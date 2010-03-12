|Account: 2252084
|Name: mandarine_fibo_true
|Currency: USD
|2010 July 23, 20:15
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|69042739
|2010.03.12 09:45
|balance
|Deposit
|25 000.00
|69214307
|2010.03.15 22:01
|buy
|0.34
|audusd
|0.91475
|0.92049
|0.95079
|2010.03.18 06:11
|0.92049
|0.00
|0.00
|9.29
|195.16
|69435090
|2010.03.17 15:28
|buy
|0.33
|usdchf
|1.05210
|1.05979
|1.09227
|2010.03.18 18:03
|1.05979
|0.00
|0.00
|0.28
|239.45
|69461712
|2010.03.17 20:00
|sell
|0.14
|gbpjpy
|138.224
|135.618
|130.158
|2010.03.22 15:23
|135.618
|0.00
|0.00
|-2.00
|404.65
|69470102
|2010.03.17 23:00
|sell
|0.38
|nzdusd
|0.71369
|0.70448
|0.68061
|2010.03.22 15:24
|0.70448
|0.00
|0.00
|-12.31
|349.98
|69581290
|2010.03.18 20:00
|sell
|0.34
|usdchf
|1.05717
|1.04838
|1.01877
|2010.04.01 17:49
|1.04838
|0.00
|0.00
|-4.52
|285.07
|69746228
|2010.03.22 12:00
|buy
|0.19
|gbpusd
|1.50056
|1.52183
|1.56827
|2010.04.02 15:01
|1.52183
|0.00
|0.00
|-0.97
|404.13
|69779858
|2010.03.22 16:33
|buy
|0.14
|gbpjpy
|135.552
|137.067
|143.818
|2010.03.26 09:30
|137.067
|0.00
|0.00
|0.44
|229.18
|69782154
|2010.03.22 17:00
|buy
|0.38
|audusd
|0.91541
|0.92189
|0.94957
|2010.04.06 14:20
|0.92189
|0.00
|0.00
|29.91
|246.24
|69789394
|2010.03.22 18:00
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.70582
|0.71582
|0.73857
|2010.04.12 05:04
|0.71582
|0.00
|0.00
|22.32
|400.00
|70351924
|2010.03.29 19:14
|sell
|0.26
|eurusd
|1.34464
|1.33409
|1.29519
|2010.04.08 15:52
|1.33409
|0.00
|0.00
|-2.59
|274.30
|70360652
|2010.03.29 22:00
|sell
|0.16
|gbpjpy
|138.497
|142.278
|131.096
|2010.04.01 01:04
|142.278
|0.00
|0.00
|-2.10
|-646.09
|70411231
|2010.03.30 09:35
|buy
|0.38
|usdjpy
|92.563
|93.195
|95.693
|2010.03.31 08:02
|93.195
|0.00
|0.00
|-0.04
|257.70
|70561859
|2010.03.31 16:08
|sell
|0.38
|usdjpy
|93.045
|94.631
|89.901
|2010.04.02 15:25
|94.631
|0.00
|0.00
|-1.31
|-636.87
|70793898
|2010.04.05 11:01
|sell
|0.17
|gbpjpy
|143.939
|142.983
|136.923
|2010.04.06 17:50
|142.983
|0.00
|0.00
|-0.45
|173.18
|70958260
|2010.04.06 19:00
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.52326
|1.54082
|1.58393
|2010.04.12 08:52
|1.54082
|0.00
|0.00
|-0.43
|368.76
|70975639
|2010.04.06 23:23
|buy
|0.41
|usdcad
|1.00138
|1.00644
|1.03312
|2010.04.08 16:48
|1.00644
|0.00
|0.00
|-0.86
|206.13
|71151419
|2010.04.08 16:00
|buy
|0.28
|eurusd
|1.33335
|1.36318
|1.37944
|2010.04.12 08:38
|1.36318
|0.00
|0.00
|-0.44
|835.24
|71151497
|2010.04.08 16:00
|sell
|0.36
|usdchf
|1.07429
|1.06013
|1.03537
|2010.04.12 08:28
|1.06013
|0.00
|0.00
|-0.67
|480.85
|71246504
|2010.04.09 14:55
|buy
|0.43
|usdcad
