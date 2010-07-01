Strategy Tester Report
es_capelast
FXOpen-Demo (Build 225)

SimboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periodo4 Ore (H4) 2010.07.01 00:00 - 2010.07.06 20:00 (2010.07.01 - 2010.07.07)
ModelloOgni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
ParametrilTakeProfit=10; sTakeProfit=10; lStopLoss=2000; sStopLoss=2000; clOpenBuy=Green; clOpenSell=Red; Name_Expert="escape123"; Slippage=1; UseSound=false; NameFileSound="Alert.wav"; Lots=0.1;
Barre sotto esame1025Ticks adoperati per il modello37105Qualita' del modello50.00%
Errori di grafici0
Deposito iniziale10000.00
Profitto totale netto-9816.30Profitto lordo1410.00Perdita lorda-11226.30
Fattore di profitto (profit factor)0.13Ricompensa attesa-57.07
Drawdown assoluto9816.30Drawdown massimo11074.30 (98.37%)Drawdown relativo98.37% (11074.30)
Operazioni totali172Posizioni al ribasso (vincite %)98 (68.37%)Posizioni al rialzo (vincite %)74 (100.00%)
Operazioni con profitto (% del totale)141 (81.98%)Operazioni in perdita (% del totale)31 (18.02%)
Il piu' grandeoperazione con profito10.00operazione in perdita-372.30
Mediaoperazione con profito10.00operazione in perdita-362.14
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)141 (1410.00)perdite consecutive (perdita in denaro)31 (-11226.30)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)1410.00 (141)perdita consecutiva (numero delle perdite)-11226.30 (31)
Mediavincite consecutive141perdite consecutive31
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12010.07.01 00:00sell10.101.22351.42371.2225
22010.07.01 00:00sell20.101.22341.42361.2224
32010.07.01 00:01sell30.101.22351.42371.2225
42010.07.01 00:01sell40.101.22341.42361.2224
52010.07.01 00:02sell50.101.22331.42351.2223
62010.07.01 00:02sell60.101.22321.42341.2222
72010.07.01 00:03sell70.101.22331.42351.2223
82010.07.01 00:03sell80.101.22321.42341.2222
92010.07.01 00:03sell90.101.22311.42331.2221
102010.07.01 00:05sell100.101.22341.42361.2224
112010.07.01 00:05sell110.101.22331.42351.2223
122010.07.01 00:06sell120.101.22341.42361.2224
132010.07.01 00:06sell130.101.22331.42351.2223
142010.07.01 00:07sell140.101.22331.42351.2223
152010.07.01 00:07buy150.101.22331.02311.2243
162010.07.01 00:08buy160.101.22321.02301.2242
172010.07.01 00:08buy170.101.22311.02291.2241
182010.07.01 00:08buy180.101.22321.02301.2242
192010.07.01 00:09buy190.101.22311.02291.2241
202010.07.01 00:09buy200.101.22331.02311.2243
212010.07.01 00:10buy210.101.22341.02321.2244
222010.07.01 00:10sell220.101.22331.42351.2223
232010.07.01 00:11sell230.101.22341.42361.2224
242010.07.01 00:11sell240.101.22331.42351.2223
252010.07.01 00:13sell250.101.22341.42361.2224
262010.07.01 00:13sell260.101.22351.42371.2225
272010.07.01 00:15sell270.101.22361.42381.2226
282010.07.01 00:15sell280.101.22371.42391.2227
292010.07.01 00:16sell290.101.22361.42381.2226
