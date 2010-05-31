|Account: 2415192
|Name: pol159moderate_001
|Currency: USD
|2010 July 9, 20:35
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|76319896
|2010.05.31 05:21
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.67137
|1.66687
|0.00000
|2010.05.31 05:43
|1.67186
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|76319900
|2010.05.31 05:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.44696
|1.44246
|0.00000
|2010.05.31 05:43
|1.44838
|0.00
|0.00
|0.00
|14.20
|76319904
|2010.05.31 05:22
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.217
|131.767
|0.000
|2010.05.31 05:43
|132.375
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|76319978
|2010.05.31 05:23
|buy
|0.20
|gbpchf
|1.67047
|1.66597
|0.00000
|2010.05.31 05:43
|1.67187
|0.00
|0.00
|0.00
|24.25
|76325249
|2010.05.31 06:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.456
|0.000
|0.000
|2010.05.31 08:33
|91.446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|76405594
|2010.05.31 21:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.45334
|0.00000
|1.45574
|2010.05.31 22:06
|1.45415
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|76407320
|2010.05.31 22:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.262
|0.000
|91.022
|2010.05.31 22:43
|91.236
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|76407335
|2010.05.31 22:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.748
|0.000
|132.508
|2010.05.31 22:29
|132.616
|0.00
|0.00
|0.00
|1.45
|76420583
|2010.06.01 01:42
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15499
|0.00000
|1.15739
|2010.06.01 01:59
|1.15574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|76427012
|2010.06.01 02:42
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.44748
|0.00000
|1.44988
|2010.06.01 02:59
|1.44813
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|76436367
|2010.06.01 04:17
|sell
|0.01
|eurchf
|1.41867
|0.00000
|1.41627
|2010.06.01 04:23
|1.41748
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|76447593
|2010.06.01 06:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22722
|0.00000
|1.22482
|2010.06.01 08:13
|1.22710
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|76448544
|2010.06.01 06:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.135
|0.000
|90.895
|2010.06.01 08:57
|91.125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|76573075
|2010.06.01 19:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22920
|0.00000
|1.22680
|2010.06.01 19:52
|1.22935
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|76573330
|2010.06.01 19:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.250
|0.000
|91.010
|2010.06.01 19:57
|91.240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|76574291
|2010.06.01 19:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.23022
|0.00000
|1.22782
|2010.06.01 19:52
|1.22934
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|76574825
|2010.06.01 19:36
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.69208
|0.00000
|1.69448
|2010.06.01 19:59
|1.69325
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|76575112
|2010.06.01 19:38
|sell
|0.04
|eurusd
|1.23112
|0.00000
|1.22872
|2010.06.01 19:52
|1.22936
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|76575612
|2010.06.01 19:43
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.69116
|0.00000
|1.69356
|2010.06.01 19:59
|1.69322
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|76578639
|2010.06.01 20:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22740
|0.00000
|1.22980
|2010.06.03 02:57
|1.22756
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.16
|76578760
|2010.06.01 20:09
|buy
|0.01
|eurchf
|1.41650
|0.00000
|1.41890
|2010.06.01 21:05
|1.41661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|76578838
|2010.06.01 20:09
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.171
|0.000
|91.411
|2010.06.01 20:30
|91.250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|76587821
|2010.06.01 21:51
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.018
|0.000
|91.258
|2010.06.01 22:06
|91.075
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|76609533
|2010.06.02 04:43
|buy
|0.01
|eurchf
|1.41384
|0.00000
|1.41624
|2010.06.02 05:24
|1.41435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|76612959
|2010.06.02 05:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.46842
|0.00000
|1.47082
|2010.06.02 06:00
|1.46872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|76613101
|2010.06.02 05:36
|sell
|0.01
|usdchf
|1.15670
|0.00000
|1.15430
|2010.06.02 07:49
|1.15656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|76613112
|2010.06.02 05:36
|buy
|0.02
|eurusd
|1.22164
|0.00000
|1.22404
|2010.06.02 07:32
|1.22175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|76613155
|2010.06.02 05:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.46748
|0.00000
|1.46988
|2010.06.02 06:00
|1.46883
