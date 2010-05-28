JadeFX

Account: 500054681 Name: hey you Currency: USD 2010 August 9, 01:14
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
21683632010.05.28 06:40sell1.00gbpjpy132.6940.0000.0002010.05.28 07:11132.797-6.000.000.00-112.98
21747782010.05.30 22:30buy0.05gbpusd1.444181.46092118.728762010.06.02 01:341.46543-0.300.00-0.28106.25
 1237893c - buy
21856092010.06.01 12:32buy0.05eurjpy110.8040.014123.6422010.06.02 01:35111.075-0.300.00-0.0414.89
 1237893c - buy
22349522010.06.06 23:32buy0.06gbpusd1.443951.461891.526942010.06.10 23:141.47003-0.360.00-1.19156.48
 1237893c - buy
22352102010.06.06 23:34buy0.06eurusd1.194551.204791.274732010.06.10 23:151.21082-0.360.00-0.7997.62
 1237893c - buy
22410522010.06.07 05:30buy0.10usdjpy91.24990.407119.6182010.06.09 02:3691.501-0.600.00-0.1227.54
 1237893c - buy
22410532010.06.07 05:30buy0.05eurjpy108.621106.543143.6152010.06.09 02:35109.343-0.300.00-0.0739.45
 1237893c - buy
22410542010.06.07 05:30buy0.05gbpjpy131.657129.377144.4482010.06.09 02:35132.085-0.300.00-0.0823.39
 1237893c - buy
22453002010.06.07 10:00buy0.05gbpjpy132.4852.749144.4742010.06.10 23:15134.250-0.300.00-0.2596.61
 88888883c - buy
22948072010.06.11 14:33buy0.07gbpusd1.456141.441411.531812010.06.14 11:141.47319-0.420.00-0.23119.35
 1237893c - buy
23191472010.06.17 03:30buy0.07gbpusd1.470601.45650144.386952010.06.18 11:061.48210-0.420.00-0.2380.50
 1237893c - buy
23526632010.06.23 16:45buy0.16usdjpy90.1171.270140.1722010.07.02 16:4887.706-0.960.00-1.09-439.83
 1237893c - buy
23717792010.06.29 07:00buy0.06eurjpy108.866109.872115.7712010.07.02 16:47110.238-0.360.00-0.2193.87
 1237893c - buy
23901792010.06.30 17:30buy0.05gbpjpy132.375130.869140.1672010.07.02 16:47133.039-0.300.00-0.1837.85
 1237893c - buy
24070342010.07.05 17:45buy0.07gbpusd1.512321.4996590.508902010.07.07 23:271.51745-0.420.00-1.9435.91
 1237893c - buy
24089142010.07.06 02:45buy0.06gbpjpy132.178108.507139.0372010.07.06 11:20133.595-0.360.000.0096.67
 1237893c - buy
24091742010.07.06 04:00buy0.07eurjpy109.640108.500115.5742010.07.06 11:20110.617-0.420.000.0077.77
 1237893c - buy
24096412010.07.06 06:12buy0.14usdjpy87.6111.05390.5112010.07.06 11:2087.933-0.840.000.0051.27
 1237893c - buy
24173512010.07.07 09:00buy0.15usdjpy87.19886.669138.6042010.07.07 23:2787.700-0.900.00-0.2885.86
 1237893c - buy
24177192010.07.07 11:30buy0.06gbpjpy131.960130.684138.6042010.07.07 23:27133.080-0.360.00-0.1676.63
 1237893c - buy
24427142010.07.12 07:00buy0.09eurusd1.259721.26733139.186002010.07.13 23:131.27237-0.540.00-0.82113.85
 1237893c - buy
24433412010.07.12 10:30buy0.06gbpjpy132.9111.486139.1892010.07.12 23:59133.137-0.360.00-0.0515.29
 1237893c - buy
24433442010.07.12 10:30buy0.08gbpusd1.497841.486471.564892010.07.12 23:591.50184-0.480.00-0.4432.00
 1237893c - buy
24476392010.07.13 10:30buy0.07eurjpy111.207112.198117.0622010.07.13 23:12112.857-0.420.00-0.05130.23
 1237893c - buy
24481102010.07.13 13:48buy0.15usdjpy88.4421.52691.3332010.07.13 23:1388.693-0.900.00-0.0942.45
 1237893c - buy
24639702010.07.16 06:45buy0.17usdjpy87.0371.278138.4682010.07.20 23:1887.381-1.020.00-0.3366.93
 1237893c - buy
24669442010.07.16 17:30buy0.08eurjpy112.0001.518117.8092010.07.20 23:18112.649-0.480.00-0.1859.42
 1237893c - buy
24669502010.07.16 17:36buy0.08gbpusd1.529391.0593489.848192010.07.23 11:081.54136-0.480.00-3.2895.76
 1237893c - buy
24710722010.07.19 16:30buy0.06gbpjpy131.951132.944138.4702010.07.20 23:18133.490-0.360.00-0.11105.68
 1237893c - buy
25026912010.07.22 01:15buy0.16usdjpy86.78786.199116.7122010.07.22 13:2686.816-0.960.000.005.34
 1237893c - buy
25030182010.07.22 03:00buy0.07eurjpy110.555109.402116.7292010.07.22 13:26111.687-0.420.000.0091.27
 1237893c - buy
25105872010.07.22 14:00buy0.17usdjpy86.73386.13389.8022010.07.23 11:0987.152-1.020.00-0.1181.73
 1237893c - buy
25525582010.07.29 02:45buy0.17usdjpy87.2801.04590.6062010.07.29 11:2387.074-1.020.000.00-40.22
 1237893c - buy
25532682010.07.29 08:15buy0.16usdchf1.053641.045151.503612010.07.29 11:231.04623-0.960.000.00-113.32
 1237893c - buy
25589272010.07.29 21:30buy0.07gbpjpy135.741136.729142.9772010.08.02 23:18137.370-0.420.00-0.18131.88