302010.07.01 00:16sell300.101.22371.42391.2227
312010.07.01 00:17sell310.101.22361.42381.2226
322010.07.01 01:55t/p280.101.22271.42391.222710.0010010.00
332010.07.01 01:55t/p300.101.22271.42391.222710.0010020.00
342010.07.01 01:55buy320.101.22271.02251.2237
352010.07.01 01:55buy330.101.22281.02261.2238
362010.07.01 02:05t/p270.101.22261.42381.222610.0010030.00
372010.07.01 02:05t/p290.101.22261.42381.222610.0010040.00
382010.07.01 02:05t/p310.101.22261.42381.222610.0010050.00
392010.07.01 02:05buy340.101.22261.02241.2236
402010.07.01 02:06buy350.101.22271.02251.2237
412010.07.01 02:06buy360.101.22261.02241.2236
422010.07.01 02:07t/p10.101.22251.42371.222510.0010060.00
432010.07.01 02:07t/p30.101.22251.42371.222510.0010070.00
442010.07.01 02:07t/p260.101.22251.42371.222510.0010080.00
452010.07.01 02:07buy370.101.22251.02231.2235
462010.07.01 02:07t/p20.101.22241.42361.222410.0010090.00
472010.07.01 02:07t/p40.101.22241.42361.222410.0010100.00
482010.07.01 02:07t/p100.101.22241.42361.222410.0010110.00
492010.07.01 02:07t/p120.101.22241.42361.222410.0010120.00
502010.07.01 02:07t/p230.101.22241.42361.222410.0010130.00
512010.07.01 02:07t/p250.101.22241.42361.222410.0010140.00
522010.07.01 02:07buy380.101.22241.02221.2234
532010.07.01 02:07t/p50.101.22231.42351.222310.0010150.00
542010.07.01 02:07t/p70.101.22231.42351.222310.0010160.00
552010.07.01 02:07t/p110.101.22231.42351.222310.0010170.00
562010.07.01 02:07t/p130.101.22231.42351.222310.0010180.00
572010.07.01 02:07t/p140.101.22231.42351.222310.0010190.00
582010.07.01 02:07t/p220.101.22231.42351.222310.0010200.00
592010.07.01 02:07t/p240.101.22231.42351.222310.0010210.00
602010.07.01 02:07buy390.101.22231.02211.2233
612010.07.01 02:08buy400.101.22241.02221.2234
622010.07.01 02:08buy410.101.22231.02211.2233
632010.07.01 02:08buy420.101.22241.02221.2234
642010.07.01 02:10buy430.101.22251.02231.2235
652010.07.01 02:10buy440.101.22281.02261.2238
662010.07.01 02:11buy450.101.22271.02251.2237
672010.07.01 02:11buy460.101.22281.02261.2238
682010.07.01 02:12buy470.101.22261.02241.2236
692010.07.01 02:12buy480.101.22271.02251.2237
702010.07.01 02:13buy490.101.22251.02231.2235
712010.07.01 02:13buy500.101.22261.02241.2236
722010.07.01 02:13buy510.101.22251.02231.2235
732010.07.01 02:13buy520.101.22231.02211.2233
742010.07.01 02:15t/p60.101.22221.42341.222210.0010220.00
752010.07.01 02:15t/p80.101.22221.42341.222210.0010230.00
762010.07.01 02:15buy530.101.22221.02201.2232
772010.07.01 02:15t/p90.101.22211.42331.222110.0010240.00
782010.07.01 02:15buy540.101.22211.02191.2231
792010.07.01 02:15buy550.101.22221.02201.2232
802010.07.01 03:05t/p540.101.22311.02191.223110.0010250.00
812010.07.01 03:05sell560.101.22311.42331.2221
822010.07.01 03:05t/p530.101.22321.02201.223210.0010260.00
832010.07.01 03:05t/p550.101.22321.02201.223210.0010270.00
842010.07.01 03:05sell570.101.22321.42341.2222
852010.07.01 03:05sell580.101.22311.42331.2221
