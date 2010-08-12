|Account: 2002500
|Name: Price ActionEA
|Currency: USD
|2010 August 27, 17:23
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|137081769
|2010.08.27 17:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.02668
|0.97668
|1.02738
|2010.08.27 17:20
|1.02738
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|137067614
|2010.08.27 16:58
|buy
|0.10
|usdcad
|1.06026
|1.06054
|1.06196
|2010.08.27 16:59
|1.06054
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|137067423
|2010.08.27 16:57
|buy
|0.10
|usdcad
|1.05983
|1.06016
|1.06153
|2010.08.27 16:58
|1.06016
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|137064463
|2010.08.27 16:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27167
|1.27190
|1.27337
|2010.08.27 17:01
|1.27190
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|137057505
|2010.08.27 16:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27100
|1.27161
|1.27270
|2010.08.27 16:47
|1.27161
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|137055750
|2010.08.27 16:28
|sell
|0.10
|usdcad
|1.06006
|1.05894
|1.05836
|2010.08.27 16:32
|1.05836
|0.00
|0.00
|0.00
|16.06
|137053376
|2010.08.27 16:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|84.871
|84.979
|85.041
|2010.08.27 16:26
|85.019
|0.00
|0.00
|0.00
|17.41
|137050418
|2010.08.27 16:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.02788
|1.02802
|1.02858
|2010.08.27 16:21
|1.02858
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|137050305
|2010.08.27 16:19
|sell
|0.10
|usdcad
|1.06097
|1.06009
|1.05927
|2010.08.27 16:28
|1.06009
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|137049801
|2010.08.27 16:18
|sell
|0.10
|usdcad
|1.06124
|1.06099
|1.05954
|2010.08.27 16:19
|1.06099
|0.00
|0.00
|0.00
|2.36
|137049405
|2010.08.27 16:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|84.855
|84.860
|85.025
|2010.08.27 16:24
|84.860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|137042210
|2010.08.27 16:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26940
|1.26910
|1.26770
|2010.08.27 16:11
|1.26910
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|137040631
|2010.08.27 16:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26941
|1.26830
|1.26771
|2010.08.27 16:06
|1.26771
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|137038553
|2010.08.27 16:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.27161
|0.00000
|1.26991
|2010.08.27 16:05
|1.26991
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|137037211
|2010.08.27 16:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26947
|0.00000
|1.26777
|2010.08.27 16:06
|1.26939
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|137027045
|2010.08.27 15:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.27342
|0.00000
|1.27172
|2010.08.27 15:59
|1.27220
|0.00
|0.00
|0.00
|24.40
|136986426
|2010.08.27 14:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27131
|0.00000
|1.26961
|2010.08.27 15:59
|1.27241
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|136982440
|2010.08.27 13:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27189
|1.27192
|1.27359
|2010.08.27 13:55
|1.27192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|136976665
|2010.08.27 13:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27180
|1.27160
|1.27010
|2010.08.27 13:31
|1.27160
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|136971436
|2010.08.27 13:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|84.663
|0.000
|84.493
|2010.08.27 16:03
|84.535
|0.00
|0.00
|0.00
|30.28
|136808153
|2010.08.26 23:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27189
|0.00000
|1.27359
|2010.08.27 09:40
|1.27359
|0.00
|0.00
|-0.05
|17.00
|136797450
|2010.08.26 21:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27270
|1.27208
|1.27100
|2010.08.26 22:47
|1.27208
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|136797140
|2010.08.26 21:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|84.424
|0.000
|84.254
|2010.08.27 16:03
|84.500
|0.00
|0.00
|-0.08
|-8.99
|136789009
|2010.08.26 21:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|84.415
|84.423
|84.585
|2010.08.26 21:25
|84.423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|136755759
|2010.08.26 18:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.02597
|0.97597
|1.02667
|2010.08.27 16:00
|1.02667
|0.00
|0.00
|0.00
|6.82
|136755240
|2010.08.26 18:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27078
|1.27180
|1.27248
|2010.08.26 21:16
|1.27218
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|136733674
|2010.08.26 17:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|84.561
|84.530
|84.391
|2010.08.26 20:20
|84.530
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|136726903
|2010.08.26 16:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.02422
|1.02442
|1.02492
|2010.08.26 17:00
|1.02442
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|136726711
|2010.08.26 16:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27367
|1.27358
|1.27197
|2010.08.26 16:57
|1.27358
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|136725535
|2010.08.26 16:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27411
|1.27379
|1.27241
|2010.08.26 16:54
|1.27379
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|136719553
|2010.08.26 16:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|84.558
|84.603
|84.728
|2010.08.26 16:58
|84.620
|0.00
|0.00
|0.00
|7.33
|136719325
|2010.08.26 16:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.55806
|0.00000
|1.55636
|2010.08.26 17:07
|1.55636
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|136698793
|2010.08.26 15:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|84.641
|0.000
|84.471
|2010.08.26 16:00
|84.471
|0.00
|0.00
|0.00
|20.13
|136694243
|2010.08.26 15:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55187
|0.00000
|1.55017
|2010.08.26 17:07
|1.55640
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.30
|136694115
|2010.08.26 15:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26890
|1.26952
|1.27060
|2010.08.26 15:21
|1.26965
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|136688805
|2010.08.26 14:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26877
|1.26882
|1.27047
|2010.08.26 15:10
|1.26882
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|136675663
|2010.08.26 14:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|84.661
|84.670
|84.831
|2010.08.26 14:35
|84.670
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|136670581
|2010.08.26 14:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26909
|1.26931
|1.27079
|2010.08.26 14:19
|1.26931
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|136661972
|2010.08.26 13:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.02625
|1.07625
|1.02555
|2010.08.26 15:43
|1.02555
|0.00
|0.00
|0.00
|6.83
|136661196
|2010.08.26 13:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55260
|1.55282
|1.55430
|2010.08.26 14:31
|1.55282
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|136660295
|2010.08.26 13:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|84.553
|84.649
|84.723
|2010.08.26 14:31
|84.649
|0.00
|0.00
|0.00
|11.34
|136657244
|2010.08.26 13:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.02653
|1.02668
|1.02723
|2010.08.26 13:37
|1.02668
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|136480352
|2010.08.25 21:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26550
|1.26579
|1.26720
|2010.08.25 23:56
|1.26619
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|136477590
|2010.08.25 21:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|84.752
|84.690
|84.582
|2010.08.25 22:06
|84.690
|0.00
|0.00
|0.00
|7.32
|136469693
|2010.08.25 20:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26628
|1.26528
|1.26458
|2010.08.25 21:25
|1.26528
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|136468727
|2010.08.25 20:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.02783
|1.07783
|1.02713
|2010.08.26 12:10
|1.02713
|0.00
|0.00
|-0.26
|6.82
|136468196
|2010.08.25 20:38
|buy
|0.40
|usdcad
|1.06019
|0.00000
|1.06189
|2010.08.27 16:00
|1.06189
|0.00
|0.00
|-3.88
|64.04
|136467992
|2010.08.25 20:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|84.708
|84.720
|84.878
|2010.08.25 20:50
|84.720
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|136455398
|2010.08.25 19:05
|buy
|0.20
|usdcad
|1.06236
|0.00000
|1.06406
|2010.08.27 16:01
|1.06229
|0.00
|0.00
|-1.95
|-1.32
|136455005
|2010.08.25 19:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|84.530
|84.565
|84.700
|2010.08.25 19:35
|84.700
|0.00
|0.00
|0.00
|20.07
|136453309
|2010.08.25 18:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26583
|1.26622
|1.26753
|2010.08.25 19:06
|1.26622
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|136447279
|2010.08.25 18:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.02787
|0.97787
|1.02857
|2010.08.25 18:06
|1.02857
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|136446230
|2010.08.25 17:55
|buy
|0.10
|usdcad
|1.06449
|0.00000
|1.06619
|2010.08.27 16:01
|1.06224
|0.00
|0.00
|-0.97
|-21.18
|136443578
|2010.08.25 17:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|84.548
|84.529
|84.378
|2010.08.25 19:01
|84.529
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|136441182
|2010.08.25 17:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.02813
|1.02786
|1.02743
|2010.08.25 17:36
|1.02743
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|136440777
|2010.08.25 17:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26418
|1.26430
|1.26588
|2010.08.25 17:26
|1.26462
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|136438883
|2010.08.25 17:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26380
|1.26407
|1.26550
|2010.08.25 17:23
|1.26407
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|136432797
|2010.08.25 16:58
|sell
|0.10
|usdcad
|1.06411
|1.06366
|1.06241
|2010.08.25 17:21
|1.06366
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|136421541
|2010.08.25 16:25
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.81973
|0.81897
|0.81803
|2010.08.25 16:40
|0.81897
|0.00
|0.00
|0.00
|11.73
|136420084
|2010.08.25 16:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.02813
|0.97813
|1.02883
|2010.08.25 16:56
|1.02883
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|136419703
|2010.08.25 16:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26555
|1.26474
|1.26385
|2010.08.25 16:30
|1.26434
|0.00
|0.00
|0.00
|12.10
|136415707
|2010.08.25 16:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.02712
|0.97712
|1.02782
|2010.08.25 16:13
|1.02782
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|136415687
|2010.08.25 16:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26644
|1.26717
|0.00000
|2010.08.25 16:10
|1.26717
|0.00
|0.00
|0.00
|7.30
|136345325
|2010.08.25 13:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|84.568
|84.595
|84.738
|2010.08.25 17:03
|84.595
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|136345297
|2010.08.25 13:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.03217
|0.98217
|1.03287
|2010.08.25 13:36
|1.03287
|0.00
|0.00
|0.00
|6.78
|136342048
|2010.08.25 12:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.03126
|0.98126
|1.03196
|2010.08.25 13:03
|1.03196
|0.00
|0.00
|0.00
|6.78
|136185185
|2010.08.24 23:38
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.82004
|0.00000
|0.82174
|2010.08.25 09:25
|0.82174
|0.00
|0.00
|-0.18
|26.17
|136183819
|2010.08.24 23:22
|buy
|0.40
|eurusd
|1.26211
|0.00000
|1.26381
|2010.08.25 02:09
|1.26381
|0.00
|0.00
|-0.20
|68.00
|136173149
|2010.08.24 22:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.26456
|0.00000
|1.26626
|2010.08.25 03:11
|1.26626
|0.00
|0.00
|-0.10
|34.00
|136170335
|2010.08.24 22:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26676
|0.00000
|1.26846
|2010.08.25 09:53
|1.26846
|0.00
|0.00
|-0.05
|17.00
|136161680
|2010.08.24 22:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.82120
|0.82062
|0.81950
|2010.08.24 22:57
|0.82062
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|136159974
|2010.08.24 21:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26770
|1.26748
|1.26600
|2010.08.24 22:06
|1.26748
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|136157740
|2010.08.24 21:35
|buy
|0.10
|usdcad
|1.05980
|1.06098
|1.06150
|2010.08.24 23:41
|1.06150
|0.00
|0.00
|0.00
|16.02
|136154807
|2010.08.24 21:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.03042
|1.08042
|1.02972
|2010.08.25 07:28
|1.02972
|0.00
|0.00
|-0.11
|6.80
|136148269
|2010.08.24 20:40
|sell
|0.10
|usdcad
|1.05990
|1.05930
|1.05820
|2010.08.24 21:27
|1.05930
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|136148220
|2010.08.24 20:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26816
|0.00000
|1.26986
|2010.08.24 21:26
|1.26824
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|136126000
|2010.08.24 18:21
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.81986
|0.82006
|0.82156
|2010.08.24 20:29
|0.82006
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|136122882
|2010.08.24 18:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26795
|1.26801
|1.26965
|2010.08.24 20:28
|1.26801
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|136122535
|2010.08.24 18:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26784
|1.26787
|1.26954
|2010.08.24 18:05
|1.26787
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|136122086
|2010.08.24 18:01
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.81957
|0.00000
|0.82127
|2010.08.24 18:21
|0.81981
|0.00
|0.00
|0.00
|3.71
|136119629
|2010.08.24 17:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26802
|1.26765
|1.26632
|2010.08.24 17:57
|1.26765
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|136118471
|2010.08.24 17:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26850
|1.26856
|1.27020
