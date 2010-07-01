Strategy Tester Report
es_capelast
(Build 226)

SimboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periodo5 Minuti (M5) 2010.07.01 00:00 - 2010.07.06 23:55 (2010.07.01 - 2010.07.07)
ModelloOgni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
ParametrilTakeProfit=10; sTakeProfit=10; lStopLoss=2000; sStopLoss=2000; clOpenBuy=Green; clOpenSell=Red; Name_Expert="escape123"; Slippage=1; UseSound=false; NameFileSound="Alert.wav"; Lots=0.1;
Barre sotto esame2135Ticks adoperati per il modello37105Qualita' del modello25.00%
Errori di grafici0
Deposito iniziale10000.00
Profitto totale netto-8875.30Profitto lordo1580.00Perdita lorda-10455.30
Fattore di profitto (profit factor)0.15Ricompensa attesa-46.96
Drawdown assoluto8875.30Drawdown massimo10346.30 (90.20%)Drawdown relativo90.20% (10346.30)
Operazioni totali189Posizioni al ribasso (vincite %)108 (71.30%)Posizioni al rialzo (vincite %)81 (100.00%)
Operazioni con profitto (% del totale)158 (83.60%)Operazioni in perdita (% del totale)31 (16.40%)
Il piu' grandeoperazione con profito10.00operazione in perdita-348.30
Mediaoperazione con profito10.00operazione in perdita-337.27
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)158 (1580.00)perdite consecutive (perdita in denaro)31 (-10455.30)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)1580.00 (158)perdita consecutiva (numero delle perdite)-10455.30 (31)
Mediavincite consecutive158perdite consecutive31
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12010.07.01 00:00sell10.101.22351.42371.2225
22010.07.01 00:00sell20.101.22341.42361.2224
32010.07.01 00:01sell30.101.22351.42371.2225
42010.07.01 00:01sell40.101.22341.42361.2224
52010.07.01 00:02sell50.101.22331.42351.2223
62010.07.01 00:02sell60.101.22321.42341.2222
72010.07.01 00:03sell70.101.22331.42351.2223
82010.07.01 00:03sell80.101.22321.42341.2222
92010.07.01 00:03sell90.101.22311.42331.2221
102010.07.01 00:05sell100.101.22321.42341.2222
112010.07.01 00:05buy110.101.22311.02291.2241
122010.07.01 00:05buy120.101.22321.02301.2242
132010.07.01 00:06buy130.101.22311.02291.2241
142010.07.01 00:06buy140.101.22321.02301.2242
152010.07.01 00:07sell150.101.22321.42341.2222
162010.07.01 00:07sell160.101.22331.42351.2223
172010.07.01 00:07sell170.101.22321.42341.2222
182010.07.01 00:08sell180.101.22331.42351.2223
192010.07.01 00:08sell190.101.22341.42361.2224
202010.07.01 00:08sell200.101.22331.42351.2223
212010.07.01 00:09sell210.101.22341.42361.2224
222010.07.01 00:10sell220.101.22321.42341.2222
232010.07.01 00:10sell230.101.22331.42351.2223
242010.07.01 00:11sell240.101.22341.42361.2224
252010.07.01 00:11sell250.101.22331.42351.2223
262010.07.01 00:13sell260.101.22341.42361.2224
272010.07.01 00:13sell270.101.22351.42371.2225
282010.07.01 00:15sell280.101.22361.42381.2226
292010.07.01 00:15sell290.101.22371.42391.2227
302010.07.01 00:16sell300.101.22361.42381.2226
312010.07.01 00:16sell310.101.22371.42391.2227
322010.07.01 01:55t/p290.101.22271.42391.222710.0010010.00
332010.07.01 01:55t/p310.101.22271.42391.222710.0010020.00
342010.07.01 01:55buy320.101.22271.02251.2237
