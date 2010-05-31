|Account: 2415170
|Name: poly160a_01
|Currency: USD
|2010 July 23, 20:40
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|76319824
|2010.05.31 05:21
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.272
|132.272
|132.822
|2010.05.31 05:50
|132.272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|76319952
|2010.05.31 05:23
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.67110
|1.67110
|1.67660
|2010.05.31 06:11
|1.67110
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|76319955
|2010.05.31 05:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.44688
|1.44703
|1.45238
|2010.05.31 05:43
|1.44833
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|76405707
|2010.05.31 21:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.45355
|1.45361
|1.45905
|2010.06.01 13:09
|1.45495
|0.00
|0.00
|-0.07
|14.00
|76407423
|2010.05.31 22:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|91.265
|91.256
|90.715
|2010.06.01 01:18
|91.136
|0.00
|0.00
|-0.10
|14.15
|76427256
|2010.06.01 02:44
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.44757
|1.44757
|1.45307
|2010.06.01 03:02
|1.44757
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|76436714
|2010.06.01 04:21
|sell
|0.10
|eurchf
|1.41878
|1.41863
|1.41328
|2010.06.01 04:23
|1.41750
|0.00
|0.00
|0.00
|11.07
|76447860
|2010.06.01 06:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.22707
|1.22707
|1.22157
|2010.06.01 08:30
|1.22587
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|76573314
|2010.06.01 19:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.22918
|0.00000
|1.22368
|2010.06.01 19:52
|1.22934
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|76573432
|2010.06.01 19:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.15251
|0.00000
|1.15801
|2010.06.01 19:51
|1.15307
|0.00
|0.00
|0.00
|4.86
|76575255
|2010.06.01 19:39
|sell
|0.15
|eurusd
|1.23108
|1.23052
|1.22558
|2010.06.01 19:52
|1.22936
|0.00
|0.00
|0.00
|25.80
|76575261
|2010.06.01 19:39
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.69184
|1.69204
|1.69734
|2010.06.01 19:59
|1.69326
|0.00
|0.00
|0.00
|12.31
|76575269
|2010.06.01 19:39
|buy
|0.15
|usdchf
|1.15131
|1.15177
|1.15681
|2010.06.01 19:51
|1.15307
|0.00
|0.00
|0.00
|22.90
|76578917
|2010.06.01 20:10
|buy
|0.10
|eurchf
|1.41662
|0.00000
|1.42212
|2010.06.02 13:02
|1.41509
|0.00
|0.00
|0.03
|-13.23
|76578987
|2010.06.01 20:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22736
|1.22736
|1.23286
|2010.06.03 03:02
|1.22860
|0.00
|0.00
|-0.57
|12.40
|76587591
|2010.06.01 21:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|91.045
|91.050
|91.595
|2010.06.02 01:58
|91.165
|0.00
|0.00
|-0.01
|13.16
|76590708
|2010.06.01 22:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.46574
|1.46573
|1.46024
|2010.06.01 23:21
|1.46453
|0.00
|0.00
|0.00
|12.10
|76609571
|2010.06.02 04:43
|buy
|0.15
|eurchf
|1.41407
|1.41407
|1.41957
|2010.06.02 13:02
|1.41508
|0.00
|0.00
|0.00
|13.10
|76610774
|2010.06.02 05:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.47062
|1.47067
|1.47612
|2010.06.02 07:18
|1.47188
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|76611466
|2010.06.02 05:14
|buy
|0.15
|eurusd
|1.22288
|1.22289
|1.22838
|2010.06.02 05:35
|1.22289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|76613319
|2010.06.02 05:37
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.46795
|1.46795
|1.47345
|2010.06.02 05:56
|1.46795
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|76613441
|2010.06.02 05:38
|buy
|0.15
|eurusd
|1.22130
|1.22130
|1.22680
|2010.06.02 07:45
|1.22256
|0.00
|0.00
|0.00
|18.90
|76613458
|2010.06.02 05:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.15720
|1.15720
|1.15170
|2010.06.02 08:57
|1.15598
|0.00
|0.00
|0.00
|10.55
|76613478
|2010.06.02 05:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|134.255
|134.255
|134.805
|2010.06.02 05:50
|134.255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|76728281
|2010.06.02 19:21
|buy
|0.15
|eurusd
|1.22385
|1.22389
|1.22935
|2010.06.02 21:21
|1.22506
|0.00
|0.00
|0.00
|18.15
|76728570
|2010.06.02 19:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.46507
|1.46508
|1.47057
|2010.06.03 01:49
|1.46628
|0.00
|0.00
|-0.42
|12.10
|76755268
|2010.06.03 01:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.15659
|1.15657
|1.15109
|2010.06.03 01:37
|1.15536
|0.00
|0.00
|0.00
|10.65
|76755291
|2010.06.03 01:06
|buy
|0.15
|eurusd
|1.22290
|1.22302
|1.22840
|2010.06.03 01:37
|1.22419
|0.00
|0.00
|0.00
|19.35
|76756904
|2010.06.03 01:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.46568
|1.46568
|1.46018
|2010.06.03 15:11
|1.46447
|0.00
|0.00
|0.00
|12.10
|76757024
|2010.06.03 01:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.22485
|1.22482
|1.21935
|2010.06.03 13:31
|1.22357
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|76766194
|2010.06.03 04:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.15261
|0.00000
|1.14711
|2010.06.03 05:17
|1.15332
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.16
|76766207
|2010.06.03 04:28
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.69229
|1.69229
|1.68679
|2010.06.03 10:08
|1.69229
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|76766808
|2010.06.03 04:44
|sell
|0.15
|usdchf
|1.15388
|0.00000
|1.14838
|2010.06.03 05:17
|1.15332
