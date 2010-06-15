Strategy Tester Report
RK-NLMA_EAwVortex
MBTrading-Live Server (Build 226)
|Symbol
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Period
|5 Minutes (M5) 2010.06.15 00:49 - 2010.07.18 23:43 (2010.06.15 - 2010.07.19)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Debug=false;
AccountIsMini=true;
MoneyManagement=false;
TradeSizePercent=10; Lots=1; StopLoss=0; TakeProfit=0; UseTrailingStop=false;
TrailingStopType=0; TrailingStop=0; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; Slippage=5; Time_Inputs=" Timing parameters "; StartHour=0; StartMinute=0; EndHour=23; EndMinute=0; NLMA_v7_Inputs=" - indicator NonLagMA_v7--"; Price=0; Length=5; PctFilter=2; Shift=0; ShiftX=1; vortex_Inputs=" - indicator RK-vortexmtf--"; VortexPeriod=14; ShowD=true;
Itp=true;
ShiftV=0; VortexDiffE=2.75; VortexDiffX=2; KC_Inputs=" - NA at this time-indicator RK-KeltnerChannel-atr--"; KCperiod=4; KCatr=0.5; ShiftKC=0; ecnBroker=true;
|Bars in test
|3725
|Ticks modelled
|324045
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|64778
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|3459.03
|Gross profit
|5314.28
|Gross loss
|-1855.25
|Profit factor
|2.86
|Expected payoff
|11.57
|Absolute drawdown
|14.53
|Maximal drawdown
|218.94 (1.63%)
|Relative drawdown
|1.75% (203.05)
|Total trades
|299
|Short positions (won %)
|148 (55.41%)
|Long positions (won %)
|151 (50.99%)
|Profit trades (% of total)
|159 (53.18%)
|Loss trades (% of total)
|140 (46.82%)
|Largest
|profit trade
|157.43
|loss trade
|-132.11
|Average
|profit trade
|33.42
|loss trade
|-13.25
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (296.56)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-106.97)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|296.56 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-183.73 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2010.06.15 02:52
|sell
|1
|1.00
|111.013
|0.000
|0.000
|2
|2010.06.15 03:03
|close
|1
|1.00
|111.038
|0.000
|0.000
|-3.25
|9996.75
|3
|2010.06.15 03:03
|buy
|2
|1.00
|111.038
|0.000
|0.000
|4
|2010.06.15 05:00
|close
|2
|1.00
|111.293
|0.000
|0.000
|28.89
|10025.64
|5
|2010.06.15 05:00
|sell
|3
|1.00
|111.293
|0.000
|0.000
|6
|2010.06.15 05:03
|close
|3
|1.00
|111.248
|0.000
|0.000
|4.78
|10030.42
|7
|2010.06.15 05:03
|buy
|4
|1.00
|111.248
|0.000
|0.000
|8
|2010.06.15 07:11
|close
|4
|1.00
|111.993
|0.000
|0.000
|85.13
|10115.55
|9
|2010.06.15 07:11
|sell
|5
|1.00
|111.993
|0.000
|0.000
|10
|2010.06.15 08:28
|close
|5
|1.00
|111.808
|0.000
|0.000
|20.85
|10136.40
|11
|2010.06.15 08:28
|buy
|6
|1.00
|111.808
|0.000
|0.000
|12
|2010.06.15 14:27
|close
|6
|1.00
|112.833
|0.000
|0.000
|117.26
|10253.66
|13
|2010.06.15 14:27
|sell
|7
|1.00
|112.833
|0.000
|0.000
|14
|2010.06.15 19:45
|close
|7
|1.00
|112.788
|0.000
|0.000
|4.78
|10258.44
|15
|2010.06.15 19:45
|buy
|8
|1.00
|112.788
|0.000
|0.000
|16
|2010.06.15 21:39
|close
|8
|1.00
|112.763
|0.000
|0.000
|-3.25
|10255.19
|17
|2010.06.15 21:39
|sell
|9
|1.00
|112.763
|0.000
|0.000
|18
|2010.06.16 04:07
|close
|9
|1.00
|112.578
|0.000
|0.000
|20.21
|10275.40
|19
|2010.06.16 04:07
|buy
|10
|1.00
|112.578
|0.000
|0.000
|20
|2010.06.16 04:19
|close
|10
|1.00
|112.553
|0.000
|0.000
|-3.25
|10272.15
|21
|2010.06.16 04:19
|sell
|11
|1.00
|112.553
|0.000
|0.000
|22
|2010.06.16 04:30
|close
|11
|1.00
|112.578
|0.000
|0.000
|-3.25
|10268.90
|23
|2010.06.16 04:30
|buy
|12
|1.00
|112.578
|0.000
|0.000
|24
|2010.06.16 08:25
|close
|12
|1.00
|111.993
|0.000
|0.000
|-67.52
|10201.38
|25
|2010.06.16 08:25
|sell
|13
|1.00
|111.993
|0.000
|0.000
|26
|2010.06.16 09:35
|close
|13
|1.00
|112.228
|0.000
|0.000
|-27.34
|10174.04
|27
|2010.06.16 09:35
|buy
|14
|1.00
|112.228
|0.000
|0.000
|28
|2010.06.16 10:24
|close
|14
|1.00
|112.413
|0.000
|0.000
|20.85
|10194.89
|29
|2010.06.16 10:24
|sell
|15
|1.00
|112.413
|0.000
|0.000
|30
|2010.06.16 10:39
|close
|15
|1.00
|112.298
|0.000
|0.000
|12.81
|10207.70
|31
|2010.06.16 10:39
|buy
|16
|1.00
|112.298
|0.000
|0.000
|32
|2010.06.16 12:12
|close
|16
|1.00
|112.623
|0.000
|0.000
|36.92
|10244.62
|33
|2010.06.16 12:12
|sell
|17
|1.00
|112.623
|0.000
|0.000
|34
|2010.06.16 12:55
|close
|17
|1.00
|112.438
|0.000
|0.000
|20.85
|10265.47
|35
|2010.06.16 12:55
|buy
|18
|1.00
|112.438
|0.000
|0.000
|36
|2010.06.16 14:15
|close
|18
|1.00
|112.553
|0.000
|0.000
|12.82
|10278.29
|37
|2010.06.16 14:15
|sell
|19
|1.00
|112.553
|0.000
|0.000
|38
|2010.06.16 15:35
|close
|19
|1.00
|112.438
|0.000
|0.000
|12.82
|10291.11
|39
|2010.06.16 15:35
|buy
|20
|1.00
|112.438
|0.000
|0.000
|40
|2010.06.16 20:54
|close
|20
|1.00
|112.133
|0.000
|0.000
|-35.39
|10255.72
|41
|2010.06.16 20:54
|sell
|21
|1.00
|112.133
|0.000
|0.000
|42
|2010.06.16 21:52
|close
|21
|1.00
|112.018
|0.000
|0.000
|12.81
|10268.53
|43
|2010.06.16 21:52
|buy
|22
|1.00
|112.018
|0.000
|0.000
|44
|2010.06.16 23:35
|close
|22
|1.00
|111.993
|0.000
|0.000
|-3.25
|10265.28
|45
|2010.06.17 00:11
|buy
|23
|1.00
|112.018
|0.000
|0.000
|46
|2010.06.17 05:28
|close
|23
|1.00
|112.903
|0.000
|0.000
|101.19
|10366.47
|47
|2010.06.17 05:28
|sell
|24
|1.00
|112.903
|0.000
|0.000
|48
|2010.06.17 05:39
|close
|24
|1.00
|112.998
|0.000
|0.000
|-11.28
|10355.19
|49
|2010.06.17 05:39
|buy
|25
|1.00
|112.998
|0.000
|0.000
|50
|2010.06.17 06:15
|close
|25
|1.00
|112.973
|0.000
|0.000
|-3.25
|10351.94
|51
|2010.06.17 06:15
|sell
|26
|1.00
|112.973
|0.000
|0.000
|52
|2010.06.17 09:47
|close
|26
|1.00
|112.508
|0.000
|0.000
|52.98
|10404.92
|53