352010.07.01 01:55buy330.101.22281.02261.2238
362010.07.01 02:05t/p280.101.22261.42381.222610.0010030.00
372010.07.01 02:05t/p300.101.22261.42381.222610.0010040.00
382010.07.01 02:05buy340.101.22261.02241.2236
392010.07.01 02:06buy350.101.22271.02251.2237
402010.07.01 02:07t/p10.101.22251.42371.222510.0010050.00
412010.07.01 02:07t/p30.101.22251.42371.222510.0010060.00
422010.07.01 02:07t/p270.101.22251.42371.222510.0010070.00
432010.07.01 02:07buy360.101.22251.02231.2235
442010.07.01 02:07t/p20.101.22241.42361.222410.0010080.00
452010.07.01 02:07t/p40.101.22241.42361.222410.0010090.00
462010.07.01 02:07t/p190.101.22241.42361.222410.0010100.00
472010.07.01 02:07t/p210.101.22241.42361.222410.0010110.00
482010.07.01 02:07t/p240.101.22241.42361.222410.0010120.00
492010.07.01 02:07t/p260.101.22241.42361.222410.0010130.00
502010.07.01 02:07buy370.101.22241.02221.2234
512010.07.01 02:07t/p50.101.22231.42351.222310.0010140.00
522010.07.01 02:07t/p70.101.22231.42351.222310.0010150.00
532010.07.01 02:07t/p160.101.22231.42351.222310.0010160.00
542010.07.01 02:07t/p180.101.22231.42351.222310.0010170.00
552010.07.01 02:07t/p200.101.22231.42351.222310.0010180.00
562010.07.01 02:07t/p230.101.22231.42351.222310.0010190.00
572010.07.01 02:07t/p250.101.22231.42351.222310.0010200.00
582010.07.01 02:07buy380.101.22231.02211.2233
592010.07.01 02:08buy390.101.22241.02221.2234
602010.07.01 02:08buy400.101.22231.02211.2233
612010.07.01 02:08buy410.101.22241.02221.2234
622010.07.01 02:10buy420.101.22251.02231.2235
632010.07.01 02:10buy430.101.22281.02261.2238
642010.07.01 02:11buy440.101.22271.02251.2237
652010.07.01 02:11buy450.101.22281.02261.2238
662010.07.01 02:12buy460.101.22261.02241.2236
672010.07.01 02:12buy470.101.22271.02251.2237
682010.07.01 02:13buy480.101.22251.02231.2235
692010.07.01 02:13buy490.101.22261.02241.2236
702010.07.01 02:13buy500.101.22251.02231.2235
712010.07.01 02:13buy510.101.22231.02211.2233
722010.07.01 02:15t/p60.101.22221.42341.222210.0010210.00
732010.07.01 02:15t/p80.101.22221.42341.222210.0010220.00
742010.07.01 02:15t/p100.101.22221.42341.222210.0010230.00
752010.07.01 02:15t/p150.101.22221.42341.222210.0010240.00
762010.07.01 02:15t/p170.101.22221.42341.222210.0010250.00
772010.07.01 02:15t/p220.101.22221.42341.222210.0010260.00
782010.07.01 02:15buy520.101.22221.02201.2232
792010.07.01 02:15t/p90.101.22211.42331.222110.0010270.00
802010.07.01 02:15buy530.101.22211.02191.2231
812010.07.01 02:15buy540.101.22221.02201.2232
822010.07.01 02:15buy550.101.22211.02191.2231
832010.07.01 02:16buy560.101.22221.02201.2232
842010.07.01 02:16buy570.101.22211.02191.2231
852010.07.01 02:17buy580.101.22221.02201.2232
862010.07.01 03:05t/p530.101.22311.02191.223110.0010280.00
872010.07.01 03:05t/p550.101.22311.02191.223110.0010290.00
882010.07.01 03:05t/p570.101.22311.02191.223110.0010300.00
892010.07.01 03:05sell590.101.22311.42331.2221
902010.07.01 03:05t/p520.101.22321.02201.223210.0010310.00
912010.07.01 03:05t/p540.101.22321.02201.223210.0010320.00
922010.07.01 03:05t/p560.101.22321.02201.223210.0010330.00
932010.07.01 03:05t/p580.101.22321.02201.223210.0010340.00
942010.07.01 03:05sell600.101.22321.42341.2222
