701.353602010.04.19 14:191.346900.000.000.00-132.00
1718945022010.04.15 09:14buy0.03gbpusd1.544901.488901.551702010.04.15 14:321.548800.000.000.0011.70
1718954382010.04.15 09:17buy0.05gbpusd1.542701.488901.551702010.04.15 12:061.543700.000.000.005.00
1718982582010.04.15 09:48buy0.09gbpusd1.540701.488901.551702010.04.15 12:061.543700.000.000.0027.00
1719164982010.04.15 12:30buy0.01usdjpy93.27087.27092.7702010.04.19 12:3992.0800.000.000.00-12.92
1719232392010.04.15 13:30buy0.01audusd0.933500.873500.927802010.04.19 13:560.921000.000.000.00-12.50
1719333732010.04.15 15:01buy0.02usdjpy93.07087.27092.7702010.04.19 12:3992.0800.000.000.00-21.50
1720338782010.04.18 22:01buy0.03usdjpy92.08087.27092.7702010.04.19 12:3992.0800.000.000.000.00
1720338822010.04.18 22:01buy0.02audusd0.920800.873500.927802010.04.19 13:560.921000.000.000.000.40
1720413402010.04.19 00:15buy0.01usdchf1.063001.066901.074002010.04.19 12:011.066900.000.000.003.66
1720436872010.04.19 01:15buy0.01usdcad1.014601.019401.025602010.04.19 10:521.019400.000.000.004.71
1720484032010.04.19 03:36buy0.03audusd0.918800.873500.927802010.04.19 13:560.921000.000.000.006.60
1720506102010.04.19 05:17buy0.25eurusd1.346601.305701.353602010.04.19 14:191.346900.000.000.007.50
1720533102010.04.19 06:40buy0.05audusd0.916800.918900.927802010.04.19 13:560.921000.000.000.0021.00
1720533992010.04.19 06:41buy0.05usdjpy91.87087.27092.7702010.04.19 12:3992.0800.000.000.0011.40
1720540822010.04.19 06:45buy0.42eurusd1.344601.305701.353602010.04.19 14:191.346900.000.000.0096.60
1720554782010.04.19 07:04buy0.09usdjpy91.67087.27092.7702010.04.19 12:3992.0800.000.000.0040.07
1720646042010.04.19 10:23buy0.70eurusd1.342601.344801.353602010.04.19 14:191.346900.000.000.00301.00
1720799972010.04.19 14:37buy0.15eurusd1.346401.349301.357402010.04.20 09:041.349300.000.000.0043.50
1720864522010.04.19 17:15buy0.01usdcad1.018200.958201.008302010.04.27 12:541.008300.000.000.00-9.82
1720892442010.04.19 18:37buy0.02usdcad1.016200.958201.008302010.04.27 12:541.008300.000.000.00-15.67
1721016012010.04.20 00:11buy0.03usdcad1.014200.958201.008302010.04.27 12:541.008300.000.000.00-17.55
1721111742010.04.20 03:30buy0.01usdchf1.064101.069001.073102010.04.21 05:341.069000.000.000.004.58
1721186012010.04.20 07:06buy0.05usdcad1.012100.958201.008302010.04.27 12:541.008300.000.000.00-18.84
1721301812010.04.20 09:00buy0.02usdchf1.062101.069001.073102010.04.21 05:341.069000.000.000.0012.91
1721449732010.04.20 13:00buy0.09usdcad1.009700.958201.008302010.04.27 12:541.008300.000.000.00-12.50
1721450342010.04.20 13:00buy0.15usdcad1.006200.958201.008302010.04.27 12:541.008300.000.000.0031.24
1721569292010.04.20 15:20buy0.15eurusd1.344401.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.00-75.00
1721732222010.04.20 23:11buy0.25eurusd1.342401.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.00-75.00
1721804182010.04.21 03:15buy0.01usdjpy93.20093.42093.8802010.04.23 00:0193.4200.000.000.002.35
1721836332010.04.21 04:55buy0.42eurusd1.340401.342701.351402010.04.21 07:051.342700.000.000.0096.60
1722071812010.04.21 11:03buy0.42eurusd1.338401.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.0042.00
1722085062010.04.21 11:10buy0.02usdjpy92.99093.23094.0902010.04.21 14:3493.2300.000.000.005.15
1722132572010.04.21 11:33buy0.70eurusd1.336401.338901.347402010.04.21 14:301.338900.000.000.00175.00
1722173022010.04.21 12:00buy0.01usdchf1.071201.011201.078202010.04.21 15:331.071700.000.000.000.47
1722257952010.04.21 13:26buy0.01usdchf1.069201.011201.078202010.04.21 15:331.071700.000.000.002.33
1722330702010.04.21 14:52buy0.03usdchf1.067201.069601.078202010.04.21 15:331.071700.000.000.0012.60
1722374772010.04.21 15:45buy0.01usdchf1.071001.076901.080002010.04.22 14:261.076900.000.000.005.48
1722465052010.04.21 18:00buy0.01gbpusd1.541301.544801.552302010.04.22 07:181.544800.000.000.003.50
1722604442010.04.22 00:00buy0.01audusd0.928400.868400.927202010.04.27 17:190.919300.000.000.00-9.10
1722629122010.04.22 01:21buy0.02audusd0.926300.928300.937402010.04.22 09:140.928300.000.000.004.00
1722631742010.04.22 01:25buy0.02usdjpy92.79093.14093.8802010.04.22 09:2393.1400.000.000.007.52
1722680972010.04.22 05:47buy0.01usdchf1.069101.076901.080002010.04.22 14:261.076900.000.000.007.24
1722849452010.04.22 09:25buy0.25usdcad0.999301.001801.010302010.04.22 14:071.001800.000.000.0062.39
1722864032010.04.22 09:52buy0.70eurusd1.334401.305701.339402010.04.23 14:441.337200.000.000.00196.00
1722932752010.04.22 12:38buy1.19eurusd1.332401.335101.339402010.04.23 14:441.337200.000.000.00571.20
1722966912010.04.22 13:36buy2.02eurusd1.330401.305701.339402010.04.22 14:261.332000.000.000.00323.20
1722970852010.04.22 13:38buy0.02audusd0.924200.927300.935202010.04.22 20:100.927300.000.000.006.20
1722981532010.04.22 13:50buy3.43eurusd1.328401.305701.339402010.04.22 14:261.332000.000.000.001 234.80
1723168402010.04.22 19:00buy0.01gbpusd1.539001.479001.543502010.04.23 04:211.535900.000.000.00-3.10
1723192962010.04.22 20:15buy0.02gbpusd1.537001.479001.543502010.04.23 04:211.535900.000.000.00-2.20
1723211672010.04.22 21:15buy0.01usdchf1.078101.082801.089102010.04.22 23:311.082800.000.000.004.34
1723251502010.04.22 23:06buy0.03gbpusd1.534501.479001.543502010.04.23 04:211.535900.000.000.004.20
1723267912010.04.22 23:20buy0.05gbpusd1.532501.479001.543502010.04.23 04:211.535900.000.000.0017.00
1724063442010.04.26 00:15buy0.01usdchf1.073401.076601.084402010.04.26 10:111.076600.000.000.002.97
1724110752010.04.26 02:00buy0.01usdjpy94.36088.36094.0302010.04.28 12:1194.0300.000.000.00-3.51
1724156402010.04.26 04:44buy0.02usdjpy94.16088.36094.0302010.04.28 12:1194.0300.000.000.00-2.77
1724310402010.04.26 10:11buy0.01usdchf1.076801.016801.081802010.04.27 06:171.074100.000.000.00-2.51
1724375542010.04.26 12:08buy0.25usdcad0.997300.999601.008302010.04.26 15:040.999600.000.000.0057.52
1724417502010.04.26 13:00buy0.02usdchf1.074801.016801.081802010.04.27 06:171.074100.000.000.00-1.30
1724446672010.04.26 13:30buy0.01gbpusd1.546301.486301.543302010.05.06 15:441.486300.000.000.00-60.00
1724580362010.04.26 17:00buy0.02gbpusd1.544301.486301.543302010.04.27 13:441.535200.000.000.00-18.20
1724674332010.04.26 20:32buy0.03usdchf1.072801.016801.081802010.04.27 06:171.074100.000.000.003.63
1724676932010.04.26 20:39buy0.03usdjpy93.96088.36094.0302010.04.28 12:1194.0300.000.000.002.23
1724692402010.04.26 21:17buy0.05usdchf1.070801.016801.081802010.04.27 06:171.074100.000.000.0015.36
1724858942010.04.27 06:18buy0.05usdjpy93.75088.36094.0302010.04.28 09:5993.8400.000.000.004.80
1724877722010.04.27 06:52buy0.03gbpusd1.542301.486301.543302010.04.27 13:441.535200.000.000.00-21.30
1724905112010.04.27 07:15buy0.05gbpusd1.540301.486301.543302010.04.27 13:441.535200.000.000.00-25.50
1724916752010.04.27 07:27buy0.09gbpusd1.538301.486301.543302010.04.27 13:441.535200.000.000.00-27.90
1725026842010.04.27 09:06buy0.15gbpusd1.536301.486301.543302010.04.27 13:441.535200.000.000.00-16.50
1725048702010.04.27 09:42buy0.25gbpusd1.534301.486301.543302010.04.27 13:441.535200.000.000.0022.50
1725075962010.04.27 10:30buy0.42gbpusd1.532301.486301.543302010.04.27 13:441.535200.000.000.00121.80
1725147402010.04.27 12:51buy0.02audusd0.922200.868400.927202010.04.27 17:190.919300.000.000.00-5.80
1725150322010.04.27 12:55buy0.09usdjpy93.55088.36094.0302010.04.28 09:5993.8400.000.000.0027.81
1725258132010.04.27 15:10buy0.15usdjpy93.35088.36094.0302010.04.27 17:1993.2300.000.000.00-19.31
1725278922010.04.27 15:27buy0.03audusd0.920200.868400.927202010.04.27 17:190.919300.000.000.00-2.70
1725290262010.04.27 15:31buy0.25usdjpy93.14088.36094.0302010.04.27 17:1993.2300.000.000.0024.13
1725320122010.04.27 15:52buy0.05audusd0.918200.868400.927202010.04.27 17:190.919300.000.000.005.50
1725346092010.04.27 16:13buy0.09audusd0.916200.868400.927202010.04.27 17:190.919300.000.000.0027.90
1725346592010.04.27 16:14buy0.42usdjpy92.93088.36094.0302010.04.27 17:1993.2300.000.000.00135.15
1725372152010.04.27 17:15buy0.01usdchf1.083901.087801.094902010.04.27 22:061.087800.000.000.003.59
1725624552010.04.28 06:30buy0.01usdcad1.013801.017601.024802010.04.28 09:511.017600.000.000.003.73
1725693332010.04.28 08:30buy0.01usdchf1.087501.027501.094502010.04.28 14:381.087600.000.000.000.09
