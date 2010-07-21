InstaForex Companies Group

Account: 149211 Name: a.radha Currency: USD 2010 August 2, 08:44
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
381178372010.07.21 10:25buy2.50gbpusd1.53090.00000.00002010.07.21 10:251.53120.000.000.007.50
381178892010.07.21 10:25buy1.00gbpusd1.53140.00001.53482010.07.21 11:051.53110.000.000.00-3.00
381963222010.07.22 08:00buy0.20gbpusd1.51901.49881.53582010.07.22 11:461.52510.000.000.0012.20
381963232010.07.22 08:00sell stop0.40gbpusd1.51591.53431.50092010.07.22 08:351.5192cancelled
381980442010.07.22 09:08sell0.40gbpusd1.51591.53611.49912010.07.22 11:461.52570.000.000.00-39.20
381994372010.07.22 09:08buy stop0.80gbpusd1.52081.50061.53582010.07.22 09:081.5159cancelled
381994472010.07.22 09:08buy stop0.80gbpusd1.52081.50061.53582010.07.22 09:081.5159cancelled
381996302010.07.22 10:57buy0.80gbpusd1.52081.49881.53582010.07.22 11:461.52530.000.000.0036.00
382102862010.07.22 10:57sell stop1.60gbpusd1.51411.53611.49912010.07.22 11:461.5251cancelled
382185832010.07.22 11:46buy0.20gbpusd1.52541.50701.54042010.07.22 11:521.52680.000.000.002.80
382185872010.07.22 11:46sell stop0.40gbpusd1.52231.54071.50732010.07.22 11:521.5269cancelled
382200132010.07.22 11:52buy0.20gbpusd1.52731.50891.54232010.07.22 12:381.52880.000.000.003.00
382200302010.07.22 11:52sell stop0.40gbpusd1.52421.54261.50922010.07.22 12:381.5286cancelled
382255992010.07.22 12:38buy0.20gbpusd1.52911.50891.54592010.07.23 11:251.53500.000.000.0011.80
382256072010.07.22 14:57sell0.40gbpusd1.52601.54621.50922010.07.23 11:251.53540.000.000.00-37.60
382387852010.07.22 14:57buy stop0.80gbpusd1.53091.51071.54592010.07.23 03:271.5279cancelled
382823362010.07.23 09:43buy0.80gbpusd1.53091.50891.54592010.07.23 11:251.53490.000.000.0032.00
382983362010.07.23 09:43sell stop1.60gbpusd1.52421.54621.50922010.07.23 11:251.5348cancelled
383093002010.07.23 11:25buy0.20gbpusd1.53521.51681.55022010.07.23 11:311.53720.000.000.004.00
383093042010.07.23 11:25sell stop0.40gbpusd1.53211.55051.51712010.07.23 11:311.5375cancelled
383106942010.07.23 11:31buy0.20gbpusd1.53781.51941.55282010.07.23 11:441.53940.000.000.003.20
383107052010.07.23 11:31sell stop0.40gbpusd1.53471.55311.51972010.07.23 11:441.5394cancelled
383131812010.07.23 11:44buy0.20gbpusd1.53971.52131.55472010.07.23 12:451.54140.000.000.003.40
383131872010.07.23 11:44sell stop0.40gbpusd1.53661.55501.52162010.07.23 12:451.5414cancelled
383182492010.07.23 12:45buy0.20gbpusd1.54171.52331.55672010.07.23 12:541.54290.000.000.002.40
383182512010.07.23 12:45sell stop0.40gbpusd1.53861.55701.52362010.07.23 12:541.5429cancelled
383193032010.07.23 12:54buy0.20gbpusd1.54331.52491.55832010.07.23 13:521.54430.000.000.002.00
383193062010.07.23 12:54sell stop0.40gbpusd1.54021.55861.52522010.07.23 13:521.5444cancelled
383242192010.07.23 13:52buy0.20gbpusd1.54471.52631.56152010.07.23 16:171.53680.000.000.00-15.80
383242212010.07.23 14:45sell0.40gbpusd1.54161.56181.52662010.07.23 16:171.53700.000.000.0018.40
383282212010.07.23 14:45buy stop0.80gbpusd1.54651.52631.56152010.07.23 16:171.5369cancelled
383376952010.07.23 16:17sell0.20gbpusd1.53661.55501.51982010.07.26 03:011.54490.000.000.00-16.60
383377042010.07.23 17:57buy0.40gbpusd1.53971.51951.55472010.07.26 03:011.54440.000.000.0018.80
383487152010.07.23 17:57sell stop0.80gbpusd1.53481.55501.51982010.07.26 00:011.5417cancelled
383784142010.07.26 00:02sell stop0.80gbpusd1.53481.55501.51982010.07.26 03:011.5445cancelled
383849602010.07.26 03:01buy0.20gbpusd1.54481.52641.55982010.07.26 05:181.54630.000.000.003.00
383849632010.07.26 03:01sell stop0.40gbpusd1.54171.56011.52672010.07.26 05:181.5463cancelled
383917262010.07.26 05:18buy0.20gbpusd1.54661.52821.56162010.07.26 09:221.54780.000.000.002.40
383917272010.07.26 05:18sell stop0.40gbpusd1.54351.56191.52852010.07.26 09:221.5479cancelled
384010002010.07.26 09:22buy0.20gbpusd1.54821.52981.56322010.07.26 09:461.55000.000.000.003.60
384010022010.07.26 09:22sell stop0.40gbpusd1.54511.56351.53012010.07.26 09:461.5502cancelled
384034262010.07.26 09:46buy0.20gbpusd1.55041.52841.56902010.07.28 08:371.56140.000.000.0022.00
384034492010.07.26 10:38sell0.40gbpusd1.54731.56931.52872010.07.28 08:401.56080.000.000.00-54.00
384072052010.07.26 16:11buy0.80gbpusd1.55221.52841.56902010.07.28 08:371.56150.000.000.0074.40
384307022010.07.26 17:44sell1.60gbpusd1.54551.56931.52872010.07.28 08:401.56090.000.000.00-246.40
384401892010.07.27 14:07buy3.20gbpusd1.55401.52841.56902010.07.28 08:371.56150.000.000.00240.00
385061992010.07.27 14:07sell stop6.40gbpusd1.54371.56931.52872010.07.28 08:371.5615cancelled
385739612010.07.28 08:40buy0.20gbpusd1.56101.54261.57602010.07.28 09:201.56200.000.000.002.00
385739622010.07.28 08:40sell stop0.40gbpusd1.55791.57631.54292010.07.28 08:431.5609cancelled
385740792010.07.28 08:43sell stop0.40gbpusd1.55791.57631.54292010.07.28 09:201.5619cancelled
385771202010.07.28 09:20sell stop0.40gbpusd1.55911.57751.54412010.07.28 10:161.5595cancelled
385823992010.07.28 10:17buy stop0.60gbpusd1.56401.54381.57902010.07.28 12:291.5599cancelled
  0.00 0.00 0.00 92.30
Closed P/L: 92.30
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 92.30 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 113.87 Equity: 1 113.87 Free Margin: 1 113.87