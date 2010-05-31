|Account: 2415278
|Name: pol159risky_001
|Currency: USD
|2010 July 9, 20:37
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|76319895
|2010.05.31 05:21
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.67137
|1.66687
|0.00000
|2010.05.31 05:43
|1.67186
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|76319901
|2010.05.31 05:21
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.44696
|0.00000
|1.44816
|2010.05.31 05:43
|1.44816
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|76319905
|2010.05.31 05:22
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.217
|131.767
|0.000
|2010.05.31 05:43
|132.375
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|76319950
|2010.05.31 05:23
|buy
|0.20
|gbpchf
|1.67106
|1.66656
|0.00000
|2010.05.31 05:43
|1.67187
|0.00
|0.00
|0.00
|14.03
|76319958
|2010.05.31 05:23
|buy
|0.40
|gbpchf
|1.67074
|1.66624
|0.00000
|2010.05.31 05:43
|1.67188
|0.00
|0.00
|0.00
|39.50
|76325250
|2010.05.31 06:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|91.456
|91.906
|0.000
|2010.05.31 08:17
|91.529
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.98
|76405595
|2010.05.31 21:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.45334
|0.00000
|1.45454
|2010.05.31 22:06
|1.45415
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|76407321
|2010.05.31 22:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.262
|0.000
|91.142
|2010.05.31 22:43
|91.236
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|76407334
|2010.05.31 22:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.748
|0.000
|132.628
|2010.05.31 22:29
|132.628
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|76407387
|2010.05.31 22:17
|sell
|0.02
|usdjpy
|91.308
|0.000
|91.188
|2010.05.31 22:43
|91.231
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|76420580
|2010.06.01 01:42
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15499
|0.00000
|1.15619
|2010.06.01 01:59
|1.15574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|76427013
|2010.06.01 02:42
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.44748
|0.00000
|1.44868
|2010.06.01 02:59
|1.44813
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|76436370
|2010.06.01 04:17
|sell
|0.01
|eurchf
|1.41867
|0.00000
|1.41747
|2010.06.01 04:23
|1.41747
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|76447594
|2010.06.01 06:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22722
|0.00000
|1.22602
|2010.06.01 08:13
|1.22710
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|76448543
|2010.06.01 06:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.135
|0.000
|91.015
|2010.06.01 08:57
|91.125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|76573077
|2010.06.01 19:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22920
|0.00000
|1.22800
|2010.06.01 19:52
|1.22935
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|76573331
|2010.06.01 19:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.250
|0.000
|91.130
|2010.06.01 19:56
|91.271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|76573388
|2010.06.01 19:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.22952
|0.00000
|1.22832
|2010.06.01 19:52
|1.22934
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|76574295
|2010.06.01 19:30
|sell
|0.04
|eurusd
|1.23022
|0.00000
|1.22902
|2010.06.01 19:52
|1.22936
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|76574820
|2010.06.01 19:36
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.69208
|0.00000
|1.69328
|2010.06.01 19:59
|1.69325
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|76574900
|2010.06.01 19:36
|sell
|0.08
|eurusd
|1.23087
|0.00000
|1.22967
|2010.06.01 19:51
|1.22967
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|76575159
|2010.06.01 19:38
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.69177
|0.00000
|1.69297
|2010.06.01 19:57
|1.69297
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|76575175
|2010.06.01 19:38
|sell
|0.02
|usdjpy
|91.291
|0.000
|91.171
|2010.06.01 19:56
|91.262
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|76575187
|2010.06.01 19:38
|sell
|0.16
|eurusd
|1.23128
|0.00000
|1.23008
|2010.06.01 19:47
|1.23008
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|76575536
|2010.06.01 19:42
|sell
|0.04
|usdjpy
|91.321
|0.000
|91.201
|2010.06.01 19:56
|91.262
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|76575618
|2010.06.01 19:43
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.69116
|0.00000
|1.69236
|2010.06.01 19:52
|1.69236
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|76578643
|2010.06.01 20:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22737
|0.00000
|1.22857
|2010.06.02 11:46
|1.22722
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|76578757
|2010.06.01 20:09
|buy
|0.01
|eurchf
|1.41650
|0.00000
|1.41770
|2010.06.01 21:00
|1.41633
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|76578767
|2010.06.01 20:09
|buy
|0.02
|eurusd
|1.22707
|0.00000
|1.22827
|2010.06.02 11:46
|1.22722
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.30
|76578835
|2010.06.01 20:09
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.171
|0.000
|91.291
|2010.06.01 20:30
|91.250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|76579128
|2010.06.01 20:11
|buy
|0.02
|eurchf
|1.41613
|0.00000
|1.41733
|2010.06.01 21:00
|1.41650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|76587469
|2010.06.01 21:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.047
|0.000
|91.167
|2010.06.01 22:06
|91.075
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|76587823
|2010.06.01 21:51
|buy
|0.02
|usdjpy
|91.017
|0.000
|91.137
|2010.06.01 22:06
|91.073
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|76609532
|2010.06.02 04:43
|buy
|0.01
|eurchf
|1.41384
|0.00000
|1.41504
|2010.06.02 05:24
|1.41435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|76612952
|2010.06.02 05:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.46842
|0.00000
|1.46962
|2010.06.02 06:00
|1.46872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|76613099
|2010.06.02 05:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.46805
|0.00000
|1.46925
|2010.06.02 06:00
|1.46883
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|76613110
|2010.06.02 05:36
|buy
|0.04
|eurusd
|1.22164
|0.00000
|1.22284
|2010.06.02 07:33
|1.22176
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|76613122
|2010.06.02 05:36
|sell
|0.01
|usdchf
|1.15693
|0.00000
|1.15573
|2010.06.02 07:47
|1.15676
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|76613283
|2010.06.02 05:37
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.46751
|0.00000
|1.46871
|2010.06.02 05:41
|1.46871
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|76613377
|2010.06.02 05:37
|buy
|0.08
|eurusd
|1.22134
|0.00000
|1.22254
|2010.06.02 07:32
|1.22147
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|76613393
|2010.06.02 05:37
|sell
|0.02
|usdchf
|1.15737
|0.00000
|1.15617
|2010.06.02 07:45
|1.15724
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|76613483
|2010.06.02 05:38
|buy
|0.16
|eurusd
|1.22100
|0.00000
|1.22220
|2010.06.02 07:27
|1.22115
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|76755131
|2010.06.03 01:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.15655
|0.00000
|1.15535
|2010.06.03 01:13
|1.15614
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|76755210
|2010.06.03 01:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22292
|0.00000
|1.22412
|2010.06.03 01:12
|1.22349
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|76756371
|2010.06.03 01:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22385
|0.00000
|1.22265
|2010.06.03 13:09
|1.22426
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|76756651
|2010.06.03 01:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.22418
|0.00000
|1.22298
|2010.06.03 13:09
|1.22414
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|76756691
|2010.06.03 01:37
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15537
|0.00000
|1.15657
|2010.06.03 12:57
|1.15520
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|76756726
|2010.06.03 01:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.46535
|0.00000
|1.46415
|2010.06.03 02:46
