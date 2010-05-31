Alpari NZ Limited

Account: 2415192 Name: pol159moderate_001 Currency: USD 2010 July 23, 20:41
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
763198962010.05.31 05:21buy0.10gbpchf1.671371.666870.000002010.05.31 05:431.671860.000.000.004.24
763199002010.05.31 05:21buy0.10gbpusd1.446961.442460.000002010.05.31 05:431.448380.000.000.0014.20
763199042010.05.31 05:22buy0.10gbpjpy132.217131.7670.0002010.05.31 05:43132.3750.000.000.0017.28
763199782010.05.31 05:23buy0.20gbpchf1.670471.665970.000002010.05.31 05:431.671870.000.000.0024.25
763252492010.05.31 06:54sell0.01usdjpy91.4560.0000.0002010.05.31 08:3391.4460.000.000.000.11
764055942010.05.31 21:39buy0.01gbpusd1.453340.000001.455742010.05.31 22:061.454150.000.000.000.81
764073202010.05.31 22:16sell0.01usdjpy91.2620.00091.0222010.05.31 22:4391.2360.000.000.000.28
764073352010.05.31 22:16sell0.01gbpjpy132.7480.000132.5082010.05.31 22:29132.6160.000.000.001.45
764205832010.06.01 01:42buy0.01usdchf1.154990.000001.157392010.06.01 01:591.155740.000.000.000.65
764270122010.06.01 02:42buy0.01gbpusd1.447480.000001.449882010.06.01 02:591.448130.000.000.000.65
764363672010.06.01 04:17sell0.01eurchf1.418670.000001.416272010.06.01 04:231.417480.000.000.001.03
764475932010.06.01 06:44sell0.01eurusd1.227220.000001.224822010.06.01 08:131.227100.000.000.000.12
764485442010.06.01 06:52sell0.01usdjpy91.1350.00090.8952010.06.01 08:5791.1250.000.000.000.11
765730752010.06.01 19:19sell0.01eurusd1.229200.000001.226802010.06.01 19:521.229350.000.000.00-0.15
765733302010.06.01 19:21sell0.01usdjpy91.2500.00091.0102010.06.01 19:5791.2400.000.000.000.11
765742912010.06.01 19:30sell0.02eurusd1.230220.000001.227822010.06.01 19:521.229340.000.000.001.76
765748252010.06.01 19:36buy0.01gbpchf1.692080.000001.694482010.06.01 19:591.693250.000.000.001.02
765751122010.06.01 19:38sell0.04eurusd1.231120.000001.228722010.06.01 19:521.229360.000.000.007.04
765756122010.06.01 19:43buy0.02gbpchf1.691160.000001.693562010.06.01 19:591.693220.000.000.003.57
765786392010.06.01 20:08buy0.01eurusd1.227400.000001.229802010.06.03 02:571.227560.000.00-0.060.16
765787602010.06.01 20:09buy0.01eurchf1.416500.000001.418902010.06.01 21:051.416610.000.000.000.10
765788382010.06.01 20:09buy0.01usdjpy91.1710.00091.4112010.06.01 20:3091.2500.000.000.000.87
765878212010.06.01 21:51buy0.01usdjpy91.0180.00091.2582010.06.01 22:0691.0750.000.000.000.63
766095332010.06.02 04:43buy0.01eurchf1.413840.000001.416242010.06.02 05:241.414350.000.000.000.45
766129592010.06.02 05:35buy0.01gbpusd1.468420.000001.470822010.06.02 06:001.468720.000.000.000.30
766131012010.06.02 05:36sell0.01usdchf1.156700.000001.154302010.06.02 07:491.156560.000.000.000.12
766131122010.06.02 05:36buy0.02eurusd1.221640.000001.224042010.06.02 07:321.221750.000.000.000.22
766131552010.06.02 05:36buy0.02gbpusd1.467480.000001.469882010.06.02 06:001.468830.000.000.002.70
766137222010.06.02 05:40sell0.02usdchf1.157600.000001.155202010.06.02 07:331.157400.000.000.000.35
767551272010.06.03 01:04sell0.01usdchf1.156540.000001.154142010.06.03 01:131.156140.000.000.000.35
767552052010.06.03 01:05buy0.02eurusd1.222850.000001.225252010.06.03 01:121.223440.000.000.001.18
767563722010.06.03 01:31sell0.01eurusd1.223850.000001.221452010.06.03 13:311.223720.000.000.000.13
767566932010.06.03 01:37buy0.01usdchf1.155370.000001.157772010.06.03 12:591.155490.000.000.000.10
767567252010.06.03 01:37sell0.01gbpusd1.465330.000001.462932010.06.03 15:071.465200.000.000.000.13
767569682010.06.03 01:41sell0.02eurusd1.224760.000001.222362010.06.03 13:091.224590.000.000.000.34
767661392010.06.03 04:26sell0.01usdchf1.152620.000001.150222010.06.03 05:341.152500.000.000.000.10
767691292010.06.03 05:38sell0.02gbpusd1.469150.000001.466752010.06.03 05:571.468660.000.000.000.98
768749882010.06.03 19:15sell0.01usdjpy92.4650.00092.2252010.06.03 19:3892.4030.000.000.000.67
768772892010.06.03 19:40sell0.01gbpusd1.461430.000001.459032010.06.03 21:161.461300.000.000.000.13