1725744452010.04.28 10:13buy0.02usdchf1.085501.027501.094502010.04.28 14:381.087600.000.000.003.86
1725792422010.04.28 12:09buy0.03usdchf1.083501.085501.094502010.04.28 14:381.087600.000.000.0011.31
1725958232010.04.28 15:30buy0.01usdchf1.091501.031501.092402010.04.29 13:291.084300.000.000.00-6.64
1725961572010.04.28 15:31buy0.02usdchf1.089401.031501.092402010.04.29 13:291.084300.000.000.00-9.41
1726006392010.04.28 16:30buy0.01usdcad1.012500.952501.013502010.04.29 15:041.005300.000.000.00-7.16
1726045332010.04.28 18:22buy0.02usdcad1.010500.952501.013502010.04.29 15:041.005300.000.000.00-10.35
1726047212010.04.28 18:24buy0.03usdchf1.087401.031501.092402010.04.29 13:291.084300.000.000.00-8.58
1726048432010.04.28 18:25buy0.03usdcad1.008500.952501.013502010.04.29 15:041.005300.000.000.00-9.55
1726095992010.04.28 20:05buy0.05usdchf1.085401.031501.092402010.04.29 13:291.084300.000.000.00-5.07
1726475562010.04.29 08:48buy0.09usdchf1.083401.031501.092402010.04.29 13:291.084300.000.000.007.47
1726478222010.04.29 08:57buy0.05usdcad1.006500.952501.013502010.04.29 15:041.005300.000.000.00-5.97
1726522082010.04.29 09:53buy0.09usdcad1.004500.952501.013502010.04.29 15:041.005300.000.000.007.16
1726534062010.04.29 10:04buy0.15usdchf1.081401.031501.092402010.04.29 13:291.084300.000.000.0040.12
1726554912010.04.29 10:12buy0.15usdcad1.002500.952501.013502010.04.29 15:041.005300.000.000.0041.78
1726724902010.04.29 12:15buy0.01usdjpy94.13094.38095.2302010.04.30 12:3594.3800.000.000.002.65
1726974242010.04.29 14:30buy0.01usdchf1.083401.023401.087002010.05.03 01:201.081900.000.000.00-1.39
1726993762010.04.29 15:15buy0.01usdcad1.006101.008701.015102010.04.30 13:431.008700.000.000.002.58
1727031392010.04.29 16:20buy0.02usdchf1.081401.023401.087002010.05.03 01:201.081900.000.000.000.92
1727091422010.04.29 17:51buy0.02usdcad1.004101.008701.015102010.04.30 13:431.008700.000.000.009.12
1727132832010.04.29 18:15buy0.01audusd0.928300.930300.937302010.04.30 13:570.930300.000.000.002.00
1727186542010.04.29 19:26buy0.02audusd0.926300.929200.937302010.04.30 00:120.929200.000.000.005.80
1728264072010.05.02 22:00buy0.03usdchf1.076001.079701.087002010.05.03 01:201.081900.000.000.0016.36
1728453532010.05.03 00:45buy0.01usdjpy94.07094.49094.9602010.05.03 14:5394.4900.000.000.004.44
1728471412010.05.03 01:45buy0.01audusd0.924700.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-60.00
1728479932010.05.03 02:00buy0.02usdjpy93.86094.49094.9602010.05.03 14:5394.4900.000.000.0013.33
1728627932010.05.03 08:00buy0.01eurusd1.323701.263701.326702010.05.03 16:011.318600.000.000.00-5.10
1728657542010.05.03 08:45buy0.01usdcad1.016700.956701.021702010.05.04 05:581.014000.000.000.00-2.66
1728796412010.05.03 10:19buy0.02usdcad1.014700.956701.021702010.05.04 05:581.014000.000.000.00-1.38
1728948912010.05.03 12:27buy0.03usdcad1.012700.956701.021702010.05.04 05:581.014000.000.000.003.85
1729068582010.05.03 14:25buy0.02eurusd1.321701.263701.326702010.05.03 16:011.318600.000.000.00-6.20
1729088482010.05.03 14:31buy0.03eurusd1.319701.263701.326702010.05.03 16:011.318600.000.000.00-3.30
1729118712010.05.03 14:51buy0.05eurusd1.317701.263701.326702010.05.03 16:011.318600.000.000.004.50
1729192362010.05.03 15:44buy0.09eurusd1.315701.263701.326702010.05.03 16:011.318600.000.000.0026.10
1729360622010.05.03 18:59buy0.05usdcad1.010700.956701.021702010.05.04 05:581.014000.000.000.0016.27
1729387652010.05.03 19:30buy0.01eurusd1.320301.260301.307102010.05.06 18:431.260300.000.000.00-60.00
1729446192010.05.03 23:00buy0.01usdjpy94.71088.71094.5902010.05.06 08:4993.7800.000.000.00-9.92
1729591302010.05.04 04:30buy0.02audusd0.922500.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-115.60
1729627462010.05.04 05:34buy0.02eurusd1.318301.260301.307102010.05.06 18:431.260300.000.000.00-116.00
1729646142010.05.04 06:07buy0.03audusd0.920500.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-167.40
1729651842010.05.04 06:11buy0.05audusd0.918500.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-269.00
1729674692010.05.04 07:07buy0.03eurusd1.316301.260301.307102010.05.06 18:431.260300.000.000.00-168.00
1729721562010.05.04 08:30buy0.05eurusd1.314301.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-76.00
1729753212010.05.04 09:26buy0.09eurusd1.312301.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-118.80
1729786362010.05.04 10:30buy0.01usdcad1.016201.020701.027202010.05.04 13:191.020700.000.000.004.41
1729818612010.05.04 11:40buy0.09audusd0.916500.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-466.20
1729819182010.05.04 11:40buy0.02usdjpy94.50094.70095.6002010.05.05 00:2194.7000.000.000.004.22
1729824972010.05.04 11:46buy0.15eurusd1.310301.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-168.00
1729843462010.05.04 12:18buy0.25eurusd1.308301.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-230.00
1729866832010.05.04 12:56buy0.15audusd0.914500.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-747.00
1729879992010.05.04 13:11buy0.42eurusd1.306301.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-302.40
1729893952010.05.04 13:37buy0.25audusd0.912500.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-1 195.00
1729900622010.05.04 13:44buy0.70eurusd1.304201.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-357.00
1729948952010.05.04 14:38buy0.42audusd0.910500.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-1 923.60
1729996932010.05.04 15:29buy1.19eurusd1.302201.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-368.90
1730097472010.05.04 18:49buy2.02eurusd1.300201.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-222.20
1730134842010.05.04 21:04buy0.70audusd0.908500.864700.919502010.05.04 23:530.911400.000.000.00203.00
1730134972010.05.04 21:04buy3.43eurusd1.298101.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00343.00
1730201022010.05.05 00:56buy5.83eurusd1.296101.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.001 749.00
1730248582010.05.05 03:45buy0.01usdcad1.025401.031401.036402010.05.05 13:191.031400.000.000.005.82
1730410082010.05.05 09:15buy0.01usdchf1.104101.107001.115102010.05.05 12:081.107000.000.000.002.62
1730620132010.05.05 13:40buy0.02usdjpy94.30088.71094.5902010.05.06 08:4993.7800.000.000.00-11.09
1730626102010.05.05 13:46buy0.03usdjpy94.10088.71094.5902010.05.06 08:4993.7800.000.000.00-10.24
1730743332010.05.05 18:12buy0.05usdjpy93.89088.71094.5902010.05.06 08:4993.7800.000.000.00-5.86
1730750682010.05.05 18:29buy0.09usdjpy93.69088.71094.5902010.05.06 08:4993.7800.000.000.008.64
1730751492010.05.05 18:30buy0.01usdchf1.116101.122601.127102010.05.06 07:071.122600.000.000.005.79
1730788952010.05.05 20:15buy0.01usdcad1.030601.037101.039602010.05.06 07:051.039600.000.000.008.66
1730898692010.05.06 02:53buy0.02usdcad1.028601.037201.039602010.05.06 07:051.039600.000.000.0021.16
1730974562010.05.06 06:44buy0.15usdjpy93.49088.71094.5902010.05.06 08:4993.7800.000.000.0046.39
1731303442010.05.06 15:00buy0.01usdcad1.036601.044801.047602010.05.06 15:541.044800.000.000.007.85
1731386222010.05.06 16:30buy0.01usdchf1.107701.110701.118702010.05.06 18:151.110700.000.000.002.70
1731724642010.05.06 21:30buy0.01usdchf1.113101.115101.124102010.05.07 00:341.115100.000.000.001.79
1733581252010.05.10 12:30buy0.01usdchf1.102001.106501.113002010.05.10 14:091.106500.000.000.004.07
1733778052010.05.10 16:30buy0.01usdjpy93.39087.39093.8802010.07.01 13:5687.3900.000.000.03-68.66
1733820012010.05.10 17:08buy0.02usdjpy93.19093.43093.8802010.05.13 07:3393.4300.000.000.005.14
1734037372010.05.10 23:22buy0.03usdjpy92.99087.39093.8802010.05.11 01:0093.1000.000.000.003.54
1734066072010.05.11 00:11buy0.05usdjpy92.78087.39093.8802010.05.11 01:0093.1000.000.000.0017.19
1734116472010.05.11 02:00buy0.01gbpusd1.485701.488101.490502010.05.11 15:021.490500.000.000.004.80
1734128322010.05.11 02:45buy0.02gbpusd1.483701.486601.490502010.05.11 08:301.486600.000.000.005.80
1734139582010.05.11 03:13buy0.03gbpusd1.481501.425701.490502010.05.11 04:591.482800.000.000.003.90
1734161482010.05.11 04:07buy0.05gbpusd1.479501.425701.490502010.05.11 04:591.482800.000.000.0016.50
1735214742010.05.12 07:15buy0.01gbpusd1.492001.497701.503002010.05.12 07:571.497700.000.000.005.70
