Strategy Tester Report
Pipmaker_V17_3
CFXI-Real (Build 226)

SimboloEURAUD (Euro vs Australian Dollar)
Periodo15 Minuti (M15) 2009.01.12 00:00 - 2010.09.02 23:45 (2009.01.11 - 2010.09.03)
ModelloOgni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
ParametriMagicNumber=801999; Slippage=2; OneDirectionOnly=true; ExclusiveMode=true; TradeShort=true; TradeLong=true; ReverseDirection=true; TradeWaitTime=30; CycleWaitTime=60; Use_Fisher=true; FisherPeriod=240; Fisher_Bars=10; Fisher_price_smooth=0.5; Fisher_index_smooth=0.5; Fisher_Level=1.2; Fisher_rev=false; UseARSI=true; RSI_period=15; RSI_bars=14; ARSI_trigger=0.008; ARSI_rev=false; UseCCI=false; CCI_Period=60; CCI_lenght=60; cci_trigger=25; CCI_rev=false; Use_iTrend=false; iTrendPeriod=60; Bands_Mode=0; Power_Price=0; Price_Type=0; Bands_Period=20; Bands_Deviation=2; Power_Period=13; CountBars=300; iTrend_rev=false; Use_MACD=false; MacdTF=60; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; MACD_Price=1; MACD_mode=0; MACD_rev=false; UseStoch=false; STOCH_TF=60; K=5; D=3; Slowing=3; Stoch_mode=0; Stoch_price=0; sto_buy=80; sto_sell=20; Stoch_rev=false; UseTMA=true; TMA_TF=240; TMA_Method=3; TMA_Price=0; Short_MA_Period=3; Med_MA_Period=20; Long_MA_Period=50; TMA_rev=false; UseNLMA=false; NLMA_TF=240; NLMA_Price=0; NLMA_Length=9; NLMA_Displace=0; NLMA_PctFilter=0; NLMA_rev=false; UseStochFilter=false; STOCH_Filter_TF=60; K_Filter=5; D_Filter=3; Slowing_Filter=3; Stoch_Filter_mode=0; Stoch_Filter_price=0; sto_Filter_up=80; sto_Filter_down=40; MoneyMangement=false; MicroAccount=false; MaximumRisk=0.01; LotSize=0.1; LotIncrement=0.1; Multiplier=0; CounterTrendMultiplier=0; ProfitTarget=4; IncrementProfitTarget=true; ProfitMode=2; ProfitTrailing=true; MaxRetrace=20; SL=0; TP=0; TrailingStop=0; TSstep=1; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; AutoSpacing=true; StDevTF=240; StDevPer=14; StDevMode=0; MinSpacing=50; Spacing=15; TrendSpacing=15; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PauseTrading="Pause Trading at Timeinterval"; PauseStart=0; PauseEnd=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; ForcedStart=0; RightSideLabel=false; SessionTarget=1000000; LossManagement="What to do if things are going wrong"; EquityStop=false; MaxLossPercent=1; ExitAllTrades=true; StopTrading=true;
Barre sotto esame41821Ticks adoperati per il modello17033495Qualita' del modello90.00%
Errori di grafici8
Deposito iniziale10000.00
Profitto totale netto1868.95Profitto lordo2943.32Perdita lorda-1074.37
Fattore di profitto (profit factor)2.74Ricompensa attesa6.51
Drawdown assoluto175.74Drawdown massimo430.91 (3.63%)Drawdown relativo3.63% (406.60)
Operazioni totali287Posizioni al ribasso (vincite %)106 (94.34%)Posizioni al rialzo (vincite %)181 (92.27%)
Operazioni con profitto (% del totale)267 (93.03%)Operazioni in perdita (% del totale)20 (6.97%)
Il piu' grandeoperazione con profito159.35operazione in perdita-113.56
Mediaoperazione con profito11.02operazione in perdita-53.72
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)83 (653.45)perdite consecutive (perdita in denaro)2 (-152.02)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)653.45 (83)perdita consecutiva (numero delle perdite)-152.02 (2)
Mediavincite consecutive13perdite consecutive1
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12009.01.12 20:56sell10.101.96130.00000.0000
22009.01.12 21:03close10.101.96050.00000.00007.3210007.32
32009.01.12 22:03sell20.101.96810.00000.0000
42009.01.12 22:12close20.101.96760.00000.00004.5810011.90
52009.01.12 23:14sell30.101.96900.00000.0000
62009.01.12 23:24close30.101.96850.00000.00004.5810016.48
72009.01.13 01:59sell40.101.97010.00000.0000
82009.01.13 02:01close40.101.96900.00000.000010.0710026.55
92009.01.13 09:20sell50.101.97090.00000.0000
102009.01.13 09:34close50.101.96940.00000.000013.7310040.28
112009.01.13 10:34sell60.101.98110.00000.0000
122009.01.13 14:43close60.101.98020.00000.00008.2410048.52
132009.01.13 20:00sell70.101.99860.00000.0000
142009.01.13 20:00close70.101.99800.00000.00005.5010054.02
152009.01.15 10:23sell80.102.00440.00000.0000
162009.01.15 10:24close80.102.00340.00000.00009.1610063.18
172009.01.19 20:32buy90.101.95270.00000.0000
182009.01.19 21:05close90.101.95340.00000.00006.4110069.59
192009.01.21 08:00sell100.101.98770.00000.0000
202009.01.21 08:00close100.101.98630.00000.000012.8210082.41