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|76772441
|2010.06.03 06:37
|sell
|0.15
|eurusd
|1.23038
|1.23036
|1.22488
|2010.06.03 06:54
|1.22909
|0.00
|0.00
|0.00
|19.35
|76875035
|2010.06.03 19:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|92.499
|92.499
|91.949
|2010.06.03 19:45
|92.499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|76877481
|2010.06.03 19:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.46125
|1.46115
|1.45575
|2010.06.04 13:14
|1.45970
|0.00
|0.00
|-0.24
|15.50
|77038346
|2010.06.07 01:32
|sell
|0.10
|gbpjpy
|132.416
|132.413
|131.866
|2010.06.07 02:04
|132.413
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|77038372
|2010.06.07 01:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.19590
|1.19559
|1.19040
|2010.06.07 01:51
|1.19439
|0.00
|0.00
|0.00
|15.10
|77038657
|2010.06.07 01:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|91.753
|91.705
|91.203
|2010.06.07 02:08
|91.587
|0.00
|0.00
|0.00
|18.12
|77038700
|2010.06.07 01:40
|sell
|0.15
|gbpjpy
|132.526
|132.524
|131.976
|2010.06.07 01:46
|132.524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|77056982
|2010.06.07 06:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|91.340
|91.340
|90.790
|2010.06.07 08:09
|91.340
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|77058099
|2010.06.07 06:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.44406
|1.44403
|1.43856
|2010.06.07 08:15
|1.44283
|0.00
|0.00
|0.00
|12.30
|77154348
|2010.06.07 19:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.44694
|1.44698
|1.45244
|2010.06.07 20:19
|1.44818
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|77154381
|2010.06.07 19:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.19459
|0.00000
|1.20009
|2010.06.07 20:20
|1.19418
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|77154508
|2010.06.07 19:46
|buy
|0.10
|eurchf
|1.38717
|1.38717
|1.39267
|2010.06.08 03:34
|1.38837
|0.00
|0.00
|0.01
|10.32
|77155184
|2010.06.07 19:50
|buy
|0.15
|eurusd
|1.19353
|0.00000
|1.19903
|2010.06.07 20:20
|1.19430
|0.00
|0.00
|0.00
|11.55
|77168188
|2010.06.07 22:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|91.407
|91.421
|91.957
|2010.06.08 00:26
|91.543
|0.00
|0.00
|-0.01
|14.86
|77175035
|2010.06.08 01:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.44646
|1.44647
|1.45196
|2010.06.08 01:21
|1.44767
|0.00
|0.00
|0.00
|12.10
|77175098
|2010.06.08 01:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.322
|132.390
|132.872
|2010.06.08 01:19
|132.520
|0.00
|0.00
|0.00
|21.63
|77187593
|2010.06.08 04:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|91.704
|91.704
|92.254
|2010.06.08 08:01
|91.824
|0.00
|0.00
|0.00
|13.07
|77195103
|2010.06.08 06:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.19599
|1.19611
|1.20149
|2010.06.08 07:42
|1.19734
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|77304817
|2010.06.08 19:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|131.199
|131.199
|131.749
|2010.06.08 19:48
|131.199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|77304899
|2010.06.08 19:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.43962
|1.43962
|1.44512
|2010.06.08 19:48
|1.43962
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|77305194
|2010.06.08 19:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|91.106
|91.106
|91.656
|2010.06.08 20:18
|91.226
|0.00
|0.00
|0.00
|13.15
|77305315
|2010.06.08 19:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.15306
|1.15304
|1.14756
|2010.06.08 22:44
|1.15176
|0.00
|0.00
|0.00
|11.29
|77308755
|2010.06.08 20:02
|sell
|0.10
|eurchf
|1.37697
|0.00000
|1.37147
|2010.06.08 21:52
|1.37806
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.45
|77317600
|2010.06.08 21:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.44018
|0.00000
|1.43468
|2010.06.09 02:15
|1.44151
|0.00
|0.00
|-0.21
|-13.30
|77317675
|2010.06.08 21:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.19397
|0.00000
|1.18847
|2010.06.08 22:09
|1.19432
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|77318749
|2010.06.08 21:41
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.44139
|0.00000
|1.43589
|2010.06.09 02:15
|1.44151
|0.00
|0.00
|-0.32
|-1.80
|77318770
|2010.06.08 21:41
|sell
|0.15
|eurusd
|1.19487
|0.00000
|1.18937
|2010.06.08 22:09
|1.19431
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|77318859
|2010.06.08 21:42
|sell
|0.15
|eurchf
|1.37883
|0.00000
|1.37333
|2010.06.08 21:52
|1.37802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.54
|77319344
|2010.06.08 21:45
|sell
|0.23
|gbpusd
|1.44231
|0.00000
|1.43681
|2010.06.09 02:15
|1.44151
|0.00
|0.00
|-0.48
|18.40
|77319711
|2010.06.08 21:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.15313
|1.15313
|1.15863
|2010.06.09 02:28
|1.15433
|0.00
|0.00
|0.01
|10.40
|77341281
|2010.06.09 02:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.15517
|1.15517
|1.14967
|2010.06.09 03:15
|1.15397
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|77461839
|2010.06.09 19:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.20069
|1.20085
|1.20619
|2010.06.09 20:15
|1.20208
|0.00
|0.00
|0.00
|13.90
|77478128
|2010.06.09 22:01
|sell
|0.10
|gbpjpy
|132.449
|0.000
|131.899
|2010.06.10 02:29
|132.515
|0.00
|0.00
|-0.73
|-7.23
|77478884
|2010.06.09 22:14
|sell
|0.15
|gbpjpy
|132.579
|0.000
|132.029
|2010.06.10 02:29
|132.514
|0.00
|0.00
|-1.09
|10.68
|77487865
|2010.06.10 01:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.45375
