|Account: 1973879
|Name: Terminator
|Currency: USD
|2010 July 28, 01:10
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|130215473
|2010.07.28 00:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.781
|0.000
|0.000
|2010.07.28 01:10
|87.780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130215437
|2010.07.28 00:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.783
|0.000
|0.000
|2010.07.28 01:08
|87.780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130214879
|2010.07.28 00:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.791
|0.000
|0.000
|2010.07.28 00:24
|87.787
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|130214772
|2010.07.28 00:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.807
|0.000
|0.000
|2010.07.28 00:15
|87.805
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|130214706
|2010.07.28 00:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.821
|0.000
|0.000
|2010.07.28 00:14
|87.817
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|130214657
|2010.07.28 00:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.830
|0.000
|0.000
|2010.07.28 00:12
|87.829
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130214529
|2010.07.28 00:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.827
|0.000
|0.000
|2010.07.28 00:11
|87.833
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|130213603
|2010.07.28 00:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.827
|0.000
|0.000
|2010.07.28 00:09
|87.825
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|130211621
|2010.07.27 23:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.851
|0.000
|0.000
|2010.07.28 00:00
|87.847
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.46
|130211457
|2010.07.27 23:37
|sell
|0.10
|audusd
|0.90110
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 23:40
|0.90107
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|130208098
|2010.07.27 22:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55930
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 23:35
|1.55934
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|130204482
|2010.07.27 22:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.90230
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 22:43
|0.90233
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|130203864
|2010.07.27 22:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.967
|0.000
|0.000
|2010.07.27 22:13
|87.970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130203021
|2010.07.27 22:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55910
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 22:19
|1.55904
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|130202941
|2010.07.27 22:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.951
|0.000
|0.000
|2010.07.27 22:06
|87.950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130202476
|2010.07.27 22:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.960
|0.000
|0.000
|2010.07.27 22:12
|87.964
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|130201857
|2010.07.27 22:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.964
|0.000
|0.000
|2010.07.27 22:15
|87.970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|130201646
|2010.07.27 21:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30030
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 22:01
|1.30031
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|130201320
|2010.07.27 21:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.956
|0.000
|0.000
|2010.07.27 22:00
|87.960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|130201184
|2010.07.27 21:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.946
|0.000
|0.000
|2010.07.27 21:56
|87.948
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|130201135
|2010.07.27 21:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.936
|0.000
|0.000
|2010.07.27 21:54
|87.938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|130201047
|2010.07.27 21:52
|sell
|0.10
|audusd
|0.90210
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 21:53
|0.90206
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|130193878
|2010.07.27 20:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.800
|0.000
|0.000
|2010.07.28 00:23
|87.797
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.34
|130188993
|2010.07.27 20:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.945
|0.000
|0.000
|2010.07.27 21:52
|87.950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|130188941
|2010.07.27 20:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.952
|0.000
|0.000
|2010.07.27 21:59
|87.956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|130188849
|2010.07.27 20:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.924
|0.000
|0.000
|2010.07.27 20:08
|87.941
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|130186835
|2010.07.27 19:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.914
|0.000
|0.000
|2010.07.27 20:08
|87.920
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|130186670
|2010.07.27 19:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.910
|0.000
|0.000
|2010.07.27 20:08
|87.913
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130186502
|2010.07.27 19:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.956
|0.000
|0.000
|2010.07.27 22:13
|87.964
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|130186496
|2010.07.27 19:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29830
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 19:51
|1.29832
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|130186320
|2010.07.27 19:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.955
|0.000
|0.000
|2010.07.27 22:06
|87.958
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130186297
|2010.07.27 19:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29840
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 19:54
|1.29846
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|130186153
|2010.07.27 19:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.927
|0.000
|0.000
|2010.07.27 19:49
|87.930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130180220
|2010.07.27 19:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.814
|0.000
|0.000
|2010.07.27 20:56
|87.810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|130180131
|2010.07.27 19:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.819
|0.000
|0.000
|2010.07.27 19:03
|87.818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130178072
|2010.07.27 18:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.840
|0.000
|0.000
|2010.07.27 19:03
|87.828
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|130174451
|2010.07.27 18:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.854
|0.000
|0.000
|2010.07.27 18:48
|87.849
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|130174364
|2010.07.27 18:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.866
|0.000
|0.000
|2010.07.27 18:21
|87.862
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|130173698
|2010.07.27 18:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.874
|0.000
|0.000
|2010.07.27 18:20
|87.871
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130173148
|2010.07.27 18:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55550
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 18:18
|1.55553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|130172768
|2010.07.27 18:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.876
|0.000
|0.000
|2010.07.27 18:16
|87.870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|130171761
|2010.07.27 18:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.916
|0.000
|0.000
|2010.07.27 19:50
|87.941
|0.00
|0.00
|0.00
|2.84
|130171268
|2010.07.27 18:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.906
|0.000
|0.000
|2010.07.27 18:11
|87.915
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|130171143
|2010.07.27 18:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.896
|0.000
|0.000
|2010.07.27 18:10
|87.899
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130170975
|2010.07.27 18:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.900
|0.000
|0.000
|2010.07.27 18:10
|87.899
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130165547
|2010.07.27 17:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.916
|0.000
|0.000
|2010.07.27 19:50
|87.950
|0.00
|0.00
|0.00
|3.87
|130165333
|2010.07.27 17:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.904
|0.000
|0.000
|2010.07.27 17:38
|87.914
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|130165068
|2010.07.27 17:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.918
|0.000
|0.000
|2010.07.27 19:48
|87.923
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|130164845
|2010.07.27 17:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.926
|0.000
|0.000
|2010.07.27 19:49
|87.944
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|130164824
|2010.07.27 17:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29800
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 17:37
