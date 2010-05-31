|Account: 2415306
|Name: tick344moresafe_eurgbp
|Currency: USD
|2010 July 9, 20:33
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|76366824
|2010.05.31 14:23
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84854
|0.00000
|0.00000
|2010.05.31 14:26
|0.84799
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|76368872
|2010.05.31 14:39
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84833
|0.00000
|0.00000
|2010.05.31 15:50
|0.84783
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|76380403
|2010.05.31 16:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84668
|0.00000
|0.00000
|2010.05.31 16:52
|0.84615
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|76387344
|2010.05.31 17:26
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84536
|0.00000
|0.00000
|2010.05.31 17:46
|0.84485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|76461154
|2010.06.01 08:14
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84549
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 08:24
|0.84496
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|76478516
|2010.06.01 09:26
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84365
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 09:36
|0.84315
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|76487799
|2010.06.01 10:03
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84248
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 10:14
|0.84198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|76513261
|2010.06.01 12:17
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83734
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 13:01
|0.83679
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|76530260
|2010.06.01 14:16
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83438
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 14:21
|0.83386
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|76550993
|2010.06.01 16:28
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83839
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 17:00
|0.83588
|0.00
|0.00
|0.00
|14.75
|76547581
|2010.06.01 16:16
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83607
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 17:00
|0.83587
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|76533779
|2010.06.01 15:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83371
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 17:00
|0.83588
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.19
|76585360
|2010.06.01 21:22
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83558
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 22:54
|0.83507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|76620655
|2010.06.02 07:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83044
|0.00000
|0.00000
|2010.06.02 07:03
|0.82993
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|76705109
|2010.06.02 16:43
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.83782
|0.00000
|0.00000
|2010.06.02 17:52
|0.83305
|0.00
|0.00
|0.00
|111.91
|76662538
|2010.06.02 12:02
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.83550
|0.00000
|0.00000
|2010.06.02 17:53
|0.83293
|0.00
|0.00
|0.00
|30.14
|76653673
|2010.06.02 11:01
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83317
|0.00000
|0.00000
|2010.06.02 17:53
|0.83301
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|76643458
|2010.06.02 09:47
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83081
|0.00000
|0.00000
|2010.06.02 17:53
|0.83313
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|76626768
|2010.06.02 07:59
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82845
|0.00000
|0.00000
|2010.06.02 17:53
|0.83316
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.90
|76784823
|2010.06.03 08:27
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83534
|0.00000
|0.00000
|2010.06.03 09:57
|0.83674
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|76779031
|2010.06.03 07:47
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83762
|0.00000
|0.00000
|2010.06.03 09:57
|0.83677
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|76816925
|2010.06.03 12:42
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83461
|0.00000
|0.00000
|2010.06.03 14:50
|0.83607
|0.00
|0.00
|0.00
|4.28
|76810798
|2010.06.03 12:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83695
|0.00000
|0.00000
|2010.06.03 14:50
|0.83619
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|77121644
|2010.06.07 15:34
|buy
|0.64
|eurgbp
|0.82302
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:09
|0.83007
|0.00
|0.00
|-1.11
|649.11
|76973862
|2010.06.04 14:56
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.82535
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:09
|0.83007
|0.00
|0.00
|-1.15
|217.30
|76957335
|2010.06.04 13:40
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.82769
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:09
|0.83007
|0.00
|0.00
|-0.58
|54.78
|76947739
|2010.06.04 13:03
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.83000
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:09
|0.83011
|0.00
|0.00
|-0.29
|1.26
|76884118
|2010.06.03 20:56
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.83236
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:09
|0.83009
|0.00
|0.00
|-0.22
|-13.06
|76856719
|2010.06.03 16:53
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83457
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:09
|0.83009
|0.00
|0.00
|-0.11
|-12.89
|76841324
|2010.06.03 15:33
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83690
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:09
|0.83010
|0.00
|0.00
|-0.06
|-9.78
|77276450
|2010.06.08 16:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83030
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:49
|0.83082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|77288654
|2010.06.08 17:47
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83245
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 17:49
|0.83300
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|77430210
|2010.06.09 15:25
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82747
|0.00000
|0.00000
|2010.06.09 16:41
|0.82604
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|77415046
|2010.06.09 13:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82512
|0.00000
|0.00000
|2010.06.09 16:41
|0.82604
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|77464403
|2010.06.09 20:03
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82507
|0.00000
|0.00000
|2010.06.09 22:40
|0.82456
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|77539316
|2010.06.10 10:38
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82659
|0.00000
|0.00000
|2010.06.10 10:57
|0.82516
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|77536789
|2010.06.10 10:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82426
|0.00000
|0.00000
|2010.06.10 10:57
|0.82508
