Interbank FX, LLC

Account: 2650672 Name: poly161_nohedge Currency: USD 2010 July 23, 18:42
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1758976722010.06.11 07:14balanceDeposit5 000.00
1761171672010.06.15 01:06buy0.01gbpjpy134.9500.000135.1902010.06.15 02:04134.9700.000.000.000.22
1761334232010.06.15 06:31buy0.01gbpjpy134.0400.000134.2802010.06.15 06:41134.2800.000.000.002.63
1761986342010.06.16 02:40buy0.01gbpchf1.676570.000001.679002010.06.16 09:501.676700.000.000.000.12
1761986402010.06.16 02:41buy0.02eurchf1.393700.000001.396102010.06.16 05:121.393870.000.000.000.30
1761986522010.06.16 02:41buy0.02gbpchf1.675570.000001.678002010.06.16 09:421.675700.000.000.000.23
1762519602010.06.16 20:01buy0.01gbpchf1.667070.000001.669502010.06.17 07:141.659530.000.000.06-6.66
1762520572010.06.16 20:03buy0.02gbpchf1.666100.000001.668502010.06.16 20:461.666330.000.000.000.41
1762521072010.06.16 20:04buy0.04gbpchf1.665200.000001.667602010.06.16 20:411.665500.000.000.001.06
1762641252010.06.17 04:17buy0.02gbpchf1.661570.000001.664002010.06.17 04:441.661830.000.000.000.46
1762670242010.06.17 06:43buy0.01gbpjpy134.0900.000134.3302010.06.17 08:13134.1130.000.000.000.25
1762670512010.06.17 06:44buy0.02gbpchf1.659570.000001.662002010.06.17 07:141.659570.000.000.000.00
1762670732010.06.17 06:44buy0.02gbpjpy134.0000.000134.2402010.06.17 08:11134.0200.000.000.000.44
1762671912010.06.17 06:45buy0.04gbpchf1.658330.000001.660702010.06.17 07:141.659500.000.000.004.13
1762673062010.06.17 06:46buy0.04gbpjpy133.9070.000134.1502010.06.17 08:09133.9170.000.000.000.44
1762676122010.06.17 06:53buy0.08gbpchf1.657400.000001.659802010.06.17 07:141.659500.000.000.0014.83
1762676342010.06.17 06:53buy0.01eurusd1.226100.000001.228502010.06.17 07:261.226530.000.000.000.43
1762676442010.06.17 06:53buy0.08gbpjpy133.8100.000134.0502010.06.17 07:24133.8370.000.000.002.36
1762676612010.06.17 06:53buy0.02eurchf1.386030.000001.388402010.06.17 07:001.387670.000.000.002.90
1763124112010.06.17 22:41buy0.02eurchf1.376000.000001.378402010.06.17 22:491.376630.000.000.001.14
1763257272010.06.18 05:00buy0.01eurusd1.239700.000001.242102010.06.18 05:541.239900.000.000.000.20
1763257872010.06.18 05:00sell0.01usdchf1.111430.000001.109002010.06.18 05:531.111300.000.000.000.12
1763278402010.06.18 06:42buy0.01eurusd1.237630.000001.240002010.06.18 07:001.238100.000.000.000.47
1763704912010.06.21 01:30sell0.01usdchf1.108600.000001.106202010.06.21 01:561.107800.000.000.000.72
1763705342010.06.21 01:30buy0.01eurusd1.237870.000001.240302010.06.21 02:001.239200.000.000.001.33
1763803522010.06.21 05:53sell0.01gbpchf1.644300.000001.641902010.06.21 06:201.644100.000.000.000.18
1764191372010.06.21 19:22sell0.01usdchf1.113470.000001.111102010.06.21 19:531.113300.000.000.000.15
1764338742010.06.22 04:42buy0.01eurusd1.229800.000001.232202010.06.22 04:581.230570.000.000.000.77
1764349062010.06.22 05:47buy0.01gbpjpy134.0400.000134.2802010.06.22 07:27134.0500.000.000.000.11
