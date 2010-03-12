Alpari NZ Limited

Account: 2252077 Name: mandarine_fibo_false Currency: USD 2010 August 13, 20:33
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
690424242010.03.12 09:42balanceDeposit25 000.00
690799942010.03.12 15:06buy0.33usdjpy90.91392.01494.2932010.03.25 00:5692.0140.000.00-0.50394.86
690934022010.03.12 17:00buy0.24gbpchf1.609371.618421.662772010.04.06 10:461.618420.000.005.04203.38
691006982010.03.12 18:00sell0.37nzdusd0.700200.717000.667322010.03.17 14:560.717000.000.00-7.03-621.60
691007292010.03.12 18:00sell0.32audusd0.914960.910850.877542010.03.25 00:030.910850.000.00-54.69131.52
691226772010.03.15 03:10sell0.23eurusd1.374381.352621.321662010.03.22 15:471.352620.000.00-1.27500.48
691265342010.03.15 05:00sell0.19gbpusd1.515901.506041.452732010.03.16 10:121.506040.000.00-0.46187.34
691265672010.03.15 05:00buy0.31usdchf1.060391.069201.101152010.03.25 11:171.069200.000.000.90255.43
691290232010.03.15 06:00sell0.14gbpjpy137.305136.207129.6692010.03.16 10:12136.2070.000.00-0.39169.87
691324952010.03.15 07:12buy0.32usdcad1.018861.023641.057172010.03.24 19:121.023640.000.00-1.16149.43
694617102010.03.17 20:00sell0.13gbpjpy138.224135.618130.1582010.03.22 15:23135.6180.000.00-1.86375.74
694701012010.03.17 23:00sell0.35nzdusd0.713690.704480.680612010.03.22 15:240.704480.000.00-11.35322.35
697462242010.03.22 12:00buy0.18gbpusd1.500561.521831.568272010.04.02 15:011.521830.000.00-0.91382.86
697702232010.03.22 15:24sell0.13gbpjpy135.565139.750127.2992010.03.30 14:15139.7500.000.00-2.75-587.60
697893952010.03.22 18:00buy0.37nzdusd0.705820.715820.738572010.04.12 05:040.715820.000.0020.66370.00
700519552010.03.25 02:00buy0.38audusd0.911380.917350.944542010.03.30 17:110.917350.000.006.15226.86
700553732010.03.25 03:02sell0.36usdcad1.022901.017100.987102010.03.31 14:461.017100.000.00-0.95205.29
700578292010.03.25 04:00sell0.36usdjpy91.83393.48488.5662010.03.31 05:5693.4840.000.00-1.32-635.79
700938592010.03.25 11:00buy0.26eurusd1.333931.344381.383402010.03.29 14:591.344380.000.00-0.44271.70
701752622010.03.26 04:00sell0.34usdchf1.070881.065581.032212010.03.29 03:101.065580.000.00-0.32169.11
702839062010.03.29 05:00buy0.35usdchf1.069011.049581.107392010.03.31 18:391.049580.000.000.04-647.93
703519222010.03.29 19:14sell0.26eurusd1.344641.334091.295192010.04.08 15:521.334090.000.00-2.59274.30
704637582010.03.30 18:00sell0.40audusd0.918130.934860.885142010.04.12 00:010.936450.000.00-68.56-732.80
705618562010.03.31 16:08sell0.37usdjpy93.04494.63089.9002010.04.02 15:2594.6300.000.00-1.27-620.12
706102202010.04.01 07:00buy0.35usdchf1.054281.059401.092182010.04.05 02:381.059400.000.000.14169.15
706966662010.04.02 05:00sell0.15gbpjpy143.088141.867135.6932010.04.08 16:30141.8670.000.00-2.42196.58
707405502010.04.02 16:00sell0.40usdcad1.009421.001860.977932010.04.07 14:141.001860.000.00-0.76301.84
707616502010.04.05 01:00buy0.20gbpusd1.526841.540891.588832010.04.12 08:521.540890.000.00-0.50281.00
