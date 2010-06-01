Alpari NZ Limited

Account: 2415192 Name: pol159moderate_001 Currency: USD 2010 August 30, 12:05
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
763198962010.05.31 05:21buy0.10gbpchf1.671371.666870.000002010.05.31 05:431.671860.000.000.004.24
763199002010.05.31 05:21buy0.10gbpusd1.446961.442460.000002010.05.31 05:431.448380.000.000.0014.20
763199042010.05.31 05:22buy0.10gbpjpy132.217131.7670.0002010.05.31 05:43132.3750.000.000.0017.28
763199782010.05.31 05:23buy0.20gbpchf1.670471.665970.000002010.05.31 05:431.671870.000.000.0024.25
763252492010.05.31 06:54sell0.01usdjpy91.4560.0000.0002010.05.31 08:3391.4460.000.000.000.11
764055942010.05.31 21:39buy0.01gbpusd1.453340.000001.455742010.05.31 22:061.454150.000.000.000.81
764073202010.05.31 22:16sell0.01usdjpy91.2620.00091.0222010.05.31 22:4391.2360.000.000.000.28
764073352010.05.31 22:16sell0.01gbpjpy132.7480.000132.5082010.05.31 22:29132.6160.000.000.001.45
764205832010.06.01 01:42buy0.01usdchf1.154990.000001.157392010.06.01 01:591.155740.000.000.000.65
764270122010.06.01 02:42buy0.01gbpusd1.447480.000001.449882010.06.01 02:591.448130.000.000.000.65
764363672010.06.01 04:17sell0.01eurchf1.418670.000001.416272010.06.01 04:231.417480.000.000.001.03
764475932010.06.01 06:44sell0.01eurusd1.227220.000001.224822010.06.01 08:131.227100.000.000.000.12
764485442010.06.01 06:52sell0.01usdjpy91.1350.00090.8952010.06.01 08:5791.1250.000.000.000.11
765730752010.06.01 19:19sell0.01eurusd1.229200.000001.226802010.06.01 19:521.229350.000.000.00-0.15
765733302010.06.01 19:21sell0.01usdjpy91.2500.00091.0102010.06.01 19:5791.2400.000.000.000.11
765742912010.06.01 19:30sell0.02eurusd1.230220.000001.227822010.06.01 19:521.229340.000.000.001.76
765748252010.06.01 19:36buy0.01gbpchf1.692080.000001.694482010.06.01 19:591.693250.000.000.001.02
765751122010.06.01 19:38sell0.04eurusd1.231120.000001.228722010.06.01 19:521.229360.000.000.007.04
765756122010.06.01 19:43buy0.02gbpchf1.691160.000001.693562010.06.01 19:591.693220.000.000.003.57
765786392010.06.01 20:08buy0.01eurusd1.227400.000001.229802010.06.03 02:571.227560.000.00-0.060.16
765787602010.06.01 20:09buy0.01eurchf1.416500.000001.418902010.06.01 21:051.416610.000.000.000.10
765788382010.06.01 20:09buy0.01usdjpy91.1710.00091.4112010.06.01 20:3091.2500.000.000.000.87
765878212010.06.01 21:51buy0.01usdjpy91.0180.00091.2582010.06.01 22:0691.0750.000.000.000.63
766095332010.06.02 04:43buy0.01eurchf1.413840.000001.416242010.06.02 05:241.414350.000.000.000.45
766129592010.06.02 05:35buy0.01gbpusd1.468420.000001.470822010.06.02 06:001.468720.000.000.000.30
766131012010.06.02 05:36sell0.01usdchf1.156700.000001.154302010.06.02 07:491.156560.000.000.000.12
766131122010.06.02 05:36buy0.02eurusd1.221640.000001.224042010.06.02 07:321.221750.000.000.000.22
766131552010.06.02 05:36buy0.02gbpusd1.467480.000001.469882010.06.02 06:001.468830.000.000.002.70
766137222010.06.02 05:40sell0.02usdchf1.157600.000001.155202010.06.02 07:331.157400.000.000.000.35
767551272010.06.03 01:04sell0.01usdchf1.156540.000001.154142010.06.03 01:131.156140.000.000.000.35
767552052010.06.03 01:05buy0.02eurusd1.222850.000001.225252010.06.03 01:121.223440.000.000.001.18
767563722010.06.03 01:31sell0.01eurusd1.223850.000001.221452010.06.03 13:311.223720.000.000.000.13
767566932010.06.03 01:37buy0.01usdchf1.155370.000001.157772010.06.03 12:591.155490.000.000.000.10
767567252010.06.03 01:37sell0.01gbpusd1.465330.000001.462932010.06.03 15:071.465200.000.000.000.13
767569682010.06.03 01:41sell0.02eurusd1.224760.000001.222362010.06.03 13:091.224590.000.000.000.34
767661392010.06.03 04:26sell0.01usdchf1.152620.000001.150222010.06.03 05:341.152500.000.000.000.10
767691292010.06.03 05:38sell0.02gbpusd1.469150.000001.466752010.06.03 05:571.468660.000.000.000.98
768749882010.06.03 19:15sell0.01usdjpy92.4650.00092.2252010.06.03 19:3892.4030.000.000.000.67
768772892010.06.03 19:40sell0.01gbpusd1.461430.000001.459032010.06.03 21:161.461300.000.000.000.13
769108342010.06.04 06:50sell0.01usdchf1.154620.000001.152222010.06.04 07:501.154510.000.000.000.10
770386252010.06.07 01:38sell0.01usdjpy91.7590.00091.5192010.06.07 02:0891.5900.000.000.001.85
770580762010.06.07 06:53sell0.01gbpusd1.444040.000001.441642010.06.07 07:281.443930.000.000.000.11
771540602010.06.07 19:44buy0.01eurusd1.194440.000001.196842010.06.07 20:201.194180.000.000.00-0.26
771540742010.06.07 19:44buy0.01eurchf1.387160.000001.389562010.06.07 20:301.387310.000.000.000.13
771549952010.06.07 19:49buy0.02eurusd1.193540.000001.195942010.06.07 20:201.194330.000.000.001.58
771680392010.06.07 22:25buy0.01usdjpy91.4020.00091.6422010.06.07 22:4791.4130.000.000.000.12
771875082010.06.08 04:48buy0.01usdjpy91.6900.00091.9302010.06.08 05:3391.7040.000.000.000.15
771950682010.06.08 06:35buy0.01eurusd1.195820.000001.198222010.06.08 07:301.195940.000.000.000.12
773047032010.06.08 19:33buy0.01usdjpy91.1250.00091.3652010.06.08 20:0491.1820.000.000.000.63
773049542010.06.08 19:34buy0.01gbpjpy131.1320.000131.3722010.06.08 19:46131.3720.000.000.002.64
773064372010.06.08 19:45sell0.01eurchf1.376750.000001.374352010.06.08 20:591.376610.000.000.000.12
773173002010.06.08 21:30sell0.01gbpusd1.440250.000001.437852010.06.09 07:321.440050.000.00-0.020.20
773177172010.06.08 21:32sell0.01eurchf1.378460.000001.376062010.06.08 21:471.378090.000.000.000.32
773184822010.06.08 21:39sell0.02gbpusd1.441170.000001.438772010.06.09 02:441.440950.000.00-0.040.44
773185862010.06.08 21:40sell0.01eurusd1.194770.000001.192372010.06.08 22:081.194310.000.000.000.46
773191832010.06.08 21:44sell0.04gbpusd1.442070.000001.439672010.06.09 02:151.441880.000.00-0.080.76
773195852010.06.08 21:47buy0.01usdchf1.153090.000001.155492010.06.08 23:571.153240.000.000.000.13
773505152010.06.09 05:22sell0.01usdjpy91.5190.00091.2792010.06.09 06:2691.4760.000.000.000.47
774616292010.06.09 19:41buy0.01eurusd1.200580.000001.202982010.06.09 19:581.201260.000.000.000.68
774627412010.06.09 19:49buy0.01gbpusd1.454040.000001.456442010.06.09 20:021.455220.000.000.001.18
774787432010.06.09 22:12sell0.01usdjpy91.1950.00090.9552010.06.10 02:5291.1840.000.00-0.020.12
774891762010.06.10 01:31buy0.01gbpjpy132.5980.000132.8382010.06.10 01:47132.6910.000.000.001.02
774892092010.06.10 01:31buy0.01usdjpy91.2510.00091.4912010.06.10 01:5691.2830.000.000.000.35
774895222010.06.10 01:35buy0.01eurusd1.197780.000001.200182010.06.10 01:571.198590.000.000.000.81