|1.29802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|130163654
|2010.07.27 17:31
|sell
|0.10
|audusd
|0.90180
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 17:35
|0.90179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|130163634
|2010.07.27 17:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.916
|0.000
|0.000
|2010.07.27 17:35
|87.928
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|130163323
|2010.07.27 17:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.920
|0.000
|0.000
|2010.07.27 17:35
|87.928
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|130163119
|2010.07.27 17:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.888
|0.000
|0.000
|2010.07.27 17:30
|87.914
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|130162711
|2010.07.27 17:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.910
|0.000
|0.000
|2010.07.27 17:30
|87.911
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130162662
|2010.07.27 17:29
|buy
|0.10
|usdcad
|1.03460
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 17:30
|1.03473
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|130162303
|2010.07.27 17:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.886
|0.000
|0.000
|2010.07.27 17:29
|87.901
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|130162033
|2010.07.27 17:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.865
|0.000
|0.000
|2010.07.27 17:27
|87.879
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|130161780
|2010.07.27 17:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29650
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 17:27
|1.29682
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|130161461
|2010.07.27 17:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.836
|0.000
|0.000
|2010.07.27 17:26
|87.840
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|130161273
|2010.07.27 17:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.823
|0.000
|0.000
|2010.07.27 17:24
|87.831
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|130160690
|2010.07.27 17:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.816
|0.000
|0.000
|2010.07.27 17:24
|87.817
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130160377
|2010.07.27 17:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.786
|0.000
|0.000
|2010.07.27 17:21
|87.792
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|130154694
|2010.07.27 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29860
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 18:09
|1.29870
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|130154354
|2010.07.27 16:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.860
|0.000
|0.000
|2010.07.27 17:00
|87.857
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130151058
|2010.07.27 16:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.859
|0.000
|0.000
|2010.07.27 16:59
|87.860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130150585
|2010.07.27 16:45
|sell
|0.10
|audusd
|0.90110
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 17:20
|0.90101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|130150152
|2010.07.27 16:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.886
|0.000
|0.000
|2010.07.27 17:29
|87.902
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|130150079
|2010.07.27 16:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55200
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 16:45
|1.55197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|130150030
|2010.07.27 16:44
|buy
|0.10
|audusd
|0.90140
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 16:46
|0.90152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|130149737
|2010.07.27 16:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.882
|0.000
|0.000
|2010.07.27 17:29
|87.910
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|130149478
|2010.07.27 16:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.813
|0.000
|0.000
|2010.07.27 16:43
|87.864
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|130149152
|2010.07.27 16:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.813
|0.000
|0.000
|2010.07.27 16:43
|87.871
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|130149019
|2010.07.27 16:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.770
|0.000
|0.000
|2010.07.27 16:42
|87.806
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|130148721
|2010.07.27 16:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55260
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 16:42
|1.55252
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|130137600
|2010.07.27 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29990
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 18:16
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|130137314
|2010.07.27 16:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.466
|0.000
|0.000
|2010.07.27 16:06
|87.440
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|130136973
|2010.07.27 16:05
|sell
|0.10
|audusd
|0.90310
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 16:05
|0.90302
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|130136722
|2010.07.27 16:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.520
|0.000
|0.000
|2010.07.27 16:05
|87.510
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|130133598
|2010.07.27 15:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.531
|0.000
|0.000
|2010.07.27 16:04
|87.530
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130133375
|2010.07.27 15:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.550
|0.000
|0.000
|2010.07.27 15:54
|87.548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|130129049
|2010.07.27 15:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29930
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 15:53
|1.29932
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|130128850
|2010.07.27 15:33
|buy
|0.10
|usdcad
|1.02890
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 15:33
|1.02894
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|130128717
|2010.07.27 15:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.609
|0.000
|0.000
|2010.07.27 15:32
|87.605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|130128537
|2010.07.27 15:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.619
|0.000
|0.000
|2010.07.27 15:32
|87.613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|130128059
|2010.07.27 15:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.626
|0.000
|0.000
|2010.07.27 15:31
|87.625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130127217
|2010.07.27 15:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.637
|0.000
|0.000
|2010.07.27 15:29
|87.636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130126869
|2010.07.27 15:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.642
|0.000
|0.000
|2010.07.27 15:24
|87.640
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|130126618
|2010.07.27 15:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.654
|0.000
|0.000
|2010.07.27 15:22
|87.650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|130126315
|2010.07.27 15:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.660
|0.000
|0.000
|2010.07.27 15:21
|87.659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130126076
|2010.07.27 15:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.654
|0.000
|0.000
|2010.07.27 15:20
|87.657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130125926
|2010.07.27 15:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55440
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 15:19
|1.55451
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|130125318
|2010.07.27 15:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.722
|0.000
|0.000
|2010.07.27 16:41
|87.730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|130124866
|2010.07.27 15:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.706
|0.000
|0.000
|2010.07.27 15:16
|87.720
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|130124022
|2010.07.27 15:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.670
|0.000
|0.000
|2010.07.27 15:19
|87.666
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|130123801
|2010.07.27 15:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.679
|0.000
|0.000
|2010.07.27 15:13
|87.677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|130123054
|2010.07.27 15:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29940
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 15:16
|1.29938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|130122744
|2010.07.27 15:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.693
|0.000
|0.000
|2010.07.27 15:08
|87.694
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130122583
|2010.07.27 15:07
|sell
|0.10
|usdcad
|1.02730
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 15:12
|1.02724
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|130122566
|2010.07.27 15:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.739
|0.000
|0.000