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|76613722
|2010.06.02 05:40
|sell
|0.02
|usdchf
|1.15760
|0.00000
|1.15520
|2010.06.02 07:33
|1.15740
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|76755127
|2010.06.03 01:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.15654
|0.00000
|1.15414
|2010.06.03 01:13
|1.15614
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|76755205
|2010.06.03 01:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.22285
|0.00000
|1.22525
|2010.06.03 01:12
|1.22344
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|76756372
|2010.06.03 01:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22385
|0.00000
|1.22145
|2010.06.03 13:31
|1.22372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|76756693
|2010.06.03 01:37
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15537
|0.00000
|1.15777
|2010.06.03 12:59
|1.15549
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|76756725
|2010.06.03 01:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.46533
|0.00000
|1.46293
|2010.06.03 15:07
|1.46520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|76756968
|2010.06.03 01:41
|sell
|0.02
|eurusd
|1.22476
|0.00000
|1.22236
|2010.06.03 13:09
|1.22459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|76766139
|2010.06.03 04:26
|sell
|0.01
|usdchf
|1.15262
|0.00000
|1.15022
|2010.06.03 05:34
|1.15250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|76769129
|2010.06.03 05:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.46915
|0.00000
|1.46675
|2010.06.03 05:57
|1.46866
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|76874988
|2010.06.03 19:15
|sell
|0.01
|usdjpy
|92.465
|0.000
|92.225
|2010.06.03 19:38
|92.403
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|76877289
|2010.06.03 19:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.46143
|0.00000
|1.45903
|2010.06.03 21:16
|1.46130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|76910834
|2010.06.04 06:50
|sell
|0.01
|usdchf
|1.15462
|0.00000
|1.15222
|2010.06.04 07:50
|1.15451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|77038625
|2010.06.07 01:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.759
|0.000
|91.519
|2010.06.07 02:08
|91.590
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|77058076
|2010.06.07 06:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.44404
|0.00000
|1.44164
|2010.06.07 07:28
|1.44393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|77154060
|2010.06.07 19:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.19444
|0.00000
|1.19684
|2010.06.07 20:20
|1.19418
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|77154074
|2010.06.07 19:44
|buy
|0.01
|eurchf
|1.38716
|0.00000
|1.38956
|2010.06.07 20:30
|1.38731
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|77154995
|2010.06.07 19:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.19354
|0.00000
|1.19594
|2010.06.07 20:20
|1.19433
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|77168039
|2010.06.07 22:25
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.402
|0.000
|91.642
|2010.06.07 22:47
|91.413
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|77187508
|2010.06.08 04:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.690
|0.000
|91.930
|2010.06.08 05:33
|91.704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|77195068
|2010.06.08 06:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.19582
|0.00000
|1.19822
|2010.06.08 07:30
|1.19594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|77304703
|2010.06.08 19:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.125
|0.000
|91.365
|2010.06.08 20:04
|91.182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|77304954
|2010.06.08 19:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.132
|0.000
|131.372
|2010.06.08 19:46
|131.372
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|77306437
|2010.06.08 19:45
|sell
|0.01
|eurchf
|1.37675
|0.00000
|1.37435
|2010.06.08 20:59
|1.37661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|77317300
|2010.06.08 21:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.44025
|0.00000
|1.43785
|2010.06.09 07:32
|1.44005
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.20
|77317717
|2010.06.08 21:32
|sell
|0.01
|eurchf
|1.37846
|0.00000
|1.37606
|2010.06.08 21:47
|1.37809
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|77318482
|2010.06.08 21:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.44117
|0.00000
|1.43877
|2010.06.09 02:44
|1.44095
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.44
|77318586
|2010.06.08 21:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.19477
|0.00000
|1.19237
|2010.06.08 22:08
|1.19431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|77319183
|2010.06.08 21:44
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.44207
|0.00000
|1.43967
|2010.06.09 02:15
|1.44188
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.76
|77319585
|2010.06.08 21:47
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15309
|0.00000
|1.15549