775035332010.06.10 05:15buy0.01usdchf1.148330.000001.150732010.06.10 20:511.143500.000.000.00-4.22
775042592010.06.10 05:19buy0.02usdchf1.147390.000001.149792010.06.10 09:231.147500.000.000.000.19
775052432010.06.10 05:25sell0.01gbpusd1.457470.000001.455072010.06.10 05:581.458000.000.000.00-0.53
775054572010.06.10 05:27buy0.04usdchf1.146490.000001.148892010.06.10 09:171.146620.000.000.000.45
775061972010.06.10 05:33sell0.04eurusd1.201360.000001.198962010.06.10 09:591.201220.000.000.000.56
775072082010.06.10 05:41sell0.08eurusd1.202390.000001.199992010.06.10 09:521.202260.000.000.001.04
775072762010.06.10 05:41sell0.02gbpusd1.458990.000001.456592010.06.10 05:581.457960.000.000.002.06
775087892010.06.10 05:53sell0.01eurchf1.378130.000001.375732010.06.10 05:561.377340.000.000.000.69
775090842010.06.10 05:56buy0.01gbpchf1.669210.000001.671612010.06.10 07:511.669350.000.000.000.12
775139032010.06.10 06:49buy0.01gbpusd1.458680.000001.461082010.06.10 07:491.458800.000.000.000.12
776089302010.06.10 19:44buy0.02usdchf1.144910.000001.147312010.06.10 20:511.143530.000.000.00-2.41
776091582010.06.10 19:46sell0.04eurusd1.209890.000001.207492010.06.10 20:591.209780.000.000.000.44
776092992010.06.10 19:47buy0.04usdchf1.144010.000001.146412010.06.10 20:511.143530.000.000.00-1.68
776095162010.06.10 19:48sell0.01gbpusd1.467940.000001.465542010.06.11 10:291.467730.000.00-0.020.21
776096712010.06.10 19:49sell0.02gbpusd1.468840.000001.466442010.06.11 10:041.468710.000.00-0.040.26
776097012010.06.10 19:49buy0.08usdchf1.143060.000001.145462010.06.10 20:511.143530.000.000.003.29
776097742010.06.10 19:49sell0.01gbpjpy134.0220.000133.7822010.06.10 20:09133.9120.000.000.001.21
776101722010.06.10 19:51sell0.08eurusd1.210850.000001.208452010.06.10 20:551.210720.000.000.001.04
776105572010.06.10 19:55buy0.01gbpchf1.678620.000001.681022010.06.10 20:341.680660.000.000.001.78
776105642010.06.10 19:55buy0.16usdchf1.142150.000001.144552010.06.10 20:511.143530.000.000.0019.31
776213402010.06.10 22:14buy0.01eurchf1.385010.000001.387412010.06.10 23:111.384600.000.000.00-0.36
776220732010.06.10 22:24buy0.02eurchf1.384110.000001.386512010.06.10 23:111.384650.000.000.000.95
776321032010.06.11 02:44buy0.01eurchf1.385690.000001.388092010.06.11 06:431.385850.000.000.000.14
776321782010.06.11 02:45buy0.01eurusd1.212060.000001.214462010.06.11 09:061.212270.000.000.000.21
776383822010.06.11 05:10sell0.04eurusd1.211000.000001.208602010.06.11 05:261.210050.000.000.003.80
776414202010.06.11 06:30sell0.01eurchf1.385340.000001.382942010.06.11 07:001.385160.000.000.000.16
776415302010.06.11 06:30sell0.01gbpchf1.684190.000001.681792010.06.11 06:581.683960.000.000.000.20
776424242010.06.11 06:51sell0.01usdjpy91.6620.00091.4222010.06.11 06:5991.6060.000.000.000.61
778425692010.06.14 19:15buy0.01eurusd1.223910.000001.226312010.06.14 19:441.224500.000.000.000.59
778482882010.06.14 20:05buy0.01usdjpy91.6970.00091.9372010.06.16 08:4891.7080.000.000.000.12
778739122010.06.15 04:23buy0.01usdchf1.140980.000001.143382010.06.15 05:321.141100.000.000.000.11
778773382010.06.15 05:42sell0.01gbpchf1.684730.000001.682332010.06.15 05:481.682850.000.000.001.65
778805222010.06.15 06:39buy0.01eurusd1.221310.000001.223712010.06.15 07:381.221410.000.000.000.10
778810572010.06.15 06:49buy0.01gbpusd1.473730.000001.476132010.06.15 07:251.473890.000.000.000.16
778811922010.06.15 06:50buy0.02eurusd1.220410.000001.222812010.06.15 07:271.220840.000.000.000.86
778812312010.06.15 06:50sell0.01usdchf1.141100.000001.138702010.06.15 07:301.140950.000.000.000.13
779745652010.06.15 19:46sell0.01usdchf1.131620.000001.129222010.06.16 04:521.131500.000.00-0.010.11
779745752010.06.15 19:46sell0.01eurchf1.397440.000001.395042010.06.15 20:321.397300.000.000.000.13
779772662010.06.15 20:11sell0.01gbpusd1.482620.000001.480222010.06.15 20:401.482000.000.000.000.62
779835072010.06.15 21:42sell0.04eurusd1.234270.000001.231872010.06.15 22:201.233950.000.000.001.28
779932152010.06.16 01:41sell0.04eurusd1.231890.000001.229492010.06.16 01:561.231460.000.000.001.72
779932292010.06.16 01:41sell0.01gbpusd1.480520.000001.478122010.06.16 01:531.479690.000.000.000.83
779932382010.06.16 01:41buy0.01usdchf1.133000.000001.135402010.06.16 01:521.133610.000.000.000.54
779953202010.06.16 02:36sell0.01gbpchf1.678690.000001.676292010.06.16 02:541.678100.000.000.000.52
779953352010.06.16 02:36sell0.01gbpusd1.481450.000001.479052010.06.16 02:431.480300.000.000.001.15
779998592010.06.16 04:41buy0.01gbpchf1.676250.000001.678652010.06.16 11:501.676370.000.000.000.11
779998702010.06.16 04:41buy0.02eurchf1.393650.000001.396052010.06.16 07:121.393760.000.000.000.19
779998802010.06.16 04:41buy0.01usdchf1.132170.000001.134572010.06.16 10:041.132270.000.000.000.09
779999492010.06.16 04:42buy0.02gbpchf1.675140.000001.677542010.06.16 11:391.675250.000.000.000.20
780007252010.06.16 04:52buy0.02usdchf1.131250.000001.133652010.06.16 06:251.131360.000.000.000.19
780030872010.06.16 05:40sell0.01gbpusd1.480950.000001.478552010.06.16 06:121.480800.000.000.000.15
780042022010.06.16 05:56sell0.01usdjpy91.5250.00091.2852010.06.16 06:3891.4950.000.000.000.33
781061822010.06.16 19:46sell0.01eurchf1.387650.000001.385252010.06.17 09:301.385250.000.00-0.052.12
781077952010.06.16 20:02sell0.01usdjpy91.4250.00091.1852010.06.16 20:2491.3940.000.000.000.34
781078462010.06.16 20:02sell0.02eurchf1.389080.000001.386682010.06.16 20:401.388870.000.000.000.38
781199702010.06.16 22:01buy0.01gbpchf1.667060.000001.669462010.08.04 16:171.666080.000.000.42-0.93
781199832010.06.16 22:01buy0.01gbpusd1.474360.000001.476762010.06.17 10:381.474470.000.00-0.010.11
781202862010.06.16 22:03buy0.02gbpchf1.666150.000001.668552010.08.04 16:171.666050.000.000.80-0.19
781213542010.06.16 22:15sell0.04eurusd1.231340.000001.228942010.06.17 02:051.228940.000.00-0.129.60
782662462010.06.17 19:35buy0.01usdchf1.112620.000001.115022010.06.17 20:431.112730.000.000.000.10
782665512010.06.17 19:38sell0.04eurusd1.237200.000001.234802010.06.17 21:021.237080.000.000.000.48
782670922010.06.17 19:42sell0.01gbpusd1.481050.000001.478652010.06.17 20:441.480920.000.000.000.13
782677912010.06.17 19:48buy0.02usdchf1.111720.000001.114122010.06.17 20:191.111830.000.000.000.20
782678112010.06.17 19:48sell0.08eurusd1.238100.000001.235702010.06.17 20:441.237970.000.000.001.04
782687322010.06.17 19:55sell0.16eurusd1.239130.000001.236732010.06.17 20:261.238790.000.000.005.44
782709122010.06.17 20:10sell0.01eurchf1.377570.000001.375172010.06.17 20:401.377290.000.000.000.25
