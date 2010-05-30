|Account: 500054681
|Name: hey you
|Currency: USD
|2010 July 15, 23:58
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2174778
|2010.05.30 22:30
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.44418
|1.46092
|118.72876
|2010.06.02 01:34
|1.46543
|-0.30
|0.00
|-0.28
|106.25
|
|123789
|3c - buy
|2185609
|2010.06.01 12:32
|buy
|0.05
|eurjpy
|110.804
|0.014
|123.642
|2010.06.02 01:35
|111.075
|-0.30
|0.00
|-0.04
|14.89
|
|123789
|3c - buy
|2234952
|2010.06.06 23:32
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.44395
|1.46189
|1.52694
|2010.06.10 23:14
|1.47003
|-0.36
|0.00
|-1.19
|156.48
|
|123789
|3c - buy
|2235210
|2010.06.06 23:34
|buy
|0.06
|eurusd
|1.19455
|1.20479
|1.27473
|2010.06.10 23:15
|1.21082
|-0.36
|0.00
|-0.79
|97.62
|
|123789
|3c - buy
|2241052
|2010.06.07 05:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|91.249
|90.407
|119.618
|2010.06.09 02:36
|91.501
|-0.60
|0.00
|-0.12
|27.54
|
|123789
|3c - buy
|2241053
|2010.06.07 05:30
|buy
|0.05
|eurjpy
|108.621
|106.543
|143.615
|2010.06.09 02:35
|109.343
|-0.30
|0.00
|-0.07
|39.45
|
|123789
|3c - buy
|2241054
|2010.06.07 05:30
|buy
|0.05
|gbpjpy
|131.657
|129.377
|144.448
|2010.06.09 02:35
|132.085
|-0.30
|0.00
|-0.08
|23.39
|
|123789
|3c - buy
|2245300
|2010.06.07 10:00
|buy
|0.05
|gbpjpy
|132.485
|2.749
|144.474
|2010.06.10 23:15
|134.250
|-0.30
|0.00
|-0.25
|96.61
|
|8888888
|3c - buy
|2294807
|2010.06.11 14:33
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.45614
|1.44141
|1.53181
|2010.06.14 11:14
|1.47319
|-0.42
|0.00
|-0.23
|119.35
|
|123789
|3c - buy
|2319147
|2010.06.17 03:30
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.47060
|1.45650
|144.38695
|2010.06.18 11:06
|1.48210
|-0.42
|0.00
|-0.23
|80.50
|
|123789
|3c - buy
|2352663
|2010.06.23 16:45
|buy
|0.16
|usdjpy
|90.117
|1.270
|140.172
|2010.07.02 16:48
|87.706
|-0.96
|0.00
|-1.09
|-439.83
|
|123789
|3c - buy
|2371779
|2010.06.29 07:00
|buy
|0.06
|eurjpy
|108.866
|109.872
|115.771
|2010.07.02 16:47
|110.238
|-0.36
|0.00
|-0.21
|93.87
|
|123789
|3c - buy
|2390179
|2010.06.30 17:30
|buy
|0.05
|gbpjpy
|132.375
|130.869
|140.167
|2010.07.02 16:47
|133.039
|-0.30
|0.00
|-0.18
|37.85
|
|123789
|3c - buy
|2407034
|2010.07.05 17:45
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.51232
|1.49965
|90.50890
|2010.07.07 23:27
|1.51745
|-0.42
|0.00
|-1.94
|35.91
|
|123789
|3c - buy
|2408914
|2010.07.06 02:45
|buy
|0.06
|gbpjpy
|132.178
|108.507
|139.037
|2010.07.06 11:20
|133.595
|-0.36
|0.00
|0.00
|96.67
|
|123789
|3c - buy
|2409174
|2010.07.06 04:00
|buy
|0.07
|eurjpy
|109.640
|108.500
|115.574
|2010.07.06 11:20
|110.617
|-0.42
|0.00
|0.00
|77.77
|
|123789
|3c - buy
|2409641
|2010.07.06 06:12
|buy
|0.14
|usdjpy
|87.611
|1.053
|90.511
|2010.07.06 11:20
|87.933
|-0.84
|0.00
|0.00
|51.27
|
|123789
|3c - buy
|2417351
|2010.07.07 09:00
|buy
|0.15
|usdjpy
|87.198
|86.669
|138.604
|2010.07.07 23:27
|87.700
|-0.90
|0.00
|-0.28
|85.86
|
|123789
|3c - buy
|2417719
|2010.07.07 11:30
|buy
|0.06
|gbpjpy
|131.960
|130.684
|138.604
|2010.07.07 23:27
|133.080
|-0.36
|0.00
|-0.16
|76.63
|
|123789
|3c - buy
|2442714
|2010.07.12 07:00
|buy
|0.09
|eurusd
|1.25972
|1.26733
|139.18600
|2010.07.13 23:13
|1.27237
|-0.54
|0.00
|-0.82
|113.85
|
|123789
|3c - buy
|2443341
|2010.07.12 10:30
|buy
|0.06
|gbpjpy
|132.911
|1.486
|139.189
|2010.07.12 23:59
|133.137
|-0.36
|0.00
|-0.05
|15.29
|
|123789
|3c - buy
|2443344
|2010.07.12 10:30
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.49784
|1.48647
|1.56489
|2010.07.12 23:59