1735602762010.05.12 11:45buy0.01usdchf1.109301.112801.118302010.05.13 08:521.112800.000.000.003.15
1735752572010.05.12 14:05buy0.02usdchf1.107301.109601.118302010.05.12 16:111.109600.000.000.004.15
1735990652010.05.13 00:00buy0.01gbpusd1.485001.489601.494002010.05.13 07:191.489600.000.000.004.60
1736003362010.05.13 00:38buy0.02gbpusd1.483001.489601.494002010.05.13 07:191.489600.000.000.0013.20
1736338072010.05.13 10:30buy0.01usdchf1.114201.117201.123202010.05.13 22:171.117200.000.000.002.69
1736441192010.05.13 11:19buy0.02usdchf1.112201.114501.123202010.05.13 13:121.114500.000.000.004.13
1738298702010.05.17 00:15buy0.01usdcad1.035701.041101.046702010.05.17 02:211.041100.000.000.005.19
1739519652010.05.17 16:00buy0.01usdcad1.040200.980201.043102010.05.18 01:021.035000.000.000.00-5.02
1739519872010.05.17 16:00buy0.01usdchf1.139401.079401.142402010.05.18 00:181.134400.000.000.00-4.41
1739547782010.05.17 16:12buy0.02usdchf1.137401.079401.142402010.05.18 00:181.134400.000.000.00-5.29
1739669142010.05.17 17:17buy0.03usdchf1.135401.079401.142402010.05.18 00:181.134400.000.000.00-2.64
1739672612010.05.17 17:20buy0.02usdcad1.038100.980201.043102010.05.18 01:021.035000.000.000.00-5.99
1739704772010.05.17 18:02buy0.05usdchf1.133401.079401.142402010.05.18 00:181.134400.000.000.004.41
1739715502010.05.17 18:17buy0.03usdcad1.036100.980201.043102010.05.18 01:021.035000.000.000.00-3.19
1739745912010.05.17 18:56buy0.09usdchf1.131401.079401.142402010.05.18 00:181.134400.000.000.0023.80
1739783012010.05.17 19:38buy0.05usdcad1.034100.980201.043102010.05.18 01:021.035000.000.000.004.35
1739830222010.05.17 21:02buy0.09usdcad1.032100.980201.043102010.05.18 01:021.035000.000.000.0025.22
1740021692010.05.18 00:30buy0.01usdchf1.134601.137401.139602010.05.18 17:151.139600.000.000.004.39
1740054992010.05.18 01:15buy0.01usdcad1.035700.975701.038702010.05.18 08:421.030700.000.000.00-4.85
1740090482010.05.18 01:49buy0.02usdcad1.033700.000001.038702010.05.18 08:421.030700.000.000.00-5.82
1740216632010.05.18 05:44buy0.03usdcad1.031700.975701.038702010.05.18 08:421.030700.000.000.00-2.91
1740264242010.05.18 06:26buy0.02usdchf1.132601.074601.139602010.05.18 08:591.132000.000.000.00-1.06
1740266542010.05.18 06:27buy0.05usdcad1.029700.975701.038702010.05.18 08:421.030700.000.000.004.85
1740312562010.05.18 07:17buy0.09usdcad1.027700.975701.038702010.05.18 08:421.030700.000.000.0026.20
1740317402010.05.18 07:21buy0.03usdchf1.130601.074601.139602010.05.18 08:591.132000.000.000.003.71
1740400902010.05.18 08:33buy0.05usdchf1.128601.074601.139602010.05.18 08:591.132000.000.000.0015.02
1740536722010.05.18 10:45buy0.01usdcad1.029900.969901.036802010.05.18 14:461.029800.000.000.00-0.10
1740550622010.05.18 11:10buy0.02usdcad1.027800.969901.036802010.05.18 14:461.029800.000.000.003.88
1740655782010.05.18 13:27buy0.03usdcad1.025800.969901.036802010.05.18 14:461.029800.000.000.0011.65
1740867312010.05.18 16:15buy0.01usdcad1.033101.036301.044102010.05.18 18:111.036300.000.000.003.09
1742209402010.05.19 08:00buy0.01usdcad1.042801.045101.053802010.05.19 09:121.045100.000.000.002.20
1742411142010.05.19 09:30buy0.01usdchf1.150901.090901.153902010.05.19 12:181.145900.000.000.00-4.36
1742444822010.05.19 09:54buy0.02usdchf1.148901.090901.153902010.05.19 12:181.145900.000.000.00-5.24
1742634992010.05.19 11:49buy0.03usdchf1.146901.090901.153902010.05.19 12:181.145900.000.000.00-2.62
1742687362010.05.19 12:13buy0.05usdchf1.144901.090901.153902010.05.19 12:181.145900.000.000.004.36
1742692952010.05.19 12:14buy0.09usdchf1.142901.090901.153902010.05.19 12:181.145900.000.000.0023.56
1743057792010.05.19 14:30buy0.01usdchf1.155301.095301.158302010.05.20 14:011.152200.000.000.00-2.69
1743124542010.05.19 14:57buy0.02usdchf1.153301.156501.164302010.05.19 15:531.156500.000.000.005.53
1743183962010.05.19 15:30buy0.01usdcad1.051300.991301.052202010.05.20 06:261.052200.000.000.000.86
1743279492010.05.19 16:26buy0.02usdcad1.049300.991301.052202010.05.19 22:501.044100.000.000.00-9.96
1743336912010.05.19 17:03buy0.03usdcad1.047300.991301.052202010.05.19 22:501.044100.000.000.00-9.19
1743445452010.05.19 18:05buy0.05usdcad1.045300.991301.052202010.05.19 22:501.044100.000.000.00-5.75
1743572542010.05.19 19:44buy0.02usdchf1.151301.153601.162302010.05.20 02:281.153600.000.000.003.99
1743572732010.05.19 19:44buy0.09usdcad1.043300.991301.052202010.05.19 22:501.044100.000.000.006.90
1743663682010.05.19 21:38buy0.15usdcad1.041200.991301.052202010.05.19 22:501.044100.000.000.0041.66
1744052402010.05.20 07:40buy0.02usdchf1.149301.095301.158302010.05.20 14:011.152200.000.000.005.03
1744278542010.05.20 13:00buy0.03usdchf1.147301.150101.158302010.05.20 14:011.152200.000.000.0012.76
1744419722010.05.20 15:30buy0.01usdchf1.150401.152701.159402010.05.20 17:041.152700.000.000.002.00
1744424592010.05.20 15:36buy0.02usdchf1.148401.152801.159402010.05.20 17:041.152800.000.000.007.63
1744694322010.05.20 21:15buy0.01usdcad1.070401.072501.081402010.05.20 23:451.072500.000.000.001.96
1744715712010.05.20 22:00buy0.01usdchf1.151701.091701.158702010.05.21 01:451.152300.000.000.000.52
1744737352010.05.20 23:11buy0.02usdchf1.149701.091701.158702010.05.21 01:451.152300.000.000.004.51
1744743342010.05.20 23:21buy0.03usdchf1.147701.149701.158702010.05.21 01:451.152300.000.000.0011.98
1745509362010.05.23 22:15buy0.01usdchf1.150001.152501.161002010.05.24 03:461.152500.000.000.002.17
1745517052010.05.23 22:30buy0.01usdcad1.064201.004201.065202010.05.24 08:081.057000.000.000.00-6.81
1745531762010.05.23 23:15buy0.02usdcad1.062201.004201.065202010.05.24 08:081.057000.000.000.00-9.84
1745657262010.05.24 02:49buy0.03usdcad1.060201.004201.065202010.05.24 08:081.057000.000.000.00-9.08
1745675992010.05.24 04:00buy0.01gbpusd1.448001.450701.456902010.05.24 07:321.450700.000.000.002.70
1745710652010.05.24 05:47buy0.02gbpusd1.445901.450701.456902010.05.24 07:321.450700.000.000.009.60
1745732752010.05.24 06:32buy0.05usdcad1.058201.004201.065202010.05.24 08:081.057000.000.000.00-5.68
1745746242010.05.24 07:06buy0.09usdcad1.056201.004201.065202010.05.24 08:081.057000.000.000.006.81
1745755022010.05.24 07:21buy0.15usdcad1.054201.004201.065202010.05.24 08:081.057000.000.000.0039.74
1745827102010.05.24 09:45buy0.01usdchf1.159601.099601.166602010.05.24 20:331.159900.000.000.000.26
1745843482010.05.24 10:15buy0.01usdcad1.061001.001001.068002010.05.24 20:061.061000.000.000.000.00
1745887632010.05.24 11:13buy0.02usdchf1.157601.099601.166602010.05.24 20:331.159900.000.000.003.97
1745906192010.05.24 11:47buy0.02usdcad1.059001.001001.068002010.05.24 20:061.061000.000.000.003.77
1745970952010.05.24 12:57buy0.03usdcad1.057001.001001.068002010.05.24 20:061.061000.000.000.0011.31
1746131812010.05.24 15:12buy0.03usdchf1.155601.157801.166602010.05.24 20:331.159900.000.000.0011.12
1746200102010.05.24 16:30buy0.01gbpusd1.444701.384701.445702010.05.25 01:161.437500.000.000.00-7.20
1746271062010.05.24 20:06buy0.01usdcad1.061501.066401.072502010.05.25 01:091.066400.000.000.004.59
1746271932010.05.24 20:08buy0.02gbpusd1.442701.384701.445702010.05.25 01:161.437500.000.000.00-10.40
1746282682010.05.24 20:45buy0.01usdchf1.160001.167501.171002010.05.25 10:271.167500.000.000.006.42
1746295642010.05.24 21:22buy0.03gbpusd1.440701.384701.445702010.05.25 01:161.437500.000.000.00-9.60
1746332652010.05.25 00:13buy0.05gbpusd1.438701.384701.445702010.05.25 01:161.437500.000.000.00-6.00
1746344392010.05.25 00:46buy0.09gbpusd1.436701.384701.445702010.05.25 01:161.437500.000.000.007.20
1746350532010.05.25 00:56buy0.15gbpusd1.434701.384701.445702010.05.25 01:161.437500.000.000.0042.00
1746797002010.05.25 12:15buy0.01gbpusd1.434601.436801.443502010.05.25 18:581.436800.000.000.002.20
1746827282010.05.25 12:46buy0.02gbpusd1.432501.434701.443502010.05.25 16:071.434700.000.000.004.40
1747189642010.05.26 00:30buy0.01usdchf1.157801.160301.168802010.05.26 06:431.160300.000.000.002.15
1747214802010.05.26 01:30buy0.01usdcad1.072601.012601.038742010.07.27 14:331.033560.000.00-0.75-37.77
1747250022010.05.26 03:41buy0.02usdcad1.070601.012601.038742010.07.27 14:331.033590.000.00-1.57-71.61
1747398732010.05.26 08:44buy0.03usdcad1.068601.012601.075602010.05.26 12:531.067600.000.000.00-2.81