782928252010.06.18 02:35buy0.01eurusd1.238040.000001.240442010.06.18 03:081.238500.000.000.000.46
783034492010.06.18 05:40buy0.01usdchf1.110980.000001.113382010.06.18 06:531.111140.000.000.000.14
783073432010.06.18 06:30sell0.01gbpusd1.484230.000001.481832010.06.18 06:421.483630.000.000.000.60
783079132010.06.18 06:38buy0.01usdjpy90.8250.00091.0652010.06.18 07:5190.8360.000.000.000.12
783091132010.06.18 06:53buy0.01eurusd1.240160.000001.242562010.06.18 08:001.240300.000.000.000.14
790583762010.06.28 05:16buy0.01gbpusd1.505280.000001.507682010.06.28 09:091.505400.000.000.000.12
790586732010.06.28 05:24sell0.01eurchf1.353020.000001.350622010.06.28 05:471.352900.000.000.000.11
791599412010.06.28 19:36sell0.01gbpusd1.509400.000001.507002010.06.29 04:391.509270.000.00-0.020.13
791603162010.06.28 19:39sell0.02gbpusd1.510300.000001.507902010.06.28 22:371.510190.000.000.000.22
791722372010.06.28 21:51buy0.01eurusd1.227530.000001.229932010.06.28 22:451.227700.000.000.000.17
791866532010.06.29 04:23sell0.01usdchf1.087690.000001.085292010.06.29 04:521.087580.000.000.000.10
791870822010.06.29 04:31buy0.01eurusd1.227810.000001.230212010.06.30 11:561.227930.000.00-0.010.12
791871112010.06.29 04:31buy0.01gbpusd1.510390.000001.512792010.06.29 05:051.510360.000.000.00-0.03
791873722010.06.29 04:35buy0.01gbpjpy134.7110.000134.9512010.07.14 00:28134.7290.000.000.020.21
791876992010.06.29 04:39buy0.02gbpjpy134.6190.000134.8592010.07.13 22:43134.6340.000.000.120.34
791877272010.06.29 04:39buy0.02gbpusd1.509480.000001.511882010.06.29 05:051.510340.000.000.001.72
791877502010.06.29 04:39buy0.02usdjpy89.1220.00089.3622010.07.12 03:2689.1320.000.00-0.020.22
791878042010.06.29 04:40buy0.02eurusd1.226860.000001.229262010.06.29 05:021.227660.000.000.001.60
791878472010.06.29 04:40buy0.04gbpjpy134.4630.000134.7032010.07.08 08:26134.4740.000.000.130.50
791884282010.06.29 04:48buy0.02eurchf1.334740.000001.337142010.06.29 05:021.335400.000.000.001.21
791902562010.06.29 05:20buy0.02eurchf1.334160.000001.336562010.07.01 17:311.334360.000.000.010.37
791922482010.06.29 05:49sell0.01gbpusd1.509810.000001.507412010.06.29 05:581.508720.000.000.001.09
791957762010.06.29 06:49buy0.01usdchf1.085960.000001.088362010.06.29 07:061.086090.000.000.000.12
792926672010.06.29 19:39buy0.02eurusd1.219090.000001.221492010.06.29 19:571.220010.000.000.001.84
793014022010.06.29 21:31buy0.01gbpusd1.506280.000001.508682010.06.29 21:531.507030.000.000.000.75
793041872010.06.29 22:04sell0.01usdchf1.081320.000001.078922010.06.30 01:131.081200.000.00-0.010.11
793151632010.06.30 01:05sell0.01gbpusd1.505760.000001.503362010.06.30 01:311.505110.000.000.000.65
793219022010.06.30 02:31buy0.02eurusd1.216910.000001.219312010.06.30 02:351.217990.000.000.002.16
793219142010.06.30 02:31buy0.01gbpusd1.503310.000001.505712010.06.30 03:061.503870.000.000.000.56
793308032010.06.30 04:15sell0.01usdjpy88.6020.00088.3622010.06.30 04:4488.5450.000.000.000.64
793329462010.06.30 04:42sell0.01usdchf1.082970.000001.080572010.06.30 05:071.082590.000.000.000.35
794563062010.06.30 20:06buy0.04usdjpy88.5420.00088.7822010.07.08 15:2888.5530.000.00-0.020.50
794689722010.06.30 22:21sell0.01usdjpy88.4580.00088.2182010.06.30 23:0188.4280.000.000.000.34
794861452010.07.01 04:57sell0.01gbpusd1.493430.000001.491032010.07.01 05:391.492720.000.000.000.71
794907272010.07.01 06:30sell0.01gbpjpy131.8980.000131.6582010.07.01 06:40131.7620.000.000.001.54
794907542010.07.01 06:30sell0.01usdjpy88.2320.00087.9922010.07.01 12:3688.2220.000.000.000.11
794907812010.07.01 06:30sell0.01gbpusd1.495290.000001.492892010.07.01 06:401.494380.000.000.000.91
795914952010.07.01 19:23sell0.04eurusd1.247450.000001.245052010.07.01 20:321.247340.000.000.000.44
796033592010.07.01 21:41sell0.04eurusd1.251590.000001.249192010.07.01 23:351.251440.000.000.000.60
796033842010.07.01 21:41sell0.01gbpusd1.517700.000001.515302010.07.01 22:031.517340.000.000.000.36
796043102010.07.01 21:47sell0.08eurusd1.252770.000001.250372010.07.01 22:241.252500.000.000.002.16
796045612010.07.01 21:47sell0.01gbpjpy132.9640.000132.7242010.07.01 22:23132.9530.000.000.000.12
796045942010.07.01 21:47sell0.01eurchf1.329160.000001.326762010.07.01 21:491.326760.000.000.002.27
796046272010.07.01 21:47sell0.02gbpusd1.518670.000001.516272010.07.01 22:031.517350.000.000.002.64
796051252010.07.01 21:49buy0.01usdchf1.059330.000001.061732010.07.01 22:121.059260.000.000.00-0.07
796052922010.07.01 21:50buy0.02usdchf1.058170.000001.060572010.07.01 22:121.059260.000.000.002.06
796087802010.07.01 22:29sell0.01usdchf1.060430.000001.058032010.07.02 00:101.059930.000.00-0.010.47
796210052010.07.02 02:30sell0.01gbpusd1.518990.000001.516592010.07.02 02:481.518530.000.000.000.46
796213442010.07.02 02:35sell0.04eurusd1.252940.000001.250542010.07.02 02:491.252220.000.000.002.88
797458062010.07.05 05:38buy0.01eurusd1.253710.000001.256112010.07.05 06:111.254250.000.000.000.54
798258082010.07.05 22:26sell0.01eurchf1.335610.000001.333212010.07.05 22:301.334900.000.000.000.67
798261352010.07.05 22:34sell0.01eurchf1.335650.000001.333252010.07.05 22:481.335150.000.000.000.47
798261442010.07.05 22:34sell0.01usdchf1.065080.000001.062682010.07.05 22:401.064540.000.000.000.51
798318052010.07.06 00:58buy0.08usdjpy87.6500.00087.8902010.07.06 06:5987.6660.000.000.001.46
798319242010.07.06 00:58buy0.08gbpjpy132.6200.000132.8602010.07.06 05:38132.6340.000.000.001.28
798319312010.07.06 00:58buy0.01gbpusd1.512800.000001.515202010.07.06 01:061.513340.000.000.000.54
798327382010.07.06 01:08buy0.01eurusd1.253360.000001.255762010.07.06 05:531.253490.000.000.000.13
798345702010.07.06 01:30sell0.01usdchf1.065450.000001.063052010.07.06 03:201.065340.000.000.000.10
798345982010.07.06 01:30buy0.02eurusd1.251730.000001.254132010.07.06 04:591.251860.000.000.000.26
798346162010.07.06 01:30buy0.01gbpusd1.510580.000001.512982010.07.06 03:321.510720.000.000.000.14
798348392010.07.06 01:31buy0.16gbpjpy132.2130.000132.4532010.07.06 01:48132.3450.000.000.0024.11
798348462010.07.06 01:31buy0.02eurchf1.333120.000001.335522010.07.06 01:451.333550.000.000.000.80
798515112010.07.06 05:00sell0.04eurusd1.252270.000001.249872010.07.06 05:141.251990.000.000.001.12
798576562010.07.06 06:33buy0.01eurusd1.252150.000001.254552010.07.06 06:401.253510.000.000.001.36
798594222010.07.06 06:47sell0.01eurchf1.330720.000001.328322010.07.06 08:141.330540.000.000.000.17
798599122010.07.06 06:50sell0.04eurusd1.255670.000001.253272010.07.06 07:091.254780.000.000.003.56
