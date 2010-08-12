Alpari (UK) Ltd.

Account: 2002500 Name: Price ActionEA Currency: USD 2010 August 27, 17:23
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1370817692010.08.27 17:20buy0.10usdchf1.026680.976681.027382010.08.27 17:201.027380.000.000.006.81
1370676142010.08.27 16:58buy0.10usdcad1.060261.060541.061962010.08.27 16:591.060540.000.000.002.64
1370674232010.08.27 16:57buy0.10usdcad1.059831.060161.061532010.08.27 16:581.060160.000.000.003.11
1370644632010.08.27 16:47buy0.10eurusd1.271671.271901.273372010.08.27 17:011.271900.000.000.002.30
1370575052010.08.27 16:31buy0.10eurusd1.271001.271611.272702010.08.27 16:471.271610.000.000.006.10
1370557502010.08.27 16:28sell0.10usdcad1.060061.058941.058362010.08.27 16:321.058360.000.000.0016.06
1370533762010.08.27 16:24buy0.10usdjpy84.87184.97985.0412010.08.27 16:2685.0190.000.000.0017.41
1370504182010.08.27 16:20buy0.10usdchf1.027881.028021.028582010.08.27 16:211.028580.000.000.006.81
1370503052010.08.27 16:19sell0.10usdcad1.060971.060091.059272010.08.27 16:281.060090.000.000.008.30
1370498012010.08.27 16:18sell0.10usdcad1.061241.060991.059542010.08.27 16:191.060990.000.000.002.36
1370494052010.08.27 16:18buy0.10usdjpy84.85584.86085.0252010.08.27 16:2484.8600.000.000.000.59
1370422102010.08.27 16:07sell0.10eurusd1.269401.269101.267702010.08.27 16:111.269100.000.000.003.00
1370406312010.08.27 16:06sell0.10eurusd1.269411.268301.267712010.08.27 16:061.267710.000.000.0017.00
1370385532010.08.27 16:04sell0.20eurusd1.271610.000001.269912010.08.27 16:051.269910.000.000.0034.00
1370372112010.08.27 16:03sell0.10eurusd1.269470.000001.267772010.08.27 16:061.269390.000.000.000.80
1370270452010.08.27 15:51sell0.20eurusd1.273420.000001.271722010.08.27 15:591.272200.000.000.0024.40
1369864262010.08.27 14:10sell0.10eurusd1.271310.000001.269612010.08.27 15:591.272410.000.000.00-11.00
1369824402010.08.27 13:49buy0.10eurusd1.271891.271921.273592010.08.27 13:551.271920.000.000.000.30
1369766652010.08.27 13:25sell0.10eurusd1.271801.271601.270102010.08.27 13:311.271600.000.000.002.00
1369714362010.08.27 13:00sell0.20usdjpy84.6630.00084.4932010.08.27 16:0384.5350.000.000.0030.28
1368081532010.08.26 23:29buy0.10eurusd1.271890.000001.273592010.08.27 09:401.273590.000.00-0.0517.00
1367974502010.08.26 21:59sell0.10eurusd1.272701.272081.271002010.08.26 22:471.272080.000.000.006.20
1367971402010.08.26 21:57sell0.10usdjpy84.4240.00084.2542010.08.27 16:0384.5000.000.00-0.08-8.99
1367890092010.08.26 21:18buy0.10usdjpy84.41584.42384.5852010.08.26 21:2584.4230.000.000.000.95
1367557592010.08.26 18:10buy0.10usdchf1.025970.975971.026672010.08.27 16:001.026670.000.000.006.82
1367552402010.08.26 18:05buy0.10eurusd1.270781.271801.272482010.08.26 21:161.272180.000.000.0014.00
1367336742010.08.26 17:10sell0.10usdjpy84.56184.53084.3912010.08.26 20:2084.5300.000.000.003.67
1367269032010.08.26 16:55buy0.10usdchf1.024221.024421.024922010.08.26 17:001.024420.000.000.001.95
1367267112010.08.26 16:54sell0.10eurusd1.273671.273581.271972010.08.26 16:571.273580.000.000.000.90
1367255352010.08.26 16:51sell0.10eurusd1.274111.273791.272412010.08.26 16:541.273790.000.000.003.20
1367195532010.08.26 16:37buy0.10usdjpy84.55884.60384.7282010.08.26 16:5884.6200.000.000.007.33
1367193252010.08.26 16:36sell0.20gbpusd1.558060.000001.556362010.08.26 17:071.556360.000.000.0034.00
1366987932010.08.26 15:29sell0.10usdjpy84.6410.00084.4712010.08.26 16:0084.4710.000.000.0020.13
1366942432010.08.26 15:17sell0.10gbpusd1.551870.000001.550172010.08.26 17:071.556400.000.000.00-45.30
1366941152010.08.26 15:16buy0.10eurusd1.268901.269521.270602010.08.26 15:211.269650.000.000.007.50
1366888052010.08.26 14:58buy0.10eurusd1.268771.268821.270472010.08.26 15:101.268820.000.000.000.50
1366756632010.08.26 14:31buy0.10usdjpy84.66184.67084.8312010.08.26 14:3584.6700.000.000.001.06
1366705812010.08.26 14:11buy0.10eurusd1.269091.269311.270792010.08.26 14:191.269310.000.000.002.20
1366619722010.08.26 13:40sell0.10usdchf1.026251.076251.025552010.08.26 15:431.025550.000.000.006.83
1366611962010.08.26 13:35buy0.10gbpusd1.552601.552821.554302010.08.26 14:311.552820.000.000.002.20
1366602952010.08.26 13:30buy0.10usdjpy84.55384.64984.7232010.08.26 14:3184.6490.000.000.0011.34
1366572442010.08.26 13:14buy0.10usdchf1.026531.026681.027232010.08.26 13:371.026680.000.000.001.46
1364803522010.08.25 21:40buy0.10eurusd1.265501.265791.267202010.08.25 23:561.266190.000.000.006.90
1364775902010.08.25 21:21sell0.10usdjpy84.75284.69084.5822010.08.25 22:0684.6900.000.000.007.32
1364696932010.08.25 20:45sell0.10eurusd1.266281.265281.264582010.08.25 21:251.265280.000.000.0010.00
1364687272010.08.25 20:40sell0.10usdchf1.027831.077831.027132010.08.26 12:101.027130.000.00-0.266.82
1364681962010.08.25 20:38buy0.40usdcad1.060190.000001.061892010.08.27 16:001.061890.000.00-3.8864.04
1364679922010.08.25 20:37buy0.10usdjpy84.70884.72084.8782010.08.25 20:5084.7200.000.000.001.42
1364553982010.08.25 19:05buy0.20usdcad1.062360.000001.064062010.08.27 16:011.062290.000.00-1.95-1.32
1364550052010.08.25 19:02buy0.10usdjpy84.53084.56584.7002010.08.25 19:3584.7000.000.000.0020.07
1364533092010.08.25 18:50buy0.10eurusd1.265831.266221.267532010.08.25 19:061.266220.000.000.003.90
1364472792010.08.25 18:05buy0.10usdchf1.027870.977871.028572010.08.25 18:061.028570.000.000.006.81
1364462302010.08.25 17:55buy0.10usdcad1.064490.000001.066192010.08.27 16:011.062240.000.00-0.97-21.18
1364435782010.08.25 17:34sell0.10usdjpy84.54884.52984.3782010.08.25 19:0184.5290.000.000.002.25
1364411822010.08.25 17:25sell0.10usdchf1.028131.027861.027432010.08.25 17:361.027430.000.000.006.81
1364407772010.08.25 17:23buy0.10eurusd1.264181.264301.265882010.08.25 17:261.264620.000.000.004.40
1364388832010.08.25 17:17buy0.10eurusd1.263801.264071.265502010.08.25 17:231.264070.000.000.002.70
1364327972010.08.25 16:58sell0.10usdcad1.064111.063661.062412010.08.25 17:211.063660.000.000.004.23
1364215412010.08.25 16:25sell0.10eurgbp0.819730.818970.818032010.08.25 16:400.818970.000.000.0011.73
1364200842010.08.25 16:20buy0.10usdchf1.028130.978131.028832010.08.25 16:561.028830.000.000.006.80
1364197032010.08.25 16:19sell0.10eurusd1.265551.264741.263852010.08.25 16:301.264340.000.000.0012.10
1364157072010.08.25 16:09buy0.10usdchf1.027120.977121.027822010.08.25 16:131.027820.000.000.006.81
1364156872010.08.25 16:09buy0.10eurusd1.266441.267170.000002010.08.25 16:101.267170.000.000.007.30
1363453252010.08.25 13:05buy0.10usdjpy84.56884.59584.7382010.08.25 17:0384.5950.000.000.003.19
1363452972010.08.25 13:05buy0.10usdchf1.032170.982171.032872010.08.25 13:361.032870.000.000.006.78
1363420482010.08.25 12:55buy0.10usdchf1.031260.981261.031962010.08.25 13:031.031960.000.000.006.78
1361851852010.08.24 23:38buy0.10eurgbp0.820040.000000.821742010.08.25 09:250.821740.000.00-0.1826.17
1361838192010.08.24 23:22buy0.40eurusd1.262110.000001.263812010.08.25 02:091.263810.000.00-0.2068.00
1361731492010.08.24 22:55buy0.20eurusd1.264560.000001.266262010.08.25 03:111.266260.000.00-0.1034.00
1361703352010.08.24 22:50buy0.10eurusd1.266760.000001.268462010.08.25 09:531.268460.000.00-0.0517.00
1361616802010.08.24 22:00sell0.10eurgbp0.821200.820620.819502010.08.24 22:570.820620.000.000.008.94
1361599742010.08.24 21:48sell0.10eurusd1.267701.267481.266002010.08.24 22:061.267480.000.000.002.20
1361577402010.08.24 21:35buy0.10usdcad1.059801.060981.061502010.08.24 23:411.061500.000.000.0016.02
1361548072010.08.24 21:14sell0.10usdchf1.030421.080421.029722010.08.25 07:281.029720.000.00-0.116.80
1361482692010.08.24 20:40sell0.10usdcad1.059901.059301.058202010.08.24 21:271.059300.000.000.005.66
1361482202010.08.24 20:39buy0.10eurusd1.268160.000001.269862010.08.24 21:261.268240.000.000.000.80
1361260002010.08.24 18:21buy0.10eurgbp0.819860.820060.821562010.08.24 20:290.820060.000.000.003.09
1361228822010.08.24 18:05buy0.10eurusd1.267951.268011.269652010.08.24 20:281.268010.000.000.000.60
1361225352010.08.24 18:04buy0.10eurusd1.267841.267871.269542010.08.24 18:051.267870.000.000.000.30
1361220862010.08.24 18:01buy0.10eurgbp0.819570.000000.821272010.08.24 18:210.819810.000.000.003.71
1361196292010.08.24 17:53sell0.10eurusd1.268021.267651.266322010.08.24 17:571.267650.000.000.003.70
1361184712010.08.24 17:48buy0.10eurusd1.268501.268561.270202010.08.24 17:501.268560.000.000.000.60