769108342010.06.04 06:50sell0.01usdchf1.154620.000001.152222010.06.04 07:501.154510.000.000.000.10
770386252010.06.07 01:38sell0.01usdjpy91.7590.00091.5192010.06.07 02:0891.5900.000.000.001.85
770580762010.06.07 06:53sell0.01gbpusd1.444040.000001.441642010.06.07 07:281.443930.000.000.000.11
771540602010.06.07 19:44buy0.01eurusd1.194440.000001.196842010.06.07 20:201.194180.000.000.00-0.26
771540742010.06.07 19:44buy0.01eurchf1.387160.000001.389562010.06.07 20:301.387310.000.000.000.13
771549952010.06.07 19:49buy0.02eurusd1.193540.000001.195942010.06.07 20:201.194330.000.000.001.58
771680392010.06.07 22:25buy0.01usdjpy91.4020.00091.6422010.06.07 22:4791.4130.000.000.000.12
771875082010.06.08 04:48buy0.01usdjpy91.6900.00091.9302010.06.08 05:3391.7040.000.000.000.15
771950682010.06.08 06:35buy0.01eurusd1.195820.000001.198222010.06.08 07:301.195940.000.000.000.12
773047032010.06.08 19:33buy0.01usdjpy91.1250.00091.3652010.06.08 20:0491.1820.000.000.000.63
773049542010.06.08 19:34buy0.01gbpjpy131.1320.000131.3722010.06.08 19:46131.3720.000.000.002.64
773064372010.06.08 19:45sell0.01eurchf1.376750.000001.374352010.06.08 20:591.376610.000.000.000.12
773173002010.06.08 21:30sell0.01gbpusd1.440250.000001.437852010.06.09 07:321.440050.000.00-0.020.20
773177172010.06.08 21:32sell0.01eurchf1.378460.000001.376062010.06.08 21:471.378090.000.000.000.32
773184822010.06.08 21:39sell0.02gbpusd1.441170.000001.438772010.06.09 02:441.440950.000.00-0.040.44
773185862010.06.08 21:40sell0.01eurusd1.194770.000001.192372010.06.08 22:081.194310.000.000.000.46
773191832010.06.08 21:44sell0.04gbpusd1.442070.000001.439672010.06.09 02:151.441880.000.00-0.080.76
773195852010.06.08 21:47buy0.01usdchf1.153090.000001.155492010.06.08 23:571.153240.000.000.000.13
773505152010.06.09 05:22sell0.01usdjpy91.5190.00091.2792010.06.09 06:2691.4760.000.000.000.47
774616292010.06.09 19:41buy0.01eurusd1.200580.000001.202982010.06.09 19:581.201260.000.000.000.68
774627412010.06.09 19:49buy0.01gbpusd1.454040.000001.456442010.06.09 20:021.455220.000.000.001.18
774787432010.06.09 22:12sell0.01usdjpy91.1950.00090.9552010.06.10 02:5291.1840.000.00-0.020.12
774891762010.06.10 01:31buy0.01gbpjpy132.5980.000132.8382010.06.10 01:47132.6910.000.000.001.02
774892092010.06.10 01:31buy0.01usdjpy91.2510.00091.4912010.06.10 01:5691.2830.000.000.000.35
774895222010.06.10 01:35buy0.01eurusd1.197780.000001.200182010.06.10 01:571.198590.000.000.000.81
775035332010.06.10 05:15buy0.01usdchf1.148330.000001.150732010.06.10 20:511.143500.000.000.00-4.22
775042592010.06.10 05:19buy0.02usdchf1.147390.000001.149792010.06.10 09:231.147500.000.000.000.19
775052432010.06.10 05:25sell0.01gbpusd1.457470.000001.455072010.06.10 05:581.458000.000.000.00-0.53
775054572010.06.10 05:27buy0.04usdchf1.146490.000001.148892010.06.10 09:171.146620.000.000.000.45
775061972010.06.10 05:33sell0.04eurusd1.201360.000001.198962010.06.10 09:591.201220.000.000.000.56
775072082010.06.10 05:41sell0.08eurusd1.202390.000001.199992010.06.10 09:521.202260.000.000.001.04
775072762010.06.10 05:41sell0.02gbpusd1.458990.000001.456592010.06.10 05:581.457960.000.000.002.06
775087892010.06.10 05:53sell0.01eurchf1.378130.000001.375732010.06.10 05:561.377340.000.000.000.69
775090842010.06.10 05:56buy0.01gbpchf1.669210.000001.671612010.06.10 07:511.669350.000.000.000.12
775139032010.06.10 06:49buy0.01gbpusd1.458680.000001.461082010.06.10 07:491.458800.000.000.000.12
776089302010.06.10 19:44buy0.02usdchf1.144910.000001.147312010.06.10 20:511.143530.000.000.00-2.41
776091582010.06.10 19:46sell0.04eurusd1.209890.000001.207492010.06.10 20:591.209780.000.000.000.44
776092992010.06.10 19:47buy0.04usdchf1.144010.000001.146412010.06.10 20:511.143530.000.000.00-1.68
776095162010.06.10 19:48sell0.01gbpusd1.467940.000001.465542010.06.11 10:291.467730.000.00-0.020.21
776096712010.06.10 19:49sell0.02gbpusd1.468840.000001.466442010.06.11 10:041.468710.000.00-0.040.26
776097012010.06.10 19:49buy0.08usdchf1.143060.000001.145462010.06.10 20:511.143530.000.000.003.29
776097742010.06.10 19:49sell0.01gbpjpy134.0220.000133.7822010.06.10 20:09133.9120.000.000.001.21