|2010.06.17 09:47
|buy
|27
|1.00
|112.508
|0.000
|0.000
|54
|2010.06.17 10:00
|close
|27
|1.00
|112.483
|0.000
|0.000
|-3.25
|10401.67
|55
|2010.06.17 10:00
|sell
|28
|1.00
|112.483
|0.000
|0.000
|56
|2010.06.17 10:04
|close
|28
|1.00
|112.438
|0.000
|0.000
|4.79
|10406.46
|57
|2010.06.17 10:04
|buy
|29
|1.00
|112.438
|0.000
|0.000
|58
|2010.06.17 10:10
|close
|29
|1.00
|112.413
|0.000
|0.000
|-3.25
|10403.21
|59
|2010.06.17 10:10
|sell
|30
|1.00
|112.413
|0.000
|0.000
|60
|2010.06.17 10:55
|close
|30
|1.00
|112.088
|0.000
|0.000
|36.91
|10440.12
|61
|2010.06.17 10:55
|buy
|31
|1.00
|112.088
|0.000
|0.000
|62
|2010.06.17 12:03
|close
|31
|1.00
|112.343
|0.000
|0.000
|28.89
|10469.01
|63
|2010.06.17 12:03
|sell
|32
|1.00
|112.343
|0.000
|0.000
|64
|2010.06.17 13:16
|close
|32
|1.00
|112.298
|0.000
|0.000
|4.78
|10473.79
|65
|2010.06.17 13:16
|buy
|33
|1.00
|112.298
|0.000
|0.000
|66
|2010.06.17 14:14
|close
|33
|1.00
|112.483
|0.000
|0.000
|20.85
|10494.64
|67
|2010.06.17 14:14
|sell
|34
|1.00
|112.483
|0.000
|0.000
|68
|2010.06.17 15:33
|close
|34
|1.00
|112.438
|0.000
|0.000
|4.79
|10499.43
|69
|2010.06.17 15:33
|buy
|35
|1.00
|112.438
|0.000
|0.000
|70
|2010.06.17 17:13
|close
|35
|1.00
|112.623
|0.000
|0.000
|20.85
|10520.28
|71
|2010.06.17 17:13
|sell
|36
|1.00
|112.623
|0.000
|0.000
|72
|2010.06.17 19:03
|close
|36
|1.00
|112.578
|0.000
|0.000
|4.78
|10525.06
|73
|2010.06.17 19:03
|buy
|37
|1.00
|112.578
|0.000
|0.000
|74
|2010.06.17 20:35
|close
|37
|1.00
|112.483
|0.000
|0.000
|-11.29
|10513.77
|75
|2010.06.17 20:35
|sell
|38
|1.00
|112.483
|0.000
|0.000
|76
|2010.06.17 21:06
|close
|38
|1.00
|112.578
|0.000
|0.000
|-11.28
|10502.49
|77
|2010.06.17 21:06
|buy
|39
|1.00
|112.578
|0.000
|0.000
|78
|2010.06.18 00:49
|close
|39
|1.00
|112.623
|0.000
|0.000
|4.46
|10506.95
|79
|2010.06.18 00:49
|sell
|40
|1.00
|112.623
|0.000
|0.000
|80
|2010.06.18 01:51
|close
|40
|1.00
|112.648
|0.000
|0.000
|-3.25
|10503.70
|81
|2010.06.18 01:51
|buy
|41
|1.00
|112.648
|0.000
|0.000
|82
|2010.06.18 02:18
|close
|41
|1.00
|112.553
|0.000
|0.000
|-11.28
|10492.42
|83
|2010.06.18 02:18
|sell
|42
|1.00
|112.553
|0.000
|0.000
|84
|2010.06.18 06:46
|close
|42
|1.00
|112.088
|0.000
|0.000
|52.98
|10545.40
|85
|2010.06.18 06:46
|buy
|43
|1.00
|112.088
|0.000
|0.000
|86
|2010.06.18 08:12
|close
|43
|1.00
|112.133
|0.000
|0.000
|4.78
|10550.18
|87
|2010.06.18 08:12
|sell
|44
|1.00
|112.133
|0.000
|0.000
|88
|2010.06.18 12:48
|close
|44
|1.00
|112.228
|0.000
|0.000
|-11.28
|10538.90
|89
|2010.06.18 12:48
|buy
|45
|1.00
|112.228
|0.000
|0.000
|90
|2010.06.20 17:20
|close
|45
|1.00
|112.623
|0.000
|0.000
|44.95
|10583.85
|91
|2010.06.20 17:20
|sell
|46
|1.00
|112.623
|0.000
|0.000
|92
|2010.06.20 18:50
|close
|46
|1.00
|112.298
|0.000
|0.000
|36.91
|10620.76
|93
|2010.06.20 18:50
|buy
|47
|1.00
|112.298
|0.000
|0.000
|94
|2010.06.20 20:21
|close
|47
|1.00
|112.483
|0.000
|0.000
|20.85
|10641.61
|95
|2010.06.20 20:21
|sell
|48
|1.00
|112.483
|0.000
|0.000
|96
|2010.06.20 20:43
|close
|48
|1.00
|112.368
|0.000
|0.000
|12.82
|10654.43
|97
|2010.06.20 20:43
|buy
|49
|1.00
|112.368
|0.000
|0.000
|98
|2010.06.20 21:15
|close
|49
|1.00
|112.483
|0.000
|0.000
|12.81
|10667.24
|99
|2010.06.20 21:15
|sell
|50
|1.00
|112.483
|0.000
|0.000
|100
|2010.06.20 21:17
|close
|50
|1.00
|112.368
|0.000
|0.000
|12.82
|10680.06
|101
|2010.06.20 21:17
|buy
|51
|1.00
|112.368
|0.000
|0.000
|102
|2010.06.20 21:18
|close
|51
|1.00
|112.553
|0.000
|0.000
|20.85
|10700.91
|103
|2010.06.20 21:18
|sell
|52
|1.00
|112.553
|0.000
|0.000
|104
|2010.06.20 21:28
|close
|52
|1.00
|112.438
|0.000
|0.000
|12.82
|10713.73
|105
|2010.06.20 21:28
|buy
|53
|1.00
|112.438
|0.000
|0.000
|106
|2010.06.21 05:30
|close
|53
|1.00
|113.253
|0.000
|0.000
|92.84
|10806.57
|107
|2010.06.21 05:30
|sell
|54
|1.00
|113.253
|0.000
|0.000
|108
|2010.06.21 09:02
|close
|54
|1.00
|112.998
|0.000
|0.000
|28.89
|10835.46
|109
|2010.06.21 09:02
|buy
|55
|1.00
|112.998
|0.000
|0.000
|110
|2010.06.21 09:28
|close
|55
|1.00
|112.973
|0.000
|0.000
|-3.25
|10832.21
|111
|2010.06.21 09:28
|sell
|56
|1.00
|112.973
|0.000
|0.000
|112
|2010.06.21 09:55
|close
|56
|1.00
|113.068
|0.000
|0.000
|-11.29
|10820.92
|113
|2010.06.21 09:55
|buy
|57
|1.00
|113.068
|0.000
|0.000
|114
|2010.06.21 10:25
|close
|57
|1.00
|113.043
|0.000
|0.000
|-3.25
|10817.67
|115
|2010.06.21 10:25
|sell
|58
|1.00
|113.043
|0.000
|0.000
|116
|2010.06.21 11:04
|close
|58
|1.00
|112.928
|0.000
|0.000
|12.82
|10830.49
|117
|2010.06.21 11:04
|buy
|59
|1.00
|112.928
|0.000
|0.000
|118
|2010.06.21 11:50
|close
|59
|1.00
|112.833
|0.000
|0.000
|-11.29
|10819.20
|119
|2010.06.21 11:50
|sell
|60
|1.00
|112.833
|0.000
|0.000
|120
|2010.06.21 13:12
|close
|60
|1.00
|112.368
|0.000
|0.000
|52.98
|10872.18
|121
|2010.06.21 13:12
|buy
|61
|1.00
|112.368
|0.000
|0.000
|122
|2010.06.21 13:21
|close
|61
|1.00
|112.273
|0.000
|0.000
|-11.29
|10860.89
|123
|2010.06.21 13:21
|sell
|62
|1.00
|112.273
|0.000
|0.000
|124
|2010.06.21 21:54
|close
|62
|1.00
|112.158
|0.000
|0.000
|12.82
|10873.71
|125
|2010.06.21 21:54
|buy
|63
|1.00
|112.158
|0.000
|0.000
|126
|2010.06.21 22:04
|close
|63
|1.00
|112.063
|0.000
|0.000
|-11.28
|10862.43
|127
|2010.06.21 22:04
|sell
|64
|1.00
|112.063
|0.000
|0.000
|128
|2010.06.22 02:21
|close
|64
|1.00
|111.738
|0.000
|0.000
|36.27
|10898.70
|129
|2010.06.22 02:21
|buy
|65
|1.00
|111.738
|0.000
|0.000
|130
|2010.06.22 09:54
|close
|65
|1.00
|111.433
|0.000
|0.000
|-35.38
|10863.32
|131
|2010.06.22 09:54
|sell
|66
|1.00
|111.433
|0.000
|0.000
|132
|2010.06.22 12:00
|close
|66
|1.00
|111.528
