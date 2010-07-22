FXCM Liquidity Connection

Account: 2088737263 Name: DemoAccount18 Currency: USD 2010 August 27, 17:30
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
301994922010.07.22 12:43balanceBT Deposit of 100000 100 000.00
316723612010.08.18 22:10sell0.02nzdusd0.714520.000000.000002010.08.19 00:080.713460.000.000.002.12
316723632010.08.18 22:10sell0.04nzdusd0.714380.000000.000002010.08.19 00:080.713460.000.000.003.68
316723652010.08.18 22:10sell0.08nzdusd0.714380.000000.000002010.08.19 00:080.713460.000.000.007.36
316723672010.08.18 22:10sell0.16nzdusd0.714380.000000.000002010.08.19 00:090.713460.000.000.0014.72
316723782010.08.18 22:11sell0.32nzdusd0.714100.000000.000002010.08.19 00:090.713460.000.000.0020.48
317070952010.08.19 12:00sell0.02usdjpy85.5690.0000.0002010.08.19 12:4685.5190.000.000.001.17
317071402010.08.19 12:00sell0.04usdjpy85.5700.0000.0002010.08.19 12:4685.5180.000.000.002.43
317071652010.08.19 12:00sell0.08usdjpy85.5710.0000.0002010.08.19 12:4685.5180.000.000.004.96
317071712010.08.19 12:00sell0.16usdjpy85.5670.0000.0002010.08.19 12:4685.5180.000.000.009.17
317071742010.08.19 12:00sell0.32usdjpy85.5670.0001.3362010.08.19 12:4685.5180.000.000.0018.34
317072452010.08.19 12:01buy0.01eurusd1.283360.0000082.226522010.08.19 15:101.285680.000.000.002.32
317085782010.08.19 12:46sell0.02usdjpy85.4970.0000.0002010.08.19 13:3085.4200.000.000.001.80
317085862010.08.19 12:46sell0.04usdjpy85.4940.0000.0002010.08.19 13:3085.4120.000.000.003.84
317085932010.08.19 12:46sell0.08usdjpy85.5030.0000.0002010.08.19 13:3085.4100.000.000.008.71
317085952010.08.19 12:46sell0.16usdjpy85.5030.0000.0002010.08.19 13:3085.4050.000.000.0018.36
317085982010.08.19 12:46sell0.32usdjpy85.5030.0000.0002010.08.19 13:3085.4080.000.000.0035.59
317871922010.08.20 16:00buy0.01gbpjpy132.9930.688132.4332010.08.27 13:57131.6200.000.000.14-16.16
317946592010.08.20 19:00buy0.02nzdusd0.706190.000000.000002010.08.23 14:370.711020.000.000.019.66
318595632010.08.23 19:00sell0.02audusd0.892860.000000.000002010.08.23 20:400.891930.000.000.001.86
318595912010.08.23 19:00sell0.04audusd0.892850.000000.000002010.08.23 20:400.891930.000.000.003.68
318596142010.08.23 19:00sell0.08audusd0.892860.000000.000002010.08.23 20:400.891930.000.000.007.44
318596432010.08.23 19:00sell0.16audusd0.892870.000000.000002010.08.23 20:400.891930.000.000.0015.04
318596442010.08.23 19:00sell0.32audusd0.892860.000000.000002010.08.23 20:400.891930.000.000.0029.76
319203912010.08.24 16:00buy0.02nzdusd0.705460.000001.080902010.08.27 13:580.706880.000.000.042.84
320002072010.08.25 21:01buy0.02usdchf1.030540.000001.033962010.08.27 13:571.023890.000.000.07-12.99
320388252010.08.26 12:00sell0.01gbpchf1.593440.000000.000002010.08.26 12:161.591570.000.000.001.82
320388392010.08.26 12:00sell0.02gbpchf1.593460.000000.000002010.08.26 12:161.591570.000.000.003.69
320388432010.08.26 12:00sell0.04gbpchf1.593460.000000.000002010.08.26 12:161.591570.000.000.007.37
320388462010.08.26 12:00sell0.08gbpchf1.593380.000000.000002010.08.26 12:161.591570.000.000.0014.11
320388502010.08.26 12:00sell0.16gbpchf1.593360.000000.000002010.08.26 12:161.591570.000.000.0027.92
320398092010.08.26 12:16sell0.01gbpchf1.591160.000000.000002010.08.26 23:051.589250.000.00-0.091.87
320398132010.08.26 12:16sell0.02gbpchf1.591160.000000.000002010.08.26 23:051.589250.000.00-0.183.73
320398172010.08.26 12:17sell0.04gbpchf1.591160.000000.000002010.08.26 23:051.589250.000.00-0.367.46
320398222010.08.26 12:17sell0.08gbpchf1.591110.000000.000002010.08.26 23:051.589250.000.00-0.7214.53
320398232010.08.26 12:17sell0.16gbpchf1.591180.000001.097132010.08.26 23:051.589250.000.00-1.4430.16
320648492010.08.26 21:00buy0.02usdcad1.056740.000000.000002010.08.27 09:571.058240.000.00-0.032.83
320882292010.08.27 09:51buy0.02usdchf1.025000.965011.033962010.08.27 13:571.023920.000.000.00-2.11
320885302010.08.27 09:56buy0.02gbpjpy131.5360.688132.4332010.08.27 13:57131.6200.000.000.001.98
320893432010.08.27 10:22buy0.03usdchf1.022840.962961.033962010.08.27 13:571.023930.000.000.003.19
320894972010.08.27 10:27buy0.03gbpjpy131.3340.688132.4332010.08.27 13:57131.6250.000.000.0010.28
  0.00 0.00 -2.56 325.01
Closed P/L: 322.45
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
321045472010.08.27 15:03sell0.01usdjpy84.37290.38284.098 85.2860.000.000.00-10.72
321057262010.08.27 15:09sell0.02usdjpy84.58290.38284.098 85.2860.000.000.00-16.51
321065112010.08.27 15:15sell0.03usdjpy84.78790.38284.098 85.2860.000.000.00-17.55
321073702010.08.27 15:26sell0.05usdjpy84.99290.38284.098 85.2860.000.000.00-17.24
321161002010.08.27 17:27sell0.09usdjpy85.20590.38284.098 85.2860.000.000.00-8.55
  0.00 0.00 0.00 -70.57
 Floating P/L: -70.57
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 322.45 Floating P/L: -70.57 Margin: 200.00
Balance: 100 322.45 Equity: 100 251.88 Free Margin: 100 051.88
 
Details:
Graph
Gross Profit: 353.50 Gross Loss: 31.05 Total Net Profit: 322.45
Profit Factor: 11.38 Expected Payoff: 8.06  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 31.05 (0.03%) Relative Drawdown: 0.03% (31.05)
 
Total Trades: 40 Short Positions (won %): 30 (100.00%) Long Positions (won %): 10 (70.00%)
Profit Trades (% of total): 37 (92.50%) Loss trades (% of total): 3 (7.50%)
Largest profit trade: 35.59 loss trade: -16.02
Average profit trade: 9.55 loss trade: -10.35
Maximum consecutive wins ($): 36 (350.62) consecutive losses ($): 3 (-31.05)
Maximal consecutive profit (count): 350.62 (36) consecutive loss (count): -31.05 (3)
Average consecutive wins: 19 consecutive losses: 3