1361170832010.08.24 17:43sell0.10eurusd1.268451.268281.266752010.08.24 17:451.268280.000.000.001.70
1361146662010.08.24 17:37buy0.10eurusd1.268411.268621.270112010.08.24 17:411.268620.000.000.002.10
1361137942010.08.24 17:35buy0.10eurusd1.268211.268321.269912010.08.24 17:361.268320.000.000.001.10
1361116962010.08.24 17:28sell0.10eurusd1.268401.268001.266702010.08.24 17:321.267880.000.000.005.20
1361102902010.08.24 17:22buy0.10eurusd1.268301.268621.270002010.08.24 17:261.268620.000.000.003.20
1361060922010.08.24 17:10sell0.10eurusd1.268701.268421.267002010.08.24 17:121.268420.000.000.002.80
1361058852010.08.24 17:09sell0.10eurusd1.268881.268851.267182010.08.24 17:101.268850.000.000.000.30
1361034962010.08.24 17:02buy0.10eurusd1.269191.269321.270892010.08.24 17:061.269320.000.000.001.30
1361033052010.08.24 17:02buy0.20usdcad1.056950.000001.058652010.08.24 18:361.058650.000.000.0032.12
1361025862010.08.24 17:00buy0.10eurusd1.268791.269121.270492010.08.24 17:021.269120.000.000.003.30
1360969852010.08.24 16:48sell0.10eurusd1.269821.268681.268322010.08.24 16:531.268380.000.000.0014.40
1360969652010.08.24 16:48buy0.10usdcad1.059080.000001.060782010.08.24 18:361.058710.000.000.00-3.49
1360925352010.08.24 16:38sell0.10usdcad1.059621.058791.057922010.08.24 16:471.058790.000.000.007.84
1360925062010.08.24 16:38buy0.10eurusd1.269571.269671.271072010.08.24 16:401.269670.000.000.001.00
1360903832010.08.24 16:33sell0.20eurgbp0.821000.000000.819502010.08.24 17:550.819500.000.000.0046.42
1359954812010.08.24 12:51buy0.10usdcad1.060730.000001.062432010.08.24 13:541.062430.000.000.0016.00
1359934762010.08.24 12:44sell0.10eurgbp0.818860.000000.817362010.08.24 17:550.819490.000.000.00-9.75
1359933742010.08.24 12:43buy0.40usdjpy84.4280.00084.5782010.08.25 09:5884.5780.000.000.2470.94
1358538432010.08.24 02:32buy0.10usdcad1.054490.000001.056192010.08.24 03:421.056190.000.000.0016.10
1358250432010.08.23 23:44buy0.40gbpusd1.549480.000001.550982010.08.26 05:291.550980.000.00-1.2060.00
1358230332010.08.23 23:36buy0.10usdcad1.051750.000001.053452010.08.24 00:481.053450.000.00-0.1616.14
1358218222010.08.23 23:28buy0.20gbpusd1.550860.000001.552362010.08.26 05:481.552360.000.00-0.6030.00
1358200912010.08.23 23:13buy0.10usdcad1.052731.054251.062732010.08.24 02:191.054650.000.00-0.1618.21
1358166382010.08.23 22:58buy0.20usdjpy85.1570.00085.3072010.08.25 12:5084.5500.000.000.12-143.58
1358129732010.08.23 22:33buy0.10usdcad1.052380.000000.000002010.08.24 02:191.054650.000.00-0.1621.52
1358082002010.08.23 21:55buy0.10gbpusd1.552160.000001.553662010.08.26 05:491.553660.000.00-0.3015.00
1357995672010.08.23 20:57buy0.10usdjpy85.2880.00085.4382010.08.25 12:5084.5610.000.000.06-85.97
1357954942010.08.23 20:17buy0.10usdcad1.051081.031081.061082010.08.23 20:241.051400.000.000.003.04
1357931232010.08.23 20:04sell0.10gbpusd1.552590.000001.551092010.08.23 21:511.552140.000.000.004.50
1357900682010.08.23 19:40sell0.10usdjpy85.2760.00085.1062010.08.23 20:5585.2580.000.000.002.11
1357870672010.08.23 19:19buy0.10gbpusd1.552281.552671.553982010.08.23 19:371.552670.000.000.003.90
1357639162010.08.23 17:22buy0.10usdcad1.051971.031971.061972010.08.23 20:571.051250.000.000.00-6.85
1357632692010.08.23 17:20buy0.10gbpusd1.551740.000001.553442010.08.23 17:341.553440.000.000.0017.00
1357535182010.08.23 17:01buy0.10usdcad1.050891.051501.065892010.08.23 17:081.051770.000.000.008.37
1357523352010.08.23 17:00buy0.10usdcad1.050811.051981.065812010.08.23 17:061.051980.000.000.0011.12
1357507742010.08.23 16:57buy0.10usdcad1.050431.051961.065432010.08.23 17:061.051960.000.000.0014.54
1357488132010.08.23 16:53buy0.10usdcad1.051091.051501.066092010.08.23 17:081.051710.000.000.005.90
1357480842010.08.23 16:52buy0.10usdcad1.051181.051491.066182010.08.23 17:091.051490.000.000.002.95
1357408002010.08.23 16:41buy0.10usdcad1.049031.049961.064032010.08.23 16:441.050230.000.000.0011.43
1357400712010.08.23 16:39buy0.20eurgbp0.815860.000000.817362010.08.24 04:000.817360.000.00-0.3746.35
1357396242010.08.23 16:38buy0.10usdcad1.049061.039061.064062010.08.23 16:441.050250.000.000.0011.33
1357392642010.08.23 16:37buy0.10usdcad1.049051.049911.064052010.08.23 16:441.050310.000.000.0012.00
1357359192010.08.23 16:29buy0.10usdcad1.050031.040031.065032010.08.23 16:441.050650.000.000.005.90
1357347822010.08.23 16:27buy0.10usdcad1.050421.040421.065422010.08.23 16:451.050560.000.000.001.33
1357337782010.08.23 16:25buy0.10usdjpy85.18985.25985.3392010.08.23 19:0885.2760.000.000.0010.20
1357332542010.08.23 16:25buy0.10usdcad1.050321.040321.065322010.08.23 16:451.050610.000.000.002.76
1357313922010.08.23 16:23buy0.10usdcad1.049981.039981.064982010.08.23 16:451.050460.000.000.004.57
1357310332010.08.23 16:22buy0.40eurusd1.268730.000001.270232010.08.24 16:171.270230.000.00-0.1660.00
1357308632010.08.23 16:22buy0.01usdcad1.049801.039801.064802010.08.23 16:451.050510.000.000.000.68
1357274462010.08.23 16:16buy0.20eurusd1.270050.000001.271552010.08.24 16:261.271550.000.00-0.0830.00
1357228092010.08.23 16:07buy0.10eurusd1.271400.000001.272902010.08.24 16:331.269540.000.00-0.04-18.60
1357216162010.08.23 16:04buy0.10usdcad1.047591.047801.049092010.08.23 16:141.049090.000.000.0014.30
1357153982010.08.23 15:48sell0.10usdcad1.046531.046441.045032010.08.23 15:501.046440.000.000.000.86
1357146162010.08.23 15:47sell0.20eurusd1.272120.000001.270622010.08.23 16:011.271190.000.000.0018.60
1357126202010.08.23 15:44sell0.10usdcad1.047061.046631.045562010.08.23 15:481.046630.000.000.004.11
1357125752010.08.23 15:44sell0.10eurusd1.270810.000001.269312010.08.23 16:011.271160.000.000.00-3.50
1357091322010.08.23 15:36sell0.40gbpusd1.554740.000001.553242010.08.23 16:251.553650.000.000.0043.60
1357083752010.08.23 15:34buy0.10eurusd1.269901.270731.271402010.08.23 15:371.270730.000.000.008.30
1357056972010.08.23 15:25sell0.10eurusd1.269631.269591.268132010.08.23 15:331.269590.000.000.000.40
1357054352010.08.23 15:25sell0.10usdjpy85.16985.15585.0192010.08.23 16:1785.1550.000.000.001.64
1357054032010.08.23 15:25buy0.10eurgbp0.817210.000000.818712010.08.24 06:010.818710.000.00-0.1923.15
1355166752010.08.20 20:40sell0.10usdcad1.049191.048701.047692010.08.20 20:541.048700.000.000.004.67
1355166542010.08.20 20:39sell0.10eurgbp0.818300.000000.816802010.08.23 01:470.816800.000.00-0.1423.32
1355161172010.08.20 20:33sell0.20gbpusd1.553330.000001.551832010.08.23 16:251.553600.000.00-0.50-5.40
1355161092010.08.20 20:33sell0.20eurusd1.271320.000000.000002010.08.23 15:221.269800.000.00-0.3030.40
1355007562010.08.20 18:26sell0.10eurusd1.269000.000001.267502010.08.23 15:221.269850.000.00-0.15-8.50
1355002912010.08.20 18:23sell0.10gbpusd1.551730.000001.550232010.08.23 16:251.553660.000.00-0.25-19.30
1355001272010.08.20 18:20sell0.10usdjpy85.6840.00085.5342010.08.23 01:0485.5340.000.00-0.0917.54
1354731642010.08.20 16:20buy0.10usdcad1.048960.000001.050462010.08.20 16:591.050460.000.000.0014.28
1354721092010.08.20 16:16buy0.10eurusd1.268201.268421.269702010.08.20 16:261.268420.000.000.002.20
1354720092010.08.20 16:16buy0.10usdjpy85.59585.62585.7452010.08.20 16:5985.7450.000.000.0017.49
1354714622010.08.20 16:14buy0.10eurgbp0.817870.818060.819372010.08.20 20:330.818360.000.000.007.61
1354706192010.08.20 16:11sell0.10gbpusd1.550570.000001.549072010.08.20 17:131.549070.000.000.0015.00
1354703512010.08.20 16:10sell0.10gbpusd1.550990.000001.549492010.08.20 16:111.550700.000.000.002.90
1354697632010.08.20 16:09sell0.10usdjpy85.6040.00085.4542010.08.20 16:1185.5960.000.000.000.93
1354695162010.08.20 16:09sell0.10usdjpy85.6020.00085.4522010.08.20 16:0985.6100.000.000.00-0.93
1354693982010.08.20 16:08sell0.10eurusd1.268101.267901.266602010.08.20 16:091.267700.000.000.004.00
1354686962010.08.20 16:07sell0.10eurusd1.268921.268551.267422010.08.20 16:081.268150.000.000.007.70
1354683992010.08.20 16:06sell0.10eurgbp0.818050.817910.816552010.08.20 16:080.817610.000.000.006.83
1354679032010.08.20 16:04buy0.10gbpusd1.550911.551181.552412010.08.20 16:051.551520.000.000.006.10
1354605112010.08.20 15:43buy0.10usdcad1.048770.000001.050272010.08.20 16:081.048810.000.000.000.38
1354597932010.08.20 15:41buy0.10usdcad1.048441.048641.049942010.08.20 15:431.048640.000.000.001.91
1354592842010.08.20 15:39sell0.10eurgbp0.818720.818470.817222010.08.20 16:030.818470.000.000.003.88
