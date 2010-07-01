|Simbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periodo
|4 Ore (H4) 2010.07.01 00:00 - 2010.07.06 20:00 (2010.07.01 - 2010.07.07)
|Modello
|Ogni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
|Parametri
|lTakeProfit=10; sTakeProfit=10; lStopLoss=2000; sStopLoss=2000; clOpenBuy=Green; clOpenSell=Red; Name_Expert="escape123"; Slippage=1; UseSound=false; NameFileSound="Alert.wav"; Lots=0.1;
|Barre sotto esame
|1025
|Ticks adoperati per il modello
|37105
|Qualita' del modello
|50.00%
|Errori di grafici
|0
|Deposito iniziale
|10000.00
|Profitto totale netto
|-9816.30
|Profitto lordo
|1410.00
|Perdita lorda
|-11226.30
|Fattore di profitto (profit factor)
|0.13
|Ricompensa attesa
|-57.07
|Drawdown assoluto
|9816.30
|Drawdown massimo
|11074.30 (98.37%)
|Drawdown relativo
|98.37% (11074.30)
|Operazioni totali
|172
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|98 (68.37%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|74 (100.00%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|141 (81.98%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|31 (18.02%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|10.00
|operazione in perdita
|-372.30
|Media
|operazione con profito
|10.00
|operazione in perdita
|-362.14
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|141 (1410.00)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|31 (-11226.30)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|1410.00 (141)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-11226.30 (31)
|Media
|vincite consecutive
|141
|perdite consecutive
|31
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2010.07.01 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.2235
|1.4237
|1.2225
|2
|2010.07.01 00:00
|sell
|2
|0.10
|1.2234
|1.4236
|1.2224
|3
|2010.07.01 00:01
|sell
|3
|0.10
|1.2235
|1.4237
|1.2225
|4
|2010.07.01 00:01
|sell
|4
|0.10
|1.2234
|1.4236
|1.2224
|5
|2010.07.01 00:02
|sell
|5
|0.10
|1.2233
|1.4235
|1.2223
|6
|2010.07.01 00:02
|sell
|6
|0.10
|1.2232
|1.4234
|1.2222
|7
|2010.07.01 00:03
|sell
|7
|0.10
|1.2233
|1.4235
|1.2223
|8
|2010.07.01 00:03
|sell
|8
|0.10
|1.2232
|1.4234
|1.2222
|9
|2010.07.01 00:03
|sell
|9
|0.10
|1.2231
|1.4233
|1.2221
|10
|2010.07.01 00:05
|sell
|10
|0.10
|1.2234
|1.4236
|1.2224
|11
|2010.07.01 00:05
|sell
|11
|0.10
|1.2233
|1.4235
|1.2223
|12
|2010.07.01 00:06
|sell
|12
|0.10
|1.2234
|1.4236
|1.2224
|13
|2010.07.01 00:06
|sell
|13
|0.10
|1.2233
|1.4235
|1.2223
|14
|2010.07.01 00:07
|sell
|14
|0.10
|1.2233
|1.4235
|1.2223
|15
|2010.07.01 00:07
|buy
|15
|0.10
|1.2233
|1.0231
|1.2243
|16
|2010.07.01 00:08
|buy
|16
|0.10
|1.2232
|1.0230
|1.2242
|17
|2010.07.01 00:08
|buy
|17
|0.10
|1.2231
|1.0229
|1.2241
|18
|2010.07.01 00:08
|buy
|18
|0.10
|1.2232
|1.0230
|1.2242
|19
|2010.07.01 00:09
|buy
|19
|0.10
|1.2231
|1.0229
|1.2241
|20
|2010.07.01 00:09
|buy
|20
|0.10
|1.2233
|1.0231
|1.2243
|21
|2010.07.01 00:10
|buy
|21
|0.10
|1.2234
|1.0232
|1.2244
|22
|2010.07.01 00:10
|sell
|22
|0.10
|1.2233
|1.4235
|1.2223
|23
|2010.07.01 00:11
|sell
|23
|0.10
|1.2234
|1.4236
|1.2224
|24
|2010.07.01 00:11
|sell
|24
|0.10
|1.2233
|1.4235
|1.2223
|25
|2010.07.01 00:13
|sell
|25
|0.10
|1.2234
|1.4236
|1.2224
|26
|2010.07.01 00:13
|sell
|26
|0.10
|1.2235
|1.4237
|1.2225
|27
|2010.07.01 00:15
|sell
|27