|1.46555
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|76756804
|2010.06.03 01:38
|sell
|0.04
|eurusd
|1.22448
|0.00000
|1.22328
|2010.06.03 13:09
|1.22412
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|76756824
|2010.06.03 01:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.46566
|0.00000
|1.46446
|2010.06.03 02:46
|1.46551
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|76756971
|2010.06.03 01:41
|sell
|0.08
|eurusd
|1.22478
|0.00000
|1.22358
|2010.06.03 13:09
|1.22459
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|76757073
|2010.06.03 01:43
|buy
|0.02
|usdchf
|1.15507
|0.00000
|1.15627
|2010.06.03 12:57
|1.15518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|76757111
|2010.06.03 01:43
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.46596
|0.00000
|1.46476
|2010.06.03 02:29
|1.46580
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|76766137
|2010.06.03 04:26
|sell
|0.01
|usdchf
|1.15262
|0.00000
|1.15142
|2010.06.03 05:34
|1.15250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|76769128
|2010.06.03 05:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.46915
|0.00000
|1.46795
|2010.06.03 05:57
|1.46866
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|76874986
|2010.06.03 19:15
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.465
|0.000
|92.345
|2010.06.03 19:38
|92.403
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|76877293
|2010.06.03 19:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.46146
|0.00000
|1.46026
|2010.06.03 21:16
|1.46135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|76910835
|2010.06.04 06:50
|sell
|0.01
|usdchf
|1.15462
|0.00000
|1.15342
|2010.06.04 07:50
|1.15451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|77038623
|2010.06.07 01:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.759
|0.000
|91.639
|2010.06.07 01:57
|91.639
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|77058077
|2010.06.07 06:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.44404
|0.00000
|1.44284
|2010.06.07 07:28
|1.44393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|77154059
|2010.06.07 19:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.19444
|0.00000
|1.19564
|2010.06.07 20:20
|1.19433
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|77154072
|2010.06.07 19:44
|buy
|0.01
|eurchf
|1.38716
|0.00000
|1.38836
|2010.06.07 20:20
|1.38714
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|77154612
|2010.06.07 19:46
|buy
|0.02
|eurchf
|1.38686
|0.00000
|1.38806
|2010.06.07 20:20
|1.38711
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|77154638
|2010.06.07 19:47
|buy
|0.02
|eurusd
|1.19413
|0.00000
|1.19533
|2010.06.07 20:20
|1.19430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|77154825
|2010.06.07 19:48
|buy
|0.04
|eurusd
|1.19383
|0.00000
|1.19503
|2010.06.07 20:20
|1.19431
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|77155061
|2010.06.07 19:49
|buy
|0.08
|eurusd
|1.19346
|0.00000
|1.19466
|2010.06.07 20:20
|1.19428
|0.00
|0.00
|0.00
|6.56
|77155076
|2010.06.07 19:49
|buy
|0.04
|eurchf
|1.38655
|0.00000
|1.38775
|2010.06.07 20:20
|1.38710
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|77168043
|2010.06.07 22:25
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.402
|0.000
|91.522
|2010.06.07 22:47
|91.413
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|77187507
|2010.06.08 04:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.690
|0.000
|91.810
|2010.06.08 05:33
|91.704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|77195066
|2010.06.08 06:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.19582
|0.00000
|1.19702
|2010.06.08 07:30
|1.19594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|77304702
|2010.06.08 19:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.125
|0.000
|91.245
|2010.06.08 20:04
|91.182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|77304911
|2010.06.08 19:34
|buy
|0.02
|usdjpy
|91.095
|0.000
|91.215
|2010.06.08 20:04
|91.196
|0.00
|0.00
|0.00
|2.22
|77304945
|2010.06.08 19:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.132
|0.000
|131.252
|2010.06.08 19:42
|131.252
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|77306436
|2010.06.08 19:45
|sell
|0.01
|eurchf
|1.37675
|0.00000
|1.37555
|2010.06.08 20:59
|1.37661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|77308610
|2010.06.08 20:00
|sell
|0.02
|eurchf
|1.37705
|0.00000
|1.37585
|2010.06.08 20:59
|1.37662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|77308784
|2010.06.08 20:02
|sell
|0.04
|eurchf
|1.37735
|0.00000
|1.37615
|2010.06.08 20:59
|1.37662
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|77317302
|2010.06.08 21:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.44025
|0.00000
|1.43905
|2010.06.09 07:29
|1.44042
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.17
|77317577
|2010.06.08 21:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.44057
|0.00000
|1.43937
|2010.06.09 07:29
|1.44030
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.54
|77317720
|2010.06.08 21:32
|sell
|0.01
|eurchf
|1.37846
|0.00000
|1.37726
|2010.06.08 21:47
|1.37811
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|77318476
|2010.06.08 21:39
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.44100
|0.00000
|1.43980
|2010.06.09 02:44
|1.44084
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.64
|77318541
|2010.06.08 21:40
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.44130
|0.00000
|1.44010
|2010.06.09 02:40
|1.44118
|0.00
|0.00
|-0.17
|0.96
|77318582
|2010.06.08 21:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.19477
|0.00000
|1.19357
|2010.06.08 22:08
|1.19431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|77318625
|2010.06.08 21:40
|sell
|0.02
|eurchf
|1.37879
|0.00000
|1.37759
|2010.06.08 21:47
|1.37809
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|77318784
|2010.06.08 21:41
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.44163
|0.00000
|1.44043
|2010.06.09 02:15
|1.44149
|0.00
|0.00
|-0.34
|2.24
|77319129
|2010.06.08 21:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.19513
|0.00000
|1.19393
|2010.06.08 22:08
|1.19432
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|77319168
|2010.06.08 21:44
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.44193
|0.00000
|1.44073
|2010.06.09 02:15
|1.44181
|0.00
|0.00
|-0.67
|3.84
|77319339
|2010.06.08 21:45
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.44227
|0.00000
|1.44107
|2010.06.09 02:15
|1.44213
|0.00
|0.00
|-1.34
|8.96
|77319584
|2010.06.08 21:47
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15309
|0.00000
|1.15429
|2010.06.08 23:38
|1.15296
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|77320111
|2010.06.08 21:51
|buy
|0.02
|usdchf
|1.15279
|0.00000
|1.15399
|2010.06.08 23:38
|1.15296
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|77350516
|2010.06.09 05:22
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.519
|0.000
|91.399
|2010.06.09 06:26
|91.476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|77461624
|2010.06.09 19:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.20058
|0.00000
|1.20178
|2010.06.09 19:57
|1.20126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|77462737
|2010.06.09 19:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.45406
|0.00000
|1.45526
|2010.06.09 20:02
|1.45526
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|77478742
|2010.06.09 22:12
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.195
|0.000
|91.075
|2010.06.10 02:52
|91.184
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.12
|77489531
|2010.06.10 01:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.19779
|0.00000
|1.19899
|2010.06.10 01:57
|1.19859
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|77503532
|2010.06.10 05:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.14833
|0.00000
|1.14953
|2010.06.11 14:31
|1.14814
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|77503646
|2010.06.10 05:16
|buy
|0.02
|usdchf
|1.14803
|0.00000
|1.14923
|2010.06.11 14:31
|1.14855
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|77503868
|2010.06.10 05:17
|buy
|0.04
|usdchf
|1.14762
|0.00000
|1.14882
|2010.06.10 09:24
|1.14776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|77504797
|2010.06.10 05:23
|buy
|0.08
|usdchf