 1237893c - buy
25601192010.07.30 04:30buy0.16usdjpy86.34485.74089.5452010.08.02 23:1886.463-0.960.00-0.2022.02
 1237893c - buy
25602352010.07.30 06:00buy0.08eurjpy112.9480.800118.9652010.08.02 23:18113.899-0.480.00-0.1287.99
 1237893c - buy
25814062010.08.04 14:00buy0.06eurjpy113.263111.738144.1002010.08.05 00:52113.595-0.360.00-0.1323.08
 88888883c - buy
25814542010.08.04 14:16buy0.05gbpjpy136.6351.137144.0852010.08.05 00:52137.140-0.300.00-0.1429.24
 88888883c - buy
21810042010.06.01 02:15buy0.05eurusd1.226111.2101796.606572010.06.04 12:141.21017-0.300.00-0.55-79.70
 1237893c - buy[sl]
21851492010.06.01 11:45buy0.07usdjpy90.97892.291121.1942010.06.04 13:3092.291-0.420.00-0.2199.59
 1237893c - buy[sl]
22047282010.06.03 05:30buy0.08usdchf1.153341.142931.209422010.06.04 12:011.14293-0.480.00-0.05-72.87
 1237893c - buy[sl]
22776872010.06.09 16:30buy0.11usdchf1.143831.133611.197782010.06.15 15:381.13361-0.660.00-0.37-99.17
 1237893c - buy[sl]
23166882010.06.16 19:00buy0.11usdchf1.127241.117361.179482010.06.17 09:321.11736-0.660.00-0.19-97.26
 1237893c - buy[sl]
23191482010.06.17 03:30buy0.05gbpjpy134.270132.335144.3732010.06.30 15:51132.335-0.300.00-0.45-109.20
 1237893c - buy[sl]
23385222010.06.21 22:45buy0.07gbpusd1.475711.485131.547842010.06.23 15:041.48513-0.420.00-0.3965.94
 1237893c - buy[sl]
23437842010.06.22 13:45buy0.09eurusd1.227691.216261.288092010.06.29 15:031.21626-0.540.00-2.79-102.87
 1237893c - buy[sl]
23682882010.06.28 11:30buy0.12usdchf1.087841.078611.136282010.06.30 16:001.07861-0.720.00-0.14-102.69
 1237893c - buy[sl]
23727202010.06.29 09:50buy0.06gbpusd1.503661.489991.574992010.07.01 07:331.48999-0.360.00-1.32-82.02
 1237893c - buy[sl]
23908792010.06.30 21:15buy0.09usdchf1.078511.069491.125282010.07.01 11:171.06949-0.540.00-0.17-75.91
 1237893c - buy[sl]
23973302010.07.01 17:10buy0.05gbpjpy131.942132.940139.6362010.07.02 13:36132.940-0.300.00-0.0557.12
 88888883c - buy[sl]
24111562010.07.06 08:45buy0.11usdchf1.061761.0529285.029102010.07.07 15:091.05292-0.660.00-0.07-92.35
 1237893c - buy[sl]
24420432010.07.09 21:45buy0.07gbpusd1.508051.496021.570192010.07.12 07:471.49602-0.420.00-0.39-84.21
 1237893c - buy[sl]
24621382010.07.15 20:45buy0.18usdjpy87.53786.98690.5352010.07.16 04:5186.986-1.080.00-0.11-114.02
 1237893c - buy[sl]
24639792010.07.16 06:48buy0.08gbpjpy134.216132.989140.3432010.07.16 13:01132.989-0.480.000.00-113.41
 1237893c - buy[sl]
24783302010.07.20 14:45buy0.09eurusd1.288541.278501.342522010.07.21 19:071.27850-0.540.00-0.42-90.36
 1237893c - buy[sl]
25593832010.07.29 23:15buy0.16usdjpy86.91786.28490.2442010.07.30 03:5786.284-0.960.000.00-117.38
 1237893c - buy[sl]
25811022010.08.04 12:45buy0.14usdchf1.039351.039911.084262010.08.04 13:181.03991-0.840.000.007.54
 7878783c - buy[sl]
21576702010.05.27 06:45sell0.05gbpusd1.44406113.478391.356812010.05.31 18:431.45344-0.300.00-0.30-46.90
 1298563c - sell
21606362010.05.27 11:58sell0.05eurusd1.230611.246201.106822010.06.04 21:071.19713-0.300.00-1.05167.40
 1298563c - sell
21665152010.05.27 22:47sell0.06usdjpy90.999115.5911.5322010.06.04 21:0791.848-0.360.00-0.78-55.46
 1298563c - sell
21702682010.05.28 10:15sell0.05eurjpy113.192115.604100.5262010.06.02 01:34111.137-0.300.00-0.32112.86
 1298563c - sell
21930292010.06.02 07:15sell0.05gbpusd1.473721.456421.383212010.06.04 21:071.44772-0.300.00-0.61130.00
 1237893c - sell
21982022010.06.02 16:00sell0.05gbpjpy134.440138.060120.1032010.06.04 21:06132.983-0.300.00-0.5179.33
 88888883c - sell
22001552010.06.02 20:45sell0.05eurjpy112.819110.80099.9262010.06.04 21:06109.923-0.300.00-0.41157.65
 1237893c - sell
22041252010.06.03 03:12sell0.05gbpjpy135.399133.708121.2132010.06.04 21:06132.972-0.300.00-0.13132.14
 1237893c - sell
22917052010.06.11 04:45sell0.12usdjpy91.45790.8981.1722010.06.18 11:0690.506-0.720.00-1.60126.09
 1237893c - sell
23026922010.06.14 21:00sell0.05gbpjpy134.849137.611123.9512010.06.18 11:07134.242-0.300.00-0.7833.53
 88888883c - sell
23239202010.06.17 15:30sell0.08eurusd1.238281.250931.171852010.06.22 02:161.23216-0.480.00-0.8148.96
 1237893c - sell
23356472010.06.21 15:50sell0.15usdjpy91.19691.8321.5482010.06.22 02:3791.080-0.900.00-0.2919.10
 1237893c - sell
