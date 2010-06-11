|Account: 2650672
|Name: poly161_nohedge
|Currency: USD
|2010 August 27, 16:54
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|175897672
|2010.06.11 07:14
|balance
|Deposit
|5 000.00
|176117167
|2010.06.15 01:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.950
|0.000
|135.190
|2010.06.15 02:04
|134.970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|176133423
|2010.06.15 06:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.040
|0.000
|134.280
|2010.06.15 06:41
|134.280
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|176198634
|2010.06.16 02:40
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.67657
|0.00000
|1.67900
|2010.06.16 09:50
|1.67670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|176198640
|2010.06.16 02:41
|buy
|0.02
|eurchf
|1.39370
|0.00000
|1.39610
|2010.06.16 05:12
|1.39387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|176198652
|2010.06.16 02:41
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.67557
|0.00000
|1.67800
|2010.06.16 09:42
|1.67570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|176251960
|2010.06.16 20:01
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.66707
|0.00000
|1.66950
|2010.06.17 07:14
|1.65953
|0.00
|0.00
|0.06
|-6.66
|176252057
|2010.06.16 20:03
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.66610
|0.00000
|1.66850
|2010.06.16 20:46
|1.66633
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|176252107
|2010.06.16 20:04
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.66520
|0.00000
|1.66760
|2010.06.16 20:41
|1.66550
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|176264125
|2010.06.17 04:17
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.66157
|0.00000
|1.66400
|2010.06.17 04:44
|1.66183
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|176267024
|2010.06.17 06:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.090
|0.000
|134.330
|2010.06.17 08:13
|134.113
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|176267051
|2010.06.17 06:44
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.65957
|0.00000
|1.66200
|2010.06.17 07:14
|1.65957
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|176267073
|2010.06.17 06:44
|buy
|0.02
|gbpjpy
|134.000
|0.000
|134.240
|2010.06.17 08:11
|134.020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|176267191
|2010.06.17 06:45
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.65833
|0.00000
|1.66070
|2010.06.17 07:14
|1.65950
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|176267306
|2010.06.17 06:46
|buy
|0.04
|gbpjpy
|133.907
|0.000
|134.150
|2010.06.17 08:09
|133.917
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|176267612
|2010.06.17 06:53
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.65740
|0.00000
|1.65980
|2010.06.17 07:14
|1.65950
|0.00
|0.00
|0.00
|14.83
|176267634
|2010.06.17 06:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22610
|0.00000
|1.22850
|2010.06.17 07:26
|1.22653
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|176267644
|2010.06.17 06:53
|buy
|0.08
|gbpjpy
|133.810
|0.000
|134.050
|2010.06.17 07:24
|133.837
|0.00
|0.00
|0.00
|2.36
|176267661
|2010.06.17 06:53
|buy
|0.02
|eurchf
|1.38603
|0.00000
|1.38840
|2010.06.17 07:00
|1.38767
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|176312411
|2010.06.17 22:41
|buy
|0.02
|eurchf
|1.37600
|0.00000
|1.37840
|2010.06.17 22:49
|1.37663
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|176325727
|2010.06.18 05:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23970
|0.00000
|1.24210
|2010.06.18 05:54
|1.23990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|176325787
|2010.06.18 05:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11143
|0.00000
|1.10900
|2010.06.18 05:53
|1.11130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|176327840
|2010.06.18 06:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23763
|0.00000
|1.24000
|2010.06.18 07:00
|1.23810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|176370491
|2010.06.21 01:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.10860
|0.00000
|1.10620
|2010.06.21 01:56
|1.10780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|176370534
|2010.06.21 01:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23787
|0.00000
|1.24030
|2010.06.21 02:00
|1.23920
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|176380352
|2010.06.21 05:53
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.64430
|0.00000
|1.64190
|2010.06.21 06:20
|1.64410
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|176419137
|2010.06.21 19:22
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11347
|0.00000
|1.11110
|2010.06.21 19:53
|1.11330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|176433874
|2010.06.22 04:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22980
|0.00000
|1.23220
|2010.06.22 04:58
|1.23057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|176434906
|2010.06.22 05:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.040