|1.50184
|-0.48
|0.00
|-0.44
|32.00
|
|123789
|3c - buy
|2447639
|2010.07.13 10:30
|buy
|0.07
|eurjpy
|111.207
|112.198
|117.062
|2010.07.13 23:12
|112.857
|-0.42
|0.00
|-0.05
|130.23
|
|123789
|3c - buy
|2448110
|2010.07.13 13:48
|buy
|0.15
|usdjpy
|88.442
|1.526
|91.333
|2010.07.13 23:13
|88.693
|-0.90
|0.00
|-0.09
|42.45
|
|123789
|3c - buy
|2181004
|2010.06.01 02:15
|buy
|0.05
|eurusd
|1.22611
|1.21017
|96.60657
|2010.06.04 12:14
|1.21017
|-0.30
|0.00
|-0.55
|-79.70
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2185149
|2010.06.01 11:45
|buy
|0.07
|usdjpy
|90.978
|92.291
|121.194
|2010.06.04 13:30
|92.291
|-0.42
|0.00
|-0.21
|99.59
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2204728
|2010.06.03 05:30
|buy
|0.08
|usdchf
|1.15334
|1.14293
|1.20942
|2010.06.04 12:01
|1.14293
|-0.48
|0.00
|-0.05
|-72.87
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2277687
|2010.06.09 16:30
|buy
|0.11
|usdchf
|1.14383
|1.13361
|1.19778
|2010.06.15 15:38
|1.13361
|-0.66
|0.00
|-0.37
|-99.17
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2316688
|2010.06.16 19:00
|buy
|0.11
|usdchf
|1.12724
|1.11736
|1.17948
|2010.06.17 09:32
|1.11736
|-0.66
|0.00
|-0.19
|-97.26
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2319148
|2010.06.17 03:30
|buy
|0.05
|gbpjpy
|134.270
|132.335
|144.373
|2010.06.30 15:51
|132.335
|-0.30
|0.00
|-0.45
|-109.20
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2338522
|2010.06.21 22:45
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.47571
|1.48513
|1.54784
|2010.06.23 15:04
|1.48513
|-0.42
|0.00
|-0.39
|65.94
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2343784
|2010.06.22 13:45
|buy
|0.09
|eurusd
|1.22769
|1.21626
|1.28809
|2010.06.29 15:03
|1.21626
|-0.54
|0.00
|-2.79
|-102.87
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2368288
|2010.06.28 11:30
|buy
|0.12
|usdchf
|1.08784
|1.07861
|1.13628
|2010.06.30 16:00
|1.07861
|-0.72
|0.00
|-0.14
|-102.69
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2372720
|2010.06.29 09:50
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.50366
|1.48999
|1.57499
|2010.07.01 07:33
|1.48999
|-0.36
|0.00
|-1.32
|-82.02
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2390879
|2010.06.30 21:15
|buy
|0.09
|usdchf
|1.07851
|1.06949
|1.12528
|2010.07.01 11:17
|1.06949
|-0.54
|0.00
|-0.17
|-75.91
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2397330
|2010.07.01 17:10
|buy
|0.05
|gbpjpy
|131.942
|132.940
|139.636
|2010.07.02 13:36
|132.940
|-0.30
|0.00
|-0.05
|57.12
|
|8888888
|3c - buy[sl]
|2411156
|2010.07.06 08:45
|buy
|0.11
|usdchf
|1.06176
|1.05292
|85.02910
|2010.07.07 15:09
|1.05292
|-0.66
|0.00
|-0.07
|-92.35
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2442043
|2010.07.09 21:45
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.50805
|1.49602
|1.57019
|2010.07.12 07:47
|1.49602
|-0.42
|0.00
|-0.39
|-84.21
|
|123789
|3c - buy[sl]
|2160636
|2010.05.27 11:58
|sell
|0.05
|eurusd
|1.23061
|1.24620
|1.10682
|2010.06.04 21:07
|1.19713
|-0.30
|0.00
|-1.05
|167.40
|
|129856
|3c - sell
|2166515
|2010.05.27 22:47
|sell
|0.06
|usdjpy
|90.999
|115.591
|1.532
|2010.06.04 21:07
|91.848
|-0.36
|0.00
|-0.78
|-55.46
|
|129856
|3c - sell
|2170268
|2010.05.28 10:15
|sell
|0.05
|eurjpy
|113.192
|115.604
|100.526
|2010.06.02 01:34
|111.137
|-0.30
|0.00
|-0.32
|112.86
|
|129856
|3c - sell
|2193029
|2010.06.02 07:15
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.47372
|1.45642
|1.38321
|2010.06.04 21:07
|1.44772
|-0.30
|0.00
|-0.61
|130.00
|
|123789
|3c - sell
|2198202
|2010.06.02 16:00
|sell
|0.05
|gbpjpy
|134.440
|138.060
|120.103
|2010.06.04 21:06
