Interbank FX, LLC

Account: 2597289 Name: MaRsiMACD Currency: USD 2010 July 23, 18:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1706704832010.03.28 12:06balanceDeposit10 000.00
1707457172010.03.29 06:00sell0.10usdchf1.065401.069851.061352010.03.29 07:441.061350.000.000.0038.16
1711441202010.03.31 15:00buy0.10usdjpy93.45093.12793.7532010.04.01 12:1493.7530.000.000.0032.32
1712360882010.04.01 13:00sell0.10gbpchf1.599101.604921.593982010.04.01 15:491.604920.000.000.00-55.42
1713499172010.04.05 05:00sell0.10eurusd1.350701.355091.346512010.04.05 06:401.346510.000.000.0041.90
1713510892010.04.05 06:00buy0.10usdchf1.061201.056701.065402010.04.06 01:161.065400.000.000.0039.42
1713604662010.04.05 09:09sell0.10gbpusd1.523101.528001.518602010.04.05 11:311.528000.000.000.00-49.00
1714126922010.04.05 16:00sell0.10eurusd1.348401.353101.343902010.04.06 01:161.343900.000.000.0045.00
1715838212010.04.08 16:00buy0.10gbpchf1.637901.632311.642892010.04.09 07:561.642890.000.000.0046.66
1717222942010.04.12 11:00sell0.10gbpchf1.634301.640231.628972010.04.12 12:411.628970.000.000.0050.31
1717795912010.04.13 13:00sell0.10usdjpy92.70093.04192.3792010.04.13 14:1693.0410.000.000.00-36.65
1721871932010.04.21 06:00buy0.10gbpusd1.540401.534671.545732010.04.22 06:181.545730.000.000.0053.30
1722298082010.04.21 14:00buy0.10usdjpy93.37092.99793.7232010.04.21 23:0492.9970.000.000.00-40.11
1722867962010.04.22 10:00sell0.10eurusd1.335401.339191.331712010.04.22 13:041.331710.000.000.0036.90
1725984112010.04.28 16:00buy0.10usdchf1.091201.086301.095802010.04.28 18:261.086300.000.000.00-45.11
1725984912010.04.28 16:00sell0.10eurusd1.312901.319331.306672010.04.28 18:371.319330.000.000.00-64.30
1726387712010.04.29 07:00buy0.10usdjpy94.04093.69394.3672010.04.30 08:5994.3670.000.000.0034.65
1727451212010.04.30 04:00sell0.10usdchf1.082601.087211.078292010.04.30 08:391.078290.000.000.0039.97
1727451272010.04.30 04:00buy0.10eurusd1.325401.319371.331232010.04.30 08:421.331230.000.000.0058.30
1727648462010.04.30 08:59buy0.10usdjpy94.39094.03794.7132010.04.30 14:1294.0370.000.000.00-37.54
1729637912010.05.04 06:00sell0.10gbpusd1.521401.527021.516182010.05.04 11:481.516180.000.000.0052.20
1730572992010.05.05 13:00sell0.10gbpjpy142.885143.686142.1342010.05.05 13:46142.1340.000.000.0079.76
1730625812010.05.05 13:46sell0.10gbpjpy142.085142.876141.3342010.05.05 15:51142.8760.000.000.00-83.81
1732236972010.05.07 11:00sell0.10usdchf1.105901.112381.099622010.05.07 12:301.112380.000.000.00-58.25
1736256712010.05.13 09:00sell0.10gbpusd1.477301.487351.467652010.05.13 14:531.467650.000.000.0096.50
1738935872010.05.17 08:00buy0.10gbpchf1.640701.632061.648742010.05.18 09:031.632060.000.000.00-76.46
1744542432010.05.20 18:00buy0.10eurusd1.249401.240181.258422010.05.20 18:361.258420.000.000.0090.20
1744584432010.05.20 18:36buy0.10eurusd1.258801.249581.267822010.05.20 20:131.249580.000.000.00-92.20
1744985642010.05.21 07:00sell0.10usdchf1.145501.153451.137952010.05.21 12:151.153450.000.000.00-68.92
1745175042010.05.21 12:00buy0.10gbpusd1.439601.429331.449572010.05.24 04:291.449570.000.000.0099.70
1746174872010.05.24 16:00buy0.10gbpjpy130.650128.925132.3252010.05.25 05:29128.9250.000.000.00-191.92
1746957302010.05.25 16:00sell0.10gbpchf1.663601.675691.652112010.05.27 07:371.675690.000.000.00-104.63
1747405442010.05.26 09:00buy0.10gbpusd1.440501.432561.448142010.05.27 06:011.448140.000.000.0076.40
1747960092010.05.27 05:00buy0.10gbpjpy130.220129.196131.1942010.05.27 07:10131.1940.000.000.00107.79
1748712182010.05.28 07:00buy0.10eurusd1.234901.227451.242252010.05.28 08:331.242250.000.000.0073.50