|0.10
|1.2236
|1.4238
|1.2226
|28
|2010.07.01 00:15
|sell
|28
|0.10
|1.2237
|1.4239
|1.2227
|29
|2010.07.01 00:16
|sell
|29
|0.10
|1.2236
|1.4238
|1.2226
|30
|2010.07.01 00:16
|sell
|30
|0.10
|1.2237
|1.4239
|1.2227
|31
|2010.07.01 00:17
|sell
|31
|0.10
|1.2236
|1.4238
|1.2226
|32
|2010.07.01 01:55
|t/p
|28
|0.10
|1.2227
|1.4239
|1.2227
|10.00
|10010.00
|33
|2010.07.01 01:55
|t/p
|30
|0.10
|1.2227
|1.4239
|1.2227
|10.00
|10020.00
|34
|2010.07.01 01:55
|buy
|32
|0.10
|1.2227
|1.0225
|1.2237
|35
|2010.07.01 01:55
|buy
|33
|0.10
|1.2228
|1.0226
|1.2238
|36
|2010.07.01 02:05
|t/p
|27
|0.10
|1.2226
|1.4238
|1.2226
|10.00
|10030.00
|37
|2010.07.01 02:05
|t/p
|29
|0.10
|1.2226
|1.4238
|1.2226
|10.00
|10040.00
|38
|2010.07.01 02:05
|t/p
|31
|0.10
|1.2226
|1.4238
|1.2226
|10.00
|10050.00
|39
|2010.07.01 02:05
|buy
|34
|0.10
|1.2226
|1.0224
|1.2236
|40
|2010.07.01 02:06
|buy
|35
|0.10
|1.2227
|1.0225
|1.2237
|41
|2010.07.01 02:06
|buy
|36
|0.10
|1.2226
|1.0224
|1.2236
|42
|2010.07.01 02:07
|t/p
|1
|0.10
|1.2225
|1.4237
|1.2225
|10.00
|10060.00
|43
|2010.07.01 02:07
|t/p
|3
|0.10
|1.2225
|1.4237
|1.2225
|10.00
|10070.00
|44
|2010.07.01 02:07
|t/p
|26
|0.10
|1.2225
|1.4237
|1.2225
|10.00
|10080.00
|45
|2010.07.01 02:07
|buy
|37
|0.10
|1.2225
|1.0223
|1.2235
|46
|2010.07.01 02:07
|t/p
|2
|0.10
|1.2224
|1.4236
|1.2224
|10.00
|10090.00
|47
|2010.07.01 02:07
|t/p
|4
|0.10
|1.2224
|1.4236
|1.2224
|10.00
|10100.00
|48
|2010.07.01 02:07
|t/p
|10
|0.10
|1.2224
|1.4236
|1.2224
|10.00
|10110.00
|49
|2010.07.01 02:07
|t/p
|12
|0.10
|1.2224
|1.4236
|1.2224
|10.00
|10120.00
|50
|2010.07.01 02:07
|t/p
|23
|0.10
|1.2224
|1.4236
|1.2224
|10.00
|10130.00
|51
|2010.07.01 02:07
|t/p
|25
|0.10
|1.2224
|1.4236
|1.2224
|10.00
|10140.00
|52
|2010.07.01 02:07
|buy
|38
|0.10
|1.2224
|1.0222
|1.2234
|53
|2010.07.01 02:07
|t/p
|5
|0.10
|1.2223
|1.4235
|1.2223
|10.00
|10150.00
|54
|2010.07.01 02:07
|t/p
|7
|0.10
|1.2223
|1.4235
|1.2223
|10.00
|10160.00
|55
|2010.07.01 02:07
|t/p
|11
|0.10
|1.2223
|1.4235
|1.2223
|10.00
|10170.00
|56
|2010.07.01 02:07
|t/p
|13
|0.10
|1.2223
|1.4235
|1.2223
|10.00
|10180.00
|57
|2010.07.01 02:07
|t/p
|14
|0.10
|1.2223
|1.4235
|1.2223
|10.00
|10190.00
|58
|2010.07.01 02:07
|t/p
|22
|0.10
|1.2223
|1.4235
|1.2223
|10.00
|10200.00
|59
|2010.07.01 02:07
|t/p
|24
|0.10
|1.2223
|1.4235
|1.2223
|10.00
|10210.00
|60
|2010.07.01 02:07
|buy
|39
|0.10
|1.2223
|1.0221
|1.2233
|61
|2010.07.01 02:08
|buy
|40
|0.10
|1.2224
|1.0222
|1.2234
|62
|2010.07.01 02:08
|buy
|41
|0.10
|1.2223
|1.0221
|1.2233
|63
|2010.07.01 02:08
|buy
|42
|0.10
|1.2224
|1.0222
|1.2234
|64
|2010.07.01 02:10
|buy
|43
|0.10
|1.2225
|1.0223
|1.2235
|65
|2010.07.01 02:10
|buy
|44
|0.10
|1.2228
|1.0226
|1.2238
|66
|2010.07.01 02:11
|buy
|45
|0.10
|1.2227
|1.0225
|1.2237
|67
|2010.07.01 02:11
|buy
|46
|0.10
|1.2228
|1.0226
|1.2238
|68
|2010.07.01 02:12
|buy
|47
|0.10
|1.2226
|1.0224
|1.2236
|69
|2010.07.01 02:12
|buy
|48
|0.10
|1.2227
|1.0225
|1.2237
|70
|2010.07.01 02:13
|buy
|49
|0.10
|1.2225
|1.0223
|1.2235
|71
|2010.07.01 02:13
|buy
|50
|0.10
|1.2226
|1.0224
|1.2236
|72
|2010.07.01 02:13
|buy
|51
|0.10
|1.2225
|1.0223
|1.2235
|73
|2010.07.01 02:13
|buy
|52
|0.10
|1.2223
|1.0221
|1.2233
|74
|2010.07.01 02:15
|t/p
|6
|0.10
|1.2222
|1.4234
|1.2222
|10.00
|10220.00
|75
|2010.07.01 02:15
|t/p
|8
|0.10
|1.2222
|1.4234
|1.2222
|10.00
|10230.00
|76
|2010.07.01 02:15
|buy
|53
|0.10
|1.2222