|1.45375
|1.45925
|2010.06.10 03:41
|1.45375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|77503966
|2010.06.10 05:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.14774
|0.00000
|1.15324
|2010.06.10 09:21
|1.14714
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.23
|77505351
|2010.06.10 05:26
|buy
|0.15
|usdchf
|1.14669
|0.00000
|1.15219
|2010.06.10 09:21
|1.14712
|0.00
|0.00
|0.00
|5.62
|77506476
|2010.06.10 05:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.45810
|1.45807
|1.45260
|2010.06.10 08:17
|1.45687
|0.00
|0.00
|0.00
|12.30
|77507757
|2010.06.10 05:45
|sell
|0.10
|eurchf
|1.37766
|1.37766
|1.37216
|2010.06.10 06:14
|1.37642
|0.00
|0.00
|0.00
|10.84
|77509111
|2010.06.10 05:56
|sell
|0.35
|eurusd
|1.20423
|1.20423
|1.19873
|2010.06.10 06:18
|1.20423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|77509214
|2010.06.10 05:58
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.66903
|1.66903
|1.67453
|2010.06.10 08:54
|1.67024
|0.00
|0.00
|0.00
|10.56
|77607307
|2010.06.10 19:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|91.167
|91.167
|90.617
|2010.06.17 14:48
|91.046
|0.00
|0.00
|-0.55
|13.29
|77608171
|2010.06.10 19:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.46717
|0.00000
|1.46167
|2010.06.11 10:04
|1.46853
|0.00
|0.00
|-0.21
|-13.60
|77609339
|2010.06.10 19:47
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.67918
|1.67930
|1.68468
|2010.06.10 20:22
|1.67930
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|77609430
|2010.06.10 19:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.14395
|0.00000
|1.14945
|2010.06.10 20:55
|1.14429
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|77609644
|2010.06.10 19:49
|sell
|0.35
|eurusd
|1.21026
|1.21026
|1.20476
|2010.06.11 10:15
|1.21026
|0.00
|0.00
|-0.35
|0.00
|77610049
|2010.06.10 19:51
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.46961
|1.46961
|1.46411
|2010.06.11 10:04
|1.46849
|0.00
|0.00
|-0.32
|16.80
|77610072
|2010.06.10 19:51
|sell
|0.10
|gbpjpy
|134.072
|134.072
|133.522
|2010.06.10 20:03
|134.072
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|77610152
|2010.06.10 19:51
|buy
|0.15
|usdchf
|1.14301
|1.14313
|1.14851
|2010.06.10 20:55
|1.14432
|0.00
|0.00
|0.00
|17.17
|77610814
|2010.06.10 19:58
|buy
|0.23
|usdchf
|1.14201
|1.14202
|1.14751
|2010.06.10 20:55
|1.14440
|0.00
|0.00
|0.00
|48.03
|77610822
|2010.06.10 19:58
|buy
|0.15
|gbpchf
|1.67819
|1.67953
|1.68369
|2010.06.10 20:34
|1.68074
|0.00
|0.00
|0.00
|33.46
|77610824
|2010.06.10 19:58
|buy
|0.10
|eurchf
|1.38307
|1.38365
|1.38857
|2010.06.10 20:33
|1.38485
|0.00
|0.00
|0.00
|15.57
|77621317
|2010.06.10 22:13
|buy
|0.10
|eurchf
|1.38524
|0.00000
|1.39074
|2010.06.10 23:11
|1.38460
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.61
|77622276
|2010.06.10 22:27
|buy
|0.15
|eurchf
|1.38416
|0.00000
|1.38966
|2010.06.10 23:11
|1.38465
|0.00
|0.00
|0.00
|6.43
|77632210
|2010.06.11 02:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.21211
|1.21213
|1.21761
|2010.06.11 09:13
|1.21338
|0.00
|0.00
|0.00
|12.70
|77632212
|2010.06.11 02:46
|buy
|0.10
|eurchf
|1.38561
|1.38561
|1.39111
|2010.06.11 12:02
|1.38692
|0.00
|0.00
|0.00
|11.45
|77744237
|2010.06.14 01:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.45764
|1.45880
|1.46314
|2010.06.14 01:54
|1.46005
|0.00
|0.00
|0.00
|24.10
|77744349
|2010.06.14 01:32
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.66905
|1.66999
|1.67455
|2010.06.14 01:54
|1.67102
|0.00
|0.00
|0.00
|17.22
|77848607
|2010.06.14 20:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|91.679
|91.679
|92.229
|2010.06.16 09:43
|91.806
|0.00
|0.00
|-0.02
|13.83
|77873971
|2010.06.15 04:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.14090
|1.14092
|1.14640
|2010.06.15 08:12
|1.14211
|0.00
|0.00
|0.00
|10.59
|77877134
|2010.06.15 05:36
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.68374
|1.68365
|1.67824
|2010.06.15 06:18
|1.68239
|0.00
|0.00
|0.00
|11.84
|77881332
|2010.06.15 06:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.47355
|1.47355
|1.47905
|2010.06.15 07:33
|1.47355
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|77881345
|2010.06.15 06:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22037
|1.22037
|1.22587
|2010.06.15 07:40
|1.22157
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|77881353
|2010.06.15 06:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.14110
|0.00000
|1.13560
|2010.06.15 14:36
|1.13892
|0.00
|0.00
|0.00
|19.14
|77974786
|2010.06.15 19:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.13179
|1.13179
|1.12629
|2010.06.16 05:23
|1.13052
|0.00
|0.00
|-0.10
|11.23
|77977494
|2010.06.15 20:13
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.48284
|1.48283
|1.47734
|2010.06.15 20:56
|1.48163
|0.00
|0.00
|0.00
|18.15
|77991963
|2010.06.16 01:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|135.319
|135.321
|135.869
|2010.06.16 01:44
|135.451
|0.00
|0.00
|0.00
|14.43
|78000029
|2010.06.16 04:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.13271
|0.00000
|1.13821
|2010.06.16 10:02
|1.13194
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|78000031
|2010.06.16 04:43
|buy
|0.10
|eurchf
|1.39442
|0.00000
|1.39992
|2010.06.16 07:14
|1.39374
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.01
|78000056
|2010.06.16 04:43
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.67631
|0.00000
|1.68181
