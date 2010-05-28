|Account: 500054681
|Name: hey you
|Currency: USD
|2010 August 9, 01:14
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2168363
|2010.05.28 06:40
|sell
|1.00
|gbpjpy
|132.694
|0.000
|0.000
|2010.05.28 07:11
|132.797
|-6.00
|0.00
|0.00
|-112.98
|2174778
|2010.05.30 22:30
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.44418
|1.46092
|118.72876
|2010.06.02 01:34
|1.46543
|-0.30
|0.00
|-0.28
|106.25
|
|123789
|3c - buy
|2185609
|2010.06.01 12:32
|buy
|0.05
|eurjpy
|110.804
|0.014
|123.642
|2010.06.02 01:35
|111.075
|-0.30
|0.00
|-0.04
|14.89
|
|123789
|3c - buy
|2234952
|2010.06.06 23:32
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.44395
|1.46189
|1.52694
|2010.06.10 23:14
|1.47003
|-0.36
|0.00
|-1.19
|156.48
|
|123789
|3c - buy
|2235210
|2010.06.06 23:34
|buy
|0.06
|eurusd
|1.19455
|1.20479
|1.27473
|2010.06.10 23:15
|1.21082
|-0.36
|0.00
|-0.79
|97.62
|
|123789
|3c - buy
|2241052
|2010.06.07 05:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|91.249
|90.407
|119.618
|2010.06.09 02:36
|91.501
|-0.60
|0.00
|-0.12
|27.54
|
|123789
|3c - buy
|2241053
|2010.06.07 05:30
|buy
|0.05
|eurjpy
|108.621
|106.543
|143.615
|2010.06.09 02:35
|109.343
|-0.30
|0.00
|-0.07
|39.45
|
|123789
|3c - buy
|2241054
|2010.06.07 05:30
|buy
|0.05
|gbpjpy
|131.657
|129.377
|144.448
|2010.06.09 02:35
|132.085
|-0.30
|0.00
|-0.08
|23.39
|
|123789
|3c - buy
|2245300
|2010.06.07 10:00
|buy
|0.05
|gbpjpy
|132.485
|2.749
|144.474
|2010.06.10 23:15
|134.250
|-0.30
|0.00
|-0.25
|96.61
|
|8888888
|3c - buy
|2294807
|2010.06.11 14:33
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.45614
|1.44141
|1.53181
|2010.06.14 11:14
|1.47319
|-0.42
|0.00
|-0.23
|119.35
|
|123789
|3c - buy
|2319147
|2010.06.17 03:30
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.47060
|1.45650
|144.38695
|2010.06.18 11:06
|1.48210
|-0.42
|0.00
|-0.23
|80.50
|
|123789
|3c - buy
|2352663
|2010.06.23 16:45
|buy
|0.16
|usdjpy
|90.117
|1.270
|140.172
|2010.07.02 16:48
|87.706
|-0.96
|0.00
|-1.09
|-439.83
|
|123789
|3c - buy
|2371779
|2010.06.29 07:00
|buy
|0.06
|eurjpy
|108.866
|109.872
|115.771
|2010.07.02 16:47
|110.238
|-0.36
|0.00
|-0.21
|93.87
|
|123789
|3c - buy
|2390179
|2010.06.30 17:30
|buy
|0.05
|gbpjpy
|132.375
|130.869
|140.167
|2010.07.02 16:47
|133.039
|-0.30
|0.00
|-0.18
|37.85
|
|123789
|3c - buy
|2407034
|2010.07.05 17:45
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.51232
|1.49965
|90.50890
|2010.07.07 23:27
|1.51745
|-0.42
|0.00
|-1.94
|35.91
|
|123789
|3c - buy
|2408914
|2010.07.06 02:45
|buy
|0.06
|gbpjpy
|132.178
|108.507
|139.037
|2010.07.06 11:20
|133.595
|-0.36
|0.00
|0.00
|96.67
|
|123789
|3c - buy
|2409174
|2010.07.06 04:00
|buy
|0.07
|eurjpy
|109.640
|108.500
|115.574
|2010.07.06 11:20
|110.617
|-0.42
|0.00
|0.00
|77.77
|
|123789
|3c - buy
|2409641
|2010.07.06 06:12
|buy
|0.14
|usdjpy
|87.611
|1.053
|90.511
|2010.07.06 11:20
|87.933
|-0.84
|0.00
|0.00
|51.27
|
|123789
|3c - buy
|2417351
|2010.07.07 09:00
|buy
|0.15
|usdjpy
|87.198
|86.669
|138.604
|2010.07.07 23:27
|87.700
|-0.90
|0.00
|-0.28
|85.86
|
|123789
|3c - buy
|2417719
|2010.07.07 11:30
|buy
|0.06
|gbpjpy
|131.960
|130.684
|138.604
|2010.07.07 23:27
|133.080
|-0.36
|0.00
|-0.16
|76.63
|
|123789
|3c - buy
|2442714
|2010.07.12 07:00
|buy
|0.09
|eurusd
|1.25972
|1.26733
|139.18600
|2010.07.13 23:13
|1.27237
|-0.54
|0.00
|-0.82
|113.85
|
|123789
|3c - buy
|2443341
|2010.07.12 10:30
|buy
|0.06
|gbpjpy
|132.911
|1.486
|139.189
|2010.07.12 23:59
|133.137
|-0.36
|0.00
|-0.05
|15.29
|
|123789
|3c - buy
|2443344
|2010.07.12 10:30
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.49784
|1.48647
|1.56489
|2010.07.12 23:59
|1.50184
|-0.48
|0.00
|-0.44
|32.00
|
|123789
|3c - buy
|2447639
|2010.07.13 10:30
|buy
|0.07
|eurjpy
|111.207
|112.198
|117.062
|2010.07.13 23:12
|112.857
|-0.42
|0.00
|-0.05
|130.23
|
|123789
|3c - buy
|2448110
|2010.07.13 13:48
|buy
|0.15
|usdjpy
|88.442
|1.526
|91.333
|2010.07.13 23:13
|88.693
|-0.90
|0.00
|-0.09
|42.45
|
|123789
|3c - buy
|2463970
|2010.07.16 06:45
|buy
|0.17
|usdjpy
|87.037
|1.278
|138.468
|2010.07.20 23:18
|87.381
|-1.02
|0.00
|-0.33
|66.93
|
|123789
|3c - buy
|2466944
|2010.07.16 17:30
|buy
|0.08
|eurjpy
|112.000
|1.518
|117.809
|2010.07.20 23:18
|112.649
|-0.48
|0.00
|-0.18
|59.42
|
|123789
|3c - buy
|2466950
|2010.07.16 17:36
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.52939
|1.05934
|89.84819
|2010.07.23 11:08
|1.54136
|-0.48
|0.00
|-3.28
|95.76
|
|123789
|3c - buy
|2471072
|2010.07.19 16:30
|buy
|0.06
|gbpjpy
|131.951
|132.944
|138.470
|2010.07.20 23:18
|133.490
|-0.36
|0.00
|-0.11
|105.68
|
|123789
|3c - buy
|2502691
|2010.07.22 01:15
|buy
|0.16
|usdjpy
|86.787
|86.199
|116.712
|2010.07.22 13:26
|86.816
|-0.96
|0.00
|0.00
|5.34
|
|123789
|3c - buy
|2503018
|2010.07.22 03:00
|buy
|0.07
|eurjpy
|110.555
|109.402
|116.729
|2010.07.22 13:26
|111.687
|-0.42
|0.00
|0.00
|91.27
|
|123789
|3c - buy
|2510587
|2010.07.22 14:00
|buy
|0.17
|usdjpy
|86.733
|86.133
|89.802
|2010.07.23 11:09
|87.152
|-1.02
|0.00
|-0.11
|81.73
|
|123789
|3c - buy
|2552558
|2010.07.29 02:45
|buy
|0.17
|usdjpy
|87.280
|1.045
|90.606
|2010.07.29 11:23
|87.074
|-1.02
|0.00
|0.00
|-40.22
|
|123789
|3c - buy
|2553268
|2010.07.29 08:15
|buy
|0.16
|usdchf
|1.05364
|1.04515
|1.50361
|2010.07.29 11:23
|1.04623
|-0.96
|0.00
|0.00
|-113.32
|
|123789
|3c - buy
|2558927
|2010.07.29 21:30
|buy
|0.07
|gbpjpy
|135.741
|136.729
|142.977
|2010.08.02 23:18
|137.370
|-0.42
|0.00
|-0.18
|131.88
|
|123789
|3c - buy
|2560119
|2010.07.30 04:30
|buy
|0.16
|usdjpy
|86.344