|1.14729
|0.00000
|1.14849
|2010.06.10 09:23
|1.14742
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|77504973
|2010.06.10 05:24
|buy
|0.16
|usdchf
|1.14683
|0.00000
|1.14803
|2010.06.10 09:17
|1.14694
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|77505239
|2010.06.10 05:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.45747
|0.00000
|1.45627
|2010.06.10 07:25
|1.45734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|77505289
|2010.06.10 05:25
|buy
|0.32
|usdchf
|1.14652
|0.00000
|1.14772
|2010.06.10 09:17
|1.14669
|0.00
|0.00
|0.00
|4.74
|77505496
|2010.06.10 05:27
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.45780
|0.00000
|1.45660
|2010.06.10 07:25
|1.45769
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|77506196
|2010.06.10 05:33
|sell
|0.16
|eurusd
|1.20136
|0.00000
|1.20016
|2010.06.10 09:59
|1.20125
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|77507232
|2010.06.10 05:41
|sell
|0.32
|eurusd
|1.20252
|0.00000
|1.20132
|2010.06.10 09:24
|1.20241
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|77507280
|2010.06.10 05:41
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.45910
|0.00000
|1.45790
|2010.06.10 05:47
|1.45790
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|77508792
|2010.06.10 05:53
|sell
|0.01
|eurchf
|1.37813
|0.00000
|1.37693
|2010.06.10 05:56
|1.37734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|77509089
|2010.06.10 05:56
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.66904
|0.00000
|1.67024
|2010.06.10 06:57
|1.66886
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|77509258
|2010.06.10 05:58
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.66874
|0.00000
|1.66994
|2010.06.10 06:57
|1.66886
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|77509345
|2010.06.10 05:59
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.66840
|0.00000
|1.66960
|2010.06.10 06:44
|1.66851
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|77513902
|2010.06.10 06:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.45868
|0.00000
|1.45988
|2010.06.10 07:49
|1.45880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|77609004
|2010.06.10 19:45
|buy
|0.04
|usdchf
|1.14482
|0.00000
|1.14602
|2010.06.10 20:59
|1.14494
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|77609112
|2010.06.10 19:46
|buy
|0.08
|usdchf
|1.14449
|0.00000
|1.14569
|2010.06.10 20:57
|1.14461
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|77609258
|2010.06.10 19:47
|buy
|0.16
|usdchf
|1.14412
|0.00000
|1.14532
|2010.06.10 20:55
|1.14423
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|77609295
|2010.06.10 19:47
|sell
|0.16
|eurusd
|1.21005
|0.00000
|1.20885
|2010.06.10 20:59
|1.20994
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|77609492
|2010.06.10 19:48
|sell
|0.32
|eurusd
|1.21038
|0.00000
|1.20918
|2010.06.10 20:57
|1.21027
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|77609496
|2010.06.10 19:48
|buy
|0.32
|usdchf
|1.14381
|0.00000
|1.14501
|2010.06.10 20:55
|1.14392
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|77609522
|2010.06.10 19:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.46795
|0.00000
|1.46675
|2010.06.11 10:29
|1.46784
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.11
|77609627
|2010.06.10 19:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.46878
|0.00000
|1.46758
|2010.06.11 10:04
|1.46856
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.44
|77609694
|2010.06.10 19:49
|buy
|0.64
|usdchf
|1.14348
|0.00000
|1.14468
|2010.06.10 20:51
|1.14363
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|77609776
|2010.06.10 19:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|134.022
|0.000
|133.902
|2010.06.10 20:09
|133.912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|77609802
|2010.06.10 19:50
|sell
|0.64
|eurusd
|1.21070
|0.00000
|1.20950
|2010.06.10 20:53
|1.21059
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|77609834
|2010.06.10 19:50
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.46919
|0.00000
|1.46799
|2010.06.11 09:59
|1.46908
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.44
|77609856
|2010.06.10 19:50
|sell
|0.02
|gbpjpy
|134.056
|0.000
|133.936
|2010.06.10 20:09
|133.936
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|77609872
|2010.06.10 19:50
|buy
|1.28
|usdchf
|1.14316
|0.00000
|1.14436
|2010.06.10 20:51
|1.14350
|0.00
|0.00
|0.00
|38.06
|77610050
|2010.06.10 19:51
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.46957
|0.00000
|1.46837
|2010.06.11 09:49
|1.46945
|0.00
|0.00
|-0.17
|0.96
|77610055
|2010.06.10 19:51
|sell
|0.04
|gbpjpy
|134.094
|0.000
|133.974
|2010.06.10 19:56
|133.974
|0.00
|0.00
|0.00
|5.26
|77610236
|2010.06.10 19:52
|sell
|1.28
|eurusd
|1.21101
|0.00000
|1.20981
|2010.06.10 20:52
|1.21090
|0.00
|0.00
|0.00
|14.08
|77610552
|2010.06.10 19:55
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.67862
|0.00000
|1.67982
|2010.06.10 20:04
|1.67982
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|77610643
|2010.06.10 19:56
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.67826
|0.00000
|1.67946
|2010.06.10 20:04
|1.67946
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|77610730
|2010.06.10 19:57
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.67794
|0.00000
|1.67914
|2010.06.10 20:04
|1.67914
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|77621339
|2010.06.10 22:14
|buy
|0.01
|eurchf
|1.38501
|0.00000
|1.38621
|2010.06.10 23:11
|1.38460
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|77621661
|2010.06.10 22:19
|buy
|0.02
|eurchf
|1.38468
|0.00000
|1.38588
|2010.06.10 23:11
|1.38465
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|77621987
|2010.06.10 22:23
|buy
|0.04
|eurchf
|1.38431
|0.00000
|1.38551
|2010.06.10 23:12
|1.38456
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|77622074
|2010.06.10 22:24
|buy
|0.08
|eurchf
|1.38400
|0.00000
|1.38520
|2010.06.10 23:12
|1.38433
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|77632102
|2010.06.11 02:44
|buy
|0.01
|eurchf
|1.38570
|0.00000
|1.38690
|2010.06.11 06:43
|1.38585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|77632180
|2010.06.11 02:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.21206
|0.00000
|1.21326
|2010.06.11 09:06
|1.21240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|77632264
|2010.06.11 02:47
|buy
|0.02
|eurusd
|1.21173
|0.00000
|1.21293
|2010.06.11 09:06
|1.21185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|77632298
|2010.06.11 02:47
|buy
|0.02
|eurchf
|1.38540
|0.00000
|1.38660
|2010.06.11 06:30
|1.38561
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|77632312
|2010.06.11 02:47
|buy
|0.04
|eurusd
|1.21143
|0.00000
|1.21263
|2010.06.11 06:48
|1.21154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|77638388
|2010.06.11 05:10
|sell
|0.16
|eurusd
|1.21100
|0.00000
|1.20980
|2010.06.11 05:27
|1.21004
|0.00
|0.00
|0.00
|15.36
|77641412
|2010.06.11 06:30
|sell
|0.01
|eurchf
|1.38534
|0.00000
|1.38414
|2010.06.11 07:00
|1.38516
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|77641531
|2010.06.11 06:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.68419
|0.00000
|1.68299
|2010.06.11 06:58
|1.68396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|77642425
|2010.06.11 06:51
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.662
|0.000
|91.542
|2010.06.11 06:59
|91.606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|77842567
|2010.06.14 19:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22391
|0.00000
|1.22511
|2010.06.14 19:44
|1.22450
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|77848286
|2010.06.14 20:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.697
|0.000
|91.817
|2010.06.15 02:45
|91.677
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|77848513
|2010.06.14 20:07
|buy
|0.02
|usdjpy
|91.666
|0.000
|91.786
|2010.06.15 02:45
|91.677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|77848865
|2010.06.14 20:10
|buy
|0.04
|usdjpy
|91.636
|0.000
|91.756
|2010.06.14 23:32
|91.646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|77873911
|2010.06.15 04:23
|buy
|0.01
|usdchf
|1.14098
|0.00000
|1.14218
|2010.06.15 05:12
|1.14081
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|77873942
|2010.06.15 04:24
|buy
|0.02
|usdchf
|1.14068
|0.00000
|1.14188
|2010.06.15 05:12