|2010.07.27 16:42
|87.770
|0.00
|0.00
|0.00
|3.53
|130122416
|2010.07.27 15:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.749
|0.000
|0.000
|2010.07.27 16:42
|87.761
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|130122181
|2010.07.27 15:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.729
|0.000
|0.000
|2010.07.27 16:44
|87.876
|0.00
|0.00
|0.00
|16.73
|130121904
|2010.07.27 15:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.710
|0.000
|0.000
|2010.07.27 15:05
|87.710
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|130121570
|2010.07.27 15:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.710
|0.000
|0.000
|2010.07.27 15:05
|87.709
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|130121529
|2010.07.27 15:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29970
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 15:05
|1.29941
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|130121276
|2010.07.27 15:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.692
|0.000
|0.000
|2010.07.27 15:05
|87.713
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|130120916
|2010.07.27 15:03
|buy
|0.10
|usdcad
|1.02830
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 15:03
|1.02804
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|130106338
|2010.07.27 14:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.285
|0.000
|0.000
|2010.07.27 15:03
|87.692
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.41
|130106131
|2010.07.27 14:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.294
|0.000
|0.000
|2010.07.27 14:09
|87.292
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|130105984
|2010.07.27 14:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.284
|0.000
|0.000
|2010.07.27 15:03
|87.693
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.64
|130105935
|2010.07.27 14:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30440
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 15:03
|1.30008
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.20
|130105873
|2010.07.27 14:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.269
|0.000
|0.000
|2010.07.27 15:03
|87.700
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.14
|130105632
|2010.07.27 14:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.300
|0.000
|0.000
|2010.07.27 14:06
|87.276
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|130105542
|2010.07.27 14:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.310
|0.000
|0.000
|2010.07.27 14:06
|87.308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|130105394
|2010.07.27 14:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55440
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 14:05
|1.55463
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|130104864
|2010.07.27 14:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.318
|0.000
|0.000
|2010.07.27 14:04
|87.315
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130104722
|2010.07.27 14:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.331
|0.000
|0.000
|2010.07.27 14:01
|87.324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|130082120
|2010.07.27 12:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.341
|0.000
|0.000
|2010.07.27 14:01
|87.340
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130079034
|2010.07.27 12:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.416
|0.000
|0.000
|2010.07.27 12:12
|87.421
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|130078261
|2010.07.27 12:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.382
|0.000
|0.000
|2010.07.27 12:10
|87.400
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|130077580
|2010.07.27 12:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.366
|0.000
|0.000
|2010.07.27 12:09
|87.369
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130076322
|2010.07.27 12:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.353
|0.000
|0.000
|2010.07.27 12:09
|87.359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|130069571
|2010.07.27 11:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.280
|0.000
|0.000
|2010.07.27 14:06
|87.266
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|130069504
|2010.07.27 11:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.270
|0.000
|0.000
|2010.07.27 14:07
|87.269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130069418
|2010.07.27 11:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.279
|0.000
|0.000
|2010.07.27 14:07
|87.269
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|130069216
|2010.07.27 11:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.313
|0.000
|0.000
|2010.07.27 11:36
|87.294
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|130068155
|2010.07.27 11:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.326
|0.000
|0.000
|2010.07.27 11:35
|87.323
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130067612
|2010.07.27 11:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.319
|0.000
|0.000
|2010.07.27 11:35
|87.317
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|130067017
|2010.07.27 11:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.350
|0.000
|0.000
|2010.07.27 11:29
|87.324
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|130066831
|2010.07.27 11:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.367
|0.000
|0.000
|2010.07.27 11:28
|87.360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|130065484
|2010.07.27 11:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.366
|0.000
|0.000
|2010.07.27 11:28
|87.369
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130065189
|2010.07.27 11:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.368
|0.000
|0.000
|2010.07.27 11:21
|87.366
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|130065036
|2010.07.27 11:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29840
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 11:19
|1.29842
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|130064919
|2010.07.27 11:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29820
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 11:19
|1.29821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|130064861
|2010.07.27 11:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.328
|0.000
|0.000
|2010.07.27 11:29
|87.321
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|130064843
|2010.07.27 11:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54500
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 11:18
|1.54540
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|130064733
|2010.07.27 11:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.321
|0.000
|0.000
|2010.07.27 11:36
|87.284
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|130064613
|2010.07.27 11:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.340
|0.000
|0.000
|2010.07.27 11:16
|87.337
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130063894
|2010.07.27 11:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.339
|0.000
|0.000
|2010.07.27 11:17
|87.334
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|130063700
|2010.07.27 11:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.369
|0.000
|0.000
|2010.07.27 11:14
|87.351
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|130063269
|2010.07.27 11:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.346
|0.000
|0.000
|2010.07.27 11:17
|87.338
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|130062897
|2010.07.27 11:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.349
|0.000
|0.000
|2010.07.27 11:16
|87.346
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130062736
|2010.07.27 11:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.360
|0.000
|0.000
|2010.07.27 11:11
|87.356
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|130062725
|2010.07.27 11:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54450
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 11:12
|1.54449
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|130061085
|2010.07.27 11:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29920
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 12:05
|1.29922
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|130059949
|2010.07.27 11:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.371
|0.000
|0.000
|2010.07.27 11:11
|87.368
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130059702
|2010.07.27 11:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.376
|0.000
|0.000
|2010.07.27 11:11
|87.371
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|130059181
|2010.07.27 11:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.382
|0.000
|0.000
|2010.07.27 11:01
|87.377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|130058495
|2010.07.27 10:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.381
|0.000
|0.000
|2010.07.27 11:00
|87.382
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130058199
|2010.07.27 10:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.371
|0.000
|0.000
|2010.07.27 10:57