212009.01.21 09:19sell110.101.98820.00000.0000
222009.01.21 09:20close110.101.98770.00000.00004.5710086.98
232009.01.21 10:20sell120.101.99270.00000.0000
242009.01.21 10:20close120.101.99210.00000.00005.4910092.47
252009.01.21 11:20sell130.101.99340.00000.0000
262009.01.21 11:24close130.101.99290.00000.00004.5810097.05
272009.01.21 13:15sell140.101.99470.00000.0000
282009.01.21 13:16close140.101.99390.00000.00007.3210104.37
292009.01.23 12:01sell150.101.99240.00000.0000
302009.01.23 12:12close150.101.99170.00000.00006.4110110.78
312009.01.30 04:43sell160.102.00060.00000.0000
322009.01.30 05:08close160.102.00000.00000.00005.4910116.27
332009.01.30 11:08sell170.102.00510.00000.0000
342009.01.30 11:08close170.102.00440.00000.00006.4110122.68
352009.01.30 12:08sell180.102.00930.00000.0000
362009.01.30 12:10close180.102.00830.00000.00009.1510131.83
372009.01.30 13:16sell190.102.00880.00000.0000
382009.01.30 13:17close190.102.00760.00000.000010.9910142.82
392009.01.30 14:17sell200.102.01130.00000.0000
402009.01.30 15:07close200.102.01010.00000.000010.9810153.80
412009.01.30 16:14sell210.102.01770.00000.0000
422009.01.30 16:17close210.102.01700.00000.00006.4110160.21
432009.02.02 04:00sell220.102.01480.00000.0000
442009.02.02 04:02close220.102.01430.00000.00004.5810164.79
452009.02.02 05:33sell230.102.01520.00000.0000
462009.02.02 05:35close230.102.01380.00000.000012.8110177.60
472009.02.02 08:08sell240.102.01700.00000.0000
482009.02.02 08:10close240.102.01610.00000.00008.2410185.84
492009.02.02 09:31sell250.102.01760.00000.0000
502009.02.02 10:08sell260.202.03010.00000.0000
512009.02.02 12:23close260.202.02530.00000.000087.8810273.72
522009.02.02 12:23close250.102.02530.00000.0000-70.4910203.23
532009.02.02 14:48sell270.102.03470.00000.0000
542009.02.02 14:59close270.102.03390.00000.00007.3210210.55
552009.02.02 19:18sell280.102.03520.00000.0000
562009.02.02 19:30close280.102.03470.00000.00004.5810215.13
572009.02.05 12:56buy290.101.97980.00000.0000
582009.02.05 12:57close290.101.98100.00000.000010.9810226.11
592009.02.05 14:39buy300.101.97510.00000.0000
602009.02.05 14:41close300.101.97630.00000.000010.9810237.09
612009.02.05 15:41buy310.101.97100.00000.0000
622009.02.05 15:42close310.101.97180.00000.00007.3210244.41
632009.02.05 16:43buy320.101.97070.00000.0000
642009.02.05 16:45close320.101.97150.00000.00007.3210251.73
652009.02.05 17:45buy330.101.96820.00000.0000
662009.02.06 01:27close330.101.96950.00000.000010.1210261.85
672009.02.06 08:26buy340.101.95360.00000.0000
682009.02.06 08:27close340.101.95430.00000.00006.4110268.26
692009.02.06 09:27buy350.101.94280.00000.0000
702009.02.06 09:29close350.101.94330.00000.00004.5810272.84
712009.02.06 10:29buy360.101.94260.00000.0000
722009.02.06 10:34close360.101.94420.00000.000014.6410287.48
732009.02.06 13:01buy370.101.94080.00000.0000
742009.02.06 13:04close370.101.94130.00000.00004.5810292.06
752009.02.06 14:24buy380.101.93960.00000.0000
762009.02.06 14:47close380.101.94010.00000.00004.5810296.64
772009.02.06 15:47buy390.101.92260.00000.0000
782009.02.06 15:47close390.101.92310.00000.00004.5810301.22
792009.02.06 16:53buy400.101.92330.00000.0000
802009.02.06 16:57close400.101.92420.00000.00008.2310309.45
812009.02.06 17:57buy410.101.91760.00000.0000
822009.02.06 17:58close410.101.91820.00000.00005.4910314.94
832009.02.06 18:58buy420.101.90710.00000.0000
842009.02.06 18:58close420.101.90770.00000.00005.4910320.43
852009.02.11 09:10sell430.101.97860.00000.0000
862009.02.11 09:12close430.101.97790.00000.00006.4010326.83
872009.02.11 10:12sell440.101.98070.00000.0000
882009.02.11 10:30close440.101.98000.00000.00006.4110333.24
892009.02.11 16:00sell450.101.97890.00000.0000
902009.02.11 16:00close450.101.97770.00000.000010.9810344.22
912009.02.11 17:02sell460.101.98060.00000.0000
922009.02.11 17:20close460.101.97900.00000.000014.6410358.86
932009.02.11 20:23sell470.101.97910.00000.0000
942009.02.11 20:24close470.101.97840.00000.00006.4110365.27
952009.02.17 08:03sell480.101.97260.00000.0000
962009.02.17 08:05close480.101.97200.00000.00005.5010370.77
972009.02.17 16:03sell490.101.97910.00000.0000
982009.02.17 16:09close490.101.97860.00000.00004.5710375.34
992009.02.19 05:19buy500.101.95790.00000.0000
1002009.02.19 05:39close500.101.95840.00000.00004.5710379.91
1012009.02.19 08:43buy510.101.95570.00000.0000
