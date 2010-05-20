Alpari NZ Limited

Account: 2394657 Name: 3c_Fibpivots Currency: USD 2010 July 23, 19:25

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

75287919 balance Deposit 5 000.00

75318623 sell 0.01 gbpusd 1.44491 1.43724 1.36032 1.43724 0.00 0.00 -0.07 7.67

75369442 sell 0.01 eurusd 1.25621 1.22822 1.17595 1.22822 0.00 0.00 -0.02 27.99

75834190 sell 0.01 gbpusd 1.43904 1.48378 1.35011 1.48378 0.00 0.00 -0.48 -44.74

76173783 sell 0.01 eurusd 1.23719 1.22179 1.15173 1.22179 0.00 0.00 -0.02 15.40

76576146 sell 0.01 eurusd 1.22968 1.19777 1.14502 1.19777 0.00 0.00 -0.05 31.91

77178672 sell 0.01 eurusd 1.19358 1.23180 1.11746 1.23180 0.00 0.00 -0.07 -38.22

77984904 sell 0.01 eurusd 1.23413 1.22845 1.16087 1.22845 0.00 0.00 -0.08 5.68

78817327 buy 0.01 eurusd 1.23032 1.25382 1.28776 1.25382 0.00 0.00 -0.07 23.50

79188228 buy 0.01 gbpusd 1.51033 1.51604 1.58162 1.51604 0.00 0.00 -0.02 5.71

79738095 buy 0.01 eurusd 1.25406 1.25946 1.30934 1.25946 0.00 0.00 -0.02 5.40

80049957 buy 0.01 eurusd 1.25909 1.26555 1.31463 1.26555 0.00 0.00 -0.03 6.46

80217387 buy 0.01 gbpusd 1.51325 1.52153 1.57663 1.52153 0.00 0.00 0.00 8.28

80341700 buy 0.01 eurusd 1.26399 1.27114 1.31700 1.27114 0.00 0.00 -0.05 7.15

0.00 0.00 -0.98 62.19

Closed P/L: 61.21

Open Trades:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

80817713 buy 0.01 eurusd 1.29254 1.26560 1.34606 1.28662 0.00 0.00 -0.06 -5.92

80873013 buy 0.01 gbpusd 1.53778 1.50777 1.59736 1.54121 0.00 0.00 -0.01 3.43

0.00 0.00 -0.07 -2.49

Floating P/L: -2.56

Working Orders:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 61.21 Floating P/L: -2.56 Margin: 5.66

Balance: 5 061.21 Equity: 5 058.65 Free Margin: 5 052.99

Details:

Gross Profit: 144.72 Gross Loss: 83.51 Total Net Profit: 61.21

Profit Factor: 1.73 Expected Payoff: 4.71

Absolute Drawdown: 0.70 Maximal Drawdown: 83.51 (1.64%) Relative Drawdown: 1.64% (83.51)

Total Trades: 13 Short Positions (won %): 7 (71.43%) Long Positions (won %): 6 (100.00%)

Profit Trades (% of total): 11 (84.62%) Loss trades (% of total): 2 (15.38%)

Largest profit trade: 31.86 loss trade: -45.22

Average profit trade: 13.16 loss trade: -41.76

Maximum consecutive wins ($): 7 (61.91) consecutive losses ($): 2 (-83.51)

Maximal consecutive profit (count): 82.81 (4) consecutive loss (count): -83.51 (2)