Alpari NZ Limited

Account: 2415170 Name: poly160a_01 Currency: USD 2010 August 13, 20:12
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
763198242010.05.31 05:21buy0.10gbpjpy132.272132.272132.8222010.05.31 05:50132.2720.000.000.000.00
763199522010.05.31 05:23buy0.10gbpchf1.671101.671101.676602010.05.31 06:111.671100.000.000.000.00
763199552010.05.31 05:23buy0.10gbpusd1.446881.447031.452382010.05.31 05:431.448330.000.000.0014.50
764057072010.05.31 21:40buy0.10gbpusd1.453551.453611.459052010.06.01 13:091.454950.000.00-0.0714.00
764074232010.05.31 22:18sell0.10usdjpy91.26591.25690.7152010.06.01 01:1891.1360.000.00-0.1014.15
764272562010.06.01 02:44buy0.15gbpusd1.447571.447571.453072010.06.01 03:021.447570.000.000.000.00
764367142010.06.01 04:21sell0.10eurchf1.418781.418631.413282010.06.01 04:231.417500.000.000.0011.07
764478602010.06.01 06:45sell0.10eurusd1.227071.227071.221572010.06.01 08:301.225870.000.000.0012.00
765733142010.06.01 19:21sell0.10eurusd1.229180.000001.223682010.06.01 19:521.229340.000.000.00-1.60
765734322010.06.01 19:22buy0.10usdchf1.152510.000001.158012010.06.01 19:511.153070.000.000.004.86
765752552010.06.01 19:39sell0.15eurusd1.231081.230521.225582010.06.01 19:521.229360.000.000.0025.80
765752612010.06.01 19:39buy0.10gbpchf1.691841.692041.697342010.06.01 19:591.693260.000.000.0012.31
765752692010.06.01 19:39buy0.15usdchf1.151311.151771.156812010.06.01 19:511.153070.000.000.0022.90
765789172010.06.01 20:10buy0.10eurchf1.416620.000001.422122010.06.02 13:021.415090.000.000.03-13.23
765789872010.06.01 20:10buy0.10eurusd1.227361.227361.232862010.06.03 03:021.228600.000.00-0.5712.40
765875912010.06.01 21:49buy0.10usdjpy91.04591.05091.5952010.06.02 01:5891.1650.000.00-0.0113.16
765907082010.06.01 22:31sell0.10gbpusd1.465741.465731.460242010.06.01 23:211.464530.000.000.0012.10
766095712010.06.02 04:43buy0.15eurchf1.414071.414071.419572010.06.02 13:021.415080.000.000.0013.10
766107742010.06.02 05:04buy0.10gbpusd1.470621.470671.476122010.06.02 07:181.471880.000.000.0012.60
766114662010.06.02 05:14buy0.15eurusd1.222881.222891.228382010.06.02 05:351.222890.000.000.000.15
766133192010.06.02 05:37buy0.15gbpusd1.467951.467951.473452010.06.02 05:561.467950.000.000.000.00
766134412010.06.02 05:38buy0.15eurusd1.221301.221301.226802010.06.02 07:451.222560.000.000.0018.90
766134582010.06.02 05:38sell0.10usdchf1.157201.157201.151702010.06.02 08:571.155980.000.000.0010.55
766134782010.06.02 05:38buy0.10gbpjpy134.255134.255134.8052010.06.02 05:50134.2550.000.000.000.00
767282812010.06.02 19:21buy0.15eurusd1.223851.223891.229352010.06.02 21:211.225060.000.000.0018.15
767285702010.06.02 19:23buy0.10gbpusd1.465071.465081.470572010.06.03 01:491.466280.000.00-0.4212.10
767552682010.06.03 01:06sell0.10usdchf1.156591.156571.151092010.06.03 01:371.155360.000.000.0010.65
767552912010.06.03 01:06buy0.15eurusd1.222901.223021.228402010.06.03 01:371.224190.000.000.0019.35
767569042010.06.03 01:40sell0.10gbpusd1.465681.465681.460182010.06.03 15:111.464470.000.000.0012.10
767570242010.06.03 01:42sell0.10eurusd1.224851.224821.219352010.06.03 13:311.223570.000.000.0012.80
767661942010.06.03 04:28sell0.10usdchf1.152610.000001.147112010.06.03 05:171.153320.000.000.00-6.16
767662072010.06.03 04:28sell0.10gbpchf1.692291.692291.686792010.06.03 10:081.692290.000.000.000.00
767668082010.06.03 04:44sell0.15usdchf1.153880.000001.148382010.06.03 05:171.153320.000.000.007.28
767724412010.06.03 06:37sell0.15eurusd1.230381.230361.224882010.06.03 06:541.229090.000.000.0019.35
768750352010.06.03 19:15sell0.10usdjpy92.49992.49991.9492010.06.03 19:4592.4990.000.000.000.00
768774812010.06.03 19:42sell0.10gbpusd1.461251.461151.455752010.06.04 13:141.459700.000.00-0.2415.50
770383462010.06.07 01:32sell0.10gbpjpy132.416132.413131.8662010.06.07 02:04132.4130.000.000.000.33
770383722010.06.07 01:32sell0.10eurusd1.195901.195591.190402010.06.07 01:511.194390.000.000.0015.10
770386572010.06.07 01:39sell0.10usdjpy91.75391.70591.2032010.06.07 02:0891.5870.000.000.0018.12
770387002010.06.07 01:40sell0.15gbpjpy132.526132.524131.9762010.06.07 01:46132.5240.000.000.000.33
770569822010.06.07 06:35sell0.10usdjpy91.34091.34090.7902010.06.07 08:0991.3400.000.000.000.00
770580992010.06.07 06:53sell0.10gbpusd1.444061.444031.438562010.06.07 08:151.442830.000.000.0012.30
771543482010.06.07 19:45buy0.10gbpusd1.446941.446981.452442010.06.07 20:191.448180.000.000.0012.40
771543812010.06.07 19:45buy0.10eurusd1.194590.000001.200092010.06.07 20:201.194180.000.000.00-4.10