798599272010.07.06 06:50sell0.02eurchf1.331630.000001.329232010.07.06 07:551.331510.000.000.000.22
798600752010.07.06 06:51sell0.01gbpchf1.606980.000001.604582010.07.06 07:361.606870.000.000.000.11
799806072010.07.06 19:47buy0.01gbpusd1.514630.000001.517032010.07.06 20:021.515060.000.000.000.43
799988092010.07.06 22:21sell0.01gbpusd1.515650.000001.513252010.07.06 23:061.515070.000.000.000.58
800277392010.07.07 05:29sell0.01usdchf1.061970.000001.059572010.07.07 07:121.061840.000.000.000.12
800280372010.07.07 05:32buy0.01eurusd1.260250.000001.262652010.07.07 07:251.260370.000.000.000.12
800295382010.07.07 05:49buy0.02eurusd1.259290.000001.261692010.07.07 07:131.259420.000.000.000.26
800300362010.07.07 05:52sell0.02usdchf1.062890.000001.060492010.07.07 06:471.062780.000.000.000.21
801303412010.07.07 19:15sell0.04eurusd1.262430.000001.260032010.07.08 01:551.262300.000.00-0.120.52
801303642010.07.07 19:15sell0.01eurchf1.329100.000001.326702010.07.07 21:461.328930.000.000.000.16
801310622010.07.07 19:19sell0.08eurusd1.263340.000001.260942010.07.07 23:371.263220.000.000.000.96
801314002010.07.07 19:20buy0.01usdchf1.051370.000001.053772010.07.07 19:531.051620.000.000.000.24
801359542010.07.07 20:02sell0.02eurchf1.331020.000001.328622010.07.07 20:301.330510.000.000.000.97
801369382010.07.07 20:09sell0.01usdjpy87.4180.00087.1782010.07.07 20:2687.4060.000.000.000.14
801437802010.07.07 21:30sell0.01usdjpy87.5800.00087.3402010.07.15 15:5487.5670.000.00-0.080.15
801449452010.07.07 21:44sell0.02usdjpy87.6700.00087.4302010.07.07 22:2587.6590.000.000.000.25
801449662010.07.07 21:44sell0.01gbpjpy133.2530.000133.0132010.07.07 22:24133.2410.000.000.000.14
801684022010.07.08 04:15sell0.02usdjpy88.3660.00088.1262010.07.08 04:3388.3170.000.000.001.11
802597992010.07.08 19:15sell0.01eurchf1.332510.000001.330112010.07.08 19:441.331670.000.000.000.80
802600162010.07.08 19:17sell0.04eurusd1.267160.000001.264762010.07.08 19:551.267040.000.000.000.48
802710192010.07.08 21:36sell0.01eurchf1.331350.000001.328952010.07.09 05:451.331170.000.00-0.020.17
802713152010.07.08 21:39sell0.04eurusd1.268820.000001.266422010.07.08 23:581.268650.000.000.000.68
802738212010.07.08 22:01sell0.08eurusd1.270310.000001.267912010.07.08 22:221.270000.000.000.002.48
802741222010.07.08 22:02sell0.02eurchf1.332570.000001.330172010.07.08 22:401.332440.000.000.000.25
802743742010.07.08 22:04sell0.04eurchf1.333610.000001.331212010.07.08 22:401.332490.000.000.004.27
802869162010.07.09 02:36buy0.01eurusd1.268290.000001.270692010.07.09 03:111.268430.000.000.000.14
802873412010.07.09 02:43sell0.01usdchf1.050980.000001.048582010.07.09 04:571.050860.000.000.000.11
802944822010.07.09 05:00buy0.01usdchf1.050430.000001.052832010.07.09 06:011.050560.000.000.000.12
802950862010.07.09 05:12sell0.02usdjpy88.6340.00088.3942010.07.09 07:0288.6240.000.000.000.23
802959932010.07.09 05:33buy0.02eurchf1.332040.000001.334442010.07.09 05:571.332140.000.000.000.19
802964602010.07.09 05:45buy0.04eurchf1.331040.000001.333442010.07.09 05:551.332070.000.000.003.92
803820222010.07.12 01:38sell0.02usdjpy88.7740.00088.5342010.07.12 08:3988.7630.000.000.000.25
804757142010.07.13 01:14buy0.02usdjpy88.6190.00088.8592010.07.13 01:3288.6540.000.000.000.79
804762592010.07.13 01:31sell0.04eurusd1.259480.000001.257082010.07.13 05:011.259340.000.000.000.56
804864332010.07.13 05:21buy0.02usdjpy88.5280.00088.7682010.07.13 06:0688.5400.000.000.000.27
805833732010.07.13 21:32buy0.02usdjpy88.4200.00088.6602010.07.13 22:0488.4750.000.000.001.24
805859102010.07.13 22:17sell0.01gbpjpy134.3710.000134.1312010.07.14 16:02134.3580.000.00-0.020.15
805860722010.07.13 22:19sell0.02gbpjpy134.4610.000134.2212010.07.14 15:05134.4480.000.00-0.050.29
805860792010.07.13 22:19sell0.02usdjpy88.6410.00088.4012010.07.14 11:5688.6310.000.00-0.020.23
805871502010.07.13 22:32sell0.01gbpusd1.518260.000001.515862010.07.13 22:511.518040.000.000.000.22
805876952010.07.13 22:36sell0.04eurusd1.273700.000001.271302010.07.13 22:481.272940.000.000.003.04
805935252010.07.14 01:00sell0.01gbpusd1.519020.000001.516622010.07.14 05:311.521980.000.000.00-2.96
805950872010.07.14 01:35sell0.04eurusd1.272240.000001.269842010.07.14 02:001.271810.000.000.001.72
805952092010.07.14 01:37sell0.01eurchf1.342030.000001.339632010.07.14 02:331.341880.000.000.000.14
805953902010.07.14 01:42buy0.02usdjpy88.7890.00089.0292010.07.14 02:0288.8580.000.000.001.55
806026702010.07.14 05:01sell0.04eurusd1.273070.000001.270672010.07.14 05:131.272390.000.000.002.72
806027232010.07.14 05:02buy0.01usdchf1.055450.000001.057852010.07.14 05:131.056310.000.000.000.81
806028552010.07.14 05:04sell0.02gbpusd1.522110.000001.519712010.07.14 05:311.521980.000.000.000.26
806031482010.07.14 05:08sell0.04gbpjpy135.4030.000135.1632010.07.14 07:30135.3920.000.000.000.49
806032842010.07.14 05:10sell0.04gbpusd1.523020.000001.520622010.07.14 05:311.521980.000.000.004.16
806032882010.07.14 05:10sell0.08gbpjpy135.4930.000135.2532010.07.14 05:44135.4690.000.000.002.16
806032952010.07.14 05:10sell0.01gbpchf1.608730.000001.606332010.07.14 07:531.608610.000.000.000.11
806034602010.07.14 05:12sell0.08gbpusd1.524070.000001.521672010.07.14 05:311.521980.000.000.0016.72
806044142010.07.14 05:31sell0.01usdchf1.057990.000001.055592010.07.14 06:081.057560.000.000.000.41
806841542010.07.14 20:09buy0.02eurchf1.343130.000001.345532010.07.15 12:331.343390.000.000.010.50
806848272010.07.14 20:14buy0.02usdjpy88.1840.00088.4242010.07.14 20:2188.2320.000.000.001.09
807040502010.07.15 04:15sell0.01gbpusd1.526620.000001.524222010.07.15 04:581.526750.000.000.00-0.13
807041072010.07.15 04:15sell0.01eurchf1.340460.000001.338062010.07.15 04:491.340340.000.000.000.12
807041292010.07.15 04:15sell0.01gbpjpy134.8950.000134.6552010.07.15 04:38134.8200.000.000.000.85
807041682010.07.15 04:15sell0.04eurusd1.275850.000001.273452010.07.15 04:561.275510.000.000.001.36
807041972010.07.15 04:15buy0.01usdchf1.050850.000001.053252010.07.15 05:011.050960.000.000.000.10
807047512010.07.15 04:24sell0.02gbpusd1.527600.000001.525202010.07.15 04:581.526750.000.000.001.70
807102492010.07.15 06:36buy0.01eurusd1.273020.000001.275422010.07.15 06:381.274200.000.000.001.18
807925202010.07.15 19:17sell0.01eurchf1.345920.000001.343522010.07.15 19:551.345720.000.000.000.19
807930742010.07.15 19:22sell0.01gbpusd1.538520.000001.536122010.07.15 19:381.536720.000.000.001.80
808064832010.07.15 21:54sell0.01eurchf1.347030.000001.344632010.07.16 00:571.346920.000.00-0.020.10