|87.376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|130057067
|2010.07.27 10:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.399
|0.000
|0.000
|2010.07.27 11:03
|87.402
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130055464
|2010.07.27 10:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.399
|0.000
|0.000
|2010.07.27 10:49
|87.395
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|130055220
|2010.07.27 10:39
|sell
|0.10
|audusd
|0.90360
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 10:40
|0.90343
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|130055132
|2010.07.27 10:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.409
|0.000
|0.000
|2010.07.27 10:39
|87.401
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|130054817
|2010.07.27 10:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.423
|0.000
|0.000
|2010.07.27 10:38
|87.421
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|130054692
|2010.07.27 10:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.434
|0.000
|0.000
|2010.07.27 10:36
|87.430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|130054531
|2010.07.27 10:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.439
|0.000
|0.000
|2010.07.27 10:36
|87.437
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|130054238
|2010.07.27 10:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.427
|0.000
|0.000
|2010.07.27 10:35
|87.438
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|130051901
|2010.07.27 10:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.373
|0.000
|0.000
|2010.07.27 10:55
|87.371
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|130050770
|2010.07.27 10:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29960
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 11:00
|1.29954
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|130049812
|2010.07.27 10:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.368
|0.000
|0.000
|2010.07.27 10:24
|87.373
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|130049683
|2010.07.27 10:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30030
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 10:16
|1.30028
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|130049586
|2010.07.27 10:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.350
|0.000
|0.000
|2010.07.27 10:14
|87.357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|130049530
|2010.07.27 10:13
|buy
|0.10
|usdcad
|1.03090
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 10:34
|1.03095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|130049467
|2010.07.27 10:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30060
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 10:13
|1.30040
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|130049311
|2010.07.27 10:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.352
|0.000
|0.000
|2010.07.27 10:13
|87.353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130049249
|2010.07.27 10:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30060
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 10:12
|1.30057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|130049134
|2010.07.27 10:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.327
|0.000
|0.000
|2010.07.27 10:12
|87.330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130048940
|2010.07.27 10:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.344
|0.000
|0.000
|2010.07.27 10:12
|87.347
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130048695
|2010.07.27 10:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.357
|0.000
|0.000
|2010.07.27 10:14
|87.361
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|130047918
|2010.07.27 10:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.309
|0.000
|0.000
|2010.07.27 10:10
|87.350
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|130047388
|2010.07.27 10:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.301
|0.000
|0.000
|2010.07.27 10:09
|87.303
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|130046911
|2010.07.27 10:06
|sell
|0.10
|usdcad
|1.03020
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 10:10
|1.03017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|130046733
|2010.07.27 10:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.289
|0.000
|0.000
|2010.07.27 10:08
|87.290
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130045732
|2010.07.27 10:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.281
|0.000
|0.000
|2010.07.27 10:06
|87.283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|130045399
|2010.07.27 10:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.260
|0.000
|0.000
|2010.07.27 10:03
|87.263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130045251
|2010.07.27 10:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.278
|0.000
|0.000
|2010.07.27 10:06
|87.281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130044159
|2010.07.27 09:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.261
|0.000
|0.000
|2010.07.27 10:02
|87.262
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130044020
|2010.07.27 09:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.258
|0.000
|0.000
|2010.07.27 10:02
|87.259
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130043498
|2010.07.27 09:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29770
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 11:13
|1.29761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|130043291
|2010.07.27 09:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.239
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:58
|87.244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|130043265
|2010.07.27 09:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29790
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 09:56
|1.29789
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|130040869
|2010.07.27 09:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.226
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:55
|87.229
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130040727
|2010.07.27 09:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.214
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:46
|87.219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|130040503
|2010.07.27 09:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.211
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:45
|87.212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130040131
|2010.07.27 09:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29840
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 09:45
|1.29824
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|130039964
|2010.07.27 09:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.221
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:44
|87.222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130039824
|2010.07.27 09:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.221
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:56
|87.229
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|130039627
|2010.07.27 09:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.247
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:58
|87.252
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|130039589
|2010.07.27 09:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29900
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 09:43
|1.29896
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|130039489
|2010.07.27 09:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.236
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:42
|87.241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|130039355
|2010.07.27 09:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.208
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:41
|87.230
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|130039010
|2010.07.27 09:40
|sell
|0.10
|audusd
|0.90210
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 09:41
|0.90204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|130038741
|2010.07.27 09:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.178
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:40
|87.179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130038714
|2010.07.27 09:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29920
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 09:41
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|130038553
|2010.07.27 09:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.168
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:39
|87.169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130038473
|2010.07.27 09:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.165
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:39
|87.168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130038286
|2010.07.27 09:37
|sell
|0.10
|usdcad
|1.03030
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 10:10
|1.03021
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|130038268