|2010.08.24 17:50
|1.26856
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|136117083
|2010.08.24 17:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26845
|1.26828
|1.26675
|2010.08.24 17:45
|1.26828
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|136114666
|2010.08.24 17:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26841
|1.26862
|1.27011
|2010.08.24 17:41
|1.26862
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|136113794
|2010.08.24 17:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26821
|1.26832
|1.26991
|2010.08.24 17:36
|1.26832
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|136111696
|2010.08.24 17:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26840
|1.26800
|1.26670
|2010.08.24 17:32
|1.26788
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|136110290
|2010.08.24 17:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26830
|1.26862
|1.27000
|2010.08.24 17:26
|1.26862
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|136106092
|2010.08.24 17:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26870
|1.26842
|1.26700
|2010.08.24 17:12
|1.26842
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|136105885
|2010.08.24 17:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26888
|1.26885
|1.26718
|2010.08.24 17:10
|1.26885
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|136103496
|2010.08.24 17:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26919
|1.26932
|1.27089
|2010.08.24 17:06
|1.26932
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|136103305
|2010.08.24 17:02
|buy
|0.20
|usdcad
|1.05695
|0.00000
|1.05865
|2010.08.24 18:36
|1.05865
|0.00
|0.00
|0.00
|32.12
|136102586
|2010.08.24 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26879
|1.26912
|1.27049
|2010.08.24 17:02
|1.26912
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|136096985
|2010.08.24 16:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26982
|1.26868
|1.26832
|2010.08.24 16:53
|1.26838
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|136096965
|2010.08.24 16:48
|buy
|0.10
|usdcad
|1.05908
|0.00000
|1.06078
|2010.08.24 18:36
|1.05871
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.49
|136092535
|2010.08.24 16:38
|sell
|0.10
|usdcad
|1.05962
|1.05879
|1.05792
|2010.08.24 16:47
|1.05879
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|136092506
|2010.08.24 16:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26957
|1.26967
|1.27107
|2010.08.24 16:40
|1.26967
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|136090383
|2010.08.24 16:33
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.82100
|0.00000
|0.81950
|2010.08.24 17:55
|0.81950
|0.00
|0.00
|0.00
|46.42
|135995481
|2010.08.24 12:51
|buy
|0.10
|usdcad
|1.06073
|0.00000
|1.06243
|2010.08.24 13:54
|1.06243
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|135993476
|2010.08.24 12:44
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.81886
|0.00000
|0.81736
|2010.08.24 17:55
|0.81949
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.75
|135993374
|2010.08.24 12:43
|buy
|0.40
|usdjpy
|84.428
|0.000
|84.578
|2010.08.25 09:58
|84.578
|0.00
|0.00
|0.24
|70.94
|135853843
|2010.08.24 02:32
|buy
|0.10
|usdcad
|1.05449
|0.00000
|1.05619
|2010.08.24 03:42
|1.05619
|0.00
|0.00
|0.00
|16.10
|135825043
|2010.08.23 23:44
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.54948
|0.00000
|1.55098
|2010.08.26 05:29
|1.55098
|0.00
|0.00
|-1.20
|60.00
|135823033
|2010.08.23 23:36
|buy
|0.10
|usdcad
|1.05175
|0.00000
|1.05345
|2010.08.24 00:48
|1.05345
|0.00
|0.00
|-0.16
|16.14
|135821822
|2010.08.23 23:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.55086
|0.00000
|1.55236
|2010.08.26 05:48
|1.55236
|0.00
|0.00
|-0.60
|30.00
|135820091
|2010.08.23 23:13
|buy
|0.10
|usdcad
|1.05273
|1.05425
|1.06273
|2010.08.24 02:19
|1.05465
|0.00
|0.00
|-0.16
|18.21
|135816638
|2010.08.23 22:58
|buy
|0.20
|usdjpy
|85.157
|0.000
|85.307
|2010.08.25 12:50
|84.550
|0.00
|0.00
|0.12
|-143.58
|135812973
|2010.08.23 22:33
|buy
|0.10
|usdcad
|1.05238
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 02:19
|1.05465
|0.00
|0.00
|-0.16
|21.52
|135808200
|2010.08.23 21:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55216
|0.00000
|1.55366
|2010.08.26 05:49
|1.55366
|0.00
|0.00
|-0.30
|15.00
|135799567
|2010.08.23 20:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.288
|0.000
|85.438
|2010.08.25 12:50
|84.561
|0.00
|0.00
|0.06
|-85.97
|135795494
|2010.08.23 20:17
|buy
|0.10
|usdcad
|1.05108
|1.03108
|1.06108
|2010.08.23 20:24
|1.05140
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|135793123
|2010.08.23 20:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55259
|0.00000
|1.55109
|2010.08.23 21:51
|1.55214
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|135790068
|2010.08.23 19:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.276
|0.000
|85.106
|2010.08.23 20:55
|85.258
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|135787067
|2010.08.23 19:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55228
|1.55267
|1.55398
|2010.08.23 19:37
|1.55267
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|135763916
|2010.08.23 17:22
|buy
|0.10
|usdcad
|1.05197
|1.03197
|1.06197
|2010.08.23 20:57
|1.05125
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.85
|135763269
|2010.08.23 17:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55174
|0.00000
|1.55344
|2010.08.23 17:34
|1.55344
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|135753518
|2010.08.23 17:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.05089
|1.05150
|1.06589
|2010.08.23 17:08
|1.05177
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|135752335
|2010.08.23 17:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.05081
|1.05198
|1.06581
|2010.08.23 17:06
|1.05198
|0.00
|0.00
|0.00
|11.12
|135750774
|2010.08.23 16:57
|buy
|0.10
|usdcad
|1.05043
|1.05196
|1.06543
|2010.08.23 17:06
|1.05196
|0.00
|0.00
|0.00
|14.54
|135748813
|2010.08.23 16:53
|buy
|0.10
|usdcad
|1.05109
|1.05150
|1.06609
|2010.08.23 17:08
|1.05171
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|135748084
|2010.08.23 16:52
|buy
|0.10
|usdcad
|1.05118
|1.05149
|1.06618
|2010.08.23 17:09
|1.05149
|0.00
|0.00
|0.00
|2.95
|135740800
|2010.08.23 16:41
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04903
|1.04996
|1.06403
|2010.08.23 16:44
|1.05023
|0.00
|0.00
|0.00
|11.43
|135740071
|2010.08.23 16:39
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.81586
|0.00000
|0.81736
|2010.08.24 04:00
|0.81736
|0.00
|0.00
|-0.37
|46.35
|135739624
|2010.08.23 16:38
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04906
|1.03906
|1.06406
|2010.08.23 16:44
|1.05025
|0.00
|0.00
|0.00
|11.33
|135739264
|2010.08.23 16:37
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04905
|1.04991
|1.06405
|2010.08.23 16:44
|1.05031
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|135735919
|2010.08.23 16:29
|buy
|0.10
|usdcad
|1.05003
|1.04003
|1.06503
|2010.08.23 16:44
|1.05065
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|135734782
|2010.08.23 16:27
|buy
|0.10
|usdcad
|1.05042
|1.04042
|1.06542
|2010.08.23 16:45
|1.05056
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|135733778
|2010.08.23 16:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.189
|85.259
|85.339
|2010.08.23 19:08
|85.276
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|135733254
|2010.08.23 16:25
|buy
|0.10
|usdcad
|1.05032
|1.04032
|1.06532
|2010.08.23 16:45
|1.05061
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|135731392
|2010.08.23 16:23
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04998
|1.03998
|1.06498
|2010.08.23 16:45
|1.05046
|0.00
|0.00
|0.00
|4.57
|135731033
|2010.08.23 16:22
|buy
|0.40
|eurusd
|1.26873
|0.00000
|1.27023
|2010.08.24 16:17
|1.27023
|0.00
|0.00
|-0.16
|60.00
|135730863
|2010.08.23 16:22
|buy
|0.01
|usdcad
|1.04980
|1.03980
|1.06480
|2010.08.23 16:45
|1.05051
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|135727446
|2010.08.23 16:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.27005
|0.00000
|1.27155
|2010.08.24 16:26
|1.27155
|0.00
|0.00
|-0.08
|30.00
|135722809
|2010.08.23 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27140
|0.00000
|1.27290
|2010.08.24 16:33
|1.26954
|0.00
|0.00
|-0.04
|-18.60
|135721616
|2010.08.23 16:04
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04759
|1.04780
|1.04909
|2010.08.23 16:14
|1.04909
|0.00
|0.00
|0.00
|14.30
|135715398
|2010.08.23 15:48
|sell
|0.10
|usdcad
|1.04653
|1.04644
|1.04503
|2010.08.23 15:50
|1.04644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|135714616
|2010.08.23 15:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.27212
|0.00000
|1.27062
|2010.08.23 16:01
|1.27119
|0.00
|0.00
|0.00
|18.60
|135712620
|2010.08.23 15:44
|sell
|0.10
|usdcad
|1.04706
|1.04663
|1.04556
|2010.08.23 15:48
|1.04663
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|135712575
|2010.08.23 15:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27081
|0.00000
|1.26931
|2010.08.23 16:01
|1.27116
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|135709132
|2010.08.23 15:36
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.55474
|0.00000
|1.55324
|2010.08.23 16:25
|1.55365
|0.00
|0.00
|0.00
|43.60
|135708375
|2010.08.23 15:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26990
|1.27073
|1.27140
|2010.08.23 15:37
|1.27073
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|135705697
|2010.08.23 15:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26963
|1.26959
|1.26813
|2010.08.23 15:33
|1.26959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|135705435
|2010.08.23 15:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.169
|85.155
|85.019
|2010.08.23 16:17
|85.155
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|135705403
|2010.08.23 15:25
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.81721
|0.00000
|0.81871
|2010.08.24 06:01
|0.81871
|0.00
|0.00
|-0.19
|23.15
|135516675
|2010.08.20 20:40
|sell
|0.10
|usdcad
|1.04919
|1.04870
|1.04769
|2010.08.20 20:54
|1.04870
|0.00
|0.00
|0.00
|4.67
|135516654
|2010.08.20 20:39
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.81830
|0.00000
|0.81680
|2010.08.23 01:47
|0.81680
|0.00
|0.00
|-0.14
|23.32
|135516117
|2010.08.20 20:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.55333
|0.00000
|1.55183
|2010.08.23 16:25
|1.55360
|0.00
|0.00
|-0.50
|-5.40
|135516109
|2010.08.20 20:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.27132
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 15:22
|1.26980
|0.00
|0.00
|-0.30
|30.40
|135500756
|2010.08.20 18:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26900
|0.00000
|1.26750
|2010.08.23 15:22
|1.26985
|0.00
|0.00
|-0.15
|-8.50
|135500291
|2010.08.20 18:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55173
|0.00000
|1.55023
|2010.08.23 16:25
|1.55366
|0.00
|0.00
|-0.25
|-19.30
|135500127
|2010.08.20 18:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.684
|0.000
|85.534
|2010.08.23 01:04
|85.534
|0.00
|0.00
|-0.09
|17.54
|135473164
|2010.08.20 16:20
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04896
|0.00000
|1.05046
|2010.08.20 16:59
|1.05046
|0.00
|0.00
|0.00
|14.28
|135472109
|2010.08.20 16:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26820
|1.26842
|1.26970
|2010.08.20 16:26
|1.26842
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|135472009
|2010.08.20 16:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.595
|85.625
|85.745
|2010.08.20 16:59
|85.745
|0.00
|0.00
|0.00
|17.49
|135471462
|2010.08.20 16:14
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.81787
|0.81806
|0.81937
|2010.08.20 20:33
|0.81836
|0.00
|0.00
|0.00
|7.61
|135470619
|2010.08.20 16:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55057
|0.00000
|1.54907
|2010.08.20 17:13
|1.54907
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|135470351
|2010.08.20 16:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55099
|0.00000
|1.54949
|2010.08.20 16:11
|1.55070
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|135469763
|2010.08.20 16:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.604
|0.000
|85.454
|2010.08.20 16:11
|85.596
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|135469516
|2010.08.20 16:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.602
|0.000
|85.452
|2010.08.20 16:09
|85.610
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|135469398
|2010.08.20 16:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26810
|1.26790
|1.26660
|2010.08.20 16:09
|1.26770
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|135468696
|2010.08.20 16:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26892
|1.26855
|1.26742
|2010.08.20 16:08
|1.26815
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|135468399
|2010.08.20 16:06
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.81805
|0.81791
|0.81655
|2010.08.20 16:08
|0.81761
|0.00
|0.00
|0.00
|6.83
|135467903
|2010.08.20 16:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55091
|1.55118
|1.55241
|2010.08.20 16:05
|1.55152
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|135460511
|2010.08.20 15:43
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04877
|0.00000
|1.05027
|2010.08.20 16:08
|1.04881
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|135459793
|2010.08.20 15:41
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04844
|1.04864
|1.04994
|2010.08.20 15:43
|1.04864
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|135459284
|2010.08.20 15:39
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.81872
|0.81847
|0.81722
|2010.08.20 16:03
|0.81847
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|135458874
|2010.08.20 15:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26927
|1.26932
|1.27077
|2010.08.20 16:05
|1.26932
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|135456352
|2010.08.20 15:32
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.54956
|0.00000
|1.55106
|2010.08.20 16:04
|1.55106