23972722010.07.01 17:00sell0.06gbpusd1.512241.926481.445642010.07.05 17:031.51174-0.360.00-0.763.00
 1237893c - sell
24030332010.07.02 16:30sell0.07eurusd1.259031.269841.201532010.07.05 17:031.25304-0.420.00-0.3441.93
 1237893c - sell
24128442010.07.06 11:30sell0.15usdjpy87.92788.4761.1102010.07.07 01:3487.602-0.900.00-0.3055.65
 1237893c - sell
24206622010.07.08 04:30sell0.07eurjpy111.802112.919105.8982010.07.13 00:00111.613-0.420.00-0.4514.92
 1237893c - sell
24207402010.07.08 06:15sell0.06gbpjpy134.059135.326126.7882010.07.11 23:08133.550-0.360.00-0.3234.45
 1237893c - sell
24207592010.07.08 06:26sell0.08eurusd1.265751.275971.211342010.07.11 23:091.26400-0.480.00-0.7814.00
 1237893c - sell
24217842010.07.08 12:00sell0.05gbpjpy133.433135.1481.0102010.07.13 00:00133.157-0.300.00-0.3915.56
 88888883c - sell
24419322010.07.09 20:15sell0.12usdchf1.05525110.094251.009822010.07.13 23:141.05433-0.720.00-1.5010.47
 1237893c - sell
24661592010.07.16 13:45sell0.10eurusd1.29942110.895931.245642010.07.18 23:011.29097-0.600.00-0.5384.50
 1237893c - sell
24675782010.07.16 21:15sell0.13usdchf1.051191.045001.008742010.07.22 13:261.04400-0.780.00-3.2589.53
 1237893c - sell
25327942010.07.23 14:30sell0.19usdjpy87.254136.7951.4852010.07.26 11:2087.143-1.140.00-0.3824.20
 1237893c - sell
25334162010.07.23 17:00sell0.16usdchf1.05297114.042071.009352010.07.26 11:211.05184-0.960.00-0.6717.19
 1237893c - sell
25347022010.07.23 21:45sell0.08eurjpy112.821114.042106.4232010.07.26 11:21112.451-0.480.00-0.1733.97
 1237893c - sell
25355182010.07.26 04:15sell0.07gbpjpy135.431136.794128.3102010.07.26 11:21135.037-0.420.000.0031.65
 1237893c - sell
25355562010.07.26 05:45sell0.10gbpusd1.545491.780101.014092010.07.29 00:201.56006-0.600.00-3.25-145.70
 1237893c - sell
25422902010.07.27 13:00sell0.16usdchf1.0577988.448211.014142010.07.29 00:211.05647-0.960.00-2.6719.99
 1237893c - sell
25443202010.07.27 18:00sell0.17usdjpy87.835115.30384.5972010.07.29 00:2187.449-1.020.00-1.3575.04
 1237893c - sell
25445192010.07.27 19:45sell0.08eurjpy114.081115.301107.6492010.07.29 00:21113.671-0.480.00-0.6937.51
 1237893c - sell
25536202010.07.29 09:45sell0.10gbpusd1.563971.575301.250762010.08.02 03:551.57238-0.600.00-1.30-84.10
 1237893c - sell
25536442010.07.29 10:00sell0.11eurusd1.30685134.346431.250682010.08.02 23:181.31733-0.660.00-1.74-115.28
 1237893c - sell
25665762010.08.02 10:30sell0.14usdchf1.045421.053901.001262010.08.02 23:191.03929-0.840.00-0.5982.58
 1237893c - sell
25719322010.08.03 09:45sell0.11gbpusd1.592611.603971.532962010.08.05 00:511.58879-0.660.00-2.8542.02
 1237893c - sell
21605832010.05.27 11:45sell0.05eurjpy111.158113.5001.1482010.05.28 09:46113.500-0.300.00-0.10-128.27
 1298563c - sell[sl]
21781542010.05.31 15:39sell0.05gbpjpy132.820135.492118.7092010.06.03 02:09135.492-0.300.00-0.64-144.82
 1237893c - sell[sl]
22382522010.06.07 02:25sell0.11usdchf1.164901.157711.109962010.06.08 16:091.15771-0.660.00-0.4268.32
 1237893c - sell[sl]
22880732010.06.10 16:58sell0.05gbpjpy133.592135.777122.1842010.06.14 13:22135.777-0.300.00-0.26-118.96
 1237893c - sell[sl]
22980772010.06.14 01:30sell0.05eurjpy111.745110.4801.1452010.06.24 16:49110.480-0.300.00-1.2970.79
 1237893c - sell[sl]
22980782010.06.14 01:30sell0.07eurusd1.218071.231761.145462010.06.15 16:061.23176-0.420.00-0.18-95.83
 1237893c - sell[sl]
23546152010.06.23 22:45sell0.07gbpusd1.495691.509411.423512010.06.28 15:161.50941-0.420.00-0.90-96.04
 1237893c - sell[sl]
24485062010.07.13 15:45sell0.08gbpusd1.514951.525991.456712010.07.14 08:351.52599-0.480.00-0.52-88.32
 1237893c - sell[sl]
24509352010.07.14 02:00sell0.17usdjpy88.89888.2261.4732010.07.15 12:5288.226-1.020.00-1.00129.49
 1237893c - sell[sl]
24584012010.07.15 10:15sell0.10gbpusd1.532291.543391.473302010.07.15 20:391.54339-0.600.000.00-111.00
 1237893c - sell[sl]
25359702010.07.26 09:00sell0.05gbpjpy134.856136.669127.7352010.07.27 15:59136.669-0.300.00-0.14-103.20
 88888883c - sell[sl]
25660132010.08.02 08:00sell0.10gbpusd1.573181.584131.001152010.08.02 13:241.58413-0.600.000.00-109.50
 1237893c - sell[sl]
25804052010.08.04 08:00sell0.17usdjpy85.43686.0581.2672010.08.04 15:0586.058-1.020.000.00-122.87
 9988773c - sell[sl]