|0.000
|0.000
|-11.28
|10852.04
|133
|2010.06.22 12:00
|buy
|67
|1.00
|111.528
|0.000
|0.000
|134
|2010.06.22 12:29
|close
|67
|1.00
|111.433
|0.000
|0.000
|-11.28
|10840.76
|135
|2010.06.22 12:29
|sell
|68
|1.00
|111.433
|0.000
|0.000
|136
|2010.06.22 16:07
|close
|68
|1.00
|111.038
|0.000
|0.000
|44.95
|10885.71
|137
|2010.06.22 16:07
|buy
|69
|1.00
|111.038
|0.000
|0.000
|138
|2010.06.22 17:29
|close
|69
|1.00
|111.013
|0.000
|0.000
|-3.25
|10882.46
|139
|2010.06.22 17:29
|sell
|70
|1.00
|111.013
|0.000
|0.000
|140
|2010.06.22 18:37
|close
|70
|1.00
|111.108
|0.000
|0.000
|-11.28
|10871.18
|141
|2010.06.22 18:37
|buy
|71
|1.00
|111.108
|0.000
|0.000
|142
|2010.06.22 19:35
|close
|71
|1.00
|111.013
|0.000
|0.000
|-11.29
|10859.89
|143
|2010.06.22 19:35
|sell
|72
|1.00
|111.013
|0.000
|0.000
|144
|2010.06.22 21:06
|close
|72
|1.00
|110.968
|0.000
|0.000
|4.78
|10864.67
|145
|2010.06.22 21:06
|buy
|73
|1.00
|110.968
|0.000
|0.000
|146
|2010.06.22 23:23
|close
|73
|1.00
|111.013
|0.000
|0.000
|4.78
|10869.45
|147
|2010.06.23 02:26
|buy
|74
|1.00
|110.898
|0.000
|0.000
|148
|2010.06.23 04:40
|close
|74
|1.00
|111.153
|0.000
|0.000
|28.88
|10898.33
|149
|2010.06.23 04:40
|sell
|75
|1.00
|111.153
|0.000
|0.000
|150
|2010.06.23 08:40
|close
|75
|1.00
|110.688
|0.000
|0.000
|52.98
|10951.31
|151
|2010.06.23 08:40
|buy
|76
|1.00
|110.688
|0.000
|0.000
|152
|2010.06.23 11:05
|close
|76
|1.00
|110.173
|0.000
|0.000
|-59.48
|10891.83
|153
|2010.06.23 11:05
|sell
|77
|1.00
|110.173
|0.000
|0.000
|154
|2010.06.23 11:40
|close
|77
|1.00
|110.198
|0.000
|0.000
|-3.25
|10888.58
|155
|2010.06.23 11:40
|buy
|78
|1.00
|110.198
|0.000
|0.000
|156
|2010.06.23 14:16
|close
|78
|1.00
|110.523
|0.000
|0.000
|36.92
|10925.50
|157
|2010.06.23 14:16
|sell
|79
|1.00
|110.523
|0.000
|0.000
|158
|2010.06.23 14:26
|close
|79
|1.00
|110.478
|0.000
|0.000
|4.78
|10930.28
|159
|2010.06.23 14:26
|buy
|80
|1.00
|110.478
|0.000
|0.000
|160
|2010.06.23 14:38
|close
|80
|1.00
|110.943
|0.000
|0.000
|52.99
|10983.27
|161
|2010.06.23 14:38
|sell
|81
|1.00
|110.943
|0.000
|0.000
|162
|2010.06.23 15:24
|close
|81
|1.00
|110.758
|0.000
|0.000
|20.85
|11004.12
|163
|2010.06.23 15:24
|buy
|82
|1.00
|110.758
|0.000
|0.000
|164
|2010.06.24 01:05
|close
|82
|1.00
|110.803
|0.000
|0.000
|3.82
|11007.94
|165
|2010.06.24 01:05
|sell
|83
|1.00
|110.803
|0.000
|0.000
|166
|2010.06.24 04:59
|close
|83
|1.00
|109.988
|0.000
|0.000
|93.14
|11101.08
|167
|2010.06.24 04:59
|buy
|84
|1.00
|109.988
|0.000
|0.000
|168
|2010.06.24 07:23
|close
|84
|1.00
|109.753
|0.000
|0.000
|-27.35
|11073.73
|169
|2010.06.24 07:23
|sell
|85
|1.00
|109.753
|0.000
|0.000
|170
|2010.06.24 07:52
|close
|85
|1.00
|109.708
|0.000
|0.000
|4.78
|11078.51
|171
|2010.06.24 07:52
|buy
|86
|1.00
|109.708
|0.000
|0.000
|172
|2010.06.24 10:34
|close
|86
|1.00
|110.103
|0.000
|0.000
|44.95
|11123.46
|173
|2010.06.24 10:34
|sell
|87
|1.00
|110.103
|0.000
|0.000
|174
|2010.06.24 10:58
|close
|87
|1.00
|109.988
|0.000
|0.000
|12.81
|11136.27
|175
|2010.06.24 10:58
|buy
|88
|1.00
|109.988
|0.000
|0.000
|176
|2010.06.24 11:02
|close
|88
|1.00
|109.893
|0.000
|0.000
|-11.29
|11124.98
|177
|2010.06.24 11:02
|sell
|89
|1.00
|109.893
|0.000
|0.000
|178
|2010.06.24 11:08
|close
|89
|1.00
|109.918
|0.000
|0.000
|-3.25
|11121.73
|179
|2010.06.24 11:08
|buy
|90
|1.00
|109.918
|0.000
|0.000
|180
|2010.06.24 12:13
|close
|90
|1.00
|110.593
|0.000
|0.000
|77.09
|11198.82
|181
|2010.06.24 12:13
|sell
|91
|1.00
|110.593
|0.000
|0.000
|182
|2010.06.24 13:12
|close
|91
|1.00
|110.478
|0.000
|0.000
|12.81
|11211.63
|183
|2010.06.24 13:12
|buy
|92
|1.00
|110.478
|0.000
|0.000
|184
|2010.06.24 20:27
|close
|92
|1.00
|110.453
|0.000
|0.000
|-3.25
|11208.38
|185
|2010.06.24 20:27
|sell
|93
|1.00
|110.453
|0.000
|0.000
|186
|2010.06.24 21:06
|close
|93
|1.00
|110.408
|0.000
|0.000
|4.79
|11213.17
|187
|2010.06.24 21:06
|buy
|94
|1.00
|110.408
|0.000
|0.000
|188
|2010.06.24 23:18
|close
|94
|1.00
|110.383
|0.000
|0.000
|-3.25
|11209.92
|189
|2010.06.25 01:00
|buy
|95
|1.00
|110.198
|0.000
|0.000
|190
|2010.06.25 03:10
|close
|95
|1.00
|110.593
|0.000
|0.000
|44.95
|11254.87
|191
|2010.06.25 03:10
|sell
|96
|1.00
|110.593
|0.000
|0.000
|192
|2010.06.25 03:20
|close
|96
|1.00
|110.618
|0.000
|0.000
|-3.25
|11251.62
|193
|2010.06.25 03:20
|buy
|97
|1.00
|110.618
|0.000
|0.000
|194
|2010.06.25 03:38
|close
|97
|1.00
|110.663
|0.000
|0.000
|4.79
|11256.41
|195
|2010.06.25 03:38
|sell
|98
|1.00
|110.663
|0.000
|0.000
|196
|2010.06.25 05:20
|close
|98
|1.00
|110.058
|0.000
|0.000
|69.05
|11325.46
|197
|2010.06.25 05:20
|buy
|99
|1.00
|110.058
|0.000
|0.000
|198
|2010.06.25 05:37
|close
|99
|1.00
|109.963
|0.000
|0.000
|-11.28
|11314.18
|199
|2010.06.25 05:37
|sell
|100
|1.00
|109.963
|0.000
|0.000
|200
|2010.06.25 06:00
|close
|100
|1.00
|109.988
|0.000
|0.000
|-3.25
|11310.93
|201
|2010.06.25 06:00
|buy
|101
|1.00
|109.988
|0.000
|0.000
|202
|2010.06.25 08:04
|close
|101
|1.00
|110.243
|0.000
|0.000
|28.88
|11339.81
|203
|2010.06.25 08:04
|sell
|102
|1.00
|110.243
|0.000
|0.000
|204
|2010.06.25 08:33
|close
|102
|1.00
|109.988
|0.000
|0.000
|28.88
|11368.69
|205
|2010.06.25 08:33
|buy
|103
|1.00
|109.988
|0.000
|0.000
|206
|2010.06.25 08:57
|close
|103
|1.00
|109.963
|0.000
|0.000
|-3.25
|11365.44
|207
|2010.06.25 08:57
|sell
|104
|1.00
|109.963
|0.000
|0.000
|208
|2010.06.25 09:55
|close
|104
|1.00
|109.918
|0.000
|0.000
|4.78
|11370.22
|209
|2010.06.25 09:55
|buy
|105
|1.00
|109.918
|0.000
|0.000
|210
|2010.06.25 10:18
|close
|105
|1.00
|109.893
|0.000
|0.000
|-3.25
|11366.97
|211
|2010.06.25 10:18
