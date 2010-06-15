Strategy Tester Report
RK-NLMA_EAwVortex
MBTrading-Live Server (Build 226)

SymbolEURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Period5 Minutes (M5) 2010.06.15 00:49 - 2010.07.18 23:43 (2010.06.15 - 2010.07.19)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersDebug=false; AccountIsMini=true; MoneyManagement=false; TradeSizePercent=10; Lots=1; StopLoss=0; TakeProfit=0; UseTrailingStop=false; TrailingStopType=0; TrailingStop=0; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; Slippage=5; Time_Inputs=" Timing parameters "; StartHour=0; StartMinute=0; EndHour=23; EndMinute=0; NLMA_v7_Inputs=" - indicator NonLagMA_v7--"; Price=0; Length=5; PctFilter=2; Shift=0; ShiftX=1; vortex_Inputs=" - indicator RK-vortexmtf--"; VortexPeriod=14; ShowD=true; Itp=true; ShiftV=0; VortexDiffE=2.75; VortexDiffX=2; KC_Inputs=" - NA at this time-indicator RK-KeltnerChannel-atr--"; KCperiod=4; KCatr=0.5; ShiftKC=0; ecnBroker=true;
Bars in test3725Ticks modelled324045Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors64778
Initial deposit10000.00
Total net profit3459.03Gross profit5314.28Gross loss-1855.25
Profit factor2.86Expected payoff11.57
Absolute drawdown14.53Maximal drawdown218.94 (1.63%)Relative drawdown1.75% (203.05)
Total trades299Short positions (won %)148 (55.41%)Long positions (won %)151 (50.99%)
Profit trades (% of total)159 (53.18%)Loss trades (% of total)140 (46.82%)
Largestprofit trade157.43loss trade-132.11
Averageprofit trade33.42loss trade-13.25
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (296.56)consecutive losses (loss in money)8 (-106.97)
Maximalconsecutive profit (count of wins)296.56 (10)consecutive loss (count of losses)-183.73 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12010.06.15 02:52sell11.00111.0130.0000.000
22010.06.15 03:03close11.00111.0380.0000.000-3.259996.75
32010.06.15 03:03buy21.00111.0380.0000.000
42010.06.15 05:00close21.00111.2930.0000.00028.8910025.64
52010.06.15 05:00sell31.00111.2930.0000.000
62010.06.15 05:03close31.00111.2480.0000.0004.7810030.42
72010.06.15 05:03buy41.00111.2480.0000.000
82010.06.15 07:11close41.00111.9930.0000.00085.1310115.55
92010.06.15 07:11sell51.00111.9930.0000.000
102010.06.15 08:28close51.00111.8080.0000.00020.8510136.40
112010.06.15 08:28buy61.00111.8080.0000.000
122010.06.15 14:27close61.00112.8330.0000.000117.2610253.66
132010.06.15 14:27sell71.00112.8330.0000.000
142010.06.15 19:45close71.00112.7880.0000.0004.7810258.44
152010.06.15 19:45buy81.00112.7880.0000.000
162010.06.15 21:39close81.00112.7630.0000.000-3.2510255.19
172010.06.15 21:39sell91.00112.7630.0000.000
182010.06.16 04:07close91.00112.5780.0000.00020.2110275.40
192010.06.16 04:07buy101.00112.5780.0000.000
202010.06.16 04:19close101.00112.5530.0000.000-3.2510272.15
212010.06.16 04:19sell111.00112.5530.0000.000
222010.06.16 04:30close111.00112.5780.0000.000-3.2510268.90
232010.06.16 04:30buy121.00112.5780.0000.000
242010.06.16 08:25close121.00111.9930.0000.000-67.5210201.38
252010.06.16 08:25sell131.00111.9930.0000.000
262010.06.16 09:35close131.00112.2280.0000.000-27.3410174.04
272010.06.16 09:35buy141.00112.2280.0000.000
282010.06.16 10:24close141.00112.4130.0000.00020.8510194.89
292010.06.16 10:24sell151.00112.4130.0000.000
302010.06.16 10:39close151.00112.2980.0000.00012.8110207.70
312010.06.16 10:39buy161.00112.2980.0000.000
322010.06.16 12:12close161.00112.6230.0000.00036.9210244.62
332010.06.16 12:12sell171.00112.6230.0000.000
342010.06.16 12:55close171.00112.4380.0000.00020.8510265.47
352010.06.16 12:55buy181.00112.4380.0000.000
362010.06.16 14:15close181.00112.5530.0000.00012.8210278.29
372010.06.16 14:15sell191.00112.5530.0000.000
382010.06.16 15:35close191.00112.4380.0000.00012.8210291.11
392010.06.16 15:35buy201.00112.4380.0000.000
402010.06.16 20:54close201.00112.1330.0000.000-35.3910255.72
412010.06.16 20:54sell211.00112.1330.0000.000
422010.06.16 21:52close211.00112.0180.0000.00012.8110268.53
432010.06.16 21:52buy221.00112.0180.0000.000
442010.06.16 23:35close221.00111.9930.0000.000-3.2510265.28
452010.06.17 00:11buy231.00112.0180.0000.000
462010.06.17 05:28close231.00112.9030.0000.000101.1910366.47
472010.06.17 05:28sell241.00112.9030.0000.000
