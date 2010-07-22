FXCM Liquidity Connection

Account: 2088737261 Name: DemoAccount16 Currency: USD 2010 August 20, 19:41
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
301994682010.07.22 12:42balanceBT Deposit of 100000 100 000.00
315497212010.08.17 19:19sell0.01usdchf1.044150.000000.000002010.08.17 19:501.044090.000.000.000.06
315498062010.08.17 19:20sell0.02usdchf1.044410.000000.000002010.08.17 19:501.044090.000.000.000.61
315503892010.08.17 19:29sell0.01gbpchf1.626220.000000.000002010.08.17 19:461.625280.000.000.000.90
315509532010.08.17 19:47buy0.01gbpusd1.555650.000000.000002010.08.17 19:541.556490.000.000.000.84
315509932010.08.17 19:48buy0.02gbpusd1.555430.000000.000002010.08.17 19:541.556490.000.000.002.12
315586462010.08.17 22:51sell0.01usdchf1.043790.000000.000002010.08.17 22:551.043630.000.000.000.15
315899582010.08.18 06:38buy0.01gbpusd1.555030.000000.000002010.08.18 09:121.554460.000.000.00-0.57
315899732010.08.18 06:38buy0.01gbpjpy132.8340.0000.0002010.08.18 09:12132.8250.000.000.00-0.11
315899942010.08.18 06:39buy0.02gbpjpy132.8290.0000.0002010.08.18 09:12132.8250.000.000.00-0.09
315899962010.08.18 06:39buy0.02gbpusd1.554960.000000.000002010.08.18 09:121.554460.000.000.00-1.00
315900662010.08.18 06:40buy0.03gbpusd1.554930.000000.000002010.08.18 09:121.554460.000.000.00-1.41
315900682010.08.18 06:40buy0.03gbpjpy132.8210.0000.0002010.08.18 09:12132.8250.000.000.000.14
315901212010.08.18 06:41buy0.05gbpjpy132.8050.0000.0002010.08.18 09:12132.8200.000.000.000.88
315901272010.08.18 06:41buy0.05gbpusd1.554850.000000.000002010.08.18 09:121.554490.000.000.00-1.80
316675452010.08.18 19:59buy0.01eurusd1.286540.000000.000002010.08.18 20:391.286380.000.000.00-0.16
316677292010.08.18 20:00buy0.02eurusd1.286290.000000.000002010.08.18 20:391.286380.000.000.000.18
316699922010.08.18 21:05buy0.01usdjpy85.4180.0000.0002010.08.18 21:1985.4620.000.000.000.51
316702012010.08.18 21:07buy0.02usdjpy85.4130.0000.0002010.08.18 21:1985.4620.000.000.001.15
316723162010.08.18 22:09sell0.01gbpusd1.560180.000000.000002010.08.18 22:541.559910.000.000.000.27
316723622010.08.18 22:10sell0.02gbpusd1.560160.000000.000002010.08.18 22:541.559910.000.000.000.50
316723732010.08.18 22:11sell0.03gbpusd1.560270.000000.000002010.08.18 22:541.559910.000.000.001.08
316723982010.08.18 22:11sell0.01eurusd1.285720.000000.000002010.08.18 22:581.285570.000.000.000.15
316724932010.08.18 22:12sell0.05gbpusd1.560350.000000.000002010.08.18 22:541.559910.000.000.002.20
316729152010.08.18 22:38buy0.01usdjpy85.3510.0000.0002010.08.18 23:0085.3890.000.000.000.45
316865472010.08.19 06:05sell0.01usdchf1.044460.000000.000002010.08.19 06:261.044450.000.000.000.01
316865832010.08.19 06:06sell0.02usdchf1.044750.000000.000002010.08.19 06:261.044450.000.000.000.57
316865992010.08.19 06:07sell0.03usdchf1.044700.000000.000002010.08.19 06:261.044450.000.000.000.72
316866322010.08.19 06:09sell0.05usdchf1.044710.000000.000002010.08.19 06:261.044450.000.000.001.24
316867042010.08.19 06:12sell0.08usdchf1.044930.000000.000002010.08.19 06:261.044330.000.000.004.60
316867482010.08.19 06:13sell0.12usdchf1.045170.000000.000002010.08.19 06:261.044330.000.000.009.65
316867742010.08.19 06:14sell0.18usdchf1.045260.000000.000002010.08.19 06:261.044330.000.000.0016.03
316868002010.08.19 06:14buy0.01eurusd1.278290.000000.000002010.08.19 06:251.279410.000.000.001.12
317376742010.08.19 20:48buy0.01eurchf1.322820.000000.000002010.08.19 21:321.323080.000.000.000.25
317376972010.08.19 20:49buy0.02eurchf1.322640.000000.000002010.08.19 21:321.323080.000.000.000.86
317391672010.08.19 21:59sell0.01gbpchf1.610230.000000.000002010.08.19 22:051.609950.000.00-0.090.27
317392352010.08.19 22:00sell0.01gbpjpy133.2710.0000.0002010.08.19 22:01133.2300.000.00-0.110.48
317401032010.08.19 22:39buy0.01gbpjpy132.9960.0000.0002010.08.19 23:07133.0280.000.000.000.37
317401532010.08.19 22:39buy0.01usdjpy85.2940.0000.0002010.08.19 23:0785.3200.000.000.000.30
317403172010.08.19 22:47buy0.02usdjpy85.2640.0000.0002010.08.19 23:0785.3190.000.000.001.29
317415922010.08.19 23:44buy0.01eurusd1.280780.000000.000002010.08.20 00:471.280910.000.000.000.13
317417992010.08.19 23:53buy0.01gbpusd1.557970.000000.000002010.08.20 00:481.557860.000.000.00-0.11
317418402010.08.19 23:54buy0.02gbpusd1.557860.000000.000002010.08.20 00:481.557860.000.000.000.00
317418682010.08.19 23:55buy0.03gbpusd1.557790.000000.000002010.08.20 00:481.557860.000.000.000.21
317523432010.08.20 06:17sell0.01gbpusd1.558620.000000.000002010.08.20 06:381.557350.000.000.001.27
317523542010.08.20 06:17sell0.01gbpjpy133.0060.0000.0002010.08.20 06:50132.8300.000.000.002.07
317523572010.08.20 06:17sell0.01eurusd1.281140.000000.000002010.08.20 06:531.280700.000.000.000.44
317523672010.08.20 06:18sell0.02gbpusd1.558720.000000.000002010.08.20 06:381.557360.000.000.002.72
317523732010.08.20 06:18sell0.02eurusd1.281180.000000.000002010.08.20 06:531.280590.000.000.001.18
  0.00 0.00 -0.20 52.72
Closed P/L: 52.52
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 52.52 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 100 052.52 Equity: 100 052.52 Free Margin: 100 052.52
 
Details:
Graph
Gross Profit: 57.77 Gross Loss: 5.25 Total Net Profit: 52.52
Profit Factor: 11.00 Expected Payoff: 1.09  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 4.78 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (4.78)
 
Total Trades: 48 Short Positions (won %): 23 (100.00%) Long Positions (won %): 25 (68.00%)
Profit Trades (% of total): 40 (83.33%) Loss trades (% of total): 8 (16.67%)
Largest profit trade: 16.03 loss trade: -1.80
Average profit trade: 1.44 loss trade: -0.66
Maximum consecutive wins ($): 26 (44.21) consecutive losses ($): 4 (-4.78)
Maximal consecutive profit (count): 44.21 (26) consecutive loss (count): -4.78 (4)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 2