|0.000
|134.280
|2010.06.22 07:27
|134.050
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|176434914
|2010.06.22 05:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22980
|0.00000
|1.23220
|2010.06.22 06:16
|1.22977
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|176435107
|2010.06.22 05:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.22890
|0.00000
|1.23130
|2010.06.22 06:16
|1.22977
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|176435137
|2010.06.22 05:50
|buy
|0.02
|gbpjpy
|133.947
|0.000
|134.190
|2010.06.22 07:27
|133.963
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|176435475
|2010.06.22 05:58
|buy
|0.04
|gbpjpy
|133.850
|0.000
|134.090
|2010.06.22 06:22
|133.880
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|176473543
|2010.06.23 00:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22507
|0.00000
|1.22750
|2010.06.23 01:07
|1.22590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|176473555
|2010.06.23 00:58
|sell
|0.01
|usdchf
|1.10953
|0.00000
|1.10710
|2010.06.23 01:07
|1.10900
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|176475879
|2010.06.23 02:42
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.64477
|0.00000
|1.64240
|2010.06.23 03:06
|1.64460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|176517269
|2010.06.23 19:17
|sell
|0.01
|usdchf
|1.10490
|0.00000
|1.10250
|2010.06.23 20:22
|1.10460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|176527707
|2010.06.24 04:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23347
|0.00000
|1.23590
|2010.06.24 05:34
|1.23357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|176528265
|2010.06.24 05:08
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.65467
|0.00000
|1.65230
|2010.06.24 05:26
|1.65430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|176528270
|2010.06.24 05:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.10497
|0.00000
|1.10260
|2010.06.24 05:27
|1.10470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|176530312
|2010.06.24 06:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23220
|0.00000
|1.23460
|2010.06.24 14:21
|1.23240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|176571979
|2010.06.25 05:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|89.510
|0.000
|89.270
|2010.06.25 06:24
|89.500
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|176677615
|2010.06.29 02:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08810
|0.00000
|1.08570
|2010.06.29 02:51
|1.08770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|176677694
|2010.06.29 02:34
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51000
|0.00000
|1.51240
|2010.06.29 13:02
|1.51020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|176687141
|2010.06.29 06:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.840
|0.000
|88.600
|2010.06.29 07:06
|88.780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|176687399
|2010.06.29 06:44
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08520
|0.00000
|1.08280
|2010.06.29 13:02
|1.08500
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|176687463
|2010.06.29 06:45
|sell
|0.02
|usdchf
|1.08620
|0.00000
|1.08380
|2010.06.29 12:41
|1.08600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|176687636
|2010.06.29 06:50
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.63580
|0.00000
|1.63340
|2010.06.29 07:38
|1.63560
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|176687684
|2010.06.29 06:52
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.63670
|0.00000
|1.63430
|2010.06.29 07:38
|1.63650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|176717633
|2010.06.29 20:06
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08140
|0.00000
|1.07900
|2010.06.29 23:13
|1.08120
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.18
|176725546
|2010.06.30 02:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08310
|0.00000
|1.08070
|2010.06.30 03:08
|1.08260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|176729070
|2010.06.30 05:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50440
|0.00000
|1.50680
|2010.06.30 05:48
|1.50530
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|176769652
|2010.07.01 00:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49540
|0.00000
|1.49780
|2010.07.01 01:34
|1.49470
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|176769794
|2010.07.01 00:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.49450
|0.00000
|1.49690
|2010.07.01 01:34
|1.49460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|176770765
|2010.07.01 01:13
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.49360
|0.00000
|1.49600
|2010.07.01 01:34
|1.49470
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|176776764
|2010.07.01 04:29
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.230
|0.000
|87.990
|2010.07.01 10:40
|88.220
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|176778625
|2010.07.01 05:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|88.340
|0.000
|88.100
|2010.07.01 05:26