|1.14081
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|77877339
|2010.06.15 05:42
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.68473
|0.00000
|1.68353
|2010.06.15 05:46
|1.68353
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|77880521
|2010.06.15 06:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22131
|0.00000
|1.22251
|2010.06.15 07:38
|1.22141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|77881021
|2010.06.15 06:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.22101
|0.00000
|1.22221
|2010.06.15 07:27
|1.22121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|77881050
|2010.06.15 06:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47373
|0.00000
|1.47493
|2010.06.15 07:25
|1.47389
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|77881112
|2010.06.15 06:50
|buy
|0.04
|eurusd
|1.22070
|0.00000
|1.22190
|2010.06.15 07:27
|1.22084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|77881164
|2010.06.15 06:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.47340
|0.00000
|1.47460
|2010.06.15 07:25
|1.47389
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|77881230
|2010.06.15 06:50
|sell
|0.01
|usdchf
|1.14110
|0.00000
|1.13990
|2010.06.15 07:30
|1.14095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|77881263
|2010.06.15 06:51
|buy
|0.08
|eurusd
|1.22028
|0.00000
|1.22148
|2010.06.15 07:27
|1.22087
|0.00
|0.00
|0.00
|4.72
|77974561
|2010.06.15 19:46
|sell
|0.01
|usdchf
|1.13162
|0.00000
|1.13042
|2010.06.16 04:52
|1.13150
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.11
|77974576
|2010.06.15 19:46
|sell
|0.01
|eurchf
|1.39751
|0.00000
|1.39631
|2010.06.15 20:25
|1.39737
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|77974828
|2010.06.15 19:49
|sell
|0.02
|usdchf
|1.13194
|0.00000
|1.13074
|2010.06.16 04:41
|1.13182
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.21
|77975063
|2010.06.15 19:52
|sell
|0.04
|usdchf
|1.13226
|0.00000
|1.13106
|2010.06.15 20:34
|1.13210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|77977265
|2010.06.15 20:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48262
|0.00000
|1.48142
|2010.06.15 20:40
|1.48192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|77983511
|2010.06.15 21:42
|sell
|0.16
|eurusd
|1.23431
|0.00000
|1.23311
|2010.06.15 22:20
|1.23395
|0.00
|0.00
|0.00
|5.76
|77993214
|2010.06.16 01:41
|buy
|0.01
|usdchf
|1.13326
|0.00000
|1.13446
|2010.06.16 01:52
|1.13361
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|77993227
|2010.06.16 01:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48052
|0.00000
|1.47932
|2010.06.16 01:53
|1.47969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|77993252
|2010.06.16 01:41
|sell
|0.16
|eurusd
|1.23212
|0.00000
|1.23092
|2010.06.16 01:56
|1.23146
|0.00
|0.00
|0.00
|10.56
|77993354
|2010.06.16 01:44
|buy
|0.02
|usdchf
|1.13294
|0.00000
|1.13414
|2010.06.16 01:52
|1.13365
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|77995319
|2010.06.16 02:36
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.67869
|0.00000
|1.67749
|2010.06.16 02:54
|1.67810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|77995334
|2010.06.16 02:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48145
|0.00000
|1.48025
|2010.06.16 02:43
|1.48030
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|77999857
|2010.06.16 04:41
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.67633
|0.00000
|1.67753
|2010.06.16 11:50
|1.67644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|77999868
|2010.06.16 04:41
|buy
|0.02
|eurchf
|1.39365
|0.00000
|1.39485
|2010.06.16 07:13
|1.39379
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|77999878
|2010.06.16 04:41
|buy
|0.01
|usdchf
|1.13217
|0.00000
|1.13337
|2010.06.16 10:02
|1.13192
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|77999955
|2010.06.16 04:42
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.67516
|0.00000
|1.67636
|2010.06.16 11:39
|1.67532
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|78000658
|2010.06.16 04:52
|buy
|0.02
|usdchf
|1.13175
|0.00000
|1.13295
|2010.06.16 10:02
|1.13198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|78000719
|2010.06.16 04:52
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.67486
|0.00000
|1.67606
|2010.06.16 06:25
|1.67499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|78000757
|2010.06.16 04:53
|buy
|0.04
|usdchf
|1.13124
|0.00000
|1.13244
|2010.06.16 06:29
|1.13136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|78000783
|2010.06.16 04:53
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.67456
|0.00000
|1.67576
|2010.06.16 06:25
|1.67470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|78000816
|2010.06.16 04:54
|buy
|0.04
|eurchf
|1.39331
|0.00000
|1.39451
|2010.06.16 07:07
|1.39343
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|78003082
|2010.06.16 05:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48095
|0.00000
|1.47975
|2010.06.16 06:12
|1.48091
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|78003269
|2010.06.16 05:42
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.48125
|0.00000
|1.48005
|2010.06.16 06:12
|1.48080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|78004200
|2010.06.16 05:56
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.525
|0.000
|91.405
|2010.06.16 06:38
|91.495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|78106184
|2010.06.16 19:46
|sell
|0.01
|eurchf
|1.38765
|0.00000
|1.38645
|2010.06.17 03:30
|1.38753
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.11
|78106347
|2010.06.16 19:48
|sell
|0.02
|eurchf
|1.38796
|0.00000
|1.38676
|2010.06.17 03:27
|1.38785
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.19
|78106598
|2010.06.16 19:51
|sell
|0.04
|eurchf
|1.38826
|0.00000
|1.38706
|2010.06.17 03:14
|1.38811
|0.00
|0.00
|-0.19
|0.53
|78107808
|2010.06.16 20:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.425
|0.000
|91.305
|2010.06.16 20:24
|91.394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|78108030
|2010.06.16 20:04
|sell
|0.08
|eurchf
|1.38942
|0.00000
|1.38822
|2010.06.16 20:40
|1.38929
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|78119960
|2010.06.16 22:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47442
|0.00000
|1.47562
|2010.06.17 10:37
|1.47426
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|78120232
|2010.06.16 22:03
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.66617
|0.00000
|1.66737
|2010.06.16 22:46
|1.66641
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|78120241
|2010.06.16 22:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.47409
|0.00000
|1.47529
|2010.06.17 10:37
|1.47426
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.34
|78120333
|2010.06.16 22:04
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.66586
|0.00000
|1.66706
|2010.06.16 22:46
|1.66606
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|78120353
|2010.06.16 22:04
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.47371
|0.00000
|1.47491
|2010.06.16 22:08
|1.47491
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|78123571
|2010.06.16 22:46
|sell
|0.08
|eurchf
|1.39239
|0.00000
|1.39119
|2010.06.16 23:20
|1.39224
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|78150578
|2010.06.17 05:37
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.203
|0.000
|91.323
|2010.06.17 06:11
|91.245
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|78150993
|2010.06.17 05:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22678
|0.00000
|1.22798
|2010.06.17 06:11
|1.22725
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|78151045
|2010.06.17 05:43
|buy
|0.02
|eurchf
|1.38786
|0.00000
|1.38906
|2010.06.17 08:04
|1.38799
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|78151775
|2010.06.17 05:52
|buy
|0.02
|eurusd
|1.22641
|0.00000
|1.22761
|2010.06.17 06:11
|1.22726
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|78156172
|2010.06.17 06:38
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.46895
|0.00000
|1.47015
|2010.06.17 06:50
|1.46999
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|78266244
|2010.06.17 19:35
|buy
|0.01
|usdchf
|1.11262
|0.00000
|1.11382
|2010.06.17 20:43
|1.11273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78266606
|2010.06.17 19:38
|sell
|0.16
|eurusd
|1.23726
|0.00000
|1.23606