952010.07.01 03:05sell610.101.22311.42331.2221
962010.07.01 03:05sell620.101.22321.42341.2222
972010.07.01 03:06sell630.101.22311.42331.2221
982010.07.01 03:06sell640.101.22321.42341.2222
992010.07.01 03:06t/p380.101.22331.02211.223310.0010350.00
1002010.07.01 03:06t/p400.101.22331.02211.223310.0010360.00
1012010.07.01 03:06t/p510.101.22331.02211.223310.0010370.00
1022010.07.01 03:06sell650.101.22331.42351.2223
1032010.07.01 03:06sell660.101.22321.42341.2222
1042010.07.01 03:06sell670.101.22331.42351.2223
1052010.07.01 03:07sell680.101.22321.42341.2222
1062010.07.01 03:07t/p370.101.22341.02221.223410.0010380.00
1072010.07.01 03:07t/p390.101.22341.02221.223410.0010390.00
1082010.07.01 03:07t/p410.101.22341.02221.223410.0010400.00
1092010.07.01 03:07sell690.101.22341.42361.2224
1102010.07.01 03:07t/p360.101.22351.02231.223510.0010410.00
1112010.07.01 03:07t/p420.101.22351.02231.223510.0010420.00
1122010.07.01 03:07t/p480.101.22351.02231.223510.0010430.00
1132010.07.01 03:07t/p500.101.22351.02231.223510.0010440.00
1142010.07.01 03:07sell700.101.22351.42371.2225
1152010.07.01 03:07sell710.101.22341.42361.2224
1162010.07.01 03:08sell720.101.22351.42371.2225
1172010.07.01 03:08sell730.101.22341.42361.2224
1182010.07.01 03:08sell740.101.22351.42371.2225
1192010.07.01 03:08sell750.101.22341.42361.2224
1202010.07.01 03:17t/p340.101.22361.02241.223610.0010450.00
1212010.07.01 03:17t/p460.101.22361.02241.223610.0010460.00
1222010.07.01 03:17t/p490.101.22361.02241.223610.0010470.00
1232010.07.01 03:17sell760.101.22361.42381.2226
1242010.07.01 03:17sell770.101.22351.42371.2225
1252010.07.01 03:17sell780.101.22361.42381.2226
1262010.07.01 03:18t/p320.101.22371.02251.223710.0010480.00
1272010.07.01 03:18t/p350.101.22371.02251.223710.0010490.00
1282010.07.01 03:18t/p440.101.22371.02251.223710.0010500.00
1292010.07.01 03:18t/p470.101.22371.02251.223710.0010510.00
1302010.07.01 03:18sell790.101.22371.42391.2227
1312010.07.01 03:18t/p330.101.22381.02261.223810.0010520.00
1322010.07.01 03:18t/p430.101.22381.02261.223810.0010530.00
1332010.07.01 03:18t/p450.101.22381.02261.223810.0010540.00
1342010.07.01 03:18sell800.101.22381.42401.2228
1352010.07.01 03:18sell810.101.22371.42391.2227
1362010.07.01 03:18sell820.101.22381.42401.2228
1372010.07.01 03:18sell830.101.22371.42391.2227
1382010.07.01 03:18sell840.101.22381.42401.2228
1392010.07.01 03:18sell850.101.22371.42391.2227
1402010.07.01 03:23t/p110.101.22411.02291.224110.0010550.00
1412010.07.01 03:23t/p130.101.22411.02291.224110.0010560.00
1422010.07.01 03:23sell860.101.22411.42431.2231
1432010.07.01 03:23sell870.101.22401.42421.2230
1442010.07.01 03:47t/p860.101.22311.42431.223110.0010570.00
1452010.07.01 03:47buy880.101.22311.02291.2241
1462010.07.01 03:48t/p870.101.22301.42421.223010.0010580.00
1472010.07.01 03:48buy890.101.22301.02281.2240
1482010.07.01 03:49t/p800.101.22281.42401.222810.0010590.00
1492010.07.01 03:49t/p820.101.22281.42401.222810.0010600.00
1502010.07.01 03:49t/p840.101.22281.42401.222810.0010610.00
1512010.07.01 03:49buy900.101.22281.02261.2238
1522010.07.01 03:49t/p790.101.22271.42391.222710.0010620.00
1532010.07.01 03:49t/p810.101.22271.42391.222710.0010630.00
1542010.07.01 03:49t/p830.101.22271.42391.222710.0010640.00
