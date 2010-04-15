|Account: 2601991
|Name: terminator
|Currency: USD
|2010 July 16, 18:16
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|171314387
|2010.04.04 14:38
|balance
|Deposit
|10 000.00
|171350591
|2010.04.05 05:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52650
|1.46650
|1.53350
|2010.04.05 08:30
|1.52410
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|171351115
|2010.04.05 06:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52450
|1.46650
|1.53350
|2010.04.05 08:31
|1.52390
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|171351453
|2010.04.05 06:07
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.52250
|1.46650
|1.53350
|2010.04.05 08:31
|1.52390
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|171351656
|2010.04.05 06:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06230
|1.00230
|1.07330
|2010.04.05 07:11
|1.06310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|171351657
|2010.04.05 06:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.540
|88.540
|95.640
|2010.04.05 08:31
|94.480
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|171366509
|2010.04.05 11:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.510
|88.510
|94.810
|2010.04.07 02:36
|94.230
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.97
|171367707
|2010.04.05 11:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52770
|1.52980
|1.53670
|2010.04.05 14:36
|1.52980
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|171370044
|2010.04.05 11:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52570
|1.52950
|1.53670
|2010.04.05 14:00
|1.52950
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|171396670
|2010.04.05 13:52
|buy
|0.02
|usdjpy
|94.310
|88.510
|94.810
|2010.04.07 02:36
|94.230
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|171399743
|2010.04.05 14:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35120
|1.29120
|1.36020
|2010.04.05 17:16
|1.34990
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|171404923
|2010.04.05 15:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.92050
|0.92290
|0.92950
|2010.04.06 07:11
|0.92290
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|171407240
|2010.04.05 15:22
|buy
|0.02
|eurusd
|1.34920
|0.00000
|1.36020
|2010.04.05 17:16
|1.34990
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|171421596
|2010.04.05 17:05
|buy
|0.03
|usdjpy
|94.110
|88.510
|94.810
|2010.04.07 02:36
|94.230
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|171421952
|2010.04.05 17:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06090
|1.06980
|1.07190
|2010.04.06 12:54
|1.07190
|0.00
|0.00
|0.00
|10.26
|171423281
|2010.04.05 18:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52850
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:49
|1.52330
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|171442316
|2010.04.06 00:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52640
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:49
|1.52330
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|171442503
|2010.04.06 00:20
|buy
|0.02
|audusd
|0.91850
|0.92290
|0.92950
|2010.04.06 07:11
|0.92290
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|171446135
|2010.04.06 01:22
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.52440
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:49
|1.52330
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|171451342
|2010.04.06 04:19
|buy
|0.05
|usdjpy
|93.910
|88.510
|94.810
|2010.04.07 02:36
|94.230
|0.00
|0.00
|0.00
|16.98
|171452459
|2010.04.06 04:45
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.52240
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:49
|1.52330
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|171457181
|2010.04.06 07:10
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.52040
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:49
|1.52330
|0.00
|0.00
|0.00
|26.10
|171457743
|2010.04.06 07:15
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.51840
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:31
|1.52130
|0.00
|0.00
|0.00
|43.50
|171479257
|2010.04.06 15:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.92540
|0.92760
|0.93640
|2010.04.07 19:01
|0.92760
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|171487114
|2010.04.06 18:30
|buy
|0.09
|usdjpy
|93.710
|88.510
|94.810
|2010.04.07 01:38
|94.000
|0.00
|0.00
|0.00
|27.77
|171497746
|2010.04.07 00:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07020
|1.07240
|1.08120
|2010.04.07 13:08
|1.07240
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|171543070
|2010.04.07 19:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07360
|1.07640
|1.08460
|2010.04.08 09:42
|1.07640
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|171552660
|2010.04.08 04:01
|buy
|0.01
|audusd
|0.92770
|0.86770
|0.93470
|2010.04.08 15:52
|0.92760
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|171555646
|2010.04.08 06:29
|buy
|0.02
|audusd
|0.92570
|0.86770
|0.93470
|2010.04.08 15:52
|0.92760
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|171558540
|2010.04.08 07:36
|buy
|0.03
|audusd
|0.92370
|0.86770
|0.93470
|2010.04.08 15:52
|0.92760
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|171597946
|2010.04.08 20:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07370
|1.01370
|1.06260
|2010.04.15 09:49
|1.06100
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.97
|171606392
|2010.04.08 23:34
|buy
|0.02
|usdchf
|1.07170
|1.07410
|1.08270
|2010.04.09 13:34
|1.07410
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|171696731
|2010.04.11 22:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.05760
|1.01370
|1.06260
|2010.04.15 09:49
|1.06100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.41
|171707253
|2010.04.12 03:31
|buy
|0.01
|usdcad
|1.00380
|1.00660
|1.01480
|2010.04.12 12:11
|1.00660
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|171709039
|2010.04.12 04:57
|buy
|0.03
|usdchf
|1.05560
|1.05870
|1.06660
|2010.04.12 07:07
|1.05870
|0.00
|0.00
|0.00
|8.78
|171731393
|2010.04.12 14:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.92850
|0.86850
|0.93340
|2010.04.13 06:54
|0.92560
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|171734572
|2010.04.12 15:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35910
|1.36390
|1.36610
|2010.04.14 03:53
|1.36610
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|171738906
|2010.04.12 16:56
|buy
|0.02
|eurusd
|1.35710
|1.36000
|1.36810
|2010.04.13 07:19
|1.36000
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|171746577
|2010.04.12 21:24
|buy
|0.02
|audusd
|0.92640
|0.00000
|0.93340
|2010.04.13 06:54
|0.92560
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|171747153
|2010.04.12 21:53
|buy
|0.03
|audusd
|0.92440
|0.86850
|0.93340
|2010.04.13 06:54
|0.92560
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|171751545
|2010.04.13 00:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.00400
|0.94400
|1.00700
|2010.04.15 09:10
|0.99940
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|171758166
|2010.04.13 05:14
|buy
|0.05
|audusd
|0.92240
|0.86850
|0.93340
|2010.04.13 06:54
|0.92560
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|171760455
|2010.04.13 06:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53900
|1.47900
|1.54590
|2010.04.13 08:38
|1.53880
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|171762287
|2010.04.13 06:59
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53700
|1.47900
|1.54590
|2010.04.13 08:38
|1.53880
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|171763794
|2010.04.13 07:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.92610
|0.93030
|0.93510
|2010.04.14 01:53
|0.93030
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|171765108
|2010.04.13 08:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.53490
|1.47900
|1.54590
|2010.04.13 08:38
|1.53880
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|171778988
|2010.04.13 12:53
|buy
|0.02
|usdcad
|1.00200
|1.00440
|1.01300
|2010.04.13 15:30
|1.00440
|0.00
|0.00
|0.00
|4.78
|171786659
|2010.04.13 14:36
|buy
|0.02
|audusd
|0.92410
|0.92720
|0.93510
|2010.04.13 22:46
|0.92720
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|171788706
|2010.04.13 15:11
|buy
|0.02
|eurusd
|1.35510
|1.36390
|1.36610
|2010.04.14 03:53
|1.36610
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|171796892
|2010.04.13 20:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53870
|1.54170
|1.54970
|2010.04.14 06:05
|1.54170
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|171800796
|2010.04.14 00:13
|buy
|0.03
|usdchf
|1.05360
|1.05890
|1.06260
|2010.04.15 09:49
|1.06100
|0.00
|0.00
|0.00
|20.92
|171804043
|2010.04.14 01:14
|buy
|0.05
|usdchf
|1.05160
|1.05390
|1.06260
|2010.04.14 12:40
|1.05390
|0.00
|0.00
|0.00
|10.91
|171806889
|2010.04.14 02:36
|buy
|0.02
|usdcad
|1.00000
|0.94400
|1.00700
|2010.04.15 09:10
|0.99940
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|171817901
|2010.04.14 08:16
|buy
|0.03
|usdcad
|0.99800
|0.94400
|1.00700
|2010.04.15 09:10
|0.99940
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|171821747
|2010.04.14 09:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54470
|1.48470
|1.55170
|2010.04.14 12:14
|1.54470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|171823117
|2010.04.14 10:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54270
|1.48470
|1.55170
|2010.04.14 12:14
|1.54470
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|171824576
|2010.04.14 10:46
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.54070
|1.54270
|1.55170
|2010.04.14 12:14
|1.54470
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|171844267
|2010.04.14 15:07
|buy
|0.05
|usdcad
|0.99600
|0.94400
|1.00700
|2010.04.15 09:10
|0.99940
|0.00
|0.00
|0.00
|17.01
|171844953
|2010.04.14 15:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36570
|1.30570
|1.33940
|2010.04.23 18:29
|1.33940
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.30
|171859243
|2010.04.15 00:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54890
|1.48890
|1.55170
|2010.04.15 14:32
|1.54880
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|171870107
|2010.04.15 04:42
|buy
|0.02
|eurusd
|1.36370
|1.30570
|1.33940
|2010.04.23 18:29
|1.33940
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.60
|171879395
|2010.04.15 07:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.36170
|1.30570
|1.33940
|2010.04.23 18:29
|1.33940
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.90
|171881911
|2010.04.15 07:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54690
|1.48890
|1.55170
|2010.04.15 14:32