808066262010.07.15 21:55sell0.04eurusd1.292980.000001.290582010.07.16 00:061.292850.000.00-0.040.52
808070252010.07.15 21:56sell0.08eurusd1.293890.000001.291492010.07.15 23:101.293760.000.000.001.04
808071072010.07.15 21:56sell0.01gbpusd1.546960.000001.544562010.07.15 22:001.544730.000.000.002.23
808090552010.07.15 22:07sell0.02eurchf1.348040.000001.345642010.07.15 22:381.347520.000.000.000.99
808214192010.07.16 02:36sell0.04eurusd1.292500.000001.290102010.07.16 02:411.291770.000.000.002.92
808218372010.07.16 02:46buy0.02usdjpy87.4040.00087.6442010.07.20 21:1987.4170.000.000.000.30
808290962010.07.16 05:32buy0.01gbpusd1.541920.000001.544322010.07.16 05:521.542320.000.000.000.40
808299612010.07.16 05:45buy0.04usdjpy87.0800.00087.3202010.07.16 08:0187.0910.000.000.000.51
808300432010.07.16 05:46buy0.01gbpjpy134.2330.000134.4732010.07.16 06:08134.3120.000.000.000.91
808301472010.07.16 05:47buy0.02gbpjpy134.1420.000134.3822010.07.16 06:08134.3140.000.000.003.95
810267872010.07.19 19:27buy0.04usdjpy86.7350.00086.9752010.07.19 20:0286.7660.000.000.001.43
810269402010.07.19 19:28buy0.01gbpjpy131.9810.000132.2212010.07.19 20:02132.0720.000.000.001.05
810297062010.07.19 20:05sell0.01eurchf1.363360.000001.360962010.07.20 11:421.363210.000.00-0.020.15
810299532010.07.19 20:08sell0.01usdchf1.053220.000001.050822010.07.19 20:521.053110.000.000.000.10
810304182010.07.19 20:14sell0.02eurchf1.364260.000001.361862010.07.19 21:041.364120.000.000.000.27
810356282010.07.19 21:30buy0.01gbpusd1.522740.000001.525142010.07.19 21:471.523590.000.000.000.85
810358722010.07.19 21:32sell0.01usdchf1.055110.000001.052712010.07.19 22:071.055000.000.000.000.10
810363902010.07.19 21:39buy0.01eurusd1.294430.000001.296832010.07.19 22:191.294710.000.000.000.28
810389512010.07.19 22:38buy0.04usdjpy86.7280.00086.9682010.07.19 23:2486.7380.000.000.000.46
810437852010.07.20 00:58buy0.01eurusd1.293080.000001.295482010.07.20 01:251.294030.000.000.000.95
810438082010.07.20 00:58buy0.01gbpusd1.521610.000001.524012010.07.20 01:001.522580.000.000.000.97
810443172010.07.20 01:05buy0.02eurchf1.364430.000001.366832010.07.20 01:231.364590.000.000.000.30
810444482010.07.20 01:09buy0.04usdjpy86.7120.00086.9522010.07.20 01:2586.7660.000.000.002.49
810469012010.07.20 02:34sell0.01usdjpy86.9000.00086.6602010.07.20 04:0586.8880.000.000.000.14
810473652010.07.20 02:48sell0.01gbpusd1.523190.000001.520792010.07.20 03:221.523060.000.000.000.13
810528422010.07.20 04:32sell0.01gbpusd1.524970.000001.522572010.07.20 04:591.524700.000.000.000.27
810559702010.07.20 05:28sell0.01gbpusd1.526360.000001.523962010.07.20 05:411.525900.000.000.000.46
811537952010.07.20 21:32sell0.01gbpjpy133.5720.000133.3322010.07.20 22:50133.5610.000.000.000.12
811538012010.07.20 21:32sell0.01gbpusd1.527910.000001.525512010.07.20 22:121.527380.000.000.000.53
811642112010.07.21 00:48buy0.02usdjpy87.2840.00087.5242010.07.21 01:0787.2960.000.000.000.27
811664162010.07.21 01:34sell0.01usdjpy87.3700.00087.1302010.07.21 02:2187.3600.000.000.000.11
811664392010.07.21 01:34sell0.01gbpjpy133.5920.000133.3522010.07.21 02:07133.6080.000.000.00-0.18
811666242010.07.21 01:36sell0.04eurusd1.290370.000001.287972010.07.21 02:021.290260.000.000.000.44
811666552010.07.21 01:36sell0.02gbpjpy133.6870.000133.4472010.07.21 02:07133.6040.000.000.001.90
811799202010.07.21 05:27buy0.02usdjpy87.1710.00087.4112010.07.21 07:3587.1820.000.000.000.25
811806142010.07.21 05:36buy0.01eurusd1.288360.000001.290762010.07.21 06:041.288490.000.000.000.13
811807632010.07.21 05:37buy0.02eurchf1.355720.000001.358122010.07.21 06:081.355970.000.000.000.47
811810302010.07.21 05:39buy0.01gbpusd1.526080.000001.528482010.07.21 05:591.526940.000.000.000.86
811816782010.07.21 05:46sell0.01usdchf1.053270.000001.050872010.07.21 05:511.052790.000.000.000.46
812820202010.07.21 20:03buy0.01gbpjpy132.2390.000132.4792010.07.21 20:45131.9720.000.000.00-3.07
812833692010.07.21 20:09buy0.02gbpjpy132.1480.000132.3882010.07.21 20:45131.9730.000.000.00-4.01
812837322010.07.21 20:10buy0.04gbpjpy132.0560.000132.2962010.07.21 20:45131.9770.000.000.00-3.63
812845162010.07.21 20:12buy0.08gbpjpy131.9610.000132.2012010.07.21 20:45131.9600.000.000.00-0.09
812846282010.07.21 20:13buy0.01gbpusd1.515920.000001.518322010.07.21 21:081.516030.000.000.000.11
812846402010.07.21 20:13buy0.01eurusd1.276310.000001.278712010.07.21 21:391.276430.000.000.000.12
812846612010.07.21 20:13buy0.02usdjpy86.9780.00087.2182010.07.21 20:4187.0440.000.000.001.52
812847042010.07.21 20:13buy0.02eurchf1.342640.000001.345042010.07.22 14:081.342760.000.000.010.23
812848362010.07.21 20:13buy0.16gbpjpy131.8680.000132.1082010.07.21 20:45131.9430.000.000.0013.78
812851532010.07.21 20:14buy0.02eurusd1.275410.000001.277812010.07.21 21:061.275520.000.000.000.22
813056992010.07.22 01:04sell0.01usdjpy86.9560.00086.7162010.07.22 01:4386.8830.000.000.000.84
813069112010.07.22 01:43buy0.01eurusd1.275510.000001.277912010.07.22 02:071.276500.000.000.000.99
813069642010.07.22 01:43buy0.04eurchf1.340140.000001.342542010.07.22 02:001.340850.000.000.002.70
813172202010.07.22 05:43sell0.01usdchf1.049320.000001.046922010.07.22 06:581.049210.000.000.000.10
814359692010.07.23 02:46buy0.01gbpusd1.526650.000001.529052010.07.23 03:181.526900.000.000.000.25
814359812010.07.23 02:46buy0.01eurusd1.289860.000001.292262010.07.23 03:341.289990.000.000.000.13
815528152010.07.26 01:32sell0.04eurusd1.290070.000001.287672010.07.26 10:311.289930.000.000.000.56
815529832010.07.26 01:34sell0.08eurusd1.290970.000001.288572010.07.26 07:521.290810.000.000.001.28
815654542010.07.26 06:46buy0.01gbpusd1.545380.000001.547782010.07.26 08:041.545490.000.000.000.11
816528892010.07.26 19:58sell0.01usdjpy87.0260.00086.7862010.07.26 20:2686.9540.000.000.000.83
816534292010.07.26 20:01buy0.01eurusd1.298730.000001.301132010.07.26 20:391.298970.000.000.000.24
816590282010.07.26 21:30sell0.04eurusd1.300440.000001.298042010.07.26 21:541.299520.000.000.003.68
816662212010.07.27 00:56sell0.04eurusd1.299660.000001.297262010.07.27 01:221.299210.000.000.001.80
816665682010.07.27 01:08sell0.01eurchf1.363260.000001.360862010.07.27 01:281.363090.000.000.000.16
817975052010.07.27 22:20buy0.01eurusd1.299730.000001.302132010.07.27 23:441.299980.000.000.000.25
817975952010.07.27 22:21buy0.01gbpusd1.558740.000001.561142010.07.27 23:441.559430.000.000.000.69
817977512010.07.27 22:22sell0.01usdchf1.060960.000001.058562010.07.27 22:461.060520.000.000.000.41
818034462010.07.28 00:58sell0.01usdchf1.060940.000001.058542010.07.28 01:141.060680.000.000.000.25
