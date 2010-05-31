Alpari NZ Limited

Account: 2415306 Name: tick344moresafe_eurgbp Currency: USD 2010 June 18, 20:39
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
763668242010.05.31 14:23sell0.01eurgbp0.848540.000000.000002010.05.31 14:260.847990.000.000.000.80
763688722010.05.31 14:39sell0.01eurgbp0.848330.000000.000002010.05.31 15:500.847830.000.000.000.73
763804032010.05.31 16:40sell0.01eurgbp0.846680.000000.000002010.05.31 16:520.846150.000.000.000.77
763873442010.05.31 17:26sell0.01eurgbp0.845360.000000.000002010.05.31 17:460.844850.000.000.000.74
764611542010.06.01 08:14sell0.01eurgbp0.845490.000000.000002010.06.01 08:240.844960.000.000.000.77
764785162010.06.01 09:26sell0.01eurgbp0.843650.000000.000002010.06.01 09:360.843150.000.000.000.73
764877992010.06.01 10:03sell0.01eurgbp0.842480.000000.000002010.06.01 10:140.841980.000.000.000.72
765132612010.06.01 12:17sell0.01eurgbp0.837340.000000.000002010.06.01 13:010.836790.000.000.000.80
765302602010.06.01 14:16sell0.01eurgbp0.834380.000000.000002010.06.01 14:210.833860.000.000.000.76
765337792010.06.01 15:00sell0.01eurgbp0.833710.000000.000002010.06.01 17:000.835880.000.000.00-3.19
765475812010.06.01 16:16sell0.02eurgbp0.836070.000000.000002010.06.01 17:000.835870.000.000.000.59
765509932010.06.01 16:28sell0.04eurgbp0.838390.000000.000002010.06.01 17:000.835880.000.000.0014.75
765853602010.06.01 21:22sell0.01eurgbp0.835580.000000.000002010.06.01 22:540.835070.000.000.000.75
766206552010.06.02 07:02sell0.01eurgbp0.830440.000000.000002010.06.02 07:030.829930.000.000.000.75
766267682010.06.02 07:59sell0.01eurgbp0.828450.000000.000002010.06.02 17:530.833160.000.000.00-6.90
766434582010.06.02 09:47sell0.02eurgbp0.830810.000000.000002010.06.02 17:530.833130.000.000.00-6.80
766536732010.06.02 11:01sell0.04eurgbp0.833170.000000.000002010.06.02 17:530.833010.000.000.000.94
766625382010.06.02 12:02sell0.08eurgbp0.835500.000000.000002010.06.02 17:530.832930.000.000.0030.14
767051092010.06.02 16:43sell0.16eurgbp0.837820.000000.000002010.06.02 17:520.833050.000.000.00111.91
767790312010.06.03 07:47buy0.01eurgbp0.837620.000000.000002010.06.03 09:570.836770.000.000.00-1.24
767848232010.06.03 08:27buy0.02eurgbp0.835340.000000.000002010.06.03 09:570.836740.000.000.004.11
768107982010.06.03 12:01buy0.01eurgbp0.836950.000000.000002010.06.03 14:500.836190.000.000.00-1.12
768169252010.06.03 12:42buy0.02eurgbp0.834610.000000.000002010.06.03 14:500.836070.000.000.004.28
768413242010.06.03 15:33buy0.01eurgbp0.836900.000000.000002010.06.08 16:090.830100.000.00-0.06-9.78
768567192010.06.03 16:53buy0.02eurgbp0.834570.000000.000002010.06.08 16:090.830090.000.00-0.11-12.89
768841182010.06.03 20:56buy0.04eurgbp0.832360.000000.000002010.06.08 16:090.830090.000.00-0.22-13.06
769477392010.06.04 13:03buy0.08eurgbp0.830000.000000.000002010.06.08 16:090.830110.000.00-0.291.26
769573352010.06.04 13:40buy0.16eurgbp0.827690.000000.000002010.06.08 16:090.830070.000.00-0.5854.78
769738622010.06.04 14:56buy0.32eurgbp0.825350.000000.000002010.06.08 16:090.830070.000.00-1.15217.30
771216442010.06.07 15:34buy0.64eurgbp0.823020.000000.000002010.06.08 16:090.830070.000.00-1.11649.11
