Interbank FX, LLC

Account: 2610986 Name: terminator_fibo1 Currency: USD 2010 June 11, 18:34
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1720325042010.04.18 05:18balanceDeposit3 000.00
1722297862010.04.21 14:00buy0.01gbpjpy143.895137.895144.1452010.04.22 08:52144.1450.000.000.002.68
1722302072010.04.21 14:05buy0.02gbpjpy143.695143.935144.1452010.04.22 08:52144.1450.000.000.009.64
1722338222010.04.21 15:06buy0.03gbpjpy143.455137.895144.1452010.04.22 06:17143.5900.000.000.004.36
1722607572010.04.22 00:02buy0.05gbpjpy143.250137.895144.1452010.04.22 06:17143.5900.000.000.0018.30
1722630602010.04.22 01:24buy0.09gbpjpy143.030137.895144.1452010.04.22 05:38143.3200.000.000.0028.10
1723090882010.04.22 16:45buy0.01gbpjpy143.295143.815144.3952010.04.22 20:06143.8150.000.000.005.56
1724436562010.04.26 13:15buy0.01gbpjpy145.845139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.00-8.10
1724466952010.04.26 13:46buy0.02gbpjpy145.625139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.00-11.51
1724504652010.04.26 14:19buy0.03gbpjpy145.415139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.00-10.55
1724690592010.04.26 21:16buy0.05gbpjpy145.205139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.00-6.40
1724761442010.04.27 00:48buy0.09gbpjpy145.005139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.007.67
1724764852010.04.27 00:54buy0.15gbpjpy144.795139.845145.8952010.04.27 01:18145.0850.000.000.0046.34
1724832882010.04.27 05:30buy0.01gbpjpy145.245139.245145.3152010.05.06 15:09139.2450.000.000.00-64.39
1724847162010.04.27 06:03buy0.02gbpjpy145.045139.245145.3152010.05.06 15:09139.2450.000.000.00-124.49
1724853212010.04.27 06:14buy0.03gbpjpy144.835139.245145.3152010.04.27 08:16144.5050.000.000.00-10.55
1724858812010.04.27 06:18buy0.05gbpjpy144.635139.245145.3152010.04.27 08:16144.5050.000.000.00-6.93
1724898172010.04.27 07:11buy0.09gbpjpy144.425139.245145.3152010.04.27 08:16144.5050.000.000.007.67
1724916942010.04.27 07:27buy0.15gbpjpy144.215139.245145.3152010.04.27 08:16144.5050.000.000.0046.36
1734378272010.05.11 09:15buy0.01gbpjpy137.355131.355137.1452010.05.11 12:41137.1450.000.000.00-2.27
1734396642010.05.11 09:28buy0.02gbpjpy137.135131.355137.1452010.05.11 12:09136.7750.000.000.00-7.78
1734401872010.05.11 09:32buy0.03gbpjpy136.905131.355137.1452010.05.11 12:09136.7750.000.000.00-4.21
1734416522010.05.11 09:55buy0.05gbpjpy136.685131.355137.1452010.05.11 12:09136.7750.000.000.004.87
1734435192010.05.11 10:31buy0.09gbpjpy136.475131.355137.1452010.05.11 12:09136.7750.000.000.0029.18
1734438392010.05.11 10:36buy0.15gbpjpy136.265131.355137.1452010.05.11 11:34136.3550.000.000.0014.61
1734453352010.05.11 11:03buy0.25gbpjpy136.045131.355137.1452010.05.11 11:34136.3550.000.000.0083.88
1734567532010.05.11 14:00buy0.01gbpjpy137.795138.105138.4752010.05.11 15:03138.1050.000.000.003.34
1734577292010.05.11 14:10buy0.02gbpjpy137.585131.795138.4752010.05.11 14:55137.7550.000.000.003.67
1734601592010.05.11 14:37buy0.03gbpjpy137.375131.795138.4752010.05.11 14:55137.7550.000.000.0012.29
1734984822010.05.12 01:15buy0.01gbpjpy138.405132.405139.0752010.05.12 03:18138.3550.000.000.00-0.53
1734990202010.05.12 01:22buy0.02gbpjpy138.195132.405139.0752010.05.12 03:18138.3550.000.000.003.45
1735018162010.05.12 01:42buy0.03gbpjpy137.975132.405139.0752010.05.12 03:18138.3550.000.000.0012.29
1735214752010.05.12 07:15buy0.01gbpjpy138.405139.255139.5052010.05.12 07:45139.2550.000.000.009.14
1735917012010.05.12 18:45buy0.01gbpjpy138.285138.865139.1652010.05.13 06:24138.8650.000.000.006.22
1735938692010.05.12 20:18buy0.02gbpjpy138.065138.425139.1652010.05.13 02:18138.4250.000.000.007.73
1748384852010.05.27 16:00buy0.01gbpjpy132.140132.470133.0302010.05.27 17:43132.4700.000.000.003.63