482010.06.17 05:39close241.00112.9980.0000.000-11.2810355.19
492010.06.17 05:39buy251.00112.9980.0000.000
502010.06.17 06:15close251.00112.9730.0000.000-3.2510351.94
512010.06.17 06:15sell261.00112.9730.0000.000
522010.06.17 09:47close261.00112.5080.0000.00052.9810404.92
532010.06.17 09:47buy271.00112.5080.0000.000
542010.06.17 10:00close271.00112.4830.0000.000-3.2510401.67
552010.06.17 10:00sell281.00112.4830.0000.000
562010.06.17 10:04close281.00112.4380.0000.0004.7910406.46
572010.06.17 10:04buy291.00112.4380.0000.000
582010.06.17 10:10close291.00112.4130.0000.000-3.2510403.21
592010.06.17 10:10sell301.00112.4130.0000.000
602010.06.17 10:55close301.00112.0880.0000.00036.9110440.12
612010.06.17 10:55buy311.00112.0880.0000.000
622010.06.17 12:03close311.00112.3430.0000.00028.8910469.01
632010.06.17 12:03sell321.00112.3430.0000.000
642010.06.17 13:16close321.00112.2980.0000.0004.7810473.79
652010.06.17 13:16buy331.00112.2980.0000.000
662010.06.17 14:14close331.00112.4830.0000.00020.8510494.64
672010.06.17 14:14sell341.00112.4830.0000.000
682010.06.17 15:33close341.00112.4380.0000.0004.7910499.43
692010.06.17 15:33buy351.00112.4380.0000.000
702010.06.17 17:13close351.00112.6230.0000.00020.8510520.28
712010.06.17 17:13sell361.00112.6230.0000.000
722010.06.17 19:03close361.00112.5780.0000.0004.7810525.06
732010.06.17 19:03buy371.00112.5780.0000.000
742010.06.17 20:35close371.00112.4830.0000.000-11.2910513.77
752010.06.17 20:35sell381.00112.4830.0000.000
762010.06.17 21:06close381.00112.5780.0000.000-11.2810502.49
772010.06.17 21:06buy391.00112.5780.0000.000
782010.06.18 00:49close391.00112.6230.0000.0004.4610506.95
792010.06.18 00:49sell401.00112.6230.0000.000
802010.06.18 01:51close401.00112.6480.0000.000-3.2510503.70
812010.06.18 01:51buy411.00112.6480.0000.000
822010.06.18 02:18close411.00112.5530.0000.000-11.2810492.42
832010.06.18 02:18sell421.00112.5530.0000.000
842010.06.18 06:46close421.00112.0880.0000.00052.9810545.40
852010.06.18 06:46buy431.00112.0880.0000.000
862010.06.18 08:12close431.00112.1330.0000.0004.7810550.18
872010.06.18 08:12sell441.00112.1330.0000.000
882010.06.18 12:48close441.00112.2280.0000.000-11.2810538.90
892010.06.18 12:48buy451.00112.2280.0000.000
902010.06.20 17:20close451.00112.6230.0000.00044.9510583.85
912010.06.20 17:20sell461.00112.6230.0000.000
922010.06.20 18:50close461.00112.2980.0000.00036.9110620.76
932010.06.20 18:50buy471.00112.2980.0000.000
942010.06.20 20:21close471.00112.4830.0000.00020.8510641.61
952010.06.20 20:21sell481.00112.4830.0000.000
962010.06.20 20:43close481.00112.3680.0000.00012.8210654.43
972010.06.20 20:43buy491.00112.3680.0000.000
982010.06.20 21:15close491.00112.4830.0000.00012.8110667.24
992010.06.20 21:15sell501.00112.4830.0000.000
1002010.06.20 21:17close501.00112.3680.0000.00012.8210680.06
1012010.06.20 21:17buy511.00112.3680.0000.000
1022010.06.20 21:18close511.00112.5530.0000.00020.8510700.91
1032010.06.20 21:18sell521.00112.5530.0000.000
1042010.06.20 21:28close521.00112.4380.0000.00012.8210713.73
1052010.06.20 21:28buy531.00112.4380.0000.000
1062010.06.21 05:30close531.00113.2530.0000.00092.8410806.57
1072010.06.21 05:30sell541.00113.2530.0000.000
1082010.06.21 09:02close541.00112.9980.0000.00028.8910835.46
1092010.06.21 09:02buy551.00112.9980.0000.000
1102010.06.21 09:28close551.00112.9730.0000.000-3.2510832.21
1112010.06.21 09:28sell561.00112.9730.0000.000
1122010.06.21 09:55close561.00113.0680.0000.000-11.2910820.92
1132010.06.21 09:55buy571.00113.0680.0000.000
1142010.06.21 10:25close571.00113.0430.0000.000-3.2510817.67
1152010.06.21 10:25sell581.00113.0430.0000.000
1162010.06.21 11:04close581.00112.9280.0000.00012.8210830.49
1172010.06.21 11:04buy591.00112.9280.0000.000
1182010.06.21 11:50close591.00112.8330.0000.000-11.2910819.20
1192010.06.21 11:50sell601.00112.8330.0000.000
1202010.06.21 13:12close601.00112.3680.0000.00052.9810872.18
1212010.06.21 13:12buy611.00112.3680.0000.000
1222010.06.21 13:21close611.00112.2730.0000.000-11.2910860.89
1232010.06.21 13:21sell621.00112.2730.0000.000
1242010.06.21 21:54close621.00112.1580.0000.00012.8210873.71
1252010.06.21 21:54buy631.00112.1580.0000.000
1262010.06.21 22:04close631.00112.0630.0000.000-11.2810862.43
1272010.06.21 22:04sell641.00112.0630.0000.000
1282010.06.22 02:21close641.00111.7380.0000.00036.2710898.70