|1.00391
|1.01222
|1.03523
|2010.04.16 22:47
|1.01222
|0.00
|0.00
|-1.33
|353.02
|71256485
|2010.04.09 16:00
|sell
|0.41
|usdjpy
|93.459
|92.976
|90.345
|2010.04.13 09:14
|92.976
|0.00
|0.00
|-0.74
|212.99
|71276371
|2010.04.09 19:00
|sell
|0.18
|gbpjpy
|143.201
|140.253
|136.200
|2010.04.19 13:52
|140.253
|0.00
|0.00
|-4.05
|576.77
|71276397
|2010.04.09 19:00
|sell
|0.25
|gbpchf
|1.63915
|1.63119
|1.58009
|2010.04.13 10:43
|1.63119
|0.00
|0.00
|-1.37
|187.95
|71346065
|2010.04.12 12:00
|buy
|0.38
|usdchf
|1.06080
|1.06630
|1.09986
|2010.04.21 10:12
|1.06630
|0.00
|0.00
|0.86
|196.00
|71453463
|2010.04.13 11:00
|buy
|0.43
|usdjpy
|93.057
|93.924
|96.149
|2010.04.23 22:29
|93.924
|0.00
|0.00
|-0.38
|396.93
|71585327
|2010.04.14 13:28
|sell
|0.31
|eurusd
|1.36142
|1.34740
|1.31544
|2010.04.19 16:20
|1.34740
|0.00
|0.00
|-1.59
|434.62
|71801364
|2010.04.16 12:00
|buy
|0.45
|audusd
|0.93275
|0.91676
|0.96433
|2010.04.19 08:40
|0.91676
|0.00
|0.00
|2.75
|-719.55
|71939956
|2010.04.19 14:00
|buy
|0.29
|gbpchf
|1.62711
|1.64712
|1.68128
|2010.04.22 10:13
|1.64712
|0.00
|0.00
|1.48
|543.37
|71955275
|2010.04.19 16:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|140.828
|142.665
|147.412
|2010.04.21 02:32
|142.665
|0.00
|0.00
|0.22
|395.05
|71963224
|2010.04.19 17:00
|buy
|0.46
|audusd
|0.92003
|0.92967
|0.95195
|2010.04.21 13:30
|0.92967
|0.00
|0.00
|5.66
|443.44
|71970163
|2010.04.19 18:00
|buy
|0.32
|eurusd
|1.34581
|1.32303
|1.39115
|2010.04.23 01:06
|1.32303
|0.00
|0.00
|-1.57
|-728.96
|72209155
|2010.04.21 15:00
|buy
|0.45
|usdcad
|0.99692
|1.00224
|1.03080
|2010.04.23 16:13
|1.00224
|0.00
|0.00
|-0.91
|238.86
|72665717
|2010.04.26 19:00
|sell
|0.21
|gbpjpy
|145.355
|142.522
|138.357
|2010.04.27 19:19
|142.522
|0.00
|0.00
|-0.58
|637.94
|72672160
|2010.04.26 20:00
|sell
|0.31
|gbpusd
|1.54485
|1.52116
|1.49502
|2010.04.28 13:41
|1.52116
|0.00
|0.00
|-1.45
|734.39
|73213834
|2010.04.30 17:00
|sell
|0.48
|usdjpy
|94.010
|92.531
|90.835
|2010.05.06 18:12
|92.531
|0.00
|0.00
|-2.65
|767.22
|73232216
|2010.04.30 20:00
|sell
|0.35
|eurusd
|1.32880
|1.32138
|1.28210
|2010.05.03 20:58
|1.32138
|0.00
|0.00
|-0.39
|259.70
|73238496
|2010.04.30 22:00
|sell
|0.54
|nzdusd
|0.72670
|0.71851
|0.69660
|2010.05.05 16:52
|0.71851
|0.00
|0.00
|-10.32
|442.26
|73309588
|2010.05.03 16:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.52627
|1.49921
|1.57995
|2010.05.06 16:40
|1.49921
|0.00
|0.00
|-0.99
|-811.80
|73710641
|2010.05.06 15:35
|sell
|0.51
|nzdusd
|0.72472
|0.71193
|0.69292
|2010.05.06 20:25
|0.71193
|0.00
|0.00
|0.00
|652.29
|73944571
|2010.05.07 19:00
|buy
|0.30
|gbpchf
|1.64240
|1.65467
|1.70549
|2010.05.10 18:00
|1.65467
|0.00
|0.00
|0.30
|332.40
|74062688