|sell
|106
|1.00
|109.893
|0.000
|0.000
|212
|2010.06.25 10:43
|close
|106
|1.00
|109.778
|0.000
|0.000
|12.82
|11379.79
|213
|2010.06.25 10:43
|buy
|107
|1.00
|109.778
|0.000
|0.000
|214
|2010.06.25 10:53
|close
|107
|1.00
|109.683
|0.000
|0.000
|-11.29
|11368.50
|215
|2010.06.25 10:53
|sell
|108
|1.00
|109.683
|0.000
|0.000
|216
|2010.06.25 10:57
|close
|108
|1.00
|109.778
|0.000
|0.000
|-11.28
|11357.22
|217
|2010.06.25 10:57
|buy
|109
|1.00
|109.778
|0.000
|0.000
|218
|2010.06.25 14:32
|close
|109
|1.00
|110.733
|0.000
|0.000
|109.22
|11466.44
|219
|2010.06.25 14:32
|sell
|110
|1.00
|110.733
|0.000
|0.000
|220
|2010.06.27 17:36
|close
|110
|1.00
|110.548
|0.000
|0.000
|20.85
|11487.29
|221
|2010.06.27 17:36
|buy
|111
|1.00
|110.548
|0.000
|0.000
|222
|2010.06.28 04:48
|close
|111
|1.00
|110.523
|0.000
|0.000
|-3.57
|11483.72
|223
|2010.06.28 04:48
|sell
|112
|1.00
|110.523
|0.000
|0.000
|224
|2010.06.28 12:49
|close
|112
|1.00
|109.778
|0.000
|0.000
|85.11
|11568.83
|225
|2010.06.28 12:49
|buy
|113
|1.00
|109.778
|0.000
|0.000
|226
|2010.06.28 13:15
|close
|113
|1.00
|109.753
|0.000
|0.000
|-3.25
|11565.58
|227
|2010.06.28 13:15
|sell
|114
|1.00
|109.753
|0.000
|0.000
|228
|2010.06.28 14:13
|close
|114
|1.00
|109.848
|0.000
|0.000
|-11.28
|11554.30
|229
|2010.06.28 14:13
|buy
|115
|1.00
|109.848
|0.000
|0.000
|230
|2010.06.29 02:02
|close
|115
|1.00
|108.703
|0.000
|0.000
|-132.11
|11422.19
|231
|2010.06.29 02:02
|sell
|116
|1.00
|108.703
|0.000
|0.000
|232
|2010.06.29 02:31
|close
|116
|1.00
|108.728
|0.000
|0.000
|-3.25
|11418.94
|233
|2010.06.29 02:31
|buy
|117
|1.00
|108.728
|0.000
|0.000
|234
|2010.06.29 03:00
|close
|117
|1.00
|108.633
|0.000
|0.000
|-11.28
|11407.66
|235
|2010.06.29 03:00
|sell
|118
|1.00
|108.633
|0.000
|0.000
|236
|2010.06.29 03:17
|close
|118
|1.00
|108.728
|0.000
|0.000
|-11.28
|11396.38
|237
|2010.06.29 03:17
|buy
|119
|1.00
|108.728
|0.000
|0.000
|238
|2010.06.29 03:29
|close
|119
|1.00
|108.633
|0.000
|0.000
|-11.28
|11385.10
|239
|2010.06.29 03:29
|sell
|120
|1.00
|108.633
|0.000
|0.000
|240
|2010.06.29 04:03
|close
|120
|1.00
|108.378
|0.000
|0.000
|28.88
|11413.98
|241
|2010.06.29 04:03
|buy
|121
|1.00
|108.378
|0.000
|0.000
|242
|2010.06.29 04:13
|close
|121
|1.00
|108.283
|0.000
|0.000
|-11.28
|11402.70
|243
|2010.06.29 04:13
|sell
|122
|1.00
|108.283
|0.000
|0.000
|244
|2010.06.29 04:30
|close
|122
|1.00
|108.028
|0.000
|0.000
|28.89
|11431.59
|245
|2010.06.29 04:30
|buy
|123
|1.00
|108.028
|0.000
|0.000
|246
|2010.06.29 05:17
|close
|123
|1.00
|108.213
|0.000
|0.000
|20.85
|11452.44
|247
|2010.06.29 05:17
|sell
|124
|1.00
|108.213
|0.000
|0.000
|248
|2010.06.29 05:28
|close
|124
|1.00
|108.238
|0.000
|0.000
|-3.25
|11449.19
|249
|2010.06.29 05:28
|buy
|125
|1.00
|108.238
|0.000
|0.000
|250
|2010.06.29 08:48
|close
|125
|1.00
|108.353
|0.000
|0.000
|12.82
|11462.01
|251
|2010.06.29 08:48
|sell
|126
|1.00
|108.353
|0.000
|0.000
|252
|2010.06.29 10:07
|close
|126
|1.00
|107.678
|0.000
|0.000
|77.08
|11539.09
|253
|2010.06.29 10:07
|buy
|127
|1.00
|107.678
|0.000
|0.000
|254
|2010.06.29 10:16
|close
|127
|1.00
|107.583
|0.000
|0.000
|-11.28
|11527.81
|255
|2010.06.29 10:16
|sell
|128
|1.00
|107.583
|0.000
|0.000
|256
|2010.06.29 10:32
|close
|128
|1.00
|107.538
|0.000
|0.000
|4.79
|11532.60
|257
|2010.06.29 10:32
|buy
|129
|1.00
|107.538
|0.000
|0.000
|258
|2010.06.29 11:16
|close
|129
|1.00
|107.723
|0.000
|0.000
|20.86
|11553.46
|259
|2010.06.29 11:16
|sell
|130
|1.00
|107.723
|0.000
|0.000
|260
|2010.06.29 12:18
|close
|130
|1.00
|107.818
|0.000
|0.000
|-11.29
|11542.17
|261
|2010.06.29 12:18
|buy
|131
|1.00
|107.818
|0.000
|0.000
|262
|2010.06.29 14:33
|close
|131
|1.00
|108.003
|0.000
|0.000
|20.85
|11563.02
|263
|2010.06.29 14:33
|sell
|132
|1.00
|108.003
|0.000
|0.000
|264
|2010.06.29 15:32
|close
|132
|1.00
|107.958
|0.000
|0.000
|4.78
|11567.80
|265
|2010.06.29 15:32
|buy
|133
|1.00
|107.958
|0.000
|0.000
|266
|2010.06.29 15:40
|close
|133
|1.00
|107.863
|0.000
|0.000
|-11.29
|11556.51
|267
|2010.06.29 15:40
|sell
|134
|1.00
|107.863
|0.000
|0.000
|268
|2010.06.29 15:51
|close
|134
|1.00
|107.958
|0.000
|0.000
|-11.28
|11545.23
|269
|2010.06.29 15:51
|buy
|135
|1.00
|107.958
|0.000
|0.000
|270
|2010.06.29 17:13
|close
|135
|1.00
|107.863
|0.000
|0.000
|-11.29
|11533.94
|271
|2010.06.29 17:13
|sell
|136
|1.00
|107.863
|0.000
|0.000
|272
|2010.06.29 17:59
|close
|136
|1.00
|107.958
|0.000
|0.000
|-11.28
|11522.66
|273
|2010.06.29 17:59
|buy
|137
|1.00
|107.958
|0.000
|0.000
|274
|2010.06.29 19:29
|close
|137
|1.00
|107.933
|0.000
|0.000
|-3.25
|11519.41
|275
|2010.06.29 19:29
|sell
|138
|1.00
|107.933
|0.000
|0.000
|276
|2010.06.30 00:10
|close
|138
|1.00
|108.238
|0.000
|0.000
|-36.02
|11483.39
|277
|2010.06.30 00:10
|buy
|139
|1.00
|108.238
|0.000
|0.000
|278
|2010.06.30 01:10
|close
|139
|1.00
|108.143
|0.000
|0.000
|-11.28
|11472.11
|279
|2010.06.30 01:10
|sell
|140
|1.00
|108.143
|0.000
|0.000
|280
|2010.06.30 02:18
|close
|140
|1.00
|108.238
|0.000
|0.000
|-11.28
|11460.83
|281
|2010.06.30 02:18
|buy
|141
|1.00
|108.238
|0.000
|0.000
|282
|2010.06.30 03:02
|close
|141
|1.00
|108.353
|0.000
|0.000
|12.82
|11473.65
|283
|2010.06.30 03:02
|sell
|142
|1.00
|108.353
|0.000
|0.000
|284
|2010.06.30 03:24
|close
|142
|1.00
|108.448
|0.000
|0.000
|-11.28
|11462.37
|285
|2010.06.30 03:24
|buy
|143
|1.00
|108.448
|0.000
|0.000
|286
|2010.06.30 03:32
|close
|143
|1.00
|108.353
|0.000
|0.000
|-11.28
|11451.09
|287
|2010.06.30 03:32
|sell
|144
|1.00
|108.353
|0.000
|0.000
|288
|2010.06.30 03:56
|close
|144
|1.00
|108.378
|0.000
