Alpari (UK) Ltd.

Account: 1973879 Name: Terminator Currency: USD 2010 July 28, 01:10
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
130215473 2010.07.28 00:25 sell 0.10 usdjpy 87.781 0.000 0.000 2010.07.28 01:10 87.780 0.00 0.00 0.00 0.11
130215437 2010.07.28 00:25 sell 0.10 usdjpy 87.783 0.000 0.000 2010.07.28 01:08 87.780 0.00 0.00 0.00 0.34
130214879 2010.07.28 00:15 sell 0.10 usdjpy 87.791 0.000 0.000 2010.07.28 00:24 87.787 0.00 0.00 0.00 0.46
130214772 2010.07.28 00:14 sell 0.10 usdjpy 87.807 0.000 0.000 2010.07.28 00:15 87.805 0.00 0.00 0.00 0.23
130214706 2010.07.28 00:12 sell 0.10 usdjpy 87.821 0.000 0.000 2010.07.28 00:14 87.817 0.00 0.00 0.00 0.46
130214657 2010.07.28 00:11 sell 0.10 usdjpy 87.830 0.000 0.000 2010.07.28 00:12 87.829 0.00 0.00 0.00 0.11
130214529 2010.07.28 00:09 buy 0.10 usdjpy 87.827 0.000 0.000 2010.07.28 00:11 87.833 0.00 0.00 0.00 0.68
130213603 2010.07.28 00:00 sell 0.10 usdjpy 87.827 0.000 0.000 2010.07.28 00:09 87.825 0.00 0.00 0.00 0.23
130211621 2010.07.27 23:41 sell 0.10 usdjpy 87.851 0.000 0.000 2010.07.28 00:00 87.847 0.00 0.00 -0.09 0.46
130211457 2010.07.27 23:37 sell 0.10 audusd 0.90110 0.00000 0.00000 2010.07.27 23:40 0.90107 0.00 0.00 0.00 0.30
130208098 2010.07.27 22:44 buy 0.10 gbpusd 1.55930 0.00000 0.00000 2010.07.27 23:35 1.55934 0.00 0.00 0.00 0.40
130204482 2010.07.27 22:15 buy 0.10 audusd 0.90230 0.00000 0.00000 2010.07.27 22:43 0.90233 0.00 0.00 0.00 0.30
130203864 2010.07.27 22:12 buy 0.10 usdjpy 87.967 0.000 0.000 2010.07.27 22:13 87.970 0.00 0.00 0.00 0.34
130203021 2010.07.27 22:06 sell 0.10 gbpusd 1.55910 0.00000 0.00000 2010.07.27 22:19 1.55904 0.00 0.00 0.00 0.60
130202941 2010.07.27 22:06 sell 0.10 usdjpy 87.951 0.000 0.000 2010.07.27 22:06 87.950 0.00 0.00 0.00 0.11
130202476 2010.07.27 22:01 buy 0.10 usdjpy 87.960 0.000 0.000 2010.07.27 22:12 87.964 0.00 0.00 0.00 0.45
130201857 2010.07.27 22:00 buy 0.10 usdjpy 87.964 0.000 0.000 2010.07.27 22:15 87.970 0.00 0.00 0.00 0.68
130201646 2010.07.27 21:59 buy 0.10 eurusd 1.30030 0.00000 0.00000 2010.07.27 22:01 1.30031 0.00 0.00 0.00 0.10
130201320 2010.07.27 21:56 buy 0.10 usdjpy 87.956 0.000 0.000 2010.07.27 22:00 87.960 0.00 0.00 0.00 0.45
130201184 2010.07.27 21:54 buy 0.10 usdjpy 87.946 0.000 0.000 2010.07.27 21:56 87.948 0.00 0.00 0.00 0.23
130201135 2010.07.27 21:53 buy 0.10 usdjpy 87.936 0.000 0.000 2010.07.27 21:54 87.938 0.00 0.00 0.00 0.23
130201047 2010.07.27 21:52 sell 0.10 audusd 0.90210 0.00000 0.00000 2010.07.27 21:53 0.90206 0.00 0.00 0.00 0.40
130193878 2010.07.27 20:56 sell 0.10 usdjpy 87.800 0.000 0.000 2010.07.28 00:23 87.797 0.00 0.00 -0.09 0.34
130188993 2010.07.27 20:09 buy 0.10 usdjpy 87.945 0.000 0.000 2010.07.27 21:52 87.950 0.00 0.00 0.00 0.57
130188941 2010.07.27 20:08 buy 0.10 usdjpy 87.952 0.000 0.000 2010.07.27 21:59 87.956 0.00 0.00 0.00 0.45
130188849 2010.07.27 20:08 buy 0.10 usdjpy 87.924 0.000 0.000 2010.07.27 20:08 87.941 0.00 0.00 0.00 1.93
130186835 2010.07.27 19:54 buy 0.10 usdjpy 87.914 0.000 0.000 2010.07.27 20:08 87.920 0.00 0.00 0.00 0.68
130186670 2010.07.27 19:51 buy 0.10 usdjpy 87.910 0.000 0.000 2010.07.27 20:08 87.913 0.00 0.00 0.00 0.34
130186502 2010.07.27 19:50 buy 0.10 usdjpy 87.956 0.000 0.000 2010.07.27 22:13 87.964 0.00 0.00 0.00 0.91
130186496 2010.07.27 19:50 buy 0.10 eurusd 1.29830 0.00000 0.00000 2010.07.27 19:51 1.29832 0.00 0.00 0.00 0.20
130186320 2010.07.27 19:49 buy 0.10 usdjpy 87.955 0.000 0.000 2010.07.27 22:06 87.958 0.00 0.00 0.00 0.34
130186297 2010.07.27 19:49 buy 0.10 eurusd 1.29840 0.00000 0.00000 2010.07.27 19:54 1.29846 0.00 0.00 0.00 0.60
130186153 2010.07.27 19:48 buy 0.10 usdjpy 87.927 0.000 0.000 2010.07.27 19:49 87.930 0.00 0.00 0.00 0.34
130180220 2010.07.27 19:03 sell 0.10 usdjpy 87.814 0.000 0.000 2010.07.27 20:56 87.810 0.00 0.00 0.00 0.46
130180131 2010.07.27 19:03 sell 0.10 usdjpy 87.819 0.000 0.000 2010.07.27 19:03 87.818 0.00 0.00 0.00 0.11
130178072 2010.07.27 18:48 sell 0.10 usdjpy 87.840 0.000 0.000 2010.07.27 19:03 87.828 0.00 0.00 0.00 1.37
130174451 2010.07.27 18:21 sell 0.10 usdjpy 87.854 0.000 0.000 2010.07.27 18:48 87.849 0.00 0.00 0.00 0.57
130174364 2010.07.27 18:20 sell 0.10 usdjpy 87.866 0.000 0.000 2010.07.27 18:21 87.862 0.00 0.00 0.00 0.46
130173698 2010.07.27 18:18 sell 0.10 usdjpy 87.874 0.000 0.000 2010.07.27 18:20 87.871 0.00 0.00 0.00 0.34
130173148 2010.07.27 18:16 buy 0.10 gbpusd 1.55550 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:18 1.55553 0.00 0.00 0.00 0.30
130172768 2010.07.27 18:16 sell 0.10 usdjpy 87.876 0.000 0.000 2010.07.27 18:16 87.870 0.00 0.00 0.00 0.68
130171761 2010.07.27 18:11 buy 0.10 usdjpy 87.916 0.000 0.000 2010.07.27 19:50 87.941 0.00 0.00 0.00 2.84
130171268 2010.07.27 18:11 buy 0.10 usdjpy 87.906 0.000 0.000 2010.07.27 18:11 87.915 0.00 0.00 0.00 1.02
130171143 2010.07.27 18:10 buy 0.10 usdjpy 87.896 0.000 0.000 2010.07.27 18:10 87.899 0.00 0.00 0.00 0.34
130170975 2010.07.27 18:09 sell 0.10 usdjpy 87.900 0.000 0.000 2010.07.27 18:10 87.899 0.00 0.00 0.00 0.11
130165547 2010.07.27 17:38 buy 0.10 usdjpy 87.916 0.000 0.000 2010.07.27 19:50 87.950 0.00 0.00 0.00 3.87
130165333 2010.07.27 17:37 buy 0.10 usdjpy 87.904 0.000 0.000 2010.07.27 17:38 87.914 0.00 0.00 0.00 1.14
130165068 2010.07.27 17:36 buy 0.10 usdjpy 87.918 0.000 0.000 2010.07.27 19:48 87.923 0.00 0.00 0.00 0.57