707702082010.04.05 05:36sell0.38usdjpy94.43293.95491.3962010.04.07 03:3393.9540.000.00-0.69193.33
707845942010.04.05 09:00buy0.33usdchf1.064281.073621.103672010.04.08 15:521.073620.000.000.03287.08
709414442010.04.06 16:00buy0.23gbpchf1.625281.643741.682832010.04.09 15:541.643740.000.000.79396.90
709857382010.04.07 04:00buy0.39usdjpy94.03492.49197.0842010.04.16 16:0092.4910.000.000.04-650.63
710440432010.04.07 15:08buy0.41usdcad1.001801.006441.033072010.04.08 16:481.006440.000.00-0.61189.02
711513612010.04.08 16:00buy0.28eurusd1.333391.363251.379482010.04.12 08:361.363250.000.00-0.44836.08
711514062010.04.08 16:00sell0.36usdchf1.074271.060131.035352010.04.12 08:281.060130.000.00-0.67480.17
712465112010.04.09 14:55buy0.43usdcad1.004001.012221.035322010.04.16 22:471.012220.000.00-1.33349.19
712763812010.04.09 19:00sell0.24gbpchf1.639181.631191.580122010.04.13 10:431.631190.000.00-1.31181.12
712764002010.04.09 19:00sell0.18gbpjpy143.205140.247136.2042010.04.19 13:52140.2470.000.00-4.05578.72
713155162010.04.12 08:00sell0.46audusd0.932150.926490.901412010.04.13 09:070.926490.000.00-6.44260.36
713241552010.04.12 09:09sell0.51nzdusd0.714870.710100.687392010.04.19 02:400.710100.000.00-24.24243.27
713460332010.04.12 12:00buy0.38usdchf1.060811.066301.099872010.04.21 10:121.066300.000.000.86195.65
713520062010.04.12 13:00sell0.30eurusd1.359321.347401.312302010.04.19 16:201.347400.000.00-2.07357.60
714579082010.04.13 11:37buy0.24gbpusd1.537561.545231.597442010.04.15 11:121.545230.000.00-0.17184.08
714603842010.04.13 12:00buy0.25gbpchf1.629441.647121.688462010.04.22 10:131.647120.000.002.68413.87
716465122010.04.15 06:00sell0.43audusd0.934470.927180.902892010.04.16 20:230.927180.000.00-6.24313.47
716773032010.04.15 11:12sell0.25gbpusd1.545161.526061.489522010.04.19 14:141.526060.000.00-1.23477.50
719478362010.04.19 15:00buy0.44usdjpy92.16092.98295.3982010.04.21 02:3392.9820.000.00-0.10388.98
719479082010.04.19 15:00buy0.59nzdusd0.709410.722030.735752010.04.26 16:590.722030.000.0011.74744.58
719552332010.04.19 16:00buy0.29gbpusd1.528241.536491.581612010.04.20 15:181.536490.000.00-0.12239.25
719552972010.04.19 16:00buy0.21gbpjpy140.832142.667147.4162010.04.21 02:32142.6670.000.000.22414.35
719632232010.04.19 17:00buy0.48audusd0.920030.929670.951952010.04.21 13:300.929670.000.005.90462.72
719701412010.04.19 18:00buy0.33eurusd1.345821.323021.391162010.04.23 01:061.323020.000.00-1.62-752.40
721356872010.04.21 03:41sell0.22gbpjpy142.847141.219135.9572010.05.06 10:50141.2190.000.00-10.26381.83
721363602010.04.21 03:52sell0.30gbpusd1.535441.521171.482502010.04.28 13:411.521170.000.00-4.89428.10
721472642010.04.21 06:59sell0.45usdjpy93.19694.89289.8342010.05.04 02:4994.8920.000.00-5.52-804.28
721755752010.04.21 10:45sell0.46usdchf1.067331.086331.029722010.04.27 21:341.086330.000.00-2.90-804.54
722020782010.04.21 14:00sell0.49audusd0.930270.922470.897802010.04.23 10:350.922470.000.00-28.57382.20
722091562010.04.21 15:00buy0.47usdcad0.996921.002231.030802010.04.23 16:131.002230.000.00-0.95249.01
