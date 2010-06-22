Interbank FX, LLC

Account: 2657625 Name: poly173_nohedge Currency: USD 2010 August 20, 18:44
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1764456832010.06.22 10:39balanceDeposit5 000.00
1765289382010.06.24 05:49sell0.01gbpusd1.497670.000001.495302010.06.24 05:581.496800.000.000.000.87
1765289712010.06.24 05:51sell0.02gbpusd1.497700.000001.495302010.06.24 05:581.496800.000.000.001.80
1766874032010.06.29 06:44sell0.01eurchf1.328800.000001.326402010.06.29 07:381.328900.000.000.00-0.09
1766874092010.06.29 06:45sell0.02eurchf1.329000.000001.326602010.06.29 07:381.328800.000.000.000.37
1767235272010.06.30 01:37sell0.01gbpjpy133.1800.000132.9402010.06.30 05:32133.1700.000.000.000.11
1767697302010.07.01 00:52buy0.01eurchf1.317500.000001.319902010.07.01 08:151.317500.000.000.000.00
1767697542010.07.01 00:53buy0.02eurchf1.317400.000001.319802010.07.01 08:151.317400.000.000.000.00
1767702952010.07.01 01:01buy0.01gbpusd1.494400.000001.496802010.07.01 01:341.494700.000.000.000.30
1767703302010.07.01 01:02buy0.02gbpusd1.494000.000001.496402010.07.01 01:341.494600.000.000.001.20
1767706102010.07.01 01:08buy0.03eurchf1.312100.000001.314502010.07.01 05:041.312300.000.000.000.55
1767706152010.07.01 01:08buy0.01gbpchf1.605500.000001.607902010.07.01 05:131.605700.000.000.000.19
1767707012010.07.01 01:12buy0.05eurchf1.311000.000001.313402010.07.01 04:261.311200.000.000.000.93
1767707472010.07.01 01:13buy0.08eurchf1.310700.000001.313102010.07.01 04:061.310900.000.000.001.48
1767707642010.07.01 01:13buy0.02gbpchf1.603900.000001.606302010.07.01 04:181.604100.000.000.000.38
1767708362010.07.01 01:14buy0.12eurchf1.310300.000001.312702010.07.01 02:061.310500.000.000.002.24
1767708462010.07.01 01:14buy0.03gbpchf1.603100.000001.605502010.07.01 04:061.603300.000.000.000.55
1768389022010.07.01 19:49buy0.01gbpchf1.606700.000001.609102010.07.01 20:061.607900.000.000.001.13
1768503412010.07.02 02:39buy0.01usdjpy88.0600.00088.3002010.07.02 06:2288.0800.000.000.000.23
1768531322010.07.02 05:28buy0.01gbpusd1.515500.000001.517902010.07.02 05:411.516200.000.000.000.70
1768533742010.07.02 05:36buy0.01eurusd1.248700.000001.251102010.07.02 05:451.249900.000.000.001.20
1768876742010.07.05 01:39sell0.01gbpusd1.517700.000001.515302010.07.05 05:031.517530.000.000.000.17
1769389342010.07.06 01:01sell0.01gbpusd1.509770.000001.507402010.07.07 07:151.509630.000.000.000.14
1769389722010.07.06 01:01sell0.01gbpjpy132.1130.000131.8702010.07.07 04:18132.0970.000.00-0.030.18
1769531682010.07.06 06:31buy0.01usdjpy87.7400.00087.9802010.07.06 07:1987.7900.000.000.000.57
1769531872010.07.06 06:32buy0.02usdjpy87.7400.00087.9802010.07.06 07:1987.7900.000.000.001.14
1770581072010.07.08 01:06buy0.01usdjpy87.9180.00088.1582010.07.08 01:3088.0330.000.000.001.31
1770596832010.07.08 01:37sell0.01gbpchf1.597990.000001.595592010.07.08 01:501.596460.000.000.001.46
1770597162010.07.08 01:38sell0.02gbpchf1.597990.000001.595592010.07.08 01:501.596460.000.000.002.91
1770642932010.07.08 05:40sell0.01gbpjpy134.2220.000133.9822010.07.08 06:11134.1740.000.000.000.54
1770934792010.07.08 20:01sell0.12eurusd1.270260.000001.267862010.07.08 20:221.270010.000.000.003.00
1770937732010.07.08 20:04sell0.01gbpchf1.591670.000001.589272010.07.08 20:081.590760.000.000.000.86
1771088432010.07.09 06:43sell0.01eurchf1.336240.000001.333842010.07.09 07:001.335650.000.000.000.56
1771089782010.07.09 06:44sell0.02eurchf1.336570.000001.334172010.07.09 07:001.335650.000.000.001.75
1771091282010.07.09 06:45sell0.03eurchf1.337080.000001.334682010.07.09 07:001.335650.000.000.004.09
1781186482010.07.27 06:34sell0.01usdchf1.049580.000001.047102010.07.27 06:461.049060.000.000.000.50
1781186832010.07.27 06:35sell0.02usdchf1.049530.000001.047132010.07.27 06:461.049130.000.000.000.76