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|135456025
|2010.08.20 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26924
|1.26871
|1.26774
|2010.08.20 15:33
|1.26871
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|135455566
|2010.08.20 15:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26961
|1.26960
|1.26811
|2010.08.20 15:31
|1.26960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|135453904
|2010.08.20 15:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.689
|0.000
|85.839
|2010.08.20 16:08
|85.593
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.22
|135453322
|2010.08.20 15:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26981
|1.26983
|1.27131
|2010.08.20 15:29
|1.26983
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|135451346
|2010.08.20 15:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26994
|1.26968
|1.26844
|2010.08.20 15:18
|1.26968
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|135451319
|2010.08.20 15:16
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.81904
|0.81893
|0.81754
|2010.08.20 15:34
|0.81893
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|135450835
|2010.08.20 15:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.55089
|0.00000
|1.55239
|2010.08.20 16:04
|1.55109
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|135253761
|2010.08.20 01:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28045
|0.00000
|1.27895
|2010.08.20 10:38
|1.27895
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|135253496
|2010.08.20 01:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.55775
|0.00000
|1.55925
|2010.08.20 03:24
|1.55925
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|135237280
|2010.08.19 22:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.345
|85.361
|85.495
|2010.08.19 23:09
|85.361
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|135236470
|2010.08.19 21:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28206
|0.00000
|1.28056
|2010.08.20 00:44
|1.28056
|0.00
|0.00
|-0.19
|15.00
|135236430
|2010.08.19 21:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56007
|0.00000
|1.56157
|2010.08.20 16:04
|1.55102
|0.00
|0.00
|-0.06
|-90.50
|135236343
|2010.08.19 21:56
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.82192
|0.00000
|0.82042
|2010.08.20 11:42
|0.82042
|0.00
|0.00
|-0.17
|23.31
|135230500
|2010.08.19 21:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.56033
|0.00000
|1.55883
|2010.08.19 21:56
|1.55949
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|135229459
|2010.08.19 21:13
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.82233
|0.00000
|0.82383
|2010.08.19 21:56
|0.82202
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.83
|135229035
|2010.08.19 21:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.328
|0.000
|85.478
|2010.08.19 21:56
|85.330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|135228957
|2010.08.19 21:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28232
|1.28220
|1.28082
|2010.08.19 21:56
|1.28195
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|135228374
|2010.08.19 21:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55900
|0.00000
|1.55750
|2010.08.19 21:56
|1.55952
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|135227952
|2010.08.19 20:59
|buy
|0.10
|usdcad
|1.03952
|0.00000
|1.04102
|2010.08.19 21:56
|1.03929
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.21
|135227089
|2010.08.19 20:55
|buy
|0.10
|usdcad
|1.03949
|0.00000
|1.04099
|2010.08.19 20:57
|1.03937
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|135226983
|2010.08.19 20:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.373
|85.364
|85.223
|2010.08.19 20:57
|85.336
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|135226874
|2010.08.19 20:52
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.82213
|0.00000
|0.82363
|2010.08.19 20:57
|0.82223
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|135214138
|2010.08.19 19:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55977
|0.00000
|1.56127
|2010.08.19 20:57
|1.55939
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|135213928
|2010.08.19 19:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28177
|1.28202
|1.28327
|2010.08.19 20:57
|1.28232
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|135212401
|2010.08.19 19:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56069
|1.55988
|1.55919
|2010.08.19 19:34
|1.55988
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|135211986
|2010.08.19 19:25
|buy
|0.10
|usdcad
|1.03932
|1.03953
|1.04082
|2010.08.19 19:48
|1.03953
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|135211931
|2010.08.19 19:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28223
|1.28165
|1.28073
|2010.08.19 19:34
|1.28165
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|135211773
|2010.08.19 19:24
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.82184
|0.82208
|0.82334
|2010.08.19 20:45
|0.82208
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|135178010
|2010.08.19 17:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.28758
|0.00000
|1.28608
|2010.08.19 17:32
|1.28664
|0.00
|0.00
|0.00
|18.80
|135175873
|2010.08.19 17:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56425
|1.56424
|1.56275
|2010.08.19 17:49
|1.56275
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|135172820
|2010.08.19 17:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28624
|0.00000
|1.28474
|2010.08.19 17:32
|1.28658
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|135167142
|2010.08.19 16:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56346
|1.56264
|1.56196
|2010.08.19 16:56
|1.56233
|0.00
|0.00
|0.00
|11.30
|135166704
|2010.08.19 16:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28679
|1.28642
|1.28529
|2010.08.19 16:53
|1.28642
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|135165290
|2010.08.19 16:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28710
|1.28753
|1.28860
|2010.08.19 16:49
|1.28753
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|135164457
|2010.08.19 16:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56360
|1.56390
|1.56510
|2010.08.19 16:50
|1.56390
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|135162890
|2010.08.19 16:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.28608
|0.00000
|1.28758
|2010.08.19 16:46
|1.28710
|0.00
|0.00
|0.00
|20.40
|135161049
|2010.08.19 16:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28740
|0.00000
|1.28890
|2010.08.19 16:46
|1.28703
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|135119172
|2010.08.19 14:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28836
|1.28932
|1.28986
|2010.08.19 15:01
|1.28932
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|135117508
|2010.08.19 14:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28781
|1.28750
|1.28631
|2010.08.19 14:57
|1.28750
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|135110037
|2010.08.19 14:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56534
|1.56588
|1.56684
|2010.08.19 15:04
|1.56588
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|135109986
|2010.08.19 14:41
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.82253
|0.00000
|0.82103
|2010.08.19 18:08
|0.82103
|0.00
|0.00
|0.00
|46.80
|135103676
|2010.08.19 14:35
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.82117
|0.00000
|0.81967
|2010.08.19 19:23
|0.82190
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.39
|135103194
|2010.08.19 14:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.56338
|0.00000
|1.56488
|2010.08.19 14:41
|1.56488
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|135101492
|2010.08.19 14:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56470
|0.00000
|1.56620
|2010.08.19 14:41
|1.56521
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|135100784
|2010.08.19 14:32
|buy
|0.40
|usdjpy
|85.311
|0.000
|85.461
|2010.08.19 20:49
|85.410
|0.00
|0.00
|0.00
|46.36
|135099909
|2010.08.19 14:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56296
|1.56386
|1.56446
|2010.08.19 14:32
|1.56446
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|135098519
|2010.08.19 14:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|85.443
|0.000
|85.593
|2010.08.19 20:49
|85.408
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|135096366
|2010.08.19 14:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.574
|0.000
|85.724
|2010.08.19 20:49
|85.408
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.44
|135095866
|2010.08.19 14:16
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.82100
|0.82127
|0.82250
|2010.08.19 14:31
|0.82127
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|135092442
|2010.08.19 13:58
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.82077
|0.82088
|0.82227
|2010.08.19 14:10
|0.82088
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|135090336
|2010.08.19 13:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.523
|85.541
|85.673
|2010.08.19 14:16
|85.541
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|135086336
|2010.08.19 13:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56386
|1.56295
|1.56236
|2010.08.19 14:26
|1.56236
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|135082648
|2010.08.19 13:09
|buy
|0.20
|usdcad
|1.02603
|0.00000
|1.02753
|2010.08.19 14:17
|1.02753
|0.00
|0.00
|0.00
|29.20
|135081751
|2010.08.19 13:02
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.82112
|0.82081
|0.81962
|2010.08.19 13:57
|0.82055
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|135079380
|2010.08.19 12:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56273
|1.56335
|1.56423
|2010.08.19 13:19
|1.56423
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|135079194
|2010.08.19 12:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.560
|85.519
|85.410
|2010.08.19 13:46
|85.519
|0.00
|0.00
|0.00
|4.79
|135078468
|2010.08.19 12:49
|buy
|0.10
|usdcad
|1.02770
|0.00000
|1.02920
|2010.08.19 14:17
|1.02754
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|134981719
|2010.08.19 07:49
|sell
|0.40
|usdjpy
|85.757
|0.000
|85.607
|2010.08.19 11:15
|85.607
|0.00
|0.00
|0.00
|70.09
|134981709
|2010.08.19 07:49
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.55659
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 12:49
|1.56202
|0.00
|0.00
|0.00
|217.20
|134981696
|2010.08.19 07:49
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.82300
|0.00000
|0.82450
|2010.08.19 09:09
|0.82450
|0.00
|0.00
|0.00
|46.66
|134906225
|2010.08.18 23:04
|buy
|0.40
|eurusd
|1.28498
|0.00000
|1.28648
|2010.08.19 14:40
|1.28648
|0.00
|0.00
|-0.48
|60.00
|134905503
|2010.08.18 22:58
|sell
|0.10
|usdcad
|1.02947
|0.00000
|1.02797
|2010.08.19 00:54
|1.02797
|0.00
|0.00
|0.12
|14.59
|134895323
|2010.08.18 21:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.28630
|0.00000
|1.28780
|2010.08.19 14:41
|1.28780
|0.00
|0.00
|-0.24
|30.00
|134895320
|2010.08.18 21:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.56014
|0.00000
|1.56164
|2010.08.19 10:47
|1.56164
|0.00
|0.00
|-0.36
|30.00
|134887174
|2010.08.18 20:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28760
|0.00000
|1.28910
|2010.08.19 14:41
|1.28740
|0.00
|0.00
|-0.12
|-2.00
|134886050
|2010.08.18 20:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28740
|1.28747
|1.28890
|2010.08.18 20:48
|1.28747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|134874292
|2010.08.18 19:18
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.82451
|0.00000
|0.82601
|2010.08.19 12:49
|0.82106
|0.00
|0.00
|-0.56
|-53.89
|134873800
|2010.08.18 19:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28752
|1.28736
|1.28602
|2010.08.18 20:39
|1.28736
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|134873569
|2010.08.18 19:11
|buy
|0.20
|usdcad
|1.02783
|0.00000
|1.02933
|2010.08.18 22:08
|1.02933
|0.00
|0.00
|0.00
|29.15
|134869655
|2010.08.18 18:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28719
|1.28757
|1.28869
|2010.08.18 19:12
|1.28757
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|134868246
|2010.08.18 18:35
|buy
|0.10
|usdcad
|1.02914
|0.00000
|1.03064
|2010.08.18 22:54
|1.02940
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|134867991
|2010.08.18 18:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28727
|1.28690
|1.28577
|2010.08.18 18:38
|1.28690
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|134865425
|2010.08.18 18:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28676
|1.28687
|1.28826
|2010.08.18 18:19
|1.28687
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|134865331
|2010.08.18 18:10
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.82418
|0.82432
|0.82568
|2010.08.18 19:15
|0.82432
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|134855290
|2010.08.18 17:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28636
|0.00000
|1.28786
|2010.08.18 17:48
|1.28786
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|134854427
|2010.08.18 17:24
|sell
|0.20
|usdjpy
|85.357
|0.000
|85.207
|2010.08.19 12:49
|85.576
|0.00
|0.00
|-0.56
|-51.18
|134854414
|2010.08.18 17:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28626
|1.28632
|1.28776
|2010.08.18 17:27
|1.28632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|134852650
|2010.08.18 17:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28629
|1.28595
|1.28479
|2010.08.18 17:21
|1.28595
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|134851229
|2010.08.18 17:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.55947
|0.00000
|1.56097
|2010.08.18 17:49
|1.56097
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|134824921
|2010.08.18 15:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56215
|0.00000
|1.56365
|2010.08.19 11:00
|1.56365
|0.00
|0.00
|-0.18
|15.00
|134823572
|2010.08.18 15:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.56115
|0.00000
|1.56265
|2010.08.18 15:59
|1.56212
|0.00
|0.00
|0.00
|19.40
|134820838
|2010.08.18 15:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56246