862010.07.01 03:06t/p390.101.22331.02211.223310.0010280.00
872010.07.01 03:06t/p410.101.22331.02211.223310.0010290.00
882010.07.01 03:06t/p520.101.22331.02211.223310.0010300.00
892010.07.01 03:06sell590.101.22331.42351.2223
902010.07.01 03:06sell600.101.22321.42341.2222
912010.07.01 03:06sell610.101.22331.42351.2223
922010.07.01 03:07t/p380.101.22341.02221.223410.0010310.00
932010.07.01 03:07t/p400.101.22341.02221.223410.0010320.00
942010.07.01 03:07t/p420.101.22341.02221.223410.0010330.00
952010.07.01 03:07sell620.101.22341.42361.2224
962010.07.01 03:07t/p370.101.22351.02231.223510.0010340.00
972010.07.01 03:07t/p430.101.22351.02231.223510.0010350.00
982010.07.01 03:07t/p490.101.22351.02231.223510.0010360.00
992010.07.01 03:07t/p510.101.22351.02231.223510.0010370.00
1002010.07.01 03:07sell630.101.22351.42371.2225
1012010.07.01 03:07sell640.101.22341.42361.2224
1022010.07.01 03:08sell650.101.22351.42371.2225
1032010.07.01 03:08sell660.101.22341.42361.2224
1042010.07.01 03:08sell670.101.22351.42371.2225
1052010.07.01 03:08sell680.101.22341.42361.2224
1062010.07.01 03:17t/p340.101.22361.02241.223610.0010380.00
1072010.07.01 03:17t/p360.101.22361.02241.223610.0010390.00
1082010.07.01 03:17t/p470.101.22361.02241.223610.0010400.00
1092010.07.01 03:17t/p500.101.22361.02241.223610.0010410.00
1102010.07.01 03:17sell690.101.22361.42381.2226
1112010.07.01 03:17sell700.101.22351.42371.2225
1122010.07.01 03:17sell710.101.22361.42381.2226
1132010.07.01 03:17sell720.101.22351.42371.2225
1142010.07.01 03:18t/p320.101.22371.02251.223710.0010420.00
1152010.07.01 03:18t/p350.101.22371.02251.223710.0010430.00
1162010.07.01 03:18t/p450.101.22371.02251.223710.0010440.00
1172010.07.01 03:18t/p480.101.22371.02251.223710.0010450.00
1182010.07.01 03:18sell730.101.22371.42391.2227
1192010.07.01 03:18t/p330.101.22381.02261.223810.0010460.00
1202010.07.01 03:18t/p440.101.22381.02261.223810.0010470.00
1212010.07.01 03:18t/p460.101.22381.02261.223810.0010480.00
1222010.07.01 03:18sell740.101.22381.42401.2228
1232010.07.01 03:18sell750.101.22371.42391.2227
1242010.07.01 03:18sell760.101.22381.42401.2228
1252010.07.01 03:18sell770.101.22371.42391.2227
1262010.07.01 03:18sell780.101.22381.42401.2228
1272010.07.01 03:18sell790.101.22371.42391.2227
1282010.07.01 03:23t/p170.101.22411.02291.224110.0010490.00
1292010.07.01 03:23t/p190.101.22411.02291.224110.0010500.00
1302010.07.01 03:23sell800.101.22411.42431.2231
1312010.07.01 03:23sell810.101.22401.42421.2230
1322010.07.01 03:47t/p800.101.22311.42431.223110.0010510.00
1332010.07.01 03:47buy820.101.22311.02291.2241
1342010.07.01 03:48t/p810.101.22301.42421.223010.0010520.00
1352010.07.01 03:48buy830.101.22301.02281.2240
1362010.07.01 03:49t/p740.101.22281.42401.222810.0010530.00
1372010.07.01 03:49t/p760.101.22281.42401.222810.0010540.00
1382010.07.01 03:49t/p780.101.22281.42401.222810.0010550.00
1392010.07.01 03:49buy840.101.22281.02261.2238