776101722010.06.10 19:51sell0.08eurusd1.210850.000001.208452010.06.10 20:551.210720.000.000.001.04
776105572010.06.10 19:55buy0.01gbpchf1.678620.000001.681022010.06.10 20:341.680660.000.000.001.78
776105642010.06.10 19:55buy0.16usdchf1.142150.000001.144552010.06.10 20:511.143530.000.000.0019.31
776213402010.06.10 22:14buy0.01eurchf1.385010.000001.387412010.06.10 23:111.384600.000.000.00-0.36
776220732010.06.10 22:24buy0.02eurchf1.384110.000001.386512010.06.10 23:111.384650.000.000.000.95
776321032010.06.11 02:44buy0.01eurchf1.385690.000001.388092010.06.11 06:431.385850.000.000.000.14
776321782010.06.11 02:45buy0.01eurusd1.212060.000001.214462010.06.11 09:061.212270.000.000.000.21
776383822010.06.11 05:10sell0.04eurusd1.211000.000001.208602010.06.11 05:261.210050.000.000.003.80
776414202010.06.11 06:30sell0.01eurchf1.385340.000001.382942010.06.11 07:001.385160.000.000.000.16
776415302010.06.11 06:30sell0.01gbpchf1.684190.000001.681792010.06.11 06:581.683960.000.000.000.20
776424242010.06.11 06:51sell0.01usdjpy91.6620.00091.4222010.06.11 06:5991.6060.000.000.000.61
778425692010.06.14 19:15buy0.01eurusd1.223910.000001.226312010.06.14 19:441.224500.000.000.000.59
778482882010.06.14 20:05buy0.01usdjpy91.6970.00091.9372010.06.16 08:4891.7080.000.000.000.12
778739122010.06.15 04:23buy0.01usdchf1.140980.000001.143382010.06.15 05:321.141100.000.000.000.11
778773382010.06.15 05:42sell0.01gbpchf1.684730.000001.682332010.06.15 05:481.682850.000.000.001.65
778805222010.06.15 06:39buy0.01eurusd1.221310.000001.223712010.06.15 07:381.221410.000.000.000.10
778810572010.06.15 06:49buy0.01gbpusd1.473730.000001.476132010.06.15 07:251.473890.000.000.000.16
778811922010.06.15 06:50buy0.02eurusd1.220410.000001.222812010.06.15 07:271.220840.000.000.000.86
778812312010.06.15 06:50sell0.01usdchf1.141100.000001.138702010.06.15 07:301.140950.000.000.000.13
779745652010.06.15 19:46sell0.01usdchf1.131620.000001.129222010.06.16 04:521.131500.000.00-0.010.11
779745752010.06.15 19:46sell0.01eurchf1.397440.000001.395042010.06.15 20:321.397300.000.000.000.13
779772662010.06.15 20:11sell0.01gbpusd1.482620.000001.480222010.06.15 20:401.482000.000.000.000.62
779835072010.06.15 21:42sell0.04eurusd1.234270.000001.231872010.06.15 22:201.233950.000.000.001.28
779932152010.06.16 01:41sell0.04eurusd1.231890.000001.229492010.06.16 01:561.231460.000.000.001.72
779932292010.06.16 01:41sell0.01gbpusd1.480520.000001.478122010.06.16 01:531.479690.000.000.000.83
779932382010.06.16 01:41buy0.01usdchf1.133000.000001.135402010.06.16 01:521.133610.000.000.000.54
779953202010.06.16 02:36sell0.01gbpchf1.678690.000001.676292010.06.16 02:541.678100.000.000.000.52
779953352010.06.16 02:36sell0.01gbpusd1.481450.000001.479052010.06.16 02:431.480300.000.000.001.15
779998592010.06.16 04:41buy0.01gbpchf1.676250.000001.678652010.06.16 11:501.676370.000.000.000.11
779998702010.06.16 04:41buy0.02eurchf1.393650.000001.396052010.06.16 07:121.393760.000.000.000.19
779998802010.06.16 04:41buy0.01usdchf1.132170.000001.134572010.06.16 10:041.132270.000.000.000.09
779999492010.06.16 04:42buy0.02gbpchf1.675140.000001.677542010.06.16 11:391.675250.000.000.000.20
780007252010.06.16 04:52buy0.02usdchf1.131250.000001.133652010.06.16 06:251.131360.000.000.000.19
780030872010.06.16 05:40sell0.01gbpusd1.480950.000001.478552010.06.16 06:121.480800.000.000.000.15
780042022010.06.16 05:56sell0.01usdjpy91.5250.00091.2852010.06.16 06:3891.4950.000.000.000.33
781061822010.06.16 19:46sell0.01eurchf1.387650.000001.385252010.06.17 09:301.385250.000.00-0.052.12
781077952010.06.16 20:02sell0.01usdjpy91.4250.00091.1852010.06.16 20:2491.3940.000.000.000.34
781078462010.06.16 20:02sell0.02eurchf1.389080.000001.386682010.06.16 20:401.388870.000.000.000.38
781199832010.06.16 22:01buy0.01gbpusd1.474360.000001.476762010.06.17 10:381.474470.000.00-0.010.11
781213542010.06.16 22:15sell0.04eurusd1.231340.000001.228942010.06.17 02:051.228940.000.00-0.129.60
782662462010.06.17 19:35buy0.01usdchf1.112620.000001.115022010.06.17 20:431.112730.000.000.000.10