|85.740
|89.545
|2010.08.02 23:18
|86.463
|-0.96
|0.00
|-0.20
|22.02
|
|123789
|3c - buy
|2560235
|2010.07.30 06:00
|buy
|0.08
|eurjpy
|112.948
|0.800
|118.965
|2010.08.02 23:18
|113.899
|-0.48
|0.00
|-0.12
|87.99
|
|123789
|3c - buy
|2581406
|2010.08.04 14:00
|buy
|0.06
|eurjpy
|113.263
|111.738
|144.100
|2010.08.05 00:52
|113.595
|-0.36
|0.00
|-0.13
|23.08
|
|8888888
|3c - buy
|2581454
|2010.08.04 14:16
|buy
|0.05
|gbpjpy
|136.635
|1.137
|144.085
|2010.08.05 00:52
|137.140
|-0.30
|0.00
|-0.14
|29.24
|
|8888888
|3c - buy
|2181004
|2010.06.01 02:15
|buy
|0.05
|eurusd
|1.22611
|1.21017
|96.60657
|2010.06.04 12:14
|1.21017
|-0.30
|0.00
|-0.55
|-79.70
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2185149
|2010.06.01 11:45
|buy
|0.07
|usdjpy
|90.978
|92.291
|121.194
|2010.06.04 13:30
|92.291
|-0.42
|0.00
|-0.21
|99.59
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2204728
|2010.06.03 05:30
|buy
|0.08
|usdchf
|1.15334
|1.14293
|1.20942
|2010.06.04 12:01
|1.14293
|-0.48
|0.00
|-0.05
|-72.87
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2277687
|2010.06.09 16:30
|buy
|0.11
|usdchf
|1.14383
|1.13361
|1.19778
|2010.06.15 15:38
|1.13361
|-0.66
|0.00
|-0.37
|-99.17
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2316688
|2010.06.16 19:00
|buy
|0.11
|usdchf
|1.12724
|1.11736
|1.17948
|2010.06.17 09:32
|1.11736
|-0.66
|0.00
|-0.19
|-97.26
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2319148
|2010.06.17 03:30
|buy
|0.05
|gbpjpy
|134.270
|132.335
|144.373
|2010.06.30 15:51
|132.335
|-0.30
|0.00
|-0.45
|-109.20
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2338522
|2010.06.21 22:45
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.47571
|1.48513
|1.54784
|2010.06.23 15:04
|1.48513
|-0.42
|0.00
|-0.39
|65.94
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2343784
|2010.06.22 13:45
|buy
|0.09
|eurusd
|1.22769
|1.21626
|1.28809
|2010.06.29 15:03
|1.21626
|-0.54
|0.00
|-2.79
|-102.87
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2368288
|2010.06.28 11:30
|buy
|0.12
|usdchf
|1.08784
|1.07861
|1.13628
|2010.06.30 16:00
|1.07861
|-0.72
|0.00
|-0.14
|-102.69
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2372720
|2010.06.29 09:50
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.50366
|1.48999
|1.57499
|2010.07.01 07:33
|1.48999
|-0.36
|0.00
|-1.32
|-82.02
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2390879
|2010.06.30 21:15
|buy
|0.09
|usdchf
|1.07851
|1.06949
|1.12528
|2010.07.01 11:17
|1.06949
|-0.54
|0.00
|-0.17
|-75.91
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2397330
|2010.07.01 17:10
|buy
|0.05
|gbpjpy
|131.942
|132.940
|139.636
|2010.07.02 13:36
|132.940
|-0.30
|0.00
|-0.05
|57.12
|
|8888888
|3c - buy[sl]
|2411156
|2010.07.06 08:45
|buy
|0.11
|usdchf
|1.06176
|1.05292
|85.02910
|2010.07.07 15:09
|1.05292
|-0.66
|0.00
|-0.07
|-92.35
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2442043
|2010.07.09 21:45
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.50805
|1.49602
|1.57019
|2010.07.12 07:47
|1.49602
|-0.42
|0.00
|-0.39
|-84.21
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2462138
|2010.07.15 20:45
|buy
|0.18
|usdjpy
|87.537
|86.986
|90.535
|2010.07.16 04:51
|86.986
|-1.08
|0.00
|-0.11
|-114.02
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2463979
|2010.07.16 06:48
|buy
|0.08
|gbpjpy
|134.216
|132.989
|140.343
|2010.07.16 13:01
|132.989
|-0.48
|0.00
|0.00
|-113.41
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2478330
|2010.07.20 14:45
|buy
|0.09
|eurusd
|1.28854
|1.27850
|1.34252
|2010.07.21 19:07
|1.27850
|-0.54
|0.00
|-0.42
|-90.36
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2559383
|2010.07.29 23:15
|buy
|0.16
|usdjpy
|86.917
|86.284
|90.244
|2010.07.30 03:57
|86.284
|-0.96
|0.00
|0.00
|-117.38
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2581102
|2010.08.04 12:45
|buy
|0.14
|usdchf
|1.03935
|1.03991
|1.08426
|2010.08.04 13:18
|1.03991
|-0.84
|0.00
|0.00
|7.54
|
|787878
|3c - buy[sl]
|2157670
|2010.05.27 06:45
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.44406
|113.47839
|1.35681
|2010.05.31 18:43
|1.45344
|-0.30
|0.00
|-0.30
|-46.90
|
|129856
|3c - sell
|2160636
|2010.05.27 11:58
|sell
|0.05
|eurusd
|1.23061
|1.24620
|1.10682
|2010.06.04 21:07
|1.19713
|-0.30
|0.00
|-1.05
|167.40
|
|129856
|3c - sell
|2166515
|2010.05.27 22:47
|sell
|0.06
|usdjpy
|90.999
|115.591
|1.532
|2010.06.04 21:07
|91.848
|-0.36
|0.00
|-0.78
|-55.46
|
|129856
|3c - sell
|2170268
|2010.05.28 10:15
|sell
|0.05
|eurjpy
|113.192
|115.604
|100.526
|2010.06.02 01:34
|111.137
|-0.30
|0.00
|-0.32
|112.86
|
|129856
|3c - sell
|2193029
|2010.06.02 07:15
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.47372
|1.45642
|1.38321
|2010.06.04 21:07
|1.44772
|-0.30
|0.00
|-0.61
|130.00
|
|123789
|3c - sell
|2198202
|2010.06.02 16:00
|sell
|0.05
|gbpjpy
|134.440
|138.060
|120.103
|2010.06.04 21:06
|132.983
|-0.30
|0.00
|-0.51
|79.33
|
|8888888
|3c - sell
|2200155
|2010.06.02 20:45
|sell
|0.05
|eurjpy
|112.819
|110.800
|99.926
|2010.06.04 21:06
|109.923
|-0.30
|0.00
|-0.41
|157.65
|
|123789
|3c - sell
|2204125
|2010.06.03 03:12
|sell
|0.05
|gbpjpy
|135.399
|133.708
|121.213
|2010.06.04 21:06
|132.972
|-0.30
|0.00
|-0.13
|132.14
|
|123789
|3c - sell
|2291705
|2010.06.11 04:45
|sell
|0.12
|usdjpy
|91.457
|90.898
|1.172
|2010.06.18 11:06
|90.506
|-0.72
|0.00
|-1.60
|126.09
|
|123789
|3c - sell
|2302692
|2010.06.14 21:00
|sell
|0.05
|gbpjpy
|134.849
|137.611
|123.951
|2010.06.18 11:07
|134.242
|-0.30
|0.00
|-0.78
|33.53
|
|8888888
|3c - sell
|2323920
|2010.06.17 15:30
|sell
|0.08
|eurusd
|1.23828
|1.25093
|1.17185
|2010.06.22 02:16
|1.23216