1354588742010.08.20 15:38buy0.10eurusd1.269271.269321.270772010.08.20 16:051.269320.000.000.000.50
1354563522010.08.20 15:32buy0.40gbpusd1.549560.000001.551062010.08.20 16:041.551060.000.000.0060.00
1354560252010.08.20 15:31sell0.10eurusd1.269241.268711.267742010.08.20 15:331.268710.000.000.005.30
1354555662010.08.20 15:30sell0.10eurusd1.269611.269601.268112010.08.20 15:311.269600.000.000.000.10
1354539042010.08.20 15:24buy0.10usdjpy85.6890.00085.8392010.08.20 16:0885.5930.000.000.00-11.22
1354533222010.08.20 15:22buy0.10eurusd1.269811.269831.271312010.08.20 15:291.269830.000.000.000.20
1354513462010.08.20 15:16sell0.10eurusd1.269941.269681.268442010.08.20 15:181.269680.000.000.002.60
1354513192010.08.20 15:16sell0.10eurgbp0.819040.818930.817542010.08.20 15:340.818930.000.000.001.71
1354508352010.08.20 15:14buy0.20gbpusd1.550890.000001.552392010.08.20 16:041.551090.000.000.004.00
1352537612010.08.20 01:04sell0.10eurusd1.280450.000001.278952010.08.20 10:381.278950.000.000.0015.00
1352534962010.08.20 01:01buy0.20gbpusd1.557750.000001.559252010.08.20 03:241.559250.000.000.0030.00
1352372802010.08.19 22:01buy0.10usdjpy85.34585.36185.4952010.08.19 23:0985.3610.000.000.001.87
1352364702010.08.19 21:58sell0.10eurusd1.282060.000001.280562010.08.20 00:441.280560.000.00-0.1915.00
1352364302010.08.19 21:57buy0.10gbpusd1.560070.000001.561572010.08.20 16:041.551020.000.00-0.06-90.50
1352363432010.08.19 21:56sell0.10eurgbp0.821920.000000.820422010.08.20 11:420.820420.000.00-0.1723.31
1352305002010.08.19 21:17sell0.20gbpusd1.560330.000001.558832010.08.19 21:561.559490.000.000.0016.80
1352294592010.08.19 21:13buy0.10eurgbp0.822330.000000.823832010.08.19 21:560.822020.000.000.00-4.83
1352290352010.08.19 21:06buy0.10usdjpy85.3280.00085.4782010.08.19 21:5685.3300.000.000.000.23
1352289572010.08.19 21:05sell0.10eurusd1.282321.282201.280822010.08.19 21:561.281950.000.000.003.70
1352283742010.08.19 21:00sell0.10gbpusd1.559000.000001.557502010.08.19 21:561.559520.000.000.00-5.20
1352279522010.08.19 20:59buy0.10usdcad1.039520.000001.041022010.08.19 21:561.039290.000.000.00-2.21
1352270892010.08.19 20:55buy0.10usdcad1.039490.000001.040992010.08.19 20:571.039370.000.000.00-1.15
1352269832010.08.19 20:53sell0.10usdjpy85.37385.36485.2232010.08.19 20:5785.3360.000.000.004.34
1352268742010.08.19 20:52buy0.10eurgbp0.822130.000000.823632010.08.19 20:570.822230.000.000.001.56
1352141382010.08.19 19:41buy0.10gbpusd1.559770.000001.561272010.08.19 20:571.559390.000.000.00-3.80
1352139282010.08.19 19:39buy0.10eurusd1.281771.282021.283272010.08.19 20:571.282320.000.000.005.50
1352124012010.08.19 19:28sell0.10gbpusd1.560691.559881.559192010.08.19 19:341.559880.000.000.008.10
1352119862010.08.19 19:25buy0.10usdcad1.039321.039531.040822010.08.19 19:481.039530.000.000.002.02
1352119312010.08.19 19:25sell0.10eurusd1.282231.281651.280732010.08.19 19:341.281650.000.000.005.80
1352117732010.08.19 19:24buy0.10eurgbp0.821840.822080.823342010.08.19 20:450.822080.000.000.003.74
1351780102010.08.19 17:23sell0.20eurusd1.287580.000001.286082010.08.19 17:321.286640.000.000.0018.80
1351758732010.08.19 17:16sell0.10gbpusd1.564251.564241.562752010.08.19 17:491.562750.000.000.0015.00
1351728202010.08.19 17:05sell0.10eurusd1.286240.000001.284742010.08.19 17:321.286580.000.000.00-3.40
1351671422010.08.19 16:51sell0.10gbpusd1.563461.562641.561962010.08.19 16:561.562330.000.000.0011.30
1351667042010.08.19 16:50sell0.10eurusd1.286791.286421.285292010.08.19 16:531.286420.000.000.003.70
1351652902010.08.19 16:46buy0.10eurusd1.287101.287531.288602010.08.19 16:491.287530.000.000.004.30
1351644572010.08.19 16:45buy0.10gbpusd1.563601.563901.565102010.08.19 16:501.563900.000.000.003.00
1351628902010.08.19 16:41buy0.20eurusd1.286080.000001.287582010.08.19 16:461.287100.000.000.0020.40
1351610492010.08.19 16:36buy0.10eurusd1.287400.000001.288902010.08.19 16:461.287030.000.000.00-3.70
1351191722010.08.19 14:58buy0.10eurusd1.288361.289321.289862010.08.19 15:011.289320.000.000.009.60
1351175082010.08.19 14:54sell0.10eurusd1.287811.287501.286312010.08.19 14:571.287500.000.000.003.10
1351100372010.08.19 14:41buy0.10gbpusd1.565341.565881.566842010.08.19 15:041.565880.000.000.005.40
1351099862010.08.19 14:41sell0.20eurgbp0.822530.000000.821032010.08.19 18:080.821030.000.000.0046.80
1351036762010.08.19 14:35sell0.10eurgbp0.821170.000000.819672010.08.19 19:230.821900.000.000.00-11.39
1351031942010.08.19 14:34buy0.20gbpusd1.563380.000001.564882010.08.19 14:411.564880.000.000.0030.00
1351014922010.08.19 14:32buy0.10gbpusd1.564700.000001.566202010.08.19 14:411.565210.000.000.005.10
1351007842010.08.19 14:32buy0.40usdjpy85.3110.00085.4612010.08.19 20:4985.4100.000.000.0046.36
1350999092010.08.19 14:31buy0.10gbpusd1.562961.563861.564462010.08.19 14:321.564460.000.000.0015.00
1350985192010.08.19 14:30buy0.20usdjpy85.4430.00085.5932010.08.19 20:4985.4080.000.000.00-8.20
1350963662010.08.19 14:20buy0.10usdjpy85.5740.00085.7242010.08.19 20:4985.4080.000.000.00-19.44
1350958662010.08.19 14:16buy0.10eurgbp0.821000.821270.822502010.08.19 14:310.821270.000.000.004.22
1350924422010.08.19 13:58buy0.10eurgbp0.820770.820880.822272010.08.19 14:100.820880.000.000.001.72
1350903362010.08.19 13:46buy0.10usdjpy85.52385.54185.6732010.08.19 14:1685.5410.000.000.002.10
1350863362010.08.19 13:24sell0.10gbpusd1.563861.562951.562362010.08.19 14:261.562360.000.000.0015.00
1350826482010.08.19 13:09buy0.20usdcad1.026030.000001.027532010.08.19 14:171.027530.000.000.0029.20
1350817512010.08.19 13:02sell0.10eurgbp0.821120.820810.819622010.08.19 13:570.820550.000.000.008.92
1350793802010.08.19 12:54buy0.10gbpusd1.562731.563351.564232010.08.19 13:191.564230.000.000.0015.00
1350791942010.08.19 12:53sell0.10usdjpy85.56085.51985.4102010.08.19 13:4685.5190.000.000.004.79
1350784682010.08.19 12:49buy0.10usdcad1.027700.000001.029202010.08.19 14:171.027540.000.000.00-1.56
1349817192010.08.19 07:49sell0.40usdjpy85.7570.00085.6072010.08.19 11:1585.6070.000.000.0070.09
1349817092010.08.19 07:49buy0.40gbpusd1.556590.000000.000002010.08.19 12:491.562020.000.000.00217.20
1349816962010.08.19 07:49buy0.20eurgbp0.823000.000000.824502010.08.19 09:090.824500.000.000.0046.66
1349062252010.08.18 23:04buy0.40eurusd1.284980.000001.286482010.08.19 14:401.286480.000.00-0.4860.00
1349055032010.08.18 22:58sell0.10usdcad1.029470.000001.027972010.08.19 00:541.027970.000.000.1214.59
1348953232010.08.18 21:46buy0.20eurusd1.286300.000001.287802010.08.19 14:411.287800.000.00-0.2430.00
1348953202010.08.18 21:46buy0.20gbpusd1.560140.000001.561642010.08.19 10:471.561640.000.00-0.3630.00
1348871742010.08.18 20:49buy0.10eurusd1.287600.000001.289102010.08.19 14:411.287400.000.00-0.12-2.00
1348860502010.08.18 20:39buy0.10eurusd1.287401.287471.288902010.08.18 20:481.287470.000.000.000.70
1348742922010.08.18 19:18buy0.10eurgbp0.824510.000000.826012010.08.19 12:490.821060.000.00-0.56-53.89
1348738002010.08.18 19:13sell0.10eurusd1.287521.287361.286022010.08.18 20:391.287360.000.000.001.60
1348735692010.08.18 19:11buy0.20usdcad1.027830.000001.029332010.08.18 22:081.029330.000.000.0029.15
1348696552010.08.18 18:43buy0.10eurusd1.287191.287571.288692010.08.18 19:121.287570.000.000.003.80
1348682462010.08.18 18:35buy0.10usdcad1.029140.000001.030642010.08.18 22:541.029400.000.000.002.53
1348679912010.08.18 18:32sell0.10eurusd1.287271.286901.285772010.08.18 18:381.286900.000.000.003.70
1348654252010.08.18 18:11buy0.10eurusd1.286761.286871.288262010.08.18 18:191.286870.000.000.001.10
1348653312010.08.18 18:10buy0.10eurgbp0.824180.824320.825682010.08.18 19:150.824320.000.000.002.18
1348552902010.08.18 17:28buy0.10eurusd1.286360.000001.287862010.08.18 17:481.287860.000.000.0015.00
1348544272010.08.18 17:24sell0.20usdjpy85.3570.00085.2072010.08.19 12:4985.5760.000.00-0.56-51.18
1348544142010.08.18 17:24buy0.10eurusd1.286261.286321.287762010.08.18 17:271.286320.000.000.000.60
1348526502010.08.18 17:17sell0.10eurusd1.286291.285951.284792010.08.18 17:211.285950.000.000.003.40
1348512292010.08.18 17:11buy0.20gbpusd1.559470.000001.560972010.08.18 17:491.560970.000.000.0030.00
1348249212010.08.18 15:59buy0.10gbpusd1.562150.000001.563652010.08.19 11:001.563650.000.00-0.1815.00
1348235722010.08.18 15:55buy0.20gbpusd1.561150.000001.562652010.08.18 15:591.562120.000.000.0019.40
1348208382010.08.18 15:49buy0.10gbpusd1.562460.000001.563962010.08.18 15:591.562120.000.000.00-3.40