|1.54880
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|171882175
|2010.04.15 07:32
|buy
|0.05
|eurusd
|1.35970
|1.30570
|1.33940
|2010.04.23 18:29
|1.33940
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.50
|171889025
|2010.04.15 08:23
|buy
|0.09
|eurusd
|1.35770
|1.30570
|1.33940
|2010.04.23 18:29
|1.33940
|0.00
|0.00
|0.00
|-164.70
|171893751
|2010.04.15 09:11
|buy
|0.15
|eurusd
|1.35570
|1.30570
|1.35360
|2010.04.19 14:19
|1.34690
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|171894502
|2010.04.15 09:14
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.54490
|1.48890
|1.55170
|2010.04.15 14:32
|1.54880
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|171895438
|2010.04.15 09:17
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.54270
|1.48890
|1.55170
|2010.04.15 12:06
|1.54370
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|171898258
|2010.04.15 09:48
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.54070
|1.48890
|1.55170
|2010.04.15 12:06
|1.54370
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|171916498
|2010.04.15 12:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.270
|87.270
|92.770
|2010.04.19 12:39
|92.080
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.92
|171923239
|2010.04.15 13:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.93350
|0.87350
|0.92780
|2010.04.19 13:56
|0.92100
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.50
|171933373
|2010.04.15 15:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.070
|87.270
|92.770
|2010.04.19 12:39
|92.080
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.50
|172033878
|2010.04.18 22:01
|buy
|0.03
|usdjpy
|92.080
|87.270
|92.770
|2010.04.19 12:39
|92.080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|172033882
|2010.04.18 22:01
|buy
|0.02
|audusd
|0.92080
|0.87350
|0.92780
|2010.04.19 13:56
|0.92100
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|172041340
|2010.04.19 00:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06300
|1.06690
|1.07400
|2010.04.19 12:01
|1.06690
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|172043687
|2010.04.19 01:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.01460
|1.01940
|1.02560
|2010.04.19 10:52
|1.01940
|0.00
|0.00
|0.00
|4.71
|172048403
|2010.04.19 03:36
|buy
|0.03
|audusd
|0.91880
|0.87350
|0.92780
|2010.04.19 13:56
|0.92100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|172050610
|2010.04.19 05:17
|buy
|0.25
|eurusd
|1.34660
|1.30570
|1.35360
|2010.04.19 14:19
|1.34690
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|172053310
|2010.04.19 06:40
|buy
|0.05
|audusd
|0.91680
|0.91890
|0.92780
|2010.04.19 13:56
|0.92100
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|172053399
|2010.04.19 06:41
|buy
|0.05
|usdjpy
|91.870
|87.270
|92.770
|2010.04.19 12:39
|92.080
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|172054082
|2010.04.19 06:45
|buy
|0.42
|eurusd
|1.34460
|1.30570
|1.35360
|2010.04.19 14:19
|1.34690
|0.00
|0.00
|0.00
|96.60
|172055478
|2010.04.19 07:04
|buy
|0.09
|usdjpy
|91.670
|87.270
|92.770
|2010.04.19 12:39
|92.080
|0.00
|0.00
|0.00
|40.07
|172064604
|2010.04.19 10:23
|buy
|0.70
|eurusd
|1.34260
|1.34480
|1.35360
|2010.04.19 14:19
|1.34690
|0.00
|0.00
|0.00
|301.00
|172079997
|2010.04.19 14:37
|buy
|0.15
|eurusd
|1.34640
|1.34930
|1.35740
|2010.04.20 09:04
|1.34930
|0.00
|0.00
|0.00
|43.50
|172086452
|2010.04.19 17:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.01820
|0.95820
|1.00830
|2010.04.27 12:54
|1.00830
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.82
|172089244
|2010.04.19 18:37
|buy
|0.02
|usdcad
|1.01620
|0.95820
|1.00830
|2010.04.27 12:54
|1.00830
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.67
|172101601
|2010.04.20 00:11
|buy
|0.03
|usdcad
|1.01420
|0.95820
|1.00830
|2010.04.27 12:54
|1.00830
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.55
|172111174
|2010.04.20 03:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06410
|1.06900
|1.07310
|2010.04.21 05:34
|1.06900
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|172118601
|2010.04.20 07:06
|buy
|0.05
|usdcad
|1.01210
|0.95820
|1.00830
|2010.04.27 12:54
|1.00830
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.84
|172130181
|2010.04.20 09:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.06210
|1.06900
|1.07310
|2010.04.21 05:34
|1.06900
|0.00
|0.00
|0.00
|12.91
|172144973
|2010.04.20 13:00
|buy
|0.09
|usdcad
|1.00970
|0.95820
|1.00830
|2010.04.27 12:54
|1.00830
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.50
|172145034
|2010.04.20 13:00
|buy
|0.15
|usdcad
|1.00620
|0.95820
|1.00830
|2010.04.27 12:54
|1.00830
|0.00
|0.00
|0.00
|31.24
|172156929
|2010.04.20 15:20
|buy
|0.15
|eurusd
|1.34440
|1.30570
|1.33940
|2010.04.23 18:29
|1.33940
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|172173222
|2010.04.20 23:11
|buy
|0.25
|eurusd
|1.34240
|1.30570
|1.33940
|2010.04.23 18:29
|1.33940
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|172180418
|2010.04.21 03:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.200
|93.420
|93.880
|2010.04.23 00:01
|93.420
|0.00
|0.00
|0.00
|2.35
|172183633
|2010.04.21 04:55
|buy
|0.42
|eurusd
|1.34040
|1.34270
|1.35140
|2010.04.21 07:05
|1.34270
|0.00
|0.00
|0.00
|96.60
|172207181
|2010.04.21 11:03
|buy
|0.42
|eurusd
|1.33840
|1.30570
|1.33940
|2010.04.23 18:29
|1.33940
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|172208506
|2010.04.21 11:10
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.990
|93.230
|94.090
|2010.04.21 14:34
|93.230
|0.00
|0.00
|0.00
|5.15
|172213257
|2010.04.21 11:33
|buy
|0.70
|eurusd
|1.33640
|1.33890
|1.34740
|2010.04.21 14:30
|1.33890
|0.00
|0.00
|0.00
|175.00
|172217302
|2010.04.21 12:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07120
|1.01120
|1.07820
|2010.04.21 15:33
|1.07170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|172225795
|2010.04.21 13:26
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06920
|1.01120
|1.07820
|2010.04.21 15:33
|1.07170
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|172233070
|2010.04.21 14:52
|buy
|0.03
|usdchf
|1.06720
|1.06960
|1.07820
|2010.04.21 15:33
|1.07170
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|172237477
|2010.04.21 15:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07100
|1.07690
|1.08000
|2010.04.22 14:26
|1.07690
|0.00
|0.00
|0.00
|5.48
|172246505
|2010.04.21 18:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54130
|1.54480
|1.55230
|2010.04.22 07:18
|1.54480
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|172260444
|2010.04.22 00:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.92840
|0.86840
|0.92720
|2010.04.27 17:19
|0.91930
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.10
|172262912
|2010.04.22 01:21
|buy
|0.02
|audusd
|0.92630
|0.92830
|0.93740
|2010.04.22 09:14
|0.92830
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|172263174
|2010.04.22 01:25
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.790
|93.140
|93.880
|2010.04.22 09:23
|93.140
|0.00
|0.00
|0.00
|7.52
|172268097
|2010.04.22 05:47
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06910
|1.07690
|1.08000
|2010.04.22 14:26
|1.07690
|0.00
|0.00
|0.00
|7.24
|172284945
|2010.04.22 09:25
|buy
|0.25
|usdcad
|0.99930
|1.00180
|1.01030
|2010.04.22 14:07
|1.00180
|0.00
|0.00
|0.00
|62.39
|172286403
|2010.04.22 09:52
|buy
|0.70
|eurusd
|1.33440
|1.30570
|1.33940
|2010.04.23 14:44
|1.33720
|0.00
|0.00
|0.00
|196.00
|172293275
|2010.04.22 12:38
|buy
|1.19
|eurusd
|1.33240
|1.33510
|1.33940
|2010.04.23 14:44
|1.33720
|0.00
|0.00
|0.00
|571.20
|172296691
|2010.04.22 13:36
|buy
|2.02
|eurusd
|1.33040
|1.30570
|1.33940
|2010.04.22 14:26
|1.33200
|0.00
|0.00
|0.00
|323.20
|172297085
|2010.04.22 13:38
|buy
|0.02
|audusd
|0.92420
|0.92730
|0.93520
|2010.04.22 20:10
|0.92730
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|172298153
|2010.04.22 13:50
|buy
|3.43
|eurusd
|1.32840
|1.30570
|1.33940
|2010.04.22 14:26
|1.33200
|0.00
|0.00
|0.00
|1 234.80
|172316840
|2010.04.22 19:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53900
|1.47900
|1.54350
|2010.04.23 04:21
|1.53590
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|172319296
|2010.04.22 20:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53700
|1.47900
|1.54350
|2010.04.23 04:21
|1.53590
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|172321167
|2010.04.22 21:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07810
|1.08280
|1.08910
|2010.04.22 23:31
|1.08280
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|172325150
|2010.04.22 23:06
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.53450
|1.47900
|1.54350
|2010.04.23 04:21
|1.53590
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|172326791
|2010.04.22 23:20
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.53250
|1.47900
|1.54350
|2010.04.23 04:21
|1.53590
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|172406344
|2010.04.26 00:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07340
|1.07660
|1.08440
|2010.04.26 10:11
|1.07660
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|172411075
|2010.04.26 02:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.360
|88.360
|94.030
|2010.04.28 12:11
|94.030
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.51
|172415640
|2010.04.26 04:44
|buy
|0.02
|usdjpy
|94.160
|88.360
|94.030
|2010.04.28 12:11
|94.030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.77
|172431040
|2010.04.26 10:11
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07680
|1.01680
|1.08180
|2010.04.27 06:17
|1.07410
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.51
|172437554
|2010.04.26 12:08
|buy
|0.25
|usdcad
|0.99730
|0.99960
|1.00830
|2010.04.26 15:04
|0.99960
|0.00
|0.00
|0.00
|57.52
|172441750
|2010.04.26 13:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.07480
|1.01680
|1.08180
|2010.04.27 06:17
|1.07410
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|172444667
|2010.04.26 13:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54630
|1.48630
|1.54330
|2010.05.06 15:44
|1.48630
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|172458036
|2010.04.26 17:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54430
|1.48630
|1.54330
|2010.04.27 13:44
|1.53520
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.20
|172467433
|2010.04.26 20:32
|buy
|0.03
|usdchf
|1.07280
|1.01680
|1.08180
|2010.04.27 06:17
|1.07410
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|172467693
|2010.04.26 20:39
|buy
|0.03
|usdjpy
|93.960
|88.360
|94.030
|2010.04.28 12:11
|94.030
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|172469240
|2010.04.26 21:17
|buy
|0.05
|usdchf
|1.07080
|1.01680
|1.08180
|2010.04.27 06:17
|1.07410
|0.00
|0.00
|0.00