|2010.06.16 11:39
|1.67544
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.70
|78000804
|2010.06.16 04:54
|buy
|0.15
|gbpchf
|1.67467
|0.00000
|1.68017
|2010.06.16 11:39
|1.67544
|0.00
|0.00
|0.00
|10.21
|78000805
|2010.06.16 04:54
|buy
|0.15
|usdchf
|1.13128
|0.00000
|1.13678
|2010.06.16 10:02
|1.13199
|0.00
|0.00
|0.00
|9.41
|78000850
|2010.06.16 04:55
|buy
|0.15
|eurchf
|1.39326
|0.00000
|1.39876
|2010.06.16 07:14
|1.39372
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|78003281
|2010.06.16 05:43
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.48122
|1.48122
|1.47572
|2010.06.16 09:04
|1.47984
|0.00
|0.00
|0.00
|20.70
|78106317
|2010.06.16 19:48
|sell
|0.10
|eurchf
|1.38774
|0.00000
|1.38224
|2010.06.16 20:41
|1.38861
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.72
|78107947
|2010.06.16 20:04
|sell
|0.10
|gbpjpy
|135.586
|135.573
|135.036
|2010.06.16 20:26
|135.452
|0.00
|0.00
|0.00
|14.66
|78107982
|2010.06.16 20:04
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.48312
|1.48302
|1.47762
|2010.06.16 20:26
|1.48178
|0.00
|0.00
|0.00
|20.10
|78108133
|2010.06.16 20:05
|sell
|0.15
|eurchf
|1.38932
|0.00000
|1.38382
|2010.06.16 20:41
|1.38851
|0.00
|0.00
|0.00
|10.77
|78120083
|2010.06.16 22:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.47465
|1.47471
|1.48015
|2010.06.17 11:15
|1.47600
|0.00
|0.00
|-0.06
|13.50
|78123655
|2010.06.16 22:48
|sell
|0.10
|eurchf
|1.39215
|1.39215
|1.38665
|2010.06.17 02:06
|1.39095
|0.00
|0.00
|-0.48
|10.60
|78156261
|2010.06.17 06:39
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.46902
|1.46902
|1.47452
|2010.06.17 06:58
|1.46902
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|78266420
|2010.06.17 19:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.11261
|0.00000
|1.11811
|2010.06.17 20:21
|1.11194
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.03
|78266539
|2010.06.17 19:38
|sell
|0.35
|eurusd
|1.23705
|1.23703
|1.23155
|2010.06.18 17:22
|1.23576
|0.00
|0.00
|-0.35
|45.15
|78268225
|2010.06.17 19:50
|buy
|0.15
|usdchf
|1.11149
|0.00000
|1.11699
|2010.06.17 20:21
|1.11194
|0.00
|0.00
|0.00
|6.07
|78268269
|2010.06.17 19:51
|sell
|0.53
|eurusd
|1.23841
|1.23841
|1.23291
|2010.06.17 21:02
|1.23721
|0.00
|0.00
|0.00
|63.60
|78269099
|2010.06.17 19:58
|sell
|0.10
|gbpjpy
|134.605
|134.602
|134.055
|2010.06.17 20:30
|134.481
|0.00
|0.00
|0.00
|13.67
|78307345
|2010.06.18 06:30
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.48423
|1.48420
|1.47873
|2010.06.18 06:58
|1.48288
|0.00
|0.00
|0.00
|20.25
|78308220
|2010.06.18 06:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.794
|90.794
|91.344
|2010.06.21 03:17
|90.930
|0.00
|0.00
|-0.01
|14.96
|78308419
|2010.06.18 06:44
|sell
|0.10
|eurchf
|1.37828
|1.37826
|1.37278
|2010.06.18 08:16
|1.37697
|0.00
|0.00
|0.00
|11.79
|78436115
|2010.06.21 05:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24241
|1.24241
|1.24791
|2010.06.21 06:53
|1.24361
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|78543365
|2010.06.21 19:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.47556
|1.47581
|1.48106
|2010.06.21 19:57
|1.47701
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|78543500
|2010.06.21 19:49
|buy
|0.23
|gbpchf
|1.64045
|1.64047
|1.64595
|2010.06.21 20:00
|1.64047
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|78546419
|2010.06.21 20:11
|sell
|0.35
|eurusd
|1.23305
|1.23303
|1.22755
|2010.06.21 20:50
|1.23180
|0.00
|0.00
|0.00
|43.75
|78546568
|2010.06.21 20:12
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.47805
|1.47774
|1.47255
|2010.06.21 20:43
|1.47655
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|78570922
|2010.06.22 01:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.10872
|1.10872
|1.11422
|2010.06.22 01:58
|1.10992
|0.00
|0.00
|0.00
|10.81
|78572602
|2010.06.22 02:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23115
|1.23117
|1.23665
|2010.06.22 02:49
|1.23242
|0.00
|0.00
|0.00
|12.70
|78583414
|2010.06.22 05:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.10978
|1.10978
|1.11528
|2010.06.22 06:03
|1.10978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|78673866
|2010.06.22 20:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22847
|1.22847
|1.23397
|2010.06.23 09:27
|1.22847
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.00
|78685328
|2010.06.22 21:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|90.348
|90.349
|90.898
|2010.06.22 22:25
|90.469
|0.00
|0.00
|0.00
|13.37
|78795951
|2010.06.23 20:03
|sell
|0.35
|eurusd
|1.22790
|1.22790
|1.22240
|2010.06.24 10:37
|1.22670
|0.00
|0.00
|-1.05
|42.00
|78907037
|2010.06.24 19:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.516
|0.000
|88.966
|2010.06.24 20:55
|89.569
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.92
|78907956
|2010.06.24 19:51
|sell
|0.10
|gbpjpy
|134.006
|0.000
|133.456
|2010.06.24 20:32
|133.991
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|78907991
|2010.06.24 19:51
|sell
|0.15
|usdjpy
|89.608
|0.000
|89.058
|2010.06.24 20:55
|89.569
|0.00
|0.00
|0.00
|6.53
|78908764
|2010.06.24 19:59
|sell
|0.15
|gbpjpy
|134.139
|134.111
|133.589
|2010.06.24 20:32
|133.990
|0.00
|0.00
|0.00
|24.93
|78919223
|2010.06.24 22:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.626
|89.626
|89.076
|2010.06.25 00:00
|89.626
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.00
|78925961
|2010.06.25 02:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23157