|-0.48
|0.00
|-0.81
|48.96
|
|123789
|3c - sell
|2335647
|2010.06.21 15:50
|sell
|0.15
|usdjpy
|91.196
|91.832
|1.548
|2010.06.22 02:37
|91.080
|-0.90
|0.00
|-0.29
|19.10
|
|123789
|3c - sell
|2397272
|2010.07.01 17:00
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.51224
|1.92648
|1.44564
|2010.07.05 17:03
|1.51174
|-0.36
|0.00
|-0.76
|3.00
|
|123789
|3c - sell
|2403033
|2010.07.02 16:30
|sell
|0.07
|eurusd
|1.25903
|1.26984
|1.20153
|2010.07.05 17:03
|1.25304
|-0.42
|0.00
|-0.34
|41.93
|
|123789
|3c - sell
|2412844
|2010.07.06 11:30
|sell
|0.15
|usdjpy
|87.927
|88.476
|1.110
|2010.07.07 01:34
|87.602
|-0.90
|0.00
|-0.30
|55.65
|
|123789
|3c - sell
|2420662
|2010.07.08 04:30
|sell
|0.07
|eurjpy
|111.802
|112.919
|105.898
|2010.07.13 00:00
|111.613
|-0.42
|0.00
|-0.45
|14.92
|
|123789
|3c - sell
|2420740
|2010.07.08 06:15
|sell
|0.06
|gbpjpy
|134.059
|135.326
|126.788
|2010.07.11 23:08
|133.550
|-0.36
|0.00
|-0.32
|34.45
|
|123789
|3c - sell
|2420759
|2010.07.08 06:26
|sell
|0.08
|eurusd
|1.26575
|1.27597
|1.21134
|2010.07.11 23:09
|1.26400
|-0.48
|0.00
|-0.78
|14.00
|
|123789
|3c - sell
|2421784
|2010.07.08 12:00
|sell
|0.05
|gbpjpy
|133.433
|135.148
|1.010
|2010.07.13 00:00
|133.157
|-0.30
|0.00
|-0.39
|15.56
|
|8888888
|3c - sell
|2441932
|2010.07.09 20:15
|sell
|0.12
|usdchf
|1.05525
|110.09425
|1.00982
|2010.07.13 23:14
|1.05433
|-0.72
|0.00
|-1.50
|10.47
|
|123789
|3c - sell
|2466159
|2010.07.16 13:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29942
|110.89593
|1.24564
|2010.07.18 23:01
|1.29097
|-0.60
|0.00
|-0.53
|84.50
|
|123789
|3c - sell
|2467578
|2010.07.16 21:15
|sell
|0.13
|usdchf
|1.05119
|1.04500
|1.00874
|2010.07.22 13:26
|1.04400
|-0.78
|0.00
|-3.25
|89.53
|
|123789
|3c - sell
|2532794
|2010.07.23 14:30
|sell
|0.19
|usdjpy
|87.254
|136.795
|1.485
|2010.07.26 11:20
|87.143
|-1.14
|0.00
|-0.38
|24.20
|
|123789
|3c - sell
|2533416
|2010.07.23 17:00
|sell
|0.16
|usdchf
|1.05297
|114.04207
|1.00935
|2010.07.26 11:21
|1.05184
|-0.96
|0.00
|-0.67
|17.19
|
|123789
|3c - sell
|2534702
|2010.07.23 21:45
|sell
|0.08
|eurjpy
|112.821
|114.042
|106.423
|2010.07.26 11:21
|112.451
|-0.48
|0.00
|-0.17
|33.97
|
|123789
|3c - sell
|2535518
|2010.07.26 04:15
|sell
|0.07
|gbpjpy
|135.431
|136.794
|128.310
|2010.07.26 11:21
|135.037
|-0.42
|0.00
|0.00
|31.65
|
|123789
|3c - sell
|2535556
|2010.07.26 05:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54549
|1.78010
|1.01409
|2010.07.29 00:20
|1.56006
|-0.60
|0.00
|-3.25
|-145.70
|
|123789
|3c - sell
|2542290
|2010.07.27 13:00
|sell
|0.16
|usdchf
|1.05779
|88.44821
|1.01414
|2010.07.29 00:21
|1.05647
|-0.96
|0.00
|-2.67
|19.99
|
|123789
|3c - sell
|2544320
|2010.07.27 18:00
|sell
|0.17
|usdjpy
|87.835
|115.303
|84.597
|2010.07.29 00:21
|87.449
|-1.02
|0.00
|-1.35
|75.04
|
|123789
|3c - sell
|2544519
|2010.07.27 19:45
|sell
|0.08
|eurjpy
|114.081
|115.301
|107.649
|2010.07.29 00:21
|113.671
|-0.48
|0.00
|-0.69
|37.51
|
|123789
|3c - sell
|2553620
|2010.07.29 09:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56397
|1.57530
|1.25076
|2010.08.02 03:55
|1.57238
|-0.60
|0.00
|-1.30
|-84.10
|
|123789
|3c - sell
|2553644
|2010.07.29 10:00
|sell
|0.11
|eurusd
|1.30685
|134.34643
|1.25068
|2010.08.02 23:18
|1.31733
|-0.66
|0.00
|-1.74
|-115.28
|
|123789
|3c - sell
|2566576
|2010.08.02 10:30
|sell
|0.14
|usdchf
|1.04542
|1.05390
|1.00126
|2010.08.02 23:19
|1.03929
|-0.84
|0.00
|-0.59
|82.58
|
|123789
|3c - sell
|2571932
|2010.08.03 09:45
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.59261
|1.60397
|1.53296
|2010.08.05 00:51
|1.58879
|-0.66
|0.00
|-2.85
|42.02
|
|123789
|3c - sell
|2160583
|2010.05.27 11:45
|sell
|0.05
|eurjpy
|111.158
|113.500
|1.148
|2010.05.28 09:46
|113.500
|-0.30
|0.00
|-0.10
|-128.27
|
|129856
|3c - sell[sl]
|2178154
|2010.05.31 15:39
|sell
|0.05
|gbpjpy
|132.820
|135.492
|118.709
|2010.06.03 02:09
|135.492
|-0.30
|0.00
|-0.64
|-144.82
|
|123789
|3c - sell[sl]
|2238252
|2010.06.07 02:25
|sell
|0.11
|usdchf
|1.16490
|1.15771
|1.10996
|2010.06.08 16:09
|1.15771
|-0.66
|0.00
|-0.42
|68.32
|
|123789
|3c - sell[sl]
|2288073
|2010.06.10 16:58
|sell
|0.05
|gbpjpy
|133.592
|135.777
|122.184
|2010.06.14 13:22
|135.777
|-0.30
|0.00
|-0.26
|-118.96
|
|123789
|3c - sell[sl]
|2298077
|2010.06.14 01:30
|sell
|0.05
|eurjpy
|111.745
|110.480
|1.145
|2010.06.24 16:49
|110.480
|-0.30
|0.00
|-1.29
|70.79
|
|123789
|3c - sell[sl]
|2298078
|2010.06.14 01:30
|sell
|0.07
|eurusd
|1.21807
|1.23176
|1.14546
|2010.06.15 16:06
|1.23176
|-0.42
|0.00
|-0.18
|-95.83
|
|123789
|3c - sell[sl]
|2354615
|2010.06.23 22:45
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.49569
|1.50941
|1.42351
|2010.06.28 15:16
|1.50941
|-0.42
|0.00
|-0.90
|-96.04
|
|123789
|3c - sell[sl]
|2448506
|2010.07.13 15:45
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.51495
|1.52599
|1.45671
|2010.07.14 08:35
|1.52599
|-0.48
|0.00
|-0.52
|-88.32
|
|123789
|3c - sell[sl]
|2450935
|2010.07.14 02:00
|sell
|0.17
|usdjpy
|88.898
|88.226
|1.473
|2010.07.15 12:52
|88.226
|-1.02
|0.00
|-1.00
|129.49
|
|123789
|3c - sell[sl]
|2458401
|2010.07.15 10:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.53229
|1.54339
|1.47330
|2010.07.15 20:39
|1.54339
|-0.60
|0.00
|0.00
|-111.00
|
|123789
|3c - sell[sl]
|2535970
|2010.07.26 09:00
|sell
|0.05
|gbpjpy
|134.856
|136.669
|127.735
|2010.07.27 15:59
|136.669
|-0.30
|0.00
|-0.14
|-103.20
|
|8888888
|3c - sell[sl]
|2566013
|2010.08.02 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57318
|1.58413
|1.00115
|2010.08.02 13:24
|1.58413
|-0.60
|0.00
|0.00
|-109.50
|
|123789
|3c - sell[sl]
|2580405
|2010.08.04 08:00
|sell
|0.17
|usdjpy
|85.436
|86.058