|0.000
|-3.25
|11447.84
|289
|2010.06.30 03:56
|buy
|145
|1.00
|108.378
|0.000
|0.000
|290
|2010.06.30 04:36
|close
|145
|1.00
|108.283
|0.000
|0.000
|-11.28
|11436.56
|291
|2010.06.30 04:36
|sell
|146
|1.00
|108.283
|0.000
|0.000
|292
|2010.06.30 05:17
|close
|146
|1.00
|108.308
|0.000
|0.000
|-3.24
|11433.32
|293
|2010.06.30 05:17
|buy
|147
|1.00
|108.308
|0.000
|0.000
|294
|2010.06.30 07:17
|close
|147
|1.00
|108.913
|0.000
|0.000
|69.05
|11502.37
|295
|2010.06.30 07:17
|sell
|148
|1.00
|108.913
|0.000
|0.000
|296
|2010.06.30 08:23
|close
|148
|1.00
|108.658
|0.000
|0.000
|28.88
|11531.25
|297
|2010.06.30 08:23
|buy
|149
|1.00
|108.658
|0.000
|0.000
|298
|2010.06.30 08:50
|close
|149
|1.00
|108.633
|0.000
|0.000
|-3.24
|11528.01
|299
|2010.06.30 08:50
|sell
|150
|1.00
|108.633
|0.000
|0.000
|300
|2010.06.30 09:23
|close
|150
|1.00
|108.518
|0.000
|0.000
|12.82
|11540.83
|301
|2010.06.30 09:23
|buy
|151
|1.00
|108.518
|0.000
|0.000
|302
|2010.06.30 10:22
|close
|151
|1.00
|108.773
|0.000
|0.000
|28.88
|11569.71
|303
|2010.06.30 10:22
|sell
|152
|1.00
|108.773
|0.000
|0.000
|304
|2010.06.30 14:09
|close
|152
|1.00
|108.518
|0.000
|0.000
|28.88
|11598.59
|305
|2010.06.30 14:09
|buy
|153
|1.00
|108.518
|0.000
|0.000
|306
|2010.06.30 14:31
|close
|153
|1.00
|108.423
|0.000
|0.000
|-11.29
|11587.30
|307
|2010.06.30 14:31
|sell
|154
|1.00
|108.423
|0.000
|0.000
|308
|2010.06.30 22:02
|close
|154
|1.00
|107.678
|0.000
|0.000
|85.11
|11672.41
|309
|2010.06.30 22:02
|buy
|155
|1.00
|107.678
|0.000
|0.000
|310
|2010.07.01 04:36
|close
|155
|1.00
|108.703
|0.000
|0.000
|116.30
|11788.70
|311
|2010.07.01 04:36
|sell
|156
|1.00
|108.703
|0.000
|0.000
|312
|2010.07.01 06:51
|close
|156
|1.00
|108.868
|0.000
|0.000
|-19.32
|11769.38
|313
|2010.07.01 06:51
|buy
|157
|1.00
|108.868
|0.000
|0.000
|314
|2010.07.01 07:08
|close
|157
|1.00
|108.773
|0.000
|0.000
|-11.29
|11758.09
|315
|2010.07.01 07:08
|sell
|158
|1.00
|108.773
|0.000
|0.000
|316
|2010.07.01 07:39
|close
|158
|1.00
|108.308
|0.000
|0.000
|52.98
|11811.07
|317
|2010.07.01 07:39
|buy
|159
|1.00
|108.308
|0.000
|0.000
|318
|2010.07.01 07:53
|close
|159
|1.00
|108.213
|0.000
|0.000
|-11.29
|11799.78
|319
|2010.07.01 07:53
|sell
|160
|1.00
|108.213
|0.000
|0.000
|320
|2010.07.01 08:07
|close
|160
|1.00
|108.238
|0.000
|0.000
|-3.25
|11796.53
|321
|2010.07.01 08:07
|buy
|161
|1.00
|108.238
|0.000
|0.000
|322
|2010.07.01 08:30
|close
|161
|1.00
|108.283
|0.000
|0.000
|4.79
|11801.32
|323
|2010.07.01 08:30
|sell
|162
|1.00
|108.283
|0.000
|0.000
|324
|2010.07.01 08:35
|close
|162
|1.00
|108.308
|0.000
|0.000
|-3.24
|11798.08
|325
|2010.07.01 08:35
|buy
|163
|1.00
|108.308
|0.000
|0.000
|326
|2010.07.01 09:48
|close
|163
|1.00
|108.773
|0.000
|0.000
|52.98
|11851.06
|327
|2010.07.01 09:48
|sell
|164
|1.00
|108.773
|0.000
|0.000
|328
|2010.07.01 10:00
|close
|164
|1.00
|108.378
|0.000
|0.000
|44.94
|11896.00
|329
|2010.07.01 10:00
|buy
|165
|1.00
|108.378
|0.000
|0.000
|330
|2010.07.01 10:02
|close
|165
|1.00
|108.493
|0.000
|0.000
|12.82
|11908.82
|331
|2010.07.01 10:02
|sell
|166
|1.00
|108.493
|0.000
|0.000
|332
|2010.07.01 10:04
|close
|166
|1.00
|108.588
|0.000
|0.000
|-11.28
|11897.54
|333
|2010.07.01 10:04
|buy
|167
|1.00
|108.588
|0.000
|0.000
|334
|2010.07.01 10:14
|close
|167
|1.00
|108.493
|0.000
|0.000
|-11.28
|11886.26
|335
|2010.07.01 10:14
|sell
|168
|1.00
|108.493
|0.000
|0.000
|336
|2010.07.01 11:04
|close
|168
|1.00
|108.518
|0.000
|0.000
|-3.25
|11883.01
|337
|2010.07.01 11:04
|buy
|169
|1.00
|108.518
|0.000
|0.000
|338
|2010.07.01 11:49
|close
|169
|1.00
|109.053
|0.000
|0.000
|61.02
|11944.03
|339
|2010.07.01 11:49
|sell
|170
|1.00
|109.053
|0.000
|0.000
|340
|2010.07.01 12:34
|close
|170
|1.00
|108.938
|0.000
|0.000
|12.81
|11956.84
|341
|2010.07.01 12:34
|buy
|171
|1.00
|108.938
|0.000
|0.000
|342
|2010.07.01 12:54
|close
|171
|1.00
|108.983
|0.000
|0.000
|4.78
|11961.62
|343
|2010.07.01 12:54
|sell
|172
|1.00
|108.983
|0.000
|0.000
|344
|2010.07.01 13:02
|close
|172
|1.00
|109.078
|0.000
|0.000
|-11.28
|11950.34
|345
|2010.07.01 13:02
|buy
|173
|1.00
|109.078
|0.000
|0.000
|346
|2010.07.01 13:43
|close
|173
|1.00
|109.263
|0.000
|0.000
|20.85
|11971.19
|347
|2010.07.01 13:43
|sell
|174
|1.00
|109.263
|0.000
|0.000
|348
|2010.07.01 13:50
|close
|174
|1.00
|109.358
|0.000
|0.000
|-11.28
|11959.91
|349
|2010.07.01 13:50
|buy
|175
|1.00
|109.358
|0.000
|0.000
|350
|2010.07.01 14:32
|close
|175
|1.00
|109.263
|0.000
|0.000
|-11.28
|11948.63
|351
|2010.07.01 14:32
|sell
|176
|1.00
|109.263
|0.000
|0.000
|352
|2010.07.01 15:00
|close
|176
|1.00
|109.218
|0.000
|0.000
|4.78
|11953.41
|353
|2010.07.01 15:00
|buy
|177
|1.00
|109.218
|0.000
|0.000
|354
|2010.07.01 15:20
|close
|177
|1.00
|109.193
|0.000
|0.000
|-3.24
|11950.17
|355
|2010.07.01 15:20
|sell
|178
|1.00
|109.193
|0.000
|0.000
|356
|2010.07.01 15:28
|close
|178
|1.00
|109.288
|0.000
|0.000
|-11.28
|11938.89
|357
|2010.07.01 15:28
|buy
|179
|1.00
|109.288
|0.000
|0.000
|358
|2010.07.02 02:25
|close
|179
|1.00
|109.963
|0.000
|0.000
|76.77
|12015.66
|359
|2010.07.02 02:25
|sell
|180
|1.00
|109.963
|0.000
|0.000
|360
|2010.07.02 03:01
|close
|180
|1.00
|110.058
|0.000
|0.000
|-11.28
|12004.38
|361
|2010.07.02 03:01
|buy
|181
|1.00
|110.058
|0.000
|0.000
|362
|2010.07.02 08:31
|close
|181
|1.00
|110.243
|0.000
|0.000
|20.85
|12025.23
|363
|2010.07.02 08:31
|sell
|182
|1.00
|110.243
|0.000
|0.000
|364
|2010.07.02 08:32
|close
|182
|1.00
|110.128
|0.000
|0.000
|12.82
|12038.05
|365
|2010.07.02 08:32
|buy
|183
|1.00
|110.128
|0.000
|0.000
|366
|2010.07.02 08:33
|close