|2010.06.08 23:57
|1.15324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|77350515
|2010.06.09 05:22
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.519
|0.000
|91.279
|2010.06.09 06:26
|91.476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|77461629
|2010.06.09 19:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.20058
|0.00000
|1.20298
|2010.06.09 19:58
|1.20126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|77462741
|2010.06.09 19:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.45404
|0.00000
|1.45644
|2010.06.09 20:02
|1.45522
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|77478743
|2010.06.09 22:12
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.195
|0.000
|90.955
|2010.06.10 02:52
|91.184
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.12
|77489176
|2010.06.10 01:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.598
|0.000
|132.838
|2010.06.10 01:47
|132.691
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|77489209
|2010.06.10 01:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.251
|0.000
|91.491
|2010.06.10 01:56
|91.283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|77489522
|2010.06.10 01:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.19778
|0.00000
|1.20018
|2010.06.10 01:57
|1.19859
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|77503533
|2010.06.10 05:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.14833
|0.00000
|1.15073
|2010.06.10 20:51
|1.14350
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.22
|77504259
|2010.06.10 05:19
|buy
|0.02
|usdchf
|1.14739
|0.00000
|1.14979
|2010.06.10 09:23
|1.14750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|77505243
|2010.06.10 05:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.45747
|0.00000
|1.45507
|2010.06.10 05:58
|1.45800
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|77505457
|2010.06.10 05:27
|buy
|0.04
|usdchf
|1.14649
|0.00000
|1.14889
|2010.06.10 09:17
|1.14662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|77506197
|2010.06.10 05:33
|sell
|0.04
|eurusd
|1.20136
|0.00000
|1.19896
|2010.06.10 09:59
|1.20122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|77507208
|2010.06.10 05:41
|sell
|0.08
|eurusd
|1.20239
|0.00000
|1.19999
|2010.06.10 09:52
|1.20226
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|77507276
|2010.06.10 05:41
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.45899
|0.00000
|1.45659
|2010.06.10 05:58
|1.45796
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|77508789
|2010.06.10 05:53
|sell
|0.01
|eurchf
|1.37813
|0.00000
|1.37573
|2010.06.10 05:56
|1.37734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|77509084
|2010.06.10 05:56
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.66921
|0.00000
|1.67161
|2010.06.10 07:51
|1.66935
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|77513903
|2010.06.10 06:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.45868
|0.00000
|1.46108
|2010.06.10 07:49
|1.45880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|77608930
|2010.06.10 19:44
|buy
|0.02
|usdchf
|1.14491
|0.00000
|1.14731
|2010.06.10 20:51
|1.14353
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|77609158
|2010.06.10 19:46
|sell
|0.04
|eurusd
|1.20989
|0.00000
|1.20749
|2010.06.10 20:59
|1.20978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|77609299
|2010.06.10 19:47
|buy
|0.04
|usdchf
|1.14401
|0.00000
|1.14641
|2010.06.10 20:51
|1.14353
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|77609516
|2010.06.10 19:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.46794
|0.00000
|1.46554
|2010.06.11 10:29
|1.46773
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.21
|77609671
|2010.06.10 19:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.46884
|0.00000
|1.46644
|2010.06.11 10:04
|1.46871
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.26
|77609701
|2010.06.10 19:49
|buy
|0.08
|usdchf
|1.14306
|0.00000
|1.14546
|2010.06.10 20:51
|1.14353
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|77609774
|2010.06.10 19:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|134.022
|0.000
|133.782
|2010.06.10 20:09
|133.912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|77610172
|2010.06.10 19:51
|sell
|0.08
|eurusd
|1.21085
|0.00000
|1.20845
|2010.06.10 20:55
|1.21072
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|77610557
|2010.06.10 19:55
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.67862
|0.00000
|1.68102
|2010.06.10 20:34
|1.68066
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|77610564
|2010.06.10 19:55
|buy
|0.16
|usdchf
|1.14215
|0.00000
|1.14455
|2010.06.10 20:51
|1.14353
|0.00
|0.00
|0.00
|19.31
|77621340
|2010.06.10 22:14
|buy
|0.01
|eurchf
|1.38501
|0.00000
|1.38741
|2010.06.10 23:11
|1.38460
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|77622073
|2010.06.10 22:24
|buy
|0.02
|eurchf
|1.38411
|0.00000
|1.38651
|2010.06.10 23:11
|1.38465
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|77632103
|2010.06.11 02:44
