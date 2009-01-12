|Simbolo
|EURAUD (Euro vs Australian Dollar)
|Periodo
|15 Minuti (M15) 2009.01.12 00:00 - 2010.09.02 23:45 (2009.01.11 - 2010.09.03)
|Modello
|Ogni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
|Parametri
|MagicNumber=801999; Slippage=2; OneDirectionOnly=true; ExclusiveMode=true; TradeShort=true; TradeLong=true; ReverseDirection=true; TradeWaitTime=30; CycleWaitTime=60; Use_Fisher=true; FisherPeriod=240; Fisher_Bars=10; Fisher_price_smooth=0.5; Fisher_index_smooth=0.5; Fisher_Level=1.2; Fisher_rev=false; UseARSI=true; RSI_period=15; RSI_bars=14; ARSI_trigger=0.008; ARSI_rev=false; UseCCI=false; CCI_Period=60; CCI_lenght=60; cci_trigger=25; CCI_rev=false; Use_iTrend=false; iTrendPeriod=60; Bands_Mode=0; Power_Price=0; Price_Type=0; Bands_Period=20; Bands_Deviation=2; Power_Period=13; CountBars=300; iTrend_rev=false; Use_MACD=false; MacdTF=60; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; MACD_Price=1; MACD_mode=0; MACD_rev=false; UseStoch=false; STOCH_TF=60; K=5; D=3; Slowing=3; Stoch_mode=0; Stoch_price=0; sto_buy=80; sto_sell=20; Stoch_rev=false; UseTMA=true; TMA_TF=240; TMA_Method=3; TMA_Price=0; Short_MA_Period=3; Med_MA_Period=20; Long_MA_Period=50; TMA_rev=false; UseNLMA=false; NLMA_TF=240; NLMA_Price=0; NLMA_Length=9; NLMA_Displace=0; NLMA_PctFilter=0; NLMA_rev=false; UseStochFilter=false; STOCH_Filter_TF=60; K_Filter=5; D_Filter=3; Slowing_Filter=3; Stoch_Filter_mode=0; Stoch_Filter_price=0; sto_Filter_up=80; sto_Filter_down=40; MoneyMangement=false; MicroAccount=false; MaximumRisk=0.01; LotSize=0.1; LotIncrement=0.1; Multiplier=0; CounterTrendMultiplier=0; ProfitTarget=4; IncrementProfitTarget=true; ProfitMode=2; ProfitTrailing=true; MaxRetrace=20; SL=0; TP=0; TrailingStop=0; TSstep=1; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; AutoSpacing=true; StDevTF=240; StDevPer=14; StDevMode=0; MinSpacing=50; Spacing=15; TrendSpacing=15; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PauseTrading="Pause Trading at Timeinterval"; PauseStart=0; PauseEnd=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; ForcedStart=0; RightSideLabel=false; SessionTarget=1000000; LossManagement="What to do if things are going wrong"; EquityStop=false; MaxLossPercent=1; ExitAllTrades=true; StopTrading=true;
|Barre sotto esame
|41821
|Ticks adoperati per il modello
|17033495
|Qualita' del modello
|90.00%
|Errori di grafici
|8
|Deposito iniziale
|10000.00
|Profitto totale netto
|1868.95
|Profitto lordo
|2943.32
|Perdita lorda
|-1074.37
|Fattore di profitto (profit factor)
|2.74
|Ricompensa attesa
|6.51
|Drawdown assoluto
|175.74
|Drawdown massimo
|430.91 (3.63%)
|Drawdown relativo
|3.63% (406.60)
|Operazioni totali
|287
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|106 (94.34%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|181 (92.27%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|267 (93.03%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|20 (6.97%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|159.35
|operazione in perdita
|-113.56
|Media
|operazione con profito
|11.02
|operazione in perdita
|-53.72
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|83 (653.45)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|2 (-152.02)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|653.45 (83)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-152.02 (2)
|Media
|vincite consecutive
|13
|perdite consecutive
|1
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2009.01.12 20:56
|sell
|1
|0.10
|1.9613
|0.0000
|0.0000
|2
|2009.01.12 21:03
|close
|1
|0.10
|1.9605
|0.0000
|0.0000
|7.32
|10007.32
|3
|2009.01.12 22:03
|sell
|2
|0.10
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|4
|2009.01.12 22:12
|close
|2
|0.10
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|4.58
|10011.90
|5
|2009.01.12 23:14
|sell
|3
|0.10
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|6
|2009.01.12 23:24
|close
|3
|0.10
|1.9685
|0.0000
|0.0000
|4.58
|10016.48
|7
|2009.01.13 01:59
|sell
|4
|0.10
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|8
|2009.01.13 02:01
|close
|4
|0.10
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|10.07
|10026.55
|9
|2009.01.13 09:20
|sell
|5
|0.10
|1.9709
|0.0000
|0.0000
|10
|2009.01.13 09:34
|close
|5
|0.10
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|13.73
|10040.28
|11
|2009.01.13 10:34
|sell
|6
|0.10
|1.9811
|0.0000
|0.0000
|12
|2009.01.13 14:43
|close
|6
|0.10
|1.9802
|0.0000
|0.0000
|8.24
|10048.52
|13
|2009.01.13 20:00
|sell
|7
|0.10
|1.9986
|0.0000
|0.0000
|14
|2009.01.13 20:00
|close
|7
|0.10
|1.9980
|0.0000
|0.0000
|5.50
|10054.02
|15
|2009.01.15 10:23
|sell
|8
|0.10
|2.0044
|0.0000
|0.0000
|16
|2009.01.15 10:24
|close
|8
|0.10
|2.0034
|0.0000
|0.0000
|9.16
|10063.18
|17
|2009.01.19 20:32
|buy
|9
|0.10
|1.9527
|0.0000
|0.0000
|18
|2009.01.19 21:05
|close
|9
|0.10
|1.9534
|0.0000
|0.0000
|6.41
|10069.59
|19
|2009.01.21 08:00
|sell
|10
|0.10
|1.9877
|0.0000
|0.0000
|20
|2009.01.21 08:00
|close
|10
|0.10
|1.9863
|0.0000
|0.0000
|12.82
|10082.41
|21
|2009.01.21 09:19
|sell
|11
|0.10
|1.9882
|0.0000
|0.0000
|22
|2009.01.21 09:20
|close
|11
|0.10
|1.9877
|0.0000
|0.0000
|4.57
|10086.98
|23
|2009.01.21 10:20
|sell
|12
|0.10
|1.9927
|0.0000
|0.0000
|24
|2009.01.21 10:20
|close
|12
|0.10
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|5.49
|10092.47
|25
|2009.01.21 11:20
|sell
|13
|0.10
|1.9934
|0.0000
|0.0000
|26
|2009.01.21 11:24
|close
|13
|0.10
|1.9929
|0.0000
|0.0000
|4.58
|10097.05
|27
|2009.01.21 13:15
|sell
|14
|0.10
|1.9947
|0.0000
|0.0000
|28
|2009.01.21 13:16
|close
|14
|0.10
|1.9939
|0.0000
|0.0000
|7.32
|10104.37
|29
|2009.01.23 12:01
|sell
|15
|0.10
|1.9924
|0.0000
|0.0000
|30
|2009.01.23 12:12
|close
|15
|0.10
|1.9917
|0.0000
|0.0000
|6.41
|10110.78
|31