1402010.07.01 03:49t/p730.101.22271.42391.222710.0010560.00
1412010.07.01 03:49t/p750.101.22271.42391.222710.0010570.00
1422010.07.01 03:49t/p770.101.22271.42391.222710.0010580.00
1432010.07.01 03:49t/p790.101.22271.42391.222710.0010590.00
1442010.07.01 03:49buy850.101.22271.02251.2237
1452010.07.01 03:49t/p690.101.22261.42381.222610.0010600.00
1462010.07.01 03:49t/p710.101.22261.42381.222610.0010610.00
1472010.07.01 03:49buy860.101.22261.02241.2236
1482010.07.01 03:49t/p630.101.22251.42371.222510.0010620.00
1492010.07.01 03:49t/p650.101.22251.42371.222510.0010630.00
1502010.07.01 03:49t/p670.101.22251.42371.222510.0010640.00
1512010.07.01 03:49t/p700.101.22251.42371.222510.0010650.00
1522010.07.01 03:49t/p720.101.22251.42371.222510.0010660.00
1532010.07.01 03:49buy870.101.22251.02231.2235
1542010.07.01 03:50buy880.101.22261.02241.2236
1552010.07.01 03:50buy890.101.22251.02231.2235
1562010.07.01 03:50t/p590.101.22231.42351.222310.0010670.00
1572010.07.01 03:50t/p610.101.22231.42351.222310.0010680.00
1582010.07.01 03:50t/p620.101.22241.42361.222410.0010690.00
1592010.07.01 03:50t/p640.101.22241.42361.222410.0010700.00
1602010.07.01 03:50t/p660.101.22241.42361.222410.0010710.00
1612010.07.01 03:50t/p680.101.22241.42361.222410.0010720.00
1622010.07.01 03:50buy900.101.22231.02211.2233
1632010.07.01 03:50t/p570.101.22221.42341.222210.0010730.00
1642010.07.01 03:50t/p600.101.22221.42341.222210.0010740.00
1652010.07.01 03:50buy910.101.22221.02201.2232
1662010.07.01 03:50t/p560.101.22211.42331.222110.0010750.00
1672010.07.01 03:50t/p580.101.22211.42331.222110.0010760.00
1682010.07.01 03:50buy920.101.22211.02191.2231
1692010.07.01 03:50buy930.101.22201.02181.2230
1702010.07.01 03:50buy940.101.22181.02161.2228
1712010.07.01 03:50buy950.101.22171.02151.2227
1722010.07.01 03:50buy960.101.22181.02161.2228
1732010.07.01 03:50buy970.101.22171.02151.2227
1742010.07.01 03:50buy980.101.22181.02161.2228
1752010.07.01 03:50buy990.101.22191.02171.2229
1762010.07.01 03:50buy1000.101.22181.02161.2228
1772010.07.01 03:51buy1010.101.22191.02171.2229
1782010.07.01 03:51buy1020.101.22181.02161.2228
1792010.07.01 03:51buy1030.101.22171.02151.2227
1802010.07.01 03:51buy1040.101.22161.02141.2226
1812010.07.01 03:51buy1050.101.22151.02131.2225
1822010.07.01 03:51buy1060.101.22141.02121.2224
1832010.07.01 03:51buy1070.101.22131.02111.2223
1842010.07.01 08:05t/p1070.101.22231.02111.222310.0010770.00
1852010.07.01 08:05sell1080.101.22231.42251.2213
1862010.07.01 08:06t/p1060.101.22241.02121.222410.0010780.00
1872010.07.01 08:06sell1090.101.22241.42261.2214
1882010.07.01 08:07t/p1050.101.22251.02131.222510.0010790.00
1892010.07.01 08:07sell1100.101.22251.42271.2215
1902010.07.01 08:11t/p1040.101.22261.02141.222610.0010800.00
1912010.07.01 08:11sell1110.101.22261.42281.2216
1922010.07.01 08:11t/p950.101.22271.02151.222710.0010810.00
1932010.07.01 08:11t/p970.101.22271.02151.222710.0010820.00
