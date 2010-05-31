Alpari NZ Limited

Account: 2415306 Name: tick344moresafe_eurgbp Currency: USD 2010 July 23, 20:38
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
763668242010.05.31 14:23sell0.01eurgbp0.848540.000000.000002010.05.31 14:260.847990.000.000.000.80
763688722010.05.31 14:39sell0.01eurgbp0.848330.000000.000002010.05.31 15:500.847830.000.000.000.73
763804032010.05.31 16:40sell0.01eurgbp0.846680.000000.000002010.05.31 16:520.846150.000.000.000.77
763873442010.05.31 17:26sell0.01eurgbp0.845360.000000.000002010.05.31 17:460.844850.000.000.000.74
764611542010.06.01 08:14sell0.01eurgbp0.845490.000000.000002010.06.01 08:240.844960.000.000.000.77
764785162010.06.01 09:26sell0.01eurgbp0.843650.000000.000002010.06.01 09:360.843150.000.000.000.73
764877992010.06.01 10:03sell0.01eurgbp0.842480.000000.000002010.06.01 10:140.841980.000.000.000.72
765132612010.06.01 12:17sell0.01eurgbp0.837340.000000.000002010.06.01 13:010.836790.000.000.000.80
765302602010.06.01 14:16sell0.01eurgbp0.834380.000000.000002010.06.01 14:210.833860.000.000.000.76
765509932010.06.01 16:28sell0.04eurgbp0.838390.000000.000002010.06.01 17:000.835880.000.000.0014.75
765475812010.06.01 16:16sell0.02eurgbp0.836070.000000.000002010.06.01 17:000.835870.000.000.000.59
765337792010.06.01 15:00sell0.01eurgbp0.833710.000000.000002010.06.01 17:000.835880.000.000.00-3.19
765853602010.06.01 21:22sell0.01eurgbp0.835580.000000.000002010.06.01 22:540.835070.000.000.000.75
766206552010.06.02 07:02sell0.01eurgbp0.830440.000000.000002010.06.02 07:030.829930.000.000.000.75
767051092010.06.02 16:43sell0.16eurgbp0.837820.000000.000002010.06.02 17:520.833050.000.000.00111.91
766625382010.06.02 12:02sell0.08eurgbp0.835500.000000.000002010.06.02 17:530.832930.000.000.0030.14
766536732010.06.02 11:01sell0.04eurgbp0.833170.000000.000002010.06.02 17:530.833010.000.000.000.94
766434582010.06.02 09:47sell0.02eurgbp0.830810.000000.000002010.06.02 17:530.833130.000.000.00-6.80
766267682010.06.02 07:59sell0.01eurgbp0.828450.000000.000002010.06.02 17:530.833160.000.000.00-6.90
767848232010.06.03 08:27buy0.02eurgbp0.835340.000000.000002010.06.03 09:570.836740.000.000.004.11
767790312010.06.03 07:47buy0.01eurgbp0.837620.000000.000002010.06.03 09:570.836770.000.000.00-1.24
768169252010.06.03 12:42buy0.02eurgbp0.834610.000000.000002010.06.03 14:500.836070.000.000.004.28
768107982010.06.03 12:01buy0.01eurgbp0.836950.000000.000002010.06.03 14:500.836190.000.000.00-1.12
771216442010.06.07 15:34buy0.64eurgbp0.823020.000000.000002010.06.08 16:090.830070.000.00-1.11649.11
769738622010.06.04 14:56buy0.32eurgbp0.825350.000000.000002010.06.08 16:090.830070.000.00-1.15217.30
769573352010.06.04 13:40buy0.16eurgbp0.827690.000000.000002010.06.08 16:090.830070.000.00-0.5854.78
769477392010.06.04 13:03buy0.08eurgbp0.830000.000000.000002010.06.08 16:090.830110.000.00-0.291.26
768841182010.06.03 20:56buy0.04eurgbp0.832360.000000.000002010.06.08 16:090.830090.000.00-0.22-13.06