|0.00000
|1.56396
|2010.08.18 15:59
|1.56212
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|134818448
|2010.08.18 15:45
|buy
|0.40
|eurusd
|1.28711
|0.00000
|1.28861
|2010.08.18 15:59
|1.28812
|0.00
|0.00
|0.00
|40.40
|134811606
|2010.08.18 15:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.28847
|0.00000
|1.28997
|2010.08.18 15:59
|1.28810
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|134810138
|2010.08.18 15:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28978
|0.00000
|1.29128
|2010.08.18 15:59
|1.28809
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.90
|134800397
|2010.08.18 15:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29102
|1.29051
|1.28952
|2010.08.18 15:05
|1.29051
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|134798100
|2010.08.18 14:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29145
|1.29157
|1.29295
|2010.08.18 15:02
|1.29157
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|134795804
|2010.08.18 14:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.222
|0.000
|85.072
|2010.08.19 12:49
|85.576
|0.00
|0.00
|-0.28
|-41.37
|134792983
|2010.08.18 14:47
|buy
|0.20
|usdcad
|1.02763
|0.00000
|1.02913
|2010.08.18 15:04
|1.02911
|0.00
|0.00
|0.00
|28.76
|134792756
|2010.08.18 14:47
|sell
|0.40
|eurusd
|1.29152
|0.00000
|1.29002
|2010.08.18 14:55
|1.29056
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|134788790
|2010.08.18 14:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.29022
|0.00000
|1.28872
|2010.08.18 14:55
|1.29038
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|134788211
|2010.08.18 14:39
|buy
|0.10
|usdcad
|1.02900
|0.00000
|1.03050
|2010.08.18 15:04
|1.02915
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|134782864
|2010.08.18 14:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28890
|0.00000
|1.28740
|2010.08.18 14:55
|1.29036
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.60
|134779728
|2010.08.18 14:16
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.56551
|0.00000
|1.56401
|2010.08.18 15:35
|1.56401
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|134779038
|2010.08.18 14:15
|buy
|0.40
|usdcad
|1.02765
|0.00000
|1.02915
|2010.08.18 14:39
|1.02895
|0.00
|0.00
|0.00
|50.54
|134765396
|2010.08.18 13:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.28816
|0.00000
|1.28966
|2010.08.18 14:18
|1.28912
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|134765390
|2010.08.18 13:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.56420
|0.00000
|1.56270
|2010.08.18 15:35
|1.56400
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|134760043
|2010.08.18 12:36
|buy
|0.20
|usdcad
|1.02895
|0.00000
|1.03045
|2010.08.18 14:39
|1.02884
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.14
|134757867
|2010.08.18 12:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.280
|85.266
|85.130
|2010.08.18 14:44
|85.266
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|134756223
|2010.08.18 12:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28962
|0.00000
|1.29112
|2010.08.18 14:18
|1.28911
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|134755192
|2010.08.18 12:17
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.82349
|0.00000
|0.82499
|2010.08.18 17:25
|0.82499
|0.00
|0.00
|0.00
|46.77
|134755169
|2010.08.18 12:17
|buy
|0.10
|usdcad
|1.03026
|0.00000
|1.03176
|2010.08.18 14:39
|1.02885
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.70
|134755152
|2010.08.18 12:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.56559
|0.00000
|1.56409
|2010.08.18 12:59
|1.56409
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|134672569
|2010.08.18 08:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55161
|0.00000
|1.55011
|2010.08.18 15:35
|1.56398
|0.00
|0.00
|0.00
|-123.70
|134669319
|2010.08.18 08:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55161
|1.55185
|1.55311
|2010.08.18 08:17
|1.55185
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|134668800
|2010.08.18 08:08
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.82742
|0.00000
|0.82892
|2010.08.18 17:25
|0.82497
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.19
|134668605
|2010.08.18 08:07
|buy
|0.40
|eurusd
|1.28240
|0.00000
|1.28390
|2010.08.18 08:27
|1.28390
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|134667987
|2010.08.18 08:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.450
|0.000
|85.300
|2010.08.18 11:07
|85.300
|0.00
|0.00
|0.00
|17.58
|134665937
|2010.08.18 08:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.28371
|0.00000
|1.28521
|2010.08.18 10:08
|1.28521
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|134622338
|2010.08.18 02:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55706
|0.00000
|1.55556
|2010.08.18 02:58
|1.55556
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|134621949
|2010.08.18 02:33
|buy
|0.20
|usdcad
|1.03197
|0.00000
|1.03347
|2010.08.18 05:13
|1.03347
|0.00
|0.00
|0.00
|29.03
|134617499
|2010.08.18 01:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55711
|1.55749
|1.55861
|2010.08.18 02:35
|1.55749
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|134615979
|2010.08.18 01:43
|buy
|0.10
|usdcad
|1.03331
|0.00000
|1.03481
|2010.08.18 08:03
|1.03382
|0.00
|0.00
|0.00
|4.93
|134611971
|2010.08.18 01:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28773
|0.00000
|1.28923
|2010.08.18 11:07
|1.28923
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|134611628
|2010.08.18 01:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55729
|1.55714
|1.55579
|2010.08.18 01:55
|1.55714
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|134611280
|2010.08.18 01:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28760
|1.28750
|1.28610
|2010.08.18 01:09
|1.28750
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|134603316
|2010.08.17 23:15
|buy
|0.10
|usdcad
|1.03259
|1.03275
|1.03409
|2010.08.18 01:43
|1.03303
|0.00
|0.00
|-0.23
|4.26
|134602576
|2010.08.17 23:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.55843
|0.00000
|1.55693
|2010.08.18 01:07
|1.55752
|0.00
|0.00
|-0.50
|18.20
|134602328
|2010.08.17 23:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28825
|1.28821
|1.28675
|2010.08.18 00:44
|1.28821
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.40
|134597960
|2010.08.17 22:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.503
|85.456
|85.353
|2010.08.18 02:41
|85.456
|0.00
|0.00
|-0.08
|5.50
|134597657
|2010.08.17 22:13
|sell
|0.10
|usdcad
|1.03273
|1.03257
|1.03123
|2010.08.17 23:03
|1.03220
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|134597235
|2010.08.17 22:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28798
|1.28811
|1.28948
|2010.08.17 23:03
|1.28835
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|134597029
|2010.08.17 22:06
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.82711
|0.82718
|0.82861
|2010.08.18 08:07
|0.82718
|0.00
|0.00
|-0.20
|1.08
|134596648
|2010.08.17 22:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55711
|0.00000
|1.55561
|2010.08.18 01:08
|1.55751
|0.00
|0.00
|-0.25
|-4.00
|134596640
|2010.08.17 22:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55713
|0.00000
|1.55563
|2010.08.17 22:04
|1.55729
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|134596625
|2010.08.17 22:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55721
|0.00000
|1.55571
|2010.08.17 22:04
|1.55734
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|134595571
|2010.08.17 21:53
|sell
|0.10
|usdcad
|1.03260
|0.00000
|1.03110
|2010.08.17 22:03
|1.03300
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.87
|134595170
|2010.08.17 21:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.507
|0.000
|85.657
|2010.08.17 22:03
|85.513
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|134594322
|2010.08.17 21:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.55800
|0.00000
|1.55650
|2010.08.17 22:03
|1.55738
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|134591749
|2010.08.17 21:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28821
|1.28808
|1.28671
|2010.08.17 22:03
|1.28788
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|134591648
|2010.08.17 21:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55669
|0.00000
|1.55519
|2010.08.17 22:03
|1.55738
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.90
|134590890
|2010.08.17 21:08
|buy
|0.10
|usdcad
|1.03317
|1.03321
|1.03467
|2010.08.17 21:49
|1.03321
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|134588967
|2010.08.17 20:56
|buy
|0.10
|usdcad
|1.03228
|0.00000
|1.03378
|2010.08.17 21:05
|1.03268
|0.00
|0.00
|0.00
|3.87
|134587822
|2010.08.17 20:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28826
|1.28830
|1.28976
|2010.08.17 21:12
|1.28850
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|134587059
|2010.08.17 20:47
|sell
|0.10
|usdcad
|1.03253
|1.03228
|1.03083
|2010.08.17 20:56
|1.03228
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|134586162
|2010.08.17 20:42
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.82743
|0.82724
|0.82573
|2010.08.17 21:44
|0.82698
|0.00
|0.00
|0.00
|7.01
|134585871
|2010.08.17 20:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28839
|1.28816
|1.28669
|2010.08.17 20:49
|1.28816
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|134585767
|2010.08.17 20:38
|buy
|0.10
|usdcad
|1.03266
|1.03272
|1.03436
|2010.08.17 20:47
|1.03272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|134584516
|2010.08.17 20:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28829
|1.28849
|1.28999
|2010.08.17 20:32
|1.28849
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|134583901
|2010.08.17 20:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28805
|1.28821
|1.28975
|2010.08.17 20:26
|1.28821
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|134583806
|2010.08.17 20:24
|sell
|0.10
|usdcad
|1.03283
|1.03253
|1.03113
|2010.08.17 20:32
|1.03253
|0.00
|0.00
|0.00
|2.91
|134583530
|2010.08.17 20:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.55638
|1.55647
|1.55808
|2010.08.17 21:10
|1.55737
|0.00
|0.00
|0.00
|19.80
|134578760
|2010.08.17 19:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28948
|1.28928
|1.28778
|2010.08.17 20:19
|1.28778
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|134578724
|2010.08.17 19:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.570
|85.556
|85.400
|2010.08.17 21:05
|85.541
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|134577364
|2010.08.17 19:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55789
|0.00000
|1.55959
|2010.08.17 21:10
|1.55737
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|134576377
|2010.08.17 19:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55819
|1.55800
|1.55649
|2010.08.17 19:40
|1.55800
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|134576032
|2010.08.17 19:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28937
|1.28960
|1.29107
|2010.08.17 19:50
|1.28960
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|134568590
|2010.08.17 18:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.520
|85.559
|85.690
|2010.08.17 19:34
|85.580
|0.00
|0.00
|0.00
|7.01
|134565804
|2010.08.17 18:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.28769
|0.00000
|1.28939
|2010.08.17 19:20
|1.28939
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|134564073
|2010.08.17 18:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55810
|1.55832
|1.55980
|2010.08.17 19:33
|1.55832
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|134560700
|2010.08.17 17:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28902
|1.28912
|1.29072
|2010.08.17 19:31
|1.28922
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|134559748
|2010.08.17 17:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55944
|1.55891
|1.55774
|2010.08.17 17:54
|1.55891
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|134555986
|2010.08.17 17:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.28963
|1.28898
|1.28823
|2010.08.17 17:50
|1.28898
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|134554986
|2010.08.17 17:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55856
|1.55961
|1.55996
|2010.08.17 17:48
|1.55996
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|134551656
|2010.08.17 17:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55877
|1.55857
|1.55737
|2010.08.17 17:35
|1.55857
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|134545325
|2010.08.17 17:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.28833
|0.00000
|1.28693
|2010.08.17 17:50
|1.28898
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|134544693
|2010.08.17 17:10
|buy
|0.20
|usdcad
|1.03178
|0.00000
|1.03318
|2010.08.17 20:22
|1.03298
|0.00
|0.00
|0.00
|23.23
|134544653
|2010.08.17 17:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55738
|0.00000
|1.55878
|2010.08.17 17:19
|1.55878
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|134544338
|2010.08.17 17:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.563
|85.518
|85.423
|2010.08.17 17:50
|85.518
|0.00
|0.00
|0.00
|5.26
|134540439
|2010.08.17 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28703
|0.00000
|1.28563
|2010.08.17 17:50
|1.28893
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|134539694
|2010.08.17 16:58
|buy
|0.10
|usdcad
|1.03311
|0.00000
|1.03451
|2010.08.17 20:22
|1.03298
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|134536672
|2010.08.17 16:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55858
|1.55813
|1.55718
|2010.08.17 17:04
|1.55803
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|134530453
|2010.08.17 16:40
|sell
|0.40
|usdjpy
|85.663
|0.000
|85.523
|2010.08.17 17:00
|85.562
|0.00
|0.00
|0.00
|47.22
|134525836
|2010.08.17 16:30
|sell
|0.20
|usdjpy
|85.531
|0.000
|85.391
|2010.08.17 17:00
|85.563
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.48
|134525392
|2010.08.17 16:30
|sell
|0.20
|usdcad
|1.03477
|0.00000
|1.03337
|2010.08.17 16:48
|1.03337