771545082010.06.07 19:46buy0.10eurchf1.387171.387171.392672010.06.08 03:341.388370.000.000.0110.32
771551842010.06.07 19:50buy0.15eurusd1.193530.000001.199032010.06.07 20:201.194300.000.000.0011.55
771681882010.06.07 22:27buy0.10usdjpy91.40791.42191.9572010.06.08 00:2691.5430.000.00-0.0114.86
771750352010.06.08 01:05buy0.10gbpusd1.446461.446471.451962010.06.08 01:211.447670.000.000.0012.10
771750982010.06.08 01:06buy0.10gbpjpy132.322132.390132.8722010.06.08 01:19132.5200.000.000.0021.63
771875932010.06.08 04:50buy0.10usdjpy91.70491.70492.2542010.06.08 08:0191.8240.000.000.0013.07
771951032010.06.08 06:36buy0.10eurusd1.195991.196111.201492010.06.08 07:421.197340.000.000.0013.50
773048172010.06.08 19:34buy0.10gbpjpy131.199131.199131.7492010.06.08 19:48131.1990.000.000.000.00
773048992010.06.08 19:34buy0.10gbpusd1.439621.439621.445122010.06.08 19:481.439620.000.000.000.00
773051942010.06.08 19:35buy0.10usdjpy91.10691.10691.6562010.06.08 20:1891.2260.000.000.0013.15
773053152010.06.08 19:36sell0.10usdchf1.153061.153041.147562010.06.08 22:441.151760.000.000.0011.29
773087552010.06.08 20:02sell0.10eurchf1.376970.000001.371472010.06.08 21:521.378060.000.000.00-9.45
773176002010.06.08 21:31sell0.10gbpusd1.440180.000001.434682010.06.09 02:151.441510.000.00-0.21-13.30
773176752010.06.08 21:32sell0.10eurusd1.193970.000001.188472010.06.08 22:091.194320.000.000.00-3.50
773187492010.06.08 21:41sell0.15gbpusd1.441390.000001.435892010.06.09 02:151.441510.000.00-0.32-1.80
773187702010.06.08 21:41sell0.15eurusd1.194870.000001.189372010.06.08 22:091.194310.000.000.008.40
773188592010.06.08 21:42sell0.15eurchf1.378830.000001.373332010.06.08 21:521.378020.000.000.0010.54
773193442010.06.08 21:45sell0.23gbpusd1.442310.000001.436812010.06.09 02:151.441510.000.00-0.4818.40
773197112010.06.08 21:48buy0.10usdchf1.153131.153131.158632010.06.09 02:281.154330.000.000.0110.40
773412812010.06.09 02:45sell0.10usdchf1.155171.155171.149672010.06.09 03:151.153970.000.000.0010.40
774618392010.06.09 19:42buy0.10eurusd1.200691.200851.206192010.06.09 20:151.202080.000.000.0013.90
774781282010.06.09 22:01sell0.10gbpjpy132.4490.000131.8992010.06.10 02:29132.5150.000.00-0.73-7.23
774788842010.06.09 22:14sell0.15gbpjpy132.5790.000132.0292010.06.10 02:29132.5140.000.00-1.0910.68
774878652010.06.10 01:06buy0.10gbpusd1.453751.453751.459252010.06.10 03:411.453750.000.000.000.00
775039662010.06.10 05:18buy0.10usdchf1.147740.000001.153242010.06.10 09:211.147140.000.000.00-5.23
775053512010.06.10 05:26buy0.15usdchf1.146690.000001.152192010.06.10 09:211.147120.000.000.005.62
775064762010.06.10 05:36sell0.10gbpusd1.458101.458071.452602010.06.10 08:171.456870.000.000.0012.30
775077572010.06.10 05:45sell0.10eurchf1.377661.377661.372162010.06.10 06:141.376420.000.000.0010.84
775091112010.06.10 05:56sell0.35eurusd1.204231.204231.198732010.06.10 06:181.204230.000.000.000.00
775092142010.06.10 05:58buy0.10gbpchf1.669031.669031.674532010.06.10 08:541.670240.000.000.0010.56
776073072010.06.10 19:26sell0.10usdjpy91.16791.16790.6172010.06.17 14:4891.0460.000.00-0.5513.29
776081712010.06.10 19:34sell0.10gbpusd1.467170.000001.461672010.06.11 10:041.468530.000.00-0.21-13.60
776093392010.06.10 19:47buy0.10gbpchf1.679181.679301.684682010.06.10 20:221.679300.000.000.001.05
776094302010.06.10 19:48buy0.10usdchf1.143950.000001.149452010.06.10 20:551.144290.000.000.002.97
776096442010.06.10 19:49sell0.35eurusd1.210261.210261.204762010.06.11 10:151.210260.000.00-0.350.00
776100492010.06.10 19:51sell0.15gbpusd1.469611.469611.464112010.06.11 10:041.468490.000.00-0.3216.80
776100722010.06.10 19:51sell0.10gbpjpy134.072134.072133.5222010.06.10 20:03134.0720.000.000.000.00
776101522010.06.10 19:51buy0.15usdchf1.143011.143131.148512010.06.10 20:551.144320.000.000.0017.17
776108142010.06.10 19:58buy0.23usdchf1.142011.142021.147512010.06.10 20:551.144400.000.000.0048.03
776108222010.06.10 19:58buy0.15gbpchf1.678191.679531.683692010.06.10 20:341.680740.000.000.0033.46
776108242010.06.10 19:58buy0.10eurchf1.383071.383651.388572010.06.10 20:331.384850.000.000.0015.57
776213172010.06.10 22:13buy0.10eurchf1.385240.000001.390742010.06.10 23:111.384600.000.000.00-5.61
776222762010.06.10 22:27buy0.15eurchf1.384160.000001.389662010.06.10 23:111.384650.000.000.006.43
776322102010.06.11 02:46buy0.10eurusd1.212111.212131.217612010.06.11 09:131.213380.000.000.0012.70
776322122010.06.11 02:46buy0.10eurchf1.385611.385611.391112010.06.11 12:021.386920.000.000.0011.45