|2009.01.30 04:43
|sell
|16
|0.10
|2.0006
|0.0000
|0.0000
|32
|2009.01.30 05:08
|close
|16
|0.10
|2.0000
|0.0000
|0.0000
|5.49
|10116.27
|33
|2009.01.30 11:08
|sell
|17
|0.10
|2.0051
|0.0000
|0.0000
|34
|2009.01.30 11:08
|close
|17
|0.10
|2.0044
|0.0000
|0.0000
|6.41
|10122.68
|35
|2009.01.30 12:08
|sell
|18
|0.10
|2.0093
|0.0000
|0.0000
|36
|2009.01.30 12:10
|close
|18
|0.10
|2.0083
|0.0000
|0.0000
|9.15
|10131.83
|37
|2009.01.30 13:16
|sell
|19
|0.10
|2.0088
|0.0000
|0.0000
|38
|2009.01.30 13:17
|close
|19
|0.10
|2.0076
|0.0000
|0.0000
|10.99
|10142.82
|39
|2009.01.30 14:17
|sell
|20
|0.10
|2.0113
|0.0000
|0.0000
|40
|2009.01.30 15:07
|close
|20
|0.10
|2.0101
|0.0000
|0.0000
|10.98
|10153.80
|41
|2009.01.30 16:14
|sell
|21
|0.10
|2.0177
|0.0000
|0.0000
|42
|2009.01.30 16:17
|close
|21
|0.10
|2.0170
|0.0000
|0.0000
|6.41
|10160.21
|43
|2009.02.02 04:00
|sell
|22
|0.10
|2.0148
|0.0000
|0.0000
|44
|2009.02.02 04:02
|close
|22
|0.10
|2.0143
|0.0000
|0.0000
|4.58
|10164.79
|45
|2009.02.02 05:33
|sell
|23
|0.10
|2.0152
|0.0000
|0.0000
|46
|2009.02.02 05:35
|close
|23
|0.10
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|12.81
|10177.60
|47
|2009.02.02 08:08
|sell
|24
|0.10
|2.0170
|0.0000
|0.0000
|48
|2009.02.02 08:10
|close
|24
|0.10
|2.0161
|0.0000
|0.0000
|8.24
|10185.84
|49
|2009.02.02 09:31
|sell
|25
|0.10
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|50
|2009.02.02 10:08
|sell
|26
|0.20
|2.0301
|0.0000
|0.0000
|51
|2009.02.02 12:23
|close
|26
|0.20
|2.0253
|0.0000
|0.0000
|87.88
|10273.72
|52
|2009.02.02 12:23
|close
|25
|0.10
|2.0253
|0.0000
|0.0000
|-70.49
|10203.23
|53
|2009.02.02 14:48
|sell
|27
|0.10
|2.0347
|0.0000
|0.0000
|54
|2009.02.02 14:59
|close
|27
|0.10
|2.0339
|0.0000
|0.0000
|7.32
|10210.55
|55
|2009.02.02 19:18
|sell
|28
|0.10
|2.0352
|0.0000
|0.0000
|56
|2009.02.02 19:30
|close
|28
|0.10
|2.0347
|0.0000
|0.0000
|4.58
|10215.13
|57
|2009.02.05 12:56
|buy
|29
|0.10
|1.9798
|0.0000
|0.0000
|58
|2009.02.05 12:57
|close
|29
|0.10
|1.9810
|0.0000
|0.0000
|10.98
|10226.11
|59
|2009.02.05 14:39
|buy
|30
|0.10
|1.9751
|0.0000
|0.0000
|60
|2009.02.05 14:41
|close
|30
|0.10
|1.9763
|0.0000
|0.0000
|10.98
|10237.09
|61
|2009.02.05 15:41
|buy
|31
|0.10
|1.9710
|0.0000
|0.0000
|62
|2009.02.05 15:42
|close
|31
|0.10
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|7.32
|10244.41
|63
|2009.02.05 16:43
|buy
|32
|0.10
|1.9707
|0.0000
|0.0000
|64
|2009.02.05 16:45
|close
|32
|0.10
|1.9715
|0.0000
|0.0000
|7.32
|10251.73
|65
|2009.02.05 17:45
|buy
|33
|0.10
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|66
|2009.02.06 01:27
|close
|33
|0.10
|1.9695
|0.0000
|0.0000
|10.12
|10261.85
|67
|2009.02.06 08:26
|buy
|34
|0.10
|1.9536
|0.0000
|0.0000
|68
|2009.02.06 08:27
|close
|34
|0.10
|1.9543
|0.0000
|0.0000
|6.41
|10268.26
|69
|2009.02.06 09:27
|buy
|35
|0.10
|1.9428
|0.0000
|0.0000
|70
|2009.02.06 09:29
|close
|35
|0.10
|1.9433
|0.0000
|0.0000
|4.58
|10272.84
|71
|2009.02.06 10:29
|buy
|36
|0.10
|1.9426
|0.0000
|0.0000
|72
|2009.02.06 10:34
|close
|36
|0.10
|1.9442
|0.0000
|0.0000
|14.64
|10287.48
|73
|2009.02.06 13:01
|buy
|37
|0.10
|1.9408
|0.0000
|0.0000
|74
|2009.02.06 13:04
|close
|37
|0.10
|1.9413
|0.0000
|0.0000
|4.58
|10292.06
|75
|2009.02.06 14:24
|buy
|38
|0.10
|1.9396
|0.0000
|0.0000
|76
|2009.02.06 14:47
|close
|38
|0.10
|1.9401
|0.0000
|0.0000
|4.58
|10296.64
|77
|2009.02.06 15:47
|buy
|39
|0.10
|1.9226
|0.0000
|0.0000
|78
|2009.02.06 15:47
|close
|39
|0.10
|1.9231
|0.0000
|0.0000
|4.58
|10301.22
|79
|2009.02.06 16:53
|buy
|40
|0.10
|1.9233
|0.0000
|0.0000
|80
|2009.02.06 16:57
|close
|40
|0.10
|1.9242
|0.0000
|0.0000
|8.23
|10309.45
|81
|2009.02.06 17:57
|buy
|41
|0.10
|1.9176
|0.0000
|0.0000
|82
|2009.02.06 17:58
|close
|41
|0.10
|1.9182
|0.0000
|0.0000
|5.49
|10314.94
|83
|2009.02.06 18:58
|buy
|42
|0.10
|1.9071
|0.0000
|0.0000
|84
|2009.02.06 18:58
|close
|42
|0.10
|1.9077
|0.0000
|0.0000
|5.49
|10320.43
|85
|2009.02.11 09:10
|sell
|43
|0.10
|1.9786
|0.0000
|0.0000
|86
|2009.02.11 09:12
|close
|43
|0.10
|1.9779
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10326.83
|87
|2009.02.11 10:12
|sell
|44
|0.10
|1.9807
|0.0000
|0.0000
|88
|2009.02.11 10:30
|close
|44
|0.10
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|6.41
|10333.24
|89
|2009.02.11 16:00
|sell
|45
|0.10
|1.9789
|0.0000
|0.0000
|90
|2009.02.11 16:00
|close
|45
|0.10
|1.9777
|0.0000
|0.0000
|10.98
|10344.22
|91
|2009.02.11 17:02
|sell
|46
|0.10
|1.9806
|0.0000
|0.0000
|92
|2009.02.11 17:20
|close
|46
|0.10
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|14.64
|10358.86
|93
|2009.02.11 20:23
|sell
|47
|0.10
|1.9791
|0.0000
|0.0000
|94
|2009.02.11 20:24
|close
|47
|0.10
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|6.41
|10365.27
|95
|2009.02.17 08:03
|sell
|48
|0.10
|1.9726
|0.0000
|0.0000
|96
|2009.02.17 08:05
|close
|48
|0.10
|1.9720
|0.0000
|0.0000
|5.50
|10370.77
|97
|2009.02.17 16:03
|sell
|49
|0.10
|1.9791
|0.0000
|0.0000
|98
|2009.02.17 16:09
|close
|49
|0.10
|1.9786
|0.0000
|0.0000
|4.57
|10375.34
|99
|2009.02.19 05:19
|buy
|50
|0.10
|1.9579
|0.0000
|0.0000
|100
|2009.02.19 05:39
|close
|50
|0.10
|1.9584
|0.0000
|0.0000
|4.57
|10379.91
|101
|2009.02.19 08:43
|buy
|51
|0.10
|1.9557
|0.0000
|0.0000
|102
|2009.02.19 08:50
|close
|51
|0.10
|1.9563
|0.0000
|0.0000
|5.49
|10385.40
|103
|2009.02.19 11:24
|buy
|52
|0.10
|1.9529
|0.0000
|0.0000
|104
|2009.02.19 11:27
|close
|52
|0.10
|1.9541
|0.0000
|0.0000
|10.98
|10396.38
|105
|2009.02.19 12:28
|buy
|53
|0.10
|1.9515
|0.0000
|0.0000
|106
|2009.02.19 13:43
|close
|53
|0.10
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|24.70
|10421.08
|107
|2009.02.26 16:35
|buy
|54
|0.10
|1.9551
|0.0000
|0.0000
|108
|2009.02.26 19:07
|close
|54
|0.10
|1.9562
|0.0000
|0.0000
|10.06
|10431.14
|109
|2009.03.03 16:00
|buy
|55
|0.10
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|110
