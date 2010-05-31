|Account: 2415306
|Name: tick344moresafe_eurgbp
|Currency: USD
|2010 June 11, 20:43
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|76366824
|2010.05.31 14:23
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84854
|0.00000
|0.00000
|2010.05.31 14:26
|0.84799
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|76368872
|2010.05.31 14:39
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84833
|0.00000
|0.00000
|2010.05.31 15:50
|0.84783
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|76380403
|2010.05.31 16:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84668
|0.00000
|0.00000
|2010.05.31 16:52
|0.84615
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|76387344
|2010.05.31 17:26
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84536
|0.00000
|0.00000
|2010.05.31 17:46
|0.84485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|76461154
|2010.06.01 08:14
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84549
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 08:24
|0.84496
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|76478516
|2010.06.01 09:26
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84365
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 09:36
|0.84315
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|76487799
|2010.06.01 10:03
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84248
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 10:14
|0.84198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|76513261
|2010.06.01 12:17
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83734
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 13:01
|0.83679
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|76530260
|2010.06.01 14:16
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83438
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 14:21
|0.83386
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|76533779
|2010.06.01 15:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83371
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 17:00
|0.83588
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.19
|76547581
|2010.06.01 16:16
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83607
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 17:00
|0.83587
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|76550993
|2010.06.01 16:28
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83839
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 17:00
|0.83588
|0.00
|0.00
|0.00
|14.75
|76585360
|2010.06.01 21:22
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83558
|0.00000
|0.00000
|2010.06.01 22:54
|0.83507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|76620655
|2010.06.02 07:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83044
|0.00000
|0.00000
|2010.06.02 07:03
|0.82993
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|76626768
|2010.06.02 07:59
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82845
|0.00000
|0.00000
|2010.06.02 17:53
|0.83316
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.90
|76643458
|2010.06.02 09:47
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83081
|0.00000
|0.00000
|2010.06.02 17:53
|0.83313
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|76653673
|2010.06.02 11:01
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83317
|0.00000
|0.00000
|2010.06.02 17:53
|0.83301
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|76662538
|2010.06.02 12:02
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.83550
|0.00000
|0.00000
|2010.06.02 17:53
|0.83293
|0.00
|0.00
|0.00
|30.14
|76705109
|2010.06.02 16:43
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.83782
|0.00000
|0.00000
|2010.06.02 17:52
|0.83305
|0.00
|0.00
|0.00
|111.91
|76779031
|2010.06.03 07:47
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83762
|0.00000
|0.00000
|2010.06.03 09:57
|0.83677
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|76784823
|2010.06.03 08:27
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83534
|0.00000
|0.00000
|2010.06.03 09:57
|0.83674
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|76810798
|2010.06.03 12:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83695
|0.00000
|0.00000
|2010.06.03 14:50
|0.83619
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|76816925
|2010.06.03 12:42
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83461
|0.00000
|0.00000
|2010.06.03 14:50
|0.83607
|0.00
|0.00
|0.00
|4.28
|76841324
|2010.06.03 15:33
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83690
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:09
|0.83010
|0.00
|0.00
|-0.06
|-9.78
|76856719
|2010.06.03 16:53
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83457
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:09
|0.83009
|0.00
|0.00
|-0.11
|-12.89
|76884118
|2010.06.03 20:56
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.83236
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:09
|0.83009
|0.00
|0.00
|-0.22
|-13.06
|76947739
|2010.06.04 13:03
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.83000
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:09
|0.83011
|0.00
|0.00
|-0.29
|1.26
|76957335
|2010.06.04 13:40
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.82769
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:09
|0.83007
|0.00
|0.00
|-0.58
|54.78
|76973862
|2010.06.04 14:56
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.82535
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:09
|0.83007
|0.00
|0.00
|-1.15
|217.30
|77121644
|2010.06.07 15:34
|buy
|0.64
|eurgbp
|0.82302
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:09
|0.83007
|0.00
|0.00
|-1.11
|649.11
|77276450
|2010.06.08 16:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83030
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 16:49
|0.83082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|77288654
|2010.06.08 17:47
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83245
|0.00000
|0.00000
|2010.06.08 17:49
|0.83300
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|77415046
|2010.06.09 13:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82512
|0.00000
|0.00000
|2010.06.09 16:41
|0.82604
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|77430210
|2010.06.09 15:25
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82747
|0.00000
|0.00000
|2010.06.09 16:41
|0.82604
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|77464403
|2010.06.09 20:03
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82507
|0.00000
|0.00000
|2010.06.09 22:40
|0.82456
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|77536789
|2010.06.10 10:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82426
|0.00000
|0.00000
|2010.06.10 10:57
|0.82508
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|77539316
|2010.06.10 10:38
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82659
|0.00000
|0.00000
|2010.06.10 10:57
|0.82516
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|77605301
|2010.06.10 19:05
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82400
|0.00000
|0.00000
|2010.06.10 20:53
|0.82349
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|77644935
|2010.06.11 07:31
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82257
|0.00000
|0.00000
|2010.06.11 08:23
|0.82207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|77681209
|2010.06.11 13:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82848
|0.00000
|0.00000
|2010.06.11 13:45
|0.82898
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|77703688
|2010.06.11 15:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83109
|0.00000
|0.00000
|2010.06.11 18:35
|0.83159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|
|0.00
|0.00
|-3.52
|1 053.53
|Closed P/L:
|1 050.01
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 050.01
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|11 050.01
|Equity:
|11 050.01
|Free Margin:
|11 050.01
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 107.92
|Gross Loss:
|57.91
|Total Net Profit:
|1 050.01
|Profit Factor:
|19.13
|Expected Payoff:
|25.61
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|36.12 (0.33%)
|Relative Drawdown:
|0.33% (36.12)
|
|Total Trades:
|41
|Short Positions (won %):
|26 (80.77%)
|Long Positions (won %):
|15 (66.67%)
|Profit Trades (% of total):
|31 (75.61%)
|Loss trades (% of total):
|10 (24.39%)
|Largest
|profit trade:
|648.00
|loss trade:
|-13.28
|Average
|profit trade:
|35.74
|loss trade:
|-5.79
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (22.16)
|consecutive losses ($):
|3 (-36.12)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|919.32 (4)
|consecutive loss (count):
|-36.12 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1