777442372010.06.14 01:30buy0.10gbpusd1.457641.458801.463142010.06.14 01:541.460050.000.000.0024.10
777443492010.06.14 01:32buy0.10gbpchf1.669051.669991.674552010.06.14 01:541.671020.000.000.0017.22
778486072010.06.14 20:08buy0.10usdjpy91.67991.67992.2292010.06.16 09:4391.8060.000.00-0.0213.83
778739712010.06.15 04:25buy0.10usdchf1.140901.140921.146402010.06.15 08:121.142110.000.000.0010.59
778771342010.06.15 05:36sell0.10gbpchf1.683741.683651.678242010.06.15 06:181.682390.000.000.0011.84
778813322010.06.15 06:51buy0.10gbpusd1.473551.473551.479052010.06.15 07:331.473550.000.000.000.00
778813452010.06.15 06:52buy0.10eurusd1.220371.220371.225872010.06.15 07:401.221570.000.000.0012.00
778813532010.06.15 06:52sell0.10usdchf1.141100.000001.135602010.06.15 14:361.138920.000.000.0019.14
779747862010.06.15 19:49sell0.10usdchf1.131791.131791.126292010.06.16 05:231.130520.000.00-0.1011.23
779774942010.06.15 20:13sell0.15gbpusd1.482841.482831.477342010.06.15 20:561.481630.000.000.0018.15
779919632010.06.16 01:04buy0.10gbpjpy135.319135.321135.8692010.06.16 01:44135.4510.000.000.0014.43
780000292010.06.16 04:43buy0.10usdchf1.132710.000001.138212010.06.16 10:021.131940.000.000.00-6.80
780000312010.06.16 04:43buy0.10eurchf1.394420.000001.399922010.06.16 07:141.393740.000.000.00-6.01
780000562010.06.16 04:43buy0.10gbpchf1.676310.000001.681812010.06.16 11:391.675440.000.000.00-7.70
780008042010.06.16 04:54buy0.15gbpchf1.674670.000001.680172010.06.16 11:391.675440.000.000.0010.21
780008052010.06.16 04:54buy0.15usdchf1.131280.000001.136782010.06.16 10:021.131990.000.000.009.41
780008502010.06.16 04:55buy0.15eurchf1.393260.000001.398762010.06.16 07:141.393720.000.000.006.10
780032812010.06.16 05:43sell0.15gbpusd1.481221.481221.475722010.06.16 09:041.479840.000.000.0020.70
781063172010.06.16 19:48sell0.10eurchf1.387740.000001.382242010.06.16 20:411.388610.000.000.00-7.72
781079472010.06.16 20:04sell0.10gbpjpy135.586135.573135.0362010.06.16 20:26135.4520.000.000.0014.66
781079822010.06.16 20:04sell0.15gbpusd1.483121.483021.477622010.06.16 20:261.481780.000.000.0020.10
781081332010.06.16 20:05sell0.15eurchf1.389320.000001.383822010.06.16 20:411.388510.000.000.0010.77
781199012010.06.16 22:01buy0.10gbpchf1.667561.667561.673062010.08.04 16:451.669060.000.003.7314.25
781200832010.06.16 22:02buy0.10gbpusd1.474651.474711.480152010.06.17 11:151.476000.000.00-0.0613.50
781203162010.06.16 22:04buy0.15gbpchf1.666261.666261.671762010.08.04 16:451.667540.000.005.4918.27
781236552010.06.16 22:48sell0.10eurchf1.392151.392151.386652010.06.17 02:061.390950.000.00-0.4810.60
781562612010.06.17 06:39buy0.15gbpusd1.469021.469021.474522010.06.17 06:581.469020.000.000.000.00
782664202010.06.17 19:37buy0.10usdchf1.112610.000001.118112010.06.17 20:211.111940.000.000.00-6.03
782665392010.06.17 19:38sell0.35eurusd1.237051.237031.231552010.06.18 17:221.235760.000.00-0.3545.15
782682252010.06.17 19:50buy0.15usdchf1.111490.000001.116992010.06.17 20:211.111940.000.000.006.07
782682692010.06.17 19:51sell0.53eurusd1.238411.238411.232912010.06.17 21:021.237210.000.000.0063.60
782690992010.06.17 19:58sell0.10gbpjpy134.605134.602134.0552010.06.17 20:30134.4810.000.000.0013.67
783073452010.06.18 06:30sell0.15gbpusd1.484231.484201.478732010.06.18 06:581.482880.000.000.0020.25
783082202010.06.18 06:42buy0.10usdjpy90.79490.79491.3442010.06.21 03:1790.9300.000.00-0.0114.96
783084192010.06.18 06:44sell0.10eurchf1.378281.378261.372782010.06.18 08:161.376970.000.000.0011.79
784361152010.06.21 05:56buy0.10eurusd1.242411.242411.247912010.06.21 06:531.243610.000.000.0012.00
785433652010.06.21 19:48buy0.10gbpusd1.475561.475811.481062010.06.21 19:571.477010.000.000.0014.50
785435002010.06.21 19:49buy0.23gbpchf1.640451.640471.645952010.06.21 20:001.640470.000.000.000.42
785464192010.06.21 20:11sell0.35eurusd1.233051.233031.227552010.06.21 20:501.231800.000.000.0043.75
785465682010.06.21 20:12sell0.15gbpusd1.478051.477741.472552010.06.21 20:431.476550.000.000.0022.50
785709222010.06.22 01:39buy0.10usdchf1.108721.108721.114222010.06.22 01:581.109920.000.000.0010.81
785726022010.06.22 02:30buy0.10eurusd1.231151.231171.236652010.06.22 02:491.232420.000.000.0012.70
785834142010.06.22 05:30buy0.10usdchf1.109781.109781.115282010.06.22 06:031.109780.000.000.000.00
786738662010.06.22 20:11buy0.10eurusd1.228471.228471.233972010.06.23 09:271.228470.000.00-0.060.00
786853282010.06.22 21:59buy0.10usdjpy90.34890.34990.8982010.06.22 22:2590.4690.000.000.0013.37