1747408052010.05.26 09:02buy0.05usdcad1.066601.012601.075602010.05.26 12:531.067600.000.000.004.68
1747483502010.05.26 11:10buy0.09usdcad1.064601.012601.075602010.05.26 12:531.067600.000.000.0025.29
1747606862010.05.26 14:15buy0.01usdchf1.156901.159501.167902010.05.26 18:421.159500.000.000.002.24
1747878272010.05.27 01:15buy0.01audusd0.827200.767200.834202010.05.27 03:150.827100.000.000.00-0.10
1747885352010.05.27 01:41buy0.02audusd0.825200.767200.834202010.05.27 03:150.827100.000.000.003.80
1747889912010.05.27 01:59buy0.03audusd0.823200.767200.834202010.05.27 03:150.827100.000.000.0011.70
1748400942010.05.27 16:30buy0.01gbpusd1.454001.458601.465002010.05.27 18:591.458600.000.000.004.60
1749154582010.05.31 01:45buy0.01audusd0.848500.788500.851302010.05.31 16:300.843400.000.000.00-5.10
1749181102010.05.31 03:15buy0.01gbpusd1.448801.388801.455802010.05.31 06:051.448700.000.000.00-0.10
1749183762010.05.31 03:23buy0.02gbpusd1.446801.388801.455802010.05.31 06:051.448700.000.000.003.80
1749236812010.05.31 05:57buy0.03gbpusd1.444801.388801.455802010.05.31 06:051.448700.000.000.0011.70
1749259872010.05.31 06:44buy0.02audusd0.846500.788500.851302010.05.31 16:300.843400.000.000.00-6.20
1749304372010.05.31 08:15buy0.01gbpusd1.450901.390901.455802010.06.01 08:151.449100.000.000.00-1.80
1749310162010.05.31 08:33buy0.02gbpusd1.448901.451001.459902010.05.31 12:301.451000.000.000.004.20
1749346852010.05.31 11:01buy0.03audusd0.844500.788500.851302010.05.31 16:300.843400.000.000.00-3.30
1749430052010.05.31 14:58buy0.05audusd0.842500.788500.851302010.05.31 16:300.843400.000.000.004.50
1749433332010.05.31 14:59buy0.09audusd0.840300.788500.851302010.05.31 16:300.843400.000.000.0027.90
1749512142010.05.31 18:30buy0.01audusd0.845300.785300.850302010.06.01 01:330.842500.000.000.00-2.80
1749576512010.06.01 00:01buy0.02audusd0.843300.785300.850302010.06.01 01:330.842500.000.000.00-1.60
1749589352010.06.01 00:33buy0.03audusd0.841300.785300.850302010.06.01 01:330.842500.000.000.003.60
1749596612010.06.01 00:51buy0.05audusd0.839300.785300.850302010.06.01 01:330.842500.000.000.0016.00
1749713752010.06.01 07:09buy0.02gbpusd1.446901.390901.455802010.06.01 08:151.449100.000.000.004.40
1749723632010.06.01 07:17buy0.03gbpusd1.444801.446801.455802010.06.01 08:151.449100.000.000.0012.90
1749759002010.06.01 08:15buy0.01usdchf1.163101.171001.174102010.06.01 10:301.171000.000.000.006.75
1749841002010.06.01 11:15buy0.01gbpusd1.456001.459501.467002010.06.01 11:381.459500.000.000.003.50
1749930192010.06.01 13:45buy0.01audusd0.837000.841500.848002010.06.01 14:350.841500.000.000.004.50
1750259052010.06.02 00:15buy0.01gbpusd1.466601.471501.477602010.06.02 01:061.471500.000.000.004.90
1750317322010.06.02 01:45buy0.01audusd0.837000.777000.840002010.06.02 05:480.832000.000.000.00-5.00
1750352282010.06.02 03:12buy0.02audusd0.835000.777000.840002010.06.02 05:480.832000.000.000.00-6.00
1750360672010.06.02 03:35buy0.03audusd0.833000.777000.840002010.06.02 05:480.832000.000.000.00-3.00
1750395132010.06.02 04:28buy0.05audusd0.831000.777000.840002010.06.02 05:480.832000.000.000.005.00
1750403842010.06.02 04:34buy0.09audusd0.829000.777000.840002010.06.02 05:480.832000.000.000.0027.00
1750450902010.06.02 05:30buy0.01gbpusd1.472901.474901.481902010.06.02 07:351.474900.000.000.002.00
1750503332010.06.02 06:32buy0.02gbpusd1.470901.474901.481902010.06.02 07:351.474900.000.000.008.00
1750561352010.06.02 07:45buy0.01audusd0.833500.835800.842502010.06.02 16:470.835800.000.000.002.30
1750597082010.06.02 08:23buy0.02audusd0.831500.833500.842502010.06.02 11:230.833500.000.000.004.00
1751034162010.06.02 17:30buy0.01gbpusd1.465301.469301.474302010.06.03 05:291.469300.000.000.004.00
1751048392010.06.02 18:07buy0.02gbpusd1.463301.465501.474302010.06.03 00:291.465500.000.000.004.40
1751884232010.06.03 20:00buy0.01gbpusd1.461801.466001.472802010.06.04 09:111.466000.000.000.004.20
1751894102010.06.03 20:30buy0.01audusd0.844200.784200.822102010.06.07 02:430.814200.000.000.00-30.00
1751909252010.06.03 21:47buy0.02audusd0.842200.845500.853202010.06.04 09:110.845500.000.000.006.60
1754233692010.06.06 22:00buy0.02audusd0.823100.784200.822102010.06.07 02:430.814200.000.000.00-17.80
1754251982010.06.06 22:31buy0.03audusd0.821100.784200.822102010.06.07 02:430.814200.000.000.00-20.70
1754260562010.06.06 22:49buy0.05audusd0.819100.784200.822102010.06.07 02:430.814200.000.000.00-24.50
1754265582010.06.06 22:53buy0.09audusd0.817100.784200.822102010.06.07 02:430.814200.000.000.00-26.10
1754408912010.06.07 00:15buy0.15audusd0.815100.784200.822102010.06.07 02:430.814200.000.000.00-13.50
1754420632010.06.07 00:24buy0.25audusd0.813100.784200.822102010.06.07 02:430.814200.000.000.0027.50
1754447592010.06.07 00:43buy0.42audusd0.811100.784200.822102010.06.07 02:430.814200.000.000.00130.20
1756417362010.06.08 21:45buy0.01usdchf1.152901.092901.153802010.06.09 16:001.145700.000.000.00-6.28
1756690812010.06.09 07:21buy0.02usdchf1.150901.092901.153802010.06.09 16:001.145700.000.000.00-9.08
1756765942010.06.09 10:19buy0.03usdchf1.148901.092901.153802010.06.09 16:001.145700.000.000.00-8.38
1756813912010.06.09 11:51buy0.05usdchf1.146801.092901.153802010.06.09 16:001.145700.000.000.00-4.80
1757001822010.06.09 14:15buy0.09usdchf1.144801.092901.153802010.06.09 16:001.145700.000.000.007.07
1757041012010.06.09 14:58buy0.15usdchf1.142801.092901.153802010.06.09 16:001.145700.000.000.0037.97
1757834802010.06.10 10:30buy0.01audusd0.842300.846800.853402010.06.10 14:110.846800.000.000.004.50
1760141762010.06.13 22:45buy0.01gbpusd1.459101.464301.469902010.06.14 06:571.464300.000.000.005.20
1760597402010.06.14 10:15buy0.01audusd0.860600.863900.871502010.06.14 14:380.863900.000.000.003.30
1761264002010.06.15 04:00buy0.01gbpusd1.476401.416401.481402010.06.15 10:001.476300.000.000.00-0.10
1761281072010.06.15 04:45buy0.02gbpusd1.474401.416401.481402010.06.15 10:001.476300.000.000.003.80
1761296002010.06.15 05:30buy0.01audusd0.856500.796500.863502010.06.15 09:470.856400.000.000.00-0.10
1761314292010.06.15 06:11buy0.03gbpusd1.472401.416401.481402010.06.15 10:001.476300.000.000.0011.70
1761321052010.06.15 06:16buy0.02audusd0.854500.796500.863502010.06.15 09:470.856400.000.000.003.80
1761328132010.06.15 06:26buy0.05gbpusd1.470401.416401.481402010.06.15 07:481.473600.000.000.0016.00
1761331442010.06.15 06:29buy0.03audusd0.852500.796500.863502010.06.15 09:470.856400.000.000.0011.70
1761460832010.06.15 10:00buy0.01audusd0.858200.860300.869202010.06.15 16:410.860300.000.000.002.10
1761518242010.06.15 11:30buy0.01gbpusd1.473201.478801.484202010.06.15 13:271.478800.000.000.005.60
1761975612010.06.16 01:30buy0.01gbpusd1.480601.420601.487702010.06.16 09:361.480700.000.000.000.10
1762029362010.06.16 05:00buy0.01audusd0.864500.804600.869502010.06.16 13:370.861700.000.000.00-2.80
1762086302010.06.16 07:17buy0.02gbpusd1.478701.420601.487702010.06.16 09:361.480700.000.000.004.00
1762100442010.06.16 07:43buy0.03gbpusd1.476701.420601.487702010.06.16 09:361.480700.000.000.0012.00
1762103892010.06.16 07:45buy0.02audusd0.862600.804600.869502010.06.16 13:370.861700.000.000.00-1.80
1762255322010.06.16 10:45buy0.01gbpusd1.480501.482701.487502010.06.16 15:331.482700.000.000.002.20
1762299072010.06.16 11:50buy0.02gbpusd1.478501.482701.487502010.06.16 15:331.482700.000.000.008.40
1762314112010.06.16 12:04buy0.03audusd0.860500.804600.869502010.06.16 13:370.861700.000.000.003.60
1762333142010.06.16 12:30buy0.03gbpusd1.476601.420501.487502010.06.16 13:441.480700.000.000.0012.30
1762334462010.06.16 12:31buy0.05audusd0.858600.804600.869502010.06.16 13:370.861700.000.000.0015.50
1762432852010.06.16 15:15buy0.01audusd0.864900.804900.870102010.06.17 08:270.862100.000.000.25-2.80
1762501852010.06.16 19:20buy0.02audusd0.862900.804900.870102010.06.17 08:270.862100.000.000.49-1.60
1762570712010.06.17 00:09buy0.03audusd0.861100.804900.870102010.06.17 08:270.862100.000.000.003.00
1762603352010.06.17 01:35buy0.05audusd0.859100.804900.870102010.06.17 08:270.862100.000.000.0015.00
1762779312010.06.17 09:30buy0.01gbpusd1.478001.480301.488902010.06.17 10:001.480300.000.000.002.30
1763067862010.06.17 18:00buy0.01audusd0.866800.869100.875802010.06.18 04:590.869200.000.000.082.40