|15.36
|172485894
|2010.04.27 06:18
|buy
|0.05
|usdjpy
|93.750
|88.360
|94.030
|2010.04.28 09:59
|93.840
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|172487772
|2010.04.27 06:52
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.54230
|1.48630
|1.54330
|2010.04.27 13:44
|1.53520
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.30
|172490511
|2010.04.27 07:15
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.54030
|1.48630
|1.54330
|2010.04.27 13:44
|1.53520
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.50
|172491675
|2010.04.27 07:27
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.53830
|1.48630
|1.54330
|2010.04.27 13:44
|1.53520
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.90
|172502684
|2010.04.27 09:06
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.53630
|1.48630
|1.54330
|2010.04.27 13:44
|1.53520
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.50
|172504870
|2010.04.27 09:42
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.53430
|1.48630
|1.54330
|2010.04.27 13:44
|1.53520
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|172507596
|2010.04.27 10:30
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.53230
|1.48630
|1.54330
|2010.04.27 13:44
|1.53520
|0.00
|0.00
|0.00
|121.80
|172514740
|2010.04.27 12:51
|buy
|0.02
|audusd
|0.92220
|0.86840
|0.92720
|2010.04.27 17:19
|0.91930
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|172515032
|2010.04.27 12:55
|buy
|0.09
|usdjpy
|93.550
|88.360
|94.030
|2010.04.28 09:59
|93.840
|0.00
|0.00
|0.00
|27.81
|172525813
|2010.04.27 15:10
|buy
|0.15
|usdjpy
|93.350
|88.360
|94.030
|2010.04.27 17:19
|93.230
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.31
|172527892
|2010.04.27 15:27
|buy
|0.03
|audusd
|0.92020
|0.86840
|0.92720
|2010.04.27 17:19
|0.91930
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|172529026
|2010.04.27 15:31
|buy
|0.25
|usdjpy
|93.140
|88.360
|94.030
|2010.04.27 17:19
|93.230
|0.00
|0.00
|0.00
|24.13
|172532012
|2010.04.27 15:52
|buy
|0.05
|audusd
|0.91820
|0.86840
|0.92720
|2010.04.27 17:19
|0.91930
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|172534609
|2010.04.27 16:13
|buy
|0.09
|audusd
|0.91620
|0.86840
|0.92720
|2010.04.27 17:19
|0.91930
|0.00
|0.00
|0.00
|27.90
|172534659
|2010.04.27 16:14
|buy
|0.42
|usdjpy
|92.930
|88.360
|94.030
|2010.04.27 17:19
|93.230
|0.00
|0.00
|0.00
|135.15
|172537215
|2010.04.27 17:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08390
|1.08780
|1.09490
|2010.04.27 22:06
|1.08780
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|172562455
|2010.04.28 06:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.01380
|1.01760
|1.02480
|2010.04.28 09:51
|1.01760
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|172569333
|2010.04.28 08:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08750
|1.02750
|1.09450
|2010.04.28 14:38
|1.08760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|172574445
|2010.04.28 10:13
|buy
|0.02
|usdchf
|1.08550
|1.02750
|1.09450
|2010.04.28 14:38
|1.08760
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|172579242
|2010.04.28 12:09
|buy
|0.03
|usdchf
|1.08350
|1.08550
|1.09450
|2010.04.28 14:38
|1.08760
|0.00
|0.00
|0.00
|11.31
|172595823
|2010.04.28 15:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.09150
|1.03150
|1.09240
|2010.04.29 13:29
|1.08430
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.64
|172596157
|2010.04.28 15:31
|buy
|0.02
|usdchf
|1.08940
|1.03150
|1.09240
|2010.04.29 13:29
|1.08430
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.41
|172600639
|2010.04.28 16:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.01250
|0.95250
|1.01350
|2010.04.29 15:04
|1.00530
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.16
|172604533
|2010.04.28 18:22
|buy
|0.02
|usdcad
|1.01050
|0.95250
|1.01350
|2010.04.29 15:04
|1.00530
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.35
|172604721
|2010.04.28 18:24
|buy
|0.03
|usdchf
|1.08740
|1.03150
|1.09240
|2010.04.29 13:29
|1.08430
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.58
|172604843
|2010.04.28 18:25
|buy
|0.03
|usdcad
|1.00850
|0.95250
|1.01350
|2010.04.29 15:04
|1.00530
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.55
|172609599
|2010.04.28 20:05
|buy
|0.05
|usdchf
|1.08540
|1.03150
|1.09240
|2010.04.29 13:29
|1.08430
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|172647556
|2010.04.29 08:48
|buy
|0.09
|usdchf
|1.08340
|1.03150
|1.09240
|2010.04.29 13:29
|1.08430
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|172647822
|2010.04.29 08:57
|buy
|0.05
|usdcad
|1.00650
|0.95250
|1.01350
|2010.04.29 15:04
|1.00530
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.97
|172652208
|2010.04.29 09:53
|buy
|0.09
|usdcad
|1.00450
|0.95250
|1.01350
|2010.04.29 15:04
|1.00530
|0.00
|0.00
|0.00
|7.16
|172653406
|2010.04.29 10:04
|buy
|0.15
|usdchf
|1.08140
|1.03150
|1.09240
|2010.04.29 13:29
|1.08430
|0.00
|0.00
|0.00
|40.12
|172655491
|2010.04.29 10:12
|buy
|0.15
|usdcad
|1.00250
|0.95250
|1.01350
|2010.04.29 15:04
|1.00530
|0.00
|0.00
|0.00
|41.78
|172672490
|2010.04.29 12:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.130
|94.380
|95.230
|2010.04.30 12:35
|94.380
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|172697424
|2010.04.29 14:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08340
|1.02340
|1.08700
|2010.05.03 01:20
|1.08190
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.39
|172699376
|2010.04.29 15:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.00610
|1.00870
|1.01510
|2010.04.30 13:43
|1.00870
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|172703139
|2010.04.29 16:20
|buy
|0.02
|usdchf
|1.08140
|1.02340
|1.08700
|2010.05.03 01:20
|1.08190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|172709142
|2010.04.29 17:51
|buy
|0.02
|usdcad
|1.00410
|1.00870
|1.01510
|2010.04.30 13:43
|1.00870
|0.00
|0.00
|0.00
|9.12
|172713283
|2010.04.29 18:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.92830
|0.93030
|0.93730
|2010.04.30 13:57
|0.93030
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|172718654
|2010.04.29 19:26
|buy
|0.02
|audusd
|0.92630
|0.92920
|0.93730
|2010.04.30 00:12
|0.92920
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|172826407
|2010.05.02 22:00
|buy
|0.03
|usdchf
|1.07600
|1.07970
|1.08700
|2010.05.03 01:20
|1.08190
|0.00
|0.00
|0.00
|16.36
|172845353
|2010.05.03 00:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.070
|94.490
|94.960
|2010.05.03 14:53
|94.490
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|172847141
|2010.05.03 01:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.92470
|0.86470
|0.91950
|2010.05.18 18:56
|0.86470
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|172847993
|2010.05.03 02:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.860
|94.490
|94.960
|2010.05.03 14:53
|94.490
|0.00
|0.00
|0.00
|13.33
|172862793
|2010.05.03 08:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32370
|1.26370
|1.32670
|2010.05.03 16:01
|1.31860
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|172865754
|2010.05.03 08:45
|buy
|0.01
|usdcad
|1.01670
|0.95670
|1.02170
|2010.05.04 05:58
|1.01400
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.66
|172879641
|2010.05.03 10:19
|buy
|0.02
|usdcad
|1.01470
|0.95670
|1.02170
|2010.05.04 05:58
|1.01400
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|172894891
|2010.05.03 12:27
|buy
|0.03
|usdcad
|1.01270
|0.95670
|1.02170
|2010.05.04 05:58
|1.01400
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|172906858
|2010.05.03 14:25
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32170
|1.26370
|1.32670
|2010.05.03 16:01
|1.31860
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|172908848
|2010.05.03 14:31
|buy
|0.03
|eurusd
|1.31970
|1.26370
|1.32670
|2010.05.03 16:01
|1.31860
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|172911871
|2010.05.03 14:51
|buy
|0.05
|eurusd
|1.31770
|1.26370
|1.32670
|2010.05.03 16:01
|1.31860
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|172919236
|2010.05.03 15:44
|buy
|0.09
|eurusd
|1.31570
|1.26370
|1.32670
|2010.05.03 16:01
|1.31860
|0.00
|0.00
|0.00
|26.10
|172936062
|2010.05.03 18:59
|buy
|0.05
|usdcad
|1.01070
|0.95670
|1.02170
|2010.05.04 05:58
|1.01400
|0.00
|0.00
|0.00
|16.27
|172938765
|2010.05.03 19:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32030
|1.26030
|1.30710
|2010.05.06 18:43
|1.26030
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|172944619
|2010.05.03 23:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.710
|88.710
|94.590
|2010.05.06 08:49
|93.780
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.92
|172959130
|2010.05.04 04:30
|buy
|0.02
|audusd
|0.92250
|0.86470
|0.91950
|2010.05.18 18:56
|0.86470
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.60
|172962746
|2010.05.04 05:34
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31830
|1.26030
|1.30710
|2010.05.06 18:43
|1.26030
|0.00
|0.00
|0.00
|-116.00
|172964614
|2010.05.04 06:07
|buy
|0.03
|audusd
|0.92050
|0.86470
|0.91950
|2010.05.18 18:56
|0.86470
|0.00
|0.00
|0.00
|-167.40
|172965184
|2010.05.04 06:11
|buy
|0.05
|audusd
|0.91850
|0.86470
|0.91950
|2010.05.18 18:56
|0.86470
|0.00
|0.00
|0.00
|-269.00
|172967469
|2010.05.04 07:07
|buy
|0.03
|eurusd
|1.31630
|1.26030
|1.30710
|2010.05.06 18:43
|1.26030
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|172972156
|2010.05.04 08:30
|buy
|0.05
|eurusd
|1.31430
|1.26030
|1.30710
|2010.05.05 06:57
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|172975321
|2010.05.04 09:26
|buy
|0.09
|eurusd
|1.31230
|1.26030
|1.30710
|2010.05.05 06:57
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.80
|172978636
|2010.05.04 10:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.01620
|1.02070
|1.02720
|2010.05.04 13:19
|1.02070
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|172981861
|2010.05.04 11:40
|buy
|0.09
|audusd
|0.91650
|0.86470
|0.91950
|2010.05.18 18:56
|0.86470
|0.00
|0.00
|0.00
|-466.20
|172981918
|2010.05.04 11:40
|buy
|0.02
|usdjpy
|94.500
|94.700
|95.600
|2010.05.05 00:21
|94.700
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|172982497
|2010.05.04 11:46
|buy
|0.15
|eurusd
|1.31030
|1.26030
|1.30710
|2010.05.05 06:57
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|172984346
|2010.05.04 12:18
|buy
|0.25
|eurusd
|1.30830
|1.26030
|1.30710
|2010.05.05 06:57
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|172986683
|2010.05.04 12:56
|buy
|0.15
|audusd
|0.91450
|0.86470
|0.91950
|2010.05.18 18:56
|0.86470
|0.00
|0.00
|0.00
|-747.00
|172987999
|2010.05.04 13:11
|buy
|0.42
|eurusd
|1.30630
|1.26030
|1.30710
|2010.05.05 06:57
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|-302.40
|172989395
|2010.05.04 13:37