1292010.06.22 02:21buy651.00111.7380.0000.000
1302010.06.22 09:54close651.00111.4330.0000.000-35.3810863.32
1312010.06.22 09:54sell661.00111.4330.0000.000
1322010.06.22 12:00close661.00111.5280.0000.000-11.2810852.04
1332010.06.22 12:00buy671.00111.5280.0000.000
1342010.06.22 12:29close671.00111.4330.0000.000-11.2810840.76
1352010.06.22 12:29sell681.00111.4330.0000.000
1362010.06.22 16:07close681.00111.0380.0000.00044.9510885.71
1372010.06.22 16:07buy691.00111.0380.0000.000
1382010.06.22 17:29close691.00111.0130.0000.000-3.2510882.46
1392010.06.22 17:29sell701.00111.0130.0000.000
1402010.06.22 18:37close701.00111.1080.0000.000-11.2810871.18
1412010.06.22 18:37buy711.00111.1080.0000.000
1422010.06.22 19:35close711.00111.0130.0000.000-11.2910859.89
1432010.06.22 19:35sell721.00111.0130.0000.000
1442010.06.22 21:06close721.00110.9680.0000.0004.7810864.67
1452010.06.22 21:06buy731.00110.9680.0000.000
1462010.06.22 23:23close731.00111.0130.0000.0004.7810869.45
1472010.06.23 02:26buy741.00110.8980.0000.000
1482010.06.23 04:40close741.00111.1530.0000.00028.8810898.33
1492010.06.23 04:40sell751.00111.1530.0000.000
1502010.06.23 08:40close751.00110.6880.0000.00052.9810951.31
1512010.06.23 08:40buy761.00110.6880.0000.000
1522010.06.23 11:05close761.00110.1730.0000.000-59.4810891.83
1532010.06.23 11:05sell771.00110.1730.0000.000
1542010.06.23 11:40close771.00110.1980.0000.000-3.2510888.58
1552010.06.23 11:40buy781.00110.1980.0000.000
1562010.06.23 14:16close781.00110.5230.0000.00036.9210925.50
1572010.06.23 14:16sell791.00110.5230.0000.000
1582010.06.23 14:26close791.00110.4780.0000.0004.7810930.28
1592010.06.23 14:26buy801.00110.4780.0000.000
1602010.06.23 14:38close801.00110.9430.0000.00052.9910983.27
1612010.06.23 14:38sell811.00110.9430.0000.000
1622010.06.23 15:24close811.00110.7580.0000.00020.8511004.12
1632010.06.23 15:24buy821.00110.7580.0000.000
1642010.06.24 01:05close821.00110.8030.0000.0003.8211007.94
1652010.06.24 01:05sell831.00110.8030.0000.000
1662010.06.24 04:59close831.00109.9880.0000.00093.1411101.08
1672010.06.24 04:59buy841.00109.9880.0000.000
1682010.06.24 07:23close841.00109.7530.0000.000-27.3511073.73
1692010.06.24 07:23sell851.00109.7530.0000.000
1702010.06.24 07:52close851.00109.7080.0000.0004.7811078.51
1712010.06.24 07:52buy861.00109.7080.0000.000
1722010.06.24 10:34close861.00110.1030.0000.00044.9511123.46
1732010.06.24 10:34sell871.00110.1030.0000.000
1742010.06.24 10:58close871.00109.9880.0000.00012.8111136.27
1752010.06.24 10:58buy881.00109.9880.0000.000
1762010.06.24 11:02close881.00109.8930.0000.000-11.2911124.98
1772010.06.24 11:02sell891.00109.8930.0000.000
1782010.06.24 11:08close891.00109.9180.0000.000-3.2511121.73
1792010.06.24 11:08buy901.00109.9180.0000.000
1802010.06.24 12:13close901.00110.5930.0000.00077.0911198.82
1812010.06.24 12:13sell911.00110.5930.0000.000
1822010.06.24 13:12close911.00110.4780.0000.00012.8111211.63
1832010.06.24 13:12buy921.00110.4780.0000.000
1842010.06.24 20:27close921.00110.4530.0000.000-3.2511208.38
1852010.06.24 20:27sell931.00110.4530.0000.000
1862010.06.24 21:06close931.00110.4080.0000.0004.7911213.17
1872010.06.24 21:06buy941.00110.4080.0000.000
1882010.06.24 23:18close941.00110.3830.0000.000-3.2511209.92
1892010.06.25 01:00buy951.00110.1980.0000.000
1902010.06.25 03:10close951.00110.5930.0000.00044.9511254.87
1912010.06.25 03:10sell961.00110.5930.0000.000
1922010.06.25 03:20close961.00110.6180.0000.000-3.2511251.62
1932010.06.25 03:20buy971.00110.6180.0000.000
1942010.06.25 03:38close971.00110.6630.0000.0004.7911256.41
1952010.06.25 03:38sell981.00110.6630.0000.000
1962010.06.25 05:20close981.00110.0580.0000.00069.0511325.46
1972010.06.25 05:20buy991.00110.0580.0000.000
1982010.06.25 05:37close991.00109.9630.0000.000-11.2811314.18
1992010.06.25 05:37sell1001.00109.9630.0000.000
2002010.06.25 06:00close1001.00109.9880.0000.000-3.2511310.93
2012010.06.25 06:00buy1011.00109.9880.0000.000
2022010.06.25 08:04close1011.00110.2430.0000.00028.8811339.81
2032010.06.25 08:04sell1021.00110.2430.0000.000
2042010.06.25 08:33close1021.00109.9880.0000.00028.8811368.69
2052010.06.25 08:33buy1031.00109.9880.0000.000
2062010.06.25 08:57close1031.00109.9630.0000.000-3.2511365.44
2072010.06.25 08:57sell1041.00109.9630.0000.000