1763074722010.06.17 18:15buy0.01gbpusd1.481901.486501.492902010.06.18 07:511.486500.000.000.004.60
1763088172010.06.17 19:15buy0.02audusd0.864800.869100.875802010.06.18 04:590.869200.000.000.178.80
1763747732010.06.21 03:15buy0.01gbpusd1.485801.491501.496802010.06.21 06:121.491600.000.000.005.80
1764273292010.06.22 01:00buy0.01gbpusd1.475401.477601.486502010.06.22 01:211.477690.000.000.002.29
1764273412010.06.22 01:00buy0.01audusd0.877700.881200.888702010.06.22 01:200.881300.000.000.003.60
1764404012010.06.22 08:30buy0.01audusd0.878200.818200.885302010.06.22 12:490.878100.000.000.00-0.10
1764426262010.06.22 09:15buy0.02audusd0.876300.818200.885302010.06.22 12:490.878100.000.000.003.60
1764471252010.06.22 11:12buy0.03audusd0.874300.818200.885302010.06.22 12:490.878200.000.000.0011.70
1764532902010.06.22 13:30buy0.01audusd0.879200.819100.880302010.06.23 02:060.872000.000.000.08-7.20
1764563772010.06.22 14:22buy0.02audusd0.877200.819100.880302010.06.23 02:060.872100.000.000.17-10.20
1764567382010.06.22 14:30buy0.01gbpusd1.479641.483701.490602010.06.22 16:031.483700.000.000.004.06
1764655182010.06.22 18:40buy0.03audusd0.875300.819100.880302010.06.23 02:060.872100.000.000.25-9.60
1764662882010.06.22 18:56buy0.05audusd0.873400.819100.880302010.06.23 02:060.872100.000.000.41-6.50
1764699882010.06.22 21:44buy0.09audusd0.871300.819100.880302010.06.23 02:060.872100.000.000.007.20
1764731682010.06.23 00:46buy0.15audusd0.869400.819100.880302010.06.23 02:060.872100.000.000.0040.50
1764773122010.06.23 04:00buy0.01audusd0.871900.811900.878702010.06.23 07:240.871700.000.000.00-0.20
1764792262010.06.23 05:50buy0.02audusd0.869700.811900.878702010.06.23 07:240.871700.000.000.004.00
1764799732010.06.23 06:15buy0.03audusd0.867700.811900.878702010.06.23 07:240.871700.000.000.0012.00
1764856732010.06.23 08:45buy0.01audusd0.871200.874500.882202010.06.23 12:180.874500.000.000.003.30
1765104282010.06.23 17:45buy0.01gbpusd1.492001.495201.502902010.06.23 18:441.495200.000.000.003.20
1765137792010.06.23 18:30buy0.01audusd0.875300.815300.876702010.06.24 13:210.868400.000.000.25-6.90
1765158772010.06.23 18:48buy0.02audusd0.873400.815300.876702010.06.24 13:210.868400.000.000.50-10.00
1765312542010.06.24 07:12buy0.03audusd0.871500.815300.876702010.06.24 13:210.868400.000.000.00-9.30
1765333242010.06.24 07:48buy0.05audusd0.869700.815300.876702010.06.24 13:210.868400.000.000.00-6.50
1765352912010.06.24 08:30buy0.01usdchf1.105801.045701.110702010.07.15 10:311.045700.000.000.11-57.47
1765379492010.06.24 09:45buy0.01gbpusd1.499501.502101.504602010.06.25 18:481.502100.000.000.002.60
1765383232010.06.24 10:01buy0.02gbpusd1.497501.499601.504602010.06.25 16:501.499700.000.000.014.40
1765385612010.06.24 10:12buy0.02usdchf1.103901.045701.110702010.07.15 10:311.045700.000.000.10-111.31
1765406852010.06.24 11:22buy0.09audusd0.867700.815300.876702010.06.24 13:210.868400.000.000.006.30
1765411902010.06.24 11:35buy0.15audusd0.865700.815300.876702010.06.24 13:210.868400.000.000.0040.50
1765520752010.06.24 15:42buy0.03usdchf1.101701.045701.110702010.07.15 10:311.045700.000.000.21-160.66
1765527442010.06.24 15:49buy0.05usdchf1.099901.045701.110702010.06.24 18:431.103400.000.000.0015.86
1765563652010.06.24 17:20buy0.03gbpusd1.495601.439501.504602010.06.25 05:591.496600.000.000.013.00
1765590122010.06.24 18:40buy0.05gbpusd1.493701.439501.504602010.06.25 05:591.496600.000.000.0214.50
1766436502010.06.28 10:30buy0.01gbpusd1.506501.509801.517502010.06.28 15:551.509800.000.000.003.30
1766773102010.06.29 02:15buy0.01gbpusd1.511501.451501.516402010.06.29 07:011.508700.000.000.00-2.80
1766775492010.06.29 02:30buy0.01audusd0.871000.811000.857702010.07.07 14:490.857700.000.000.64-13.30
1766778962010.06.29 02:39buy0.02gbpusd1.509401.451501.516402010.06.29 07:011.508700.000.000.00-1.40
1766787522010.06.29 03:12buy0.02audusd0.868900.811000.857702010.07.07 14:490.857700.000.001.28-22.40
1766797432010.06.29 03:36buy0.03audusd0.866900.811000.857702010.06.29 22:530.849600.000.000.24-51.90
1766829092010.06.29 05:09buy0.05audusd0.864800.811000.857702010.06.29 22:530.849600.000.000.40-76.00
1766857652010.06.29 06:10buy0.09audusd0.862800.811000.857702010.06.29 22:530.849600.000.000.73-118.80
1766860792010.06.29 06:12buy0.03gbpusd1.507401.451501.516402010.06.29 07:011.508700.000.000.003.90
1766875162010.06.29 06:46buy0.05gbpusd1.505401.451501.516402010.06.29 07:011.508700.000.000.0016.50
1766897772010.06.29 07:39buy0.15audusd0.860800.811000.857702010.06.29 22:530.849600.000.001.21-168.00
1766907242010.06.29 07:59buy0.25audusd0.858800.811000.857702010.06.29 22:530.849600.000.002.02-230.00
1766920592010.06.29 08:24buy0.42audusd0.856800.811000.857702010.06.29 22:530.849600.000.003.39-302.40
1766990282010.06.29 12:15buy0.01gbpusd1.505401.508401.516402010.06.29 13:091.508400.000.000.003.00
1767032782010.06.29 13:40buy0.70audusd0.854800.811000.857702010.06.29 22:530.849600.000.005.64-364.00
1767047872010.06.29 14:00buy1.19audusd0.852800.811000.857702010.06.29 22:530.849600.000.009.60-380.80
1767126482010.06.29 16:30buy0.01gbpusd1.508501.448501.509402010.06.30 09:181.501200.000.000.00-7.30
1767162792010.06.29 19:21buy2.02audusd0.850800.811000.857702010.06.29 22:530.849600.000.0016.29-242.40
1767166742010.06.29 19:30buy0.02gbpusd1.506501.448501.509402010.06.30 09:181.501200.000.000.01-10.60
1767170512010.06.29 19:46buy3.43audusd0.848700.811000.857702010.06.29 22:530.849600.000.0027.66308.70
1767186372010.06.29 21:14buy5.83audusd0.846700.811000.857702010.06.29 22:530.849600.000.000.001 690.70
1767197452010.06.29 22:19buy0.03gbpusd1.504401.448501.509402010.06.30 09:181.501200.000.000.00-9.60
1767369812010.06.30 08:41buy0.05gbpusd1.502401.448501.509402010.06.30 09:181.501200.000.000.00-6.00
1767376862010.06.30 09:01buy0.09gbpusd1.500401.448501.509402010.06.30 09:181.501200.000.000.007.20
1767380712010.06.30 09:09buy0.15gbpusd1.498401.448501.509402010.06.30 09:181.501200.000.000.0042.00
1767439002010.06.30 11:45buy0.01gbpusd1.502801.442801.507702010.06.30 13:461.499900.000.000.00-2.90
1767450132010.06.30 12:15buy0.02gbpusd1.500701.442801.507702010.06.30 13:461.499900.000.000.00-1.60
1767462362010.06.30 12:30buy0.03gbpusd1.498701.442801.507702010.06.30 13:461.499900.000.000.003.60
1767474602010.06.30 12:59buy0.05gbpusd1.496701.442801.507702010.06.30 13:461.499900.000.000.0016.00
1767678492010.07.01 00:15buy0.01gbpusd1.496401.436401.499402010.07.01 08:161.493600.000.000.00-2.80
1767698012010.07.01 00:54buy0.02gbpusd1.494401.436401.499402010.07.01 08:161.493600.000.000.00-1.60
1767728962010.07.01 01:56buy0.03gbpusd1.492401.436401.499402010.07.01 08:161.493600.000.000.003.60
1767827812010.07.01 06:26buy0.05gbpusd1.490401.436401.499402010.07.01 08:161.493600.000.000.0016.00
1767862432010.07.01 07:23buy0.09gbpusd1.488401.436401.499402010.07.01 08:081.491300.000.000.0026.10
1768936832010.07.05 04:31buy0.01gbpusd1.518601.458701.521502010.07.06 14:131.521500.000.000.002.90
1769010262010.07.05 08:28buy0.02gbpusd1.516401.518601.521502010.07.06 08:041.518600.000.000.014.40
1769019392010.07.05 09:00buy0.03gbpusd1.514401.458701.521502010.07.05 17:111.513000.000.000.00-4.20
1769044092010.07.05 10:00buy0.05gbpusd1.512501.458701.521502010.07.05 17:111.513300.000.000.004.00
1769154872010.07.05 13:44buy0.09gbpusd1.510501.458701.521502010.07.05 17:111.513300.000.000.0025.20
1769798912010.07.06 14:30buy0.01gbpusd1.522201.462301.521002010.07.07 11:171.514800.000.000.00-7.40
1769855882010.07.06 15:18buy0.02gbpusd1.520101.462301.521002010.07.07 11:171.514800.000.000.01-10.60
1769871562010.07.06 15:40buy0.03gbpusd1.518001.462301.521002010.07.07 11:171.514800.000.000.01-9.60
1769932332010.07.06 17:44buy0.05gbpusd1.516001.462301.521002010.07.07 11:171.514800.000.000.02-6.00
1769957692010.07.06 19:19buy0.09gbpusd1.514001.462301.521002010.07.07 11:171.514800.000.000.047.20
1770110502010.07.07 04:15buy0.15gbpusd1.512001.462301.521002010.07.07 11:171.514700.000.000.0040.50
1770191272010.07.07 07:13buy0.25gbpusd1.510001.462301.521002010.07.07 10:541.513000.000.000.0075.00
1770278472010.07.07 11:30buy0.01gbpusd1.513601.519301.522602010.07.07 15:271.519400.000.000.005.80
1770290222010.07.07 12:03buy0.02gbpusd1.511601.519301.522602010.07.07 15:271.519400.000.000.0015.60