782665512010.06.17 19:38sell0.04eurusd1.237200.000001.234802010.06.17 21:021.237080.000.000.000.48
782670922010.06.17 19:42sell0.01gbpusd1.481050.000001.478652010.06.17 20:441.480920.000.000.000.13
782677912010.06.17 19:48buy0.02usdchf1.111720.000001.114122010.06.17 20:191.111830.000.000.000.20
782678112010.06.17 19:48sell0.08eurusd1.238100.000001.235702010.06.17 20:441.237970.000.000.001.04
782687322010.06.17 19:55sell0.16eurusd1.239130.000001.236732010.06.17 20:261.238790.000.000.005.44
782709122010.06.17 20:10sell0.01eurchf1.377570.000001.375172010.06.17 20:401.377290.000.000.000.25
782928252010.06.18 02:35buy0.01eurusd1.238040.000001.240442010.06.18 03:081.238500.000.000.000.46
783034492010.06.18 05:40buy0.01usdchf1.110980.000001.113382010.06.18 06:531.111140.000.000.000.14
783073432010.06.18 06:30sell0.01gbpusd1.484230.000001.481832010.06.18 06:421.483630.000.000.000.60
783079132010.06.18 06:38buy0.01usdjpy90.8250.00091.0652010.06.18 07:5190.8360.000.000.000.12
783091132010.06.18 06:53buy0.01eurusd1.240160.000001.242562010.06.18 08:001.240300.000.000.000.14
790583762010.06.28 05:16buy0.01gbpusd1.505280.000001.507682010.06.28 09:091.505400.000.000.000.12
790586732010.06.28 05:24sell0.01eurchf1.353020.000001.350622010.06.28 05:471.352900.000.000.000.11
791599412010.06.28 19:36sell0.01gbpusd1.509400.000001.507002010.06.29 04:391.509270.000.00-0.020.13
791603162010.06.28 19:39sell0.02gbpusd1.510300.000001.507902010.06.28 22:371.510190.000.000.000.22
791722372010.06.28 21:51buy0.01eurusd1.227530.000001.229932010.06.28 22:451.227700.000.000.000.17
791866532010.06.29 04:23sell0.01usdchf1.087690.000001.085292010.06.29 04:521.087580.000.000.000.10
791870822010.06.29 04:31buy0.01eurusd1.227810.000001.230212010.06.30 11:561.227930.000.00-0.010.12
791871112010.06.29 04:31buy0.01gbpusd1.510390.000001.512792010.06.29 05:051.510360.000.000.00-0.03
791873722010.06.29 04:35buy0.01gbpjpy134.7110.000134.9512010.07.14 00:28134.7290.000.000.020.21
791876992010.06.29 04:39buy0.02gbpjpy134.6190.000134.8592010.07.13 22:43134.6340.000.000.120.34
791877272010.06.29 04:39buy0.02gbpusd1.509480.000001.511882010.06.29 05:051.510340.000.000.001.72
791877502010.06.29 04:39buy0.02usdjpy89.1220.00089.3622010.07.12 03:2689.1320.000.00-0.020.22
791878042010.06.29 04:40buy0.02eurusd1.226860.000001.229262010.06.29 05:021.227660.000.000.001.60
791878472010.06.29 04:40buy0.04gbpjpy134.4630.000134.7032010.07.08 08:26134.4740.000.000.130.50
791884282010.06.29 04:48buy0.02eurchf1.334740.000001.337142010.06.29 05:021.335400.000.000.001.21
791902562010.06.29 05:20buy0.02eurchf1.334160.000001.336562010.07.01 17:311.334360.000.000.010.37
791922482010.06.29 05:49sell0.01gbpusd1.509810.000001.507412010.06.29 05:581.508720.000.000.001.09
791957762010.06.29 06:49buy0.01usdchf1.085960.000001.088362010.06.29 07:061.086090.000.000.000.12
792926672010.06.29 19:39buy0.02eurusd1.219090.000001.221492010.06.29 19:571.220010.000.000.001.84
793014022010.06.29 21:31buy0.01gbpusd1.506280.000001.508682010.06.29 21:531.507030.000.000.000.75
793041872010.06.29 22:04sell0.01usdchf1.081320.000001.078922010.06.30 01:131.081200.000.00-0.010.11
793151632010.06.30 01:05sell0.01gbpusd1.505760.000001.503362010.06.30 01:311.505110.000.000.000.65
793219022010.06.30 02:31buy0.02eurusd1.216910.000001.219312010.06.30 02:351.217990.000.000.002.16
793219142010.06.30 02:31buy0.01gbpusd1.503310.000001.505712010.06.30 03:061.503870.000.000.000.56
793308032010.06.30 04:15sell0.01usdjpy88.6020.00088.3622010.06.30 04:4488.5450.000.000.000.64
793329462010.06.30 04:42sell0.01usdchf1.082970.000001.080572010.06.30 05:071.082590.000.000.000.35
794563062010.06.30 20:06buy0.04usdjpy88.5420.00088.7822010.07.08 15:2888.5530.000.00-0.020.50
794689722010.06.30 22:21sell0.01usdjpy88.4580.00088.2182010.06.30 23:0188.4280.000.000.000.34
794861452010.07.01 04:57sell0.01gbpusd1.493430.000001.491032010.07.01 05:391.492720.000.000.000.71
794907272010.07.01 06:30sell0.01gbpjpy131.8980.000131.6582010.07.01 06:40131.7620.000.000.001.54
794907542010.07.01 06:30sell0.01usdjpy88.2320.00087.9922010.07.01 12:3688.2220.000.000.000.11
