FXCM Liquidity Connection
|Account: 2088737263
|Name: DemoAccount18
|Currency: USD
|2010 August 27, 17:30
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30199492
|2010.07.22 12:43
|balance
|BT Deposit of 100000
|100 000.00
|31672361
|2010.08.18 22:10
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.71452
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 00:08
|0.71346
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|31672363
|2010.08.18 22:10
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.71438
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 00:08
|0.71346
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|31672365
|2010.08.18 22:10
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.71438
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 00:08
|0.71346
|0.00
|0.00
|0.00
|7.36
|31672367
|2010.08.18 22:10
|sell
|0.16
|nzdusd
|0.71438
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 00:09
|0.71346
|0.00
|0.00
|0.00
|14.72
|31672378
|2010.08.18 22:11
|sell
|0.32
|nzdusd
|0.71410
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 00:09
|0.71346
|0.00
|0.00
|0.00
|20.48
|31707095
|2010.08.19 12:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.569
|0.000
|0.000
|2010.08.19 12:46
|85.519
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|31707140
|2010.08.19 12:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|85.570
|0.000
|0.000
|2010.08.19 12:46
|85.518
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|31707165
|2010.08.19 12:00
|sell
|0.08
|usdjpy
|85.571
|0.000
|0.000
|2010.08.19 12:46
|85.518
|0.00
|0.00
|0.00
|4.96
|31707171
|2010.08.19 12:00
|sell
|0.16
|usdjpy
|85.567
|0.000
|0.000
|2010.08.19 12:46
|85.518
|0.00
|0.00
|0.00
|9.17
|31707174
|2010.08.19 12:00
|sell
|0.32
|usdjpy
|85.567
|0.000
|1.336
|2010.08.19 12:46
|85.518
|0.00
|0.00
|0.00
|18.34
|31707245
|2010.08.19 12:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28336
|0.00000
|82.22652
|2010.08.19 15:10
|1.28568
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|31708578
|2010.08.19 12:46
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.497
|0.000
|0.000
|2010.08.19 13:30
|85.420
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|31708586
|2010.08.19 12:46
|sell
|0.04
|usdjpy
|85.494
|0.000
|0.000
|2010.08.19 13:30
|85.412
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|31708593
|2010.08.19 12:46
|sell
|0.08
|usdjpy
|85.503
|0.000
|0.000
|2010.08.19 13:30
|85.410
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|31708595
|2010.08.19 12:46
|sell
|0.16
|usdjpy
|85.503
|0.000
|0.000
|2010.08.19 13:30
|85.405
|0.00
|0.00
|0.00
|18.36
|31708598
|2010.08.19 12:46
|sell
|0.32
|usdjpy
|85.503
|0.000
|0.000
|2010.08.19 13:30
|85.408
|0.00
|0.00
|0.00
|35.59
|31787192
|2010.08.20 16:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.993
|0.688
|132.433
|2010.08.27 13:57
|131.620
|0.00
|0.00
|0.14
|-16.16
|31794659
|2010.08.20 19:00
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.70619
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 14:37
|0.71102
|0.00
|0.00
|0.01
|9.66
|31859563
|2010.08.23 19:00
|sell
|0.02
|audusd
|0.89286
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 20:40
|0.89193
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|31859591
|2010.08.23 19:00
|sell
|0.04
|audusd
|0.89285
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 20:40
|0.89193
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|31859614
|2010.08.23 19:00
|sell
|0.08
|audusd
|0.89286
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 20:40
|0.89193
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|31859643
|2010.08.23 19:00
|sell
|0.16
|audusd
|0.89287
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 20:40
|0.89193
|0.00
|0.00
|0.00
|15.04
|31859644
|2010.08.23 19:00
|sell
|0.32
|audusd
|0.89286
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 20:40
|0.89193
|0.00
|0.00
|0.00
|29.76
|31920391
|2010.08.24 16:00
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.70546
|0.00000
|1.08090
|2010.08.27 13:58
|0.70688
|0.00
|0.00
|0.04
|2.84
|32000207
|2010.08.25 21:01
|buy
|0.02
|usdchf
|1.03054
|0.00000
|1.03396
|2010.08.27 13:57
|1.02389
|0.00
|0.00
|0.07
|-12.99
|32038825
|2010.08.26 12:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59344
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 12:16