787959512010.06.23 20:03sell0.35eurusd1.227901.227901.222402010.06.24 10:371.226700.000.00-1.0542.00
789070372010.06.24 19:38sell0.10usdjpy89.5160.00088.9662010.06.24 20:5589.5690.000.000.00-5.92
789079562010.06.24 19:51sell0.10gbpjpy134.0060.000133.4562010.06.24 20:32133.9910.000.000.001.68
789079912010.06.24 19:51sell0.15usdjpy89.6080.00089.0582010.06.24 20:5589.5690.000.000.006.53
789087642010.06.24 19:59sell0.15gbpjpy134.139134.111133.5892010.06.24 20:32133.9900.000.000.0024.93
789192232010.06.24 22:49sell0.10usdjpy89.62689.62689.0762010.06.25 00:0089.6260.000.00-0.080.00
789259612010.06.25 02:30buy0.10eurusd1.231571.231801.237072010.06.25 03:371.232900.000.000.0013.30
789329892010.06.25 05:27buy0.10eurchf1.357111.357111.362612010.06.25 08:221.358350.000.000.0011.27
789338982010.06.25 05:47buy0.10eurusd1.231761.231761.237262010.06.25 06:011.231760.000.000.000.00
789376732010.06.25 06:43buy0.10gbpusd1.494221.494271.499722010.06.25 07:431.495430.000.000.0012.10
789376802010.06.25 06:43buy0.10eurusd1.230721.230721.236222010.06.25 07:161.231940.000.000.0012.20
789377192010.06.25 06:43sell0.10usdchf1.101881.101871.096382010.06.25 08:511.100670.000.000.0010.99
789378332010.06.25 06:44buy0.10gbpjpy133.638133.638134.1882010.06.25 07:01133.7580.000.000.0013.41
790584392010.06.28 05:18buy0.10gbpusd1.505111.505111.510612010.06.28 10:361.506330.000.000.0012.20
790588002010.06.28 05:27sell0.10eurchf1.353091.352991.347592010.06.28 06:181.351780.000.000.0012.00
791601622010.06.28 19:38sell0.23gbpusd1.509971.509971.504472010.06.29 05:241.508770.000.00-0.4827.60
791603242010.06.28 19:39sell0.10gbpjpy135.023135.020134.4732010.06.29 00:48134.9000.000.00-0.2613.76
791615862010.06.28 19:50buy0.10usdchf1.087670.000001.093172010.06.29 09:021.086550.000.000.01-10.31
791723212010.06.28 21:52buy0.10eurusd1.227621.227621.233122010.06.29 02:001.228820.000.00-0.0612.00
791871822010.06.29 04:33buy0.10gbpusd1.510361.510361.515862010.07.01 16:371.511990.000.00-0.0816.30
791871942010.06.29 04:33buy0.10gbpjpy134.791134.791135.3412010.07.14 01:02134.9110.000.000.4713.51
791874902010.06.29 04:38buy0.15gbpjpy134.701134.701135.2512010.07.14 00:59134.8250.000.000.7520.95
791880222010.06.29 04:41buy0.10eurusd1.226971.226971.232472010.06.30 11:561.228210.000.00-0.0612.40
791880272010.06.29 04:41buy0.23gbpjpy134.549134.549135.0992010.07.13 22:50134.5490.000.001.110.00
791900252010.06.29 05:16buy0.10eurchf1.334581.334581.340082010.07.01 17:311.338530.000.000.0436.77
791960342010.06.29 06:52buy0.15usdchf1.085800.000001.091302010.06.29 09:021.086530.000.000.0010.08
793152222010.06.30 01:06sell0.10gbpjpy133.496133.496132.9462010.06.30 01:31133.3740.000.000.0013.77
793217422010.06.30 02:30buy0.15gbpusd1.503561.503581.509062010.06.30 03:371.504890.000.000.0019.95
793218282010.06.30 02:30buy0.35gbpjpy133.172133.175133.7222010.06.30 04:10133.2990.000.000.0050.20
793308052010.06.30 04:15sell0.10eurchf1.321101.321101.315602010.06.30 17:041.319620.000.000.0013.76
793308472010.06.30 04:15sell0.10usdjpy88.59588.59388.0452010.06.30 17:0188.4690.000.000.0014.24
794549992010.06.30 19:58buy0.10usdchf1.077131.077131.082632010.06.30 20:501.077130.000.000.000.00
794856762010.07.01 04:44sell0.23gbpusd1.492741.492601.487242010.07.01 08:241.491400.000.000.0030.82
794857072010.07.01 04:45sell0.10gbpchf1.600621.600621.595122010.07.01 09:281.599380.000.000.0011.53
794861762010.07.01 04:58sell0.10gbpjpy131.676131.676131.1262010.07.01 05:25131.6760.000.000.000.00
794907522010.07.01 06:30sell0.10gbpjpy131.875131.875131.3252010.07.01 06:40131.7550.000.000.0013.61
794907692010.07.01 06:30sell0.35gbpusd1.495211.495201.489712010.07.01 06:411.494030.000.000.0041.30
796034842010.07.01 21:42sell0.23gbpusd1.517771.517721.512272010.07.01 23:521.516520.000.000.0028.75
796037422010.07.01 21:43sell0.53eurusd1.251461.251441.245962010.07.02 07:201.250180.000.00-0.5367.84
796043822010.07.01 21:47sell0.80eurusd1.252401.252401.246902010.07.01 23:361.251190.000.000.0096.80
796050142010.07.01 21:49sell0.10gbpjpy132.946132.946132.3962010.07.02 00:42132.8250.000.00-0.2513.82
796056062010.07.01 21:51buy0.10usdchf1.058731.058731.064232010.07.01 22:291.060140.000.000.0013.30
796089872010.07.01 22:33sell0.10usdchf1.060041.060041.054542010.07.01 23:351.060040.000.000.000.00
798319842010.07.06 00:59buy0.35gbpjpy132.621132.623133.1712010.07.06 06:51132.7460.000.000.0049.93
798320842010.07.06 01:00buy0.10gbpusd1.512771.512771.518272010.07.06 05:311.513970.000.000.0012.00