130164845 2010.07.27 17:35 buy 0.10 usdjpy 87.926 0.000 0.000 2010.07.27 19:49 87.944 0.00 0.00 0.00 2.05
130164824 2010.07.27 17:35 buy 0.10 eurusd 1.29800 0.00000 0.00000 2010.07.27 17:37 1.29802 0.00 0.00 0.00 0.20
130163654 2010.07.27 17:31 sell 0.10 audusd 0.90180 0.00000 0.00000 2010.07.27 17:35 0.90179 0.00 0.00 0.00 0.10
130163634 2010.07.27 17:31 buy 0.10 usdjpy 87.916 0.000 0.000 2010.07.27 17:35 87.928 0.00 0.00 0.00 1.36
130163323 2010.07.27 17:31 buy 0.10 usdjpy 87.920 0.000 0.000 2010.07.27 17:35 87.928 0.00 0.00 0.00 0.91
130163119 2010.07.27 17:30 buy 0.10 usdjpy 87.888 0.000 0.000 2010.07.27 17:30 87.914 0.00 0.00 0.00 2.96
130162711 2010.07.27 17:29 buy 0.10 usdjpy 87.910 0.000 0.000 2010.07.27 17:30 87.911 0.00 0.00 0.00 0.11
130162662 2010.07.27 17:29 buy 0.10 usdcad 1.03460 0.00000 0.00000 2010.07.27 17:30 1.03473 0.00 0.00 0.00 1.26
130162303 2010.07.27 17:27 buy 0.10 usdjpy 87.886 0.000 0.000 2010.07.27 17:29 87.901 0.00 0.00 0.00 1.71
130162033 2010.07.27 17:27 buy 0.10 usdjpy 87.865 0.000 0.000 2010.07.27 17:27 87.879 0.00 0.00 0.00 1.59
130161780 2010.07.27 17:26 buy 0.10 eurusd 1.29650 0.00000 0.00000 2010.07.27 17:27 1.29682 0.00 0.00 0.00 3.20
130161461 2010.07.27 17:24 buy 0.10 usdjpy 87.836 0.000 0.000 2010.07.27 17:26 87.840 0.00 0.00 0.00 0.46
130161273 2010.07.27 17:24 buy 0.10 usdjpy 87.823 0.000 0.000 2010.07.27 17:24 87.831 0.00 0.00 0.00 0.91
130160690 2010.07.27 17:21 buy 0.10 usdjpy 87.816 0.000 0.000 2010.07.27 17:24 87.817 0.00 0.00 0.00 0.11
130160377 2010.07.27 17:20 buy 0.10 usdjpy 87.786 0.000 0.000 2010.07.27 17:21 87.792 0.00 0.00 0.00 0.68
130154694 2010.07.27 17:00 buy 0.10 eurusd 1.29860 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:09 1.29870 0.00 0.00 0.00 1.00
130154354 2010.07.27 16:59 sell 0.10 usdjpy 87.860 0.000 0.000 2010.07.27 17:00 87.857 0.00 0.00 0.00 0.34
130151058 2010.07.27 16:47 buy 0.10 usdjpy 87.859 0.000 0.000 2010.07.27 16:59 87.860 0.00 0.00 0.00 0.11
130150585 2010.07.27 16:45 sell 0.10 audusd 0.90110 0.00000 0.00000 2010.07.27 17:20 0.90101 0.00 0.00 0.00 0.90
130150152 2010.07.27 16:44 buy 0.10 usdjpy 87.886 0.000 0.000 2010.07.27 17:29 87.902 0.00 0.00 0.00 1.82
130150079 2010.07.27 16:44 sell 0.10 gbpusd 1.55200 0.00000 0.00000 2010.07.27 16:45 1.55197 0.00 0.00 0.00 0.30
130150030 2010.07.27 16:44 buy 0.10 audusd 0.90140 0.00000 0.00000 2010.07.27 16:46 0.90152 0.00 0.00 0.00 1.20
130149737 2010.07.27 16:44 buy 0.10 usdjpy 87.882 0.000 0.000 2010.07.27 17:29 87.910 0.00 0.00 0.00 3.19
130149478 2010.07.27 16:43 buy 0.10 usdjpy 87.813 0.000 0.000 2010.07.27 16:43 87.864 0.00 0.00 0.00 5.80
130149152 2010.07.27 16:42 buy 0.10 usdjpy 87.813 0.000 0.000 2010.07.27 16:43 87.871 0.00 0.00 0.00 6.60
130149019 2010.07.27 16:42 buy 0.10 usdjpy 87.770 0.000 0.000 2010.07.27 16:42 87.806 0.00 0.00 0.00 4.10
130148721 2010.07.27 16:41 sell 0.10 gbpusd 1.55260 0.00000 0.00000 2010.07.27 16:42 1.55252 0.00 0.00 0.00 0.80
130137600 2010.07.27 16:06 buy 0.10 eurusd 1.29990 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:16 1.30010 0.00 0.00 0.00 2.00
130137314 2010.07.27 16:05 sell 0.10 usdjpy 87.466 0.000 0.000 2010.07.27 16:06 87.440 0.00 0.00 0.00 2.97
130136973 2010.07.27 16:05 sell 0.10 audusd 0.90310 0.00000 0.00000 2010.07.27 16:05 0.90302 0.00 0.00 0.00 0.80
130136722 2010.07.27 16:04 sell 0.10 usdjpy 87.520 0.000 0.000 2010.07.27 16:05 87.510 0.00 0.00 0.00 1.14
130133598 2010.07.27 15:54 sell 0.10 usdjpy 87.531 0.000 0.000 2010.07.27 16:04 87.530 0.00 0.00 0.00 0.11
130133375 2010.07.27 15:53 sell 0.10 usdjpy 87.550 0.000 0.000 2010.07.27 15:54 87.548 0.00 0.00 0.00 0.23
130129049 2010.07.27 15:33 buy 0.10 eurusd 1.29930 0.00000 0.00000 2010.07.27 15:53 1.29932 0.00 0.00 0.00 0.20
130128850 2010.07.27 15:33 buy 0.10 usdcad 1.02890 0.00000 0.00000 2010.07.27 15:33 1.02894 0.00 0.00 0.00 0.39
130128717 2010.07.27 15:32 sell 0.10 usdjpy 87.609 0.000 0.000 2010.07.27 15:32 87.605 0.00 0.00 0.00 0.46
130128537 2010.07.27 15:31 sell 0.10 usdjpy 87.619 0.000 0.000 2010.07.27 15:32 87.613 0.00 0.00 0.00 0.68
130128059 2010.07.27 15:29 sell 0.10 usdjpy 87.626 0.000 0.000 2010.07.27 15:31 87.625 0.00 0.00 0.00 0.11
130127217 2010.07.27 15:24 sell 0.10 usdjpy 87.637 0.000 0.000 2010.07.27 15:29 87.636 0.00 0.00 0.00 0.11
130126869 2010.07.27 15:22 sell 0.10 usdjpy 87.642 0.000 0.000 2010.07.27 15:24 87.640 0.00 0.00 0.00 0.23
130126618 2010.07.27 15:21 sell 0.10 usdjpy 87.654 0.000 0.000 2010.07.27 15:22 87.650 0.00 0.00 0.00 0.46
130126315 2010.07.27 15:20 sell 0.10 usdjpy 87.660 0.000 0.000 2010.07.27 15:21 87.659 0.00 0.00 0.00 0.11
130126076 2010.07.27 15:19 buy 0.10 usdjpy 87.654 0.000 0.000 2010.07.27 15:20 87.657 0.00 0.00 0.00 0.34
130125926 2010.07.27 15:19 buy 0.10 gbpusd 1.55440 0.00000 0.00000 2010.07.27 15:19 1.55451 0.00 0.00 0.00 1.10
130125318 2010.07.27 15:16 buy 0.10 usdjpy 87.722 0.000 0.000 2010.07.27 16:41 87.730 0.00 0.00 0.00 0.91
130124866 2010.07.27 15:16 buy 0.10 usdjpy 87.706 0.000 0.000 2010.07.27 15:16 87.720 0.00 0.00 0.00 1.60
130124022 2010.07.27 15:13 sell 0.10 usdjpy 87.670 0.000 0.000 2010.07.27 15:19 87.666 0.00 0.00 0.00 0.46
130123801 2010.07.27 15:12 sell 0.10 usdjpy 87.679 0.000 0.000 2010.07.27 15:13 87.677 0.00 0.00 0.00 0.23