|2010.06.17 21:02
|1.23715
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|78266924
|2010.06.17 19:41
|sell
|0.32
|eurusd
|1.23756
|0.00000
|1.23636
|2010.06.17 21:02
|1.23737
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|78266945
|2010.06.17 19:42
|buy
|0.02
|usdchf
|1.11223
|0.00000
|1.11343
|2010.06.17 20:28
|1.11234
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78267094
|2010.06.17 19:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48105
|0.00000
|1.47985
|2010.06.17 20:44
|1.48092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|78267172
|2010.06.17 19:43
|sell
|0.64
|eurusd
|1.23786
|0.00000
|1.23666
|2010.06.17 20:45
|1.23769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.88
|78267793
|2010.06.17 19:48
|buy
|0.04
|usdchf
|1.11168
|0.00000
|1.11288
|2010.06.17 20:18
|1.11179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|78267855
|2010.06.17 19:48
|sell
|1.28
|eurusd
|1.23818
|0.00000
|1.23698
|2010.06.17 20:44
|1.23806
|0.00
|0.00
|0.00
|15.36
|78267872
|2010.06.17 19:48
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.48151
|0.00000
|1.48031
|2010.06.17 20:35
|1.48141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78267991
|2010.06.17 19:49
|buy
|0.08
|usdchf
|1.11132
|0.00000
|1.11252
|2010.06.17 20:16
|1.11159
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|78270911
|2010.06.17 20:10
|sell
|0.01
|eurchf
|1.37757
|0.00000
|1.37637
|2010.06.17 20:40
|1.37723
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|78292824
|2010.06.18 02:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23804
|0.00000
|1.23924
|2010.06.18 03:08
|1.23850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|78303450
|2010.06.18 05:40
|buy
|0.01
|usdchf
|1.11098
|0.00000
|1.11218
|2010.06.18 06:53
|1.11111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|78307344
|2010.06.18 06:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48423
|0.00000
|1.48303
|2010.06.18 06:42
|1.48363
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|78307908
|2010.06.18 06:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.827
|0.000
|90.947
|2010.06.18 07:11
|90.807
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|78308221
|2010.06.18 06:42
|buy
|0.02
|usdjpy
|90.795
|0.000
|90.915
|2010.06.18 07:11
|90.805
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|78309112
|2010.06.18 06:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24021
|0.00000
|1.24141
|2010.06.18 08:00
|1.24033
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|78436119
|2010.06.21 05:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24235
|0.00000
|1.24355
|2010.06.21 06:51
|1.24325
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|78436276
|2010.06.21 05:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.24203
|0.00000
|1.24323
|2010.06.21 06:51
|1.24323
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|78436350
|2010.06.21 05:58
|buy
|0.04
|eurusd
|1.24170
|0.00000
|1.24290
|2010.06.21 06:23
|1.24290
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|78436436
|2010.06.21 05:59
|buy
|0.08
|eurusd
|1.24139
|0.00000
|1.24259
|2010.06.21 06:21
|1.24259
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|78541595
|2010.06.21 19:39
|buy
|0.02
|eurchf
|1.36859
|0.00000
|1.36979
|2010.06.21 19:50
|1.36938
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|78542703
|2010.06.21 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47637
|0.00000
|1.47757
|2010.06.21 19:57
|1.47701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|78542730
|2010.06.21 19:45
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.64071
|0.00000
|1.64191
|2010.06.21 20:08
|1.64174
|0.00
|0.00
|0.00
|3.71
|78543262
|2010.06.21 19:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.47606
|0.00000
|1.47726
|2010.06.21 19:57
|1.47698
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|78543327
|2010.06.21 19:47
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.64036
|0.00000
|1.64156
|2010.06.21 19:57
|1.64156
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|78543358
|2010.06.21 19:48
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.47551
|0.00000
|1.47671
|2010.06.21 19:52
|1.47671
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|78546663
|2010.06.21 20:12
|sell
|0.16
|eurusd
|1.23340
|0.00000
|1.23220
|2010.06.21 20:49
|1.23220
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|78560593
|2010.06.21 22:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.044
|0.000
|90.924
|2010.06.21 23:08
|91.033
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|78570852
|2010.06.22 01:36
|buy
|0.01
|usdchf
|1.10885
|0.00000
|1.11005
|2010.06.22 01:49
|1.10908
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|78570928
|2010.06.22 01:39
|buy
|0.02
|usdchf
|1.10855
|0.00000
|1.10975
|2010.06.22 01:49
|1.10908
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|78572613
|2010.06.22 02:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23107
|0.00000
|1.23227
|2010.06.22 02:38
|1.23193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|78586536
|2010.06.22 06:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22987
|0.00000
|1.23107
|2010.06.22 06:58
|1.23053
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|78673736
|2010.06.22 20:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48349
|0.00000
|1.48469
|2010.06.22 20:13
|1.48441
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|78684746
|2010.06.22 21:54
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.405
|0.000
|90.525
|2010.06.22 22:06
|90.444
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|78685095
|2010.06.22 21:57
|buy
|0.02
|usdjpy
|90.375
|0.000
|90.495
|2010.06.22 22:06
|90.446
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|78687745
|2010.06.22 22:42
|sell
|0.01
|usdjpy
|90.548
|0.000
|90.428
|2010.06.22 23:20
|90.550
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|78687865
|2010.06.22 22:45
|sell
|0.02
|usdjpy
|90.579
|0.000
|90.459
|2010.06.22 23:20
|90.550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|78703786
|2010.06.23 04:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48291
|0.00000
|1.48171
|2010.06.23 05:06
|1.48266
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|78816884
|2010.06.24 01:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23038
|0.00000
|1.23158
|2010.06.24 02:00
|1.23080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|78816964
|2010.06.24 01:40
|buy
|0.02
|eurusd
|1.23007
|0.00000
|1.23127
|2010.06.24 02:00
|1.23077
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|78817062
|2010.06.24 01:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.10623
|0.00000
|1.10503
|2010.06.24 02:00
|1.10564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|78817138
|2010.06.24 01:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49556
|0.00000
|1.49676
|2010.06.24 01:48
|1.49644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|78827289
|2010.06.24 06:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23347
|0.00000
|1.23467
|2010.06.24 07:34
|1.23360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|78827440
|2010.06.24 06:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.23315
|0.00000
|1.23435
|2010.06.24 07:27
|1.23333
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|78906837
|2010.06.24 19:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|89.524
|0.000
|89.404
|2010.06.24 20:31
|89.650
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|78908165
|2010.06.24 19:54
|sell
|0.02
|usdjpy
|89.640
|0.000
|89.520
|2010.06.24 20:31
|89.649
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|78908600
|2010.06.24 19:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|134.149
|0.000
|134.029
|2010.06.24 20:04
|134.029
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|78908606
|2010.06.24 19:57
|sell
|0.04
|usdjpy
|89.691
|0.000
|89.571
|2010.06.24 20:31
|89.643
|0.00
|0.00
|0.00
|2.14
|78919151
|2010.06.24 22:46
|sell
|0.01
|usdjpy
|89.625
|0.000
|89.505
|2010.06.24 23:12
|89.559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|78925959
|2010.06.25 02:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23157
|0.00000
|1.23277
|2010.06.25 03:12
|1.23168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|78926101
|2010.06.25 02:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.23122