|88.330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|176783191
|2010.07.01 06:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48950
|0.00000
|1.49190
|2010.07.01 06:51
|1.49020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|176852668
|2010.07.02 05:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51640
|0.00000
|1.51880
|2010.07.02 05:41
|1.51620
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|176852724
|2010.07.02 05:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25050
|0.00000
|1.25290
|2010.07.02 05:45
|1.24990
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|176852979
|2010.07.02 05:23
|buy
|0.02
|eurusd
|1.24960
|0.00000
|1.25200
|2010.07.02 05:45
|1.24990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|176853119
|2010.07.02 05:27
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51550
|0.00000
|1.51790
|2010.07.02 05:41
|1.51620
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|176853187
|2010.07.02 05:28
|buy
|0.04
|eurusd
|1.24870
|0.00000
|1.25110
|2010.07.02 05:45
|1.25000
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|176855902
|2010.07.02 06:54
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06230
|0.00000
|1.05990
|2010.07.02 07:10
|1.06160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|176944907
|2010.07.06 04:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25270
|0.00000
|1.25510
|2010.07.06 04:40
|1.25350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|176944923
|2010.07.06 04:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06170
|0.00000
|1.05930
|2010.07.06 04:39
|1.06067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|176944955
|2010.07.06 04:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51290
|0.00000
|1.51530
|2010.07.06 04:40
|1.51350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|176946498
|2010.07.06 04:50
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.60683
|0.00000
|1.60440
|2010.07.06 06:17
|1.60673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|177002366
|2010.07.06 22:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26213
|0.00000
|1.26450
|2010.07.06 22:47
|1.26227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|177002562
|2010.07.06 22:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06040
|0.00000
|1.05800
|2010.07.06 22:46
|1.06000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|177051003
|2010.07.07 19:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|87.630
|0.000
|87.390
|2010.07.15 13:45
|87.618
|0.00
|0.00
|-0.22
|0.14
|177051159
|2010.07.07 19:44
|sell
|0.02
|usdjpy
|87.717
|0.000
|87.480
|2010.07.07 20:06
|87.690
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|177058180
|2010.07.08 01:09
|sell
|0.01
|usdchf
|1.05037
|0.00000
|1.04797
|2010.07.08 01:32
|1.04921
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|177058653
|2010.07.08 01:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59744
|0.00000
|1.59504
|2010.07.08 01:50
|1.59646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|177059878
|2010.07.08 01:42
|sell
|0.02
|usdjpy
|88.228
|0.000
|87.988
|2010.07.08 01:58
|88.155
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|177065946
|2010.07.08 06:43
|sell
|0.02
|usdjpy
|88.394
|0.000
|88.154
|2010.07.08 07:09
|88.375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|177093772
|2010.07.08 20:04
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59167
|0.00000
|1.58927
|2010.07.08 20:08
|1.59076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|177105685
|2010.07.09 05:46
|sell
|0.02
|usdjpy
|88.675
|0.000
|88.435
|2010.07.09 06:01
|88.634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|178119036
|2010.07.27 06:47
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.62611
|0.00000
|1.62833
|2010.07.27 06:51
|1.62724
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|178222639
|2010.07.28 00:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.534
|0.000
|136.761
|2010.07.28 01:09
|136.599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|178228719
|2010.07.28 01:30
|buy
|0.02
|eurchf
|1.37762
|0.00000
|1.38007
|2010.07.28 01:39
|1.37793
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|178228872
|2010.07.28 01:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29685
|0.00000
|1.29917
|2010.07.28 01:34
|1.29779
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|178229772
|2010.07.28 01:34
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.65221
|0.00000
|1.65451
|2010.07.28 01:39
|1.65299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|178327825
|2010.07.28 19:15
|buy
|0.02
|eurchf
|1.37183
|0.00000
|1.37423
|2010.07.28 19:22
|1.37246
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|178350867
|2010.07.29 00:54
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55912
|0.00000
|1.56151
|2010.07.29 01:24
|1.55931
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|178351262
|2010.07.29 00:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29829
|0.00000
|1.30070
|2010.07.29 01:24
|1.29854
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|178352234