1748939872010.05.28 15:00buy0.10usdchf1.157701.151471.163632010.06.01 07:471.163630.000.000.0050.96
1749746502010.06.01 07:47buy0.10usdchf1.164001.158661.169042010.06.01 09:151.169040.000.000.0043.11
1750668382010.06.02 10:00buy0.10eurusd1.225801.218461.232942010.06.02 12:411.218460.000.000.00-73.40
1751021552010.06.02 17:00sell0.10usdchf1.154101.160261.148242010.06.04 11:001.148240.000.000.0051.03
1752758752010.06.04 11:00sell0.10eurusd1.216701.223141.210462010.06.04 11:131.210460.000.000.0062.40
1752824602010.06.04 11:13sell0.10eurusd1.210101.216541.203862010.06.04 12:151.203860.000.000.0062.40
1752984542010.06.04 12:00sell0.10gbpusd1.456401.464301.448802010.06.04 16:071.448800.000.000.0076.00
1752985652010.06.04 12:00sell0.10gbpjpy134.750135.870133.6802010.06.04 12:36133.6800.000.000.00116.39
1753118462010.06.04 12:36sell0.10gbpjpy133.650134.760132.5802010.06.04 18:12132.5800.000.000.00116.84
1753201772010.06.04 13:00buy0.10usdchf1.156601.150301.162602010.06.04 19:281.162600.000.000.0051.61
1756182112010.06.08 16:00buy0.10eurusd1.199501.193281.205522010.06.08 17:331.193280.000.000.00-62.20
1757575522010.06.10 04:00buy0.10gbpjpy132.950131.887133.9832010.06.10 15:12133.9830.000.000.00113.15
1761355292010.06.15 07:00buy0.10usdchf1.145901.140931.150672010.06.15 10:061.140930.000.000.00-43.56
1761388282010.06.15 08:00buy0.10gbpusd1.475001.468511.481192010.06.15 09:011.468510.000.000.00-64.90
1761460682010.06.15 10:00buy0.10gbpusd1.475801.469411.481992010.06.15 15:051.481990.000.000.0061.90
1764465432010.06.22 11:00buy0.10usdchf1.111301.106541.115762010.06.22 13:101.106500.000.000.00-43.38
1764926632010.06.23 12:00buy0.10usdchf1.109301.105041.113362010.06.23 14:061.113400.000.000.0036.82
1765536082010.06.24 16:00buy0.10eurusd1.236601.230971.242032010.06.25 00:331.230600.000.00-0.12-60.00
1765747152010.06.25 07:00buy0.10eurusd1.234401.229041.239562010.06.25 08:571.229000.000.000.00-54.00
1765794472010.06.25 09:00sell0.10gbpjpy133.420134.139132.7312010.06.25 16:34134.1400.000.000.00-80.53
1766287552010.06.28 04:00sell0.10gbpchf1.642701.649091.637012010.06.28 07:571.637000.000.000.0052.35
1767957172010.07.01 09:00buy0.10eurusd1.230101.225641.234462010.07.01 11:501.234460.000.000.0043.60
1768726362010.07.02 14:00buy0.10gbpjpy133.360132.520134.1402010.07.05 13:44132.5300.000.000.15-94.59
1769164712010.07.05 14:00buy0.10usdchf1.066001.060731.071072010.07.06 03:351.060700.000.000.07-49.97
1769882472010.07.06 16:00sell0.10gbpchf1.607001.616101.598402010.07.07 14:091.598000.000.00-0.4585.45
1769918672010.07.06 17:00sell0.10gbpjpy132.630133.411131.8992010.07.07 07:02131.8800.000.00-0.3585.92
1770774422010.07.08 13:00buy0.10gbpjpy133.939133.174134.6632010.07.12 06:16133.1740.000.000.30-86.06
  0.00 0.00 -0.40 585.96
Closed P/L: 585.56
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 585.56 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 585.56 Equity: 10 585.56 Free Margin: 10 585.56
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 302.07 Gross Loss: 1 716.51 Total Net Profit: 585.56
Profit Factor: 1.34 Expected Payoff: 9.60  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 296.16 (2.74%) Relative Drawdown: 2.76% (285.16)
 
Total Trades: 61 Short Positions (won %): 27 (66.67%) Long Positions (won %): 34 (52.94%)
Profit Trades (% of total): 36 (59.02%) Loss trades (% of total): 25 (40.98%)
Largest profit trade: 116.84 loss trade: -191.92
Average profit trade: 63.95 loss trade: -68.66
Maximum consecutive wins ($): 7 (536.67) consecutive losses ($): 3 (-194.65)
Maximal consecutive profit (count): 536.67 (7) consecutive loss (count): -194.65 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1