798329382010.07.06 01:10buy0.10eurusd1.253321.253331.258822010.07.06 06:431.254570.000.000.0012.50
798331602010.07.06 01:12buy0.15usdjpy87.60887.61788.1582010.07.06 07:2987.7370.000.000.0022.05
798345732010.07.06 01:30buy0.15eurusd1.251731.251791.257232010.07.06 05:371.253060.000.000.0019.95
798346402010.07.06 01:30sell0.10usdchf1.065401.065401.059902010.07.06 03:471.064160.000.000.0011.65
798346752010.07.06 01:31buy0.53gbpjpy132.240132.240132.7902010.07.06 01:49132.3600.000.000.0072.58
798346872010.07.06 01:31buy0.15gbpusd1.510591.510621.516092010.07.06 03:511.511840.000.000.0018.75
798350022010.07.06 01:34buy0.10eurchf1.333111.333111.338612010.07.06 09:211.334310.000.000.0011.33
798594032010.07.06 06:47sell0.15eurchf1.330541.330541.325042010.07.06 08:221.329320.000.000.0017.28
798598042010.07.06 06:50sell0.23eurchf1.331541.331541.326042010.07.06 08:141.330350.000.000.0025.84
798601482010.07.06 06:51sell0.10gbpchf1.606701.606701.601202010.07.06 08:421.605470.000.000.0011.63
799807092010.07.06 19:48buy0.10gbpusd1.514791.514791.520292010.07.06 22:211.516100.000.000.0013.10
799990792010.07.06 22:24sell0.23gbpusd1.515791.515671.510292010.07.07 00:241.514440.000.00-0.5131.05
800279232010.07.07 05:31sell0.10usdchf1.061991.061991.056492010.07.07 07:371.061990.000.000.000.00
800280142010.07.07 05:32buy0.10eurusd1.260411.260431.265912010.07.07 16:041.261630.000.000.0012.20
800298112010.07.07 05:50buy0.15eurusd1.259431.259441.264932010.07.07 15:401.260660.000.000.0018.45
801304912010.07.07 19:15sell0.80eurusd1.262401.262401.256902010.07.09 14:461.261000.000.00-3.20112.00
801305272010.07.07 19:16sell0.15eurchf1.329071.329051.323572010.07.07 19:421.329050.000.000.000.28
801310572010.07.07 19:19sell1.20eurusd1.263301.263301.257802010.07.08 02:041.263300.000.00-3.600.00
801311032010.07.07 19:19sell0.10gbpjpy132.825132.811132.2752010.07.12 10:54132.7030.000.00-1.2513.76
801316532010.07.07 19:22buy0.10usdchf1.051431.051431.056932010.07.08 01:131.051430.000.000.030.00
801350382010.07.07 19:57sell0.15eurchf1.330191.330191.324692010.07.07 21:461.328990.000.000.0017.11
801441532010.07.07 21:34sell0.10usdjpy87.58187.58187.0312010.07.15 16:0287.4610.000.00-0.7713.72
801453292010.07.07 21:47sell0.15gbpjpy133.281133.272132.7312010.07.07 22:30133.1490.000.000.0022.59
801453762010.07.07 21:47sell0.15usdjpy87.73087.72187.1802010.07.15 15:4587.5990.000.00-1.1522.43
801684192010.07.08 04:15sell0.23usdjpy88.36788.36787.8172010.07.08 07:4088.3670.000.000.000.00
802605432010.07.08 19:19sell1.20eurusd1.267341.267311.261842010.07.09 13:571.265990.000.00-1.20162.00
802717322010.07.08 21:42sell1.80eurusd1.269081.269081.263582010.07.09 02:421.267880.000.00-1.80216.00
802743442010.07.08 22:04sell2.70eurusd1.270921.270911.265422010.07.08 22:511.269670.000.000.00337.50
802745262010.07.08 22:05sell0.15eurchf1.332701.332701.327202010.07.09 05:401.331480.000.00-0.2417.43
802945342010.07.09 05:01buy0.10usdchf1.050481.050481.055982010.07.09 06:181.051690.000.000.0011.51
802952322010.07.09 05:15sell0.23usdjpy88.66488.66088.1142010.07.09 08:1988.5400.000.000.0032.21
802960232010.07.09 05:35buy0.10eurchf1.332081.332081.337582010.07.09 06:101.333280.000.000.0011.42
803820282010.07.12 01:39sell0.23usdjpy88.77288.77288.2222010.07.12 11:0688.6520.000.000.0031.13
804864052010.07.13 05:20buy0.15usdjpy88.54888.54889.0982010.07.13 08:4088.6680.000.000.0020.30
805745152010.07.13 19:27buy0.10eurchf1.338671.339151.344172010.07.13 19:451.340350.000.000.0015.94
805861662010.07.13 22:20sell0.10gbpjpy134.4960.000133.9462010.07.14 15:04134.5420.000.00-0.25-5.20
805861922010.07.13 22:20sell0.23usdjpy88.64388.64388.0932010.07.14 13:4288.6430.000.00-0.180.00
805872502010.07.13 22:33sell0.15gbpjpy134.6000.000134.0502010.07.14 15:04134.5340.000.00-0.3711.20
805874712010.07.13 22:36sell0.23gbpusd1.518491.518491.512992010.07.13 22:571.517280.000.000.0027.83
805938092010.07.14 01:05sell0.23gbpusd1.519141.519111.513642010.07.20 12:111.517910.000.00-3.0528.29
805941812010.07.14 01:10buy0.10eurusd1.271101.271121.276602010.07.14 01:381.272380.000.000.0012.80
805987032010.07.14 02:45buy0.10gbpusd1.520231.520231.525732010.07.14 05:021.521450.000.000.0012.20
806030872010.07.14 05:08sell0.23gbpjpy135.344135.344134.7942010.07.14 08:01135.2040.000.000.0036.21
806032292010.07.14 05:10sell0.35gbpjpy135.445135.444134.8952010.07.14 07:59135.3180.000.000.0049.97
806032702010.07.14 05:10sell0.35gbpusd1.522561.522551.517062010.07.14 07:191.521350.000.000.0042.35