|2010.07.29 01:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.014
|0.000
|136.254
|2010.07.29 01:28
|136.074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|178366602
|2010.07.29 05:49
|buy
|0.02
|eurchf
|1.37347
|0.00000
|1.37587
|2010.07.29 07:13
|1.37353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|178366672
|2010.07.29 05:50
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.64831
|0.00000
|1.65071
|2010.07.29 06:28
|1.64594
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.25
|178366976
|2010.07.29 05:55
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.64711
|0.00000
|1.64971
|2010.07.29 06:28
|1.64594
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|178366980
|2010.07.29 05:55
|buy
|0.04
|eurchf
|1.37243
|0.00000
|1.37485
|2010.07.29 06:28
|1.37265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|178367021
|2010.07.29 05:56
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.64591
|0.00000
|1.64836
|2010.07.29 06:28
|1.64594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|178367249
|2010.07.29 05:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56050
|0.00000
|1.56304
|2010.07.29 06:15
|1.56142
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|178367255
|2010.07.29 05:59
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.64484
|0.00000
|1.64724
|2010.07.29 06:28
|1.64594
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|178367265
|2010.07.29 05:59
|buy
|0.08
|eurchf
|1.37151
|0.00000
|1.37391
|2010.07.29 06:27
|1.37193
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|178441969
|2010.07.29 19:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.591
|0.000
|135.826
|2010.07.29 20:21
|135.657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|178607010
|2010.08.02 05:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|86.636
|0.000
|86.402
|2010.08.02 06:23
|86.619
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|178614469
|2010.08.02 06:39
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04116
|0.00000
|1.03891
|2010.08.02 13:45
|1.04104
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|178614555
|2010.08.02 06:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30694
|0.00000
|1.30935
|2010.08.02 07:05
|1.30736
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|178614760
|2010.08.02 06:43
|sell
|0.02
|usdchf
|1.04210
|0.00000
|1.03971
|2010.08.02 13:44
|1.04198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|178715556
|2010.08.02 22:46
|sell
|0.01
|usdjpy
|86.594
|0.000
|86.356
|2010.08.02 23:21
|86.580
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|178743046
|2010.08.03 05:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31665
|0.00000
|1.31905
|2010.08.03 06:11
|1.31606
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|178743452
|2010.08.03 05:44
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03862
|0.00000
|1.03622
|2010.08.03 07:04
|1.03845
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|178743559
|2010.08.03 05:48
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31567
|0.00000
|1.31807
|2010.08.03 06:11
|1.31606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|178822247
|2010.08.04 04:16
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04138
|0.00000
|1.03904
|2010.08.04 06:33
|1.04131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|178870107
|2010.08.04 19:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31627
|0.00000
|1.31867
|2010.08.04 21:35
|1.31643
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.16
|178871975
|2010.08.04 22:03
|sell
|0.01
|usdjpy
|86.371
|0.000
|86.124
|2010.08.04 22:21
|86.359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|178884668
|2010.08.05 06:33
|buy
|0.02
|eurchf
|1.38435
|0.00000
|1.38699
|2010.08.06 09:33
|1.38453
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.34
|178884674
|2010.08.05 06:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31494
|0.00000
|1.31735
|2010.08.05 08:00
|1.31523
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|178884699
|2010.08.05 06:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58828
|0.00000
|1.59068
|2010.08.05 09:21
|1.58855
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|178884799
|2010.08.05 06:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31403
|0.00000
|1.31644
|2010.08.05 07:43
|1.31414
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|178884894
|2010.08.05 06:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58737
|0.00000
|1.58977
|2010.08.05 09:10
|1.58754
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|178884898
|2010.08.05 06:36
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.746
|0.000
|136.986
|2010.08.05 07:56
|136.759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|178885097
|2010.08.05 06:40
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.58648
|0.00000
|1.58883
|2010.08.05 09:10
|1.58682
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|178885113
|2010.08.05 06:40
|buy
|0.02
|gbpjpy
|136.641
|0.000
|136.881
|2010.08.05 07:50
|136.654