724892982010.04.23 11:55sell0.33gbpchf1.655101.681541.603362010.05.05 15:001.681540.000.00-9.72-782.56
725542342010.04.23 21:00sell0.48usdcad1.000041.016860.966952010.04.27 17:581.016860.000.00-0.72-793.97
727057382010.04.27 02:00buy0.53audusd0.928490.913330.958222010.05.04 15:350.913330.000.0021.20-803.48
727478682010.04.27 10:50sell0.35eurusd1.336731.320251.291522010.04.28 04:021.320250.000.00-0.39576.80
728593392010.04.28 06:23buy0.56nzdusd0.715550.728600.743992010.04.30 18:510.728600.000.006.00730.80
729081982010.04.28 14:00buy0.33eurusd1.319891.328331.367522010.04.30 17:031.328330.000.00-1.25278.52
729082282010.04.28 14:00sell0.45usdchf1.085921.079251.047262010.04.30 16:041.079250.000.00-1.95278.11
729206602010.04.28 15:20sell0.47usdcad1.011671.005960.977242010.04.29 17:051.005960.000.00-0.98266.78
729769362010.04.29 00:00buy0.31gbpusd1.520561.532271.572392010.04.30 12:361.532270.000.00-0.34363.01
731184132010.04.30 00:39buy0.46usdcad1.004721.013801.040262010.05.03 13:051.013800.000.00-0.18411.99
731908912010.04.30 14:00sell0.31gbpusd1.531921.515921.478652010.05.04 18:351.515920.000.00-1.52496.00
732321892010.04.30 20:00sell0.37eurusd1.328801.321391.282102010.05.03 20:581.321390.000.00-0.41274.17
732385072010.04.30 22:00sell0.57nzdusd0.726700.718520.696602010.05.05 16:530.718520.000.00-10.89466.26
733556762010.05.04 05:00sell0.50usdchf1.085001.103331.048822010.05.04 22:151.103330.000.000.00-830.67
733599712010.05.04 06:30buy0.34eurusd1.319681.295211.368332010.05.05 02:591.295210.000.00-0.31-831.98
733935572010.05.04 11:00sell0.49usdjpy94.61393.94991.4272010.05.05 23:1893.9490.000.00-0.47346.32
735210752010.05.05 09:03buy0.45audusd0.910900.893080.946212010.05.06 17:470.893080.000.007.97-801.90
735224842010.05.05 09:14buy0.29gbpusd1.516011.488901.569792010.05.06 17:431.488900.000.00-0.70-786.19
736387152010.05.06 06:00sell0.41usdcad1.028721.049170.988392010.05.06 20:071.049170.000.000.00-799.16
736659542010.05.06 10:00sell0.33gbpchf1.684931.668041.630632010.05.06 15:251.668040.000.000.00502.87
736961492010.05.06 14:00buy0.47usdjpy93.90592.27097.1462010.05.06 17:4992.2700.000.000.00-832.83
737106462010.05.06 15:35sell0.51nzdusd0.724730.711940.692932010.05.06 20:250.711940.000.000.00652.29
737944762010.05.06 23:00buy0.43usdchf1.114061.093661.154172010.05.10 10:151.093660.000.000.38-802.08
738214042010.05.07 05:00buy0.34usdjpy92.47590.35196.6812010.05.20 15:3090.3510.000.000.47-799.28
738261102010.05.07 06:00sell0.34usdcad1.044571.037890.997232010.05.10 01:041.037890.000.00-0.36218.83
738284622010.05.07 06:25buy0.27eurusd1.270361.285391.328142010.05.10 01:321.285390.000.00-0.41405.81
738293142010.05.07 06:39buy0.14gbpjpy137.167139.265146.7752010.05.10 14:40139.2650.000.000.06315.69
738321722010.05.07 07:01buy0.36audusd0.890590.902300.932662010.05.10 16:060.902300.000.002.02421.56
738882242010.05.07 13:00buy0.43nzdusd0.714450.724950.750002010.05.10 12:150.724950.000.001.03451.50
739445822010.05.07 19:00buy0.26gbpchf1.642401.654671.705492010.05.10 18:001.654670.000.000.26288.07