130123054 2010.07.27 15:08 sell 0.10 eurusd 1.29940 0.00000 0.00000 2010.07.27 15:16 1.29938 0.00 0.00 0.00 0.20
130122744 2010.07.27 15:08 buy 0.10 usdjpy 87.693 0.000 0.000 2010.07.27 15:08 87.694 0.00 0.00 0.00 0.11
130122583 2010.07.27 15:07 sell 0.10 usdcad 1.02730 0.00000 0.00000 2010.07.27 15:12 1.02724 0.00 0.00 0.00 0.58
130122566 2010.07.27 15:07 buy 0.10 usdjpy 87.739 0.000 0.000 2010.07.27 16:42 87.770 0.00 0.00 0.00 3.53
130122416 2010.07.27 15:06 buy 0.10 usdjpy 87.749 0.000 0.000 2010.07.27 16:42 87.761 0.00 0.00 0.00 1.37
130122181 2010.07.27 15:05 buy 0.10 usdjpy 87.729 0.000 0.000 2010.07.27 16:44 87.876 0.00 0.00 0.00 16.73
130121904 2010.07.27 15:05 buy 0.10 usdjpy 87.710 0.000 0.000 2010.07.27 15:05 87.710 0.00 0.00 0.00 0.00
130121570 2010.07.27 15:04 buy 0.10 usdjpy 87.710 0.000 0.000 2010.07.27 15:05 87.709 0.00 0.00 0.00 -0.11
130121529 2010.07.27 15:04 sell 0.10 eurusd 1.29970 0.00000 0.00000 2010.07.27 15:05 1.29941 0.00 0.00 0.00 2.90
130121276 2010.07.27 15:04 buy 0.10 usdjpy 87.692 0.000 0.000 2010.07.27 15:05 87.713 0.00 0.00 0.00 2.39
130120916 2010.07.27 15:03 buy 0.10 usdcad 1.02830 0.00000 0.00000 2010.07.27 15:03 1.02804 0.00 0.00 0.00 -2.53
130106338 2010.07.27 14:09 sell 0.10 usdjpy 87.285 0.000 0.000 2010.07.27 15:03 87.692 0.00 0.00 0.00 -46.41
130106131 2010.07.27 14:08 sell 0.10 usdjpy 87.294 0.000 0.000 2010.07.27 14:09 87.292 0.00 0.00 0.00 0.23
130105984 2010.07.27 14:08 sell 0.10 usdjpy 87.284 0.000 0.000 2010.07.27 15:03 87.693 0.00 0.00 0.00 -46.64
130105935 2010.07.27 14:07 buy 0.10 eurusd 1.30440 0.00000 0.00000 2010.07.27 15:03 1.30008 0.00 0.00 0.00 -43.20
130105873 2010.07.27 14:07 sell 0.10 usdjpy 87.269 0.000 0.000 2010.07.27 15:03 87.700 0.00 0.00 0.00 -49.14
130105632 2010.07.27 14:06 sell 0.10 usdjpy 87.300 0.000 0.000 2010.07.27 14:06 87.276 0.00 0.00 0.00 2.75
130105542 2010.07.27 14:05 sell 0.10 usdjpy 87.310 0.000 0.000 2010.07.27 14:06 87.308 0.00 0.00 0.00 0.23
130105394 2010.07.27 14:04 buy 0.10 gbpusd 1.55440 0.00000 0.00000 2010.07.27 14:05 1.55463 0.00 0.00 0.00 2.30
130104864 2010.07.27 14:02 sell 0.10 usdjpy 87.318 0.000 0.000 2010.07.27 14:04 87.315 0.00 0.00 0.00 0.34
130104722 2010.07.27 14:01 sell 0.10 usdjpy 87.331 0.000 0.000 2010.07.27 14:01 87.324 0.00 0.00 0.00 0.80
130082120 2010.07.27 12:30 sell 0.10 usdjpy 87.341 0.000 0.000 2010.07.27 14:01 87.340 0.00 0.00 0.00 0.11
130079034 2010.07.27 12:10 buy 0.10 usdjpy 87.416 0.000 0.000 2010.07.27 12:12 87.421 0.00 0.00 0.00 0.57
130078261 2010.07.27 12:10 buy 0.10 usdjpy 87.382 0.000 0.000 2010.07.27 12:10 87.400 0.00 0.00 0.00 2.06
130077580 2010.07.27 12:09 buy 0.10 usdjpy 87.366 0.000 0.000 2010.07.27 12:09 87.369 0.00 0.00 0.00 0.34
130076322 2010.07.27 12:05 buy 0.10 usdjpy 87.353 0.000 0.000 2010.07.27 12:09 87.359 0.00 0.00 0.00 0.69
130069571 2010.07.27 11:37 sell 0.10 usdjpy 87.280 0.000 0.000 2010.07.27 14:06 87.266 0.00 0.00 0.00 1.60
130069504 2010.07.27 11:37 sell 0.10 usdjpy 87.270 0.000 0.000 2010.07.27 14:07 87.269 0.00 0.00 0.00 0.11
130069418 2010.07.27 11:36 sell 0.10 usdjpy 87.279 0.000 0.000 2010.07.27 14:07 87.269 0.00 0.00 0.00 1.15
130069216 2010.07.27 11:35 sell 0.10 usdjpy 87.313 0.000 0.000 2010.07.27 11:36 87.294 0.00 0.00 0.00 2.18
130068155 2010.07.27 11:30 sell 0.10 usdjpy 87.326 0.000 0.000 2010.07.27 11:35 87.323 0.00 0.00 0.00 0.34
130067612 2010.07.27 11:29 sell 0.10 usdjpy 87.319 0.000 0.000 2010.07.27 11:35 87.317 0.00 0.00 0.00 0.23
130067017 2010.07.27 11:28 sell 0.10 usdjpy 87.350 0.000 0.000 2010.07.27 11:29 87.324 0.00 0.00 0.00 2.98
130066831 2010.07.27 11:28 sell 0.10 usdjpy 87.367 0.000 0.000 2010.07.27 11:28 87.360 0.00 0.00 0.00 0.80
130065484 2010.07.27 11:21 buy 0.10 usdjpy 87.366 0.000 0.000 2010.07.27 11:28 87.369 0.00 0.00 0.00 0.34
130065189 2010.07.27 11:19 sell 0.10 usdjpy 87.368 0.000 0.000 2010.07.27 11:21 87.366 0.00 0.00 0.00 0.23
130065036 2010.07.27 11:19 buy 0.10 eurusd 1.29840 0.00000 0.00000 2010.07.27 11:19 1.29842 0.00 0.00 0.00 0.20
130064919 2010.07.27 11:18 buy 0.10 eurusd 1.29820 0.00000 0.00000 2010.07.27 11:19 1.29821 0.00 0.00 0.00 0.10
130064861 2010.07.27 11:17 sell 0.10 usdjpy 87.328 0.000 0.000 2010.07.27 11:29 87.321 0.00 0.00 0.00 0.80
130064843 2010.07.27 11:17 buy 0.10 gbpusd 1.54500 0.00000 0.00000 2010.07.27 11:18 1.54540 0.00 0.00 0.00 4.00
130064733 2010.07.27 11:17 sell 0.10 usdjpy 87.321 0.000 0.000 2010.07.27 11:36 87.284 0.00 0.00 0.00 4.24
130064613 2010.07.27 11:16 sell 0.10 usdjpy 87.340 0.000 0.000 2010.07.27 11:16 87.337 0.00 0.00 0.00 0.34
130063894 2010.07.27 11:14 sell 0.10 usdjpy 87.339 0.000 0.000 2010.07.27 11:17 87.334 0.00 0.00 0.00 0.57
130063700 2010.07.27 11:13 sell 0.10 usdjpy 87.369 0.000 0.000 2010.07.27 11:14 87.351 0.00 0.00 0.00 2.06
130063269 2010.07.27 11:12 sell 0.10 usdjpy 87.346 0.000 0.000 2010.07.27 11:17 87.338 0.00 0.00 0.00 0.92
130062897 2010.07.27 11:11 sell 0.10 usdjpy 87.349 0.000 0.000 2010.07.27 11:16 87.346 0.00 0.00 0.00 0.34
130062736 2010.07.27 11:11 sell 0.10 usdjpy 87.360 0.000 0.000 2010.07.27 11:11 87.356 0.00 0.00 0.00 0.46
130062725 2010.07.27 11:11 sell 0.10 gbpusd 1.54450 0.00000 0.00000 2010.07.27 11:12 1.54449 0.00 0.00 0.00 0.10
130061085 2010.07.27 11:03 buy 0.10 eurusd 1.29920 0.00000 0.00000 2010.07.27 12:05 1.29922 0.00 0.00 0.00 0.20