|buy
|0.01
|eurchf
|1.38569
|0.00000
|1.38809
|2010.06.11 06:43
|1.38585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|77632178
|2010.06.11 02:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.21206
|0.00000
|1.21446
|2010.06.11 09:06
|1.21227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|77638382
|2010.06.11 05:10
|sell
|0.04
|eurusd
|1.21100
|0.00000
|1.20860
|2010.06.11 05:26
|1.21005
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|77641420
|2010.06.11 06:30
|sell
|0.01
|eurchf
|1.38534
|0.00000
|1.38294
|2010.06.11 07:00
|1.38516
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|77641530
|2010.06.11 06:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.68419
|0.00000
|1.68179
|2010.06.11 06:58
|1.68396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|77642424
|2010.06.11 06:51
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.662
|0.000
|91.422
|2010.06.11 06:59
|91.606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|77842569
|2010.06.14 19:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22391
|0.00000
|1.22631
|2010.06.14 19:44
|1.22450
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|77848288
|2010.06.14 20:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.697
|0.000
|91.937
|2010.06.16 08:48
|91.708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|77873912
|2010.06.15 04:23
|buy
|0.01
|usdchf
|1.14098
|0.00000
|1.14338
|2010.06.15 05:32
|1.14110
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|77877338
|2010.06.15 05:42
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.68473
|0.00000
|1.68233
|2010.06.15 05:48
|1.68285
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|77880522
|2010.06.15 06:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22131
|0.00000
|1.22371
|2010.06.15 07:38
|1.22141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|77881057
|2010.06.15 06:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47373
|0.00000
|1.47613
|2010.06.15 07:25
|1.47389
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|77881192
|2010.06.15 06:50
|buy
|0.02
|eurusd
|1.22041
|0.00000
|1.22281
|2010.06.15 07:27
|1.22084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|77881231
|2010.06.15 06:50
|sell
|0.01
|usdchf
|1.14110
|0.00000
|1.13870
|2010.06.15 07:30
|1.14095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|77974565
|2010.06.15 19:46
|sell
|0.01
|usdchf
|1.13162
|0.00000
|1.12922
|2010.06.16 04:52
|1.13150
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.11
|77974575
|2010.06.15 19:46
|sell
|0.01
|eurchf
|1.39744
|0.00000
|1.39504
|2010.06.15 20:32
|1.39730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|77977266
|2010.06.15 20:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48262
|0.00000
|1.48022
|2010.06.15 20:40
|1.48200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|77983507
|2010.06.15 21:42
|sell
|0.04
|eurusd
|1.23427
|0.00000
|1.23187
|2010.06.15 22:20
|1.23395
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|77993215
|2010.06.16 01:41
|sell
|0.04
|eurusd
|1.23189
|0.00000
|1.22949
|2010.06.16 01:56
|1.23146
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|77993229
|2010.06.16 01:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48052
|0.00000
|1.47812
|2010.06.16 01:53
|1.47969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|77993238
|2010.06.16 01:41
|buy
|0.01
|usdchf
|1.13300
|0.00000
|1.13540
|2010.06.16 01:52
|1.13361
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|77995320
|2010.06.16 02:36
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.67869
|0.00000
|1.67629
|2010.06.16 02:54
|1.67810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|77995335
|2010.06.16 02:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48145
|0.00000
|1.47905
|2010.06.16 02:43
|1.48030
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|77999859
|2010.06.16 04:41
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.67625
|0.00000
|1.67865
|2010.06.16 11:50
|1.67637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|77999870
|2010.06.16 04:41
|buy
|0.02
|eurchf
|1.39365
|0.00000
|1.39605
|2010.06.16 07:12
|1.39376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|77999880
|2010.06.16 04:41
|buy
|0.01
|usdchf
|1.13217
|0.00000
|1.13457
|2010.06.16 10:04
|1.13227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|77999949
|2010.06.16 04:42
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.67514
|0.00000
|1.67754
|2010.06.16 11:39
|1.67525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78000725
|2010.06.16 04:52
|buy
|0.02
|usdchf
|1.13125
|0.00000
|1.13365
|2010.06.16 06:25
|1.13136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|78003087
|2010.06.16 05:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48095
|0.00000
|1.47855
|2010.06.16 06:12
|1.48080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|78004202
|2010.06.16 05:56
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.525
|0.000
|91.285
|2010.06.16 06:38