794907812010.07.01 06:30sell0.01gbpusd1.495290.000001.492892010.07.01 06:401.494380.000.000.000.91
795914952010.07.01 19:23sell0.04eurusd1.247450.000001.245052010.07.01 20:321.247340.000.000.000.44
796033592010.07.01 21:41sell0.04eurusd1.251590.000001.249192010.07.01 23:351.251440.000.000.000.60
796033842010.07.01 21:41sell0.01gbpusd1.517700.000001.515302010.07.01 22:031.517340.000.000.000.36
796043102010.07.01 21:47sell0.08eurusd1.252770.000001.250372010.07.01 22:241.252500.000.000.002.16
796045612010.07.01 21:47sell0.01gbpjpy132.9640.000132.7242010.07.01 22:23132.9530.000.000.000.12
796045942010.07.01 21:47sell0.01eurchf1.329160.000001.326762010.07.01 21:491.326760.000.000.002.27
796046272010.07.01 21:47sell0.02gbpusd1.518670.000001.516272010.07.01 22:031.517350.000.000.002.64
796051252010.07.01 21:49buy0.01usdchf1.059330.000001.061732010.07.01 22:121.059260.000.000.00-0.07
796052922010.07.01 21:50buy0.02usdchf1.058170.000001.060572010.07.01 22:121.059260.000.000.002.06
796087802010.07.01 22:29sell0.01usdchf1.060430.000001.058032010.07.02 00:101.059930.000.00-0.010.47
796210052010.07.02 02:30sell0.01gbpusd1.518990.000001.516592010.07.02 02:481.518530.000.000.000.46
796213442010.07.02 02:35sell0.04eurusd1.252940.000001.250542010.07.02 02:491.252220.000.000.002.88
797458062010.07.05 05:38buy0.01eurusd1.253710.000001.256112010.07.05 06:111.254250.000.000.000.54
798258082010.07.05 22:26sell0.01eurchf1.335610.000001.333212010.07.05 22:301.334900.000.000.000.67
798261352010.07.05 22:34sell0.01eurchf1.335650.000001.333252010.07.05 22:481.335150.000.000.000.47
798261442010.07.05 22:34sell0.01usdchf1.065080.000001.062682010.07.05 22:401.064540.000.000.000.51
798318052010.07.06 00:58buy0.08usdjpy87.6500.00087.8902010.07.06 06:5987.6660.000.000.001.46
798319242010.07.06 00:58buy0.08gbpjpy132.6200.000132.8602010.07.06 05:38132.6340.000.000.001.28
798319312010.07.06 00:58buy0.01gbpusd1.512800.000001.515202010.07.06 01:061.513340.000.000.000.54
798327382010.07.06 01:08buy0.01eurusd1.253360.000001.255762010.07.06 05:531.253490.000.000.000.13
798345702010.07.06 01:30sell0.01usdchf1.065450.000001.063052010.07.06 03:201.065340.000.000.000.10
798345982010.07.06 01:30buy0.02eurusd1.251730.000001.254132010.07.06 04:591.251860.000.000.000.26
798346162010.07.06 01:30buy0.01gbpusd1.510580.000001.512982010.07.06 03:321.510720.000.000.000.14
798348392010.07.06 01:31buy0.16gbpjpy132.2130.000132.4532010.07.06 01:48132.3450.000.000.0024.11
798348462010.07.06 01:31buy0.02eurchf1.333120.000001.335522010.07.06 01:451.333550.000.000.000.80
798515112010.07.06 05:00sell0.04eurusd1.252270.000001.249872010.07.06 05:141.251990.000.000.001.12
798576562010.07.06 06:33buy0.01eurusd1.252150.000001.254552010.07.06 06:401.253510.000.000.001.36
798594222010.07.06 06:47sell0.01eurchf1.330720.000001.328322010.07.06 08:141.330540.000.000.000.17
798599122010.07.06 06:50sell0.04eurusd1.255670.000001.253272010.07.06 07:091.254780.000.000.003.56
798599272010.07.06 06:50sell0.02eurchf1.331630.000001.329232010.07.06 07:551.331510.000.000.000.22
798600752010.07.06 06:51sell0.01gbpchf1.606980.000001.604582010.07.06 07:361.606870.000.000.000.11
799806072010.07.06 19:47buy0.01gbpusd1.514630.000001.517032010.07.06 20:021.515060.000.000.000.43
799988092010.07.06 22:21sell0.01gbpusd1.515650.000001.513252010.07.06 23:061.515070.000.000.000.58
800277392010.07.07 05:29sell0.01usdchf1.061970.000001.059572010.07.07 07:121.061840.000.000.000.12
800280372010.07.07 05:32buy0.01eurusd1.260250.000001.262652010.07.07 07:251.260370.000.000.000.12
800295382010.07.07 05:49buy0.02eurusd1.259290.000001.261692010.07.07 07:131.259420.000.000.000.26
800300362010.07.07 05:52sell0.02usdchf1.062890.000001.060492010.07.07 06:471.062780.000.000.000.21
801303412010.07.07 19:15sell0.04eurusd1.262430.000001.260032010.07.08 01:551.262300.000.00-0.120.52
801303642010.07.07 19:15sell0.01eurchf1.329100.000001.326702010.07.07 21:461.328930.000.000.000.16
801310622010.07.07 19:19sell0.08eurusd1.263340.000001.260942010.07.07 23:371.263220.000.000.000.96