|132.983
|-0.30
|0.00
|-0.51
|79.33
|
|8888888
|3c - sell
|2200155
|2010.06.02 20:45
|sell
|0.05
|eurjpy
|112.819
|110.800
|99.926
|2010.06.04 21:06
|109.923
|-0.30
|0.00
|-0.41
|157.65
|
|123789
|3c - sell
|2204125
|2010.06.03 03:12
|sell
|0.05
|gbpjpy
|135.399
|133.708
|121.213
|2010.06.04 21:06
|132.972
|-0.30
|0.00
|-0.13
|132.14
|
|123789
|3c - sell
|2291705
|2010.06.11 04:45
|sell
|0.12
|usdjpy
|91.457
|90.898
|1.172
|2010.06.18 11:06
|90.506
|-0.72
|0.00
|-1.60
|126.09
|
|123789
|3c - sell
|2302692
|2010.06.14 21:00
|sell
|0.05
|gbpjpy
|134.849
|137.611
|123.951
|2010.06.18 11:07
|134.242
|-0.30
|0.00
|-0.78
|33.53
|
|8888888
|3c - sell
|2323920
|2010.06.17 15:30
|sell
|0.08
|eurusd
|1.23828
|1.25093
|1.17185
|2010.06.22 02:16
|1.23216
|-0.48
|0.00
|-0.81
|48.96
|
|123789
|3c - sell
|2335647
|2010.06.21 15:50
|sell
|0.15
|usdjpy
|91.196
|91.832
|1.548
|2010.06.22 02:37
|91.080
|-0.90
|0.00
|-0.29
|19.10
|
|123789
|3c - sell
|2397272
|2010.07.01 17:00
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.51224
|1.92648
|1.44564
|2010.07.05 17:03
|1.51174
|-0.36
|0.00
|-0.76
|3.00
|
|123789
|3c - sell
|2403033
|2010.07.02 16:30
|sell
|0.07
|eurusd
|1.25903
|1.26984
|1.20153
|2010.07.05 17:03
|1.25304
|-0.42
|0.00
|-0.34
|41.93
|
|123789
|3c - sell
|2412844
|2010.07.06 11:30
|sell
|0.15
|usdjpy
|87.927
|88.476
|1.110
|2010.07.07 01:34
|87.602
|-0.90
|0.00
|-0.30
|55.65
|
|123789
|3c - sell
|2420662
|2010.07.08 04:30
|sell
|0.07
|eurjpy
|111.802
|112.919
|105.898
|2010.07.13 00:00
|111.613
|-0.42
|0.00
|-0.45
|14.92
|
|123789
|3c - sell
|2420740
|2010.07.08 06:15
|sell
|0.06
|gbpjpy
|134.059
|135.326
|126.788
|2010.07.11 23:08
|133.550
|-0.36
|0.00
|-0.32
|34.45
|
|123789
|3c - sell
|2420759
|2010.07.08 06:26
|sell
|0.08
|eurusd
|1.26575
|1.27597
|1.21134
|2010.07.11 23:09
|1.26400
|-0.48
|0.00
|-0.78
|14.00
|
|123789
|3c - sell
|2421784
|2010.07.08 12:00
|sell
|0.05
|gbpjpy
|133.433
|135.148
|1.010
|2010.07.13 00:00
|133.157
|-0.30
|0.00
|-0.39
|15.56
|
|8888888
|3c - sell
|2441932
|2010.07.09 20:15
|sell
|0.12
|usdchf
|1.05525
|110.09425
|1.00982
|2010.07.13 23:14
|1.05433
|-0.72
|0.00
|-1.50
|10.47
|
|123789
|3c - sell
|2178154
|2010.05.31 15:39
|sell
|0.05
|gbpjpy
|132.820
|135.492
|118.709
|2010.06.03 02:09
|135.492
|-0.30
|0.00
|-0.64
|-144.82
|
|123789
|3c - sell[sl]
|2238252
|2010.06.07 02:25
|sell
|0.11
|usdchf
|1.16490
|1.15771
|1.10996
|2010.06.08 16:09
|1.15771
|-0.66
|0.00
|-0.42
|68.32
|
|123789
|3c - sell[sl]
|2288073
|2010.06.10 16:58
|sell
|0.05
|gbpjpy
|133.592
|135.777
|122.184
|2010.06.14 13:22
|135.777
|-0.30
|0.00
|-0.26
|-118.96
|
|123789
|3c - sell[sl]
|2298077
|2010.06.14 01:30
|sell
|0.05
|eurjpy
|111.745
|110.480
|1.145
|2010.06.24 16:49
|110.480
|-0.30
|0.00
|-1.29
|70.79
|
|123789
|3c - sell[sl]
|2298078
|2010.06.14 01:30
|sell
|0.07
|eurusd
|1.21807
|1.23176
|1.14546
|2010.06.15 16:06
|1.23176
|-0.42
|0.00
|-0.18
|-95.83
|
|123789
|3c - sell[sl]
|2354615
|2010.06.23 22:45
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.49569
|1.50941
|1.42351
|2010.06.28 15:16
|1.50941
|-0.42
|0.00
|-0.90
|-96.04
|
|123789
|3c - sell[sl]
|2448506
|2010.07.13 15:45
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.51495
|1.52599
|1.45671
|2010.07.14 08:35
|1.52599
|-0.48
|0.00
|-0.52
|-88.32
|
|123789
|3c - sell[sl]
|2245297
|2010.06.07 10:00
|buy
|0.07
|usdjpy
|91.700
|1.216
|93.423
|2010.07.02 16:48
|87.705
|-0.42
|0.00
|-1.12
|-318.85
|
|8888888
|Mandarine - buy
|2245302
|2010.06.07 10:00
|buy
|0.05
|eurjpy
|109.569
|0.020
|120.600
|2010.06.10 23:15
|110.580
|-0.30
|0.00
|-0.22
|55.34
|
|8888888
|Mandarine - buy
|2245304