|0.00
|0.00
|0.00
|27.10
|134522036
|2010.08.17 16:21
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.55745
|0.00000
|1.55885
|2010.08.17 16:45
|1.55845
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|134520155
|2010.08.17 16:18
|buy
|0.40
|eurusd
|1.28567
|0.00000
|1.28707
|2010.08.17 16:49
|1.28670
|0.00
|0.00
|0.00
|41.20
|134516567
|2010.08.17 16:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.28700
|0.00000
|1.28840
|2010.08.17 16:49
|1.28673
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|134516271
|2010.08.17 16:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.55877
|0.00000
|1.56017
|2010.08.17 16:45
|1.55853
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|134514928
|2010.08.17 16:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56013
|0.00000
|1.56153
|2010.08.17 16:45
|1.55845
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|134513229
|2010.08.17 16:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28830
|0.00000
|1.28970
|2010.08.17 16:49
|1.28672
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.80
|134512422
|2010.08.17 16:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.03344
|0.00000
|1.03204
|2010.08.17 16:48
|1.03336
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|134511856
|2010.08.17 15:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.28730
|1.28808
|1.28870
|2010.08.17 16:01
|1.28834
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|134511020
|2010.08.17 15:57
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.55999
|1.56007
|1.56139
|2010.08.17 15:57
|1.56007
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|134510287
|2010.08.17 15:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.56132
|0.00000
|1.56272
|2010.08.17 15:57
|1.55991
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.20
|134509845
|2010.08.17 15:53
|buy
|0.10
|usdcad
|1.03348
|1.03356
|1.03488
|2010.08.17 16:00
|1.03356
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|134507684
|2010.08.17 15:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56267
|0.00000
|1.56407
|2010.08.17 15:57
|1.55977
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|134505605
|2010.08.17 15:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28862
|0.00000
|1.29002
|2010.08.17 16:01
|1.28833
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|134504192
|2010.08.17 15:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.401
|0.000
|85.261
|2010.08.17 17:00
|85.568
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.52
|134501313
|2010.08.17 15:28
|buy
|0.10
|usdcad
|1.03365
|1.03367
|1.03505
|2010.08.17 15:43
|1.03367
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|134501057
|2010.08.17 15:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28931
|0.00000
|1.28791
|2010.08.17 15:33
|1.28887
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|134500891
|2010.08.17 15:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56357
|1.56289
|1.56217
|2010.08.17 15:37
|1.56289
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|134462502
|2010.08.17 13:05
|sell
|0.20
|usdcad
|1.03979
|0.00000
|1.03839
|2010.08.17 13:37
|1.03839
|0.00
|0.00
|0.00
|26.96
|134460234
|2010.08.17 13:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.28592
|1.28623
|1.28732
|2010.08.17 13:04
|1.28623
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|134459509
|2010.08.17 12:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.388
|85.388
|85.248
|2010.08.17 13:02
|85.388
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|134458719
|2010.08.17 12:57
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.56401
|1.56409
|1.56541
|2010.08.17 15:26
|1.56409
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|134457647
|2010.08.17 12:51
|sell
|0.10
|usdcad
|1.03849
|0.00000
|1.03709
|2010.08.17 14:04
|1.03709
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|134456149
|2010.08.17 12:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.28734
|0.00000
|1.28874
|2010.08.17 13:04
|1.28621
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.60
|134454547
|2010.08.17 12:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.56531
|0.00000
|1.56671
|2010.08.17 15:26
|1.56404
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.40
|134452854
|2010.08.17 12:29
|buy
|0.10
|usdcad
|1.03826
|1.03853
|1.03966
|2010.08.17 12:51
|1.03853
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|134452427
|2010.08.17 12:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.420
|85.409
|85.280
|2010.08.17 12:59
|85.396
|0.00
|0.00
|0.00
|2.81
|134452361
|2010.08.17 12:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56671
|0.00000
|1.56811
|2010.08.17 15:26
|1.56397
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.40
|134452353
|2010.08.17 12:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28868
|0.00000
|1.29008
|2010.08.17 13:04
|1.28622
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.60
|134292305
|2010.08.16 20:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.56431
|0.00000
|1.56571
|2010.08.16 22:39
|1.56571
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|134290439
|2010.08.16 20:52
|sell
|0.20
|usdcad
|1.04485
|0.00000
|1.04345
|2010.08.16 23:03
|1.04345
|0.00
|0.00
|0.00
|26.83
|134287946
|2010.08.16 20:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56573
|0.00000
|1.56713
|2010.08.17 03:18
|1.56713
|0.00
|0.00
|-0.06
|14.00
|134287930
|2010.08.16 20:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28179
|0.00000
|1.28319
|2010.08.17 03:11
|1.28319
|0.00
|0.00
|-0.02
|14.00
|134287734
|2010.08.16 20:25
|sell
|0.10
|usdcad
|1.04353
|0.00000
|1.04213
|2010.08.17 03:18
|1.04213
|0.00
|0.00
|0.04
|13.43
|134266985
|2010.08.16 18:04
|buy
|0.20
|usdcad
|1.04254
|0.00000
|1.04394
|2010.08.16 19:07
|1.04394
|0.00
|0.00
|0.00
|26.82
|134266454
|2010.08.16 18:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28351
|0.00000
|1.28211
|2010.08.16 20:07
|1.28211
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|134262801
|2010.08.16 17:44
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04385
|0.00000
|1.04525
|2010.08.16 20:24
|1.04353
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.07
|134262736
|2010.08.16 17:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28361
|1.28339
|1.28221
|2010.08.16 17:53
|1.28319
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|134260726
|2010.08.16 17:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28400
|1.28368
|1.28260
|2010.08.16 17:43
|1.28368
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|134257969
|2010.08.16 17:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28409
|1.28422
|1.28549
|2010.08.16 17:29
|1.28422
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|134257727
|2010.08.16 17:15
|sell
|0.10
|usdcad
|1.04487
|1.04487
|1.04347
|2010.08.16 17:31
|1.04458
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|134250159
|2010.08.16 16:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.28602
|0.00000
|1.28462
|2010.08.16 16:48
|1.28462
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|134246666
|2010.08.16 16:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28470
|0.00000
|1.28330
|2010.08.16 17:14
|1.28369
|0.00
|0.00
|0.00
|10.10
|134244045
|2010.08.16 16:17
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04365
|0.00000
|1.04505
|2010.08.16 17:04
|1.04505
|0.00
|0.00
|0.00
|13.40
|134243529
|2010.08.16 16:15
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.56712
|0.00000
|1.56572
|2010.08.16 19:56
|1.56572
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|134239515
|2010.08.16 16:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.56574
|0.00000
|1.56434
|2010.08.16 20:25
|1.56567
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|134239377
|2010.08.16 16:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28251
|1.28289
|1.28391
|2010.08.16 16:05
|1.28289
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|134239095
|2010.08.16 16:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28211
|1.28226
|1.28351
|2010.08.16 16:04
|1.28241
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|134235903
|2010.08.16 15:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28208
|1.28160
|1.28068
|2010.08.16 16:03
|1.28160
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|134235867
|2010.08.16 15:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56437
|0.00000
|1.56297
|2010.08.16 20:25
|1.56565
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|134234245
|2010.08.16 15:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28228
|1.28231
|1.28368
|2010.08.16 15:55
|1.28231
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|134232844
|2010.08.16 15:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.28112
|0.00000
|1.28252
|2010.08.16 15:50
|1.28212
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|134230190
|2010.08.16 15:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56329
|0.00000
|1.56469
|2010.08.16 15:54
|1.56469
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|134230165
|2010.08.16 15:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28251
|0.00000
|1.28391
|2010.08.16 15:50
|1.28222
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|134229834
|2010.08.16 15:36
|sell
|0.10
|usdcad
|1.04529
|1.04501
|1.04389
|2010.08.16 16:03
|1.04473
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|134226136
|2010.08.16 15:29
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04451
|0.00000
|1.04591
|2010.08.16 15:31
|1.04591
|0.00
|0.00
|0.00
|13.39
|134210143
|2010.08.16 14:45
|buy
|0.20
|usdcad
|1.04130
|0.00000
|1.04270
|2010.08.16 15:17
|1.04270
|0.00
|0.00
|0.00
|26.85
|134207626
|2010.08.16 14:39
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.56372
|0.00000
|1.56232
|2010.08.16 15:32
|1.56267
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|134205213
|2010.08.16 14:34
|buy
|0.20
|usdjpy
|85.330
|0.000
|85.470
|2010.08.17 12:22
|85.430
|0.00
|0.00
|0.00
|23.41
|134204439
|2010.08.16 14:32
|sell
|0.40
|eurusd
|1.28393
|0.00000
|1.28253
|2010.08.16 15:28
|1.28293
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|134203395
|2010.08.16 14:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.56241
|0.00000
|1.56101
|2010.08.16 15:32
|1.56269
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|134202966
|2010.08.16 14:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56058
|0.00000
|1.55918
|2010.08.16 15:32
|1.56266
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.80
|134202908
|2010.08.16 14:30
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04260
|0.00000
|1.04400
|2010.08.16 15:28
|1.04400
|0.00
|0.00
|0.00
|13.41
|134201265
|2010.08.16 14:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.56165
|0.00000
|1.56025
|2010.08.16 14:30
|1.56070
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|134200974
|2010.08.16 14:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.28262
|0.00000
|1.28122
|2010.08.16 15:28
|1.28273
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|134191789
|2010.08.16 13:44
|sell
|0.10
|usdcad
|1.04342
|0.00000
|1.04202
|2010.08.16 14:25
|1.04202
|0.00
|0.00
|0.00
|13.44
|134191477
|2010.08.16 13:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.461
|0.000
|85.601
|2010.08.17 12:22
|85.420
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|134187377
|2010.08.16 13:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56031
|0.00000
|1.55891
|2010.08.16 14:30
|1.56076
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|134185501
|2010.08.16 13:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28123
|0.00000
|1.27983
|2010.08.16 15:28
|1.28257
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.40
|134181653
|2010.08.16 12:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.28030
|0.00000
|1.28170
|2010.08.16 13:09
|1.28127
|0.00
|0.00
|0.00
|19.40
|134181493
|2010.08.16 12:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.631
|0.000
|85.491
|2010.08.16 13:31
|85.491
|0.00
|0.00
|0.00
|16.38
|134179939
|2010.08.16 12:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28160
|0.00000
|1.28300
|2010.08.16 13:09
|1.28133
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|134179794
|2010.08.16 12:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55927
|0.00000
|1.56067
|2010.08.16 13:20
|1.56067
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|134179514
|2010.08.16 12:49
|buy
|0.40
|usdcad
|1.04241
|0.00000
|1.04381
|2010.08.16 13:41
|1.04359
|0.00
|0.00
|0.00
|45.23
|134030128
|2010.08.13 21:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.55892
|0.00000
|1.56032
|2010.08.16 07:26
|1.56032
|0.00
|0.00
|-0.12
|28.00
|134025999
|2010.08.13 20:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.27597
|0.00000
|1.27737
|2010.08.16 01:08
|1.27737
|0.00
|0.00
|-0.10
|28.00
|134023397
|2010.08.13 20:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27730
|0.00000
|1.27870
|2010.08.16 05:22
|1.27870
|0.00
|0.00
|-0.05
|14.00
|134020054
|2010.08.13 19:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56024
|0.00000
|1.56164
|2010.08.16 07:32
|1.56164
|0.00
|0.00
|-0.06
|14.00
|134016508
|2010.08.13 19:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55977
|1.55998
|1.56117
|2010.08.13 19:33
|1.55998
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|134014673
|2010.08.13 18:50
|sell
|0.40
|eurusd
|1.27865
|0.00000
|1.27725
|2010.08.13 19:40
|1.27767
|0.00
|0.00
|0.00
|39.20
|134014274
|2010.08.13 18:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55975
|1.55943
|1.55835
|2010.08.13 18:57
|1.55943
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|134008896
|2010.08.13 18:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55831
|0.00000
|1.55971
|2010.08.13 18:41
|1.55971
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|134008860
|2010.08.13 18:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.27730
|0.00000
|1.27590
|2010.08.13 19:40
|1.27768
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|134002470