|2009.03.03 16:04
|close
|55
|0.10
|1.9576
|0.0000
|0.0000
|7.32
|10438.46
|111
|2009.03.04 12:37
|buy
|56
|0.10
|1.9570
|0.0000
|0.0000
|112
|2009.03.04 12:38
|close
|56
|0.10
|1.9576
|0.0000
|0.0000
|5.48
|10443.94
|113
|2009.03.04 16:06
|buy
|57
|0.10
|1.9518
|0.0000
|0.0000
|114
|2009.03.04 16:09
|close
|57
|0.10
|1.9526
|0.0000
|0.0000
|7.31
|10451.25
|115
|2009.03.04 17:09
|buy
|58
|0.10
|1.9453
|0.0000
|0.0000
|116
|2009.03.04 17:15
|close
|58
|0.10
|1.9458
|0.0000
|0.0000
|4.58
|10455.83
|117
|2009.03.04 20:43
|buy
|59
|0.10
|1.9414
|0.0000
|0.0000
|118
|2009.03.04 21:38
|close
|59
|0.10
|1.9419
|0.0000
|0.0000
|4.57
|10460.40
|119
|2009.03.09 16:01
|sell
|60
|0.10
|1.9902
|0.0000
|0.0000
|120
|2009.03.09 23:35
|close
|60
|0.10
|1.9894
|0.0000
|0.0000
|7.32
|10467.72
|121
|2009.03.11 01:10
|buy
|61
|0.10
|1.9598
|0.0000
|0.0000
|122
|2009.03.11 01:20
|close
|61
|0.10
|1.9605
|0.0000
|0.0000
|6.41
|10474.13
|123
|2009.03.11 11:07
|buy
|62
|0.10
|1.9603
|0.0000
|0.0000
|124
|2009.03.11 11:12
|close
|62
|0.10
|1.9610
|0.0000
|0.0000
|6.41
|10480.54
|125
|2009.03.11 12:12
|buy
|63
|0.10
|1.9626
|0.0000
|0.0000
|126
|2009.03.11 12:34
|close
|63
|0.10
|1.9631
|0.0000
|0.0000
|4.57
|10485.11
|127
|2009.03.20 16:00
|buy
|64
|0.10
|1.9657
|0.0000
|0.0000
|128
|2009.03.20 16:13
|close
|64
|0.10
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|5.49
|10490.60
|129
|2009.03.23 04:02
|buy
|65
|0.10
|1.9625
|0.0000
|0.0000
|130
|2009.03.23 04:23
|close
|65
|0.10
|1.96301
|0.0000
|0.0000
|4.67
|10495.27
|131
|2009.03.23 05:23
|buy
|66
|0.10
|1.9586
|0.0000
|0.0000
|132
|2009.03.23 05:29
|close
|66
|0.10
|1.9592
|0.0000
|0.0000
|5.49
|10500.76
|133
|2009.03.23 07:06
|buy
|67
|0.10
|1.9589
|0.0000
|0.0000
|134
|2009.03.23 07:12
|close
|67
|0.10
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|7.32
|10508.08
|135
|2009.03.23 09:57
|buy
|68
|0.10
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|136
|2009.03.23 09:59
|close
|68
|0.10
|1.9575
|0.0000
|0.0000
|8.24
|10516.32
|137
|2009.03.23 11:24
|buy
|69
|0.10
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|138
|2009.03.23 11:31
|close
|69
|0.10
|1.95629
|0.0000
|0.0000
|7.23
|10523.55
|139
|2009.03.23 12:31
|buy
|70
|0.10
|1.9495
|0.0000
|0.0000
|140
|2009.03.23 12:37
|close
|70
|0.10
|1.9502
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10529.95
|141
|2009.03.23 14:45
|buy
|71
|0.10
|1.9439
|0.0000
|0.0000
|142
|2009.03.23 14:47
|close
|71
|0.10
|1.9444
|0.0000
|0.0000
|4.58
|10534.53
|143
|2009.03.23 15:49
|buy
|72
|0.10
|1.9402
|0.0000
|0.0000
|144
|2009.03.23 15:53
|close
|72
|0.10
|1.9410
|0.0000
|0.0000
|7.32
|10541.85
|145
|2009.03.23 16:57
|buy
|73
|0.10
|1.9382
|0.0000
|0.0000
|146
|2009.03.23 16:59
|close
|73
|0.10
|1.9395
|0.0000
|0.0000
|11.90
|10553.75
|147
|2009.03.23 20:58
|buy
|74
|0.10
|1.9366
|0.0000
|0.0000
|148
|2009.03.23 20:59
|close
|74
|0.10
|1.9373
|0.0000
|0.0000
|6.41
|10560.16
|149
|2009.03.23 21:59
|buy
|75
|0.10
|1.9324
|0.0000
|0.0000
|150
|2009.03.23 22:49
|close
|75
|0.10
|1.9329
|0.0000
|0.0000
|4.57
|10564.73
|151
|2009.03.24 01:31
|buy
|76
|0.10
|1.9305
|0.0000
|0.0000
|152
|2009.03.24 01:37
|close
|76
|0.10
|1.9312
|0.0000
|0.0000
|6.41
|10571.14
|153
|2009.03.26 20:33
|buy
|77
|0.10
|1.9257
|0.0000
|0.0000
|154
|2009.03.26 20:47
|close
|77
|0.10
|1.9262
|0.0000
|0.0000
|4.57
|10575.71
|155
|2009.04.01 20:00
|buy
|78
|0.10
|1.9018
|0.0000
|0.0000
|156
|2009.04.01 20:27
|close
|78
|0.10
|1.9024
|0.0000
|0.0000
|5.49
|10581.20
|157
|2009.04.01 21:27
|buy
|79
|0.10
|1.8962
|0.0000
|0.0000
|158
|2009.04.01 21:29
|close
|79
|0.10
|1.8967
|0.0000
|0.0000
|4.58
|10585.78
|159
|2009.04.01 23:21
|buy
|80
|0.10
|1.8921
|0.0000
|0.0000
|160
|2009.04.01 23:21
|close
|80
|0.10
|1.8927
|0.0000
|0.0000
|5.49
|10591.27
|161
|2009.04.02 00:39
|buy
|81
|0.10
|1.8929
|0.0000
|0.0000
|162
|2009.04.02 00:58
|close
|81
|0.10
|1.8936
|0.0000
|0.0000
|6.41
|10597.68
|163
|2009.04.02 02:58
|buy
|82
|0.10
|1.8918
|0.0000
|0.0000
|164
|2009.04.02 03:00
|close
|82
|0.10
|1.8926
|0.0000
|0.0000
|7.32
|10605.00
|165
|2009.04.02 04:03
|buy
|83
|0.10
|1.8902
|0.0000
|0.0000
|166
|2009.04.02 05:35
|close
|83
|0.10
|1.8907
|0.0000
|0.0000
|4.57
|10609.57
|167
|2009.04.02 06:37
|buy
|84
|0.10
|1.8862
|0.0000
|0.0000
|168
|2009.04.02 06:45
|close
|84
|0.10
|1.8866
|0.0000
|0.0000
|3.66
|10613.23
|169
|2009.04.02 09:37
|buy
|85
|0.10
|1.8844
|0.0000
|0.0000
|170
|2009.04.02 09:48
|close
|85
|0.10
|1.8853
|0.0000
|0.0000
|8.23
|10621.46
|171
|2009.04.02 12:30
|buy
|86
|0.10
|1.8769
|0.0000
|0.0000
|172
|2009.04.02 12:30
|close
|86
|0.10
|1.8775
|0.0000
|0.0000
|5.49
|10626.95
|173
|2009.04.02 17:14
|buy
|87
|0.10
|1.8745
|0.0000
|0.0000
|174
|2009.04.02 17:45
|close
|87
|0.10
|1.8752
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10633.35
|175
|2009.04.03 01:45
|buy
|88
|0.10
|1.8735
|0.0000
|0.0000
|176
|2009.04.03 03:10
|close
|88
|0.10
|1.8738
|0.0000
|0.0000
|2.75
|10636.10
|177
|2009.04.07 16:59
|buy
|89
|0.10
|1.8606
|0.0000
|0.0000
|178
|2009.04.07 17:27
|close
|89
|0.10
|1.8611
|0.0000
|0.0000
|4.57
|10640.67
|179
|2009.04.10 01:14
|buy
|90
|0.10
|1.8274
|0.0000
|0.0000
|180
|2009.04.10 04:01
|close
|90
|0.10
|1.8281
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10647.07
|181
|2009.04.10 09:00
|buy
|91
|0.10
|1.8227
|0.0000
|0.0000
|182
|2009.04.10 09:02
|close
|91
|0.10
|1.8236
|0.0000
|0.0000
|8.24
|10655.31
|183
|2009.04.13 00:01
|buy
|92
|0.10
|1.8267
|0.0000
|0.0000
|184
|2009.04.13 14:34
|close
|92
|0.10
|1.8272
|0.0000
|0.0000
|4.58
|10659.89
|185
|2009.04.17 21:40
|buy
|93
|0.10
|1.8060
|0.0000
|0.0000
|186
|2009.04.17 21:41
|close
|93
|0.10
|1.8064
|0.0000
|0.0000
|3.66
|10663.55
|187
|2009.04.20 00:00
|buy
|94
|0.10
|1.8031
|0.0000
|0.0000
|188
|2009.04.20 00:06
|close
|94
|0.10
|1.8040
|0.0000
|0.0000
|8.23
|10671.78
|189
|2009.04.21 08:38
|sell
|95
|0.10
|1.8478