25808442010.08.04 10:45sell0.12eurusd1.320471.319551.268242010.08.04 10:501.31955-0.720.000.0011.04
 7878783c - sell[sl]
25808762010.08.04 10:50sell0.12eurusd1.319621.318191.084262010.08.04 15:081.31819-0.720.000.0017.16
 7878783c - sell[sl]
25826432010.08.04 17:15sell0.09eurjpy113.446113.332107.3732010.08.04 18:22113.332-0.540.000.0011.90
 7878783c - sell[sl]
22452972010.06.07 10:00buy0.07usdjpy91.7001.21693.4232010.07.02 16:4887.705-0.420.00-1.12-318.85
 8888888Mandarine - buy
22453022010.06.07 10:00buy0.05eurjpy109.5690.020120.6002010.06.10 23:15110.580-0.300.00-0.2255.34
 8888888Mandarine - buy
22453042010.06.07 10:00buy0.05eurusd1.195051.204841.275072010.06.10 23:151.21080-0.300.00-0.6678.75
 8888888Mandarine - buy
24439332010.07.12 14:00buy0.06gbpusd1.504751.489571.564962010.07.13 23:131.51778-0.360.00-0.6878.18
 8888888Mandarine - buy
24450822010.07.12 19:12buy0.06eurusd1.258881.267321.311672010.07.13 23:131.27245-0.360.00-0.5481.42
 8888888Mandarine - buy
24495992010.07.13 21:00buy0.12usdjpy88.45487.72391.3262010.07.13 23:1388.693-0.720.00-0.0732.34
 8888888Mandarine - buy
25100682010.07.22 13:29buy0.13usdjpy86.76885.99189.7992010.07.23 11:0987.150-0.780.00-0.0856.98
 8888888Mandarine - buy
25631132010.07.30 16:24buy0.12usdjpy86.6091.584118.9862010.08.03 03:2786.382-0.720.00-0.16-31.53
 8888888Mandarine - buy
25632332010.07.30 17:00buy0.06eurjpy112.969111.455119.0012010.08.02 23:18113.899-0.360.00-0.0864.54
 8888888Mandarine - buy
23700522010.06.28 21:00buy0.08usdchf1.087131.07500115.770672010.07.01 02:031.07500-0.480.00-0.25-90.27
 8888888Mandarine - buy[sl]
24132192010.07.06 13:00buy0.08usdchf1.063051.0512190.009622010.07.07 18:201.05121-0.480.00-0.05-90.11
 8888888Mandarine - buy[sl]
21877092010.06.01 16:00sell0.06usdchf1.152871.167261.096142010.06.04 21:071.16088-0.360.00-1.15-41.40
 8888888Mandarine - sell
24153502010.07.06 21:21sell0.05eurjpy110.441111.944104.5042010.07.07 11:07109.543-0.300.00-0.1151.50
 8888888Mandarine - sell
22947462010.06.11 14:10sell0.05eurjpy110.468113.0531.5322010.06.15 18:37113.053-0.300.00-0.21-141.16
 8888888Mandarine - sell[sl]
21751782010.05.31 01:41buy0.15gbpjpy131.8850.000132.1272010.05.31 02:08132.127-0.900.000.0039.74
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no he[tp]
21810752010.06.01 02:30sell0.10eurjpy111.7150.000111.4812010.06.01 02:45111.481-0.600.000.0025.72
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no he[tp]
21924902010.06.02 05:50sell0.10eurjpy111.5800.000111.3402010.06.02 06:08111.340-0.600.000.0026.28
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no he[tp]
23479272010.06.23 00:59buy0.10gbpjpy133.8880.000134.1302010.06.23 02:08134.130-0.600.000.0026.74
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no he[tp]
21684012010.05.28 06:51sell0.10eurjpy112.5120.000112.2482010.05.28 07:06112.415-0.600.000.0010.64
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
21751702010.05.31 01:38buy0.10gbpjpy131.9520.000132.1892010.05.31 02:08132.151-0.600.000.0021.78
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
21804402010.06.01 00:45sell0.10eurjpy112.0740.000111.8382010.06.01 00:57111.955-0.600.000.0013.05
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
21806292010.06.01 01:12buy0.10gbpusd1.449761.210211.452142010.06.01 06:071.45006-0.600.000.003.00
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
21817082010.06.01 05:58sell0.10usdchf1.156160.000001.153432010.06.01 06:171.15518-0.600.000.008.48
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
21817172010.06.01 05:59sell0.15usdchf1.156670.000001.154352010.06.01 06:171.15522-0.900.000.0018.83
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
21911302010.06.02 01:34buy0.10gbpusd1.464970.000001.467322010.06.02 01:391.46655-0.600.000.0015.80
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
22019292010.06.03 00:48sell0.10gbpusd1.465910.000001.463522010.06.03 01:291.46573-0.600.000.001.80
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
22052742010.06.03 06:33sell0.10eurjpy113.7020.000113.4712010.06.03 06:55113.595-0.600.000.0011.60
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
22829872010.06.10 05:49buy0.10gbpusd1.458790.000001.461192010.06.10 06:491.45894-0.600.000.001.50