|2010.06.07 10:00
|buy
|0.05
|eurusd
|1.19505
|1.20484
|1.27507
|2010.06.10 23:15
|1.21080
|-0.30
|0.00
|-0.66
|78.75
|
|8888888
|Mandarine - buy
|2443933
|2010.07.12 14:00
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.50475
|1.48957
|1.56496
|2010.07.13 23:13
|1.51778
|-0.36
|0.00
|-0.68
|78.18
|
|8888888
|Mandarine - buy
|2445082
|2010.07.12 19:12
|buy
|0.06
|eurusd
|1.25888
|1.26732
|1.31167
|2010.07.13 23:13
|1.27245
|-0.36
|0.00
|-0.54
|81.42
|
|8888888
|Mandarine - buy
|2449599
|2010.07.13 21:00
|buy
|0.12
|usdjpy
|88.454
|87.723
|91.326
|2010.07.13 23:13
|88.693
|-0.72
|0.00
|-0.07
|32.34
|
|8888888
|Mandarine - buy
|2370052
|2010.06.28 21:00
|buy
|0.08
|usdchf
|1.08713
|1.07500
|115.77067
|2010.07.01 02:03
|1.07500
|-0.48
|0.00
|-0.25
|-90.27
|
|8888888
|Mandarine - buy[sl]
|2413219
|2010.07.06 13:00
|buy
|0.08
|usdchf
|1.06305
|1.05121
|90.00962
|2010.07.07 18:20
|1.05121
|-0.48
|0.00
|-0.05
|-90.11
|
|8888888
|Mandarine - buy[sl]
|2187709
|2010.06.01 16:00
|sell
|0.06
|usdchf
|1.15287
|1.16726
|1.09614
|2010.06.04 21:07
|1.16088
|-0.36
|0.00
|-1.15
|-41.40
|
|8888888
|Mandarine - sell
|2415350
|2010.07.06 21:21
|sell
|0.05
|eurjpy
|110.441
|111.944
|104.504
|2010.07.07 11:07
|109.543
|-0.30
|0.00
|-0.11
|51.50
|
|8888888
|Mandarine - sell
|2294746
|2010.06.11 14:10
|sell
|0.05
|eurjpy
|110.468
|113.053
|1.532
|2010.06.15 18:37
|113.053
|-0.30
|0.00
|-0.21
|-141.16
|
|8888888
|Mandarine - sell[sl]
|2181075
|2010.06.01 02:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.715
|0.000
|111.481
|2010.06.01 02:45
|111.481
|-0.60
|0.00
|0.00
|25.72
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no he[tp]
|2192490
|2010.06.02 05:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.580
|0.000
|111.340
|2010.06.02 06:08
|111.340
|-0.60
|0.00
|0.00
|26.28
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no he[tp]
|2347927
|2010.06.23 00:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|133.888
|0.000
|134.130
|2010.06.23 02:08
|134.130
|-0.60
|0.00
|0.00
|26.74
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no he[tp]
|2180440
|2010.06.01 00:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.074
|0.000
|111.838
|2010.06.01 00:57
|111.955
|-0.60
|0.00
|0.00
|13.05
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2180629
|2010.06.01 01:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.44976
|1.21021
|1.45214
|2010.06.01 06:07
|1.45006
|-0.60
|0.00
|0.00
|3.00
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2181708
|2010.06.01 05:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.15616
|0.00000
|1.15343
|2010.06.01 06:17
|1.15518
|-0.60
|0.00
|0.00
|8.48
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2181717
|2010.06.01 05:59
|sell
|0.15
|usdchf
|1.15667
|0.00000
|1.15435
|2010.06.01 06:17
|1.15522
|-0.90
|0.00
|0.00
|18.83
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2191130
|2010.06.02 01:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.46497
|0.00000
|1.46732
|2010.06.02 01:39
|1.46655
|-0.60
|0.00
|0.00
|15.80
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2201929
|2010.06.03 00:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.46591
|0.00000
|1.46352
|2010.06.03 01:29
|1.46573
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.80
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2205274
|2010.06.03 06:33
|sell
|0.10
|eurjpy
|113.702
|0.000
|113.471
|2010.06.03 06:55
|113.595
|-0.60
|0.00
|0.00
|11.60
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2282987
|2010.06.10 05:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.45879
|0.00000
|1.46119
|2010.06.10 06:49