1942010.07.01 08:11t/p1030.101.22271.02151.222710.0010830.00
1952010.07.01 08:11sell1120.101.22271.42291.2217
1962010.07.01 08:11sell1130.101.22261.42281.2216
1972010.07.01 08:12sell1140.101.22271.42291.2217
1982010.07.01 08:12t/p940.101.22281.02161.222810.0010840.00
1992010.07.01 08:12t/p960.101.22281.02161.222810.0010850.00
2002010.07.01 08:12t/p980.101.22281.02161.222810.0010860.00
2012010.07.01 08:12t/p1000.101.22281.02161.222810.0010870.00
2022010.07.01 08:12t/p1020.101.22281.02161.222810.0010880.00
2032010.07.01 08:12sell1150.101.22281.42301.2218
2042010.07.01 08:12sell1160.101.22271.42291.2217
2052010.07.01 08:13sell1170.101.22281.42301.2218
2062010.07.01 08:13sell1180.101.22271.42291.2217
2072010.07.01 08:13sell1190.101.22281.42301.2218
2082010.07.01 08:16t/p990.101.22291.02171.222910.0010890.00
2092010.07.01 08:16t/p1010.101.22291.02171.222910.0010900.00
2102010.07.01 08:16sell1200.101.22291.42311.2219
2112010.07.01 08:16sell1210.101.22281.42301.2218
2122010.07.01 08:17t/p930.101.22301.02181.223010.0010910.00
2132010.07.01 08:17sell1220.101.22301.42321.2220
2142010.07.01 08:18t/p920.101.22311.02191.223110.0010920.00
2152010.07.01 08:18sell1230.101.22311.42331.2221
2162010.07.01 08:18t/p910.101.22321.02201.223210.0010930.00
2172010.07.01 08:18sell1240.101.22321.42341.2222
2182010.07.01 08:45t/p1240.101.22221.42341.222210.0010940.00
2192010.07.01 08:45buy1250.101.22221.02201.2232
2202010.07.01 08:45t/p1230.101.22211.42331.222110.0010950.00
2212010.07.01 08:45buy1260.101.22211.02191.2231
2222010.07.01 08:47t/p1220.101.22201.42321.222010.0010960.00
2232010.07.01 08:47buy1270.101.22201.02181.2230
2242010.07.01 08:47t/p1200.101.22191.42311.221910.0010970.00
2252010.07.01 08:47buy1280.101.22191.02171.2229
2262010.07.01 08:48t/p1150.101.22181.42301.221810.0010980.00
2272010.07.01 08:48t/p1170.101.22181.42301.221810.0010990.00
2282010.07.01 08:48t/p1190.101.22181.42301.221810.0011000.00
2292010.07.01 08:48t/p1210.101.22181.42301.221810.0011010.00
2302010.07.01 08:48buy1290.101.22181.02161.2228
2312010.07.01 08:49t/p1120.101.22171.42291.221710.0011020.00
2322010.07.01 08:49t/p1140.101.22171.42291.221710.0011030.00
2332010.07.01 08:49t/p1160.101.22171.42291.221710.0011040.00
2342010.07.01 08:49t/p1180.101.22171.42291.221710.0011050.00
2352010.07.01 08:49buy1300.101.22171.02151.2227
2362010.07.01 08:49t/p1110.101.22161.42281.221610.0011060.00
2372010.07.01 08:49t/p1130.101.22161.42281.221610.0011070.00
2382010.07.01 08:49buy1310.101.22161.02141.2226
2392010.07.01 08:50buy1320.101.22171.02151.2227
2402010.07.01 08:50buy1330.101.22201.02181.2230
2412010.07.01 08:50buy1340.101.22191.02171.2229
2422010.07.01 08:51buy1350.101.22201.02181.2230
2432010.07.01 08:52buy1360.101.22191.02171.2229
2442010.07.01 08:52buy1370.101.22181.02161.2228
2452010.07.01 08:52buy1380.101.22171.02151.2227
2462010.07.01 09:03t/p1100.101.22151.42271.221510.0011080.00
2472010.07.01 09:03buy1390.101.22151.02131.2225