768567192010.06.03 16:53buy0.02eurgbp0.834570.000000.000002010.06.08 16:090.830090.000.00-0.11-12.89
768413242010.06.03 15:33buy0.01eurgbp0.836900.000000.000002010.06.08 16:090.830100.000.00-0.06-9.78
772764502010.06.08 16:45buy0.01eurgbp0.830300.000000.000002010.06.08 16:490.830820.000.000.000.75
772886542010.06.08 17:47buy0.01eurgbp0.832450.000000.000002010.06.08 17:490.833000.000.000.000.79
774302102010.06.09 15:25sell0.02eurgbp0.827470.000000.000002010.06.09 16:410.826040.000.000.004.17
774150462010.06.09 13:55sell0.01eurgbp0.825120.000000.000002010.06.09 16:410.826040.000.000.00-1.34
774644032010.06.09 20:03sell0.01eurgbp0.825070.000000.000002010.06.09 22:400.824560.000.000.000.74
775393162010.06.10 10:38sell0.02eurgbp0.826590.000000.000002010.06.10 10:570.825160.000.000.004.17
775367892010.06.10 10:15sell0.01eurgbp0.824260.000000.000002010.06.10 10:570.825080.000.000.00-1.20
776053012010.06.10 19:05sell0.01eurgbp0.824000.000000.000002010.06.10 20:530.823490.000.000.000.75
776449352010.06.11 07:31sell0.01eurgbp0.822570.000000.000002010.06.11 08:230.822070.000.000.000.73
776812092010.06.11 13:34buy0.01eurgbp0.828480.000000.000002010.06.11 13:450.828980.000.000.000.74
777036882010.06.11 15:58buy0.01eurgbp0.831090.000000.000002010.06.11 18:350.831590.000.000.000.72
779750352010.06.15 19:51sell0.08eurgbp0.833570.000000.000002010.06.16 11:390.829900.000.00-0.0543.52
779181772010.06.15 12:22sell0.04eurgbp0.831230.000000.000002010.06.16 11:390.829730.000.00-0.028.89
779034262010.06.15 10:33sell0.02eurgbp0.828850.000000.000002010.06.16 11:390.829730.000.00-0.01-2.61
779008562010.06.15 10:01sell0.01eurgbp0.826500.000000.000002010.06.16 11:390.829710.000.00-0.01-4.76
781185962010.06.16 21:52buy0.01eurgbp0.832330.000000.000002010.06.16 21:550.832840.000.000.000.75
781664582010.06.17 08:03buy0.01eurgbp0.835300.000000.000002010.06.17 08:440.836050.000.000.001.11
781810822010.06.17 09:34buy0.01eurgbp0.836490.000000.000002010.06.17 10:100.836990.000.000.000.74
781890312010.06.17 10:22buy0.01eurgbp0.836750.000000.000002010.06.17 10:270.837280.000.000.000.78
782166772010.06.17 12:59buy0.02eurgbp0.834550.000000.000002010.06.17 14:570.835990.000.000.004.26
782131272010.06.17 12:31buy0.01eurgbp0.836920.000000.000002010.06.17 14:570.835980.000.000.00-1.39
782339892010.06.17 15:23buy0.01eurgbp0.836150.000000.000002010.06.17 16:060.836670.000.000.000.78
782734582010.06.17 20:38buy0.01eurgbp0.836140.000000.000002010.06.18 01:370.836640.000.00-0.020.74
783800862010.06.18 16:46buy0.01eurgbp0.836510.000000.000002010.06.18 17:020.837010.000.000.000.74
785208882010.06.21 17:07sell0.02eurgbp0.835700.000000.000002010.06.21 18:440.834220.000.000.004.37
784793922010.06.21 11:49sell0.01eurgbp0.833360.000000.000002010.06.21 18:440.834190.000.000.00-1.23
785409992010.06.21 19:35sell0.01eurgbp0.833850.000000.000002010.06.22 04:120.833330.000.00-0.010.76
785979022010.06.22 09:00sell0.02eurgbp0.835560.000000.000002010.06.22 11:590.834100.000.000.004.30
785876172010.06.22 07:04sell0.01eurgbp0.833200.000000.000002010.06.22 11:590.834100.000.000.00-1.32