|1.59157
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|32038839
|2010.08.26 12:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.59346
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 12:16
|1.59157
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|32038843
|2010.08.26 12:00
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.59346
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 12:16
|1.59157
|0.00
|0.00
|0.00
|7.37
|32038846
|2010.08.26 12:00
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.59338
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 12:16
|1.59157
|0.00
|0.00
|0.00
|14.11
|32038850
|2010.08.26 12:00
|sell
|0.16
|gbpchf
|1.59336
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 12:16
|1.59157
|0.00
|0.00
|0.00
|27.92
|32039809
|2010.08.26 12:16
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59116
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 23:05
|1.58925
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.87
|32039813
|2010.08.26 12:16
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.59116
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 23:05
|1.58925
|0.00
|0.00
|-0.18
|3.73
|32039817
|2010.08.26 12:17
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.59116
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 23:05
|1.58925
|0.00
|0.00
|-0.36
|7.46
|32039822
|2010.08.26 12:17
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.59111
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 23:05
|1.58925
|0.00
|0.00
|-0.72
|14.53
|32039823
|2010.08.26 12:17
|sell
|0.16
|gbpchf
|1.59118
|0.00000
|1.09713
|2010.08.26 23:05
|1.58925
|0.00
|0.00
|-1.44
|30.16
|32064849
|2010.08.26 21:00
|buy
|0.02
|usdcad
|1.05674
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 09:57
|1.05824
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.83
|32088229
|2010.08.27 09:51
|buy
|0.02
|usdchf
|1.02500
|0.96501
|1.03396
|2010.08.27 13:57
|1.02392
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.11
|32088530
|2010.08.27 09:56
|buy
|0.02
|gbpjpy
|131.536
|0.688
|132.433
|2010.08.27 13:57
|131.620
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|32089343
|2010.08.27 10:22
|buy
|0.03
|usdchf
|1.02284
|0.96296
|1.03396
|2010.08.27 13:57
|1.02393
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|32089497
|2010.08.27 10:27
|buy
|0.03
|gbpjpy
|131.334
|0.688
|132.433
|2010.08.27 13:57
|131.625
|0.00
|0.00
|0.00
|10.28
|
|0.00
|0.00
|-2.56
|325.01
|Closed P/L:
|322.45
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32104547
|2010.08.27 15:03
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.372
|90.382
|84.098
|
|85.286
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.72
|32105726
|2010.08.27 15:09
|sell
|0.02
|usdjpy
|84.582
|90.382
|84.098
|
|85.286
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.51
|32106511
|2010.08.27 15:15
|sell
|0.03
|usdjpy
|84.787
|90.382
|84.098
|
|85.286
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.55
|32107370
|2010.08.27 15:26
|sell
|0.05
|usdjpy
|84.992
|90.382
|84.098
|
|85.286
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.24
|32116100
|2010.08.27 17:27
|sell
|0.09
|usdjpy
|85.205
|90.382
|84.098
|
|85.286
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.55
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.57
|
|Floating P/L:
|-70.57
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|322.45
|Floating P/L:
|-70.57
|Margin:
|200.00
|Balance:
|100 322.45
|Equity:
|100 251.88
|Free Margin:
|100 051.88
|
|Details:
|Gross Profit:
|353.50
|Gross Loss:
|31.05
|Total Net Profit:
|322.45
|Profit Factor:
|11.38
|Expected Payoff:
|8.06
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|31.05 (0.03%)
|Relative Drawdown:
|0.03% (31.05)
|
|Total Trades:
|40
|Short Positions (won %):
|30 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|10 (70.00%)
|Profit Trades (% of total):
|37 (92.50%)
|Loss trades (% of total):
|3 (7.50%)
|Largest
|profit trade:
|35.59
|loss trade:
|-16.02
|Average
|profit trade:
|9.55
|loss trade:
|-10.35
|Maximum
|consecutive wins ($):
|36 (350.62)
|consecutive losses ($):
|3 (-31.05)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|350.62 (36)
|consecutive loss (count):
|-31.05 (3)
|Average
|consecutive wins:
|19
|consecutive losses:
|3