|2010.08.13 17:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27600
|0.00000
|1.27460
|2010.08.13 19:40
|1.27767
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.70
|134001670
|2010.08.13 17:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27602
|1.27585
|1.27462
|2010.08.13 17:20
|1.27585
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|133998918
|2010.08.13 17:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55844
|1.55831
|1.55704
|2010.08.13 17:58
|1.55831
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|133998842
|2010.08.13 17:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27623
|1.27613
|1.27483
|2010.08.13 17:18
|1.27613
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|133994872
|2010.08.13 16:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.27560
|0.00000
|1.27700
|2010.08.13 17:03
|1.27655
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|133993101
|2010.08.13 16:49
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.55801
|0.00000
|1.55941
|2010.08.13 17:05
|1.55900
|0.00
|0.00
|0.00
|19.80
|133991423
|2010.08.13 16:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27694
|0.00000
|1.27834
|2010.08.13 17:03
|1.27650
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|133991369
|2010.08.13 16:41
|sell
|0.40
|usdjpy
|86.002
|0.000
|85.862
|2010.08.16 02:07
|85.862
|0.00
|0.00
|-0.32
|65.22
|133989666
|2010.08.13 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27677
|1.27687
|1.27817
|2010.08.13 16:40
|1.27687
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|133988892
|2010.08.13 16:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55931
|0.00000
|1.56071
|2010.08.13 17:05
|1.55902
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|133980534
|2010.08.13 16:15
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.56185
|0.00000
|1.56045
|2010.08.13 16:21
|1.56083
|0.00
|0.00
|0.00
|40.80
|133979743
|2010.08.13 16:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28120
|0.00000
|1.27980
|2010.08.13 16:21
|1.27980
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|133977839
|2010.08.13 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28150
|1.28159
|1.28290
|2010.08.13 16:11
|1.28159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|133975923
|2010.08.13 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28176
|1.28110
|1.28036
|2010.08.13 16:05
|1.28110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|133974137
|2010.08.13 15:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.28279
|0.00000
|1.28139
|2010.08.13 16:00
|1.28181
|0.00
|0.00
|0.00
|19.60
|133974024
|2010.08.13 15:56
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.56052
|0.00000
|1.55912
|2010.08.13 16:21
|1.56084
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|133966687
|2010.08.13 15:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28147
|0.00000
|1.28007
|2010.08.13 16:00
|1.28187
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|133966438
|2010.08.13 15:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55919
|0.00000
|1.55779
|2010.08.13 16:21
|1.56084
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.50
|133964789
|2010.08.13 15:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55947
|1.55951
|1.56087
|2010.08.13 15:13
|1.55951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|133963315
|2010.08.13 15:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28133
|1.28171
|1.28273
|2010.08.13 15:13
|1.28171
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|133960998
|2010.08.13 14:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28202
|1.28128
|1.28062
|2010.08.13 14:56
|1.28128
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|133958787
|2010.08.13 14:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56042
|1.56057
|1.56182
|2010.08.13 14:52
|1.56057
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|133958667
|2010.08.13 14:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28212
|1.28232
|1.28352
|2010.08.13 14:52
|1.28232
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|133957739
|2010.08.13 14:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56010
|1.55978
|1.55870
|2010.08.13 14:45
|1.55978
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|133957313
|2010.08.13 14:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28153
|1.28138
|1.28013
|2010.08.13 14:45
|1.28138
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|133957224
|2010.08.13 14:40
|sell
|0.20
|usdjpy
|85.864
|0.000
|85.724
|2010.08.16 11:07
|85.724
|0.00
|0.00
|-0.16
|32.66
|133955995
|2010.08.13 14:37
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.56116
|0.00000
|1.55976
|2010.08.13 14:41
|1.56015
|0.00
|0.00
|0.00
|40.40
|133954400
|2010.08.13 14:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.55978
|0.00000
|1.55838
|2010.08.13 14:41
|1.56023
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|133954234
|2010.08.13 14:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28068
|0.00000
|1.28208
|2010.08.13 14:35
|1.28208
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|133948197
|2010.08.13 14:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55846
|0.00000
|1.55706
|2010.08.13 14:41
|1.56057
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.10
|133947838
|2010.08.13 14:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.28068
|0.00000
|1.27928
|2010.08.13 14:31
|1.27968
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|133946264
|2010.08.13 13:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27922
|0.00000
|1.27822
|2010.08.13 14:31
|1.27970
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|133943036
|2010.08.13 13:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55838
|1.55875
|1.55938
|2010.08.13 14:05
|1.55875
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|133941067
|2010.08.13 13:36
|buy
|0.20
|eurusd
|1.27850
|0.00000
|1.27950
|2010.08.13 13:45
|1.27950
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|133937856
|2010.08.13 13:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28065
|0.00000
|1.28165
|2010.08.13 13:45
|1.27952
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.30
|133937782
|2010.08.13 13:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55893
|0.00000
|1.55793
|2010.08.13 13:36
|1.55793
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|133937774
|2010.08.13 13:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.732
|0.000
|85.632
|2010.08.16 11:48
|85.632
|0.00
|0.00
|-0.08
|11.68
|133936961
|2010.08.13 13:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.760
|85.733
|85.893
|2010.08.13 13:26
|85.733
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.15
|133936943
|2010.08.13 13:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55926
|1.55885
|1.56045
|2010.08.13 13:24
|1.55934
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|133936931
|2010.08.13 13:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28063
|1.28073
|1.27913
|2010.08.13 13:23
|1.28043
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|133936573
|2010.08.13 13:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28059
|1.28080
|1.27920
|2010.08.13 13:21
|1.28080
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|133936107
|2010.08.13 13:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55905
|1.55931
|1.55771
|2010.08.13 13:18
|1.55931
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|133934846
|2010.08.13 13:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.724
|85.712
|85.872
|2010.08.13 13:20
|85.740
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|133929309
|2010.08.13 12:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55917
|1.55899
|1.56059
|2010.08.13 13:17
|1.55899
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|133929250
|2010.08.13 12:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28118
|1.28062
|1.28222
|2010.08.13 13:19
|1.28062
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|133928376
|2010.08.13 12:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55897
|1.55880
|1.55797
|2010.08.13 12:47
|1.55880
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|133927273
|2010.08.13 12:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28113
|1.28106
|1.28013
|2010.08.13 12:47
|1.28106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|133926898
|2010.08.13 12:36
|sell
|0.40
|usdjpy
|85.727
|0.000
|85.657
|2010.08.13 13:07
|85.691
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|133926461
|2010.08.13 12:34
|sell
|0.20
|usdjpy
|85.706
|0.000
|85.636
|2010.08.13 13:07
|85.695
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|133926186
|2010.08.13 12:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.55889
|0.00000
|1.55789
|2010.08.13 12:33
|1.55853
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|133925816
|2010.08.13 12:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.683
|0.000
|85.613
|2010.08.13 13:07
|85.695
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|133925745
|2010.08.13 12:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.55863
|0.00000
|1.55763
|2010.08.13 12:33
|1.55861
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|133793074
|2010.08.13 01:14
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.55872
|0.00000
|1.55772
|2010.08.13 12:12
|1.55772
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|133791532
|2010.08.13 01:03
|sell
|0.40
|usdjpy
|86.093
|0.000
|86.023
|2010.08.13 02:22
|86.023
|0.00
|0.00
|0.00
|32.55
|133790704
|2010.08.13 00:58
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.55849
|0.00000
|1.55749
|2010.08.13 12:20
|1.55749
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|133790691
|2010.08.13 00:58
|sell
|0.20
|usdjpy
|86.069
|85.740
|85.590
|2010.08.13 12:31
|85.700
|0.00
|0.00
|0.00
|86.11
|133789453
|2010.08.13 00:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55812
|0.00000
|1.55712
|2010.08.13 12:33
|1.55857
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|133788914
|2010.08.13 00:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.949
|0.000
|85.879
|2010.08.13 09:16
|85.879
|0.00
|0.00
|0.00
|8.15
|133787418
|2010.08.13 00:13
|buy
|0.20
|usdjpy
|85.852
|0.000
|85.922
|2010.08.13 00:17
|85.922
|0.00
|0.00
|0.00
|16.29
|133787336
|2010.08.13 00:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.876
|0.000
|85.946
|2010.08.13 00:18
|85.946
|0.00
|0.00
|0.00
|8.14
|133784380
|2010.08.12 23:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.937
|0.000
|85.867
|2010.08.12 23:51
|85.867
|0.00
|0.00
|0.00
|8.15
|133781763
|2010.08.12 23:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.55707
|0.00000
|1.55807
|2010.08.13 00:13
|1.55757
|0.00
|0.00
|-0.12
|10.00
|133779614
|2010.08.12 22:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.897
|0.000
|85.967
|2010.08.12 23:16
|85.931
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|133777851
|2010.08.12 22:17
|sell
|0.20
|usdjpy
|85.933
|0.000
|85.863
|2010.08.12 22:41
|85.888
|0.00
|0.00
|0.00
|10.48
|133777846
|2010.08.12 22:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55745
|0.00000
|1.55845
|2010.08.13 00:13
|1.55748
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.30
|133777457
|2010.08.12 22:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.907
|0.000
|85.837
|2010.08.12 22:41
|85.888
|0.00
|0.00
|0.00
|2.21
|133773998
|2010.08.12 21:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28306
|0.00000
|1.28406
|2010.08.13 01:16
|1.28406
|0.00
|0.00
|-0.03
|10.00
|133773792
|2010.08.12 21:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55770
|1.55794
|1.55994
|2010.08.12 22:00
|1.55794
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|133772118
|2010.08.12 21:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.55797
|0.00000
|1.55697
|2010.08.12 21:38
|1.55767
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|133772042
|2010.08.12 21:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.55773
|0.00000
|1.55673
|2010.08.12 21:38
|1.55764
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|133771146
|2010.08.12 21:26
|buy
|0.20
|usdjpy
|85.868
|0.000
|85.938
|2010.08.12 22:03
|85.911
|0.00
|0.00
|0.00
|10.01
|133770646
|2010.08.12 21:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.890
|0.000
|85.960
|2010.08.12 22:03
|85.915
|0.00
|0.00
|0.00
|2.91
|133769524
|2010.08.12 21:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55750
|0.00000
|1.55650
|2010.08.12 21:38
|1.55765
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|133767284
|2010.08.12 21:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28273
|0.00000
|1.28373
|2010.08.12 21:34
|1.28373
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|133767194
|2010.08.12 21:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55729
|1.55758
|1.55958
|2010.08.12 21:16
|1.55758
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|133766800
|2010.08.12 21:01
|buy
|0.40
|usdcad
|1.04378
|0.00000
|1.04448
|2010.08.16 03:24
|1.04448
|0.00
|0.00
|-1.92
|26.81
|133766744
|2010.08.12 21:00
|buy
|0.20
|usdcad
|1.04405
|0.00000
|1.04475
|2010.08.16 13:41
|1.04368
|0.00
|0.00
|-0.96
|-7.09
|133766713
|2010.08.12 21:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|85.905
|0.000
|85.835
|2010.08.12 21:18
|85.860
|0.00
|0.00
|0.00
|10.48
|133766564
|2010.08.12 21:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04433
|0.00000
|1.04503
|2010.08.16 13:41
|1.04364
|0.00
|0.00
|-0.48
|-6.61
|133763180
|2010.08.12 20:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.28220
|0.00000
|1.28320
|2010.08.12 20:54
|1.28320
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|133763030
|2010.08.12 20:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.881
|0.000
|85.811
|2010.08.12 21:19
|85.862
|0.00
|0.00
|0.00
|2.21
|133759779
|2010.08.12 20:20
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04417
|0.00000
|1.04487
|2010.08.12 20:49
|1.04487
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|133759575
|2010.08.12 20:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.55782
|0.00000