|0.00000
|1.23242
|2010.06.25 03:07
|1.23134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|78926141
|2010.06.25 02:34
|sell
|0.01
|usdchf
|1.10396
|0.00000
|1.10276
|2010.06.25 03:04
|1.10384
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|78926154
|2010.06.25 02:34
|buy
|0.04
|eurusd
|1.23081
|0.00000
|1.23201
|2010.06.25 03:03
|1.23110
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|78926561
|2010.06.25 02:44
|buy
|0.08
|eurusd
|1.23048
|0.00000
|1.23168
|2010.06.25 03:04
|1.23106
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|78926690
|2010.06.25 02:45
|buy
|0.02
|eurchf
|1.35865
|0.00000
|1.35985
|2010.06.25 02:55
|1.35913
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|78933802
|2010.06.25 05:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23194
|0.00000
|1.23314
|2010.06.25 05:52
|1.23262
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|78933928
|2010.06.25 05:47
|buy
|0.02
|eurusd
|1.23164
|0.00000
|1.23284
|2010.06.25 05:52
|1.23262
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|78937349
|2010.06.25 06:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23104
|0.00000
|1.23224
|2010.06.25 06:59
|1.23117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|78937367
|2010.06.25 06:40
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.647
|0.000
|133.767
|2010.06.25 06:51
|133.712
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|78937378
|2010.06.25 06:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49441
|0.00000
|1.49561
|2010.06.25 07:05
|1.49493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|78937464
|2010.06.25 06:41
|buy
|0.02
|eurusd
|1.23074
|0.00000
|1.23194
|2010.06.25 06:59
|1.23117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|78937518
|2010.06.25 06:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.49411
|0.00000
|1.49531
|2010.06.25 07:05
|1.49499
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|78937524
|2010.06.25 06:41
|sell
|0.01
|usdchf
|1.10195
|0.00000
|1.10075
|2010.06.25 07:12
|1.10172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|79058372
|2010.06.28 05:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50526
|0.00000
|1.50646
|2010.06.28 06:47
|1.50507
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|79058414
|2010.06.28 05:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50494
|0.00000
|1.50614
|2010.06.28 06:47
|1.50507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|79058674
|2010.06.28 05:24
|sell
|0.01
|eurchf
|1.35302
|0.00000
|1.35182
|2010.06.28 05:47
|1.35290
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|79159946
|2010.06.28 19:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50940
|0.00000
|1.50820
|2010.06.29 04:39
|1.50927
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.13
|79160041
|2010.06.28 19:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51009
|0.00000
|1.50889
|2010.06.28 23:03
|1.50997
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|79160330
|2010.06.28 19:39
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.51043
|0.00000
|1.50923
|2010.06.28 22:37
|1.51027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|79161171
|2010.06.28 19:47
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.51073
|0.00000
|1.50953
|2010.06.28 20:02
|1.50953
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|79161523
|2010.06.28 19:49
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.51104
|0.00000
|1.50984
|2010.06.28 20:00
|1.50984
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|79172238
|2010.06.28 21:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22753
|0.00000
|1.22873
|2010.06.28 22:45
|1.22767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|79172418
|2010.06.28 21:52
|buy
|0.02
|eurusd
|1.22720
|0.00000
|1.22840
|2010.06.28 22:38
|1.22743
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|79186652
|2010.06.29 04:23
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08769
|0.00000
|1.08649
|2010.06.29 04:50
|1.08776
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|79187084
|2010.06.29 04:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22781
|0.00000
|1.22901
|2010.06.30 11:56
|1.22793
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.12
|79187103
|2010.06.29 04:31
|sell
|0.02
|usdchf
|1.08812
|0.00000
|1.08692
|2010.06.29 04:50
|1.08779
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|79187115
|2010.06.29 04:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51040
|0.00000
|1.51160
|2010.06.29 05:05
|1.51036
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|79187235
|2010.06.29 04:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51010
|0.00000
|1.51130
|2010.06.29 05:05
|1.51036
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|79187504
|2010.06.29 04:38
|buy
|0.02
|eurusd
|1.22750
|0.00000
|1.22870
|2010.06.29 05:02
|1.22766
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|79187515
|2010.06.29 04:38
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.50977
|0.00000
|1.51097
|2010.06.29 05:05
|1.51031
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|79187739
|2010.06.29 04:39
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.50947
|0.00000
|1.51067
|2010.06.29 05:05
|1.51031
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|79187752
|2010.06.29 04:39
|buy
|0.04
|eurusd
|1.22719
|0.00000
|1.22839
|2010.06.29 05:02
|1.22768
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|79187817
|2010.06.29 04:40
|buy
|0.08
|gbpjpy
|134.463
|0.000
|134.583
|2010.07.08 08:26
|134.474
|0.00
|0.00
|0.31
|1.00
|79187863
|2010.06.29 04:40
|buy
|0.08
|eurusd
|1.22686
|0.00000
|1.22806
|2010.06.29 05:02
|1.22773
|0.00
|0.00
|0.00
|6.96
|79188429
|2010.06.29 04:48
|buy
|0.02
|eurchf
|1.33474
|0.00000
|1.33594
|2010.06.29 05:02
|1.33540
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|79190257
|2010.06.29 05:20
|buy
|0.02
|eurchf
|1.33416
|0.00000
|1.33536
|2010.07.01 17:31
|1.33458
|0.00
|0.00
|0.01
|0.79
|79190306
|2010.06.29 05:21
|buy
|0.04
|eurchf
|1.33384
|0.00000
|1.33504
|2010.07.01 17:31
|1.33408
|0.00
|0.00
|0.01
|0.90
|79192249
|2010.06.29 05:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50981
|0.00000
|1.50861
|2010.06.29 05:58
|1.50872
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|79195775
|2010.06.29 06:49
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08596
|0.00000
|1.08716
|2010.06.29 07:06
|1.08598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|79196090
|2010.06.29 06:53
|buy
|0.02
|usdchf
|1.08562
|0.00000
|1.08682
|2010.06.29 07:06
|1.08601
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|79292666
|2010.06.29 19:39
|buy
|0.02
|eurusd
|1.21909
|0.00000
|1.22029
|2010.06.29 19:57
|1.22002
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|79301403
|2010.06.29 21:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50628
|0.00000
|1.50748
|2010.06.29 21:53
|1.50703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|79304188
|2010.06.29 22:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08132
|0.00000
|1.08012
|2010.06.29 23:10
|1.08153
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|79304449
|2010.06.29 22:09
|sell
|0.02
|usdchf
|1.08165
|0.00000
|1.08045
|2010.06.29 23:10
|1.08152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|79315161
|2010.06.30 01:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50576
|0.00000
|1.50456
|2010.06.30 01:31
|1.50511
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|79321904
|2010.06.30 02:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.21691
|0.00000
|1.21811
|2010.06.30 02:36
|1.21800
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|79321913
|2010.06.30 02:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50331
|0.00000
|1.50451
|2010.06.30 03:06
|1.50393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|79330800
|2010.06.30 04:15
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.602
|0.000
|88.482
|2010.06.30 04:44
|88.545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|79332947
|2010.06.30 04:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08297
|0.00000
|1.08177
|2010.06.30 05:07
|1.08259
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|79333882
|2010.06.30 04:53
|sell
|0.02
|usdchf
|1.08348
|0.00000
|1.08228
|2010.06.30 05:07
|1.08259