|1.267
|2010.08.04 15:05
|86.058
|-1.02
|0.00
|0.00
|-122.87
|
|998877
|3c - sell[sl]
|2580844
|2010.08.04 10:45
|sell
|0.12
|eurusd
|1.32047
|1.31955
|1.26824
|2010.08.04 10:50
|1.31955
|-0.72
|0.00
|0.00
|11.04
|
|787878
|3c - sell[sl]
|2580876
|2010.08.04 10:50
|sell
|0.12
|eurusd
|1.31962
|1.31819
|1.08426
|2010.08.04 15:08
|1.31819
|-0.72
|0.00
|0.00
|17.16
|
|787878
|3c - sell[sl]
|2582643
|2010.08.04 17:15
|sell
|0.09
|eurjpy
|113.446
|113.332
|107.373
|2010.08.04 18:22
|113.332
|-0.54
|0.00
|0.00
|11.90
|
|787878
|3c - sell[sl]
|2245297
|2010.06.07 10:00
|buy
|0.07
|usdjpy
|91.700
|1.216
|93.423
|2010.07.02 16:48
|87.705
|-0.42
|0.00
|-1.12
|-318.85
|
|8888888
|Mandarine - buy
|2245302
|2010.06.07 10:00
|buy
|0.05
|eurjpy
|109.569
|0.020
|120.600
|2010.06.10 23:15
|110.580
|-0.30
|0.00
|-0.22
|55.34
|
|8888888
|Mandarine - buy
|2245304
|2010.06.07 10:00
|buy
|0.05
|eurusd
|1.19505
|1.20484
|1.27507
|2010.06.10 23:15
|1.21080
|-0.30
|0.00
|-0.66
|78.75
|
|8888888
|Mandarine - buy
|2443933
|2010.07.12 14:00
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.50475
|1.48957
|1.56496
|2010.07.13 23:13
|1.51778
|-0.36
|0.00
|-0.68
|78.18
|
|8888888
|Mandarine - buy
|2445082
|2010.07.12 19:12
|buy
|0.06
|eurusd
|1.25888
|1.26732
|1.31167
|2010.07.13 23:13
|1.27245
|-0.36
|0.00
|-0.54
|81.42
|
|8888888
|Mandarine - buy
|2449599
|2010.07.13 21:00
|buy
|0.12
|usdjpy
|88.454
|87.723
|91.326
|2010.07.13 23:13
|88.693
|-0.72
|0.00
|-0.07
|32.34
|
|8888888
|Mandarine - buy
|2510068
|2010.07.22 13:29
|buy
|0.13
|usdjpy
|86.768
|85.991
|89.799
|2010.07.23 11:09
|87.150
|-0.78
|0.00
|-0.08
|56.98
|
|8888888
|Mandarine - buy
|2563113
|2010.07.30 16:24
|buy
|0.12
|usdjpy
|86.609
|1.584
|118.986
|2010.08.03 03:27
|86.382
|-0.72
|0.00
|-0.16
|-31.53
|
|8888888
|Mandarine - buy
|2563233
|2010.07.30 17:00
|buy
|0.06
|eurjpy
|112.969
|111.455
|119.001
|2010.08.02 23:18
|113.899
|-0.36
|0.00
|-0.08
|64.54
|
|8888888
|Mandarine - buy
|2370052
|2010.06.28 21:00
|buy
|0.08
|usdchf
|1.08713
|1.07500
|115.77067
|2010.07.01 02:03
|1.07500
|-0.48
|0.00
|-0.25
|-90.27
|
|8888888
|Mandarine - buy[sl]
|2413219
|2010.07.06 13:00
|buy
|0.08
|usdchf
|1.06305
|1.05121
|90.00962
|2010.07.07 18:20
|1.05121
|-0.48
|0.00
|-0.05
|-90.11
|
|8888888
|Mandarine - buy[sl]
|2187709
|2010.06.01 16:00
|sell
|0.06
|usdchf
|1.15287
|1.16726
|1.09614
|2010.06.04 21:07
|1.16088
|-0.36
|0.00
|-1.15
|-41.40
|
|8888888
|Mandarine - sell
|2415350
|2010.07.06 21:21
|sell
|0.05
|eurjpy
|110.441
|111.944
|104.504
|2010.07.07 11:07
|109.543
|-0.30
|0.00
|-0.11
|51.50
|
|8888888
|Mandarine - sell
|2294746
|2010.06.11 14:10
|sell
|0.05
|eurjpy
|110.468
|113.053
|1.532
|2010.06.15 18:37
|113.053
|-0.30
|0.00
|-0.21
|-141.16
|
|8888888
|Mandarine - sell[sl]
|2175178
|2010.05.31 01:41
|buy
|0.15
|gbpjpy
|131.885
|0.000
|132.127
|2010.05.31 02:08
|132.127
|-0.90
|0.00
|0.00
|39.74
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no he[tp]
|2181075
|2010.06.01 02:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.715
|0.000
|111.481
|2010.06.01 02:45
|111.481
|-0.60
|0.00
|0.00
|25.72
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no he[tp]
|2192490
|2010.06.02 05:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.580
|0.000
|111.340
|2010.06.02 06:08
|111.340
|-0.60
|0.00
|0.00
|26.28
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no he[tp]
|2347927
|2010.06.23 00:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|133.888
|0.000
|134.130
|2010.06.23 02:08
|134.130
|-0.60
|0.00
|0.00
|26.74
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no he[tp]
|2168401
|2010.05.28 06:51
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.512
|0.000
|112.248
|2010.05.28 07:06
|112.415
|-0.60
|0.00
|0.00
|10.64
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2175170
|2010.05.31 01:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|131.952
|0.000
|132.189
|2010.05.31 02:08
|132.151
|-0.60
|0.00
|0.00
|21.78
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2180440
|2010.06.01 00:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.074
|0.000
|111.838
|2010.06.01 00:57
|111.955
|-0.60
|0.00
|0.00
|13.05
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2180629
|2010.06.01 01:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.44976
|1.21021
|1.45214
|2010.06.01 06:07
|1.45006
|-0.60
|0.00
|0.00
|3.00
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2181708
|2010.06.01 05:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.15616
|0.00000
|1.15343
|2010.06.01 06:17
|1.15518
|-0.60
|0.00
|0.00
|8.48
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2181717
|2010.06.01 05:59
|sell
|0.15
|usdchf
|1.15667
|0.00000
|1.15435
|2010.06.01 06:17
|1.15522
|-0.90
|0.00
|0.00
|18.83
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2191130
|2010.06.02 01:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.46497
|0.00000
|1.46732
|2010.06.02 01:39
|1.46655
|-0.60
|0.00
|0.00
|15.80
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2201929
|2010.06.03 00:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.46591
|0.00000
|1.46352
|2010.06.03 01:29
|1.46573
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.80
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2205274
|2010.06.03 06:33
|sell
|0.10
|eurjpy
|113.702
|0.000
|113.471
|2010.06.03 06:55
|113.595
|-0.60
|0.00
|0.00
|11.60
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2282987
|2010.06.10 05:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.45879
|0.00000
|1.46119
|2010.06.10 06:49
|1.45894
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.50