1348184482010.08.18 15:45buy0.40eurusd1.287110.000001.288612010.08.18 15:591.288120.000.000.0040.40
1348116062010.08.18 15:31buy0.20eurusd1.288470.000001.289972010.08.18 15:591.288100.000.000.00-7.40
1348101382010.08.18 15:28buy0.10eurusd1.289780.000001.291282010.08.18 15:591.288090.000.000.00-16.90
1348003972010.08.18 15:04sell0.10eurusd1.291021.290511.289522010.08.18 15:051.290510.000.000.005.10
1347981002010.08.18 14:58buy0.10eurusd1.291451.291571.292952010.08.18 15:021.291570.000.000.001.20
1347958042010.08.18 14:53sell0.10usdjpy85.2220.00085.0722010.08.19 12:4985.5760.000.00-0.28-41.37
1347929832010.08.18 14:47buy0.20usdcad1.027630.000001.029132010.08.18 15:041.029110.000.000.0028.76
1347927562010.08.18 14:47sell0.40eurusd1.291520.000001.290022010.08.18 14:551.290560.000.000.0038.40
1347887902010.08.18 14:41sell0.20eurusd1.290220.000001.288722010.08.18 14:551.290380.000.000.00-3.20
1347882112010.08.18 14:39buy0.10usdcad1.029000.000001.030502010.08.18 15:041.029150.000.000.001.46
1347828642010.08.18 14:24sell0.10eurusd1.288900.000001.287402010.08.18 14:551.290360.000.000.00-14.60
1347797282010.08.18 14:16sell0.40gbpusd1.565510.000001.564012010.08.18 15:351.564010.000.000.0060.00
1347790382010.08.18 14:15buy0.40usdcad1.027650.000001.029152010.08.18 14:391.028950.000.000.0050.54
1347653962010.08.18 13:02buy0.20eurusd1.288160.000001.289662010.08.18 14:181.289120.000.000.0019.20
1347653902010.08.18 13:02sell0.20gbpusd1.564200.000001.562702010.08.18 15:351.564000.000.000.004.00
1347600432010.08.18 12:36buy0.20usdcad1.028950.000001.030452010.08.18 14:391.028840.000.000.00-2.14
1347578672010.08.18 12:28sell0.10usdjpy85.28085.26685.1302010.08.18 14:4485.2660.000.000.001.64
1347562232010.08.18 12:21buy0.10eurusd1.289620.000001.291122010.08.18 14:181.289110.000.000.00-5.10
1347551922010.08.18 12:17buy0.20eurgbp0.823490.000000.824992010.08.18 17:250.824990.000.000.0046.77
1347551692010.08.18 12:17buy0.10usdcad1.030260.000001.031762010.08.18 14:391.028850.000.000.00-13.70
1347551522010.08.18 12:16sell0.20gbpusd1.565590.000001.564092010.08.18 12:591.564090.000.000.0030.00
1346725692010.08.18 08:21sell0.10gbpusd1.551610.000001.550112010.08.18 15:351.563980.000.000.00-123.70
1346693192010.08.18 08:09buy0.10gbpusd1.551611.551851.553112010.08.18 08:171.551850.000.000.002.40
1346688002010.08.18 08:08buy0.10eurgbp0.827420.000000.828922010.08.18 17:250.824970.000.000.00-38.19
1346686052010.08.18 08:07buy0.40eurusd1.282400.000001.283902010.08.18 08:271.283900.000.000.0060.00
1346679872010.08.18 08:06sell0.10usdjpy85.4500.00085.3002010.08.18 11:0785.3000.000.000.0017.58
1346659372010.08.18 08:03buy0.20eurusd1.283710.000001.285212010.08.18 10:081.285210.000.000.0030.00
1346223382010.08.18 02:36sell0.10gbpusd1.557060.000001.555562010.08.18 02:581.555560.000.000.0015.00
1346219492010.08.18 02:33buy0.20usdcad1.031970.000001.033472010.08.18 05:131.033470.000.000.0029.03
1346174992010.08.18 01:55buy0.10gbpusd1.557111.557491.558612010.08.18 02:351.557490.000.000.003.80
1346159792010.08.18 01:43buy0.10usdcad1.033310.000001.034812010.08.18 08:031.033820.000.000.004.93
1346119712010.08.18 01:10buy0.10eurusd1.287730.000001.289232010.08.18 11:071.289230.000.000.0015.00
1346116282010.08.18 01:08sell0.10gbpusd1.557291.557141.555792010.08.18 01:551.557140.000.000.001.50
1346112802010.08.18 01:00sell0.10eurusd1.287601.287501.286102010.08.18 01:091.287500.000.000.001.00
1346033162010.08.17 23:15buy0.10usdcad1.032591.032751.034092010.08.18 01:431.033030.000.00-0.234.26
1346025762010.08.17 23:05sell0.20gbpusd1.558430.000001.556932010.08.18 01:071.557520.000.00-0.5018.20
1346023282010.08.17 23:04sell0.10eurusd1.288251.288211.286752010.08.18 00:441.288210.000.00-0.130.40
1345979602010.08.17 22:16sell0.10usdjpy85.50385.45685.3532010.08.18 02:4185.4560.000.00-0.085.50
1345976572010.08.17 22:13sell0.10usdcad1.032731.032571.031232010.08.17 23:031.032200.000.000.005.13
1345972352010.08.17 22:09buy0.10eurusd1.287981.288111.289482010.08.17 23:031.288350.000.000.003.70
1345970292010.08.17 22:06buy0.10eurgbp0.827110.827180.828612010.08.18 08:070.827180.000.00-0.201.08
1345966482010.08.17 22:04sell0.10gbpusd1.557110.000001.555612010.08.18 01:081.557510.000.00-0.25-4.00
1345966402010.08.17 22:04sell0.10gbpusd1.557130.000001.555632010.08.17 22:041.557290.000.000.00-1.60
1345966252010.08.17 22:04sell0.10gbpusd1.557210.000001.555712010.08.17 22:041.557340.000.000.00-1.30
1345955712010.08.17 21:53sell0.10usdcad1.032600.000001.031102010.08.17 22:031.033000.000.000.00-3.87
1345951702010.08.17 21:48buy0.10usdjpy85.5070.00085.6572010.08.17 22:0385.5130.000.000.000.70
1345943222010.08.17 21:38sell0.20gbpusd1.558000.000001.556502010.08.17 22:031.557380.000.000.0012.40
1345917492010.08.17 21:13sell0.10eurusd1.288211.288081.286712010.08.17 22:031.287880.000.000.003.30
1345916482010.08.17 21:12sell0.10gbpusd1.556690.000001.555192010.08.17 22:031.557380.000.000.00-6.90
1345908902010.08.17 21:08buy0.10usdcad1.033171.033211.034672010.08.17 21:491.033210.000.000.000.39
1345889672010.08.17 20:56buy0.10usdcad1.032280.000001.033782010.08.17 21:051.032680.000.000.003.87
1345878222010.08.17 20:50buy0.10eurusd1.288261.288301.289762010.08.17 21:121.288500.000.000.002.40
1345870592010.08.17 20:47sell0.10usdcad1.032531.032281.030832010.08.17 20:561.032280.000.000.002.42
1345861622010.08.17 20:42sell0.10eurgbp0.827430.827240.825732010.08.17 21:440.826980.000.000.007.01
1345858712010.08.17 20:39sell0.10eurusd1.288391.288161.286692010.08.17 20:491.288160.000.000.002.30
1345857672010.08.17 20:38buy0.10usdcad1.032661.032721.034362010.08.17 20:471.032720.000.000.000.58
1345845162010.08.17 20:28buy0.10eurusd1.288291.288491.289992010.08.17 20:321.288490.000.000.002.00
1345839012010.08.17 20:25buy0.10eurusd1.288051.288211.289752010.08.17 20:261.288210.000.000.001.60
1345838062010.08.17 20:24sell0.10usdcad1.032831.032531.031132010.08.17 20:321.032530.000.000.002.91
1345835302010.08.17 20:22buy0.20gbpusd1.556381.556471.558082010.08.17 21:101.557370.000.000.0019.80
1345787602010.08.17 19:54sell0.10eurusd1.289481.289281.287782010.08.17 20:191.287780.000.000.0017.00
1345787242010.08.17 19:53sell0.10usdjpy85.57085.55685.4002010.08.17 21:0585.5410.000.000.003.39
1345773642010.08.17 19:44buy0.10gbpusd1.557890.000001.559592010.08.17 21:101.557370.000.000.00-5.20
1345763772010.08.17 19:35sell0.10gbpusd1.558191.558001.556492010.08.17 19:401.558000.000.000.001.90
1345760322010.08.17 19:31buy0.10eurusd1.289371.289601.291072010.08.17 19:501.289600.000.000.002.30
1345685902010.08.17 18:38buy0.10usdjpy85.52085.55985.6902010.08.17 19:3485.5800.000.000.007.01
1345658042010.08.17 18:16buy0.20eurusd1.287690.000001.289392010.08.17 19:201.289390.000.000.0034.00
1345640732010.08.17 18:07buy0.10gbpusd1.558101.558321.559802010.08.17 19:331.558320.000.000.002.20
1345607002010.08.17 17:55buy0.10eurusd1.289021.289121.290722010.08.17 19:311.289220.000.000.002.00
1345597482010.08.17 17:52sell0.10gbpusd1.559441.558911.557742010.08.17 17:541.558910.000.000.005.30
1345559862010.08.17 17:40sell0.40eurusd1.289631.288981.288232010.08.17 17:501.288980.000.000.0026.00
1345549862010.08.17 17:38buy0.10gbpusd1.558561.559611.559962010.08.17 17:481.559960.000.000.0014.00
1345516562010.08.17 17:24sell0.10gbpusd1.558771.558571.557372010.08.17 17:351.558570.000.000.002.00
1345453252010.08.17 17:10sell0.20eurusd1.288330.000001.286932010.08.17 17:501.288980.000.000.00-13.00
1345446932010.08.17 17:10buy0.20usdcad1.031780.000001.033182010.08.17 20:221.032980.000.000.0023.23
1345446532010.08.17 17:10buy0.10gbpusd1.557380.000001.558782010.08.17 17:191.558780.000.000.0014.00
1345443382010.08.17 17:09sell0.10usdjpy85.56385.51885.4232010.08.17 17:5085.5180.000.000.005.26
1345404392010.08.17 17:00sell0.10eurusd1.287030.000001.285632010.08.17 17:501.288930.000.000.00-19.00
1345396942010.08.17 16:58buy0.10usdcad1.033110.000001.034512010.08.17 20:221.032980.000.000.00-1.26
1345366722010.08.17 16:52sell0.10gbpusd1.558581.558131.557182010.08.17 17:041.558030.000.000.005.50
1345304532010.08.17 16:40sell0.40usdjpy85.6630.00085.5232010.08.17 17:0085.5620.000.000.0047.22
1345258362010.08.17 16:30sell0.20usdjpy85.5310.00085.3912010.08.17 17:0085.5630.000.000.00-7.48
1345253922010.08.17 16:30sell0.20usdcad1.034770.000001.033372010.08.17 16:481.033370.000.000.0027.10
1345220362010.08.17 16:21buy0.40gbpusd1.557450.000001.558852010.08.17 16:451.558450.000.000.0040.00