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|79456319
|2010.06.30 20:06
|buy
|0.16
|usdjpy
|88.538
|0.000
|88.658
|2010.07.01 01:57
|88.548
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.81
|79468971
|2010.06.30 22:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.458
|0.000
|88.338
|2010.06.30 23:01
|88.432
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|79486146
|2010.07.01 04:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49343
|0.00000
|1.49223
|2010.07.01 05:39
|1.49272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|79490731
|2010.07.01 06:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.898
|0.000
|131.778
|2010.07.01 06:40
|131.778
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|79490780
|2010.07.01 06:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49529
|0.00000
|1.49409
|2010.07.01 06:40
|1.49438
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|79490976
|2010.07.01 06:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.240
|0.000
|88.120
|2010.07.01 12:36
|88.228
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|79591517
|2010.07.01 19:23
|sell
|0.16
|eurusd
|1.24756
|0.00000
|1.24636
|2010.07.01 20:31
|1.24745
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|79603356
|2010.07.01 21:41
|sell
|0.16
|eurusd
|1.25159
|0.00000
|1.25039
|2010.07.01 23:35
|1.25145
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|79603381
|2010.07.01 21:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51770
|0.00000
|1.51650
|2010.07.01 22:03
|1.51734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|79604407
|2010.07.01 21:47
|sell
|0.32
|eurusd
|1.25215
|0.00000
|1.25095
|2010.07.01 22:28
|1.25204
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|79604558
|2010.07.01 21:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.964
|0.000
|132.844
|2010.07.01 22:23
|132.950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|79604593
|2010.07.01 21:47
|sell
|0.01
|eurchf
|1.32915
|0.00000
|1.32795
|2010.07.01 21:49
|1.32795
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|79604616
|2010.07.01 21:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51867
|0.00000
|1.51747
|2010.07.01 22:01
|1.51747
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|79604720
|2010.07.01 21:48
|sell
|0.64
|eurusd
|1.25339
|0.00000
|1.25219
|2010.07.01 21:56
|1.25219
|0.00
|0.00
|0.00
|76.80
|79605115
|2010.07.01 21:49
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05933
|0.00000
|1.06053
|2010.07.01 22:12
|1.05926
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|79605299
|2010.07.01 21:50
|buy
|0.02
|usdchf
|1.05819
|0.00000
|1.05939
|2010.07.01 22:12
|1.05926
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|79608782
|2010.07.01 22:29
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06048
|0.00000
|1.05928
|2010.07.01 22:44
|1.05928
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|79621004
|2010.07.02 02:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51899
|0.00000
|1.51779
|2010.07.02 02:48
|1.51853
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|79745807
|2010.07.05 05:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25371
|0.00000
|1.25491
|2010.07.05 06:11
|1.25425
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|79825806
|2010.07.05 22:26
|sell
|0.01
|eurchf
|1.33561
|0.00000
|1.33441
|2010.07.05 22:30
|1.33490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|79826134
|2010.07.05 22:34
|sell
|0.01
|eurchf
|1.33565
|0.00000
|1.33445
|2010.07.05 22:48
|1.33515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|79826145
|2010.07.05 22:34
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06508
|0.00000
|1.06388
|2010.07.05 22:40
|1.06454
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|79831804
|2010.07.06 00:58
|buy
|0.16
|usdjpy
|87.650
|0.000
|87.770
|2010.07.06 06:59
|87.666
|0.00
|0.00
|0.00
|2.92
|79831922
|2010.07.06 00:58
|buy
|0.16
|gbpjpy
|132.617
|0.000
|132.737
|2010.07.06 05:38
|132.634
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|79831932
|2010.07.06 00:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51280
|0.00000
|1.51400
|2010.07.06 01:06
|1.51334
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|79832739
|2010.07.06 01:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25336
|0.00000
|1.25456
|2010.07.06 05:53
|1.25349
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|79832973
|2010.07.06 01:10
|buy
|0.32
|usdjpy
|87.612
|0.000
|87.732
|2010.07.06 04:18
|87.623
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|79834541
|2010.07.06 01:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06545
|0.00000
|1.06425
|2010.07.06 03:20
|1.06534
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79834585
|2010.07.06 01:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51056
|0.00000
|1.51176
|2010.07.06 03:32
|1.51067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|79834632
|2010.07.06 01:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.25174
|0.00000
|1.25294
|2010.07.06 04:59
|1.25186
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|79834756
|2010.07.06 01:31
|buy
|0.04
|eurusd
|1.25142
|0.00000
|1.25262
|2010.07.06 04:56
|1.25153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|79834842
|2010.07.06 01:31
|buy
|0.02
|eurchf
|1.33314
|0.00000
|1.33434
|2010.07.06 01:45
|1.33355
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79834848
|2010.07.06 01:31
|buy
|0.32
|gbpjpy
|132.202
|0.000
|132.322
|2010.07.06 01:36
|132.322
|0.00
|0.00
|0.00
|43.85
|79834893
|2010.07.06 01:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51023
|0.00000
|1.51143
|2010.07.06 03:24
|1.51034
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|79851525
|2010.07.06 05:00
|sell
|0.16
|eurusd
|1.25234
|0.00000
|1.25114
|2010.07.06 05:14
|1.25199
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|79857660
|2010.07.06 06:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25215
|0.00000
|1.25335
|2010.07.06 06:40
|1.25335
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|79859423
|2010.07.06 06:47
|sell
|0.01
|eurchf
|1.33072
|0.00000
|1.32952
|2010.07.06 08:14
|1.33054
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|79859591
|2010.07.06 06:49
|sell
|0.02
|eurchf
|1.33102
|0.00000
|1.32982
|2010.07.06 08:10
|1.33088
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|79859808
|2010.07.06 06:50
|sell
|0.04
|eurchf
|1.33154
|0.00000
|1.33034
|2010.07.06 07:56
|1.33140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|79860073
|2010.07.06 06:51
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.60698
|0.00000
|1.60578
|2010.07.06 07:36
|1.60687
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|79980608
|2010.07.06 19:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51463
|0.00000
|1.51583
|2010.07.06 20:02
|1.51506
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|79998805
|2010.07.06 22:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51565
|0.00000
|1.51445
|2010.07.06 23:06
|1.51507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|80027737
|2010.07.07 05:29
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06197
|0.00000
|1.06077
|2010.07.07 07:07
|1.06216
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|80028039
|2010.07.07 05:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26025
|0.00000
|1.26145
|2010.07.07 07:26
|1.26037
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|80028052
|2010.07.07 05:32
|sell
|0.02
|usdchf
|1.06227
|0.00000
|1.06107
|2010.07.07 07:07
|1.06216
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|80029312
|2010.07.07 05:47
|buy
|0.02
|eurusd
|1.25980
|0.00000
|1.26100
|2010.07.07 07:17
|1.25992
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|80029512
|2010.07.07 05:49
|buy
|0.04
|eurusd
|1.25950
|0.00000
|1.26070
|2010.07.07 07:16
|1.25963
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|80029764
|2010.07.07 05:50
|sell
|0.04
|usdchf
|1.06270
|0.00000
|1.06150
|2010.07.07 06:47
|1.06258
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|80029940
|2010.07.07 05:52
|buy
|0.08
|eurusd
|1.25920
|0.00000
|1.26040
|2010.07.07 07:13
|1.25935
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|80030100
|2010.07.07 05:53
|buy
|0.16
|eurusd
|1.25884
|0.00000
|1.26004
|2010.07.07 06:47
|1.25899
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|80130332