1552010.07.01 03:49t/p850.101.22271.42391.222710.0010650.00
1562010.07.01 03:49buy910.101.22271.02251.2237
1572010.07.01 03:49t/p760.101.22261.42381.222610.0010660.00
1582010.07.01 03:49t/p780.101.22261.42381.222610.0010670.00
1592010.07.01 03:49buy920.101.22261.02241.2236
1602010.07.01 03:49t/p700.101.22251.42371.222510.0010680.00
1612010.07.01 03:49t/p720.101.22251.42371.222510.0010690.00
1622010.07.01 03:49t/p740.101.22251.42371.222510.0010700.00
1632010.07.01 03:49t/p770.101.22251.42371.222510.0010710.00
1642010.07.01 03:49buy930.101.22251.02231.2235
1652010.07.01 03:50buy940.101.22261.02241.2236
1662010.07.01 03:50buy950.101.22251.02231.2235
1672010.07.01 03:50t/p650.101.22231.42351.222310.0010720.00
1682010.07.01 03:50t/p670.101.22231.42351.222310.0010730.00
1692010.07.01 03:50t/p690.101.22241.42361.222410.0010740.00
1702010.07.01 03:50t/p710.101.22241.42361.222410.0010750.00
1712010.07.01 03:50t/p730.101.22241.42361.222410.0010760.00
1722010.07.01 03:50t/p750.101.22241.42361.222410.0010770.00
1732010.07.01 03:50buy960.101.22231.02211.2233
1742010.07.01 03:50t/p600.101.22221.42341.222210.0010780.00
1752010.07.01 03:50t/p620.101.22221.42341.222210.0010790.00
1762010.07.01 03:50t/p640.101.22221.42341.222210.0010800.00
1772010.07.01 03:50t/p660.101.22221.42341.222210.0010810.00
1782010.07.01 03:50t/p680.101.22221.42341.222210.0010820.00
1792010.07.01 03:50buy970.101.22221.02201.2232
1802010.07.01 03:50t/p590.101.22211.42331.222110.0010830.00
1812010.07.01 03:50t/p610.101.22211.42331.222110.0010840.00
1822010.07.01 03:50t/p630.101.22211.42331.222110.0010850.00
1832010.07.01 03:50buy980.101.22211.02191.2231
1842010.07.01 03:50buy990.101.22201.02181.2230
1852010.07.01 03:50buy1000.101.22181.02161.2228
1862010.07.01 03:50buy1010.101.22171.02151.2227
1872010.07.01 03:50buy1020.101.22181.02161.2228
1882010.07.01 03:50buy1030.101.22171.02151.2227
1892010.07.01 03:50buy1040.101.22181.02161.2228
1902010.07.01 03:50buy1050.101.22191.02171.2229
1912010.07.01 03:50buy1060.101.22181.02161.2228
1922010.07.01 03:51buy1070.101.22191.02171.2229
1932010.07.01 03:51buy1080.101.22181.02161.2228
1942010.07.01 03:51buy1090.101.22171.02151.2227
1952010.07.01 03:51buy1100.101.22161.02141.2226
1962010.07.01 03:51buy1110.101.22151.02131.2225
1972010.07.01 03:51buy1120.101.22141.02121.2224
1982010.07.01 03:51buy1130.101.22131.02111.2223
1992010.07.01 03:51buy1140.101.22121.02101.2222
2002010.07.01 03:51buy1150.101.22111.02091.2221
2012010.07.01 03:51buy1160.101.22121.02101.2222
2022010.07.01 04:05t/p1150.101.22211.02091.222110.0010860.00
2032010.07.01 04:05sell1170.101.22211.42231.2211
2042010.07.01 04:10t/p1170.101.22111.42231.221110.0010870.00
2052010.07.01 04:10buy1180.101.22111.02091.2221
2062010.07.01 08:05t/p1180.101.22211.02091.222110.0010880.00
2072010.07.01 08:05sell1190.101.22211.42231.2211
2082010.07.01 08:05t/p1140.101.22221.02101.222210.0010890.00
2092010.07.01 08:05t/p1160.101.22221.02101.222210.0010900.00
2102010.07.01 08:05sell1200.101.22221.42241.2212
2112010.07.01 08:05sell1210.101.22211.42231.2211
2122010.07.01 08:05t/p1130.101.22231.02111.222310.0010910.00
2132010.07.01 08:05sell1220.101.22231.42251.2213