|2010.05.10 16:00
|buy
|0.43
|usdchf
|1.10484
|1.12043
|1.14832
|2010.05.14 14:39
|1.12043
|0.00
|0.00
|1.07
|598.31
|74080874
|2010.05.10 18:03
|sell
|0.48
|nzdusd
|0.72227
|0.71550
|0.68633
|2010.05.12 09:31
|0.71550
|0.00
|0.00
|-6.00
|324.96
|74088005
|2010.05.10 19:00
|sell
|0.26
|gbpusd
|1.48518
|1.45974
|1.42022
|2010.05.14 14:30
|1.45974
|0.00
|0.00
|-3.49
|661.44
|74096154
|2010.05.10 20:00
|sell
|0.15
|gbpjpy
|138.333
|135.395
|128.106
|2010.05.14 14:46
|135.395
|0.00
|0.00
|-2.66
|475.91
|74239185
|2010.05.11 19:00
|buy
|0.26
|eurusd
|1.27437
|1.24286
|1.33716
|2010.05.14 16:01
|1.24286
|0.00
|0.00
|-1.76
|-819.26
|74471454
|2010.05.13 15:00
|sell
|0.40
|audusd
|0.89681
|0.87827
|0.85286
|2010.05.17 08:40
|0.87827
|0.00
|0.00
|-11.92
|741.60
|74471505
|2010.05.13 15:00
|buy
|0.33
|usdcad
|1.01754
|1.03687
|1.07159
|2010.05.17 09:12
|1.03687
|0.00
|0.00
|-0.35
|615.21
|74614439
|2010.05.14 17:07
|buy
|0.47
|nzdusd
|0.71206
|0.69261
|0.75031
|2010.05.17 18:00
|0.69261
|0.00
|0.00
|1.13
|-914.15
|74712493
|2010.05.17 13:00
|sell
|0.34
|usdcad
|1.03697
|1.06474
|0.98196
|2010.05.20 14:22
|1.06474
|0.00
|0.00
|-1.47
|-886.77
|74712537
|2010.05.17 13:00
|buy
|0.14
|gbpjpy
|132.985
|126.924
|144.993
|2010.05.20 16:25
|126.924
|0.00
|0.00
|0.33
|-952.23
|74720542
|2010.05.17 14:00
|buy
|0.26
|eurusd
|1.23533
|1.24998
|1.30352
|2010.05.20 22:12
|1.24998
|0.00
|0.00
|-1.81
|380.90
|74720619
|2010.05.17 14:00
|sell
|0.42
|usdchf
|1.13420
|1.15896
|1.08507
|2010.05.24 11:39
|1.15896
|0.00
|0.00
|-3.94
|-897.29
|74722616
|2010.05.17 14:14
|buy
|0.23
|gbpusd
|1.44341
|1.46559
|1.52105
|2010.06.02 12:30
|1.46559
|0.00
|0.00
|-2.89
|510.14
|74744728
|2010.05.17 16:41
|buy
|0.40
|audusd
|0.87948
|0.85684
|0.92438
|2010.05.19 02:40
|0.85684
|0.00
|0.00
|4.48
|-905.60
|75113012
|2010.05.19 23:00
|buy
|0.31
|usdjpy
|91.711
|89.158
|96.770
|2010.05.20 16:24
|89.158
|0.00
|0.00
|0.20
|-887.67
|75618587
|2010.05.24 14:27
|sell
|0.19
|gbpchf
|1.66645
|1.65295
|1.57151
|2010.06.17 12:59
|1.65295
|0.00
|0.00
|-14.51
|230.24
|75667501
|2010.05.24 21:00
|sell
|0.33
|usdchf
|1.15699
|1.14993
|1.10175
|2010.06.04 13:12
|1.14993
|0.00
|0.00
|-5.36
|202.60
|75804109
|2010.05.25 18:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|129.051
|131.464
|142.950
|2010.05.28 16:59
|131.464
|0.00
|0.00
|0.25
|265.24
|75804169
|2010.05.25 18:00
|buy
|0.31
|nzdusd
|0.66578
|0.67926
|0.71616
|2010.05.28 00:57
|0.67672
|0.00
|0.00
|4.25
|339.14
|75812357
|2010.05.25 19:00
|buy
|0.19
|eurusd
|1.22884
|1.23880
|1.31136
|2010.06.21 12:40
|1.23880
|0.00
|0.00
|-4.12
|189.24
|75812422
|2010.05.25 19:00
|buy
|0.24
|usdjpy
|89.891
|90.680
|95.594
|2010.05.28 17:05
|90.680
|0.00
|0.00
|0.14
|208.82