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23022402010.06.14 19:38buy0.10usdchf1.141150.000001.143562010.06.14 20:261.14129-0.600.000.001.23
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23023372010.06.14 19:59sell0.10eurjpy112.0570.000111.8012010.06.14 20:38111.852-0.600.000.0022.41
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23032872010.06.14 22:31sell0.10gbpusd1.474450.000001.472442010.06.14 22:401.47345-0.600.000.0010.00
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23042892010.06.15 01:10sell0.10gbpjpy135.1370.000134.9022010.06.15 02:01135.111-0.600.000.002.84
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23123142010.06.16 05:12sell0.10usdchf1.130760.000001.128382010.06.16 05:521.12985-0.600.000.008.05
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23178652010.06.16 22:29buy0.10eurusd1.229870.000001.232252010.06.16 23:071.23026-0.600.000.003.90
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23184132010.06.17 00:49buy0.10gbpusd1.471660.000001.474262010.06.17 07:091.47178-0.600.000.001.20
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23185782010.06.17 01:05buy0.10eurusd1.229510.000001.231902010.06.17 09:111.22965-0.600.000.001.40
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23274722010.06.18 05:52sell0.10usdchf1.111120.000001.108712010.06.18 06:541.11093-0.600.000.001.71
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23392472010.06.22 00:57sell0.10usdchf1.109920.000001.107522010.06.22 01:461.10938-0.600.000.004.87
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23393412010.06.22 01:06sell0.15usdchf1.110560.000001.108072010.06.22 01:461.10938-0.900.000.0015.95
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23402052010.06.22 02:30sell0.10eurjpy112.3550.000112.1182010.06.22 02:43112.162-0.600.000.0021.20
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23409472010.06.22 06:47buy0.10eurusd1.229850.000001.232352010.06.22 07:211.23016-0.600.000.003.10
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23462142010.06.22 19:35buy0.10gbpusd1.482810.000001.485162010.06.22 20:191.48300-0.600.000.001.90
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23479702010.06.23 01:06buy0.10eurusd1.226490.000001.228902010.06.23 03:001.22657-0.600.000.000.80
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23539832010.06.23 20:06sell0.10usdchf1.104560.000001.102252010.06.23 21:211.10437-0.600.000.001.72
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23560232010.06.24 05:19buy0.10eurusd1.233850.000001.236252010.06.24 07:051.23392-0.600.000.000.70
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23562432010.06.24 06:50sell0.10gbpusd1.497480.000001.495042010.06.24 06:581.49666-0.600.000.008.20
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23562452010.06.24 06:51sell0.15gbpusd1.497690.000001.495322010.06.24 06:581.49666-0.900.000.0015.45
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23606322010.06.24 21:47sell0.10gbpusd1.493600.000001.491152010.06.24 22:121.49320-0.600.00-0.644.00
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23714752010.06.29 04:45sell0.10gbpusd1.509580.000001.507232010.06.29 04:581.50861-0.600.000.009.70
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23715262010.06.29 05:03sell0.10gbpusd1.509570.000001.507292010.06.29 05:361.50870-0.600.000.008.70
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23978022010.07.01 19:43buy0.10gbpjpy132.3800.000132.6152010.07.01 20:00132.550-0.600.000.0019.43
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
23983792010.07.01 21:32sell0.10usdchf1.060580.000001.058152010.07.01 23:101.05981-0.600.00-0.417.27
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24002942010.07.02 06:30buy0.10eurusd1.249400.000001.251802010.07.02 06:451.25000-0.600.000.006.00
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24002952010.07.02 06:33buy0.15eurusd1.248870.000001.251272010.07.02 06:451.25000-0.900.000.0016.95
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24074572010.07.05 21:34sell0.10usdchf1.065100.000001.062602010.07.05 21:361.06467-0.600.000.004.04
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24093452010.07.06 05:10sell0.10usdchf1.061430.000001.058992010.07.06 05:391.06067-0.600.000.007.17