|1.23180
|1.23707
|2010.06.25 03:37
|1.23290
|0.00
|0.00
|0.00
|13.30
|78932989
|2010.06.25 05:27
|buy
|0.10
|eurchf
|1.35711
|1.35711
|1.36261
|2010.06.25 08:22
|1.35835
|0.00
|0.00
|0.00
|11.27
|78933898
|2010.06.25 05:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23176
|1.23176
|1.23726
|2010.06.25 06:01
|1.23176
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|78937673
|2010.06.25 06:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.49422
|1.49427
|1.49972
|2010.06.25 07:43
|1.49543
|0.00
|0.00
|0.00
|12.10
|78937680
|2010.06.25 06:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23072
|1.23072
|1.23622
|2010.06.25 07:16
|1.23194
|0.00
|0.00
|0.00
|12.20
|78937719
|2010.06.25 06:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.10188
|1.10187
|1.09638
|2010.06.25 08:51
|1.10067
|0.00
|0.00
|0.00
|10.99
|78937833
|2010.06.25 06:44
|buy
|0.10
|gbpjpy
|133.638
|133.638
|134.188
|2010.06.25 07:01
|133.758
|0.00
|0.00
|0.00
|13.41
|79058439
|2010.06.28 05:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.50511
|1.50511
|1.51061
|2010.06.28 10:36
|1.50633
|0.00
|0.00
|0.00
|12.20
|79058800
|2010.06.28 05:27
|sell
|0.10
|eurchf
|1.35309
|1.35299
|1.34759
|2010.06.28 06:18
|1.35178
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|79160162
|2010.06.28 19:38
|sell
|0.23
|gbpusd
|1.50997
|1.50997
|1.50447
|2010.06.29 05:24
|1.50877
|0.00
|0.00
|-0.48
|27.60
|79160324
|2010.06.28 19:39
|sell
|0.10
|gbpjpy
|135.023
|135.020
|134.473
|2010.06.29 00:48
|134.900
|0.00
|0.00
|-0.26
|13.76
|79161586
|2010.06.28 19:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.08767
|0.00000
|1.09317
|2010.06.29 09:02
|1.08655
|0.00
|0.00
|0.01
|-10.31
|79172321
|2010.06.28 21:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22762
|1.22762
|1.23312
|2010.06.29 02:00
|1.22882
|0.00
|0.00
|-0.06
|12.00
|79187182
|2010.06.29 04:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.51036
|1.51036
|1.51586
|2010.07.01 16:37
|1.51199
|0.00
|0.00
|-0.08
|16.30
|79187194
|2010.06.29 04:33
|buy
|0.10
|gbpjpy
|134.791
|134.791
|135.341
|2010.07.14 01:02
|134.911
|0.00
|0.00
|0.47
|13.51
|79187490
|2010.06.29 04:38
|buy
|0.15
|gbpjpy
|134.701
|134.701
|135.251
|2010.07.14 00:59
|134.825
|0.00
|0.00
|0.75
|20.95
|79188022
|2010.06.29 04:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22697
|1.22697
|1.23247
|2010.06.30 11:56
|1.22821
|0.00
|0.00
|-0.06
|12.40
|79188027
|2010.06.29 04:41
|buy
|0.23
|gbpjpy
|134.549
|134.549
|135.099
|2010.07.13 22:50
|134.549
|0.00
|0.00
|1.11
|0.00
|79190025
|2010.06.29 05:16
|buy
|0.10
|eurchf
|1.33458
|1.33458
|1.34008
|2010.07.01 17:31
|1.33853
|0.00
|0.00
|0.04
|36.77
|79196034
|2010.06.29 06:52
|buy
|0.15
|usdchf
|1.08580
|0.00000
|1.09130
|2010.06.29 09:02
|1.08653
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|79315222
|2010.06.30 01:06
|sell
|0.10
|gbpjpy
|133.496
|133.496
|132.946
|2010.06.30 01:31
|133.374
|0.00
|0.00
|0.00
|13.77
|79321742
|2010.06.30 02:30
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.50356
|1.50358
|1.50906
|2010.06.30 03:37
|1.50489
|0.00
|0.00
|0.00
|19.95
|79321828
|2010.06.30 02:30
|buy
|0.35
|gbpjpy
|133.172
|133.175
|133.722
|2010.06.30 04:10
|133.299
|0.00
|0.00
|0.00
|50.20
|79330805
|2010.06.30 04:15
|sell
|0.10
|eurchf
|1.32110
|1.32110
|1.31560
|2010.06.30 17:04
|1.31962
|0.00
|0.00
|0.00
|13.76
|79330847
|2010.06.30 04:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|88.595
|88.593
|88.045
|2010.06.30 17:01
|88.469
|0.00
|0.00
|0.00
|14.24
|79454999
|2010.06.30 19:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.07713
|1.07713
|1.08263
|2010.06.30 20:50
|1.07713
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|79485676
|2010.07.01 04:44
|sell
|0.23
|gbpusd
|1.49274
|1.49260
|1.48724
|2010.07.01 08:24
|1.49140
|0.00
|0.00
|0.00
|30.82
|79485707
|2010.07.01 04:45
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.60062
|1.60062
|1.59512
|2010.07.01 09:28
|1.59938
|0.00
|0.00
|0.00
|11.53
|79486176
|2010.07.01 04:58
|sell
|0.10
|gbpjpy
|131.676
|131.676
|131.126
|2010.07.01 05:25
|131.676
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|79490752
|2010.07.01 06:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|131.875
|131.875
|131.325
|2010.07.01 06:40
|131.755
|0.00
|0.00
|0.00
|13.61
|79490769
|2010.07.01 06:30
|sell
|0.35
|gbpusd
|1.49521
|1.49520
|1.48971
|2010.07.01 06:41
|1.49403
|0.00
|0.00
|0.00
|41.30
|79603484
|2010.07.01 21:42
|sell
|0.23
|gbpusd
|1.51777
|1.51772
|1.51227
|2010.07.01 23:52
|1.51652
|0.00
|0.00
|0.00
|28.75
|79603742
|2010.07.01 21:43
|sell
|0.53
|eurusd
|1.25146
|1.25144
|1.24596
|2010.07.02 07:20
|1.25018
|0.00
|0.00
|-0.53
|67.84
|79604382
|2010.07.01 21:47
|sell
|0.80
|eurusd
|1.25240
|1.25240
|1.24690
|2010.07.01 23:36
|1.25119
|0.00
|0.00
|0.00
|96.80
|79605014
|2010.07.01 21:49
|sell
|0.10
|gbpjpy
|132.946
|132.946
|132.396
|2010.07.02 00:42
|132.825
|0.00
|0.00
|-0.25
|13.82
|79605606
|2010.07.01 21:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.05873
|1.05873
|1.06423
|2010.07.01 22:29
|1.06014
|0.00
|0.00
|0.00
|13.30
|79608987
|2010.07.01 22:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.06004
|1.06004
|1.05454
|2010.07.01 23:35
|1.06004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|79831984
|2010.07.06 00:59
|buy
|0.35
|gbpjpy
|132.621
|132.623
|133.171
|2010.07.06 06:51
|132.746
|0.00
|0.00
|0.00
|49.93
|79832084
|2010.07.06 01:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.51277