2082010.06.25 09:55close1041.00109.9180.0000.0004.7811370.22
2092010.06.25 09:55buy1051.00109.9180.0000.000
2102010.06.25 10:18close1051.00109.8930.0000.000-3.2511366.97
2112010.06.25 10:18sell1061.00109.8930.0000.000
2122010.06.25 10:43close1061.00109.7780.0000.00012.8211379.79
2132010.06.25 10:43buy1071.00109.7780.0000.000
2142010.06.25 10:53close1071.00109.6830.0000.000-11.2911368.50
2152010.06.25 10:53sell1081.00109.6830.0000.000
2162010.06.25 10:57close1081.00109.7780.0000.000-11.2811357.22
2172010.06.25 10:57buy1091.00109.7780.0000.000
2182010.06.25 14:32close1091.00110.7330.0000.000109.2211466.44
2192010.06.25 14:32sell1101.00110.7330.0000.000
2202010.06.27 17:36close1101.00110.5480.0000.00020.8511487.29
2212010.06.27 17:36buy1111.00110.5480.0000.000
2222010.06.28 04:48close1111.00110.5230.0000.000-3.5711483.72
2232010.06.28 04:48sell1121.00110.5230.0000.000
2242010.06.28 12:49close1121.00109.7780.0000.00085.1111568.83
2252010.06.28 12:49buy1131.00109.7780.0000.000
2262010.06.28 13:15close1131.00109.7530.0000.000-3.2511565.58
2272010.06.28 13:15sell1141.00109.7530.0000.000
2282010.06.28 14:13close1141.00109.8480.0000.000-11.2811554.30
2292010.06.28 14:13buy1151.00109.8480.0000.000
2302010.06.29 02:02close1151.00108.7030.0000.000-132.1111422.19
2312010.06.29 02:02sell1161.00108.7030.0000.000
2322010.06.29 02:31close1161.00108.7280.0000.000-3.2511418.94
2332010.06.29 02:31buy1171.00108.7280.0000.000
2342010.06.29 03:00close1171.00108.6330.0000.000-11.2811407.66
2352010.06.29 03:00sell1181.00108.6330.0000.000
2362010.06.29 03:17close1181.00108.7280.0000.000-11.2811396.38
2372010.06.29 03:17buy1191.00108.7280.0000.000
2382010.06.29 03:29close1191.00108.6330.0000.000-11.2811385.10
2392010.06.29 03:29sell1201.00108.6330.0000.000
2402010.06.29 04:03close1201.00108.3780.0000.00028.8811413.98
2412010.06.29 04:03buy1211.00108.3780.0000.000
2422010.06.29 04:13close1211.00108.2830.0000.000-11.2811402.70
2432010.06.29 04:13sell1221.00108.2830.0000.000
2442010.06.29 04:30close1221.00108.0280.0000.00028.8911431.59
2452010.06.29 04:30buy1231.00108.0280.0000.000
2462010.06.29 05:17close1231.00108.2130.0000.00020.8511452.44
2472010.06.29 05:17sell1241.00108.2130.0000.000
2482010.06.29 05:28close1241.00108.2380.0000.000-3.2511449.19
2492010.06.29 05:28buy1251.00108.2380.0000.000
2502010.06.29 08:48close1251.00108.3530.0000.00012.8211462.01
2512010.06.29 08:48sell1261.00108.3530.0000.000
2522010.06.29 10:07close1261.00107.6780.0000.00077.0811539.09
2532010.06.29 10:07buy1271.00107.6780.0000.000
2542010.06.29 10:16close1271.00107.5830.0000.000-11.2811527.81
2552010.06.29 10:16sell1281.00107.5830.0000.000
2562010.06.29 10:32close1281.00107.5380.0000.0004.7911532.60
2572010.06.29 10:32buy1291.00107.5380.0000.000
2582010.06.29 11:16close1291.00107.7230.0000.00020.8611553.46
2592010.06.29 11:16sell1301.00107.7230.0000.000
2602010.06.29 12:18close1301.00107.8180.0000.000-11.2911542.17
2612010.06.29 12:18buy1311.00107.8180.0000.000
2622010.06.29 14:33close1311.00108.0030.0000.00020.8511563.02
2632010.06.29 14:33sell1321.00108.0030.0000.000
2642010.06.29 15:32close1321.00107.9580.0000.0004.7811567.80
2652010.06.29 15:32buy1331.00107.9580.0000.000
2662010.06.29 15:40close1331.00107.8630.0000.000-11.2911556.51
2672010.06.29 15:40sell1341.00107.8630.0000.000
2682010.06.29 15:51close1341.00107.9580.0000.000-11.2811545.23
2692010.06.29 15:51buy1351.00107.9580.0000.000
2702010.06.29 17:13close1351.00107.8630.0000.000-11.2911533.94
2712010.06.29 17:13sell1361.00107.8630.0000.000
2722010.06.29 17:59close1361.00107.9580.0000.000-11.2811522.66
2732010.06.29 17:59buy1371.00107.9580.0000.000
2742010.06.29 19:29close1371.00107.9330.0000.000-3.2511519.41
2752010.06.29 19:29sell1381.00107.9330.0000.000
2762010.06.30 00:10close1381.00108.2380.0000.000-36.0211483.39
2772010.06.30 00:10buy1391.00108.2380.0000.000
2782010.06.30 01:10close1391.00108.1430.0000.000-11.2811472.11
2792010.06.30 01:10sell1401.00108.1430.0000.000
2802010.06.30 02:18close1401.00108.2380.0000.000-11.2811460.83
2812010.06.30 02:18buy1411.00108.2380.0000.000
2822010.06.30 03:02close1411.00108.3530.0000.00012.8211473.65
2832010.06.30 03:02sell1421.00108.3530.0000.000
2842010.06.30 03:24close1421.00108.4480.0000.000-11.2811462.37
2852010.06.30 03:24buy1431.00108.4480.0000.000