|2010.07.27 09:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.156
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:37
|87.158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|130038136
|2010.07.27 09:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.133
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:36
|87.148
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|130037815
|2010.07.27 09:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54810
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 09:43
|1.54793
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|130037355
|2010.07.27 09:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.135
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:36
|87.136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130037342
|2010.07.27 09:33
|buy
|0.10
|usdcad
|1.03050
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 09:34
|1.03055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|130037238
|2010.07.27 09:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.145
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:36
|87.150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|130037045
|2010.07.27 09:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.132
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:32
|87.133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130036852
|2010.07.27 09:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.123
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:31
|87.125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|130036696
|2010.07.27 09:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.132
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:32
|87.135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130036264
|2010.07.27 09:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.121
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:30
|87.133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|130035944
|2010.07.27 09:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.110
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:29
|87.117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|130035590
|2010.07.27 09:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.099
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:28
|87.101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|130035451
|2010.07.27 09:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54920
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 09:27
|1.54929
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|130034725
|2010.07.27 09:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.121
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:30
|87.129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|130034392
|2010.07.27 09:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.091
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:25
|87.094
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130033841
|2010.07.27 09:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.133
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:32
|87.137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|130033756
|2010.07.27 09:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54910
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 09:27
|1.54912
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|130033674
|2010.07.27 09:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.112
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:23
|87.118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|130033208
|2010.07.27 09:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54920
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 09:22
|1.54919
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|130032787
|2010.07.27 09:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.101
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:21
|87.107
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|130032230
|2010.07.27 09:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.086
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:20
|87.090
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|130031917
|2010.07.27 09:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55030
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 09:18
|1.55022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|130031725
|2010.07.27 09:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.056
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:17
|87.061
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|130031558
|2010.07.27 09:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.041
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:16
|87.042
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130030714
|2010.07.27 09:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.041
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:15
|87.040
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130030453
|2010.07.27 09:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30110
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 09:12
|1.30132
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|130029839
|2010.07.27 09:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|86.999
|0.000
|0.000
|2010.07.27 15:03
|87.698
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.71
|130029645
|2010.07.27 09:07
|sell
|0.10
|audusd
|0.90230
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 09:09
|0.90229
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|130029302
|2010.07.27 09:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.012
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:07
|87.009
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|130029160
|2010.07.27 09:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.021
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:06
|87.020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130027745
|2010.07.27 09:01
|sell
|0.10
|usdcad
|1.03140
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 09:05
|1.03137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|130027513
|2010.07.27 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30110
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 09:01
|1.30112
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|130026685
|2010.07.27 08:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.020
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:00
|87.018
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|130026491
|2010.07.27 08:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30120
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 08:57
|1.30118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|130025981
|2010.07.27 08:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.016
|0.000
|0.000
|2010.07.27 08:56
|87.017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130025849
|2010.07.27 08:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.000
|0.000
|0.000
|2010.07.27 08:54
|87.007
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|130025146
|2010.07.27 08:51
|sell
|0.10
|audusd
|0.90270
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 08:53
|0.90262
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|130024972
|2010.07.27 08:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.033
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:11
|87.037
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|130024969
|2010.07.27 08:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55130
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 08:51
|1.55131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|130024764
|2010.07.27 08:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.040
|0.000
|0.000
|2010.07.27 08:50
|87.035
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|130024398
|2010.07.27 08:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.032
|0.000
|0.000
|2010.07.27 08:50
|87.031
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|130012382
|2010.07.27 07:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.026
|0.000
|0.000
|2010.07.27 08:49
|87.030
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|129987487
|2010.07.27 03:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.015
|0.000
|0.000
|2010.07.27 07:54
|87.020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|129987172
|2010.07.27 03:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.001
|0.000
|0.000
|2010.07.27 03:23
|87.004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|129986967
|2010.07.27 03:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|86.995
|0.000
|0.000
|2010.07.27 03:21
|87.000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|129985946
|2010.07.27 03:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29840
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 09:24
|1.29839
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|129985812
|2010.07.27 03:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|86.936