130059949 2010.07.27 11:01 sell 0.10 usdjpy 87.371 0.000 0.000 2010.07.27 11:11 87.368 0.00 0.00 0.00 0.34
130059702 2010.07.27 11:00 sell 0.10 usdjpy 87.376 0.000 0.000 2010.07.27 11:11 87.371 0.00 0.00 0.00 0.57
130059181 2010.07.27 11:00 sell 0.10 usdjpy 87.382 0.000 0.000 2010.07.27 11:01 87.377 0.00 0.00 0.00 0.57
130058495 2010.07.27 10:57 buy 0.10 usdjpy 87.381 0.000 0.000 2010.07.27 11:00 87.382 0.00 0.00 0.00 0.11
130058199 2010.07.27 10:55 buy 0.10 usdjpy 87.371 0.000 0.000 2010.07.27 10:57 87.376 0.00 0.00 0.00 0.57
130057067 2010.07.27 10:49 buy 0.10 usdjpy 87.399 0.000 0.000 2010.07.27 11:03 87.402 0.00 0.00 0.00 0.34
130055464 2010.07.27 10:41 sell 0.10 usdjpy 87.399 0.000 0.000 2010.07.27 10:49 87.395 0.00 0.00 0.00 0.46
130055220 2010.07.27 10:39 sell 0.10 audusd 0.90360 0.00000 0.00000 2010.07.27 10:40 0.90343 0.00 0.00 0.00 1.70
130055132 2010.07.27 10:38 sell 0.10 usdjpy 87.409 0.000 0.000 2010.07.27 10:39 87.401 0.00 0.00 0.00 0.92
130054817 2010.07.27 10:36 sell 0.10 usdjpy 87.423 0.000 0.000 2010.07.27 10:38 87.421 0.00 0.00 0.00 0.23
130054692 2010.07.27 10:36 sell 0.10 usdjpy 87.434 0.000 0.000 2010.07.27 10:36 87.430 0.00 0.00 0.00 0.46
130054531 2010.07.27 10:35 sell 0.10 usdjpy 87.439 0.000 0.000 2010.07.27 10:36 87.437 0.00 0.00 0.00 0.23
130054238 2010.07.27 10:34 buy 0.10 usdjpy 87.427 0.000 0.000 2010.07.27 10:35 87.438 0.00 0.00 0.00 1.26
130051901 2010.07.27 10:24 sell 0.10 usdjpy 87.373 0.000 0.000 2010.07.27 10:55 87.371 0.00 0.00 0.00 0.23
130050770 2010.07.27 10:19 sell 0.10 eurusd 1.29960 0.00000 0.00000 2010.07.27 11:00 1.29954 0.00 0.00 0.00 0.60
130049812 2010.07.27 10:14 buy 0.10 usdjpy 87.368 0.000 0.000 2010.07.27 10:24 87.373 0.00 0.00 0.00 0.57
130049683 2010.07.27 10:14 sell 0.10 eurusd 1.30030 0.00000 0.00000 2010.07.27 10:16 1.30028 0.00 0.00 0.00 0.20
130049586 2010.07.27 10:13 buy 0.10 usdjpy 87.350 0.000 0.000 2010.07.27 10:14 87.357 0.00 0.00 0.00 0.80
130049530 2010.07.27 10:13 buy 0.10 usdcad 1.03090 0.00000 0.00000 2010.07.27 10:34 1.03095 0.00 0.00 0.00 0.48
130049467 2010.07.27 10:12 sell 0.10 eurusd 1.30060 0.00000 0.00000 2010.07.27 10:13 1.30040 0.00 0.00 0.00 2.00
130049311 2010.07.27 10:12 buy 0.10 usdjpy 87.352 0.000 0.000 2010.07.27 10:13 87.353 0.00 0.00 0.00 0.11
130049249 2010.07.27 10:12 sell 0.10 eurusd 1.30060 0.00000 0.00000 2010.07.27 10:12 1.30057 0.00 0.00 0.00 0.30
130049134 2010.07.27 10:11 buy 0.10 usdjpy 87.327 0.000 0.000 2010.07.27 10:12 87.330 0.00 0.00 0.00 0.34
130048940 2010.07.27 10:10 buy 0.10 usdjpy 87.344 0.000 0.000 2010.07.27 10:12 87.347 0.00 0.00 0.00 0.34
130048695 2010.07.27 10:10 buy 0.10 usdjpy 87.357 0.000 0.000 2010.07.27 10:14 87.361 0.00 0.00 0.00 0.46
130047918 2010.07.27 10:09 buy 0.10 usdjpy 87.309 0.000 0.000 2010.07.27 10:10 87.350 0.00 0.00 0.00 4.69
130047388 2010.07.27 10:08 buy 0.10 usdjpy 87.301 0.000 0.000 2010.07.27 10:09 87.303 0.00 0.00 0.00 0.23
130046911 2010.07.27 10:06 sell 0.10 usdcad 1.03020 0.00000 0.00000 2010.07.27 10:10 1.03017 0.00 0.00 0.00 0.29
130046733 2010.07.27 10:06 buy 0.10 usdjpy 87.289 0.000 0.000 2010.07.27 10:08 87.290 0.00 0.00 0.00 0.11
130045732 2010.07.27 10:03 buy 0.10 usdjpy 87.281 0.000 0.000 2010.07.27 10:06 87.283 0.00 0.00 0.00 0.23
130045399 2010.07.27 10:03 buy 0.10 usdjpy 87.260 0.000 0.000 2010.07.27 10:03 87.263 0.00 0.00 0.00 0.34
130045251 2010.07.27 10:02 buy 0.10 usdjpy 87.278 0.000 0.000 2010.07.27 10:06 87.281 0.00 0.00 0.00 0.34
130044159 2010.07.27 09:59 buy 0.10 usdjpy 87.261 0.000 0.000 2010.07.27 10:02 87.262 0.00 0.00 0.00 0.11
130044020 2010.07.27 09:58 buy 0.10 usdjpy 87.258 0.000 0.000 2010.07.27 10:02 87.259 0.00 0.00 0.00 0.11
130043498 2010.07.27 09:56 sell 0.10 eurusd 1.29770 0.00000 0.00000 2010.07.27 11:13 1.29761 0.00 0.00 0.00 0.90
130043291 2010.07.27 09:56 buy 0.10 usdjpy 87.239 0.000 0.000 2010.07.27 09:58 87.244 0.00 0.00 0.00 0.57
130043265 2010.07.27 09:55 sell 0.10 eurusd 1.29790 0.00000 0.00000 2010.07.27 09:56 1.29789 0.00 0.00 0.00 0.10
130040869 2010.07.27 09:46 buy 0.10 usdjpy 87.226 0.000 0.000 2010.07.27 09:55 87.229 0.00 0.00 0.00 0.34
130040727 2010.07.27 09:45 buy 0.10 usdjpy 87.214 0.000 0.000 2010.07.27 09:46 87.219 0.00 0.00 0.00 0.57
130040503 2010.07.27 09:45 buy 0.10 usdjpy 87.211 0.000 0.000 2010.07.27 09:45 87.212 0.00 0.00 0.00 0.11
130040131 2010.07.27 09:44 sell 0.10 eurusd 1.29840 0.00000 0.00000 2010.07.27 09:45 1.29824 0.00 0.00 0.00 1.60
130039964 2010.07.27 09:43 buy 0.10 usdjpy 87.221 0.000 0.000 2010.07.27 09:44 87.222 0.00 0.00 0.00 0.11
130039824 2010.07.27 09:43 buy 0.10 usdjpy 87.221 0.000 0.000 2010.07.27 09:56 87.229 0.00 0.00 0.00 0.92
130039627 2010.07.27 09:42 buy 0.10 usdjpy 87.247 0.000 0.000 2010.07.27 09:58 87.252 0.00 0.00 0.00 0.57
130039589 2010.07.27 09:42 sell 0.10 eurusd 1.29900 0.00000 0.00000 2010.07.27 09:43 1.29896 0.00 0.00 0.00 0.40
130039489 2010.07.27 09:41 buy 0.10 usdjpy 87.236 0.000 0.000 2010.07.27 09:42 87.241 0.00 0.00 0.00 0.57
130039355 2010.07.27 09:41 buy 0.10 usdjpy 87.208 0.000 0.000 2010.07.27 09:41 87.230 0.00 0.00 0.00 2.52
130039010 2010.07.27 09:40 sell 0.10 audusd 0.90210 0.00000 0.00000 2010.07.27 09:41 0.90204 0.00 0.00 0.00 0.60
130038741 2010.07.27 09:39 buy 0.10 usdjpy 87.178 0.000 0.000 2010.07.27 09:40 87.179 0.00 0.00 0.00 0.11