818075232010.07.28 02:43buy0.01gbpusd1.557000.000001.559402010.07.28 02:471.557470.000.000.000.47
819107242010.07.28 19:40buy0.04usdjpy87.5480.00087.7882010.07.28 20:0487.6020.000.000.002.47
819107552010.07.28 19:40buy0.01gbpjpy136.5130.000136.7532010.07.28 20:05136.6030.000.000.001.03
819248742010.07.28 22:27sell0.01gbpusd1.560140.000001.557742010.07.28 22:591.559900.000.000.000.24
819310172010.07.29 01:00sell0.04eurusd1.299500.000001.297102010.07.29 02:151.299390.000.000.000.44
819319272010.07.29 01:32sell0.01eurchf1.373930.000001.371532010.07.29 01:351.373420.000.000.000.49
819405022010.07.29 04:47buy0.01usdchf1.056660.000001.059062010.08.10 14:121.056830.000.000.000.16
819418222010.07.29 05:19sell0.01gbpusd1.560910.000001.558512010.07.29 07:591.560480.000.000.000.43
820295762010.07.29 19:29sell0.01gbpusd1.561600.000001.559202010.07.29 19:551.561170.000.000.000.43
820393272010.07.29 21:50buy0.04usdjpy86.8160.00087.0562010.07.29 22:1886.8830.000.000.003.08
820401162010.07.29 22:00buy0.01gbpusd1.561080.000001.563482010.07.29 23:101.561190.000.000.000.11
820511362010.07.30 02:34buy0.01eurusd1.304930.000001.307332010.07.30 02:401.305810.000.000.000.88
820581322010.07.30 05:00buy0.04usdjpy86.2670.00086.5072010.07.30 05:1886.3230.000.000.002.59
820582202010.07.30 05:00buy0.01eurusd1.305690.000001.308092010.07.30 05:511.305800.000.000.000.11
820614252010.07.30 06:31sell0.04eurusd1.306650.000001.304252010.07.30 08:001.306480.000.000.000.68
820617342010.07.30 06:38sell0.01gbpusd1.561730.000001.559332010.07.30 08:081.561620.000.000.000.11
820625502010.07.30 06:51sell0.02gbpusd1.562640.000001.560242010.07.30 07:351.562530.000.000.000.22
821487752010.08.02 01:34sell0.01eurchf1.360990.000001.358592010.08.02 04:231.360880.000.000.000.10
821487792010.08.02 01:34sell0.01usdchf1.042320.000001.039922010.08.02 02:281.042190.000.000.000.12
821553572010.08.02 05:14buy0.01gbpusd1.571280.000001.573682010.08.02 05:401.571650.000.000.000.37
822443282010.08.03 00:46sell0.01usdjpy86.5970.00086.3572010.08.03 01:2086.5850.000.000.000.14
822444962010.08.03 00:50buy0.02eurchf1.368580.000001.370982010.08.03 00:531.369030.000.000.000.87
822518522010.08.03 05:08sell0.01usdjpy86.4150.00086.1752010.08.03 06:4786.3990.000.000.000.19
822531622010.08.03 05:52sell0.04eurusd1.317000.000001.314602010.08.03 06:041.316510.000.000.001.96
823341852010.08.03 19:47sell0.01gbpchf1.655680.000001.653282010.08.04 12:221.655480.000.00-0.030.19
823342012010.08.03 19:47sell0.01eurchf1.374690.000001.372292010.08.04 10:061.374560.000.00-0.020.12
823342872010.08.03 19:49sell0.01usdchf1.039760.000001.037362010.08.03 20:231.039600.000.000.000.15
823349832010.08.03 20:01sell0.01gbpusd1.593620.000001.591222010.08.03 20:161.592840.000.000.000.78
823464232010.08.04 01:30sell0.01usdjpy85.8380.00085.5982010.08.04 02:0985.8270.000.000.000.13
823464652010.08.04 01:31sell0.01gbpusd1.594690.000001.592292010.08.04 01:541.594440.000.000.000.25
823483082010.08.04 02:30sell0.04eurusd1.323120.000001.320722010.08.04 02:431.322720.000.000.001.60
823483612010.08.04 02:30buy0.04usdjpy85.6390.00085.8792010.08.04 14:1785.6640.000.000.001.17
823577042010.08.04 05:36buy0.08usdjpy85.3520.00085.5922010.08.04 05:5985.3890.000.000.003.47
823586132010.08.04 05:50buy0.01eurusd1.321520.000001.323922010.08.04 07:031.321640.000.000.000.12
824478502010.08.04 19:15sell0.01usdchf1.055160.000001.052762010.08.04 19:431.054910.000.000.000.24
824481242010.08.04 19:17buy0.01eurusd1.313740.000001.316142010.08.04 19:591.313920.000.000.000.18
824582892010.08.04 21:46buy0.01eurusd1.316310.000001.318712010.08.04 23:351.316460.000.000.000.15
824585132010.08.04 21:53buy0.01gbpusd1.589330.000001.591732010.08.05 00:221.589440.000.00-0.010.11
824666452010.08.05 00:52buy0.04usdjpy86.2580.00086.4982010.08.05 01:3586.3010.000.000.001.99
824796162010.08.05 04:28sell0.01usdjpy86.2040.00085.9642010.08.05 05:2186.1060.000.000.001.14
825697612010.08.05 19:36sell0.04eurusd1.317370.000001.314972010.08.05 20:491.317250.000.000.000.48
825760822010.08.05 21:34buy0.02eurchf1.379010.000001.381412010.08.05 22:001.379570.000.000.001.07
825854042010.08.06 02:31sell0.04eurusd1.318700.000001.316302010.08.06 02:451.318290.000.000.001.64
825906002010.08.06 05:09sell0.01gbpusd1.587650.000001.585252010.08.06 10:321.587540.000.000.000.11
825916882010.08.06 05:30sell0.04eurusd1.319310.000001.316912010.08.06 05:521.319080.000.000.000.92
827779432010.08.10 01:11buy0.01gbpusd1.589300.000001.591702010.08.10 05:351.579820.000.000.00-9.48
827810372010.08.10 02:50buy0.01eurusd1.320050.000001.322452010.08.10 20:231.320180.000.000.000.13
827878302010.08.10 04:48sell0.01usdchf1.052400.000001.050002010.08.10 10:411.052270.000.000.000.12
827886032010.08.10 05:00buy0.02eurusd1.314800.000001.317202010.08.10 05:361.314950.000.000.000.30
827898892010.08.10 05:16buy0.02gbpusd1.578740.000001.581142010.08.10 05:351.579820.000.000.002.16
827899602010.08.10 05:17buy0.02eurchf1.384070.000001.386472010.08.10 05:361.384540.000.000.000.90
827904382010.08.10 05:20buy0.04eurusd1.313820.000001.316222010.08.10 05:361.314950.000.000.004.52
827904872010.08.10 05:20buy0.01gbpjpy135.4090.000135.6492010.08.10 05:40135.5450.000.000.001.58
827905652010.08.10 05:20buy0.04gbpusd1.577820.000001.580222010.08.10 05:361.579820.000.000.008.00
827906622010.08.10 05:21buy0.01gbpchf1.661630.000001.664032010.08.10 05:361.663370.000.000.001.65
827911582010.08.10 05:28buy0.04usdjpy85.7440.00085.9842010.08.10 05:5885.8200.000.000.003.54
828791982010.08.10 19:54sell0.01usdjpy85.8060.00085.5662010.08.10 20:1585.7610.000.000.000.52
828793052010.08.10 19:56buy0.01gbpusd1.578590.000001.580992010.08.10 20:151.579780.000.000.001.19
828794142010.08.10 19:57buy0.02eurusd1.310290.000001.312692010.08.10 20:061.311550.000.000.002.52
829069792010.08.11 01:06buy0.01gbpusd1.584630.000001.587032010.08.11 02:541.579420.000.000.00-5.21
829083272010.08.11 01:37sell0.01usdchf1.048740.000001.046342010.08.12 17:101.048470.000.00-0.030.26
829118272010.08.11 02:34buy0.02eurchf1.379420.000001.381822010.08.11 02:531.379560.000.000.000.27
829121402010.08.11 02:37buy0.08eurusd1.312160.000001.314562010.08.11 04:151.312410.000.000.002.00
829121912010.08.11 02:37buy0.02gbpusd1.579670.000001.582072010.08.11 02:541.579270.000.000.00-0.80
829122922010.08.11 02:37buy0.04eurchf1.378490.000001.380892010.08.11 02:531.379600.000.000.004.22
829127942010.08.11 02:42buy0.04gbpusd1.578770.000001.581172010.08.11 02:541.579240.000.000.001.88