2862010.06.30 03:32close1431.00108.3530.0000.000-11.2811451.09
2872010.06.30 03:32sell1441.00108.3530.0000.000
2882010.06.30 03:56close1441.00108.3780.0000.000-3.2511447.84
2892010.06.30 03:56buy1451.00108.3780.0000.000
2902010.06.30 04:36close1451.00108.2830.0000.000-11.2811436.56
2912010.06.30 04:36sell1461.00108.2830.0000.000
2922010.06.30 05:17close1461.00108.3080.0000.000-3.2411433.32
2932010.06.30 05:17buy1471.00108.3080.0000.000
2942010.06.30 07:17close1471.00108.9130.0000.00069.0511502.37
2952010.06.30 07:17sell1481.00108.9130.0000.000
2962010.06.30 08:23close1481.00108.6580.0000.00028.8811531.25
2972010.06.30 08:23buy1491.00108.6580.0000.000
2982010.06.30 08:50close1491.00108.6330.0000.000-3.2411528.01
2992010.06.30 08:50sell1501.00108.6330.0000.000
3002010.06.30 09:23close1501.00108.5180.0000.00012.8211540.83
3012010.06.30 09:23buy1511.00108.5180.0000.000
3022010.06.30 10:22close1511.00108.7730.0000.00028.8811569.71
3032010.06.30 10:22sell1521.00108.7730.0000.000
3042010.06.30 14:09close1521.00108.5180.0000.00028.8811598.59
3052010.06.30 14:09buy1531.00108.5180.0000.000
3062010.06.30 14:31close1531.00108.4230.0000.000-11.2911587.30
3072010.06.30 14:31sell1541.00108.4230.0000.000
3082010.06.30 22:02close1541.00107.6780.0000.00085.1111672.41
3092010.06.30 22:02buy1551.00107.6780.0000.000
3102010.07.01 04:36close1551.00108.7030.0000.000116.3011788.70
3112010.07.01 04:36sell1561.00108.7030.0000.000
3122010.07.01 06:51close1561.00108.8680.0000.000-19.3211769.38
3132010.07.01 06:51buy1571.00108.8680.0000.000
3142010.07.01 07:08close1571.00108.7730.0000.000-11.2911758.09
3152010.07.01 07:08sell1581.00108.7730.0000.000
3162010.07.01 07:39close1581.00108.3080.0000.00052.9811811.07
3172010.07.01 07:39buy1591.00108.3080.0000.000
3182010.07.01 07:53close1591.00108.2130.0000.000-11.2911799.78
3192010.07.01 07:53sell1601.00108.2130.0000.000
3202010.07.01 08:07close1601.00108.2380.0000.000-3.2511796.53
3212010.07.01 08:07buy1611.00108.2380.0000.000
3222010.07.01 08:30close1611.00108.2830.0000.0004.7911801.32
3232010.07.01 08:30sell1621.00108.2830.0000.000
3242010.07.01 08:35close1621.00108.3080.0000.000-3.2411798.08
3252010.07.01 08:35buy1631.00108.3080.0000.000
3262010.07.01 09:48close1631.00108.7730.0000.00052.9811851.06
3272010.07.01 09:48sell1641.00108.7730.0000.000
3282010.07.01 10:00close1641.00108.3780.0000.00044.9411896.00
3292010.07.01 10:00buy1651.00108.3780.0000.000
3302010.07.01 10:02close1651.00108.4930.0000.00012.8211908.82
3312010.07.01 10:02sell1661.00108.4930.0000.000
3322010.07.01 10:04close1661.00108.5880.0000.000-11.2811897.54
3332010.07.01 10:04buy1671.00108.5880.0000.000
3342010.07.01 10:14close1671.00108.4930.0000.000-11.2811886.26
3352010.07.01 10:14sell1681.00108.4930.0000.000
3362010.07.01 11:04close1681.00108.5180.0000.000-3.2511883.01
3372010.07.01 11:04buy1691.00108.5180.0000.000
3382010.07.01 11:49close1691.00109.0530.0000.00061.0211944.03
3392010.07.01 11:49sell1701.00109.0530.0000.000
3402010.07.01 12:34close1701.00108.9380.0000.00012.8111956.84
3412010.07.01 12:34buy1711.00108.9380.0000.000
3422010.07.01 12:54close1711.00108.9830.0000.0004.7811961.62
3432010.07.01 12:54sell1721.00108.9830.0000.000
3442010.07.01 13:02close1721.00109.0780.0000.000-11.2811950.34
3452010.07.01 13:02buy1731.00109.0780.0000.000
3462010.07.01 13:43close1731.00109.2630.0000.00020.8511971.19
3472010.07.01 13:43sell1741.00109.2630.0000.000
3482010.07.01 13:50close1741.00109.3580.0000.000-11.2811959.91
3492010.07.01 13:50buy1751.00109.3580.0000.000
3502010.07.01 14:32close1751.00109.2630.0000.000-11.2811948.63
3512010.07.01 14:32sell1761.00109.2630.0000.000
3522010.07.01 15:00close1761.00109.2180.0000.0004.7811953.41
3532010.07.01 15:00buy1771.00109.2180.0000.000
3542010.07.01 15:20close1771.00109.1930.0000.000-3.2411950.17
3552010.07.01 15:20sell1781.00109.1930.0000.000
3562010.07.01 15:28close1781.00109.2880.0000.000-11.2811938.89
3572010.07.01 15:28buy1791.00109.2880.0000.000
3582010.07.02 02:25close1791.00109.9630.0000.00076.7712015.66
3592010.07.02 02:25sell1801.00109.9630.0000.000
3602010.07.02 03:01close1801.00110.0580.0000.000-11.2812004.38
3612010.07.02 03:01buy1811.00110.0580.0000.000
3622010.07.02 08:31close1811.00110.2430.0000.00020.8512025.23
3632010.07.02 08:31sell1821.00110.2430.0000.000
3642010.07.02 08:32close1821.00110.1280.0000.00012.8212038.05