|1.45894
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.50
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2302240
|2010.06.14 19:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.14115
|0.00000
|1.14356
|2010.06.14 20:26
|1.14129
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.23
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2302337
|2010.06.14 19:59
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.057
|0.000
|111.801
|2010.06.14 20:38
|111.852
|-0.60
|0.00
|0.00
|22.41
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2303287
|2010.06.14 22:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.47445
|0.00000
|1.47244
|2010.06.14 22:40
|1.47345
|-0.60
|0.00
|0.00
|10.00
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2304289
|2010.06.15 01:10
|sell
|0.10
|gbpjpy
|135.137
|0.000
|134.902
|2010.06.15 02:01
|135.111
|-0.60
|0.00
|0.00
|2.84
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2312314
|2010.06.16 05:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.13076
|0.00000
|1.12838
|2010.06.16 05:52
|1.12985
|-0.60
|0.00
|0.00
|8.05
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2317865
|2010.06.16 22:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22987
|0.00000
|1.23225
|2010.06.16 23:07
|1.23026
|-0.60
|0.00
|0.00
|3.90
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2318413
|2010.06.17 00:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.47166
|0.00000
|1.47426
|2010.06.17 07:09
|1.47178
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.20
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2318578
|2010.06.17 01:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22951
|0.00000
|1.23190
|2010.06.17 09:11
|1.22965
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.40
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2327472
|2010.06.18 05:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.11112
|0.00000
|1.10871
|2010.06.18 06:54
|1.11093
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.71
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2339247
|2010.06.22 00:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.10992
|0.00000
|1.10752
|2010.06.22 01:46
|1.10938
|-0.60
|0.00
|0.00
|4.87
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2339341
|2010.06.22 01:06
|sell
|0.15
|usdchf
|1.11056
|0.00000
|1.10807
|2010.06.22 01:46
|1.10938
|-0.90
|0.00
|0.00
|15.95
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2340205
|2010.06.22 02:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.355
|0.000
|112.118
|2010.06.22 02:43
|112.162
|-0.60
|0.00
|0.00
|21.20
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2340947
|2010.06.22 06:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22985
|0.00000
|1.23235
|2010.06.22 07:21
|1.23016
|-0.60
|0.00
|0.00
|3.10
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2346214
|2010.06.22 19:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.48281
|0.00000
|1.48516
|2010.06.22 20:19
|1.48300
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.90
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2347970
|2010.06.23 01:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.22649
|0.00000
|1.22890
|2010.06.23 03:00
|1.22657
|-0.60
|0.00
|0.00
|0.80
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2353983
|2010.06.23 20:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.10456
|0.00000
|1.10225
|2010.06.23 21:21
|1.10437
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.72
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2356023
|2010.06.24 05:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.23385