|0.0000
|0.0000
|190
|2009.04.21 08:39
|close
|95
|0.10
|1.8466
|0.0000
|0.0000
|10.99
|10682.77
|191
|2009.04.21 11:43
|sell
|96
|0.10
|1.8475
|0.0000
|0.0000
|192
|2009.04.21 11:46
|close
|96
|0.10
|1.8470
|0.0000
|0.0000
|4.58
|10687.35
|193
|2009.04.21 12:49
|sell
|97
|0.10
|1.8481
|0.0000
|0.0000
|194
|2009.04.21 13:17
|close
|97
|0.10
|1.8474
|0.0000
|0.0000
|6.41
|10693.76
|195
|2009.04.21 14:24
|sell
|98
|0.10
|1.8508
|0.0000
|0.0000
|196
|2009.04.21 14:30
|close
|98
|0.10
|1.8503
|0.0000
|0.0000
|4.57
|10698.33
|197
|2009.04.30 08:40
|buy
|99
|0.10
|1.8275
|0.0000
|0.0000
|198
|2009.04.30 08:43
|close
|99
|0.10
|1.8290
|0.0000
|0.0000
|13.73
|10712.06
|199
|2009.04.30 09:43
|buy
|100
|0.10
|1.8138
|0.0000
|0.0000
|200
|2009.04.30 09:50
|close
|100
|0.10
|1.8145
|0.0000
|0.0000
|6.41
|10718.47
|201
|2009.04.30 12:06
|buy
|101
|0.10
|1.8143
|0.0000
|0.0000
|202
|2009.04.30 12:06
|close
|101
|0.10
|1.8148
|0.0000
|0.0000
|4.57
|10723.04
|203
|2009.04.30 15:42
|buy
|102
|0.10
|1.8116
|0.0000
|0.0000
|204
|2009.04.30 15:49
|close
|102
|0.10
|1.8123
|0.0000
|0.0000
|6.41
|10729.45
|205
|2009.04.30 16:49
|buy
|103
|0.10
|1.8013
|0.0000
|0.0000
|206
|2009.04.30 16:50
|close
|103
|0.10
|1.8018
|0.0000
|0.0000
|4.58
|10734.03
|207
|2009.05.05 21:47
|buy
|104
|0.10
|1.7938
|0.0000
|0.0000
|208
|2009.05.05 21:53
|close
|104
|0.10
|1.7946
|0.0000
|0.0000
|7.32
|10741.35
|209
|2009.05.06 16:00
|buy
|105
|0.10
|1.7877
|0.0000
|0.0000
|210
|2009.05.06 16:05
|close
|105
|0.10
|1.7883
|0.0000
|0.0000
|5.49
|10746.84
|211
|2009.05.06 17:08
|buy
|106
|0.10
|1.7858
|0.0000
|0.0000
|212
|2009.05.06 17:29
|close
|106
|0.10
|1.7865
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10753.24
|213
|2009.05.06 20:01
|buy
|107
|0.10
|1.7763
|0.0000
|0.0000
|214
|2009.05.06 20:09
|close
|107
|0.10
|1.7777
|0.0000
|0.0000
|12.82
|10766.06
|215
|2009.05.07 00:50
|buy
|108
|0.10
|1.7776
|0.0000
|0.0000
|216
|2009.05.07 01:55
|close
|108
|0.10
|1.7787
|0.0000
|0.0000
|10.07
|10776.13
|217
|2009.05.07 03:30
|buy
|109
|0.10
|1.7745
|0.0000
|0.0000
|218
|2009.05.07 04:06
|buy
|110
|0.20
|1.7618
|0.0000
|0.0000
|219
|2009.05.07 06:01
|close
|110
|0.20
|1.7662
|0.0000
|0.0000
|80.55
|10856.68
|220
|2009.05.07 06:01
|close
|109
|0.10
|1.7662
|0.0000
|0.0000
|-75.97
|10780.71
|221
|2009.05.07 09:47
|buy
|111
|0.10
|1.7623
|0.0000
|0.0000
|222
|2009.05.07 09:50
|close
|111
|0.10
|1.7628
|0.0000
|0.0000
|4.58
|10785.29
|223
|2009.05.07 14:34
|buy
|112
|0.10
|1.7558
|0.0000
|0.0000
|224
|2009.05.07 14:45
|close
|112
|0.10
|1.7566
|0.0000
|0.0000
|7.32
|10792.61
|225
|2009.05.14 12:16
|sell
|113
|0.10
|1.8098
|0.0000
|0.0000
|226
|2009.05.14 13:17
|close
|113
|0.10
|1.8092
|0.0000
|0.0000
|5.49
|10798.10
|227
|2009.05.18 21:35
|buy
|114
|0.10
|1.7701
|0.0000
|0.0000
|228
|2009.05.18 22:57
|close
|114
|0.10
|1.7706
|0.0000
|0.0000
|4.57
|10802.67
|229
|2009.05.19 06:13
|buy
|115
|0.10
|1.7676
|0.0000
|0.0000
|230
|2009.05.19 06:28
|close
|115
|0.10
|1.7681
|0.0000
|0.0000
|4.58
|10807.25
|231
|2009.05.19 08:37
|buy
|116
|0.10
|1.7663
|0.0000
|0.0000
|232
|2009.05.19 08:54
|close
|116
|0.10
|1.7668
|0.0000
|0.0000
|4.58
|10811.83
|233
|2009.05.19 09:55
|buy
|117
|0.10
|1.7641
|0.0000
|0.0000
|234
|2009.05.20 02:45
|close
|117
|0.10
|1.7648
|0.0000
|0.0000
|4.63
|10816.47
|235
|2009.05.21 10:26
|sell
|118
|0.10
|1.7839
|0.0000
|0.0000
|236
|2009.05.21 17:56
|close
|118
|0.10
|1.7833
|0.0000
|0.0000
|5.49
|10821.96
|237
|2009.05.21 20:05
|sell
|119
|0.10
|1.7893
|0.0000
|0.0000
|238
|2009.05.21 22:20
|close
|119
|0.10
|1.7887
|0.0000
|0.0000
|5.49
|10827.45
|239
|2009.05.22 09:37
|sell
|120
|0.10
|1.7911
|0.0000
|0.0000
|240
|2009.05.22 09:43
|close
|120
|0.10
|1.7903
|0.0000
|0.0000
|7.32
|10834.77
|241
|2009.05.25 04:12
|sell
|121
|0.10
|1.7948
|0.0000
|0.0000
|242
|2009.05.25 04:18
|close
|121
|0.10
|1.7942
|0.0000
|0.0000
|5.49
|10840.26
|243
|2009.05.26 04:01
|sell
|122
|0.10
|1.7989
|0.0000
|0.0000
|244
|2009.05.26 04:03
|close
|122
|0.10
|1.7983
|0.0000
|0.0000
|5.49
|10845.75
|245
|2009.05.27 16:24
|buy
|123
|0.10
|1.7723
|0.0000
|0.0000
|246
|2009.05.27 16:31
|close
|123
|0.10
|1.7730
|0.0000
|0.0000
|6.41
|10852.16
|247
|2009.05.27 17:31
|buy
|124
|0.10
|1.7669
|0.0000
|0.0000
|248
|2009.05.27 17:35
|close
|124
|0.10
|1.7675
|0.0000
|0.0000
|5.49
|10857.65
|249
|2009.06.01 00:00
|buy
|125
|0.10
|1.7591
|0.0000
|0.0000
|250
|2009.06.01 00:00
|close
|125
|0.10
|1.7596
|0.0000
|0.0000
|4.58
|10862.23
|251
|2009.06.01 03:10
|buy
|126
|0.10
|1.7598
|0.0000
|0.0000
|252
|2009.06.01 09:50
|buy
|127
|0.20
|1.7523
|0.0000
|0.0000
|253
|2009.06.01 12:58
|close
|127
|0.20
|1.7551
|0.0000
|0.0000
|51.26
|10913.49
|254
|2009.06.01 12:58
|close
|126
|0.10
|1.7551
|0.0000
|0.0000
|-43.02
|10870.47
|255
|2009.06.01 16:13
|buy
|128
|0.10
|1.7506
|0.0000
|0.0000
|256
|2009.06.01 17:04
|close
|128
|0.10
|1.7512
|0.0000
|0.0000
|5.49
|10875.96
|257
|2009.06.01 20:00
|buy
|129
|0.10
|1.7468
|0.0000
|0.0000
|258
|2009.06.01 20:12
|close
|129
|0.10
|1.7474
|0.0000
|0.0000
|5.49
|10881.45
|259
|2009.06.01 21:58
|buy
|130
|0.10
|1.7445
|0.0000
|0.0000
|260
|2009.06.01 22:01
|close
|130
|0.10
|1.7454
|0.0000
|0.0000
|8.24
|10889.69
|261
|2009.06.02 14:07
|buy
|131
|0.10
|1.7442
|0.0000
|0.0000
|262
|2009.06.02 14:19
|close
|131
|0.10
|1.7447
|0.0000
|0.0000
|4.57
|10894.26
|263
|2009.06.02 17:27
|buy
|132
|0.10
|1.7420
|0.0000
|0.0000
|264
|2009.06.02 17:29
|close
|132
|0.10
|1.7428
|0.0000
|0.0000
|7.32
|10901.58
|265
|2009.06.03 04:00
|buy
|133
|0.10
|1.7371
|0.0000
|0.0000
|266
|2009.06.03 11:09
|buy
|134
|0.20
|1.7298
|0.0000
|0.0000
|267
|2009.06.03 11:27
|close
|134
|0.20
|1.7324
|0.0000
|0.0000
|47.60
|10949.18
|268
|2009.06.03 11:27
|close
|133
|0.10
|1.7324
|0.0000
|0.0000
|-43.02
|10906.16
|269
|2009.06.10 06:47
|buy
|135
|0.10
|1.7471
|0.0000
|0.0000
|270
|2009.06.10 06:54
|close
|135
|0.10
|1.7478