1022009.02.19 08:50close510.101.95630.00000.00005.4910385.40
1032009.02.19 11:24buy520.101.95290.00000.0000
1042009.02.19 11:27close520.101.95410.00000.000010.9810396.38
1052009.02.19 12:28buy530.101.95150.00000.0000
1062009.02.19 13:43close530.101.95420.00000.000024.7010421.08
1072009.02.26 16:35buy540.101.95510.00000.0000
1082009.02.26 19:07close540.101.95620.00000.000010.0610431.14
1092009.03.03 16:00buy550.101.95680.00000.0000
1102009.03.03 16:04close550.101.95760.00000.00007.3210438.46
1112009.03.04 12:37buy560.101.95700.00000.0000
1122009.03.04 12:38close560.101.95760.00000.00005.4810443.94
1132009.03.04 16:06buy570.101.95180.00000.0000
1142009.03.04 16:09close570.101.95260.00000.00007.3110451.25
1152009.03.04 17:09buy580.101.94530.00000.0000
1162009.03.04 17:15close580.101.94580.00000.00004.5810455.83
1172009.03.04 20:43buy590.101.94140.00000.0000
1182009.03.04 21:38close590.101.94190.00000.00004.5710460.40
1192009.03.09 16:01sell600.101.99020.00000.0000
1202009.03.09 23:35close600.101.98940.00000.00007.3210467.72
1212009.03.11 01:10buy610.101.95980.00000.0000
1222009.03.11 01:20close610.101.96050.00000.00006.4110474.13
1232009.03.11 11:07buy620.101.96030.00000.0000
1242009.03.11 11:12close620.101.96100.00000.00006.4110480.54
1252009.03.11 12:12buy630.101.96260.00000.0000
1262009.03.11 12:34close630.101.96310.00000.00004.5710485.11
1272009.03.20 16:00buy640.101.96570.00000.0000
1282009.03.20 16:13close640.101.96630.00000.00005.4910490.60
1292009.03.23 04:02buy650.101.96250.00000.0000
1302009.03.23 04:23close650.101.963010.00000.00004.6710495.27
1312009.03.23 05:23buy660.101.95860.00000.0000
1322009.03.23 05:29close660.101.95920.00000.00005.4910500.76
1332009.03.23 07:06buy670.101.95890.00000.0000
1342009.03.23 07:12close670.101.95970.00000.00007.3210508.08
1352009.03.23 09:57buy680.101.95660.00000.0000
1362009.03.23 09:59close680.101.95750.00000.00008.2410516.32
1372009.03.23 11:24buy690.101.95550.00000.0000
1382009.03.23 11:31close690.101.956290.00000.00007.2310523.55
1392009.03.23 12:31buy700.101.94950.00000.0000
1402009.03.23 12:37close700.101.95020.00000.00006.4010529.95
1412009.03.23 14:45buy710.101.94390.00000.0000
1422009.03.23 14:47close710.101.94440.00000.00004.5810534.53
1432009.03.23 15:49buy720.101.94020.00000.0000
1442009.03.23 15:53close720.101.94100.00000.00007.3210541.85
1452009.03.23 16:57buy730.101.93820.00000.0000
1462009.03.23 16:59close730.101.93950.00000.000011.9010553.75
1472009.03.23 20:58buy740.101.93660.00000.0000
1482009.03.23 20:59close740.101.93730.00000.00006.4110560.16
1492009.03.23 21:59buy750.101.93240.00000.0000
1502009.03.23 22:49close750.101.93290.00000.00004.5710564.73
1512009.03.24 01:31buy760.101.93050.00000.0000
1522009.03.24 01:37close760.101.93120.00000.00006.4110571.14
1532009.03.26 20:33buy770.101.92570.00000.0000
1542009.03.26 20:47close770.101.92620.00000.00004.5710575.71
1552009.04.01 20:00buy780.101.90180.00000.0000
1562009.04.01 20:27close780.101.90240.00000.00005.4910581.20
1572009.04.01 21:27buy790.101.89620.00000.0000
1582009.04.01 21:29close790.101.89670.00000.00004.5810585.78
1592009.04.01 23:21buy800.101.89210.00000.0000
1602009.04.01 23:21close800.101.89270.00000.00005.4910591.27
1612009.04.02 00:39buy810.101.89290.00000.0000
1622009.04.02 00:58close810.101.89360.00000.00006.4110597.68
1632009.04.02 02:58buy820.101.89180.00000.0000
1642009.04.02 03:00close820.101.89260.00000.00007.3210605.00
1652009.04.02 04:03buy830.101.89020.00000.0000
1662009.04.02 05:35close830.101.89070.00000.00004.5710609.57
1672009.04.02 06:37buy840.101.88620.00000.0000
1682009.04.02 06:45close840.101.88660.00000.00003.6610613.23
1692009.04.02 09:37buy850.101.88440.00000.0000
1702009.04.02 09:48close850.101.88530.00000.00008.2310621.46
1712009.04.02 12:30buy860.101.87690.00000.0000
1722009.04.02 12:30close860.101.87750.00000.00005.4910626.95
1732009.04.02 17:14buy870.101.87450.00000.0000
1742009.04.02 17:45close870.101.87520.00000.00006.4010633.35
1752009.04.03 01:45buy880.101.87350.00000.0000
1762009.04.03 03:10close880.101.87380.00000.00002.7510636.10
1772009.04.07 16:59buy890.101.86060.00000.0000
1782009.04.07 17:27close890.101.86110.00000.00004.5710640.67
1792009.04.10 01:14buy900.101.82740.00000.0000
1802009.04.10 04:01close900.101.82810.00000.00006.4010647.07
1812009.04.10 09:00buy910.101.82270.00000.0000