739464992010.05.07 19:21buy0.25gbpusd1.475291.497191.533862010.05.10 15:551.497190.000.00-0.23547.50
740626022010.05.10 16:00sell0.28eurusd1.288131.280241.229312010.05.11 03:291.280240.000.00-0.17220.92
740627752010.05.10 16:00buy0.42usdchf1.104811.120441.148292010.05.14 14:391.120440.000.001.06585.89
740723072010.05.10 17:00sell0.39audusd0.899660.878270.856542010.05.17 08:400.878270.000.00-40.61834.21
740808752010.05.10 18:03sell0.46nzdusd0.722270.715500.686332010.05.12 09:310.715500.000.00-5.75311.42
740880712010.05.10 19:00sell0.25gbpusd1.485181.459741.420222010.05.14 14:301.459740.000.00-3.36636.00
740961562010.05.10 20:00sell0.15gbpjpy138.330135.390128.1032010.05.14 14:46135.3900.000.00-2.66476.23
741764332010.05.11 12:00sell0.33usdcad1.025021.017980.972982010.05.13 14:411.017980.000.00-1.23228.22
742205522010.05.11 17:00buy0.24gbpchf1.648681.659211.724462010.05.12 11:301.659210.000.000.26227.65
742391862010.05.11 19:00buy0.26eurusd1.274371.242861.337162010.05.14 16:011.242860.000.00-1.76-819.26
743245192010.05.12 12:00buy0.44nzdusd0.719020.699840.756792010.05.17 04:270.699840.000.005.37-843.92
743328812010.05.12 13:06sell0.23gbpchf1.654141.637341.575482010.05.14 13:401.637340.000.00-2.73343.98
744714922010.05.13 15:00buy0.32usdcad1.017551.036871.071602010.05.17 09:121.036870.000.00-0.35596.26
746517332010.05.17 03:00sell0.23gbpchf1.637151.680961.551142010.05.27 11:311.680960.000.00-8.40-871.93
747124912010.05.17 13:00sell0.33usdcad1.036971.064740.981962010.05.20 14:221.064740.000.00-1.44-860.69
747125302010.05.17 13:00buy0.13gbpjpy132.984126.922144.9922010.05.20 16:25126.9220.000.000.31-884.42
747205432010.05.17 14:00buy0.26eurusd1.235331.249981.303522010.05.20 22:121.249980.000.00-1.81380.90
747206282010.05.17 14:00sell0.41usdchf1.134171.158931.085042010.05.24 11:291.158930.000.00-3.85-875.95
747226142010.05.17 14:14buy0.23gbpusd1.443411.465601.521052010.06.02 12:301.465600.000.00-2.89510.37
747447252010.05.17 16:41buy0.39audusd0.879480.856840.924382010.05.19 02:400.856840.000.004.37-882.96
748949582010.05.18 19:00sell0.44nzdusd0.697820.688560.658262010.05.19 05:280.688560.000.00-2.73407.44
751169502010.05.20 00:02buy0.37nzdusd0.681320.658390.726292010.05.25 11:550.658390.000.002.59-848.41
751170382010.05.20 00:02buy0.32audusd0.849300.823020.901252010.05.20 16:090.823020.000.000.00-840.96
753688432010.05.21 04:00buy0.10gbpjpy129.646131.463143.1602010.05.28 16:59131.4630.000.000.38199.73
753748572010.05.21 05:00buy0.24usdjpy90.24892.27595.8222010.06.04 14:3092.2750.000.000.43527.21
753810762010.05.21 06:00buy0.26audusd0.828180.845950.886802010.05.28 15:340.845950.000.009.68462.02
753810952010.05.21 06:00sell0.26usdcad1.064371.053211.003422010.05.28 18:471.053210.000.00-1.18275.50
754382812010.05.21 12:00sell0.19eurusd1.250991.228221.170732010.05.25 17:551.228220.000.00-0.26432.63
756675112010.05.24 21:00sell0.32usdchf1.157001.150041.101762010.06.04 13:121.150040.000.00-5.20193.66