|0.0000
|0.0000
|6.41
|10912.57
|271
|2009.06.10 07:55
|buy
|136
|0.10
|1.7459
|0.0000
|0.0000
|272
|2009.06.10 09:08
|buy
|137
|0.20
|1.7402
|0.0000
|0.0000
|273
|2009.06.10 16:03
|close
|137
|0.20
|1.7423
|0.0000
|0.0000
|38.45
|10951.02
|274
|2009.06.10 16:03
|close
|136
|0.10
|1.7423
|0.0000
|0.0000
|-32.95
|10918.07
|275
|2009.06.11 04:01
|buy
|138
|0.10
|1.7293
|0.0000
|0.0000
|276
|2009.06.11 04:31
|close
|138
|0.10
|1.7301
|0.0000
|0.0000
|7.33
|10925.40
|277
|2009.06.11 09:54
|buy
|139
|0.10
|1.7281
|0.0000
|0.0000
|278
|2009.06.11 18:45
|buy
|140
|0.20
|1.7166
|0.0000
|0.0000
|279
|2009.06.11 19:34
|close
|140
|0.20
|1.7206
|0.0000
|0.0000
|73.25
|10998.65
|280
|2009.06.11 19:34
|close
|139
|0.10
|1.7206
|0.0000
|0.0000
|-68.67
|10929.98
|281
|2009.06.16 05:16
|sell
|141
|0.10
|1.7483
|0.0000
|0.0000
|282
|2009.06.16 05:17
|close
|141
|0.10
|1.7475
|0.0000
|0.0000
|7.32
|10937.30
|283
|2009.06.17 12:00
|sell
|142
|0.10
|1.7512
|0.0000
|0.0000
|284
|2009.06.17 13:19
|close
|142
|0.10
|1.7504
|0.0000
|0.0000
|7.33
|10944.63
|285
|2009.06.17 15:16
|sell
|143
|0.10
|1.7556
|0.0000
|0.0000
|286
|2009.06.17 15:29
|close
|143
|0.10
|1.7546
|0.0000
|0.0000
|9.15
|10953.78
|287
|2009.06.17 16:29
|sell
|144
|0.10
|1.7601
|0.0000
|0.0000
|288
|2009.06.17 17:01
|close
|144
|0.10
|1.7595
|0.0000
|0.0000
|5.50
|10959.28
|289
|2009.06.19 08:59
|buy
|145
|0.10
|1.7314
|0.0000
|0.0000
|290
|2009.06.19 09:22
|close
|145
|0.10
|1.7321
|0.0000
|0.0000
|6.41
|10965.69
|291
|2009.06.19 10:54
|buy
|146
|0.10
|1.7287
|0.0000
|0.0000
|292
|2009.06.19 12:16
|close
|146
|0.10
|1.7292
|0.0000
|0.0000
|4.58
|10970.27
|293
|2009.06.19 14:36
|buy
|147
|0.10
|1.7247
|0.0000
|0.0000
|294
|2009.06.19 14:45
|close
|147
|0.10
|1.7254
|0.0000
|0.0000
|6.41
|10976.68
|295
|2009.06.23 00:41
|sell
|148
|0.10
|1.7641
|0.0000
|0.0000
|296
|2009.06.23 00:49
|close
|148
|0.10
|1.7633
|0.0000
|0.0000
|7.33
|10984.01
|297
|2009.06.23 01:50
|sell
|149
|0.10
|1.7655
|0.0000
|0.0000
|298
|2009.06.23 17:11
|sell
|150
|0.20
|1.7826
|0.0000
|0.0000
|299
|2009.06.23 17:35
|close
|150
|0.20
|1.7767
|0.0000
|0.0000
|108.09
|11092.10
|300
|2009.06.23 17:35
|close
|149
|0.10
|1.7767
|0.0000
|0.0000
|-102.59
|10989.51
|301
|2009.06.25 02:36
|buy
|151
|0.10
|1.7449
|0.0000
|0.0000
|302
|2009.06.25 02:54
|close
|151
|0.10
|1.7455
|0.0000
|0.0000
|5.50
|10995.01
|303
|2009.06.25 03:55
|buy
|152
|0.10
|1.7434
|0.0000
|0.0000
|304
|2009.06.25 04:03
|close
|152
|0.10
|1.7440
|0.0000
|0.0000
|5.49
|11000.50
|305
|2009.06.25 16:04
|buy
|153
|0.10
|1.7448
|0.0000
|0.0000
|306
|2009.06.25 16:06
|close
|153
|0.10
|1.7455
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11006.91
|307
|2009.06.25 23:56
|buy
|154
|0.10
|1.7402
|0.0000
|0.0000
|308
|2009.06.26 00:08
|close
|154
|0.10
|1.7414
|0.0000
|0.0000
|9.22
|11016.13
|309
|2009.06.26 02:11
|buy
|155
|0.10
|1.7387
|0.0000
|0.0000
|310
|2009.06.26 02:11
|close
|155
|0.10
|1.7393
|0.0000
|0.0000
|5.49
|11021.62
|311
|2009.07.02 03:31
|sell
|156
|0.10
|1.7524
|0.0000
|0.0000
|312
|2009.07.02 03:32
|close
|156
|0.10
|1.7521
|0.0000
|0.0000
|2.75
|11024.37
|313
|2009.07.02 06:42
|sell
|157
|0.10
|1.7543
|0.0000
|0.0000
|314
|2009.07.02 08:33
|close
|157
|0.10
|1.7538
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11028.95
|315
|2009.07.02 09:36
|sell
|158
|0.10
|1.7575
|0.0000
|0.0000
|316
|2009.07.02 09:51
|close
|158
|0.10
|1.7568
|0.0000
|0.0000
|6.42
|11035.37
|317
|2009.07.02 16:06
|sell
|159
|0.10
|1.7626
|0.0000
|0.0000
|318
|2009.07.02 16:16
|close
|159
|0.10
|1.7619
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11041.78
|319
|2009.07.02 18:01
|sell
|160
|0.10
|1.7643
|0.0000
|0.0000
|320
|2009.07.02 18:01
|close
|160
|0.10
|1.7636
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11048.19
|321
|2009.07.07 13:16
|buy
|161
|0.10
|1.7482
|0.0000
|0.0000
|322
|2009.07.07 13:44
|close
|161
|0.10
|1.7487
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11052.77
|323
|2009.07.08 13:57
|sell
|162
|0.10
|1.7721
|0.0000
|0.0000
|324
|2009.07.08 14:43
|close
|162
|0.10
|1.7710
|0.0000
|0.0000
|10.08
|11062.85
|325
|2009.07.08 17:06
|sell
|163
|0.10
|1.7719
|0.0000
|0.0000
|326
|2009.07.08 17:36
|sell
|164
|0.20
|1.7816
|0.0000
|0.0000
|327
|2009.07.08 17:44
|close
|164
|0.20
|1.7782
|0.0000
|0.0000
|62.29
|11125.14
|328
|2009.07.08 17:44
|close
|163
|0.10
|1.7782
|0.0000
|0.0000
|-57.71
|11067.43
|329
|2009.07.08 20:08
|sell
|165
|0.10
|1.7891
|0.0000
|0.0000
|330
|2009.07.08 20:48
|close
|165
|0.10
|1.7884
|0.0000
|0.0000
|6.42
|11073.85
|331
|2009.07.09 08:00
|sell
|166
|0.10
|1.7867
|0.0000
|0.0000
|332
|2009.07.09 08:05
|close
|166
|0.10
|1.7860
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11080.26
|333
|2009.07.09 17:08
|sell
|167
|0.10
|1.7891
|0.0000
|0.0000
|334
|2009.07.09 17:11
|close
|167
|0.10
|1.7883
|0.0000
|0.0000
|7.33
|11087.59
|335
|2009.07.09 18:11
|sell
|168
|0.10
|1.7928
|0.0000
|0.0000
|336
|2009.07.09 18:14
|close
|168
|0.10
|1.7922
|0.0000
|0.0000
|5.50
|11093.09
|337
|2009.07.09 22:24
|sell
|169
|0.10
|1.7934
|0.0000
|0.0000
|338
|2009.07.09 22:35
|close
|169
|0.10
|1.7921
|0.0000
|0.0000
|11.90
|11104.99
|339
|2009.07.10 13:56
|sell
|170
|0.10
|1.7934
|0.0000
|0.0000
|340
|2009.07.10 14:31
|close
|170
|0.10
|1.7929
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11109.57
|341
|2009.07.10 17:26
|sell
|171
|0.10
|1.7958
|0.0000
|0.0000
|342
|2009.07.10 17:27
|close
|171
|0.10
|1.7953
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11114.15
|343
|2009.07.14 13:23
|buy
|172
|0.10
|1.7722
|0.0000
|0.0000
|344
|2009.07.14 14:57
|close
|172
|0.10
|1.7729
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11120.56
|345
|2009.07.14 17:28
|buy
|173
|0.10
|1.7682
|0.0000
|0.0000
|346
|2009.07.14 17:45
|close
|173
|0.10
|1.7687
|0.0000
|0.0000
|4.57
|11125.13
|347
|2009.07.14 21:18
|buy
|174
|0.10
|1.7650