786318332010.06.22 13:56sell0.02eurgbp0.834570.000000.000002010.06.22 14:280.833150.000.000.004.18
786295382010.06.22 13:38sell0.01eurgbp0.832270.000000.000002010.06.22 14:280.833040.000.000.00-1.13
786498202010.06.22 16:18sell0.01eurgbp0.829440.000000.000002010.06.22 17:140.828910.000.000.000.79
786615682010.06.22 17:54sell0.01eurgbp0.828720.000000.000002010.06.22 19:270.828220.000.000.000.74
786723852010.06.22 20:00sell0.01eurgbp0.828490.000000.000002010.06.22 20:250.827980.000.000.000.76
787140112010.06.23 08:09sell0.01eurgbp0.827040.000000.000002010.06.23 09:210.826500.000.000.000.81
787355402010.06.23 11:29sell0.01eurgbp0.824200.000000.000002010.06.23 11:470.823650.000.000.000.82
787403142010.06.23 12:23sell0.01eurgbp0.823560.000000.000002010.06.23 13:110.823050.000.000.000.77
787566942010.06.23 14:57sell0.01eurgbp0.822330.000000.000002010.06.23 16:010.821830.000.000.000.75
787739312010.06.23 16:32sell0.01eurgbp0.821700.000000.000002010.06.23 17:080.821030.000.000.001.00
788558242010.06.24 11:12sell0.01eurgbp0.819940.000000.000002010.06.24 11:250.819440.000.000.000.75
789573272010.06.25 09:59buy0.01eurgbp0.826390.000000.000002010.06.25 10:280.826920.000.000.000.79
790024732010.06.25 16:07sell0.01eurgbp0.822590.000000.000002010.06.25 16:390.822080.000.000.000.76
790766972010.06.28 09:19sell0.01eurgbp0.821830.000000.000002010.06.28 10:350.821310.000.000.000.79
790978062010.06.28 12:19sell0.01eurgbp0.821300.000000.000002010.06.28 12:260.820790.000.000.000.77
791063432010.06.28 13:30sell0.01eurgbp0.819310.000000.000002010.06.28 14:410.818800.000.000.000.77
791214782010.06.28 15:12sell0.01eurgbp0.818530.000000.000002010.06.28 15:510.818020.000.000.000.77
791414592010.06.28 17:30sell0.01eurgbp0.816160.000000.000002010.06.28 18:040.815650.000.000.000.77
791630272010.06.28 20:06sell0.01eurgbp0.812590.000000.000002010.06.29 08:270.811960.000.00-0.010.95
792385172010.06.29 12:19sell0.01eurgbp0.810080.000000.000002010.06.29 12:300.809500.000.000.000.87
792446802010.06.29 13:24sell0.01eurgbp0.809370.000000.000002010.06.29 14:580.808860.000.000.000.77
792649312010.06.29 16:04sell0.01eurgbp0.807430.000000.000002010.06.29 17:440.806880.000.000.000.83
793940822010.06.30 12:30buy0.01eurgbp0.817380.000000.000002010.06.30 12:590.817910.000.000.000.80
794017532010.06.30 13:36buy0.01eurgbp0.818030.000000.000002010.06.30 14:400.818540.000.000.000.76
794979452010.07.01 08:05buy0.01eurgbp0.818850.000000.000002010.07.01 08:320.819360.000.000.000.77
795052042010.07.01 09:20buy0.01eurgbp0.819460.000000.000002010.07.01 09:210.819980.000.000.000.78
795199512010.07.01 11:14buy0.01eurgbp0.824250.000000.000002010.07.01 12:160.824810.000.000.000.84
795262952010.07.01 12:17buy0.01eurgbp0.825070.000000.000002010.07.01 12:220.825590.000.000.000.78
795662312010.07.01 16:34buy0.01eurgbp0.823800.000000.000002010.07.01 16:360.824300.000.000.000.76
795708782010.07.01 16:59buy0.01eurgbp0.823820.000000.000002010.07.01 17:490.824330.000.000.000.77
795824382010.07.01 18:10buy0.01eurgbp0.824080.000000.000002010.07.01 18:330.824590.000.000.000.77