1822009.04.10 09:02close910.101.82360.00000.00008.2410655.31
1832009.04.13 00:01buy920.101.82670.00000.0000
1842009.04.13 14:34close920.101.82720.00000.00004.5810659.89
1852009.04.17 21:40buy930.101.80600.00000.0000
1862009.04.17 21:41close930.101.80640.00000.00003.6610663.55
1872009.04.20 00:00buy940.101.80310.00000.0000
1882009.04.20 00:06close940.101.80400.00000.00008.2310671.78
1892009.04.21 08:38sell950.101.84780.00000.0000
1902009.04.21 08:39close950.101.84660.00000.000010.9910682.77
1912009.04.21 11:43sell960.101.84750.00000.0000
1922009.04.21 11:46close960.101.84700.00000.00004.5810687.35
1932009.04.21 12:49sell970.101.84810.00000.0000
1942009.04.21 13:17close970.101.84740.00000.00006.4110693.76
1952009.04.21 14:24sell980.101.85080.00000.0000
1962009.04.21 14:30close980.101.85030.00000.00004.5710698.33
1972009.04.30 08:40buy990.101.82750.00000.0000
1982009.04.30 08:43close990.101.82900.00000.000013.7310712.06
1992009.04.30 09:43buy1000.101.81380.00000.0000
2002009.04.30 09:50close1000.101.81450.00000.00006.4110718.47
2012009.04.30 12:06buy1010.101.81430.00000.0000
2022009.04.30 12:06close1010.101.81480.00000.00004.5710723.04
2032009.04.30 15:42buy1020.101.81160.00000.0000
2042009.04.30 15:49close1020.101.81230.00000.00006.4110729.45
2052009.04.30 16:49buy1030.101.80130.00000.0000
2062009.04.30 16:50close1030.101.80180.00000.00004.5810734.03
2072009.05.05 21:47buy1040.101.79380.00000.0000
2082009.05.05 21:53close1040.101.79460.00000.00007.3210741.35
2092009.05.06 16:00buy1050.101.78770.00000.0000
2102009.05.06 16:05close1050.101.78830.00000.00005.4910746.84
2112009.05.06 17:08buy1060.101.78580.00000.0000
2122009.05.06 17:29close1060.101.78650.00000.00006.4010753.24
2132009.05.06 20:01buy1070.101.77630.00000.0000
2142009.05.06 20:09close1070.101.77770.00000.000012.8210766.06
2152009.05.07 00:50buy1080.101.77760.00000.0000
2162009.05.07 01:55close1080.101.77870.00000.000010.0710776.13
2172009.05.07 03:30buy1090.101.77450.00000.0000
2182009.05.07 04:06buy1100.201.76180.00000.0000
2192009.05.07 06:01close1100.201.76620.00000.000080.5510856.68
2202009.05.07 06:01close1090.101.76620.00000.0000-75.9710780.71
2212009.05.07 09:47buy1110.101.76230.00000.0000
2222009.05.07 09:50close1110.101.76280.00000.00004.5810785.29
2232009.05.07 14:34buy1120.101.75580.00000.0000
2242009.05.07 14:45close1120.101.75660.00000.00007.3210792.61
2252009.05.14 12:16sell1130.101.80980.00000.0000
2262009.05.14 13:17close1130.101.80920.00000.00005.4910798.10
2272009.05.18 21:35buy1140.101.77010.00000.0000
2282009.05.18 22:57close1140.101.77060.00000.00004.5710802.67
2292009.05.19 06:13buy1150.101.76760.00000.0000
2302009.05.19 06:28close1150.101.76810.00000.00004.5810807.25
2312009.05.19 08:37buy1160.101.76630.00000.0000
2322009.05.19 08:54close1160.101.76680.00000.00004.5810811.83
2332009.05.19 09:55buy1170.101.76410.00000.0000
2342009.05.20 02:45close1170.101.76480.00000.00004.6310816.47
2352009.05.21 10:26sell1180.101.78390.00000.0000
2362009.05.21 17:56close1180.101.78330.00000.00005.4910821.96
2372009.05.21 20:05sell1190.101.78930.00000.0000
2382009.05.21 22:20close1190.101.78870.00000.00005.4910827.45
2392009.05.22 09:37sell1200.101.79110.00000.0000
2402009.05.22 09:43close1200.101.79030.00000.00007.3210834.77
2412009.05.25 04:12sell1210.101.79480.00000.0000
2422009.05.25 04:18close1210.101.79420.00000.00005.4910840.26
2432009.05.26 04:01sell1220.101.79890.00000.0000
2442009.05.26 04:03close1220.101.79830.00000.00005.4910845.75
2452009.05.27 16:24buy1230.101.77230.00000.0000
2462009.05.27 16:31close1230.101.77300.00000.00006.4110852.16
2472009.05.27 17:31buy1240.101.76690.00000.0000
2482009.05.27 17:35close1240.101.76750.00000.00005.4910857.65
2492009.06.01 00:00buy1250.101.75910.00000.0000
2502009.06.01 00:00close1250.101.75960.00000.00004.5810862.23
2512009.06.01 03:10buy1260.101.75980.00000.0000
2522009.06.01 09:50buy1270.201.75230.00000.0000
2532009.06.01 12:58close1270.201.75510.00000.000051.2610913.49
2542009.06.01 12:58close1260.101.75510.00000.0000-43.0210870.47
2552009.06.01 16:13buy1280.101.75060.00000.0000
2562009.06.01 17:04close1280.101.75120.00000.00005.4910875.96
2572009.06.01 20:00buy1290.101.74680.00000.0000
2582009.06.01 20:12close1290.101.74740.00000.00005.4910881.45
2592009.06.01 21:58buy1300.101.74450.00000.0000
2602009.06.01 22:01close1300.101.74540.00000.00008.2410889.69