|1.0220
|1.2232
|77
|2010.07.01 02:15
|t/p
|9
|0.10
|1.2221
|1.4233
|1.2221
|10.00
|10240.00
|78
|2010.07.01 02:15
|buy
|54
|0.10
|1.2221
|1.0219
|1.2231
|79
|2010.07.01 02:15
|buy
|55
|0.10
|1.2222
|1.0220
|1.2232
|80
|2010.07.01 03:05
|t/p
|54
|0.10
|1.2231
|1.0219
|1.2231
|10.00
|10250.00
|81
|2010.07.01 03:05
|sell
|56
|0.10
|1.2231
|1.4233
|1.2221
|82
|2010.07.01 03:05
|t/p
|53
|0.10
|1.2232
|1.0220
|1.2232
|10.00
|10260.00
|83
|2010.07.01 03:05
|t/p
|55
|0.10
|1.2232
|1.0220
|1.2232
|10.00
|10270.00
|84
|2010.07.01 03:05
|sell
|57
|0.10
|1.2232
|1.4234
|1.2222
|85
|2010.07.01 03:05
|sell
|58
|0.10
|1.2231
|1.4233
|1.2221
|86
|2010.07.01 03:06
|t/p
|39
|0.10
|1.2233
|1.0221
|1.2233
|10.00
|10280.00
|87
|2010.07.01 03:06
|t/p
|41
|0.10
|1.2233
|1.0221
|1.2233
|10.00
|10290.00
|88
|2010.07.01 03:06
|t/p
|52
|0.10
|1.2233
|1.0221
|1.2233
|10.00
|10300.00
|89
|2010.07.01 03:06
|sell
|59
|0.10
|1.2233
|1.4235
|1.2223
|90
|2010.07.01 03:06
|sell
|60
|0.10
|1.2232
|1.4234
|1.2222
|91
|2010.07.01 03:06
|sell
|61
|0.10
|1.2233
|1.4235
|1.2223
|92
|2010.07.01 03:07
|t/p
|38
|0.10
|1.2234
|1.0222
|1.2234
|10.00
|10310.00
|93
|2010.07.01 03:07
|t/p
|40
|0.10
|1.2234
|1.0222
|1.2234
|10.00
|10320.00
|94
|2010.07.01 03:07
|t/p
|42
|0.10
|1.2234
|1.0222
|1.2234
|10.00
|10330.00
|95
|2010.07.01 03:07
|sell
|62
|0.10
|1.2234
|1.4236
|1.2224
|96
|2010.07.01 03:07
|t/p
|37
|0.10
|1.2235
|1.0223
|1.2235
|10.00
|10340.00
|97
|2010.07.01 03:07
|t/p
|43
|0.10
|1.2235
|1.0223
|1.2235
|10.00
|10350.00
|98
|2010.07.01 03:07
|t/p
|49
|0.10
|1.2235
|1.0223
|1.2235
|10.00
|10360.00
|99
|2010.07.01 03:07
|t/p
|51
|0.10
|1.2235
|1.0223
|1.2235
|10.00
|10370.00
|100
|2010.07.01 03:07
|sell
|63
|0.10
|1.2235
|1.4237
|1.2225
|101
|2010.07.01 03:07
|sell
|64
|0.10
|1.2234
|1.4236
|1.2224
|102
|2010.07.01 03:08
|sell
|65
|0.10
|1.2235
|1.4237
|1.2225
|103
|2010.07.01 03:08
|sell
|66
|0.10
|1.2234
|1.4236
|1.2224
|104
|2010.07.01 03:08
|sell
|67
|0.10
|1.2235
|1.4237
|1.2225
|105
|2010.07.01 03:08
|sell
|68
|0.10
|1.2234
|1.4236
|1.2224
|106
|2010.07.01 03:17
|t/p
|34
|0.10
|1.2236
|1.0224
|1.2236
|10.00
|10380.00
|107
|2010.07.01 03:17
|t/p
|36
|0.10
|1.2236
|1.0224
|1.2236
|10.00
|10390.00
|108
|2010.07.01 03:17
|t/p
|47
|0.10
|1.2236
|1.0224
|1.2236
|10.00
|10400.00
|109
|2010.07.01 03:17
|t/p
|50
|0.10
|1.2236
|1.0224
|1.2236
|10.00
|10410.00
|110
|2010.07.01 03:17
|sell
|69
|0.10
|1.2236
|1.4238
|1.2226
|111
|2010.07.01 03:17
|sell
|70
|0.10
|1.2235
|1.4237
|1.2225
|112
|2010.07.01 03:17
|sell
|71
|0.10
|1.2236
|1.4238
|1.2226
|113
|2010.07.01 03:17
|sell
|72
|0.10
|1.2235
|1.4237
|1.2225
|114
|2010.07.01 03:18
|t/p
|32
|0.10
|1.2237
|1.0225
|1.2237
|10.00
|10420.00
|115
|2010.07.01 03:18
|t/p
|35
|0.10
|1.2237
|1.0225
|1.2237
|10.00
|10430.00
|116
|2010.07.01 03:18
|t/p
|45
|0.10
|1.2237
|1.0225
|1.2237
|10.00
|10440.00
|117
|2010.07.01 03:18
|t/p
|48
|0.10
|1.2237
|1.0225
|1.2237
|10.00
|10450.00
|118
|2010.07.01 03:18
|sell
|73
|0.10
|1.2237
|1.4239
|1.2227
|119
|2010.07.01 03:18
|t/p
|33
|0.10
|1.2238
|1.0226
|1.2238
|10.00
|10460.00
|120
|2010.07.01 03:18
|t/p
|44
|0.10
|1.2238
|1.0226
|1.2238
|10.00
|10470.00
|121
|2010.07.01 03:18
|t/p
|46
|0.10
|1.2238
|1.0226
|1.2238
|10.00
|10480.00
|122
|2010.07.01 03:18
|sell
|74
|0.10
|1.2238
|1.4240
|1.2228
|123
|2010.07.01 03:18
|sell
|75
|0.10
|1.2237
|1.4239
|1.2227
|124
|2010.07.01 03:18
|sell
