|Account: 2650672
|Name: poly161_nohedge
|Currency: USD
|2010 July 16, 18:45
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|175897672
|2010.06.11 07:14
|balance
|Deposit
|5 000.00
|176117167
|2010.06.15 01:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.950
|0.000
|135.190
|2010.06.15 02:04
|134.970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|176133423
|2010.06.15 06:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.040
|0.000
|134.280
|2010.06.15 06:41
|134.280
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|176198634
|2010.06.16 02:40
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.67657
|0.00000
|1.67900
|2010.06.16 09:50
|1.67670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|176198640
|2010.06.16 02:41
|buy
|0.02
|eurchf
|1.39370
|0.00000
|1.39610
|2010.06.16 05:12
|1.39387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|176198652
|2010.06.16 02:41
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.67557
|0.00000
|1.67800
|2010.06.16 09:42
|1.67570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|176251960
|2010.06.16 20:01
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.66707
|0.00000
|1.66950
|2010.06.17 07:14
|1.65953
|0.00
|0.00
|0.06
|-6.66
|176252057
|2010.06.16 20:03
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.66610
|0.00000
|1.66850
|2010.06.16 20:46
|1.66633
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|176252107
|2010.06.16 20:04
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.66520
|0.00000
|1.66760
|2010.06.16 20:41
|1.66550
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|176264125
|2010.06.17 04:17
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.66157
|0.00000
|1.66400
|2010.06.17 04:44
|1.66183
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|176267024
|2010.06.17 06:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.090
|0.000
|134.330
|2010.06.17 08:13
|134.113
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|176267051
|2010.06.17 06:44
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.65957
|0.00000
|1.66200
|2010.06.17 07:14
|1.65957
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|176267073
|2010.06.17 06:44
|buy
|0.02
|gbpjpy
|134.000
|0.000
|134.240
|2010.06.17 08:11
|134.020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|176267191
|2010.06.17 06:45
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.65833
|0.00000
|1.66070
|2010.06.17 07:14
|1.65950
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|176267306
|2010.06.17 06:46
|buy
|0.04
|gbpjpy
|133.907
|0.000
|134.150
|2010.06.17 08:09
|133.917
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|176267612
|2010.06.17 06:53
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.65740
|0.00000
|1.65980
|2010.06.17 07:14
|1.65950
|0.00
|0.00
|0.00
|14.83
|176267634
|2010.06.17 06:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22610
|0.00000
|1.22850
|2010.06.17 07:26
|1.22653
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|176267644
|2010.06.17 06:53
|buy
|0.08
|gbpjpy
|133.810
|0.000
|134.050
|2010.06.17 07:24
|133.837
|0.00
|0.00
|0.00
|2.36
|176267661
|2010.06.17 06:53
|buy
|0.02
|eurchf
|1.38603
|0.00000
|1.38840
|2010.06.17 07:00
|1.38767
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|176312411
|2010.06.17 22:41
|buy
|0.02
|eurchf
|1.37600
|0.00000
|1.37840
|2010.06.17 22:49
|1.37663
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|176325727
|2010.06.18 05:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23970
|0.00000
|1.24210
|2010.06.18 05:54
|1.23990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|176325787
|2010.06.18 05:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11143
|0.00000
|1.10900
|2010.06.18 05:53
|1.11130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|176327840
|2010.06.18 06:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23763
|0.00000
|1.24000
|2010.06.18 07:00
|1.23810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|176370491
|2010.06.21 01:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.10860
|0.00000
|1.10620
|2010.06.21 01:56
|1.10780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|176370534
|2010.06.21 01:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23787
|0.00000
|1.24030
|2010.06.21 02:00
|1.23920
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|176380352
|2010.06.21 05:53
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.64430
|0.00000
|1.64190
|2010.06.21 06:20
|1.64410
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|176419137
|2010.06.21 19:22
|sell
|0.01
|usdchf
|1.11347
|0.00000
|1.11110
|2010.06.21 19:53
|1.11330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|176433874
|2010.06.22 04:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22980
|0.00000
|1.23220
|2010.06.22 04:58
|1.23057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|176434906
|2010.06.22 05:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.040