2612009.06.02 14:07buy1310.101.74420.00000.0000
2622009.06.02 14:19close1310.101.74470.00000.00004.5710894.26
2632009.06.02 17:27buy1320.101.74200.00000.0000
2642009.06.02 17:29close1320.101.74280.00000.00007.3210901.58
2652009.06.03 04:00buy1330.101.73710.00000.0000
2662009.06.03 11:09buy1340.201.72980.00000.0000
2672009.06.03 11:27close1340.201.73240.00000.000047.6010949.18
2682009.06.03 11:27close1330.101.73240.00000.0000-43.0210906.16
2692009.06.10 06:47buy1350.101.74710.00000.0000
2702009.06.10 06:54close1350.101.74780.00000.00006.4110912.57
2712009.06.10 07:55buy1360.101.74590.00000.0000
2722009.06.10 09:08buy1370.201.74020.00000.0000
2732009.06.10 16:03close1370.201.74230.00000.000038.4510951.02
2742009.06.10 16:03close1360.101.74230.00000.0000-32.9510918.07
2752009.06.11 04:01buy1380.101.72930.00000.0000
2762009.06.11 04:31close1380.101.73010.00000.00007.3310925.40
2772009.06.11 09:54buy1390.101.72810.00000.0000
2782009.06.11 18:45buy1400.201.71660.00000.0000
2792009.06.11 19:34close1400.201.72060.00000.000073.2510998.65
2802009.06.11 19:34close1390.101.72060.00000.0000-68.6710929.98
2812009.06.16 05:16sell1410.101.74830.00000.0000
2822009.06.16 05:17close1410.101.74750.00000.00007.3210937.30
2832009.06.17 12:00sell1420.101.75120.00000.0000
2842009.06.17 13:19close1420.101.75040.00000.00007.3310944.63
2852009.06.17 15:16sell1430.101.75560.00000.0000
2862009.06.17 15:29close1430.101.75460.00000.00009.1510953.78
2872009.06.17 16:29sell1440.101.76010.00000.0000
2882009.06.17 17:01close1440.101.75950.00000.00005.5010959.28
2892009.06.19 08:59buy1450.101.73140.00000.0000
2902009.06.19 09:22close1450.101.73210.00000.00006.4110965.69
2912009.06.19 10:54buy1460.101.72870.00000.0000
2922009.06.19 12:16close1460.101.72920.00000.00004.5810970.27
2932009.06.19 14:36buy1470.101.72470.00000.0000
2942009.06.19 14:45close1470.101.72540.00000.00006.4110976.68
2952009.06.23 00:41sell1480.101.76410.00000.0000
2962009.06.23 00:49close1480.101.76330.00000.00007.3310984.01
2972009.06.23 01:50sell1490.101.76550.00000.0000
2982009.06.23 17:11sell1500.201.78260.00000.0000
2992009.06.23 17:35close1500.201.77670.00000.0000108.0911092.10
3002009.06.23 17:35close1490.101.77670.00000.0000-102.5910989.51
3012009.06.25 02:36buy1510.101.74490.00000.0000
3022009.06.25 02:54close1510.101.74550.00000.00005.5010995.01
3032009.06.25 03:55buy1520.101.74340.00000.0000
3042009.06.25 04:03close1520.101.74400.00000.00005.4911000.50
3052009.06.25 16:04buy1530.101.74480.00000.0000
3062009.06.25 16:06close1530.101.74550.00000.00006.4111006.91
3072009.06.25 23:56buy1540.101.74020.00000.0000
3082009.06.26 00:08close1540.101.74140.00000.00009.2211016.13
3092009.06.26 02:11buy1550.101.73870.00000.0000
3102009.06.26 02:11close1550.101.73930.00000.00005.4911021.62
3112009.07.02 03:31sell1560.101.75240.00000.0000
3122009.07.02 03:32close1560.101.75210.00000.00002.7511024.37
3132009.07.02 06:42sell1570.101.75430.00000.0000
3142009.07.02 08:33close1570.101.75380.00000.00004.5811028.95
3152009.07.02 09:36sell1580.101.75750.00000.0000
3162009.07.02 09:51close1580.101.75680.00000.00006.4211035.37
3172009.07.02 16:06sell1590.101.76260.00000.0000
3182009.07.02 16:16close1590.101.76190.00000.00006.4111041.78
3192009.07.02 18:01sell1600.101.76430.00000.0000
3202009.07.02 18:01close1600.101.76360.00000.00006.4111048.19
3212009.07.07 13:16buy1610.101.74820.00000.0000
3222009.07.07 13:44close1610.101.74870.00000.00004.5811052.77
3232009.07.08 13:57sell1620.101.77210.00000.0000
3242009.07.08 14:43close1620.101.77100.00000.000010.0811062.85
3252009.07.08 17:06sell1630.101.77190.00000.0000
3262009.07.08 17:36sell1640.201.78160.00000.0000
3272009.07.08 17:44close1640.201.77820.00000.000062.2911125.14
3282009.07.08 17:44close1630.101.77820.00000.0000-57.7111067.43
3292009.07.08 20:08sell1650.101.78910.00000.0000
3302009.07.08 20:48close1650.101.78840.00000.00006.4211073.85
3312009.07.09 08:00sell1660.101.78670.00000.0000
3322009.07.09 08:05close1660.101.78600.00000.00006.4111080.26
3332009.07.09 17:08sell1670.101.78910.00000.0000
3342009.07.09 17:11close1670.101.78830.00000.00007.3311087.59
3352009.07.09 18:11sell1680.101.79280.00000.0000
3362009.07.09 18:14close1680.101.79220.00000.00005.5011093.09
3372009.07.09 22:24sell1690.101.79340.00000.0000
3382009.07.09 22:35close1690.101.79210.00000.000011.9011104.99
3392009.07.10 13:56sell1700.101.79340.00000.0000