1764349142010.06.22 05:47buy0.01eurusd1.229800.000001.232202010.06.22 06:161.229770.000.000.00-0.03
1764351072010.06.22 05:49buy0.02eurusd1.228900.000001.231302010.06.22 06:161.229770.000.000.001.74
1764351372010.06.22 05:50buy0.02gbpjpy133.9470.000134.1902010.06.22 07:27133.9630.000.000.000.36
1764354752010.06.22 05:58buy0.04gbpjpy133.8500.000134.0902010.06.22 06:22133.8800.000.000.001.32
1764735432010.06.23 00:58buy0.01eurusd1.225070.000001.227502010.06.23 01:071.225900.000.000.000.83
1764735552010.06.23 00:58sell0.01usdchf1.109530.000001.107102010.06.23 01:071.109000.000.000.000.48
1764758792010.06.23 02:42sell0.01gbpchf1.644770.000001.642402010.06.23 03:061.644600.000.000.000.16
1765172692010.06.23 19:17sell0.01usdchf1.104900.000001.102502010.06.23 20:221.104600.000.000.000.27
1765277072010.06.24 04:31buy0.01eurusd1.233470.000001.235902010.06.24 05:341.233570.000.000.000.10
1765282652010.06.24 05:08sell0.01gbpchf1.654670.000001.652302010.06.24 05:261.654300.000.000.000.34
1765282702010.06.24 05:08sell0.01usdchf1.104970.000001.102602010.06.24 05:271.104700.000.000.000.24
1765303122010.06.24 06:51buy0.01eurusd1.232200.000001.234602010.06.24 14:211.232400.000.000.000.20
1765719792010.06.25 05:11sell0.01usdjpy89.5100.00089.2702010.06.25 06:2489.5000.000.000.000.11
1766776152010.06.29 02:31sell0.01usdchf1.088100.000001.085702010.06.29 02:511.087700.000.000.000.37
1766776942010.06.29 02:34buy0.01gbpusd1.510000.000001.512402010.06.29 13:021.510200.000.000.000.20
1766871412010.06.29 06:32sell0.01usdjpy88.8400.00088.6002010.06.29 07:0688.7800.000.000.000.68
1766873992010.06.29 06:44sell0.01usdchf1.085200.000001.082802010.06.29 13:021.085000.000.000.000.18
1766874632010.06.29 06:45sell0.02usdchf1.086200.000001.083802010.06.29 12:411.086000.000.000.000.37
1766876362010.06.29 06:50sell0.01gbpchf1.635800.000001.633402010.06.29 07:381.635600.000.000.000.18
1766876842010.06.29 06:52sell0.02gbpchf1.636700.000001.634302010.06.29 07:381.636500.000.000.000.37
1767176332010.06.29 20:06sell0.01usdchf1.081400.000001.079002010.06.29 23:131.081200.000.00-0.020.18
1767255462010.06.30 02:42sell0.01usdchf1.083100.000001.080702010.06.30 03:081.082600.000.000.000.46
1767290702010.06.30 05:31buy0.01gbpusd1.504400.000001.506802010.06.30 05:481.505300.000.000.000.90
1767696522010.07.01 00:52buy0.01gbpusd1.495400.000001.497802010.07.01 01:341.494700.000.000.00-0.70
1767697942010.07.01 00:54buy0.02gbpusd1.494500.000001.496902010.07.01 01:341.494600.000.000.000.20
1767707652010.07.01 01:13buy0.04gbpusd1.493600.000001.496002010.07.01 01:341.494700.000.000.004.40
1767767642010.07.01 04:29sell0.01usdjpy88.2300.00087.9902010.07.01 10:4088.2200.000.000.000.11
1767786252010.07.01 05:05sell0.02usdjpy88.3400.00088.1002010.07.01 05:2688.3300.000.000.000.23
1767831912010.07.01 06:33buy0.01gbpusd1.489500.000001.491902010.07.01 06:511.490200.000.000.000.70
1768526682010.07.02 05:16buy0.01gbpusd1.516400.000001.518802010.07.02 05:411.516200.000.000.00-0.20