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2302240
|2010.06.14 19:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.14115
|0.00000
|1.14356
|2010.06.14 20:26
|1.14129
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.23
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2302337
|2010.06.14 19:59
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.057
|0.000
|111.801
|2010.06.14 20:38
|111.852
|-0.60
|0.00
|0.00
|22.41
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2303287
|2010.06.14 22:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.47445
|0.00000
|1.47244
|2010.06.14 22:40
|1.47345
|-0.60
|0.00
|0.00
|10.00
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2304289
|2010.06.15 01:10
|sell
|0.10
|gbpjpy
|135.137
|0.000
|134.902
|2010.06.15 02:01
|135.111
|-0.60
|0.00
|0.00
|2.84
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2312314
|2010.06.16 05:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.13076
|0.00000
|1.12838
|2010.06.16 05:52
|1.12985
|-0.60
|0.00
|0.00
|8.05
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2317865
|2010.06.16 22:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22987
|0.00000
|1.23225
|2010.06.16 23:07
|1.23026
|-0.60
|0.00
|0.00
|3.90
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2318413
|2010.06.17 00:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.47166
|0.00000
|1.47426
|2010.06.17 07:09
|1.47178
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.20
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2318578
|2010.06.17 01:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22951
|0.00000
|1.23190
|2010.06.17 09:11
|1.22965
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.40
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2327472
|2010.06.18 05:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.11112
|0.00000
|1.10871
|2010.06.18 06:54
|1.11093
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.71
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2339247
|2010.06.22 00:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.10992
|0.00000
|1.10752
|2010.06.22 01:46
|1.10938
|-0.60
|0.00
|0.00
|4.87
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2339341
|2010.06.22 01:06
|sell
|0.15
|usdchf
|1.11056
|0.00000
|1.10807
|2010.06.22 01:46
|1.10938
|-0.90
|0.00
|0.00
|15.95
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2340205
|2010.06.22 02:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.355
|0.000
|112.118
|2010.06.22 02:43
|112.162
|-0.60
|0.00
|0.00
|21.20
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2340947
|2010.06.22 06:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22985
|0.00000
|1.23235
|2010.06.22 07:21
|1.23016
|-0.60
|0.00
|0.00
|3.10
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2346214
|2010.06.22 19:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.48281
|0.00000
|1.48516
|2010.06.22 20:19
|1.48300
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.90
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2347970
|2010.06.23 01:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22649
|0.00000
|1.22890
|2010.06.23 03:00
|1.22657
|-0.60
|0.00
|0.00
|0.80
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2353983
|2010.06.23 20:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.10456
|0.00000
|1.10225
|2010.06.23 21:21
|1.10437
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.72
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2356023
|2010.06.24 05:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23385
|0.00000
|1.23625
|2010.06.24 07:05
|1.23392
|-0.60
|0.00
|0.00
|0.70
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2356243
|2010.06.24 06:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.49748
|0.00000
|1.49504
|2010.06.24 06:58
|1.49666
|-0.60
|0.00
|0.00
|8.20
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2356245
|2010.06.24 06:51
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.49769
|0.00000
|1.49532
|2010.06.24 06:58
|1.49666
|-0.90
|0.00
|0.00
|15.45
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2360632
|2010.06.24 21:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.49360
|0.00000
|1.49115
|2010.06.24 22:12
|1.49320
|-0.60
|0.00
|-0.64
|4.00
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2371475
|2010.06.29 04:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.50958
|0.00000
|1.50723
|2010.06.29 04:58
|1.50861
|-0.60
|0.00
|0.00
|9.70
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2371526
|2010.06.29 05:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.50957
|0.00000
|1.50729
|2010.06.29 05:36
|1.50870
|-0.60
|0.00
|0.00
|8.70
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2397802
|2010.07.01 19:43
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.380
|0.000
|132.615
|2010.07.01 20:00
|132.550
|-0.60
|0.00
|0.00
|19.43
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2398379
|2010.07.01 21:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.06058
|0.00000
|1.05815
|2010.07.01 23:10
|1.05981
|-0.60
|0.00
|-0.41
|7.27
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2400294
|2010.07.02 06:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24940
|0.00000
|1.25180
|2010.07.02 06:45
|1.25000
|-0.60
|0.00
|0.00
|6.00
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2400295
|2010.07.02 06:33
|buy
|0.15
|eurusd
|1.24887
|0.00000
|1.25127
|2010.07.02 06:45
|1.25000
|-0.90
|0.00
|0.00
|16.95
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2407457
|2010.07.05 21:34
|sell
|0.10
|usdchf
|1.06510
|0.00000
|1.06260
|2010.07.05 21:36
|1.06467
|-0.60
|0.00
|0.00
|4.04