|0.000
|0.000
|2010.07.27 03:07
|86.938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|129985783
|2010.07.27 03:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|86.921
|0.000
|0.000
|2010.07.27 03:04
|86.928
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|129985724
|2010.07.27 03:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29830
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 03:04
|1.29826
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|129985158
|2010.07.27 02:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29820
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 03:03
|1.29824
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|129985107
|2010.07.27 02:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54820
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 02:56
|1.54817
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|129984875
|2010.07.27 02:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|86.935
|0.000
|0.000
|2010.07.27 02:55
|86.918
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|129984533
|2010.07.27 02:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|86.944
|0.000
|0.000
|2010.07.27 02:54
|86.940
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|129984369
|2010.07.27 02:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|86.959
|0.000
|0.000
|2010.07.27 02:50
|86.957
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|129984137
|2010.07.27 02:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|86.987
|0.000
|0.000
|2010.07.27 03:20
|86.994
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|129983929
|2010.07.27 02:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|86.981
|0.000
|0.000
|2010.07.27 02:43
|86.984
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|129983850
|2010.07.27 02:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|86.964
|0.000
|0.000
|2010.07.27 02:47
|86.960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|129982965
|2010.07.27 02:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|86.956
|0.000
|0.000
|2010.07.27 02:39
|86.960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|129980067
|2010.07.27 01:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|86.949
|0.000
|0.000
|2010.07.27 02:26
|86.950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|129979935
|2010.07.27 01:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|86.957
|0.000
|0.000
|2010.07.27 01:46
|86.951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|129978814
|2010.07.27 01:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|86.956
|0.000
|0.000
|2010.07.27 01:44
|86.959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|129978777
|2010.07.27 01:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|86.968
|0.000
|0.000
|2010.07.27 02:40
|86.974
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|129978584
|2010.07.27 01:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|86.975
|0.000
|0.000
|2010.07.27 01:26
|86.970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|129978459
|2010.07.27 01:21
|sell
|0.10
|audusd
|0.90070
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 01:22
|0.90066
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|129978344
|2010.07.27 01:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|86.956
|0.000
|0.000
|2010.07.27 01:27
|86.950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|129978072
|2010.07.27 01:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|86.971
|0.000
|0.000
|2010.07.27 01:20
|86.970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|129977887
|2010.07.27 01:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|86.981
|0.000
|0.000
|2010.07.27 01:15
|86.980
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|129977803
|2010.07.27 01:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|86.991
|0.000
|0.000
|2010.07.27 01:13
|86.990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|129977153
|2010.07.27 01:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.010
|0.000
|0.000
|2010.07.27 01:11
|87.006
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|129977135
|2010.07.27 01:03
|buy
|0.10
|usdcad
|1.03220
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 01:21
|1.03221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|129977129
|2010.07.27 01:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.030
|0.000
|0.000
|2010.07.27 01:04
|87.028
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|129973763
|2010.07.27 00:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.026
|0.000
|0.000
|2010.07.27 01:03
|87.030
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|129969666
|2010.07.26 23:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.010
|0.000
|0.000
|2010.07.27 00:25
|87.011
|0.00
|0.00
|0.03
|0.11
|129969492
|2010.07.26 23:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|86.956
|0.000
|0.000
|2010.07.26 23:38
|86.973
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|129957622
|2010.07.26 21:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|86.935
|0.000
|0.000
|2010.07.26 23:37
|86.948
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|129955870
|2010.07.26 21:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|86.925
|0.000
|0.000
|2010.07.26 21:27
|86.930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|129955119
|2010.07.26 21:04
|buy
|0.10
|audusd
|0.90230
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 21:11
|0.90235
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|129955049
|2010.07.26 21:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29910
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 21:04
|1.29911
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|129954922
|2010.07.26 21:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|86.880
|0.000
|0.000
|2010.07.26 21:03
|86.884
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|129954681
|2010.07.26 21:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|86.869
|0.000
|0.000
|2010.07.26 21:02
|86.870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|129953480
|2010.07.26 20:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|86.872
|0.000
|0.000
|2010.07.26 21:00
|86.868
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|129953297
|2010.07.26 20:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|86.886
|0.000
|0.000
|2010.07.26 20:54
|86.880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|129953051
|2010.07.26 20:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|86.885
|0.000
|0.000
|2010.07.26 20:51
|86.890
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|129949165
|2010.07.26 20:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.029
|0.000
|0.000
|2010.07.27 01:03
|87.030
|0.00
|0.00
|0.03
|0.11
|129949052
|2010.07.26 20:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.023
|0.000
|0.000
|2010.07.26 20:17
|87.024
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|129948884
|2010.07.26 20:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.038
|0.000
|0.000
|2010.07.27 08:49
|87.045
|0.00
|0.00
|0.03
|0.80
|129947758
|2010.07.26 20:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29860
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 20:16
|1.29858
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|129936285
|2010.07.26 18:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|86.888
|0.000
|0.000
|2010.07.26 20:49
|86.883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|129935836
|2010.07.26 18:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|86.890
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:56
|86.889
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|129935830
|2010.07.26 18:54
|sell
|0.10
|audusd
|0.90190
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 20:03
|0.90185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|129935666
|2010.07.26 18:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|86.920
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:54
|86.899
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|129935646
|2010.07.26 18:53
|sell
|0.10
|audusd
|0.90170
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 20:15
|0.90169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|129935522
|2010.07.26 18:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|86.916
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:54
|86.899
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|129935312
|2010.07.26 18:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|86.934
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:52
|86.929
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|129935126
|2010.07.26 18:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|86.940
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:52
|86.929
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|129934903
|2010.07.26 18:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.007
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:51
|86.979
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|129934689