829128192010.08.11 02:43buy0.16eurusd1.311230.000001.313632010.08.11 03:031.311400.000.000.002.72
829129312010.08.11 02:43sell0.02usdchf1.051570.000001.049172010.08.11 04:121.051440.000.000.000.25
829130062010.08.11 02:43buy0.08gbpusd1.577790.000001.580192010.08.11 02:541.579240.000.000.0011.60
829130682010.08.11 02:43buy0.32eurusd1.310200.000001.312602010.08.11 03:031.311400.000.000.0038.40
829136892010.08.11 02:46buy0.64eurusd1.309040.000001.311442010.08.11 03:031.311440.000.000.00153.60
829137222010.08.11 02:47sell0.04usdchf1.052620.000001.050222010.08.11 03:101.052490.000.000.000.49
830294182010.08.11 21:32sell0.01gbpusd1.568820.000001.566422010.08.11 21:541.568440.000.000.000.38
830306722010.08.11 21:53sell0.01usdjpy85.3460.00085.1062010.08.11 22:5385.3290.000.000.000.20
830315272010.08.11 22:04buy0.08eurusd1.287420.000001.289822010.08.12 02:451.287550.000.00-0.171.04
830315842010.08.11 22:05buy0.01gbpusd1.567000.000001.569402010.08.12 05:331.567140.000.00-0.010.14
830317312010.08.11 22:06sell0.02usdchf1.059630.000001.057232010.08.12 01:331.059520.000.00-0.060.21
830475142010.08.12 04:30buy0.04usdjpy84.9670.00085.2072010.08.12 04:5085.0080.000.000.001.93
830503162010.08.12 05:56sell0.01usdjpy85.1300.00084.8902010.08.12 06:2885.0830.000.000.000.55
830503192010.08.12 05:56sell0.01gbpjpy133.4660.000133.2262010.08.12 06:10133.3720.000.000.001.10
830520672010.08.12 06:31sell0.01gbpjpy133.6590.000133.4192010.08.12 06:53133.6950.000.000.00-0.42
830520732010.08.12 06:32sell0.01eurchf1.363370.000001.360972010.08.12 06:551.363160.000.000.000.19
830522552010.08.12 06:34sell0.02gbpjpy133.7690.000133.5292010.08.12 06:53133.6950.000.000.001.74
830524792010.08.12 06:37sell0.04gbpjpy133.8590.000133.6192010.08.12 06:53133.6930.000.000.007.79
831414932010.08.12 19:45buy0.02eurchf1.348610.000001.351012010.08.12 20:181.348740.000.000.000.25
831422112010.08.12 19:55buy0.01usdchf1.050780.000001.053182010.08.12 20:371.051700.000.000.000.87
831422772010.08.12 19:56buy0.04eurchf1.347610.000001.350012010.08.12 20:181.348600.000.000.003.76
831648822010.08.13 05:00sell0.01gbpusd1.561250.000001.558852010.08.13 08:151.561010.000.000.000.24
831658192010.08.13 05:24sell0.02gbpusd1.562800.000001.560402010.08.13 06:271.562630.000.000.000.34
831662232010.08.13 05:30sell0.04gbpusd1.563740.000001.561342010.08.13 06:001.563230.000.000.002.04
831688112010.08.13 06:31sell0.01usdchf1.049750.000001.047352010.08.13 07:351.049630.000.000.000.11
832598212010.08.16 01:39buy0.01gbpusd1.559000.000001.561402010.08.16 06:471.559120.000.000.000.12
832678882010.08.16 05:01sell0.01usdchf1.051390.000001.048992010.08.16 06:001.051280.000.000.000.10
832680422010.08.16 05:08sell0.01eurchf1.344460.000001.342062010.08.16 05:501.344340.000.000.000.12
833546682010.08.16 19:21buy0.01gbpusd1.566830.000001.569232010.08.17 03:181.566940.000.000.000.11
833578692010.08.16 20:10buy0.08eurusd1.281820.000001.284222010.08.16 20:381.282100.000.000.002.24
833631832010.08.16 21:44sell0.01gbpusd1.564960.000001.562562010.08.17 00:541.564840.000.00-0.020.12
833633202010.08.16 21:45sell0.04eurusd1.281690.000001.279292010.08.17 00:571.281570.000.00-0.040.48
833702552010.08.17 00:55buy0.08eurusd1.281690.000001.284092010.08.17 01:061.282080.000.000.003.12
833703852010.08.17 00:57buy0.04usdjpy85.3300.00085.5702010.08.17 05:0785.3400.000.000.000.47
833704032010.08.17 00:57buy0.01gbpjpy133.5250.000133.7652010.08.17 03:12133.5390.000.000.000.17
833707102010.08.17 01:00buy0.02gbpusd1.564280.000001.566682010.08.17 01:171.564600.000.000.000.64
833707472010.08.17 01:00buy0.02gbpjpy133.4340.000133.6742010.08.17 02:10133.4470.000.000.000.31
833708902010.08.17 01:03buy0.02eurchf1.331960.000001.334362010.08.17 01:061.332690.000.000.001.40
833745492010.08.17 02:38buy0.01usdchf1.038040.000001.040442010.08.17 03:551.038160.000.000.000.12
833801182010.08.17 05:00sell0.01usdjpy85.3110.00085.0712010.08.17 05:1985.3000.000.000.000.13
833850882010.08.17 06:38buy0.01usdchf1.039760.000001.042162010.08.17 07:081.040810.000.000.001.01
834934672010.08.18 01:43buy0.08eurusd1.286820.000001.289222010.08.18 02:301.286970.000.000.001.20
834960952010.08.18 02:30buy0.01usdchf1.043290.000001.045692010.08.18 03:001.042930.000.000.00-0.35
834961302010.08.18 02:30buy0.02eurchf1.342600.000001.345002010.08.18 11:571.343460.000.000.001.65
834962242010.08.18 02:31buy0.01gbpchf1.624090.000001.626492010.08.18 03:561.624200.000.000.000.11
834964562010.08.18 02:37buy0.04eurchf1.341700.000001.344102010.08.18 03:511.341840.000.000.000.54
834964672010.08.18 02:37buy0.02usdchf1.042390.000001.044792010.08.18 03:001.042930.000.000.001.04
834966452010.08.18 02:40buy0.02gbpchf1.623150.000001.625552010.08.18 03:511.623310.000.000.000.31
834969562010.08.18 02:47buy0.08eurchf1.340770.000001.343172010.08.18 03:401.340890.000.000.000.92
835049262010.08.18 05:09buy0.01usdchf1.043080.000001.045482010.08.18 05:541.043230.000.000.000.14
835050302010.08.18 05:10buy0.04eurchf1.339770.000001.342172010.08.18 06:071.339940.000.000.000.65
836054762010.08.18 19:45sell0.01eurchf1.341310.000001.338912010.08.18 20:081.341200.000.000.000.10
836157442010.08.18 22:05buy0.04usdjpy85.4180.00085.6582010.08.18 22:2585.4640.000.000.002.15
836287632010.08.19 01:43buy0.01gbpusd1.557770.000001.560172010.08.19 02:511.557920.000.000.000.15
836432402010.08.19 05:17buy0.04usdjpy85.6190.00085.8592010.08.19 06:1585.6650.000.000.002.15
836482372010.08.19 06:41buy0.08eurusd1.279860.000001.282262010.08.19 07:301.280000.000.000.001.12
836487252010.08.19 06:47buy0.01gbpusd1.556240.000001.558642010.08.19 07:281.556350.000.000.000.11
837648782010.08.19 21:49buy0.02eurchf1.322580.000001.324982010.08.19 22:301.323160.000.000.001.13
837870492010.08.20 02:32sell0.04eurusd1.281520.000001.279122010.08.20 02:431.280540.000.000.003.92
837870622010.08.20 02:32sell0.01gbpusd1.558820.000001.556422010.08.20 02:561.557550.000.000.001.27
837870922010.08.20 02:32sell0.01gbpjpy132.9390.000132.6992010.08.20 06:27132.9240.000.000.000.18
838077902010.08.20 06:31buy0.02eurchf1.321350.000001.323752010.08.20 07:121.321500.000.000.000.29
838078432010.08.20 06:31buy0.01usdchf1.031970.000001.034372010.08.20 07:321.032090.000.000.000.12
838079112010.08.20 06:32buy0.01gbpchf1.606750.000001.609152010.08.20 07:071.606880.000.000.000.12
838079552010.08.20 06:32buy0.04eurchf1.320420.000001.322822010.08.20 07:011.320530.000.000.000.43
838080122010.08.20 06:33buy0.02usdchf1.031030.000001.033432010.08.20 06:591.031230.000.000.000.39
838080202010.08.20 06:33buy0.02gbpchf1.605660.000001.608062010.08.20 06:591.605880.000.000.000.42