|75812482
|2010.05.25 19:00
|buy
|0.24
|audusd
|0.81599
|0.83056
|0.88006
|2010.05.26 17:04
|0.83056
|0.00
|0.00
|1.39
|349.68
|76389648
|2010.05.31 17:59
|sell
|0.26
|usdjpy
|91.271
|90.726
|85.501
|2010.06.21 03:17
|90.726
|0.00
|0.00
|-5.06
|156.18
|76557837
|2010.06.01 17:00
|buy
|0.22
|audusd
|0.84148
|0.85681
|0.91554
|2010.06.14 23:19
|0.85681
|0.00
|0.00
|16.32
|337.26
|76708039
|2010.06.02 17:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|134.425
|132.651
|120.123
|2010.06.07 11:54
|132.651
|0.00
|0.00
|-1.37
|193.46
|76858299
|2010.06.03 17:05
|sell
|0.28
|nzdusd
|0.68321
|0.66811
|0.62662
|2010.06.07 12:32
|0.66811
|0.00
|0.00
|-3.61
|422.80
|77094923
|2010.06.07 11:55
|buy
|0.12
|gbpjpy
|132.637
|134.497
|144.670
|2010.06.15 08:07
|134.497
|0.00
|0.00
|0.32
|244.42
|77479419
|2010.06.09 22:25
|sell
|0.30
|nzdusd
|0.66707
|0.69504
|0.61203
|2010.06.14 08:21
|0.69504
|0.00
|0.00
|-9.66
|-839.10
|77847079
|2010.06.14 20:00
|buy
|0.35
|usdchf
|1.14342
|1.11642
|1.19697
|2010.06.17 10:47
|1.11642
|0.00
|0.00
|0.15
|-846.46
|77854090
|2010.06.14 21:00
|buy
|0.26
|usdcad
|1.03017
|1.03896
|1.09458
|2010.06.23 20:02
|1.03896
|0.00
|0.00
|-1.81
|219.97
|77862372
|2010.06.14 23:00
|sell
|0.28
|nzdusd
|0.69442
|0.68533
|0.63610
|2010.07.01 11:57
|0.68533
|0.00
|0.00
|-35.57
|254.52
|78480970
|2010.06.21 12:00
|buy
|0.35
|usdchf
|1.10983
|1.08392
|1.16126
|2010.06.28 13:57
|1.08392
|0.00
|0.00
|0.21
|-836.64
|78551835
|2010.06.21 21:00
|sell
|0.45
|usdjpy
|90.983
|89.648
|87.657
|2010.06.24 19:53
|89.648
|0.00
|0.00
|-1.75
|670.12
|78647355
|2010.06.22 16:00
|buy
|0.26
|gbpchf
|1.63969
|1.64871
|1.71012
|2010.06.23 20:16
|1.64871
|0.00
|0.00
|0.19
|212.19
|78654046
|2010.06.22 17:00
|buy
|0.16
|gbpjpy
|134.095
|135.017
|143.165
|2010.07.14 13:11
|135.017
|0.00
|0.00
|1.13
|166.56
|78667234
|2010.06.22 19:00
|buy
|0.27
|eurusd
|1.23070
|1.25382
|1.29179
|2010.07.02 18:55
|1.25382
|0.00
|0.00
|-1.94
|624.24
|78920656
|2010.06.24 23:12
|buy
|0.46
|usdjpy
|89.551
|87.882
|92.849
|2010.07.01 13:33
|87.882
|0.00
|0.00
|-0.36
|-873.60
|79155149
|2010.06.28 19:00
|buy
|0.26
|gbpchf
|1.64243
|1.60730
|1.71140
|2010.07.01 02:54
|1.60730
|0.00
|0.00
|0.96
|-848.58
|79173157
|2010.06.28 22:00
|buy
|0.37
|usdchf
|1.08735
|1.06290
|1.13577
|2010.07.01 14:47
|1.06290
|0.00
|0.00
|0.16
|-851.11
|79533289
|2010.07.01 13:08
|buy
|0.28
|audusd
|0.84023
|0.84929
|0.89696
|2010.07.06 19:57
|0.84929
|0.00
|0.00
|4.98
|253.68
|79535570
|2010.07.01 13:31
|sell
|0.31
|usdcad
|1.06523
|1.05465
|1.01280
|2010.07.06 19:27
|1.05465
|0.00
|0.00
|-0.36
|310.98
|79535685
|2010.07.01 13:32
|buy
|0.34
|nzdusd
|0.68356
|0.69069
|0.72858
|2010.07.02 07:27
|0.69069
|0.00
|0.00
|0.95
|242.42