|91.495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|78106182
|2010.06.16 19:46
|sell
|0.01
|eurchf
|1.38765
|0.00000
|1.38525
|2010.06.17 09:30
|1.38525
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.12
|78107795
|2010.06.16 20:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.425
|0.000
|91.185
|2010.06.16 20:24
|91.394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|78107846
|2010.06.16 20:02
|sell
|0.02
|eurchf
|1.38908
|0.00000
|1.38668
|2010.06.16 20:40
|1.38887
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|78119983
|2010.06.16 22:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47436
|0.00000
|1.47676
|2010.06.17 10:38
|1.47447
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.11
|78121354
|2010.06.16 22:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.23134
|0.00000
|1.22894
|2010.06.17 02:05
|1.22894
|0.00
|0.00
|-0.12
|9.60
|78266246
|2010.06.17 19:35
|buy
|0.01
|usdchf
|1.11262
|0.00000
|1.11502
|2010.06.17 20:43
|1.11273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78266551
|2010.06.17 19:38
|sell
|0.04
|eurusd
|1.23720
|0.00000
|1.23480
|2010.06.17 21:02
|1.23708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|78267092
|2010.06.17 19:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48105
|0.00000
|1.47865
|2010.06.17 20:44
|1.48092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|78267791
|2010.06.17 19:48
|buy
|0.02
|usdchf
|1.11172
|0.00000
|1.11412
|2010.06.17 20:19
|1.11183
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78267811
|2010.06.17 19:48
|sell
|0.08
|eurusd
|1.23810
|0.00000
|1.23570
|2010.06.17 20:44
|1.23797
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|78268732
|2010.06.17 19:55
|sell
|0.16
|eurusd
|1.23913
|0.00000
|1.23673
|2010.06.17 20:26
|1.23879
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|78270912
|2010.06.17 20:10
|sell
|0.01
|eurchf
|1.37757
|0.00000
|1.37517
|2010.06.17 20:40
|1.37729
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|78292825
|2010.06.18 02:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23804
|0.00000
|1.24044
|2010.06.18 03:08
|1.23850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|78303449
|2010.06.18 05:40
|buy
|0.01
|usdchf
|1.11098
|0.00000
|1.11338
|2010.06.18 06:53
|1.11114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|78307343
|2010.06.18 06:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.48423
|0.00000
|1.48183
|2010.06.18 06:42
|1.48363
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|78307913
|2010.06.18 06:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.825
|0.000
|91.065
|2010.06.18 07:51
|90.836
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|78309113
|2010.06.18 06:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24016
|0.00000
|1.24256
|2010.06.18 08:00
|1.24030
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|79058376
|2010.06.28 05:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50528
|0.00000
|1.50768
|2010.06.28 09:09
|1.50540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|79058673
|2010.06.28 05:24
|sell
|0.01
|eurchf
|1.35302
|0.00000
|1.35062
|2010.06.28 05:47
|1.35290
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|79159941
|2010.06.28 19:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50940
|0.00000
|1.50700
|2010.06.29 04:39
|1.50927
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.13
|79160316
|2010.06.28 19:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51030
|0.00000
|1.50790
|2010.06.28 22:37
|1.51019
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|79172237
|2010.06.28 21:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22753
|0.00000
|1.22993
|2010.06.28 22:45
|1.22770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|79186653
|2010.06.29 04:23
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08769
|0.00000
|1.08529
|2010.06.29 04:52
|1.08758
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79187082
|2010.06.29 04:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22781
|0.00000
|1.23021
|2010.06.30 11:56
|1.22793
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.12
|79187111
|2010.06.29 04:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51039
|0.00000
|1.51279
|2010.06.29 05:05
|1.51036
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|79187727
|2010.06.29 04:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50948
|0.00000
|1.51188
|2010.06.29 05:05
|1.51034
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|79187804
|2010.06.29 04:40
|buy
|0.02
|eurusd
|1.22686
|0.00000
|1.22926
|2010.06.29 05:02
|1.22766
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|79187847
|2010.06.29 04:40
|buy
|0.04
|gbpjpy
|134.463
|0.000
|134.703
|2010.07.08 08:26
|134.474
|0.00
|0.00
|0.13
|0.50
|79188428
|2010.06.29 04:48
|buy
|0.02
|eurchf
|1.33474
|0.00000
|1.33714
|2010.06.29 05:02
|1.33540
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|79190256
|2010.06.29 05:20
|buy
|0.02
|eurchf
|1.33416
|0.00000
|1.33656
|2010.07.01 17:31
|1.33436
|0.00
|0.00
|0.01