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2409345
|2010.07.06 05:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.06143
|0.00000
|1.05899
|2010.07.06 05:39
|1.06067
|-0.60
|0.00
|0.00
|7.17
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2409351
|2010.07.06 05:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.25270
|0.00000
|1.25514
|2010.07.06 05:40
|1.25350
|-0.60
|0.00
|0.00
|8.00
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2409354
|2010.07.06 05:14
|sell
|0.15
|usdchf
|1.06166
|0.00000
|1.05934
|2010.07.06 05:39
|1.06066
|-0.90
|0.00
|0.00
|14.14
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2409363
|2010.07.06 05:16
|buy
|0.15
|eurusd
|1.25244
|0.00000
|1.25484
|2010.07.06 05:40
|1.25350
|-0.90
|0.00
|0.00
|15.90
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2416157
|2010.07.07 00:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26188
|0.00000
|1.25953
|2010.07.07 01:04
|1.26153
|-0.60
|0.00
|0.00
|3.50
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2416663
|2010.07.07 05:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.25855
|0.00000
|1.26093
|2010.07.07 05:45
|1.25867
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.20
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2419182
|2010.07.07 19:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26467
|0.00000
|1.26704
|2010.07.07 21:19
|1.26478
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.10
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2420061
|2010.07.08 01:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26340
|0.00000
|1.26105
|2010.07.09 13:17
|1.26320
|-0.60
|0.00
|-0.48
|2.00
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2420072
|2010.07.08 01:05
|sell
|0.15
|eurusd
|1.26358
|135.32636
|1.26118
|2010.07.09 13:17
|1.26334
|-0.90
|0.00
|-0.73
|3.60
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2420249
|2010.07.08 01:33
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.387
|0.000
|111.153
|2010.07.08 01:55
|111.373
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.59
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2420783
|2010.07.08 06:40
|sell
|0.10
|gbpjpy
|134.220
|0.000
|133.990
|2010.07.08 07:11
|134.172
|-0.60
|0.00
|0.00
|5.44
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2439002
|2010.07.08 21:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.51646
|0.00000
|1.51879
|2010.07.09 06:42
|1.51657
|-0.60
|0.00
|-0.55
|1.10
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2442679
|2010.07.12 06:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.50113
|0.00000
|1.50353
|2010.07.12 06:47
|1.50215
|-0.60
|0.00
|0.00
|10.20
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2445971
|2010.07.13 00:48
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.711
|0.000
|111.471
|2010.07.13 02:45
|111.700
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.24
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2446407
|2010.07.13 05:21
|sell
|0.10
|gbpjpy
|133.157
|0.000
|132.917
|2010.07.13 05:53
|133.057
|-0.60
|0.00
|0.00
|11.29
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2449802
|2010.07.13 21:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|134.565
|0.000
|134.325
|2010.07.14 14:04
|134.512
|-0.60
|0.00
|-0.26
|5.99
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2450843
|2010.07.14 01:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.52332
|0.00000
|1.52093
|2010.07.14 01:36
|1.52175
|-0.60
|0.00
|0.00
|15.70
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2450868
|2010.07.14 01:42
|buy
|0.10
|eurjpy
|113.003
|89.452
|113.233
|2010.07.14 03:16
|113.013
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.13
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2451292
|2010.07.14 04:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.52268
|0.00000
|1.52038
|2010.07.14 04:30
|1.52188
|-0.60
|0.00
|0.00
|8.00
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2456770
|2010.07.15 01:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27275
|0.00000
|1.27519
|2010.07.15 03:01
|1.27294
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.90
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2456777
|2010.07.15 01:11
|buy
|0.10
|eurjpy
|112.175
|0.000
|112.415
|2010.07.15 01:49
|112.231
|-0.60
|0.00
|0.00
|6.35
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2456778
|2010.07.15 01:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.52471
|0.00000
|1.52711
|2010.07.15 01:45
|1.52483
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.20
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2461794
|2010.07.15 19:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.04363
|0.00000
|1.04610
|2010.07.15 20:00
|1.04374
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.05
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2468273
|2010.07.19 06:40
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.680
|0.000
|132.920
|2010.07.19 07:03
|132.679
|-0.60
|0.00
|0.00
|-0.12
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2468274
|2010.07.19 06:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.53055
|0.00000
|1.53298
|2010.07.19 07:03
|1.53069
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.40
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2468278
|2010.07.19 06:41
|buy
|0.15
|gbpjpy
|132.640
|0.000
|132.890
|2010.07.19 07:03
|132.680
|-0.90
|0.00
|0.00
|6.92
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2468281
|2010.07.19 06:42
|buy
|0.23
|gbpjpy
|132.620
|0.000
|132.860
|2010.07.19 07:03
|132.679
|-1.38
|0.00
|0.00
|15.66
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2471899