|183
|1.00
|110.173
|0.000
|0.000
|4.79
|12042.84
|367
|2010.07.02 08:33
|sell
|184
|1.00
|110.173
|0.000
|0.000
|368
|2010.07.02 08:36
|close
|184
|1.00
|110.198
|0.000
|0.000
|-3.25
|12039.59
|369
|2010.07.02 08:36
|buy
|185
|1.00
|110.198
|0.000
|0.000
|370
|2010.07.02 08:36
|close
|185
|1.00
|110.033
|0.000
|0.000
|-19.32
|12020.27
|371
|2010.07.02 08:36
|sell
|186
|1.00
|110.033
|0.000
|0.000
|372
|2010.07.02 08:38
|close
|186
|1.00
|110.128
|0.000
|0.000
|-11.28
|12008.99
|373
|2010.07.02 08:38
|buy
|187
|1.00
|110.128
|0.000
|0.000
|374
|2010.07.02 08:51
|close
|187
|1.00
|110.313
|0.000
|0.000
|20.86
|12029.85
|375
|2010.07.02 08:51
|sell
|188
|1.00
|110.313
|0.000
|0.000
|376
|2010.07.02 09:33
|close
|188
|1.00
|110.548
|0.000
|0.000
|-27.35
|12002.50
|377
|2010.07.02 09:33
|buy
|189
|1.00
|110.548
|0.000
|0.000
|378
|2010.07.02 13:21
|close
|189
|1.00
|109.963
|0.000
|0.000
|-67.52
|11934.98
|379
|2010.07.02 13:21
|sell
|190
|1.00
|109.963
|0.000
|0.000
|380
|2010.07.05 07:31
|close
|190
|1.00
|109.918
|0.000
|0.000
|4.14
|11939.12
|381
|2010.07.05 07:31
|buy
|191
|1.00
|109.918
|0.000
|0.000
|382
|2010.07.05 18:55
|close
|191
|1.00
|109.893
|0.000
|0.000
|-3.25
|11935.87
|383
|2010.07.05 18:55
|sell
|192
|1.00
|109.893
|0.000
|0.000
|384
|2010.07.05 21:17
|close
|192
|1.00
|109.358
|0.000
|0.000
|61.02
|11996.89
|385
|2010.07.05 21:17
|buy
|193
|1.00
|109.358
|0.000
|0.000
|386
|2010.07.06 00:15
|close
|193
|1.00
|109.683
|0.000
|0.000
|36.60
|12033.49
|387
|2010.07.06 00:15
|sell
|194
|1.00
|109.683
|0.000
|0.000
|388
|2010.07.06 00:36
|close
|194
|1.00
|109.778
|0.000
|0.000
|-11.28
|12022.21
|389
|2010.07.06 00:36
|buy
|195
|1.00
|109.778
|0.000
|0.000
|390
|2010.07.06 02:31
|close
|195
|1.00
|110.173
|0.000
|0.000
|44.95
|12067.16
|391
|2010.07.06 02:31
|sell
|196
|1.00
|110.173
|0.000
|0.000
|392
|2010.07.06 02:40
|close
|196
|1.00
|110.198
|0.000
|0.000
|-3.25
|12063.91
|393
|2010.07.06 02:40
|buy
|197
|1.00
|110.198
|0.000
|0.000
|394
|2010.07.06 03:00
|close
|197
|1.00
|110.313
|0.000
|0.000
|12.82
|12076.73
|395
|2010.07.06 03:00
|sell
|198
|1.00
|110.313
|0.000
|0.000
|396
|2010.07.06 03:18
|close
|198
|1.00
|110.408
|0.000
|0.000
|-11.28
|12065.45
|397
|2010.07.06 03:18
|buy
|199
|1.00
|110.408
|0.000
|0.000
|398
|2010.07.06 05:25
|close
|199
|1.00
|110.663
|0.000
|0.000
|28.89
|12094.34
|399
|2010.07.06 05:25
|sell
|200
|1.00
|110.663
|0.000
|0.000
|400
|2010.07.06 10:01
|close
|200
|1.00
|110.338
|0.000
|0.000
|36.92
|12131.26
|401
|2010.07.06 10:01
|buy
|201
|1.00
|110.338
|0.000
|0.000
|402
|2010.07.06 10:19
|close
|201
|1.00
|110.593
|0.000
|0.000
|28.88
|12160.14
|403
|2010.07.06 10:19
|sell
|202
|1.00
|110.593
|0.000
|0.000
|404
|2010.07.06 10:56
|close
|202
|1.00
|110.618
|0.000
|0.000
|-3.25
|12156.89
|405
|2010.07.06 10:56
|buy
|203
|1.00
|110.618
|0.000
|0.000
|406
|2010.07.06 11:18
|close
|203
|1.00
|110.523
|0.000
|0.000
|-11.28
|12145.61
|407
|2010.07.06 11:18
|sell
|204
|1.00
|110.523
|0.000
|0.000
|408
|2010.07.06 11:32
|close
|204
|1.00
|110.548
|0.000
|0.000
|-3.25
|12142.36
|409
|2010.07.06 11:32
|buy
|205
|1.00
|110.548
|0.000
|0.000
|410
|2010.07.06 14:58
|close
|205
|1.00
|110.383
|0.000
|0.000
|-19.32
|12123.04
|411
|2010.07.06 14:58
|sell
|206
|1.00
|110.383
|0.000
|0.000
|412
|2010.07.06 15:47
|close
|206
|1.00
|110.478
|0.000
|0.000
|-11.28
|12111.76
|413
|2010.07.06 15:47
|buy
|207
|1.00
|110.478
|0.000
|0.000
|414
|2010.07.07 03:18
|close
|207
|1.00
|109.613
|0.000
|0.000
|-99.97
|12011.79
|415
|2010.07.07 03:18
|sell
|208
|1.00
|109.613
|0.000
|0.000
|416
|2010.07.07 03:52
|close
|208
|1.00
|109.708
|0.000
|0.000
|-11.28
|12000.51
|417
|2010.07.07 03:52
|buy
|209
|1.00
|109.708
|0.000
|0.000
|418
|2010.07.07 04:16
|close
|209
|1.00
|109.613
|0.000
|0.000
|-11.28
|11989.23
|419
|2010.07.07 04:16
|sell
|210
|1.00
|109.613
|0.000
|0.000
|420
|2010.07.07 05:02
|close
|210
|1.00
|109.498
|0.000
|0.000
|12.82
|12002.05
|421
|2010.07.07 05:02
|buy
|211
|1.00
|109.498
|0.000
|0.000
|422
|2010.07.07 05:21
|close
|211
|1.00
|109.473
|0.000
|0.000
|-3.25
|11998.80
|423
|2010.07.07 05:21
|sell
|212
|1.00
|109.473
|0.000
|0.000
|424
|2010.07.07 05:37
|close
|212
|1.00
|109.568
|0.000
|0.000
|-11.28
|11987.52
|425
|2010.07.07 05:37
|buy
|213
|1.00
|109.568
|0.000
|0.000
|426
|2010.07.07 07:38
|close
|213
|1.00
|109.823
|0.000
|0.000
|28.89
|12016.41
|427
|2010.07.07 07:38
|sell
|214
|1.00
|109.823
|0.000
|0.000
|428
|2010.07.07 08:25
|close
|214
|1.00
|109.708
|0.000
|0.000
|12.81
|12029.22
|429
|2010.07.07 08:25
|buy
|215
|1.00
|109.708
|0.000
|0.000
|430
|2010.07.07 09:46
|close
|215
|1.00
|109.823
|0.000
|0.000
|12.82
|12042.04
|431
|2010.07.07 09:46
|sell
|216
|1.00
|109.823
|0.000
|0.000
|432
|2010.07.07 10:00
|close
|216
|1.00
|109.918
|0.000
|0.000
|-11.29
|12030.75
|433
|2010.07.07 10:00
|buy
|217
|1.00
|109.918
|0.000
|0.000
|434
|2010.07.07 11:00
|close
|217
|1.00
|110.243
|0.000
|0.000
|36.92
|12067.67
|435
|2010.07.07 11:00
|sell
|218
|1.00
|110.243
|0.000
|0.000
|436
|2010.07.07 12:09
|close
|218
|1.00
|109.918
|0.000
|0.000
|36.91
|12104.58
|437
|2010.07.07 12:09
|buy
|219
|1.00
|109.918
|0.000
|0.000
|438
|2010.07.07 20:58
|close
|219
|1.00
|111.293
|0.000
|0.000
|157.43
|12262.01
|439
|2010.07.07 20:58
|sell
|220
|1.00
|111.293
|0.000
|0.000
|440
|2010.07.07 21:14
|close
|220
|1.00
|111.318
|0.000
|0.000
|-3.25
|12258.76
|441
|2010.07.07 21:14
|buy
|221
|1.00
|111.318
|0.000
|0.000
|442
|2010.07.08 02:58
|close
|221
|1.00
|111.783
|0.000
|0.000
|52.03
|12310.79
|443
|2010.07.08 02:58
|sell
|222
|1.00
|111.783
|0.000
