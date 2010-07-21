InstaForex Companies Group
|Account: 149211
|Name: a.radha
|Currency: USD
|2010 August 2, 08:44
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|38117837
|2010.07.21 10:25
|buy
|2.50
|gbpusd
|1.5309
|0.0000
|0.0000
|2010.07.21 10:25
|1.5312
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|38117889
|2010.07.21 10:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.5314
|0.0000
|1.5348
|2010.07.21 11:05
|1.5311
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|38196322
|2010.07.22 08:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5190
|1.4988
|1.5358
|2010.07.22 11:46
|1.5251
|0.00
|0.00
|0.00
|12.20
|38196323
|2010.07.22 08:00
|sell stop
|0.40
|gbpusd
|1.5159
|1.5343
|1.5009
|2010.07.22 08:35
|1.5192
|cancelled
|38198044
|2010.07.22 09:08
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.5159
|1.5361
|1.4991
|2010.07.22 11:46
|1.5257
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.20
|38199437
|2010.07.22 09:08
|buy stop
|0.80
|gbpusd
|1.5208
|1.5006
|1.5358
|2010.07.22 09:08
|1.5159
|cancelled
|38199447
|2010.07.22 09:08
|buy stop
|0.80
|gbpusd
|1.5208
|1.5006
|1.5358
|2010.07.22 09:08
|1.5159
|cancelled
|38199630
|2010.07.22 10:57
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.5208
|1.4988
|1.5358
|2010.07.22 11:46
|1.5253
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|38210286
|2010.07.22 10:57
|sell stop
|1.60
|gbpusd
|1.5141
|1.5361
|1.4991
|2010.07.22 11:46
|1.5251
|cancelled
|38218583
|2010.07.22 11:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5254
|1.5070
|1.5404
|2010.07.22 11:52
|1.5268
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|38218587
|2010.07.22 11:46
|sell stop
|0.40
|gbpusd
|1.5223
|1.5407
|1.5073
|2010.07.22 11:52
|1.5269
|cancelled
|38220013
|2010.07.22 11:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5273
|1.5089
|1.5423
|2010.07.22 12:38
|1.5288
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38220030
|2010.07.22 11:52
|sell stop
|0.40
|gbpusd
|1.5242
|1.5426
|1.5092
|2010.07.22 12:38
|1.5286
|cancelled
|38225599
|2010.07.22 12:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5291
|1.5089
|1.5459
|2010.07.23 11:25
|1.5350
|0.00
|0.00
|0.00
|11.80
|38225607
|2010.07.22 14:57
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.5260
|1.5462
|1.5092
|2010.07.23 11:25
|1.5354
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.60
|38238785
|2010.07.22 14:57
|buy stop
|0.80
|gbpusd
|1.5309
|1.5107
|1.5459
|2010.07.23 03:27
|1.5279
|cancelled
|38282336
|2010.07.23 09:43
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.5309
|1.5089
|1.5459
|2010.07.23 11:25
|1.5349
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|38298336
|2010.07.23 09:43
|sell stop
|1.60
|gbpusd
|1.5242
|1.5462
|1.5092
|2010.07.23 11:25
|1.5348
|cancelled
|38309300
|2010.07.23 11:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5352
|1.5168
|1.5502
|2010.07.23 11:31
|1.5372
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|38309304
|2010.07.23 11:25
|sell stop
|0.40
|gbpusd
|1.5321
|1.5505
|1.5171
|2010.07.23 11:31
|1.5375
|cancelled
|38310694
|2010.07.23 11:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5378
|1.5194
|1.5528
|2010.07.23 11:44
|1.5394
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|38310705
|2010.07.23 11:31
|sell stop
|0.40
|gbpusd
|1.5347
|1.5531
|1.5197
|2010.07.23 11:44
|1.5394
|cancelled
|38313181
|2010.07.23 11:44
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5397
|1.5213
|1.5547
|2010.07.23 12:45
|1.5414
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|38313187
|2010.07.23 11:44
|sell stop
|0.40
|gbpusd
|1.5366
|1.5550
|1.5216
|2010.07.23 12:45
|1.5414
|cancelled
|38318249
|2010.07.23 12:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5417
|1.5233
|1.5567
|2010.07.23 12:54
|1.5429
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|38318251
|2010.07.23 12:45
|sell stop
|0.40
|gbpusd
|1.5386
|1.5570
|1.5236
|2010.07.23 12:54
