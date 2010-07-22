FXCM Liquidity Connection
|Account: 2088737261
|Name: DemoAccount16
|Currency: USD
|2010 August 24, 12:35
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30199468
|2010.07.22 12:42
|balance
|BT Deposit of 100000
|100 000.00
|31549721
|2010.08.17 19:19
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04415
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:50
|1.04409
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|31549806
|2010.08.17 19:20
|sell
|0.02
|usdchf
|1.04441
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:50
|1.04409
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|31550389
|2010.08.17 19:29
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.62622
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:46
|1.62528
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|31550953
|2010.08.17 19:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55565
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:54
|1.55649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|31550993
|2010.08.17 19:48
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55543
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:54
|1.55649
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|31558646
|2010.08.17 22:51
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04379
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 22:55
|1.04363
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|31589958
|2010.08.18 06:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55503
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 09:12
|1.55446
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|31589973
|2010.08.18 06:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.834
|0.000
|0.000
|2010.08.18 09:12
|132.825
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|31589994
|2010.08.18 06:39
|buy
|0.02
|gbpjpy
|132.829
|0.000
|0.000
|2010.08.18 09:12
|132.825
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|31589996
|2010.08.18 06:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55496
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 09:12
|1.55446
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|31590066
|2010.08.18 06:40
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55493
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 09:12
|1.55446
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|31590068
|2010.08.18 06:40
|buy
|0.03
|gbpjpy
|132.821
|0.000
|0.000
|2010.08.18 09:12
|132.825
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|31590121
|2010.08.18 06:41
|buy
|0.05
|gbpjpy
|132.805
|0.000
|0.000
|2010.08.18 09:12
|132.820
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|31590127
|2010.08.18 06:41
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55485
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 09:12
|1.55449
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|31667545
|2010.08.18 19:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28654
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 20:39
|1.28638
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|31667729
|2010.08.18 20:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28629
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 20:39
|1.28638
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|31669992
|2010.08.18 21:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.418
|0.000
|0.000
|2010.08.18 21:19
|85.462
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|31670201
|2010.08.18 21:07
|buy
|0.02
|usdjpy
|85.413
|0.000
|0.000
|2010.08.18 21:19
|85.462
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|31672316
|2010.08.18 22:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56018
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 22:54
|1.55991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|31672362
|2010.08.18 22:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56016
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 22:54
|1.55991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|31672373
|2010.08.18 22:11
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.56027
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 22:54
|1.55991
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|31672398
|2010.08.18 22:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28572
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 22:58
|1.28557
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|31672493
|2010.08.18 22:12
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.56035
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 22:54
|1.55991
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|31672915
|2010.08.18 22:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.351
|0.000
|0.000
|2010.08.18 23:00
|85.389
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|31686547
|2010.08.19 06:05
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04446
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 06:26
|1.04445
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|31686583
|2010.08.19 06:06
|sell
|0.02
|usdchf
|1.04475
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 06:26
|1.04445
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|31686599
|2010.08.19 06:07
|sell
|0.03
|usdchf
|1.04470
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 06:26
|1.04445
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|31686632
|2010.08.19 06:09
|sell
|0.05
|usdchf
|1.04471
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 06:26
|1.04445
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|31686704
|2010.08.19 06:12
|sell
|0.08
|usdchf
|1.04493
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 06:26
|1.04433
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|31686748
|2010.08.19 06:13
|sell
|0.12
|usdchf
|1.04517
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 06:26
|1.04433
|0.00
|0.00
|0.00
|9.65
|31686774
|2010.08.19 06:14
|sell
|0.18
|usdchf
|1.04526
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 06:26
|1.04433
|0.00
|0.00
|0.00
|16.03
|31686800
|2010.08.19 06:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27829
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 06:25
|1.27941
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|31737674
|2010.08.19 20:48
|buy
|0.01
|eurchf
|1.32282
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 21:32
|1.32308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|31737697
|2010.08.19 20:49
|buy
|0.02
|eurchf
|1.32264
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 21:32
|1.32308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|31739167