3652010.07.02 08:32buy1831.00110.1280.0000.000
3662010.07.02 08:33close1831.00110.1730.0000.0004.7912042.84
3672010.07.02 08:33sell1841.00110.1730.0000.000
3682010.07.02 08:36close1841.00110.1980.0000.000-3.2512039.59
3692010.07.02 08:36buy1851.00110.1980.0000.000
3702010.07.02 08:36close1851.00110.0330.0000.000-19.3212020.27
3712010.07.02 08:36sell1861.00110.0330.0000.000
3722010.07.02 08:38close1861.00110.1280.0000.000-11.2812008.99
3732010.07.02 08:38buy1871.00110.1280.0000.000
3742010.07.02 08:51close1871.00110.3130.0000.00020.8612029.85
3752010.07.02 08:51sell1881.00110.3130.0000.000
3762010.07.02 09:33close1881.00110.5480.0000.000-27.3512002.50
3772010.07.02 09:33buy1891.00110.5480.0000.000
3782010.07.02 13:21close1891.00109.9630.0000.000-67.5211934.98
3792010.07.02 13:21sell1901.00109.9630.0000.000
3802010.07.05 07:31close1901.00109.9180.0000.0004.1411939.12
3812010.07.05 07:31buy1911.00109.9180.0000.000
3822010.07.05 18:55close1911.00109.8930.0000.000-3.2511935.87
3832010.07.05 18:55sell1921.00109.8930.0000.000
3842010.07.05 21:17close1921.00109.3580.0000.00061.0211996.89
3852010.07.05 21:17buy1931.00109.3580.0000.000
3862010.07.06 00:15close1931.00109.6830.0000.00036.6012033.49
3872010.07.06 00:15sell1941.00109.6830.0000.000
3882010.07.06 00:36close1941.00109.7780.0000.000-11.2812022.21
3892010.07.06 00:36buy1951.00109.7780.0000.000
3902010.07.06 02:31close1951.00110.1730.0000.00044.9512067.16
3912010.07.06 02:31sell1961.00110.1730.0000.000
3922010.07.06 02:40close1961.00110.1980.0000.000-3.2512063.91
3932010.07.06 02:40buy1971.00110.1980.0000.000
3942010.07.06 03:00close1971.00110.3130.0000.00012.8212076.73
3952010.07.06 03:00sell1981.00110.3130.0000.000
3962010.07.06 03:18close1981.00110.4080.0000.000-11.2812065.45
3972010.07.06 03:18buy1991.00110.4080.0000.000
3982010.07.06 05:25close1991.00110.6630.0000.00028.8912094.34
3992010.07.06 05:25sell2001.00110.6630.0000.000
4002010.07.06 10:01close2001.00110.3380.0000.00036.9212131.26
4012010.07.06 10:01buy2011.00110.3380.0000.000
4022010.07.06 10:19close2011.00110.5930.0000.00028.8812160.14
4032010.07.06 10:19sell2021.00110.5930.0000.000
4042010.07.06 10:56close2021.00110.6180.0000.000-3.2512156.89
4052010.07.06 10:56buy2031.00110.6180.0000.000
4062010.07.06 11:18close2031.00110.5230.0000.000-11.2812145.61
4072010.07.06 11:18sell2041.00110.5230.0000.000
4082010.07.06 11:32close2041.00110.5480.0000.000-3.2512142.36
4092010.07.06 11:32buy2051.00110.5480.0000.000
4102010.07.06 14:58close2051.00110.3830.0000.000-19.3212123.04
4112010.07.06 14:58sell2061.00110.3830.0000.000
4122010.07.06 15:47close2061.00110.4780.0000.000-11.2812111.76
4132010.07.06 15:47buy2071.00110.4780.0000.000
4142010.07.07 03:18close2071.00109.6130.0000.000-99.9712011.79
4152010.07.07 03:18sell2081.00109.6130.0000.000
4162010.07.07 03:52close2081.00109.7080.0000.000-11.2812000.51
4172010.07.07 03:52buy2091.00109.7080.0000.000
4182010.07.07 04:16close2091.00109.6130.0000.000-11.2811989.23
4192010.07.07 04:16sell2101.00109.6130.0000.000
4202010.07.07 05:02close2101.00109.4980.0000.00012.8212002.05
4212010.07.07 05:02buy2111.00109.4980.0000.000
4222010.07.07 05:21close2111.00109.4730.0000.000-3.2511998.80
4232010.07.07 05:21sell2121.00109.4730.0000.000
4242010.07.07 05:37close2121.00109.5680.0000.000-11.2811987.52
4252010.07.07 05:37buy2131.00109.5680.0000.000
4262010.07.07 07:38close2131.00109.8230.0000.00028.8912016.41
4272010.07.07 07:38sell2141.00109.8230.0000.000
4282010.07.07 08:25close2141.00109.7080.0000.00012.8112029.22
4292010.07.07 08:25buy2151.00109.7080.0000.000
4302010.07.07 09:46close2151.00109.8230.0000.00012.8212042.04
4312010.07.07 09:46sell2161.00109.8230.0000.000
4322010.07.07 10:00close2161.00109.9180.0000.000-11.2912030.75
4332010.07.07 10:00buy2171.00109.9180.0000.000
4342010.07.07 11:00close2171.00110.2430.0000.00036.9212067.67
4352010.07.07 11:00sell2181.00110.2430.0000.000
4362010.07.07 12:09close2181.00109.9180.0000.00036.9112104.58
4372010.07.07 12:09buy2191.00109.9180.0000.000
4382010.07.07 20:58close2191.00111.2930.0000.000157.4312262.01
4392010.07.07 20:58sell2201.00111.2930.0000.000
4402010.07.07 21:14close2201.00111.3180.0000.000-3.2512258.76
4412010.07.07 21:14buy2211.00111.3180.0000.000
4422010.07.08 02:58close2211.00111.7830.0000.00052.0312310.79