|1.5429
|cancelled
|38319303
|2010.07.23 12:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5433
|1.5249
|1.5583
|2010.07.23 13:52
|1.5443
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38319306
|2010.07.23 12:54
|sell stop
|0.40
|gbpusd
|1.5402
|1.5586
|1.5252
|2010.07.23 13:52
|1.5444
|cancelled
|38324219
|2010.07.23 13:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5447
|1.5263
|1.5615
|2010.07.23 16:17
|1.5368
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.80
|38324221
|2010.07.23 14:45
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.5416
|1.5618
|1.5266
|2010.07.23 16:17
|1.5370
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|38328221
|2010.07.23 14:45
|buy stop
|0.80
|gbpusd
|1.5465
|1.5263
|1.5615
|2010.07.23 16:17
|1.5369
|cancelled
|38337695
|2010.07.23 16:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.5366
|1.5550
|1.5198
|2010.07.26 03:01
|1.5449
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.60
|38337704
|2010.07.23 17:57
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.5397
|1.5195
|1.5547
|2010.07.26 03:01
|1.5444
|0.00
|0.00
|0.00
|18.80
|38348715
|2010.07.23 17:57
|sell stop
|0.80
|gbpusd
|1.5348
|1.5550
|1.5198
|2010.07.26 00:01
|1.5417
|cancelled
|38378414
|2010.07.26 00:02
|sell stop
|0.80
|gbpusd
|1.5348
|1.5550
|1.5198
|2010.07.26 03:01
|1.5445
|cancelled
|38384960
|2010.07.26 03:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5448
|1.5264
|1.5598
|2010.07.26 05:18
|1.5463
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|38384963
|2010.07.26 03:01
|sell stop
|0.40
|gbpusd
|1.5417
|1.5601
|1.5267
|2010.07.26 05:18
|1.5463
|cancelled
|38391726
|2010.07.26 05:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5466
|1.5282
|1.5616
|2010.07.26 09:22
|1.5478
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|38391727
|2010.07.26 05:18
|sell stop
|0.40
|gbpusd
|1.5435
|1.5619
|1.5285
|2010.07.26 09:22
|1.5479
|cancelled
|38401000
|2010.07.26 09:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5482
|1.5298
|1.5632
|2010.07.26 09:46
|1.5500
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|38401002
|2010.07.26 09:22
|sell stop
|0.40
|gbpusd
|1.5451
|1.5635
|1.5301
|2010.07.26 09:46
|1.5502
|cancelled
|38403426
|2010.07.26 09:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5504
|1.5284
|1.5690
|2010.07.28 08:37
|1.5614
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|38403449
|2010.07.26 10:38
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.5473
|1.5693
|1.5287
|2010.07.28 08:40
|1.5608
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|38407205
|2010.07.26 16:11
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.5522
|1.5284
|1.5690
|2010.07.28 08:37
|1.5615
|0.00
|0.00
|0.00
|74.40
|38430702
|2010.07.26 17:44
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.5455
|1.5693
|1.5287
|2010.07.28 08:40
|1.5609
|0.00
|0.00
|0.00
|-246.40
|38440189
|2010.07.27 14:07
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.5540
|1.5284
|1.5690
|2010.07.28 08:37
|1.5615
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|38506199
|2010.07.27 14:07
|sell stop
|6.40
|gbpusd
|1.5437
|1.5693
|1.5287
|2010.07.28 08:37
|1.5615
|cancelled
|38573961
|2010.07.28 08:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.5610
|1.5426
|1.5760
|2010.07.28 09:20
|1.5620
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|38573962
|2010.07.28 08:40
|sell stop
|0.40
|gbpusd
|1.5579
|1.5763
|1.5429
|2010.07.28 08:43
|1.5609
|cancelled
|38574079
|2010.07.28 08:43
|sell stop
|0.40
|gbpusd
|1.5579
|1.5763
|1.5429
|2010.07.28 09:20
|1.5619
|cancelled
|38577120
|2010.07.28 09:20
|sell stop
|0.40
|gbpusd
|1.5591
|1.5775
|1.5441
|2010.07.28 10:16
|1.5595
|cancelled
|38582399
|2010.07.28 10:17
|buy stop
|0.60
|gbpusd
|1.5640
|1.5438
|1.5790
|2010.07.28 12:29
|1.5599
|cancelled
|
|0.00
|0.00
|0.00
|92.30
|Closed P/L:
|92.30
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|92.30
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 113.87
|Equity:
|1 113.87
|Free Margin:
|1 113.87