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|77605301
|2010.06.10 19:05
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82400
|0.00000
|0.00000
|2010.06.10 20:53
|0.82349
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|77644935
|2010.06.11 07:31
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82257
|0.00000
|0.00000
|2010.06.11 08:23
|0.82207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|77681209
|2010.06.11 13:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82848
|0.00000
|0.00000
|2010.06.11 13:45
|0.82898
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|77703688
|2010.06.11 15:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83109
|0.00000
|0.00000
|2010.06.11 18:35
|0.83159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|77975035
|2010.06.15 19:51
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.83357
|0.00000
|0.00000
|2010.06.16 11:39
|0.82990
|0.00
|0.00
|-0.05
|43.52
|77918177
|2010.06.15 12:22
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83123
|0.00000
|0.00000
|2010.06.16 11:39
|0.82973
|0.00
|0.00
|-0.02
|8.89
|77903426
|2010.06.15 10:33
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82885
|0.00000
|0.00000
|2010.06.16 11:39
|0.82973
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.61
|77900856
|2010.06.15 10:01
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82650
|0.00000
|0.00000
|2010.06.16 11:39
|0.82971
|0.00
|0.00
|-0.01
|-4.76
|78118596
|2010.06.16 21:52
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83233
|0.00000
|0.00000
|2010.06.16 21:55
|0.83284
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|78166458
|2010.06.17 08:03
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83530
|0.00000
|0.00000
|2010.06.17 08:44
|0.83605
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|78181082
|2010.06.17 09:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83649
|0.00000
|0.00000
|2010.06.17 10:10
|0.83699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|78189031
|2010.06.17 10:22
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83675
|0.00000
|0.00000
|2010.06.17 10:27
|0.83728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|78216677
|2010.06.17 12:59
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83455
|0.00000
|0.00000
|2010.06.17 14:57
|0.83599
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|78213127
|2010.06.17 12:31
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83692
|0.00000
|0.00000
|2010.06.17 14:57
|0.83598
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.39
|78233989
|2010.06.17 15:23
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83615
|0.00000
|0.00000
|2010.06.17 16:06
|0.83667
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|78273458
|2010.06.17 20:38
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83614
|0.00000
|0.00000
|2010.06.18 01:37
|0.83664
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.74
|78380086
|2010.06.18 16:46
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83651
|0.00000
|0.00000
|2010.06.18 17:02
|0.83701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|78520888
|2010.06.21 17:07
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83570
|0.00000
|0.00000
|2010.06.21 18:44
|0.83422
|0.00
|0.00
|0.00
|4.37
|78479392
|2010.06.21 11:49
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83336
|0.00000
|0.00000
|2010.06.21 18:44
|0.83419
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.23
|78540999
|2010.06.21 19:35
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83385
|0.00000
|0.00000
|2010.06.22 04:12
|0.83333
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.76
|78597902
|2010.06.22 09:00
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83556
|0.00000
|0.00000
|2010.06.22 11:59
|0.83410
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|78587617
|2010.06.22 07:04
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83320
|0.00000
|0.00000
|2010.06.22 11:59
|0.83410
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|78631833
|2010.06.22 13:56
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83457
|0.00000
|0.00000
|2010.06.22 14:28
|0.83315
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|78629538
|2010.06.22 13:38
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83227
|0.00000
|0.00000
|2010.06.22 14:28
|0.83304
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|78649820
|2010.06.22 16:18
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82944
|0.00000
|0.00000
|2010.06.22 17:14
|0.82891
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|78661568
|2010.06.22 17:54
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82872
|0.00000
|0.00000
|2010.06.22 19:27
|0.82822
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|78672385
|2010.06.22 20:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82849
|0.00000
|0.00000
|2010.06.22 20:25
|0.82798
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|78714011
|2010.06.23 08:09
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82704
|0.00000
|0.00000
|2010.06.23 09:21
|0.82650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|78735540
|2010.06.23 11:29
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82420
|0.00000
|0.00000
|2010.06.23 11:47
|0.82365
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|78740314
|2010.06.23 12:23
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82356
|0.00000
|0.00000
|2010.06.23 13:11
|0.82305
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|78756694
|2010.06.23 14:57
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82233
|0.00000
|0.00000
|2010.06.23 16:01
|0.82183
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|78773931
|2010.06.23 16:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82170
|0.00000
|0.00000
|2010.06.23 17:08
|0.82103
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|78855824
|2010.06.24 11:12
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81994
|0.00000
|0.00000
|2010.06.24 11:25
|0.81944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|78957327
|2010.06.25 09:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82639
|0.00000
|0.00000
|2010.06.25 10:28
|0.82692
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|79002473
|2010.06.25 16:07
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82259
|0.00000
|0.00000
|2010.06.25 16:39
|0.82208
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|79076697
|2010.06.28 09:19
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82183
|0.00000
|0.00000
|2010.06.28 10:35
|0.82131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|79097806
|2010.06.28 12:19
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82130
|0.00000
|0.00000
|2010.06.28 12:26
|0.82079
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79106343
|2010.06.28 13:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81931
|0.00000
|0.00000
|2010.06.28 14:41
|0.81880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79121478
|2010.06.28 15:12
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81853
|0.00000
|0.00000
|2010.06.28 15:51
|0.81802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79141459