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24093512010.07.06 05:13buy0.10eurusd1.252700.000001.255142010.07.06 05:401.25350-0.600.000.008.00
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24093542010.07.06 05:14sell0.15usdchf1.061660.000001.059342010.07.06 05:391.06066-0.900.000.0014.14
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24093632010.07.06 05:16buy0.15eurusd1.252440.000001.254842010.07.06 05:401.25350-0.900.000.0015.90
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24161572010.07.07 00:50sell0.10eurusd1.261880.000001.259532010.07.07 01:041.26153-0.600.000.003.50
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24166632010.07.07 05:05buy0.10eurusd1.258550.000001.260932010.07.07 05:451.25867-0.600.000.001.20
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24191822010.07.07 19:46buy0.10eurusd1.264670.000001.267042010.07.07 21:191.26478-0.600.000.001.10
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24200612010.07.08 01:04sell0.10eurusd1.263400.000001.261052010.07.09 13:171.26320-0.600.00-0.482.00
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24200722010.07.08 01:05sell0.15eurusd1.26358135.326361.261182010.07.09 13:171.26334-0.900.00-0.733.60
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24202492010.07.08 01:33sell0.10eurjpy111.3870.000111.1532010.07.08 01:55111.373-0.600.000.001.59
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24207832010.07.08 06:40sell0.10gbpjpy134.2200.000133.9902010.07.08 07:11134.172-0.600.000.005.44
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24390022010.07.08 21:51buy0.10gbpusd1.516460.000001.518792010.07.09 06:421.51657-0.600.00-0.551.10
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24426792010.07.12 06:35buy0.10gbpusd1.501130.000001.503532010.07.12 06:471.50215-0.600.000.0010.20
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24459712010.07.13 00:48sell0.10eurjpy111.7110.000111.4712010.07.13 02:45111.700-0.600.000.001.24
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24464072010.07.13 05:21sell0.10gbpjpy133.1570.000132.9172010.07.13 05:53133.057-0.600.000.0011.29
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24498022010.07.13 21:30sell0.10gbpjpy134.5650.000134.3252010.07.14 14:04134.512-0.600.00-0.265.99
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24508432010.07.14 01:30sell0.10gbpusd1.523320.000001.520932010.07.14 01:361.52175-0.600.000.0015.70
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24508682010.07.14 01:42buy0.10eurjpy113.00389.452113.2332010.07.14 03:16113.013-0.600.000.001.13
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24512922010.07.14 04:16sell0.10gbpusd1.522680.000001.520382010.07.14 04:301.52188-0.600.000.008.00
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24567702010.07.15 01:09buy0.10eurusd1.272750.000001.275192010.07.15 03:011.27294-0.600.000.001.90
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24567772010.07.15 01:11buy0.10eurjpy112.1750.000112.4152010.07.15 01:49112.231-0.600.000.006.35
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24567782010.07.15 01:12buy0.10gbpusd1.524710.000001.527112010.07.15 01:451.52483-0.600.000.001.20
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24617942010.07.15 19:28buy0.10usdchf1.043630.000001.046102010.07.15 20:001.04374-0.600.000.001.05
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24682732010.07.19 06:40buy0.10gbpjpy132.6800.000132.9202010.07.19 07:03132.679-0.600.000.00-0.12
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24682742010.07.19 06:40buy0.10gbpusd1.530550.000001.532982010.07.19 07:031.53069-0.600.000.001.40
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24682782010.07.19 06:41buy0.15gbpjpy132.6400.000132.8902010.07.19 07:03132.680-0.900.000.006.92
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24682812010.07.19 06:42buy0.23gbpjpy132.6200.000132.8602010.07.19 07:03132.679-1.380.000.0015.66
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24718992010.07.19 19:21sell0.10usdchf1.053920.000001.051462010.07.19 19:461.05338-0.600.000.005.13
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24828302010.07.21 00:45sell0.10eurjpy112.7870.000112.5472010.07.21 01:06112.692-0.600.000.0010.87