|buy
|0.25
|audusd
|0.91250
|0.86470
|0.91950
|2010.05.18 18:56
|0.86470
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 195.00
|172990062
|2010.05.04 13:44
|buy
|0.70
|eurusd
|1.30420
|1.26030
|1.30710
|2010.05.05 06:57
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|-357.00
|172994895
|2010.05.04 14:38
|buy
|0.42
|audusd
|0.91050
|0.86470
|0.91950
|2010.05.18 18:56
|0.86470
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 923.60
|172999693
|2010.05.04 15:29
|buy
|1.19
|eurusd
|1.30220
|1.26030
|1.30710
|2010.05.05 06:57
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|-368.90
|173009747
|2010.05.04 18:49
|buy
|2.02
|eurusd
|1.30020
|1.26030
|1.30710
|2010.05.05 06:57
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|-222.20
|173013484
|2010.05.04 21:04
|buy
|0.70
|audusd
|0.90850
|0.86470
|0.91950
|2010.05.04 23:53
|0.91140
|0.00
|0.00
|0.00
|203.00
|173013497
|2010.05.04 21:04
|buy
|3.43
|eurusd
|1.29810
|1.26030
|1.30710
|2010.05.05 06:57
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|343.00
|173020102
|2010.05.05 00:56
|buy
|5.83
|eurusd
|1.29610
|1.26030
|1.30710
|2010.05.05 06:57
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|1 749.00
|173024858
|2010.05.05 03:45
|buy
|0.01
|usdcad
|1.02540
|1.03140
|1.03640
|2010.05.05 13:19
|1.03140
|0.00
|0.00
|0.00
|5.82
|173041008
|2010.05.05 09:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.10410
|1.10700
|1.11510
|2010.05.05 12:08
|1.10700
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|173062013
|2010.05.05 13:40
|buy
|0.02
|usdjpy
|94.300
|88.710
|94.590
|2010.05.06 08:49
|93.780
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.09
|173062610
|2010.05.05 13:46
|buy
|0.03
|usdjpy
|94.100
|88.710
|94.590
|2010.05.06 08:49
|93.780
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.24
|173074333
|2010.05.05 18:12
|buy
|0.05
|usdjpy
|93.890
|88.710
|94.590
|2010.05.06 08:49
|93.780
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.86
|173075068
|2010.05.05 18:29
|buy
|0.09
|usdjpy
|93.690
|88.710
|94.590
|2010.05.06 08:49
|93.780
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|173075149
|2010.05.05 18:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.11610
|1.12260
|1.12710
|2010.05.06 07:07
|1.12260
|0.00
|0.00
|0.00
|5.79
|173078895
|2010.05.05 20:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.03060
|1.03710
|1.03960
|2010.05.06 07:05
|1.03960
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|173089869
|2010.05.06 02:53
|buy
|0.02
|usdcad
|1.02860
|1.03720
|1.03960
|2010.05.06 07:05
|1.03960
|0.00
|0.00
|0.00
|21.16
|173097456
|2010.05.06 06:44
|buy
|0.15
|usdjpy
|93.490
|88.710
|94.590
|2010.05.06 08:49
|93.780
|0.00
|0.00
|0.00
|46.39
|173130344
|2010.05.06 15:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.03660
|1.04480
|1.04760
|2010.05.06 15:54
|1.04480
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|173138622
|2010.05.06 16:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.10770
|1.11070
|1.11870
|2010.05.06 18:15
|1.11070
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|173172464
|2010.05.06 21:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.11310
|1.11510
|1.12410
|2010.05.07 00:34
|1.11510
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|173358125
|2010.05.10 12:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.10200
|1.10650
|1.11300
|2010.05.10 14:09
|1.10650
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|173377805
|2010.05.10 16:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.390
|87.390
|93.880
|2010.07.01 13:56
|87.390
|0.00
|0.00
|0.03
|-68.66
|173382001
|2010.05.10 17:08
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.190
|93.430
|93.880
|2010.05.13 07:33
|93.430
|0.00
|0.00
|0.00
|5.14
|173403737
|2010.05.10 23:22
|buy
|0.03
|usdjpy
|92.990
|87.390
|93.880
|2010.05.11 01:00
|93.100
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|173406607
|2010.05.11 00:11
|buy
|0.05
|usdjpy
|92.780
|87.390
|93.880
|2010.05.11 01:00
|93.100
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|173411647
|2010.05.11 02:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48570
|1.48810
|1.49050
|2010.05.11 15:02
|1.49050
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|173412832
|2010.05.11 02:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.48370
|1.48660
|1.49050
|2010.05.11 08:30
|1.48660
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|173413958
|2010.05.11 03:13
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.48150
|1.42570
|1.49050
|2010.05.11 04:59
|1.48280
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|173416148
|2010.05.11 04:07
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.47950
|1.42570
|1.49050
|2010.05.11 04:59
|1.48280
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|173521474
|2010.05.12 07:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49200
|1.49770
|1.50300
|2010.05.12 07:57
|1.49770
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|173560276
|2010.05.12 11:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.10930
|1.11280
|1.11830
|2010.05.13 08:52
|1.11280
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|173575257
|2010.05.12 14:05
|buy
|0.02
|usdchf
|1.10730
|1.10960
|1.11830
|2010.05.12 16:11
|1.10960
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|173599065
|2010.05.13 00:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48500
|1.48960
|1.49400
|2010.05.13 07:19
|1.48960
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|173600336
|2010.05.13 00:38
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.48300
|1.48960
|1.49400
|2010.05.13 07:19
|1.48960
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|173633807
|2010.05.13 10:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.11420
|1.11720
|1.12320
|2010.05.13 22:17
|1.11720
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|173644119
|2010.05.13 11:19
|buy
|0.02
|usdchf
|1.11220
|1.11450
|1.12320
|2010.05.13 13:12
|1.11450
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|173829870
|2010.05.17 00:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.03570
|1.04110
|1.04670
|2010.05.17 02:21
|1.04110
|0.00
|0.00
|0.00
|5.19
|173951965
|2010.05.17 16:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.04020
|0.98020
|1.04310
|2010.05.18 01:02
|1.03500
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.02
|173951987
|2010.05.17 16:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.13940
|1.07940
|1.14240
|2010.05.18 00:18
|1.13440
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.41
|173954778
|2010.05.17 16:12
|buy
|0.02
|usdchf
|1.13740
|1.07940
|1.14240
|2010.05.18 00:18
|1.13440
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.29
|173966914
|2010.05.17 17:17
|buy
|0.03
|usdchf
|1.13540
|1.07940
|1.14240
|2010.05.18 00:18
|1.13440
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|173967261
|2010.05.17 17:20
|buy
|0.02
|usdcad
|1.03810
|0.98020
|1.04310
|2010.05.18 01:02
|1.03500
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.99
|173970477
|2010.05.17 18:02
|buy
|0.05
|usdchf
|1.13340
|1.07940
|1.14240
|2010.05.18 00:18
|1.13440
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|173971550
|2010.05.17 18:17
|buy
|0.03
|usdcad
|1.03610
|0.98020
|1.04310
|2010.05.18 01:02
|1.03500
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.19
|173974591
|2010.05.17 18:56
|buy
|0.09
|usdchf
|1.13140
|1.07940
|1.14240
|2010.05.18 00:18
|1.13440
|0.00
|0.00
|0.00
|23.80
|173978301
|2010.05.17 19:38
|buy
|0.05
|usdcad
|1.03410
|0.98020
|1.04310
|2010.05.18 01:02
|1.03500
|0.00
|0.00
|0.00
|4.35
|173983022
|2010.05.17 21:02
|buy
|0.09
|usdcad
|1.03210
|0.98020
|1.04310
|2010.05.18 01:02
|1.03500
|0.00
|0.00
|0.00
|25.22
|174002169
|2010.05.18 00:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.13460
|1.13740
|1.13960
|2010.05.18 17:15
|1.13960
|0.00
|0.00
|0.00
|4.39
|174005499
|2010.05.18 01:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.03570
|0.97570
|1.03870
|2010.05.18 08:42
|1.03070
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.85
|174009048
|2010.05.18 01:49
|buy
|0.02
|usdcad
|1.03370
|0.00000
|1.03870
|2010.05.18 08:42
|1.03070
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|174021663
|2010.05.18 05:44
|buy
|0.03
|usdcad
|1.03170
|0.97570
|1.03870
|2010.05.18 08:42
|1.03070
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.91
|174026424
|2010.05.18 06:26
|buy
|0.02
|usdchf
|1.13260
|1.07460
|1.13960
|2010.05.18 08:59
|1.13200
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|174026654
|2010.05.18 06:27
|buy
|0.05
|usdcad
|1.02970
|0.97570
|1.03870
|2010.05.18 08:42
|1.03070
|0.00
|0.00
|0.00
|4.85
|174031256
|2010.05.18 07:17
|buy
|0.09
|usdcad
|1.02770
|0.97570
|1.03870
|2010.05.18 08:42
|1.03070
|0.00
|0.00
|0.00
|26.20
|174031740
|2010.05.18 07:21
|buy
|0.03
|usdchf
|1.13060
|1.07460
|1.13960
|2010.05.18 08:59
|1.13200
|0.00
|0.00
|0.00
|3.71
|174040090
|2010.05.18 08:33
|buy
|0.05
|usdchf
|1.12860
|1.07460
|1.13960
|2010.05.18 08:59
|1.13200
|0.00
|0.00
|0.00
|15.02
|174053672
|2010.05.18 10:45
|buy
|0.01
|usdcad
|1.02990
|0.96990
|1.03680
|2010.05.18 14:46
|1.02980
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|174055062
|2010.05.18 11:10
|buy
|0.02
|usdcad
|1.02780
|0.96990
|1.03680
|2010.05.18 14:46
|1.02980
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|174065578
|2010.05.18 13:27
|buy
|0.03
|usdcad
|1.02580
|0.96990
|1.03680
|2010.05.18 14:46
|1.02980
|0.00
|0.00
|0.00
|11.65
|174086731
|2010.05.18 16:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.03310
|1.03630
|1.04410
|2010.05.18 18:11
|1.03630
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|174220940
|2010.05.19 08:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.04280
|1.04510
|1.05380
|2010.05.19 09:12
|1.04510
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|174241114
|2010.05.19 09:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15090
|1.09090
|1.15390
|2010.05.19 12:18
|1.14590
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.36
|174244482
|2010.05.19 09:54
|buy
|0.02
|usdchf
|1.14890
|1.09090
|1.15390
|2010.05.19 12:18
|1.14590
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.24
|174263499
|2010.05.19 11:49
|buy
|0.03
|usdchf
|1.14690
|1.09090
|1.15390
|2010.05.19 12:18
|1.14590
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.62
|174268736
|2010.05.19 12:13
|buy
|0.05
|usdchf
|1.14490
|1.09090
|1.15390
|2010.05.19 12:18
|1.14590
|0.00
|0.00
|0.00
|4.36
|174269295
|2010.05.19 12:14
|buy
|0.09
|usdchf
|1.14290
|1.09090
|1.15390
|2010.05.19 12:18
|1.14590
|0.00
|0.00
|0.00
|23.56
|174305779
|2010.05.19 14:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15530
|1.09530
|1.15830
|2010.05.20 14:01
|1.15220