|79559843
|2010.07.01 16:00
|buy
|0.25
|gbpchf
|1.60550
|1.62074
|1.67264
|2010.07.01 17:33
|1.62074
|0.00
|0.00
|0.00
|356.26
|79867010
|2010.07.06 08:00
|buy
|0.50
|usdjpy
|87.768
|88.268
|90.646
|2010.07.08 21:15
|88.268
|0.00
|0.00
|-0.23
|283.23
|79934285
|2010.07.06 15:00
|buy
|0.37
|usdchf
|1.06316
|1.03936
|1.11025
|2010.07.22 17:17
|1.03936
|0.00
|0.00
|0.67
|-847.25
|80001416
|2010.07.06 23:00
|sell
|0.38
|nzdusd
|0.69365
|0.71561
|0.65069
|2010.07.13 16:21
|0.71561
|0.00
|0.00
|-17.68
|-834.48
|80419774
|2010.07.12 11:00
|sell
|0.51
|usdjpy
|88.732
|88.237
|85.874
|2010.07.15 13:52
|88.237
|0.00
|0.00
|-2.01
|286.10
|80440084
|2010.07.12 15:00
|buy
|0.27
|gbpusd
|1.50475
|1.52153
|1.56488
|2010.07.14 15:04
|1.52153
|0.00
|0.00
|-0.10
|453.06
|80463948
|2010.07.12 20:22
|buy
|0.30
|eurusd
|1.25887
|1.27116
|1.31200
|2010.07.15 02:53
|1.27116
|0.00
|0.00
|-1.05
|368.70
|80681246
|2010.07.14 19:41
|sell
|0.26
|gbpchf
|1.61007
|1.60029
|1.54398
|2010.07.20 16:26
|1.60029
|0.00
|0.00
|-4.49
|242.19
|
|0.00
|0.00
|-91.55
|8 963.53
|Closed P/L:
|8 871.98
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|80258511
|2010.07.08 19:00
|sell
|0.30
|audusd
|0.87147
|0.89904
|0.81669
|
|0.89483
|0.00
|0.00
|-65.43
|-700.80
|81393076
|2010.07.22 16:44
|buy
|0.26
|gbpchf
|1.58907
|1.61893
|1.65371
|
|1.62453
|0.00
|0.00
|0.20
|874.66
|80967558
|2010.07.19 10:00
|buy
|0.38
|nzdusd
|0.71094
|0.72314
|0.75514
|
|0.72547
|0.00
|0.00
|6.57
|552.14
|81267936
|2010.07.21 17:00
|buy
|0.35
|usdcad
|1.04248
|1.01706
|1.09273
|
|1.03785
|0.00
|0.00
|-1.07
|-156.14
|81373772
|2010.07.22 14:29
|buy
|0.47
|usdjpy
|86.783
|85.238
|89.826
|
|87.467
|0.00
|0.00
|-0.05
|367.54
|
|0.00
|0.00
|-59.78
|937.40
|
|Floating P/L:
|877.62
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|8 871.98
|Floating P/L:
|877.62
|Margin:
|349.73
|Balance:
|33 871.98
|Equity:
|34 749.60
|Free Margin:
|34 399.87
|
|Details:
|Gross Profit:
|25 485.24
|Gross Loss:
|16 613.26
|Total Net Profit:
|8 871.98
|Profit Factor:
|1.53
|Expected Payoff:
|99.69
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|5 215.09 (14.02%)
|Relative Drawdown:
|14.02% (5 215.09)
|
|Total Trades:
|89
|Short Positions (won %):
|36 (83.33%)
|Long Positions (won %):
|53 (73.58%)
|Profit Trades (% of total):
|69 (77.53%)
|Loss trades (% of total):
|20 (22.47%)
|Largest
|profit trade:
|834.80
|loss trade:
|-951.90
|Average
|profit trade:
|369.35
|loss trade:
|-830.66
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (3 782.01)
|consecutive losses ($):
|5 (-4 541.75)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 799.10 (7)
|consecutive loss (count):
|-4 541.75 (5)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1