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24834342010.07.21 01:07buy0.10gbpusd1.528340.000001.530842010.07.21 06:001.52845-0.600.000.001.10
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24834542010.07.21 01:07sell0.10usdchf1.051380.000001.048982010.07.21 07:041.05122-0.600.000.001.52
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24834952010.07.21 01:08sell0.15usdchf1.051680.000001.049162010.07.21 07:031.05155-0.900.000.001.85
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24841912010.07.21 04:45buy0.10eurjpy112.2170.000112.4542010.07.21 05:09112.254-0.600.000.004.24
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24841942010.07.21 04:47buy0.15eurjpy112.1340.000112.3552010.07.21 05:09112.254-0.900.000.0020.67
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24841962010.07.21 04:47buy0.10eurusd1.287650.000001.290022010.07.21 05:021.28830-0.600.000.006.50
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
24841982010.07.21 04:47buy0.10gbpjpy132.9200.000133.1602010.07.21 05:04133.060-0.600.000.0016.06
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25005642010.07.21 19:17buy0.10eurusd1.276400.000001.278762010.07.21 20:391.27648-0.600.000.000.80
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25005732010.07.21 19:18buy0.10gbpjpy131.9210.000132.1612010.07.21 19:44131.990-0.600.000.007.92
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25005762010.07.21 19:18buy0.10eurjpy111.0720.000111.2992010.07.21 19:45111.133-0.600.000.007.00
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25028062010.07.22 01:30buy0.10eurjpy110.4760.000110.7312010.07.22 01:50110.628-0.600.000.0017.53
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25028082010.07.22 01:30buy0.10gbpjpy131.5100.000131.7602010.07.22 01:51131.680-0.600.000.0019.60
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25032462010.07.22 05:23sell0.10eurusd1.277780.000001.275482010.07.22 05:291.27726-0.600.000.005.20
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25033922010.07.22 06:52buy0.10gbpusd1.518530.000001.520932010.07.22 08:131.51871-0.600.000.001.80
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25148382010.07.22 19:49buy0.10eurusd1.288390.000001.290782010.07.22 20:011.28966-0.600.000.0012.70
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25184032010.07.23 05:35sell0.10eurusd1.289890.000001.287562010.07.23 05:521.28951-0.600.000.003.80
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25193702010.07.23 06:40buy0.10gbpjpy132.8600.000133.1202010.07.23 07:16132.854-0.600.000.00-0.69
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25193762010.07.23 06:40buy0.10eurjpy112.0880.000112.3282010.07.23 07:19112.029-0.600.000.00-6.78
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25193772010.07.23 06:40buy0.10eurusd1.289550.000001.291952010.07.23 09:001.29043-0.600.000.008.80
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25194102010.07.23 06:41buy0.15gbpjpy132.7600.000132.9702010.07.23 07:16132.854-0.900.000.0016.22
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25194112010.07.23 06:41buy0.15eurusd1.288790.000001.291192010.07.23 07:201.28887-0.900.000.001.20
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25194122010.07.23 06:41buy0.15eurjpy111.9940.000112.2402010.07.23 07:19112.022-0.900.000.004.83
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25194132010.07.23 06:42buy0.23eurjpy111.9400.000112.2182010.07.23 07:19112.027-1.380.000.0023.02
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25194142010.07.23 06:42buy0.23gbpjpy132.7560.000133.0002010.07.23 07:16132.854-1.380.000.0025.92
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25194742010.07.23 06:50sell0.10usdchf1.044480.000001.042022010.07.23 07:201.04433-0.600.000.001.44
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25194752010.07.23 06:51sell0.15usdchf1.044540.000001.042142010.07.23 07:201.04433-0.900.000.003.02
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25194812010.07.23 06:52buy0.10gbpusd1.526580.000001.528942010.07.23 07:071.52797-0.600.000.0013.90
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25352842010.07.26 01:36buy0.10gbpjpy135.2000.000135.4402010.07.26 02:16135.320-0.600.000.0013.68