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.69
|174312454
|2010.05.19 14:57
|buy
|0.02
|usdchf
|1.15330
|1.15650
|1.16430
|2010.05.19 15:53
|1.15650
|0.00
|0.00
|0.00
|5.53
|174318396
|2010.05.19 15:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.05130
|0.99130
|1.05220
|2010.05.20 06:26
|1.05220
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|174327949
|2010.05.19 16:26
|buy
|0.02
|usdcad
|1.04930
|0.99130
|1.05220
|2010.05.19 22:50
|1.04410
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.96
|174333691
|2010.05.19 17:03
|buy
|0.03
|usdcad
|1.04730
|0.99130
|1.05220
|2010.05.19 22:50
|1.04410
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.19
|174344545
|2010.05.19 18:05
|buy
|0.05
|usdcad
|1.04530
|0.99130
|1.05220
|2010.05.19 22:50
|1.04410
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.75
|174357254
|2010.05.19 19:44
|buy
|0.02
|usdchf
|1.15130
|1.15360
|1.16230
|2010.05.20 02:28
|1.15360
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|174357273
|2010.05.19 19:44
|buy
|0.09
|usdcad
|1.04330
|0.99130
|1.05220
|2010.05.19 22:50
|1.04410
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|174366368
|2010.05.19 21:38
|buy
|0.15
|usdcad
|1.04120
|0.99130
|1.05220
|2010.05.19 22:50
|1.04410
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|174405240
|2010.05.20 07:40
|buy
|0.02
|usdchf
|1.14930
|1.09530
|1.15830
|2010.05.20 14:01
|1.15220
|0.00
|0.00
|0.00
|5.03
|174427854
|2010.05.20 13:00
|buy
|0.03
|usdchf
|1.14730
|1.15010
|1.15830
|2010.05.20 14:01
|1.15220
|0.00
|0.00
|0.00
|12.76
|174441972
|2010.05.20 15:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15040
|1.15270
|1.15940
|2010.05.20 17:04
|1.15270
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|174442459
|2010.05.20 15:36
|buy
|0.02
|usdchf
|1.14840
|1.15280
|1.15940
|2010.05.20 17:04
|1.15280
|0.00
|0.00
|0.00
|7.63
|174469432
|2010.05.20 21:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.07040
|1.07250
|1.08140
|2010.05.20 23:45
|1.07250
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|174471571
|2010.05.20 22:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15170
|1.09170
|1.15870
|2010.05.21 01:45
|1.15230
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|174473735
|2010.05.20 23:11
|buy
|0.02
|usdchf
|1.14970
|1.09170
|1.15870
|2010.05.21 01:45
|1.15230
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|174474334
|2010.05.20 23:21
|buy
|0.03
|usdchf
|1.14770
|1.14970
|1.15870
|2010.05.21 01:45
|1.15230
|0.00
|0.00
|0.00
|11.98
|174550936
|2010.05.23 22:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15000
|1.15250
|1.16100
|2010.05.24 03:46
|1.15250
|0.00
|0.00
|0.00
|2.17
|174551705
|2010.05.23 22:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.06420
|1.00420
|1.06520
|2010.05.24 08:08
|1.05700
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.81
|174553176
|2010.05.23 23:15
|buy
|0.02
|usdcad
|1.06220
|1.00420
|1.06520
|2010.05.24 08:08
|1.05700
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.84
|174565726
|2010.05.24 02:49
|buy
|0.03
|usdcad
|1.06020
|1.00420
|1.06520
|2010.05.24 08:08
|1.05700
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.08
|174567599
|2010.05.24 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.44800
|1.45070
|1.45690
|2010.05.24 07:32
|1.45070
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|174571065
|2010.05.24 05:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.44590
|1.45070
|1.45690
|2010.05.24 07:32
|1.45070
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|174573275
|2010.05.24 06:32
|buy
|0.05
|usdcad
|1.05820
|1.00420
|1.06520
|2010.05.24 08:08
|1.05700
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.68
|174574624
|2010.05.24 07:06
|buy
|0.09
|usdcad
|1.05620
|1.00420
|1.06520
|2010.05.24 08:08
|1.05700
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|174575502
|2010.05.24 07:21
|buy
|0.15
|usdcad
|1.05420
|1.00420
|1.06520
|2010.05.24 08:08
|1.05700
|0.00
|0.00
|0.00
|39.74
|174582710
|2010.05.24 09:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15960
|1.09960
|1.16660
|2010.05.24 20:33
|1.15990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|174584348
|2010.05.24 10:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.06100
|1.00100
|1.06800
|2010.05.24 20:06
|1.06100
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|174588763
|2010.05.24 11:13
|buy
|0.02
|usdchf
|1.15760
|1.09960
|1.16660
|2010.05.24 20:33
|1.15990
|0.00
|0.00
|0.00
|3.97
|174590619
|2010.05.24 11:47
|buy
|0.02
|usdcad
|1.05900
|1.00100
|1.06800
|2010.05.24 20:06
|1.06100
|0.00
|0.00
|0.00
|3.77
|174597095
|2010.05.24 12:57
|buy
|0.03
|usdcad
|1.05700
|1.00100
|1.06800
|2010.05.24 20:06
|1.06100
|0.00
|0.00
|0.00
|11.31
|174613181
|2010.05.24 15:12
|buy
|0.03
|usdchf
|1.15560
|1.15780
|1.16660
|2010.05.24 20:33
|1.15990
|0.00
|0.00
|0.00
|11.12
|174620010
|2010.05.24 16:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.44470
|1.38470
|1.44570
|2010.05.25 01:16
|1.43750
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|174627106
|2010.05.24 20:06
|buy
|0.01
|usdcad
|1.06150
|1.06640
|1.07250
|2010.05.25 01:09
|1.06640
|0.00
|0.00
|0.00
|4.59
|174627193
|2010.05.24 20:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.44270
|1.38470
|1.44570
|2010.05.25 01:16
|1.43750
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|174628268
|2010.05.24 20:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.16000
|1.16750
|1.17100
|2010.05.25 10:27
|1.16750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.42
|174629564
|2010.05.24 21:22
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.44070
|1.38470
|1.44570
|2010.05.25 01:16
|1.43750
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|174633265
|2010.05.25 00:13
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.43870
|1.38470
|1.44570
|2010.05.25 01:16
|1.43750
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|174634439
|2010.05.25 00:46
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.43670
|1.38470
|1.44570
|2010.05.25 01:16
|1.43750
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|174635053
|2010.05.25 00:56
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.43470
|1.38470
|1.44570
|2010.05.25 01:16
|1.43750
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|174679700
|2010.05.25 12:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.43460
|1.43680
|1.44350
|2010.05.25 18:58
|1.43680
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|174682728
|2010.05.25 12:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.43250
|1.43470
|1.44350
|2010.05.25 16:07
|1.43470
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|174718964
|2010.05.26 00:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15780
|1.16030
|1.16880
|2010.05.26 06:43
|1.16030
|0.00
|0.00
|0.00
|2.15
|174739873
|2010.05.26 08:44
|buy
|0.03
|usdcad
|1.06860
|1.01260
|1.07560
|2010.05.26 12:53
|1.06760
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|174740805
|2010.05.26 09:02
|buy
|0.05
|usdcad
|1.06660
|1.01260
|1.07560
|2010.05.26 12:53
|1.06760
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|174748350
|2010.05.26 11:10
|buy
|0.09
|usdcad
|1.06460
|1.01260
|1.07560
|2010.05.26 12:53
|1.06760
|0.00
|0.00
|0.00
|25.29
|174760686
|2010.05.26 14:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15690
|1.15950
|1.16790
|2010.05.26 18:42
|1.15950
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|174787827
|2010.05.27 01:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.82720
|0.76720
|0.83420
|2010.05.27 03:15
|0.82710
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|174788535
|2010.05.27 01:41
|buy
|0.02
|audusd
|0.82520
|0.76720
|0.83420
|2010.05.27 03:15
|0.82710
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|174788991
|2010.05.27 01:59
|buy
|0.03
|audusd
|0.82320
|0.76720
|0.83420
|2010.05.27 03:15
|0.82710
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|174840094
|2010.05.27 16:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.45400
|1.45860
|1.46500
|2010.05.27 18:59
|1.45860
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|174915458
|2010.05.31 01:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.84850
|0.78850
|0.85130
|2010.05.31 16:30
|0.84340
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|174918110
|2010.05.31 03:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.44880
|1.38880
|1.45580
|2010.05.31 06:05
|1.44870
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|174918376
|2010.05.31 03:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.44680
|1.38880
|1.45580
|2010.05.31 06:05
|1.44870
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|174923681
|2010.05.31 05:57
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.44480
|1.38880
|1.45580
|2010.05.31 06:05
|1.44870
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|174925987
|2010.05.31 06:44
|buy
|0.02
|audusd
|0.84650
|0.78850
|0.85130
|2010.05.31 16:30
|0.84340
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|174930437
|2010.05.31 08:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.45090
|1.39090
|1.45580
|2010.06.01 08:15
|1.44910
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|174931016
|2010.05.31 08:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.44890
|1.45100
|1.45990
|2010.05.31 12:30
|1.45100
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|174934685
|2010.05.31 11:01
|buy
|0.03
|audusd
|0.84450
|0.78850
|0.85130
|2010.05.31 16:30
|0.84340
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|174943005
|2010.05.31 14:58
|buy
|0.05
|audusd
|0.84250
|0.78850
|0.85130
|2010.05.31 16:30
|0.84340
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|174943333
|2010.05.31 14:59
|buy
|0.09
|audusd
|0.84030
|0.78850
|0.85130
|2010.05.31 16:30
|0.84340
|0.00
|0.00
|0.00
|27.90
|174951214
|2010.05.31 18:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.84530
|0.78530
|0.85030
|2010.06.01 01:33
|0.84250
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|174957651
|2010.06.01 00:01
|buy
|0.02
|audusd
|0.84330
|0.78530
|0.85030
|2010.06.01 01:33
|0.84250
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|174958935
|2010.06.01 00:33
|buy
|0.03
|audusd
|0.84130
|0.78530
|0.85030
|2010.06.01 01:33
|0.84250
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|174959661
|2010.06.01 00:51
|buy
|0.05
|audusd
|0.83930
|0.78530
|0.85030
|2010.06.01 01:33
|0.84250
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|174971375
|2010.06.01 07:09
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.44690
|1.39090
|1.45580
|2010.06.01 08:15
|1.44910
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|174972363
|2010.06.01 07:17
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.44480
|1.44680
|1.45580