|76
|0.10
|1.2238
|1.4240
|1.2228
|125
|2010.07.01 03:18
|sell
|77
|0.10
|1.2237
|1.4239
|1.2227
|126
|2010.07.01 03:18
|sell
|78
|0.10
|1.2238
|1.4240
|1.2228
|127
|2010.07.01 03:18
|sell
|79
|0.10
|1.2237
|1.4239
|1.2227
|128
|2010.07.01 03:23
|t/p
|17
|0.10
|1.2241
|1.0229
|1.2241
|10.00
|10490.00
|129
|2010.07.01 03:23
|t/p
|19
|0.10
|1.2241
|1.0229
|1.2241
|10.00
|10500.00
|130
|2010.07.01 03:23
|sell
|80
|0.10
|1.2241
|1.4243
|1.2231
|131
|2010.07.01 03:23
|sell
|81
|0.10
|1.2240
|1.4242
|1.2230
|132
|2010.07.01 03:47
|t/p
|80
|0.10
|1.2231
|1.4243
|1.2231
|10.00
|10510.00
|133
|2010.07.01 03:47
|buy
|82
|0.10
|1.2231
|1.0229
|1.2241
|134
|2010.07.01 03:48
|t/p
|81
|0.10
|1.2230
|1.4242
|1.2230
|10.00
|10520.00
|135
|2010.07.01 03:48
|buy
|83
|0.10
|1.2230
|1.0228
|1.2240
|136
|2010.07.01 03:49
|t/p
|74
|0.10
|1.2228
|1.4240
|1.2228
|10.00
|10530.00
|137
|2010.07.01 03:49
|t/p
|76
|0.10
|1.2228
|1.4240
|1.2228
|10.00
|10540.00
|138
|2010.07.01 03:49
|t/p
|78
|0.10
|1.2228
|1.4240
|1.2228
|10.00
|10550.00
|139
|2010.07.01 03:49
|buy
|84
|0.10
|1.2228
|1.0226
|1.2238
|140
|2010.07.01 03:49
|t/p
|73
|0.10
|1.2227
|1.4239
|1.2227
|10.00
|10560.00
|141
|2010.07.01 03:49
|t/p
|75
|0.10
|1.2227
|1.4239
|1.2227
|10.00
|10570.00
|142
|2010.07.01 03:49
|t/p
|77
|0.10
|1.2227
|1.4239
|1.2227
|10.00
|10580.00
|143
|2010.07.01 03:49
|t/p
|79
|0.10
|1.2227
|1.4239
|1.2227
|10.00
|10590.00
|144
|2010.07.01 03:49
|buy
|85
|0.10
|1.2227
|1.0225
|1.2237
|145
|2010.07.01 03:49
|t/p
|69
|0.10
|1.2226
|1.4238
|1.2226
|10.00
|10600.00
|146
|2010.07.01 03:49
|t/p
|71
|0.10
|1.2226
|1.4238
|1.2226
|10.00
|10610.00
|147
|2010.07.01 03:49
|buy
|86
|0.10
|1.2226
|1.0224
|1.2236
|148
|2010.07.01 03:49
|t/p
|63
|0.10
|1.2225
|1.4237
|1.2225
|10.00
|10620.00
|149
|2010.07.01 03:49
|t/p
|65
|0.10
|1.2225
|1.4237
|1.2225
|10.00
|10630.00
|150
|2010.07.01 03:49
|t/p
|67
|0.10
|1.2225
|1.4237
|1.2225
|10.00
|10640.00
|151
|2010.07.01 03:49
|t/p
|70
|0.10
|1.2225
|1.4237
|1.2225
|10.00
|10650.00
|152
|2010.07.01 03:49
|t/p
|72
|0.10
|1.2225
|1.4237
|1.2225
|10.00
|10660.00
|153
|2010.07.01 03:49
|buy
|87
|0.10
|1.2225
|1.0223
|1.2235
|154
|2010.07.01 03:50
|buy
|88
|0.10
|1.2226
|1.0224
|1.2236
|155
|2010.07.01 03:50
|buy
|89
|0.10
|1.2225
|1.0223
|1.2235
|156
|2010.07.01 03:50
|t/p
|59
|0.10
|1.2223
|1.4235
|1.2223
|10.00
|10670.00
|157
|2010.07.01 03:50
|t/p
|61
|0.10
|1.2223
|1.4235
|1.2223
|10.00
|10680.00
|158
|2010.07.01 03:50
|t/p
|62
|0.10
|1.2224
|1.4236
|1.2224
|10.00
|10690.00
|159
|2010.07.01 03:50
|t/p
|64
|0.10
|1.2224
|1.4236
|1.2224
|10.00
|10700.00
|160
|2010.07.01 03:50
|t/p
|66
|0.10
|1.2224
|1.4236
|1.2224
|10.00
|10710.00
|161
|2010.07.01 03:50
|t/p
|68
|0.10
|1.2224
|1.4236
|1.2224
|10.00
|10720.00
|162
|2010.07.01 03:50
|buy
|90
|0.10
|1.2223
|1.0221
|1.2233
|163
|2010.07.01 03:50
|t/p
|57
|0.10
|1.2222
|1.4234
|1.2222
|10.00
|10730.00
|164
|2010.07.01 03:50
|t/p
|60
|0.10
|1.2222
|1.4234
|1.2222
|10.00
|10740.00
|165
|2010.07.01 03:50
|buy
|91
|0.10
|1.2222
|1.0220
|1.2232
|166
|2010.07.01 03:50
|t/p
|56
|0.10
|1.2221
|1.4233
|1.2221
|10.00
|10750.00
|167
|2010.07.01 03:50
|t/p
|58
|0.10
|1.2221
|1.4233
|1.2221
|10.00
|10760.00
|168
|2010.07.01 03:50
|buy
|92
|0.10
|1.2221
|1.0219
|1.2231
|169
|2010.07.01 03:50
|buy
|93
|0.10
|1.2220
|1.0218
|1.2230
|170
|2010.07.01 03:50
|buy
|94
|0.10
|1.2218
|1.0216
|1.2228
|171
|2010.07.01 03:50