|2010.07.19 19:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.05392
|0.00000
|1.05146
|2010.07.19 19:46
|1.05338
|-0.60
|0.00
|0.00
|5.13
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2482830
|2010.07.21 00:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.787
|0.000
|112.547
|2010.07.21 01:06
|112.692
|-0.60
|0.00
|0.00
|10.87
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2483434
|2010.07.21 01:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.52834
|0.00000
|1.53084
|2010.07.21 06:00
|1.52845
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.10
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2483454
|2010.07.21 01:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.05138
|0.00000
|1.04898
|2010.07.21 07:04
|1.05122
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.52
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2483495
|2010.07.21 01:08
|sell
|0.15
|usdchf
|1.05168
|0.00000
|1.04916
|2010.07.21 07:03
|1.05155
|-0.90
|0.00
|0.00
|1.85
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2484191
|2010.07.21 04:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|112.217
|0.000
|112.454
|2010.07.21 05:09
|112.254
|-0.60
|0.00
|0.00
|4.24
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2484194
|2010.07.21 04:47
|buy
|0.15
|eurjpy
|112.134
|0.000
|112.355
|2010.07.21 05:09
|112.254
|-0.90
|0.00
|0.00
|20.67
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2484196
|2010.07.21 04:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28765
|0.00000
|1.29002
|2010.07.21 05:02
|1.28830
|-0.60
|0.00
|0.00
|6.50
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2484198
|2010.07.21 04:47
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.920
|0.000
|133.160
|2010.07.21 05:04
|133.060
|-0.60
|0.00
|0.00
|16.06
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2500564
|2010.07.21 19:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27640
|0.00000
|1.27876
|2010.07.21 20:39
|1.27648
|-0.60
|0.00
|0.00
|0.80
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2500573
|2010.07.21 19:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|131.921
|0.000
|132.161
|2010.07.21 19:44
|131.990
|-0.60
|0.00
|0.00
|7.92
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2500576
|2010.07.21 19:18
|buy
|0.10
|eurjpy
|111.072
|0.000
|111.299
|2010.07.21 19:45
|111.133
|-0.60
|0.00
|0.00
|7.00
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2502806
|2010.07.22 01:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|110.476
|0.000
|110.731
|2010.07.22 01:50
|110.628
|-0.60
|0.00
|0.00
|17.53
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2502808
|2010.07.22 01:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|131.510
|0.000
|131.760
|2010.07.22 01:51
|131.680
|-0.60
|0.00
|0.00
|19.60
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2503246
|2010.07.22 05:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27778
|0.00000
|1.27548
|2010.07.22 05:29
|1.27726
|-0.60
|0.00
|0.00
|5.20
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2503392
|2010.07.22 06:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.51853
|0.00000
|1.52093
|2010.07.22 08:13
|1.51871
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.80
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2514838
|2010.07.22 19:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28839
|0.00000
|1.29078
|2010.07.22 20:01
|1.28966
|-0.60
|0.00
|0.00
|12.70
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2518403
|2010.07.23 05:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28989
|0.00000
|1.28756
|2010.07.23 05:52
|1.28951
|-0.60
|0.00
|0.00
|3.80
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2519370
|2010.07.23 06:40
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.860
|0.000
|133.120
|2010.07.23 07:16
|132.854
|-0.60
|0.00
|0.00
|-0.69
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2519376
|2010.07.23 06:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|112.088
|0.000
|112.328
|2010.07.23 07:19
|112.029
|-0.60
|0.00
|0.00
|-6.78
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2519377
|2010.07.23 06:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28955
|0.00000
|1.29195
|2010.07.23 09:00
|1.29043
|-0.60
|0.00
|0.00
|8.80
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2519410
|2010.07.23 06:41
|buy
|0.15
|gbpjpy
|132.760
|0.000
|132.970
|2010.07.23 07:16
|132.854
|-0.90
|0.00
|0.00
|16.22
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2519411
|2010.07.23 06:41
|buy
|0.15
|eurusd
|1.28879
|0.00000
|1.29119
|2010.07.23 07:20
|1.28887
|-0.90
|0.00
|0.00
|1.20
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2519412
|2010.07.23 06:41
|buy
|0.15
|eurjpy
|111.994
|0.000
|112.240
|2010.07.23 07:19
|112.022
|-0.90
|0.00
|0.00
|4.83
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2519413
|2010.07.23 06:42
|buy
|0.23
|eurjpy
|111.940
|0.000
|112.218
|2010.07.23 07:19
|112.027
|-1.38
|0.00
|0.00
|23.02
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2519414
|2010.07.23 06:42
|buy
|0.23
|gbpjpy
|132.756
|0.000
|133.000
|2010.07.23 07:16
|132.854
|-1.38
|0.00
|0.00
|25.92
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2519474
|2010.07.23 06:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.04448
|0.00000
|1.04202
|2010.07.23 07:20
|1.04433
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.44
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2519475
|2010.07.23 06:51
|sell
|0.15
|usdchf
|1.04454
|0.00000
|1.04214
|2010.07.23 07:20
|1.04433
|-0.90
|0.00
|0.00
|3.02
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2519481