|1.51277
|1.51827
|2010.07.06 05:31
|1.51397
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|79832938
|2010.07.06 01:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.25332
|1.25333
|1.25882
|2010.07.06 06:43
|1.25457
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|79833160
|2010.07.06 01:12
|buy
|0.15
|usdjpy
|87.608
|87.617
|88.158
|2010.07.06 07:29
|87.737
|0.00
|0.00
|0.00
|22.05
|79834573
|2010.07.06 01:30
|buy
|0.15
|eurusd
|1.25173
|1.25179
|1.25723
|2010.07.06 05:37
|1.25306
|0.00
|0.00
|0.00
|19.95
|79834640
|2010.07.06 01:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.06540
|1.06540
|1.05990
|2010.07.06 03:47
|1.06416
|0.00
|0.00
|0.00
|11.65
|79834675
|2010.07.06 01:31
|buy
|0.53
|gbpjpy
|132.240
|132.240
|132.790
|2010.07.06 01:49
|132.360
|0.00
|0.00
|0.00
|72.58
|79834687
|2010.07.06 01:31
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.51059
|1.51062
|1.51609
|2010.07.06 03:51
|1.51184
|0.00
|0.00
|0.00
|18.75
|79835002
|2010.07.06 01:34
|buy
|0.10
|eurchf
|1.33311
|1.33311
|1.33861
|2010.07.06 09:21
|1.33431
|0.00
|0.00
|0.00
|11.33
|79859403
|2010.07.06 06:47
|sell
|0.15
|eurchf
|1.33054
|1.33054
|1.32504
|2010.07.06 08:22
|1.32932
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|79859804
|2010.07.06 06:50
|sell
|0.23
|eurchf
|1.33154
|1.33154
|1.32604
|2010.07.06 08:14
|1.33035
|0.00
|0.00
|0.00
|25.84
|79860148
|2010.07.06 06:51
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.60670
|1.60670
|1.60120
|2010.07.06 08:42
|1.60547
|0.00
|0.00
|0.00
|11.63
|79980709
|2010.07.06 19:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.51479
|1.51479
|1.52029
|2010.07.06 22:21
|1.51610
|0.00
|0.00
|0.00
|13.10
|79999079
|2010.07.06 22:24
|sell
|0.23
|gbpusd
|1.51579
|1.51567
|1.51029
|2010.07.07 00:24
|1.51444
|0.00
|0.00
|-0.51
|31.05
|80027923
|2010.07.07 05:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.06199
|1.06199
|1.05649
|2010.07.07 07:37
|1.06199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|80028014
|2010.07.07 05:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26041
|1.26043
|1.26591
|2010.07.07 16:04
|1.26163
|0.00
|0.00
|0.00
|12.20
|80029811
|2010.07.07 05:50
|buy
|0.15
|eurusd
|1.25943
|1.25944
|1.26493
|2010.07.07 15:40
|1.26066
|0.00
|0.00
|0.00
|18.45
|80130491
|2010.07.07 19:15
|sell
|0.80
|eurusd
|1.26240
|1.26240
|1.25690
|2010.07.09 14:46
|1.26100
|0.00
|0.00
|-3.20
|112.00
|80130527
|2010.07.07 19:16
|sell
|0.15
|eurchf
|1.32907
|1.32905
|1.32357
|2010.07.07 19:42
|1.32905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|80131057
|2010.07.07 19:19
|sell
|1.20
|eurusd
|1.26330
|1.26330
|1.25780
|2010.07.08 02:04
|1.26330
|0.00
|0.00
|-3.60
|0.00
|80131103
|2010.07.07 19:19
|sell
|0.10
|gbpjpy
|132.825
|132.811
|132.275
|2010.07.12 10:54
|132.703
|0.00
|0.00
|-1.25
|13.76
|80131653
|2010.07.07 19:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.05143
|1.05143
|1.05693
|2010.07.08 01:13
|1.05143
|0.00
|0.00
|0.03
|0.00
|80135038
|2010.07.07 19:57
|sell
|0.15
|eurchf
|1.33019
|1.33019
|1.32469
|2010.07.07 21:46
|1.32899
|0.00
|0.00
|0.00
|17.11
|80144153
|2010.07.07 21:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.581
|87.581
|87.031
|2010.07.15 16:02
|87.461
|0.00
|0.00
|-0.77
|13.72
|80145329
|2010.07.07 21:47
|sell
|0.15
|gbpjpy
|133.281
|133.272
|132.731
|2010.07.07 22:30
|133.149
|0.00
|0.00
|0.00
|22.59
|80145376
|2010.07.07 21:47
|sell
|0.15
|usdjpy
|87.730
|87.721
|87.180
|2010.07.15 15:45
|87.599
|0.00
|0.00
|-1.15
|22.43
|80168419
|2010.07.08 04:15
|sell
|0.23
|usdjpy
|88.367
|88.367
|87.817
|2010.07.08 07:40
|88.367
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|80260543
|2010.07.08 19:19
|sell
|1.20
|eurusd
|1.26734
|1.26731
|1.26184
|2010.07.09 13:57
|1.26599
|0.00
|0.00
|-1.20
|162.00
|80271732
|2010.07.08 21:42
|sell
|1.80
|eurusd
|1.26908
|1.26908
|1.26358
|2010.07.09 02:42
|1.26788
|0.00
|0.00
|-1.80
|216.00
|80274344
|2010.07.08 22:04
|sell
|2.70
|eurusd
|1.27092
|1.27091
|1.26542
|2010.07.08 22:51
|1.26967
|0.00
|0.00
|0.00
|337.50
|80274526
|2010.07.08 22:05
|sell
|0.15
|eurchf
|1.33270
|1.33270
|1.32720
|2010.07.09 05:40
|1.33148
|0.00
|0.00
|-0.24
|17.43
|80294534
|2010.07.09 05:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.05048
|1.05048
|1.05598
|2010.07.09 06:18
|1.05169
|0.00
|0.00
|0.00
|11.51
|80295232
|2010.07.09 05:15
|sell
|0.23
|usdjpy
|88.664
|88.660
|88.114
|2010.07.09 08:19
|88.540
|0.00
|0.00
|0.00
|32.21
|80296023
|2010.07.09 05:35
|buy
|0.10
|eurchf
|1.33208
|1.33208
|1.33758
|2010.07.09 06:10
|1.33328
|0.00
|0.00
|0.00
|11.42
|80382028
|2010.07.12 01:39
|sell
|0.23
|usdjpy
|88.772
|88.772
|88.222
|2010.07.12 11:06
|88.652
|0.00
|0.00
|0.00
|31.13
|80486405
|2010.07.13 05:20
|buy
|0.15
|usdjpy
|88.548
|88.548
|89.098
|2010.07.13 08:40
|88.668
|0.00
|0.00
|0.00
|20.30
|80574515
|2010.07.13 19:27
|buy
|0.10
|eurchf
|1.33867
|1.33915
|1.34417
|2010.07.13 19:45
|1.34035
|0.00
|0.00
|0.00
|15.94
|80586166
|2010.07.13 22:20
|sell
|0.10
|gbpjpy
|134.496
|0.000
|133.946
|2010.07.14 15:04
|134.542
|0.00
|0.00
|-0.25
|-5.20
|80586192
|2010.07.13 22:20
|sell
|0.23
|usdjpy
|88.643
|88.643
|88.093
|2010.07.14 13:42
|88.643
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.00
|80587250
|2010.07.13 22:33
|sell
|0.15
|gbpjpy
|134.600
|0.000
|134.050
|2010.07.14 15:04
|134.534
|0.00
|0.00
|-0.37
|11.20
|80587471
|2010.07.13 22:36
|sell
|0.23
|gbpusd
|1.51849