|2010.08.19 21:59
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.61023
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 22:05
|1.60995
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.27
|31739235
|2010.08.19 22:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.271
|0.000
|0.000
|2010.08.19 22:01
|133.230
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.48
|31740103
|2010.08.19 22:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.996
|0.000
|0.000
|2010.08.19 23:07
|133.028
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|31740153
|2010.08.19 22:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.294
|0.000
|0.000
|2010.08.19 23:07
|85.320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|31740317
|2010.08.19 22:47
|buy
|0.02
|usdjpy
|85.264
|0.000
|0.000
|2010.08.19 23:07
|85.319
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|31741592
|2010.08.19 23:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28078
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 00:47
|1.28091
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|31741799
|2010.08.19 23:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55797
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 00:48
|1.55786
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|31741840
|2010.08.19 23:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55786
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 00:48
|1.55786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31741868
|2010.08.19 23:55
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55779
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 00:48
|1.55786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|31752343
|2010.08.20 06:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55862
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 06:38
|1.55735
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|31752354
|2010.08.20 06:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.006
|0.000
|0.000
|2010.08.20 06:50
|132.830
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|31752357
|2010.08.20 06:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28114
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 06:53
|1.28070
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|31752367
|2010.08.20 06:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55872
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 06:38
|1.55736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|31752373
|2010.08.20 06:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.28118
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 06:53
|1.28059
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|31864414
|2010.08.23 20:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.199
|0.000
|0.000
|2010.08.23 20:59
|85.196
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|31864446
|2010.08.23 20:34
|buy
|0.02
|usdjpy
|85.196
|0.000
|0.000
|2010.08.23 20:59
|85.196
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31864641
|2010.08.23 20:35
|buy
|0.03
|usdjpy
|85.182
|0.000
|0.000
|2010.08.23 20:59
|85.196
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|31864646
|2010.08.23 20:35
|buy
|0.01
|eurchf
|1.31736
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 20:50
|1.31782
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|31864659
|2010.08.23 20:35
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.268
|0.000
|0.000
|2010.08.23 21:08
|132.250
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|31864672
|2010.08.23 20:36
|buy
|0.05
|usdjpy
|85.180
|0.000
|0.000
|2010.08.23 20:59
|85.196
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|31864882
|2010.08.23 20:38
|buy
|0.08
|usdjpy
|85.168
|0.000
|0.000
|2010.08.23 20:59
|85.196
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|31864909
|2010.08.23 20:39
|buy
|0.02
|gbpjpy
|132.229
|0.000
|0.000
|2010.08.23 21:08
|132.250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|31865703
|2010.08.23 20:50
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04093
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 21:12
|1.04067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|31865712
|2010.08.23 20:51
|sell
|0.02
|usdchf
|1.04085
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 21:12
|1.04067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|31868610
|2010.08.23 22:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.083
|0.000
|0.000
|2010.08.23 22:32
|85.113
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|31870207
|2010.08.23 22:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54990
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 22:58
|1.55045
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|31870240
|2010.08.23 22:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54977
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 22:58
|1.55045
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|31871197
|2010.08.23 23:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26549
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 23:29
|1.26511
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|31872044
|2010.08.23 23:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26382
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 00:04
|1.26394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|31872142
|2010.08.23 23:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54875
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 23:38
|1.54977
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|31886026
|2010.08.24 06:44
|sell
|0.01
|eurchf
|1.31690
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 07:04
|1.31664
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|
|0.00
|0.00
|-0.20
|62.09
|Closed P/L:
|61.89
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|61.89
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|100 061.89
|Equity:
|100 061.89
|Free Margin:
|100 061.89
|
|Details:
|Gross Profit:
|67.39
|Gross Loss:
|5.50
|Total Net Profit:
|61.89
|Profit Factor:
|12.25
|Expected Payoff:
|0.95
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|4.94 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (4.94)
|
|Total Trades:
|65
|Short Positions (won %):
|27 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|38 (73.68%)
|Profit Trades (% of total):
|55 (84.62%)
|Loss trades (% of total):
|10 (15.38%)
|Largest
|profit trade:
|16.03
|loss trade:
|-1.80
|Average
|profit trade:
|1.23
|loss trade:
|-0.55
|Maximum
|consecutive wins ($):
|27 (44.39)
|consecutive losses ($):
|5 (-4.94)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|44.39 (27)
|consecutive loss (count):
|-4.94 (5)
|Average
|consecutive wins:
|9
|consecutive losses:
|2