1345201552010.08.17 16:18buy0.40eurusd1.285670.000001.287072010.08.17 16:491.286700.000.000.0041.20
1345165672010.08.17 16:10buy0.20eurusd1.287000.000001.288402010.08.17 16:491.286730.000.000.00-5.40
1345162712010.08.17 16:10buy0.20gbpusd1.558770.000001.560172010.08.17 16:451.558530.000.000.00-4.80
1345149282010.08.17 16:06buy0.10gbpusd1.560130.000001.561532010.08.17 16:451.558450.000.000.00-16.80
1345132292010.08.17 16:01buy0.10eurusd1.288300.000001.289702010.08.17 16:491.286720.000.000.00-15.80
1345124222010.08.17 16:00sell0.10usdcad1.033440.000001.032042010.08.17 16:481.033360.000.000.000.77
1345118562010.08.17 15:58buy0.20eurusd1.287301.288081.288702010.08.17 16:011.288340.000.000.0020.80
1345110202010.08.17 15:57buy0.40gbpusd1.559991.560071.561392010.08.17 15:571.560070.000.000.003.20
1345102872010.08.17 15:55buy0.20gbpusd1.561320.000001.562722010.08.17 15:571.559910.000.000.00-28.20
1345098452010.08.17 15:53buy0.10usdcad1.033481.033561.034882010.08.17 16:001.033560.000.000.000.77
1345076842010.08.17 15:44buy0.10gbpusd1.562670.000001.564072010.08.17 15:571.559770.000.000.00-29.00
1345056052010.08.17 15:39buy0.10eurusd1.288620.000001.290022010.08.17 16:011.288330.000.000.00-2.90
1345041922010.08.17 15:35sell0.10usdjpy85.4010.00085.2612010.08.17 17:0085.5680.000.000.00-19.52
1345013132010.08.17 15:28buy0.10usdcad1.033651.033671.035052010.08.17 15:431.033670.000.000.000.19
1345010572010.08.17 15:27sell0.10eurusd1.289310.000001.287912010.08.17 15:331.288870.000.000.004.40
1345008912010.08.17 15:27sell0.10gbpusd1.563571.562891.562172010.08.17 15:371.562890.000.000.006.80
1344625022010.08.17 13:05sell0.20usdcad1.039790.000001.038392010.08.17 13:371.038390.000.000.0026.96
1344602342010.08.17 13:01buy0.40eurusd1.285921.286231.287322010.08.17 13:041.286230.000.000.0012.40
1344595092010.08.17 12:59sell0.10usdjpy85.38885.38885.2482010.08.17 13:0285.3880.000.000.000.00
1344587192010.08.17 12:57buy0.40gbpusd1.564011.564091.565412010.08.17 15:261.564090.000.000.003.20
1344576472010.08.17 12:51sell0.10usdcad1.038490.000001.037092010.08.17 14:041.037090.000.000.0013.50
1344561492010.08.17 12:44buy0.20eurusd1.287340.000001.288742010.08.17 13:041.286210.000.000.00-22.60
1344545472010.08.17 12:36buy0.20gbpusd1.565310.000001.566712010.08.17 15:261.564040.000.000.00-25.40
1344528542010.08.17 12:29buy0.10usdcad1.038261.038531.039662010.08.17 12:511.038530.000.000.002.60
1344524272010.08.17 12:27sell0.10usdjpy85.42085.40985.2802010.08.17 12:5985.3960.000.000.002.81
1344523612010.08.17 12:27buy0.10gbpusd1.566710.000001.568112010.08.17 15:261.563970.000.000.00-27.40
1344523532010.08.17 12:26buy0.10eurusd1.288680.000001.290082010.08.17 13:041.286220.000.000.00-24.60
1342923052010.08.16 20:59buy0.20gbpusd1.564310.000001.565712010.08.16 22:391.565710.000.000.0028.00
1342904392010.08.16 20:52sell0.20usdcad1.044850.000001.043452010.08.16 23:031.043450.000.000.0026.83
1342879462010.08.16 20:26buy0.10gbpusd1.565730.000001.567132010.08.17 03:181.567130.000.00-0.0614.00
1342879302010.08.16 20:26buy0.10eurusd1.281790.000001.283192010.08.17 03:111.283190.000.00-0.0214.00
1342877342010.08.16 20:25sell0.10usdcad1.043530.000001.042132010.08.17 03:181.042130.000.000.0413.43
1342669852010.08.16 18:04buy0.20usdcad1.042540.000001.043942010.08.16 19:071.043940.000.000.0026.82
1342664542010.08.16 18:02sell0.10eurusd1.283510.000001.282112010.08.16 20:071.282110.000.000.0014.00
1342628012010.08.16 17:44buy0.10usdcad1.043850.000001.045252010.08.16 20:241.043530.000.000.00-3.07
1342627362010.08.16 17:43sell0.10eurusd1.283611.283391.282212010.08.16 17:531.283190.000.000.004.20
1342607262010.08.16 17:32sell0.10eurusd1.284001.283681.282602010.08.16 17:431.283680.000.000.003.20
1342579692010.08.16 17:16buy0.10eurusd1.284091.284221.285492010.08.16 17:291.284220.000.000.001.30
1342577272010.08.16 17:15sell0.10usdcad1.044871.044871.043472010.08.16 17:311.044580.000.000.002.78
1342501592010.08.16 16:38sell0.20eurusd1.286020.000001.284622010.08.16 16:481.284620.000.000.0028.00
1342466662010.08.16 16:25sell0.10eurusd1.284700.000001.283302010.08.16 17:141.283690.000.000.0010.10
1342440452010.08.16 16:17buy0.10usdcad1.043650.000001.045052010.08.16 17:041.045050.000.000.0013.40
1342435292010.08.16 16:15sell0.40gbpusd1.567120.000001.565722010.08.16 19:561.565720.000.000.0056.00
1342395152010.08.16 16:05sell0.20gbpusd1.565740.000001.564342010.08.16 20:251.565670.000.000.001.40
1342393772010.08.16 16:05buy0.10eurusd1.282511.282891.283912010.08.16 16:051.282890.000.000.003.80
1342390952010.08.16 16:04buy0.10eurusd1.282111.282261.283512010.08.16 16:041.282410.000.000.003.00
1342359032010.08.16 15:57sell0.10eurusd1.282081.281601.280682010.08.16 16:031.281600.000.000.004.80
1342358672010.08.16 15:57sell0.10gbpusd1.564370.000001.562972010.08.16 20:251.565650.000.000.00-12.80
1342342452010.08.16 15:50buy0.10eurusd1.282281.282311.283682010.08.16 15:551.282310.000.000.000.30
1342328442010.08.16 15:44buy0.20eurusd1.281120.000001.282522010.08.16 15:501.282120.000.000.0020.00
1342301902010.08.16 15:37buy0.10gbpusd1.563290.000001.564692010.08.16 15:541.564690.000.000.0014.00
1342301652010.08.16 15:36buy0.10eurusd1.282510.000001.283912010.08.16 15:501.282220.000.000.00-2.90
1342298342010.08.16 15:36sell0.10usdcad1.045291.045011.043892010.08.16 16:031.044730.000.000.005.36
1342261362010.08.16 15:29buy0.10usdcad1.044510.000001.045912010.08.16 15:311.045910.000.000.0013.39
1342101432010.08.16 14:45buy0.20usdcad1.041300.000001.042702010.08.16 15:171.042700.000.000.0026.85
1342076262010.08.16 14:39sell0.40gbpusd1.563720.000001.562322010.08.16 15:321.562670.000.000.0042.00
1342052132010.08.16 14:34buy0.20usdjpy85.3300.00085.4702010.08.17 12:2285.4300.000.000.0023.41
1342044392010.08.16 14:32sell0.40eurusd1.283930.000001.282532010.08.16 15:281.282930.000.000.0040.00
1342033952010.08.16 14:30sell0.20gbpusd1.562410.000001.561012010.08.16 15:321.562690.000.000.00-5.60
1342029662010.08.16 14:30sell0.10gbpusd1.560580.000001.559182010.08.16 15:321.562660.000.000.00-20.80
1342029082010.08.16 14:30buy0.10usdcad1.042600.000001.044002010.08.16 15:281.044000.000.000.0013.41
1342012652010.08.16 14:25sell0.20gbpusd1.561650.000001.560252010.08.16 14:301.560700.000.000.0019.00
1342009742010.08.16 14:25sell0.20eurusd1.282620.000001.281222010.08.16 15:281.282730.000.000.00-2.20
1341917892010.08.16 13:44sell0.10usdcad1.043420.000001.042022010.08.16 14:251.042020.000.000.0013.44
1341914772010.08.16 13:42buy0.10usdjpy85.4610.00085.6012010.08.17 12:2285.4200.000.000.00-4.80
1341873772010.08.16 13:25sell0.10gbpusd1.560310.000001.558912010.08.16 14:301.560760.000.000.00-4.50
1341855012010.08.16 13:15sell0.10eurusd1.281230.000001.279832010.08.16 15:281.282570.000.000.00-13.40
1341816532010.08.16 12:59buy0.20eurusd1.280300.000001.281702010.08.16 13:091.281270.000.000.0019.40
1341814932010.08.16 12:59sell0.10usdjpy85.6310.00085.4912010.08.16 13:3185.4910.000.000.0016.38
1341799392010.08.16 12:51buy0.10eurusd1.281600.000001.283002010.08.16 13:091.281330.000.000.00-2.70
1341797942010.08.16 12:50buy0.10gbpusd1.559270.000001.560672010.08.16 13:201.560670.000.000.0014.00
1341795142010.08.16 12:49buy0.40usdcad1.042410.000001.043812010.08.16 13:411.043590.000.000.0045.23
1340301282010.08.13 21:16buy0.20gbpusd1.558920.000001.560322010.08.16 07:261.560320.000.00-0.1228.00
1340259992010.08.13 20:37buy0.20eurusd1.275970.000001.277372010.08.16 01:081.277370.000.00-0.1028.00
1340233972010.08.13 20:10buy0.10eurusd1.277300.000001.278702010.08.16 05:221.278700.000.00-0.0514.00
1340200542010.08.13 19:38buy0.10gbpusd1.560240.000001.561642010.08.16 07:321.561640.000.00-0.0614.00
1340165082010.08.13 19:02buy0.10gbpusd1.559771.559981.561172010.08.13 19:331.559980.000.000.002.10
1340146732010.08.13 18:50sell0.40eurusd1.278650.000001.277252010.08.13 19:401.277670.000.000.0039.20
1340142742010.08.13 18:47sell0.10gbpusd1.559751.559431.558352010.08.13 18:571.559430.000.000.003.20
1340088962010.08.13 18:02buy0.10gbpusd1.558310.000001.559712010.08.13 18:411.559710.000.000.0014.00
1340088602010.08.13 18:02sell0.20eurusd1.277300.000001.275902010.08.13 19:401.277680.000.000.00-7.60
1340024702010.08.13 17:22sell0.10eurusd1.276000.000001.274602010.08.13 19:401.277670.000.000.00-16.70
1340016702010.08.13 17:19sell0.10eurusd1.276021.275851.274622010.08.13 17:201.275850.000.000.001.70