|2010.06.01 08:15
|1.44910
|0.00
|0.00
|0.00
|12.90
|174975900
|2010.06.01 08:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.16310
|1.17100
|1.17410
|2010.06.01 10:30
|1.17100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.75
|174984100
|2010.06.01 11:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.45600
|1.45950
|1.46700
|2010.06.01 11:38
|1.45950
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|174993019
|2010.06.01 13:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.83700
|0.84150
|0.84800
|2010.06.01 14:35
|0.84150
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|175025905
|2010.06.02 00:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.46660
|1.47150
|1.47760
|2010.06.02 01:06
|1.47150
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|175031732
|2010.06.02 01:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.83700
|0.77700
|0.84000
|2010.06.02 05:48
|0.83200
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|175035228
|2010.06.02 03:12
|buy
|0.02
|audusd
|0.83500
|0.77700
|0.84000
|2010.06.02 05:48
|0.83200
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|175036067
|2010.06.02 03:35
|buy
|0.03
|audusd
|0.83300
|0.77700
|0.84000
|2010.06.02 05:48
|0.83200
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|175039513
|2010.06.02 04:28
|buy
|0.05
|audusd
|0.83100
|0.77700
|0.84000
|2010.06.02 05:48
|0.83200
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|175040384
|2010.06.02 04:34
|buy
|0.09
|audusd
|0.82900
|0.77700
|0.84000
|2010.06.02 05:48
|0.83200
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|175045090
|2010.06.02 05:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47290
|1.47490
|1.48190
|2010.06.02 07:35
|1.47490
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|175050333
|2010.06.02 06:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.47090
|1.47490
|1.48190
|2010.06.02 07:35
|1.47490
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|175056135
|2010.06.02 07:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.83350
|0.83580
|0.84250
|2010.06.02 16:47
|0.83580
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|175059708
|2010.06.02 08:23
|buy
|0.02
|audusd
|0.83150
|0.83350
|0.84250
|2010.06.02 11:23
|0.83350
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|175103416
|2010.06.02 17:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.46530
|1.46930
|1.47430
|2010.06.03 05:29
|1.46930
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|175104839
|2010.06.02 18:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.46330
|1.46550
|1.47430
|2010.06.03 00:29
|1.46550
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|175188423
|2010.06.03 20:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.46180
|1.46600
|1.47280
|2010.06.04 09:11
|1.46600
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|175189410
|2010.06.03 20:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.84420
|0.78420
|0.82210
|2010.06.07 02:43
|0.81420
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|175190925
|2010.06.03 21:47
|buy
|0.02
|audusd
|0.84220
|0.84550
|0.85320
|2010.06.04 09:11
|0.84550
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|175423369
|2010.06.06 22:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.82310
|0.78420
|0.82210
|2010.06.07 02:43
|0.81420
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.80
|175425198
|2010.06.06 22:31
|buy
|0.03
|audusd
|0.82110
|0.78420
|0.82210
|2010.06.07 02:43
|0.81420
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.70
|175426056
|2010.06.06 22:49
|buy
|0.05
|audusd
|0.81910
|0.78420
|0.82210
|2010.06.07 02:43
|0.81420
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.50
|175426558
|2010.06.06 22:53
|buy
|0.09
|audusd
|0.81710
|0.78420
|0.82210
|2010.06.07 02:43
|0.81420
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.10
|175440891
|2010.06.07 00:15
|buy
|0.15
|audusd
|0.81510
|0.78420
|0.82210
|2010.06.07 02:43
|0.81420
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.50
|175442063
|2010.06.07 00:24
|buy
|0.25
|audusd
|0.81310
|0.78420
|0.82210
|2010.06.07 02:43
|0.81420
|0.00
|0.00
|0.00
|27.50
|175444759
|2010.06.07 00:43
|buy
|0.42
|audusd
|0.81110
|0.78420
|0.82210
|2010.06.07 02:43
|0.81420
|0.00
|0.00
|0.00
|130.20
|175641736
|2010.06.08 21:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15290
|1.09290
|1.15380
|2010.06.09 16:00
|1.14570
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.28
|175669081
|2010.06.09 07:21
|buy
|0.02
|usdchf
|1.15090
|1.09290
|1.15380
|2010.06.09 16:00
|1.14570
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.08
|175676594
|2010.06.09 10:19
|buy
|0.03
|usdchf
|1.14890
|1.09290
|1.15380
|2010.06.09 16:00
|1.14570
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.38
|175681391
|2010.06.09 11:51
|buy
|0.05
|usdchf
|1.14680
|1.09290
|1.15380
|2010.06.09 16:00
|1.14570
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|175700182
|2010.06.09 14:15
|buy
|0.09
|usdchf
|1.14480
|1.09290
|1.15380
|2010.06.09 16:00
|1.14570
|0.00
|0.00
|0.00
|7.07
|175704101
|2010.06.09 14:58
|buy
|0.15
|usdchf
|1.14280
|1.09290
|1.15380
|2010.06.09 16:00
|1.14570
|0.00
|0.00
|0.00
|37.97
|175783480
|2010.06.10 10:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.84230
|0.84680
|0.85340
|2010.06.10 14:11
|0.84680
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|176014176
|2010.06.13 22:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.45910
|1.46430
|1.46990
|2010.06.14 06:57
|1.46430
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|176059740
|2010.06.14 10:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.86060
|0.86390
|0.87150
|2010.06.14 14:38
|0.86390
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|176126400
|2010.06.15 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47640
|1.41640
|1.48140
|2010.06.15 10:00
|1.47630
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|176128107
|2010.06.15 04:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.47440
|1.41640
|1.48140
|2010.06.15 10:00
|1.47630
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|176129600
|2010.06.15 05:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.85650
|0.79650
|0.86350
|2010.06.15 09:47
|0.85640
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|176131429
|2010.06.15 06:11
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.47240
|1.41640
|1.48140
|2010.06.15 10:00
|1.47630
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|176132105
|2010.06.15 06:16
|buy
|0.02
|audusd
|0.85450
|0.79650
|0.86350
|2010.06.15 09:47
|0.85640
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|176132813
|2010.06.15 06:26
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.47040
|1.41640
|1.48140
|2010.06.15 07:48
|1.47360
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|176133144
|2010.06.15 06:29
|buy
|0.03
|audusd
|0.85250
|0.79650
|0.86350
|2010.06.15 09:47
|0.85640
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|176146083
|2010.06.15 10:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.85820
|0.86030
|0.86920
|2010.06.15 16:41
|0.86030
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|176151824
|2010.06.15 11:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47320
|1.47880
|1.48420
|2010.06.15 13:27
|1.47880
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|176197561
|2010.06.16 01:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48060
|1.42060
|1.48770
|2010.06.16 09:36
|1.48070
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|176202936
|2010.06.16 05:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.86450
|0.80460
|0.86950
|2010.06.16 13:37
|0.86170
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|176208630
|2010.06.16 07:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.47870
|1.42060
|1.48770
|2010.06.16 09:36
|1.48070
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|176210044
|2010.06.16 07:43
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.47670
|1.42060
|1.48770
|2010.06.16 09:36
|1.48070
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|176210389
|2010.06.16 07:45
|buy
|0.02
|audusd
|0.86260
|0.80460
|0.86950
|2010.06.16 13:37
|0.86170
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|176225532
|2010.06.16 10:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48050
|1.48270
|1.48750
|2010.06.16 15:33
|1.48270
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|176229907
|2010.06.16 11:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.47850
|1.48270
|1.48750
|2010.06.16 15:33
|1.48270
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|176231411
|2010.06.16 12:04
|buy
|0.03
|audusd
|0.86050
|0.80460
|0.86950
|2010.06.16 13:37
|0.86170
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|176233314
|2010.06.16 12:30
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.47660
|1.42050
|1.48750
|2010.06.16 13:44
|1.48070
|0.00
|0.00
|0.00
|12.30
|176233446
|2010.06.16 12:31
|buy
|0.05
|audusd
|0.85860
|0.80460
|0.86950
|2010.06.16 13:37
|0.86170
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|176243285
|2010.06.16 15:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.86490
|0.80490
|0.87010
|2010.06.17 08:27
|0.86210
|0.00
|0.00
|0.25
|-2.80
|176250185
|2010.06.16 19:20
|buy
|0.02
|audusd
|0.86290
|0.80490
|0.87010
|2010.06.17 08:27
|0.86210
|0.00
|0.00
|0.49
|-1.60
|176257071
|2010.06.17 00:09
|buy
|0.03
|audusd
|0.86110
|0.80490
|0.87010
|2010.06.17 08:27
|0.86210
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|176260335
|2010.06.17 01:35
|buy
|0.05
|audusd
|0.85910
|0.80490
|0.87010
|2010.06.17 08:27
|0.86210
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|176277931
|2010.06.17 09:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47800
|1.48030
|1.48890
|2010.06.17 10:00
|1.48030
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|176306786
|2010.06.17 18:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.86680
|0.86910
|0.87580
|2010.06.18 04:59
|0.86920
|0.00
|0.00
|0.08
|2.40
|176307472
|2010.06.17 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48190
|1.48650
|1.49290
|2010.06.18 07:51
|1.48650
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|176308817
|2010.06.17 19:15
|buy
|0.02
|audusd
|0.86480
|0.86910
|0.87580
|2010.06.18 04:59
|0.86920
|0.00
|0.00
|0.17
|8.80
|176374773
|2010.06.21 03:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48580
|1.49150
|1.49680
|2010.06.21 06:12
|1.49160
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|176427329
|2010.06.22 01:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47540
|1.47760
|1.48650
|2010.06.22 01:21
|1.47769
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|176427341
|2010.06.22 01:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.87770