1781187162010.07.27 06:38sell0.03usdchf1.049630.000001.047232010.07.27 06:461.049170.000.000.001.32
1782235002010.07.28 01:08sell0.12eurusd1.298480.000001.296082010.07.28 01:261.298050.000.000.005.16
1783672292010.07.29 05:58buy0.01usdchf1.054100.000001.056502010.07.29 07:281.054270.000.000.000.16
1787496242010.08.03 06:48sell0.12eurusd1.318030.000001.315662010.08.03 07:081.316650.000.000.0016.56
1788231322010.08.04 04:57sell0.01gbpjpy136.0090.000135.7712010.08.04 05:43135.9910.000.000.000.22
1788231442010.08.04 04:58sell0.02gbpjpy136.0140.000135.7742010.08.04 05:43135.9860.000.000.000.65
1790487662010.08.09 05:58sell0.01gbpusd1.597460.000001.594962010.08.09 06:421.597350.000.000.000.11
1791542402010.08.10 00:58buy0.01usdjpy85.8840.00086.1202010.08.10 02:3385.8620.000.000.00-0.26
1791542872010.08.10 00:59buy0.02usdjpy85.8470.00086.0872010.08.10 02:3385.8620.000.000.000.35
1793889352010.08.12 01:31buy0.01gbpusd1.565520.000001.568022010.08.12 02:171.565620.000.000.000.10
1793890812010.08.12 01:32buy0.02gbpusd1.565660.000001.568062010.08.12 02:171.565620.000.000.00-0.08
1793978932010.08.12 04:38sell0.01gbpjpy133.8290.000133.5892010.08.12 04:53133.7010.000.000.001.50
1793979052010.08.12 04:38sell0.01usdjpy85.3690.00085.1292010.08.12 04:5385.2570.000.000.001.31
1793979712010.08.12 04:39sell0.02gbpjpy133.8190.000133.5692010.08.12 04:53133.7040.000.000.002.69
1793980182010.08.12 04:39sell0.02usdjpy85.3590.00085.1192010.08.12 04:5385.2570.000.000.002.39
1796476452010.08.16 06:42sell0.12eurusd1.281120.000001.278722010.08.16 07:031.280770.000.000.004.20
1799233402010.08.18 00:48buy0.01eurchf1.340790.000001.343192010.08.18 01:401.340910.000.000.000.12
1799410582010.08.18 05:57buy0.01gbpusd1.552920.000001.555302010.08.18 06:301.552850.000.000.00-0.07
1799410672010.08.18 05:58buy0.02gbpusd1.552680.000001.555082010.08.18 06:301.552880.000.000.000.40
1799411002010.08.18 05:59buy0.03gbpusd1.552160.000001.554582010.08.18 06:271.552220.000.000.000.18
1799411142010.08.18 05:59buy0.01gbpjpy132.5900.000132.8342010.08.18 06:21132.6900.000.000.001.17
1799411512010.08.18 05:59buy0.01gbpchf1.620520.000001.622922010.08.18 08:181.620810.000.000.000.27
1800477132010.08.18 20:05buy0.01usdjpy85.4180.00085.6602010.08.18 20:2485.4590.000.000.000.48
1800477772010.08.18 20:07buy0.02usdjpy85.4160.00085.6552010.08.18 20:2485.4590.000.000.001.01
1801414042010.08.19 21:47buy0.01usdjpy85.2640.00085.5082010.08.19 22:0785.3110.000.000.000.55
  0.00 0.00 -0.03 74.57
Closed P/L: 74.54
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1769388552010.07.06 01:00sell0.01eurusd1.249100.000001.24670 1.271120.000.00-1.02-22.02
1769388962010.07.06 01:01sell0.02eurusd1.249200.000001.24680 1.271120.000.00-2.00-43.84
1769390812010.07.06 01:03sell0.03eurusd1.249200.000001.24680 1.271120.000.00-3.04-65.76
1769391002010.07.06 01:04sell0.05eurusd1.249500.000001.24710 1.271120.000.00-5.01-108.10
1769391572010.07.06 01:05sell0.08eurusd1.249200.000001.24680 1.271120.000.00-8.02-175.36
  0.00 0.00 -19.09 -415.08
 Floating P/L: -434.17
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 74.54 Floating P/L: -434.17 Margin: 59.34
Balance: 5 074.54 Equity: 4 640.37 Free Margin: 4 581.03
 
Details:
Graph
Gross Profit: 75.04 Gross Loss: 0.50 Total Net Profit: 74.54
Profit Factor: 150.08 Expected Payoff: 1.22  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.26 (0.01%) Relative Drawdown: 0.01% (0.26)
 
Total Trades: 61 Short Positions (won %): 29 (96.55%) Long Positions (won %): 32 (90.63%)
Profit Trades (% of total): 57 (93.44%) Loss trades (% of total): 4 (6.56%)
Largest profit trade: 16.56 loss trade: -0.26
Average profit trade: 1.32 loss trade: -0.13
Maximum consecutive wins ($): 41 (56.00) consecutive losses ($): 1 (-0.26)
Maximal consecutive profit (count): 56.00 (41) consecutive loss (count): -0.26 (1)
Average consecutive wins: 11 consecutive losses: 1