130038714 2010.07.27 09:39 sell 0.10 eurusd 1.29920 0.00000 0.00000 2010.07.27 09:41 1.29910 0.00 0.00 0.00 1.00
130038553 2010.07.27 09:38 buy 0.10 usdjpy 87.168 0.000 0.000 2010.07.27 09:39 87.169 0.00 0.00 0.00 0.11
130038473 2010.07.27 09:37 buy 0.10 usdjpy 87.165 0.000 0.000 2010.07.27 09:39 87.168 0.00 0.00 0.00 0.34
130038286 2010.07.27 09:37 sell 0.10 usdcad 1.03030 0.00000 0.00000 2010.07.27 10:10 1.03021 0.00 0.00 0.00 0.87
130038268 2010.07.27 09:36 buy 0.10 usdjpy 87.156 0.000 0.000 2010.07.27 09:37 87.158 0.00 0.00 0.00 0.23
130038136 2010.07.27 09:36 buy 0.10 usdjpy 87.133 0.000 0.000 2010.07.27 09:36 87.148 0.00 0.00 0.00 1.72
130037815 2010.07.27 09:34 sell 0.10 gbpusd 1.54810 0.00000 0.00000 2010.07.27 09:43 1.54793 0.00 0.00 0.00 1.70
130037355 2010.07.27 09:33 buy 0.10 usdjpy 87.135 0.000 0.000 2010.07.27 09:36 87.136 0.00 0.00 0.00 0.11
130037342 2010.07.27 09:33 buy 0.10 usdcad 1.03050 0.00000 0.00000 2010.07.27 09:34 1.03055 0.00 0.00 0.00 0.49
130037238 2010.07.27 09:32 buy 0.10 usdjpy 87.145 0.000 0.000 2010.07.27 09:36 87.150 0.00 0.00 0.00 0.57
130037045 2010.07.27 09:31 buy 0.10 usdjpy 87.132 0.000 0.000 2010.07.27 09:32 87.133 0.00 0.00 0.00 0.11
130036852 2010.07.27 09:31 buy 0.10 usdjpy 87.123 0.000 0.000 2010.07.27 09:31 87.125 0.00 0.00 0.00 0.23
130036696 2010.07.27 09:30 buy 0.10 usdjpy 87.132 0.000 0.000 2010.07.27 09:32 87.135 0.00 0.00 0.00 0.34
130036264 2010.07.27 09:29 buy 0.10 usdjpy 87.121 0.000 0.000 2010.07.27 09:30 87.133 0.00 0.00 0.00 1.38
130035944 2010.07.27 09:28 buy 0.10 usdjpy 87.110 0.000 0.000 2010.07.27 09:29 87.117 0.00 0.00 0.00 0.80
130035590 2010.07.27 09:27 buy 0.10 usdjpy 87.099 0.000 0.000 2010.07.27 09:28 87.101 0.00 0.00 0.00 0.23
130035451 2010.07.27 09:27 buy 0.10 gbpusd 1.54920 0.00000 0.00000 2010.07.27 09:27 1.54929 0.00 0.00 0.00 0.90
130034725 2010.07.27 09:25 buy 0.10 usdjpy 87.121 0.000 0.000 2010.07.27 09:30 87.129 0.00 0.00 0.00 0.92
130034392 2010.07.27 09:24 buy 0.10 usdjpy 87.091 0.000 0.000 2010.07.27 09:25 87.094 0.00 0.00 0.00 0.34
130033841 2010.07.27 09:23 buy 0.10 usdjpy 87.133 0.000 0.000 2010.07.27 09:32 87.137 0.00 0.00 0.00 0.46
130033756 2010.07.27 09:23 buy 0.10 gbpusd 1.54910 0.00000 0.00000 2010.07.27 09:27 1.54912 0.00 0.00 0.00 0.20
130033674 2010.07.27 09:22 buy 0.10 usdjpy 87.112 0.000 0.000 2010.07.27 09:23 87.118 0.00 0.00 0.00 0.69
130033208 2010.07.27 09:21 sell 0.10 gbpusd 1.54920 0.00000 0.00000 2010.07.27 09:22 1.54919 0.00 0.00 0.00 0.10
130032787 2010.07.27 09:20 buy 0.10 usdjpy 87.101 0.000 0.000 2010.07.27 09:21 87.107 0.00 0.00 0.00 0.69
130032230 2010.07.27 09:18 buy 0.10 usdjpy 87.086 0.000 0.000 2010.07.27 09:20 87.090 0.00 0.00 0.00 0.46
130031917 2010.07.27 09:17 sell 0.10 gbpusd 1.55030 0.00000 0.00000 2010.07.27 09:18 1.55022 0.00 0.00 0.00 0.80
130031725 2010.07.27 09:16 buy 0.10 usdjpy 87.056 0.000 0.000 2010.07.27 09:17 87.061 0.00 0.00 0.00 0.57
130031558 2010.07.27 09:15 buy 0.10 usdjpy 87.041 0.000 0.000 2010.07.27 09:16 87.042 0.00 0.00 0.00 0.11
130030714 2010.07.27 09:12 sell 0.10 usdjpy 87.041 0.000 0.000 2010.07.27 09:15 87.040 0.00 0.00 0.00 0.11
130030453 2010.07.27 09:11 buy 0.10 eurusd 1.30110 0.00000 0.00000 2010.07.27 09:12 1.30132 0.00 0.00 0.00 2.20
130029839 2010.07.27 09:09 sell 0.10 usdjpy 86.999 0.000 0.000 2010.07.27 15:03 87.698 0.00 0.00 0.00 -79.71
130029645 2010.07.27 09:07 sell 0.10 audusd 0.90230 0.00000 0.00000 2010.07.27 09:09 0.90229 0.00 0.00 0.00 0.10
130029302 2010.07.27 09:06 sell 0.10 usdjpy 87.012 0.000 0.000 2010.07.27 09:07 87.009 0.00 0.00 0.00 0.34
130029160 2010.07.27 09:05 sell 0.10 usdjpy 87.021 0.000 0.000 2010.07.27 09:06 87.020 0.00 0.00 0.00 0.11
130027745 2010.07.27 09:01 sell 0.10 usdcad 1.03140 0.00000 0.00000 2010.07.27 09:05 1.03137 0.00 0.00 0.00 0.29
130027513 2010.07.27 09:00 buy 0.10 eurusd 1.30110 0.00000 0.00000 2010.07.27 09:01 1.30112 0.00 0.00 0.00 0.20
130026685 2010.07.27 08:57 sell 0.10 usdjpy 87.020 0.000 0.000 2010.07.27 09:00 87.018 0.00 0.00 0.00 0.23
130026491 2010.07.27 08:56 sell 0.10 eurusd 1.30120 0.00000 0.00000 2010.07.27 08:57 1.30118 0.00 0.00 0.00 0.20
130025981 2010.07.27 08:54 buy 0.10 usdjpy 87.016 0.000 0.000 2010.07.27 08:56 87.017 0.00 0.00 0.00 0.11
130025849 2010.07.27 08:53 buy 0.10 usdjpy 87.000 0.000 0.000 2010.07.27 08:54 87.007 0.00 0.00 0.00 0.80
130025146 2010.07.27 08:51 sell 0.10 audusd 0.90270 0.00000 0.00000 2010.07.27 08:53 0.90262 0.00 0.00 0.00 0.80
130024972 2010.07.27 08:50 buy 0.10 usdjpy 87.033 0.000 0.000 2010.07.27 09:11 87.037 0.00 0.00 0.00 0.46
130024969 2010.07.27 08:50 buy 0.10 gbpusd 1.55130 0.00000 0.00000 2010.07.27 08:51 1.55131 0.00 0.00 0.00 0.10
130024764 2010.07.27 08:49 sell 0.10 usdjpy 87.040 0.000 0.000 2010.07.27 08:50 87.035 0.00 0.00 0.00 0.57
130024398 2010.07.27 08:49 sell 0.10 usdjpy 87.032 0.000 0.000 2010.07.27 08:50 87.031 0.00 0.00 0.00 0.11
130012382 2010.07.27 07:54 buy 0.10 usdjpy 87.026 0.000 0.000 2010.07.27 08:49 87.030 0.00 0.00 0.00 0.46
129987487 2010.07.27 03:23 buy 0.10 usdjpy 87.015 0.000 0.000 2010.07.27 07:54 87.020 0.00 0.00 0.00 0.57
129987172 2010.07.27 03:21 buy 0.10 usdjpy 87.001 0.000 0.000 2010.07.27 03:23 87.004 0.00 0.00 0.00 0.34
129986967 2010.07.27 03:20 buy 0.10 usdjpy 86.995 0.000 0.000 2010.07.27 03:21 87.000 0.00 0.00 0.00 0.57