|0.88120
|0.88870
|2010.06.22 01:20
|0.88130
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|176440401
|2010.06.22 08:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.87820
|0.81820
|0.88530
|2010.06.22 12:49
|0.87810
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|176442626
|2010.06.22 09:15
|buy
|0.02
|audusd
|0.87630
|0.81820
|0.88530
|2010.06.22 12:49
|0.87810
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|176447125
|2010.06.22 11:12
|buy
|0.03
|audusd
|0.87430
|0.81820
|0.88530
|2010.06.22 12:49
|0.87820
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|176453290
|2010.06.22 13:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.87920
|0.81910
|0.88030
|2010.06.23 02:06
|0.87200
|0.00
|0.00
|0.08
|-7.20
|176456377
|2010.06.22 14:22
|buy
|0.02
|audusd
|0.87720
|0.81910
|0.88030
|2010.06.23 02:06
|0.87210
|0.00
|0.00
|0.17
|-10.20
|176456738
|2010.06.22 14:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47964
|1.48370
|1.49060
|2010.06.22 16:03
|1.48370
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|176465518
|2010.06.22 18:40
|buy
|0.03
|audusd
|0.87530
|0.81910
|0.88030
|2010.06.23 02:06
|0.87210
|0.00
|0.00
|0.25
|-9.60
|176466288
|2010.06.22 18:56
|buy
|0.05
|audusd
|0.87340
|0.81910
|0.88030
|2010.06.23 02:06
|0.87210
|0.00
|0.00
|0.41
|-6.50
|176469988
|2010.06.22 21:44
|buy
|0.09
|audusd
|0.87130
|0.81910
|0.88030
|2010.06.23 02:06
|0.87210
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|176473168
|2010.06.23 00:46
|buy
|0.15
|audusd
|0.86940
|0.81910
|0.88030
|2010.06.23 02:06
|0.87210
|0.00
|0.00
|0.00
|40.50
|176477312
|2010.06.23 04:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.87190
|0.81190
|0.87870
|2010.06.23 07:24
|0.87170
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|176479226
|2010.06.23 05:50
|buy
|0.02
|audusd
|0.86970
|0.81190
|0.87870
|2010.06.23 07:24
|0.87170
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|176479973
|2010.06.23 06:15
|buy
|0.03
|audusd
|0.86770
|0.81190
|0.87870
|2010.06.23 07:24
|0.87170
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|176485673
|2010.06.23 08:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.87120
|0.87450
|0.88220
|2010.06.23 12:18
|0.87450
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|176510428
|2010.06.23 17:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49200
|1.49520
|1.50290
|2010.06.23 18:44
|1.49520
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|176513779
|2010.06.23 18:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.87530
|0.81530
|0.87670
|2010.06.24 13:21
|0.86840
|0.00
|0.00
|0.25
|-6.90
|176515877
|2010.06.23 18:48
|buy
|0.02
|audusd
|0.87340
|0.81530
|0.87670
|2010.06.24 13:21
|0.86840
|0.00
|0.00
|0.50
|-10.00
|176531254
|2010.06.24 07:12
|buy
|0.03
|audusd
|0.87150
|0.81530
|0.87670
|2010.06.24 13:21
|0.86840
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.30
|176533324
|2010.06.24 07:48
|buy
|0.05
|audusd
|0.86970
|0.81530
|0.87670
|2010.06.24 13:21
|0.86840
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|176535291
|2010.06.24 08:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.10580
|1.04570
|1.11070
|2010.07.15 10:31
|1.04570
|0.00
|0.00
|0.11
|-57.47
|176537949
|2010.06.24 09:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49950
|1.50210
|1.50460
|2010.06.25 18:48
|1.50210
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|176538323
|2010.06.24 10:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.49750
|1.49960
|1.50460
|2010.06.25 16:50
|1.49970
|0.00
|0.00
|0.01
|4.40
|176538561
|2010.06.24 10:12
|buy
|0.02
|usdchf
|1.10390
|1.04570
|1.11070
|2010.07.15 10:31
|1.04570
|0.00
|0.00
|0.10
|-111.31
|176540685
|2010.06.24 11:22
|buy
|0.09
|audusd
|0.86770
|0.81530
|0.87670
|2010.06.24 13:21
|0.86840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|176541190
|2010.06.24 11:35
|buy
|0.15
|audusd
|0.86570
|0.81530
|0.87670
|2010.06.24 13:21
|0.86840
|0.00
|0.00
|0.00
|40.50
|176552075
|2010.06.24 15:42
|buy
|0.03
|usdchf
|1.10170
|1.04570
|1.11070
|2010.07.15 10:31
|1.04570
|0.00
|0.00
|0.21
|-160.66
|176552744
|2010.06.24 15:49
|buy
|0.05
|usdchf
|1.09990
|1.04570
|1.11070
|2010.06.24 18:43
|1.10340
|0.00
|0.00
|0.00
|15.86
|176556365
|2010.06.24 17:20
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.49560
|1.43950
|1.50460
|2010.06.25 05:59
|1.49660
|0.00
|0.00
|0.01
|3.00
|176559012
|2010.06.24 18:40
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.49370
|1.43950
|1.50460
|2010.06.25 05:59
|1.49660
|0.00
|0.00
|0.02
|14.50
|176643650
|2010.06.28 10:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50650
|1.50980
|1.51750
|2010.06.28 15:55
|1.50980
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|176677310
|2010.06.29 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51150
|1.45150
|1.51640
|2010.06.29 07:01
|1.50870
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|176677549
|2010.06.29 02:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.87100
|0.81100
|0.85770
|2010.07.07 14:49
|0.85770
|0.00
|0.00
|0.64
|-13.30
|176677896
|2010.06.29 02:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50940
|1.45150
|1.51640
|2010.06.29 07:01
|1.50870
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|176678752
|2010.06.29 03:12
|buy
|0.02
|audusd
|0.86890
|0.81100
|0.85770
|2010.07.07 14:49
|0.85770
|0.00
|0.00
|1.28
|-22.40
|176679743
|2010.06.29 03:36
|buy
|0.03
|audusd
|0.86690
|0.81100
|0.85770
|2010.06.29 22:53
|0.84960
|0.00
|0.00
|0.24
|-51.90
|176682909
|2010.06.29 05:09
|buy
|0.05
|audusd
|0.86480
|0.81100
|0.85770
|2010.06.29 22:53
|0.84960
|0.00
|0.00
|0.40
|-76.00
|176685765
|2010.06.29 06:10
|buy
|0.09
|audusd
|0.86280
|0.81100
|0.85770
|2010.06.29 22:53
|0.84960
|0.00
|0.00
|0.73
|-118.80
|176686079
|2010.06.29 06:12
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.50740
|1.45150
|1.51640
|2010.06.29 07:01
|1.50870
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|176687516
|2010.06.29 06:46
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.50540
|1.45150
|1.51640
|2010.06.29 07:01
|1.50870
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|176689777
|2010.06.29 07:39
|buy
|0.15
|audusd
|0.86080
|0.81100
|0.85770
|2010.06.29 22:53
|0.84960
|0.00
|0.00
|1.21
|-168.00
|176690724
|2010.06.29 07:59
|buy
|0.25
|audusd
|0.85880
|0.81100
|0.85770
|2010.06.29 22:53
|0.84960
|0.00
|0.00
|2.02
|-230.00
|176692059
|2010.06.29 08:24
|buy
|0.42
|audusd
|0.85680
|0.81100
|0.85770
|2010.06.29 22:53
|0.84960
|0.00
|0.00
|3.39
|-302.40
|176699028
|2010.06.29 12:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50540
|1.50840
|1.51640
|2010.06.29 13:09
|1.50840
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|176703278
|2010.06.29 13:40
|buy
|0.70
|audusd
|0.85480
|0.81100
|0.85770
|2010.06.29 22:53
|0.84960
|0.00
|0.00
|5.64
|-364.00
|176704787
|2010.06.29 14:00
|buy
|1.19
|audusd
|0.85280
|0.81100
|0.85770
|2010.06.29 22:53
|0.84960
|0.00
|0.00
|9.60
|-380.80
|176712648
|2010.06.29 16:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50850
|1.44850
|1.50940
|2010.06.30 09:18
|1.50120
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.30
|176716279
|2010.06.29 19:21
|buy
|2.02
|audusd
|0.85080
|0.81100
|0.85770
|2010.06.29 22:53
|0.84960
|0.00
|0.00
|16.29
|-242.40
|176716674
|2010.06.29 19:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50650
|1.44850
|1.50940
|2010.06.30 09:18
|1.50120
|0.00
|0.00
|0.01
|-10.60
|176717051
|2010.06.29 19:46
|buy
|3.43
|audusd
|0.84870
|0.81100
|0.85770
|2010.06.29 22:53
|0.84960
|0.00
|0.00
|27.66
|308.70
|176718637
|2010.06.29 21:14
|buy
|5.83
|audusd
|0.84670
|0.81100
|0.85770
|2010.06.29 22:53
|0.84960
|0.00
|0.00
|0.00
|1 690.70
|176719745
|2010.06.29 22:19
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.50440
|1.44850
|1.50940
|2010.06.30 09:18
|1.50120
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|176736981
|2010.06.30 08:41
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.50240
|1.44850
|1.50940
|2010.06.30 09:18
|1.50120
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|176737686
|2010.06.30 09:01
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.50040
|1.44850
|1.50940
|2010.06.30 09:18
|1.50120
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|176738071
|2010.06.30 09:09
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.49840
|1.44850
|1.50940
|2010.06.30 09:18
|1.50120
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|176743900
|2010.06.30 11:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50280
|1.44280
|1.50770
|2010.06.30 13:46
|1.49990
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|176745013
|2010.06.30 12:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50070
|1.44280
|1.50770
|2010.06.30 13:46
|1.49990
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|176746236
|2010.06.30 12:30
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.49870
|1.44280
|1.50770
|2010.06.30 13:46
|1.49990
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|176747460
|2010.06.30 12:59
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.49670
|1.44280
|1.50770
|2010.06.30 13:46
|1.49990
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|176767849
|2010.07.01 00:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49640
|1.43640
|1.49940
|2010.07.01 08:16
|1.49360
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|176769801
|2010.07.01 00:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.49440
|1.43640
|1.49940
|2010.07.01 08:16
|1.49360
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|176772896
|2010.07.01 01:56
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.49240
|1.43640
|1.49940
|2010.07.01 08:16
|1.49360
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|176782781
|2010.07.01 06:26
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.49040
|1.43640
|1.49940
|2010.07.01 08:16
|1.49360
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|176786243
|2010.07.01 07:23
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.48840
|1.43640
|1.49940
|2010.07.01 08:08
|1.49130
|0.00
|0.00
|0.00
|26.10
|176893683
|2010.07.05 04:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51860
|1.45870
|1.52150
|2010.07.06 14:13
|1.52150
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|176901026
|2010.07.05 08:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51640
|1.51860
|1.52150
|2010.07.06 08:04
|1.51860
|0.00
|0.00
|0.01
|4.40
|176901939
|2010.07.05 09:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.51440
|1.45870
|1.52150
|2010.07.05 17:11
|1.51300
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|176904409
|2010.07.05 10:00
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.51250
|1.45870
|1.52150
|2010.07.05 17:11
|1.51330