758042252010.05.25 18:00buy0.29nzdusd0.665780.679250.716162010.05.28 00:570.676720.000.003.98317.26
758123562010.05.25 19:00buy0.17eurusd1.228841.238811.311372010.06.21 12:401.238810.000.00-3.74169.49
762143432010.05.28 10:00sell0.19gbpchf1.673991.663691.577762010.06.08 17:091.663690.000.00-5.13168.94
762598972010.05.28 16:01sell0.22audusd0.847960.837610.776062010.06.01 15:400.837610.000.00-5.68227.70
763158082010.05.31 04:00buy0.10gbpjpy132.339134.614146.3942010.06.03 18:21134.6140.000.000.20246.57
763217752010.05.31 06:00sell0.24usdcad1.048921.037070.981532010.06.11 15:041.037070.000.00-1.66274.23
764111862010.06.01 00:00buy0.28nzdusd0.682010.694590.737752010.06.14 22:170.694590.000.009.49352.24
765578362010.06.01 17:00buy0.21audusd0.841480.856800.915542010.06.14 23:190.856800.000.0015.59321.72
766713932010.06.02 13:00sell0.17gbpusd1.467091.449381.376752010.06.07 12:361.449380.000.00-1.84301.07
768987712010.06.04 02:00buy0.12gbpjpy135.616136.629147.8172010.07.28 12:17136.6290.000.002.09138.62
769751672010.06.04 15:02buy0.35usdchf1.156491.129901.209142010.06.15 17:211.129900.000.000.33-823.66
770876782010.06.07 11:00buy0.31usdjpy91.70389.44496.1862010.06.24 12:4589.4440.000.00-0.60-782.94
771697922010.06.07 23:00sell0.18gbpusd1.446631.488311.363842010.06.18 09:441.488310.000.00-4.92-750.24
773413992010.06.09 02:48buy0.22gbpchf1.663691.676271.744572010.06.11 10:301.676270.000.000.61242.17
776715732010.06.11 11:56sell0.24gbpchf1.677981.652951.601722010.06.17 12:591.652950.000.00-4.07539.22
777419602010.06.14 01:00sell0.26usdcad1.032311.021200.967902010.06.21 18:211.021200.000.00-0.70282.86
778623672010.06.14 23:00sell0.28nzdusd0.694420.685330.636102010.07.01 11:570.685330.000.00-35.57254.52
779278852010.06.15 14:00buy0.21audusd0.858010.877850.935982010.06.21 19:390.877850.000.007.68416.64
781242202010.06.16 23:00buy0.36usdchf1.131231.104841.183452010.06.21 00:001.102540.000.000.16-936.78
783163082010.06.18 08:04buy0.25gbpchf1.648561.611721.720922010.06.30 17:041.611720.000.001.80-855.74
783615702010.06.18 14:00sell0.22gbpusd1.479731.516611.406452010.07.01 17:271.516610.000.00-6.00-811.36
784809362010.06.21 12:00buy0.35usdchf1.109811.083871.161242010.06.28 13:571.083870.000.000.21-837.65
784878892010.06.21 13:00sell0.26eurusd1.239241.228461.176862010.06.23 20:101.228460.000.00-0.52280.28
786131712010.06.22 11:08sell0.29usdcad1.022241.051060.965172010.06.29 14:171.051060.000.00-0.77-795.18
786408362010.06.22 15:03buy0.25audusd0.879290.847830.941822010.06.29 21:470.847830.000.0010.83-786.50
788056402010.06.23 21:05buy0.26eurusd1.231921.253841.290942010.07.02 18:551.253840.000.00-1.74569.92
789206552010.06.24 23:12buy0.41usdjpy89.55187.88292.8502010.07.01 13:3387.8820.000.00-0.34-778.65
791731532010.06.28 22:00buy0.33usdchf1.087351.062901.135772010.07.01 14:471.062900.000.000.15-759.10
793433382010.06.30 07:00buy0.25audusd0.852370.872140.908612010.07.08 17:070.872140.000.0015.04494.25
793502132010.06.30 08:01sell0.28usdcad1.053371.044261.000572010.07.08 17:431.044260.000.00-1.08244.27