129985946 2010.07.27 03:08 sell 0.10 eurusd 1.29840 0.00000 0.00000 2010.07.27 09:24 1.29839 0.00 0.00 0.00 0.10
129985812 2010.07.27 03:04 buy 0.10 usdjpy 86.936 0.000 0.000 2010.07.27 03:07 86.938 0.00 0.00 0.00 0.23
129985783 2010.07.27 03:04 buy 0.10 usdjpy 86.921 0.000 0.000 2010.07.27 03:04 86.928 0.00 0.00 0.00 0.81
129985724 2010.07.27 03:03 sell 0.10 eurusd 1.29830 0.00000 0.00000 2010.07.27 03:04 1.29826 0.00 0.00 0.00 0.40
129985158 2010.07.27 02:56 buy 0.10 eurusd 1.29820 0.00000 0.00000 2010.07.27 03:03 1.29824 0.00 0.00 0.00 0.40
129985107 2010.07.27 02:55 sell 0.10 gbpusd 1.54820 0.00000 0.00000 2010.07.27 02:56 1.54817 0.00 0.00 0.00 0.30
129984875 2010.07.27 02:54 sell 0.10 usdjpy 86.935 0.000 0.000 2010.07.27 02:55 86.918 0.00 0.00 0.00 1.96
129984533 2010.07.27 02:50 sell 0.10 usdjpy 86.944 0.000 0.000 2010.07.27 02:54 86.940 0.00 0.00 0.00 0.46
129984369 2010.07.27 02:47 sell 0.10 usdjpy 86.959 0.000 0.000 2010.07.27 02:50 86.957 0.00 0.00 0.00 0.23
129984137 2010.07.27 02:43 buy 0.10 usdjpy 86.987 0.000 0.000 2010.07.27 03:20 86.994 0.00 0.00 0.00 0.80
129983929 2010.07.27 02:40 buy 0.10 usdjpy 86.981 0.000 0.000 2010.07.27 02:43 86.984 0.00 0.00 0.00 0.34
129983850 2010.07.27 02:39 sell 0.10 usdjpy 86.964 0.000 0.000 2010.07.27 02:47 86.960 0.00 0.00 0.00 0.46
129982965 2010.07.27 02:26 buy 0.10 usdjpy 86.956 0.000 0.000 2010.07.27 02:39 86.960 0.00 0.00 0.00 0.46
129980067 2010.07.27 01:47 buy 0.10 usdjpy 86.949 0.000 0.000 2010.07.27 02:26 86.950 0.00 0.00 0.00 0.12
129979935 2010.07.27 01:44 sell 0.10 usdjpy 86.957 0.000 0.000 2010.07.27 01:46 86.951 0.00 0.00 0.00 0.69
129978814 2010.07.27 01:27 buy 0.10 usdjpy 86.956 0.000 0.000 2010.07.27 01:44 86.959 0.00 0.00 0.00 0.34
129978777 2010.07.27 01:26 buy 0.10 usdjpy 86.968 0.000 0.000 2010.07.27 02:40 86.974 0.00 0.00 0.00 0.69
129978584 2010.07.27 01:22 sell 0.10 usdjpy 86.975 0.000 0.000 2010.07.27 01:26 86.970 0.00 0.00 0.00 0.57
129978459 2010.07.27 01:21 sell 0.10 audusd 0.90070 0.00000 0.00000 2010.07.27 01:22 0.90066 0.00 0.00 0.00 0.40
129978344 2010.07.27 01:20 sell 0.10 usdjpy 86.956 0.000 0.000 2010.07.27 01:27 86.950 0.00 0.00 0.00 0.69
129978072 2010.07.27 01:15 sell 0.10 usdjpy 86.971 0.000 0.000 2010.07.27 01:20 86.970 0.00 0.00 0.00 0.11
129977887 2010.07.27 01:13 sell 0.10 usdjpy 86.981 0.000 0.000 2010.07.27 01:15 86.980 0.00 0.00 0.00 0.11
129977803 2010.07.27 01:11 sell 0.10 usdjpy 86.991 0.000 0.000 2010.07.27 01:13 86.990 0.00 0.00 0.00 0.11
129977153 2010.07.27 01:04 sell 0.10 usdjpy 87.010 0.000 0.000 2010.07.27 01:11 87.006 0.00 0.00 0.00 0.46
129977135 2010.07.27 01:03 buy 0.10 usdcad 1.03220 0.00000 0.00000 2010.07.27 01:21 1.03221 0.00 0.00 0.00 0.10
129977129 2010.07.27 01:03 sell 0.10 usdjpy 87.030 0.000 0.000 2010.07.27 01:04 87.028 0.00 0.00 0.00 0.23
129973763 2010.07.27 00:25 buy 0.10 usdjpy 87.026 0.000 0.000 2010.07.27 01:03 87.030 0.00 0.00 0.00 0.46
129969666 2010.07.26 23:38 buy 0.10 usdjpy 87.010 0.000 0.000 2010.07.27 00:25 87.011 0.00 0.00 0.03 0.11
129969492 2010.07.26 23:37 buy 0.10 usdjpy 86.956 0.000 0.000 2010.07.26 23:38 86.973 0.00 0.00 0.00 1.95
129957622 2010.07.26 21:27 buy 0.10 usdjpy 86.935 0.000 0.000 2010.07.26 23:37 86.948 0.00 0.00 0.00 1.50
129955870 2010.07.26 21:11 buy 0.10 usdjpy 86.925 0.000 0.000 2010.07.26 21:27 86.930 0.00 0.00 0.00 0.58
129955119 2010.07.26 21:04 buy 0.10 audusd 0.90230 0.00000 0.00000 2010.07.26 21:11 0.90235 0.00 0.00 0.00 0.50
129955049 2010.07.26 21:03 buy 0.10 eurusd 1.29910 0.00000 0.00000 2010.07.26 21:04 1.29911 0.00 0.00 0.00 0.10
129954922 2010.07.26 21:02 buy 0.10 usdjpy 86.880 0.000 0.000 2010.07.26 21:03 86.884 0.00 0.00 0.00 0.46
129954681 2010.07.26 21:00 buy 0.10 usdjpy 86.869 0.000 0.000 2010.07.26 21:02 86.870 0.00 0.00 0.00 0.12
129953480 2010.07.26 20:54 sell 0.10 usdjpy 86.872 0.000 0.000 2010.07.26 21:00 86.868 0.00 0.00 0.00 0.46
129953297 2010.07.26 20:51 sell 0.10 usdjpy 86.886 0.000 0.000 2010.07.26 20:54 86.880 0.00 0.00 0.00 0.69
129953051 2010.07.26 20:49 buy 0.10 usdjpy 86.885 0.000 0.000 2010.07.26 20:51 86.890 0.00 0.00 0.00 0.58
129949165 2010.07.26 20:17 buy 0.10 usdjpy 87.029 0.000 0.000 2010.07.27 01:03 87.030 0.00 0.00 0.03 0.11
129949052 2010.07.26 20:16 buy 0.10 usdjpy 87.023 0.000 0.000 2010.07.26 20:17 87.024 0.00 0.00 0.00 0.11
129948884 2010.07.26 20:15 buy 0.10 usdjpy 87.038 0.000 0.000 2010.07.27 08:49 87.045 0.00 0.00 0.03 0.80
129947758 2010.07.26 20:03 sell 0.10 eurusd 1.29860 0.00000 0.00000 2010.07.26 20:16 1.29858 0.00 0.00 0.00 0.20
129936285 2010.07.26 18:56 sell 0.10 usdjpy 86.888 0.000 0.000 2010.07.26 20:49 86.883 0.00 0.00 0.00 0.58
129935836 2010.07.26 18:54 sell 0.10 usdjpy 86.890 0.000 0.000 2010.07.26 18:56 86.889 0.00 0.00 0.00 0.12
129935830 2010.07.26 18:54 sell 0.10 audusd 0.90190 0.00000 0.00000 2010.07.26 20:03 0.90185 0.00 0.00 0.00 0.50
129935666 2010.07.26 18:53 sell 0.10 usdjpy 86.920 0.000 0.000 2010.07.26 18:54 86.899 0.00 0.00 0.00 2.42
129935646 2010.07.26 18:53 sell 0.10 audusd 0.90170 0.00000 0.00000 2010.07.26 20:15 0.90169 0.00 0.00 0.00 0.10
129935522 2010.07.26 18:52 sell 0.10 usdjpy 86.916 0.000 0.000 2010.07.26 18:54 86.899 0.00 0.00 0.00 1.96
129935312 2010.07.26 18:52 sell 0.10 usdjpy 86.934 0.000 0.000 2010.07.26 18:52 86.929 0.00 0.00 0.00 0.58
129935126 2010.07.26 18:51 sell 0.10 usdjpy 86.940 0.000 0.000 2010.07.26 18:52 86.929 0.00 0.00 0.00 1.27