|buy
|95
|0.10
|1.2217
|1.0215
|1.2227
|172
|2010.07.01 03:50
|buy
|96
|0.10
|1.2218
|1.0216
|1.2228
|173
|2010.07.01 03:50
|buy
|97
|0.10
|1.2217
|1.0215
|1.2227
|174
|2010.07.01 03:50
|buy
|98
|0.10
|1.2218
|1.0216
|1.2228
|175
|2010.07.01 03:50
|buy
|99
|0.10
|1.2219
|1.0217
|1.2229
|176
|2010.07.01 03:50
|buy
|100
|0.10
|1.2218
|1.0216
|1.2228
|177
|2010.07.01 03:51
|buy
|101
|0.10
|1.2219
|1.0217
|1.2229
|178
|2010.07.01 03:51
|buy
|102
|0.10
|1.2218
|1.0216
|1.2228
|179
|2010.07.01 03:51
|buy
|103
|0.10
|1.2217
|1.0215
|1.2227
|180
|2010.07.01 03:51
|buy
|104
|0.10
|1.2216
|1.0214
|1.2226
|181
|2010.07.01 03:51
|buy
|105
|0.10
|1.2215
|1.0213
|1.2225
|182
|2010.07.01 03:51
|buy
|106
|0.10
|1.2214
|1.0212
|1.2224
|183
|2010.07.01 03:51
|buy
|107
|0.10
|1.2213
|1.0211
|1.2223
|184
|2010.07.01 08:05
|t/p
|107
|0.10
|1.2223
|1.0211
|1.2223
|10.00
|10770.00
|185
|2010.07.01 08:05
|sell
|108
|0.10
|1.2223
|1.4225
|1.2213
|186
|2010.07.01 08:06
|t/p
|106
|0.10
|1.2224
|1.0212
|1.2224
|10.00
|10780.00
|187
|2010.07.01 08:06
|sell
|109
|0.10
|1.2224
|1.4226
|1.2214
|188
|2010.07.01 08:07
|t/p
|105
|0.10
|1.2225
|1.0213
|1.2225
|10.00
|10790.00
|189
|2010.07.01 08:07
|sell
|110
|0.10
|1.2225
|1.4227
|1.2215
|190
|2010.07.01 08:11
|t/p
|104
|0.10
|1.2226
|1.0214
|1.2226
|10.00
|10800.00
|191
|2010.07.01 08:11
|sell
|111
|0.10
|1.2226
|1.4228
|1.2216
|192
|2010.07.01 08:11
|t/p
|95
|0.10
|1.2227
|1.0215
|1.2227
|10.00
|10810.00
|193
|2010.07.01 08:11
|t/p
|97
|0.10
|1.2227
|1.0215
|1.2227
|10.00
|10820.00
|194
|2010.07.01 08:11
|t/p
|103
|0.10
|1.2227
|1.0215
|1.2227
|10.00
|10830.00
|195
|2010.07.01 08:11
|sell
|112
|0.10
|1.2227
|1.4229
|1.2217
|196
|2010.07.01 08:11
|sell
|113
|0.10
|1.2226
|1.4228
|1.2216
|197
|2010.07.01 08:12
|sell
|114
|0.10
|1.2227
|1.4229
|1.2217
|198
|2010.07.01 08:12
|t/p
|94
|0.10
|1.2228
|1.0216
|1.2228
|10.00
|10840.00
|199
|2010.07.01 08:12
|t/p
|96
|0.10
|1.2228
|1.0216
|1.2228
|10.00
|10850.00
|200
|2010.07.01 08:12
|t/p
|98
|0.10
|1.2228
|1.0216
|1.2228
|10.00
|10860.00
|201
|2010.07.01 08:12
|t/p
|100
|0.10
|1.2228
|1.0216
|1.2228
|10.00
|10870.00
|202
|2010.07.01 08:12
|t/p
|102
|0.10
|1.2228
|1.0216
|1.2228
|10.00
|10880.00
|203
|2010.07.01 08:12
|sell
|115
|0.10
|1.2228
|1.4230
|1.2218
|204
|2010.07.01 08:12
|sell
|116
|0.10
|1.2227
|1.4229
|1.2217
|205
|2010.07.01 08:13
|sell
|117
|0.10
|1.2228
|1.4230
|1.2218
|206
|2010.07.01 08:13
|sell
|118
|0.10
|1.2227
|1.4229
|1.2217
|207
|2010.07.01 08:13
|sell
|119
|0.10
|1.2228
|1.4230
|1.2218
|208
|2010.07.01 08:16
|t/p
|99
|0.10
|1.2229
|1.0217
|1.2229
|10.00
|10890.00
|209
|2010.07.01 08:16
|t/p
|101
|0.10
|1.2229
|1.0217
|1.2229
|10.00
|10900.00
|210
|2010.07.01 08:16
|sell
|120
|0.10
|1.2229
|1.4231
|1.2219
|211
|2010.07.01 08:16
|sell
|121
|0.10
|1.2228
|1.4230
|1.2218
|212
|2010.07.01 08:17
|t/p
|93
|0.10
|1.2230
|1.0218
|1.2230
|10.00
|10910.00
|213
|2010.07.01 08:17
|sell
|122
|0.10
|1.2230
|1.4232
|1.2220
|214
|2010.07.01 08:18
|t/p
|92
|0.10
|1.2231
|1.0219
|1.2231
|10.00
|10920.00
|215
|2010.07.01 08:18
|sell
|123
|0.10
|1.2231
|1.4233
|1.2221
|216
|2010.07.01 08:18
|t/p
|91
|0.10
|1.2232
|1.0220
|1.2232
|10.00
|10930.00
|217
|2010.07.01 08:18
|sell
|124
|0.10
|1.2232
|1.4234
|1.2222
|218
|2010.07.01 08:45
|t/p
|124
|0.10
|1.2222
|1.4234
|1.2222
|10.00
|10940.00
|219
|2010.07.01 08:45
|buy
|125
|0.10
|1.2222
|1.0220
|1.2232
|220