3402009.07.10 14:31close1700.101.79290.00000.00004.5811109.57
3412009.07.10 17:26sell1710.101.79580.00000.0000
3422009.07.10 17:27close1710.101.79530.00000.00004.5811114.15
3432009.07.14 13:23buy1720.101.77220.00000.0000
3442009.07.14 14:57close1720.101.77290.00000.00006.4111120.56
3452009.07.14 17:28buy1730.101.76820.00000.0000
3462009.07.14 17:45close1730.101.76870.00000.00004.5711125.13
3472009.07.14 21:18buy1740.101.76500.00000.0000
3482009.07.14 21:20close1740.101.76570.00000.00006.4111131.54
3492009.07.14 22:31buy1750.101.76380.00000.0000
3502009.07.15 08:52close1750.101.76460.00000.00005.5611137.11
3512009.07.15 13:55buy1760.101.75760.00000.0000
3522009.07.15 16:45close1760.101.75850.00000.00008.2411145.35
3532009.07.20 18:06buy1770.101.74730.00000.0000
3542009.07.20 18:35close1770.101.74780.00000.00004.5711149.92
3552009.07.20 20:08buy1780.101.74610.00000.0000
3562009.07.20 23:09buy1790.201.74090.00000.0000
3572009.07.20 23:18close1790.201.74340.00000.000045.7811195.70
3582009.07.20 23:18close1780.101.74340.00000.0000-24.7211170.98
3592009.07.22 04:08buy1800.101.73750.00000.0000
3602009.07.22 04:20close1800.101.73790.00000.00003.6611174.64
3612009.07.23 16:21buy1810.101.73540.00000.0000
3622009.07.23 16:23close1810.101.73610.00000.00006.4111181.05
3632009.07.27 13:06buy1820.101.73040.00000.0000
3642009.07.27 13:15close1820.101.73100.00000.00005.5011186.55
3652009.07.28 05:11buy1830.101.72920.00000.0000
3662009.07.28 08:10buy1840.201.71890.00000.0000
3672009.07.28 15:38buy1850.301.71100.00000.0000
3682009.07.28 17:30close1850.301.71680.00000.0000159.3511345.90
3692009.07.28 17:30close1840.201.71680.00000.0000-38.4611307.44
3702009.07.28 17:30close1830.101.71680.00000.0000-113.5611193.88
3712009.07.28 20:33buy1860.101.71180.00000.0000
3722009.07.28 20:44close1860.101.71250.00000.00006.4211200.30
3732009.07.28 21:44buy1870.101.71080.00000.0000
3742009.07.28 22:06close1870.101.71150.00000.00006.4111206.71
3752009.07.30 16:00buy1880.101.70060.00000.0000
3762009.07.30 16:01close1880.101.70120.00000.00005.5011212.21
3772009.08.10 04:25buy1890.101.69150.00000.0000
3782009.08.10 04:43close1890.101.69200.00000.00004.5811216.79
3792009.08.10 10:37buy1900.101.68910.00000.0000
3802009.08.10 13:15close1900.101.68970.00000.00005.4911222.28
3812009.08.12 04:01sell1910.101.70940.00000.0000
3822009.08.12 08:11sell1920.201.71820.00000.0000
3832009.08.12 16:09close1920.201.71510.00000.000056.8011279.08
3842009.08.12 16:09close1910.101.71510.00000.0000-52.2211226.86
3852009.08.13 13:13buy1930.101.69230.00000.0000
3862009.08.13 14:11close1930.101.69300.00000.00006.4111233.27
3872009.08.14 01:43buy1940.101.69340.00000.0000
3882009.08.14 01:50close1940.101.69390.00000.00004.5811237.85
3892009.08.14 02:53buy1950.101.68890.00000.0000
3902009.08.14 02:56close1950.101.68940.00000.00004.5811242.43
3912009.08.17 04:40sell1960.101.71900.00000.0000
3922009.08.17 05:06close1960.101.71830.00000.00006.4111248.84
3932009.08.17 06:19sell1970.101.72100.00000.0000
3942009.08.17 06:30close1970.101.72010.00000.00008.2411257.08
3952009.08.17 08:31sell1980.101.72370.00000.0000
3962009.08.17 08:35close1980.101.72300.00000.00006.4211263.50
3972009.08.17 10:08sell1990.101.72380.00000.0000
3982009.08.17 10:38close1990.101.72320.00000.00005.5011269.00
3992009.08.24 09:36buy2000.101.70580.00000.0000
4002009.08.24 09:55close2000.101.70670.00000.00008.2511277.25
4012009.08.24 10:55buy2010.101.70240.00000.0000
4022009.08.24 11:55close2010.101.70300.00000.00005.5011282.75
4032009.08.24 15:16buy2020.101.70080.00000.0000
4042009.08.24 15:25close2020.101.70140.00000.00005.4911288.24
4052009.08.27 03:06sell2030.101.72460.00000.0000
4062009.08.27 03:48close2030.101.72400.00000.00005.5011293.74
4072009.08.28 12:40buy2040.101.70040.00000.0000
4082009.08.28 14:03close2040.101.70090.00000.00004.5811298.32
4092009.08.28 15:09buy2050.101.69760.00000.0000
4102009.08.28 15:25close2050.101.69900.00000.000012.8211311.14
4112009.08.28 20:54buy2060.101.69950.00000.0000
4122009.08.28 21:40close2060.101.70010.00000.00005.5011316.64
4132009.08.31 02:09buy2070.101.69640.00000.0000
4142009.08.31 03:25close2070.101.69720.00000.00007.3211323.96
4152009.09.03 13:38buy2080.101.70260.00000.0000
4162009.09.03 13:49close2080.101.70380.00000.000010.9911334.95
4172009.09.03 15:09buy2090.101.70130.00000.0000