2142010.07.01 08:06t/p1120.101.22241.02121.222410.0010920.00
2152010.07.01 08:06sell1230.101.22241.42261.2214
2162010.07.01 08:07t/p1110.101.22251.02131.222510.0010930.00
2172010.07.01 08:07sell1240.101.22251.42271.2215
2182010.07.01 08:11t/p1100.101.22261.02141.222610.0010940.00
2192010.07.01 08:11sell1250.101.22261.42281.2216
2202010.07.01 08:11t/p1010.101.22271.02151.222710.0010950.00
2212010.07.01 08:11t/p1030.101.22271.02151.222710.0010960.00
2222010.07.01 08:11t/p1090.101.22271.02151.222710.0010970.00
2232010.07.01 08:11sell1260.101.22271.42291.2217
2242010.07.01 08:11sell1270.101.22261.42281.2216
2252010.07.01 08:12sell1280.101.22271.42291.2217
2262010.07.01 08:12t/p1000.101.22281.02161.222810.0010980.00
2272010.07.01 08:12t/p1020.101.22281.02161.222810.0010990.00
2282010.07.01 08:12t/p1040.101.22281.02161.222810.0011000.00
2292010.07.01 08:12t/p1060.101.22281.02161.222810.0011010.00
2302010.07.01 08:12t/p1080.101.22281.02161.222810.0011020.00
2312010.07.01 08:12sell1290.101.22281.42301.2218
2322010.07.01 08:12sell1300.101.22271.42291.2217
2332010.07.01 08:13sell1310.101.22281.42301.2218
2342010.07.01 08:13sell1320.101.22271.42291.2217
2352010.07.01 08:13sell1330.101.22281.42301.2218
2362010.07.01 08:16t/p1050.101.22291.02171.222910.0011030.00
2372010.07.01 08:16t/p1070.101.22291.02171.222910.0011040.00
2382010.07.01 08:16sell1340.101.22291.42311.2219
2392010.07.01 08:16sell1350.101.22281.42301.2218
2402010.07.01 08:17t/p990.101.22301.02181.223010.0011050.00
2412010.07.01 08:17sell1360.101.22301.42321.2220
2422010.07.01 08:18t/p980.101.22311.02191.223110.0011060.00
2432010.07.01 08:18sell1370.101.22311.42331.2221
2442010.07.01 08:18t/p970.101.22321.02201.223210.0011070.00
2452010.07.01 08:18sell1380.101.22321.42341.2222
2462010.07.01 08:45t/p1380.101.22221.42341.222210.0011080.00
2472010.07.01 08:45buy1390.101.22221.02201.2232
2482010.07.01 08:45t/p1370.101.22211.42331.222110.0011090.00
2492010.07.01 08:45buy1400.101.22211.02191.2231
2502010.07.01 08:47t/p1360.101.22201.42321.222010.0011100.00
2512010.07.01 08:47buy1410.101.22201.02181.2230
2522010.07.01 08:47t/p1340.101.22191.42311.221910.0011110.00
2532010.07.01 08:47buy1420.101.22191.02171.2229
2542010.07.01 08:48t/p1290.101.22181.42301.221810.0011120.00
2552010.07.01 08:48t/p1310.101.22181.42301.221810.0011130.00
2562010.07.01 08:48t/p1330.101.22181.42301.221810.0011140.00
2572010.07.01 08:48t/p1350.101.22181.42301.221810.0011150.00
2582010.07.01 08:48buy1430.101.22181.02161.2228
2592010.07.01 08:49t/p1260.101.22171.42291.221710.0011160.00
2602010.07.01 08:49t/p1280.101.22171.42291.221710.0011170.00
2612010.07.01 08:49t/p1300.101.22171.42291.221710.0011180.00
2622010.07.01 08:49t/p1320.101.22171.42291.221710.0011190.00
2632010.07.01 08:49buy1440.101.22171.02151.2227
2642010.07.01 08:49t/p1250.101.22161.42281.221610.0011200.00
2652010.07.01 08:49t/p1270.101.22161.42281.221610.0011210.00
2662010.07.01 08:49buy1450.101.22161.02141.2226
2672010.07.01 08:50buy1460.101.22171.02151.2227
2682010.07.01 08:50buy1470.101.22201.02181.2230
2692010.07.01 08:50buy1480.101.22191.02171.2229
2702010.07.01 08:51buy1490.101.22201.02181.2230
2712010.07.01 08:52buy1500.101.22191.02171.2229