|2010.07.01 08:45
|t/p
|123
|0.10
|1.2221
|1.4233
|1.2221
|10.00
|10950.00
|221
|2010.07.01 08:45
|buy
|126
|0.10
|1.2221
|1.0219
|1.2231
|222
|2010.07.01 08:47
|t/p
|122
|0.10
|1.2220
|1.4232
|1.2220
|10.00
|10960.00
|223
|2010.07.01 08:47
|buy
|127
|0.10
|1.2220
|1.0218
|1.2230
|224
|2010.07.01 08:47
|t/p
|120
|0.10
|1.2219
|1.4231
|1.2219
|10.00
|10970.00
|225
|2010.07.01 08:47
|buy
|128
|0.10
|1.2219
|1.0217
|1.2229
|226
|2010.07.01 08:48
|t/p
|115
|0.10
|1.2218
|1.4230
|1.2218
|10.00
|10980.00
|227
|2010.07.01 08:48
|t/p
|117
|0.10
|1.2218
|1.4230
|1.2218
|10.00
|10990.00
|228
|2010.07.01 08:48
|t/p
|119
|0.10
|1.2218
|1.4230
|1.2218
|10.00
|11000.00
|229
|2010.07.01 08:48
|t/p
|121
|0.10
|1.2218
|1.4230
|1.2218
|10.00
|11010.00
|230
|2010.07.01 08:48
|buy
|129
|0.10
|1.2218
|1.0216
|1.2228
|231
|2010.07.01 08:49
|t/p
|112
|0.10
|1.2217
|1.4229
|1.2217
|10.00
|11020.00
|232
|2010.07.01 08:49
|t/p
|114
|0.10
|1.2217
|1.4229
|1.2217
|10.00
|11030.00
|233
|2010.07.01 08:49
|t/p
|116
|0.10
|1.2217
|1.4229
|1.2217
|10.00
|11040.00
|234
|2010.07.01 08:49
|t/p
|118
|0.10
|1.2217
|1.4229
|1.2217
|10.00
|11050.00
|235
|2010.07.01 08:49
|buy
|130
|0.10
|1.2217
|1.0215
|1.2227
|236
|2010.07.01 08:49
|t/p
|111
|0.10
|1.2216
|1.4228
|1.2216
|10.00
|11060.00
|237
|2010.07.01 08:49
|t/p
|113
|0.10
|1.2216
|1.4228
|1.2216
|10.00
|11070.00
|238
|2010.07.01 08:49
|buy
|131
|0.10
|1.2216
|1.0214
|1.2226
|239
|2010.07.01 08:50
|buy
|132
|0.10
|1.2217
|1.0215
|1.2227
|240
|2010.07.01 08:50
|buy
|133
|0.10
|1.2220
|1.0218
|1.2230
|241
|2010.07.01 08:50
|buy
|134
|0.10
|1.2219
|1.0217
|1.2229
|242
|2010.07.01 08:51
|buy
|135
|0.10
|1.2220
|1.0218
|1.2230
|243
|2010.07.01 08:52
|buy
|136
|0.10
|1.2219
|1.0217
|1.2229
|244
|2010.07.01 08:52
|buy
|137
|0.10
|1.2218
|1.0216
|1.2228
|245
|2010.07.01 08:52
|buy
|138
|0.10
|1.2217
|1.0215
|1.2227
|246
|2010.07.01 09:03
|t/p
|110
|0.10
|1.2215
|1.4227
|1.2215
|10.00
|11080.00
|247
|2010.07.01 09:03
|buy
|139
|0.10
|1.2215
|1.0213
|1.2225
|248
|2010.07.01 09:03
|t/p
|109
|0.10
|1.2214
|1.4226
|1.2214
|10.00
|11090.00
|249
|2010.07.01 09:03
|buy
|140
|0.10
|1.2214
|1.0212
|1.2224
|250
|2010.07.01 09:03
|t/p
|108
|0.10
|1.2213
|1.4225
|1.2213
|10.00
|11100.00
|251
|2010.07.01 09:03
|buy
|141
|0.10
|1.2213
|1.0211
|1.2223
|252
|2010.07.01 10:30
|t/p
|141
|0.10
|1.2223
|1.0211
|1.2223
|10.00
|11110.00
|253
|2010.07.01 10:30
|sell
|142
|0.10
|1.2223
|1.4225
|1.2213
|254
|2010.07.01 10:31
|t/p
|140
|0.10
|1.2224
|1.0212
|1.2224
|10.00
|11120.00
|255
|2010.07.01 10:31
|sell
|143
|0.10
|1.2224
|1.4226
|1.2214
|256
|2010.07.01 10:31
|t/p
|139
|0.10
|1.2225
|1.0213
|1.2225
|10.00
|11130.00
|257
|2010.07.01 10:31
|sell
|144
|0.10
|1.2225
|1.4227
|1.2215
|258
|2010.07.01 10:31
|t/p
|131
|0.10
|1.2226
|1.0214
|1.2226
|10.00
|11140.00
|259
|2010.07.01 10:31
|sell
|145
|0.10
|1.2226
|1.4228
|1.2216
|260
|2010.07.01 10:31
|t/p
|130
|0.10
|1.2227
|1.0215
|1.2227
|10.00
|11150.00
|261
|2010.07.01 10:31
|t/p
|132
|0.10
|1.2227
|1.0215
|1.2227
|10.00
|11160.00
|262
|2010.07.01 10:31
|t/p
|138
|0.10
|1.2227
|1.0215
|1.2227
|10.00
|11170.00
|263
|2010.07.01 10:31
|sell
|146
|0.10
|1.2227
|1.4229
|1.2217
|264
|2010.07.01 10:31
|sell
|147
|0.10
|1.2226
|1.4228
|1.2216
|265
|2010.07.01 10:31
|sell
|148
|0.10
|1.2227
|1.4229
|1.2217
|266
|2010.07.01 10:32
|t/p
|129
|0.10
|1.2228
|1.0216
|1.2228
|10.00
|11180.00
|267
|2010.07.01 10:32