1770575542010.07.08 00:45buy0.01audusd0.866280.872230.877282010.07.08 01:300.872230.000.000.005.95
1770575652010.07.08 00:45buy0.01gbpusd1.520891.460891.523852010.07.08 12:391.516270.000.000.00-4.62
1770581902010.07.08 01:09buy0.02gbpusd1.518891.522001.529892010.07.08 06:341.522000.000.000.006.22
1770679182010.07.08 07:42buy0.02gbpusd1.516891.460891.523852010.07.08 12:391.516270.000.000.00-1.24
1770702362010.07.08 09:03buy0.03gbpusd1.514871.460891.523852010.07.08 12:391.516270.000.000.004.20
1770722872010.07.08 10:16buy0.05gbpusd1.512851.460891.523852010.07.08 12:391.516270.000.000.0017.10
1770767112010.07.08 12:45buy0.01audusd0.876850.816850.881712010.07.08 19:450.876600.000.000.00-0.25
1770822302010.07.08 14:45buy0.02audusd0.874740.816850.881712010.07.08 19:450.876600.000.000.003.72
1770828702010.07.08 15:04buy0.03audusd0.872740.816850.881712010.07.08 19:450.876600.000.000.0011.58
1770842322010.07.08 15:45buy0.05audusd0.870710.816850.881712010.07.08 17:170.873940.000.000.0016.15
1770932552010.07.08 20:00buy0.01audusd0.876410.816410.881382010.07.12 09:590.873660.000.000.16-2.75
1771583912010.07.12 01:41buy0.02audusd0.874370.816410.881382010.07.12 09:590.873670.000.000.00-1.40
1771617342010.07.12 05:29buy0.03audusd0.872400.816410.881382010.07.12 09:590.873650.000.000.003.75
1771646472010.07.12 07:31buy0.05audusd0.870360.816410.881382010.07.12 09:590.873670.000.000.0016.55
1771698812010.07.12 11:30buy0.01audusd0.873750.875850.884752010.07.13 01:350.875820.000.000.082.07
1771863672010.07.12 18:00buy0.01usdjpy88.62982.63289.3152010.07.13 20:1788.5820.000.000.00-0.53
1772116002010.07.13 07:59buy0.02usdjpy88.41782.63289.3152010.07.13 20:1788.5820.000.000.003.73
1772172242010.07.13 09:15buy0.01audusd0.873630.877080.884632010.07.13 13:260.877100.000.000.003.47
1772239552010.07.13 11:08buy0.03usdjpy88.21882.63289.3152010.07.13 20:1788.5820.000.000.0012.33
1772613082010.07.14 07:00buy0.01usdjpy88.99882.99789.2932010.07.14 21:0788.4590.000.00-0.03-6.09
1772693982010.07.14 08:30buy0.01audusd0.884740.824740.889852010.07.14 14:450.882030.000.000.00-2.71
1772706582010.07.14 09:15buy0.01gbpusd1.524471.526941.535472010.07.14 10:521.526940.000.000.002.47
1772709572010.07.14 09:29buy0.02usdjpy88.79982.99789.2932010.07.14 21:0788.4590.000.00-0.06-7.69
1772710202010.07.14 09:30buy0.02audusd0.882770.824740.889852010.07.14 14:450.882030.000.000.00-1.48
1772753562010.07.14 10:52buy0.03usdjpy88.59982.99789.2932010.07.14 21:0788.4670.000.00-0.09-4.48
1772793862010.07.14 13:00buy0.03audusd0.880850.824740.889852010.07.14 14:450.882030.000.000.003.54
1772798462010.07.14 13:05buy0.05usdjpy88.39482.99789.2932010.07.14 21:0788.4590.000.00-0.153.67
1772830242010.07.14 14:01buy0.05audusd0.878850.824740.889852010.07.14 14:450.882030.000.000.0015.90
1772890402010.07.14 15:30buy0.01gbpusd1.526661.531731.535572010.07.15 09:271.531730.000.00-0.045.07
1772943372010.07.14 18:08buy0.09usdjpy88.19382.99789.2932010.07.14 21:0788.4760.000.00-0.2828.79
1772987852010.07.14 22:15buy0.01audusd0.882810.822810.889712010.07.15 02:020.882690.000.000.00-0.12
1773004812010.07.15 00:01buy0.02audusd0.880800.822810.889712010.07.15 02:020.882710.000.000.003.82
1773010002010.07.15 00:07buy0.02gbpusd1.524061.526831.535572010.07.15 05:501.526830.000.000.005.54
1773015872010.07.15 00:15buy0.03audusd0.878720.822810.889712010.07.15 02:020.882650.000.000.0011.79
1773124992010.07.15 03:45buy0.01audusd0.881930.821930.886802010.07.15 08:170.879130.000.000.00-2.80
1773131012010.07.15 04:00buy0.01usdjpy88.23182.23187.5572010.07.25 23:0787.5570.000.00-0.09-7.70
1773162762010.07.15 04:58buy0.02usdjpy88.03282.23187.5572010.07.25 23:0787.5570.000.00-0.18-10.85
1773196442010.07.15 06:11buy0.02audusd0.879850.000000.886802010.07.15 08:170.879130.000.000.00-1.44
1773203582010.07.15 06:18buy0.03audusd0.877880.821930.886802010.07.15 08:170.879130.000.000.003.75
1773256002010.07.15 07:30buy0.05audusd0.875750.821930.886802010.07.15 08:170.879130.000.000.0016.90
1773332442010.07.15 10:00buy0.01audusd0.881820.821820.884812010.07.15 14:500.876750.000.000.00-5.07
1773457502010.07.15 12:51buy0.03usdjpy87.83282.23187.5572010.07.25 23:0787.5570.000.00-0.27-9.42
1773490342010.07.15 13:07buy0.05usdjpy87.62482.23187.5572010.07.25 23:0787.5570.000.00-0.45-3.83
1773530572010.07.15 13:31buy0.02audusd0.879820.821820.884812010.07.15 14:500.876750.000.000.00-6.14
1773584622010.07.15 14:01buy0.03audusd0.877850.821820.884812010.07.15 14:500.876750.000.000.00-3.30
1773594432010.07.15 14:08buy0.09usdjpy87.40882.23187.5572010.07.25 23:0787.5570.000.00-0.8215.32
1773594732010.07.15 14:08buy0.05audusd0.875850.821820.884812010.07.15 14:500.876750.000.000.004.50
1773598522010.07.15 14:11buy0.09audusd0.873780.821820.884812010.07.15 14:500.876750.000.000.0026.73
1773705012010.07.15 17:30buy0.01audusd0.881050.821000.875962010.07.20 02:310.875960.000.000.21-5.09
1773710222010.07.15 18:00buy0.01gbpusd1.538201.540991.549232010.07.15 18:591.540990.000.000.002.79
1773738392010.07.15 19:20buy0.02audusd0.879010.882780.890032010.07.15 19:590.882780.000.000.007.54
1774467952010.07.18 22:00buy0.02audusd0.867000.869800.875962010.07.19 08:580.869800.000.000.005.60
1774468112010.07.18 22:01buy0.15usdjpy86.65787.00987.7572010.07.19 09:5687.0090.000.000.0060.68
1774486062010.07.18 23:03buy0.03audusd0.864920.868250.875962010.07.19 06:140.868250.000.000.009.99
1774525332010.07.18 23:45buy0.01gbpusd1.529441.533011.538422010.07.19 08:121.533010.000.000.003.57
1774674362010.07.19 06:50buy0.02gbpusd1.527421.533011.538422010.07.19 08:121.533010.000.000.0011.18
1774787602010.07.19 09:15buy0.01gbpusd1.530811.470831.531632010.07.19 18:231.523520.000.000.00-7.29
1774799552010.07.19 09:23buy0.02gbpusd1.528791.470831.531632010.07.19 18:231.523520.000.000.00-10.54
1774809652010.07.19 09:34buy0.03gbpusd1.526691.470831.531632010.07.19 18:231.523520.000.000.00-9.51
1774901942010.07.19 13:24buy0.05gbpusd1.524711.470831.531632010.07.19 18:231.523510.000.000.00-6.00
1774949912010.07.19 14:18buy0.09gbpusd1.522631.470831.531632010.07.19 18:231.523510.000.000.007.92
1774970432010.07.19 14:50buy0.15gbpusd1.520641.470831.531632010.07.19 18:231.523510.000.000.0043.05
1775093092010.07.19 20:00buy0.01gbpusd1.523501.528841.532272010.07.20 06:581.528840.000.00-0.015.34
1775111232010.07.19 21:32buy0.02gbpusd1.521271.528851.532272010.07.20 06:581.528850.000.000.0015.16
1775901392010.07.20 19:15buy0.01usdchf1.051020.991011.051302010.07.22 11:301.043730.000.00-0.04-6.98
1776493542010.07.21 06:30buy0.01audusd0.883870.823870.886592010.07.22 07:180.878330.000.000.22-5.54
1776895352010.07.21 12:14buy0.02usdchf1.048851.051681.059772010.07.21 18:131.051680.000.000.005.38
1776982122010.07.21 13:39buy0.02audusd0.881820.823870.886592010.07.22 07:180.878330.000.000.44-6.98
1777180402010.07.21 18:09buy0.03audusd0.879590.823870.886592010.07.22 07:180.878330.000.000.66-3.78
1777202572010.07.21 18:33buy0.05audusd0.877600.823870.886592010.07.22 07:180.878330.000.001.113.65
1777537732010.07.22 00:35buy0.09audusd0.875520.823870.886592010.07.22 07:180.878330.000.000.0025.29
1777579172010.07.22 03:08buy0.15usdjpy86.45786.71287.5572010.07.22 12:3086.7120.000.000.0044.11
1777663922010.07.22 06:47buy0.02usdchf1.046510.000001.051302010.07.22 11:301.043730.000.000.00-5.33
1777714592010.07.22 07:38buy0.03usdchf1.044430.991011.051302010.07.22 11:301.043730.000.000.00-2.01
1777764982010.07.22 08:32buy0.05usdchf1.042460.991011.051302010.07.22 11:301.043730.000.000.006.08
1777793162010.07.22 08:52buy0.09usdchf1.040290.991011.051302010.07.22 11:301.043630.000.000.0028.80
1779586322010.07.26 02:45buy0.01usdchf1.052350.992351.059212010.07.27 07:201.052250.000.00-0.01-0.10
1779869772010.07.26 06:30buy0.01audusd0.898090.901400.907082010.07.26 18:150.901400.000.000.003.31
1779919652010.07.26 07:01buy0.02usdchf1.050231.052291.061282010.07.26 07:471.052290.000.000.003.92
1780023812010.07.26 08:15buy0.01gbpusd1.547481.549891.556472010.07.26 13:371.549890.000.000.002.41
1780038902010.07.26 08:25buy0.02gbpusd1.545441.548241.556472010.07.26 10:551.548240.000.000.005.60
1780048352010.07.26 08:31buy0.02audusd0.896060.901420.907082010.07.26 18:150.901420.000.000.0010.72