|2010.07.26 18:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.010
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:51
|86.956
|0.00
|0.00
|0.00
|6.21
|129934516
|2010.07.26 18:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.024
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:49
|87.017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|129933413
|2010.07.26 18:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.086
|0.000
|0.000
|2010.07.27 09:22
|87.119
|0.00
|0.00
|0.03
|3.79
|129931591
|2010.07.26 18:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.034
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:48
|87.030
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|129931411
|2010.07.26 18:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.040
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:35
|87.042
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|129931237
|2010.07.26 18:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29980
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 18:34
|1.29981
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|129930580
|2010.07.26 18:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.032
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:33
|87.031
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|129929882
|2010.07.26 18:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.011
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:53
|86.930
|0.00
|0.00
|0.00
|9.32
|129929727
|2010.07.26 18:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.020
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:50
|87.016
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|129929518
|2010.07.26 18:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.028
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:26
|87.023
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|129929319
|2010.07.26 18:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54970
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 18:29
|1.54972
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|129929124
|2010.07.26 18:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29970
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 18:23
|1.29980
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|129928489
|2010.07.26 18:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.066
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:23
|87.065
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|129928356
|2010.07.26 18:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.044
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:24
|87.039
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|129928131
|2010.07.26 18:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54880
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 18:44
|1.54875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|129928058
|2010.07.26 18:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.054
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:19
|87.050
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|129927497
|2010.07.26 18:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.064
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:18
|87.063
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|129927206
|2010.07.26 18:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.080
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:15
|87.075
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|129926986
|2010.07.26 18:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.063
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:19
|87.056
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|129926672
|2010.07.26 18:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.064
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:14
|87.049
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|129926261
|2010.07.26 18:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29970
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 18:23
|1.29978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|129926106
|2010.07.26 18:11
|buy
|0.10
|audusd
|0.90200
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 18:18
|0.90206
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|129925962
|2010.07.26 18:10
|sell
|0.10
|usdcad
|1.03050
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 09:36
|1.03047
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.29
|129925873
|2010.07.26 18:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.076
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:13
|87.073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|129925522
|2010.07.26 18:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.083
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:14
|87.079
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|129925141
|2010.07.26 18:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.095
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:09
|87.092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|129924954
|2010.07.26 18:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.100
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:08
|87.098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|129924721
|2010.07.26 18:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.095
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:09
|87.094
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|129924410
|2010.07.26 18:06
|buy
|0.10
|audusd
|0.90150
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 18:07
|0.90159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|129924074
|2010.07.26 18:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.104
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:12
|87.101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|129923836
|2010.07.26 18:05
|buy
|0.10
|audusd
|0.90060
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 18:05
|0.90069
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|129923789
|2010.07.26 18:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29890
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 18:05
|1.29902
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|129923678
|2010.07.26 18:04
|buy
|0.10
|audusd
|0.90060
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 18:05
|0.90080
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|129923637
|2010.07.26 18:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.130
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:04
|87.120
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|129923356
|2010.07.26 18:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.90050
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 18:05
|0.90080
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|129923330
|2010.07.26 18:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29890
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 18:04
|1.29897
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|129923237
|2010.07.26 18:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.130
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:05
|87.114
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|129923016
|2010.07.26 18:02
|buy
|0.10
|audusd
|0.90020
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 18:03
|0.90030
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|129922945
|2010.07.26 18:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.127
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:05
|87.120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|129922697
|2010.07.26 18:01
|buy
|0.10
|audusd
|0.90020
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 18:03
|0.90022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|129922645
|2010.07.26 18:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.146
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:03
|87.139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|129922372
|2010.07.26 18:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.197
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:01
|87.166
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|129922058
|2010.07.26 18:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.205
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:01
|87.166
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|129921674
|2010.07.26 17:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54890
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 18:01
|1.54948
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|129921600
|2010.07.26 17:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.207
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:00
|87.210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|129921379
|2010.07.26 17:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.206
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:59
|87.212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|129918995