4182009.09.03 15:18close2090.101.70200.00000.00006.4111341.36
4192009.09.04 03:57buy2100.101.69560.00000.0000
4202009.09.04 04:25close2100.101.69630.00000.00006.4111347.77
4212009.09.04 10:07buy2110.101.69490.00000.0000
4222009.09.04 10:34close2110.101.69540.00000.00004.5811352.35
4232009.09.04 13:09buy2120.101.69240.00000.0000
4242009.09.04 14:40close2120.101.69380.00000.000012.8211365.17
4252009.09.04 16:06buy2130.101.68510.00000.0000
4262009.09.04 17:40close2130.101.68560.00000.00004.5811369.75
4272009.09.04 18:40buy2140.101.67910.00000.0000
4282009.09.04 18:49close2140.101.67980.00000.00006.4111376.16
4292009.09.07 01:10buy2150.101.67740.00000.0000
4302009.09.07 01:58close2150.101.67820.00000.00007.3211383.48
4312009.09.07 13:09buy2160.101.67530.00000.0000
4322009.09.07 13:16close2160.101.67580.00000.00004.5811388.06
4332009.09.07 15:22buy2170.101.67350.00000.0000
4342009.09.07 16:25close2170.101.67480.00000.000011.9111399.97
4352009.09.10 03:37sell2180.101.69420.00000.0000
4362009.09.10 03:43close2180.101.69350.00000.00006.4111406.38
4372009.09.10 04:54sell2190.101.69450.00000.0000
4382009.09.10 05:49close2190.101.69400.00000.00004.5811410.96
4392009.09.10 09:21sell2200.101.69630.00000.0000
4402009.09.10 13:55close2200.101.69560.00000.00006.4111417.37
4412009.09.14 16:54sell2210.101.70090.00000.0000
4422009.09.14 17:03close2210.101.70020.00000.00006.4211423.79
4432009.09.15 13:24sell2220.101.70190.00000.0000
4442009.09.15 13:55close2220.101.70140.00000.00004.5811428.37
4452009.09.18 16:48sell2230.101.69460.00000.0000
4462009.09.18 18:55close2230.101.69370.00000.00008.2511436.62
4472009.09.18 22:09sell2240.101.69740.00000.0000
4482009.09.18 22:15close2240.101.69680.00000.00005.5011442.12
4492009.09.21 08:24sell2250.101.70000.00000.0000
4502009.09.21 08:30close2250.101.69940.00000.00005.5011447.62
4512009.09.21 12:24sell2260.101.70230.00000.0000
4522009.09.21 12:55close2260.101.70160.00000.00006.4111454.03
4532009.09.21 16:09sell2270.101.70360.00000.0000
4542009.09.21 16:17close2270.101.70310.00000.00004.5811458.61
4552009.09.29 08:39buy2280.101.66990.00000.0000
4562009.09.29 08:54close2280.101.67060.00000.00006.4211465.03
4572009.09.29 10:09buy2290.101.66820.00000.0000
4582009.09.29 10:40close2290.101.66900.00000.00007.3311472.36
4592009.09.29 12:36buy2300.101.66850.00000.0000
4602009.09.29 14:25close2300.101.66920.00000.00006.4111478.77
4612009.09.30 04:04buy2310.101.66500.00000.0000
4622009.10.01 07:54buy2320.201.65590.00000.0000
4632009.10.01 16:18close2320.201.65930.00000.000062.2811541.05
4642009.10.01 16:18close2310.101.65930.00000.0000-57.5011483.55
4652009.10.02 10:53sell2330.101.68100.00000.0000
4662009.10.02 11:01close2330.101.68030.00000.00006.4111489.96
4672009.10.02 12:04sell2340.101.68340.00000.0000
4682009.10.02 14:38sell2350.201.69120.00000.0000
4692009.10.02 14:49close2350.201.68600.00000.000095.2811585.24
4702009.10.02 14:49close2340.101.68600.00000.0000-23.8211561.42
4712009.10.06 13:53buy2360.101.65750.00000.0000
4722009.10.07 08:56buy2370.201.64900.00000.0000
4732009.10.07 14:58close2370.201.65220.00000.000058.6211620.04
4742009.10.07 14:58close2360.101.65220.00000.0000-50.3111569.73
4752009.10.08 04:41buy2380.101.63530.00000.0000
4762009.10.08 04:50close2380.101.63600.00000.00006.4111576.14
4772009.10.08 17:19buy2390.101.63010.00000.0000
4782009.10.08 18:38close2390.101.63060.00000.00004.5711580.71
4792009.10.09 05:57buy2400.101.62870.00000.0000
4802009.10.09 07:18close2400.101.62940.00000.00006.4211587.13
4812009.10.09 13:02buy2410.101.62700.00000.0000
4822009.10.09 13:23close2410.101.62770.00000.00006.4111593.54
4832009.10.15 10:13buy2420.101.62010.00000.0000
4842009.10.15 10:22close2420.101.62070.00000.00005.4911599.03
4852009.10.16 01:35buy2430.101.62010.00000.0000
4862009.10.16 08:41close2430.101.62070.00000.00005.4911604.52
4872009.10.22 16:02sell2440.101.62780.00000.0000
4882009.10.22 16:07close2440.101.62710.00000.00006.4111610.93
4892009.10.27 16:24buy2450.101.61530.00000.0000
4902009.10.27 16:42close2450.101.61620.00000.00008.2411619.17
4912009.10.28 01:30buy2460.101.61300.00000.0000
4922009.10.28 01:32close2460.101.61430.00000.000011.9011631.07
4932009.10.28 17:24sell2470.101.63890.00000.0000
4942009.10.28 18:00close2470.101.63730.00000.000014.6611645.73
4952009.10.29 01:16sell2480.101.64060.00000.0000
4962009.10.29 01:48close2480.101.64010.00000.00004.5811650.31