|0.000
|134.280
|2010.06.22 07:27
|134.050
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|176434914
|2010.06.22 05:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22980
|0.00000
|1.23220
|2010.06.22 06:16
|1.22977
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|176435107
|2010.06.22 05:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.22890
|0.00000
|1.23130
|2010.06.22 06:16
|1.22977
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|176435137
|2010.06.22 05:50
|buy
|0.02
|gbpjpy
|133.947
|0.000
|134.190
|2010.06.22 07:27
|133.963
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|176435475
|2010.06.22 05:58
|buy
|0.04
|gbpjpy
|133.850
|0.000
|134.090
|2010.06.22 06:22
|133.880
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|176473543
|2010.06.23 00:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22507
|0.00000
|1.22750
|2010.06.23 01:07
|1.22590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|176473555
|2010.06.23 00:58
|sell
|0.01
|usdchf
|1.10953
|0.00000
|1.10710
|2010.06.23 01:07
|1.10900
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|176475879
|2010.06.23 02:42
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.64477
|0.00000
|1.64240
|2010.06.23 03:06
|1.64460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|176517269
|2010.06.23 19:17
|sell
|0.01
|usdchf
|1.10490
|0.00000
|1.10250
|2010.06.23 20:22
|1.10460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|176527707
|2010.06.24 04:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23347
|0.00000
|1.23590
|2010.06.24 05:34
|1.23357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|176528265
|2010.06.24 05:08
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.65467
|0.00000
|1.65230
|2010.06.24 05:26
|1.65430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|176528270
|2010.06.24 05:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.10497
|0.00000
|1.10260
|2010.06.24 05:27
|1.10470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|176530312
|2010.06.24 06:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23220
|0.00000
|1.23460
|2010.06.24 14:21
|1.23240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|176571979
|2010.06.25 05:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|89.510
|0.000
|89.270
|2010.06.25 06:24
|89.500
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|176677615
|2010.06.29 02:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08810
|0.00000
|1.08570
|2010.06.29 02:51
|1.08770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|176677694
|2010.06.29 02:34
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51000
|0.00000
|1.51240
|2010.06.29 13:02
|1.51020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|176687141
|2010.06.29 06:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.840
|0.000
|88.600
|2010.06.29 07:06
|88.780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|176687399
|2010.06.29 06:44
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08520
|0.00000
|1.08280
|2010.06.29 13:02
|1.08500
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|176687463
|2010.06.29 06:45
|sell
|0.02
|usdchf
|1.08620
|0.00000
|1.08380
|2010.06.29 12:41
|1.08600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|176687636
|2010.06.29 06:50
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.63580
|0.00000
|1.63340
|2010.06.29 07:38
|1.63560
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|176687684
|2010.06.29 06:52
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.63670
|0.00000
|1.63430
|2010.06.29 07:38
|1.63650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|176717633
|2010.06.29 20:06
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08140
|0.00000
|1.07900
|2010.06.29 23:13
|1.08120
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.18
|176725546
|2010.06.30 02:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08310
|0.00000
|1.08070
|2010.06.30 03:08
|1.08260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|176729070
|2010.06.30 05:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50440
|0.00000
|1.50680
|2010.06.30 05:48
|1.50530
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|176769652
|2010.07.01 00:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49540
|0.00000
|1.49780
|2010.07.01 01:34
|1.49470
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|176769794
|2010.07.01 00:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.49450
|0.00000
|1.49690
|2010.07.01 01:34
|1.49460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|176770765
|2010.07.01 01:13
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.49360
|0.00000
|1.49600
|2010.07.01 01:34
|1.49470
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|176776764
|2010.07.01 04:29
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.230
|0.000
|87.990
|2010.07.01 10:40
|88.220
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|176778625