801314002010.07.07 19:20buy0.01usdchf1.051370.000001.053772010.07.07 19:531.051620.000.000.000.24
801359542010.07.07 20:02sell0.02eurchf1.331020.000001.328622010.07.07 20:301.330510.000.000.000.97
801369382010.07.07 20:09sell0.01usdjpy87.4180.00087.1782010.07.07 20:2687.4060.000.000.000.14
801437802010.07.07 21:30sell0.01usdjpy87.5800.00087.3402010.07.15 15:5487.5670.000.00-0.080.15
801449452010.07.07 21:44sell0.02usdjpy87.6700.00087.4302010.07.07 22:2587.6590.000.000.000.25
801449662010.07.07 21:44sell0.01gbpjpy133.2530.000133.0132010.07.07 22:24133.2410.000.000.000.14
801684022010.07.08 04:15sell0.02usdjpy88.3660.00088.1262010.07.08 04:3388.3170.000.000.001.11
802597992010.07.08 19:15sell0.01eurchf1.332510.000001.330112010.07.08 19:441.331670.000.000.000.80
802600162010.07.08 19:17sell0.04eurusd1.267160.000001.264762010.07.08 19:551.267040.000.000.000.48
802710192010.07.08 21:36sell0.01eurchf1.331350.000001.328952010.07.09 05:451.331170.000.00-0.020.17
802713152010.07.08 21:39sell0.04eurusd1.268820.000001.266422010.07.08 23:581.268650.000.000.000.68
802738212010.07.08 22:01sell0.08eurusd1.270310.000001.267912010.07.08 22:221.270000.000.000.002.48
802741222010.07.08 22:02sell0.02eurchf1.332570.000001.330172010.07.08 22:401.332440.000.000.000.25
802743742010.07.08 22:04sell0.04eurchf1.333610.000001.331212010.07.08 22:401.332490.000.000.004.27
802869162010.07.09 02:36buy0.01eurusd1.268290.000001.270692010.07.09 03:111.268430.000.000.000.14
802873412010.07.09 02:43sell0.01usdchf1.050980.000001.048582010.07.09 04:571.050860.000.000.000.11
802944822010.07.09 05:00buy0.01usdchf1.050430.000001.052832010.07.09 06:011.050560.000.000.000.12
802950862010.07.09 05:12sell0.02usdjpy88.6340.00088.3942010.07.09 07:0288.6240.000.000.000.23
802959932010.07.09 05:33buy0.02eurchf1.332040.000001.334442010.07.09 05:571.332140.000.000.000.19
802964602010.07.09 05:45buy0.04eurchf1.331040.000001.333442010.07.09 05:551.332070.000.000.003.92
803820222010.07.12 01:38sell0.02usdjpy88.7740.00088.5342010.07.12 08:3988.7630.000.000.000.25
804757142010.07.13 01:14buy0.02usdjpy88.6190.00088.8592010.07.13 01:3288.6540.000.000.000.79
804762592010.07.13 01:31sell0.04eurusd1.259480.000001.257082010.07.13 05:011.259340.000.000.000.56
804864332010.07.13 05:21buy0.02usdjpy88.5280.00088.7682010.07.13 06:0688.5400.000.000.000.27
805833732010.07.13 21:32buy0.02usdjpy88.4200.00088.6602010.07.13 22:0488.4750.000.000.001.24
805859102010.07.13 22:17sell0.01gbpjpy134.3710.000134.1312010.07.14 16:02134.3580.000.00-0.020.15
805860722010.07.13 22:19sell0.02gbpjpy134.4610.000134.2212010.07.14 15:05134.4480.000.00-0.050.29
805860792010.07.13 22:19sell0.02usdjpy88.6410.00088.4012010.07.14 11:5688.6310.000.00-0.020.23
805871502010.07.13 22:32sell0.01gbpusd1.518260.000001.515862010.07.13 22:511.518040.000.000.000.22
805876952010.07.13 22:36sell0.04eurusd1.273700.000001.271302010.07.13 22:481.272940.000.000.003.04
805935252010.07.14 01:00sell0.01gbpusd1.519020.000001.516622010.07.14 05:311.521980.000.000.00-2.96
805950872010.07.14 01:35sell0.04eurusd1.272240.000001.269842010.07.14 02:001.271810.000.000.001.72
805952092010.07.14 01:37sell0.01eurchf1.342030.000001.339632010.07.14 02:331.341880.000.000.000.14
805953902010.07.14 01:42buy0.02usdjpy88.7890.00089.0292010.07.14 02:0288.8580.000.000.001.55
806026702010.07.14 05:01sell0.04eurusd1.273070.000001.270672010.07.14 05:131.272390.000.000.002.72
806027232010.07.14 05:02buy0.01usdchf1.055450.000001.057852010.07.14 05:131.056310.000.000.000.81
806028552010.07.14 05:04sell0.02gbpusd1.522110.000001.519712010.07.14 05:311.521980.000.000.000.26
806031482010.07.14 05:08sell0.04gbpjpy135.4030.000135.1632010.07.14 07:30135.3920.000.000.000.49
806032842010.07.14 05:10sell0.04gbpusd1.523020.000001.520622010.07.14 05:311.521980.000.000.004.16
806032882010.07.14 05:10sell0.08gbpjpy135.4930.000135.2532010.07.14 05:44135.4690.000.000.002.16
806032952010.07.14 05:10sell0.01gbpchf1.608730.000001.606332010.07.14 07:531.608610.000.000.000.11
806034602010.07.14 05:12sell0.08gbpusd1.524070.000001.521672010.07.14 05:311.521980.000.000.0016.72