|0.37
|79192248
|2010.06.29 05:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50981
|0.00000
|1.50741
|2010.06.29 05:58
|1.50872
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|79195776
|2010.06.29 06:49
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08596
|0.00000
|1.08836
|2010.06.29 07:06
|1.08609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|79292667
|2010.06.29 19:39
|buy
|0.02
|eurusd
|1.21909
|0.00000
|1.22149
|2010.06.29 19:57
|1.22001
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|79301402
|2010.06.29 21:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50628
|0.00000
|1.50868
|2010.06.29 21:53
|1.50703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|79304187
|2010.06.29 22:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08132
|0.00000
|1.07892
|2010.06.30 01:13
|1.08120
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.11
|79315163
|2010.06.30 01:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50576
|0.00000
|1.50336
|2010.06.30 01:31
|1.50511
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|79321902
|2010.06.30 02:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.21691
|0.00000
|1.21931
|2010.06.30 02:35
|1.21799
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|79321914
|2010.06.30 02:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50331
|0.00000
|1.50571
|2010.06.30 03:06
|1.50387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|79330803
|2010.06.30 04:15
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.602
|0.000
|88.362
|2010.06.30 04:44
|88.545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|79332946
|2010.06.30 04:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.08297
|0.00000
|1.08057
|2010.06.30 05:07
|1.08259
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|79456306
|2010.06.30 20:06
|buy
|0.04
|usdjpy
|88.542
|0.000
|88.782
|2010.07.08 15:28
|88.553
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.50
|79468972
|2010.06.30 22:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.458
|0.000
|88.218
|2010.06.30 23:01
|88.428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|79486145
|2010.07.01 04:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49343
|0.00000
|1.49103
|2010.07.01 05:39
|1.49272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|79490727
|2010.07.01 06:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.898
|0.000
|131.658
|2010.07.01 06:40
|131.762
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|79490754
|2010.07.01 06:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|88.232
|0.000
|87.992
|2010.07.01 12:36
|88.222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|79490781
|2010.07.01 06:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49529
|0.00000
|1.49289
|2010.07.01 06:40
|1.49438
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|79591495
|2010.07.01 19:23
|sell
|0.04
|eurusd
|1.24745
|0.00000
|1.24505
|2010.07.01 20:32
|1.24734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|79603359
|2010.07.01 21:41
|sell
|0.04
|eurusd
|1.25159
|0.00000
|1.24919
|2010.07.01 23:35
|1.25144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|79603384
|2010.07.01 21:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51770
|0.00000
|1.51530
|2010.07.01 22:03
|1.51734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|79604310
|2010.07.01 21:47
|sell
|0.08
|eurusd
|1.25277
|0.00000
|1.25037
|2010.07.01 22:24
|1.25250
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|79604561
|2010.07.01 21:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.964
|0.000
|132.724
|2010.07.01 22:23
|132.953
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|79604594
|2010.07.01 21:47
|sell
|0.01
|eurchf
|1.32916
|0.00000
|1.32676
|2010.07.01 21:49
|1.32676
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|79604627
|2010.07.01 21:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51867
|0.00000
|1.51627
|2010.07.01 22:03
|1.51735
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|79605125
|2010.07.01 21:49
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05933
|0.00000
|1.06173
|2010.07.01 22:12
|1.05926
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|79605292
|2010.07.01 21:50
|buy
|0.02
|usdchf
|1.05817
|0.00000
|1.06057
|2010.07.01 22:12
|1.05926
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|79608780
|2010.07.01 22:29
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06043
|0.00000
|1.05803
|2010.07.02 00:10
|1.05993
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.47
|79621005
|2010.07.02 02:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51899
|0.00000
|1.51659
|2010.07.02 02:48
|1.51853
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|79621344
|2010.07.02 02:35
|sell
|0.04
|eurusd
|1.25294
|0.00000
|1.25054
|2010.07.02 02:49
|1.25222
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|79745806
|2010.07.05 05:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25371
|0.00000
|1.25611
|2010.07.05 06:11
|1.25425