2482010.07.01 09:03t/p1090.101.22141.42261.221410.0011090.00
2492010.07.01 09:03buy1400.101.22141.02121.2224
2502010.07.01 09:03t/p1080.101.22131.42251.221310.0011100.00
2512010.07.01 09:03buy1410.101.22131.02111.2223
2522010.07.01 10:30t/p1410.101.22231.02111.222310.0011110.00
2532010.07.01 10:30sell1420.101.22231.42251.2213
2542010.07.01 10:31t/p1400.101.22241.02121.222410.0011120.00
2552010.07.01 10:31sell1430.101.22241.42261.2214
2562010.07.01 10:31t/p1390.101.22251.02131.222510.0011130.00
2572010.07.01 10:31sell1440.101.22251.42271.2215
2582010.07.01 10:31t/p1310.101.22261.02141.222610.0011140.00
2592010.07.01 10:31sell1450.101.22261.42281.2216
2602010.07.01 10:31t/p1300.101.22271.02151.222710.0011150.00
2612010.07.01 10:31t/p1320.101.22271.02151.222710.0011160.00
2622010.07.01 10:31t/p1380.101.22271.02151.222710.0011170.00
2632010.07.01 10:31sell1460.101.22271.42291.2217
2642010.07.01 10:31sell1470.101.22261.42281.2216
2652010.07.01 10:31sell1480.101.22271.42291.2217
2662010.07.01 10:32t/p1290.101.22281.02161.222810.0011180.00
2672010.07.01 10:32t/p1370.101.22281.02161.222810.0011190.00
2682010.07.01 10:32sell1490.101.22281.42301.2218
2692010.07.01 10:32t/p1280.101.22291.02171.222910.0011200.00
2702010.07.01 10:32t/p1340.101.22291.02171.222910.0011210.00
2712010.07.01 10:32t/p1360.101.22291.02171.222910.0011220.00
2722010.07.01 10:32sell1500.101.22291.42311.2219
2732010.07.01 10:32t/p1270.101.22301.02181.223010.0011230.00
2742010.07.01 10:32t/p1330.101.22301.02181.223010.0011240.00
2752010.07.01 10:32t/p1350.101.22301.02181.223010.0011250.00
2762010.07.01 10:32sell1510.101.22301.42321.2220
2772010.07.01 10:32t/p1260.101.22311.02191.223110.0011260.00
2782010.07.01 10:32sell1520.101.22311.42331.2221
2792010.07.01 10:32t/p1250.101.22321.02201.223210.0011270.00
2802010.07.01 10:32sell1530.101.22321.42341.2222
2812010.07.01 10:32sell1540.101.22311.42331.2221
2822010.07.01 10:32sell1550.101.22321.42341.2222
2832010.07.01 10:32sell1560.101.22311.42331.2221
2842010.07.01 10:33sell1570.101.22301.42321.2220
2852010.07.01 10:33sell1580.101.22311.42331.2221
2862010.07.01 10:35t/p900.101.22331.02211.223310.0011280.00
2872010.07.01 10:35sell1590.101.22331.42351.2223
2882010.07.01 10:48t/p870.101.22351.02231.223510.0011290.00
2892010.07.01 10:48t/p890.101.22351.02231.223510.0011300.00
2902010.07.01 10:48sell1600.101.22351.42371.2225
2912010.07.01 10:48sell1610.101.22341.42361.2224
2922010.07.01 10:56t/p860.101.22361.02241.223610.0011310.00
2932010.07.01 10:56t/p880.101.22361.02241.223610.0011320.00
2942010.07.01 10:56sell1620.101.22361.42381.2226
2952010.07.01 10:56t/p850.101.22371.02251.223710.0011330.00
2962010.07.01 10:56sell1630.101.22371.42391.2227
2972010.07.01 10:56t/p840.101.22381.02261.223810.0011340.00
2982010.07.01 10:56sell1640.101.22381.42401.2228
2992010.07.01 10:56sell1650.101.22371.42391.2227
3002010.07.01 10:57t/p830.101.22401.02281.224010.0011350.00