|0.000
|444
|2010.07.08 05:02
|close
|222
|1.00
|111.598
|0.000
|0.000
|20.85
|12331.64
|445
|2010.07.08 05:02
|buy
|223
|1.00
|111.598
|0.000
|0.000
|446
|2010.07.08 09:44
|close
|223
|1.00
|112.343
|0.000
|0.000
|85.13
|12416.77
|447
|2010.07.08 09:44
|sell
|224
|1.00
|112.343
|0.000
|0.000
|448
|2010.07.08 10:14
|close
|224
|1.00
|112.158
|0.000
|0.000
|20.85
|12437.62
|449
|2010.07.08 10:14
|buy
|225
|1.00
|112.158
|0.000
|0.000
|450
|2010.07.08 10:38
|close
|225
|1.00
|112.273
|0.000
|0.000
|12.82
|12450.44
|451
|2010.07.08 10:38
|sell
|226
|1.00
|112.273
|0.000
|0.000
|452
|2010.07.08 21:11
|close
|226
|1.00
|112.368
|0.000
|0.000
|-11.28
|12439.16
|453
|2010.07.08 21:11
|buy
|227
|1.00
|112.368
|0.000
|0.000
|454
|2010.07.09 06:26
|close
|227
|1.00
|112.203
|0.000
|0.000
|-19.64
|12419.52
|455
|2010.07.09 06:26
|sell
|228
|1.00
|112.203
|0.000
|0.000
|456
|2010.07.09 07:02
|close
|228
|1.00
|112.298
|0.000
|0.000
|-11.28
|12408.24
|457
|2010.07.09 07:02
|buy
|229
|1.00
|112.298
|0.000
|0.000
|458
|2010.07.09 07:26
|close
|229
|1.00
|112.203
|0.000
|0.000
|-11.28
|12396.96
|459
|2010.07.09 07:26
|sell
|230
|1.00
|112.203
|0.000
|0.000
|460
|2010.07.09 08:52
|close
|230
|1.00
|111.738
|0.000
|0.000
|52.98
|12449.94
|461
|2010.07.09 08:52
|buy
|231
|1.00
|111.738
|0.000
|0.000
|462
|2010.07.09 10:27
|close
|231
|1.00
|111.783
|0.000
|0.000
|4.79
|12454.73
|463
|2010.07.09 10:27
|sell
|232
|1.00
|111.783
|0.000
|0.000
|464
|2010.07.09 11:31
|close
|232
|1.00
|111.878
|0.000
|0.000
|-11.28
|12443.45
|465
|2010.07.09 11:31
|buy
|233
|1.00
|111.878
|0.000
|0.000
|466
|2010.07.11 21:43
|close
|233
|1.00
|112.203
|0.000
|0.000
|36.92
|12480.37
|467
|2010.07.11 21:43
|sell
|234
|1.00
|112.203
|0.000
|0.000
|468
|2010.07.12 02:52
|close
|234
|1.00
|111.878
|0.000
|0.000
|36.28
|12516.65
|469
|2010.07.12 02:52
|buy
|235
|1.00
|111.878
|0.000
|0.000
|470
|2010.07.12 03:11
|close
|235
|1.00
|111.853
|0.000
|0.000
|-3.25
|12513.40
|471
|2010.07.12 03:11
|sell
|236
|1.00
|111.853
|0.000
|0.000
|472
|2010.07.12 04:08
|close
|236
|1.00
|111.808
|0.000
|0.000
|4.78
|12518.18
|473
|2010.07.12 04:08
|buy
|237
|1.00
|111.808
|0.000
|0.000
|474
|2010.07.12 04:32
|close
|237
|1.00
|111.783
|0.000
|0.000
|-3.24
|12514.94
|475
|2010.07.12 04:32
|sell
|238
|1.00
|111.783
|0.000
|0.000
|476
|2010.07.12 06:32
|close
|238
|1.00
|111.318
|0.000
|0.000
|52.98
|12567.92
|477
|2010.07.12 06:32
|buy
|239
|1.00
|111.318
|0.000
|0.000
|478
|2010.07.12 09:22
|close
|239
|1.00
|111.363
|0.000
|0.000
|4.78
|12572.70
|479
|2010.07.12 09:22
|sell
|240
|1.00
|111.363
|0.000
|0.000
|480
|2010.07.12 09:37
|close
|240
|1.00
|111.458
|0.000
|0.000
|-11.28
|12561.42
|481
|2010.07.12 09:37
|buy
|241
|1.00
|111.458
|0.000
|0.000
|482
|2010.07.12 10:13
|close
|241
|1.00
|111.433
|0.000
|0.000
|-3.25
|12558.17
|483
|2010.07.12 10:13
|sell
|242
|1.00
|111.433
|0.000
|0.000
|484
|2010.07.12 11:53
|close
|242
|1.00
|111.318
|0.000
|0.000
|12.82
|12570.99
|485
|2010.07.12 11:53
|buy
|243
|1.00
|111.318
|0.000
|0.000
|486
|2010.07.12 21:08
|close
|243
|1.00
|111.853
|0.000
|0.000
|61.02
|12632.01
|487
|2010.07.12 21:08
|sell
|244
|1.00
|111.853
|0.000
|0.000
|488
|2010.07.13 00:11
|close
|244
|1.00
|111.528
|0.000
|0.000
|36.27
|12668.28
|489
|2010.07.13 00:11
|buy
|245
|1.00
|111.528
|0.000
|0.000
|490
|2010.07.13 02:00
|close
|245
|1.00
|111.433
|0.000
|0.000
|-11.28
|12657.00
|491
|2010.07.13 02:00
|sell
|246
|1.00
|111.433
|0.000
|0.000
|492
|2010.07.13 03:27
|close
|246
|1.00
|111.248
|0.000
|0.000
|20.85
|12677.85
|493
|2010.07.13 03:27
|buy
|247
|1.00
|111.248
|0.000
|0.000
|494
|2010.07.13 03:47
|close
|247
|1.00
|111.223
|0.000
|0.000
|-3.24
|12674.61
|495
|2010.07.13 03:47
|sell
|248
|1.00
|111.223
|0.000
|0.000
|496
|2010.07.13 04:27
|close
|248
|1.00
|110.898
|0.000
|0.000
|36.92
|12711.53
|497
|2010.07.13 04:27
|buy
|249
|1.00
|110.898
|0.000
|0.000
|498
|2010.07.13 05:00
|close
|249
|1.00
|110.873
|0.000
|0.000
|-3.25
|12708.28
|499
|2010.07.13 05:00
|sell
|250
|1.00
|110.873
|0.000
|0.000
|500
|2010.07.13 05:17
|close
|250
|1.00
|110.968
|0.000
|0.000
|-11.29
|12696.99
|501
|2010.07.13 05:17
|buy
|251
|1.00
|110.968
|0.000
|0.000
|502
|2010.07.13 10:32
|close
|251
|1.00
|111.853
|0.000
|0.000
|101.19
|12798.18
|503
|2010.07.13 10:32
|sell
|252
|1.00
|111.853
|0.000
|0.000
|504
|2010.07.13 11:07
|close
|252
|1.00
|111.738
|0.000
|0.000
|12.81
|12810.99
|505
|2010.07.13 11:07
|buy
|253
|1.00
|111.738
|0.000
|0.000
|506
|2010.07.13 12:21
|close
|253
|1.00
|112.343
|0.000
|0.000
|69.06
|12880.05
|507
|2010.07.13 12:21
|sell
|254
|1.00
|112.343
|0.000
|0.000
|508
|2010.07.13 13:38
|close
|254
|1.00
|112.368
|0.000
|0.000
|-3.25
|12876.80
|509
|2010.07.13 13:38
|buy
|255
|1.00
|112.368
|0.000
|0.000
|510
|2010.07.13 20:40
|close
|255
|1.00
|113.113
|0.000
|0.000
|85.12
|12961.92
|511
|2010.07.13 20:40
|sell
|256
|1.00
|113.113
|0.000
|0.000
|512
|2010.07.13 22:47
|close
|256
|1.00
|113.068
|0.000
|0.000
|4.78
|12966.70
|513
|2010.07.13 22:47
|buy
|257
|1.00
|113.068
|0.000
|0.000
|514
|2010.07.14 01:53
|close
|257
|1.00
|113.043
|0.000
|0.000
|-3.57
|12963.13
|515
|2010.07.14 01:53
|sell
|258
|1.00
|113.043
|0.000
|0.000
|516
|2010.07.14 02:12
|close
|258
|1.00
|113.138
|0.000
|0.000
|-11.28
|12951.85
|517
|2010.07.14 02:12
|buy
|259
|1.00
|113.138
|0.000
|0.000
|518
|2010.07.14 02:43
|close
|259
|1.00
|113.043
|0.000
|0.000
|-11.29
|12940.56
|519
|2010.07.14 02:43
|sell
|260
|1.00
|113.043
|0.000
|0.000
|520
|2010.07.14 03:27
|close
|260
|1.00
|112.998
|0.000
|0.000
|4.79
|12945.35
|521
|2010.07.14 03:27
|buy
|261