|2010.07.01 05:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|88.340
|0.000
|88.100
|2010.07.01 05:26
|88.330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|176783191
|2010.07.01 06:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48950
|0.00000
|1.49190
|2010.07.01 06:51
|1.49020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|176852668
|2010.07.02 05:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51640
|0.00000
|1.51880
|2010.07.02 05:41
|1.51620
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|176852724
|2010.07.02 05:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25050
|0.00000
|1.25290
|2010.07.02 05:45
|1.24990
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|176852979
|2010.07.02 05:23
|buy
|0.02
|eurusd
|1.24960
|0.00000
|1.25200
|2010.07.02 05:45
|1.24990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|176853119
|2010.07.02 05:27
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51550
|0.00000
|1.51790
|2010.07.02 05:41
|1.51620
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|176853187
|2010.07.02 05:28
|buy
|0.04
|eurusd
|1.24870
|0.00000
|1.25110
|2010.07.02 05:45
|1.25000
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|176855902
|2010.07.02 06:54
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06230
|0.00000
|1.05990
|2010.07.02 07:10
|1.06160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|176944907
|2010.07.06 04:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25270
|0.00000
|1.25510
|2010.07.06 04:40
|1.25350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|176944923
|2010.07.06 04:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06170
|0.00000
|1.05930
|2010.07.06 04:39
|1.06067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|176944955
|2010.07.06 04:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51290
|0.00000
|1.51530
|2010.07.06 04:40
|1.51350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|176946498
|2010.07.06 04:50
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.60683
|0.00000
|1.60440
|2010.07.06 06:17
|1.60673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|177002366
|2010.07.06 22:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26213
|0.00000
|1.26450
|2010.07.06 22:47
|1.26227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|177002562
|2010.07.06 22:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06040
|0.00000
|1.05800
|2010.07.06 22:46
|1.06000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|177051003
|2010.07.07 19:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|87.630
|0.000
|87.390
|2010.07.15 13:45
|87.618
|0.00
|0.00
|-0.22
|0.14
|177051159
|2010.07.07 19:44
|sell
|0.02
|usdjpy
|87.717
|0.000
|87.480
|2010.07.07 20:06
|87.690
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|177058180
|2010.07.08 01:09
|sell
|0.01
|usdchf
|1.05037
|0.00000
|1.04797
|2010.07.08 01:32
|1.04921
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|177058653
|2010.07.08 01:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59744
|0.00000
|1.59504
|2010.07.08 01:50
|1.59646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|177059878
|2010.07.08 01:42
|sell
|0.02
|usdjpy
|88.228
|0.000
|87.988
|2010.07.08 01:58
|88.155
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|177065946
|2010.07.08 06:43
|sell
|0.02
|usdjpy
|88.394
|0.000
|88.154
|2010.07.08 07:09
|88.375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|177093772
|2010.07.08 20:04
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59167
|0.00000
|1.58927
|2010.07.08 20:08
|1.59076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|177105685
|2010.07.09 05:46
|sell
|0.02
|usdjpy
|88.675
|0.000
|88.435
|2010.07.09 06:01
|88.634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|0.00
|0.00
|-0.18
|61.41
|Closed P/L:
|61.23
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|176198633
|2010.06.16 02:40
|buy
|0.01
|eurchf
|1.39473
|0.00000
|1.39710
|1.35898
|0.00
|0.00
|-0.06
|-34.08
|0.00
|0.00
|-0.06
|-34.08
|Floating P/L:
|-34.14
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|61.23
|Floating P/L:
|-34.14
|Margin:
|3.08
|Balance:
|5 061.23
|Equity:
|5 027.09
|Free Margin:
|5 024.01
|Details:
|Gross Profit:
|69.44
|Gross Loss:
|8.21
|Total Net Profit:
|61.23
|Profit Factor:
|8.46
|Expected Payoff:
|0.80
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|6.60 (0.13%)
|Relative Drawdown:
|0.13% (6.60)
|Total Trades:
|77
|Short Positions (won %):
|32 (96.88%)
|Long Positions (won %):
|45 (88.89%)
|Profit Trades (% of total):
|71 (92.21%)
|Loss trades (% of total):
|6 (7.79%)
|Largest
|profit trade:
|14.83
|loss trade:
|-6.60
|Average
|profit trade:
|0.98
|loss trade:
|-1.37
|Maximum
|consecutive wins ($):
|23 (10.13)
|consecutive losses ($):
|1 (-6.60)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|27.96 (17)
|consecutive loss (count):
|-6.60 (1)
|Average
|consecutive wins:
|12
|consecutive losses:
|1