3012010.07.01 10:57sell1660.101.22401.42421.2230
3022010.07.01 10:57t/p820.101.22411.02291.224110.0011360.00
3032010.07.01 10:57sell1670.101.22411.42431.2231
3042010.07.01 10:57t/p160.101.22421.02301.224210.0011370.00
3052010.07.01 10:57t/p180.101.22421.02301.224210.0011380.00
3062010.07.01 10:57sell1680.101.22421.42441.2232
3072010.07.01 10:57t/p150.101.22431.02311.224310.0011390.00
3082010.07.01 10:57t/p200.101.22431.02311.224310.0011400.00
3092010.07.01 10:57sell1690.101.22431.42451.2233
3102010.07.01 10:57sell1700.101.22421.42441.2232
3112010.07.01 10:57sell1710.101.22431.42451.2233
3122010.07.01 10:58t/p210.101.22441.02321.224410.0011410.00
3132010.07.01 10:58sell1720.101.22441.42461.2234
3142010.07.02 15:36close at stop1720.101.25951.42461.2234-351.3011058.70
3152010.07.02 15:36close at stop1710.101.25951.42451.2233-352.3010706.40
3162010.07.02 15:36close at stop1700.101.25951.42441.2232-353.3010353.10
3172010.07.02 15:36close at stop1690.101.25951.42451.2233-352.3010000.80
3182010.07.02 15:36close at stop1680.101.25951.42441.2232-353.309647.50
3192010.07.02 15:36close at stop1670.101.25951.42431.2231-354.309293.20
3202010.07.02 15:36close at stop1660.101.25951.42421.2230-355.308937.90
3212010.07.02 15:36close at stop1650.101.25951.42391.2227-358.308579.60
3222010.07.02 15:36close at stop1640.101.25951.42401.2228-357.308222.30
3232010.07.02 15:36close at stop1630.101.25951.42391.2227-358.307864.00
3242010.07.02 15:36close at stop1620.101.25951.42381.2226-359.307504.70
3252010.07.02 15:36close at stop1610.101.25951.42361.2224-361.307143.40
3262010.07.02 15:36close at stop1600.101.25951.42371.2225-360.306783.10
3272010.07.02 15:36close at stop1590.101.25951.42351.2223-362.306420.80
3282010.07.02 15:36close at stop1580.101.25951.42331.2221-364.306056.50
3292010.07.02 15:36close at stop1570.101.25951.42321.2220-365.305691.20
3302010.07.02 15:36close at stop1560.101.25951.42331.2221-364.305326.90
3312010.07.02 15:36close at stop1550.101.25951.42341.2222-363.304963.60
3322010.07.02 15:36close at stop1540.101.25951.42331.2221-364.304599.30
3332010.07.02 15:36close at stop1530.101.25951.42341.2222-363.304236.00
3342010.07.02 15:36close at stop1520.101.25951.42331.2221-364.303871.70
3352010.07.02 15:36close at stop1510.101.25951.42321.2220-365.303506.40
3362010.07.02 15:36close at stop1500.101.25951.42311.2219-366.303140.10
3372010.07.02 15:36close at stop1490.101.25951.42301.2218-367.302772.80
3382010.07.02 15:36close at stop1480.101.25951.42291.2217-368.302404.50
3392010.07.02 15:36close at stop1470.101.25951.42281.2216-369.302035.20
3402010.07.02 15:36close at stop1460.101.25951.42291.2217-368.301666.90
3412010.07.02 15:36close at stop1450.101.25951.42281.2216-369.301297.60
3422010.07.02 15:36close at stop1440.101.25951.42271.2215-370.30927.30
3432010.07.02 15:36close at stop1430.101.25951.42261.2214-371.30556.00
3442010.07.02 15:36close at stop1420.101.25951.42251.2213-372.30183.70