795330762010.07.01 13:06buy0.30nzdusd0.686010.691920.731032010.07.06 21:040.691920.000.002.52177.30
795596192010.07.01 16:00buy0.21gbpchf1.605611.620851.672772010.07.01 17:331.620850.000.000.00299.26
796454772010.07.02 09:04buy0.29usdchf1.062021.036891.111732010.07.30 09:421.036890.000.000.80-702.84
797329992010.07.05 01:04buy0.40usdjpy87.76288.27490.7782010.07.08 21:1588.2740.000.00-0.24232.00
797408322010.07.05 03:39sell0.21gbpusd1.517741.502531.450992010.07.12 13:341.502530.000.00-3.23319.41
798222512010.07.05 21:00buy0.25eurusd1.253981.265531.309262010.07.09 14:001.265530.000.00-1.07288.75
798245922010.07.05 22:00buy0.20gbpchf1.611821.625761.682682010.07.26 15:181.625760.000.003.18265.99
800014172010.07.06 23:00sell0.32nzdusd0.693650.715610.650692010.07.13 16:210.715610.000.00-14.87-702.72
802585122010.07.08 19:00sell0.26audusd0.871470.899040.816692010.07.26 16:020.899040.000.00-60.55-716.82
802886412010.07.09 03:05buy0.31usdcad1.044341.052061.091672010.07.19 09:541.052060.000.00-1.91227.48
803237392010.07.09 11:13sell0.44usdjpy88.45487.36385.5602010.07.16 09:0787.3630.000.00-2.39549.48
804400902010.07.12 15:00buy0.23gbpusd1.504751.521531.564882010.07.14 15:041.521530.000.00-0.10385.94
804639472010.07.12 20:22buy0.26eurusd1.258871.271141.312002010.07.15 02:531.271140.000.00-0.91319.02
806314822010.07.14 11:00buy0.35nzdusd0.719410.724910.760462010.07.16 00:450.724910.000.004.07192.50
807016082010.07.15 03:03sell0.24gbpusd1.524391.554061.465622010.07.27 13:071.554060.000.00-5.29-712.08
807016302010.07.15 03:04sell0.28eurusd1.271771.297971.219662010.07.16 11:141.297970.000.00-0.31-733.60
808225732010.07.16 03:01sell0.34nzdusd0.722590.709370.680782010.07.19 08:070.709370.000.00-2.31449.48
809123432010.07.16 19:00sell0.28eurusd1.291561.280291.238042010.07.22 09:501.280290.000.00-1.85315.56
809438442010.07.19 06:18buy0.41usdjpy86.66387.17989.8212010.07.21 03:2087.1790.000.00-0.10242.67
809675572010.07.19 10:00buy0.33nzdusd0.710940.733910.755142010.07.27 16:090.733910.000.007.63758.01
810205062010.07.19 18:00buy0.31usdcad1.055961.030641.106062010.07.26 17:141.030640.000.00-1.67-761.59
811867722010.07.21 06:49sell0.42usdjpy87.15086.73384.0542010.07.22 11:0186.7330.000.00-0.87201.93
813419522010.07.22 09:50sell0.26eurusd1.280191.308461.223922010.07.29 11:411.308460.000.00-2.02-735.02
813737712010.07.22 14:29buy0.42usdjpy86.78387.32089.8262010.07.26 09:0387.3200.000.00-0.10258.29
815796062010.07.26 09:03sell0.42usdjpy87.31786.40284.2102010.07.30 15:4286.4020.000.00-1.78444.78
816257762010.07.26 16:00sell0.22gbpchf1.623971.659011.555442010.08.04 02:571.659010.000.00-5.81-741.08
817659162010.07.27 17:00buy0.30usdcad1.034001.043791.084852010.08.12 17:311.043790.000.00-4.18281.38
817754042010.07.27 18:00sell0.33nzdusd0.732720.725760.688812010.07.29 08:460.725760.000.00-9.14229.68
818651312010.07.28 13:00sell0.24gbpusd1.558251.589191.496802010.08.02 16:451.589190.000.00-2.64-742.56
818770892010.07.28 15:00sell0.18gbpjpy136.740135.144129.5942010.07.30 15:55135.1440.000.00-1.91332.16