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|178885283
|2010.08.05 06:40
|buy
|0.04
|eurchf
|1.38340
|0.00000
|1.38582
|2010.08.06 03:30
|1.38352
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.45
|178885310
|2010.08.05 06:41
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.66889
|0.00000
|1.67129
|2010.08.06 07:59
|1.66906
|0.00
|0.00
|-0.15
|1.30
|178885312
|2010.08.05 06:41
|buy
|0.04
|gbpjpy
|136.519
|0.000
|136.751
|2010.08.05 07:31
|136.549
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|178885314
|2010.08.05 06:41
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.58457
|0.00000
|1.58697
|2010.08.05 07:55
|1.58469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|178885441
|2010.08.05 06:44
|buy
|0.16
|gbpchf
|1.66796
|0.00000
|1.67036
|2010.08.06 07:28
|1.66809
|0.00
|0.00
|-0.31
|1.98
|178885703
|2010.08.05 06:49
|buy
|0.04
|eurusd
|1.31301
|0.00000
|1.31550
|2010.08.05 07:17
|1.31354
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|178885800
|2010.08.05 06:49
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.58360
|0.00000
|1.58605
|2010.08.05 07:37
|1.58400
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|178885811
|2010.08.05 06:49
|sell
|0.01
|usdchf
|1.05391
|0.00000
|1.05151
|2010.08.05 07:02
|1.05318
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|178936462
|2010.08.05 19:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.191
|0.000
|136.427
|2010.08.05 19:42
|136.204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|178949606
|2010.08.06 05:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31795
|0.00000
|1.32035
|2010.08.06 05:29
|1.31825
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|179048148
|2010.08.09 05:28
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.511
|0.000
|85.272
|2010.08.09 05:48
|85.484
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|179050337
|2010.08.09 06:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03936
|0.00000
|1.03697
|2010.08.09 08:32
|1.03885
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|179052256
|2010.08.09 06:49
|sell
|0.02
|usdchf
|1.04040
|0.00000
|1.03792
|2010.08.09 07:31
|1.04027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|179153594
|2010.08.10 00:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32017
|0.00000
|1.32231
|2010.08.10 18:23
|1.32062
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|179153666
|2010.08.10 00:50
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58628
|0.00000
|1.58868
|2010.08.10 18:23
|1.58650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|179153683
|2010.08.10 00:50
|buy
|0.02
|eurchf
|1.38633
|0.00000
|1.38872
|2010.08.10 05:13
|1.38646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|179153806
|2010.08.10 00:52
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31930
|0.00000
|1.32165
|2010.08.10 01:22
|1.31941
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|179153910
|2010.08.10 00:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58543
|0.00000
|1.58770
|2010.08.10 01:21
|1.58557
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|179153979
|2010.08.10 00:54
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.66551
|0.00000
|1.66791
|2010.08.10 04:07
|1.66579
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|179166090
|2010.08.10 02:48
|sell
|0.01
|usdchf
|1.05238
|0.00000
|1.04995
|2010.08.10 08:41
|1.05226
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|179252373
|2010.08.10 19:15
|buy
|0.02
|eurchf
|1.38070
|0.00000
|1.38308
|2010.08.10 19:34
|1.38180
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|179272026
|2010.08.11 00:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31002
|0.00000
|1.31245
|2010.08.11 01:03
|1.31138
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|179305268
|2010.08.11 04:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31100
|0.00000
|1.31340
|2010.08.11 05:06
|1.31112
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|179306523
|2010.08.11 05:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30942
|0.00000
|1.31177
|2010.08.11 06:07
|1.30979
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|179306864
|2010.08.11 05:54
|buy
|0.02
|eurusd
|1.30850
|0.00000
|1.31091
|2010.08.11 06:07
|1.30979
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|179306962
|2010.08.11 05:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.301
|0.000
|85.064
|2010.08.11 07:04
|85.296
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|179379889
|2010.08.11 19:53
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.352
|0.000
|85.111
|2010.08.11 20:44
|85.357
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|179394728
|2010.08.12 04:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.269
|0.000
|85.024
|2010.08.12 04:53
|85.257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|179395056
|2010.08.12 04:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.697
|0.000
|133.457
|2010.08.12 04:53
|133.701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|179395139
|2010.08.12 04:32