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25390312010.07.27 05:09sell0.10usdchf1.049850.000001.047492010.07.27 05:341.04967-0.600.000.001.71
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25462762010.07.28 01:04sell0.10eurjpy114.0790.000113.8402010.07.28 01:26114.001-0.600.000.008.88
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25463022010.07.28 01:12sell0.10gbpjpy136.8750.000136.6452010.07.28 01:26136.745-0.600.000.0014.81
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25469462010.07.28 05:09buy0.10eurusd1.299130.000001.301532010.07.28 06:091.29980-0.600.000.006.70
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25469732010.07.28 05:20buy0.10gbpjpy136.6700.000136.9032010.07.28 06:09136.730-0.600.000.006.83
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25523192010.07.29 00:56buy0.10eurjpy113.64986.649113.8882010.07.29 07:26113.662-0.600.000.001.49
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25527042010.07.29 04:19sell0.10gbpusd1.560920.000001.558362010.07.29 06:591.56039-0.600.000.005.30
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25528342010.07.29 05:10sell0.10usdchf1.056380.000001.053982010.07.29 05:581.05572-0.600.000.006.25
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25591312010.07.29 22:22sell0.10eurjpy113.7250.000113.4352010.07.29 23:13113.639-0.600.000.009.90
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25602252010.07.30 05:59sell0.10gbpusd1.56272111.814891.560322010.07.30 06:351.56266-0.600.000.000.60
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25703342010.08.03 05:15buy0.10gbpusd1.586400.000001.588792010.08.03 05:201.58711-0.600.000.007.10
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25703642010.08.03 05:32sell0.10eurusd1.317000.000001.314802010.08.03 06:201.31689-0.600.000.001.10
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25705232010.08.03 06:33sell0.10usdchf1.038290.000001.035892010.08.03 08:091.03821-0.600.000.000.77
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25705242010.08.03 06:34buy0.10eurusd1.316420.000001.318802010.08.03 07:341.31668-0.600.000.002.60
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25796982010.08.04 01:31sell0.10gbpusd1.595100.000001.592752010.08.04 01:411.59459-0.600.000.005.10
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25797062010.08.04 01:35sell0.10eurusd1.323160.000001.320752010.08.04 01:431.32260-0.600.000.005.60
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25801792010.08.04 05:56sell0.10gbpjpy135.9920.000135.7482010.08.04 06:43135.974-0.600.000.002.10
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25801802010.08.04 05:57sell0.15gbpjpy136.0300.000135.7862010.08.04 06:43135.980-0.900.000.008.78
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25801812010.08.04 05:59sell0.10eurusd1.321330.000001.318932010.08.04 06:391.32092-0.600.000.004.10
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25829622010.08.04 19:27buy0.10usdchf1.053420.000001.055842010.08.04 21:321.05356-0.600.000.001.33
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
25839312010.08.04 22:35sell0.10eurusd1.316400.000001.314012010.08.04 22:421.31550-0.600.000.009.00
 171171PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
  -149.70 0.00 -66.81 1 745.12
Closed P/L: 1 528.61
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 528.61 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 113.53 Equity: 5 113.53 Free Margin: 5 113.53
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 006.21 Gross Loss: 4 477.60 Total Net Profit: 1 528.61
Profit Factor: 1.34 Expected Payoff: 6.34  
Absolute Drawdown: 237.61 Maximal Drawdown: 1 179.47 (24.31%) Relative Drawdown: 24.31% (1 179.47)
 
Total Trades: 241 Short Positions (won %): 113 (84.07%) Long Positions (won %): 128 (79.69%)
Profit Trades (% of total): 197 (81.74%) Loss trades (% of total): 44 (18.26%)
Largest profit trade: 166.05 loss trade: -441.88
Average profit trade: 30.49 loss trade: -101.76
Maximum consecutive wins ($): 20 (533.28) consecutive losses ($): 6 (-571.02)
Maximal consecutive profit (count): 761.27 (6) consecutive loss (count): -762.27 (2)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 2