|1.55682
|2010.08.12 20:24
|1.55740
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|133759565
|2010.08.12 20:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55760
|0.00000
|1.55660
|2010.08.12 20:24
|1.55733
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|133759445
|2010.08.12 20:17
|buy
|0.40
|usdjpy
|85.870
|0.000
|85.940
|2010.08.12 20:34
|85.899
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|133758887
|2010.08.12 20:11
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.55816
|0.00000
|1.55716
|2010.08.12 20:18
|1.55785
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|133758706
|2010.08.12 20:10
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.55787
|0.00000
|1.55687
|2010.08.12 20:18
|1.55781
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|133755812
|2010.08.12 19:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55763
|0.00000
|1.55663
|2010.08.12 20:18
|1.55780
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|133755415
|2010.08.12 19:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.55820
|0.00000
|1.55720
|2010.08.12 19:43
|1.55775
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|133754262
|2010.08.12 19:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55794
|0.00000
|1.55694
|2010.08.12 19:43
|1.55780
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|133754140
|2010.08.12 19:32
|buy
|0.20
|usdjpy
|85.891
|0.000
|85.961
|2010.08.12 20:34
|85.897
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|133753856
|2010.08.12 19:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28351
|0.00000
|1.28451
|2010.08.12 20:59
|1.28231
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|133753824
|2010.08.12 19:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.916
|0.000
|85.986
|2010.08.12 20:34
|85.896
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.33
|133753096
|2010.08.12 19:25
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04265
|1.04316
|1.04466
|2010.08.12 19:56
|1.04466
|0.00
|0.00
|0.00
|19.24
|133752742
|2010.08.12 19:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55708
|0.00000
|1.55808
|2010.08.12 19:25
|1.55808
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|133752314
|2010.08.12 19:23
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.55659
|0.00000
|1.55759
|2010.08.12 19:24
|1.55691
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|133752117
|2010.08.12 19:21
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.55680
|0.00000
|0.00000
|2010.08.12 19:24
|1.55687
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|133748211
|2010.08.12 18:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55730
|0.00000
|1.55830
|2010.08.12 19:24
|1.55688
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|133747448
|2010.08.12 18:54
|sell
|0.20
|usdjpy
|85.937
|0.000
|85.867
|2010.08.12 19:26
|85.891
|0.00
|0.00
|0.00
|10.71
|133746808
|2010.08.12 18:49
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.55770
|0.00000
|1.55670
|2010.08.12 18:51
|1.55738
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|133746757
|2010.08.12 18:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.55748
|0.00000
|1.55648
|2010.08.12 18:51
|1.55744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|133746719
|2010.08.12 18:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55727
|0.00000
|1.55627
|2010.08.12 18:51
|1.55744
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|133746686
|2010.08.12 18:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.910
|0.000
|85.840
|2010.08.12 19:26
|85.897
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|133745220
|2010.08.12 18:32
|sell
|0.10
|usdcad
|1.04371
|1.04265
|1.04115
|2010.08.12 19:25
|1.04265
|0.00
|0.00
|0.00
|10.17
|133743907
|2010.08.12 18:22
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.55730
|0.00000
|1.55830
|2010.08.12 18:44
|1.55761
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|133743280
|2010.08.12 18:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.55754
|0.00000
|1.55854
|2010.08.12 18:44
|1.55759
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|133743161
|2010.08.12 18:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55786
|0.00000
|1.55886
|2010.08.12 18:44
|1.55762
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|133738277
|2010.08.12 17:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28601
|0.00000
|1.28501
|2010.08.12 18:52
|1.28501
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|133736677
|2010.08.12 17:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.55634
|0.00000
|1.55734
|2010.08.12 18:00
|1.55727
|0.00
|0.00
|0.00
|18.60
|133735347
|2010.08.12 17:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55772
|0.00000
|1.55872
|2010.08.12 18:00
|1.55721
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|133735213
|2010.08.12 17:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28535
|0.00000
|1.28635
|2010.08.12 17:54
|1.28635
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|133731741
|2010.08.12 17:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55841
|0.00000
|1.55741
|2010.08.12 17:42
|1.55741
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|133729790
|2010.08.12 17:32
|buy
|0.40
|usdcad
|1.04348
|1.04376
|1.04526
|2010.08.12 18:31
|1.04376
|0.00
|0.00
|0.00
|10.73
|133728480
|2010.08.12 17:28
|buy
|0.20
|usdcad
|1.04482
|0.00000
|1.04582
|2010.08.12 18:31
|1.04371
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.27
|133727476
|2010.08.12 17:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28602
|0.00000
|1.28502
|2010.08.12 17:42
|1.28502
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|133725156
|2010.08.12 17:17
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04620
|0.00000
|1.04720
|2010.08.12 18:31
|1.04386
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.42
|133725150
|2010.08.12 17:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.866
|85.910
|86.060
|2010.08.12 18:47
|85.910
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|133721442
|2010.08.12 17:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28445
|0.00000
|1.28545
|2010.08.12 17:13
|1.28545
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|133721236
|2010.08.12 17:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55772
|0.00000
|1.55872
|2010.08.12 17:32
|1.55872
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|133719770
|2010.08.12 17:04
|buy
|0.40
|eurusd
|1.28412
|0.00000
|1.28512
|2010.08.12 17:09
|1.28442
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|133719639
|2010.08.12 17:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.28433
|0.00000
|1.28533
|2010.08.12 17:09
|1.28442
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|133719467
|2010.08.12 17:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28454
|0.00000
|1.28554
|2010.08.12 17:09
|1.28437
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|133718121
|2010.08.12 16:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.28468
|0.00000
|1.28368
|2010.08.12 17:02
|1.28427
|0.00
|0.00
|0.00
|8.20
|133717095
|2010.08.12 16:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28445
|0.00000
|1.28375
|2010.08.12 17:02
|1.28427
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|133716986
|2010.08.12 16:56
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04500
|1.04555
|1.04705
|2010.08.12 17:15
|1.04555
|0.00
|0.00
|0.00
|5.26
|133714759
|2010.08.12 16:48
|sell
|0.40
|eurusd
|1.28470
|0.00000
|1.28400
|2010.08.12 16:56
|1.28443
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|133714727
|2010.08.12 16:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.28449
|0.00000
|1.28379
|2010.08.12 16:56
|1.28445
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|133714540
|2010.08.12 16:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28427
|0.00000
|1.28357
|2010.08.12 16:56
|1.28440
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|133710706
|2010.08.12 16:38
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.55815
|0.00000
|1.55745
|2010.08.12 17:02
|1.55777
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|133710689
|2010.08.12 16:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.55792
|0.00000
|1.55722
|2010.08.12 17:02
|1.55781
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|133710533
|2010.08.12 16:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55769
|0.00000
|1.55699
|2010.08.12 17:02
|1.55786
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|133710095
|2010.08.12 16:36
|sell
|0.40
|usdjpy
|85.932
|0.000
|85.862
|2010.08.12 17:05
|85.898
|0.00
|0.00
|0.00
|15.83
|133710002
|2010.08.12 16:36
|sell
|0.20
|usdjpy
|85.911
|0.000
|85.841
|2010.08.12 17:05
|85.910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|133709530
|2010.08.12 16:34
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.55815
|0.00000
|1.55885
|2010.08.12 16:36
|1.55844
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|133709472
|2010.08.12 16:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.55837
|0.00000
|1.55907
|2010.08.12 16:36
|1.55839
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|133709395
|2010.08.12 16:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55860
|0.00000
|1.55930
|2010.08.12 16:36
|1.55841
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|133709174
|2010.08.12 16:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.890
|0.000
|85.820
|2010.08.12 17:05
|85.911
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.44
|133705471
|2010.08.12 16:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.876
|85.906
|86.056
|2010.08.12 16:31
|85.906
|0.00
|0.00
|0.00
|3.49
|133705309
|2010.08.12 16:23
|buy
|0.40
|eurusd
|1.28468
|0.00000
|1.28538
|2010.08.12 16:44
|1.28498
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|133705144
|2010.08.12 16:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.28490
|0.00000
|1.28560
|2010.08.12 16:44
|1.28495
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|133705100
|2010.08.12 16:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.778
|85.843
|85.993
|2010.08.12 16:23
|85.883
|0.00
|0.00
|0.00
|12.23
|133704999
|2010.08.12 16:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28519
|0.00000
|1.28589
|2010.08.12 16:44
|1.28487
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|133704330
|2010.08.12 16:19
|sell
|0.40
|usdcad
|1.04602
|0.00000
|1.04532
|2010.08.12 16:44
|1.04551
|0.00
|0.00
|0.00
|19.51
|133704296
|2010.08.12 16:19
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.55925
|0.00000
|1.55995
|2010.08.12 16:20
|1.55963
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|133703621
|2010.08.12 16:17
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.55967
|0.00000
|1.56037
|2010.08.12 16:20
|1.55950
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|133703487
|2010.08.12 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55992
|0.00000
|1.56062
|2010.08.12 16:20
|1.55950
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|133702976
|2010.08.12 16:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.55937
|0.00000
|1.56007
|2010.08.12 16:16
|1.56007
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|133702915
|2010.08.12 16:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55975
|0.00000
|1.56045
|2010.08.12 16:16
|1.56014
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|133702300
|2010.08.12 16:13
|sell
|0.20
|usdjpy
|85.814
|0.000
|85.744
|2010.08.12 16:17
|85.771
|0.00
|0.00
|0.00
|10.03
|133701656
|2010.08.12 16:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.789
|0.000
|85.719
|2010.08.12 16:17
|85.772
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|133701429
|2010.08.12 16:11
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.55972
|0.00000
|1.55902
|2010.08.12 16:14
|1.55936
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|133701343
|2010.08.12 16:11
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.55939
|0.00000
|1.55869
|2010.08.12 16:14
|1.55939
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|133701048
|2010.08.12 16:10
|sell
|0.20
|usdcad
|1.04576
|0.00000
|1.04506
|2010.08.12 16:45
|1.04561
|0.00
|0.00
|0.00
|2.87
|133700824
|2010.08.12 16:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55917
|0.00000
|1.55847
|2010.08.12 16:14
|1.55945
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|133699237
|2010.08.12 16:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55969
|1.55996
|1.56146
|2010.08.12 16:08
|1.55996
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|133699131
|2010.08.12 16:06
|sell
|0.10
|usdcad
|1.04553
|0.00000
|1.04483
|2010.08.12 16:45
|1.04558
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|133697551
|2010.08.12 16:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.55888
|0.00000
|1.55958
|2010.08.12 16:06
|1.55958
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|133697462
|2010.08.12 16:03
|buy
|0.40
|usdcad
|1.04591
|0.00000
|1.04661
|2010.08.12 16:04
|1.04638
|0.00
|0.00
|0.00
|17.97
|133697173
|2010.08.12 16:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55915
|0.00000
|1.55985
|2010.08.12 16:06
|1.55985
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|133695688
|2010.08.12 15:59
|buy
|0.20
|usdcad
|1.04625
|0.00000
|1.04695
|2010.08.12 16:04
|1.04638
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|133695645
|2010.08.12 15:59
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04649
|0.00000
|1.04719
|2010.08.12 16:04
|1.04644
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|133695447
|2010.08.12 15:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.55873
|0.00000
|1.55943
|2010.08.12 16:01
|1.55911
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|133695265
|2010.08.12 15:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.55901
|0.00000
|1.55971
|2010.08.12 16:01
|1.55909
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|133694638
|2010.08.12 15:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55925
|0.00000
|1.55995
|2010.08.12 16:01