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.369
|0.000
|85.129
|2010.08.12 04:53
|85.257
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|179396662
|2010.08.12 04:34
|sell
|0.02
|gbpjpy
|133.814
|0.000
|133.574
|2010.08.12 04:53
|133.704
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|179404259
|2010.08.12 05:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29001
|0.00000
|1.28761
|2010.08.12 06:15
|1.29050
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|179405749
|2010.08.12 05:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57104
|0.00000
|1.56864
|2010.08.12 06:00
|1.57015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|179406330
|2010.08.12 05:52
|sell
|0.02
|eurusd
|1.29113
|0.00000
|1.28861
|2010.08.12 06:15
|1.29054
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|179412692
|2010.08.12 06:49
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.627
|0.000
|85.393
|2010.08.12 08:10
|85.615
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|179492506
|2010.08.12 22:18
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.849
|0.000
|133.614
|2010.08.13 09:24
|133.861
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|179492608
|2010.08.12 22:23
|sell
|0.02
|gbpjpy
|133.949
|0.000
|133.709
|2010.08.13 09:24
|133.861
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|179505182
|2010.08.13 02:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28542
|0.00000
|1.28302
|2010.08.13 02:54
|1.28521
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|179505901
|2010.08.13 02:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.28638
|0.00000
|1.28398
|2010.08.13 02:54
|1.28521
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|179514454
|2010.08.13 05:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28742
|0.00000
|1.28495
|2010.08.13 07:55
|1.28695
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|179622326
|2010.08.16 01:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.451
|0.000
|133.212
|2010.08.16 09:07
|133.400
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|179640363
|2010.08.16 05:28
|sell
|0.02
|gbpjpy
|134.007
|0.000
|133.759
|2010.08.16 07:56
|134.001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|179640364
|2010.08.16 05:28
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56097
|0.00000
|1.55861
|2010.08.16 06:00
|1.56072
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|179646101
|2010.08.16 06:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56374
|0.00000
|1.56120
|2010.08.16 06:39
|1.56300
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|179647591
|2010.08.16 06:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28089
|0.00000
|1.27854
|2010.08.16 07:03
|1.28077
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|179648682
|2010.08.16 06:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.28186
|0.00000
|1.27945
|2010.08.16 07:03
|1.28081
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|179749327
|2010.08.16 19:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28209
|0.00000
|1.27968
|2010.08.16 22:52
|1.28193
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.16
|179792577
|2010.08.17 01:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28350
|0.00000
|1.28113
|2010.08.17 01:47
|1.28340
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|179792837
|2010.08.17 01:13
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56677
|0.00000
|1.56450
|2010.08.17 01:32
|1.56658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|179815662
|2010.08.17 05:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28590
|0.00000
|1.28348
|2010.08.17 05:57
|1.28578
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|180071248
|2010.08.19 05:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04422
|0.00000
|1.04188
|2010.08.19 05:26
|1.04447
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|180072218
|2010.08.19 05:13
|sell
|0.02
|usdchf
|1.04512
|0.00000
|1.04272
|2010.08.19 05:26
|1.04447
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|180081706
|2010.08.19 06:40
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04588
|0.00000
|1.04356
|2010.08.19 07:03
|1.04510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|180167692
|2010.08.20 05:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55857
|0.00000
|1.55618
|2010.08.20 05:38
|1.55744
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|180302859
|2010.08.23 06:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56017
|0.00000
|1.55756
|2010.08.23 07:01
|1.55927
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|180302912
|2010.08.23 06:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.239
|0.000
|132.999
|2010.08.23 07:01
|133.141
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|180303590
|2010.08.23 06:48
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56112
|0.00000
|1.55872
|2010.08.23 07:01
|1.55933
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|180407764
|2010.08.23 19:50
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04088
|0.00000
|1.03846
|2010.08.23 20:14