806044142010.07.14 05:31sell0.01usdchf1.057990.000001.055592010.07.14 06:081.057560.000.000.000.41
806841542010.07.14 20:09buy0.02eurchf1.343130.000001.345532010.07.15 12:331.343390.000.000.010.50
806848272010.07.14 20:14buy0.02usdjpy88.1840.00088.4242010.07.14 20:2188.2320.000.000.001.09
807040502010.07.15 04:15sell0.01gbpusd1.526620.000001.524222010.07.15 04:581.526750.000.000.00-0.13
807041072010.07.15 04:15sell0.01eurchf1.340460.000001.338062010.07.15 04:491.340340.000.000.000.12
807041292010.07.15 04:15sell0.01gbpjpy134.8950.000134.6552010.07.15 04:38134.8200.000.000.000.85
807041682010.07.15 04:15sell0.04eurusd1.275850.000001.273452010.07.15 04:561.275510.000.000.001.36
807041972010.07.15 04:15buy0.01usdchf1.050850.000001.053252010.07.15 05:011.050960.000.000.000.10
807047512010.07.15 04:24sell0.02gbpusd1.527600.000001.525202010.07.15 04:581.526750.000.000.001.70
807102492010.07.15 06:36buy0.01eurusd1.273020.000001.275422010.07.15 06:381.274200.000.000.001.18
807925202010.07.15 19:17sell0.01eurchf1.345920.000001.343522010.07.15 19:551.345720.000.000.000.19
807930742010.07.15 19:22sell0.01gbpusd1.538520.000001.536122010.07.15 19:381.536720.000.000.001.80
808064832010.07.15 21:54sell0.01eurchf1.347030.000001.344632010.07.16 00:571.346920.000.00-0.020.10
808066262010.07.15 21:55sell0.04eurusd1.292980.000001.290582010.07.16 00:061.292850.000.00-0.040.52
808070252010.07.15 21:56sell0.08eurusd1.293890.000001.291492010.07.15 23:101.293760.000.000.001.04
808071072010.07.15 21:56sell0.01gbpusd1.546960.000001.544562010.07.15 22:001.544730.000.000.002.23
808090552010.07.15 22:07sell0.02eurchf1.348040.000001.345642010.07.15 22:381.347520.000.000.000.99
808214192010.07.16 02:36sell0.04eurusd1.292500.000001.290102010.07.16 02:411.291770.000.000.002.92
808218372010.07.16 02:46buy0.02usdjpy87.4040.00087.6442010.07.20 21:1987.4170.000.000.000.30
808290962010.07.16 05:32buy0.01gbpusd1.541920.000001.544322010.07.16 05:521.542320.000.000.000.40
808299612010.07.16 05:45buy0.04usdjpy87.0800.00087.3202010.07.16 08:0187.0910.000.000.000.51
808300432010.07.16 05:46buy0.01gbpjpy134.2330.000134.4732010.07.16 06:08134.3120.000.000.000.91
808301472010.07.16 05:47buy0.02gbpjpy134.1420.000134.3822010.07.16 06:08134.3140.000.000.003.95
810267872010.07.19 19:27buy0.04usdjpy86.7350.00086.9752010.07.19 20:0286.7660.000.000.001.43
810269402010.07.19 19:28buy0.01gbpjpy131.9810.000132.2212010.07.19 20:02132.0720.000.000.001.05
810297062010.07.19 20:05sell0.01eurchf1.363360.000001.360962010.07.20 11:421.363210.000.00-0.020.15
810299532010.07.19 20:08sell0.01usdchf1.053220.000001.050822010.07.19 20:521.053110.000.000.000.10
810304182010.07.19 20:14sell0.02eurchf1.364260.000001.361862010.07.19 21:041.364120.000.000.000.27
810356282010.07.19 21:30buy0.01gbpusd1.522740.000001.525142010.07.19 21:471.523590.000.000.000.85
810358722010.07.19 21:32sell0.01usdchf1.055110.000001.052712010.07.19 22:071.055000.000.000.000.10
810363902010.07.19 21:39buy0.01eurusd1.294430.000001.296832010.07.19 22:191.294710.000.000.000.28
810389512010.07.19 22:38buy0.04usdjpy86.7280.00086.9682010.07.19 23:2486.7380.000.000.000.46
810437852010.07.20 00:58buy0.01eurusd1.293080.000001.295482010.07.20 01:251.294030.000.000.000.95
810438082010.07.20 00:58buy0.01gbpusd1.521610.000001.524012010.07.20 01:001.522580.000.000.000.97
810443172010.07.20 01:05buy0.02eurchf1.364430.000001.366832010.07.20 01:231.364590.000.000.000.30
810444482010.07.20 01:09buy0.04usdjpy86.7120.00086.9522010.07.20 01:2586.7660.000.000.002.49
810469012010.07.20 02:34sell0.01usdjpy86.9000.00086.6602010.07.20 04:0586.8880.000.000.000.14
810473652010.07.20 02:48sell0.01gbpusd1.523190.000001.520792010.07.20 03:221.523060.000.000.000.13
810528422010.07.20 04:32sell0.01gbpusd1.524970.000001.522572010.07.20 04:591.524700.000.000.000.27
810559702010.07.20 05:28sell0.01gbpusd1.526360.000001.523962010.07.20 05:411.525900.000.000.000.46
811537952010.07.20 21:32sell0.01gbpjpy133.5720.000133.3322010.07.20 22:50133.5610.000.000.000.12
811538012010.07.20 21:32sell0.01gbpusd1.527910.000001.525512010.07.20 22:121.527380.000.000.000.53