4432010.07.08 02:58sell2221.00111.7830.0000.000
4442010.07.08 05:02close2221.00111.5980.0000.00020.8512331.64
4452010.07.08 05:02buy2231.00111.5980.0000.000
4462010.07.08 09:44close2231.00112.3430.0000.00085.1312416.77
4472010.07.08 09:44sell2241.00112.3430.0000.000
4482010.07.08 10:14close2241.00112.1580.0000.00020.8512437.62
4492010.07.08 10:14buy2251.00112.1580.0000.000
4502010.07.08 10:38close2251.00112.2730.0000.00012.8212450.44
4512010.07.08 10:38sell2261.00112.2730.0000.000
4522010.07.08 21:11close2261.00112.3680.0000.000-11.2812439.16
4532010.07.08 21:11buy2271.00112.3680.0000.000
4542010.07.09 06:26close2271.00112.2030.0000.000-19.6412419.52
4552010.07.09 06:26sell2281.00112.2030.0000.000
4562010.07.09 07:02close2281.00112.2980.0000.000-11.2812408.24
4572010.07.09 07:02buy2291.00112.2980.0000.000
4582010.07.09 07:26close2291.00112.2030.0000.000-11.2812396.96
4592010.07.09 07:26sell2301.00112.2030.0000.000
4602010.07.09 08:52close2301.00111.7380.0000.00052.9812449.94
4612010.07.09 08:52buy2311.00111.7380.0000.000
4622010.07.09 10:27close2311.00111.7830.0000.0004.7912454.73
4632010.07.09 10:27sell2321.00111.7830.0000.000
4642010.07.09 11:31close2321.00111.8780.0000.000-11.2812443.45
4652010.07.09 11:31buy2331.00111.8780.0000.000
4662010.07.11 21:43close2331.00112.2030.0000.00036.9212480.37
4672010.07.11 21:43sell2341.00112.2030.0000.000
4682010.07.12 02:52close2341.00111.8780.0000.00036.2812516.65
4692010.07.12 02:52buy2351.00111.8780.0000.000
4702010.07.12 03:11close2351.00111.8530.0000.000-3.2512513.40
4712010.07.12 03:11sell2361.00111.8530.0000.000
4722010.07.12 04:08close2361.00111.8080.0000.0004.7812518.18
4732010.07.12 04:08buy2371.00111.8080.0000.000
4742010.07.12 04:32close2371.00111.7830.0000.000-3.2412514.94
4752010.07.12 04:32sell2381.00111.7830.0000.000
4762010.07.12 06:32close2381.00111.3180.0000.00052.9812567.92
4772010.07.12 06:32buy2391.00111.3180.0000.000
4782010.07.12 09:22close2391.00111.3630.0000.0004.7812572.70
4792010.07.12 09:22sell2401.00111.3630.0000.000
4802010.07.12 09:37close2401.00111.4580.0000.000-11.2812561.42
4812010.07.12 09:37buy2411.00111.4580.0000.000
4822010.07.12 10:13close2411.00111.4330.0000.000-3.2512558.17
4832010.07.12 10:13sell2421.00111.4330.0000.000
4842010.07.12 11:53close2421.00111.3180.0000.00012.8212570.99
4852010.07.12 11:53buy2431.00111.3180.0000.000
4862010.07.12 21:08close2431.00111.8530.0000.00061.0212632.01
4872010.07.12 21:08sell2441.00111.8530.0000.000
4882010.07.13 00:11close2441.00111.5280.0000.00036.2712668.28
4892010.07.13 00:11buy2451.00111.5280.0000.000
4902010.07.13 02:00close2451.00111.4330.0000.000-11.2812657.00
4912010.07.13 02:00sell2461.00111.4330.0000.000
4922010.07.13 03:27close2461.00111.2480.0000.00020.8512677.85
4932010.07.13 03:27buy2471.00111.2480.0000.000
4942010.07.13 03:47close2471.00111.2230.0000.000-3.2412674.61
4952010.07.13 03:47sell2481.00111.2230.0000.000
4962010.07.13 04:27close2481.00110.8980.0000.00036.9212711.53
4972010.07.13 04:27buy2491.00110.8980.0000.000
4982010.07.13 05:00close2491.00110.8730.0000.000-3.2512708.28
4992010.07.13 05:00sell2501.00110.8730.0000.000
5002010.07.13 05:17close2501.00110.9680.0000.000-11.2912696.99
5012010.07.13 05:17buy2511.00110.9680.0000.000
5022010.07.13 10:32close2511.00111.8530.0000.000101.1912798.18
5032010.07.13 10:32sell2521.00111.8530.0000.000
5042010.07.13 11:07close2521.00111.7380.0000.00012.8112810.99
5052010.07.13 11:07buy2531.00111.7380.0000.000
5062010.07.13 12:21close2531.00112.3430.0000.00069.0612880.05
5072010.07.13 12:21sell2541.00112.3430.0000.000
5082010.07.13 13:38close2541.00112.3680.0000.000-3.2512876.80
5092010.07.13 13:38buy2551.00112.3680.0000.000
5102010.07.13 20:40close2551.00113.1130.0000.00085.1212961.92
5112010.07.13 20:40sell2561.00113.1130.0000.000
5122010.07.13 22:47close2561.00113.0680.0000.0004.7812966.70
5132010.07.13 22:47buy2571.00113.0680.0000.000
5142010.07.14 01:53close2571.00113.0430.0000.000-3.5712963.13
5152010.07.14 01:53sell2581.00113.0430.0000.000
5162010.07.14 02:12close2581.00113.1380.0000.000-11.2812951.85
5172010.07.14 02:12buy2591.00113.1380.0000.000
5182010.07.14 02:43close2591.00113.0430.0000.000-11.2912940.56
5192010.07.14 02:43sell2601.00113.0430.0000.000
5202010.07.14 03:27close2601.00112.9980.0000.0004.7912945.35