|1.04067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|180415616
|2010.08.23 22:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26546
|0.00000
|1.26307
|2010.08.23 22:29
|1.26506
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|180432509
|2010.08.24 01:44
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04237
|0.00000
|1.03997
|2010.08.24 01:54
|1.04160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|180523926
|2010.08.24 21:37
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03340
|0.00000
|1.03150
|2010.08.24 21:38
|1.03229
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|180524544
|2010.08.24 21:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.469
|0.000
|129.229
|2010.08.25 06:28
|129.992
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|180524574
|2010.08.24 21:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54132
|0.00000
|1.53877
|2010.08.24 22:55
|1.54089
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|180524592
|2010.08.24 21:48
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.055
|0.000
|83.815
|2010.08.25 14:00
|84.081
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|180524609
|2010.08.24 21:49
|sell
|0.02
|gbpjpy
|129.559
|0.000
|129.319
|2010.08.25 06:28
|129.990
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.22
|180524653
|2010.08.24 21:49
|sell
|0.02
|usdjpy
|84.138
|0.000
|83.908
|2010.08.25 14:00
|84.081
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|180524680
|2010.08.24 21:50
|sell
|0.04
|gbpjpy
|129.699
|0.000
|129.459
|2010.08.24 23:31
|129.676
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|180532780
|2010.08.25 00:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26535
|0.00000
|1.26295
|2010.08.25 01:56
|1.26517
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|180545279
|2010.08.25 05:44
|sell
|0.04
|gbpjpy
|130.029
|0.000
|129.789
|2010.08.25 06:28
|129.992
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|180545283
|2010.08.25 05:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54232
|0.00000
|1.53991
|2010.08.25 05:57
|1.54167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|180545454
|2010.08.25 05:51
|sell
|0.04
|usdjpy
|84.340
|0.000
|84.103
|2010.08.25 06:26
|84.318
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|180545469
|2010.08.25 05:51
|sell
|0.08
|gbpjpy
|130.160
|0.000
|129.919
|2010.08.25 06:28
|129.992
|0.00
|0.00
|0.00
|15.94
|180545493
|2010.08.25 05:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26447
|0.00000
|1.26207
|2010.08.25 10:56
|1.26428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|180618921
|2010.08.26 04:18
|sell
|0.01
|usdchf
|1.02919
|0.00000
|1.02683
|2010.08.26 09:02
|1.02906
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|180620563
|2010.08.26 05:35
|sell
|0.02
|usdchf
|1.03116
|0.00000
|1.02882
|2010.08.26 06:03
|1.03104
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|180678435
|2010.08.26 19:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27224
|0.00000
|1.26982
|2010.08.26 19:59
|1.27297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|180678845
|2010.08.26 19:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55375
|0.00000
|1.55141
|2010.08.26 20:01
|1.55340
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|180682744
|2010.08.26 19:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.27392
|0.00000
|1.27156
|2010.08.26 19:59
|1.27297
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|0.00
|0.00
|-0.81
|144.92
|Closed P/L:
|144.11
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|176198633
|2010.06.16 02:40
|buy
|0.01
|eurchf
|1.39473
|0.00000
|1.39710
|1.30980
|0.00
|0.00
|-0.90
|-82.68
|178884672
|2010.08.05 06:33
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.67231
|0.00000
|1.67471
|1.59427
|0.00
|0.00
|-0.44
|-75.97
|178884905
|2010.08.05 06:36
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.67140
|0.00000
|1.67380
|1.59427
|0.00
|0.00
|-0.85
|-150.16
|178885139
|2010.08.05 06:40
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.67035
|0.00000
|1.67276
|1.59427
|0.00
|0.00
|-1.63
|-296.25
|0.00
|0.00
|-3.82
|-605.06
|Floating P/L:
|-608.88
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|144.11
|Floating P/L:
|-608.88
|Margin:
|30.84
|Balance:
|5 144.11
|Equity:
|4 535.23
|Free Margin:
|4 504.39
|Details:
|Gross Profit:
|175.82
|Gross Loss:
|31.71
|Total Net Profit:
|144.11
|Profit Factor:
|5.54
|Expected Payoff:
|0.75
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|16.42 (0.32%)
|Relative Drawdown:
|0.32% (16.42)
|Total Trades:
|192
|Short Positions (won %):
|97 (89.69%)
|Long Positions (won %):
|95 (91.58%)
|Profit Trades (% of total):
|174 (90.63%)
|Loss trades (% of total):
|18 (9.38%)
|Largest
|profit trade:
|15.94
|loss trade:
|-10.22
|Average
|profit trade:
|1.01
|loss trade:
|-1.76
|Maximum
|consecutive wins ($):
|39 (31.02)
|consecutive losses ($):
|2 (-16.42)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|31.02 (39)
|consecutive loss (count):
|-16.42 (2)
|Average
|consecutive wins:
|10
|consecutive losses:
|1