1780268092010.07.26 10:33buy0.03usdcad1.033731.012601.038742010.07.27 14:331.033590.000.00-0.08-0.41
1780372992010.07.26 11:32buy0.02usdchf1.050290.992351.059212010.07.27 07:201.052230.000.00-0.023.69
1780459142010.07.26 13:18buy0.03usdchf1.048121.050181.059212010.07.27 07:201.052220.000.00-0.0311.69
1780486542010.07.26 14:06buy0.05usdcad1.031761.012601.038742010.07.27 14:331.033630.000.00-0.139.05
1780511912010.07.26 14:45buy0.01usdjpy87.28881.29587.9802010.07.27 07:5687.2330.000.00-0.01-0.63
1780588682010.07.26 16:10buy0.02usdjpy87.08581.29587.9802010.07.27 07:5687.2330.000.00-0.023.39
1780678822010.07.26 17:30buy0.01gbpusd1.549131.489101.555902010.07.27 10:001.548890.000.00-0.01-0.24
1780796442010.07.26 19:00buy0.03usdjpy86.87981.29587.9802010.07.27 07:5687.2330.000.00-0.0312.17
1781112472010.07.27 03:15buy0.01eurusd1.301671.241671.308582010.07.27 10:271.301440.000.000.00-0.23
1781122602010.07.27 04:00buy0.01audusd0.902210.904750.913212010.07.27 12:140.904750.000.000.002.54
1781133942010.07.27 04:26buy0.02eurusd1.299631.241671.308582010.07.27 10:271.301440.000.000.003.62
1781250032010.07.27 07:48buy0.03eurusd1.297641.241671.308582010.07.27 10:271.301440.000.000.0011.40
1781250422010.07.27 07:49buy0.02gbpusd1.546960.000001.555902010.07.27 10:001.548900.000.000.003.88
1781309922010.07.27 09:00buy0.01usdchf1.056891.060731.067822010.07.27 14:251.060730.000.000.003.62
1781320812010.07.27 09:05buy0.03gbpusd1.544931.489101.555902010.07.27 10:001.548870.000.000.0011.82
1781397722010.07.27 10:07buy0.09usdcad1.029771.012601.038742010.07.27 14:331.033630.000.000.0033.61
1781516272010.07.27 11:30buy0.01gbpusd1.553491.555591.564472010.07.27 12:541.555590.000.000.002.10
1781521242010.07.27 11:32buy0.15usdcad1.027711.031451.038742010.07.27 14:331.033640.000.000.0086.06
1781542862010.07.27 11:45buy0.01eurusd1.303001.243001.307952010.07.27 16:161.300150.000.000.00-2.85
1781605682010.07.27 12:56buy0.02eurusd1.301101.243001.307952010.07.27 16:161.300130.000.000.00-1.94
1781622962010.07.27 13:16buy0.03eurusd1.298951.243001.307952010.07.27 16:161.300140.000.000.003.57
1781679352010.07.27 14:13buy0.05eurusd1.296871.243001.307952010.07.27 16:161.300140.000.000.0016.35
1781847772010.07.27 17:45buy0.01gbpusd1.556651.560491.567642010.07.28 06:281.560490.000.00-0.013.84
1782022472010.07.27 19:30buy0.01eurusd1.299611.302101.308552010.07.28 07:271.302100.000.00-0.012.49
1782078382010.07.27 20:45buy0.01audusd0.902450.842450.903942010.07.28 06:210.896940.000.000.08-5.51
1782215092010.07.28 00:30buy0.01usdchf1.061761.001701.050252010.07.29 18:571.042080.000.00-0.03-18.89
1782220982010.07.28 00:42buy0.02eurusd1.297551.302101.308552010.07.28 07:271.302100.000.000.009.10
1782284982010.07.28 01:30buy0.02audusd0.899250.842450.903942010.07.28 06:210.896940.000.000.00-4.62
1782285762010.07.28 01:30buy0.03audusd0.894950.842450.903942010.07.28 06:210.896940.000.000.005.97
1782327672010.07.28 01:50buy0.05audusd0.892990.842450.903942010.07.28 06:210.896940.000.000.0019.75
1782430812010.07.28 04:14buy0.02usdchf1.059701.001701.050252010.07.29 18:571.042080.000.00-0.07-33.82
1782434962010.07.28 04:30buy0.01usdjpy87.73581.73688.2382010.07.29 07:1087.4360.000.00-0.03-3.42
1782593102010.07.28 08:15buy0.01audusd0.893760.899350.902762010.07.29 07:240.899350.000.000.235.59
1782626482010.07.28 09:32buy0.03usdchf1.057721.001701.050252010.07.29 18:571.042080.000.00-0.10-45.03
1782723482010.07.28 11:15buy0.01gbpusd1.558631.561631.569642010.07.28 14:021.561630.000.000.003.00
1782796452010.07.28 12:30buy0.02usdjpy87.54081.73688.2382010.07.29 07:1087.4370.000.00-0.06-2.36
1782852772010.07.28 13:26buy0.02audusd0.891730.899350.902762010.07.29 07:240.899350.000.000.4515.24
1782888802010.07.28 13:50buy0.05usdchf1.055731.001701.050252010.07.29 18:561.042080.000.00-0.17-65.49
1782976012010.07.28 15:15buy0.01eurusd1.301381.241371.308372010.07.29 03:531.301140.000.00-0.03-0.24
1783010762010.07.28 15:49buy0.02eurusd1.299381.241371.308372010.07.29 03:531.301150.000.00-0.063.54
1783273932010.07.28 19:13buy0.03usdjpy87.33981.73688.2382010.07.29 07:1087.4370.000.00-0.093.36
1783274882010.07.28 19:14buy0.03eurusd1.297371.241371.308372010.07.29 03:531.301200.000.00-0.0911.49
1783458842010.07.28 23:15buy0.01gbpusd1.560261.563271.571262010.07.29 07:281.563270.000.000.003.01
1783582412010.07.29 03:02buy0.05usdjpy87.13581.73688.2382010.07.29 07:1087.4370.000.000.0017.27
1783677362010.07.29 06:17buy0.09usdchf1.053701.001701.050252010.07.29 18:561.042080.000.000.00-100.36
1783749282010.07.29 07:45buy0.01usdjpy87.38781.38587.8832010.07.29 12:4187.0970.000.000.00-3.33
1783795392010.07.29 08:35buy0.02usdjpy87.18681.38587.8832010.07.29 12:4187.0960.000.000.00-2.07
1783803582010.07.29 08:41buy0.15usdchf1.051701.001701.050252010.07.29 18:561.042080.000.000.00-138.47
1783815992010.07.29 09:31buy0.25usdchf1.049621.001701.050252010.07.29 18:561.042080.000.000.00-180.89
1783824992010.07.29 09:38buy0.42usdchf1.047501.001701.050252010.07.29 18:561.042080.000.000.00-218.45
1783866182010.07.29 10:34buy0.70usdchf1.045311.001701.050252010.07.29 18:561.042080.000.000.00-216.97
1783871972010.07.29 10:48buy0.03usdjpy86.98781.38587.8832010.07.29 12:4187.0840.000.000.003.34
1783872452010.07.29 10:49buy1.19usdchf1.043271.001701.050252010.07.29 18:561.042080.000.000.00-135.89
1783875912010.07.29 10:56buy0.05usdjpy86.77881.38587.8832010.07.29 12:4187.0840.000.000.0017.57
1784021852010.07.29 13:10buy2.02usdchf1.041271.001701.050252010.07.29 18:561.042080.000.000.00157.01
1784067262010.07.29 14:46buy3.43usdchf1.038941.001701.050252010.07.29 18:561.042080.000.000.001 033.53
1784076142010.07.29 15:00buy0.01gbpusd1.561251.563511.570222010.07.30 07:021.563510.000.00-0.012.26
1784087392010.07.29 15:14buy0.02gbpusd1.559211.561771.570222010.07.30 05:501.561770.000.00-0.035.12
1784402832010.07.29 19:15buy0.01eurusd1.308331.315231.317332010.08.02 14:371.317330.000.00-0.029.00
1785641912010.08.01 22:00buy0.02eurusd1.306331.315251.317332010.08.02 14:371.317330.000.000.0022.00
1785902012010.08.02 00:15buy0.01usdcad1.028750.968781.031722010.08.02 16:311.023630.000.000.00-5.00
1785949222010.08.02 00:54buy0.02usdcad1.026800.968781.031722010.08.02 16:311.023630.000.000.00-6.19
1786207672010.08.02 07:32buy0.03usdcad1.024770.968781.031722010.08.02 16:311.023630.000.000.00-3.34
1786470492010.08.02 11:31buy0.05usdcad1.022720.968781.031722010.08.02 16:311.023630.000.000.004.44
1786818292010.08.02 14:36buy0.09usdcad1.020720.968781.031722010.08.02 16:311.023630.000.000.0025.59
1786840162010.08.02 15:15buy0.01audusd0.913000.853000.919902010.08.03 10:030.912760.000.000.08-0.24
1787146942010.08.02 22:15buy0.01eurusd1.317501.322111.326492010.08.03 09:031.322110.000.000.004.61
1787279492010.08.03 00:30buy0.01gbpusd1.589751.593651.598722010.08.03 08:071.593650.000.000.003.90
1787320892010.08.03 01:30buy0.02audusd0.910930.853000.919902010.08.03 10:030.912730.000.000.003.60
1787390632010.08.03 02:27buy0.02gbpusd1.587751.591081.598722010.08.03 07:021.591080.000.000.006.66
1787447422010.08.03 05:55buy0.03audusd0.908850.853000.919902010.08.03 10:030.912730.000.000.0011.64
1787447582010.08.03 05:55buy0.02eurusd1.315421.322151.326492010.08.03 08:561.322150.000.000.0013.46
1788057812010.08.03 16:30buy0.01audusd0.913560.916180.922562010.08.04 14:080.916180.000.000.082.62
1788059992010.08.03 16:45buy0.01gbpusd1.593221.533211.593542010.08.05 09:101.586870.000.00-0.05-6.35
1788062852010.08.03 17:00buy0.01eurusd1.323091.263051.330062010.08.04 11:171.322920.000.00-0.01-0.17
1788171502010.08.04 01:08buy0.02audusd0.911560.914740.922562010.08.04 12:140.914740.000.000.006.36
1788220802010.08.04 04:09buy0.02eurusd1.321071.263051.330062010.08.04 11:171.322890.000.000.003.64
1788281072010.08.04 08:03buy0.03eurusd1.319011.263051.330062010.08.04 11:171.322920.000.000.0011.73
1788288332010.08.04 08:29buy0.02gbpusd1.591151.593911.602202010.08.04 12:151.593910.000.000.005.52
1788432522010.08.04 11:30buy0.01eurusd1.322651.262641.325512010.08.05 00:231.317390.000.00-0.03-5.26
1788476432010.08.04 12:17buy0.02eurusd1.320570.000001.325512010.08.05 00:231.317390.000.00-0.06-6.36
1788528912010.08.04 14:08buy0.03eurusd1.318561.262641.325512010.08.05 00:231.317400.000.00-0.09-3.48