2722010.07.01 08:52buy1510.101.22181.02161.2228
2732010.07.01 08:52buy1520.101.22171.02151.2227
2742010.07.01 09:03t/p1240.101.22151.42271.221510.0011220.00
2752010.07.01 09:03buy1530.101.22151.02131.2225
2762010.07.01 09:03t/p1230.101.22141.42261.221410.0011230.00
2772010.07.01 09:03buy1540.101.22141.02121.2224
2782010.07.01 09:03t/p1220.101.22131.42251.221310.0011240.00
2792010.07.01 09:03buy1550.101.22131.02111.2223
2802010.07.01 09:06t/p1200.101.22121.42241.221210.0011250.00
2812010.07.01 09:06buy1560.101.22121.02101.2222
2822010.07.01 09:07t/p1190.101.22111.42231.221110.0011260.00
2832010.07.01 09:07t/p1210.101.22111.42231.221110.0011270.00
2842010.07.01 09:07buy1570.101.22111.02091.2221
2852010.07.01 09:07buy1580.101.22101.02081.2220
2862010.07.01 10:30t/p1580.101.22201.02081.222010.0011280.00
2872010.07.01 10:30sell1590.101.22201.42221.2210
2882010.07.01 10:30t/p1570.101.22211.02091.222110.0011290.00
2892010.07.01 10:30sell1600.101.22211.42231.2211
2902010.07.01 10:30t/p1560.101.22221.02101.222210.0011300.00
2912010.07.01 10:30sell1610.101.22221.42241.2212
2922010.07.01 10:30t/p1550.101.22231.02111.222310.0011310.00
2932010.07.01 10:30sell1620.101.22231.42251.2213
2942010.07.01 10:31t/p1540.101.22241.02121.222410.0011320.00
2952010.07.01 10:31sell1630.101.22241.42261.2214
2962010.07.01 10:31t/p1530.101.22251.02131.222510.0011330.00
2972010.07.01 10:31sell1640.101.22251.42271.2215
2982010.07.01 10:31t/p1450.101.22261.02141.222610.0011340.00
2992010.07.01 10:31sell1650.101.22261.42281.2216
3002010.07.01 10:31t/p1440.101.22271.02151.222710.0011350.00
3012010.07.01 10:31t/p1460.101.22271.02151.222710.0011360.00
3022010.07.01 10:31t/p1520.101.22271.02151.222710.0011370.00
3032010.07.01 10:31sell1660.101.22271.42291.2217
3042010.07.01 10:31sell1670.101.22261.42281.2216
3052010.07.01 10:31sell1680.101.22271.42291.2217
3062010.07.01 10:32t/p1430.101.22281.02161.222810.0011380.00
3072010.07.01 10:32t/p1510.101.22281.02161.222810.0011390.00
3082010.07.01 10:32sell1690.101.22281.42301.2218
3092010.07.01 10:32t/p1420.101.22291.02171.222910.0011400.00
3102010.07.01 10:32t/p1480.101.22291.02171.222910.0011410.00
3112010.07.01 10:32t/p1500.101.22291.02171.222910.0011420.00
3122010.07.01 10:32sell1700.101.22291.42311.2219
3132010.07.01 10:32t/p1410.101.22301.02181.223010.0011430.00
3142010.07.01 10:32t/p1470.101.22301.02181.223010.0011440.00
3152010.07.01 10:32t/p1490.101.22301.02181.223010.0011450.00
3162010.07.01 10:32sell1710.101.22301.42321.2220
3172010.07.01 10:32t/p1400.101.22311.02191.223110.0011460.00
3182010.07.01 10:32sell1720.101.22311.42331.2221
3192010.07.01 10:32t/p1390.101.22321.02201.223210.0011470.00
3202010.07.01 10:32sell1730.101.22321.42341.2222
3212010.07.01 10:32sell1740.101.22311.42331.2221
3222010.07.01 10:32sell1750.101.22321.42341.2222
3232010.07.01 10:32sell1760.101.22311.42331.2221
3242010.07.01 10:33sell1770.101.22301.42321.2220
3252010.07.01 10:33sell1780.101.22311.42331.2221
3262010.07.01 10:35t/p960.101.22331.02211.223310.0011480.00
3272010.07.01 10:35sell1790.101.22331.42351.2223
3282010.07.01 10:48t/p930.101.22351.02231.223510.0011490.00
3292010.07.01 10:48t/p950.101.22351.02231.223510.0011500.00