|2010.07.23 06:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.52658
|0.00000
|1.52894
|2010.07.23 07:07
|1.52797
|-0.60
|0.00
|0.00
|13.90
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2535284
|2010.07.26 01:36
|buy
|0.10
|gbpjpy
|135.200
|0.000
|135.440
|2010.07.26 02:16
|135.320
|-0.60
|0.00
|0.00
|13.68
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2539031
|2010.07.27 05:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.04985
|0.00000
|1.04749
|2010.07.27 05:34
|1.04967
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.71
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2546276
|2010.07.28 01:04
|sell
|0.10
|eurjpy
|114.079
|0.000
|113.840
|2010.07.28 01:26
|114.001
|-0.60
|0.00
|0.00
|8.88
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2546302
|2010.07.28 01:12
|sell
|0.10
|gbpjpy
|136.875
|0.000
|136.645
|2010.07.28 01:26
|136.745
|-0.60
|0.00
|0.00
|14.81
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2546946
|2010.07.28 05:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29913
|0.00000
|1.30153
|2010.07.28 06:09
|1.29980
|-0.60
|0.00
|0.00
|6.70
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2546973
|2010.07.28 05:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|136.670
|0.000
|136.903
|2010.07.28 06:09
|136.730
|-0.60
|0.00
|0.00
|6.83
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2552319
|2010.07.29 00:56
|buy
|0.10
|eurjpy
|113.649
|86.649
|113.888
|2010.07.29 07:26
|113.662
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.49
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2552704
|2010.07.29 04:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56092
|0.00000
|1.55836
|2010.07.29 06:59
|1.56039
|-0.60
|0.00
|0.00
|5.30
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2552834
|2010.07.29 05:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.05638
|0.00000
|1.05398
|2010.07.29 05:58
|1.05572
|-0.60
|0.00
|0.00
|6.25
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2559131
|2010.07.29 22:22
|sell
|0.10
|eurjpy
|113.725
|0.000
|113.435
|2010.07.29 23:13
|113.639
|-0.60
|0.00
|0.00
|9.90
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2560225
|2010.07.30 05:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56272
|111.81489
|1.56032
|2010.07.30 06:35
|1.56266
|-0.60
|0.00
|0.00
|0.60
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2570334
|2010.08.03 05:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.58640
|0.00000
|1.58879
|2010.08.03 05:20
|1.58711
|-0.60
|0.00
|0.00
|7.10
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2570364
|2010.08.03 05:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31700
|0.00000
|1.31480
|2010.08.03 06:20
|1.31689
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.10
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2570523
|2010.08.03 06:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.03829
|0.00000
|1.03589
|2010.08.03 08:09
|1.03821
|-0.60
|0.00
|0.00
|0.77
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2570524
|2010.08.03 06:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31642
|0.00000
|1.31880
|2010.08.03 07:34
|1.31668
|-0.60
|0.00
|0.00
|2.60
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2579698
|2010.08.04 01:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.59510
|0.00000
|1.59275
|2010.08.04 01:41
|1.59459
|-0.60
|0.00
|0.00
|5.10
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2579706
|2010.08.04 01:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32316
|0.00000
|1.32075
|2010.08.04 01:43
|1.32260
|-0.60
|0.00
|0.00
|5.60
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2580179
|2010.08.04 05:56
|sell
|0.10
|gbpjpy
|135.992
|0.000
|135.748
|2010.08.04 06:43
|135.974
|-0.60
|0.00
|0.00
|2.10
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2580180
|2010.08.04 05:57
|sell
|0.15
|gbpjpy
|136.030
|0.000
|135.786
|2010.08.04 06:43
|135.980
|-0.90
|0.00
|0.00
|8.78
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2580181
|2010.08.04 05:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32133
|0.00000
|1.31893
|2010.08.04 06:39
|1.32092
|-0.60
|0.00
|0.00
|4.10
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2582962
|2010.08.04 19:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.05342
|0.00000
|1.05584
|2010.08.04 21:32
|1.05356
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.33
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2583931
|2010.08.04 22:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31640
|0.00000
|1.31401
|2010.08.04 22:42
|1.31550
|-0.60
|0.00
|0.00
|9.00
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|
|-149.70
|0.00
|-66.81
|1 745.12
|Closed P/L:
|1 528.61
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 528.61
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 113.53
|Equity:
|5 113.53
|Free Margin:
|5 113.53
|
|Details:
|Gross Profit:
|6 006.21
|Gross Loss:
|4 477.60
|Total Net Profit:
|1 528.61
|Profit Factor:
|1.34
|Expected Payoff:
|6.34
|
|Absolute Drawdown:
|237.61
|Maximal Drawdown:
|1 179.47 (24.31%)
|Relative Drawdown:
|24.31% (1 179.47)
|
|Total Trades:
|241
|Short Positions (won %):
|113 (84.07%)
|Long Positions (won %):
|128 (79.69%)
|Profit Trades (% of total):
|197 (81.74%)
|Loss trades (% of total):
|44 (18.26%)
|Largest
|profit trade:
|166.05
|loss trade:
|-441.88
|Average
|profit trade:
|30.49
|loss trade:
|-101.76
|Maximum
|consecutive wins ($):
|20 (533.28)
|consecutive losses ($):
|6 (-571.02)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|761.27 (6)
|consecutive loss (count):
|-762.27 (2)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|2