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|79825808
|2010.07.05 22:26
|sell
|0.01
|eurchf
|1.33561
|0.00000
|1.33321
|2010.07.05 22:30
|1.33490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|79826135
|2010.07.05 22:34
|sell
|0.01
|eurchf
|1.33565
|0.00000
|1.33325
|2010.07.05 22:48
|1.33515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|79826144
|2010.07.05 22:34
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06508
|0.00000
|1.06268
|2010.07.05 22:40
|1.06454
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|79831805
|2010.07.06 00:58
|buy
|0.08
|usdjpy
|87.650
|0.000
|87.890
|2010.07.06 06:59
|87.666
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|79831924
|2010.07.06 00:58
|buy
|0.08
|gbpjpy
|132.620
|0.000
|132.860
|2010.07.06 05:38
|132.634
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|79831931
|2010.07.06 00:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51280
|0.00000
|1.51520
|2010.07.06 01:06
|1.51334
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|79832738
|2010.07.06 01:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25336
|0.00000
|1.25576
|2010.07.06 05:53
|1.25349
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|79834570
|2010.07.06 01:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06545
|0.00000
|1.06305
|2010.07.06 03:20
|1.06534
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79834598
|2010.07.06 01:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.25173
|0.00000
|1.25413
|2010.07.06 04:59
|1.25186
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|79834616
|2010.07.06 01:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51058
|0.00000
|1.51298
|2010.07.06 03:32
|1.51072
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|79834839
|2010.07.06 01:31
|buy
|0.16
|gbpjpy
|132.213
|0.000
|132.453
|2010.07.06 01:48
|132.345
|0.00
|0.00
|0.00
|24.11
|79834846
|2010.07.06 01:31
|buy
|0.02
|eurchf
|1.33312
|0.00000
|1.33552
|2010.07.06 01:45
|1.33355
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|79851511
|2010.07.06 05:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.25227
|0.00000
|1.24987
|2010.07.06 05:14
|1.25199
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|79857656
|2010.07.06 06:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25215
|0.00000
|1.25455
|2010.07.06 06:40
|1.25351
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|79859422
|2010.07.06 06:47
|sell
|0.01
|eurchf
|1.33072
|0.00000
|1.32832
|2010.07.06 08:14
|1.33054
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|79859912
|2010.07.06 06:50
|sell
|0.04
|eurusd
|1.25567
|0.00000
|1.25327
|2010.07.06 07:09
|1.25478
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|79859927
|2010.07.06 06:50
|sell
|0.02
|eurchf
|1.33163
|0.00000
|1.32923
|2010.07.06 07:55
|1.33151
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|79860075
|2010.07.06 06:51
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.60698
|0.00000
|1.60458
|2010.07.06 07:36
|1.60687
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|79980607
|2010.07.06 19:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51463
|0.00000
|1.51703
|2010.07.06 20:02
|1.51506
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|79998809
|2010.07.06 22:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51565
|0.00000
|1.51325
|2010.07.06 23:06
|1.51507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|80027739
|2010.07.07 05:29
|sell
|0.01
|usdchf
|1.06197
|0.00000
|1.05957
|2010.07.07 07:12
|1.06184
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|80028037
|2010.07.07 05:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26025
|0.00000
|1.26265
|2010.07.07 07:25
|1.26037
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|80029538
|2010.07.07 05:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.25929
|0.00000
|1.26169
|2010.07.07 07:13
|1.25942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|80030036
|2010.07.07 05:52
|sell
|0.02
|usdchf
|1.06289
|0.00000
|1.06049
|2010.07.07 06:47
|1.06278
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|80130341
|2010.07.07 19:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.26243
|0.00000
|1.26003
|2010.07.08 01:55
|1.26230
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.52
|80130364
|2010.07.07 19:15
|sell
|0.01
|eurchf
|1.32910
|0.00000
|1.32670
|2010.07.07 21:46
|1.32893
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|80131062
|2010.07.07 19:19
|sell
|0.08
|eurusd
|1.26334
|0.00000
|1.26094
|2010.07.07 23:37
|1.26322
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|80131400
|2010.07.07 19:20
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05137
|0.00000
|1.05377
|2010.07.07 19:53
|1.05162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|80135954
|2010.07.07 20:02
|sell
|0.02
|eurchf
|1.33102
|0.00000
|1.32862
|2010.07.07 20:30
|1.33051
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|80136938
|2010.07.07 20:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|87.418
|0.000