3302010.07.01 10:48sell1800.101.22351.42371.2225
3312010.07.01 10:48sell1810.101.22341.42361.2224
3322010.07.01 10:56t/p920.101.22361.02241.223610.0011510.00
3332010.07.01 10:56t/p940.101.22361.02241.223610.0011520.00
3342010.07.01 10:56sell1820.101.22361.42381.2226
3352010.07.01 10:56t/p910.101.22371.02251.223710.0011530.00
3362010.07.01 10:56sell1830.101.22371.42391.2227
3372010.07.01 10:56t/p900.101.22381.02261.223810.0011540.00
3382010.07.01 10:56sell1840.101.22381.42401.2228
3392010.07.01 10:56sell1850.101.22371.42391.2227
3402010.07.01 10:57t/p890.101.22401.02281.224010.0011550.00
3412010.07.01 10:57sell1860.101.22401.42421.2230
3422010.07.01 10:57t/p880.101.22411.02291.224110.0011560.00
3432010.07.01 10:57sell1870.101.22411.42431.2231
3442010.07.01 10:57t/p120.101.22421.02301.224210.0011570.00
3452010.07.01 10:57t/p140.101.22421.02301.224210.0011580.00
3462010.07.01 10:57sell1880.101.22421.42441.2232
3472010.07.01 10:57sell1890.101.22431.42451.2233
3482010.07.02 15:32close at stop1890.101.25681.42451.2233-325.3011254.70
3492010.07.02 15:32close at stop1880.101.25681.42441.2232-326.3010928.40
3502010.07.02 15:32close at stop1870.101.25681.42431.2231-327.3010601.10
3512010.07.02 15:32close at stop1860.101.25681.42421.2230-328.3010272.80
3522010.07.02 15:32close at stop1850.101.25681.42391.2227-331.309941.50
3532010.07.02 15:32close at stop1840.101.25681.42401.2228-330.309611.20
3542010.07.02 15:32close at stop1830.101.25681.42391.2227-331.309279.90
3552010.07.02 15:32close at stop1820.101.25681.42381.2226-332.308947.60
3562010.07.02 15:32close at stop1810.101.25681.42361.2224-334.308613.30
3572010.07.02 15:32close at stop1800.101.25681.42371.2225-333.308280.00
3582010.07.02 15:32close at stop1790.101.25681.42351.2223-335.307944.70
3592010.07.02 15:32close at stop1780.101.25681.42331.2221-337.307607.40
3602010.07.02 15:32close at stop1770.101.25681.42321.2220-338.307269.10
3612010.07.02 15:32close at stop1760.101.25681.42331.2221-337.306931.80
3622010.07.02 15:32close at stop1750.101.25681.42341.2222-336.306595.50
3632010.07.02 15:32close at stop1740.101.25681.42331.2221-337.306258.20
3642010.07.02 15:32close at stop1730.101.25681.42341.2222-336.305921.90
3652010.07.02 15:32close at stop1720.101.25681.42331.2221-337.305584.60
3662010.07.02 15:32close at stop1710.101.25681.42321.2220-338.305246.30
3672010.07.02 15:32close at stop1700.101.25681.42311.2219-339.304907.00
3682010.07.02 15:32close at stop1690.101.25681.42301.2218-340.304566.70
3692010.07.02 15:32close at stop1680.101.25681.42291.2217-341.304225.40
3702010.07.02 15:32close at stop1670.101.25681.42281.2216-342.303883.10
3712010.07.02 15:32close at stop1660.101.25681.42291.2217-341.303541.80
3722010.07.02 15:32close at stop1650.101.25681.42281.2216-342.303199.50
3732010.07.02 15:32close at stop1640.101.25681.42271.2215-343.302856.20
3742010.07.02 15:32close at stop1630.101.25681.42261.2214-344.302511.90
3752010.07.02 15:32close at stop1620.101.25681.42251.2213-345.302166.60
3762010.07.02 15:32close at stop1610.101.25681.42241.2212-346.301820.30
3772010.07.02 15:32close at stop1600.101.25681.42231.2211-347.301473.00
3782010.07.02 15:32close at stop1590.101.25681.42221.2210-348.301124.70