838080372010.08.20 06:33buy0.08eurchf1.319330.000001.321732010.08.20 07:001.320310.000.000.007.60
839749142010.08.23 06:31sell0.01gbpusd1.556710.000001.554312010.08.23 07:371.556590.000.000.000.12
839767352010.08.23 06:51sell0.04eurusd1.272030.000001.269632010.08.23 07:001.271580.000.000.001.80
841081722010.08.23 21:33buy0.04usdjpy85.2030.00085.4432010.08.23 22:0185.2150.000.000.000.56
841083982010.08.23 21:35buy0.02eurchf1.317370.000001.319772010.08.23 21:501.317820.000.000.000.86
841090012010.08.23 21:39buy0.08eurusd1.266640.000001.269042010.08.24 16:051.266800.000.00-0.061.28
841101232010.08.23 21:50sell0.01usdchf1.040710.000001.038312010.08.23 22:141.040590.000.000.000.12
841570342010.08.24 06:46buy0.04usdjpy84.8870.00085.1272010.08.24 06:5684.9510.000.000.003.01
842837912010.08.24 19:26sell0.04eurusd1.268200.000001.265802010.08.24 20:001.267870.000.000.001.32
842855372010.08.24 19:42buy0.01usdchf1.029050.000001.031452010.08.24 20:001.030140.000.000.001.06
843195602010.08.25 02:37sell0.04eurusd1.264860.000001.262462010.08.25 06:361.264690.000.000.000.68
843300552010.08.25 05:38sell0.01eurchf1.305830.000001.303432010.08.25 06:171.305700.000.000.000.12
844456302010.08.25 19:19sell0.01usdjpy84.6540.00084.4142010.08.25 22:3084.6420.000.000.000.14
844470602010.08.25 19:37sell0.02usdjpy84.7460.00084.5062010.08.25 20:0184.6960.000.000.001.18
844601412010.08.25 22:03buy0.04usdjpy84.6750.00084.9152010.08.26 00:5484.6850.000.00-0.010.47
844712112010.08.26 01:14sell0.01usdjpy84.7580.00084.5182010.08.26 02:3784.7470.000.000.000.13
844730802010.08.26 01:38sell0.04eurusd1.267930.000001.265532010.08.26 01:451.267270.000.000.002.64
844892622010.08.26 05:09buy0.01gbpusd1.548830.000001.551232010.08.26 05:231.549850.000.000.001.02
844927992010.08.26 05:48sell0.01gbpusd1.552360.000001.549962010.08.26 10:421.552250.000.000.000.11
844928132010.08.26 05:49sell0.01gbpchf1.597340.000001.594942010.08.26 11:001.597980.000.000.00-0.62
844928822010.08.26 05:49sell0.02gbpusd1.553380.000001.550982010.08.26 10:261.553070.000.000.000.62
844932442010.08.26 05:50sell0.01gbpjpy131.7130.000131.4732010.08.26 09:46131.7020.000.000.000.13
844932522010.08.26 05:50sell0.02gbpchf1.598410.000001.596012010.08.26 11:001.598150.000.000.000.51
844932692010.08.26 05:50sell0.04gbpusd1.554320.000001.551922010.08.26 09:461.554100.000.000.000.88
844935232010.08.26 05:51sell0.04gbpchf1.599680.000001.597282010.08.26 10:521.599560.000.000.000.47
844935452010.08.26 05:51sell0.08gbpusd1.555570.000001.553172010.08.26 06:241.554830.000.000.005.92
844935752010.08.26 05:51sell0.02gbpjpy131.8660.000131.6262010.08.26 06:23131.8420.000.000.000.56
844980172010.08.26 06:30sell0.01eurchf1.308670.000001.306272010.08.26 06:511.308480.000.000.000.18
846239622010.08.27 02:31sell0.01gbpusd1.552860.000001.550462010.08.27 02:491.552250.000.000.000.61
846242352010.08.27 02:39sell0.04eurusd1.270690.000001.268292010.08.27 02:541.269920.000.000.003.08
846310852010.08.27 05:07sell0.01gbpjpy131.0560.000130.8162010.08.27 16:01131.0320.000.000.000.29
846311002010.08.27 05:07sell0.02usdjpy84.4980.00084.2582010.08.27 05:3884.4600.000.000.000.90
846311672010.08.27 05:08sell0.02gbpjpy131.1540.000130.9142010.08.27 09:36131.1430.000.000.000.26
847899532010.08.30 05:21buy0.08eurusd1.273990.000001.276392010.08.30 05:431.274720.000.000.005.84
847905852010.08.30 05:27buy0.64usdjpy85.4380.00085.6782010.08.30 06:3885.4490.000.000.008.24
847906682010.08.30 05:28buy0.04eurchf1.312020.000001.314422010.08.30 06:241.312130.000.000.000.43
847907132010.08.30 05:28buy0.01gbpchf1.599910.000001.602312010.08.30 08:161.600060.000.000.000.15
847907362010.08.30 05:28buy0.01usdchf1.029710.000001.032112010.08.30 05:521.030050.000.000.000.33
  0.00 0.00 0.11 718.03
Closed P/L: 718.14
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
779998522010.06.16 04:40buy0.01eurchf1.394860.000001.39726 1.307500.000.000.00-84.98
847898822010.08.30 05:20buy0.02eurchf1.312970.000001.31537 1.307500.000.000.00-10.64
775039042010.06.10 05:17sell0.01eurusd1.199540.000001.19714 1.271770.000.00-0.79-72.23
775049622010.06.10 05:24sell0.02eurusd1.200460.000001.19806 1.271770.000.00-1.63-142.62
829070532010.08.11 01:07buy0.01eurusd1.317820.000001.32022 1.271640.000.00-0.16-46.18
829080552010.08.11 01:33buy0.02eurusd1.316920.000001.31932 1.271640.000.00-0.22-90.56
829118692010.08.11 02:35buy0.04eurusd1.313160.000001.31556 1.271640.000.00-0.54-166.08
847884672010.08.30 05:11buy0.01gbpjpy133.3620.000133.602 131.7380.000.000.00-19.18
847885722010.08.30 05:12buy0.02gbpjpy133.2700.000133.510 131.7380.000.000.00-36.19
847886882010.08.30 05:13buy0.04gbpjpy133.1620.000133.402 131.7380.000.000.00-67.28
847888922010.08.30 05:14buy0.08gbpjpy133.0670.000133.307 131.7380.000.000.00-125.57
847891632010.08.30 05:15buy0.16gbpjpy132.9440.000133.184 131.7380.000.000.00-227.89
847904162010.08.30 05:25buy0.32gbpjpy132.8400.000133.080 131.7380.000.000.00-416.48
847906042010.08.30 05:27buy0.64gbpjpy132.7490.000132.989 131.7380.000.000.00-764.19
791873692010.06.29 04:35buy0.01usdjpy89.2120.00089.452 84.6710.000.000.00-53.63
819098182010.07.28 19:30buy0.02usdjpy87.6390.00087.879 84.6710.000.00-0.05-70.11
846309282010.08.27 05:06sell0.01usdjpy84.3990.00084.159 84.6870.000.00-0.01-3.40
847884582010.08.30 05:11buy0.04usdjpy85.8160.00086.056 84.6710.000.000.00-54.09
847885942010.08.30 05:12buy0.08usdjpy85.7150.00085.955 84.6710.000.000.00-98.64
847888872010.08.30 05:14buy0.16usdjpy85.6250.00085.865 84.6710.000.000.00-180.27
847892132010.08.30 05:16buy0.32usdjpy85.5300.00085.770 84.6710.000.000.00-324.64
  0.00 0.00 -3.40 -3 054.85
 Floating P/L: -3 058.25
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 718.14 Floating P/L: -3 058.25 Margin: 546.14
Balance: 5 718.14 Equity: 2 659.89 Free Margin: 2 113.75
 
Details:
Graph
Gross Profit: 759.31 Gross Loss: 41.17 Total Net Profit: 718.14
Profit Factor: 18.44 Expected Payoff: 1.44  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 10.80 (0.20%) Relative Drawdown: 0.20% (10.80)
 
Total Trades: 500 Short Positions (won %): 255 (97.25%) Long Positions (won %): 245 (93.47%)
Profit Trades (% of total): 477 (95.40%) Loss trades (% of total): 23 (4.60%)
Largest profit trade: 153.60 loss trade: -9.48
Average profit trade: 1.59 loss trade: -1.79
Maximum consecutive wins ($): 71 (81.51) consecutive losses ($): 4 (-10.80)
Maximal consecutive profit (count): 216.25 (16) consecutive loss (count): -10.80 (4)
Average consecutive wins: 27 consecutive losses: 1