806033212010.07.14 05:11sell0.10gbpchf1.608541.608541.603042010.07.14 07:581.607340.000.000.0011.35
806034782010.07.14 05:13sell0.53gbpjpy135.558135.553135.0082010.07.14 05:45135.4350.000.000.0073.25
806035032010.07.14 05:13sell0.53gbpusd1.523711.523181.518212010.07.14 05:311.521980.000.000.0091.69
806045312010.07.14 05:32sell0.10usdchf1.057811.057781.052312010.07.14 07:581.056390.000.000.0013.44
806834492010.07.14 20:04buy0.10eurusd1.273411.273411.278912010.07.14 20:181.273410.000.000.000.00
806834652010.07.14 20:04sell0.10usdchf1.055590.000001.050092010.07.14 20:101.054010.000.000.0014.99
806843692010.07.14 20:11buy0.10eurchf1.343081.343081.348582010.07.15 12:501.343080.000.000.030.00
807040832010.07.15 04:15sell0.35gbpusd1.526621.526621.521122010.07.15 08:521.526620.000.000.000.00
807041482010.07.15 04:15sell0.80eurusd1.275681.275641.270182010.07.15 06:071.274400.000.000.00102.40
807041702010.07.15 04:15sell0.15eurchf1.340441.340441.334942010.07.15 09:511.339200.000.000.0017.68
807042242010.07.15 04:15sell0.10gbpjpy134.957134.957134.4072010.07.15 04:23134.9570.000.000.000.00
807050182010.07.15 04:27sell0.10gbpjpy134.967134.967134.4172010.07.15 04:38134.8200.000.000.0016.65
807925452010.07.15 19:17sell0.15eurchf1.345801.345801.340302010.07.21 13:111.344600.000.00-0.9817.13
807929802010.07.15 19:21sell0.10gbpjpy134.650134.566134.1002010.07.15 19:37134.4450.000.000.0023.44
807930432010.07.15 19:22sell0.35gbpusd1.538401.537921.532902010.07.15 19:381.536690.000.000.0059.85
808072562010.07.15 21:57sell0.23eurchf1.347451.347431.341952010.07.16 01:021.346180.000.00-0.3828.03
808073512010.07.15 21:57sell0.80eurusd1.293421.293421.287922010.07.16 01:001.292220.000.00-0.8896.00
808292342010.07.16 05:34buy0.10gbpusd1.541971.541971.547472010.07.16 08:041.541970.000.000.000.00
808300142010.07.16 05:46buy0.15usdjpy87.09787.09787.6472010.07.16 08:2987.2180.000.000.0020.81
808302232010.07.16 05:47buy0.10gbpjpy134.230134.230134.7802010.07.16 05:56134.2300.000.000.000.00
808303922010.07.16 05:50buy0.23usdjpy87.00587.00687.5552010.07.16 08:1187.1260.000.000.0031.94
810270322010.07.19 19:29buy0.15usdjpy86.71786.71787.2672010.07.19 20:5086.8370.000.000.0020.73
810270512010.07.19 19:30buy0.10gbpjpy131.999132.014132.5492010.07.19 20:11132.1320.000.000.0015.33
810297272010.07.19 20:06sell0.23eurchf1.363401.363331.357902010.07.20 12:131.362030.000.00-0.3929.88
810361002010.07.19 21:35sell0.10usdchf1.055391.055391.049892010.07.20 00:581.055390.000.00-0.100.00
810380042010.07.19 22:13buy0.10gbpusd1.522571.522571.528072010.07.19 22:361.522570.000.000.000.00
810388772010.07.19 22:35buy0.15usdjpy86.75986.75987.3092010.07.20 02:3486.8790.000.00-0.0220.72
810389822010.07.19 22:39buy0.10gbpjpy132.081132.081132.6312010.07.20 00:56132.0810.000.000.030.00
810443892010.07.20 01:07buy0.10eurchf1.364481.364501.369982010.07.20 03:101.365820.000.000.0012.71
810530682010.07.20 04:34sell0.35gbpusd1.524991.524991.519492010.07.20 10:371.523790.000.000.0042.00
810603152010.07.20 06:47buy0.10gbpjpy132.738132.738133.2882010.07.20 07:10132.8670.000.000.0014.82
811469332010.07.20 19:59sell0.23eurchf1.353121.353121.347622010.07.21 10:591.351920.000.00-0.3726.24
811477032010.07.20 20:05buy0.10gbpusd1.528261.528261.533762010.07.21 02:071.528260.000.00-0.020.00
811539212010.07.20 21:34sell0.23gbpusd1.528131.528131.522632010.07.20 22:151.526930.000.000.0027.60
811539902010.07.20 21:35sell0.10gbpjpy133.606133.606133.0562010.07.21 00:42133.4860.000.00-0.2513.74
811641922010.07.21 00:48buy0.15usdjpy87.29287.29287.8422010.07.21 01:3687.4150.000.000.0021.11
811667182010.07.21 01:37sell0.10usdjpy87.41087.40886.8602010.07.21 02:2787.2850.000.000.0014.32
811667202010.07.21 01:37sell0.10gbpjpy133.668133.668133.1182010.07.21 02:12133.5480.000.000.0013.73
811710512010.07.21 02:41buy0.10gbpusd1.526621.526621.532122010.07.21 03:241.527840.000.000.0012.20
811802832010.07.21 05:32buy0.15usdjpy87.13687.13687.6862010.07.21 08:5387.1360.000.000.000.00
811809882010.07.21 05:39buy0.10eurusd1.288041.288041.293542010.07.21 08:031.289270.000.000.0012.30
812817902010.07.21 20:02buy0.15usdjpy87.16087.16087.7102010.07.23 14:2187.2800.000.00-0.0720.62
812823312010.07.21 20:05buy0.10eurusd1.280341.280361.285842010.07.22 10:001.281570.000.00-0.2112.30
812823632010.07.21 20:05buy0.10gbpjpy132.323132.323132.8732010.07.22 11:55132.3230.000.000.100.00
812827712010.07.21 20:07buy0.15gbpjpy132.232132.246132.7822010.07.22 12:10132.2460.000.000.162.43
812830622010.07.21 20:08buy0.15eurusd1.278541.278651.284042010.07.22 09:461.279900.000.00-0.3220.40