811642112010.07.21 00:48buy0.02usdjpy87.2840.00087.5242010.07.21 01:0787.2960.000.000.000.27
811664162010.07.21 01:34sell0.01usdjpy87.3700.00087.1302010.07.21 02:2187.3600.000.000.000.11
811664392010.07.21 01:34sell0.01gbpjpy133.5920.000133.3522010.07.21 02:07133.6080.000.000.00-0.18
811666242010.07.21 01:36sell0.04eurusd1.290370.000001.287972010.07.21 02:021.290260.000.000.000.44
811666552010.07.21 01:36sell0.02gbpjpy133.6870.000133.4472010.07.21 02:07133.6040.000.000.001.90
811799202010.07.21 05:27buy0.02usdjpy87.1710.00087.4112010.07.21 07:3587.1820.000.000.000.25
811806142010.07.21 05:36buy0.01eurusd1.288360.000001.290762010.07.21 06:041.288490.000.000.000.13
811807632010.07.21 05:37buy0.02eurchf1.355720.000001.358122010.07.21 06:081.355970.000.000.000.47
811810302010.07.21 05:39buy0.01gbpusd1.526080.000001.528482010.07.21 05:591.526940.000.000.000.86
811816782010.07.21 05:46sell0.01usdchf1.053270.000001.050872010.07.21 05:511.052790.000.000.000.46
812820202010.07.21 20:03buy0.01gbpjpy132.2390.000132.4792010.07.21 20:45131.9720.000.000.00-3.07
812833692010.07.21 20:09buy0.02gbpjpy132.1480.000132.3882010.07.21 20:45131.9730.000.000.00-4.01
812837322010.07.21 20:10buy0.04gbpjpy132.0560.000132.2962010.07.21 20:45131.9770.000.000.00-3.63
812845162010.07.21 20:12buy0.08gbpjpy131.9610.000132.2012010.07.21 20:45131.9600.000.000.00-0.09
812846282010.07.21 20:13buy0.01gbpusd1.515920.000001.518322010.07.21 21:081.516030.000.000.000.11
812846402010.07.21 20:13buy0.01eurusd1.276310.000001.278712010.07.21 21:391.276430.000.000.000.12
812846612010.07.21 20:13buy0.02usdjpy86.9780.00087.2182010.07.21 20:4187.0440.000.000.001.52
812847042010.07.21 20:13buy0.02eurchf1.342640.000001.345042010.07.22 14:081.342760.000.000.010.23
812848362010.07.21 20:13buy0.16gbpjpy131.8680.000132.1082010.07.21 20:45131.9430.000.000.0013.78
812851532010.07.21 20:14buy0.02eurusd1.275410.000001.277812010.07.21 21:061.275520.000.000.000.22
813056992010.07.22 01:04sell0.01usdjpy86.9560.00086.7162010.07.22 01:4386.8830.000.000.000.84
813069112010.07.22 01:43buy0.01eurusd1.275510.000001.277912010.07.22 02:071.276500.000.000.000.99
813069642010.07.22 01:43buy0.04eurchf1.340140.000001.342542010.07.22 02:001.340850.000.000.002.70
813172202010.07.22 05:43sell0.01usdchf1.049320.000001.046922010.07.22 06:581.049210.000.000.000.10
814359692010.07.23 02:46buy0.01gbpusd1.526650.000001.529052010.07.23 03:181.526900.000.000.000.25
814359812010.07.23 02:46buy0.01eurusd1.289860.000001.292262010.07.23 03:341.289990.000.000.000.13
  0.00 0.00 -0.65 341.48
Closed P/L: 340.83
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
779998522010.06.16 04:40buy0.01eurchf1.394860.000001.39726 1.358130.000.000.00-34.90
775039042010.06.10 05:17sell0.01eurusd1.199540.000001.19714 1.290180.000.00-0.43-90.64
775049622010.06.10 05:24sell0.02eurusd1.200460.000001.19806 1.290180.000.00-0.87-179.44
781199702010.06.16 22:01buy0.01gbpchf1.667060.000001.66946 1.622460.000.000.33-42.36
781202862010.06.16 22:03buy0.02gbpchf1.666150.000001.66855 1.622460.000.000.61-83.01
791873692010.06.29 04:35buy0.01usdjpy89.2120.00089.452 87.4520.000.000.00-20.13
  0.00 0.00 -0.36 -450.48
 Floating P/L: -450.84
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 340.83 Floating P/L: -450.84 Margin: 20.51
Balance: 5 340.83 Equity: 4 889.99 Free Margin: 4 869.48
 
Details:
Graph
Gross Profit: 364.61 Gross Loss: 23.78 Total Net Profit: 340.83
Profit Factor: 15.33 Expected Payoff: 1.08  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 10.80 (0.20%) Relative Drawdown: 0.20% (10.80)
 
Total Trades: 315 Short Positions (won %): 169 (97.04%) Long Positions (won %): 146 (92.47%)
Profit Trades (% of total): 299 (94.92%) Loss trades (% of total): 16 (5.08%)
Largest profit trade: 24.25 loss trade: -4.22
Average profit trade: 1.22 loss trade: -1.49
Maximum consecutive wins ($): 71 (81.51) consecutive losses ($): 4 (-10.80)
Maximal consecutive profit (count): 81.51 (71) consecutive loss (count): -10.80 (4)
Average consecutive wins: 25 consecutive losses: 1