|1.55909
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|133690735
|2010.08.12 15:45
|buy
|0.40
|usdcad
|1.04618
|0.00000
|1.04688
|2010.08.12 15:51
|1.04688
|0.00
|0.00
|0.00
|26.75
|133690239
|2010.08.12 15:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56070
|1.56033
|1.55883
|2010.08.12 15:52
|1.55883
|0.00
|0.00
|0.00
|18.70
|133690038
|2010.08.12 15:43
|buy
|0.40
|eurusd
|1.28468
|0.00000
|1.28538
|2010.08.12 16:06
|1.28502
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|133689945
|2010.08.12 15:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.28498
|0.00000
|1.28568
|2010.08.12 16:06
|1.28491
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|133689865
|2010.08.12 15:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.506
|85.568
|85.718
|2010.08.12 15:44
|85.568
|0.00
|0.00
|0.00
|7.25
|133689817
|2010.08.12 15:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28525
|0.00000
|1.28595
|2010.08.12 16:06
|1.28489
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|133689815
|2010.08.12 15:41
|buy
|0.20
|usdcad
|1.04641
|0.00000
|1.04711
|2010.08.12 15:57
|1.04618
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|133685371
|2010.08.12 15:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55930
|0.00000
|1.56000
|2010.08.12 15:27
|1.56000
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|133685369
|2010.08.12 15:23
|sell
|0.20
|usdjpy
|85.455
|0.000
|85.385
|2010.08.12 15:28
|85.385
|0.00
|0.00
|0.00
|16.40
|133685354
|2010.08.12 15:23
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04767
|0.00000
|1.04837
|2010.08.12 15:57
|1.04605
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.49
|133644552
|2010.08.12 13:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55947
|0.00000
|1.55877
|2010.08.12 13:51
|1.55877
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|133643595
|2010.08.12 13:43
|buy
|0.40
|eurusd
|1.28139
|0.00000
|1.28209
|2010.08.12 14:29
|1.28209
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|133643383
|2010.08.12 13:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.28160
|0.00000
|1.28230
|2010.08.12 14:29
|1.28230
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|133643238
|2010.08.12 13:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28196
|0.00000
|1.28266
|2010.08.12 14:55
|1.28266
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|133643219
|2010.08.12 13:42
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.56015
|0.00000
|1.55945
|2010.08.12 13:44
|1.55969
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|133643108
|2010.08.12 13:42
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.55986
|0.00000
|1.55916
|2010.08.12 13:44
|1.55963
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|133642650
|2010.08.12 13:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.432
|0.000
|85.362
|2010.08.12 15:31
|85.403
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|133642594
|2010.08.12 13:40
|buy
|0.40
|eurusd
|1.28120
|0.00000
|1.28190
|2010.08.12 13:41
|1.28151
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|133642459
|2010.08.12 13:39
|sell
|0.40
|usdjpy
|85.475
|0.000
|85.405
|2010.08.12 13:40
|85.440
|0.00
|0.00
|0.00
|16.39
|133642317
|2010.08.12 13:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.28141
|0.00000
|1.28211
|2010.08.12 13:41
|1.28179
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|133642058
|2010.08.12 13:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28167
|0.00000
|1.28237
|2010.08.12 13:41
|1.28181
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|133641960
|2010.08.12 13:36
|sell
|0.20
|usdjpy
|85.450
|0.000
|85.380
|2010.08.12 13:40
|85.440
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|133640595
|2010.08.12 13:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.427
|0.000
|85.357
|2010.08.12 13:40
|85.443
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|133638607
|2010.08.12 13:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28242
|1.28171
|1.28021
|2010.08.12 13:31
|1.28137
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|133636437
|2010.08.12 13:07
|sell
|0.40
|usdcad
|1.04675
|0.00000
|1.04605
|2010.08.12 14:26
|1.04605
|0.00
|0.00
|0.00
|26.77
|133635916
|2010.08.12 13:05
|buy
|0.40
|eurusd
|1.28224
|0.00000
|1.28294
|2010.08.12 13:12
|1.28258
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|133635750
|2010.08.12 13:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.28250
|0.00000
|1.28320
|2010.08.12 13:12
|1.28252
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|133635428
|2010.08.12 13:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28276
|0.00000
|1.28346
|2010.08.12 13:12
|1.28243
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|133635413
|2010.08.12 13:04
|sell
|0.20
|usdcad
|1.04650
|0.00000
|1.04580
|2010.08.12 15:16
|1.04786
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.96
|133631470
|2010.08.12 12:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.316
|85.383
|85.533
|2010.08.12 13:20
|85.422
|0.00
|0.00
|0.00
|12.41
|133631140
|2010.08.12 12:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.28335
|0.00000
|1.28265
|2010.08.12 12:55
|1.28265
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|133629465
|2010.08.12 12:41
|sell
|0.10
|usdcad
|1.04558
|0.00000
|1.04488
|2010.08.12 15:16
|1.04781
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.28
|133628997
|2010.08.12 12:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28204
|0.00000
|1.28134
|2010.08.12 12:58
|1.28220
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|133627890
|2010.08.12 12:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55939
|0.00000
|1.55869
|2010.08.12 13:44
|1.55967
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|133438557
|2010.08.12 01:23
|buy
|0.40
|usdjpy
|85.187
|0.000
|85.257
|2010.08.12 06:30
|85.257
|0.00
|0.00
|0.00
|32.84
|133437058
|2010.08.12 01:12
|buy
|0.20
|usdjpy
|85.211
|0.000
|85.281
|2010.08.12 06:30
|85.281
|0.00
|0.00
|0.00
|16.42
|133436385
|2010.08.12 01:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.234
|0.000
|85.304
|2010.08.12 06:30
|85.304
|0.00
|0.00
|0.00
|8.21
|133435805
|2010.08.12 01:03
|buy
|0.20
|usdjpy
|85.178
|0.000
|85.248
|2010.08.12 01:06
|85.222
|0.00
|0.00
|0.00
|10.33
|133433997
|2010.08.12 00:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.200
|0.000
|85.270
|2010.08.12 01:06
|85.224
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|133427185
|2010.08.12 00:03
|buy
|0.20
|usdjpy
|85.251
|0.000
|85.321
|2010.08.12 00:21
|85.321
|0.00
|0.00
|0.00
|16.41
|133427012
|2010.08.12 00:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.272
|0.000
|85.342
|2010.08.12 00:34
|85.234
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.46
|133414893
|2010.08.11 23:02
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.56552
|0.00000
|1.56622
|2010.08.12 02:45
|1.56622
|0.00
|0.00
|-0.72
|28.00
|133413245
|2010.08.11 22:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.56581
|0.00000
|1.56651
|2010.08.12 02:46
|1.56651
|0.00
|0.00
|-0.36
|14.00
|133413140
|2010.08.11 22:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56607
|0.00000
|1.56677
|2010.08.12 02:53
|1.56677
|0.00
|0.00
|-0.18
|7.00
|133411467
|2010.08.11 22:51
|buy
|0.40
|eurusd
|1.28647
|0.00000
|1.28717
|2010.08.12 02:44
|1.28717
|0.00
|0.00
|-0.48
|28.00
|133411205
|2010.08.11 22:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.28670
|0.00000
|1.28740
|2010.08.12 02:45
|1.28740
|0.00
|0.00
|-0.24
|14.00
|133411101
|2010.08.11 22:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28710
|0.00000
|1.28780
|2010.08.12 02:46
|1.28780
|0.00
|0.00
|-0.12
|7.00
|133410974
|2010.08.11 22:48
|sell
|0.40
|usdcad
|1.04675
|0.00000
|1.04605
|2010.08.12 07:16
|1.04605
|0.00
|0.00
|0.46
|26.77
|133410864
|2010.08.11 22:46
|buy
|0.40
|eurusd
|1.28672
|0.00000
|1.28742
|2010.08.11 22:49
|1.28700
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|133410594
|2010.08.11 22:45
|sell
|0.20
|usdcad
|1.04649
|0.00000
|1.04579
|2010.08.12 07:21
|1.04579
|0.00
|0.00
|0.23
|13.39
|133410441
|2010.08.11 22:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.28694
|0.00000
|1.28764
|2010.08.11 22:49
|1.28694
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|133410026
|2010.08.11 22:41
|sell
|0.10
|usdcad
|1.04614
|0.00000
|1.04544
|2010.08.12 07:27
|1.04544
|0.00
|0.00
|0.12
|6.70
|133407416
|2010.08.11 22:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28715
|0.00000
|1.28785
|2010.08.11 22:49
|1.28694
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|133400570
|2010.08.11 21:49
|sell
|0.40
|usdjpy
|85.321
|0.000
|85.251
|2010.08.11 23:13
|85.251
|0.00
|0.00
|0.00
|32.84
|133400147
|2010.08.11 21:47
|sell
|0.20
|usdjpy
|85.299
|0.000
|85.229
|2010.08.11 23:14
|85.229
|0.00
|0.00
|0.00
|16.43
|133393666
|2010.08.11 21:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|85.262
|0.000
|85.192
|2010.08.11 23:22
|85.192
|0.00
|0.00
|0.00
|8.22
|133393142
|2010.08.11 21:07
|buy
|0.40
|usdcad
|1.04616
|0.00000
|1.04686
|2010.08.11 22:40
|1.04658
|0.00
|0.00
|0.00
|16.05
|133391834
|2010.08.11 21:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.28827
|0.00000
|1.28757
|2010.08.11 22:03
|1.28757
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|133390779
|2010.08.11 20:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.28805
|0.00000
|1.28735
|2010.08.11 22:04
|1.28735
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|133390568
|2010.08.11 20:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28780
|0.00000
|1.28710
|2010.08.11 22:05
|1.28710
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|133389848
|2010.08.11 20:51
|buy
|0.40
|usdjpy
|85.250
|0.000
|85.320
|2010.08.11 21:04
|85.277
|0.00
|0.00
|0.00
|12.66
|133389564
|2010.08.11 20:50
|buy
|0.20
|usdjpy
|85.271
|0.000
|85.341
|2010.08.11 21:04
|85.276
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|133389277
|2010.08.11 20:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|85.293
|0.000
|85.363
|2010.08.11 21:04
|85.276
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.99
|133389208
|2010.08.11 20:48
|buy
|0.20
|usdcad
|1.04638
|0.00000
|1.04708
|2010.08.11 22:40
|1.04649
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|133388952
|2010.08.11 20:46
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04660
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 22:40
|1.04653
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|133388337
|2010.08.11 20:42
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.56595
|0.00000
|1.56525
|2010.08.11 22:53
|1.56565
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|133387418
|2010.08.11 20:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.56574
|0.00000
|1.56504
|2010.08.11 22:53
|1.56572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|133387343
|2010.08.11 20:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56535
|0.00000
|1.56465
|2010.08.11 22:53
|1.56570
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|133384500
|2010.08.11 20:21
|buy
|0.40
|usdcad
|1.04626
|0.00000
|0.00000
|2010.08.12 00:43
|1.04781
|0.00
|0.00
|-2.65
|59.17
|133384340
|2010.08.11 20:21
|buy
|0.20
|usdcad
|1.04653
|0.00000
|0.00000
|2010.08.12 00:43
|1.04781
|0.00
|0.00
|-1.32
|24.43
|133384122
|2010.08.11 20:19
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04680
|0.00000
|0.00000
|2010.08.12 00:43
|1.04769
|0.00
|0.00
|-0.66
|8.49
|133302068
|2010.08.11 16:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|84.939
|89.939
|84.869
|2010.08.12 22:35
|85.908
|0.00
|0.00
|-0.28
|-112.80
|132261668
|2010.08.06 17:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59940
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 21:12
|1.55668
|0.00
|0.00
|-0.56
|-427.20
|0.00
|0.00
|-27.99
|4 440.58
|Closed P/L:
|4 412.59
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|136755215
|2010.08.26 18:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55593
|0.00000
|1.55763
|1.55232
|0.00
|0.00
|-0.06
|-36.10
|136765320
|2010.08.26 19:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.55380
|0.00000
|1.55550
|1.55232
|0.00
|0.00
|-0.12
|-29.60
|136971499
|2010.08.27 13:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.55165
|0.00000
|1.55335
|1.55232
|0.00
|0.00
|0.00
|26.80
|137036082
|2010.08.27 16:03
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.82050
|0.00000
|0.00000
|0.82215
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.62
|137068030
|2010.08.27 16:59
|buy
|0.10
|usdcad
|1.06060
|0.00000
|1.06230
|1.05473
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.65
|137072285
|2010.08.27 17:06
|buy
|0.20
|usdcad
|1.05812
|0.00000
|1.05982
|1.05473
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.28
|137073304
|2010.08.27 17:07
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.82261
|0.00000
|0.00000
|0.82215
|0.00
|0.00
|0.00
|14.28
|137075292
|2010.08.27 17:08
|buy
|0.40
|usdcad
|1.05600
|0.00000
|1.05770
|1.05473
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.16
|0.00
|0.00
|-0.18
|-218.33
|Floating P/L:
|-218.51
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|4 412.59
|Floating P/L:
|-218.51
|Margin:
|433.77
|Balance:
|14 858.63
|Equity:
|14 640.12
|Free Margin:
|14 206.35
|Details:
|Gross Profit:
|6 590.08
|Gross Loss:
|2 177.49
|Total Net Profit:
|4 412.59
|Profit Factor:
|3.03
|Expected Payoff:
|6.78
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|427.76 (3.32%)
|Relative Drawdown:
|3.32% (427.76)
|Total Trades:
|651
|Short Positions (won %):
|282 (79.08%)
|Long Positions (won %):
|369 (79.67%)
|Profit Trades (% of total):
|517 (79.42%)
|Loss trades (% of total):
|134 (20.58%)
|Largest
|profit trade:
|217.20
|loss trade:
|-427.76
|Average
|profit trade:
|12.75
|loss trade:
|-16.25
|Maximum
|consecutive wins ($):
|38 (348.36)
|consecutive losses ($):
|4 (-11.40)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|348.36 (38)
|consecutive loss (count):
|-427.76 (1)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1