812833082010.07.21 20:09buy0.10gbpusd1.517321.517321.522822010.07.22 02:211.517320.000.00-0.060.00
812834082010.07.21 20:09buy0.10eurchf1.344891.344891.350392010.07.22 16:181.344890.000.000.030.00
812834182010.07.21 20:09buy0.23gbpjpy132.135132.440132.6852010.07.22 12:45132.5600.000.000.24112.72
812842402010.07.21 20:11buy0.15gbpusd1.516191.516201.521692010.07.21 20:311.516200.000.000.000.15
812843372010.07.21 20:12buy0.23eurusd1.276581.276581.282082010.07.22 09:141.277790.000.00-0.4827.83
814361332010.07.23 02:49buy0.10gbpusd1.526651.526651.532152010.07.23 03:581.526650.000.000.000.00
815530142010.07.26 01:34sell0.80eurusd1.290641.290611.285142010.07.26 10:321.289310.000.000.00106.40
815655162010.07.26 06:47buy0.10gbpusd1.545381.545391.550882010.07.26 08:191.546680.000.000.0013.00
816528842010.07.26 19:58sell0.10gbpjpy134.800134.796134.2502010.07.26 20:38134.6640.000.000.0015.64
816534482010.07.26 20:02buy0.10eurusd1.298861.298861.304362010.07.26 21:231.300060.000.000.0012.00
817976412010.07.27 22:22buy0.10eurusd1.299481.299481.304982010.07.28 05:591.299480.000.00-0.070.00
817978062010.07.27 22:23buy0.10gbpusd1.558431.558451.563932010.07.27 23:501.559650.000.000.0012.20
817978132010.07.27 22:23sell0.10usdchf1.060921.060881.055422010.07.28 06:141.059550.000.00-0.0912.93
818178512010.07.28 05:58buy0.10gbpusd1.558191.558201.563692010.07.28 07:301.559430.000.000.0012.40
819100112010.07.28 19:32buy0.10gbpjpy136.6560.000137.2062010.07.28 20:04136.6070.000.000.00-5.59
819108932010.07.28 19:41buy0.15gbpjpy136.5330.000137.0832010.07.28 20:04136.5750.000.000.007.20
819109202010.07.28 19:42buy0.15usdjpy87.52887.52888.0782010.07.28 20:2087.5280.000.000.000.00
819223582010.07.28 21:47sell0.10gbpjpy136.274136.274135.7242010.07.29 02:56136.2740.000.00-0.790.00
819249312010.07.28 22:29sell0.23gbpusd1.560171.560171.554672010.07.28 23:061.558960.000.000.0027.83
819425452010.07.29 05:31sell0.23gbpusd1.561281.561281.555782010.07.29 14:371.561280.000.000.000.00
820285262010.07.29 19:16sell0.10gbpjpy135.3960.000134.8462010.07.30 00:31135.5010.000.00-0.26-12.09
820294142010.07.29 19:27sell0.23gbpusd1.561311.561281.555812010.07.30 02:341.560040.000.00-0.5129.21
820299542010.07.29 19:31sell0.15gbpjpy135.5810.000135.0312010.07.30 00:31135.4970.000.00-0.4014.52
820395372010.07.29 21:54buy0.10eurchf1.361881.361881.367382010.07.30 08:301.363080.000.000.0111.51
820581002010.07.30 05:00buy0.15usdjpy86.27886.27986.8282010.07.30 06:0886.3990.000.000.0021.01
820626622010.07.30 06:53sell0.23gbpusd1.562611.562581.557112010.07.30 08:231.561350.000.000.0028.98
821488362010.08.02 01:36sell0.15eurchf1.360941.360921.355442010.08.02 06:161.359700.000.000.0017.89
821488452010.08.02 01:36sell0.10usdchf1.042251.042221.036752010.08.02 03:231.041000.000.000.0012.01
822443562010.08.03 00:48sell0.10usdjpy86.60986.60486.0592010.08.03 03:4986.4840.000.000.0014.45
822444442010.08.03 00:50sell0.10gbpjpy137.621137.621137.0712010.08.03 02:11137.6210.000.000.000.00
823342522010.08.03 19:49sell0.10gbpchf1.655631.655631.650132010.08.06 15:121.655630.000.00-1.500.00
823342542010.08.03 19:49sell0.15eurchf1.374561.374561.369062010.08.04 12:221.373270.000.00-0.2618.61
823342752010.08.03 19:49sell0.10usdchf1.039541.039541.034042010.08.04 13:171.038330.000.00-0.1011.65
823576832010.08.04 05:36buy0.15usdjpy85.36985.36985.9192010.08.04 08:2985.4890.000.000.0021.06
823586592010.08.04 05:51buy0.10eurusd1.321581.321611.327082010.08.04 08:511.322810.000.000.0012.30
824478722010.08.04 19:15sell0.10usdchf1.055161.055151.049662010.08.04 20:151.053850.000.000.0012.43
824666412010.08.05 00:52buy0.10gbpjpy137.095137.095137.6452010.08.05 02:01137.2170.000.000.0014.12
825699492010.08.05 19:38sell0.80eurusd1.317521.317411.312022010.08.06 12:111.316100.000.00-0.88113.60
827781332010.08.10 01:14buy0.10gbpusd1.589081.589081.594582010.08.10 20:321.590350.000.000.0012.70
827878752010.08.10 04:49sell0.10usdchf1.052331.052331.046832010.08.10 11:061.050920.000.000.0013.42
827901722010.08.10 05:18buy0.15gbpusd1.579071.579131.584572010.08.10 06:071.580390.000.000.0019.80
827902312010.08.10 05:19buy0.10eurusd1.314481.314481.319982010.08.10 06:311.314480.000.000.000.00
827902502010.08.10 05:19buy0.10eurchf1.384171.384171.389672010.08.10 05:571.385470.000.000.0012.34
827904002010.08.10 05:20buy0.10gbpjpy135.4530.000136.0032010.08.10 05:40135.5450.000.000.0010.72
827905452010.08.10 05:20buy0.23gbpusd1.578091.578291.583592010.08.10 05:341.579560.000.000.0033.81