129934903 2010.07.26 18:50 sell 0.10 usdjpy 87.007 0.000 0.000 2010.07.26 18:51 86.979 0.00 0.00 0.00 3.22
129934689 2010.07.26 18:49 sell 0.10 usdjpy 87.010 0.000 0.000 2010.07.26 18:51 86.956 0.00 0.00 0.00 6.21
129934516 2010.07.26 18:48 sell 0.10 usdjpy 87.024 0.000 0.000 2010.07.26 18:49 87.017 0.00 0.00 0.00 0.80
129933413 2010.07.26 18:44 buy 0.10 usdjpy 87.086 0.000 0.000 2010.07.27 09:22 87.119 0.00 0.00 0.03 3.79
129931591 2010.07.26 18:35 sell 0.10 usdjpy 87.034 0.000 0.000 2010.07.26 18:48 87.030 0.00 0.00 0.00 0.46
129931411 2010.07.26 18:34 buy 0.10 usdjpy 87.040 0.000 0.000 2010.07.26 18:35 87.042 0.00 0.00 0.00 0.23
129931237 2010.07.26 18:33 buy 0.10 eurusd 1.29980 0.00000 0.00000 2010.07.26 18:34 1.29981 0.00 0.00 0.00 0.10
129930580 2010.07.26 18:30 sell 0.10 usdjpy 87.032 0.000 0.000 2010.07.26 18:33 87.031 0.00 0.00 0.00 0.11
129929882 2010.07.26 18:26 sell 0.10 usdjpy 87.011 0.000 0.000 2010.07.26 18:53 86.930 0.00 0.00 0.00 9.32
129929727 2010.07.26 18:25 sell 0.10 usdjpy 87.020 0.000 0.000 2010.07.26 18:50 87.016 0.00 0.00 0.00 0.46
129929518 2010.07.26 18:24 sell 0.10 usdjpy 87.028 0.000 0.000 2010.07.26 18:26 87.023 0.00 0.00 0.00 0.57
129929319 2010.07.26 18:23 buy 0.10 gbpusd 1.54970 0.00000 0.00000 2010.07.26 18:29 1.54972 0.00 0.00 0.00 0.20
129929124 2010.07.26 18:23 buy 0.10 eurusd 1.29970 0.00000 0.00000 2010.07.26 18:23 1.29980 0.00 0.00 0.00 1.00
129928489 2010.07.26 18:19 sell 0.10 usdjpy 87.066 0.000 0.000 2010.07.26 18:23 87.065 0.00 0.00 0.00 0.11
129928356 2010.07.26 18:19 sell 0.10 usdjpy 87.044 0.000 0.000 2010.07.26 18:24 87.039 0.00 0.00 0.00 0.57
129928131 2010.07.26 18:18 sell 0.10 gbpusd 1.54880 0.00000 0.00000 2010.07.26 18:44 1.54875 0.00 0.00 0.00 0.50
129928058 2010.07.26 18:18 sell 0.10 usdjpy 87.054 0.000 0.000 2010.07.26 18:19 87.050 0.00 0.00 0.00 0.46
129927497 2010.07.26 18:15 sell 0.10 usdjpy 87.064 0.000 0.000 2010.07.26 18:18 87.063 0.00 0.00 0.00 0.11
129927206 2010.07.26 18:15 sell 0.10 usdjpy 87.080 0.000 0.000 2010.07.26 18:15 87.075 0.00 0.00 0.00 0.57
129926986 2010.07.26 18:14 sell 0.10 usdjpy 87.063 0.000 0.000 2010.07.26 18:19 87.056 0.00 0.00 0.00 0.80
129926672 2010.07.26 18:13 sell 0.10 usdjpy 87.064 0.000 0.000 2010.07.26 18:14 87.049 0.00 0.00 0.00 1.72
129926261 2010.07.26 18:12 buy 0.10 eurusd 1.29970 0.00000 0.00000 2010.07.26 18:23 1.29978 0.00 0.00 0.00 0.80
129926106 2010.07.26 18:11 buy 0.10 audusd 0.90200 0.00000 0.00000 2010.07.26 18:18 0.90206 0.00 0.00 0.00 0.60
129925962 2010.07.26 18:10 sell 0.10 usdcad 1.03050 0.00000 0.00000 2010.07.27 09:36 1.03047 0.00 0.00 -0.04 0.29
129925873 2010.07.26 18:10 sell 0.10 usdjpy 87.076 0.000 0.000 2010.07.26 18:13 87.073 0.00 0.00 0.00 0.34
129925522 2010.07.26 18:10 sell 0.10 usdjpy 87.083 0.000 0.000 2010.07.26 18:14 87.079 0.00 0.00 0.00 0.46
129925141 2010.07.26 18:08 sell 0.10 usdjpy 87.095 0.000 0.000 2010.07.26 18:09 87.092 0.00 0.00 0.00 0.34
129924954 2010.07.26 18:07 sell 0.10 usdjpy 87.100 0.000 0.000 2010.07.26 18:08 87.098 0.00 0.00 0.00 0.23
129924721 2010.07.26 18:06 sell 0.10 usdjpy 87.095 0.000 0.000 2010.07.26 18:09 87.094 0.00 0.00 0.00 0.11
129924410 2010.07.26 18:06 buy 0.10 audusd 0.90150 0.00000 0.00000 2010.07.26 18:07 0.90159 0.00 0.00 0.00 0.90
129924074 2010.07.26 18:05 sell 0.10 usdjpy 87.104 0.000 0.000 2010.07.26 18:12 87.101 0.00 0.00 0.00 0.34
129923836 2010.07.26 18:05 buy 0.10 audusd 0.90060 0.00000 0.00000 2010.07.26 18:05 0.90069 0.00 0.00 0.00 0.90
129923789 2010.07.26 18:05 buy 0.10 eurusd 1.29890 0.00000 0.00000 2010.07.26 18:05 1.29902 0.00 0.00 0.00 1.20
129923678 2010.07.26 18:04 buy 0.10 audusd 0.90060 0.00000 0.00000 2010.07.26 18:05 0.90080 0.00 0.00 0.00 2.00
129923637 2010.07.26 18:04 sell 0.10 usdjpy 87.130 0.000 0.000 2010.07.26 18:04 87.120 0.00 0.00 0.00 1.15
129923356 2010.07.26 18:03 buy 0.10 audusd 0.90050 0.00000 0.00000 2010.07.26 18:05 0.90080 0.00 0.00 0.00 3.00
129923330 2010.07.26 18:03 buy 0.10 eurusd 1.29890 0.00000 0.00000 2010.07.26 18:04 1.29897 0.00 0.00 0.00 0.70
129923237 2010.07.26 18:02 sell 0.10 usdjpy 87.130 0.000 0.000 2010.07.26 18:05 87.114 0.00 0.00 0.00 1.84
129923016 2010.07.26 18:02 buy 0.10 audusd 0.90020 0.00000 0.00000 2010.07.26 18:03 0.90030 0.00 0.00 0.00 1.00
129922945 2010.07.26 18:02 sell 0.10 usdjpy 87.127 0.000 0.000 2010.07.26 18:05 87.120 0.00 0.00 0.00 0.80
129922697 2010.07.26 18:01 buy 0.10 audusd 0.90020 0.00000 0.00000 2010.07.26 18:03 0.90022 0.00 0.00 0.00 0.20
129922645 2010.07.26 18:01 sell 0.10 usdjpy 87.146 0.000 0.000 2010.07.26 18:03 87.139 0.00 0.00 0.00 0.80
129922372 2010.07.26 18:00 sell 0.10 usdjpy 87.197 0.000 0.000 2010.07.26 18:01 87.166 0.00 0.00 0.00 3.56
129922058 2010.07.26 18:00 sell 0.10 usdjpy 87.205 0.000 0.000 2010.07.26 18:01 87.166 0.00 0.00 0.00 4.47
129921674 2010.07.26 17:59 sell 0.10 gbpusd 1.54890 0.00000 0.00000 2010.07.26 18:01 1.54948 0.00 0.00 0.00 -5.80
129921600 2010.07.26 17:59 buy 0.10 usdjpy 87.207 0.000 0.000 2010.07.26 18:00 87.210 0.00 0.00 0.00 0.34
129921379 2010.07.26 17:59 buy 0.10 usdjpy 87.206 0.000 0.000 2010.07.26 17:59 87.212 0.00 0.00 0.00 0.69
129918995 2010.07.26 17:52 sell 0.10 usdjpy 87.202 0.000 0.000 2010.07.26 17:58 87.200 0.00 0.00 0.00 0.23