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|176915487
|2010.07.05 13:44
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.51050
|1.45870
|1.52150
|2010.07.05 17:11
|1.51330
|0.00
|0.00
|0.00
|25.20
|176979891
|2010.07.06 14:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52220
|1.46230
|1.52100
|2010.07.07 11:17
|1.51480
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|176985588
|2010.07.06 15:18
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52010
|1.46230
|1.52100
|2010.07.07 11:17
|1.51480
|0.00
|0.00
|0.01
|-10.60
|176987156
|2010.07.06 15:40
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.51800
|1.46230
|1.52100
|2010.07.07 11:17
|1.51480
|0.00
|0.00
|0.01
|-9.60
|176993233
|2010.07.06 17:44
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.51600
|1.46230
|1.52100
|2010.07.07 11:17
|1.51480
|0.00
|0.00
|0.02
|-6.00
|176995769
|2010.07.06 19:19
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.51400
|1.46230
|1.52100
|2010.07.07 11:17
|1.51480
|0.00
|0.00
|0.04
|7.20
|177011050
|2010.07.07 04:15
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.51200
|1.46230
|1.52100
|2010.07.07 11:17
|1.51470
|0.00
|0.00
|0.00
|40.50
|177019127
|2010.07.07 07:13
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.51000
|1.46230
|1.52100
|2010.07.07 10:54
|1.51300
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|177027847
|2010.07.07 11:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51360
|1.51930
|1.52260
|2010.07.07 15:27
|1.51940
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|177029022
|2010.07.07 12:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51160
|1.51930
|1.52260
|2010.07.07 15:27
|1.51940
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|177057554
|2010.07.08 00:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.86628
|0.87223
|0.87728
|2010.07.08 01:30
|0.87223
|0.00
|0.00
|0.00
|5.95
|177057565
|2010.07.08 00:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52089
|1.46089
|1.52385
|2010.07.08 12:39
|1.51627
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.62
|177058190
|2010.07.08 01:09
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51889
|1.52200
|1.52989
|2010.07.08 06:34
|1.52200
|0.00
|0.00
|0.00
|6.22
|177067918
|2010.07.08 07:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51689
|1.46089
|1.52385
|2010.07.08 12:39
|1.51627
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|177070236
|2010.07.08 09:03
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.51487
|1.46089
|1.52385
|2010.07.08 12:39
|1.51627
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|177072287
|2010.07.08 10:16
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.51285
|1.46089
|1.52385
|2010.07.08 12:39
|1.51627
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|177076711
|2010.07.08 12:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.87685
|0.81685
|0.88171
|2010.07.08 19:45
|0.87660
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|177082230
|2010.07.08 14:45
|buy
|0.02
|audusd
|0.87474
|0.81685
|0.88171
|2010.07.08 19:45
|0.87660
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|177082870
|2010.07.08 15:04
|buy
|0.03
|audusd
|0.87274
|0.81685
|0.88171
|2010.07.08 19:45
|0.87660
|0.00
|0.00
|0.00
|11.58
|177084232
|2010.07.08 15:45
|buy
|0.05
|audusd
|0.87071
|0.81685
|0.88171
|2010.07.08 17:17
|0.87394
|0.00
|0.00
|0.00
|16.15
|177093255
|2010.07.08 20:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.87641
|0.81641
|0.88138
|2010.07.12 09:59
|0.87366
|0.00
|0.00
|0.16
|-2.75
|177158391
|2010.07.12 01:41
|buy
|0.02
|audusd
|0.87437
|0.81641
|0.88138
|2010.07.12 09:59
|0.87367
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|177161734
|2010.07.12 05:29
|buy
|0.03
|audusd
|0.87240
|0.81641
|0.88138
|2010.07.12 09:59
|0.87365
|0.00
|0.00
|0.00
|3.75
|177164647
|2010.07.12 07:31
|buy
|0.05
|audusd
|0.87036
|0.81641
|0.88138
|2010.07.12 09:59
|0.87367
|0.00
|0.00
|0.00
|16.55
|177169881
|2010.07.12 11:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.87375
|0.87585
|0.88475
|2010.07.13 01:35
|0.87582
|0.00
|0.00
|0.08
|2.07
|177186367
|2010.07.12 18:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|88.629
|82.632
|89.315
|2010.07.13 20:17
|88.582
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|177211600
|2010.07.13 07:59
|buy
|0.02
|usdjpy
|88.417
|82.632
|89.315
|2010.07.13 20:17
|88.582
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|177217224
|2010.07.13 09:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.87363
|0.87708
|0.88463
|2010.07.13 13:26
|0.87710
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|177223955
|2010.07.13 11:08
|buy
|0.03
|usdjpy
|88.218
|82.632
|89.315
|2010.07.13 20:17
|88.582
|0.00
|0.00
|0.00
|12.33
|177261308
|2010.07.14 07:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|88.998
|82.997
|89.293
|2010.07.14 21:07
|88.459
|0.00
|0.00
|-0.03
|-6.09
|177269398
|2010.07.14 08:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.88474
|0.82474
|0.88985
|2010.07.14 14:45
|0.88203
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.71
|177270658
|2010.07.14 09:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52447
|1.52694
|1.53547
|2010.07.14 10:52
|1.52694
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|177270957
|2010.07.14 09:29
|buy
|0.02
|usdjpy
|88.799
|82.997
|89.293
|2010.07.14 21:07
|88.459
|0.00
|0.00
|-0.06
|-7.69
|177271020
|2010.07.14 09:30
|buy
|0.02
|audusd
|0.88277
|0.82474
|0.88985
|2010.07.14 14:45
|0.88203
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|177275356
|2010.07.14 10:52
|buy
|0.03
|usdjpy
|88.599
|82.997
|89.293
|2010.07.14 21:07
|88.467
|0.00
|0.00
|-0.09
|-4.48
|177279386
|2010.07.14 13:00
|buy
|0.03
|audusd
|0.88085
|0.82474
|0.88985
|2010.07.14 14:45
|0.88203
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|177279846
|2010.07.14 13:05
|buy
|0.05
|usdjpy
|88.394
|82.997
|89.293
|2010.07.14 21:07
|88.459
|0.00
|0.00
|-0.15
|3.67
|177283024
|2010.07.14 14:01
|buy
|0.05
|audusd
|0.87885
|0.82474
|0.88985
|2010.07.14 14:45
|0.88203
|0.00
|0.00
|0.00
|15.90
|177289040
|2010.07.14 15:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52666
|1.53173
|1.53557
|2010.07.15 09:27
|1.53173
|0.00
|0.00
|-0.04
|5.07
|177294337
|2010.07.14 18:08
|buy
|0.09
|usdjpy
|88.193
|82.997
|89.293
|2010.07.14 21:07
|88.476
|0.00
|0.00
|-0.28
|28.79
|177298785
|2010.07.14 22:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.88281
|0.82281
|0.88971
|2010.07.15 02:02
|0.88269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|177300481
|2010.07.15 00:01
|buy
|0.02
|audusd
|0.88080
|0.82281
|0.88971
|2010.07.15 02:02
|0.88271
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|177301000
|2010.07.15 00:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52406
|1.52683
|1.53557
|2010.07.15 05:50
|1.52683
|0.00
|0.00
|0.00
|5.54
|177301587
|2010.07.15 00:15
|buy
|0.03
|audusd
|0.87872
|0.82281
|0.88971
|2010.07.15 02:02
|0.88265
|0.00
|0.00
|0.00
|11.79
|177312499
|2010.07.15 03:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.88193
|0.82193
|0.88680
|2010.07.15 08:17
|0.87913
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|177319644
|2010.07.15 06:11
|buy
|0.02
|audusd
|0.87985
|0.00000
|0.88680
|2010.07.15 08:17
|0.87913
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|177320358
|2010.07.15 06:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.87788
|0.82193
|0.88680
|2010.07.15 08:17
|0.87913
|0.00
|0.00
|0.00
|3.75
|177325600
|2010.07.15 07:30
|buy
|0.05
|audusd
|0.87575
|0.82193
|0.88680
|2010.07.15 08:17
|0.87913
|0.00
|0.00
|0.00
|16.90
|177333244
|2010.07.15 10:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.88182
|0.82182
|0.88481
|2010.07.15 14:50
|0.87675
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|177353057
|2010.07.15 13:31
|buy
|0.02
|audusd
|0.87982
|0.82182
|0.88481
|2010.07.15 14:50
|0.87675
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.14
|177358462
|2010.07.15 14:01
|buy
|0.03
|audusd
|0.87785
|0.82182
|0.88481
|2010.07.15 14:50
|0.87675
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|177359473
|2010.07.15 14:08
|buy
|0.05
|audusd
|0.87585
|0.82182
|0.88481
|2010.07.15 14:50
|0.87675
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|177359852
|2010.07.15 14:11
|buy
|0.09
|audusd
|0.87378
|0.82182
|0.88481
|2010.07.15 14:50
|0.87675
|0.00
|0.00
|0.00
|26.73
|177371022
|2010.07.15 18:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53820
|1.54099
|1.54923
|2010.07.15 18:59
|1.54099
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|177373839
|2010.07.15 19:20
|buy
|0.02
|audusd
|0.87901
|0.88278
|0.89003
|2010.07.15 19:59
|0.88278
|0.00
|0.00
|0.00
|7.54
|0.00
|0.00
|71.93
|-502.49
|Closed P/L:
|-430.56
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|174721480
|2010.05.26 01:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.07260
|1.01260
|1.07560
|1.05291
|0.00
|0.00
|-0.49
|-18.70
|174725002
|2010.05.26 03:41
|buy
|0.02
|usdcad
|1.07060
|1.01260
|1.07560
|1.05291
|0.00
|0.00
|-1.12
|-33.60
|177313101
|2010.07.15 04:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|88.231
|82.231
|88.508
|86.660
|0.00
|0.00
|-0.01
|-18.13
|177316276
|2010.07.15 04:58
|buy
|0.02
|usdjpy
|88.032
|82.231
|88.508
|86.660
|0.00
|0.00
|-0.02
|-31.66
|177345750
|2010.07.15 12:51
|buy
|0.03
|usdjpy
|87.832
|82.231
|88.508
|86.660
|0.00
|0.00
|-0.03
|-40.57
|177349034
|2010.07.15 13:07
|buy
|0.05
|usdjpy
|87.624
|82.231
|88.508
|86.660
|0.00
|0.00
|-0.05
|-55.62
|177359443
|2010.07.15 14:08
|buy
|0.09
|usdjpy
|87.408
|82.231
|88.508
|86.660
|0.00
|0.00
|-0.09
|-77.68
|177370501
|2010.07.15 17:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.88105
|0.82100
|0.89003
|0.86905
|0.00
|0.00
|0.07
|-12.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|-287.96
|Floating P/L:
|-289.70
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-430.56
|Floating P/L:
|-289.70
|Margin:
|59.70
|Balance:
|9 569.44
|Equity:
|9 279.74
|Free Margin:
|9 220.04
|Details:
|Gross Profit:
|10 781.63
|Gross Loss:
|11 212.19
|Total Net Profit:
|-430.56
|Profit Factor:
|0.96
|Expected Payoff:
|-0.83
|Absolute Drawdown:
|1 267.00
|Maximal Drawdown:
|6 923.75 (44.22%)
|Relative Drawdown:
|44.22% (6 923.75)
|Total Trades:
|517
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|517 (61.90%)
|Profit Trades (% of total):
|320 (61.90%)
|Loss trades (% of total):
|197 (38.10%)
|Largest
|profit trade:
|1 749.00
|loss trade:
|-1 923.60
|Average
|profit trade:
|33.69
|loss trade:
|-56.91
|Maximum
|consecutive wins ($):
|23 (2 042.86)
|consecutive losses ($):
|8 (-4 943.80)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 303.63 (5)
|consecutive loss (count):
|-4 943.80 (8)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2