|2010.07.07 19:15
|sell
|0.01
|eurchf
|1.32909
|0.00000
|1.32789
|2010.07.07 19:22
|1.32789
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|80130401
|2010.07.07 19:15
|sell
|0.16
|eurusd
|1.26252
|0.00000
|1.26132
|2010.07.08 01:55
|1.26240
|0.00
|0.00
|-0.48
|1.92
|80130760
|2010.07.07 19:17
|sell
|0.32
|eurusd
|1.26291
|0.00000
|1.26171
|2010.07.08 01:43
|1.26280
|0.00
|0.00
|-0.96
|3.52
|80130917
|2010.07.07 19:18
|sell
|0.64
|eurusd
|1.26323
|0.00000
|1.26203
|2010.07.07 23:39
|1.26311
|0.00
|0.00
|0.00
|7.68
|80131154
|2010.07.07 19:19
|sell
|1.28
|eurusd
|1.26353
|0.00000
|1.26233
|2010.07.07 23:34
|1.26342
|0.00
|0.00
|0.00
|14.08
|80131403
|2010.07.07 19:20
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05137
|0.00000
|1.05257
|2010.07.07 19:53
|1.05162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|80135933
|2010.07.07 20:02
|sell
|0.01
|eurchf
|1.33097
|0.00000
|1.32977
|2010.07.07 20:30
|1.33051
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|80136937
|2010.07.07 20:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|87.418
|0.000
|87.298
|2010.07.07 20:26
|87.406
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|80144963
|2010.07.07 21:44
|sell
|0.08
|usdjpy
|87.688
|0.000
|87.568
|2010.07.07 22:24
|87.676
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|80144976
|2010.07.07 21:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.252
|0.000
|133.132
|2010.07.07 22:24
|133.241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|80144994
|2010.07.07 21:45
|sell
|0.02
|gbpjpy
|133.292
|0.000
|133.172
|2010.07.07 22:20
|133.280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|80145030
|2010.07.07 21:45
|sell
|0.16
|usdjpy
|87.734
|0.000
|87.614
|2010.07.07 22:06
|87.691
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|80168413
|2010.07.08 04:15
|sell
|0.08
|usdjpy
|88.366
|0.000
|88.246
|2010.07.08 04:33
|88.317
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|80259796
|2010.07.08 19:15
|sell
|0.01
|eurchf
|1.33251
|0.00000
|1.33131
|2010.07.08 19:44
|1.33167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|80260019
|2010.07.08 19:17
|sell
|0.02
|eurchf
|1.33289
|0.00000
|1.33169
|2010.07.08 19:44
|1.33169
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|80260039
|2010.07.08 19:17
|sell
|0.16
|eurusd
|1.26719
|0.00000
|1.26599
|2010.07.08 19:55
|1.26705
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|80260334
|2010.07.08 19:18
|sell
|0.32
|eurusd
|1.26758
|0.00000
|1.26638
|2010.07.08 19:52
|1.26721
|0.00
|0.00
|0.00
|11.84
|80271020
|2010.07.08 21:36
|sell
|0.01
|eurchf
|1.33135
|0.00000
|1.33015
|2010.07.09 05:45
|1.33117
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.17
|80271370
|2010.07.08 21:39
|sell
|0.16
|eurusd
|1.26886
|0.00000
|1.26766
|2010.07.08 23:58
|1.26865
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|80271767
|2010.07.08 21:42
|sell
|0.32
|eurusd
|1.26921
|0.00000
|1.26801
|2010.07.08 23:58
|1.26908
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|80271949
|2010.07.08 21:44
|sell
|0.64
|eurusd
|1.26951
|0.00000
|1.26831
|2010.07.08 23:14
|1.26940
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|80271964
|2010.07.08 21:44
|sell
|0.02
|eurchf
|1.33176
|0.00000
|1.33056
|2010.07.09 05:39
|1.33162
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.27
|80273854
|2010.07.08 22:01
|sell
|1.28
|eurusd
|1.27042
|0.00000
|1.26922
|2010.07.08 22:22
|1.27000
|0.00
|0.00
|0.00
|53.76
|80274124
|2010.07.08 22:02
|sell
|0.04
|eurchf
|1.33257
|0.00000
|1.33137
|2010.07.08 22:40
|1.33243
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|80274202
|2010.07.08 22:03
|sell
|0.08
|eurchf
|1.33321
|0.00000
|1.33201
|2010.07.08 22:40
|1.33249
|0.00
|0.00
|0.00
|5.49
|80274379
|2010.07.08 22:04
|sell
|0.16
|eurchf
|1.33374
|0.00000
|1.33254
|2010.07.08 22:08
|1.33254
|0.00
|0.00
|0.00
|18.30
|80286918
|2010.07.09 02:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26829
|0.00000
|1.26949
|2010.07.09 03:11
|1.26846
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|80287230
|2010.07.09 02:41
|buy
|0.02
|eurusd
|1.26799
|0.00000
|1.26919
|2010.07.09 03:06
|1.26836
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|80287342
|2010.07.09 02:43
|sell
|0.01
|usdchf
|1.05098
|0.00000
|1.04978
|2010.07.09 04:57
|1.05086
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|80294483
|2010.07.09 05:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05043
|0.00000
|1.05163
|2010.07.09 06:01
|1.05056
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|80295090
|2010.07.09 05:12
|sell
|0.08
|usdjpy
|88.634
|0.000
|88.514
|2010.07.09 07:02
|88.624
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|80295175
|2010.07.09 05:13
|sell
|0.16
|usdjpy
|88.664
|0.000
|88.544
|2010.07.09 06:12
|88.653
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|80295992
|2010.07.09 05:33
|buy
|0.02
|eurchf
|1.33204
|0.00000
|1.33324
|2010.07.09 05:58
|1.33215
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|80296459
|2010.07.09 05:45
|buy
|0.04
|eurchf
|1.33104
|0.00000
|1.33224
|2010.07.09 05:55
|1.33207
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|0.00
|0.00
|-4.65
|892.08
|Closed P/L:
|887.43
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|77999853
|2010.06.16 04:41
|buy
|0.01
|eurchf
|1.39486
|0.00000
|1.39606
|1.33687
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.83
|77503895
|2010.06.10 05:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.19955
|0.00000
|1.19835
|1.26426
|0.00
|0.00
|-0.29
|-64.71
|77504881
|2010.06.10 05:23
|sell
|0.02
|eurusd
|1.20011
|0.00000
|1.19891
|1.26426
|0.00
|0.00
|-0.58
|-128.30
|77504944
|2010.06.10 05:24
|sell
|0.04
|eurusd
|1.20047
|0.00000
|1.19927
|1.26426
|0.00
|0.00
|-1.16
|-255.16
|77505264
|2010.06.10 05:25
|sell
|0.08
|eurusd
|1.20079
|0.00000
|1.19959
|1.26426
|0.00
|0.00
|-2.32
|-507.76
|78119926
|2010.06.16 22:01
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.66706
|0.00000
|1.66826
|1.59259
|0.00
|0.00
|0.21
|-70.42
|78120110
|2010.06.16 22:02
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.66675
|0.00000
|1.66795
|1.59259
|0.00
|0.00
|0.35
|-140.26
|79187373
|2010.06.29 04:35
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.711
|0.000
|134.831
|133.363
|0.00
|0.00
|0.02
|-15.22
|79187542
|2010.06.29 04:38
|buy
|0.02
|gbpjpy
|134.667
|0.000
|134.787
|133.363
|0.00
|0.00
|0.10
|-29.45
|79187669
|2010.06.29 04:39
|buy
|0.04
|gbpjpy
|134.633
|0.000
|134.753
|133.363
|0.00
|0.00
|0.14
|-57.37
|79187368
|2010.06.29 04:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|89.212
|0.000
|89.332
|88.561
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.35
|79187559
|2010.06.29 04:38
|buy
|0.02
|usdjpy
|89.175
|0.000
|89.295
|88.561
|0.00
|0.00
|-0.02
|-13.87
|79187744
|2010.06.29 04:39
|buy
|0.04
|usdjpy
|89.141
|0.000
|89.261
|88.561
|0.00
|0.00
|-0.02
|-26.20
|79187881
|2010.06.29 04:40
|buy
|0.08
|usdjpy
|89.105
|0.000
|89.225
|88.561
|0.00
|0.00
|-0.12
|-49.14
|80143779
|2010.07.07 21:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|87.580
|0.000
|87.460
|88.581
|0.00
|0.00
|-0.03
|-11.30
|80144443
|2010.07.07 21:38
|sell
|0.02
|usdjpy
|87.623
|0.000
|87.503
|88.581
|0.00
|0.00
|-0.06
|-21.63
|80144553
|2010.07.07 21:39
|sell
|0.04
|usdjpy
|87.653
|0.000
|87.533
|88.581
|0.00
|0.00
|-0.11
|-41.91
|0.00
|0.00
|-3.89
|-1 494.88
|Floating P/L:
|-1 498.77
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|887.43
|Floating P/L:
|-1 498.77
|Margin:
|98.46
|Balance:
|5 887.43
|Equity:
|4 388.66
|Free Margin:
|4 290.20
|Details:
|Gross Profit:
|901.37
|Gross Loss:
|13.94
|Total Net Profit:
|887.43
|Profit Factor:
|64.66
|Expected Payoff:
|2.32
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|7.98 (0.16%)
|Relative Drawdown:
|0.16% (7.98)
|Total Trades:
|382
|Short Positions (won %):
|182 (93.41%)
|Long Positions (won %):
|200 (91.00%)
|Profit Trades (% of total):
|352 (92.15%)
|Loss trades (% of total):
|30 (7.85%)
|Largest
|profit trade:
|76.80
|loss trade:
|-7.98
|Average
|profit trade:
|2.56
|loss trade:
|-0.46
|Maximum
|consecutive wins ($):
|40 (163.46)
|consecutive losses ($):
|2 (-0.13)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|163.46 (40)
|consecutive loss (count):
|-7.98 (1)
|Average
|consecutive wins:
|13
|consecutive losses:
|1