|Account: 2597289
|Name: MaRsiMACD
|Currency: USD
|2010 July 16, 18:12
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|170670483
|2010.03.28 12:06
|balance
|Deposit
|10 000.00
|170745717
|2010.03.29 06:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.06540
|1.06985
|1.06135
|2010.03.29 07:44
|1.06135
|0.00
|0.00
|0.00
|38.16
|171144120
|2010.03.31 15:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|93.450
|93.127
|93.753
|2010.04.01 12:14
|93.753
|0.00
|0.00
|0.00
|32.32
|171236088
|2010.04.01 13:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.59910
|1.60492
|1.59398
|2010.04.01 15:49
|1.60492
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.42
|171349917
|2010.04.05 05:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35070
|1.35509
|1.34651
|2010.04.05 06:40
|1.34651
|0.00
|0.00
|0.00
|41.90
|171351089
|2010.04.05 06:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.06120
|1.05670
|1.06540
|2010.04.06 01:16
|1.06540
|0.00
|0.00
|0.00
|39.42
|171360466
|2010.04.05 09:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.52310
|1.52800
|1.51860
|2010.04.05 11:31
|1.52800
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.00
|171412692
|2010.04.05 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34840
|1.35310
|1.34390
|2010.04.06 01:16
|1.34390
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|171583821
|2010.04.08 16:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.63790
|1.63231
|1.64289
|2010.04.09 07:56
|1.64289
|0.00
|0.00
|0.00
|46.66
|171722294
|2010.04.12 11:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.63430
|1.64023
|1.62897
|2010.04.12 12:41
|1.62897
|0.00
|0.00
|0.00
|50.31
|171779591
|2010.04.13 13:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|92.700
|93.041
|92.379
|2010.04.13 14:16
|93.041
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.65
|172187193
|2010.04.21 06:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.54040
|1.53467
|1.54573
|2010.04.22 06:18
|1.54573
|0.00
|0.00
|0.00
|53.30
|172229808
|2010.04.21 14:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|93.370
|92.997
|93.723
|2010.04.21 23:04
|92.997
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.11
|172286796
|2010.04.22 10:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33540
|1.33919
|1.33171
|2010.04.22 13:04
|1.33171
|0.00
|0.00
|0.00
|36.90
|172598411
|2010.04.28 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.09120
|1.08630
|1.09580
|2010.04.28 18:26
|1.08630
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.11
|172598491
|2010.04.28 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31290
|1.31933
|1.30667
|2010.04.28 18:37
|1.31933
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.30
|172638771
|2010.04.29 07:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|94.040
|93.693
|94.367
|2010.04.30 08:59
|94.367
|0.00
|0.00
|0.00
|34.65
|172745121
|2010.04.30 04:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.08260
|1.08721
|1.07829
|2010.04.30 08:39
|1.07829
|0.00
|0.00
|0.00
|39.97
|172745127
|2010.04.30 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32540
|1.31937
|1.33123
|2010.04.30 08:42
|1.33123
|0.00
|0.00
|0.00
|58.30
|172764846
|2010.04.30 08:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|94.390
|94.037
|94.713
|2010.04.30 14:12
|94.037
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.54
|172963791
|2010.05.04 06:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.52140
|1.52702
|1.51618
|2010.05.04 11:48
|1.51618
|0.00
|0.00
|0.00
|52.20
|173057299
|2010.05.05 13:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|142.885
|143.686
|142.134
|2010.05.05 13:46
|142.134
|0.00
|0.00
|0.00
|79.76
|173062581
|2010.05.05 13:46
|sell
|0.10
|gbpjpy
|142.085
|142.876
|141.334
|2010.05.05 15:51
|142.876
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.81
|173223697
|2010.05.07 11:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.10590
|1.11238
|1.09962
|2010.05.07 12:30
|1.11238
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.25
|173625671
|2010.05.13 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.47730
|1.48735
|1.46765
|2010.05.13 14:53
|1.46765
|0.00
|0.00
|0.00
|96.50
|173893587
|2010.05.17 08:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.64070
|1.63206
|1.64874
|2010.05.18 09:03
|1.63206
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.46
|174454243
|2010.05.20 18:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24940
|1.24018
|1.25842
|2010.05.20 18:36
|1.25842
|0.00
|0.00
|0.00
|90.20
|174458443
|2010.05.20 18:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.25880
|1.24958
|1.26782
|2010.05.20 20:13
|1.24958
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.20
|174498564
|2010.05.21 07:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.14550
|1.15345
|1.13795
|2010.05.21 12:15
|1.15345
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.92
|174517504
|2010.05.21 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.43960
|1.42933
|1.44957
|2010.05.24 04:29
|1.44957
|0.00
|0.00
|0.00
|99.70
|174617487
|2010.05.24 16:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|130.650
|128.925
|132.325
|2010.05.25 05:29
|128.925
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.92
|174695730
|2010.05.25 16:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.66360
|1.67569
|1.65211
|2010.05.27 07:37
|1.67569
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.63
|174740544
|2010.05.26 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.44050
|1.43256
|1.44814
|2010.05.27 06:01
|1.44814
|0.00
|0.00
|0.00
|76.40
|174796009
|2010.05.27 05:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|130.220