|2010.06.28 17:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81616
|0.00000
|0.00000
|2010.06.28 18:04
|0.81565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79163027
|2010.06.28 20:06
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81259
|0.00000
|0.00000
|2010.06.29 08:27
|0.81196
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.95
|79238517
|2010.06.29 12:19
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81008
|0.00000
|0.00000
|2010.06.29 12:30
|0.80950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|79244680
|2010.06.29 13:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80937
|0.00000
|0.00000
|2010.06.29 14:58
|0.80886
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79264931
|2010.06.29 16:04
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80743
|0.00000
|0.00000
|2010.06.29 17:44
|0.80688
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|79394082
|2010.06.30 12:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81738
|0.00000
|0.00000
|2010.06.30 12:59
|0.81791
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|79401753
|2010.06.30 13:36
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81803
|0.00000
|0.00000
|2010.06.30 14:40
|0.81854
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|79497945
|2010.07.01 08:05
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81885
|0.00000
|0.00000
|2010.07.01 08:32
|0.81936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79505204
|2010.07.01 09:20
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81946
|0.00000
|0.00000
|2010.07.01 09:21
|0.81998
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|79519951
|2010.07.01 11:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82425
|0.00000
|0.00000
|2010.07.01 12:16
|0.82481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|79526295
|2010.07.01 12:17
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82507
|0.00000
|0.00000
|2010.07.01 12:22
|0.82559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|79566231
|2010.07.01 16:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82380
|0.00000
|0.00000
|2010.07.01 16:36
|0.82430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|79570878
|2010.07.01 16:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82382
|0.00000
|0.00000
|2010.07.01 17:49
|0.82433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79582438
|2010.07.01 18:10
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82408
|0.00000
|0.00000
|2010.07.01 18:33
|0.82459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79659732
|2010.07.02 10:53
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.82273
|0.00000
|0.00000
|2010.07.02 11:40
|0.82415
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|79585438
|2010.07.01 18:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82506
|0.00000
|0.00000
|2010.07.02 11:40
|0.82415
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.38
|79693382
|2010.07.02 15:16
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82905
|0.00000
|0.00000
|2010.07.02 16:55
|0.82955
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|79712202
|2010.07.02 18:36
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.82743
|0.00000
|0.00000
|2010.07.05 16:09
|0.82886
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.32
|79706239
|2010.07.02 17:31
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82976
|0.00000
|0.00000
|2010.07.05 16:09
|0.82885
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.38
|79846250
|2010.07.06 03:40
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.82709
|0.00000
|0.00000
|2010.07.06 06:49
|0.82846
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|79803926
|2010.07.05 16:47
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82931
|0.00000
|0.00000
|2010.07.06 06:49
|0.82849
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.24
|79893986
|2010.07.06 10:38
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82927
|0.00000
|0.00000
|2010.07.06 10:44
|0.82977
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|79924710
|2010.07.06 14:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82919
|0.00000
|0.00000
|2010.07.06 14:17
|0.82970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79932845
|2010.07.06 14:51
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82954
|0.00000
|0.00000
|2010.07.06 16:03
|0.83013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|79954132
|2010.07.06 16:43
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83013
|0.00000
|0.00000
|2010.07.06 16:54
|0.83095
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|80075306
|2010.07.07 12:10
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83126
|0.00000
|0.00000
|2010.07.07 22:27
|0.83271
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|79976543
|2010.07.06 19:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83365
|0.00000
|0.00000
|2010.07.07 22:27
|0.83275
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.37
|80201681
|2010.07.08 10:46
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83424
|0.00000
|0.00000
|2010.07.08 11:02
|0.83476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|80208677
|2010.07.08 11:39
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83494
|0.00000
|0.00000
|2010.07.08 11:50
|0.83545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|80215338
|2010.07.08 12:38
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83567
|0.00000
|0.00000
|2010.07.08 12:46
|0.83618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|80225649
|2010.07.08 14:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83590
|0.00000
|0.00000
|2010.07.08 14:56
|0.83643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|80231443
|2010.07.08 15:28
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83699
|0.00000
|0.00000
|2010.07.08 15:31
|0.83750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|80236787
|2010.07.08 15:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83779
|0.00000
|0.00000
|2010.07.09 08:44
|0.83830
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.78
|
|0.00
|0.00
|-3.79
|1 161.02
|Closed P/L:
|1 157.23
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 157.23
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|11 157.23
|Equity:
|11 157.23
|Free Margin:
|11 157.23
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 233.05
|Gross Loss:
|75.82
|Total Net Profit:
|1 157.23
|Profit Factor:
|16.26
|Expected Payoff:
|10.62
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|36.12 (0.33%)
|Relative Drawdown:
|0.33% (36.12)
|
|Total Trades:
|109
|Short Positions (won %):
|56 (82.14%)
|Long Positions (won %):
|53 (81.13%)
|Profit Trades (% of total):
|89 (81.65%)
|Loss trades (% of total):
|20 (18.35%)
|Largest
|profit trade:
|648.00
|loss trade:
|-13.28
|Average
|profit trade:
|13.85
|loss trade:
|-3.79
|Maximum
|consecutive wins ($):
|30 (27.36)
|consecutive losses ($):
|3 (-36.12)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|919.32 (4)
|consecutive loss (count):
|-36.12 (3)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1