|1.51849
|1.51299
|2010.07.13 22:57
|1.51728
|0.00
|0.00
|0.00
|27.83
|80593809
|2010.07.14 01:05
|sell
|0.23
|gbpusd
|1.51914
|1.51911
|1.51364
|2010.07.20 12:11
|1.51791
|0.00
|0.00
|-3.05
|28.29
|80594181
|2010.07.14 01:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27110
|1.27112
|1.27660
|2010.07.14 01:38
|1.27238
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|80598703
|2010.07.14 02:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.52023
|1.52023
|1.52573
|2010.07.14 05:02
|1.52145
|0.00
|0.00
|0.00
|12.20
|80603087
|2010.07.14 05:08
|sell
|0.23
|gbpjpy
|135.344
|135.344
|134.794
|2010.07.14 08:01
|135.204
|0.00
|0.00
|0.00
|36.21
|80603229
|2010.07.14 05:10
|sell
|0.35
|gbpjpy
|135.445
|135.444
|134.895
|2010.07.14 07:59
|135.318
|0.00
|0.00
|0.00
|49.97
|80603270
|2010.07.14 05:10
|sell
|0.35
|gbpusd
|1.52256
|1.52255
|1.51706
|2010.07.14 07:19
|1.52135
|0.00
|0.00
|0.00
|42.35
|80603321
|2010.07.14 05:11
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.60854
|1.60854
|1.60304
|2010.07.14 07:58
|1.60734
|0.00
|0.00
|0.00
|11.35
|80603478
|2010.07.14 05:13
|sell
|0.53
|gbpjpy
|135.558
|135.553
|135.008
|2010.07.14 05:45
|135.435
|0.00
|0.00
|0.00
|73.25
|80603503
|2010.07.14 05:13
|sell
|0.53
|gbpusd
|1.52371
|1.52318
|1.51821
|2010.07.14 05:31
|1.52198
|0.00
|0.00
|0.00
|91.69
|80604531
|2010.07.14 05:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.05781
|1.05778
|1.05231
|2010.07.14 07:58
|1.05639
|0.00
|0.00
|0.00
|13.44
|80683449
|2010.07.14 20:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27341
|1.27341
|1.27891
|2010.07.14 20:18
|1.27341
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|80683465
|2010.07.14 20:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.05559
|0.00000
|1.05009
|2010.07.14 20:10
|1.05401
|0.00
|0.00
|0.00
|14.99
|80684369
|2010.07.14 20:11
|buy
|0.10
|eurchf
|1.34308
|1.34308
|1.34858
|2010.07.15 12:50
|1.34308
|0.00
|0.00
|0.03
|0.00
|80704083
|2010.07.15 04:15
|sell
|0.35
|gbpusd
|1.52662
|1.52662
|1.52112
|2010.07.15 08:52
|1.52662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|80704148
|2010.07.15 04:15
|sell
|0.80
|eurusd
|1.27568
|1.27564
|1.27018
|2010.07.15 06:07
|1.27440
|0.00
|0.00
|0.00
|102.40
|80704170
|2010.07.15 04:15
|sell
|0.15
|eurchf
|1.34044
|1.34044
|1.33494
|2010.07.15 09:51
|1.33920
|0.00
|0.00
|0.00
|17.68
|80704224
|2010.07.15 04:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|134.957
|134.957
|134.407
|2010.07.15 04:23
|134.957
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|80705018
|2010.07.15 04:27
|sell
|0.10
|gbpjpy
|134.967
|134.967
|134.417
|2010.07.15 04:38
|134.820
|0.00
|0.00
|0.00
|16.65
|80792545
|2010.07.15 19:17
|sell
|0.15
|eurchf
|1.34580
|1.34580
|1.34030
|2010.07.21 13:11
|1.34460
|0.00
|0.00
|-0.98
|17.13
|80792980
|2010.07.15 19:21
|sell
|0.10
|gbpjpy
|134.650
|134.566
|134.100
|2010.07.15 19:37
|134.445
|0.00
|0.00
|0.00
|23.44
|80793043
|2010.07.15 19:22
|sell
|0.35
|gbpusd
|1.53840
|1.53792
|1.53290
|2010.07.15 19:38
|1.53669
|0.00
|0.00
|0.00
|59.85
|80807256
|2010.07.15 21:57
|sell
|0.23
|eurchf
|1.34745
|1.34743
|1.34195
|2010.07.16 01:02
|1.34618
|0.00
|0.00
|-0.38
|28.03
|80807351
|2010.07.15 21:57
|sell
|0.80
|eurusd
|1.29342
|1.29342
|1.28792
|2010.07.16 01:00
|1.29222
|0.00
|0.00
|-0.88
|96.00
|80829234
|2010.07.16 05:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54197
|1.54197
|1.54747
|2010.07.16 08:04
|1.54197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|80830014
|2010.07.16 05:46
|buy
|0.15
|usdjpy
|87.097
|87.097
|87.647
|2010.07.16 08:29
|87.218
|0.00
|0.00
|0.00
|20.81
|80830223
|2010.07.16 05:47
|buy
|0.10
|gbpjpy
|134.230
|134.230
|134.780
|2010.07.16 05:56
|134.230
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|80830392
|2010.07.16 05:50
|buy
|0.23
|usdjpy
|87.005
|87.006
|87.555
|2010.07.16 08:11
|87.126
|0.00
|0.00
|0.00
|31.94
|81027032
|2010.07.19 19:29
|buy
|0.15
|usdjpy
|86.717
|86.717
|87.267
|2010.07.19 20:50
|86.837
|0.00
|0.00
|0.00
|20.73
|81027051
|2010.07.19 19:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|131.999
|132.014
|132.549
|2010.07.19 20:11
|132.132
|0.00
|0.00
|0.00
|15.33
|81029727
|2010.07.19 20:06
|sell
|0.23
|eurchf
|1.36340
|1.36333
|1.35790
|2010.07.20 12:13
|1.36203
|0.00
|0.00
|-0.39
|29.88
|81036100
|2010.07.19 21:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.05539
|1.05539
|1.04989
|2010.07.20 00:58
|1.05539
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.00
|81038004
|2010.07.19 22:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.52257
|1.52257
|1.52807
|2010.07.19 22:36
|1.52257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|81038877
|2010.07.19 22:35
|buy
|0.15
|usdjpy
|86.759
|86.759
|87.309
|2010.07.20 02:34
|86.879
|0.00
|0.00
|-0.02
|20.72
|81038982
|2010.07.19 22:39
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.081
|132.081
|132.631
|2010.07.20 00:56
|132.081
|0.00
|0.00
|0.03
|0.00
|81044389
|2010.07.20 01:07
|buy
|0.10
|eurchf
|1.36448
|1.36450
|1.36998
|2010.07.20 03:10
|1.36582
|0.00
|0.00
|0.00
|12.71
|81053068
|2010.07.20 04:34
|sell
|0.35
|gbpusd
|1.52499
|1.52499
|1.51949
|2010.07.20 10:37
|1.52379
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|81060315
|2010.07.20 06:47
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.738
|132.738
|133.288
|2010.07.20 07:10
|132.867
|0.00
|0.00
|0.00
|14.82
|81146933
|2010.07.20 19:59
|sell
|0.23
|eurchf
|1.35312
|1.35312