1768527242010.07.02 05:18buy0.01eurusd1.250500.000001.252902010.07.02 05:451.249900.000.000.00-0.60
1768529792010.07.02 05:23buy0.02eurusd1.249600.000001.252002010.07.02 05:451.249900.000.000.000.60
1768531192010.07.02 05:27buy0.02gbpusd1.515500.000001.517902010.07.02 05:411.516200.000.000.001.40
1768531872010.07.02 05:28buy0.04eurusd1.248700.000001.251102010.07.02 05:451.250000.000.000.005.20
1768559022010.07.02 06:54sell0.01usdchf1.062300.000001.059902010.07.02 07:101.061600.000.000.000.66
1769449072010.07.06 04:15buy0.01eurusd1.252700.000001.255102010.07.06 04:401.253500.000.000.000.80
1769449232010.07.06 04:15sell0.01usdchf1.061700.000001.059302010.07.06 04:391.060670.000.000.000.97
1769449552010.07.06 04:16buy0.01gbpusd1.512900.000001.515302010.07.06 04:401.513500.000.000.000.60
1769464982010.07.06 04:50sell0.01gbpchf1.606830.000001.604402010.07.06 06:171.606730.000.000.000.09
1770023662010.07.06 22:15buy0.01eurusd1.262130.000001.264502010.07.06 22:471.262270.000.000.000.14
1770025622010.07.06 22:30sell0.01usdchf1.060400.000001.058002010.07.06 22:461.060000.000.000.000.38
1770510032010.07.07 19:38sell0.01usdjpy87.6300.00087.3902010.07.15 13:4587.6180.000.00-0.220.14
1770511592010.07.07 19:44sell0.02usdjpy87.7170.00087.4802010.07.07 20:0687.6900.000.000.000.62
1770581802010.07.08 01:09sell0.01usdchf1.050370.000001.047972010.07.08 01:321.049210.000.000.001.11
1770586532010.07.08 01:30sell0.01gbpchf1.597440.000001.595042010.07.08 01:501.596460.000.000.000.93
1770598782010.07.08 01:42sell0.02usdjpy88.2280.00087.9882010.07.08 01:5888.1550.000.000.001.66
1770659462010.07.08 06:43sell0.02usdjpy88.3940.00088.1542010.07.08 07:0988.3750.000.000.000.43
1770937722010.07.08 20:04sell0.01gbpchf1.591670.000001.589272010.07.08 20:081.590760.000.000.000.86
1771056852010.07.09 05:46sell0.02usdjpy88.6750.00088.4352010.07.09 06:0188.6340.000.000.000.93
  0.00 0.00 -0.18 61.41
Closed P/L: 61.23
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1761986332010.06.16 02:40buy0.01eurchf1.394730.000001.39710 1.358010.000.00-0.20-34.89
  0.00 0.00 -0.20 -34.89
 Floating P/L: -35.09
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 61.23 Floating P/L: -35.09 Margin: 3.08
Balance: 5 061.23 Equity: 5 026.14 Free Margin: 5 023.06
 
Details:
Graph
Gross Profit: 69.44 Gross Loss: 8.21 Total Net Profit: 61.23
Profit Factor: 8.46 Expected Payoff: 0.80  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 6.60 (0.13%) Relative Drawdown: 0.13% (6.60)
 
Total Trades: 77 Short Positions (won %): 32 (96.88%) Long Positions (won %): 45 (88.89%)
Profit Trades (% of total): 71 (92.21%) Loss trades (% of total): 6 (7.79%)
Largest profit trade: 14.83 loss trade: -6.60
Average profit trade: 0.98 loss trade: -1.37
Maximum consecutive wins ($): 23 (10.13) consecutive losses ($): 1 (-6.60)
Maximal consecutive profit (count): 27.96 (17) consecutive loss (count): -6.60 (1)
Average consecutive wins: 12 consecutive losses: 1