|0.0000
|0.0000
|348
|2009.07.14 21:20
|close
|174
|0.10
|1.7657
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11131.54
|349
|2009.07.14 22:31
|buy
|175
|0.10
|1.7638
|0.0000
|0.0000
|350
|2009.07.15 08:52
|close
|175
|0.10
|1.7646
|0.0000
|0.0000
|5.56
|11137.11
|351
|2009.07.15 13:55
|buy
|176
|0.10
|1.7576
|0.0000
|0.0000
|352
|2009.07.15 16:45
|close
|176
|0.10
|1.7585
|0.0000
|0.0000
|8.24
|11145.35
|353
|2009.07.20 18:06
|buy
|177
|0.10
|1.7473
|0.0000
|0.0000
|354
|2009.07.20 18:35
|close
|177
|0.10
|1.7478
|0.0000
|0.0000
|4.57
|11149.92
|355
|2009.07.20 20:08
|buy
|178
|0.10
|1.7461
|0.0000
|0.0000
|356
|2009.07.20 23:09
|buy
|179
|0.20
|1.7409
|0.0000
|0.0000
|357
|2009.07.20 23:18
|close
|179
|0.20
|1.7434
|0.0000
|0.0000
|45.78
|11195.70
|358
|2009.07.20 23:18
|close
|178
|0.10
|1.7434
|0.0000
|0.0000
|-24.72
|11170.98
|359
|2009.07.22 04:08
|buy
|180
|0.10
|1.7375
|0.0000
|0.0000
|360
|2009.07.22 04:20
|close
|180
|0.10
|1.7379
|0.0000
|0.0000
|3.66
|11174.64
|361
|2009.07.23 16:21
|buy
|181
|0.10
|1.7354
|0.0000
|0.0000
|362
|2009.07.23 16:23
|close
|181
|0.10
|1.7361
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11181.05
|363
|2009.07.27 13:06
|buy
|182
|0.10
|1.7304
|0.0000
|0.0000
|364
|2009.07.27 13:15
|close
|182
|0.10
|1.7310
|0.0000
|0.0000
|5.50
|11186.55
|365
|2009.07.28 05:11
|buy
|183
|0.10
|1.7292
|0.0000
|0.0000
|366
|2009.07.28 08:10
|buy
|184
|0.20
|1.7189
|0.0000
|0.0000
|367
|2009.07.28 15:38
|buy
|185
|0.30
|1.7110
|0.0000
|0.0000
|368
|2009.07.28 17:30
|close
|185
|0.30
|1.7168
|0.0000
|0.0000
|159.35
|11345.90
|369
|2009.07.28 17:30
|close
|184
|0.20
|1.7168
|0.0000
|0.0000
|-38.46
|11307.44
|370
|2009.07.28 17:30
|close
|183
|0.10
|1.7168
|0.0000
|0.0000
|-113.56
|11193.88
|371
|2009.07.28 20:33
|buy
|186
|0.10
|1.7118
|0.0000
|0.0000
|372
|2009.07.28 20:44
|close
|186
|0.10
|1.7125
|0.0000
|0.0000
|6.42
|11200.30
|373
|2009.07.28 21:44
|buy
|187
|0.10
|1.7108
|0.0000
|0.0000
|374
|2009.07.28 22:06
|close
|187
|0.10
|1.7115
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11206.71
|375
|2009.07.30 16:00
|buy
|188
|0.10
|1.7006
|0.0000
|0.0000
|376
|2009.07.30 16:01
|close
|188
|0.10
|1.7012
|0.0000
|0.0000
|5.50
|11212.21
|377
|2009.08.10 04:25
|buy
|189
|0.10
|1.6915
|0.0000
|0.0000
|378
|2009.08.10 04:43
|close
|189
|0.10
|1.6920
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11216.79
|379
|2009.08.10 10:37
|buy
|190
|0.10
|1.6891
|0.0000
|0.0000
|380
|2009.08.10 13:15
|close
|190
|0.10
|1.6897
|0.0000
|0.0000
|5.49
|11222.28
|381
|2009.08.12 04:01
|sell
|191
|0.10
|1.7094
|0.0000
|0.0000
|382
|2009.08.12 08:11
|sell
|192
|0.20
|1.7182
|0.0000
|0.0000
|383
|2009.08.12 16:09
|close
|192
|0.20
|1.7151
|0.0000
|0.0000
|56.80
|11279.08
|384
|2009.08.12 16:09
|close
|191
|0.10
|1.7151
|0.0000
|0.0000
|-52.22
|11226.86
|385
|2009.08.13 13:13
|buy
|193
|0.10
|1.6923
|0.0000
|0.0000
|386
|2009.08.13 14:11
|close
|193
|0.10
|1.6930
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11233.27
|387
|2009.08.14 01:43
|buy
|194
|0.10
|1.6934
|0.0000
|0.0000
|388
|2009.08.14 01:50
|close
|194
|0.10
|1.6939
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11237.85
|389
|2009.08.14 02:53
|buy
|195
|0.10
|1.6889
|0.0000
|0.0000
|390
|2009.08.14 02:56
|close
|195
|0.10
|1.6894
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11242.43
|391
|2009.08.17 04:40
|sell
|196
|0.10
|1.7190
|0.0000
|0.0000
|392
|2009.08.17 05:06
|close
|196
|0.10
|1.7183
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11248.84
|393
|2009.08.17 06:19
|sell
|197
|0.10
|1.7210
|0.0000
|0.0000
|394
|2009.08.17 06:30
|close
|197
|0.10
|1.7201
|0.0000
|0.0000
|8.24
|11257.08
|395
|2009.08.17 08:31
|sell
|198
|0.10
|1.7237
|0.0000
|0.0000
|396
|2009.08.17 08:35
|close
|198
|0.10
|1.7230
|0.0000
|0.0000
|6.42
|11263.50
|397
|2009.08.17 10:08
|sell
|199
|0.10
|1.7238
|0.0000
|0.0000
|398
|2009.08.17 10:38
|close
|199
|0.10
|1.7232
|0.0000
|0.0000
|5.50
|11269.00
|399
|2009.08.24 09:36
|buy
|200
|0.10
|1.7058
|0.0000
|0.0000
|400
|2009.08.24 09:55
|close
|200
|0.10
|1.7067
|0.0000
|0.0000
|8.25
|11277.25
|401
|2009.08.24 10:55
|buy
|201
|0.10
|1.7024
|0.0000
|0.0000
|402
|2009.08.24 11:55
|close
|201
|0.10
|1.7030
|0.0000
|0.0000
|5.50
|11282.75
|403
|2009.08.24 15:16
|buy
|202
|0.10
|1.7008
|0.0000
|0.0000
|404
|2009.08.24 15:25
|close
|202
|0.10
|1.7014
|0.0000
|0.0000
|5.49
|11288.24
|405
|2009.08.27 03:06
|sell
|203
|0.10
|1.7246
|0.0000
|0.0000
|406
|2009.08.27 03:48
|close
|203
|0.10
|1.7240
|0.0000
|0.0000
|5.50
|11293.74
|407
|2009.08.28 12:40
|buy
|204
|0.10
|1.7004
|0.0000
|0.0000
|408
|2009.08.28 14:03
|close
|204
|0.10
|1.7009
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11298.32
|409
|2009.08.28 15:09
|buy
|205
|0.10
|1.6976
|0.0000
|0.0000
|410
|2009.08.28 15:25
|close
|205
|0.10
|1.6990
|0.0000
|0.0000
|12.82
|11311.14
|411
|2009.08.28 20:54
|buy
|206
|0.10
|1.6995
|0.0000
|0.0000
|412
|2009.08.28 21:40
|close
|206
|0.10
|1.7001
|0.0000
|0.0000
|5.50
|11316.64
|413
|2009.08.31 02:09
|buy
|207
|0.10
|1.6964
|0.0000
|0.0000
|414
|2009.08.31 03:25
|close
|207
|0.10
|1.6972
|0.0000
|0.0000
|7.32
|11323.96
|415
|2009.09.03 13:38
|buy
|208
|0.10
|1.7026
|0.0000
|0.0000
|416
|2009.09.03 13:49
|close
|208
|0.10
|1.7038
|0.0000
|0.0000
|10.99
|11334.95
|417
|2009.09.03 15:09
|buy
|209
|0.10
|1.7013
|0.0000
|0.0000
|418
|2009.09.03 15:18
|close
|209
|0.10
|1.7020
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11341.36
|419
|2009.09.04 03:57
|buy
|210
|0.10
|1.6956
|0.0000
|0.0000
|420
|2009.09.04 04:25
|close
|210
|0.10
|1.6963
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11347.77
|421
|2009.09.04 10:07
|buy
|211
|0.10
|1.6949
|0.0000
|0.0000
|422
|2009.09.04 10:34
|close
|211
|0.10
|1.6954
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11352.35
|423
|2009.09.04 13:09
|buy
|212
|0.10
|1.6924
|0.0000