1788535302010.08.04 14:14buy0.05eurusd1.316531.262641.325512010.08.05 00:231.317400.000.00-0.164.35
1788541162010.08.04 14:20buy0.02gbpusd1.589061.533211.593542010.08.05 09:101.586870.000.00-0.09-4.38
1788550202010.08.04 14:35buy0.09eurusd1.314451.262641.325512010.08.05 00:231.317440.000.00-0.2826.91
1788552102010.08.04 14:37buy0.03gbpusd1.586981.588991.597982010.08.05 00:551.588990.000.00-0.136.03
1788671772010.08.04 19:00buy0.01audusd0.917800.857800.924802010.08.06 07:260.917570.000.000.30-0.23
1788749142010.08.04 22:47buy0.02audusd0.915830.857800.924802010.08.06 07:260.917590.000.000.143.52
1788787882010.08.05 00:45buy0.01usdchf1.053800.993811.052532010.08.05 13:091.045170.000.000.00-8.26
1788851822010.08.05 06:40buy0.03gbpusd1.584591.533211.593542010.08.05 09:101.586870.000.000.006.84
1788853662010.08.05 06:42buy0.03audusd0.913800.857800.924802010.08.06 07:260.917600.000.000.2211.40
1788868532010.08.05 07:11buy0.05gbpusd1.582501.584591.593542010.08.05 09:101.586840.000.000.0021.70
1788870472010.08.05 07:16buy0.02usdchf1.051790.993811.052532010.08.05 13:091.045160.000.000.00-12.69
1788914732010.08.05 08:34buy0.03usdchf1.049630.993811.052532010.08.05 13:091.045160.000.000.00-12.83
1788969742010.08.05 09:17buy0.05usdchf1.047640.993811.052532010.08.05 13:091.045170.000.000.00-11.82
1788989942010.08.05 09:34buy0.09usdchf1.045580.993811.052532010.08.05 13:091.045120.000.000.00-3.96
1788997632010.08.05 09:45buy0.01eurusd1.320641.260681.325522010.08.05 19:591.318750.000.000.00-1.89
1789041552010.08.05 10:15buy0.01gbpusd1.588991.528991.593732010.08.05 16:091.585960.000.000.00-3.03
1789135252010.08.05 12:11buy0.02eurusd1.318551.321461.329602010.08.05 12:531.321460.000.000.005.82
1789175322010.08.05 12:38buy0.15usdchf1.043540.993811.052532010.08.05 13:091.045030.000.000.0021.39
1789179532010.08.05 12:42buy0.25usdchf1.041530.993811.052532010.08.05 13:091.044620.000.000.0073.95
1789199682010.08.05 13:20buy0.02gbpusd1.586860.000001.593732010.08.05 16:091.585990.000.000.00-1.74
1789223182010.08.05 13:35buy0.02eurusd1.316551.260681.325522010.08.05 19:591.318750.000.000.004.40
1789254622010.08.05 14:51buy0.03gbpusd1.584761.528991.593732010.08.05 16:091.585990.000.000.003.69
1789263742010.08.05 14:57buy0.05gbpusd1.582621.528991.593732010.08.05 16:091.585990.000.000.0016.85
1789277832010.08.05 15:05buy0.03eurusd1.314471.316691.325522010.08.05 19:591.318750.000.000.0012.84
1789300152010.08.05 15:30buy0.01usdchf1.047140.987081.048972010.08.09 16:231.048970.000.00-0.021.74
1789364432010.08.05 19:15buy0.01gbpusd1.588791.592561.599792010.08.06 13:051.592560.000.00-0.013.77
1789373682010.08.05 19:59buy0.01eurusd1.318911.326141.329912010.08.06 13:031.326140.000.00-0.027.23
1790204152010.08.08 22:00buy0.02usdchf1.037931.046941.048972010.08.09 16:231.048970.000.000.0021.05
1790250852010.08.08 23:00buy0.01audusd0.918360.858360.917332010.08.10 15:050.909200.000.000.07-9.16
1790287392010.08.09 00:00buy0.01eurusd1.328401.268451.325282010.08.10 07:041.317170.000.00-0.02-11.23
1790287752010.08.09 00:00buy0.01gbpusd1.596481.536471.588812010.08.10 04:071.580890.000.00-0.01-15.59
1790613142010.08.09 07:45buy0.01usdcad1.028241.030951.037182010.08.10 08:351.030950.000.00-0.032.63
1790623912010.08.09 08:03buy0.02gbpusd1.594481.536471.588812010.08.10 04:071.580890.000.00-0.03-27.18
1790733562010.08.09 10:18buy0.02eurusd1.326411.268451.325282010.08.10 07:041.317160.000.00-0.04-18.50
1790871312010.08.09 11:35buy0.03eurusd1.324331.268451.325282010.08.10 07:041.317160.000.00-0.06-21.51
1791033512010.08.09 14:22buy0.02audusd0.916350.858360.917332010.08.10 15:050.909200.000.000.14-14.30
1791086232010.08.09 15:33buy0.02usdcad1.026101.030171.037182010.08.10 07:091.030170.000.00-0.067.90
1791112432010.08.09 16:21buy0.05eurusd1.322341.268451.325282010.08.10 07:041.317210.000.00-0.09-25.65
1791112622010.08.09 16:21buy0.03gbpusd1.592441.536471.588812010.08.10 04:071.580920.000.00-0.04-34.56
1791157212010.08.09 17:26buy0.05gbpusd1.590401.536471.588812010.08.10 04:071.580910.000.00-0.07-47.45
1791520852010.08.09 23:40buy0.09gbpusd1.588421.536471.588812010.08.10 04:071.580900.000.000.00-67.68
1791535062010.08.10 00:49buy0.09eurusd1.320291.268451.325282010.08.10 07:041.317210.000.000.00-27.72
1791536502010.08.10 00:50buy0.15gbpusd1.586391.536471.588812010.08.10 04:071.580900.000.000.00-82.35
1791564742010.08.10 01:13buy0.03audusd0.914410.858360.917332010.08.10 15:050.909200.000.000.00-15.63
1791570152010.08.10 01:15buy0.25gbpusd1.584231.536471.588812010.08.10 04:071.580900.000.000.00-83.25
1791610872010.08.10 01:37buy0.15eurusd1.318281.268451.325282010.08.10 07:041.317160.000.000.00-16.80
1791653312010.08.10 02:25buy0.42gbpusd1.582181.536471.588812010.08.10 04:071.580900.000.000.00-53.76
1791665512010.08.10 02:59buy0.25eurusd1.316281.268451.325282010.08.10 07:041.317160.000.000.0022.00
1791675052010.08.10 03:15buy0.70gbpusd1.579871.536471.588812010.08.10 04:071.580890.000.000.0071.40
1791678562010.08.10 03:17buy0.42eurusd1.314311.268451.325282010.08.10 07:041.317160.000.000.00119.70
1791681122010.08.10 03:20buy1.19gbpusd1.577801.536471.588812010.08.10 04:071.580890.000.000.00367.71
1791687532010.08.10 03:40buy0.05audusd0.912400.858360.917332010.08.10 15:050.909200.000.000.00-16.00
1792120922010.08.10 10:15buy0.09audusd0.910380.858360.917332010.08.10 15:050.909200.000.000.00-10.62
1792144092010.08.10 11:45buy0.01usdchf1.055121.059021.066162010.08.10 12:451.059020.000.000.003.68
1792155112010.08.10 12:10buy0.15audusd0.908360.858360.917332010.08.10 15:050.909130.000.000.0011.55
1792210172010.08.10 14:02buy0.25audusd0.906270.858360.917332010.08.10 15:050.909130.000.000.0071.50
1792726452010.08.11 01:00buy0.01usdchf1.053001.057261.062002010.08.11 14:531.057260.000.000.004.03
1792866152010.08.11 02:00buy0.01usdcad1.033301.035341.044302010.08.11 07:531.035340.000.000.001.97
1792914222010.08.11 02:18buy0.02usdchf1.051001.054571.062002010.08.11 06:391.054570.000.000.006.77
1793510822010.08.11 15:00buy0.01usdchf1.057311.060101.068262010.08.11 22:031.060100.000.00-0.032.63
1793836672010.08.11 22:03buy0.01usdchf1.060481.000481.059292010.08.12 17:231.051140.000.000.00-8.89
1793859292010.08.11 23:53buy0.02usdchf1.058491.000481.059292010.08.12 17:231.051140.000.000.00-13.98
1793907592010.08.12 02:30buy0.03usdchf1.056511.000481.059292010.08.12 17:231.051140.000.000.00-15.33
1794043002010.08.12 05:42buy0.02usdcad1.045261.047311.056242010.08.12 09:171.047310.000.000.003.91
1794458912010.08.12 12:29buy0.05usdchf1.054461.000481.059292010.08.12 17:231.051100.000.000.00-15.98
1794495582010.08.12 12:55buy0.09usdchf1.052311.000481.059292010.08.12 17:231.051100.000.000.00-10.36
1794564942010.08.12 13:41buy0.15usdchf1.050291.000481.059292010.08.12 17:231.051100.000.000.0011.56
1794673492010.08.12 15:14buy0.25usdchf1.048291.000481.059292010.08.12 17:231.051100.000.000.0066.83
1794889202010.08.12 19:22buy0.02usdchf1.049191.051441.060202010.08.13 09:551.051440.000.00-0.024.28
  0.00 0.00 69.58 370.79
Closed P/L: 440.37
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1793825112010.08.11 21:15buy0.01usdcad1.047300.987391.05422 1.040960.000.00-0.03-6.09
1794707412010.08.12 15:32buy0.02usdcad1.043200.987391.05422 1.040960.000.00-0.06-4.30
1794887642010.08.12 19:15buy0.01usdchf1.051210.991221.06020 1.052190.000.00-0.010.93
  0.00 0.00 -0.10 -9.46
 Floating P/L: -9.56
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 440.37 Floating P/L: -9.56 Margin: 10.00
Balance: 10 440.37 Equity: 10 430.81 Free Margin: 10 420.81
 
Details:
Graph
Gross Profit: 13 808.21 Gross Loss: 13 367.84 Total Net Profit: 440.37
Profit Factor: 1.03 Expected Payoff: 0.62  
Absolute Drawdown: 1 267.00 Maximal Drawdown: 6 580.75 (42.97%) Relative Drawdown: 42.97% (6 580.75)
 
Total Trades: 707 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 707 (60.40%)
Profit Trades (% of total): 427 (60.40%) Loss trades (% of total): 280 (39.60%)
Largest profit trade: 1 749.00 loss trade: -1 923.60
Average profit trade: 32.34 loss trade: -47.74
Maximum consecutive wins ($): 21 (2 031.16) consecutive losses ($): 9 (-1 018.74)
Maximal consecutive profit (count): 2 031.16 (21) consecutive loss (count): -4 943.80 (8)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2