|87.178
|2010.07.07 20:26
|87.406
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|80144945
|2010.07.07 21:44
|sell
|0.02
|usdjpy
|87.670
|0.000
|87.430
|2010.07.07 22:25
|87.659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|80144966
|2010.07.07 21:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.253
|0.000
|133.013
|2010.07.07 22:24
|133.241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|80168402
|2010.07.08 04:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|88.366
|0.000
|88.126
|2010.07.08 04:33
|88.317
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|80259799
|2010.07.08 19:15
|sell
|0.01
|eurchf
|1.33251
|0.00000
|1.33011
|2010.07.08 19:44
|1.33167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|80260016
|2010.07.08 19:17
|sell
|0.04
|eurusd
|1.26716
|0.00000
|1.26476
|2010.07.08 19:55
|1.26704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|80271019
|2010.07.08 21:36
|sell
|0.01
|eurchf
|1.33135
|0.00000
|1.32895
|2010.07.09 05:45
|1.33117
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.17
|80271315
|2010.07.08 21:39
|sell
|0.04
|eurusd
|1.26882
|0.00000
|1.26642
|2010.07.08 23:58
|1.26865
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|80273821
|2010.07.08 22:01
|sell
|0.08
|eurusd
|1.27031
|0.00000
|1.26791
|2010.07.08 22:22
|1.27000
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|80274122
|2010.07.08 22:02
|sell
|0.02
|eurchf
|1.33257
|0.00000
|1.33017
|2010.07.08 22:40
|1.33244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|80274374
|2010.07.08 22:04
|sell
|0.04
|eurchf
|1.33361
|0.00000
|1.33121
|2010.07.08 22:40
|1.33249
|0.00
|0.00
|0.00
|4.27
|80286916
|2010.07.09 02:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26829
|0.00000
|1.27069
|2010.07.09 03:11
|1.26843
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|80287341
|2010.07.09 02:43
|sell
|0.01
|usdchf
|1.05098
|0.00000
|1.04858
|2010.07.09 04:57
|1.05086
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|80294482
|2010.07.09 05:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05043
|0.00000
|1.05283
|2010.07.09 06:01
|1.05056
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|80295086
|2010.07.09 05:12
|sell
|0.02
|usdjpy
|88.634
|0.000
|88.394
|2010.07.09 07:02
|88.624
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|80295993
|2010.07.09 05:33
|buy
|0.02
|eurchf
|1.33204
|0.00000
|1.33444
|2010.07.09 05:57
|1.33214
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|80296460
|2010.07.09 05:45
|buy
|0.04
|eurchf
|1.33104
|0.00000
|1.33344
|2010.07.09 05:55
|1.33207
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|0.00
|0.00
|-0.54
|256.65
|Closed P/L:
|256.11
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|77999852
|2010.06.16 04:40
|buy
|0.01
|eurchf
|1.39486
|0.00000
|1.39726
|1.33692
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.79
|77503904
|2010.06.10 05:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.19954
|0.00000
|1.19714
|1.26424
|0.00
|0.00
|-0.29
|-64.70
|77504962
|2010.06.10 05:24
|sell
|0.02
|eurusd
|1.20046
|0.00000
|1.19806
|1.26424
|0.00
|0.00
|-0.58
|-127.56
|78119970
|2010.06.16 22:01
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.66706
|0.00000
|1.66946
|1.59259
|0.00
|0.00
|0.21
|-70.41
|78120286
|2010.06.16 22:03
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.66615
|0.00000
|1.66855
|1.59259
|0.00
|0.00
|0.35
|-139.11
|79187372
|2010.06.29 04:35
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.711
|0.000
|134.951
|133.351
|0.00
|0.00
|0.02
|-15.35
|79187699
|2010.06.29 04:39
|buy
|0.02
|gbpjpy
|134.619
|0.000
|134.859
|133.351
|0.00
|0.00
|0.10
|-28.64
|79187369
|2010.06.29 04:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|89.212
|0.000
|89.452
|88.559
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.37
|79187750
|2010.06.29 04:39
|buy
|0.02
|usdjpy
|89.122
|0.000
|89.362
|88.559
|0.00
|0.00
|-0.02
|-12.71
|80143780
|2010.07.07 21:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|87.580
|0.000
|87.340
|88.578
|0.00
|0.00
|-0.03
|-11.27
|0.00
|0.00
|-0.24
|-531.91
|Floating P/L:
|-532.15
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|256.11
|Floating P/L:
|-532.15
|Margin:
|33.56
|Balance:
|5 256.11
|Equity:
|4 723.96
|Free Margin:
|4 690.40
|Details:
|Gross Profit:
|265.82
|Gross Loss:
|9.71
|Total Net Profit:
|256.11
|Profit Factor:
|27.38
|Expected Payoff:
|1.16
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|8.31 (0.16%)
|Relative Drawdown:
|0.16% (8.31)
|Total Trades:
|221
|Short Positions (won %):
|120 (98.33%)
|Long Positions (won %):
|101 (93.07%)
|Profit Trades (% of total):
|212 (95.93%)
|Loss trades (% of total):
|9 (4.07%)
|Largest
|profit trade:
|24.25
|loss trade:
|-4.22
|Average
|profit trade:
|1.25
|loss trade:
|-1.08
|Maximum
|consecutive wins ($):
|58 (43.46)
|consecutive losses ($):
|3 (-8.31)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|67.31 (56)
|consecutive loss (count):
|-8.31 (3)
|Average
|consecutive wins:
|27
|consecutive losses:
|1