|0.0000
|424
|2009.09.04 14:40
|close
|212
|0.10
|1.6938
|0.0000
|0.0000
|12.82
|11365.17
|425
|2009.09.04 16:06
|buy
|213
|0.10
|1.6851
|0.0000
|0.0000
|426
|2009.09.04 17:40
|close
|213
|0.10
|1.6856
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11369.75
|427
|2009.09.04 18:40
|buy
|214
|0.10
|1.6791
|0.0000
|0.0000
|428
|2009.09.04 18:49
|close
|214
|0.10
|1.6798
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11376.16
|429
|2009.09.07 01:10
|buy
|215
|0.10
|1.6774
|0.0000
|0.0000
|430
|2009.09.07 01:58
|close
|215
|0.10
|1.6782
|0.0000
|0.0000
|7.32
|11383.48
|431
|2009.09.07 13:09
|buy
|216
|0.10
|1.6753
|0.0000
|0.0000
|432
|2009.09.07 13:16
|close
|216
|0.10
|1.6758
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11388.06
|433
|2009.09.07 15:22
|buy
|217
|0.10
|1.6735
|0.0000
|0.0000
|434
|2009.09.07 16:25
|close
|217
|0.10
|1.6748
|0.0000
|0.0000
|11.91
|11399.97
|435
|2009.09.10 03:37
|sell
|218
|0.10
|1.6942
|0.0000
|0.0000
|436
|2009.09.10 03:43
|close
|218
|0.10
|1.6935
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11406.38
|437
|2009.09.10 04:54
|sell
|219
|0.10
|1.6945
|0.0000
|0.0000
|438
|2009.09.10 05:49
|close
|219
|0.10
|1.6940
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11410.96
|439
|2009.09.10 09:21
|sell
|220
|0.10
|1.6963
|0.0000
|0.0000
|440
|2009.09.10 13:55
|close
|220
|0.10
|1.6956
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11417.37
|441
|2009.09.14 16:54
|sell
|221
|0.10
|1.7009
|0.0000
|0.0000
|442
|2009.09.14 17:03
|close
|221
|0.10
|1.7002
|0.0000
|0.0000
|6.42
|11423.79
|443
|2009.09.15 13:24
|sell
|222
|0.10
|1.7019
|0.0000
|0.0000
|444
|2009.09.15 13:55
|close
|222
|0.10
|1.7014
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11428.37
|445
|2009.09.18 16:48
|sell
|223
|0.10
|1.6946
|0.0000
|0.0000
|446
|2009.09.18 18:55
|close
|223
|0.10
|1.6937
|0.0000
|0.0000
|8.25
|11436.62
|447
|2009.09.18 22:09
|sell
|224
|0.10
|1.6974
|0.0000
|0.0000
|448
|2009.09.18 22:15
|close
|224
|0.10
|1.6968
|0.0000
|0.0000
|5.50
|11442.12
|449
|2009.09.21 08:24
|sell
|225
|0.10
|1.7000
|0.0000
|0.0000
|450
|2009.09.21 08:30
|close
|225
|0.10
|1.6994
|0.0000
|0.0000
|5.50
|11447.62
|451
|2009.09.21 12:24
|sell
|226
|0.10
|1.7023
|0.0000
|0.0000
|452
|2009.09.21 12:55
|close
|226
|0.10
|1.7016
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11454.03
|453
|2009.09.21 16:09
|sell
|227
|0.10
|1.7036
|0.0000
|0.0000
|454
|2009.09.21 16:17
|close
|227
|0.10
|1.7031
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11458.61
|455
|2009.09.29 08:39
|buy
|228
|0.10
|1.6699
|0.0000
|0.0000
|456
|2009.09.29 08:54
|close
|228
|0.10
|1.6706
|0.0000
|0.0000
|6.42
|11465.03
|457
|2009.09.29 10:09
|buy
|229
|0.10
|1.6682
|0.0000
|0.0000
|458
|2009.09.29 10:40
|close
|229
|0.10
|1.6690
|0.0000
|0.0000
|7.33
|11472.36
|459
|2009.09.29 12:36
|buy
|230
|0.10
|1.6685
|0.0000
|0.0000
|460
|2009.09.29 14:25
|close
|230
|0.10
|1.6692
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11478.77
|461
|2009.09.30 04:04
|buy
|231
|0.10
|1.6650
|0.0000
|0.0000
|462
|2009.10.01 07:54
|buy
|232
|0.20
|1.6559
|0.0000
|0.0000
|463
|2009.10.01 16:18
|close
|232
|0.20
|1.6593
|0.0000
|0.0000
|62.28
|11541.05
|464
|2009.10.01 16:18
|close
|231
|0.10
|1.6593
|0.0000
|0.0000
|-57.50
|11483.55
|465
|2009.10.02 10:53
|sell
|233
|0.10
|1.6810
|0.0000
|0.0000
|466
|2009.10.02 11:01
|close
|233
|0.10
|1.6803
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11489.96
|467
|2009.10.02 12:04
|sell
|234
|0.10
|1.6834
|0.0000
|0.0000
|468
|2009.10.02 14:38
|sell
|235
|0.20
|1.6912
|0.0000
|0.0000
|469
|2009.10.02 14:49
|close
|235
|0.20
|1.6860
|0.0000
|0.0000
|95.28
|11585.24
|470
|2009.10.02 14:49
|close
|234
|0.10
|1.6860
|0.0000
|0.0000
|-23.82
|11561.42
|471
|2009.10.06 13:53
|buy
|236
|0.10
|1.6575
|0.0000
|0.0000
|472
|2009.10.07 08:56
|buy
|237
|0.20
|1.6490
|0.0000
|0.0000
|473
|2009.10.07 14:58
|close
|237
|0.20
|1.6522
|0.0000
|0.0000
|58.62
|11620.04
|474
|2009.10.07 14:58
|close
|236
|0.10
|1.6522
|0.0000
|0.0000
|-50.31
|11569.73
|475
|2009.10.08 04:41
|buy
|238
|0.10
|1.6353
|0.0000
|0.0000
|476
|2009.10.08 04:50
|close
|238
|0.10
|1.6360
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11576.14
|477
|2009.10.08 17:19
|buy
|239
|0.10
|1.6301
|0.0000
|0.0000
|478
|2009.10.08 18:38
|close
|239
|0.10
|1.6306
|0.0000
|0.0000
|4.57
|11580.71
|479
|2009.10.09 05:57
|buy
|240
|0.10
|1.6287
|0.0000
|0.0000
|480
|2009.10.09 07:18
|close
|240
|0.10
|1.6294
|0.0000
|0.0000
|6.42
|11587.13
|481
|2009.10.09 13:02
|buy
|241
|0.10
|1.6270
|0.0000
|0.0000
|482
|2009.10.09 13:23
|close
|241
|0.10
|1.6277
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11593.54
|483
|2009.10.15 10:13
|buy
|242
|0.10
|1.6201
|0.0000
|0.0000
|484
|2009.10.15 10:22
|close
|242
|0.10
|1.6207
|0.0000
|0.0000
|5.49
|11599.03
|485
|2009.10.16 01:35
|buy
|243
|0.10
|1.6201
|0.0000
|0.0000
|486
|2009.10.16 08:41
|close
|243
|0.10
|1.6207
|0.0000
|0.0000
|5.49
|11604.52
|487
|2009.10.22 16:02
|sell
|244
|0.10
|1.6278
|0.0000
|0.0000
|488
|2009.10.22 16:07
|close
|244
|0.10
|1.6271
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11610.93
|489
|2009.10.27 16:24
|buy
|245
|0.10
|1.6153
|0.0000
|0.0000
|490
|2009.10.27 16:42
|close
|245
|0.10
|1.6162
|0.0000
|0.0000
|8.24
|11619.17
|491
|2009.10.28 01:30
|buy
|246
|0.10
|1.6130
|0.0000
|0.0000
|492
|2009.10.28 01:32
|close
|246
|0.10
|1.6143
|0.0000
|0.0000
|11.90
|11631.07
|493
|2009.10.28 17:24
|sell
|247
|0.10
|1.6389
|0.0000
|0.0000
|494
|2009.10.28 18:00
|close
|247
|0.10
|1.6373
|0.0000
|0.0000
|14.66
|11645.73
|495
|2009.10.29 01:16
|sell
|248
|0.10
|1.6406
|0.0000
|0.0000
|496
|2009.10.29 01:48
|close
|248
|0.10
|1.6401
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11650.31
|497
|2009.10.29 04:19
|sell
|249
|0.10
|1.6417
|0.0000
|0.0000
|498
|2009.10.29 04:26
|close
|249
|0.10
|1.6412