|0.00000
|1.23625
|2010.06.24 07:05
|1.23392
|-0.60
|0.00
|0.00
|0.70
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2356243
|2010.06.24 06:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.49748
|0.00000
|1.49504
|2010.06.24 06:58
|1.49666
|-0.60
|0.00
|0.00
|8.20
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2356245
|2010.06.24 06:51
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.49769
|0.00000
|1.49532
|2010.06.24 06:58
|1.49666
|-0.90
|0.00
|0.00
|15.45
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2360632
|2010.06.24 21:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.49360
|0.00000
|1.49115
|2010.06.24 22:12
|1.49320
|-0.60
|0.00
|-0.64
|4.00
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2371475
|2010.06.29 04:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.50958
|0.00000
|1.50723
|2010.06.29 04:58
|1.50861
|-0.60
|0.00
|0.00
|9.70
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2371526
|2010.06.29 05:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.50957
|0.00000
|1.50729
|2010.06.29 05:36
|1.50870
|-0.60
|0.00
|0.00
|8.70
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2397802
|2010.07.01 19:43
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.380
|0.000
|132.615
|2010.07.01 20:00
|132.550
|-0.60
|0.00
|0.00
|19.43
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2398379
|2010.07.01 21:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.06058
|0.00000
|1.05815
|2010.07.01 23:10
|1.05981
|-0.60
|0.00
|-0.41
|7.27
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2400294
|2010.07.02 06:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24940
|0.00000
|1.25180
|2010.07.02 06:45
|1.25000
|-0.60
|0.00
|0.00
|6.00
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2400295
|2010.07.02 06:33
|buy
|0.15
|eurusd
|1.24887
|0.00000
|1.25127
|2010.07.02 06:45
|1.25000
|-0.90
|0.00
|0.00
|16.95
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2407457
|2010.07.05 21:34
|sell
|0.10
|usdchf
|1.06510
|0.00000
|1.06260
|2010.07.05 21:36
|1.06467
|-0.60
|0.00
|0.00
|4.04
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2409345
|2010.07.06 05:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.06143
|0.00000
|1.05899
|2010.07.06 05:39
|1.06067
|-0.60
|0.00
|0.00
|7.17
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2409351
|2010.07.06 05:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.25270
|0.00000
|1.25514
|2010.07.06 05:40
|1.25350
|-0.60
|0.00
|0.00
|8.00
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2409354
|2010.07.06 05:14
|sell
|0.15
|usdchf
|1.06166
|0.00000
|1.05934
|2010.07.06 05:39
|1.06066
|-0.90
|0.00
|0.00
|14.14
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2409363
|2010.07.06 05:16
|buy
|0.15
|eurusd
|1.25244
|0.00000
|1.25484
|2010.07.06 05:40
|1.25350
|-0.90
|0.00
|0.00
|15.90
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2416157
|2010.07.07 00:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26188
|0.00000
|1.25953
|2010.07.07 01:04
|1.26153
|-0.60
|0.00
|0.00
|3.50
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2416663
|2010.07.07 05:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.25855
|0.00000
|1.26093
|2010.07.07 05:45
|1.25867
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.20
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2419182
|2010.07.07 19:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26467
|0.00000
|1.26704
|2010.07.07 21:19
|1.26478
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.10
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2420061