827906422010.08.10 05:20buy0.10gbpchf1.661941.661941.667442010.08.10 05:341.663140.000.000.0011.39
827906742010.08.10 05:21buy0.15gbpjpy135.343135.425135.8932010.08.10 05:40135.5450.000.000.0035.31
828794912010.08.10 19:58sell0.10usdchf1.056150.000001.050652010.08.10 20:151.051430.000.000.0044.89
828795462010.08.10 19:59buy0.15gbpusd1.578331.578331.583832010.08.10 20:161.581400.000.000.0046.05
829121042010.08.11 02:37buy0.10eurchf1.379361.379361.384862010.08.11 03:141.379360.000.000.000.00
829124482010.08.11 02:39buy0.15gbpusd1.579691.579921.585192010.08.11 06:151.581120.000.000.0021.45
829126032010.08.11 02:40buy0.15eurchf1.378451.378451.383952010.08.11 02:541.379750.000.000.0018.53
829127662010.08.11 02:42buy0.23gbpusd1.578791.578931.584292010.08.11 04:101.580130.000.000.0030.82
829135512010.08.11 02:46buy0.35gbpusd1.577451.578091.582952010.08.11 02:561.579290.000.000.0064.40
829137232010.08.11 02:47sell0.10usdchf1.052621.052591.047122010.08.11 04:121.051380.000.000.0011.79
829137352010.08.11 02:47buy0.23eurusd1.309391.310211.314892010.08.11 03:031.311430.000.000.0046.92
829139282010.08.11 02:49sell0.10usdjpy85.36785.36684.8172010.08.11 07:1085.2420.000.000.0014.66
830314862010.08.11 22:04buy0.23eurusd1.287581.287581.293082010.08.12 03:271.287580.000.00-0.480.00
830314892010.08.11 22:04buy0.15gbpusd1.567301.567301.572802010.08.12 06:401.568510.000.00-0.0918.15
830318082010.08.11 22:07sell0.10usdchf1.059511.059511.054012010.08.12 01:591.059510.000.00-0.280.00
830476712010.08.12 04:32buy0.15usdjpy84.97384.97385.5232010.08.12 05:5385.0960.000.000.0021.68
830503922010.08.12 05:57sell0.10gbpjpy133.4400.000132.8902010.08.12 06:53133.6630.000.000.00-26.15
830522092010.08.12 06:34sell0.15eurchf1.363531.363531.358032010.08.12 07:161.363530.000.000.000.00
830522302010.08.12 06:34sell0.15gbpjpy133.6730.000133.1232010.08.12 06:54133.6620.000.000.001.94
830522542010.08.12 06:34sell0.15usdjpy85.35385.35384.8032010.08.12 07:1685.3530.000.000.000.00
830522752010.08.12 06:35sell0.23gbpjpy133.7680.000133.2182010.08.12 06:54133.6710.000.000.0026.16
830524802010.08.12 06:37sell0.35gbpjpy133.859133.859133.3092010.08.12 06:54133.6960.000.000.0066.91
831415392010.08.12 19:46buy0.10eurchf1.348771.348771.354272010.08.13 06:461.350010.000.000.0111.81
  0.00 0.00 -25.13 5 940.42
Closed P/L: 5 915.29
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
794857252010.07.01 04:45sell0.10eurchf1.310110.000001.30461 1.343170.000.00-7.08-314.43
775046972010.06.10 05:21sell0.10eurusd1.199520.000001.19402 1.277480.000.00-6.69-779.60
775053632010.06.10 05:26sell0.15eurusd1.200560.000001.19506 1.277480.000.00-10.14-1 153.80
775065942010.06.10 05:37sell0.23eurusd1.201490.000001.19599 1.277480.000.00-15.34-1 747.77
795915602010.07.01 19:24sell0.35eurusd1.247370.000001.24187 1.277480.000.00-16.17-1 053.85
798517412010.07.06 05:02sell0.53eurusd1.252500.000001.24700 1.277480.000.00-22.69-1 323.94
829114332010.08.11 02:30buy0.10eurusd1.313800.000001.31930 1.277340.000.00-0.28-364.60
829124462010.08.11 02:39buy0.15eurusd1.311750.000001.31725 1.277340.000.00-0.43-516.15
777516162010.06.14 05:06sell0.10gbpusd1.460560.000001.45506 1.560760.000.00-13.52-1 002.00
787037372010.06.23 04:43sell0.15gbpusd1.482700.000001.47720 1.560760.000.00-17.51-1 170.90
829071022010.08.11 01:08buy0.10gbpusd1.584710.000001.59021 1.560500.000.00-0.08-242.10
791880252010.06.29 04:41buy0.10usdjpy89.1230.00089.673 86.2410.000.00-0.48-334.18
830521522010.08.12 06:33sell0.10usdjpy85.2510.00084.701 86.2610.000.00-0.07-117.09
  0.00 0.00 -110.48 -10 120.41
 Floating P/L: -10 230.89
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 5 915.29 Floating P/L: -10 230.89 Margin: 458.43
Balance: 30 915.29 Equity: 20 684.40 Free Margin: 20 225.97
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 109.13 Gross Loss: 193.84 Total Net Profit: 5 915.29
Profit Factor: 31.52 Expected Payoff: 17.50  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 26.15 (0.08%) Relative Drawdown: 0.08% (26.15)
 
Total Trades: 338 Short Positions (won %): 163 (87.12%) Long Positions (won %): 175 (91.43%)
Profit Trades (% of total): 302 (89.35%) Loss trades (% of total): 36 (10.65%)
Largest profit trade: 337.50 loss trade: -26.15
Average profit trade: 20.23 loss trade: -5.38
Maximum consecutive wins ($): 42 (904.15) consecutive losses ($): 2 (-15.63)
Maximal consecutive profit (count): 1 381.39 (26) consecutive loss (count): -26.15 (1)
Average consecutive wins: 9 consecutive losses: 1