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11654.89
|499
|2009.11.06 17:24
|buy
|250
|0.10
|1.6190
|0.0000
|0.0000
|500
|2009.11.06 18:14
|close
|250
|0.10
|1.6195
|0.0000
|0.0000
|4.57
|11659.46
|501
|2009.11.06 22:16
|buy
|251
|0.10
|1.6163
|0.0000
|0.0000
|502
|2009.11.06 22:28
|close
|251
|0.10
|1.6171
|0.0000
|0.0000
|7.32
|11666.78
|503
|2009.11.08 23:00
|buy
|252
|0.10
|1.6133
|0.0000
|0.0000
|504
|2009.11.08 23:14
|close
|252
|0.10
|1.6139
|0.0000
|0.0000
|5.49
|11672.27
|505
|2009.11.09 01:28
|buy
|253
|0.10
|1.6129
|0.0000
|0.0000
|506
|2009.11.09 06:24
|close
|253
|0.10
|1.6138
|0.0000
|0.0000
|8.24
|11680.51
|507
|2009.11.13 16:44
|buy
|254
|0.10
|1.5986
|0.0000
|0.0000
|508
|2009.11.13 16:47
|close
|254
|0.10
|1.5993
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11686.92
|509
|2009.11.19 05:23
|sell
|255
|0.10
|1.6149
|0.0000
|0.0000
|510
|2009.11.19 05:36
|close
|255
|0.10
|1.6144
|0.0000
|0.0000
|4.57
|11691.49
|511
|2009.11.19 09:15
|sell
|256
|0.10
|1.6167
|0.0000
|0.0000
|512
|2009.11.19 09:17
|close
|256
|0.10
|1.6157
|0.0000
|0.0000
|9.16
|11700.65
|513
|2009.11.19 10:29
|sell
|257
|0.10
|1.6166
|0.0000
|0.0000
|514
|2009.11.19 10:48
|close
|257
|0.10
|1.6161
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11705.23
|515
|2009.11.19 12:24
|sell
|258
|0.10
|1.6184
|0.0000
|0.0000
|516
|2009.11.19 15:14
|close
|258
|0.10
|1.6179
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11709.81
|517
|2009.11.19 16:14
|sell
|259
|0.10
|1.6247
|0.0000
|0.0000
|518
|2009.11.19 16:30
|close
|259
|0.10
|1.6242
|0.0000
|0.0000
|4.57
|11714.38
|519
|2009.11.20 12:00
|sell
|260
|0.10
|1.6304
|0.0000
|0.0000
|520
|2009.11.20 13:55
|close
|260
|0.10
|1.6294
|0.0000
|0.0000
|9.15
|11723.53
|521
|2009.11.26 22:37
|sell
|261
|0.10
|1.6464
|0.0000
|0.0000
|522
|2009.11.26 22:38
|close
|261
|0.10
|1.6459
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11728.11
|523
|2009.11.27 00:08
|sell
|262
|0.10
|1.6470
|0.0000
|0.0000
|524
|2009.11.27 00:41
|sell
|263
|0.20
|1.6566
|0.0000
|0.0000
|525
|2009.11.27 00:54
|close
|263
|0.20
|1.6528
|0.0000
|0.0000
|69.59
|11797.70
|526
|2009.11.27 00:54
|close
|262
|0.10
|1.6528
|0.0000
|0.0000
|-53.11
|11744.59
|527
|2009.11.27 08:00
|sell
|264
|0.10
|1.6573
|0.0000
|0.0000
|528
|2009.11.27 08:06
|close
|264
|0.10
|1.6568
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11749.17
|529
|2009.12.01 21:05
|buy
|265
|0.10
|1.6293
|0.0000
|0.0000
|530
|2009.12.01 21:34
|close
|265
|0.10
|1.6299
|0.0000
|0.0000
|5.49
|11754.66
|531
|2009.12.02 14:33
|buy
|266
|0.10
|1.6243
|0.0000
|0.0000
|532
|2009.12.02 14:52
|close
|266
|0.10
|1.6249
|0.0000
|0.0000
|5.49
|11760.15
|533
|2009.12.03 04:27
|buy
|267
|0.10
|1.6217
|0.0000
|0.0000
|534
|2009.12.03 04:39
|close
|267
|0.10
|1.6228
|0.0000
|0.0000
|10.07
|11770.22
|535
|2009.12.11 16:12
|buy
|268
|0.10
|1.6022
|0.0000
|0.0000
|536
|2009.12.11 16:45
|close
|268
|0.10
|1.6029
|0.0000
|0.0000
|6.40
|11776.62
|537
|2009.12.16 16:59
|sell
|269
|0.10
|1.6206
|0.0000
|0.0000
|538
|2009.12.16 17:07
|close
|269
|0.10
|1.6199
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11783.03
|539
|2009.12.20 23:00
|buy
|270
|0.10
|1.6063
|0.0000
|0.0000
|540
|2009.12.20 23:10
|close
|270
|0.10
|1.6074
|0.0000
|0.0000
|10.07
|11793.10
|541
|2009.12.22 02:43
|sell
|271
|0.10
|1.6272
|0.0000
|0.0000
|542
|2009.12.22 02:59
|close
|271
|0.10
|1.6267
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11797.68
|543
|2009.12.22 11:27
|sell
|272
|0.10
|1.6268
|0.0000
|0.0000
|544
|2009.12.22 11:33
|close
|272
|0.10
|1.6261
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11804.09
|545
|2009.12.23 11:58
|sell
|273
|0.10
|1.6305
|0.0000
|0.0000
|546
|2009.12.23 12:19
|close
|273
|0.10
|1.6294
|0.0000
|0.0000
|10.07
|11814.16
|547
|2009.12.29 07:43
|buy
|274
|0.10
|1.6169
|0.0000
|0.0000
|548
|2009.12.29 08:20
|close
|274
|0.10
|1.6174
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11818.74
|549
|2009.12.29 09:22
|buy
|275
|0.10
|1.6155
|0.0000
|0.0000
|550
|2009.12.29 09:24
|close
|275
|0.10
|1.6161
|0.0000
|0.0000
|5.49
|11824.23
|551
|2009.12.29 12:45
|buy
|276
|0.10
|1.6085
|0.0000
|0.0000
|552
|2009.12.29 13:00
|close
|276
|0.10
|1.6092
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11830.64
|553
|2009.12.29 14:10
|buy
|277
|0.10
|1.6078
|0.0000
|0.0000
|554
|2009.12.29 17:52
|buy
|278
|0.20
|1.6020
|0.0000
|0.0000
|555
|2009.12.29 20:38
|close
|278
|0.20
|1.6041
|0.0000
|0.0000
|38.44
|11869.08
|556
|2009.12.29 20:38
|close
|277
|0.10
|1.6041
|0.0000
|0.0000
|-33.87
|11835.21
|557
|2009.12.30 15:42
|buy
|279
|0.10
|1.6020
|0.0000
|0.0000
|558
|2009.12.30 15:45
|close
|279
|0.10
|1.6025
|0.0000
|0.0000
|4.58
|11839.79
|559
|2010.01.04 08:01
|buy
|280
|0.10
|1.5907
|0.0000
|0.0000
|560
|2010.01.04 09:43
|buy
|281
|0.20
|1.5855
|0.0000
|0.0000
|561
|2010.01.04 10:19
|close
|281
|0.20
|1.5874
|0.0000
|0.0000
|34.79
|11874.58
|562
|2010.01.04 10:19
|close
|280
|0.10
|1.5874
|0.0000
|0.0000
|-30.22
|11844.36
|563
|2010.01.04 16:20
|buy
|282
|0.10
|1.5853
|0.0000
|0.0000
|564
|2010.01.04 22:22
|buy
|283
|0.20
|1.5778
|0.0000
|0.0000
|565
|2010.01.04 23:43
|close
|283
|0.20
|1.5806
|0.0000
|0.0000
|51.28
|11895.64
|566
|2010.01.04 23:43
|close
|282
|0.10
|1.5806
|0.0000
|0.0000
|-43.04
|11852.60
|567
|2010.01.05 01:12
|buy
|284
|0.10
|1.5769
|0.0000
|0.0000
|568
|2010.01.05 01:28
|close
|284
|0.10
|1.5774
|0.0000
|0.0000
|4.57
|11857.17
|569
|2010.01.06 01:37
|buy
|285
|0.10
|1.5732
|0.0000
|0.0000
|570
|2010.01.07 01:30
|buy
|286
|0.20
|1.5638
|0.0000
|0.0000
|571
|2010.01.12 12:07
|close
|286
|0.20
|1.5679
|0.0000
|0.0000
|64.49
|11921.67
|572
|2010.01.12 12:07
|close
|285
|0.10
|1.5679
|0.0000
|0.0000
|-59.13
|11862.54
|573
|2010.01.12 18:21
|sell
|287
|0.10
|1.5742
|0.0000
|0.0000
|574
|2010.01.12 20:55
|close
|287
|0.10
|1.5735
|0.0000
|0.0000
|6.41
|11868.95