|129.196
|131.194
|2010.05.27 07:10
|131.194
|0.00
|0.00
|0.00
|107.79
|174871218
|2010.05.28 07:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23490
|1.22745
|1.24225
|2010.05.28 08:33
|1.24225
|0.00
|0.00
|0.00
|73.50
|174893987
|2010.05.28 15:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.15770
|1.15147
|1.16363
|2010.06.01 07:47
|1.16363
|0.00
|0.00
|0.00
|50.96
|174974650
|2010.06.01 07:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.16400
|1.15866
|1.16904
|2010.06.01 09:15
|1.16904
|0.00
|0.00
|0.00
|43.11
|175066838
|2010.06.02 10:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22580
|1.21846
|1.23294
|2010.06.02 12:41
|1.21846
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.40
|175102155
|2010.06.02 17:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.15410
|1.16026
|1.14824
|2010.06.04 11:00
|1.14824
|0.00
|0.00
|0.00
|51.03
|175275875
|2010.06.04 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.21670
|1.22314
|1.21046
|2010.06.04 11:13
|1.21046
|0.00
|0.00
|0.00
|62.40
|175282460
|2010.06.04 11:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.21010
|1.21654
|1.20386
|2010.06.04 12:15
|1.20386
|0.00
|0.00
|0.00
|62.40
|175298454
|2010.06.04 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.45640
|1.46430
|1.44880
|2010.06.04 16:07
|1.44880
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|175298565
|2010.06.04 12:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|134.750
|135.870
|133.680
|2010.06.04 12:36
|133.680
|0.00
|0.00
|0.00
|116.39
|175311846
|2010.06.04 12:36
|sell
|0.10
|gbpjpy
|133.650
|134.760
|132.580
|2010.06.04 18:12
|132.580
|0.00
|0.00
|0.00
|116.84
|175320177
|2010.06.04 13:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.15660
|1.15030
|1.16260
|2010.06.04 19:28
|1.16260
|0.00
|0.00
|0.00
|51.61
|175618211
|2010.06.08 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.19950
|1.19328
|1.20552
|2010.06.08 17:33
|1.19328
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.20
|175757552
|2010.06.10 04:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.950
|131.887
|133.983
|2010.06.10 15:12
|133.983
|0.00
|0.00
|0.00
|113.15
|176135529
|2010.06.15 07:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.14590
|1.14093
|1.15067
|2010.06.15 10:06
|1.14093
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.56
|176138828
|2010.06.15 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.47500
|1.46851
|1.48119
|2010.06.15 09:01
|1.46851
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.90
|176146068
|2010.06.15 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.47580
|1.46941
|1.48199
|2010.06.15 15:05
|1.48199
|0.00
|0.00
|0.00
|61.90
|176446543
|2010.06.22 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.11130
|1.10654
|1.11576
|2010.06.22 13:10
|1.10650
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.38
|176492663
|2010.06.23 12:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.10930
|1.10504
|1.11336
|2010.06.23 14:06
|1.11340
|0.00
|0.00
|0.00
|36.82
|176553608
|2010.06.24 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23660
|1.23097
|1.24203
|2010.06.25 00:33
|1.23060
|0.00
|0.00
|-0.12
|-60.00
|176574715
|2010.06.25 07:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23440
|1.22904
|1.23956
|2010.06.25 08:57
|1.22900
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|176579447
|2010.06.25 09:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|133.420
|134.139
|132.731
|2010.06.25 16:34
|134.140
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.53
|176628755
|2010.06.28 04:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.64270
|1.64909
|1.63701
|2010.06.28 07:57
|1.63700
|0.00
|0.00
|0.00
|52.35
|176795717
|2010.07.01 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23010
|1.22564
|1.23446
|2010.07.01 11:50
|1.23446
|0.00
|0.00
|0.00
|43.60
|176872636
|2010.07.02 14:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|133.360
|132.520
|134.140
|2010.07.05 13:44
|132.530
|0.00
|0.00
|0.15
|-94.59
|176916471
|2010.07.05 14:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.06600
|1.06073
|1.07107
|2010.07.06 03:35
|1.06070
|0.00
|0.00
|0.07
|-49.97
|176988247
|2010.07.06 16:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.60700
|1.61610
|1.59840
|2010.07.07 14:09
|1.59800
|0.00
|0.00
|-0.45
|85.45
|176991867
|2010.07.06 17:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|132.630
|133.411
|131.899
|2010.07.07 07:02
|131.880
|0.00
|0.00
|-0.35
|85.92
|177077442
|2010.07.08 13:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|133.939
|133.174
|134.663
|2010.07.12 06:16
|133.174
|0.00
|0.00
|0.30
|-86.06
|0.00
|0.00
|-0.40
|585.96
|Closed P/L:
|585.56
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|585.56
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|10 585.56
|Equity:
|10 585.56
|Free Margin:
|10 585.56
|Details:
|Gross Profit:
|2 302.07
|Gross Loss:
|1 716.51
|Total Net Profit:
|585.56
|Profit Factor:
|1.34
|Expected Payoff:
|9.60
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|296.16 (2.74%)
|Relative Drawdown:
|2.76% (285.16)
|Total Trades:
|61
|Short Positions (won %):
|27 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|34 (52.94%)
|Profit Trades (% of total):
|36 (59.02%)
|Loss trades (% of total):
|25 (40.98%)
|Largest
|profit trade:
|116.84
|loss trade:
|-191.92
|Average
|profit trade:
|63.95
|loss trade:
|-68.66
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (536.67)
|consecutive losses ($):
|3 (-194.65)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|536.67 (7)
|consecutive loss (count):
|-194.65 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|1