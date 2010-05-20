Alpari NZ Limited

Account: 2394657 Name: 3c_Fibpivots Currency: USD 2010 July 23, 19:25
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Closed P/L: 61.21
Open Trades:
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 Floating P/L: -2.56
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 61.21 Floating P/L: -2.56 Margin: 5.66
Balance: 5 061.21 Equity: 5 058.65 Free Margin: 5 052.99
 
Details:
Graph
Gross Profit: 144.72 Gross Loss: 83.51 Total Net Profit: 61.21
Profit Factor: 1.73 Expected Payoff: 4.71  
Absolute Drawdown: 0.70 Maximal Drawdown: 83.51 (1.64%) Relative Drawdown: 1.64% (83.51)
 
Total Trades: 13 Short Positions (won %): 7 (71.43%) Long Positions (won %): 6 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 11 (84.62%) Loss trades (% of total): 2 (15.38%)
Largest profit trade: 31.86 loss trade: -45.22
Average profit trade: 13.16 loss trade: -41.76
Maximum consecutive wins ($): 7 (61.91) consecutive losses ($): 2 (-83.51)
Maximal consecutive profit (count): 82.81 (4) consecutive loss (count): -83.51 (2)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2