|2010.07.08 01:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26340
|0.00000
|1.26105
|2010.07.09 13:17
|1.26320
|-0.60
|0.00
|-0.48
|2.00
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2420072
|2010.07.08 01:05
|sell
|0.15
|eurusd
|1.26358
|135.32636
|1.26118
|2010.07.09 13:17
|1.26334
|-0.90
|0.00
|-0.73
|3.60
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2420249
|2010.07.08 01:33
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.387
|0.000
|111.153
|2010.07.08 01:55
|111.373
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.59
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2420783
|2010.07.08 06:40
|sell
|0.10
|gbpjpy
|134.220
|0.000
|133.990
|2010.07.08 07:11
|134.172
|-0.60
|0.00
|0.00
|5.44
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2439002
|2010.07.08 21:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.51646
|0.00000
|1.51879
|2010.07.09 06:42
|1.51657
|-0.60
|0.00
|-0.55
|1.10
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2442679
|2010.07.12 06:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.50113
|0.00000
|1.50353
|2010.07.12 06:47
|1.50215
|-0.60
|0.00
|0.00
|10.20
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2445971
|2010.07.13 00:48
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.711
|0.000
|111.471
|2010.07.13 02:45
|111.700
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.24
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2446407
|2010.07.13 05:21
|sell
|0.10
|gbpjpy
|133.157
|0.000
|132.917
|2010.07.13 05:53
|133.057
|-0.60
|0.00
|0.00
|11.29
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2449802
|2010.07.13 21:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|134.565
|0.000
|134.325
|2010.07.14 14:04
|134.512
|-0.60
|0.00
|-0.26
|5.99
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2450843
|2010.07.14 01:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.52332
|0.00000
|1.52093
|2010.07.14 01:36
|1.52175
|-0.60
|0.00
|0.00
|15.70
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2450868
|2010.07.14 01:42
|buy
|0.10
|eurjpy
|113.003
|89.452
|113.233
|2010.07.14 03:16
|113.013
|-0.60
|0.00
|0.00
|1.13
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|2451292
|2010.07.14 04:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.52268
|0.00000
|1.52038
|2010.07.14 04:30
|1.52188
|-0.60
|0.00
|0.00
|8.00
|
|171171
|PolyFitScalper_v1.7.3 no hedge
|
|-70.14
|0.00
|-40.20
|1 342.57
|Closed P/L:
|1 232.23
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2462138
|2010.07.15 20:45
|buy
|0.18
|usdjpy
|87.537
|86.986
|90.535
|
|87.375
|-1.08
|0.00
|-0.11
|-33.37
|
|123789
|3c - buy
|
|-1.08
|0.00
|-0.11
|-33.37
|
|Floating P/L:
|-34.56
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 232.23
|Floating P/L:
|-34.56
|Margin:
|180.00
|Balance:
|4 616.03
|Equity:
|4 581.47
|Free Margin:
|4 401.47
|
|Details:
|Gross Profit:
|3 976.14
|Gross Loss:
|2 743.91
|Total Net Profit:
|1 232.23
|Profit Factor:
|1.45
|Expected Payoff:
|9.34
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 179.47 (24.19%)
|Relative Drawdown:
|24.19% (1 179.47)
|
|Total Trades:
|132
|Short Positions (won %):
|64 (87.50%)
|Long Positions (won %):
|68 (76.47%)
|Profit Trades (% of total):
|108 (81.82%)
|Loss trades (% of total):
|24 (18.18%)
|Largest
|profit trade:
|166.05
|loss trade:
|-441.88
|Average
|profit trade:
|36.82
|loss trade:
|-114.33
|Maximum
|consecutive wins ($):
|20 (533.28)
|consecutive losses ($):
|6 (-571.02)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|761.27 (6)
|consecutive loss (count):
|-762.27 (2)
|Average
|consecutive wins:
|8
|consecutive losses:
|2