|2010.07.26 17:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.202
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:58
|87.200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|129918855
|2010.07.26 17:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.207
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:58
|87.203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|129916357
|2010.07.26 17:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.220
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:51
|87.217
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|129904430
|2010.07.26 17:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.224
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:44
|87.218
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|129903663
|2010.07.26 17:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.229
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:16
|87.228
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|129903109
|2010.07.26 17:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54700
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 17:16
|1.54737
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|129902600
|2010.07.26 17:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.200
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:58
|87.196
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|129901822
|2010.07.26 17:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.196
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:14
|87.195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|129901468
|2010.07.26 17:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.215
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:14
|87.206
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|129901221
|2010.07.26 17:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.214
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:14
|87.202
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|129901023
|2010.07.26 17:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.204
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:58
|87.197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|129900970
|2010.07.26 17:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54640
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 17:12
|1.54659
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|129900842
|2010.07.26 17:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.195
|0.000
|0.000
|2010.07.26 18:01
|87.166
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|129900594
|2010.07.26 17:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.210
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:11
|87.208
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|129900293
|2010.07.26 17:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.231
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:11
|87.229
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|129900045
|2010.07.26 17:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.220
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:11
|87.215
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|129899867
|2010.07.26 17:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.209
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:11
|87.204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|129899711
|2010.07.26 17:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.215
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:52
|87.210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|129899529
|2010.07.26 17:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.234
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:08
|87.220
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|129899289
|2010.07.26 17:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.229
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:08
|87.221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|129899099
|2010.07.26 17:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.228
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:08
|87.220
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|129898930
|2010.07.26 17:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54640
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 17:06
|1.54637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|129897022
|2010.07.26 16:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.230
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:08
|87.218
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|129896894
|2010.07.26 16:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.232
|0.000
|0.000
|2010.07.26 16:59
|87.230
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|129896186
|2010.07.26 16:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.242
|0.000
|0.000
|2010.07.26 16:58
|87.240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|129896066
|2010.07.26 16:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.238
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:07
|87.235
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|129895931
|2010.07.26 16:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.236
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:08
|87.218
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|129895804
|2010.07.26 16:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.240
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:06
|87.236
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|129895665
|2010.07.26 16:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29290
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 16:53
|1.29293
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|129895660
|2010.07.26 16:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.240
|0.000
|0.000
|2010.07.26 17:05
|87.230
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|129895526
|2010.07.26 16:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.270
|0.000
|0.000
|2010.07.26 16:52
|87.250
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|129895449
|2010.07.26 16:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29280
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 16:51
|1.29281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|129895435
|2010.07.26 16:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.276
|0.000
|0.000
|2010.07.26 16:51
|87.274
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|129895353
|2010.07.26 16:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.271
|0.000
|0.000
|2010.07.26 16:52
|87.246
|0.00
|0.00
|0.00
|2.87
|129895106
|2010.07.26 16:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29300
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 16:54
|1.29337
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|129894989
|2010.07.26 16:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29290
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 16:48
|1.29292
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|129894885
|2010.07.26 16:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29290
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 16:48
|1.29297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|129894654
|2010.07.26 16:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29270
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 16:53
|1.29280
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|129893648
|2010.07.26 16:42
|balance
|Deposit
|5 000.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|55.61
|Closed P/L:
|55.51
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|130204304
|2010.07.27 22:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55990
|0.00000
|0.00000
|1.55873
|0.00
|0.00
|-0.08
|-11.70
|130204129
|2010.07.27 22:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.977
|0.000
|0.000
|87.770
|0.00
|0.00
|0.02
|-23.58
|130205006
|2010.07.27 22:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|87.973
|0.000
|0.000
|87.770
|0.00
|0.00
|0.02
|-23.13
|0.00
|0.00
|-0.04
|-58.41
|Floating P/L:
|-58.45
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|55.51
|Floating P/L:
|-58.45
|Margin:
|71.20
|Balance:
|5 055.51
|Equity:
|4 997.06
|Free Margin:
|4 925.86
|Details:
|Gross Profit:
|329.05
|Gross Loss:
|273.54
|Total Net Profit:
|55.51
|Profit Factor:
|1.20
|Expected Payoff:
|0.15
|Absolute Drawdown:
|59.08
|Maximal Drawdown:
|267.74 (5.14%)
|Relative Drawdown:
|5.14% (267.74)
|Total Trades:
|378
|Short Positions (won %):
|193 (97.41%)
|Long Positions (won %):
|185 (98.38%)
|Profit Trades (% of total):
|370 (97.88%)
|Loss trades (% of total):
|8 (2.12%)
|Largest
|profit trade:
|16.73
|loss trade:
|-79.71
|Average
|profit trade:
|0.89
|loss trade:
|-34.19
|Maximum
|consecutive wins ($):
|224 (171.03)
|consecutive losses ($):
|6 (-267.63)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|171.03 (224)
|consecutive loss (count):
|-267.63 (6)
|Average
|consecutive wins:
|93
|consecutive losses:
|3