1339989182010.08.13 17:08sell0.10gbpusd1.558441.558311.557042010.08.13 17:581.558310.000.000.001.30
1339988422010.08.13 17:08sell0.10eurusd1.276231.276131.274832010.08.13 17:181.276130.000.000.001.00
1339948722010.08.13 16:54buy0.20eurusd1.275600.000001.277002010.08.13 17:031.276550.000.000.0019.00
1339931012010.08.13 16:49buy0.20gbpusd1.558010.000001.559412010.08.13 17:051.559000.000.000.0019.80
1339914232010.08.13 16:42buy0.10eurusd1.276940.000001.278342010.08.13 17:031.276500.000.000.00-4.40
1339913692010.08.13 16:41sell0.40usdjpy86.0020.00085.8622010.08.16 02:0785.8620.000.00-0.3265.22
1339896662010.08.13 16:35buy0.10eurusd1.276771.276871.278172010.08.13 16:401.276870.000.000.001.00
1339888922010.08.13 16:33buy0.10gbpusd1.559310.000001.560712010.08.13 17:051.559020.000.000.00-2.90
1339805342010.08.13 16:15sell0.40gbpusd1.561850.000001.560452010.08.13 16:211.560830.000.000.0040.80
1339797432010.08.13 16:12sell0.10eurusd1.281200.000001.279802010.08.13 16:211.279800.000.000.0014.00
1339778392010.08.13 16:06buy0.10eurusd1.281501.281591.282902010.08.13 16:111.281590.000.000.000.90
1339759232010.08.13 16:00sell0.10eurusd1.281761.281101.280362010.08.13 16:051.281100.000.000.006.60
1339741372010.08.13 15:56sell0.20eurusd1.282790.000001.281392010.08.13 16:001.281810.000.000.0019.60
1339740242010.08.13 15:56sell0.20gbpusd1.560520.000001.559122010.08.13 16:211.560840.000.000.00-6.40
1339666872010.08.13 15:17sell0.10eurusd1.281470.000001.280072010.08.13 16:001.281870.000.000.00-4.00
1339664382010.08.13 15:16sell0.10gbpusd1.559190.000001.557792010.08.13 16:211.560840.000.000.00-16.50
1339647892010.08.13 15:09buy0.10gbpusd1.559471.559511.560872010.08.13 15:131.559510.000.000.000.40
1339633152010.08.13 15:03buy0.10eurusd1.281331.281711.282732010.08.13 15:131.281710.000.000.003.80
1339609982010.08.13 14:54sell0.10eurusd1.282021.281281.280622010.08.13 14:561.281280.000.000.007.40
1339587872010.08.13 14:46buy0.10gbpusd1.560421.560571.561822010.08.13 14:521.560570.000.000.001.50
1339586672010.08.13 14:46buy0.10eurusd1.282121.282321.283522010.08.13 14:521.282320.000.000.002.00
1339577392010.08.13 14:42sell0.10gbpusd1.560101.559781.558702010.08.13 14:451.559780.000.000.003.20
1339573132010.08.13 14:41sell0.10eurusd1.281531.281381.280132010.08.13 14:451.281380.000.000.001.50
1339572242010.08.13 14:40sell0.20usdjpy85.8640.00085.7242010.08.16 11:0785.7240.000.00-0.1632.66
1339559952010.08.13 14:37sell0.40gbpusd1.561160.000001.559762010.08.13 14:411.560150.000.000.0040.40
1339544002010.08.13 14:34sell0.20gbpusd1.559780.000001.558382010.08.13 14:411.560230.000.000.00-9.00
1339542342010.08.13 14:34buy0.10eurusd1.280680.000001.282082010.08.13 14:351.282080.000.000.0014.00
1339481972010.08.13 14:07sell0.10gbpusd1.558460.000001.557062010.08.13 14:411.560570.000.000.00-21.10
1339478382010.08.13 14:03sell0.20eurusd1.280680.000001.279282010.08.13 14:311.279680.000.000.0020.00
1339462642010.08.13 13:51sell0.10eurusd1.279220.000001.278222010.08.13 14:311.279700.000.000.00-4.80
1339430362010.08.13 13:39buy0.10gbpusd1.558381.558751.559382010.08.13 14:051.558750.000.000.003.70
1339410672010.08.13 13:36buy0.20eurusd1.278500.000001.279502010.08.13 13:451.279500.000.000.0020.00
1339378562010.08.13 13:27buy0.10eurusd1.280650.000001.281652010.08.13 13:451.279520.000.000.00-11.30
1339377822010.08.13 13:26sell0.10gbpusd1.558930.000001.557932010.08.13 13:361.557930.000.000.0010.00
1339377742010.08.13 13:26sell0.10usdjpy85.7320.00085.6322010.08.16 11:4885.6320.000.00-0.0811.68
1339369612010.08.13 13:22buy0.10usdjpy85.76085.73385.8932010.08.13 13:2685.7330.000.000.00-3.15
1339369432010.08.13 13:22buy0.10gbpusd1.559261.558851.560452010.08.13 13:241.559340.000.000.000.80
1339369312010.08.13 13:22sell0.10eurusd1.280631.280731.279132010.08.13 13:231.280430.000.000.002.00
1339365732010.08.13 13:20sell0.10eurusd1.280591.280801.279202010.08.13 13:211.280800.000.000.00-2.10
1339361072010.08.13 13:17sell0.10gbpusd1.559051.559311.557712010.08.13 13:181.559310.000.000.00-2.60
1339348462010.08.13 13:11buy0.10usdjpy85.72485.71285.8722010.08.13 13:2085.7400.000.000.001.87
1339293092010.08.13 12:52buy0.10gbpusd1.559171.558991.560592010.08.13 13:171.558990.000.000.00-1.80
1339292502010.08.13 12:51buy0.10eurusd1.281181.280621.282222010.08.13 13:191.280620.000.000.00-5.60
1339283762010.08.13 12:45sell0.10gbpusd1.558971.558801.557972010.08.13 12:471.558800.000.000.001.70
1339272732010.08.13 12:39sell0.10eurusd1.281131.281061.280132010.08.13 12:471.281060.000.000.000.70
1339268982010.08.13 12:36sell0.40usdjpy85.7270.00085.6572010.08.13 13:0785.6910.000.000.0016.80
1339264612010.08.13 12:34sell0.20usdjpy85.7060.00085.6362010.08.13 13:0785.6950.000.000.002.57
1339261862010.08.13 12:33sell0.40gbpusd1.558890.000001.557892010.08.13 12:331.558530.000.000.0014.40
1339258162010.08.13 12:31sell0.10usdjpy85.6830.00085.6132010.08.13 13:0785.6950.000.000.00-1.40
1339257452010.08.13 12:31sell0.20gbpusd1.558630.000001.557632010.08.13 12:331.558610.000.000.000.40
1337930742010.08.13 01:14sell0.40gbpusd1.558720.000001.557722010.08.13 12:121.557720.000.000.0040.00
1337915322010.08.13 01:03sell0.40usdjpy86.0930.00086.0232010.08.13 02:2286.0230.000.000.0032.55
1337907042010.08.13 00:58sell0.20gbpusd1.558490.000001.557492010.08.13 12:201.557490.000.000.0020.00
1337906912010.08.13 00:58sell0.20usdjpy86.06985.74085.5902010.08.13 12:3185.7000.000.000.0086.11
1337894532010.08.13 00:34sell0.10gbpusd1.558120.000001.557122010.08.13 12:331.558570.000.000.00-4.50
1337889142010.08.13 00:29sell0.10usdjpy85.9490.00085.8792010.08.13 09:1685.8790.000.000.008.15
1337874182010.08.13 00:13buy0.20usdjpy85.8520.00085.9222010.08.13 00:1785.9220.000.000.0016.29
1337873362010.08.13 00:11buy0.10usdjpy85.8760.00085.9462010.08.13 00:1885.9460.000.000.008.14
1337843802010.08.12 23:29sell0.10usdjpy85.9370.00085.8672010.08.12 23:5185.8670.000.000.008.15
1337817632010.08.12 23:05buy0.20gbpusd1.557070.000001.558072010.08.13 00:131.557570.000.00-0.1210.00
1337796142010.08.12 22:49buy0.10usdjpy85.8970.00085.9672010.08.12 23:1685.9310.000.000.003.96
1337778512010.08.12 22:17sell0.20usdjpy85.9330.00085.8632010.08.12 22:4185.8880.000.000.0010.48
1337778462010.08.12 22:17buy0.10gbpusd1.557450.000001.558452010.08.13 00:131.557480.000.00-0.060.30
1337774572010.08.12 22:09sell0.10usdjpy85.9070.00085.8372010.08.12 22:4185.8880.000.000.002.21
1337739982010.08.12 21:45buy0.10eurusd1.283060.000001.284062010.08.13 01:161.284060.000.00-0.0310.00
1337737922010.08.12 21:44buy0.10gbpusd1.557701.557941.559942010.08.12 22:001.557940.000.000.002.40
1337721182010.08.12 21:33sell0.40gbpusd1.557970.000001.556972010.08.12 21:381.557670.000.000.0012.00
1337720422010.08.12 21:33sell0.20gbpusd1.557730.000001.556732010.08.12 21:381.557640.000.000.001.80
1337711462010.08.12 21:26buy0.20usdjpy85.8680.00085.9382010.08.12 22:0385.9110.000.000.0010.01
1337706462010.08.12 21:22buy0.10usdjpy85.8900.00085.9602010.08.12 22:0385.9150.000.000.002.91
1337695242010.08.12 21:16sell0.10gbpusd1.557500.000001.556502010.08.12 21:381.557650.000.000.00-1.50
1337672842010.08.12 21:03buy0.10eurusd1.282730.000001.283732010.08.12 21:341.283730.000.000.0010.00
1337671942010.08.12 21:02buy0.10gbpusd1.557291.557581.559582010.08.12 21:161.557580.000.000.002.90
1337668002010.08.12 21:01buy0.40usdcad1.043780.000001.044482010.08.16 03:241.044480.000.00-1.9226.81
1337667442010.08.12 21:00buy0.20usdcad1.044050.000001.044752010.08.16 13:411.043680.000.00-0.96-7.09
1337667132010.08.12 21:00sell0.20usdjpy85.9050.00085.8352010.08.12 21:1885.8600.000.000.0010.48
1337665642010.08.12 21:00buy0.10usdcad1.044330.000001.045032010.08.16 13:411.043640.000.00-0.48-6.61
1337631802010.08.12 20:37buy0.20eurusd1.282200.000001.283202010.08.12 20:541.283200.000.000.0020.00
1337630302010.08.12 20:37sell0.10usdjpy85.8810.00085.8112010.08.12 21:1985.8620.000.000.002.21
1337597792010.08.12 20:20buy0.10usdcad1.044170.000001.044872010.08.12 20:491.044870.000.000.006.70
1337595752010.08.12 20:18sell0.20gbpusd1.557820.000001.556822010.08.12 20:241.557400.000.000.008.40
1337595652010.08.12 20:18sell0.10gbpusd1.557600.000001.556602010.08.12 20:241.557330.000.000.002.70
1337594452010.08.12 20:17buy0.40usdjpy85.8700.00085.9402010.08.12 20:3485.8990.000.000.0013.50
1337588872010.08.12 20:11sell0.40gbpusd1.558160.000001.557162010.08.12 20:181.557850.000.000.0012.40