796597322010.07.02 10:53buy0.02eurgbp0.822730.000000.000002010.07.02 11:400.824150.000.000.004.31
795854382010.07.01 18:34buy0.01eurgbp0.825060.000000.000002010.07.02 11:400.824150.000.00-0.02-1.38
796933822010.07.02 15:16buy0.01eurgbp0.829050.000000.000002010.07.02 16:550.829550.000.000.000.76
797122022010.07.02 18:36buy0.02eurgbp0.827430.000000.000002010.07.05 16:090.828860.000.00-0.044.32
797062392010.07.02 17:31buy0.01eurgbp0.829760.000000.000002010.07.05 16:090.828850.000.00-0.02-1.38
798462502010.07.06 03:40buy0.02eurgbp0.827090.000000.000002010.07.06 06:490.828460.000.000.004.15
798039262010.07.05 16:47buy0.01eurgbp0.829310.000000.000002010.07.06 06:490.828490.000.00-0.02-1.24
798939862010.07.06 10:38buy0.01eurgbp0.829270.000000.000002010.07.06 10:440.829770.000.000.000.76
799247102010.07.06 14:01buy0.01eurgbp0.829190.000000.000002010.07.06 14:170.829700.000.000.000.77
799328452010.07.06 14:51buy0.01eurgbp0.829540.000000.000002010.07.06 16:030.830130.000.000.000.90
799541322010.07.06 16:43buy0.01eurgbp0.830130.000000.000002010.07.06 16:540.830950.000.000.001.25
800753062010.07.07 12:10buy0.02eurgbp0.831260.000000.000002010.07.07 22:270.832710.000.000.004.41
799765432010.07.06 19:14buy0.01eurgbp0.833650.000000.000002010.07.07 22:270.832750.000.00-0.02-1.37
802016812010.07.08 10:46buy0.01eurgbp0.834240.000000.000002010.07.08 11:020.834760.000.000.000.79
802086772010.07.08 11:39buy0.01eurgbp0.834940.000000.000002010.07.08 11:500.835450.000.000.000.77
802153382010.07.08 12:38buy0.01eurgbp0.835670.000000.000002010.07.08 12:460.836180.000.000.000.77
802256492010.07.08 14:14buy0.01eurgbp0.835900.000000.000002010.07.08 14:560.836430.000.000.000.81
802314432010.07.08 15:28buy0.01eurgbp0.836990.000000.000002010.07.08 15:310.837500.000.000.000.77
802367872010.07.08 15:55buy0.01eurgbp0.837790.000000.000002010.07.09 08:440.838300.000.00-0.020.78
804512752010.07.12 17:23sell0.02eurgbp0.836920.000000.000002010.07.13 09:350.835320.000.00-0.014.81
804466352010.07.12 16:40sell0.01eurgbp0.834230.000000.000002010.07.13 09:350.835310.000.00-0.01-1.62
805108312010.07.13 10:02sell0.01eurgbp0.835520.000000.000002010.07.13 10:300.834970.000.000.000.82
805130452010.07.13 10:32sell0.01eurgbp0.834900.000000.000002010.07.13 10:360.834380.000.000.000.78
806226472010.07.14 09:35sell0.01eurgbp0.834960.000000.000002010.07.14 09:350.834330.000.000.000.96
806259762010.07.14 10:09sell0.01eurgbp0.834660.000000.000002010.07.14 10:300.834050.000.000.000.93
806331772010.07.14 11:20sell0.01eurgbp0.833120.000000.000002010.07.14 12:000.832610.000.000.000.78
806485872010.07.14 14:22sell0.02eurgbp0.834340.000000.000002010.07.15 09:510.832900.000.00-0.044.40
806392362010.07.14 12:36sell0.01eurgbp0.831980.000000.000002010.07.15 09:510.832880.000.00-0.02-1.37
807704812010.07.15 16:05buy0.01eurgbp0.838010.000000.000002010.07.15 16:430.838560.000.000.000.84
808005272010.07.15 20:50buy0.02eurgbp0.836840.000000.000002010.07.16 06:370.838200.000.00-0.044.19
807937792010.07.15 19:30buy0.01eurgbp0.839040.000000.000002010.07.16 06:370.838220.000.00-0.02-1.26