129918855 2010.07.26 17:51 sell 0.10 usdjpy 87.207 0.000 0.000 2010.07.26 17:58 87.203 0.00 0.00 0.00 0.46
129916357 2010.07.26 17:44 sell 0.10 usdjpy 87.220 0.000 0.000 2010.07.26 17:51 87.217 0.00 0.00 0.00 0.34
129904430 2010.07.26 17:16 sell 0.10 usdjpy 87.224 0.000 0.000 2010.07.26 17:44 87.218 0.00 0.00 0.00 0.69
129903663 2010.07.26 17:16 sell 0.10 usdjpy 87.229 0.000 0.000 2010.07.26 17:16 87.228 0.00 0.00 0.00 0.11
129903109 2010.07.26 17:15 buy 0.10 gbpusd 1.54700 0.00000 0.00000 2010.07.26 17:16 1.54737 0.00 0.00 0.00 3.70
129902600 2010.07.26 17:14 sell 0.10 usdjpy 87.200 0.000 0.000 2010.07.26 17:58 87.196 0.00 0.00 0.00 0.46
129901822 2010.07.26 17:14 sell 0.10 usdjpy 87.196 0.000 0.000 2010.07.26 17:14 87.195 0.00 0.00 0.00 0.11
129901468 2010.07.26 17:13 sell 0.10 usdjpy 87.215 0.000 0.000 2010.07.26 17:14 87.206 0.00 0.00 0.00 1.03
129901221 2010.07.26 17:13 sell 0.10 usdjpy 87.214 0.000 0.000 2010.07.26 17:14 87.202 0.00 0.00 0.00 1.38
129901023 2010.07.26 17:12 sell 0.10 usdjpy 87.204 0.000 0.000 2010.07.26 17:58 87.197 0.00 0.00 0.00 0.80
129900970 2010.07.26 17:12 buy 0.10 gbpusd 1.54640 0.00000 0.00000 2010.07.26 17:12 1.54659 0.00 0.00 0.00 1.90
129900842 2010.07.26 17:11 sell 0.10 usdjpy 87.195 0.000 0.000 2010.07.26 18:01 87.166 0.00 0.00 0.00 3.33
129900594 2010.07.26 17:11 sell 0.10 usdjpy 87.210 0.000 0.000 2010.07.26 17:11 87.208 0.00 0.00 0.00 0.23
129900293 2010.07.26 17:10 sell 0.10 usdjpy 87.231 0.000 0.000 2010.07.26 17:11 87.229 0.00 0.00 0.00 0.23
129900045 2010.07.26 17:09 sell 0.10 usdjpy 87.220 0.000 0.000 2010.07.26 17:11 87.215 0.00 0.00 0.00 0.57
129899867 2010.07.26 17:09 sell 0.10 usdjpy 87.209 0.000 0.000 2010.07.26 17:11 87.204 0.00 0.00 0.00 0.57
129899711 2010.07.26 17:08 sell 0.10 usdjpy 87.215 0.000 0.000 2010.07.26 17:52 87.210 0.00 0.00 0.00 0.57
129899529 2010.07.26 17:07 sell 0.10 usdjpy 87.234 0.000 0.000 2010.07.26 17:08 87.220 0.00 0.00 0.00 1.61
129899289 2010.07.26 17:06 sell 0.10 usdjpy 87.229 0.000 0.000 2010.07.26 17:08 87.221 0.00 0.00 0.00 0.92
129899099 2010.07.26 17:06 sell 0.10 usdjpy 87.228 0.000 0.000 2010.07.26 17:08 87.220 0.00 0.00 0.00 0.92
129898930 2010.07.26 17:05 sell 0.10 gbpusd 1.54640 0.00000 0.00000 2010.07.26 17:06 1.54637 0.00 0.00 0.00 0.30
129897022 2010.07.26 16:59 sell 0.10 usdjpy 87.230 0.000 0.000 2010.07.26 17:08 87.218 0.00 0.00 0.00 1.38
129896894 2010.07.26 16:58 sell 0.10 usdjpy 87.232 0.000 0.000 2010.07.26 16:59 87.230 0.00 0.00 0.00 0.23
129896186 2010.07.26 16:54 sell 0.10 usdjpy 87.242 0.000 0.000 2010.07.26 16:58 87.240 0.00 0.00 0.00 0.23
129896066 2010.07.26 16:54 sell 0.10 usdjpy 87.238 0.000 0.000 2010.07.26 17:07 87.235 0.00 0.00 0.00 0.34
129895931 2010.07.26 16:53 sell 0.10 usdjpy 87.236 0.000 0.000 2010.07.26 17:08 87.218 0.00 0.00 0.00 2.06
129895804 2010.07.26 16:53 sell 0.10 usdjpy 87.240 0.000 0.000 2010.07.26 17:06 87.236 0.00 0.00 0.00 0.46
129895665 2010.07.26 16:52 buy 0.10 eurusd 1.29290 0.00000 0.00000 2010.07.26 16:53 1.29293 0.00 0.00 0.00 0.30
129895660 2010.07.26 16:52 sell 0.10 usdjpy 87.240 0.000 0.000 2010.07.26 17:05 87.230 0.00 0.00 0.00 1.15
129895526 2010.07.26 16:51 sell 0.10 usdjpy 87.270 0.000 0.000 2010.07.26 16:52 87.250 0.00 0.00 0.00 2.29
129895449 2010.07.26 16:51 buy 0.10 eurusd 1.29280 0.00000 0.00000 2010.07.26 16:51 1.29281 0.00 0.00 0.00 0.10
129895435 2010.07.26 16:51 sell 0.10 usdjpy 87.276 0.000 0.000 2010.07.26 16:51 87.274 0.00 0.00 0.00 0.23
129895353 2010.07.26 16:50 sell 0.10 usdjpy 87.271 0.000 0.000 2010.07.26 16:52 87.246 0.00 0.00 0.00 2.87
129895106 2010.07.26 16:48 buy 0.10 eurusd 1.29300 0.00000 0.00000 2010.07.26 16:54 1.29337 0.00 0.00 0.00 3.70
129894989 2010.07.26 16:48 buy 0.10 eurusd 1.29290 0.00000 0.00000 2010.07.26 16:48 1.29292 0.00 0.00 0.00 0.20
129894885 2010.07.26 16:47 buy 0.10 eurusd 1.29290 0.00000 0.00000 2010.07.26 16:48 1.29297 0.00 0.00 0.00 0.70
129894654 2010.07.26 16:46 buy 0.10 eurusd 1.29270 0.00000 0.00000 2010.07.26 16:53 1.29280 0.00 0.00 0.00 1.00
129893648 2010.07.26 16:42 balance Deposit 5 000.00
  0.00 0.00 -0.10 55.61
Closed P/L: 55.51
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
130204304 2010.07.27 22:13 buy 0.10 gbpusd 1.55990 0.00000 0.00000   1.55873 0.00 0.00 -0.08 -11.70
130204129 2010.07.27 22:13 buy 0.10 usdjpy 87.977 0.000 0.000   87.770 0.00 0.00 0.02 -23.58
130205006 2010.07.27 22:19 buy 0.10 usdjpy 87.973 0.000 0.000   87.770 0.00 0.00 0.02 -23.13
  0.00 0.00 -0.04 -58.41
  Floating P/L: -58.45
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 55.51 Floating P/L: -58.45 Margin: 71.20
Balance: 5 055.51 Equity: 4 997.06 Free Margin: 4 925.86
 
Details:
Graph
Gross Profit: 329.05 Gross Loss: 273.54 Total Net Profit: 55.51
Profit Factor: 1.20 Expected Payoff: 0.15  
Absolute Drawdown: 59.08 Maximal Drawdown: 267.74 (5.14%) Relative Drawdown: 5.14% (267.74)
 
Total Trades: 378 Short Positions (won %): 193 (97.41%) Long Positions (won %): 185 (98.38%)
Profit Trades (% of total): 370 (97.88%) Loss trades (% of total): 8 (2.12%)
Largest profit trade: 16.73 loss trade: -79.71
Average profit trade: 0.89 loss trade: -34.19
Maximum consecutive wins ($): 224 (171.03) consecutive losses ($): 6 (-267.63)
Maximal consecutive profit (count): 171.03 (224) consecutive loss (count): -267.63 (6)
Average consecutive wins: 93 consecutive losses: 3