|t/p
|137
|0.10
|1.2228
|1.0216
|1.2228
|10.00
|11190.00
|268
|2010.07.01 10:32
|sell
|149
|0.10
|1.2228
|1.4230
|1.2218
|269
|2010.07.01 10:32
|t/p
|128
|0.10
|1.2229
|1.0217
|1.2229
|10.00
|11200.00
|270
|2010.07.01 10:32
|t/p
|134
|0.10
|1.2229
|1.0217
|1.2229
|10.00
|11210.00
|271
|2010.07.01 10:32
|t/p
|136
|0.10
|1.2229
|1.0217
|1.2229
|10.00
|11220.00
|272
|2010.07.01 10:32
|sell
|150
|0.10
|1.2229
|1.4231
|1.2219
|273
|2010.07.01 10:32
|t/p
|127
|0.10
|1.2230
|1.0218
|1.2230
|10.00
|11230.00
|274
|2010.07.01 10:32
|t/p
|133
|0.10
|1.2230
|1.0218
|1.2230
|10.00
|11240.00
|275
|2010.07.01 10:32
|t/p
|135
|0.10
|1.2230
|1.0218
|1.2230
|10.00
|11250.00
|276
|2010.07.01 10:32
|sell
|151
|0.10
|1.2230
|1.4232
|1.2220
|277
|2010.07.01 10:32
|t/p
|126
|0.10
|1.2231
|1.0219
|1.2231
|10.00
|11260.00
|278
|2010.07.01 10:32
|sell
|152
|0.10
|1.2231
|1.4233
|1.2221
|279
|2010.07.01 10:32
|t/p
|125
|0.10
|1.2232
|1.0220
|1.2232
|10.00
|11270.00
|280
|2010.07.01 10:32
|sell
|153
|0.10
|1.2232
|1.4234
|1.2222
|281
|2010.07.01 10:32
|sell
|154
|0.10
|1.2231
|1.4233
|1.2221
|282
|2010.07.01 10:32
|sell
|155
|0.10
|1.2232
|1.4234
|1.2222
|283
|2010.07.01 10:32
|sell
|156
|0.10
|1.2231
|1.4233
|1.2221
|284
|2010.07.01 10:33
|sell
|157
|0.10
|1.2230
|1.4232
|1.2220
|285
|2010.07.01 10:33
|sell
|158
|0.10
|1.2231
|1.4233
|1.2221
|286
|2010.07.01 10:35
|t/p
|90
|0.10
|1.2233
|1.0221
|1.2233
|10.00
|11280.00
|287
|2010.07.01 10:35
|sell
|159
|0.10
|1.2233
|1.4235
|1.2223
|288
|2010.07.01 10:48
|t/p
|87
|0.10
|1.2235
|1.0223
|1.2235
|10.00
|11290.00
|289
|2010.07.01 10:48
|t/p
|89
|0.10
|1.2235
|1.0223
|1.2235
|10.00
|11300.00
|290
|2010.07.01 10:48
|sell
|160
|0.10
|1.2235
|1.4237
|1.2225
|291
|2010.07.01 10:48
|sell
|161
|0.10
|1.2234
|1.4236
|1.2224
|292
|2010.07.01 10:56
|t/p
|86
|0.10
|1.2236
|1.0224
|1.2236
|10.00
|11310.00
|293
|2010.07.01 10:56
|t/p
|88
|0.10
|1.2236
|1.0224
|1.2236
|10.00
|11320.00
|294
|2010.07.01 10:56
|sell
|162
|0.10
|1.2236
|1.4238
|1.2226
|295
|2010.07.01 10:56
|t/p
|85
|0.10
|1.2237
|1.0225
|1.2237
|10.00
|11330.00
|296
|2010.07.01 10:56
|sell
|163
|0.10
|1.2237
|1.4239
|1.2227
|297
|2010.07.01 10:56
|t/p
|84
|0.10
|1.2238
|1.0226
|1.2238
|10.00
|11340.00
|298
|2010.07.01 10:56
|sell
|164
|0.10
|1.2238
|1.4240
|1.2228
|299
|2010.07.01 10:56
|sell
|165
|0.10
|1.2237
|1.4239
|1.2227
|300
|2010.07.01 10:57
|t/p
|83
|0.10
|1.2240
|1.0228
|1.2240
|10.00
|11350.00
|301
|2010.07.01 10:57
|sell
|166
|0.10
|1.2240
|1.4242
|1.2230
|302
|2010.07.01 10:57
|t/p
|82
|0.10
|1.2241
|1.0229
|1.2241
|10.00
|11360.00
|303
|2010.07.01 10:57
|sell
|167
|0.10
|1.2241
|1.4243
|1.2231
|304
|2010.07.01 10:57
|t/p
|16
|0.10
|1.2242
|1.0230
|1.2242
|10.00
|11370.00
|305
|2010.07.01 10:57
|t/p
|18
|0.10
|1.2242
|1.0230
|1.2242
|10.00
|11380.00
|306
|2010.07.01 10:57
|sell
|168
|0.10
|1.2242
|1.4244
|1.2232
|307
|2010.07.01 10:57
|t/p
|15
|0.10
|1.2243
|1.0231
|1.2243
|10.00
|11390.00
|308
|2010.07.01 10:57
|t/p
|20
|0.10
|1.2243
|1.0231
|1.2243
|10.00
|11400.00
|309
|2010.07.01 10:57
|sell
|169
|0.10
|1.2243
|1.4245
|1.2233
|310
|2010.07.01 10:57
|sell
|170
|0.10
|1.2242
|1.4244
|1.2232
|311
|2010.07.01 10:57
|sell
|171
|0.10
|1.2243
|1.4245
|1.2233
|312
|2010.07.01 10:58
|t/p
|21
|0.10
|1.2244
|1.0232
|1.2244
|10.00
|11410.00
|313
|2010.07.01 10:58
|sell
|172
|0.10
|1.2244
|1.4246
|1.2234
|314
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|172