1748397902010.05.27 16:22buy0.02gbpjpy131.930132.470133.0302010.05.27 17:43132.4700.000.000.0011.88
1749100782010.05.30 23:15buy0.01gbpjpy131.680132.020132.7802010.05.31 00:31132.0200.000.000.003.72
1749325632010.05.31 09:30buy0.01gbpjpy132.510132.710133.6102010.05.31 14:04132.7100.000.000.002.19
1749494342010.05.31 17:30buy0.01gbpjpy132.530126.530132.7902010.06.01 01:30131.9900.000.000.00-5.93
1749571522010.05.31 23:59buy0.02gbpjpy132.320126.530132.7902010.06.01 01:30131.9900.000.000.00-7.25
1749576692010.06.01 00:01buy0.03gbpjpy132.110126.530132.7902010.06.01 01:30131.9900.000.000.00-3.96
1749587832010.06.01 00:31buy0.05gbpjpy131.910126.530132.7902010.06.01 01:30131.9900.000.000.004.39
1749596692010.06.01 00:51buy0.09gbpjpy131.690126.530132.7902010.06.01 01:30131.9900.000.000.0029.65
1749669802010.06.01 05:30buy0.01gbpjpy132.220132.450133.3202010.06.01 05:51132.4500.000.000.002.52
1749841012010.06.01 11:15buy0.01gbpjpy132.470132.890133.5702010.06.01 11:38132.8900.000.000.004.61
1750267022010.06.02 00:30buy0.01gbpjpy133.450134.340134.5502010.06.02 00:59134.5500.000.000.0012.03
1750464802010.06.02 05:45buy0.01gbpjpy134.770135.020135.6702010.06.02 07:18135.0200.000.000.002.72
1750502932010.06.02 06:32buy0.02gbpjpy134.570134.790135.6702010.06.02 07:07134.7900.000.000.004.80
1750750402010.06.02 11:30buy0.01gbpjpy134.870128.870135.0902010.06.02 15:25134.8300.000.000.00-0.44
1750755252010.06.02 11:34buy0.02gbpjpy134.670128.870135.0902010.06.02 15:25134.8300.000.000.003.47
1750794662010.06.02 12:28buy0.03gbpjpy134.460128.870135.0902010.06.02 15:25134.8300.000.000.0012.02
1750795812010.06.02 12:29buy0.05gbpjpy134.200128.870135.0902010.06.02 13:05134.3000.000.000.005.44
1750821902010.06.02 12:56buy0.09gbpjpy133.990128.870135.0902010.06.02 13:05134.3000.000.000.0030.34
1750958952010.06.02 15:45buy0.01gbpjpy135.010135.400135.9002010.06.03 01:52135.4000.000.000.004.24
1751047512010.06.02 18:04buy0.02gbpjpy134.800135.400135.9002010.06.03 01:52135.4000.000.000.0013.02
1751860742010.06.03 19:15buy0.01gbpjpy135.530136.050136.4202010.06.04 08:54136.0500.000.000.005.60
1751864092010.06.03 19:19buy0.02gbpjpy135.320135.530136.4202010.06.04 00:22135.5300.000.000.004.54
1754605592010.06.07 05:30buy0.01gbpjpy131.840132.040132.7402010.06.07 07:35132.0400.000.000.002.19
1754626332010.06.07 06:15buy0.02gbpjpy131.640131.970132.7402010.06.07 07:06131.9700.000.000.007.21
1755252642010.06.07 17:45buy0.01gbpjpy133.000127.000133.2702010.06.07 22:20132.4600.000.000.00-5.90
1755273822010.06.07 18:36buy0.02gbpjpy132.790127.000133.2702010.06.07 22:20132.4600.000.000.00-7.22
1755310542010.06.07 19:29buy0.03gbpjpy132.580127.000133.2702010.06.07 22:20132.4600.000.000.00-3.93
1755333982010.06.07 20:14buy0.05gbpjpy132.380127.000133.2702010.06.07 22:20132.4600.000.000.004.37
1755338102010.06.07 20:25buy0.09gbpjpy132.170127.000133.2702010.06.07 22:20132.4600.000.000.0028.52
  0.00 0.00 0.00 278.11
Closed P/L: 278.11
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 278.11 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 278.11 Equity: 3 278.11 Free Margin: 3 278.11
 
Details:
Graph
Gross Profit: 570.45 Gross Loss: 292.34 Total Net Profit: 278.11
Profit Factor: 1.95 Expected Payoff: 4.35  
Absolute Drawdown: 66.24 Maximal Drawdown: 206.36 (6.57%) Relative Drawdown: 6.57% (206.36)
 
Total Trades: 64 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 64 (70.31%)
Profit Trades (% of total): 45 (70.31%) Loss trades (% of total): 19 (29.69%)
Largest profit trade: 83.88 loss trade: -124.49
Average profit trade: 12.68 loss trade: -15.39
Maximum consecutive wins ($): 9 (77.95) consecutive losses ($): 4 (-206.36)
Maximal consecutive profit (count): 132.54 (4) consecutive loss (count): -206.36 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2