5212010.07.14 03:27buy2611.00112.9980.0000.000
5222010.07.14 06:46close2611.00112.6930.0000.000-35.3812909.97
5232010.07.14 06:46sell2621.00112.6930.0000.000
5242010.07.14 08:30close2621.00112.4380.0000.00028.8812938.85
5252010.07.14 08:30buy2631.00112.4380.0000.000
5262010.07.14 08:42close2631.00112.5530.0000.00012.8212951.67
5272010.07.14 08:42sell2641.00112.5530.0000.000
5282010.07.14 09:13close2641.00112.2280.0000.00036.9212988.59
5292010.07.14 09:13buy2651.00112.2280.0000.000
5302010.07.14 10:00close2651.00112.2030.0000.000-3.2512985.34
5312010.07.14 10:00sell2661.00112.2030.0000.000
5322010.07.14 10:07close2661.00112.2280.0000.000-3.2412982.10
5332010.07.14 10:07buy2671.00112.2280.0000.000
5342010.07.14 11:59close2671.00113.0430.0000.00093.1513075.25
5352010.07.14 11:59sell2681.00113.0430.0000.000
5362010.07.14 14:38close2681.00112.3680.0000.00077.0813152.33
5372010.07.14 14:38buy2691.00112.3680.0000.000
5382010.07.14 22:35close2691.00112.6230.0000.00028.8813181.21
5392010.07.14 22:35sell2701.00112.6230.0000.000
5402010.07.15 01:21close2701.00112.2980.0000.00034.9913216.20
5412010.07.15 01:21buy2711.00112.2980.0000.000
5422010.07.15 01:51close2711.00112.2030.0000.000-11.2813204.92
5432010.07.15 01:51sell2721.00112.2030.0000.000
5442010.07.15 02:48close2721.00112.2280.0000.000-3.2413201.68
5452010.07.15 02:48buy2731.00112.2280.0000.000
5462010.07.15 03:07close2731.00112.1330.0000.000-11.2913190.39
5472010.07.15 03:07sell2741.00112.1330.0000.000
5482010.07.15 03:44close2741.00112.0180.0000.00012.8113203.20
5492010.07.15 03:44buy2751.00112.0180.0000.000
5502010.07.15 03:48close2751.00111.9230.0000.000-11.2913191.91
5512010.07.15 03:48sell2761.00111.9230.0000.000
5522010.07.15 03:56close2761.00112.0180.0000.000-11.2913180.62
5532010.07.15 03:56buy2771.00112.0180.0000.000
5542010.07.15 05:27close2771.00112.5530.0000.00061.0213241.64
5552010.07.15 05:27sell2781.00112.5530.0000.000
5562010.07.15 06:13close2781.00112.6480.0000.000-11.2813230.36
5572010.07.15 06:13buy2791.00112.6480.0000.000
5582010.07.15 07:00close2791.00112.9030.0000.00028.8913259.25
5592010.07.15 07:00sell2801.00112.9030.0000.000
5602010.07.15 07:29close2801.00112.9980.0000.000-11.2813247.97
5612010.07.15 07:29buy2811.00112.9980.0000.000
5622010.07.15 08:30close2811.00113.1830.0000.00020.8513268.82
5632010.07.15 08:30sell2821.00113.1830.0000.000
5642010.07.15 10:12close2821.00112.4380.0000.00085.1113353.93
5652010.07.15 10:12buy2831.00112.4380.0000.000
5662010.07.15 10:17close2831.00112.3430.0000.000-11.2813342.65
5672010.07.15 10:17sell2841.00112.3430.0000.000
5682010.07.15 10:36close2841.00112.4380.0000.000-11.2813331.37
5692010.07.15 10:36buy2851.00112.4380.0000.000
5702010.07.15 11:45close2851.00112.8330.0000.00044.9513376.32
5712010.07.15 11:45sell2861.00112.8330.0000.000
5722010.07.15 12:38close2861.00112.5780.0000.00028.8813405.20
5732010.07.15 12:38buy2871.00112.5780.0000.000
5742010.07.15 13:33close2871.00112.8330.0000.00028.8813434.08
5752010.07.15 13:33sell2881.00112.8330.0000.000
5762010.07.15 15:27close2881.00112.8580.0000.000-3.2513430.83
5772010.07.15 15:27buy2891.00112.8580.0000.000
5782010.07.15 16:02close2891.00113.0430.0000.00020.8513451.68
5792010.07.15 16:02sell2901.00113.0430.0000.000
5802010.07.15 16:06close2901.00113.1380.0000.000-11.2813440.40
5812010.07.15 16:06buy2911.00113.1380.0000.000
5822010.07.16 00:31close2911.00112.4130.0000.000-83.9113356.49
5832010.07.16 00:31sell2921.00112.4130.0000.000
5842010.07.16 07:06close2921.00113.0680.0000.000-75.5513280.94
5852010.07.16 07:06buy2931.00113.0680.0000.000
5862010.07.16 07:32close2931.00112.9730.0000.000-11.2813269.66
5872010.07.16 07:32sell2941.00112.9730.0000.000
5882010.07.16 08:05close2941.00112.5080.0000.00052.9813322.64
5892010.07.16 08:05buy2951.00112.5080.0000.000
5902010.07.16 08:50close2951.00112.6930.0000.00020.8613343.50
5912010.07.16 08:50sell2961.00112.6930.0000.000
5922010.07.16 10:09close2961.00111.7380.0000.000109.2013452.70
5932010.07.16 10:09buy2971.00111.7380.0000.000
5942010.07.18 17:04close2971.00111.7830.0000.0004.7913457.49
5952010.07.18 17:04sell2981.00111.7830.0000.000
5962010.07.18 18:00close2981.00111.8080.0000.000-3.2513454.24
5972010.07.18 18:00buy2991.00111.8080.0000.000
5982010.07.18 23:10close2991.00111.8530.0000.0004.7913459.03