|0.10
|1.2595
|1.4246
|1.2234
|-351.30
|11058.70
|315
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|171
|0.10
|1.2595
|1.4245
|1.2233
|-352.30
|10706.40
|316
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|170
|0.10
|1.2595
|1.4244
|1.2232
|-353.30
|10353.10
|317
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|169
|0.10
|1.2595
|1.4245
|1.2233
|-352.30
|10000.80
|318
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|168
|0.10
|1.2595
|1.4244
|1.2232
|-353.30
|9647.50
|319
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|167
|0.10
|1.2595
|1.4243
|1.2231
|-354.30
|9293.20
|320
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|166
|0.10
|1.2595
|1.4242
|1.2230
|-355.30
|8937.90
|321
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|165
|0.10
|1.2595
|1.4239
|1.2227
|-358.30
|8579.60
|322
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|164
|0.10
|1.2595
|1.4240
|1.2228
|-357.30
|8222.30
|323
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|163
|0.10
|1.2595
|1.4239
|1.2227
|-358.30
|7864.00
|324
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|162
|0.10
|1.2595
|1.4238
|1.2226
|-359.30
|7504.70
|325
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|161
|0.10
|1.2595
|1.4236
|1.2224
|-361.30
|7143.40
|326
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|160
|0.10
|1.2595
|1.4237
|1.2225
|-360.30
|6783.10
|327
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|159
|0.10
|1.2595
|1.4235
|1.2223
|-362.30
|6420.80
|328
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|158
|0.10
|1.2595
|1.4233
|1.2221
|-364.30
|6056.50
|329
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|157
|0.10
|1.2595
|1.4232
|1.2220
|-365.30
|5691.20
|330
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|156
|0.10
|1.2595
|1.4233
|1.2221
|-364.30
|5326.90
|331
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|155
|0.10
|1.2595
|1.4234
|1.2222
|-363.30
|4963.60
|332
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|154
|0.10
|1.2595
|1.4233
|1.2221
|-364.30
|4599.30
|333
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|153
|0.10
|1.2595
|1.4234
|1.2222
|-363.30
|4236.00
|334
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|152
|0.10
|1.2595
|1.4233
|1.2221
|-364.30
|3871.70
|335
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|151
|0.10
|1.2595
|1.4232
|1.2220
|-365.30
|3506.40
|336
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|150
|0.10
|1.2595
|1.4231
|1.2219
|-366.30
|3140.10
|337
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|149
|0.10
|1.2595
|1.4230
|1.2218
|-367.30
|2772.80
|338
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|148
|0.10
|1.2595
|1.4229
|1.2217
|-368.30
|2404.50
|339
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|147
|0.10
|1.2595
|1.4228
|1.2216
|-369.30
|2035.20
|340
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|146
|0.10
|1.2595
|1.4229
|1.2217
|-368.30
|1666.90
|341
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|145
|0.10
|1.2595
|1.4228
|1.2216
|-369.30
|1297.60
|342
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|144
|0.10
|1.2595
|1.4227
|1.2215
|-370.30
|927.30
|343
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|143
|0.10
|1.2595
|1.4226
|1.2214
|-371.30
|556.00
|344
|2010.07.02 15:36
|close at stop
|142
|0.10
|1.2595
|1.4225
|1.2213
|-372.30
|183.70