1337587062010.08.12 20:10sell0.20gbpusd1.557870.000001.556872010.08.12 20:181.557810.000.000.001.20
1337558122010.08.12 19:44sell0.10gbpusd1.557630.000001.556632010.08.12 20:181.557800.000.000.00-1.70
1337554152010.08.12 19:40sell0.20gbpusd1.558200.000001.557202010.08.12 19:431.557750.000.000.009.00
1337542622010.08.12 19:34sell0.10gbpusd1.557940.000001.556942010.08.12 19:431.557800.000.000.001.40
1337541402010.08.12 19:32buy0.20usdjpy85.8910.00085.9612010.08.12 20:3485.8970.000.000.001.40
1337538562010.08.12 19:30buy0.10eurusd1.283510.000001.284512010.08.12 20:591.282310.000.000.00-12.00
1337538242010.08.12 19:30buy0.10usdjpy85.9160.00085.9862010.08.12 20:3485.8960.000.000.00-2.33
1337530962010.08.12 19:25buy0.10usdcad1.042651.043161.044662010.08.12 19:561.044660.000.000.0019.24
1337527422010.08.12 19:24buy0.10gbpusd1.557080.000001.558082010.08.12 19:251.558080.000.000.0010.00
1337523142010.08.12 19:23buy0.40gbpusd1.556590.000001.557592010.08.12 19:241.556910.000.000.0012.80
1337521172010.08.12 19:21buy0.20gbpusd1.556800.000000.000002010.08.12 19:241.556870.000.000.001.40
1337482112010.08.12 18:58buy0.10gbpusd1.557300.000001.558302010.08.12 19:241.556880.000.000.00-4.20
1337474482010.08.12 18:54sell0.20usdjpy85.9370.00085.8672010.08.12 19:2685.8910.000.000.0010.71
1337468082010.08.12 18:49sell0.40gbpusd1.557700.000001.556702010.08.12 18:511.557380.000.000.0012.80
1337467572010.08.12 18:48sell0.20gbpusd1.557480.000001.556482010.08.12 18:511.557440.000.000.000.80
1337467192010.08.12 18:48sell0.10gbpusd1.557270.000001.556272010.08.12 18:511.557440.000.000.00-1.70
1337466862010.08.12 18:47sell0.10usdjpy85.9100.00085.8402010.08.12 19:2685.8970.000.000.001.51
1337452202010.08.12 18:32sell0.10usdcad1.043711.042651.041152010.08.12 19:251.042650.000.000.0010.17
1337439072010.08.12 18:22buy0.40gbpusd1.557300.000001.558302010.08.12 18:441.557610.000.000.0012.40
1337432802010.08.12 18:19buy0.20gbpusd1.557540.000001.558542010.08.12 18:441.557590.000.000.001.00
1337431612010.08.12 18:18buy0.10gbpusd1.557860.000001.558862010.08.12 18:441.557620.000.000.00-2.40
1337382772010.08.12 17:57sell0.10eurusd1.286010.000001.285012010.08.12 18:521.285010.000.000.0010.00
1337366772010.08.12 17:52buy0.20gbpusd1.556340.000001.557342010.08.12 18:001.557270.000.000.0018.60
1337353472010.08.12 17:47buy0.10gbpusd1.557720.000001.558722010.08.12 18:001.557210.000.000.00-5.10
1337352132010.08.12 17:47buy0.10eurusd1.285350.000001.286352010.08.12 17:541.286350.000.000.0010.00
1337317412010.08.12 17:36sell0.10gbpusd1.558410.000001.557412010.08.12 17:421.557410.000.000.0010.00
1337297902010.08.12 17:32buy0.40usdcad1.043481.043761.045262010.08.12 18:311.043760.000.000.0010.73
1337284802010.08.12 17:28buy0.20usdcad1.044820.000001.045822010.08.12 18:311.043710.000.000.00-21.27
1337274762010.08.12 17:24sell0.10eurusd1.286020.000001.285022010.08.12 17:421.285020.000.000.0010.00
1337251562010.08.12 17:17buy0.10usdcad1.046200.000001.047202010.08.12 18:311.043860.000.000.00-22.42
1337251502010.08.12 17:17buy0.10usdjpy85.86685.91086.0602010.08.12 18:4785.9100.000.000.005.12
1337214422010.08.12 17:09buy0.10eurusd1.284450.000001.285452010.08.12 17:131.285450.000.000.0010.00
1337212362010.08.12 17:09buy0.10gbpusd1.557720.000001.558722010.08.12 17:321.558720.000.000.0010.00
1337197702010.08.12 17:04buy0.40eurusd1.284120.000001.285122010.08.12 17:091.284420.000.000.0012.00
1337196392010.08.12 17:04buy0.20eurusd1.284330.000001.285332010.08.12 17:091.284420.000.000.001.80
1337194672010.08.12 17:03buy0.10eurusd1.284540.000001.285542010.08.12 17:091.284370.000.000.00-1.70
1337181212010.08.12 16:59sell0.20eurusd1.284680.000001.283682010.08.12 17:021.284270.000.000.008.20
1337170952010.08.12 16:56sell0.10eurusd1.284450.000001.283752010.08.12 17:021.284270.000.000.001.80
1337169862010.08.12 16:56buy0.10usdcad1.045001.045551.047052010.08.12 17:151.045550.000.000.005.26
1337147592010.08.12 16:48sell0.40eurusd1.284700.000001.284002010.08.12 16:561.284430.000.000.0010.80
1337147272010.08.12 16:48sell0.20eurusd1.284490.000001.283792010.08.12 16:561.284450.000.000.000.80
1337145402010.08.12 16:47sell0.10eurusd1.284270.000001.283572010.08.12 16:561.284400.000.000.00-1.30
1337107062010.08.12 16:38sell0.40gbpusd1.558150.000001.557452010.08.12 17:021.557770.000.000.0015.20
1337106892010.08.12 16:38sell0.20gbpusd1.557920.000001.557222010.08.12 17:021.557810.000.000.002.20
1337105332010.08.12 16:37sell0.10gbpusd1.557690.000001.556992010.08.12 17:021.557860.000.000.00-1.70
1337100952010.08.12 16:36sell0.40usdjpy85.9320.00085.8622010.08.12 17:0585.8980.000.000.0015.83
1337100022010.08.12 16:36sell0.20usdjpy85.9110.00085.8412010.08.12 17:0585.9100.000.000.000.23
1337095302010.08.12 16:34buy0.40gbpusd1.558150.000001.558852010.08.12 16:361.558440.000.000.0011.60
1337094722010.08.12 16:34buy0.20gbpusd1.558370.000001.559072010.08.12 16:361.558390.000.000.000.40
1337093952010.08.12 16:34buy0.10gbpusd1.558600.000001.559302010.08.12 16:361.558410.000.000.00-1.90
1337091742010.08.12 16:33sell0.10usdjpy85.8900.00085.8202010.08.12 17:0585.9110.000.000.00-2.44
1337054712010.08.12 16:23buy0.10usdjpy85.87685.90686.0562010.08.12 16:3185.9060.000.000.003.49
1337053092010.08.12 16:23buy0.40eurusd1.284680.000001.285382010.08.12 16:441.284980.000.000.0012.00
1337051442010.08.12 16:22buy0.20eurusd1.284900.000001.285602010.08.12 16:441.284950.000.000.001.00
1337051002010.08.12 16:22buy0.10usdjpy85.77885.84385.9932010.08.12 16:2385.8830.000.000.0012.23
1337049992010.08.12 16:22buy0.10eurusd1.285190.000001.285892010.08.12 16:441.284870.000.000.00-3.20
1337043302010.08.12 16:19sell0.40usdcad1.046020.000001.045322010.08.12 16:441.045510.000.000.0019.51
1337042962010.08.12 16:19buy0.40gbpusd1.559250.000001.559952010.08.12 16:201.559630.000.000.0015.20
1337036212010.08.12 16:17buy0.20gbpusd1.559670.000001.560372010.08.12 16:201.559500.000.000.00-3.40
1337034872010.08.12 16:16buy0.10gbpusd1.559920.000001.560622010.08.12 16:201.559500.000.000.00-4.20
1337029762010.08.12 16:15buy0.20gbpusd1.559370.000001.560072010.08.12 16:161.560070.000.000.0014.00
1337029152010.08.12 16:15buy0.10gbpusd1.559750.000001.560452010.08.12 16:161.560140.000.000.003.90
1337023002010.08.12 16:13sell0.20usdjpy85.8140.00085.7442010.08.12 16:1785.7710.000.000.0010.03
1337016562010.08.12 16:12sell0.10usdjpy85.7890.00085.7192010.08.12 16:1785.7720.000.000.001.98
1337014292010.08.12 16:11sell0.40gbpusd1.559720.000001.559022010.08.12 16:141.559360.000.000.0014.40
1337013432010.08.12 16:11sell0.20gbpusd1.559390.000001.558692010.08.12 16:141.559390.000.000.000.00
1337010482010.08.12 16:10sell0.20usdcad1.045760.000001.045062010.08.12 16:451.045610.000.000.002.87
1337008242010.08.12 16:09sell0.10gbpusd1.559170.000001.558472010.08.12 16:141.559450.000.000.00-2.80
1336992372010.08.12 16:06buy0.10gbpusd1.559691.559961.561462010.08.12 16:081.559960.000.000.002.70
1336991312010.08.12 16:06sell0.10usdcad1.045530.000001.044832010.08.12 16:451.045580.000.000.00-0.48
1336975512010.08.12 16:03buy0.20gbpusd1.558880.000001.559582010.08.12 16:061.559580.000.000.0014.00
1336974622010.08.12 16:03buy0.40usdcad1.045910.000001.046612010.08.12 16:041.046380.000.000.0017.97
1336971732010.08.12 16:02buy0.10gbpusd1.559150.000001.559852010.08.12 16:061.559850.000.000.007.00
1336956882010.08.12 15:59buy0.20usdcad1.046250.000001.046952010.08.12 16:041.046380.000.000.002.48
1336956452010.08.12 15:59buy0.10usdcad1.046490.000001.047192010.08.12 16:041.046440.000.000.00-0.48
1336954472010.08.12 15:59buy0.40gbpusd1.558730.000001.559432010.08.12 16:011.559110.000.000.0015.20
1336952652010.08.12 15:58buy0.20gbpusd1.559010.000001.559712010.08.12 16:011.559090.000.000.001.60
1336946382010.08.12 15:57buy0.10gbpusd1.559250.000001.559952010.08.12 16:011.559090.000.000.00-1.60
1336907352010.08.12 15:45buy0.40usdcad1.046180.000001.046882010.08.12 15:511.046880.000.000.0026.75
1336902392010.08.12 15:44sell0.10gbpusd1.560701.560331.558832010.08.12 15:521.558830.000.000.0018.70
1336900382010.08.12 15:43buy0.40eurusd1.284680.000001.285382010.08.12 16:061.285020.000.000.0013.60
1336899452010.08.12 15:42buy0.20eurusd1.284980.000001.285682010.08.12 16:061.284910.000.000.00-1.40
1336898652010.08.12 15:42buy0.10usdjpy85.50685.56885.7182010.08.12 15:4485.5680.000.000.007.25
1336898172010.08.12 15:41buy0.10eurusd1.285250.000001.285952010.08.12 16:061.284890.000.000.00-3.60