772764502010.06.08 16:45buy0.01eurgbp0.830300.000000.000002010.06.08 16:490.830820.000.000.000.75
772886542010.06.08 17:47buy0.01eurgbp0.832450.000000.000002010.06.08 17:490.833000.000.000.000.79
774150462010.06.09 13:55sell0.01eurgbp0.825120.000000.000002010.06.09 16:410.826040.000.000.00-1.34
774302102010.06.09 15:25sell0.02eurgbp0.827470.000000.000002010.06.09 16:410.826040.000.000.004.17
774644032010.06.09 20:03sell0.01eurgbp0.825070.000000.000002010.06.09 22:400.824560.000.000.000.74
775367892010.06.10 10:15sell0.01eurgbp0.824260.000000.000002010.06.10 10:570.825080.000.000.00-1.20
775393162010.06.10 10:38sell0.02eurgbp0.826590.000000.000002010.06.10 10:570.825160.000.000.004.17
776053012010.06.10 19:05sell0.01eurgbp0.824000.000000.000002010.06.10 20:530.823490.000.000.000.75
776449352010.06.11 07:31sell0.01eurgbp0.822570.000000.000002010.06.11 08:230.822070.000.000.000.73
776812092010.06.11 13:34buy0.01eurgbp0.828480.000000.000002010.06.11 13:450.828980.000.000.000.74
777036882010.06.11 15:58buy0.01eurgbp0.831090.000000.000002010.06.11 18:350.831590.000.000.000.72
779008562010.06.15 10:01sell0.01eurgbp0.826500.000000.000002010.06.16 11:390.829710.000.00-0.01-4.76
779034262010.06.15 10:33sell0.02eurgbp0.828850.000000.000002010.06.16 11:390.829730.000.00-0.01-2.61
779181772010.06.15 12:22sell0.04eurgbp0.831230.000000.000002010.06.16 11:390.829730.000.00-0.028.89
779750352010.06.15 19:51sell0.08eurgbp0.833570.000000.000002010.06.16 11:390.829900.000.00-0.0543.52
781185962010.06.16 21:52buy0.01eurgbp0.832330.000000.000002010.06.16 21:550.832840.000.000.000.75
781664582010.06.17 08:03buy0.01eurgbp0.835300.000000.000002010.06.17 08:440.836050.000.000.001.11
781810822010.06.17 09:34buy0.01eurgbp0.836490.000000.000002010.06.17 10:100.836990.000.000.000.74
781890312010.06.17 10:22buy0.01eurgbp0.836750.000000.000002010.06.17 10:270.837280.000.000.000.78
782131272010.06.17 12:31buy0.01eurgbp0.836920.000000.000002010.06.17 14:570.835980.000.000.00-1.39
782166772010.06.17 12:59buy0.02eurgbp0.834550.000000.000002010.06.17 14:570.835990.000.000.004.26
782339892010.06.17 15:23buy0.01eurgbp0.836150.000000.000002010.06.17 16:060.836670.000.000.000.78
782734582010.06.17 20:38buy0.01eurgbp0.836140.000000.000002010.06.18 01:370.836640.000.00-0.020.74
783800862010.06.18 16:46buy0.01eurgbp0.836510.000000.000002010.06.18 17:020.837010.000.000.000.74
  0.00 0.00 -3.63 1 107.08
Closed P/L: 1 103.45
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 103.45 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 11 103.45 Equity: 11 103.45 Free Margin: 11 103.45
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 170.14 Gross Loss: 66.69 Total Net Profit: 1 103.45
Profit Factor: 17.55 Expected Payoff: 20.43  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 36.12 (0.33%) Relative Drawdown: 0.33% (36.12)
 
Total Trades: 54 Short Positions (won %): 30 (76.67%) Long Positions (won %): 24 (75.00%)
Profit Trades (% of total): 41 (75.93%) Loss trades (% of total): 13 (24.07%)
Largest profit trade: 648.00 loss trade: -13.28
Average profit trade: 28.54 loss trade: -5.13
Maximum consecutive wins ($): 11 (22.16) consecutive losses ($): 3 (-36.12)
Maximal consecutive profit (count): 919.32 (4) consecutive loss (count): -36.12 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1