4972009.10.29 04:19sell2490.101.64170.00000.0000
4982009.10.29 04:26close2490.101.64120.00000.00004.5811654.89
4992009.11.06 17:24buy2500.101.61900.00000.0000
5002009.11.06 18:14close2500.101.61950.00000.00004.5711659.46
5012009.11.06 22:16buy2510.101.61630.00000.0000
5022009.11.06 22:28close2510.101.61710.00000.00007.3211666.78
5032009.11.08 23:00buy2520.101.61330.00000.0000
5042009.11.08 23:14close2520.101.61390.00000.00005.4911672.27
5052009.11.09 01:28buy2530.101.61290.00000.0000
5062009.11.09 06:24close2530.101.61380.00000.00008.2411680.51
5072009.11.13 16:44buy2540.101.59860.00000.0000
5082009.11.13 16:47close2540.101.59930.00000.00006.4111686.92
5092009.11.19 05:23sell2550.101.61490.00000.0000
5102009.11.19 05:36close2550.101.61440.00000.00004.5711691.49
5112009.11.19 09:15sell2560.101.61670.00000.0000
5122009.11.19 09:17close2560.101.61570.00000.00009.1611700.65
5132009.11.19 10:29sell2570.101.61660.00000.0000
5142009.11.19 10:48close2570.101.61610.00000.00004.5811705.23
5152009.11.19 12:24sell2580.101.61840.00000.0000
5162009.11.19 15:14close2580.101.61790.00000.00004.5811709.81
5172009.11.19 16:14sell2590.101.62470.00000.0000
5182009.11.19 16:30close2590.101.62420.00000.00004.5711714.38
5192009.11.20 12:00sell2600.101.63040.00000.0000
5202009.11.20 13:55close2600.101.62940.00000.00009.1511723.53
5212009.11.26 22:37sell2610.101.64640.00000.0000
5222009.11.26 22:38close2610.101.64590.00000.00004.5811728.11
5232009.11.27 00:08sell2620.101.64700.00000.0000
5242009.11.27 00:41sell2630.201.65660.00000.0000
5252009.11.27 00:54close2630.201.65280.00000.000069.5911797.70
5262009.11.27 00:54close2620.101.65280.00000.0000-53.1111744.59
5272009.11.27 08:00sell2640.101.65730.00000.0000
5282009.11.27 08:06close2640.101.65680.00000.00004.5811749.17
5292009.12.01 21:05buy2650.101.62930.00000.0000
5302009.12.01 21:34close2650.101.62990.00000.00005.4911754.66
5312009.12.02 14:33buy2660.101.62430.00000.0000
5322009.12.02 14:52close2660.101.62490.00000.00005.4911760.15
5332009.12.03 04:27buy2670.101.62170.00000.0000
5342009.12.03 04:39close2670.101.62280.00000.000010.0711770.22
5352009.12.11 16:12buy2680.101.60220.00000.0000
5362009.12.11 16:45close2680.101.60290.00000.00006.4011776.62
5372009.12.16 16:59sell2690.101.62060.00000.0000
5382009.12.16 17:07close2690.101.61990.00000.00006.4111783.03
5392009.12.20 23:00buy2700.101.60630.00000.0000
5402009.12.20 23:10close2700.101.60740.00000.000010.0711793.10
5412009.12.22 02:43sell2710.101.62720.00000.0000
5422009.12.22 02:59close2710.101.62670.00000.00004.5811797.68
5432009.12.22 11:27sell2720.101.62680.00000.0000
5442009.12.22 11:33close2720.101.62610.00000.00006.4111804.09
5452009.12.23 11:58sell2730.101.63050.00000.0000
5462009.12.23 12:19close2730.101.62940.00000.000010.0711814.16
5472009.12.29 07:43buy2740.101.61690.00000.0000
5482009.12.29 08:20close2740.101.61740.00000.00004.5811818.74
5492009.12.29 09:22buy2750.101.61550.00000.0000
5502009.12.29 09:24close2750.101.61610.00000.00005.4911824.23
5512009.12.29 12:45buy2760.101.60850.00000.0000
5522009.12.29 13:00close2760.101.60920.00000.00006.4111830.64
5532009.12.29 14:10buy2770.101.60780.00000.0000
5542009.12.29 17:52buy2780.201.60200.00000.0000
5552009.12.29 20:38close2780.201.60410.00000.000038.4411869.08
5562009.12.29 20:38close2770.101.60410.00000.0000-33.8711835.21
5572009.12.30 15:42buy2790.101.60200.00000.0000
5582009.12.30 15:45close2790.101.60250.00000.00004.5811839.79
5592010.01.04 08:01buy2800.101.59070.00000.0000
5602010.01.04 09:43buy2810.201.58550.00000.0000
5612010.01.04 10:19close2810.201.58740.00000.000034.7911874.58
5622010.01.04 10:19close2800.101.58740.00000.0000-30.2211844.36
5632010.01.04 16:20buy2820.101.58530.00000.0000
5642010.01.04 22:22buy2830.201.57780.00000.0000
5652010.01.04 23:43close2830.201.58060.00000.000051.2811895.64
5662010.01.04 23:43close2820.101.58060.00000.0000-43.0411852.60
5672010.01.05 01:12buy2840.101.57690.00000.0000
5682010.01.05 01:28close2840.101.57740.00000.00004.5711857.17
5692010.01.06 01:37buy2850.101.57320.00000.0000
5702010.01.07 01:30buy2860.201.56380.00000.0000
5712010.01.12 12:07close2860.201.56790.00000.000064.4911921.67
5722010.01.12 12:07close2850.101.56790.00000.0000-59.1311862.54
5732010.01.12 18:21sell2870.101.57420.00000.0000
5742010.01.12 20:55close2870.101.57350.00000.00006.4111868.95