808461902010.07.16 09:14buy0.01eurgbp0.837980.000000.000002010.07.16 09:390.838480.000.000.000.77
808500942010.07.16 09:57buy0.01eurgbp0.838380.000000.000002010.07.16 10:300.838890.000.000.000.79
808619792010.07.16 11:37buy0.01eurgbp0.841230.000000.000002010.07.16 11:480.841750.000.000.000.80
808694932010.07.16 12:42buy0.01eurgbp0.843500.000000.000002010.07.16 13:200.844010.000.000.000.79
808954492010.07.16 16:07buy0.02eurgbp0.843140.000000.000002010.07.16 17:140.844660.000.000.004.65
808810282010.07.16 14:11buy0.01eurgbp0.845490.000000.000002010.07.16 17:140.844660.000.000.00-1.28
809078492010.07.16 17:54buy0.01eurgbp0.845010.000000.000002010.07.16 18:060.845520.000.000.000.78
809696352010.07.19 10:11buy0.01eurgbp0.845870.000000.000002010.07.19 10:170.846380.000.000.000.79
809776302010.07.19 11:18buy0.01eurgbp0.847130.000000.000002010.07.19 11:250.847640.000.000.000.78
810004942010.07.19 14:54buy0.01eurgbp0.848700.000000.000002010.07.19 15:220.849250.000.000.000.83
810286672010.07.19 19:51buy0.02eurgbp0.850300.000000.000002010.07.20 10:310.851740.000.00-0.044.39
810142832010.07.19 16:48buy0.01eurgbp0.852640.000000.000002010.07.20 10:310.851680.000.00-0.02-1.46
811454512010.07.20 19:38sell0.01eurgbp0.843580.000000.000002010.07.21 07:040.843060.000.00-0.010.80
812020902010.07.21 09:00sell0.02eurgbp0.845140.000000.000002010.07.21 09:170.843290.000.000.005.66
811928562010.07.21 08:02sell0.01eurgbp0.842660.000000.000002010.07.21 09:170.843030.000.000.00-0.57
812379372010.07.21 12:34sell0.01eurgbp0.839330.000000.000002010.07.21 12:460.838820.000.000.000.78
812915232010.07.21 20:56sell0.01eurgbp0.841130.000000.000002010.07.21 23:370.840620.000.000.000.78
813946442010.07.22 16:59buy0.01eurgbp0.845650.000000.000002010.07.22 17:000.846160.000.000.000.77
814848062010.07.23 12:22sell0.01eurgbp0.838920.000000.000002010.07.23 12:490.838410.000.000.000.79
814945302010.07.23 13:58sell0.01eurgbp0.837530.000000.000002010.07.23 14:190.837020.000.000.000.79
815101902010.07.23 15:53sell0.01eurgbp0.833820.000000.000002010.07.23 16:380.833320.000.000.000.77
  0.00 0.00 -4.00 1 198.48
Closed P/L: 1 194.48
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 194.48 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 11 194.48 Equity: 11 194.48 Free Margin: 11 194.48
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 277.93 Gross Loss: 83.45 Total Net Profit: 1 194.48
Profit Factor: 15.31 Expected Payoff: 8.41  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 36.12 (0.33%) Relative Drawdown: 0.33% (36.12)
 
Total Trades: 142 Short Positions (won %): 73 (82.19%) Long Positions (won %): 69 (81.16%)
Profit Trades (% of total): 116 (81.69%) Loss trades (% of total): 26 (18.31%)
Largest profit trade: 648.00 loss trade: -13.28
Average profit trade: 11.02 loss trade: -3.21
Maximum consecutive wins ($): 30 (27.36) consecutive losses ($): 3 (-36.12)
Maximal consecutive profit (count): 919.32 (4) consecutive loss (count): -36.12 (3)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1