|1.34762
|2010.07.21 10:59
|1.35192
|0.00
|0.00
|-0.37
|26.24
|81147703
|2010.07.20 20:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.52826
|1.52826
|1.53376
|2010.07.21 02:07
|1.52826
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.00
|81153921
|2010.07.20 21:34
|sell
|0.23
|gbpusd
|1.52813
|1.52813
|1.52263
|2010.07.20 22:15
|1.52693
|0.00
|0.00
|0.00
|27.60
|81153990
|2010.07.20 21:35
|sell
|0.10
|gbpjpy
|133.606
|133.606
|133.056
|2010.07.21 00:42
|133.486
|0.00
|0.00
|-0.25
|13.74
|81164192
|2010.07.21 00:48
|buy
|0.15
|usdjpy
|87.292
|87.292
|87.842
|2010.07.21 01:36
|87.415
|0.00
|0.00
|0.00
|21.11
|81166718
|2010.07.21 01:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|87.410
|87.408
|86.860
|2010.07.21 02:27
|87.285
|0.00
|0.00
|0.00
|14.32
|81166720
|2010.07.21 01:37
|sell
|0.10
|gbpjpy
|133.668
|133.668
|133.118
|2010.07.21 02:12
|133.548
|0.00
|0.00
|0.00
|13.73
|81171051
|2010.07.21 02:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.52662
|1.52662
|1.53212
|2010.07.21 03:24
|1.52784
|0.00
|0.00
|0.00
|12.20
|81180283
|2010.07.21 05:32
|buy
|0.15
|usdjpy
|87.136
|87.136
|87.686
|2010.07.21 08:53
|87.136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|81180988
|2010.07.21 05:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28804
|1.28804
|1.29354
|2010.07.21 08:03
|1.28927
|0.00
|0.00
|0.00
|12.30
|81281790
|2010.07.21 20:02
|buy
|0.15
|usdjpy
|87.160
|87.160
|87.710
|2010.07.23 14:21
|87.280
|0.00
|0.00
|-0.07
|20.62
|81282331
|2010.07.21 20:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28034
|1.28036
|1.28584
|2010.07.22 10:00
|1.28157
|0.00
|0.00
|-0.21
|12.30
|81282363
|2010.07.21 20:05
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.323
|132.323
|132.873
|2010.07.22 11:55
|132.323
|0.00
|0.00
|0.10
|0.00
|81282771
|2010.07.21 20:07
|buy
|0.15
|gbpjpy
|132.232
|132.246
|132.782
|2010.07.22 12:10
|132.246
|0.00
|0.00
|0.16
|2.43
|81283062
|2010.07.21 20:08
|buy
|0.15
|eurusd
|1.27854
|1.27865
|1.28404
|2010.07.22 09:46
|1.27990
|0.00
|0.00
|-0.32
|20.40
|81283308
|2010.07.21 20:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.51732
|1.51732
|1.52282
|2010.07.22 02:21
|1.51732
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.00
|81283408
|2010.07.21 20:09
|buy
|0.10
|eurchf
|1.34489
|1.34489
|1.35039
|2010.07.22 16:18
|1.34489
|0.00
|0.00
|0.03
|0.00
|81283418
|2010.07.21 20:09
|buy
|0.23
|gbpjpy
|132.135
|132.440
|132.685
|2010.07.22 12:45
|132.560
|0.00
|0.00
|0.24
|112.72
|81284240
|2010.07.21 20:11
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.51619
|1.51620
|1.52169
|2010.07.21 20:31
|1.51620
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|81284337
|2010.07.21 20:12
|buy
|0.23
|eurusd
|1.27658
|1.27658
|1.28208
|2010.07.22 09:14
|1.27779
|0.00
|0.00
|-0.48
|27.83
|81436133
|2010.07.23 02:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.52665
|1.52665
|1.53215
|2010.07.23 03:58
|1.52665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.66
|4 783.13
|Closed P/L:
|4 754.47
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|79485725
|2010.07.01 04:45
|sell
|0.10
|eurchf
|1.31011
|0.00000
|1.30461
|1.35846
|0.00
|0.00
|-3.53
|-459.03
|77504697
|2010.06.10 05:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.19952
|0.00000
|1.19402
|1.28981
|0.00
|0.00
|-4.38
|-902.90
|77505363
|2010.06.10 05:26
|sell
|0.15
|eurusd
|1.20056
|0.00000
|1.19506
|1.28981
|0.00
|0.00
|-6.60
|-1 338.75
|77506594
|2010.06.10 05:37
|sell
|0.23
|eurusd
|1.20149
|0.00000
|1.19599
|1.28981
|0.00
|0.00
|-10.06
|-2 031.36
|79591560
|2010.07.01 19:24
|sell
|0.35
|eurusd
|1.24737
|0.00000
|1.24187
|1.28981
|0.00
|0.00
|-8.01
|-1 485.40
|79851741
|2010.07.06 05:02
|sell
|0.53
|eurusd
|1.25250
|0.00000
|1.24700
|1.28981
|0.00
|0.00
|-10.48
|-1 977.43
|78119901
|2010.06.16 22:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.66756
|0.00000
|1.67306
|1.62283
|0.00
|0.00
|2.94
|-424.78
|78120316
|2010.06.16 22:04
|buy
|0.15
|gbpchf
|1.66626
|0.00000
|1.67176
|1.62283
|0.00
|0.00
|4.34
|-618.65
|77751616
|2010.06.14 05:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.46056
|0.00000
|1.45506
|1.54143
|0.00
|0.00
|-8.82
|-808.70
|78703737
|2010.06.23 04:43
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.48270
|0.00000
|1.47720
|1.54143
|0.00
|0.00
|-10.43
|-880.95
|79188025
|2010.06.29 04:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.123
|0.000
|89.673
|87.443
|0.00
|0.00
|-0.26
|-192.13
|0.00
|0.00
|-55.29
|-11 120.08
|Floating P/L:
|-11 175.37
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|4 754.47
|Floating P/L:
|-11 175.37
|Margin:
|527.18
|Balance:
|29 754.47
|Equity:
|18 579.10
|Free Margin:
|18 051.92
|Details:
|Gross Profit:
|4 901.10
|Gross Loss:
|146.63
|Total Net Profit:
|4 754.47
|Profit Factor:
|33.42
|Expected Payoff:
|17.35
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|15.63 (0.06%)
|Relative Drawdown:
|0.06% (15.63)
|Total Trades:
|274
|Short Positions (won %):
|133 (87.97%)
|Long Positions (won %):
|141 (91.49%)
|Profit Trades (% of total):
|246 (89.78%)
|Loss trades (% of total):
|28 (10.22%)
|Largest
|profit trade:
|337.50
|loss trade:
|-13.81
|Average
|profit trade:
|19.92
|loss trade:
|-5.24
|Maximum
|consecutive wins ($):
|42 (904.15)
|consecutive losses ($):
|2 (-15.63)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 381.39 (26)
|consecutive loss (count):
|-15.63 (2)
|Average
|consecutive wins:
|9
|consecutive losses:
|1