|1.00
|112.998
|0.000
|0.000
|522
|2010.07.14 06:46
|close
|261
|1.00
|112.693
|0.000
|0.000
|-35.38
|12909.97
|523
|2010.07.14 06:46
|sell
|262
|1.00
|112.693
|0.000
|0.000
|524
|2010.07.14 08:30
|close
|262
|1.00
|112.438
|0.000
|0.000
|28.88
|12938.85
|525
|2010.07.14 08:30
|buy
|263
|1.00
|112.438
|0.000
|0.000
|526
|2010.07.14 08:42
|close
|263
|1.00
|112.553
|0.000
|0.000
|12.82
|12951.67
|527
|2010.07.14 08:42
|sell
|264
|1.00
|112.553
|0.000
|0.000
|528
|2010.07.14 09:13
|close
|264
|1.00
|112.228
|0.000
|0.000
|36.92
|12988.59
|529
|2010.07.14 09:13
|buy
|265
|1.00
|112.228
|0.000
|0.000
|530
|2010.07.14 10:00
|close
|265
|1.00
|112.203
|0.000
|0.000
|-3.25
|12985.34
|531
|2010.07.14 10:00
|sell
|266
|1.00
|112.203
|0.000
|0.000
|532
|2010.07.14 10:07
|close
|266
|1.00
|112.228
|0.000
|0.000
|-3.24
|12982.10
|533
|2010.07.14 10:07
|buy
|267
|1.00
|112.228
|0.000
|0.000
|534
|2010.07.14 11:59
|close
|267
|1.00
|113.043
|0.000
|0.000
|93.15
|13075.25
|535
|2010.07.14 11:59
|sell
|268
|1.00
|113.043
|0.000
|0.000
|536
|2010.07.14 14:38
|close
|268
|1.00
|112.368
|0.000
|0.000
|77.08
|13152.33
|537
|2010.07.14 14:38
|buy
|269
|1.00
|112.368
|0.000
|0.000
|538
|2010.07.14 22:35
|close
|269
|1.00
|112.623
|0.000
|0.000
|28.88
|13181.21
|539
|2010.07.14 22:35
|sell
|270
|1.00
|112.623
|0.000
|0.000
|540
|2010.07.15 01:21
|close
|270
|1.00
|112.298
|0.000
|0.000
|34.99
|13216.20
|541
|2010.07.15 01:21
|buy
|271
|1.00
|112.298
|0.000
|0.000
|542
|2010.07.15 01:51
|close
|271
|1.00
|112.203
|0.000
|0.000
|-11.28
|13204.92
|543
|2010.07.15 01:51
|sell
|272
|1.00
|112.203
|0.000
|0.000
|544
|2010.07.15 02:48
|close
|272
|1.00
|112.228
|0.000
|0.000
|-3.24
|13201.68
|545
|2010.07.15 02:48
|buy
|273
|1.00
|112.228
|0.000
|0.000
|546
|2010.07.15 03:07
|close
|273
|1.00
|112.133
|0.000
|0.000
|-11.29
|13190.39
|547
|2010.07.15 03:07
|sell
|274
|1.00
|112.133
|0.000
|0.000
|548
|2010.07.15 03:44
|close
|274
|1.00
|112.018
|0.000
|0.000
|12.81
|13203.20
|549
|2010.07.15 03:44
|buy
|275
|1.00
|112.018
|0.000
|0.000
|550
|2010.07.15 03:48
|close
|275
|1.00
|111.923
|0.000
|0.000
|-11.29
|13191.91
|551
|2010.07.15 03:48
|sell
|276
|1.00
|111.923
|0.000
|0.000
|552
|2010.07.15 03:56
|close
|276
|1.00
|112.018
|0.000
|0.000
|-11.29
|13180.62
|553
|2010.07.15 03:56
|buy
|277
|1.00
|112.018
|0.000
|0.000
|554
|2010.07.15 05:27
|close
|277
|1.00
|112.553
|0.000
|0.000
|61.02
|13241.64
|555
|2010.07.15 05:27
|sell
|278
|1.00
|112.553
|0.000
|0.000
|556
|2010.07.15 06:13
|close
|278
|1.00
|112.648
|0.000
|0.000
|-11.28
|13230.36
|557
|2010.07.15 06:13
|buy
|279
|1.00
|112.648
|0.000
|0.000
|558
|2010.07.15 07:00
|close
|279
|1.00
|112.903
|0.000
|0.000
|28.89
|13259.25
|559
|2010.07.15 07:00
|sell
|280
|1.00
|112.903
|0.000
|0.000
|560
|2010.07.15 07:29
|close
|280
|1.00
|112.998
|0.000
|0.000
|-11.28
|13247.97
|561
|2010.07.15 07:29
|buy
|281
|1.00
|112.998
|0.000
|0.000
|562
|2010.07.15 08:30
|close
|281
|1.00
|113.183
|0.000
|0.000
|20.85
|13268.82
|563
|2010.07.15 08:30
|sell
|282
|1.00
|113.183
|0.000
|0.000
|564
|2010.07.15 10:12
|close
|282
|1.00
|112.438
|0.000
|0.000
|85.11
|13353.93
|565
|2010.07.15 10:12
|buy
|283
|1.00
|112.438
|0.000
|0.000
|566
|2010.07.15 10:17
|close
|283
|1.00
|112.343
|0.000
|0.000
|-11.28
|13342.65
|567
|2010.07.15 10:17
|sell
|284
|1.00
|112.343
|0.000
|0.000
|568
|2010.07.15 10:36
|close
|284
|1.00
|112.438
|0.000
|0.000
|-11.28
|13331.37
|569
|2010.07.15 10:36
|buy
|285
|1.00
|112.438
|0.000
|0.000
|570
|2010.07.15 11:45
|close
|285
|1.00
|112.833
|0.000
|0.000
|44.95
|13376.32
|571
|2010.07.15 11:45
|sell
|286
|1.00
|112.833
|0.000
|0.000
|572
|2010.07.15 12:38
|close
|286
|1.00
|112.578
|0.000
|0.000
|28.88
|13405.20
|573
|2010.07.15 12:38
|buy
|287
|1.00
|112.578
|0.000
|0.000
|574
|2010.07.15 13:33
|close
|287
|1.00
|112.833
|0.000
|0.000
|28.88
|13434.08
|575
|2010.07.15 13:33
|sell
|288
|1.00
|112.833
|0.000
|0.000
|576
|2010.07.15 15:27
|close
|288
|1.00
|112.858
|0.000
|0.000
|-3.25
|13430.83
|577
|2010.07.15 15:27
|buy
|289
|1.00
|112.858
|0.000
|0.000
|578
|2010.07.15 16:02
|close
|289
|1.00
|113.043
|0.000
|0.000
|20.85
|13451.68
|579
|2010.07.15 16:02
|sell
|290
|1.00
|113.043
|0.000
|0.000
|580
|2010.07.15 16:06
|close
|290
|1.00
|113.138
|0.000
|0.000
|-11.28
|13440.40
|581
|2010.07.15 16:06
|buy
|291
|1.00
|113.138
|0.000
|0.000
|582
|2010.07.16 00:31
|close
|291
|1.00
|112.413
|0.000
|0.000
|-83.91
|13356.49
|583
|2010.07.16 00:31
|sell
|292
|1.00
|112.413
|0.000
|0.000
|584
|2010.07.16 07:06
|close
|292
|1.00
|113.068
|0.000
|0.000
|-75.55
|13280.94
|585
|2010.07.16 07:06
|buy
|293
|1.00
|113.068
|0.000
|0.000
|586
|2010.07.16 07:32
|close
|293
|1.00
|112.973
|0.000
|0.000
|-11.28
|13269.66
|587
|2010.07.16 07:32
|sell
|294
|1.00
|112.973
|0.000
|0.000
|588
|2010.07.16 08:05
|close
|294
|1.00
|112.508
|0.000
|0.000
|52.98
|13322.64
|589
|2010.07.16 08:05
|buy
|295
|1.00
|112.508
|0.000
|0.000
|590
|2010.07.16 08:50
|close
|295
|1.00
|112.693
|0.000
|0.000
|20.86
|13343.50
|591
|2010.07.16 08:50
|sell
|296
|1.00
|112.693
|0.000
|0.000
|592
|2010.07.16 10:09
|close
|296
|1.00
|111.738
|0.000
|0.000
|109.20
|13452.70
|593
|2010.07.16 10:09
|buy
|297
|1.00
|111.738
|0.000
|0.000
|594
|2010.07.18 17:04
|close
|297
|1.00
|111.783
|0.000
|0.000
|4.79
|13457.49
|595
|2010.07.18 17:04
|sell
|298
|1.00
|111.783
|0.000
|0.000
|596
|2010.07.18 18:00
|close
|298
|1.00
|111.808
|0.000
|0.000
|-3.25
|13454.24
|597
|2010.07.18 18:00
|buy
|299
|1.00
|111.808
|0.000
|0.000
|598
|2010.07.18 23:10
|close
|299
|1.00
|111.853
|0.000
|0.000
|4.79
|13459.03