1336898152010.08.12 15:41buy0.20usdcad1.046410.000001.047112010.08.12 15:571.046180.000.000.00-4.40
1336853712010.08.12 15:23buy0.10gbpusd1.559300.000001.560002010.08.12 15:271.560000.000.000.007.00
1336853692010.08.12 15:23sell0.20usdjpy85.4550.00085.3852010.08.12 15:2885.3850.000.000.0016.40
1336853542010.08.12 15:23buy0.10usdcad1.047670.000001.048372010.08.12 15:571.046050.000.000.00-15.49
1336445522010.08.12 13:47sell0.10gbpusd1.559470.000001.558772010.08.12 13:511.558770.000.000.007.00
1336435952010.08.12 13:43buy0.40eurusd1.281390.000001.282092010.08.12 14:291.282090.000.000.0028.00
1336433832010.08.12 13:42buy0.20eurusd1.281600.000001.282302010.08.12 14:291.282300.000.000.0014.00
1336432382010.08.12 13:42buy0.10eurusd1.281960.000001.282662010.08.12 14:551.282660.000.000.007.00
1336432192010.08.12 13:42sell0.40gbpusd1.560150.000001.559452010.08.12 13:441.559690.000.000.0018.40
1336431082010.08.12 13:42sell0.20gbpusd1.559860.000001.559162010.08.12 13:441.559630.000.000.004.60
1336426502010.08.12 13:40sell0.10usdjpy85.4320.00085.3622010.08.12 15:3185.4030.000.000.003.40
1336425942010.08.12 13:40buy0.40eurusd1.281200.000001.281902010.08.12 13:411.281510.000.000.0012.40
1336424592010.08.12 13:39sell0.40usdjpy85.4750.00085.4052010.08.12 13:4085.4400.000.000.0016.39
1336423172010.08.12 13:38buy0.20eurusd1.281410.000001.282112010.08.12 13:411.281790.000.000.007.60
1336420582010.08.12 13:37buy0.10eurusd1.281670.000001.282372010.08.12 13:411.281810.000.000.001.40
1336419602010.08.12 13:36sell0.20usdjpy85.4500.00085.3802010.08.12 13:4085.4400.000.000.002.34
1336405952010.08.12 13:31sell0.10usdjpy85.4270.00085.3572010.08.12 13:4085.4430.000.000.00-1.87
1336386072010.08.12 13:20sell0.10eurusd1.282421.281711.280212010.08.12 13:311.281370.000.000.0010.50
1336364372010.08.12 13:07sell0.40usdcad1.046750.000001.046052010.08.12 14:261.046050.000.000.0026.77
1336359162010.08.12 13:05buy0.40eurusd1.282240.000001.282942010.08.12 13:121.282580.000.000.0013.60
1336357502010.08.12 13:05buy0.20eurusd1.282500.000001.283202010.08.12 13:121.282520.000.000.000.40
1336354282010.08.12 13:04buy0.10eurusd1.282760.000001.283462010.08.12 13:121.282430.000.000.00-3.30
1336354132010.08.12 13:04sell0.20usdcad1.046500.000001.045802010.08.12 15:161.047860.000.000.00-25.96
1336314702010.08.12 12:49buy0.10usdjpy85.31685.38385.5332010.08.12 13:2085.4220.000.000.0012.41
1336311402010.08.12 12:49sell0.20eurusd1.283350.000001.282652010.08.12 12:551.282650.000.000.0014.00
1336294652010.08.12 12:41sell0.10usdcad1.045580.000001.044882010.08.12 15:161.047810.000.000.00-21.28
1336289972010.08.12 12:39sell0.10eurusd1.282040.000001.281342010.08.12 12:581.282200.000.000.00-1.60
1336278902010.08.12 12:34sell0.10gbpusd1.559390.000001.558692010.08.12 13:441.559670.000.000.00-2.80
1334385572010.08.12 01:23buy0.40usdjpy85.1870.00085.2572010.08.12 06:3085.2570.000.000.0032.84
1334370582010.08.12 01:12buy0.20usdjpy85.2110.00085.2812010.08.12 06:3085.2810.000.000.0016.42
1334363852010.08.12 01:06buy0.10usdjpy85.2340.00085.3042010.08.12 06:3085.3040.000.000.008.21
1334358052010.08.12 01:03buy0.20usdjpy85.1780.00085.2482010.08.12 01:0685.2220.000.000.0010.33
1334339972010.08.12 00:43buy0.10usdjpy85.2000.00085.2702010.08.12 01:0685.2240.000.000.002.82
1334271852010.08.12 00:03buy0.20usdjpy85.2510.00085.3212010.08.12 00:2185.3210.000.000.0016.41
1334270122010.08.12 00:02buy0.10usdjpy85.2720.00085.3422010.08.12 00:3485.2340.000.000.00-4.46
1334148932010.08.11 23:02buy0.40gbpusd1.565520.000001.566222010.08.12 02:451.566220.000.00-0.7228.00
1334132452010.08.11 22:59buy0.20gbpusd1.565810.000001.566512010.08.12 02:461.566510.000.00-0.3614.00
1334131402010.08.11 22:58buy0.10gbpusd1.566070.000001.566772010.08.12 02:531.566770.000.00-0.187.00
1334114672010.08.11 22:51buy0.40eurusd1.286470.000001.287172010.08.12 02:441.287170.000.00-0.4828.00
1334112052010.08.11 22:50buy0.20eurusd1.286700.000001.287402010.08.12 02:451.287400.000.00-0.2414.00
1334111012010.08.11 22:49buy0.10eurusd1.287100.000001.287802010.08.12 02:461.287800.000.00-0.127.00
1334109742010.08.11 22:48sell0.40usdcad1.046750.000001.046052010.08.12 07:161.046050.000.000.4626.77
1334108642010.08.11 22:46buy0.40eurusd1.286720.000001.287422010.08.11 22:491.287000.000.000.0011.20
1334105942010.08.11 22:45sell0.20usdcad1.046490.000001.045792010.08.12 07:211.045790.000.000.2313.39
1334104412010.08.11 22:44buy0.20eurusd1.286940.000001.287642010.08.11 22:491.286940.000.000.000.00
1334100262010.08.11 22:41sell0.10usdcad1.046140.000001.045442010.08.12 07:271.045440.000.000.126.70
1334074162010.08.11 22:13buy0.10eurusd1.287150.000001.287852010.08.11 22:491.286940.000.000.00-2.10
1334005702010.08.11 21:49sell0.40usdjpy85.3210.00085.2512010.08.11 23:1385.2510.000.000.0032.84
1334001472010.08.11 21:47sell0.20usdjpy85.2990.00085.2292010.08.11 23:1485.2290.000.000.0016.43
1333936662010.08.11 21:09sell0.10usdjpy85.2620.00085.1922010.08.11 23:2285.1920.000.000.008.22
1333931422010.08.11 21:07buy0.40usdcad1.046160.000001.046862010.08.11 22:401.046580.000.000.0016.05
1333918342010.08.11 21:00sell0.40eurusd1.288270.000001.287572010.08.11 22:031.287570.000.000.0028.00
1333907792010.08.11 20:55sell0.20eurusd1.288050.000001.287352010.08.11 22:041.287350.000.000.0014.00
1333905682010.08.11 20:54sell0.10eurusd1.287800.000001.287102010.08.11 22:051.287100.000.000.007.00
1333898482010.08.11 20:51buy0.40usdjpy85.2500.00085.3202010.08.11 21:0485.2770.000.000.0012.66
1333895642010.08.11 20:50buy0.20usdjpy85.2710.00085.3412010.08.11 21:0485.2760.000.000.001.17
1333892772010.08.11 20:48buy0.10usdjpy85.2930.00085.3632010.08.11 21:0485.2760.000.000.00-1.99
1333892082010.08.11 20:48buy0.20usdcad1.046380.000001.047082010.08.11 22:401.046490.000.000.002.10
1333889522010.08.11 20:46buy0.10usdcad1.046600.000000.000002010.08.11 22:401.046530.000.000.00-0.67
1333883372010.08.11 20:42sell0.40gbpusd1.565950.000001.565252010.08.11 22:531.565650.000.000.0012.00
1333874182010.08.11 20:36sell0.20gbpusd1.565740.000001.565042010.08.11 22:531.565720.000.000.000.40
1333873432010.08.11 20:36sell0.10gbpusd1.565350.000001.564652010.08.11 22:531.565700.000.000.00-3.50
1333845002010.08.11 20:21buy0.40usdcad1.046260.000000.000002010.08.12 00:431.047810.000.00-2.6559.17
1333843402010.08.11 20:21buy0.20usdcad1.046530.000000.000002010.08.12 00:431.047810.000.00-1.3224.43
1333841222010.08.11 20:19buy0.10usdcad1.046800.000000.000002010.08.12 00:431.047690.000.00-0.668.49
1333020682010.08.11 16:14sell0.10usdjpy84.93989.93984.8692010.08.12 22:3585.9080.000.00-0.28-112.80
1322616682010.08.06 17:18buy0.10gbpusd1.599400.000000.000002010.08.17 21:121.556680.000.00-0.56-427.20
  0.00 0.00 -27.99 4 440.58
Closed P/L: 4 412.59
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1367552152010.08.26 18:05buy0.10gbpusd1.555930.000001.55763 1.552320.000.00-0.06-36.10
1367653202010.08.26 19:01buy0.20gbpusd1.553800.000001.55550 1.552320.000.00-0.12-29.60
1369714992010.08.27 13:00buy0.40gbpusd1.551650.000001.55335 1.552320.000.000.0026.80
1370360822010.08.27 16:03sell0.10eurgbp0.820500.000000.00000 0.822150.000.000.00-25.62
1370680302010.08.27 16:59buy0.10usdcad1.060600.000001.06230 1.054730.000.000.00-55.65
1370722852010.08.27 17:06buy0.20usdcad1.058120.000001.05982 1.054730.000.000.00-64.28
1370733042010.08.27 17:07sell0.20eurgbp0.822610.000000.00000 0.822150.000.000.0014.28
1370752922010.08.27 17:08buy0.40usdcad1.056000.000001.05770 1.054730.000.000.00-48.16
  0.00 0.00 -0.18 -218.33
 Floating P/L: -218.51
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 412.59 Floating P/L: -218.51 Margin: 433.77
Balance: 14 858.63 Equity: 14 640.12 Free Margin: 14 206.35
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 590.08 Gross Loss: 2 177.49 Total Net Profit: 4 412.59
Profit Factor: 3.03 Expected Payoff: 6.78  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 427.76 (3.32%) Relative Drawdown: 3.32% (427.76)
 
Total Trades: 651 Short Positions (won %): 282 (79.08%) Long Positions (won %): 369 (79.67%)
Profit Trades (% of total): 517 (79.42%) Loss trades (% of total): 134 (20.58%)
Largest profit trade: 217.20 loss trade: -427.76
Average profit trade: 12.75 loss trade: -16.25
Maximum consecutive wins ($): 38 (348.36) consecutive losses ($): 4 (-11.40)
Maximal consecutive profit (count): 348.36 (38) consecutive loss (count): -427.76 (1)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1