819647342010.07.29 10:00buy0.34nzdusd0.725360.730350.768002010.08.04 10:300.730350.000.004.02169.66
820736342010.07.30 09:00buy0.28eurusd1.309191.319361.361062010.08.03 16:071.319360.000.00-0.40284.76
820977432010.07.30 12:41buy0.35usdchf1.041681.049741.086102010.08.05 10:331.049740.000.000.19268.73
821262402010.07.30 17:04buy0.17gbpjpy135.834136.801143.0012010.08.03 10:38136.8010.000.000.12191.27
821282112010.07.30 17:24buy0.40usdjpy86.61085.00689.7772010.08.11 10:0285.0060.000.00-0.49-754.77
822673122010.08.03 09:04buy0.24gbpusd1.590711.560611.650462010.08.12 11:491.560610.000.00-0.53-722.40
823473802010.08.04 02:10sell0.27eurusd1.322211.314261.270232010.08.10 20:151.314260.000.00-1.79214.65
824031762010.08.04 13:00sell0.21gbpchf1.655491.639661.585912010.08.12 19:401.639660.000.00-6.29315.90
824193552010.08.04 15:16buy0.16gbpjpy136.654132.899144.0412010.08.11 16:16132.8990.000.000.41-707.33
824232562010.08.04 16:00buy0.35nzdusd0.733790.713750.773142010.08.11 23:130.713750.000.007.23-701.40
825885662010.08.06 04:00buy0.31usdchf1.047291.055721.094022010.08.10 18:241.055720.000.000.06247.54
828922752010.08.10 21:00buy0.26eurusd1.319721.292801.373212010.08.11 16:271.292800.000.00-0.18-699.92
  0.00 0.00 -375.00 3 113.97
Closed P/L: 2 738.97
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
817753902010.07.27 18:00sell0.27audusd0.901540.928750.84755 0.894760.000.00-76.93183.06
830635912010.08.12 08:40buy0.23eurusd1.288521.259681.34588 1.276320.000.00-0.16-280.60
830541292010.08.12 07:00buy0.15gbpjpy133.711129.983141.015 134.4830.000.000.05134.34
830924122010.08.12 12:18sell0.22gbpusd1.560331.589991.50137 1.560600.000.00-0.48-5.94
830659522010.08.12 09:00buy0.35nzdusd0.713640.694110.75201 0.706010.000.001.02-267.05
830504972010.08.12 06:00sell0.29usdchf1.057151.082011.00786 1.052230.000.00-0.28135.60
830151592010.08.11 18:00buy0.33usdjpy85.37485.93988.844 86.1980.000.00-0.16315.46
831654902010.08.13 05:15buy0.19gbpchf1.638831.600801.71322 1.641390.000.000.0046.24
832156392010.08.13 14:00buy0.33usdcad1.041201.019581.08399 1.040170.000.000.00-32.68
  0.00 0.00 -76.94 228.43
 Floating P/L: 151.49
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 738.97 Floating P/L: 151.49 Margin: 522.93
Balance: 27 738.97 Equity: 27 890.46 Free Margin: 27 367.53
 
Details:
Graph
Gross Profit: 45 401.39 Gross Loss: 42 662.42 Total Net Profit: 2 738.97
Profit Factor: 1.06 Expected Payoff: 14.57  
Absolute Drawdown: 272.27 Maximal Drawdown: 9 198.82 (25.31%) Relative Drawdown: 25.31% (9 198.82)
 
Total Trades: 188 Short Positions (won %): 87 (72.41%) Long Positions (won %): 101 (69.31%)
Profit Trades (% of total): 133 (70.74%) Loss trades (% of total): 55 (29.26%)
Largest profit trade: 835.64 loss trade: -936.62
Average profit trade: 341.36 loss trade: -775.68
Maximum consecutive wins ($): 15 (4 637.17) consecutive losses ($): 5 (-4 046.54)
Maximal consecutive profit (count): 5 043.19 (13) consecutive loss (count): -4 046.54 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2